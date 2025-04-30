15 نوعًا من المواد التسويقية التي تحفز التحويلات (+ أمثلة)

يمكن لدورات المبيعات الطويلة أن تقضي بهدوء حتى على الصفقات الواعدة. لديك العديد من أصحاب المصلحة، من قسم المالية إلى قسم تكنولوجيا المعلومات وحتى الإدارة العليا، الذين يزنون كل قرار. كل سؤال جديد سيؤدي إلى إبطاء الأمور.

والأسوأ من ذلك، بعد عرض توضيحي أو اجتماع رائع، غالبًا ما يتلاشى الزخم لأن الداعمين الداخليين لا يملكون الأدوات اللازمة لبيع حلولك داخليًا.

هنا تساعدك المواد التسويقية على التحكم في السرد وتسريع عملية الشراء.

أولاً، تمنح مندوبي المبيعات لديك سبباً للمتابعة ومواصلة المحادثة، حتى في حالة وجود فترات طويلة بين الاتصالات.

عندما تصبح رحلات الشراء أكثر تعقيدًا، تساعدك المواد التسويقية المتميزة على البقاء في صدارة اهتمام العملاء والمضي قدمًا في الصفقات.

دعنا نلقي نظرة على 15 نوعًا من أمثلة المواد التسويقية المساعدة، وكيفية إنشائها وإدارتها، وتأثيرها على تمكين المبيعات.

ما هي المواد التسويقية الإضافية؟

المواد التسويقية هي أي محتوى تكميلي يوفر للعملاء المحتملين المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار. يمكن استخدامها من قبل مندوبي المبيعات الأفراد وفرق المبيعات أو كمواد تسويقية.

يمكن لممثلي المبيعات لديك استخدامها لغرض تمكين المبيعات.

على سبيل المثال، تخيل أن أحد مندوبي المبيعات يسعى لإثبات المزايا التكلفية لما يبيعه، فيستخرج دراسة حالة مقنعة لإثبات عائد الاستثمار؛ أو بطاقة معركة لمواجهة المنافسين، أو صفحة واحدة لتلخيص العرض التقديمي لصانعي القرار.

تم تصميم جميع أنواع المواد التسويقية هذه مع التركيز على العملاء، لضمان أن المواد تلبي الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف لدى المشتري.

بفضل المواد التسويقية الجاهزة والقابلة للتخصيص، يمكن لفرق المبيعات التركيز على بناء العلاقات بدلاً من إضاعة الوقت في إنشاء العروض التقديمية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات الخاصة بهم.

يقللون الوقت الذي يقضونه في إنشاء المواد أو تصميم عروض المبيعات بأنفسهم. ويقضون وقتًا أطول في البيع الفعلي، مما يسرع دورات الصفقات ويحسن معدلات الفوز.

دعنا نرى كيف يمكن للمواد التسويقية والمبيعية المناسبة أن تدعم كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

المرحلة ماذا يعني ذلك بالنسبة لعملائك المحتملين أفكار ضمانات الوعي لديهم مشكلة. المواد التسويقية الخاصة بك ترفع الوعي وتوضح لهم سبب حاجتهم إليها منشورات المدونات، والكتب الإلكترونية والورقات البيضاء، والرسوم البيانية، ومقاطع الفيديو، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي النظر إنهم يستكشفون حلولًا مختلفة. تثبت المواد التسويقية المساعدة قيمتك دراسات حالة، أدلة مقارنة المنتجات، ندوات عبر الإنترنت، أسئلة وأجوبة القرار إنهم مستعدون لاتخاذ قرار. المواد التسويقية الخاصة بك تبني الثقة عروض المنتجات، تجارب مجانية أو عينات، شهادات، كشوف الأسعار الاحتفاظ بعد البيع، عزز قيمة المنتج لتعزيز الولاء وزيادة المبيعات وتجديد الاشتراكات مواد التوجيه، أدلة المستخدم والبرامج التعليمية، النشرات الإخبارية، المحتوى الحصري

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ما الذي يجعل المواد التسويقية الجيدة؟

يقوم عميلك المحتمل بتقييم خيارات متعددة، لذا يجب على مندوب المبيعات الخاص بك تقديم قيمة مضافة لتنمية الاهتمام وتشجيع المحادثات الهادفة.

فيما يلي العناصر الأساسية لأكثر المواد التسويقية تأثيرًا:

أهمية المشتري: هل تتناول المواد التسويقية الاحتياجات والمجال والمشاكل التي يواجهها العميل المحتمل بشكل مباشر؟ التخصيص هو المفتاح هنا

وضوح الرسالة: مثل جميع المواد التسويقية، يجب أن تركز المواد التسويقية على رسالة مركزية واحدة وأن تبني السرد حولها

التأثير البصري: عند إنشاء محتوى مساعدات المبيعات، تأكد من تنظيمه بصريًا وإبراز المعلومات الأساسية وسهولة تصفحه

دعوة واضحة لاتخاذ إجراء: ماذا تريد أن يفعل القارئ بعد ذلك؟ حجز عرض توضيحي، التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، أو طلب الأسعار؟ المواد التسويقية عالية الجودة تتضمن خطوات واضحة لما يجب القيام به بعد ذلك

مواءمة رحلة المشتري: طابق عمق ونبرة المواد التسويقية مع المرحلة التي يمر بها المشتري. تختلف المواد التوعوية في المراحل المبكرة عن أدوات دعم القرار في المراحل المتأخرة

متوافق مع الأجهزة المحمولة: هل التنسيق خفيف الوزن ومتوافق مع الأجهزة المحمولة وسهل إعادة التوجيه داخليًا دون أن يتلف أو يضيع؟

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15 نوعًا من أمثلة المواد التسويقية الإضافية لإلهام فريقك

الآن، دعنا نستكشف 15 مثالاً على المواد التسويقية الإضافية التي يمكن لممثلي المبيعات استخدامها كمصدر إلهام خلال دورة المبيعات:

1. صفحة واحدة عن المنتج

أنت مندوب مبيعات تستعد لإجراء مكالمة استكشافية مع مدير العمليات في شركة تقنية متوسطة الحجم. أنت تعلم أنهم يقيّمون أيضًا ثلاثة موردين آخرين.

قبل الاتصال، ترسل إلى العميل المحتمل صفحة واحدة عن المنتج عبر البريد الإلكتروني. تشرح هذه الصفحة وظيفة منتجك والمشاكل الأساسية التي يحلها وبعض الميزات البارزة وقصة نجاح قصيرة لأحد العملاء.

أثناء المكالمة، افتح الصفحة الواحدة على الشاشة وشرحها لهم.

بعد المكالمة، تشارك مديرة العمليات الصفحة الواحدة مع لجنة الشراء الداخلية. تظل حلولك في مقدمة اهتماماتهم في مرحلة الوعي، حتى أثناء تقييمهم للخيارات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، بصفتك مدير تمكين المبيعات، فقد زودت بالفعل مندوبيك بهذا النموذج المكون من صفحة واحدة حتى يتمكن كل مندوب من تقديم العروض بشكل متسق وسريع!

🏆 النتيجة: تسهل على المشتري الترويج لحلولك داخليًا.

⚡ الإلهام: في هذا المثال على المواد التسويقية من Threekit، يعبر العنوان عن القيمة المقترحة. هناك تسلسل هرمي مرئي يوجه الانتباه، ويذكر القدرات الثلاث الرئيسية. ونظرًا لأنه يتعلق بتكامل Salesforce، فإنه يعرض المكونات الإضافية والمزايا بدقة.

2. مستندات المبيعات والعروض التقديمية

أنت محترف مبيعات تستعد لعقد اجتماع ثانٍ مع لجنة شراء تضم ممثلين عن أقسام العمليات والمالية وتكنولوجيا المعلومات. هم على دراية بالأساسيات، لكنهم يريدون الآن التعمق أكثر: فهم يسألون عن حالات الاستخدام والعائد على الاستثمار والأمن وجداول التنفيذ.

تدخل أو تنضم افتراضيًا مع عرض مبيعات مخصص. تعرض مشكلة العميل، وتقدم الحل الخاص بك، وتسلط الضوء على الميزات والفوائد، وتحدد العائد المتوقع على الاستثمار.

في هذا الأصل من أصول المبيعات، تستخدم العناصر المرئية ودراسات الحالة للعملاء ونقاط البيانات للحفاظ على جاذبيته.

🏆 النتيجة: في مرحلة الدراسة، تكتسب ثقة القيادة، وليس فقط الداعم الأولي.

⚡إلهام: إليك عرض Snapchat للمبيعات لعام 2014، وهو عرض تقديمي مكون من 14 شريحة. يثقف العرض العلامات التجارية حول كيفية جذب العملاء المحتملين من خلال قاعدة مستخدميها سريعة النمو، والتي تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا في الغالب. هذا مثال قديم ولكنه جيد على كيفية قيام Snapchat بنشر استراتيجية مبيعات أظهرت كيف يمكن للعلامات التجارية استخدام ميزات مثل Snaps و Stories و Chat للحصول على أكواد ترويجية ومحتوى من وراء الكواليس وإعلانات حصرية. تذكر أن Snapchat كان عمره 3 سنوات فقط في ذلك الوقت!

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3. دراسات حالة

"هل سينجح هذا بالفعل مع شركة مثل شركتنا؟" سؤال مألوف لدى معظم مندوبي المبيعات. في نهاية مسار المبيعات، يعد هذا النوع من المواد التسويقية المساعدة هو الأفضل للتغلب على الشكوك وإبرام الصفقة.

من خلال دراسات الحالة في عملية البيع، يمكنك أن تظهر للعملاء المحتملين كيف ساعدت عميلاً آخر يواجه تحديات مماثلة على تحقيق نتائج رائعة. يمكنك استخدامها كأداة مبيعات لإظهار الدليل الاجتماعي وتقليل المخاطر المتصورة.

🏆 النتيجة: تنتقل من "شرح السبب" إلى "إظهار أن الأمر يعمل بالفعل"

⚡الإلهام: في دراسة الحالة هذه لـ ClickUp X Finastra، أول ما تراه هو كيف يستخدم فريق التسويق في Finastra ClickUp لتوسيع نطاق أنشطة GTM. بعد ذلك، ترى التأثير في شكل بيانات. هناك أيضًا مقطع فيديو يشرح ميزات ClickUp التي نفذها الفريق.

4. حاسبات العائد على الاستثمار أو القيمة

تتميز أداة حساب عائد الاستثمار بعناصر تفاعلية ضمن المواد التسويقية، حيث تُظهر للعملاء المحتملين مقدار الوقت أو المال أو الموارد التي يمكنهم توفيرها أو اكتسابها باستخدام منتجك. ما أفضل من تحويل الفوائد المحتملة إلى أرقام ملموسة لإقناع المترددين؟

🏆 النتيجة: توفر دليلًا مخصصًا بناءً على الوضع المحدد للمشتري.

⚡إلهام: تُظهر لك أداة حساب عائد الاستثمار من Drift مقدار الإيرادات السنوية التي تفقدها بدون التسويق التحاوري. يطرح هذا النوع من المواد التسويقية المساعدة أسئلة حول عدد زيارات الموقع الشهرية ومعدل إتمام الصفقات وما إلى ذلك.

5. الأوراق البيضاء وتقارير الأبحاث

أنت قائد أعمال أو مدير مبيعات كبير تستهدف الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى حل استراتيجي. في مرحلة مبكرة من عملية البيع، تشارك ورقة بيضاء أو تقرير بحثي نشرته شركتك يتعمق في اتجاهات الصناعة والتحديات التي تواجهها ونهجك الفريد لحلها.

لا تقم بالترويج مباشرة. عندما تقوم بتثقيف العملاء المحتملين باستخدام مواد مبيعات ذات صلة، تتحول المحادثة من محادثة تجارية إلى مناقشة استراتيجية على مستوى الأقران، مما يساعد على بناء الثقة في مرحلة مبكرة.

🏆 النتيجة: تثقيف العملاء المحتملين في المراحل المبكرة والتأثير عليهم.

⚡إلهام: إليك تقرير نموذج نضج IDC من ClickUp، حيث قامت شركة IDC المتخصصة في معلومات السوق باستطلاع أكثر من 600 مؤسسة لإنشاء نموذج لكيفية تحسين الشركات لعملياتها.

🔍 هل تعلم؟ تم تقديم الأوراق البيضاء لأول مرة من قبل الحكومة البريطانية في عام 1922 كوثائق رسمية لشرح السياسات المعقدة بوضوح للمشرعين والجمهور. سميت "الأوراق البيضاء" بسبب أغلفتها البيضاء البسيطة، ووضعت معيارًا لتقديم المعلومات التفصيلية بطريقة واضحة وموضوعية.

6. الشهادات والمراجعات

عند استخدامها بحكمة، تصبح شهادات العملاء الراضين أقوى أدلة إثبات في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

يمكنك إدراجها بشكل استراتيجي في أوقات مختلفة:

المرحلة المبكرة : بناء الثقة الأولية، في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصادرة، مع الجمهور المستهدف

المرحلة المتوسطة : عزز التميز خلال العروض التوضيحية والعروض التقديمية

المرحلة المتأخرة: دفع المشترين المترددين إلى اتخاذ القرار من خلال العروض التقديمية وعروض العائد على الاستثمار

كذلك، لإنشاء مواد مبيعات تكميلية أكثر فعالية، قم بتأطيرها على شكل قصص قبل وبعد. "قبل [المنتج]، كنا [نواجه صعوبة في X]. بعد [المنتج]، حققنا [النتيجة Y]."

لماذا هذا الشكل؟ لأنه يجعل رحلة العميل أكثر قابلية للتعاطف. فأنت تعرض التحول جنبًا إلى جنب مع النتيجة النهائية.

🏆 النتيجة: تقليل الاحتكاك. لا يحتاج العملاء المحتملون إلى التحقق من كل ما تقوله؛ فهم يرون أدلة حقيقية مدمجة في المنتج.

⚡الإلهام: في شهادة ClickUp أدناه👇🏼، يمكنك رؤية التحول من سير عمل مجزأ إلى بيئة تعاونية. ما يميزها هو أنها قابلة للتطبيق ومقنعة في أي مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

قبل ClickUp، كان تتبع مشاريعنا موزعًا على منصات مختلفة، مما أدى إلى سوء التواصل وإضاعة الوقت. كنا نكافح من أجل الحفاظ على تنسيق الجميع، وغالبًا ما كانت المهام تضيع. بعد تطبيق ClickUp، قمنا بمركزية عملياتنا، مما وفر وقتًا ثمينًا وقلل بشكل كبير من سوء التواصل. الآن، يتعاون فريقنا بسلاسة، وتحسنت رؤية المشاريع، ونحن دائمًا متقدمون على الجدول الزمني.

قبل ClickUp، كان تتبع مشاريعنا موزعًا على منصات مختلفة، مما أدى إلى سوء التواصل وإضاعة الوقت. كنا نكافح من أجل الحفاظ على تنسيق الجميع، وغالبًا ما كانت المهام تضيع. بعد تطبيق ClickUp، قمنا بمركزية عملياتنا، مما وفر وقتًا ثمينًا وقلل بشكل كبير من سوء التواصل. الآن، يتعاون فريقنا بسلاسة، وتحسنت رؤية المشاريع، ونحن دائمًا متقدمون على الجدول الزمني.

7. قوالب البريد الإلكتروني والتسلسلات

فكر في قوالب البريد الإلكتروني والتسلسلات على أنها نسخة آلية من موادك التسويقية، والتي يمكنك استخدامها لجذب العملاء المحتملين.

يمكن لمديري تمكين المبيعات لديك توحيد عمليات المتابعة على مستوى الفريق. على سبيل المثال، يتبع كل مندوب إطار عمل رسائل عالي الجودة وفعال في التحويل.

ولن يضطر مندوبو المبيعات الجدد إلى التخمين بشأن ما يجب كتابته. فكل ما عليهم هو الانضمام إلى التسلسل والبدء في الاتصال بالعملاء باستخدام نصوص مجربة ومثبتة الفعالية على الفور. وهذا يسرع عملية التمكين ويمنحهم فرصة أفضل لتحقيق انتصارات مبكرة.

🏆 النتيجة: تزيد نقاط الاتصال دون زيادة عبء العمل.

⚡الإلهام: عندما ينشئ مستخدم مساحة عمل مجانية على ClickUp، يتواصل مستشار ClickUp مع المستخدم. ويشجع المستخدمين على حجز مكالمة مع فريق المبيعات لمعرفة المزيد عن خطط الأسعار أو الميزات. ثم يتم إرسال بريد إلكتروني آخر لطلب التأكيد، ثم تذكير سريع بحجز المكالمة، وأخيرًا بعض الموارد المفيدة. تحقق من المثال أدناه!👇🏼

8. أوراق المقارنة

تساعد أوراق المقارنة العملاء المحتملين على فهم كيفية مقارنة منتجك أو خدمتك بالخيارات الأخرى بسرعة. فهي توضح الاختلافات الرئيسية والميزات والمزايا ونقاط القيمة جنبًا إلى جنب، مما يسهل على المشترين معرفة سبب تميز حلولك.

تعد أوراق المقارنة هذه مفيدة بشكل خاص خلال مراحل الدراسة واتخاذ القرار، عندما يقيّم العملاء المحتملون خياراتهم بنشاط ويحتاجون إلى أسباب واضحة وموثوقة لاختيارك.

🏆 النتيجة: تشكل قائمة مراجعة التقييم للعملاء المحتملين.

⚡إلهام: ورقة المقارنة بين ClickUp و Asana أدناه توضح ذلك جيدًا. التصميم واضح للغاية وسهل القراءة وممتع للتصفح.

وهي تسلط الضوء على الميزات التي تهم الجمهور المستهدف، مثل الأهداف والأتمتة والحالات المخصصة.

💡نصيحة احترافية: قم دائمًا بإنشاء ورقة المقارنة من منظور العميل. بصرف النظر عن الميزات، يجب أيضًا التركيز على الأسئلة التي يطرحونها بالفعل، مثل سهولة الاستخدام، والتكلفة الإجمالية على مدار الوقت، ودعم العملاء، أو المرونة.

9. أدلة التسعير

تساعد أدلة التسعير العملاء المحتملين على فهم ما يدفعون مقابله بالضبط. توضح دليل التسعير الجيد كل خيار بوضوح، وتبين الميزات أو مستويات الخدمة أو المزايا المشمولة في مختلف الأسعار.

عند إنشاء هذا، قم بتضمين الجوانب التي قد يحتاج جمهورك إلى مزيد من التوضيح بشأنها. قد يكون ذلك عدد المستخدمين في خطة معينة، أو مستوى الدعم، أو خيارات التخصيص، أو المساعدة في بدء الاستخدام، أو مسارات الترقية.

🏆 النتيجة: تضفي الشفافية على المحادثات في عملية البيع، حيث يعرف المشترون بالضبط ما يدفعون مقابله.

⚡الإلهام: دليل أسعار Shopify هذا بسيط للغاية ومباشر، حيث يستخدم تنسيق جدول واضح، مما يجعل من السهل جدًا مقارنة الخطط المختلفة في لمحة واحدة. التصميم سلس وسهل الاستخدام، مما يساعد العملاء المحتملين على تحديد الخطة الأنسب لهم بسرعة ودون أي متاعب.

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب ملفات تعريف العملاء لتجديد المبيعات والتسويق

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10. مقاطع فيديو توضيحية أو جولات تعريفية بالمنتجات

مقاطع الفيديو التوضيحية هي مقاطع فيديو قصيرة، تتراوح مدتها عادةً بين 60 و90 ثانية، تعرض بصريًا كيف يحل منتجك مشكلة معينة أو يتناسب مع سير عمل العميل المحتمل. تركز هذه المقاطع على حالات الاستخدام الحقيقية والنتائج الرئيسية و"أهمية" الحل الذي تقدمه، وغالبًا ما تستخدم الرسوم المتحركة أو شاشات المنتج الحقيقية أو سيناريوهات العملاء.

🏆 النتيجة: تبسيط "لحظة الإدراك" لحلولك لتصبح تجربة سريعة وسهلة الفهم.

⚡ مصدر الإلهام: فيديو شرح Chatbot الذكي التفاعلي من Certainly.io يحقق التوازن بين البساطة والتفاعل. يوضح الفيديو كيف يعمل Chatbot الذكي على تبسيط عمل فرق المبيعات، باستخدام رسوم متحركة مرحة ونص واضح وسهل الفهم. يركز الفيديو على نقاط الضعف التي يواجهها العملاء ويوضح بسرعة كيف يمكن لـ Certainly.io حلها.

🔍 هل تعلم؟ 98% من الأشخاص شاهدوا فيديو توضيحي لمعرفة المزيد عن منتج أو خدمة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يقول 88% من مسوقي الفيديو أن الفيديو ساعدهم في جذب عملاء محتملين.

11. عروض توضيحية تفاعلية

العروض التفاعلية هي تجارب عملية للمنتج في عملية البيع تتيح للعملاء المستهدفين التفاعل بنشاط مع منتج أو برنامج دون الحاجة إلى تثبيته أو إعداده بالكامل أولاً. بدلاً من مشاهدة مقطع فيديو أو قراءة دليل، يمكن للمستخدم النقر فوق العناصر وتجربة الميزات ومحاكاة سير العمل الفعلي داخل بيئة خاضعة للتحكم وموجهة.

ليست جميع العروض التوضيحية متشابهة. تشمل التنسيقات الشائعة ما يلي: عروض توضيحية مدمجة في الموقع الإلكتروني: عروض توضيحية صغيرة قابلة للنقر عليها مباشرة داخل الصفحة المقصودة

بوابات العرض التوضيحي المستقلة: مواقع مصغرة كاملة لتجربة المنتج، تُستخدم غالبًا لمنتجات SaaS عالية التكلفة

جولات داخل التطبيق: بعد تسجيل المستخدم، يرشده التطبيق إلى الميزات الرئيسية

العروض التوضيحية التي تحفز المبيعات: عروض توضيحية مخصصة تم إنشاؤها خصيصًا لمحادثات المبيعات المؤس

🏆 النتيجة: تنتقل من "إخبار العملاء المحتملين بما يفعله المنتج" إلى "تمكينهم من تجربة القيمة بأنفسهم".

⚡ الإلهام: تتخطى ClickUp عقبة "حجز عرض توضيحي" التقليدية. مباشرة على صفحتها الرئيسية، يمكن للعملاء المحتملين الانتقال إلى استكشاف المنصة في الوقت الفعلي (بدون تسجيل، بدون بطاقة ائتمان، بدون انتظار). يمكن للمستخدمين التفاعل مع سير العمل الحقيقي، والاطلاع على ميزات مثل قوائم المهام والجداول الزمنية عن قرب، وتجربة القيمة في غضون دقائق معدودة.

12. وثائق الأسئلة الشائعة

وثيقة الأسئلة الشائعة (FAQ) هي قائمة بالأسئلة الشائعة والأجوبة المتعلقة بموضوع أو منتج أو خدمة أو عملية معينة. وتهدف إلى معالجة شكوك المستخدمين بشكل استباقي وتقليل الحاجة إلى الدعم المباشر أو التفسيرات المتكررة.

✅ ابدأ بأسئلة العملاء الحقيقية: استخرجها مباشرة من تذاكر الدعم أو المكالمات الهاتفية أو الدردشات أو تعليقات العملاء الجدد ✅ اجمع الأسئلة ذات الصلة معًا: نظمها حسب الموضوعات (على سبيل المثال، الأسعار والميزات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) لتسهيل عملية المسح ✅ اجعل الإجابات واضحة وموجزة: استهدف 2-5 جمل. أجب على السؤال ببساطة دون الإفراط في التفاصيل ✅ رابط لموارد أكثر تفصيلاً إذا لزم الأمر: إذا كان الموضوع معقدًا، فقدم إجابة موجزة واربطها بمقال أو مقطع فيديو توضيحي للحصول على التفاصيل الكاملة ✅ استخدم لغة العميل: اكتب ما يقوله المستخدمون بطريقة طبيعية، وليس بالطريقة التي يصف بها فريقك الداخلي الأشياء

🏆 النتيجة: تقلل صفحة الأسئلة الشائعة من تذاكر الدعم وتسرع من عملية تسجيل المستخدمين الجدد.

⚡إلهام: قسم الأسئلة الشائعة في Airbnb ينظم الأسئلة حسب الموضوع، مثل الحجوزات والإلغاءات والمدفوعات، حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على ما يحتاجون إليه. كل إجابة موجزة ولكنها مفيدة، وتحتوي على روابط إلى دعم أكثر تفصيلاً عند الضرورة.

13. الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي مواد مبيعات مرئية تعرض معلومات أو بيانات أو عمليات معقدة في شكل رسومي بسيط وسهل الفهم. وهي تجمع بين عناصر مرئية مثل الرموز والرسوم البيانية والرسوم التوضيحية والنصوص الموجزة لمساعدة العملاء المحتملين على فهم النقاط الرئيسية بسرعة دون الحاجة إلى قراءة محتوى طويل.

🏆 النتيجة: تنقل رسالتك في لمحة دون إرباك المشاهد.

⚡إلهام: رسم بياني من Duck.Design لـ Guestpay يوضح رحلة نزيل الفندق ويبرز أين تتم عمليات الدفع. كما ترى، فإن العرض النهائي يربط كل شيء معًا بشكل طبيعي، مما يجعله مناسبًا تمامًا.

🧠 حقيقة ممتعة: تعد لوحات كهف لاسكو، التي تم إنشاؤها منذ 17000 عام في فرنسا، من أقدم أشكال التواصل البصري. مثل الرسوم البيانية الحديثة، استخدمت هذه اللوحات صورًا بسيطة لتبادل الأفكار المعقدة، وتتبع الحيوانات، ورسم خرائط الصيد، ورواية القصص، مما جعل المعلومات سهلة الفهم بدون كلمات.

14. كتاب إلكتروني

الكتب الإلكترونية هي محتويات طويلة مصممة لتثقيف العملاء المحتملين أو إعلامهم أو توجيههم حول موضوع معين، مع وضع علامتك التجارية بشكل غير مباشر في مكانة الخبير. على عكس المنشورات القصيرة على المدونات أو النشرات الإعلانية، تتيح لك الكتب الإلكترونية التعمق في المشكلات والحلول والاتجاهات أو الاستراتيجيات، مما يمنح القراء قيمة حقيقية ويبني الثقة بمرور الوقت.

🏆 النتيجة: الكتاب الإلكتروني الجيد هو ملخص شامل يجيب على كل الأسئلة التي قد يطرحها العميل المحتمل حول موضوع ما. وهو يساعد العلامات التجارية على ترسيخ مكانتها كجهات خبيرة في مجالها.

⚡إلهام: استفد من "كتب إلكترونية حول استراتيجية التسويق الداخلي" من HubSpot. تنتج العلامة التجارية محتوى وثيق الصلة بالمستخدمين المهتمين بزيادة عدد العملاء المحتملين، بما في ذلك نصائح عملية يمكنهم تطبيقها على الفور.

🔍 هل تعلم؟ استُخدم مصطلح "كتاب إلكتروني" لأول مرة في عام 1987، قبل سنوات من ظهور أجهزة Kindle وiPad والأجهزة اللوحية الحديثة. كانت الكتب الإلكترونية الأولى مجرد ملفات نصية بسيطة، غالبًا ما كانت تُشارك على أقراص مرنة بين عشاق التكنولوجيا وطلاب الجامعات.

15. كتيبات المستخدم

أدلة المستخدم هي وثائق مفصلة توجه العملاء حول كيفية إعداد المنتج واستخدامه وحل مشكلاته. على الرغم من أنها تعتبر في الغالب مواد دعم ما بعد الشراء، إلا أن فرق المبيعات تستخدم أدلة المستخدم أيضًا كضمانات مبيعات، خاصة عند بيع منتجات معقدة يحتاج العملاء المحتملون إلى فهمها قبل الالتزام الكامل.

🏆 النتيجة: دليل المستخدم الواضح يبني الثقة في المنتج ويقلل من صعوبات الإعداد في عملية البيع.

⚡ الإلهام: دليل المستخدم الخاص بـ Notion يرشد المستخدمين عبر كل ميزة من خلال مقاطع فيديو قصيرة وصور وإرشادات سريعة وحتى اقتراحات لحالات استخدام متنوعة. ويمكن أن تساعد هذه الوضوح بشكل كبير في جعل المستخدم يشعر بالثقة عند اختيار الأداة.

📚 مكافأة: أفضل أدوات إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيفية تنظيم وإدارة المواد التسويقية بشكل فعال

مع كل هذه الأنواع من المواد التسويقية، قد تبدأ الإصدارات في التراكم، وقد تضيع الروابط، كما أن تخصيص المواد لكل عميل محتمل يضيف المزيد إلى أعبائك. عندما تحاول أيضًا مواكبة التسويق، من السهل أن تشعر بالإرهاق.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتدخل في الوقت المناسب عندما يحتاج فريق المبيعات إليه أكثر من أي وقت آخر، حيث يجمع المهام والمحتوى والتعاون في منصة واحدة مبسطة. ويحل محل الأدوات المتفرقة وسير العمل الفوضوي بمصدر واحد للمعلومات، حتى يظل فريقك مركزًا وسريعًا ومتزامنًا.

على سبيل المثال، يوفر ClickUp Docs لفريق المبيعات لديك مساحة مركزية لإنشاء جميع مواد المبيعات وتنظيمها والتعاون عليها.

أنشئ جميع مواردك التسويقية الثانوية وقم بتخزينها وإدارتها باستخدام ClickUp Docs

إليك كيف يمكن لممثلي المبيعات لديك استخدام ClickUp Docs للحفاظ على كفاءتهم:

احتفظ بكل شيء بدءًا من نصوص المبيعات وحتى دراسات الحالة والمواد التسويقية في مركز واحد يسهل البحث فيه والوصول إليه

تحكم في من يمكنه عرض المحتوى أو تحريره، مما يضمن أمان المواد الحساسة

قم بفرز المواد التسويقية حسب مرحلة مسار التحويل أو الشخصية أو خط الإنتاج، مما يسهل على مندوبي المبيعات العثور على ما يحتاجون إليه بدقة

يمكن لفرق المبيعات والتسويق العمل معًا في الوقت الفعلي على نفس المستند، مما يتيح تجنب تضارب الإصدارات وتبسيط عمليات الموافقة

أضف مقاطع فيديو وعروضًا تقديمية للمبيعات وقوائم مراجعة وجداول بيانات مباشرة إلى Docs، مما يجعل موارد المواد التسويقية التكميلية أكثر تفاعلية وعملية لفريقك

💡نصيحة احترافية: استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار ووضع استراتيجية المواد التسويقية بشكل مرئي — قم بإسقاط الصور المصغرة لصفحاتك الواحدة، وقم بتمييز زملائك في الفريق لمراجعة عروض التقديم، وحدد مكان كل أصل في مسار المبيعات.

بمجرد تنظيم المواد التسويقية الخاصة بك وإتاحتها في ClickUp Docs، فإن الخطوة التالية هي جعل العمل بها أكثر ذكاءً وسرعة. ولتحقيق ذلك، استخدم ClickUp Brain.

يمكن أن تساعدك هذه التقنية المستخدمة في التوثيق في إنشاء وتحسين المواد التسويقية الخاصة بك بجهد يدوي أقل بكثير. هل تحتاج إلى إنشاء صفحة واحدة عن منتج ما، أو إعادة صياغة دراسة حالة لشخصية جديدة، أو تلخيص ورقة بيضاء طويلة؟ أدخل المحتوى الخاص بك، وتحدث بلغة طبيعية، ودع ClickUp Brain يتولى المهام الصعبة في عملية المبيعات الخاصة بك.

اكتب أكثر المواد التسويقية فعالية باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة لفرق المبيعات، هذا يعني أنك لا تضيع الوقت في إعادة كتابة الأصول أو البحث عن مساعدة في كتابة النصوص. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات لتخصيص الرسائل، وإنشاء تسلسلات، وإعداد المواد التسويقية لمراحل مختلفة من مسار التحويل، كل ذلك داخل المنصة.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويفهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

بفضل ClickUp Brain الذي يجعل محتوى المبيعات الخاص بك أسهل في التخصيص، فإن الخطوة التالية هي تفعيل هذا المحتوى.

يوفر ClickUp for Sales Teams لفريقك مكانًا واحدًا لتشغيل محرك المبيعات بالكامل، مثل إدارة خط الأنابيب والتعاون مع قسم التسويق والحفاظ على كل صفقة ووثيقة على المسار الصحيح.

اجمع كامل عملية المبيعات في مكان مركزي باستخدام ClickUp

كما يسهل ذلك توسيع نط اق إدارة مشاريع المبيعات. يمكنك تعيين مهام لإنشاء المحتوى، ووضع علامات على المواد حسب مرحلة مسار التحويل أو المنتج، والحفاظ على تنسيق جميع الأطراف المعنية. وهذا يعني تقليل التأخير، وعدم حدوث خلط بين الإصدارات، وتوفير المزيد من الوقت لممثلي المبيعات للتركيز على إتمام الصفقات.

إليك كيف تدعم أداة إنتاجية المبيعات هذه فريق المبيعات لديك في الممارسة العملية:

قم بتعيين مسؤولين لتحديث عروض البيع أو الصفحات الواحدة أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة في عملية البيع باستخدام مهام ClickUp

أنشئ مراحل مسار المبيعات مثل "مكالمة الاكتشاف" أو "إرسال العرض" أو "التفاوض" باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp التي توفر لفريقك عملية شفافة وقابلة للتتبع من مرحلة اكتشاف العميل المحتمل حتى إتمام الصفقة

استخدم ClickUp Automations لتعيين العملاء المحتملين أو تشغيل مهام المتابعة أو تعيين تذكيرات بمواعيد الاستحقاق بناءً على تغييرات الحالة أو إدخالات النماذج

أنشئ لوحات معلومات ClickUp لتتبع تقدم الصفقات وأنشطة مندوبي المبيعات وتوقعات الإيرادات حتى يتمكن مديرو المبيعات من الاطلاع دائمًا على ما ينجح وما يعرقل العمل

ادمج مجموعة تقنيات المبيعات الخاصة بك مع ClickUp لتركيز المحتوى والحفاظ على تزامن عملية ضمانات المبيعات بالكامل

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بسّط إدارة المواد التسويقية الإضافية باستخدام ClickUp

لا يجب أن تكون إدارة المواد التسويقية المصاحبة للمبيعات مصدرًا للصداع. باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تبسيط العملية بأكملها، بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى التنظيم والتعاون. يوفر ClickUp كل ما يحتاجه فريق المبيعات لديك ليظل في الصدارة.

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط سير العمل والتعاون بسهولة مع فريقك، بحيث يبقى كل شيء في مساره الصحيح في قمع المبيعات. يجعل ClickUp Docs تنظيم محتوى المبيعات والوصول إليه أمرًا سهلاً، كل ذلك في مكان واحد. أخيرًا، يتيح لك ClickUp Brain تسريع عملية إنشاء المحتوى وتحسين رسائلك في وقت قصير.

جرب ClickUp اليوم لتبسيط سير عمل المبيعات وإبرام الصفقات بشكل أسرع وعلى نطاق واسع.