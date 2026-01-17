15 برنامجًا لإدارة مبيعات الإعلانات

تقضي معظم فرق مبيعات الإعلانات أسبوعها في مزامنة المعلومات فقط.

يقومون بتحديث CRM، وإعادة إدخال نفس تفاصيل العميل في أدوات إدارة المشاريع، والاتصال بأعضاء الفريق عبر أدوات الدردشة للتحقق مما إذا كانت الأصول الإبداعية جاهزة.

في هذا المدونة، نقدم 15 منصة لإدارة مبيعات الإعلانات تعد بإصلاح هذا الفوضى.

من مساحات العمل الموحدة التي تربط كامل عملية البيع والتسليم إلى الأدوات المتخصصة المصممة لأنواع محددة من مخزون الإعلانات، لقد غطينا كل شيء.

نظرة عامة على برامج إدارة مبيعات الإعلانات

يلخص جدول المقارنة هذا أفضل الخيارات. 🛠️

ClickUp CRM، المهام، الدردشة، والمستندات؛ وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون؛ عمليات التسليم الآلية من الشركات الفردية إلى الشركات الكبيرة (فرق المبيعات/العمليات متعددة الوظائف) مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Salesforce Media Cloud نموذج بيانات الوسائط؛ Agentforce AI؛ إدارة الطلبات عبر جميع القنوات المؤسسات العالمية (مؤسسات إعلامية معقدة متعددة الأقسام) ابتداءً من 165 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا) HubSpot Ads تتبع عائد الاستثمار في حلقة مغلقة؛ مزامنة جمهور CRM؛ أتمتة التسويق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات المتوسطة الحجم (فرق المبيعات التي تركز على التسويق) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Pipedrive خط إنتاج مرئي من نوع Kanban؛ تدريب قائم على الأنشطة؛ مساعد ذكي الشركات الصغيرة والمتوسطة (مندوبو مبيعات سريعو الحركة وذوو رؤية ثاقبة) خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Freshsales تقييم العملاء المحتملين بواسطة Freddy AI؛ هاتف/بريد إلكتروني مدمج؛ تسلسل المبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة (الفرق التي تعطي الأولوية للتفاعل مع العملاء المحتملين) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Zoho CRM Zia AI؛ مصمم واجهة المستخدم Canvas؛ تكامل عميق مع نظام Zoho البيئي من الفرد إلى المؤسسة (فرق قابلة للتطوير ومراعية للميزانية) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا ADvendio مخصص لـ Salesforce؛ مخزون متعدد القنوات؛ فوترة آلية الشركات المتوسطة إلى الكبيرة (الناشرون والمتخصصون في عمليات الإعلان) أسعار مخصصة Google Ad Manager مزاد موحد؛ تخصيص ديناميكي؛ تقارير متقدمة عن العائد الناشرون المتوسطون إلى الكبار (مديرو عمليات الإعلانات والعائدات) أسعار مخصصة Meta Ads Manager ميزة + إبداع الذكاء الاصطناعي؛ استهداف دقيق؛ وصول عبر منصات متعددة من الوكالات الفردية إلى الوكالات الكبيرة (مسوقو وسائل التواصل الاجتماعي والأداء) بدون رسوم منصة (الدفع مقابل الإنفاق على الإعلانات) Zendesk Sell عرض موحد للمبيعات/الدعم؛ قوائم ذكية؛ أدوات مبيعات متنقلة الشركات الصغيرة والمتوسطة (فرق المبيعات التي تركز على العلاقات) خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Insightly ربط العلاقات؛ تتبع المشاريع المتكامل؛ AppConnect الشركات الصغيرة والمتوسطة (الفرق التي تتولى المبيعات والتسليم) خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Monday Sales CRM لوحات بدون كود؛ تتبع الصفقات بصريًا؛ إثراء العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والمتوسطة (فرق مبيعات مرئية وتعاونية) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا WideOrbit إدارة حركة البث؛ أتمتة الفوترة؛ تحليلات الوصول مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع (فرق المبيعات والمرور التلفزيوني/الإذاعي) أسعار مخصصة Bitrix24 CRM شامل؛ مكالمات فيديو؛ خيار الاستضافة الذاتية؛ شبكة إنترانت اجتماعية منفرد إلى متوسط الحجم (الفرق التي تحتاج إلى "حزمة أعمال كاملة") أسعار مخصصة AdRoll إعادة الاستهداف عبر القنوات؛ تقارير الإحالة؛ الذكاء الاصطناعي المماثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (فرق نمو التجارة الإلكترونية و D2C) أسعار مخصصة

ما هو برنامج إدارة مبيعات الإعلانات؟

برنامج إدارة مبيعات الإعلانات هو منصة متخصصة تساعد شركات الإعلام والناشرين وفرق الإعلان على إدارة دورة حياة مبيعات الإعلانات بالكامل. تبدأ العملية من توليد العملاء المحتملين وإنشاء العروض الترويجية وصولاً إلى تنفيذ الحملات وتتبع الإيرادات.

إنه يسد الفجوة بين وظائف CRM التقليدية والاحتياجات الفريدة لبيع مخزون الإعلانات عبر القنوات الرقمية والمطبوعة والإذاعية والخارجية. بدلاً من التوفيق بين أدوات غير متصلة، تعمل مساحات العمل المتقاربة على القضاء على هذا التجزؤ من خلال دمج كل شيء في منصة واحدة موحدة.

تشمل العناصر الرئيسية لهذه المنصات ما يلي:

إدارة خط الإنتاج: تتبع علاقات المعلنين من العملاء المحتملين إلى الصفقات المبرمة

إدارة المخزون: رؤية واضحة لمواقع الإعلانات المتاحة والجدولة

أتمتة العروض والعقود: تبسيط عملية تقديم العروض وإبرام الصفقات من مجموعة الوسائط إلى أمر الإدراج

تنسيق الحملات: ضمان توافق الأصول الإبداعية والمواعيد النهائية والنتائج المتوقعة مع حركة الحملات

تتبع الإيرادات وإعداد التقارير: مراقبة الأداء مقارنة بالأهداف لتحسين إدارة العائدات

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب إعلانية معتمدة من الخبراء للمسوقين

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة مبيعات الإعلانات

يعاني فريقك من صعوبات لأنك اخترت أداة بناءً على قائمة ميزات طويلة، لتكتشف في النهاية أنها لا تناسب سير عملك الفعلي.

تعتمد أفضل أداة لإدارة مبيعات الإعلانات على ما إذا كنت تبيع مخزونًا مباشرًا أو برمجيًا أو مختلطًا، ومدى الحاجة إلى تكامل عمليات المبيعات والتسليم. إليك ما يجب البحث عنه:

إدارة خط الإنتاج والاتصالات: يجب أن يكون برنامجك قادرًا على التعامل مع العلاقات المعقدة مع المعلنين الذين لديهم اتصالات متعددة. يجب أن يتيح لك تتبع الصفقات عبر مختلف المنتجات الإعلانية (مثل العرض والفيديو والرعاية) ودعم مراحل المبيعات المخصصة التي تتوافق مع عمليتك في العالم الحقيقي.

قدرات تنسيق الحملات: ضمان إمكانية نقل المبيعات إلى العمليات بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات. يجب أن تربط الأداة العروض بمهام الحملة الفعلية وتوفر رؤية واضحة لحالة الإبداع والترويج وتواريخ البدء.

التقارير ومعلومات الإيرادات: يجب أن تكون قادرًا على رؤية قيمة خط الإنتاج، يجب أن تكون قادرًا على رؤية قيمة خط الإنتاج، وأهداف المبيعات، ومعدلات الفوز، ودقة التوقعات في الوقت الفعلي. ابحث عن برنامج يتتبع الإيرادات مقارنة بالأهداف حسب المندوب أو العميل ويقدم تقارير قابلة للتخصيص دون الحاجة إلى عالم بيانات.

التكامل وأتمتة سير العمل: الأداة المناسبة تتصل بخادم الإعلانات ونظام الفوترة وتطبيقات الاتصال. يجب أن تقوم بأتمتة المتابعات وتحديثات الحالة وإشعارات التسليم، مع مساعدة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد أولويات العملاء المحتملين.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

أفضل 15 برنامجًا لإدارة مبيعات الإعلانات

1. ClickUp (الأفضل لعمليات سير العمل الموحدة من المبيعات إلى التسليم)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp

نادرًا ما تفشل مبيعات الإعلانات بسبب العرض الترويجي. إنها تفشل في مرحلة التسليم.

تُبرم الصفقة، ويكون الحماس في أوجه، ثم تأتي الحقيقة. يظل الملخص في مكان واحد، وتبقى تفاصيل الحملة في صندوق بريد شخص ما، ويتم "مناقشة" الجداول الزمنية في الدردشة، ويبدأ قسم التسويق في التنفيذ دون سياق كامل. وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأسئلة، يكون الزخم قد تلاشى بالفعل.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال التعامل مع مبيعات الإعلانات والتسويق كعملية سير عمل واحدة متصلة، وليس كقسمين منفصلين يتبادلان الملاحظات عبر الأدوات. وإليك كيفية القيام بذلك.

تدير المبيعات خط الإنتاج في ClickUp CRM يتتبع فريق المبيعات الخاص بك المعلنين والوكالات وقيم الصفقات والمخزون والمراحل مباشرة في ClickUp CRM . تلتقط الحقول المخصصة كل ما يهم للإعلانات. الميزانية والمواضع والتنسيقات وتواريخ العرض والجمهور والمتطلبات الإبداعية. لا شيء محبوس في مجموعة أو سلسلة رسائل بريد إلكتروني. مع تقدم الصفقات عبر المراحل، يحافظ ClickUp على خط إنتاج مباشر ومرئي يمكن للتسويق رؤيته بالفعل.

التقط التفاصيل المهمة بسهولة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp Tasks

يتم تنفيذ التسويق في سياق كامل من المبيعات يعمل التسويق مباشرة من مهام ClickUp ، المرتبطة بالصفقة الأصلية. توجد الملخصات الإبداعية والمواصفات والموافقات وقوائم مراجعة الإطلاق في نفس مساحة العمل. إذا سأل أحدهم، "لماذا تم تصميم هذا الإعلان بهذه الطريقة؟" فإن الإجابة موجودة بالفعل. يربط ClickUp Brain الحملات السابقة والملاحظات من دورة المبيعات ومعايير الأداء والمحادثات، حتى لا تضيع الفرق الوقت في البحث أو إعادة الشرح.

يمكن البحث عن كل محادثة وعنصر إجراء ومهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp

إبرام الصفقة → يبدأ التنفيذ تلقائيًا عندما تنتقل الفرصة إلى مغلقة/مربحة، تتولى ClickUp Automations وSuper Agents المهمة. يتم إنشاء مهام الحملة على الفور. يتم تعيين المالكين. يتم ملء تواريخ الاستحقاق بناءً على الجدول الزمني للحملة. يتم إنشاء مجلد حملة أو مستند مرتبط به جميع تفاصيل الصفقة مملوءة مسبقًا.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات معدة مسبقًا عبر ClickUp Super Agents

تتدفق التحديثات إلى المبيعات تلقائيًا مع تقدم التسويق، يتم عرض تحديثات حالة المهام والمعالم الرئيسية على المبيعات دون الحاجة إلى عقد اجتماعات إضافية. يمكن للوكلاء نشر الملخصات أو الإبلاغ عن التأخيرات أو إبراز جاهزية الإطلاق تلقائيًا. تعرف المبيعات دائمًا ما هو جاهز وما هو معطل وما هو قادم. وهذا يعني تحسين التواصل مع العملاء وتقليل التوتر في اللحظات الأخيرة.

التعاون يبقى مركزيًا، لا مشتتًابدلاً من التنقل بين Slack والبريد الإلكتروني والاجتماعات، تتعاون الفرق في ClickUp Chat ، بجوار المهام والحملات التي يناقشونها. تبقى المحادثات مرتبطة بالعمل، ولا تضيع في سلاسل المحادثات التي لا يمكن لأحد العثور عليها لاحقًا.

تواصل مع فريقك وأنشئ مهام داخل نافذة الدردشة باستخدام ClickUp Chat

يزيل ClickUp التوتر بين بيع الإعلانات وتنفيذها. يتم إبرام الصفقات بشكل أسرع لأن التنفيذ يمكن التنبؤ به. يتم إطلاق الحملات التسويقية بمفاجآت أقل لأن السياق كامل. تحصل القيادة على رؤية حقيقية لخط الإنتاج والقدرة والتسليم دون الحاجة إلى متابعة التحديثات!

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp CRM: أنشئ خطوط إنتاج مخصصة تعكس عملية مبيعات الإعلانات الفعلية مع مراحل الاستكشاف والعرض والتفاوض وإبرام الصفقات. يمكنك تتبع قيم الصفقات وتواريخ الإبرام المتوقعة واحتمالية إجراء تنبؤات دقيقة، وربط جهات الاتصال بالشركات للاطلاع على سجل العلاقات الكامل في عرض واحد.

لوحات معلومات ClickUp: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لقيمة خط أنابيب المبيعات ومعدلات الفوز والإيرادات مقارنة بالأهداف دون الحاجة إلى انتظار التقارير الأسبوعية. أنشئ احصل على رؤية في الوقت الفعلي لقيمة خط أنابيب المبيعات ومعدلات الفوز والإيرادات مقارنة بالأهداف دون الحاجة إلى انتظار التقارير الأسبوعية. أنشئ لوحات معلومات مبيعات مخصصة تعرض الصفقات حسب مندوب المبيعات أو خط الإنتاج، حتى تتمكن من اكتشاف العقبات على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل ضياع الفرص.

ClickUp Brain: احصل على مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم سياق مبيعاتك بالفعل لأنها متصلة بمساحة العمل بأكملها. لخص سجل اتصالات العملاء قبل مكالمات الاكتشاف، وصغ رسائل بريد إلكتروني متابعة مخصصة بناءً على ملاحظات الاجتماعات، واكشف عن الصفقات التي تحتاج إلى اهتمام بناءً على أنماط النشاط.

ClickUp Automations: تخلص من عمليات التسليم اليدوية وتحديثات الحالة باستخدام سير العمل القائم على القواعد. قم بإخطار العمليات تلقائيًا عند إبرام الصفقات، وأنشئ مهام إعداد الحملات باستخدام تفاصيل العملاء المملوءة مسبقًا، وقم بتشغيل تذكيرات المتابعة عندما تصبح الصفقات هادئة.

ClickUp Docs: احتفظ بالعروض والمجموعات الإعلامية ونماذج أوامر الإدراج المرتبطة بالصفقات والحملات. تعاون في الردود على طلبات تقديم العروض في الوقت الفعلي من خلال التعليقات وسجل الإصدارات، حتى لا تضيع أي معلومات في مرفقات البريد الإلكتروني. احتفظ بالعروض والمجموعات الإعلامية ونماذج أوامر الإدراج المرتبطة بالصفقات والحملات. تعاون في الردود على طلبات تقديم العروض في الوقت الفعلي من خلال التعليقات وسجل الإصدارات، حتى لا تضيع أي معلومات في مرفقات البريد الإلكتروني.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

بدلاً من دفع تكاليف أدوات CRM وإدارة المشاريع المنفصلة، يتم تجميع كل شيء في منصة واحدة، بحيث تظل معلومات العملاء وحالة الحملات متصلة دائمًا.

سواء كنت تبيع حملات مباشرة أو مخزونًا برمجيًا، تتكيف الحقول المخصصة وعروض ClickUp مع عمليتك.

يصبح ClickUp Brain أكثر ذكاءً كلما استخدمه فريقك، حيث يتعلم من أنماط المبيعات المحددة والصفقات الناجحة لتقديم اقتراحات أفضل.

العيوب:

قد تبدو خيارات التخصيص المتعمقة مربكة في البداية؛ لكن الفرق تستفيد من البدء باستخدام القوالب

وظائف التطبيقات المحمولة، على الرغم من شموليتها، لا تشمل جميع ميزات سطح المكتب بعد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

تعد مرونة ClickUp أكبر ميزة بالنسبة لنا. لقد قمنا بتخصيص مساحة العمل بالكامل وفقًا لسير عمل شركتنا بدلاً من تعديل عملياتنا لتتناسب مع الأداة. نستخدمه في أقسام نجاح العملاء والنمو والعمليات والامتثال والمالية والتكنولوجيا، وقد أدى وجود كل شيء في مكان واحد إلى توفير هيكل قوي ووضوح أكبر. تساعدنا الحالات المخصصة والحقول والأتمتة ولوحات المعلومات على إدارة عمليات التهيئة والامتثال والتكامل والتتبع الداخلي بسلاسة، مع اعتماد أقل بكثير على رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات.

تعد مرونة ClickUp أكبر ميزة بالنسبة لنا. لقد قمنا بتخصيص مساحة العمل بالكامل وفقًا لسير عمل شركتنا بدلاً من تعديل عملياتنا لتتناسب مع الأداة. نستخدمه في أقسام نجاح العملاء والنمو والعمليات والامتثال والمالية والتكنولوجيا، وقد أدى وجود كل شيء في مكان واحد إلى توفير بنية قوية ووضوح أكبر. تساعدنا الحالات المخصصة والحقول والأتمتة ولوحات المعلومات على إدارة عمليات التهيئة والامتثال والتكامل والتتبع الداخلي بسلاسة، مع تقليل الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة بشكل كبير.

2. Salesforce Media Cloud (الأفضل لعمليات الوسائط المعقدة في المؤسسات)

عبر Salesforce

Salesforce Media Cloud هو البطل الثقيل للشركات الإعلامية على نطاق المؤسسات التي تحتاج إلى التعامل مع عمليات إعلانية معقدة ومتعددة القنوات. يتجاوز هذا البرنامج بكثير نطاق CRM الأساسي من خلال تقديم نموذج بيانات صناعي مصمم خصيصًا يوحد المبيعات وإدارة المشتركين وتحويل المحتوى إلى أرباح.

تتميز المنصة بمحرك CPQ قوي يتعامل مع التسعير المعقد القائم على السمات والمضاعفات الموسمية دون عناء. بفضل التكامل الأخير مع Agentforce AI، يمكن للفرق الآن عرض المعلومات بشكل استباقي وأتمتة عملية التحويل من عرض الأسعار إلى النقد عبر القنوات الرقمية والخطية.

إنه يقضي بشكل فعال على مشكلة "عزل البيانات" من خلال تجميع توقعات المخزون وإدارة الطلبات تحت سقف واحد. على الرغم من أن التنفيذ يمثل التزامًا جادًا، إلا أن المكافأة هي مصدر واحد موثوق لسلسلة القيمة الإعلامية بأكملها. هذا خيار جيد للمؤسسات التي تسعى إلى زيادة إيرادات الإعلانات مع الحفاظ على دقة الفوترة.

أفضل ميزات Salesforce Media Cloud

إدارة مبيعات الإعلانات: تتبع الصفقات الإعلامية المعقدة التي تتضمن منتجات متعددة ونماذج تسعير في عرض موحد

نظام إدارة الطلبات: حوّل الصفقات المبرمة إلى طلبات تشغيلية دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو التسليم اليدوي

تحسين الإيرادات: استفد من Einstein AI لتحديد فرص التسعير وتوقع الطلب

إيجابيات وسلبيات Salesforce Media Cloud

المزايا:

مصمم خصيصًا لسير العمل الفريد لبيع الإعلانات، مما يقلل من احتياجات التخصيص

يوفر عرضًا موحدًا عبر القنوات الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة

قابلة للتوسع للتعامل مع حجم وتعقيد المؤسسات الإعلامية الكبيرة

العيوب:

التنفيذ معقد وغالبًا ما يتطلب استشارة خبراء خارجيين

اتساع نطاق الوظائف يخلق منحنى تعلم حادًا

يتطلب التخصيص الذي يتجاوز التكوينات القياسية خبرة في تطوير Salesforce

أسعار Salesforce Media Cloud

Growth: من 165 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

متقدم: من 475 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Media Cloud

G2: 4. 3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Media Cloud؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بالنسبة لي، الميزة البارزة هي قدرات الأتمتة التي تتمتع بها المنصة. إن Journey Builder وتقسيم الجمهور والحملات القائمة على المحفزات كلها فعالة للغاية عندما يتم تكوينها بشكل صحيح. على الرغم من وجود منحنى تعلم أولي، إلا أنه بمجرد أن تصبح على دراية بالنظام، فإنه يثبت أنه موثوق به ويتطلب الحد الأدنى من الصيانة المستمرة. ومن بين نقاط القوة الأخرى قدرته على دمج البيانات من مصادر مختلفة. لقد أدى استخدام Marketing Cloud مع Data Cloud إلى تغيير سير عملي بشكل جذري. يتيح لي هذا المزيج الحصول على رؤى قيّمة، وإنشاء شرائح أكثر ذكاءً، وتفعيل الجماهير، وتقديم اتصالات مخصصة تبدو ذات صلة وهادفة حقًا.

بالنسبة لي، الميزة البارزة هي قدرات الأتمتة التي تتمتع بها المنصة. إن Journey Builder وتقسيم الجمهور والحملات القائمة على المحفزات كلها فعالة للغاية عندما يتم تكوينها بشكل صحيح. على الرغم من وجود منحنى تعلم أولي، إلا أنه بمجرد أن تصبح على دراية بالنظام، فإنه يثبت أنه موثوق ويتطلب الحد الأدنى من الصيانة المستمرة. ومن بين نقاط القوة الأخرى قدرته على دمج البيانات من مصادر مختلفة. لقد أدى استخدام Marketing Cloud مع Data Cloud إلى تغيير سير عملي بشكل جذري. يتيح لي هذا المزيج الحصول على رؤى قيّمة، وإنشاء شرائح أكثر ذكاءً، وتفعيل الجمهور، وتقديم اتصالات مخصصة تبدو ذات صلة وهادفة حقًا.

3. HubSpot Marketing Hub (الأفضل لتخصيص العملاء المحتملين المدمج مع CRM)

عبر HubSpot Marketing Hub

تقوم فرق التسويق بتشغيل الإعلانات في أدوات خاصة بالمنصة بينما تعمل المبيعات في نظام CRM منفصل. هذا الانفصال يجعل من المستحيل معرفة الحملات التي تحقق إيرادات فعلاً مقابل تلك التي تحقق نقرات فقط، مما يؤدي إلى إهدار الإنفاق الإعلاني.

تم تصميم HubSpot Marketing Hub للفريق العصري الذي يؤمن بأن التسويق والمبيعات لا ينبغي أن يكونا محادثتين منفصلتين. وتتمثل ميزته البارزة في القدرة على ربط إعلانات Google وMeta وLinkedIn مباشرة ببيانات CRM الخاصة بك للحصول على تقارير حقيقية ذات حلقة مغلقة.

بدلاً من مجرد تتبع النقرات، يمكنك معرفة الحملة الإعلانية المحددة التي أدت إلى توقيع عقد وقيمة عالية مدى الحياة. تتيح لك المنصة مزامنة قوائم CRM الخاصة بك مع منصات الإعلانات تلقائيًا، مما يضمن أن إعادة الاستهداف تركز بشكل دقيق على العملاء المحتملين الفعليين.

بإضافة "ChatSpot" وتقييم العملاء المحتملين التنبؤي، يساعدك البرنامج على تحديد العملاء المحتملين المستعدين للشراء قبل أن يطلبوا ذلك. إنه يبسط الفوضى الناتجة عن الإسناد متعدد القنوات إلى لوحات معلومات مرئية يمكن لأي فرد في الفريق فهمها. بالنسبة للعلامات التجارية النامية، يوفر البرنامج مزيجًا مثاليًا من الأتمتة المتطورة وواجهة لا تتطلب شهادة في علوم الكمبيوتر.

أفضل ميزات HubSpot Marketing Hub

الجماهير المدعومة بـ CRM: قم بمزامنة قوائم جهات الاتصال مباشرة مع منصات الإعلانات لاستهداف العملاء بناءً على بياناتهم الفعلية

تقارير الإحالة: تعرف على الحملات الإعلانية التي تساهم في تحقيق إيرادات فعلية، وليس فقط النقرات أو ملء النماذج.

توصيات تحسين الإعلانات: احصل على اقتراحات لتحسين أداء الحملة بناءً على نتائج CRM

مزايا وعيوب HubSpot Marketing Hub

المزايا:

يوفر تقارير حقيقية مغلقة الحلقة من خلال متابعة جهات الاتصال طوال عملية البيع بأكملها

يبسط إدارة الجمهور من خلال مزامنة قطاعات CRM عبر المنصات

يوفر تكاملاً أصليًا للفرق التي تستخدم بالفعل HubSpot CRM

العيوب:

تقتصر الوظائف على Google وFacebook/Instagram وLinkedIn

لا تزال ميزات إدارة الإعلانات المتقدمة تتطلب العمل في منصات أصلية

تعتمد دقة الإسناد على إعداد التتبع المناسب

أسعار HubSpot Marketing Hub

مجاني

المبتدئين: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا

المحترف: يبدأ من 890 دولارًا شهريًا

Enterprise: يبدأ من 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Marketing Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Marketing Hub؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في HubSpot Marketing Hub هو سهولة استخدامه، كما أنه يتيح لنا إنشاء وتنظيم العملاء المحتملين للفريق بأكمله عبر بوابة واحدة، بحيث لا تتعقد الأمور ويمكن لكل شخص عرض العملاء المحتملين الخاصين به بشكل فعال.

أكثر ما يعجبني في HubSpot Marketing Hub هو سهولة استخدامه، كما أنه يتيح لنا إنشاء وتنظيم فرص المبيعات لفريق العمل بأكمله عبر بوابة واحدة، بحيث لا تتعقد الأمور ويمكن لكل شخص عرض فرص المبيعات الخاصة به بشكل فعال.

4. Pipedrive (الأفضل للبيع القائم على الأنشطة المرئية)

عبر Pipedrive

تم تصميم Pipedrive من قبل مندوبي المبيعات ومن أجلهم، مع إعطاء الأولوية للزخم الفعلي للصفقة على الأعمال الإدارية المزدحمة. وقد كان رائدًا في خط الإنتاج المرئي على غرار Kanban الذي يجعل من السهل للغاية معرفة المكان الذي يحتله كل معلن في مسار المبيعات الخاص بك.

تضمن فلسفة "البيع القائم على النشاط" أن يركز مندوبوك دائمًا على الخطوة التالية، سواء كانت مكالمة متابعة أو مراجعة موجزة إبداعية. يعمل مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي كمدرب شخصي، حيث يشير إلى الصفقات المتوقفة ويقترح أفضل الأوقات للاتصال بجهات الاتصال الخاصة بك. يمكنك أتمتة المهام المتكررة — مثل إنشاء مهمة حملة عندما تصل الصفقة إلى مرحلة التفاوض — دون الحاجة إلى مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات.

تشتهر المنصة بسهولة استخدامها، مما يعني أن فريقك سيستخدمها بالفعل بدلاً من مقاومتها. إنها أداة بسيطة لإبرام الصفقات للفرق التي ترغب في عملية مبيعات عالية السرعة دون إثقال كاهل المؤسسة.

أفضل ميزات Pipedrive

خط أنابيب المبيعات المرئي: قم بسحب الصفقات وإفلاتها عبر المراحل مع رؤية فورية لحالة خط الأنابيب

البيع القائم على الأنشطة: تتبع وجدولة الإجراءات التي تدفع الصفقات إلى الأمام، مع تذكيرات بالأنشطة القادمة

مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي: احصل على اقتراحات آلية للخطوات التالية وترتيب أولويات الصفقات بناءً على أنماط خط الإنتاج

إيجابيات وسلبيات Pipedrive

المزايا:

التصميم البسيط والمرئي يحفز على استخدامه بين مندوبي المبيعات

تم تصميم كل ميزة للمساعدة في إبرام الصفقات، وليس فقط للتتبع الإداري

يوفر التطبيق المحمول وصولاً كاملاً إلى خط الإنتاج، وهو أمر ضروري لفرق المبيعات الميدانية.

العيوب:

يفتقر إلى ميزات قوية لأتمتة التسويق وإدارة الحملات، على عكس البدائل الأخرى لـ Pipedrive.

لا تتطابق قدرات إعداد التقارير مع عمق منصات CRM الخاصة بالمؤسسات

خيارات التخصيص محدودة أكثر من المنصات عالية المرونة

أسعار Pipedrive

Essential: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون: 64 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Power/Enterprise: 89 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedrive؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أجد أن Pipedrive ممتاز لإدارة عملائي ومكالماتي. يعجبني حقًا كيف يتيح لي تنظيم المعلومات والاتصال بالعملاء، مع تتبع من اتصلت به، وعدد المرات، وأسباب كل مكالمة. كما أقدر القدرة على تدوين ملاحظات عن تفاعلاتي، مما يساعدني على البقاء منظمًا مع كل عميل.

أجد أن Pipedrive ممتاز لإدارة عملائي ومكالماتي. يعجبني حقًا كيف يتيح لي تنظيم المعلومات والاتصال بالعملاء، مع تتبع من اتصلت به، وعدد المرات، وأسباب كل مكالمة. كما أقدر القدرة على تدوين ملاحظات عن تفاعلاتي، مما يساعدني على البقاء منظمًا مع كل عميل.

5. Freshsales (الأفضل لتقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Freshsales

يضفي Freshsales مستوى جديدًا من الذكاء على عملية مبيعات الإعلانات من خلال دمج الاتصالات والذكاء الاصطناعي مباشرة في شاشة الصفقة. يقوم نظام Freddy AI الخاص به بتقييم العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تجاهل الضوضاء والتركيز على المعلنين ذوي النوايا الجادة.

بفضل إمكانيات الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المدمجة، لن يضطر فريقك أبدًا إلى التبديل بين علامات التبويب لتسجيل محادثة أو مكالمة مع عميل. تتيح لك "تسلسلات المبيعات" في المنصة أتمتة التواصل المخصص الذي يبدو إنسانيًا ولكنه يعمل تلقائيًا. يمكنك الحصول على رؤية شاملة لرحلة عميلك، بما في ذلك تفاعلاته على الموقع الإلكتروني وتذاكر الدعم السابقة، جنبًا إلى جنب مع ملاحظات المبيعات الخاصة بك.

أفضل ميزات Freshsales

Freddy AI: احصل على تقييم ذكي للعملاء المحتملين يعطي الأولوية للجهات التي من المرجح أن تتحول إلى عملاء فعليين بناءً على إشارات التفاعل.

هاتف وبريد إلكتروني مدمجان: قم بإجراء المكالمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من سجلات جهات الاتصال مع التسجيل التلقائي

تسلسل المبيعات: أتمتة حملات التوعية متعددة الخطوات التي تتكيف بناءً على استجابات العملاء المحتملين

إيجابيات وسلبيات Freshsales

المزايا:

تقضي الاتصالات الموحدة على الحاجة إلى تبديل الأدوات وتحسن الإنتاجية

يقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات عملية بناءً على بياناتك، وليس نصائح عامة.

تقلل الواجهة النظيفة والحديثة من العبء المعرفي لتصفح الأنظمة المعقدة

العيوب:

قد يتطلب التخصيص المتقدم دعمًا فنيًا

عمق التقارير لا يتناسب مع منصات المؤسسات

نظام التكامل أصغر من منصات CRM الرئيسية

أسعار Freshsales

مجاني: 0 دولار

النمو: 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 47 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: 71 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshsales؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يعجبني مدى فعالية Freshsales من حيث التكلفة؛ فمقابل التكلفة، تحصل على مجموعة كاملة من الميزات مثل التسلسلات وميزة إرسال البريد الإلكتروني الجماعي. كان من السهل جدًا إعداد كل شيء لأنه يوفر إرشادات خطوة بخطوة. أنشأنا حقول حسابات وشركة، ويوفر Freshsales قوالب لأشياء أخرى. اختبرنا صحة البريد الإلكتروني دون توصيل صناديق الوارد، ثم اختبرناه مع إعداد DKIM و SPF و DMARC على Freshsales. يمكنك استخدام التسلسلات لإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام منطق معين، مثل إرسال متابعات للعملاء الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني. يتيح لك إرسال حملات بريد إلكتروني آلية، ومع البريد الإلكتروني الجماعي، يمكننا إرسال بريد إلكتروني واحد كحملة وتخصيص كل جانب من جوانب كل بريد إلكتروني.

يعجبني مدى فعالية Freshsales من حيث التكلفة؛ فمقابل التكلفة، تحصل على مجموعة كاملة من الميزات مثل التسلسلات وإمكانية إرسال البريد الإلكتروني الجماعي. كان من السهل جدًا إعداد كل شيء لأنه يوفر إرشادات خطوة بخطوة. أنشأنا حقول حسابات وشركة، ويوفر Freshsales قوالب لأشياء أخرى. اختبرنا صحة البريد الإلكتروني دون توصيل صناديق الوارد، ثم اختبرناه مع إعداد DKIM و SPF و DMARC على Freshsales. يمكنك استخدام التسلسلات لإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام منطق معين، مثل إرسال متابعات للعملاء الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني. يتيح لك إرسال حملات بريد إلكتروني آلية، ومع البريد الإلكتروني الجماعي، يمكننا إرسال بريد إلكتروني واحد كحملة وتخصيص كل جانب من جوانب كل بريد إلكتروني.

6. Zoho CRM (الأفضل من حيث التكلفة والتخصيص الشامل)

عبر Zoho CRM

تحتاج الفرق المتنامية إلى وظائف CRM قابلة للتطوير، لكن منصات المؤسسات باهظة الثمن، وأدوات الشركات الصغيرة سرعان ما تصبح غير كافية.

Zoho CRM هو "الحل الأمثل" للفرق التي تهتم بالميزانية ولكنها لا تزال تطلب قوة على مستوى المؤسسات وتخصيصًا عميقًا. يوفر مجموعة مذهلة من الميزات، من أتمتة سير العمل إلى مساعد Zia AI، الذي يمكنه توقع إبرام الصفقات واكتشاف الحالات الشاذة في بياناتك.

يتيح لك استوديو تصميم Canvas الخاص بالمنصة إعادة بناء واجهة المستخدم بالكامل لتتناسب مع المصطلحات الخاصة بفريقك وسير عمل مبيعات الإعلانات. ونظرًا لأنه جزء من نظام Zoho البيئي الضخم، فإنه يتكامل بشكل أساسي مع كل شيء بدءًا من برنامج الفوترة وحتى منصات الندوات عبر الإنترنت. يمكنك إعداد "SalesSignals" لتلقي إشعار فور فتح العميل المحتمل لرسالتك الإلكترونية أو زيارته لصفحة الأسعار، مما يتيح لك التوقيت المثالي.

أفضل ميزات Zoho CRM

مساعد Zia AI: احصل على توقعات بشأن احتمالية إبرام الصفقات وأفضل الأوقات للاتصال بالعملاء المحتملين

أتمتة سير العمل: أنشئ قواعد أتمتة معقدة دون الحاجة إلى البرمجة باستخدام أداة إنشاء سير العمل المرئية

التواصل متعدد القنوات: تفاعل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل نظام CRM

إيجابيات وسلبيات Zoho CRM

المزايا:

تقدم قيمة استثنائية، وتوفر ميزات مؤسسية دون تكاليف مؤسسية

التكامل العميق مع منتجات Zoho الأخرى يخلق منصة أعمال موحدة

قابلة للتخصيص بدرجة عالية للتكيف مع أي عملية مبيعات تقريبًا

العيوب:

قد يربك تنوع الخيارات المستخدمين الجدد

تتطلب بعض الميزات المتقدمة خططًا أعلى مستوى

قد تختلف أوقات استجابة الدعم

أسعار Zoho CRM

مجاني

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Ultimate: 65 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بالنسبة للفرق التي تسعى إلى التحكم دون إثقال كاهل المؤسسة، فإن Zoho CRM مرن للغاية وبأسعار معقولة. تتكامل أنظمة Zoho بشكل سلس، وتوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق (الحقول، سير العمل، الأتمتة). إنه ممتاز لتتبع خطوط الإنتاج والأنشطة والمتابعات في مكان واحد لعمليات التوظيف أو المبيعات. عند إعداده بشكل صحيح، تكون التقارير موثوقة.

بالنسبة للفرق التي تسعى إلى التحكم دون إثقال كاهل المؤسسة، فإن Zoho CRM مرن للغاية وبأسعار معقولة. تتكامل أنظمة Zoho بشكل سلس، وتوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق (الحقول، سير العمل، الأتمتة). إنه ممتاز لتتبع خطوط الإنتاج والأنشطة والمتابعات في مكان واحد لعمليات التوظيف أو المبيعات. عند إعداده بشكل صحيح، تكون التقارير موثوقة.

7. ADvendio (الأفضل لعمليات الإعلانات الأصلية في Salesforce)

عبر ADvendio

غالبًا ما تفتقر شركات الإعلام التي تستخدم Salesforce لإدارة علاقات العملاء إلى الوظائف الأصلية لإدارة مخزون الإعلانات والطلبات، مما يؤدي إلى إنشاء صوامع بيانات ومشاكل في التكامل.

ADvendio هو حل قوي مدمج في Salesforce ومصمم خصيصًا لسد الفجوة بين شراء الوسائط ومبيعات الإعلانات. نظرًا لوجوده مباشرةً داخل نظام Salesforce، فإن هذا الأداة يلغي الحاجة إلى مزامنة البيانات المعقدة ويضمن مصدرًا واحدًا موثوقًا لجميع عمليات الإعلانات الخاصة بك.

تتميز المنصة بإدارة المخزون متعدد القنوات، مما يتيح لك تتبع التوافر عبر الأصول الرقمية والمطبوعة والخارجية في الوقت الفعلي. يعمل محركها المالي المدمج على أتمتة الانتقال المعقد من أمر الإدراج الموقع إلى الفاتورة النهائية، مما يقلل بشكل كبير من الأخطاء اليدوية. بفضل التكامل البرمجي مع منصات SSPs والتبادلات الرئيسية، توفر المنصة عرضًا موحدًا لكل من مصادر الإيرادات المباشرة والآلية.

أفضل ميزات ADvendio

إدارة الطلبات: إدارة سير عمل مبيعات الإعلانات بالكامل من تقديم العروض إلى تنفيذ الحملات داخل Salesforce

توقعات المخزون: اطلع على التوافر في الوقت الفعلي عبر منتجاتك الإعلانية قبل الالتزام تجاه العملاء

التكامل البرمجي: اربط المبيعات المباشرة بالطلب البرمجي من خلال إدارة مخزون موحدة

إيجابيات وسلبيات ADvendio

المزايا:

باعتباره تطبيقًا أصليًا من Salesforce، فإنه يزيل تحديات التكامل

يفهم سير عمل الإعلانات مثل بطاقات الأسعار والتعويضات التي لا تفهمها الأدوات العامة

يتكيف مع نماذج الأعمال الإعلامية المختلفة، من النماذج الرقمية فقط إلى النماذج متعددة القنوات

العيوب:

يتطلب Salesforce كمنصة أساسية

تعكس تعقيدات التنفيذ مشاريع Salesforce

قد تتطلب الميزات خارج عمليات الإعلان تطبيقات Salesforce إضافية

أسعار ADvendio

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ADvendio

G2: 4. 6/5 (15+ تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (5+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ADvendio؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Advendio هو برنامج CRM رائع، ومناسب بشكل مثالي لجميع عمليات المبيعات المتعلقة ببيع خدمات الوسائط. يتم تنفيذ إدارة العملاء والتصنيف والعروض وتأكيدات الطلبات والمراسلات والتقارير وغير ذلك الكثير بشكل جيد للغاية. وهو موجود بالكامل في السحابة، ولا داعي للقلق بشأن النسخ الاحتياطي للبيانات وصيانة البرنامج، حيث أن التوافر بنسبة 100٪ بالنسبة لي حتى الآن.

Advendio هو برنامج CRM رائع، ومناسب بشكل مثالي لجميع عمليات المبيعات المتعلقة ببيع خدمات الوسائط. يتم تنفيذ إدارة العملاء والتصنيف والعروض وتأكيدات الطلبات والمراسلات والتقارير وغير ذلك الكثير بشكل جيد للغاية. وهو موجود بالكامل في السحابة، ولا داعي للقلق بشأن النسخ الاحتياطي للبيانات وصيانة البرنامج، حيث إن التوافر بنسبة 100٪ بالنسبة لي حتى الآن.

📖 اقرأ المزيد: 10 ميزات أساسية لبرامج إدارة المبيعات لتحقيق النجاح

8. Google Ad Manager (الأفضل لتحسين العائد الرقمي للناشرين)

عبر Google Ads

يظل Google Ad Manager المعيار الذهبي للناشرين الذين يحتاجون إلى تعظيم العائد من خلال حجم هائل من الانطباعات الرقمية. تجبر تقنية المزاد الموحدة الخاصة به كل مصدر طلب - بما في ذلك الصفقات المباشرة والمشترين البرمجيين - على التنافس في وقت واحد على كل مساحة إعلانية.

في الآونة الأخيرة، تطورت المنصة مع "التقارير التفاعلية" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن فرص الإيرادات وتحديد معوقات التسليم. توفر هذه التقارير تحكمًا دقيقًا في مخزونك، من لافتات العرض القياسية إلى مواقع CTV والفيديو عالية القيمة. تضمن ميزة التخصيص الديناميكي للنظام عدم تفويت أي فرصة ربحية من خلال إعطاء الأولوية تلقائيًا للإعلانات الأعلى دفعًا في الوقت الفعلي.

على الرغم من أن الواجهة معروفة بتعقيدها، إلا أن عمق بياناتها وتكاملها مع نظام Google البيئي الأوسع يجعلها لا غنى عنها للمواقع ذات حركة المرور العالية. بالنسبة للناشرين الذين يبحثون عن التحكم الكامل في استراتيجية تحقيق الدخل، فإن هذه المنصة هي الأفضل في هذا المجال.

أفضل ميزات Google Ad Manager

المزاد الموحد: حقق أقصى قدر من الإيرادات من خلال جعل جميع مصادر الطلب تتنافس في وقت واحد على كل ظهور

التخصيص الديناميكي: موازنة الحملات المباشرة مع الطلب البرمجي تلقائيًا لتحسين معدل التعبئة والعائد

تقارير متقدمة: افهم أداء الإيرادات عبر أبعاد مثل الوحدات الإعلانية والمناطق الجغرافية والأجهزة

إيجابيات وسلبيات Google Ad Manager

المزايا:

يوفر التكامل مع نظام الإعلانات من Google طلبًا كبيرًا على الناشرين

تعمل الخوارزميات المتطورة على تحسين الإيرادات باستمرار عبر سيناريوهات معقدة

قابل للتوسع لأي حجم، مع مستوى مجاني للناشرين الصغار

العيوب:

تعقيد الميزات يخلق منحنى تعلم حادًا

يخلق تبعية لنظام Google البيئي

يختلف الوصول إلى الدعم حسب مستوى الناشر

أسعار Google Ad Manager

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Ad Manager

G2: 4. 2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Ad Manager؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا أحب Google Ad Manager بسبب قدرته القوية على التحكم في الإعلانات وتحليلاته التفصيلية. فهو يوفر استهدافًا دقيقًا وتنسيقات إعلانية مرنة وأدوات قوية لتحسين الإيرادات. كما أقدر الطريقة التي يساعدني بها على تحسين عرض الإعلانات وتتبع الأداء وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد بكفاءة. أدى التحول إلى Google Ad Manager من شبكات الإعلانات الأساسية ووضع الإعلانات المباشر إلى تحسين التحكم وقابلية التوسع وتقارير تفصيلية، كل ذلك في منصة واحدة.

أنا أحب Google Ad Manager بسبب قدرته القوية على التحكم في الإعلانات وتحليلاته التفصيلية. فهو يوفر استهدافًا دقيقًا وتنسيقات إعلانية مرنة وأدوات قوية لتحسين الإيرادات. كما أقدر كيف يساعدني في تحسين عرض الإعلانات وتتبع الأداء وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد بكفاءة. أدى التحول إلى Google Ad Manager من شبكات الإعلانات الأساسية ووضع الإعلانات المباشر إلى تحسين التحكم وقابلية التوسع وتقارير تفصيلية، كل ذلك في منصة واحدة.

9. Meta Ads Manager (الأفضل لوصول حملات وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Meta Ads

غالبًا ما تواجه الفرق صعوبة في الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال على منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى إهدار الميزانية على انطباعات غير ذات صلة لأن التحسين اليدوي لا يمكنه مواكبة خوارزميات المنصة.

Meta Ads Manager هو مركز التحكم الأساسي للوصول إلى مليارات المستخدمين عبر Facebook و Instagram و Messenger و Threads. تعمل أدوات Advantage+ المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة الاختلافات الإبداعية واستهداف الجمهور للعثور على أفضل التركيبات أداءً. يتيح لك إنشاء جمهور مخصص عميق باستخدام بيانات CRM الخاصة بك أو حركة مرور موقع الويب التي يتم تتبعها من خلال واجهة برمجة التطبيقات Conversions API لإعادة الاستهداف بدقة عالية.

تعمل لوحة التحكم المرئية على تبسيط العملية من خلال اختبار العناوين الرئيسية ومقاطع الفيديو باستخدام طريقة A/B لاكتشاف العوامل التي تؤدي فعليًا إلى تحويل العملاء. بفضل الدعم الأصلي للتنسيقات الغامرة مثل إعلانات Reels و Carousel، يوفر البرنامج استهدافًا سلوكيًا متطورًا، مما يجعله "أداة لا غنى عنها" للعلامات التجارية التي تسعى إلى زيادة عدد العملاء بسرعة. هذه هي الأداة المثالية لتحويل التفاعل الاجتماعي إلى إيرادات قابلة للقياس من خلال حملات مُحسّنة باستخدام التعلم الآلي.

أفضل ميزات Meta Ads Manager

استهداف الجمهور: قم ببناء جمهور دقيق باستخدام البيانات الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات والبيانات المخصصة مثل قوائم العملاء

تحسين الحملات: دع خوارزميات Meta تعمل على تحسين التسليم نحو الهدف الذي اخترته، سواء كان التحويلات أو العملاء المحتملين أو حركة المرور.

الوصول عبر الأنظمة الأساسية: إدارة الحملات عبر Facebook و Instagram و Messenger من واجهة واحدة

إيجابيات وسلبيات Meta Ads Manager

المزايا:

نطاق جمهور لا مثيل له، يصل إلى مليارات المستخدمين على مستوى العالم

قدرات استهداف متطورة تستند إلى البيانات المعلنة والإشارات السلوكية

يستفيد المعلنون من استثمار Meta المستمر في التعلم الآلي لتقديم الإعلانات

العيوب:

أصبحت عملية الإحالة أكثر صعوبة مع تغييرات الخصوصية في نظام iOS

يعني الاعتماد على المنصة أن تغييرات الخوارزمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء

الإرهاق الإبداعي يتطلب تحديثًا مستمرًا للمحتوى

أسعار Meta Ads Manager

بدون رسوم منصة

ادفع حسب الاستخدام

تقييمات ومراجعات Meta Ads Manager

G2: 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: كيف تخلق الذكاء الاصطناعي لحظات إبداعية لمديري المبيعات لزيادة الإيرادات

10. Zendesk Sell (الأفضل لرؤية المبيعات والدعم)

عبر Zendesk Sell

غالبًا ما تفتقر فرق المبيعات إلى الرؤية في تفاعلات الدعم، مما يؤدي إلى محادثات محرجة حيث لا يعرف مندوبو المبيعات عن المشكلات الحديثة.

Zendesk Sell هو برنامج CRM المفضل للفرق التي تعتقد أن أفضل سلاح للمبيعات هو السجل الكامل لتجربة العميل. فهو يزيل الحاجز بين المبيعات والدعم بشكل فريد من خلال عرض كل التذاكر المفتوحة والشكاوى السابقة لممثليك مباشرةً في سجل الاتصال. تمنع هذه الشفافية مشكلة "التواصل المحرج" وتسمح لفريقك بتوقيت عروضهم بناءً على مستوى رضا العميل الحالي.

تقوم "القوائم الذكية" في الأداة تلقائيًا بترتيب مهامك اليومية حسب الأولوية، مما يضمن متابعة أهم العملاء المحتملين في الوقت المناسب تمامًا. يعد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها أحد أفضل التطبيقات في هذا المجال، حيث يوفر أدوات تحديد الموقع الجغرافي والوصول دون اتصال بالإنترنت لممثلي المبيعات الذين يتنقلون باستمرار.

أفضل ميزات Zendesk Sell

عرض موحد للعملاء: اطلع على بيانات خط أنابيب المبيعات إلى جانب سجل تذاكر الدعم في واجهة واحدة

القوائم الذكية: أنشئ قوائم ديناميكية يتم تحديثها تلقائيًا لإعطاء الأولوية للأنشطة اليومية للممثلين

تتبع البريد الإلكتروني والمكالمات: سجل جميع الاتصالات تلقائيًا مع إرفاق السياق الكامل بسجلات جهات الاتصال والصفقات

إيجابيات وسلبيات Zendesk Sell

المزايا:

يوفر التكامل الأصلي مع Zendesk Support رؤية فريدة للعملاء

تتميز الواجهة البسيطة والمركزة بتجنب الإفراط في الميزات، كما أنها سهلة الاستخدام للممثلين.

تتيح التطبيقات القوية للأجهزة المحمولة لفرق المبيعات الميدانية العمل من أي مكان

العيوب:

القيمة المقترحة هي الأقوى لمستخدمي Zendesk Support الحاليين

خيارات التخصيص محدودة أكثر مقارنة بمنصات CRM الأخرى

لا تتطابق قدرات إعداد التقارير مع عمق أدوات تحليل مبيعات المؤسسات

أسعار Zendesk Sell

فريق المبيعات: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Sell Growth: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Sell Professional: 149 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Sell Enterprise: يبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في Zendesk Support Suite هو سهولة استخدامه وبساطته، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد. الواجهة واضحة ومنظمة جيدًا، مما يجعل من السهل إدارة محادثات متعددة عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. نظام التذاكر قوي بشكل خاص — فهو يساعدنا على متابعة طلبات العملاء وتوزيعها بكفاءة وتتبع تقدمها دون أن يفوتنا أي شيء.

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في Zendesk Support Suite هو سهولة استخدامه وبساطته، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد. الواجهة واضحة ومنظمة جيدًا، مما يجعل من السهل إدارة محادثات متعددة عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. نظام التذاكر قوي بشكل خاص — فهو يساعدنا على متابعة طلبات العملاء وتوزيعها بكفاءة وتتبع تقدمها دون أن يفوتنا أي شيء.

11. Insightly (الأفضل لربط المبيعات بالمشاريع)

عبر Insightly

يحل Insightly مشكلة "التسليم المتعثر" من خلال الجمع بين نظام CRM عالي الأداء ونظام إدارة مشاريع قوي في منصة واحدة. بدلاً من فقدان الزخم بمجرد توقيع الصفقة، يمكنك على الفور تحويل الفرصة إلى مشروع مع الاحتفاظ بجميع الملفات والملاحظات الأصلية سليمة.

تتجاوز ميزة "ربط العلاقات" الفريدة القوائم الأساسية لتعرض لك شبكة معقدة من جهات الاتصال والمنظمات والمشاريع السابقة التي تربط بين أصحاب المصلحة. تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي "Insightly Copilot" في تلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة وصياغة ردود المتابعة للحفاظ على سير خط أنابيب المبيعات بأقصى سرعة. كما يوفر مجموعة متكاملة من أدوات أتمتة التسويق، مما يتيح لك تنفيذ حملات منسقة لتوليد العملاء المحتملين تغذي مباشرة قمع المبيعات.

يوفر محرك AppConnect من Insightly تكاملًا بدون كود مع أكثر من 2000 أداة أخرى، مما يجعله مركزًا مرنًا للغاية لجميع أعمالك. هذا هو الخيار المثالي للفرق التي تحتاج إلى البقاء منظمة من البداية وحتى تسليم الحملة النهائية.

أفضل ميزات Insightly

ربط العلاقات: اربط جهات الاتصال والمؤسسات والمشاريع بخرائط علاقات مرئية لفهم شبكات أصحاب المصلحة

إدارة المشاريع المتكاملة: حوّل الفرص المغلقة إلى مشاريع دون إعادة إدخال المعلومات

أتمتة سير العمل: أنشئ عمليات آلية لتوجيه العملاء المحتملين وتوزيع المهام وإرسال إشعارات البريد الإلكتروني

إيجابيات وسلبيات Insightly

المزايا:

يحل الجمع بين CRM وإدارة المشاريع مشكلة نقل المبيعات إلى التسليم

تساعد ذكاء العلاقات الفرق على فهم العلاقات المعقدة بين الأطراف المعنية في مبيعات B2B

يوفر وظائف قوية للشركات النامية بأسعار معقولة

العيوب:

لا تضاهي ميزات إدارة المشاريع عمق المنصات المخصصة

يتطلب تخصيص التقارير بعض التعلم

قد يحدث أحيانًا تأخير في المزامنة عند دمج البريد الإلكتروني

أسعار Insightly

بالإضافة إلى: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون: 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Insightly

G2: 4. 2/5 (890+ تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Insightly؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أحب الميزات الجديدة المتوفرة في Insightly Marketing. قوالب البريد الإلكتروني وإمكانية إنشائها رائعة، ونحن نستفيد كثيرًا من وظيفة الرحلات.

أحب الميزات الجديدة المتوفرة في Insightly Marketing. قوالب البريد الإلكتروني وإمكانية إنشائها رائعة، ونحن نستفيد كثيرًا من وظيفة الرحلات.

12. Monday Sales CRM (الأفضل من حيث المرونة البصرية وعدم الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية)

عبر Monday

يحول Monday Sales CRM عالم تتبع المبيعات التقليدي الصارم إلى مساحة عمل مرئية نابضة بالحياة يستمتع الفريق باستخدامها. وهو مبني على أساس مرن لا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، ويتيح لك السحب والإفلات لإنشاء خط أنابيب مخصص تمامًا دون الحاجة إلى مطور.

توفر طريقة العرض "Board" لمحة عامة عن حالة صفقاتك، باستخدام حالات مرمزة بالألوان لإبراز الأماكن التي تتعثر فيها الحملة بالضبط. بفضل الأتمتة المدمجة، يمكنك تشغيل إشعارات فورية لفريقك الإبداعي لحظة توقيع أمر الإدراج.

تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي إثراء العملاء المحتملين تلقائيًا، وسحب البيانات من جميع أنحاء الويب لمنحك السبق في كل فرصة محتملة. وهو يسد الفجوة بين المبيعات والعمليات من خلال الاحتفاظ بجميع الاتصالات والملفات في مركز واحد مركزي قابل للبحث.

أفضل ميزات Monday Sales CRM

عمليات قابلة للتخصيص: أنشئ عمليات مبيعات تتوافق مع عمليتك باستخدام التخصيص بالسحب والإفلات

إدارة الصفقات المرئية: اطلع على خط أنابيبك بالكامل في لمحة بفضل الحالات المرمزة بالألوان وعروض اللوحة البديهية

تكامل إدارة العمل الأصلي: اربط أنشطة المبيعات بحملات التسويق وتسجيل العملاء الجدد وطلبات الدعم

إيجابيات وسلبيات Monday Sales CRM

المزايا:

تتيح المرونة الفائقة بدون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية للفرق إنشاء نظام CRM الذي يحتاجونه بالضبط

تقلل الواجهة البصرية البديهية من وقت التدريب وتشجع المستخدمين على استخدام البرنامج.

ينشئ منصة موحدة للمبيعات والعمليات لمستخدمي monday.com الحاليين

العيوب:

الميزات الخاصة بالمبيعات مثل تسلسلات البريد الإلكتروني أقل تطوراً من المنصات المخصصة

قد تؤدي المرونة إلى إعدادات غير متسقة إذا لم يتم التحكم فيها بعناية

قد لا ترضي التقارير، على الرغم من كونها مرئية، الفرق التي تحتاج إلى تحليلات مبيعات متعمقة، مقارنة ببعض البدائل الأخرى

أسعار Monday Sales CRM

الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

قياسي: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المزايا: 41 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Monday Sales CRM

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday Sales CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا أحب تمامًا ميزة البريد الإلكتروني والأنشطة في monday CRM، التي تقوم تلقائيًا بتمييز رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والعملاء المحتملين، مما يجعل التتبع فعالًا للغاية. تساعدني هذه الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع ميزات الذكاء الاصطناعي، على استخراج المعلومات المهمة مثل تواريخ المتابعة والتفاصيل المهمة دون عناء. يعد مركز سير العمل ميزة أخرى بارزة، حيث يوفر أتمتة محسّنة تشبه عبارات "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" التي تدفع عملي إلى الأمام وتمنع الركود، مما يوفر في النهاية الوقت والمال.

أنا أحب تمامًا ميزة البريد الإلكتروني والأنشطة في monday CRM، التي تضع علامات تلقائيًا على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العملاء والعملاء المحتملين، مما يجعل التتبع فعالًا للغاية. تساعدني هذه الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع ميزات الذكاء الاصطناعي، على استخراج المعلومات المهمة مثل تواريخ المتابعة والتفاصيل المهمة دون عناء. يعد مركز سير العمل ميزة أخرى بارزة، حيث يوفر أتمتة محسّنة تشبه عبارات "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" التي تدفع عملي إلى الأمام وتمنع الركود، مما يوفر في النهاية الوقت والمال.

13. WideOrbit (الأفضل للبث التلفزيوني والإذاعي)

عبر WideOrbit

تعمل شركات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسير عمل يختلف جذريًا عن الإعلانات الرقمية، ولا تفهم الأدوات العامة مفاهيم مثل التوافر أو التعويضات أو الجدولة المعقدة لوسائل الإعلام الخطية.

لا يزال WideOrbit هو المعيار الصناعي المطلق لشركات الإعلام المرئي والمسموع التي تحتاج إلى إدارة التعقيدات الكبيرة التي تنطوي عليها تلك المخزونات الخطية. وعلى عكس الأدوات الرقمية فقط، تم تصميمه خصيصًا للتعامل مع التحديات الفريدة التي تواجه التلفزيون والراديو، بدءًا من إدارة "التوافر" وحتى الجدولة الدقيقة لمواعيد الإعلانات.

يعمل محرك الفوترة المدمج تلقائيًا على حساب عمليات الاستحواذ المسبق و"التعويضات"، مما يضمن دقة تقاريرك المالية حتى السنت. من خلال ربط المبيعات وحركة المرور والقيادة التنفيذية، يخلق تدفقًا سلسًا للبيانات يزيد من الإيرادات عبر كل شبكة بث. تشمل الميزات الأخرى تكاملًا محسّنًا لبيانات الجمهور، مما يسمح للمذيعين بإثبات قيمة وصولهم من خلال تحليلات في الوقت الفعلي. بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال الوسائط التقليدية، يوفر هذا البرنامج البنية التحتية المتخصصة التي لا يمكن أن تضاهيها أنظمة إدارة علاقات العملاء العامة.

أفضل ميزات WideOrbit

إدارة حركة المرور: قم بجدولة المواقع الإعلانية عبر شبكات البث المعقدة، مما يمنع التضارب ويحسن المخزون

أتمتة الفوترة: قم بإنشاء فواتير تعكس بدقة ما تم بثه، بما في ذلك التعويضات والامتيازات.

تكامل بيانات الجمهور: ربط بيانات التقييمات لإظهار أداء الحملة للمعلنين

إيجابيات وسلبيات WideOrbit

المزايا:

الخبرة العميقة في مجال البث تعني تخصيصًا أقل وتنفيذًا أسرع

يغطي سير عمل الإعلانات الإذاعية بالكامل من المبيعات إلى الفوترة في نظام واحد

باعتباره معيارًا صناعيًا، يوفر منصة ناضجة ومستقرة

العيوب:

التخصص يمثل قيدًا للشركات التي لديها عمليات رقمية كبيرة

يتطلب التنفيذ موارد وتدريبًا مخصصين

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالمنصات الأحدث

أسعار WideOrbit

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WideOrbit

G2: 4. 1/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WideOrbit؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه :

سهولة الاستخدام. القدرة على تخصيص وإنشاء طلبات متعددة.

سهولة الاستخدام. القدرة على تخصيص وإنشاء طلبات متعددة.

عبر Bitrix24

Bitrix24 هو مقر رقمي ضخم وشامل يحل محل الحاجة إلى ستة اشتراكات منفصلة. فهو يجمع بين نظام CRM عالي الأداء وأدوات إدارة المشاريع والمؤتمرات المرئية وإنشاء مواقع الويب في بيئة واحدة موحدة.

تتميز الأداة بالتعاون الداخلي، حيث توفر "تدفقات الأنشطة" على غرار الشبكات الاجتماعية ونوافذ الدردشة الفورية جنبًا إلى جنب مع صفقات المبيعات النشطة. يمكنك أتمتة مسار المبيعات بالكامل، بدءًا من نموذج التسجيل الأولي للعملاء المحتملين على موقعك وحتى التوقيع الإلكتروني النهائي على العقد.

بالنسبة للفرق التي لديها متطلبات أمنية صارمة، فهو أحد المنصات الحديثة القليلة التي لا تزال تقدم نسخة محلية ذاتية الاستضافة. تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي "Super Agent" على إدارة التقويم الخاص بك، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وحتى صياغة نسخة تسويقية لحملتك الترويجية القادمة.

أفضل ميزات Bitrix24

CRM شامل: إدارة العملاء المحتملين والصفقات وعروض الأسعار باستخدام خطوط الإنتاج القابلة للتخصيص وقواعد الأتمتة

التعاون المدمج: تتيح الدردشة والمكالمات المرئية وتدفقات الأنشطة للفرق البقاء على اتصال في سياق سجلات CRM.

إدارة المشاريع والمهام: تتبع المشاريع باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان، المرتبطة بصفقات CRM

مزايا وعيوب Bitrix24

المزايا:

قيمة جيدة، تجمع بين أدوات متعددة في منصة واحدة لتوفير التكاليف

يتوفر خيار الاستضافة الذاتية للمؤسسات التي لديها متطلبات أمان محددة.

يتيح المستوى المجاني السخي للفرق تقييم المنصة بشكل شامل.

العيوب:

قد يكون نطاق الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد

قد لا تتطابق المكونات الفردية مع عمق الأدوات المتخصصة والأفضل في فئتها

قد تبدو الواجهة مزدحمة بالعديد من الإمكانات مقارنة ببدائل Bitrix24

أسعار Bitrix24

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (590+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 800 تقييم)

15. AdRoll (الأفضل لحملات إعادة الاستهداف في التجارة الإلكترونية)

عبر AdRoll

يعمل AdRoll كمضاعف قوة قوي للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية و D2C التي تحتاج إلى تحويل المتصفحين العاديين إلى عملاء مخلصين. وهو متخصص في إعادة الاستهداف المتطورة، مما يتيح لك متابعة المستخدمين ذوي النوايا الجادة من خلال رسائل متسقة ومخصصة عبر شبكات العرض ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

تسهل هذه الأداة أيضًا عالم الإسناد عبر القنوات المتعددة الذي غالبًا ما يكون محبطًا، من خلال إظهار كيفية مساهمة كل نقطة اتصال في البيع النهائي. بفضل التكامل الأصلي مع Shopify و WooCommerce، يمكنك مزامنة كتالوج منتجاتك وإطلاق حملات إبداعية ديناميكية ببضع نقرات فقط.

إنه يزيل الحواجز التقنية التي تحول دون دخول الإعلانات الرقمية المتطورة، مما يمنح العلامات التجارية الصغيرة نفس قوة إعادة الاستهداف التي تتمتع بها شركات التجزئة العالمية العملاقة. في عام 2026، تطورت مجموعة "Brand Awareness" (الوعي بالعلامة التجارية) لمساعدتك في الوصول إلى جمهور جديد مشابه لعملائك الحاليين الأفضل.

أفضل ميزات AdRoll

إعادة الاستهداف عبر القنوات: الوصول إلى زوار الموقع الإلكتروني من خلال رسائل منسقة عبر شبكات العرض وFacebook والبريد الإلكتروني

تقسيم الجمهور: قم بإنشاء شرائح بناءً على سلوك الموقع الإلكتروني، مثل الصفحات التي تمت زيارتها أو التخلي عن سلة التسوق.

توزيع الإيرادات: اربط مشاهدات الإعلانات والنقرات على الإعلانات بالمشتريات الفعلية من خلال التتبع عبر الأجهزة

إيجابيات وسلبيات AdRoll

المزايا:

تسهل الإدارة المبسطة عبر القنوات المختلفة وتوفر الوقت وتحسن الاتساق

التركيز على التجارة الإلكترونية يعني أنه يفهم سير العمل مثل موجزات المنتجات والإبداع الديناميكي

يجعل تقنية إعادة الاستهداف متاحة للعلامات التجارية التي لا تمتلك فرقًا مخصصة لعمليات الإعلان

العيوب:

قدرات محدودة في الجزء العلوي من مسار التحويل لحملات التوعية

تأثرت دقة الإسناد بتغييرات الخصوصية في المتصفح

الخيارات الإبداعية محدودة أكثر من الأدوات الإبداعية المخصصة

أسعار AdRoll

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AdRoll

G2: 4. 0/5 (690+ تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AdRoll؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في AdRoll هو سهولة إعادة الاستهداف عبر قنوات متعددة من مكان واحد. الإعداد بسيط، والتقارير واضحة بما يكفي لفهم العوامل التي تدفع التحويلات بسرعة. وهو مفيد بشكل خاص للبقاء في مقدمة اهتمامات المستخدمين ذوي النوايا الشرائية العالية دون بذل جهد يدوي كبير.

أكثر ما يعجبني في AdRoll هو سهولة إعادة الاستهداف عبر قنوات متعددة من مكان واحد. الإعداد بسيط، والتقارير واضحة بما يكفي لفهم العوامل التي تدفع التحويلات بسرعة. وهو مفيد بشكل خاص للبقاء في مقدمة اهتمامات المستخدمين ذوي النوايا الجادة دون بذل جهد يدوي كبير.

يعتمد اختيار أفضل برنامج لإدارة مبيعات الإعلانات على احتياجاتك الخاصة، سواء كنت تبيع مخزونًا مباشرًا أو تدير برامج إعلانية أو تنسق حملات مخصصة. الاختيار الصحيح يوازن بين إدارة خط الإنتاج وتنسيق الحملات وإمكانيات إعداد التقارير. ستقضي الفرق التي تختار المنصات المتكاملة بدلاً من الحلول المحددة وقتًا أقل في الأعمال الإدارية ووقتًا أطول في بناء علاقات مع المعلنين. هل أنت مستعد لدمج خط أنابيب مبيعات الإعلانات وإدارة الحملات؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp. ✅

اجمع بين إعلاناتك ومبيعاتك

يعتمد اختيار أفضل برنامج لإدارة مبيعات الإعلانات على احتياجاتك الخاصة، سواء كنت تبيع مخزونًا مباشرًا أو تدير برامج إعلانية أو تنسق حملات مخصصة.

الاختيار الصحيح يوازن بين إدارة خط الإنتاج وتنسيق الحملات وإمكانيات إعداد التقارير.

ستقضي الفرق التي تختار المنصات المتكاملة بدلاً من الحلول المحددة وقتًا أقل في الأعمال الإدارية ووقتًا أطول في بناء علاقات مع المعلنين.

هل أنت مستعد لدمج خط أنابيب مبيعات الإعلانات وإدارة الحملات؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp. ✅

الأسئلة المتداولة

يتضمن برنامج إدارة مبيعات الإعلانات ميزات خاصة بالصناعة مثل إدارة المخزون وبطاقات الأسعار وحركة الحملات الإعلانية التي تفتقر إليها برامج إدارة علاقات العملاء العامة. بينما تتعقب برامج إدارة علاقات العملاء العلاقات، تدير منصات مبيعات الإعلانات أيضًا ما تبيعه وكيفية تسليمه.

يمكن لمنصات إدارة المشاريع التعامل مع تتبع خط أنابيب المبيعات وتنسيق الحملات، خاصة بالنسبة لحلول الإعلانات المخصصة. ومع ذلك، قد لا تزال الفرق التي لديها احتياجات مخزون معقدة بحاجة إلى أدوات متخصصة، على الرغم من أن مساحات العمل المتقاربة تقلل من الحاجة إلى أنظمة متعددة.

ابحث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي العملية مثل تقييم العملاء المحتملين لتحديد أولويات التواصل، ومعلومات الصفقات لتحديد الفرص المعرضة للخطر، واقتراحات المتابعة التلقائية. يقدم أفضل الذكاء الاصطناعي معلومات قابلة للتنفيذ تساعدك على البيع بشكل أكثر ذكاءً، وليس فقط إنشاء المزيد من التقارير.

نعم، توفر المستويات المجانية من منصات مثل ClickUp وHubSpot وZoho قيمة حقيقية للفرق الصغيرة التي تبدأ عملها. يجب عليك تقييم القيود المتعلقة بعدد المستخدمين والميزات، ولكن الخيارات المجانية هي بالتأكيد نقاط انطلاق قابلة للتطبيق.