كيف يخلق الذكاء الاصطناعي لحظات الإلهام لمديري المبيعات لزيادة الإيرادات

لا تزال لحظة "أوريكا" الشهيرة لأرخميدس تعبر عن اللحظة التي يصبح فيها حل مشكلة صعبة واضحًا. في مجال المبيعات، يظهر هذا الشعور نفسه في شكل لحظة "الإدراك"، عندما يكتشف المستخدم ميزة أو نتيجة معينة ويدرك فجأة قيمة المنتج في عمله الفعلي.

يسعى مديرو المبيعات بنشاط لتحقيق تلك اللحظة. تبدو بسيطة من الخارج، ولكنها عادة ما تأتي بعد أسابيع من المكالمات والمتابعات والتفاعلات مع المستخدمين والاستماع بعناية إلى ملاحظاتهم.

تخفف الذكاء الاصطناعي من هذا العبء. فهي تتولى الأعمال المتكررة، مما يمنح فريقك مزيدًا من الوقت لحل المشكلات التي تهم حقًا. في الواقع، يعتقد خبراء المبيعات أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد العملاء المحتملين بأكثر من 50٪.

في الأقسام التالية، سوف نستكشف كيف يخلق الذكاء الاصطناعي لحظات إبداعية لمديري المبيعات من خلال تفسير الإشارات طوال رحلة المستخدم وتوجيه المستخدمين الجدد خلال عملية التهيئة وفقًا لسرعتهم الخاصة.

ما الذي يعتبر "لحظة إبداعية" لمديري المبيعات

يقول 81% من قادة الإيرادات إن صفقات فرقهم أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، مما يعني أن لحظات الإلهام أصبحت أكثر أهمية الآن.

فيما يلي أربعة أنواع تظهر كثيرًا، مع مطالبات حقيقية وإشارات يجب الانتباه إليها، وكيف يساعد الذكاء الاصطناعي في توجيه المستخدمين خلال رحلة المستخدم وفقًا لسرعتهم الخاصة.

1. إدراك النمط الخفي في بيانات خط الأنابيب

كيف يبدو الأمر: ينخفض معدل الفوز لقناة واحدة، على الرغم من أن الحجم يبدو جيدًا. تزداد الاجتماعات الأولى، ولكن الاجتماعات الثانية تنخفض بشكل حاد.

الإشارات التي يجب مراقبة: قناة المصدر، وقت الرد الأول، معدل تحديد الاجتماع الأول، تحويل الاجتماع الثاني، ملاحظات المكالمات، وإعادة تشغيل الجلسات على صفحة العرض التوضيحي.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي:

حدد الأنماط عبر شرائح المستخدمين دون الحاجة إلى البحث في أعمدة لا نهاية لها. يشير إلى أن العميل المحتمل من القناة A يسجل بسرعة ولكنه يتوقف قبل إثبات القيمة.

اكتشف الإجراءات الرئيسية التي دفعت هذا القطاع إلى الأمام في الماضي، مثل إرسال مقطع فيديو قصير عبر Loom أو إضافة رسالة بريد إلكتروني من سطرين تحتوي على دليل اجتماعي قبل العرض التوضيحي.

قم بتوجيه المستخدمين من خلال حث مندوبي المبيعات على عرض الميزات الأساسية المرتبطة بدور العميل المحتمل حتى يفهم المستخدمون القيمة بشكل أسرع.

🌟 لحظة الإدراك للمدير: نحن نصطاد في البركة الصحيحة ولكننا نستخدم الطُعم الخاطئ بعد المكالمة الأولى.

✨ لحظة الإلهام للمستخدم: أرى كيف تحل هذه التقنية مشكلتي بالذات، وليس مجرد مشكلة عامة.

🧠 هل تعلم؟ تقدر شركة McKinsey أن "الذكاء الاصطناعي الوكالي" يمكن أن يولد أكثر من 60٪ من القيمة المضافة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي في التسويق والمبيعات، مع قيمة سنوية تصل إلى 4.4 تريليون دولار في مختلف الصناعات.

2. اكتشاف المخاطر في الصفقات قبل أن تفلت من قبضتك

كيف يبدو ذلك: تظل الصفقة في نفس المرحلة لمدة عشرة أيام. تقل حدة المشاعر في رسائل البريد الإلكتروني. تنخفض أنشطة تجربة المنتج.

الإشارات التي يجب ملاحظتها: عمر المرحلة، الأسئلة التي لم يتم الرد عليها في الملاحظات، تسجيلات الجلسات التي تظهر نقرات متكررة في منطقة واحدة، واتجاهات مشاعر العملاء.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي:

حلل ملاحظات المكالمات والبريد الإلكتروني والتسجيلات لاكتشاف المخاطر الخفية مثل التكامل المحظور أو فقدان أحد أصحاب المصلحة.

اقترح الخطوة التالية الأفضل بناءً على النجاحات السابقة، مثل دعوة المسؤول إلى مكالمة قصيرة لإعداد الإعدادات أو مشاركة قائمة مراجعة من صفحة واحدة تقلل من الاحتكاك.

قم بإنشاء خطة إنقاذ لطيفة للمستخدمين الذين تركوا الخدمة والمستخدمين الذين على وشك تركها، تركز على حل المشكلات بدلاً من الضغط عليهم بشدة لبيع المنتج.

🌟 لحظة الإلهام للمدير: هذه الصفقة ليست باردة. إنها مربكة.

✨ لحظة الإلهام للمستخدم: هناك طريق واضح نحو النجاح، والفريق يساعدني على السير فيه.

📮 ClickUp Insight: 16٪ يرغبون في إدارة شركة صغيرة كجزء من محفظتهم الاستثمارية، لكن 7٪ فقط يفعلون ذلك بالفعل. قد يكون العمل بمفردك أمرًا مرهقًا، وهذا التردد أمر حقيقي. إذا كنت مؤسسًا منفردًا، فإن ClickUp BrainGPT يتدخل كشريك. اطلب منه تحديد أولويات العملاء المحتملين، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، أو تتبع المخزون، بينما يتولى وكلاء ClickUp AI Agent الأعمال الروتينية. يمكن تنفيذ كل مهمة، من التسويق إلى تلبية الطلبات، على سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في تنمية أعمالك.

3. تحديد المحتوى أو الإجراءات ذات التأثير الكبير

كيف يبدو ذلك: سلسلة رسائل بريد إلكتروني واحدة تحقق أداءً متميزًا بهدوء. عرض توضيحي قصير يتضمن ميزتين رئيسيتين يتفوق على عرض عام طويل. في غضون الخمس دقائق الأولى، يقلل مثال واقعي من دورة المبيعات.

الإشارات التي يجب ملاحظتها: معدل الردود حسب النموذج، والوقت المستغرق في أقسام العرض التوضيحي المحددة، والميزات التي يكملها المستخدمون، والملاحظات التي يطلب فيها العملاء نفس نقاط الإثبات.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي:

ابحث عن المحتوى الذي يخلق لحظات الإلهام للمستخدمين الجدد مقابل المستخدمين المتمرسين، واقترح أيهما يجب إرساله بعد ذلك.

طابق تفاعلات المستخدمين مع قيمة المنتج حتى يدرك المستخدمون الجدد أهمية هاتين الميزتين، ويتمكن العديد من المستخدمين من التنشيط بشكل أسرع.

اجمع تعليقات المستخدمين في نماذج بسيطة وقم بتلخيصها حتى يتعلم فريقك ما يجب الاحتفاظ به أو حذفه أو توضيحه.

🌟 لحظة الإلهام للمدير: هناك لحظتان تدفعان كل شيء إلى الأمام. دعونا نركز عليهما.

✨ لحظة الإلهام للمستخدم: هذا يحل مشكلات عملي اليومي بطريقة يمكنني استخدامها الآن.

🧠 هل تعلم؟ أظهر تقرير حديث أن 28% فقط من أسبوع عمل مندوب المبيعات يتم قضاؤه في البيع، بينما يتم قضاء الـ 72% المتبقية في الأعمال الإدارية والمتابعة والأعمال الداخلية.

4. اكتشاف أوجه القصور التي تكلف الكثير من الوقت والمال

كيف يبدو الأمر: يقوم مندوبو المبيعات بنسخ البيانات بين الأدوات، وحجز الاجتماعات يدويًا، ومتابعة الموافقات في سلاسل طويلة من الرسائل.

الإشارات التي يجب ملاحظتها: الوقت المستغرق في الإدارة، والتنقل بين الأنظمة، ومتوسط الوقت من طلب العرض التوضيحي إلى حجز المكالمة، وعمليات الاتصال الداخلية المتكررة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي:

أتمتة التحديثات والملخصات المتكررة حتى يقضي مندوبو المبيعات مزيدًا من الوقت مع العملاء

أنشئ مسودات قصيرة للمتابعة مستمدة من ملاحظات المكالمات، مع السياق المهم ودون أي تفاصيل غير مهمة.

قدم صورة كاملة لنائب الرئيس في عرض واحد، بحيث يتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع ويمكن للفريق التركيز على القيمة.

🌟 لحظة الإلهام للمدير: لم نكن بحاجة إلى المزيد من الساعات. كنا بحاجة إلى خطوات أقل.

✨ لحظة الإلهام للمستخدم: كل شيء يسير بسلاسة، ويمكنني رؤية التقدم دون الحاجة إلى السؤال.

إطار عمل بسيط لخلق لحظات "إدراك" باستخدام الذكاء الاصطناعي

تبدو لحظات الإلهام عفوية، ولكن يمكنك تصميمها باستخدام حلقة قابلة للتكرار:

الإشارات → الرؤى → الخطوة التالية → النتيجة

الإشارات هي ما يمكن لفريقك ملاحظته (نشاط المنتج، ملاحظات المكالمات، تقادم المراحل، تغيرات المزاج)

الرؤية هي ما يوضحه الذكاء الاصطناعي ("هذه الصفقة ليست باردة، بل هي مربكة").

الخطوة التالية هي إجراء ملموس يمكن للممثل اتخاذه اليوم

النتيجة هي التغيير الملموس في السلوك (إضافة أصحاب المصلحة، إتمام الإعداد، طلب العرض)

إليك كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية:

الإشارة (ما الذي تغير) رؤية الذكاء الاصطناعي (ماذا تعني) الخطوة التالية الأفضل (ما يجب فعله) النتيجة التي يجب تتبعها لم تتغير مرحلة الصفقة خلال 7-10 أيام غياب أصحاب المصلحة / مسار قرار غير واضح اسأل من يملك حق الموافقة + حدد موعدًا لإعداد إداري مدته 10 دقائق تم حجز الاجتماع التالي؛ تمت إضافة أصحاب المصلحة انخفاض الاستخدام بعد العرض التوضيحي الأول قيمة غير مرتبطة بسير عمل حقيقي أرسل شرحًا تفصيليًا مدته دقيقتان عن سير العمل الدقيق لوظيفتهم تم تنشيط الميزة؛ انخفاض وقت تحقيق القيمة أصبحت رسائل البريد الإلكتروني أقصر وأكثر برودة اعتراض خفي أو أولوية منافسة اكتشف الاعتراضات + شارك نقطة إثبات واحدة ذات صلة بقطاعهم ارتفاع معدل الردود؛ انخفاض وقت الدورة يكرر مندوبو المبيعات نفس أنماط المتابعة دليل الإجراءات عام وليس خاصًا بقطاع معين استبدل التسلسل الأفضل أداءً لهذا القطاع تحسن معدل الفوز؛ عدد أقل من اللمسات

الهدف ليس "المزيد من الذكاء الاصطناعي". الهدف هو الوضوح الأسرع: رؤية واحدة تنتج بشكل موثوق الخطوة التالية التي يمكن للإنسان تنفيذها.

الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تثير لحظات الإلهام

تظهر لحظات الإلهام الأسرع عندما يحول الذكاء الاصطناعي الأنشطة المتفرقة إلى خطوة تالية واضحة يمكن لمدير المبيعات استخدامها على الفور.

يلاحظ Bain أن البائعين يقضون حوالي ربع وقتهم فقط في البيع الفعلي، ويمكن للذكاء الاصطناعي الوكالي أن يوفر وقت البيع ويزيد معدلات الفوز بنسبة 30٪ عند إقرانه بإعادة تصميم العمليات.

لنلقِ نظرة على بعض حالات الاستخدام التي توفر مثل هذه النتائج.

1. تقييم وتصنيف العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي

عندما تعكس تقييمات العملاء المحتملين سلوك المستخدمين الحقيقي بدقة، بدلاً من الاعتماد على الحدس، فإنها تصبح تجربة تحويلية.

تقرأ النماذج الحديثة نقاط الاتصال عبر البريد الإلكتروني والدردشة والمكالمات واستخدام المنتج لتحديد الأنماط التي تميز الاهتمام العرضي عن النية الحقيقية. يساعد ذلك فريقك على التركيز على الإجراءات الرئيسية في رحلة المستخدم وإظهار الميزات الأساسية التي تتناسب مع كل دور، حتى يفهم المستخدمون قيمة المنتج في وقت أسرع.

يُظهر تقرير McKinsey الأخير عن حالة الذكاء الاصطناعي أن استخدامه يزداد بسرعة في مجالي التسويق والمبيعات، مما يعني أن منافسيك يقومون بالفعل بتدريب النماذج في نفس السوق الذي تتشاركه معهم.

تكون الميزة للفرق التي تقرن البيانات بقواعد لغة بسيطة، مثل "إذا تم حجز الاجتماع الأول ولكن الاستخدام منخفض، أرسل مقطع فيديو Loom مدته دقيقتان يجيب على السؤال الأهم لهذا القطاع". بمرور الوقت، تعمل حلقات التغذية الراجعة على تحسين النموذج حيث يتم تضمين ملاحظات المستخدمين في التقييم.

🧠 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن Salesforce، شهد 83% من فرق المبيعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي نموًا في الإيرادات هذا العام مقابل 66% من الفرق التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي.

2. التنبؤ الآلي وتنبيهات المخاطر

التوقعات الجيدة هي سلسلة من لحظات الإلهام الصغيرة التي تأتي في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يراقب الذكاء الاصطناعي مرحلة العمر، وانخفاض المشاركة، والمشاعر في الملاحظات، وحتى تسجيلات الجلسات، ثم يحدد المخاطر الخفية قبل أن تفشل الصفقة.

تقدر شركة McKinsey أن GenAI يمكن أن تضيف مئات المليارات من الإنتاجية في مجالي المبيعات والتسويق، ولكن فقط عندما تؤدي الرؤى إلى اتخاذ إجراءات، وليس مجرد لوحة معلومات أخرى.

استخدم تنبيهات المخاطر لتوجيه المستخدمين وفقًا لسرعتهم الخاصة من خلال تلميحات مفيدة، مثل دعوة المسؤول إلى إعداد مدته 10 دقائق أو إرسال قائمة مرجعية لإثبات القيمة عند توقف النشاط. هذا يقلل من التصعيد في اللحظة الأخيرة، ويقصر دورة المبيعات، ويمنح القادة سياقًا يمكنهم الوثوق به.

للبقاء على أرض الواقع، تذكر تحذير Gartner بأن العديد من المشاريع "الوكيلة" يتم إلغاؤها بسبب عدم وضوح قيمتها، ولهذا السبب تتفوق التنبيهات البسيطة والقابلة للاختبار على الأتمتة المترامية الأطراف. حافظ على حلقة مغلقة: تنبيه، تصرف، تعلم، كرر.

💡 نصيحة احترافية: قم بدمج ClickUp Automations مع ClickUp Notifications لتحويل المخاطر إلى مهمة في اللحظة التي تظهر فيها. على سبيل المثال، إذا بقيت صفقة في مرحلة ما لمدة سبعة أيام أو تغيرت الحالة إلى "محظورة"، قم بتعيين خطوة إنقاذ تلقائيًا وإرسال إشعار إلى المالك عبر الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني حتى لا يتوقف أي شيء في صمت. أنت تختار المحفزات والقناة ومن يتلقى التنبيه.

3. وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتقليل التكرار

تفقد معظم الفرق وقت البيع في تدوين الملاحظات، وتحديد المواعيد، والتحقق من الحالة. يمكن لـ Agentic AI تولي المهام الروتينية متعددة الخطوات مثل تسجيل المكالمات، وصياغة المتابعات من النصوص، وحجز الخطوة التالية، والتي يربطها Bain بمزيد من الوقت مع العملاء عند إقرانها بعمليات أفضل.

تخلق هذه اللمسات البسيطة لحظات مفيدة للمستخدمين، مثل إرسال دليل إعداد من صفحة واحدة فور ظهور عائق، بحيث يشعر المستخدمون بالتقدم دون الحاجة إلى اجتماعات إضافية.

ابدأ بخطوة صغيرة من خلال سير عمل واحد يتكرر يوميًا وقم بقياس الوقت الذي تم توفيره.

انتبه إلى العلامات المبكرة للتعب أو عدم وضوح العائد على الاستثمار، لأن محللي السوق يبلغون عن تأخر في التبني عندما لا يستطيع المشترون رؤية القيمة الفورية.

4. حقول الذكاء الاصطناعي والرؤى السياقية

توضح الحقول الأولية ما حدث. تشرح حقول الذكاء الاصطناعي ما يعنيه ذلك في الوقت الحالي.

توفر الملخصات القصيرة مثل "العوائق المحتملة" و"نقاط الضعف الرئيسية" و"الخطوة التالية الأفضل" للمديرين رؤى مستندة إلى البيانات مرتبطة بلحظات الإلهام المتعلقة بالمنتج، وليس مجرد قائمة بالأنشطة.

وجدت BCG أن الشركات التي تستخدم الوكلاء والذكاء الاصطناعي السياقي تتقدم لأنها تتخذ قرارات أسرع باستخدام إشارات أوضح، وليس المزيد من الضوضاء. قم بدمج هذه الرؤى في تدفق التهيئة حتى يدرك المستخدمون الجدد القيمة في المراحل المبكرة من رحلة العميل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتحويل الاجتماعات والمحادثات والمستندات إلى حقول منظمة داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنه سحب عناصر الإجراءات وملء حقل "الخطوة التالية" الجاهز للذكاء الاصطناعي وإنشاء مهام من سياق المحادثة بحيث يتم المتابعة دون الحاجة إلى كتابة إضافية.

5. تدريب في الوقت الفعلي ورؤى حول المكالمات

التدريب يكون أكثر فاعلية في اللحظة نفسها، وليس بعد أسبوع. يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص ملاحظات المكالمات ونصوصها، ويسلط الضوء على الاعتراضات، ويحدد النقاط التي انخفض فيها مستوى الانتباه، حتى يتمكن مندوب المبيعات من تعديل المكالمة التالية.

وهذا يخلق لحظة إيقاظ واضحة لكلا الجانبين: يرى المديرون ما يجب تدريبه، ويسمع العملاء قصة أكثر وضوحًا مرتبطة بنقاط ضعفهم.

مع إدراج المقاطع والملخصات في المهام، يمكنك إنشاء مكتبة من الأمثلة الواقعية التي توجه المستخدمين دون الحاجة إلى عقد اجتماعات مرهقة.

يذكرنا دورة الضجيج من Gartner بضرورة البقاء على أرض الواقع، لذا ابدأ بحالة استخدام واحدة، مثل التعامل مع الاعتراضات، وقم بقياس التأثير على التحويل. عندما تكون هذه الحلقة فعالة، ينتقل المستخدمون الجدد من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة تفعيل المستخدم بسرعة أكبر، ويقوم العديد من المستخدمين بتعميق مشاركتهم بعدد أقل من اللمسات.

كيف يتيح ClickUp لحظات الإلهام هذه

نادرًا ما يواجه قادة المبيعات صعوبات بسبب نقص البيانات. بل يواجهون صعوبات بسبب تشتت تلك البيانات.

ينتشر العمل بشكل عشوائي عبر صفقات ومهام في أنظمة إدارة علاقات العملاء وجداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني ولوحات المعلومات المصممة يدويًا. ويخفي انتشار السياق القصة الحقيقية في تسجيلات المكالمات وتعليقات المستخدمين الموجودة في أدوات مختلفة. ويضيف انتشار الذكاء الاصطناعي مساعدين منفصلين للبريد الإلكتروني والتنبؤ والتدريب، لا يرى كل منهم سوى جزء من دورة المبيعات.

عندما تظهر هذه العوامل الثلاثة معًا، يصبح من المستحيل تقريبًا معرفة أين يحقق المستخدمون القيمة الفعلية أو ما الذي أدى إلى لحظة الإلهام في رحلة العميل.

وهنا يأتي دور ClickUp. فهو يعمل كمساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات، حيث يجتمع العمل والسياق والذكاء الاصطناعي في مكان واحد. وهذا يسهل اكتشاف الإشارات والتصرف بناءً عليها.

دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام ClickUp بذلك.

1. اطلع على الصفقة بأكملها بنظرة واحدة باستخدام ClickUp Brain

تسريع لحظات الإلهام مع ClickUp Brain

يحصل مديرو المبيعات على لحظات الإلهام الأكثر وضوحًا عندما تظهر الصورة الكاملة دون الحاجة إلى البحث. تريد فتح صفقة ورؤية التغييرات على الفور، وأين تردد المستخدم، والإجراءات الرئيسية التي ستساعد المستخدم على تحقيق القيمة.

كما أنه يبني الثقة لأن الفريق يركز على نقاط الضعف الحقيقية بدلاً من السعي وراء المكانة. بمرور الوقت، تتشكل أنماط عبر شرائح المستخدمين.

غالبًا ما يحتاج المستخدمون الجدد إلى دليل بسيط، بينما يريد المستخدمون المتمرسون العمق والسرعة. إن رؤية هذه الأنماط في مكان واحد هي الطريقة التي يخلق بها الذكاء الاصطناعي لحظات الإلهام لمديري المبيعات دون إضافة المزيد من الاجتماعات.

✅ تدخل ClickUp: ClickUp Brain موجود حيثما يوجد عملك. اطرح سؤالًا بسيطًا مثل "ما الذي يعيق هذه الفرص، وماذا يجب أن نفعل بعد ذلك؟" وسيقوم بتلخيص النشاط، وجمع تعليقات المستخدمين، واقتراح الخطوة التالية التي يمكنك تعيينها على الفور.

يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل ملاحظات المكالمات إلى مهام، وصياغة متابعة سريعة، وتوجيه المستخدمين نحو لحظات الإلهام الخاصة بالمنتج بناءً على ما فعله عملاء مشابهون. نظرًا لأنه يحافظ على سياق المهام والمستندات والمحادثات، فإن العديد من المستخدمين يصلون إلى تنشيط المستخدم بشكل أسرع مع عدد أقل من عمليات التسليم.

2. احصل على الملخص الذي تحتاجه دون الحاجة إلى البحث باستخدام ClickUp BrainGPT

اجمع كل التفاصيل المهمة معًا باستخدام ClickUp BrainGPT

توجد التفاصيل المهمة في ملاحظات CRM والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وصفحات المنافسين. البحث عنها يكسر الزخم ويؤخر اللحظة التي يدرك فيها المستخدمون أنهم على الطريق الصحيح.

يحتاج المديرون إلى موجز قصير يربط بين النقاط بحيث تتناسب الرؤى المستندة إلى البيانات مع عملية اتخاذ القرارات اليومية.

✅ تدخل ClickUp: ClickUp BrainGPT هو رفيقك على سطح المكتب والمتصفح. يبحث في ClickUp والتطبيقات المتصلة والويب، ثم يقدم لك إجابة في ثوانٍ.

قبل إجراء مكالمة، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي ملخصًا مدته دقيقة واحدة، يتضمن العرض التوضيحي الأخير والاعتراضات والخطوة التالية الأفضل. يقوم ClickUp BrainGPT بسحب ملخص واضح مع روابط، وإضافة لمحة سريعة عن المنافسين، واقتراح قائمة مرجعية قصيرة لتوجيه المستخدمين خلال المرحلة التالية.

تحتفظ بطاقات الصفحة الرئيسية بالعناصر الحديثة والإجراءات المقترحة في متناول يدك، ويتمتع المستخدمون بتقدم مطرد وفقًا لسرعتهم الخاصة.

3. التقط كل رؤية في اللحظة التي تسمعها باستخدام Talk to Text

حقق لحظات الإلهام بشكل أسرع باستخدام ميزة Talk-To-Text من ClickUp.

تضيع العديد من لحظات الإلهام لأن الملاحظات لا تنتقل أبدًا من رأس المندوب إلى السجل. بعد يوم حافل، يؤدي كتابة ملخصات المكالمات وعناصر العمل إلى إبطاء الجميع. إذا قامت الفرق بتسجيل تجارب المستخدمين بينما لا تزال حديثة، يتحسن التدريب ويفهم المستخدمون قيمة المنتج في وقت أقرب. يساعد التسجيل الصوتي أيضًا أثناء الرحلات أو الزيارات الميدانية عندما يكون الكتابة صعبًا.

✅ تدخل ClickUp: تحول ميزة Talk to Text في ClickUp BrainGPT صوتك إلى نص منمق أينما كنت تعمل. انطق ملاحظاتك مرة واحدة، وستقوم ميزة Talk to Text بتنقيحها وإضافة هيكل لها ووضعها في المهمة أو المستند المناسب.

يمكنك إملاء المتابعات، والإشارة إلى زملائك في الفريق، ووضع علامة على اللحظة التي يكتشف فيها المستخدم ميزة أساسية. تتدفق هذه التفاصيل إلى التدريب والتوعية، مما يساعد العديد من المستخدمين على تجربة لحظات الاختراق في المنتج دون تردد غير ضروري.

4. اكتشف المخاطر مبكرًا وقم بالتدريب في الوقت المناسب باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قلل المخاطر المبكرة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يحتاج المديرون إلى رؤية المخاطر مبكرًا، وليس في نهاية الربع. تساعدك النظرة البسيطة على معدل الفوز وعمر المرحلة واتجاهات المشاركة في تحديد الأنماط وتوجيه المستخدمين قبل أن تفلت الصفقات من أيديهم. يجب أن تكون التنبيهات محددة ولطيفة.

على سبيل المثال، إذا لم يتغير المرحلة لمدة سبعة أيام، قم بدعوة المسؤول إلى إجراء إعداد قصير. عندما تصل الرؤى إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب، يدرك المستخدمون القيمة في وقت أسرع، ويتحسن اتخاذ القرارات من قبل الفريق.

✅ تدخل ClickUp: تحول لوحات معلومات ClickUp بيانات مساحة العمل إلى تقارير حية، وتبقيك تنبيهات ClickUp في صدارة الأحداث. أضف بطاقات لحالة خط الأنابيب وسرعته والإجراءات الرئيسية المكتملة، ثم قم بتعيين تنبيهات تنطلق عند انخفاض النشاط أو تغير المزاج.

يمكن لكل تنبيه إنشاء مهمة وتعيين مالك لها وإضافة سياق كافٍ بحيث تكون خطوة الإنقاذ واضحة. قم بدمج ذلك مع مراجعة أسبوعية قصيرة، وستتمكن من اكتشاف الخلافات مبكرًا ومساعدة المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام الخدمة على العودة إليها ومساعدة المستخدمين الجدد على المضي قدمًا في عملية التسجيل.

ماذا يقول مستخدمو ClickUp

نحن مندهشون من قدرات التخصيص والتكامل التي يوفرها ClickUp. والأهم من ذلك، أن لوحات معلومات ClickUp قد غيرت عملية إعداد التقارير لدينا. يمكننا الآن مراقبة حجم العمل بسهولة، وعرض البيانات، والحصول على نظرة عامة عالية المستوى على جميع مشاريعنا في عرض واحد.

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين مخطط عمر المرحلة وبطاقة الملخص التنفيذي. دع الملخص يشرح سبب تباطؤ الحركة والإجراء الوحيد الذي سيساعد شريحة المستخدمين هذه اليوم.

5. دع الأعمال الروتينية تعمل من تلقاء نفسها مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

تعامل مع جميع الأعمال الروتينية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

التكرار يسلب الوقت من التدريب والإبداع. إذا كان أحد الوكلاء يتولى المتابعة الروتينية وتجميع الحالات والأسئلة البسيطة، يمكن للفريق التركيز على اللحظات المهمة حقًا، مثل تحسين عرض المبيعات بأمثلة واقعية أو إلغاء حظر مراجعة الأمان.

تكون وكالات الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة عندما تعمل داخل مساحة العمل الخاصة بك وتسجل إجراءاتها، بحيث لا يبدو أي شيء وكأنه صندوق أسود.

✅ تدخل ClickUp: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp في الخلفية باستخدام مساحة العمل والأدوات المتصلة للتصرف والاستجابة والتنفيذ.

قم بإعداد أداة إنقاذ الصفقات المتعثرة التي تراقب مرحلة العمر، وتنشر ملخصًا موجزًا للأسباب، وتصوغ رسالة ودية، وتخصص قائمة مراجعة.

أنشئ وكيل Live Answers يرد على الأسئلة الداخلية الشائعة مثل "أين أحدث عرض تقديمي؟" حتى يتحرك مندوبو المبيعات بشكل أسرع. بمرور الوقت، يخلق هؤلاء الوكلاء إيقاعًا ثابتًا حيث يختبر المستخدمون تقدمًا بأقل عدد من اللمسات، ويرى المديرون خطوات واضحة وقابلة للتكرار تدفع إلى تنشيط المستخدمين.

زملاء فريق الذكاء الاصطناعي الذين يخلقون لحظات إبداعية يمكنك قياسها فعليًا

بالنسبة لفرق المبيعات، أفضل اللحظات هي عندما تتقدم الصفقة دون أن يضطر أحد إلى متابعتها. Super Agents تجعل هذه اللحظات روتينية. إنهم زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي يعيشون داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، ويتم تعيينهم للصفقات، ويتم ذكرهم في سلاسل المحادثات، ويقومون بالأعمال المتكررة التي عادة ما تشغل يوم الجميع.

قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

على عكس الروبوتات العامة التي تكتفي بالإجابة على الأسئلة، ترى Super Agents حركة المبيعات بالكامل. فهي تستخرج السياق المباشر من المهام والمستندات والمحادثات والأدوات المتصلة حتى تفهم حركة الصفقات وتكتشف العوائق وتجهز الخطوات التالية وتدير سير العمل من البداية إلى النهاية. أنت تحدد قواعد اللعبة والحواجز والأدوات — وهي تنفذها بشكل متكرر.

المكافأة:

المزيد من اللحظات التي يقول فيها مندوب المبيعات: "أوه، هذا بالضبط ما كنت بحاجة إليه"

والمزيد من الصفقات التي تتحرك لأن الإجراء الصحيح تم تلقائيًا - مسجل ومرئي وسهل القياس في خط أنابيبك.

لا تحل Super Agents محل التواصل البشري في المبيعات. إنها تزيل الاحتكاك حتى يتمكن فريقك من قضاء الوقت في الأمور المهمة: بناء العلاقات وتحقيق الإيرادات.

6. اجعل كل سجل يشرح نفسه بنفسه باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp

استخدم حقول ClickUp AI لتلخيص الخطوات التالية وتوجيهها

تخبرك الحقول الأولية بما حدث. يحتاج مديرو المبيعات أيضًا إلى معرفة سبب حدوث ذلك وماذا يفعلون بعد ذلك. لحظة الإدراك القوية هي فتح سجل ورؤية أن العائق المحتمل هو عدم وجود موافقة الإدارة، بالإضافة إلى الخطوة التالية المقترحة مثل "مشاركة مقطع الإعداد".

هذا النوع من الوضوح يساعد في توجيه المستخدمين بسرعة، خاصةً للمستخدمين الجدد الذين يحتاجون إلى خطوة واحدة مركزة بدلاً من المزيد من الضوضاء.

✅ تدخل ClickUp: يتم ملء حقول ClickUp AI Fields تلقائيًا بالملخصات وتحديثات التقدم والمشاعر والفئات وعناصر الإجراءات على نطاق واسع. يمكنك إنشاء كميات كبيرة قبل مراجعات خط الأنابيب، والتحديث التلقائي عند وجود تحديثات، وربط حقول AI Fields بأتمتة تخصص المهام عند ظهور قيم معينة.

أضف حقل الذكاء الاصطناعي "الخطوة التالية الأفضل" وحقل الذكاء الاصطناعي "سبب احتمالية الصفقة" بحيث تحمل كل فرصة ملاحظة تدريب مصغرة خاصة بها. تصبح الأنماط عبر شرائح المستخدمين مرئية، وتبرز لحظات الإلهام المختلفة بوضوح.

💡 نصيحة احترافية: اجعل التنسيقات قصيرة. على سبيل المثال، اضبط "الملخص" على "قصير"، و"التقدم" على "الأيام السبعة الأخيرة"، و"بنود العمل" على "واحد إلى ثلاثة نقاط". يتم قراءة الحقول القصيرة واتخاذ إجراءات بشأنها.

7. قدم للقادة ملخصًا حيًا يوجه الإجراءات باستخدام بطاقات ClickUp AI

أضف تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى لوحات معلومات ClickUp ونظرات عامة باستخدام بطاقات ClickUp AI

يحتاج القادة عادةً إلى رؤية مركزة وحديثة للمبيعات والإيرادات دون الحاجة إلى الخوض في كل مهمة. توضح اللقطة الصحيحة ما حدث، وأين ظهرت القيمة في رحلة العميل، والإجراءات الرئيسية التي تستحق الاهتمام الآن. عندما يتم عرض هذا الملخص على لوحة معلومات مشتركة، يتمتع المستخدمون بمسار أكثر سلاسة، وتبقى الفرق متوافقة.

✅ تدخل ClickUp: تضيف بطاقات ClickUp AI ملخصات حية إلى لوحات المعلومات والنظرات العامة. أضف ملخصًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي إلى نظرة عامة على المبيعات لتوفير قراءة واضحة عن الحركة والعوائق والانتصارات حسب شرائح المستخدمين. أضف AI StandUp لتوليد أبرز الأحداث اليومية دون عقد اجتماع و AI Project Update لوضع إطار لخطة الأسبوع.

تجعل هذه البطاقات تعليقات المستخدمين مرئية، وتسلط الضوء على النقاط التي يواجه فيها العديد من المستخدمين صعوبات، وتوجهك إلى الخطوة التالية حتى تحدث لحظات الإلهام بشكل متكرر، وليس بالصدفة.

أتمتة سجل مبيعاتك والمزيد باستخدام ClickUp. شاهد الفيديو لتتعرف على كيفية القيام بذلك:

خطوات عملية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خلق لحظات الإلهام

1. قم بمراجعة الأماكن التي يضيع فيها الوقت والسياق

يقضي معظم البائعين حوالي 28٪ فقط من أسبوعهم في البيع الفعلي. ويذهب الباقي إلى الإدارة والبحث عن المعلومات والتحديثات الداخلية.

حدد المجالات التي تختفي فيها الملاحظات وتفاصيل الصفقات بين الأدوات المختلفة. تلك التسليمات الفوضوية هي أول الأماكن التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينظم فيها الفوضى ويخلق لحظة "الإدراك" التي تبحث عنها.

2. طابق نقاط الضعف مع قدرات الذكاء الاصطناعي المحددة

إذا كان مندوبو المبيعات عالقين في تحديث الحقول، فاستخدم التلخيص والتعبئة التلقائية. إذا كان المديرون يفتقرون إلى رؤية واضحة للمخاطر، فاستخدم التقييم وتعامل مع إشارات المخاطر.

الهدف بسيط. نقل المهام اليدوية إلى الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للبائعين تخصيص المزيد من الوقت للتفاعل مع العملاء. عند النشر الجيد، ترى الفرق أن الوقت الذي يقضونه مع العملاء يتضاعف وأن معدلات الفوز ترتفع بنسبة 30٪.

3. ابدأ على نطاق صغير من خلال برنامج تجريبي مركّز ومعايير نجاح واضحة

اختر فريقًا واحدًا أو منطقة واحدة وقم بربط حالة استخدام واحدة، مثل تقييم العملاء المحتملين بالإضافة إلى تنبيهات المخاطر. حدد ما هو الجيد قبل أن تبدأ. قد يكون ذلك تحركًا أسرع بين المراحل، أو عددًا أقل من حالات التوقف، أو رؤية مفيدة واحدة لكل مندوب يوميًا تتحول إلى إجراء. تأتي المكاسب الكبيرة عندما تعيد تصميم الخطوات حول الذكاء الاصطناعي بدلاً من مجرد إضافة أداة.

4. قم بقياس التأثير كالعالم

تتبع وقت ما قبل البيع وما بعده، وسرعة خط الأنابيب، وأيام المرحلة المتوقفة، ودقة التوقعات.

يمكن لـ Gen AI رفع إنتاجية المبيعات بنحو 3% إلى 5% من الإنفاق الحالي على المبيعات. يجب أن تشير لوحة التحكم الخاصة بك إلى مصدر هذا الارتفاع، مثل تقليل عدد اللمسات المطلوبة للوصول إلى المرحلة التالية أو متابعة أسرع.

🧩 حقيقة ممتعة: تقدر الاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر مبيعات التجزئة العالمية للبيع المباشر بحوالي 167-173 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مع مشاركة أكثر من 110 مليون ممثل مستقل في مختلف الأسواق.

5. شارك لحظات الإلهام لبناء الثقة

اجمع قصصًا قصيرة تظهر اللحظة التي يدرك فيها المستخدم القيمة. قد يكون ذلك نمطًا لاحظه المدير في حالات شاذة في مرحلة معينة، أو رسالة ساهمت في تسريع صفقات المؤسسة، أو ملاحظات المستخدمين التي كشفت عن عائق ما.

شارك هذه الإنجازات أسبوعيًا حتى تنتشر. لا تزال العديد من الفرق تقضي أكثر من 70٪ من وقتها في مهام غير متعلقة بالمبيعات، لذا فإن إظهار التقدم الحقيقي يساعد على استمرار اعتمادها.

أمثلة على سيناريوهات لحظات الإلهام

فيما يلي ثلاثة أمثلة حديثة من الواقع الفعلي حيث أدى الذكاء الاصطناعي إلى لحظات إبداع واضحة لقادة المبيعات وحقق نتائج رائعة.

1. استخدمت Ironclad ذكاء المحادثة لرفع معدلات الفوز

أطلقت Ironclad الذكاء الاصطناعي Gong لاستخراج المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وأنشطة خط الأنابيب للكشف عن الأنماط الكامنة وراء الصفقات المتعثرة والصفقات الناجحة.

بدأ القادة في تحديد نقاط الحوار واللحظات التي يتم فيها التعامل مع الاعتراضات والتي تفصل بين الفوز والخسارة، ثم قاموا بتدريب مندوبي المبيعات على تلك السلوكيات بالضبط.

وكان النتيجة قفزة ملموسة في الأداء، بما في ذلك زيادة بنسبة 21% في معدل الفوز وزيادة بنسبة 36% في الاحتفاظ بالعملاء.

🧩 حقيقة ممتعة: نموذج AIDA ( الانتباه، الاهتمام، الرغبة، الفعل) تمت صياغته لأول مرة من قبل المعلن إلياس سانت إلمو لويس في عام 1898، ولا يزال يوجه طريقة تفكير فرق المبيعات الحديثة حول توجيه العملاء المحتملين من أول اتصال إلى إتمام الصفقة.

2. طبقت شركة Computer Gross الذكاء الاصطناعي التوليدي على عروض الأسعار وتدفق الطلبات

تعاون الموزع الإيطالي مع IBM لاستخدام WatsonX من أجل تقديم عروض أسعار وتسعير ومتابعة أكثر ذكاءً عبر آلاف الشركاء.

لخص الذكاء الاصطناعي سياق الطلبات السابقة، واقترح أفضل الخطوات التالية، ولفت الانتباه إلى المخاطر في دورات الموافقة حتى يتمكن المديرون من التدخل.

أبلغوا عن زيادة بنسبة 20٪ في تحويل العروض إلى طلبات شراء وتقليل وقت تحصيل الأموال بنسبة 30٪. كما حصل الفريق على صورة أكثر اكتمالاً عن حالة خط الأنابيب دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية إضافية.

3. أعادت DataStax بناء عمليات التصدير باستخدام مجموعة من أدوات التنقيب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول

بعد دمج الأدوات واعتماد الذكاء الاصطناعي من Amplemarket للاستهداف والتواصل، ركزت DataStax على الإجراءات الرئيسية التي أدت بالفعل إلى تقدم الحسابات.

قام الذكاء الاصطناعي بتحليل إشارات سلوك المستخدمين وسياق السوق لتحديد أولويات مجموعات الشراء وتخصيص التسلسلات على نطاق واسع.

في غضون ثمانية أشهر، تمكنوا من خلق أكثر من 150 فرصة تجارية، وفازوا بـ 16 صفقة، وحققوا أكثر من 205 آلاف دولار من العائدات السنوية المتكررة الجديدة.

المزالق الشائعة التي يجب تجنبها

أسرع طريقة لتفويت لحظات الإلهام هي إضافة أدوات دون إصلاح العادات التي تخفي سلوك المستخدم وتكتم تعليقاته.

انتبه لهذه المخاطر:

أتمتة سير العمل الفوضوي بدلاً من تبسيطه أولاً، مما يطمر رحلة المستخدم في المزيد من النقرات ويجعل المديرين يتساءلون عن المكان الذي يدرك فيه المستخدمون القيمة

السعي وراء نماذج معقدة دون حقول واضحة وتعريفات مشتركة، مما يؤدي إلى تضارب الرؤى بين الفرق، وعدم ثقة أي منهم في الصورة الكاملة

التوسع بشكل مفرط في وقت مبكر جدًا، دون تجربة أولية، ودون معايير للنجاح، ودون خطة لتحقيق مكاسب صغيرة من المستخدمين الجدد والمستخدمين المتمرسين

تجاهل سياق الخطوط الأمامية من المكالمات وتسجيلات الجلسات وملاحظات العملاء، مما يعني أن لحظات الإلهام الخاصة بالمنتج لا تصل أبدًا إلى عملية التدريب أو التهيئة.

قياس النشاط بدلاً من النتائج، بحيث يتم إصدار التنبيهات، ولكن لا يتم اتخاذ سوى عدد قليل من الإجراءات الرئيسية، ويزداد عدد المستخدمين الذين يتركون الخدمة، بينما تمر لحظات الإلهام المختلفة دون أن يلاحظها أحد.

ClickUp وإبرام الصفقات

إذا كان هناك شيء واحد يمكن استخلاصه، فهو أن أفضل فرق المبيعات لا تلاحق الضوضاء. إنها تبحث عن تلك الإشارات الصغيرة والواضحة التي يدرك المستخدمون من خلالها قيمة المنتج ويتابعون الزخم.

يخلق الذكاء الاصطناعي لحظات إبداعية لمديري المبيعات في العالم الحقيقي. رؤية مفيدة واحدة، خطوة تالية واحدة، ويوم عمل أكثر سهولة للفريق.

سبب فوز ClickUp هنا بسيط. كل شيء موجود في مكان واحد، لذا تظهر سلوكيات المستخدمين وتعليقاتهم وسياق خط الأنابيب معًا. يحول ClickUp Brain الملاحظات المتفرقة إلى خطوات تالية واضحة. تحافظ حقول ClickUp AI وبطاقات AI على الصورة الكاملة محدثة دون بذل جهد إضافي. توجه لوحات معلومات ClickUp والتنبيهات المستخدمين إلى النقطة الصحيحة في رحلة المستخدم.

اشترك في ClickUp مجانًا، واستمتع بأول لحظات الإلهام في غضون أيام، وليس شهور.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

إنها اللحظة التي يرى فيها مدير المبيعات الخطوة التالية الواضحة من البيانات الصاخبة. ضع في اعتبارك المعادلة "سلوك المستخدم + التعليقات + السياق = إجراء واحد واضح". في الممارسة العملية، يحول الذكاء الاصطناعي تفاعلات المستخدمين وأبحاث المستخدمين والملاحظات والأنشطة إلى رؤى بسيطة مثل "تكرار الإجراءات القانونية الآن" أو "إرسال دراسة الحالة التي أثرت على شرائح مستخدمين مماثلة".

يكتشف الذكاء الاصطناعي الأنماط التي يغفلها البشر، مثل ارتفاعات عمر المرحلة، ومشاركة المستخدمين، والردود المتأخرة، أو رضا المستخدمين السلبي في رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. ويشير إلى المستخدمين الذين قد يتركون الخدمة عند تجديد الاشتراك، ويسلط الضوء على النقاط التي يرى فيها المستخدمون قيمة أقل في رحلة المستخدم. تحصل على رؤى مستندة إلى البيانات قبل أن تفقد الصفقة، حتى تتمكن من توجيه المستخدمين بالخطوات الرئيسية الصحيحة في الوقت المناسب.

يمكنك استخدام ClickUp Brain لتلخيص حالة خط الأنابيب والخطوات التالية على الفور، وClickUp Brain MAX للبحث في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة، وClickUp Talk to Text لتسجيل ملاحظات المكالمات فور حدوثها. أضف حقول الذكاء الاصطناعي لتوليد عناصر الحالة والإجراءات تلقائيًا، وضع بطاقات الذكاء الاصطناعي على لوحات المعلومات لعرض ملخص تنفيذي دون الحاجة إلى البحث. تعمل هذه الأدوات معًا على الكشف عن اللحظات الفارقة للمنتج وقيمته الحقيقية في الوقت الفعلي.

اربط كل رؤية بمالك واحد وتاريخ استحقاق واحد ومتابعة واحدة. حافظ على نظافة الحقول، واستخدم التعريفات المشتركة، وقم بتدوين ملاحظات قصيرة "المشكلة → الرؤية → الإجراء → النتيجة" حتى يرى العديد من المستخدمين ما نجح. بمرور الوقت، يبني فريقك فهمًا عميقًا للإشارات التي تخلق أكبر قيمة لمختلف شرائح المستخدمين.

يمكن أن يقللها. توفر الملخصات وبطاقات الذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات صورة كاملة قبل الاجتماع، بحيث تركز المراجعات على القرارات، وليس على قراءة الحالة. يفضل العديد من المستخدمين التحديثات القصيرة غير المتزامنة، بدلاً من المكالمات المركزة فقط عندما يحتاج الفريق إلى حل المشكلات أو الموافقة على ميزات جديدة في عملية التهيئة.