اختبرنا أفضل 15 أداة لتمكين المبيعات لفرق المبيعات في عام 2025

في الوقت الذي تستعد فيه فرق المبيعات لغزو آفاق جديدة في عام 2024، هناك شيء واحد مؤكد: لن تكفي الأساليب القديمة في سوق اليوم المتغير باستمرار. إن مفتاح تحقيق نجاح منقطع النظير يكمن في تبني أدوات تمكين المبيعات الرائدة في الصناعة التي تمكّن فريق المبيعات لديك من تقديم أفضل أداء.

لقد ولّت أيام الأدوات المرهقة العمليات اليدوية والفرص الضائعة. من بين أفضل 15 من أفضل أدوات وتطبيقات تمكين المبيعات هذه، يمكن لمندوبي المبيعات لديك اختيار الأنسب والازدهار بشكل لم يسبق له مثيل. من الانسيابية سير العمل إلى الرؤى المستندة إلى البيانات، استعد لإطلاق الإمكانات الكاملة لفرق المبيعات لديك.

ما هو برنامج تمكين المبيعات؟

برنامج تمكين المبيعات هو أداة قوية مصممة لتعزيز كفاءة وفعالية عملية المبيعات في الشركة. فهو يعمل على سد الفجوة بين التسويق والمبيعات من خلال توفير منصة مركزية تضم جميع المحتويات والبيانات والأدوات اللازمة لتنفيذ المبيعات بنجاح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تمكين المبيعات؟

هل تبحث عن أداة تمكين المبيعات المناسبة للمساعدة في تبسيط عملياتك وتقصير دورة المبيعات؟ ستساعد هذه العوامل مندوبي المبيعات لديك على فصل الخيار الأفضل لمؤسستك عن أدوات ذكاء المبيعات الأخرى في السوق.

واجهة سهلة الاستخدام : تُعد الواجهة سهلة الاستخدام والبديهية أمرًا بالغ الأهمية لسرعة اعتماد مندوبي المبيعات لديك. فهي تضمن سهولة التنقل في أداة تمكين المبيعات وفهمها، مما يقلل من منحنى التعلم ويحسن الكفاءة الإجمالية

: تُعد الواجهة سهلة الاستخدام والبديهية أمرًا بالغ الأهمية لسرعة اعتماد مندوبي المبيعات لديك. فهي تضمن سهولة التنقل في أداة تمكين المبيعات وفهمها، مما يقلل من منحنى التعلم ويحسن الكفاءة الإجمالية التكامل السلس مع مجموعة التقنيات الحالية: ابحث عن أدوات تمكين المبيعات التي توفر تكاملاً سلساً مع مجموعة التقنيات الحالية لديك، مثلأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل. يعمل التكامل على تبسيط سير العمل، ويضمن اتساق البيانات، ويوفر الوقت من خلال القضاء على حاجة مندوبي المبيعات إلى إجراء عمليات نقل يدوية للبيانات بين التطبيقات

ابحث عن أدوات تمكين المبيعات التي توفر تكاملاً سلساً مع مجموعة التقنيات الحالية لديك، مثلأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل. يعمل التكامل على تبسيط سير العمل، ويضمن اتساق البيانات، ويوفر الوقت من خلال القضاء على حاجة مندوبي المبيعات إلى إجراء عمليات نقل يدوية للبيانات بين التطبيقات إدارة المحتوى وتنظيمه: إعطاء الأولوية لأدوات تمكين المبيعات التي تسهل إدارة المحتوى وتنظيمه، مما يتيح سهولة الوصول إلى مواد المبيعات ذات الصلة لمندوبي المبيعات لديك. تضمن الإدارة الفعّالة للمحتوى أن يتمكن فريق المبيعات لديك من العثور بسرعة على المواد المناسبةالموارد لدعم جهودهم في المبيعات، مما يؤدي إلى تفاعلات أفضل مع العملاء

إعطاء الأولوية لأدوات تمكين المبيعات التي تسهل إدارة المحتوى وتنظيمه، مما يتيح سهولة الوصول إلى مواد المبيعات ذات الصلة لمندوبي المبيعات لديك. تضمن الإدارة الفعّالة للمحتوى أن يتمكن فريق المبيعات لديك من العثور بسرعة على المواد المناسبةالموارد لدعم جهودهم في المبيعات، مما يؤدي إلى تفاعلات أفضل مع العملاء خيارات التخصيص والتخصيص: اختر أدوات تمكين المبيعات التي تسمح بالتخصيص والتخصيص لتتماشى مع احتياجات فريقك وسير العمل الخاصة. حيث يعمل كل فريق مبيعات بشكل مختلف، كما أن امتلاك المرونة اللازمة لتخصيص التطبيق بما يتناسب مع عملياتك يزيد من فعاليته

اختر أدوات تمكين المبيعات التي تسمح بالتخصيص والتخصيص لتتماشى مع احتياجات فريقك وسير العمل الخاصة. حيث يعمل كل فريق مبيعات بشكل مختلف، كما أن امتلاك المرونة اللازمة لتخصيص التطبيق بما يتناسب مع عملياتك يزيد من فعاليته تحليلات المبيعات ووظائف إعداد التقارير: ابحث عن أدوات تمكين المبيعات التي توفر تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير لمندوبي المبيعات لديك. تمكّنك هذه الأدوات من تتبع أداء فريق المبيعات لديك، وتحديد الاستراتيجيات الناجحة، وتحديد مجالات التحسين. تعمل الرؤى المستندة إلى البيانات على تمكين اتخاذ قرارات أفضل وتساعد على تعزيز إنتاجية المبيعات الإجمالية

ابحث عن أدوات تمكين المبيعات التي توفر تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير لمندوبي المبيعات لديك. تمكّنك هذه الأدوات من تتبع أداء فريق المبيعات لديك، وتحديد الاستراتيجيات الناجحة، وتحديد مجالات التحسين. تعمل الرؤى المستندة إلى البيانات على تمكين اتخاذ قرارات أفضل وتساعد على تعزيز إنتاجية المبيعات الإجمالية إجراءات الأمان: اختر أدوات تمكين المبيعات التي تعطي الأولوية للأمان لحماية بيانات المبيعات الحساسة ومعلومات العملاء. قد تحتوي تطبيقات تمكين المبيعات على معلومات الملكية وبيانات العملاء واستراتيجيات المبيعات السرية. تمنع تدابير الأمان القوية الوصول غير المصرح به والانتهاكات المحتملة للبيانات، مما يضمن سلامة عملك وعملائك

إن التطبيق سهل الاستخدام والمتكامل مع إدارة المحتوى الفعّالة، وخيارات التخصيص، والتحليلات القوية، والأمان من الدرجة الأولى سيرفع من إنتاجية فريق المبيعات لديك، ويحسّن أداء المبيعات، ويحقق في النهاية نتائج استثنائية لأعمالك.

أفضل 15 أداة لتمكين المبيعات لاستخدامها في عام 2024 (مجانية ومدفوعة)

1. ClickUp #### أفضل تطبيق لتمكين المبيعات مع ميزات مجانية

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لقد أثبت ClickUp قدرته على تغيير قواعد اللعبة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الميزات التي

تبسيط سير عمل المبيعات

وتعزيز تعاون الفريق، وزيادة الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة. تلبي واجهته البديهية وخياراته القابلة للتخصيص الاحتياجات الفريدة لكل محترف مبيعات، مما يجعله أداة يمكنها التكيف حقًا مع متطلبات أي فريق.

باستخدام ClickUp، يمكن لمديري المبيعات تعيين المهام بسهولة، ومراقبة التقدم المحرز، واكتساب رؤى قيّمة حول أداء فريقهم. كما أنه يجعل التواصل مركزيًا، مما يضمن بقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة، مما يمكنهم من إتمام الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. قل وداعًا لجداول البيانات المرهقة وسلاسل البريد الإلكتروني المتشابكة والفرص الضائعة - يتكفل برنامج ClickUp بكل ذلك!

ولكن ما يميز ClickUp عن منافسيها هو التزامها المستمر بالابتكار. يقوم فريق ClickUp بتحديث المنصة وتحسينها باستمرار، ليبقى في الطليعة ويتكيف مع الاحتياجات المتطورة لمندوبي المبيعات في جميع أنحاء العالم. وقد اكتسبت ClickUp سمعة طيبة منذ إطلاقها في البداية وحتى وضعها الحالي، حيث اكتسبت سمعتها كحليف موثوق ومبتكر لمندوبي المبيعات في كل مكان.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة علاقات العملاء في ClickUp يتيح لك إدارة جميع تفاعلاتك وعلاقاتك في مكان واحد. كما أنه يتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى الموجودة حاليًا

كليك أبنموذج دليل استراتيجية المبيعات يساعد فرق المبيعات على توثيق استراتيجية تمكين المبيعات الخاصة بهم للمساعدة في زيادة الإيرادات وتبسيطهاعمليات المبيعات يعمل ClickUp كمركز لجميع احتياجات إدارة المشاريع، من التواصل في الوقت الفعلي,التعاونومشاركة المستندات والمزيد

يحتوي ClickUp على ميزة إدارة الوقت للمساعدة في تحسين الكفاءة على المدى الطويل والمساعدة في تخصيص أطر زمنية دقيقة لمختلف مهام تمكين المبيعات

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى عشرات منقوالب المبيعات وقوالب إدارة علاقات العملاء لتتناسب مع احتياجات عملك، ويمكنك أنتوفير الوقت باستخدام أداة واحدة فقط لتمكين المبيعات. جرّب نموذج خط أنابيب المبيعات من ClickUp للبدء!

قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: التسعير المخصص متاح

التسعير المخصص متاح ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. الطموح

أفضل أداة إنتاجية لتمكين المبيعات

عبر الطموح أمبيشن هي منصة لإدارة المبيعات مصممة خصيصاً لزيادة الكفاءة والإنتاجية في فرق المبيعات. وهي مصممة لإضفاء الشفافية والمساءلة على عملية المبيعات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تركز على تتبع الأداء وتحليله وتحفيزه.

من خلال تطبيق Ambition، يمكن لقادة المبيعات وضع أهداف ومعايير مخصصة لأعضاء فريقهم وتصور التقدم المحرز من خلال لوحات المعلومات الديناميكية. تضيف ميزات التلعيب في المنصة عنصر المنافسة والإثارة، مما يشجع مندوبي المبيعات الأفراد على تحقيق أهدافهم وتجاوزها.

من خلال التكامل مع مختلف أدوات إدارة علاقات العملاء، يضمن Ambition تتبع البيانات في الوقت الفعلي ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتوجيه تمكين المبيعات. كما يساعد عنصر التحليلات أيضاً في تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين، مما يعزز ثقافة التعلُّم المستمر والنمو.

وبشكل عام، يُعدّ Ambition بمثابة أداة شاملة لمؤسسات المبيعات من مختلف الأحجام، حيث يسعى جاهداً لإنشاء فريق مبيعات أكثر تفاعلاً واندفاعاً ونجاحاً.

أفضل ميزات برنامج طموح

الوصول إلى شاشات مؤشرات الأداء الرئيسية وإحصائيات الحجز وسجلات المكالمات لتسهيل قياس التقدم

حوافز في الوقت الفعلي لمندوبي المبيعات

عمليات التدريب الآلي

التواصل داخل التطبيق

قيود الطموح

تأخر زمني من حين لآخر بين بدء إجراء ما وعرضه على التطبيق

الكثير من الفلاتر

تكامل غير متقن مع Salesforce مقارنة بأدوات تمكين المبيعات الأخرى

تسعير طموح

اتصل ب Ambition لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء أمبيشن

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. EngageBay

أفضل أداة لتمكين المبيعات الكل في واحد

عبر EngageBay يعمل EngageBay كأداة شاملة لتمكين المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء. إنها أداة تمكين مبيعات قابلة للتطبيق للشركات الناشئة التي تبحث عن الوظائف والقدرة على تحمل التكاليف في برنامج واحد. باستخدام EngageBay، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اكتساب العملاء المثاليين وإشراكهم والاحتفاظ بهم.

من حملات البريد الإلكتروني إلى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتيح المنصة للمستخدمين جدولة وإدارة الأنشطة التسويقية المختلفة. وتوفر EngageBay مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المبيعات ودفع عجلة النمو. وهي مصممة لإعطاء نظرة عامة واضحة على خطوط أنابيب المبيعات وتتبع تفاعلات العملاء.

يعمل مكون إدارة علاقات العملاء في EngageBay على مركزية جميع معلومات العملاء، مما يسهل التواصل وتعزيز العلاقات.

أفضل ميزات EngageBay

خطط تسعير ميسورة التكلفة

دعم العملاء المتجاوب

لوحة تحكم المهام التي يمكن استخدامها كمتتبع للمشاريع

إعداد سهل للموقع الإلكتروني

إدارة علاقات العملاء كاملة الوظائف

قيود EngageBay

رسوم إضافية للميزات الإضافية

ميزة مزامنة البريد الإلكتروني غير متوفرة في الخطط الأقل من المحترفين

بعض الميزات مقيدة على نسخة الجوال

خيارات قوالب قليلة لمحتوى تمكين المبيعات

تسعير #### تسعير EngageBay

مجاني: $0

$0 الأساسي: 12.74 دولار/مستخدم/شهرياً

12.74 دولار/مستخدم/شهرياً النمو: 42.49 دولارًا/مستخدم/شهريًا

42.49 دولارًا/مستخدم/شهريًا المحترف: 84.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات عملاء EngageBay

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

تحقق من هذه تطبيقات المبيعات !

4. فيجن

أفضل أداة لإدارة محتوى المبيعات

عبر فيجن تقدم Fision نهجًا متماسكًا لتمكين المبيعات وأتمتة التسويق، وتركز Fision على تعزيز اتساق العلامة التجارية وتسريع عملية المبيعات.

تعمل المنصة على تسهيل إنشاء محتوى المبيعات الرقمي المخصص وتوزيعه وتتبعه، مما يضمن المواءمة بين فرق التسويق والمبيعات.

ومن خلال مكتبة واسعة من أصول وقوالب العلامة التجارية المعتمدة مسبقًا، تساعد Fision في الحفاظ على مظهر ورسالة متسقة في جميع الاتصالات.

وتتيح إمكانات الأتمتة التي توفرها الشركة إمكانية تنفيذ حملات مستهدفة وتخصيص التواصل مع مختلف شرائح العملاء ومراحل عملية الشراء.

يوفر التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الحالية رؤى في الوقت الفعلي حول مشاركة العملاء وفعالية المحتوى.

وتدعم الأدوات التحليلية داخل Fision التحسين المستمر، وتسلط الضوء على ما يلقى صدى لدى الجمهور وتقترح مجالات للتحسين. ويتمثل الهدف العام للمنصة في سد الفجوة بين فرق التسويق وفرق المبيعات، مما يخلق نهجاً مبسطاً لإشراك العملاء المحتملين.

أفضل ميزات Fision

فريق دعم سريع الاستجابة

منصة تمكين المبيعات القابلة للتخصيص

الوصول إلى تحليلات الحملات

حلول إدارة الأصول الرقمية

قيود #### قيود فيجن

لا توجد خطط تسعير مدرجة علنًا على موقع Fision الإلكتروني

تسعير #### تسعير فيجن

اتصل ب Fision لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء فيجن

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

5. لوحة الطلب

الأفضل للاتصالات السحابية

عبر لوحة الطلب تقدم Dialpad، المتخصصة في الاتصالات السحابية، منصة تمكين المبيعات التي توحّد الصوت والفيديو والرسائل والاجتماعات عبر الأجهزة. وهي مصممة للتكيف مع الطريقة التي تعمل بها فرق المبيعات والتسويق الحديثة، مما يوفر المرونة وإمكانية الوصول، سواء في المكتب أو العمل عن بُعد.

تعمل ميزة الذكاء الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل Dialpad على نسخ المكالمات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى وتحليلات لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. ومن خلال عمليات التكامل لأدوات الإنتاجية والتعاون الشائعة، تهدف هذه الميزة إلى تبسيط التواصل داخل المؤسسات من جميع الأحجام.

ويُعد الأمان أولوية أيضاً، مع وجود معايير التشفير والامتثال على مستوى المؤسسات. إن تعدد استخدامات Dialpad وواجهة سهلة الاستخدام تجعله خيارًا شائعًا للشركات التي تتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها.

أفضل ميزات Dialpad

دعم العملاء سريع الاستجابة

التكامل السلس مع Microsoft Teams وG Suite

سهولة التصفح

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

قيود لوحة الاتصال الهاتفي

لا توجد نسخة مجانية

تسعير Dialpad

اتصالات الأعمال قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Dialpad لمعرفة الأسعار

اجتماعات الذكاء الاصطناعي مجاناً 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركة : الشركة : 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

مركز اتصال بالذكاء الاصطناعي محترف : اتصل ب Dialpad لمعرفة الأسعار المؤسسات : اتصل ب Dialpad لمعرفة الأسعار

مركز مبيعات الذكاء الاصطناعي محترف : اتصل ب Dialpad لمعرفة الأسعار المؤسسات : اتصل ب Dialpad لمعرفة الأسعار



تقييمات عملاء Dialpad

G2: 4.3/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 490 تقييم)

6. شوباد

أفضل نظام إدارة محتوى المبيعات

عبر لوحة العرض Showpad عبارة عن منصة تمزج بين محتوى المبيعات والاستعداد والمشاركة في أداة واحدة قوية.

وهي تسعى جاهدةً لسد الفجوة بين أدوات تمكين المبيعات والتسويق من خلال تقديم ميزات تسمح للفرق بمشاركة محتوى تمكين المبيعات بشكل أكثر فعالية والتفاعل مع العملاء بطريقة أكثر تخصيصًا.

ومن خلال الرؤى والتحليلات، يوفر Showpad ملاحظات قيّمة حول أداء المحتوى، مما يساعد المؤسسات على فهم مواد تمكين المبيعات التي تلقى صدى لدى جمهورها. تتوفر أيضاً وحدات التدريب والتوجيه داخل المنصة لضمان استعداد فرق المبيعات بشكل جيد وتوافقها مع أهداف الشركة.

كما أن التكامل مع مختلف أنظمة إدارة محتوى إدارة علاقات العملاء وتمكين المبيعات يزيد من ملاءمتها مما يسمح بسير عمل موحد لتمكين المبيعات.

يهدف Showpad إلى زيادة كفاءة فرق المبيعات ونجاحها في مختلف الصناعات، وذلك من خلال تعزيز التعاون وتوفير الأدوات اللازمة لعملية مبيعات أكثر ديناميكية وإطلاعاً.

أفضل ميزات Showpad

شوباد "المساحات المشتركة" لـالتعاون في الوقت الحقيقي على محتوى تمكين المبيعات

سهولة تصفح المحتوى

يتكامل بشكل جيد مع الأدوات الهامة الأخرى لتحسين سير العمل

التأهيل والتدريب الآلي

الوصول إلى رؤى قائمة على البيانات في مواد تمكين المبيعات الخاصة بك

قيود شوباد #### قيود شوباد

قد يكون العثور على العلامات صعباً بعض الشيء

تصميمات محدودة لمحتوى تمكين المبيعات الخاص بك

تسعير شوباد #### شوباد

أساسي: اتصل ب Showpad لمعرفة الأسعار

اتصل ب Showpad لمعرفة الأسعار إضافي: اتصل بشوباد لمعرفة الأسعار

اتصل بشوباد لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل ب Showpad لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء شوباد #### تقييمات عملاء شوباد

G2: 4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. كلوز

الأفضل في إدارة علاقات المبيعات

عبر كلوز منصة مصممة لتبسيط إدارة العلاقات، تعمل Cloze كمساعد شخصي لاتصالاتك المهنية. فهو يتتبع تلقائيًا تفاعلاتك عبر قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويسحب جميع معلومات تمكين المبيعات في عرض واحد موحد.

وبذلك، يساعد Cloze المستخدمين على إدارة علاقاتهم مع العملاء والعملاء والزملاء دون بذل الجهد اليدوي المطلوب عادةً. كما أنه يوفر تذكيرات ذكية ورؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن لك البقاء على اطلاع على التواريخ المهمة والمتابعة والمهام الهامة الأخرى.

تحليلات Cloze و أدوات إعداد التقارير توفر فهماً تفصيلياً لعلاقاتك وتفاعلاتك، مما يسمح باتخاذ قرارات وتحديد الأولويات بشكل أفضل.

أفضل ميزات #### Cloze

تذكيرات المتابعة حتى تتذكر إرسال محتوى تمكين المبيعات في الوقت المناسب تمامًا

القدرة على تسجيل الاجتماعات

تتبع البريد الإلكتروني والرسائل

ميزة تطبيق الجوال والتكامل مع نظام ماك

التكامل مع Evernote وDropbox

قيود كلوز

التركيز المفرط على تكامل جوجل مع إهمال أدوات أخرى مهمة مثل Asana وTrello

قد تكون الأسعار باهظة بعض الشيء بالنسبة للفرق الصغيرة

سير العمل صعب بعض الشيء مقارنة ببرامج تمكين المبيعات الأخرى

تسعير كلوز

كلوز برو: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفضي للأعمال: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الذهبية للشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة البلاتينية: 42 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات عملاء كلوز

G2: 3.75 (أكثر من 30 تقييم)

3.75 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. التوعية

أفضل منصة تفاعل مع المبيعات

عبر التوعية تُعد Outreach منصة رائدة في مجال المشاركة في المبيعات تقدم أكثر من مجرد التواصل مع العملاء المحتملين. فمع ميزات تمكين المبيعات الفريدة مثل تخطيط التسلسل واختبار A/B للرسائل وأدوات التعاون المدمجة، تتيح لفريق المبيعات تصميم استراتيجيات مشاركة أكثر تخصيصاً وفعالية.

توفر تحليلات النظام الأساسي القابلة للتنفيذ فهماً عميقاً لسلوك العملاء المحتملين وأداء المبيعات، مما يتيح التحسين المستمر لتكتيكات المبيعات وتحسينها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة Outreach على التكامل مع برامج تمكين المبيعات الأخرى، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق، تخلق عملية مبيعات موحدة ومبسطة. كما أن خدمات التدريب والدعم المتخصصة التي تقدمها المنصة تساعد مندوبي المبيعات في تحقيق أهدافهم، مما يجعل من Outreach حلاً متعدد الاستخدامات للمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز تدريب المبيعات.

أفضل ميزات منصة Outreach

العديد من خيارات المناطق الزمنية لإدارة علاقات العملاء مع العملاء المحتملين في جميع أنحاء العالم

واجهة مستخدم بديهية

يتصل بشكل جيد مع الحلول الأخرى

القدرة على إنشاء حملات تنقيط وتسلسل تلقائي لمحتوى المبيعات

سهولة إنشاء جداول زمنية للبريد الإلكتروني

قيود التوعية

قد يكون من الصعب بعض الشيء البحث في النظام

منحنى التعلم مرتفع مقارنة ببرامج تمكين المبيعات الأخرى

ميزة التذكير المنبثق تتأخر أحياناً

لا يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني جماعية بالسهولة التي تأملها

تسعير التواصل

قياسي: اتصل ب Outreach لمعرفة الأسعار

اتصل ب Outreach لمعرفة الأسعار احترافي: اتصل بالتواصل لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء التوعية

G2: 4.3/5 (أكثر من 3100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 3100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (280 تقييم)

9. سيلسلوفت

الأفضل لأتمتة عمليات المبيعات

عبر سيلز لوفت من خلال التركيز على أتمتة سير العمل، تسمح Salesloft لمندوبي المبيعات بإنشاء تسلسلات تفاعلية مخصصة، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويضمن الاتساق.

يوفر تتبع وتحليلات Salesloft للبريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لمندوبي المبيعات نظرة ثاقبة حول تفاعل العملاء واستجابتهم، مما يمكّن فرق المبيعات من ضبط نهجهم حسب الحاجة.

تضمن عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية وأدوات العمل الأخرى تدفقاً سلساً للمعلومات عبر مختلف مراحل دورة المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة ميزات التدريب والتطوير، مما يساعد في النمو المهني لقادة المبيعات.

مع تركيزها على تعزيز استراتيجية تمكين المبيعات وفعاليتها من خلال مزيج من الأتمتة والتحليلات والتدريب على المبيعات، تُعد Salesloft أحد الأصول القيّمة لمديري المبيعات العصريين.

أفضل ميزات Salesloft

الوصول إلى الإعداد المسبققوالب لعروض الأسعار وإدارة علاقات العملاء

تكامل روابط التقويم للاجتماعات مع العملاء المحتملين

إنشاء حملات تنقيط بسهولة

استيراد قالب بريد إلكتروني

القدرة على تتبع المكالمات والبريد الإلكتروني

تكامل سلس مع التطبيقات الأخرى

قيود #### قيود Salesloft

يتعطل برنامج الاتصال الهاتفي أحيانًا

تكامله مع SalesForce ليس الأنظف

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في امتداد المتصفح

تسعير #### Salesloft

الأساسي: اتصل ب Salesloft لمعرفة الأسعار

اتصل ب Salesloft لمعرفة الأسعار متقدم: اتصل ب Salesloft للحصول على الأسعار

اتصل ب Salesloft للحصول على الأسعار الرئيسية: اتصل ب Salesloft للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Salesloft

G2: 4.5/5 (أكثر من 3600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3600 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. هاي سبوت

أفضل برنامج تدريبي لتمكين المبيعات

عبر نقطة عالية تقدم Highspot مجموعة من الميزات التي تُمكِّن فريق المبيعات لديك من التواصل مع العملاء بشكل أكثر فعالية. فهو يدمج إدارة المحتوى، والتدريب على المبيعات، والتدريب، وأدوات إدارة علاقات العملاء لإنشاء منصة موحدة لنجاح المبيعات.

تضمن ميزة تحسين المحتوى في Highspot وصول مندوبي المبيعات إلى محتوى تمكين المبيعات الأكثر ملاءمة وتأثيراً، مما يسمح بتفاعلات أكثر تفاعلاً مع العملاء المحتملين.

تعمل خاصية البحث والتوصيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية اكتشاف المحتوى، مما يضمن أن يكون محتوى المبيعات المناسب في متناول اليد دائماً.

توفر Highspot أيضًا تحليلات مفصلة حول استخدام محتوى المبيعات ومشاركة المشتري، مما يتيح التحسين المستمر لاستراتيجية تمكين المبيعات الخاصة بك.

مع إضافة وحدات التدريب التفاعلية على المبيعات والدعم في الوقت الفعلي، تم تصميم منصة Highspot لتزويد فريق المبيعات لديك بالأدوات التي يحتاجونها للتفوق في بيئة السوق التنافسية اليوم.

أفضل ميزات Highspot

مشاركة الشاشة

استيراد المحتوى

إنشاء تقرير مخصص عن تفاعل العملاء المحتملين

الوصول إلى مكتبة الموارد المحدّثة

توصيات قائمة على الذكاء الاصطناعي

التعاون الداخلي

قيود هاي سبوت

يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم الحبال

تسعير #### Highspot

اتصل ب Highspot لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء هاي سبوت #### تقييمات عملاء هاي سبوت

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

11. غونغ

الأفضل لإنتاجية المبيعات

عبر غونغ Gong هي أداة لتمكين المبيعات مصممة لتحسين فعالية المبيعات والإنتاجية. وهي تستخدم تحليلات المحادثة لتوفير رؤى حول أداء مكالمات واجتماعات المبيعات، مما يساعد على فهم ما ينجح وما لا ينجح في تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات #### Gong

يوفر Gong إمكانية التقاط مكالمات واجتماعات المبيعات ونسخها وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى ثاقبة وتدريب فرق المبيعات بفعالية.

تتكامل Gong مع أنظمة CRM الشائعة.

وتوفر المنصة ميزة تتبع الصفقات التي تساعد فرق المبيعات على فهم موقفهم في دورة المبيعات.

قيود #### قيود غونغ

التكامل مع بعض أدوات المبيعات الشائعة مفقود.

أبلغ بعض المستخدمين أن النسخ ليست دقيقة بنسبة 100%.

تسعير #### غونغ

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء #### غونغ

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 520 تقييم)

12. ليدلوفت

الأفضل لتوليد العملاء المحتملين

عبر ليدلوفت LeadLoft هي أداة شاملة لتمكين المبيعات تساعد الشركات على تسريع عملية توليد العملاء المحتملين. وتوفر منصة متكاملة للفرق لاكتشاف العملاء المحتملين ورعايتهم، بدءاً من الاتصال الأولي وحتى إتمام الصفقة.

أفضل ميزات LeadLoft

يوفر LeadLoft قاعدة بيانات لملايين الشركات للتواصل، والتي يمكن تضييق نطاقها باستخدام مرشحات محددة.

يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل مخصصة وآليةالتواصل عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين.

يتكامل البرنامج أيضًا مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي الخاص بك لتوفير تحليلات مفصلة عن نجاحات حملات التوعية الخاصة بك.

قيود برنامج LeadLoft

أفاد بعض المستخدمين أن النظام الأساسي يتطلب منحنى تعليمي لفهم جميع الميزات والإمكانيات.

لا تقدم المنصة الدعم عبر الهاتف، وهو ما قد يفضله بعض المستخدمين.

تسعير LeadLoft

الوصول الشامل: 100 دولار/شهرياً (يشمل 2 مستخدمين - المستخدمون الإضافيون 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم)

100 دولار/شهرياً (يشمل 2 مستخدمين - المستخدمون الإضافيون 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم) الخدمة المدارة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء LeadLoft

G2: 5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متوفر

13. Fireflies.ai

أفضل أداة لتمكين المبيعات بالذكاء الاصطناعي

عبر Fireflies.ai Fireflies.ai هي أداة تمكين مبيعات قائمة على الذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بتسجيل وتدوين واستخراج الإجراءات من الاجتماعات. وهي أداة ممتازة لفرق المبيعات التي ترغب في التركيز على الاجتماع نفسه، بدلاً من تدوين الملاحظات أو تسجيل القرارات والإجراءات يدوياً.

أفضل مزايا Fireflies.ai

يتم تدوين مناقشاته وقراراته من الاجتماعات تلقائياً، ويتم تسليط الضوء على الرؤى الرئيسية

يضمن التشفير من طرف إلى طرف أمان وسرية عالية المستوى

يدعم التكامل مع معظم أدوات مؤتمرات الفيديو الشهيرة، مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

يمكن تهيئة الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة لحضور الاجتماعات وتدوين الملاحظات تلقائياً، مع التزام الصمت أثناء الاجتماع

قيود Fireflies.ai

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أنه يمكن تحسين النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي ويتطلب أحياناً تصحيحاً يدوياً

قدرات محدودة لإعداد التقارير مقارنة بأدوات تمكين المبيعات الأخرى في السوق

تسعير Fireflies.ai.ai

مجاناً

المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Fireflies.ai تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4/5 (5 تقييمات)

14. توقيع دروب بوكس

الأفضل لإدارة العقود #### الأفضل لإدارة العقود

عبر توقيع دروب بوكس يوفر Dropbox Sign طريقة بسيطة لإرسال وتوقيع وإدارة العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات الملزمة قانونًا. تعمل أداة تمكين المبيعات هذه على تبسيط عملية التوقيع بالنسبة لك ولعملائك، مما يسهل التعامل مع كميات كبيرة من عقود المبيعات.

Dropbox Sign أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء المستندات وإرسالها للتوقيع عليها

أدوات سهلة الاستخدام لإدارة وتتبع حالة المستندات

التكامل السلس مع أدوات وتطبيقات Dropbox الأخرى، ودعم تنسيقات الملفات المختلفة، بما في ذلك PDF وWord وExcel

ضوابط إدارية تضمن مستوى أعلى من الأمان، وتظل المنصة متوافقة مع لوائح ومعايير الصناعة الرئيسية

قيود Dropbox Sign

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود في وظيفة التخصيص

لا تتوفر نسخة تجريبية مجانية أو إصدار مجاني، مما قد يثني الشركات الصغيرة عن تجربة المنتج

تسعير دروب بوكس سيجن

مجاني للأبد

أساسي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا دروب بوكس + توقيع إلكتروني : 24.99 دولارًا شهريًا

: 24.99 دولارًا شهريًا قياسي : بدءاً من 25 دولاراً شهرياً

: بدءاً من 25 دولاراً شهرياً القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

دروب بوكس سيجن تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,300+ تقييم)

15- SalesRabbit

الأفضل لفرق المبيعات من الباب إلى الباب

عبر SalesRabbit SalesRabbit هو برنامج لتمكين المبيعات يركز على مساعدة فرق المبيعات الميدانية وفرق المبيعات من الباب إلى الباب لتحسين إنتاجيتها. يوفر أدوات لتتبع توليد العملاء المحتملين، وإدارة وتعيين المناطق، وتحليل أداء المبيعات.

أفضل ميزات برنامج SalesRabbit

توفر المنصة نظاماً مبسطاً لإدارة العملاء المحتملين.

توفر ميزات لتعيين مناطق المبيعات وتتبع مواقع فريق المبيعات في الوقت الفعلي.

توفر تحليلاً فعالاً لأداء فريق المبيعات، وتقدم رؤى للمساعدة في تحسين استراتيجيات المبيعات.

قيود #### قيود SalesRabbit

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء تطبيق الهاتف المحمول وعدم استجابته في بعض الأحيان.

قد تكون قدرات التكامل المحدودة مع برامج المبيعات الأخرى عائقاً أمام بعض المستخدمين.

تسعير #### تسعير SalesRabbit

لايت : مجاني للأبد

: مجاني للأبد فريق : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا محترف : 35$/شهرًا

: 35$/شهرًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

كيف يمكن لأدوات تمكين المبيعات أن تفيد عملك؟

عملية مبيعات مبسطة

من خلال أتمتة المهام المتكررة وتنظيم مواد المبيعات الأساسية، تقلل أدوات تمكين المبيعات بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه مندوبو المبيعات في المهام الإدارية، مما يسمح لهم بالتركيز أكثر على البيع.

تحسين مواءمة المبيعات والتسويق

تساعد هذه الأدوات على سد الفجوة بين فريقي المبيعات والتسويق من خلال ضمان وصول جميع الأطراف إلى نفس المواد والبيانات المحدثة، مما يعزز نهجًا موحدًا لإشراك العملاء المحتملين والعملاء.

تحسين التدريب والتأهيل

من خلال الميزات الشاملة التي تتضمن وحدات التدريب وتتبع الأداء، تعمل برمجيات تمكين المبيعات على تسريع عملية التأهيل للموظفين الجدد ويعزز التطوير المستمر بين محترفي المبيعات المخضرمين.

الرؤى المستندة إلى البيانات

توفر منصات تمكين المبيعات، المزودة بقدرات التحليل وإعداد التقارير، رؤى قيمة حول سلوك المشتري وأداء المبيعات، مما يمكّن الفرق من تحسين الاستراتيجيات وتحسين النتائج.

زيادة معدلات الفوز

من خلال تزويد مندوبي المبيعات بالأدوات والمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، يمكن لبرامج تمكين المبيعات تحسين فعالية عروض المبيعات بشكل كبير، مما يزيد من احتمالية إتمام الصفقات.

عزز إيرادات عملك باستخدام أدوات تمكين المبيعات القابلة للتخصيص

من خلال تنفيذ أدوات تمكين المبيعات القابلة للتخصيص بشكل كبير، ستفتح عالمًا من الإمكانيات من أجل إدارة فرق المبيعات بفعالية والارتقاء بأرقام مبيعاتك إلى آفاق جديدة.

ClickUp هو بطل أدوات تمكين المبيعات بلا منازع، ولا يمكن إنكار تأثيره على فريق المبيعات لديك. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية واختبر مستقبل أدوات تمكين المبيعات بشكل مباشر!