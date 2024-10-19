10 برمجيات سير عمل المحتوى لفرق التسويق في 2025

تعرف فرق المحتوى مدى أهمية المحتوى عندما يتعلق الأمر بزيادة عدد الزيارات وزيادة تفاعل العملاء وبناء علامتك التجارية.
لكن إتقان إنتاج المحتوى أمر صعب المنال. لا يتعين عليك فقط ابتكار طرق ذكية للتغلب على منافسيك، ولكن عليك أيضًا إدارة سير عمل إنشاء المحتوى من الفكرة إلى الترويج
قائمة مهامك مليئة بأشياء مثل العصف الذهني لأفكار الرسائل الإخبارية، وتعيين المهام للكتاب المستقلين، وجدولة المحتوى للنشر. مع وجود العديد من أجزاء المحتوى المختلفة في العمل في وقت واحد ومشاركة العديد من أعضاء الفريق في نفس الوقت، من السهل أن تسقط الكرة أو تفوت موعدًا نهائيًا مهمًا.
ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. 👀
تضمن أدوات سير عمل المحتوى حصولك على الأدوات التي تحتاجها لإنشاء المحتوى وجدولته وإدارته في كل مرحلة. سنتحدث هنا عن المزيد حول ما يجب أن تبحث عنه في هذه الأدوات ونسلط الضوء على 10 من خياراتنا المفضلة لدعم عملية إنشاء المحتوى.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج سير عمل المحتوى؟
عدد الأدوات المتاحة لك لا حصر له. لكن العثور على الأداة المناسبة يمكن أن يكون الفرق بين الكدّ في استخدام البرامج البطيئة وغير الملائمة والوصول إلى أعلى كفاءة مع خيار قابل للتخصيص. ✨
قم بتوسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى بشكل فعال باستخدام هذا القالب المصمم خصيصًا في ClickUp
إليك ما يجب البحث عنه في برنامج سير عمل المحتوى:
- أتمتة سير العمل لـ المهام المتكررة: من حيثأدوات تحسين العملية، تعمل الأتمتة على تسريع سير عملك، وتقليل مخاطر الأخطاء، وتقليل الوقت الذي يستغرقه جدولة المهام لفريقك
- أدوات التعاون: تتيح لك أشياء مثل التعليقات والمحادثات ومساحات العمل التآزرية العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وزيادة الرؤية في عمل كل عضو من أعضاء الفريق
- قوالب قابلة للتخصيص : أنجز عملاً أفضل في نصف الوقت بفضل القوالب لجميع أنواع المحتوى - من الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملخصات المحتوى وأدلة الأنماط
- عمليات التكامل: اعمل بسلاسة مع الأدوات التي تحبها من خلال اختيار برنامج سير عمل المحتوى الذي يتكامل مع تطبيقات المراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام
- دعم إنشاء المحتوى: اختر البرنامج الذي يتضمنأدوات الكتابة ووظائف التحرير لتحسين كل قطعة بسهولة
## أفضل 10 برامج لسير عمل المحتوى لاستخدامها في عام 2024
من تطبيقات إنشاء المحتوى و أدوات الكتابة التقنية إلى برنامج سير عمل المحتوى على نطاق واسع، هناك أداة لتحسين عملياتك. هنا، ستجد هنا 10 من أفضل الأدوات لتبسيط إدارة سير العمل لفريق المحتوى الخاص بك 🤩
1. ClickUp
الجمع بين العلامات المخصصة وعرض التقويم لتصور خطة المحتوى الخاص بك
ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع التي تجعل كل شيء من كتابة المحتوى إلى جدولة وتوزيع أعباء العمل أسهل من أي وقت مضى. توفر أداة إدارة المشاريع هذه واجهة سهلة الاستخدام وتخصيص لا نهائي لتبسيط أي عملية لمديري المحتوى والمشاريع على حد سواء. 🌻
التعامل مع إنشاء المحتوى متعدد القنوات باستخدام تسويق ClickUp الميزات. استخدم المستندات المضمنة ومكونات التعاون لتبادل الأفكار للحملات الجديدة أو إنشاء قاعدة بيانات لقواعد المحتوى الخاصة بك. قم بإنشاء خرائط طريق للمشروع مع تقسيم المهام لكل عضو من أعضاء الفريق، واستخدم طرق العرض المختلفة للبقاء على اطلاع على التقدم المحرز.
أنشئ نظاماً مرئياً لإدارة سير العمل باستخدام عرض تقويم ClickUp . تعمل طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية على تقسيم خطة المحتوى وتوضيح مكان كل مشروع في خط سير العمل. أنشئ حقولاً وتسميات مخصصة - مثل الصياغة والتحرير والنشر والترويج - لتقسيم عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء حملات جديدة في دقائق بدلاً من ساعات بفضل ClickUp AI وقوالب المحتوى القابلة للتخصيص. الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة يقوم بتوليد الأفكار وتحريرها وتلخيص ملاحظاتك لمشاركتها مع الفريق. قوالب مثل قالب تقويم محتوى ClickUp يتيح لك التخطيط لوقت وكيفية إنشاء المحتوى.
ClickUp أفضل الميزات
- آلاف القوالب، بما في ذلكقوالب وسائل التواصل الاجتماعي وقوالب تقويم المحتوىتتيح لك إنشاء محتوى وجدولته مسبقًا في نصف الوقت
- تتيح لك الأذونات القابلة للتخصيص مشاركة المستندات مع العاملين المستقلين وأعضاء الفريق، مما يضمن وصول الجميع إلى المعلومات التي يحتاجون إليها - وليس ما لا يحتاجون إليه
- يعمل التكامل مع أدوات برامج سير عمل المحتوى التكميلية مثل Slack وGoogle Drive و HubSpot على تبسيط إدارة المحتوى
- طرق العرض المتعددة، بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت، تزيد من وضوح الرؤية في تقويم المحتوى وسير العمل وجدول النشر لتجنب الاختناقات
- تعمل ميزات إدارة المهام مثل الأتمتة وقوائم المراجعة والجداول الزمنية على إبقاء فريقك على المسار الصحيح لتحقيق النجاح
قيود ClickUp
- على الرغم من أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، إلا أنه قد يستغرق بعض الوقت للاستفادة من الوظائف الكاملة للأداة
- بعض الميزات مثل أداة الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)
2. رواية
عبر السرد Narrato هو نظام لإدارة سير عمل المحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل كتابة المحتوى ونشره أسرع، حتى على نطاق واسع. تتضمن الميزات الرئيسية التي سيحبها منشئو المحتوى تقويمًا مدمجًا وأدوات تخطيط وأدوات مساعدة للإنتاجية. يتضمن البرنامج أيضاً منشئ صور والقدرة على النشر مباشرةً من المنصة.
Narrato أفضل الميزات
- استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تخطيط المحتوى من خلال توليد أفكار لمحتوى جديد
- تم دمج ميزة إنشاء موجز المحتوى مع ChatGPT لتزويدك بمزيد من الأفكار للبحث عن الكلمات الرئيسية وما يقوله المنافسون
- تحسين استراتيجية المحتوى بفضل توصيات تحسين محركات البحث المضمنة والمخططات التفصيلية وأدلة الأسلوب
- ابقَ على المسار الصحيح ولا تفوّت أي موعد نهائي مع ميزة تقويم المحتوى
قيود Narrato
- بينما يمكنك النشر من المنصة، ستحتاج إلى استخدام أداة أخرى لجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
- يتمنى بعض المستخدمين أن تكون المنصة أكثر قابلية للتخصيص
تسعير Narrato
- المحترف: 52 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل
- الشركات: 100 دولار شهريًا لكل مساحة عمل
- مخصص: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات ناراتو
- G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)
3. كيس فلو
عبر كيس فلو Kissflow هي أداة لإدارة الأعمال تعمل على تبسيط سير العمل دون الحاجة إلى الترميز. توفر تدفقات العمل المرئية نظرة ثاقبة حول مكان المشاريع وما هو قادم. ويتميز بتكامله مع العشرات من الأدوات وميزات إعداد التقارير لتتبع مقاييس التسويق. 📈
أفضل ميزات #### Kissflow
- تتيح لك الواجهة البسيطة الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء مساحة عمل مخصصة تناسبك
- تتيح لك ميزات السحب والإفلات أخذ النماذج وإنشاء المهام على الفور لإنشاء مهام سير العمل بسهولة
- تتيح لك مهام سير العمل المرئية رؤية الاختناقات بسرعة لتحسين العمليات التي تتجنب الانتكاسات
- يتيح لك التوجيه الديناميكي تعيين المهام على الفور إلى عضو الفريق المناسب، مما يوفر الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بإدارة فريقك
قيود #### قيود كيس فلو
- على الرغم من أنها أداة لا تعتمد على التعليمات البرمجية، إلا أنه لا يزال هناك منحنى تعليمي
- تمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من عمليات التكامل مع أنظمة إدارة المحتوى وإدارة علاقات العملاء
تسعير #### تسعير Kissflow
- الأساسي: يبدأ من 1,500 دولار شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات كيس فلو
- G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)
4. همنغواي
عبر همنغواي هل تريد إنشاء محتوى عالي الجودة يلبي معايير الكتابة والأسلوب العالمية؟ يقوم همنغواي بإنجاز المهمة من خلال تحليل ما كتبته وإبراز الأخطاء من أجل سهولة القراءة.
همنغواي أفضل الميزات
- واجهة سهلة الاستخدام تُبقي الأمور بسيطة، بحيث يمكن للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة التي لديها موظفين جدد أن تدمج أعضاء الفريق بسهولة دون إنفاق الكثير من الوقت أو الجهد على التدريب
- الترميز بالألوان يحلل الأخطاء الشائعة، بما في ذلك الجمل التي يصعب قراءتها، واستخدامات المبني للمجهول، والبدائل الأبسط
- تسهّل ميزة عدد الكلمات إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى، سواء كانت منشورات مدونة طويلة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأحرف المحدودة
- إصدار الويب مجاني، أو يمكنك اختيار تنزيل تطبيق سطح المكتب المدفوع
قيود همنغواي
- تتضمن التعليقات المجردة في بعض الأحيان أخطاء، لذلك لا يزال عليك استخدام حكمك عند قبول التغييرات
- لم يتم تصميمه لالتقاط الأخطاء الإملائية أو النحوية، لذا ستحتاج إلى أداة أخرى لذلك
تسعير همنغواي
- أداة مجانية عبر الإنترنت
- تطبيق سطح المكتب: 19.99 دولارًا أمريكيًا رسم لمرة واحدة
هيمنغواي التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
5. الجدول الزمني المشترك
عبر الجدول الزمني المشترك تقدم CoSchedule مجموعة من المنتجات التسويقية لتبسيط استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك وبناء سير عمل أفضل. إن نظام تسويق المحتوى يدعم التقويمات للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك تقويم المحتوى والتقويم الاجتماعي. أدوات الدعم مصممة أيضًا لتبسيط التدريب وتسهيل عملية تسويق المحتوى بشكل أفضل.
CoSchedule أفضل الميزات
- تعمل ميزات التقويم على مواءمة الفريق بأكمله سواء كانوا يعملون مع العاملين المستقلين أو على جانب النشر للحصول على محتوى مباشر
- يقدم معهد التسويق القابل للتنفيذ دورات تدريبية خالية من الزغب تستغرق 30 دقيقة أو أقل لتحسين مهاراتك بسرعة
- استوديو العناوين الرئيسية يسجل العناوين الرئيسية ويقدم اقتراحات لإنتاج محتوى أكثر فعالية لمحركات البحث والقراء
- طرق عرض متنوعة، بما في ذلك لوحة كانبان، تجعل من السهل تتبع المحتوى سواء كان يتم تلخيصه أو كتابته أو تحريره أو نشره
قيود CoSchedule
- يشعر بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة الثمن، خاصة إذا كنت ترغب في استخدام جميع الميزات
- في حين يمكنك استخدامه للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغ بعض الأشخاص عن وجود أخطاء
تسعير CoSchedule
- التقويم المجاني: مجاني للأبد
- التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- تقويم المحتوى: اتصل لمعرفة الأسعار
- جناح التسويق: اتصل لمعرفة الأسعار
CoSchedule التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
6. جمع المحتوى
عبر تجميع المحتوى تخلص من الفوضى وقم بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك باستخدام GatherContent. هذا المحتوى و برنامج إدارة سير العمل يتيح لك بناء عمليات أفضل، ومواءمة الموظفين مع مهامهم، وتبسيط إنشاء المحتوى وتحسينه. 👨🏽💻
أفضل ميزات GatherContent
- تعزيز العمل الجماعي باستخدام ميزات تعاونية مثل التحرير في الوقت الفعلي والعصف الذهني
- تبسيطقاعدة بيانات المحتوى من خلال إدارة جداول البيانات والمستندات في مساحة واحدة مريحة بفضل مركز المحتوى
- القوالبتسريع إنشاء المحتوى وبناء الاتساق عبر جميع الأجزاء
- تتيح لك عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات المخصصة توصيل التطبيقات التي تحبها ونشر المحتوى بشكل أسرع
قيود GatherContent
- يمكن أن يكون إعداد إشعارات البريد الإلكتروني القياسي مربكاً لبعض المستخدمين، ولكن يمكنك تغييره في ملفك الشخصي
- نظراً لأن الأداة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، فهناك منحنى تعليمي، وستحتاج إلى تدريب المستخدمين الجدد
تسعير GatherContent
- البداية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
- السعر: 299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
- التحويل: 799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
GatherContent التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)
7. تيملي
عبر تيملي يتجاوز Teamly إدارة سير عمل المحتوى وهو حل برمجي مصمم لإدارة كل جانب من جوانب فرق العمل عن بُعد. مع حالات الاستخدام من الفرق السياسية والقانونية إلى وكالات التسويق، فهو مصمم لتحسين التواصل وإدارة المهام وكشوف الرواتب وتتبع الوقت.
Teamly أفضل الميزات
- تتيح لك الدردشة الفورية التواصل في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم
- تتيح لك لوحات كانبان تصور سير عمل المحتوى الخاص بك، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق المهمة وأنواع المحتوى وأهداف المشروع
- استخدم تسجيلات التقاط الشاشة للتدريب ومشاركة الأفكار وشرح العمليات التي يمكنك إعادة استخدامها للموظفين الجدد أو لإنشاء إجراءات منتظمة
- احتفظ بعلامات تبويب على عبء العمل باستخدام ميزة تتبع الوقت، وتبسيط كشوف المرتبات لأعضاء الفريق الذين يتقاضون رواتبهم والعاملين المستقلين مثل الكتاب والمحررين
قيود Teamly
- يمكن أن تجعل عمليات التكامل المحدودة من الصعب العمل بسلاسة إذا كان لديك مجموعة كبيرة من التقنيات
- يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من التخصيص عندما يتعلق الأمر بتصميم لوحة التحكم
تسعير تيملي
- مجاني دائمًا
- المبتدئين: 47 دولارًا/شهريًا
- الشركات: 97 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات Teamly
- G2: 4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات)
- Capterra: غير متاح
8. نينتكس
عبر نينتكس يتيح لك Nintex تبسيط العمليات التجارية وإنشاء تدفقات عمل مخصصة للمحتوى دون الحاجة إلى التعليمات البرمجية. بالنسبة للمشاريع التسويقية، استخدمه لإنشاء تقويمات تحريرية وتبسيط تعاون الفريق وإنشاء بيانات من الحملات التسويقية.
أفضل ميزات Nintex
- تفحص أداة اكتشاف العمليات الإجراءات الحالية وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين
- استخدم مدير العمليات لتوثيق عمليات إنشاء المحتوى وتحريره ونشره
- تعمل أتمتة العمليات الآلية على أتمتة المهام المتكررة على الفور، مما يوفر وقتك للتركيز على مبادرات أخرى
- تعمل ميزات التوقيع الإلكتروني المضمنة على تسهيل عملية الاستعانة بالموظفين المستقلين لإنشاء المحتوى الخاص بك
قيود Nintex
- خطط التسعير باهظة الثمن، مما يقصر هذه الأداة على الشركات ذات الميزانيات الأكبر لبرامج سير العمل
- يمكن تحسين عمليات التكامل وتسهيل التنقل فيها
تسعير #### تسعير Nintex
- المحترف: 25,000 دولار في السنة
- القسط: 50,000 دولار في السنة
- مخصص: تسعير مخصص: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Nintex
- G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)
9. ProcessMaker
عبر ProcessMaker ProcessMaker هي منصة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتم تحديث الأداة كل ثلاثة أشهر، مما يجعلها خيارًا متطورًا للشركات التي تريد أداة تنمو معها. 💪
أفضل ميزات أداة ProcessMaker
- تحلل المعالجة الذكية للمستندات (IDP) عملياتك ومعلوماتك ويمكنها توليد نتائج أو أفكار رئيسية للتحسين
- تتيح الأتمتة المتقدمة لفريقك التركيز على المهام الأكثر أهمية وتقلل من الوقت المستغرق في أعمال التدبير المنزلي
- استخدم أدوات البيانات المضمنة لتتبع المقاييس لجميع جهودك التسويقية
- تزيد ميزات التعليمات البرمجية المنخفضة من التخصيص وتتيح لك توسيع نطاق العمليات بسرعة أكبر
قيود ProcessMaker
- على الرغم من أنها أداة أكثر شمولاً، إلا أنها أكثر تكلفة من الأدوات الأخرى في هذه القائمة
- تمنّى بعض المستخدمين وجود المزيد من الدعم الفني، خاصةً للمستخدمين المبتدئين
تسعير ProcessMaker
- المنصة: 1,475 دولار/شهرًا
- المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات+: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات ProcessMaker
- G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
10. قابل للتخطيط
عبر قابل للتخطيط Planable هي أداة لسير عمل المحتوى المرئي تتيح لك إنشاء المحتوى وجدولته وعرضه كما يبدو في الواقع. تم تصميمها لتبسيط عملية إنشاء المحتوى، حيث ينصب التركيز على المحتوى، وليس على مهام إدارة المشروع والجدولة التي يمكن أن تحجب الإبداع.
أفضل ميزات #### Planable
- قم بإنشاء المحتوى مباشرةً في الأداة لترى كيف يبدو على كل قناة مختلفة، سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أورسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني
- تعمل التعليقات السياقية على تحسين التعاون دون الحاجة إلى الانتقال إلى أداة مراسلة
- تعمل التحديثات في الوقت الفعلي والموافقات البسيطة على نقل المحتوى عبر خط الأنابيب بسرعة أكبر، دون عوائق
- تتيح لك أربع طرق عرض مختلفة - بما في ذلك التقويم والقائمة والشبكة والموجز - تصور المحتوى بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لك
القيود القابلة للتخطيط
- لا تتكامل الأداة مع جميع منصات التواصل الاجتماعي
- مصممة للسرعة، فهي ليست أفضل أداة لبناء محتوى أو استراتيجية تسويق شاملة
التسعير القابل للتخطيط
- مجاني: بحد أقصى 50 منشورًا إجماليًا
- الأساسي: 11 دولارًا/مستخدماً
- المحترف: 22 دولار/مستخدم
- المؤسسة: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)
إنشاء مهام سير عمل أفضل للمحتوى باستخدام ClickUp
من الأدوات البرمجية إلى قوالب سير العمل، تساعد هذه المنصات العشر في تحسين سير عمل تسويق المحتوى. سواء كنت بحاجة إلى أداة برمجية لسير عمل المحتوى لتوليد أفكار جديدة للمحتوى أو أداة تساعد في إدارة المهام، فهناك خيار لك في هذه القائمة. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء مهام سير عمل أفضل للمحتوى. تعمل أتمتة المهام على تسريع عملية إنشاء المحتوى وضمان معرفة كل عضو من أعضاء الفريق بما يجب أن يعمل عليه. تتيح ميزات التسويق مثل خرائط طريق المحتوى، والأذونات، واقتراحات المحتوى بالذكاء الاصطناعي لفريقك إنتاج أفضل أعمالهم كل يوم. 🙌