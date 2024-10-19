أفضل 15 من بدائل Pipedrive والمنافسين في عام 2025

ABC. اغلق دائماً 🤝

هل تتذكرون أليك بالدوين الذي طرح هذا الشعار بقوة في غلنغاري غلين روس؟ الآن يعيش هذا الشعار في رؤوسنا بلا إيجار، سواء اتفقنا مع نهج شخصيته أو لم نتفق. 👀

Pipedrive هو أداة فعالة لتبسيط عملية المبيعات ودفع الصفقات إلى الأمام - وهو نوع من الحلول التي يتمنى بالتأكيد مندوبو المبيعات في الفيلم أن تكون لديهم.

ووفقًا لمنشئيه، فإن Pipedrive هو "أول نظام لإدارة علاقات العملاء صممه مندوبو المبيعات لمندوبي المبيعات." حيث أفاد مستخدموه بإتمام صفقات أكثر بنسبة 28% في المتوسط مقارنةً بما كان عليه الحال قبل استخدام المنصة.

وعلى الرغم من شعبية البرنامج، إلا أنه قد لا يناسب الجميع. ربما كنت تبحث عن بديل Pipedrive CRM بأسعار معقولة أو بديل بميزات تلبي احتياجاتك الخاصة بشكل أفضل. إذا كان الأمر كذلك، فأنت في المكان المناسب!

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 15 بديلاً ل Pipedrive لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Pipedrive؟

ميزات مبيعات Pipedrive الأساسية تجعله ناجحًا. عند التفكير في بدائل Pipedrive، تأكد من أن أداتك الجديدة لا تتطابق مع نقاط قوتها فحسب، بل تجلب أيضًا المزيد من المزايا لفرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء. هذه هي الصفات الأساسية التي يجب البحث عنها:

خط أنابيب المبيعات المرئي: يتيح لك أن تفهم بسرعة موقف كل صفقة والخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك لفريق المبيعات لديك خيارات التخصيص: كل شركة لديها عملية فريدة من نوعها لفرق المبيعات الخاصة بها، لذلك يجب أن تكون قادرًا على إضافة مراحل وحقول مخصصة إلى خط سير المبيعات الخاص بك تعاون الفريق: يكون برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك فعالاً إذا كان يتيح لفريقك مشاركة التحديثات والعمل معاً بسلاسة التذكير بالأنشطة: البقاء على اطلاع على جميع أنشطة فرق المبيعات لديك أمر بالغ الأهمية لإتمام الصفقات. يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكنه جدولة التذكيرات على ضمان عدم تفويت أي متابعة التقسيم وإدارة العملاء المحتملين: يمكن أن تؤدي تصفية العملاء المحتملين وتصنيفهم وتقسيمهم إلى شرائح إلى جعل التواصل والتواصل أكثر استهدافاً وفعالية سجل جهات الاتصال: يمكن أن يساعد الوصول إلى سجل شامل للتفاعلات مع كل جهة اتصال في بناء علاقات قوية والحفاظ عليها لمساعدة فريق المبيعات على الازدهار التقارير والتحليلات: توفر التقارير المفصلة والأدوات التحليلية رؤى قيمة حول أداء المبيعات وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة

أفضل 15 بديلاً ل Pipedrive لاستخدامها في عام 2024

اكتسب Pipedrive شعبية بسبب تركيزه الحاد على المبيعات. ولكن هذا يأتي مع مجموعة من المفاضلات الخاصة به. إذا كان فريقك يحتاج إلى ميزات أتمتة التسويق فإن Pipedrive قد لا يفي بالغرض.

وإذا كنت تبحث عن إمكانات إعداد تقارير مفصلة، فسيتعين عليك البحث في مكان آخر. ولكن لا تقلق إذا كان Pipedrive لا يلبي جميع احتياجاتك، فنحن ندعمك!

دعنا نتعمق في مراجعاتنا لـ أفضل 15 منافسًا لـ Pipedrive التي قد تصبح برنامج CRM للمبيعات التالي لتعزيز العمليات التجارية لفرق المبيعات والتسويق.

1. انقر فوق

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

ClickUp هو البديل المثالي لبرنامج Pipedrive CRM إذا كنت تبحث عن حل شامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع مع مجموعة واسعة من الميزات ل إدارة المشاريع، وتعاون الفريق، وأتمتة المهام، وإدارة علاقات العملاء.

بدءًا من ClickUp كبرنامج CRM الخاص بك يشبه نقل فريقك إلى مكتب رقمي منظم جيدًا. الخطوة الأولى هي تنزيل قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp . يوفر هيكلًا أوليًا لإدارة علاقات العملاء، بما في ذلك المساحات والمجلدات والقوائم.

يمكنك تخصيص كيفية رؤية جهات الاتصال وإدارتها عن طريق إضافة طرق عرض، مثل طريقة عرض اللوحة لسير العمل المرئي أو طريقة عرض القائمة لتنظيم المهام التفصيلية والأمثل إدارة الموارد .

تصور مهام سير العمل الخاصة بك باستخدام قوالب ClickUp CRM وطريقة عرض اللوحة

هل تريد معرفة المزيد عن عملائك؟ أضف حقولاً مخصصة لتتبع التفاصيل الأساسية، مثل أرقام الهواتف أو طرق الاتصال المفضلة.

وبالحديث عن التخصيص، لا تتردد في تعديل سير عمل إدارة علاقات العملاء أو إنشاء حالات خاصة بك. فهي توفر سياقًا سريعًا وواضحًا للمرحلة التي تمر بها المهمة.

هل لديك تعليق أو تحديث؟ قم بتعيينه للعملاء أو أعضاء الفريق لإبقاء الجميع على اطلاع. ابقَ على اتصال مع فريقك ودردش وشارك المستندات، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح. تعمل الأتمتة على تحسين الكفاءة من خلال الاهتمام بالمهام الروتينية، مثل تغيير حالة المهمة عند اكتمال إجراء معين، وبالتالي توفير مساحة لعمل أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

استخدم قالب اللوحة البيضاء لإدارة علاقات العملاء ClickUp CRM لأتمتة سير العمل قم بتنزيل هذا النموذج يتمتع ClickUp بميزات قوية، لكننا ندرك أن وفرة الخيارات قد تبدو شاقة. حتى لو لم تكن مستعدًا لاستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء في هذه المرحلة، فإن ClickUp يقدم لك خيارات أخرى نماذج مجانية لرحلة العميل يمكنك استخدام بدائل إدارة علاقات العملاء .

ClickUp أفضل الميزات

متعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه في مختلف المجالات، على سبيل المثال محترفو البناء أو كما برامج التسويق ميزات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بسهولة لإدارة المبيعات بكفاءة أكبر

قوالب قابلة للتحرير لإدارة جميع مهام التسويق والمبيعات في مساحة واحدة

يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق وأدوات تعاون، بما في ذلك Loom وتقويم Google وFront وSlack وCalendly وZoom

طرق عرض حلول إدارة علاقات العملاء المتنوعة مثل القائمة واللوحة والتقويم والجدول

حقول مخصصة وسير عمل قابل للتخصيص

تطبيق الهاتف المحمول للوصول إليه أثناء التنقل

الأتمتة تقضي على المهام الإدارية الروتينية

أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات

قيود ClickUp

أوقات تحميل طويلة من حين لآخر

قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: للحصول على خطة أسعار مخصصة تستند إلى احتياجاتك، تواصل مع المبيعات فريق العمل

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفواتير السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

كابيرا : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. فريش سيلز

via المبيعات الطازجة جزء من مجموعة برمجيات Freshsales الأكبر، يقدم Freshsales شيئًا فريدًا من نوعه: مساعد ذكاء اصطناعي اسمه فريدي.

وهو بمثابة الآس في جعبتك، حيث يقوم دائمًا بمسح البيانات والأنماط ليشير إلى من هو الأكثر احتمالاً للشراء منك. كما أن فريدي مهووس بالأناقة بعض الشيء، حيث يحافظ على قاعدة بيانات عملائك مرتبة من خلال العثور على أي نسخ مكررة ودمجها. كما أنه كاتب كلمات بارع أيضاً، حيث يساعدك في صياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة ومخصصة للعملاء المحتملين.

وعندما تعتقد أنه قام بما فيه الكفاية، يقوم فريدي بتشغيل أكمامه الرقمية لتحليل البيانات ورسائل البريد الإلكتروني السابقة، واقتراح خطواتك التالية. يعد حل إدارة علاقات العملاء هذا مثاليًا للمضي قدمًا في عمليات المبيعات الخاصة بك.

فريدي فريش سيلز أفضل الميزات

تسجيل نقاط العملاء المحتملين المستند إلى الذكاء الاصطناعي - يقوم فريدي مساعد الذكاء الاصطناعي بتصنيف العملاء المحتملين في المبيعات وفقاً لمدى تفاعلهم واحتمالية تحويلهم

الحقول المخصصة ومهام سير العمل وأساليب إدارة البيانات

قدرات قوية في إعداد التقارير والتحليلات وتتبع الصفقات

تدفقات العمل الآلية التي يتم تشغيلها في ظل ظروف محددة، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تعيين عملاء محتملين إلى أعضاء فريق مختلفين

يتكامل مع أدوات الطرف الثالث الشائعة مثل Gmail وOutlook وHubSpot وMagento، مما يساعد على جعل جميع معلومات العملاء وعمليات المبيعات مركزية

قيود المبيعات الجديدة

دعم العملاء في بعض الأحيانبطيء في الاستجابة محدودالتقارير والتحليلات لبرنامج إدارة علاقات العملاء



أسعار المبيعات الجديدة

النمو: مجانًا لثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجانًا لثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2 : 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) كابيترا : 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. سحابة مبيعات Salesforce Salesforce

via فريق المبيعات سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud هي حل CRM ممتاز لفرق المبيعات الكبيرة وتلك التي يمكنها تحمل تكلفة خدمة من الدرجة الأولى. وهو مشهور بشموليته ويعتبر معيارًا صناعيًا تتم مقارنة أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى به.

تحتوي المنصة على ميزات تسمح بتعيين أعضاء فريق عمل محددين لكل صفقة، مما يسهل التواصل والتعاون. كما أنها تتمتع بقدرات تنبؤ متقدمة تساعدك على زيادة دقة تنبؤاتك، وهي أداة أساسية في مجموعة أدوات المبيعات الخاصة بك. 🧰

إن التقاط العملاء المحتملين وإدارتهم هو أكثر ما تتفوق فيه Salesforce. فهو يوفر التقاط العملاء المحتملين، مما يتيح لك تحويل زوار موقعك الإلكتروني إلى عملاء محتملين.

ومتعدد القنوات الحملات التسويقية ? يضمن تتبع Salesforce التفصيلي للتفاعلات عبر القنوات المختلفة عدم انزلاق أي عميل محتمل من خلال الشقوق.

أفضل ميزات Salesforce

ميزات سير العمل والأتمتة القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

تسجيل العملاء المحتملين المستند إلى الذكاء الاصطناعي والتواصل المخصص مع العملاء

دعم العملاء على مدار الساعة

وظائف إضافية متنوعة لزيادة الوظائف والتخصيص

تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

قدرات تكامل غنية

قيود قوة المبيعات

يمكن أن تكون باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة أو فريق المبيعات

يأتي مع تكلفة باهظةمنحنى التعلم تسعير قوة المبيعات

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 300 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 14,000 مراجعة)

4.3/5 (أكثر من 14,000 مراجعة) كابيترا : 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

تحقق من هذه

%[بدائل قوة المبيعات](مدونة؟p=70090*_مدونة؟) بالنظر إلى أنه يستهدف الشركات الصغيرة

الخطط المدفوعة فقط ولكن هناك خيار تجريبي مجاني

تسعير رشيق

Nimble Business: 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

*السعر المدرج يشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Nimble

G2 : 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) كابيرا : 4.4/5 (1,800+ تقييم)

7. إنسايتلي

via إنسايتلي يعمل Insightly على تبسيط الجوانب الإدارية لوظيفة المبيعات الخاصة بك. فكر في الأمر على أنه أمين سجلات رقمي ومساعد لكل ما يتعلق بعملائك وعملائك المحتملين - مع بعض الميزات المفيدة لإدارة المشاريع. ✨

يمكنك تخزين معلومات مفصلة عن كل عميل، مثل أسمائهم، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم، وبريدهم الإلكتروني، وحتى صورهم. هل تريد أن تتذكر كيف قابلت عميلك المحتمل؟ إنسايتلي قد غطت ذلك.

يساعدك Insightly على تتبع رحلة عملائك المحتملين من مجرد عملاء محتملين إلى عملاء فعليين. يمكنك معرفة المرحلة التي يمر بها كل عميل محتمل، ويمكن ل Insightly أتمتة أجزاء من هذه العملية، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للرد الأولي إلى العملاء المحتملين.

أفضل ميزات Insightly

تسمح لك ميزات إدارة المشروع بتنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع وتعيين الأدوار ودمج الاتصالات المتعلقة بالمشروع بسلاسة

سير العمل التلقائي، والردود على البريد الإلكتروني، وتعيين المهام

التقاط العملاء المحتملين من الويب إلى العملاء المحتملين تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء من عمليات إرسال النماذج على موقعك الإلكتروني

تسمح لك خطوط أنابيب المبيعات القابلة للتخصيص بتحديد مراحل عملية المبيعات وتتبع التقدم المحرز نحو إتمام الصفقات

تساعدك وظائف إعداد التقارير المتعمقة ووظائف لوحة التحكم في تحليل المبيعات والأداء والإنتاجية وغيرها من المقاييس

قيود Insightly

التقاريريصعب تخصيصها إعداد معقد ويقدم فقط نسخة تجريبية مجانية



تسعير إنسايتلي

زائد: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Insightly

G2 : 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) كابيرا : 4.0/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. المصنفات

via المصنفات يقدم Workbooks حلول إدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والمالية. وهذا يعني أنه، بالإضافة إلى ميزات إدارة علاقات العملاء التقليدية، فإنه يضم أيضًا بعض الميزات الغريبة، مثل نظام التذاكر ودعم عملات متعددة.

إذا اخترت Workbooks لإدارة خط مبيعاتك، فابدأ باستخدام ميزة إدارة جهات الاتصال للتعرف على عملائك - قم بتوصيفهم وفهم احتياجاتهم وتخصيص نهجك. ثم تتبع أنشطة المبيعات الخاصة بك وقم بإدارة الفرص المتاحة للتقدم في صفقاتك بفعالية.

الأتمتة تختصر عليك الأمور المملة، مما يتيح لك التركيز على بناء العلاقات. هل تحتاج إلى تحقيق الهدف؟ سيساعدك التنبؤ والمقاييس في الوقت الفعلي. وعندما يحين وقت إغلاق الصفقة؟ نقرتان وفويلا - يصبح عرض الأسعار طلبًا. 🙌

أفضل ميزات مصنفات

يعمل إثراء البيانات على تحسين بيانات إدارة علاقات العملاء لديك للحصول على توصيف أكثر دقة للعملاء

تعمل ميزة الاشتراكات والتجديدات على أتمتة التذكير بتجديد العقود والتنبؤ بمستويات الاشتراكات المستقبلية

يساعد عرض 360 درجة لتفاعلات العملاء في تتبع الأنشطة وفرص البيع المحتملة

تبسيط مهام سير العمل الآلي للمهام المتكررة

تقارير في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ حول خط المبيعات وأداء المندوبين الفرديين لتسليط الضوء على مجالات التحسين

قيود مصنفات العمل

قد تكون قابلية التوسع مشكلة مع نمو شركتك (مع نمو بيانات عملائك)

لا يجد بعض المستخدمينسهل الاستخدام لتوليد العملاء المحتملين

تسعير مصنفات

CRM: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي ولا تقدم نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات المصنفات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) كابيرا : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. بيتريكس 24

via بيتريكس 24 يشبه Bitrix24 تلك الأداة الجديدة التي يصعب عليك اكتشافها في البداية، ولكن بمجرد أن تكتشفها، فإنها تنقل إنتاجيتك إلى مستوى جديد تمامًا. أداة إدارة علاقات العملاء هذه تتلاعب بكل شيء: إدارة العملاء المحتملين ، والتعامل مع المشاريع، وحتى إعداد مكتب المساعدة الخاص بك .

تخيّلها كسكرتير شخصي لك، مما يضمن وصول جميع معلومات العملاء المحتملين بدقة إلى النظام، دون ترك أي مجال للفرص الضائعة. إنه أشبه بطاولة مستديرة افتراضية حيث يبقى الجميع على اطلاع دائم بالتحديثات والتعاون، بما في ذلك مكالمات الفيديو عالية الدقة. يمكنك أيضاً الحصول على مخطط مبيعات أنيق وسحر أتمتة المهام.

يعد منحنى التعلم الحاد مشكلة، ولكن مع القليل من الصبر، يمكن أن يكون Bitrix24 هو الصلصة السرية لنجاح مبيعاتك. 🍲

أفضل ميزات Bitrix24

التقاط العملاء المحتملين من خلال نماذج الويب لإدارة بيانات عملائك بشكل أفضل

إدارة المشاريع باستخدام تقنية Scrum

يمكن أن تساعد أتمتة المهام في حملات التسويق المرتبطة بجهود توليد العملاء المحتملين في المبيعات

أدوات التواصل مثل الدردشة ومكالمات الفيديو عالية الدقة والتقويم ومساحة العمل المشتركة

يمكنك إنشاء مكتب المساعدة الخاص بك وإدارته من خلال المنصة

قيود Bitrix24

حادمنحنى التعلم من الصعب التنقل بسببواجهة مستخدم مثقلة أسعار بيتريكس 24

مجاني: لعدد غير محدود من المستخدمين الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

لعدد غير محدود من المستخدمين قياسي: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسات: من 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات بيتريكس 24

G2 : 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) كابيترا : 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. هبسبوت

via هبسبوت مثل سكين الجيش السويسري لبرنامج إدارة علاقات العملاء، يتألق HubSpot بميزاته القوية وسهلة الاستخدام لإتمام الصفقات. تبدأ الرحلة برعاية وتتبع جهودك في توليد العملاء المحتملين، إلى جانب تنبيهات في الوقت الفعلي من HubSpot حول سلوكياتهم.

هل لديك حملة بريد إلكتروني؟ حافظ على تخصيصها وإدارتها دون عناء مع رؤى قابلة للتنفيذ حول بيانات عملائك.

وبفضل لوحة معلومات HubSpot الواضحة والقابلة للتخصيص، يصبح خط أنابيب المبيعات شفافاً، مما يتيح لك تسليط الضوء على العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية بسرعة. وعندما يتعلق الأمر بإبرام الصفقة، تتولى أتمتة HubSpot زمام المبادرة، مما يقلل من عبء العمل. الجزء الأفضل؟ جميع أدوات إدارة علاقات العملاء الأساسية مجانية.

أفضل ميزات Hubspot

خط أنابيب المبيعات الآلي (أيضًا ميزات أتمتة التسويق)

إشعارات سلوك العملاء المحتملين في الوقت الفعلي

يمكن مراقبة العملاء المحتملين الصادرين والواردين على حد سواء

لوحة تحكم مرئية قابلة للتخصيص بالكامل

إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من البرنامج

سهل الإعداد وقابل للتطوير مع نمو احتياجاتك (مثالي للشركات الصغيرة التي تقوم ببناء مسار مبيعاتها)

قيود Hubspot

يجد بعض المستخدمين أنه لا يوجد ما يكفي منخيارات التخصيص إنشاء التقارير يمثل تحديًا



تسعير هبسبوت

أدوات مجانية: لخمسة مستخدمين

لخمسة مستخدمين مبتدئ: 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين مجانيين غير محدودين ومستخدمين اثنين مدفوعين

30 دولارًا شهريًا لمستخدمين مجانيين غير محدودين ومستخدمين اثنين مدفوعين المحترفين: 1,600 دولار شهرياً لمستخدمين مجانيين غير محدودين وخمسة مستخدمين مدفوعين

1,600 دولار شهرياً لمستخدمين مجانيين غير محدودين وخمسة مستخدمين مدفوعين المؤسسات: 5,000 دولار شهرياً لمستخدمين مجانيين غير محدودين وعشرة مستخدمين مدفوعين

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي، وتتضمن الخطط المدفوعة نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 مراجعة)

4.4/5 (أكثر من 10,000 مراجعة) كابيترا : 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

11. كاب

عبر كيب Keap (المعروف سابقًا باسم Infusionsoft) هو نظام إدارة علاقات العملاء مصمم للشركات الصغيرة. يوفر أتمتة قوية للمبيعات والتسويق، وإدارة جهات الاتصال، والتجارة الإلكترونية، والتكامل مع مجموعة من الأدوات الشائعة. يساعد الشركات على أتمتة المهام المتكررة والمتابعة بكفاءة أكبر مع العملاء والعملاء المحتملين.

Keap أفضل الميزات

تفاعلات مركزية مع العملاء بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات

أداة إنشاء حملات مرئية تسمح بأتمتة التسويق المتقدمة

خدمة عملاء مخصصة مع الردود الآلية عبر البريد الإلكتروني

تطبيق جوال لإدارة وتتبع العملاء المحتملين أثناء التنقل

وظائف التجارة الإلكترونية، مثل عربات التسوق ومعالجة المدفوعات

قيود #### قيود كيب

قد يكون النظام معقداً في الإعداد والاستخدام

قد يكون السعر مرتفعاً بالنسبة للشركات الصغيرة جداً

تسعير #### تسعير Keap

الإيجابي: 159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين كحد أقصى: 229 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

12. كبسولة

عبر كبسولة Capsule هو برنامج CRM سهل الاستخدام يساعد الشركات على البقاء منظمة، ومعرفة المزيد عن عملائها، وإدارة العلاقات. وهو مصمم ليكون بسيطًا وقويًا في نفس الوقت، مما يجعله خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كبسولة أفضل الميزات

أدوات أساسية للتنبؤ بالمبيعات وتقارير مبيعات مفصلة

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Google Workspace وMailChimp وZapier

ميزات إدارة خط أنابيب المبيعات والعمليات القابلة للتخصيص

سهولة وضع علامات على جهات الاتصال وتصنيفها لتقسيم جمهورك إلى فئات

تطبيق جوال لإدارة علاقات العملاء أثناء التنقل

قيود كبسولة

وظائف محدودة مقارنة ببعض منصات CRM الأكبر حجماً

جهات الاتصال محدودة في الإصدار المجاني، مع تكاليف إضافية لجهات الاتصال الإضافية.

كبسولة التسعير

مجاني

الاحترافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 54 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

كبسولة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

13. زوهو CRM

عبر زوهو CRM Zoho CRM هو برنامج شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) يُنظر إليه على أنه بديل مقنع لـ Pipedrive. وهو يوفر للشركات مجموعة من الميزات للتفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء، وتحويل العملاء المحتملين، وزيادة الإيرادات، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء.

أفضل ميزات Zoho CRM

دعم متعدد القنوات يتيح التواصل مع العملاء من خلال البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة والوسائط الاجتماعية والتواصل الشخصي

التحليلات المتعمقة التي تساعد في تتبع اتجاهات الأداء والمبيعات وتحديدها وتعظيمها

ميزة إدارة العمليات لتبسيط عمليات المبيعات

Zia، مساعد المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تنبؤات واقتراحات وتنبيهات

التكامل مع مجموعة منتجات Zoho لنقل البيانات بسلاسة

قيود Zoho CRM

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

قد تتطلب الميزات الشاملة منحنى تعليمي لبعض الشركات

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 52 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

14. كتاب العسل

عبر كتاب العسل HoneyBook هو أداة لإدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا للمبدعين والمحترفين المستقلين. وهي مصممة من أجل تبسيط العملية لإدارة المشاريع، وحجز العملاء، وإرسال الفواتير. إنه خيار ممتاز للأعمال القائمة على الخدمات، حيث يكون التفاعل المباشر مع العملاء أمرًا أساسيًا.

HoneyBook أفضل الميزات

قوالب قابلة للتخصيص للمقترحات والعقود والفواتير

سير العمل الآلي إلى توفير الوقت وأتمتة عملية إدارة المشروع

مدفوعات مدمجة عبر الإنترنت لإصدار فواتير سريعة وسهلة للعملاء

أداة الجدولة التي تسمح للعملاء بحجز الاجتماعات بناءً على مدى توفرك

التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وGmail

قيود HoneyBook

يتم تطبيق رسوم الخدمة على المعاملات التي تتم معالجتها من خلال المنصة

عدم وجود ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة الموجودة في المنصات الأكثر قوة

تسعير HoneyBook

المبتدئين: 12.80 دولار/شهريًا

12.80 دولار/شهريًا الأساسيات: 25.50 دولار/شهريًا

25.50 دولار/شهريًا القسط: 52.80 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

15. ماكسيميزر

عبر ماكسيميزر Maximizer هو برنامج لإدارة علاقات العملاء يوفر مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز جهود المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وهو يوفر منصة شاملة يمكن تخصيصها لتناسب الاحتياجات المحددة للشركة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

ماكسيمايزر أفضل الميزات

ميزات إدارة جهات الاتصال للحصول على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء

أتمتة فريق المبيعات لتبسيط عملية المبيعات وتعزيزها

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

خيارات النشر المستندة إلى السحابة أو في مكان العمل

التكامل مع Microsoft Office وأدوات إنتاجية الأعمال الأخرى

حدود #### ماكسيميزر

أبلغ المستخدمون أن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الوظائف القوية

واجهة المستخدم ليست بديهية مثل بعض منصات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### ماكسيميزر

المكتب الصغير: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Business Plus: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Insights: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Maximizer التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 300 تقييم)

بدائل Pipedrive: اختتام الصيد

لقد قمنا برحلة لاستكشاف منافسي Pipedrive، ولكل منهم نكهته الفريدة. تذكر أن أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء هي الأداة التي تتناسب بسلاسة مع سير عملك، وتتوافق مع ميزانيتك، وفي النهاية تساعد فريقك على إتمام المزيد من الصفقات.

لذا خذ وقتك، وجرّب هذه الخيارات، وستجد بالتأكيد حل إدارة علاقات العملاء الذي يغني بانسجام مع سيمفونية المبيعات الخاصة بك. صيدًا سعيدًا!