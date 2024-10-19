10 برمجيات سير عمل المحتوى لفرق التسويق في 2025

تعرف فرق المحتوى مدى أهمية المحتوى عندما يتعلق الأمر بزيادة عدد الزيارات وزيادة تفاعل العملاء وبناء علامتك التجارية.

لكن إتقان إنتاج المحتوى أمر صعب المنال. لا يتعين عليك فقط ابتكار طرق ذكية للتغلب على منافسيك، ولكن عليك أيضًا إدارة سير عمل إنشاء المحتوى من الفكرة إلى الترويج

قائمة مهامك مليئة بأشياء مثل العصف الذهني لأفكار الرسائل الإخبارية، وتعيين المهام للكتاب المستقلين، وجدولة المحتوى للنشر. مع وجود العديد من أجزاء المحتوى المختلفة في العمل في وقت واحد ومشاركة العديد من أعضاء الفريق في نفس الوقت، من السهل أن تسقط الكرة أو تفوت موعدًا نهائيًا مهمًا.

ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. 👀

تضمن أدوات سير عمل المحتوى حصولك على الأدوات التي تحتاجها لإنشاء المحتوى وجدولته وإدارته في كل مرحلة. سنتحدث هنا عن المزيد حول ما يجب أن تبحث عنه في هذه الأدوات ونسلط الضوء على 10 من خياراتنا المفضلة لدعم عملية إنشاء المحتوى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج سير عمل المحتوى؟

عدد الأدوات المتاحة لك لا حصر له. لكن العثور على الأداة المناسبة يمكن أن يكون الفرق بين الكدّ في استخدام البرامج البطيئة وغير الملائمة والوصول إلى أعلى كفاءة مع خيار قابل للتخصيص. ✨

قم بتوسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى بشكل فعال باستخدام هذا القالب المصمم خصيصًا في ClickUp

إليك ما يجب البحث عنه في برنامج سير عمل المحتوى:

أتمتة سير العمل لـ المهام المتكررة : من حيث أدوات تحسين العملية ، تعمل الأتمتة على تسريع سير عملك، وتقليل مخاطر الأخطاء، وتقليل الوقت الذي يستغرقه جدولة المهام لفريقك

: من حيث أدوات تحسين العملية ، تعمل الأتمتة على تسريع سير عملك، وتقليل مخاطر الأخطاء، وتقليل الوقت الذي يستغرقه جدولة المهام لفريقك أدوات التعاون: تتيح لك أشياء مثل التعليقات والمحادثات ومساحات العمل التآزرية العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وزيادة الرؤية في عمل كل عضو من أعضاء الفريق

تتيح لك أشياء مثل التعليقات والمحادثات ومساحات العمل التآزرية العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وزيادة الرؤية في عمل كل عضو من أعضاء الفريق قوالب قابلة للتخصيص : أنجز عملاً أفضل في نصف الوقت بفضل القوالب لجميع أنواع المحتوى - من الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملخصات المحتوى وأدلة الأنماط

: أنجز عملاً أفضل في نصف الوقت بفضل القوالب لجميع أنواع المحتوى - من الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملخصات المحتوى وأدلة الأنماط عمليات التكامل: اعمل بسلاسة مع الأدوات التي تحبها من خلال اختيار برنامج سير عمل المحتوى الذي يتكامل مع تطبيقات المراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام

اعمل بسلاسة مع الأدوات التي تحبها من خلال اختيار برنامج سير عمل المحتوى الذي يتكامل مع تطبيقات المراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام دعم إنشاء المحتوى: اختر البرنامج الذي يتضمن أدوات الكتابة ووظائف التحرير لتحسين كل قطعة بسهولة

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من تطبيقات إنشاء المحتوى و أدوات الكتابة التقنية إلى برنامج سير عمل المحتوى على نطاق واسع، هناك أداة لتحسين عملياتك. هنا، ستجد هنا 10 من أفضل الأدوات لتبسيط إدارة سير العمل لفريق المحتوى الخاص بك 🤩

1. ClickUp

الجمع بين العلامات المخصصة وعرض التقويم لتصور خطة المحتوى الخاص بك

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع التي تجعل كل شيء من كتابة المحتوى إلى جدولة وتوزيع أعباء العمل أسهل من أي وقت مضى. توفر أداة إدارة المشاريع هذه واجهة سهلة الاستخدام وتخصيص لا نهائي لتبسيط أي عملية لمديري المحتوى والمشاريع على حد سواء. 🌻

التعامل مع إنشاء المحتوى متعدد القنوات باستخدام تسويق ClickUp الميزات. استخدم المستندات المضمنة ومكونات التعاون لتبادل الأفكار للحملات الجديدة أو إنشاء قاعدة بيانات لقواعد المحتوى الخاصة بك. قم بإنشاء خرائط طريق للمشروع مع تقسيم المهام لكل عضو من أعضاء الفريق، واستخدم طرق العرض المختلفة للبقاء على اطلاع على التقدم المحرز.

أنشئ نظاماً مرئياً لإدارة سير العمل باستخدام عرض تقويم ClickUp . تعمل طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية على تقسيم خطة المحتوى وتوضيح مكان كل مشروع في خط سير العمل. أنشئ حقولاً وتسميات مخصصة - مثل الصياغة والتحرير والنشر والترويج - لتقسيم عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء حملات جديدة في دقائق بدلاً من ساعات بفضل ClickUp AI وقوالب المحتوى القابلة للتخصيص. الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة يقوم بتوليد الأفكار وتحريرها وتلخيص ملاحظاتك لمشاركتها مع الفريق. قوالب مثل قالب تقويم محتوى ClickUp يتيح لك التخطيط لوقت وكيفية إنشاء المحتوى.

ClickUp أفضل الميزات

آلاف القوالب، بما في ذلك قوالب وسائل التواصل الاجتماعي و قوالب تقويم المحتوى تتيح لك إنشاء محتوى وجدولته مسبقًا في نصف الوقت

تتيح لك الأذونات القابلة للتخصيص مشاركة المستندات مع العاملين المستقلين وأعضاء الفريق، مما يضمن وصول الجميع إلى المعلومات التي يحتاجون إليها - وليس ما لا يحتاجون إليه

يعمل التكامل مع أدوات برامج سير عمل المحتوى التكميلية مثل Slack وGoogle Drive و HubSpot على تبسيط إدارة المحتوى

طرق العرض المتعددة، بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت، تزيد من وضوح الرؤية في تقويم المحتوى وسير العمل وجدول النشر لتجنب الاختناقات

تعمل ميزات إدارة المهام مثل الأتمتة وقوائم المراجعة والجداول الزمنية على إبقاء فريقك على المسار الصحيح لتحقيق النجاح

قيود ClickUp

على الرغم من أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، إلا أنه قد يستغرق بعض الوقت للاستفادة من الوظائف الكاملة للأداة

بعض الميزات مثل أداة الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. رواية

عبر السرد Narrato هو نظام لإدارة سير عمل المحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل كتابة المحتوى ونشره أسرع، حتى على نطاق واسع. تتضمن الميزات الرئيسية التي سيحبها منشئو المحتوى تقويمًا مدمجًا وأدوات تخطيط وأدوات مساعدة للإنتاجية. يتضمن البرنامج أيضاً منشئ صور والقدرة على النشر مباشرةً من المنصة.

Narrato أفضل الميزات

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تخطيط المحتوى من خلال توليد أفكار لمحتوى جديد

تم دمج ميزة إنشاء موجز المحتوى مع ChatGPT لتزويدك بمزيد من الأفكار للبحث عن الكلمات الرئيسية وما يقوله المنافسون

تحسين استراتيجية المحتوى بفضل توصيات تحسين محركات البحث المضمنة والمخططات التفصيلية وأدلة الأسلوب

ابقَ على المسار الصحيح ولا تفوّت أي موعد نهائي مع ميزة تقويم المحتوى

قيود Narrato

بينما يمكنك النشر من المنصة، ستحتاج إلى استخدام أداة أخرى لجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون المنصة أكثر قابلية للتخصيص

تسعير Narrato

المحترف: 52 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل

52 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل الشركات: 100 دولار شهريًا لكل مساحة عمل

100 دولار شهريًا لكل مساحة عمل مخصص: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ناراتو

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow هي أداة لإدارة الأعمال تعمل على تبسيط سير العمل دون الحاجة إلى الترميز. توفر تدفقات العمل المرئية نظرة ثاقبة حول مكان المشاريع وما هو قادم. ويتميز بتكامله مع العشرات من الأدوات وميزات إعداد التقارير لتتبع مقاييس التسويق. 📈

أفضل ميزات #### Kissflow

تتيح لك الواجهة البسيطة الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء مساحة عمل مخصصة تناسبك

تتيح لك ميزات السحب والإفلات أخذ النماذج وإنشاء المهام على الفور لإنشاء مهام سير العمل بسهولة

تتيح لك مهام سير العمل المرئية رؤية الاختناقات بسرعة لتحسين العمليات التي تتجنب الانتكاسات

يتيح لك التوجيه الديناميكي تعيين المهام على الفور إلى عضو الفريق المناسب، مما يوفر الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بإدارة فريقك

قيود #### قيود كيس فلو

على الرغم من أنها أداة لا تعتمد على التعليمات البرمجية، إلا أنه لا يزال هناك منحنى تعليمي

تمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من عمليات التكامل مع أنظمة إدارة المحتوى وإدارة علاقات العملاء

تسعير #### تسعير Kissflow

الأساسي: يبدأ من 1,500 دولار شهريًا

يبدأ من 1,500 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. همنغواي

عبر همنغواي هل تريد إنشاء محتوى عالي الجودة يلبي معايير الكتابة والأسلوب العالمية؟ يقوم همنغواي بإنجاز المهمة من خلال تحليل ما كتبته وإبراز الأخطاء من أجل سهولة القراءة.

همنغواي أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام تُبقي الأمور بسيطة، بحيث يمكن للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة التي لديها موظفين جدد أن تدمج أعضاء الفريق بسهولة دون إنفاق الكثير من الوقت أو الجهد على التدريب

الترميز بالألوان يحلل الأخطاء الشائعة، بما في ذلك الجمل التي يصعب قراءتها، واستخدامات المبني للمجهول، والبدائل الأبسط

تسهّل ميزة عدد الكلمات إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى، سواء كانت منشورات مدونة طويلة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأحرف المحدودة

إصدار الويب مجاني، أو يمكنك اختيار تنزيل تطبيق سطح المكتب المدفوع

قيود همنغواي

تتضمن التعليقات المجردة في بعض الأحيان أخطاء، لذلك لا يزال عليك استخدام حكمك عند قبول التغييرات

لم يتم تصميمه لالتقاط الأخطاء الإملائية أو النحوية، لذا ستحتاج إلى أداة أخرى لذلك

تسعير همنغواي

أداة مجانية عبر الإنترنت

تطبيق سطح المكتب: 19.99 دولارًا أمريكيًا رسم لمرة واحدة

هيمنغواي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. الجدول الزمني المشترك

عبر الجدول الزمني المشترك تقدم CoSchedule مجموعة من المنتجات التسويقية لتبسيط استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك وبناء سير عمل أفضل. إن نظام تسويق المحتوى يدعم التقويمات للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك تقويم المحتوى والتقويم الاجتماعي. أدوات الدعم مصممة أيضًا لتبسيط التدريب وتسهيل عملية تسويق المحتوى بشكل أفضل.

CoSchedule أفضل الميزات

تعمل ميزات التقويم على مواءمة الفريق بأكمله سواء كانوا يعملون مع العاملين المستقلين أو على جانب النشر للحصول على محتوى مباشر

يقدم معهد التسويق القابل للتنفيذ دورات تدريبية خالية من الزغب تستغرق 30 دقيقة أو أقل لتحسين مهاراتك بسرعة

استوديو العناوين الرئيسية يسجل العناوين الرئيسية ويقدم اقتراحات لإنتاج محتوى أكثر فعالية لمحركات البحث والقراء

طرق عرض متنوعة، بما في ذلك لوحة كانبان، تجعل من السهل تتبع المحتوى سواء كان يتم تلخيصه أو كتابته أو تحريره أو نشره

قيود CoSchedule

يشعر بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة الثمن، خاصة إذا كنت ترغب في استخدام جميع الميزات

في حين يمكنك استخدامه للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغ بعض الأشخاص عن وجود أخطاء

تسعير CoSchedule

التقويم المجاني: مجاني للأبد

مجاني للأبد التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تقويم المحتوى: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار جناح التسويق: اتصل لمعرفة الأسعار

CoSchedule التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. جمع المحتوى

عبر تجميع المحتوى تخلص من الفوضى وقم بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك باستخدام GatherContent. هذا المحتوى و برنامج إدارة سير العمل يتيح لك بناء عمليات أفضل، ومواءمة الموظفين مع مهامهم، وتبسيط إنشاء المحتوى وتحسينه. 👨🏽‍💻

أفضل ميزات GatherContent

تعزيز العمل الجماعي باستخدام ميزات تعاونية مثل التحرير في الوقت الفعلي والعصف الذهني

تبسيط قاعدة بيانات المحتوى من خلال إدارة جداول البيانات والمستندات في مساحة واحدة مريحة بفضل مركز المحتوى

القوالب تسريع إنشاء المحتوى وبناء الاتساق عبر جميع الأجزاء

تتيح لك عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات المخصصة توصيل التطبيقات التي تحبها ونشر المحتوى بشكل أسرع

قيود GatherContent

يمكن أن يكون إعداد إشعارات البريد الإلكتروني القياسي مربكاً لبعض المستخدمين، ولكن يمكنك تغييره في ملفك الشخصي

نظراً لأن الأداة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، فهناك منحنى تعليمي، وستحتاج إلى تدريب المستخدمين الجدد

تسعير GatherContent

البداية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا السعر: 299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا التحويل: 799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

GatherContent التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. تيملي

عبر تيملي يتجاوز Teamly إدارة سير عمل المحتوى وهو حل برمجي مصمم لإدارة كل جانب من جوانب فرق العمل عن بُعد. مع حالات الاستخدام من الفرق السياسية والقانونية إلى وكالات التسويق، فهو مصمم لتحسين التواصل وإدارة المهام وكشوف الرواتب وتتبع الوقت.

Teamly أفضل الميزات

تتيح لك الدردشة الفورية التواصل في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم

تتيح لك لوحات كانبان تصور سير عمل المحتوى الخاص بك، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق المهمة وأنواع المحتوى و أهداف المشروع استخدم تسجيلات التقاط الشاشة للتدريب ومشاركة الأفكار وشرح العمليات التي يمكنك إعادة استخدامها للموظفين الجدد أو لإنشاء إجراءات منتظمة

احتفظ بعلامات تبويب على عبء العمل باستخدام ميزة تتبع الوقت، وتبسيط كشوف المرتبات لأعضاء الفريق الذين يتقاضون رواتبهم والعاملين المستقلين مثل الكتاب والمحررين

قيود Teamly

يمكن أن تجعل عمليات التكامل المحدودة من الصعب العمل بسلاسة إذا كان لديك مجموعة كبيرة من التقنيات

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من التخصيص عندما يتعلق الأمر بتصميم لوحة التحكم

تسعير تيملي

مجاني دائمًا

المبتدئين: 47 دولارًا/شهريًا

47 دولارًا/شهريًا الشركات: 97 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Teamly

G2: 4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات) Capterra: غير متاح

8. نينتكس

عبر نينتكس يتيح لك Nintex تبسيط العمليات التجارية وإنشاء تدفقات عمل مخصصة للمحتوى دون الحاجة إلى التعليمات البرمجية. بالنسبة للمشاريع التسويقية، استخدمه لإنشاء تقويمات تحريرية وتبسيط تعاون الفريق وإنشاء بيانات من الحملات التسويقية.

أفضل ميزات Nintex

تفحص أداة اكتشاف العمليات الإجراءات الحالية وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين

استخدم مدير العمليات لتوثيق عمليات إنشاء المحتوى وتحريره ونشره

تعمل أتمتة العمليات الآلية على أتمتة المهام المتكررة على الفور، مما يوفر وقتك للتركيز على مبادرات أخرى

تعمل ميزات التوقيع الإلكتروني المضمنة على تسهيل عملية الاستعانة بالموظفين المستقلين لإنشاء المحتوى الخاص بك

قيود Nintex

خطط التسعير باهظة الثمن، مما يقصر هذه الأداة على الشركات ذات الميزانيات الأكبر لبرامج سير العمل

يمكن تحسين عمليات التكامل وتسهيل التنقل فيها

تسعير #### تسعير Nintex

المحترف: 25,000 دولار في السنة

25,000 دولار في السنة القسط: 50,000 دولار في السنة

50,000 دولار في السنة مخصص: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Nintex

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. ProcessMaker

عبر ProcessMaker ProcessMaker هي منصة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتم تحديث الأداة كل ثلاثة أشهر، مما يجعلها خيارًا متطورًا للشركات التي تريد أداة تنمو معها. 💪

أفضل ميزات أداة ProcessMaker

تحلل المعالجة الذكية للمستندات (IDP) عملياتك ومعلوماتك ويمكنها توليد نتائج أو أفكار رئيسية للتحسين

تتيح الأتمتة المتقدمة لفريقك التركيز على المهام الأكثر أهمية وتقلل من الوقت المستغرق في أعمال التدبير المنزلي

استخدم أدوات البيانات المضمنة لتتبع المقاييس لجميع جهودك التسويقية

تزيد ميزات التعليمات البرمجية المنخفضة من التخصيص وتتيح لك توسيع نطاق العمليات بسرعة أكبر

قيود ProcessMaker

على الرغم من أنها أداة أكثر شمولاً، إلا أنها أكثر تكلفة من الأدوات الأخرى في هذه القائمة

تمنّى بعض المستخدمين وجود المزيد من الدعم الفني، خاصةً للمستخدمين المبتدئين

تسعير ProcessMaker

المنصة: 1,475 دولار/شهرًا

1,475 دولار/شهرًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات+: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. قابل للتخطيط

عبر قابل للتخطيط Planable هي أداة لسير عمل المحتوى المرئي تتيح لك إنشاء المحتوى وجدولته وعرضه كما يبدو في الواقع. تم تصميمها لتبسيط عملية إنشاء المحتوى، حيث ينصب التركيز على المحتوى، وليس على مهام إدارة المشروع والجدولة التي يمكن أن تحجب الإبداع.

أفضل ميزات #### Planable

قم بإنشاء المحتوى مباشرةً في الأداة لترى كيف يبدو على كل قناة مختلفة، سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني تعمل التعليقات السياقية على تحسين التعاون دون الحاجة إلى الانتقال إلى أداة مراسلة

تعمل التحديثات في الوقت الفعلي والموافقات البسيطة على نقل المحتوى عبر خط الأنابيب بسرعة أكبر، دون عوائق

تتيح لك أربع طرق عرض مختلفة - بما في ذلك التقويم والقائمة والشبكة والموجز - تصور المحتوى بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لك

القيود القابلة للتخطيط

لا تتكامل الأداة مع جميع منصات التواصل الاجتماعي

مصممة للسرعة، فهي ليست أفضل أداة لبناء محتوى أو استراتيجية تسويق شاملة

التسعير القابل للتخطيط

مجاني: بحد أقصى 50 منشورًا إجماليًا

بحد أقصى 50 منشورًا إجماليًا الأساسي: 11 دولارًا/مستخدماً

11 دولارًا/مستخدماً المحترف: 22 دولار/مستخدم

22 دولار/مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

إنشاء مهام سير عمل أفضل للمحتوى باستخدام ClickUp

من الأدوات البرمجية إلى قوالب سير العمل، تساعد هذه المنصات العشر في تحسين سير عمل تسويق المحتوى. سواء كنت بحاجة إلى أداة برمجية لسير عمل المحتوى لتوليد أفكار جديدة للمحتوى أو أداة تساعد في إدارة المهام، فهناك خيار لك في هذه القائمة. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء مهام سير عمل أفضل للمحتوى. تعمل أتمتة المهام على تسريع عملية إنشاء المحتوى وضمان معرفة كل عضو من أعضاء الفريق بما يجب أن يعمل عليه. تتيح ميزات التسويق مثل خرائط طريق المحتوى، والأذونات، واقتراحات المحتوى بالذكاء الاصطناعي لفريقك إنتاج أفضل أعمالهم كل يوم. 🙌