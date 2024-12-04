كيفية تنفيذ استراتيجية المبيعات القائمة على المنتج في مجال البرمجيات كخدمة

حتى سنوات قليلة مضت، اعتاد صانع الشوكولاتة الفاخرة الشهير عالميًا غيرارديللي Ghirardelli أن يتبنى استراتيجية مبيعات قائمة على المنتجات، والتي كانت تجلب محبي الشوكولاتة إلى عتبات منازلهم بأعداد كبيرة. كانوا يقدمون عينات مجانية غير محدودة من كل نكهة. (لا يزالون يفعلون ذلك - ولكن في بعض الأحيان فقط. فقد كان نموذج مبيعاتهم القائم على المنتج شائعًا أكثر من اللازم)

من خلال السماح للمستخدمين بتجربة منتجهم اللذيذ مباشرة ومجانًا، أتقن Ghiradelli فن البيع من خلال المنتج نفسه. لم تكن هناك عروض ترويجية قوية أو عروض توضيحية مطولة - فقط منتج لذيذ يبيع نفسه بنفسه.

الأمثلة على ذلك كثيرة في صناعة البرمجيات كخدمة أيضًا.

🧠 حقيقة ممتعة

تنفق شركات البرمجيات كخدمة الأفضل أداءً التي تقودها المنتجات على التسويق والمبيعات والبحث والتطوير مجتمعةً أكثر بنسبة 10% من نظيراتها التي تقودها المبيعات. وفي المقابل، ترى هذه الشركات 10% نموًا سنويًا أعلى في الإيرادات السنوية المتكررة وتحقيق نسب تقييم أعلى بنسبة 50%.

دعنا نوضح سبب فعالية المبيعات التي يقودها المنتج وكيف يمكنك الاستفادة منها في استراتيجية النمو التي يقودها المنتج.

ما هي المبيعات التي يقودها المنتج؟

المبيعات التي يقودها المنتج هي نهج مبيعات يركز على المنتج نفسه باعتباره المحرك الأساسي لاكتساب العملاء وتحويلهم وتوسيع نطاق أعمالهم. فبدلاً من الاعتماد فقط على طرق البيع التقليدية، تشجع هذه الاستراتيجية العملاء المحتملين على التفاعل مع المنتج مباشرة، وغالباً ما يكون ذلك من خلال التجارب المجانية أو الإصدارات المجانية أو العروض التوضيحية. من خلال تجربة قيمة المنتج بشكل مباشر، يمكنك توجيه المستخدمين بشكل طبيعي من خلال المبيعات.

الفرق بين المبيعات التي يقودها المنتج والمبيعات التقليدية

تركز المبيعات التقليدية على الترويج والبيع قبل أن يرى العميل المحتمل المنتج. التركيز على المبيعات التي يقودها المنتج يقلب هذه العملية: فهو يتيح للمنتج إثبات قيمته.

فيما يلي جدول يوضح الاختلافات الرئيسية بين المبيعات التقليدية والمبيعات التي يقودها المنتج

الجانب المبيعات التقليدية المبيعات التي يقودها المنتج توليد العملاء المحتملين تعتمد فرق المبيعات على التواصل مع العملاء المحتملين بلمسة عالية، والاتصال الهاتفي المباشر، ورعاية العملاء المحتملين يدويًا لتوليد الاهتمام وتأهيل العملاء المحتملين مشاركة المنتج هي المولد الرئيسي للعملاء المحتملين؛ ويتم تحديد العملاء المحتملين بناءً على بيانات استخدام المنتج ومستويات النشاط تأهيل العملاء المحتملين تقوم بتأهيل العملاء المحتملين من خلال المحادثات الأولية أو العروض التوضيحية للمبيعات أو المؤهلات التسويقية بناءً على البيانات الديموغرافية أو البيانات الديموغرافية للشركة يتم تأهيل العملاء المحتملين كعملاء محتملين مؤهلين للمنتج (PQLs) بناءً على أنماط استخدام المنتج وبيانات المشاركة والإجراءات المحددة التي تم اتخاذها داخل المنتج قمع المبيعات قمع خطي ومتسلسل، يديره مندوبو المبيعات، حيث يتقدم العملاء المحتملون عبر مراحل مع توجيه مستمر يعتمد على البشر قمع غير خطي مدفوع بالتفاعل مع المنتج؛ حيث يتفاعل المستخدمون مع المنتج بالسرعة التي تناسبهم، مع تدخل مندوبي المبيعات عندما تشير البيانات إلى الاستعداد تجربة العميل التركيز على بناء العلاقات، مع قيام مندوبي المبيعات بتوجيه العملاء من خلال العروض التوضيحية والعروض التقديمية والمفاوضات التركيز على تجربة الخدمة الذاتية؛ حيث يختبر العملاء المنتج بشكل مباشر، ويتخذون قرارات مستنيرة بأقل تدخل من المبيعات دور مندوبي المبيعات مندوبو المبيعات هم نقاط الاتصال الرئيسية ويديرون بنشاط كل مرحلة من مراحل مسار التحويل، مع التركيز على التفاعل الفردي مع كل عميل محتمل يتفاعل مندوبو المبيعات بشكل انتقائي، وغالبًا ما يركزون على المستخدمين الأكثر ملاءمة وصفقات المؤسسات بناءً على رؤى بيانات المستخدم، مما يتيح دورًا أكثر استهدافًا واستراتيجية محركات التحويل يعتمد التحويل على بناء العلاقات والمفاوضات وتلبية احتياجات العملاء من خلال المحادثة والعروض المخصصة القيمة الواضحة للمنتج تدفع التحويل؛ حيث تكشف تحليلات المنتج عن وقت استعداد المستخدمين، مما يجعل التحويلات أكثر سلاسة وسرعة القابلية للتوسع نموذج اللمس العالي مع قابلية محدودة للتوسع؛ تزداد تكاليف المبيعات وعدد الموظفين مع نمو الطلب نموذج قابل للتوسع بشكل كبير؛ تسمح رؤى استخدام المنتج والأتمتة بالتوسع الفعال دون توسيع نطاق فريق المبيعات بشكل مباشر بشكل متناسب اتخاذ القرارات تعتمد المبيعات في المقام الأول على المبيعات، مع اتخاذ القرارات بناءً على التقييمات النوعية وحكم مندوب المبيعات تعتمد البيانات في المقام الأول، مع اتخاذ القرارات بناءً على أنماط استخدام المنتج ومقاييس المشاركة وتحليلات سلوك المستخدم رؤى العملاء يقتصر ذلك على ما يجمعه مندوبو المبيعات من المحادثات ومدخلات إدارة علاقات العملاء؛ وتعتمد الرؤى على جودة مشاركة كل مندوب تسمح الرؤى الغنية والمستمرة المستمدة من بيانات المنتج في الوقت الفعلي بفهم أكثر شمولاً لاحتياجات المستخدم ومستويات المشاركة أفضل حالات الاستخدام تعمل بشكل أفضل مع المبيعات المعقدة وذات المخاطر العالية حيث تكون إدارة العلاقات الفردية ضرورية (على سبيل المثال، حلول الشركات بين الشركات) هي الأنسب للمنتجات ذات الاحتكاك المنخفض، والوقت السريع لتحقيق القيمة، ومكونات الخدمة الذاتية، خاصةً منتجات SaaS التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدمين البارعين في التكنولوجيا

فوائد المبيعات التي يقودها المنتج

يوفر اعتماد استراتيجية المبيعات التي يقودها المنتج العديد من المزايا الرئيسية التي يمكن أن تعزز فعالية المبيعات. مثل هذه الاستراتيجية:

تسريع التبني: يمكن للمستخدمين اختبار المنتج وفهم قيمته على الفور، مما يؤدي إلى تحويلات أسرع التوسع بكفاءة: تقلل المبيعات التي يقودها المنتج من الاعتماد على فرق المبيعات الكبيرة من خلال التركيز على النمو القائم على المنتج تحسين معدل الاحتفاظ: يساعد الانخراط مع المنتج في وقت مبكر المستخدمين على بناء الألفة مع المنتج، مما يعزز الولاء على المدى الطويل القرارات المستندة إلى البيانات: يوفر تحليل سلوك المستخدم داخل المنتج رؤى قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المبيعات وتحديد العملاء ذوي القيمة العالية

المبادئ الأساسية للمبيعات التي يقودها المنتج

تحول المبيعات التي يقودها المنتج دور المنتج من كونه مجرد حل إلى محرك مبيعات أساسي. لا يتعلق الأمر فقط ببيع خدمة ما؛ بل يتعلق بـ عرض كيف يحل المنتج مشاكل المستخدمين الحقيقية.

على سبيل المثال، أحدث Dropbox ثورة في مشاركة الملفات من خلال السماح للمستخدمين بتخزين الملفات مجانًا ومشاركتها بسهولة. من خلال تجربة وظائفه السلسة بشكل مباشر، كان المستخدمون أكثر ميلاً للتحول إلى الباقات المدفوعة عندما يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية. وأصبح المنتج نفسه أفضل أداة مبيعات.

عندما يجد المستخدمون قيمة في المنتج، فإنهم يصبحون مؤيدين له. وكلما كان الإعداد ورحلة المستخدم أكثر سلاسة، كلما زاد عدد العملاء الذين يتبنون المنتج ويوصون به.

وبفضل ميزات التصميم بالسحب والإفلات البديهية، يتيح كانفا للمستخدمين إنشاء رسومات مذهلة دون خبرة مسبقة في التصميم. تعمل سهولة الاستخدام هذه على تحسين التجربة بشكل عام، مما يدفع المستخدمين الراضين إلى مشاركة المنصة مع الزملاء والأصدقاء.

البيانات في قلب المبيعات التي يقودها المنتج. يمكن للشركات تتبع تفاعلات المستخدمين مع المنتج للحصول على رؤى حول سلوك العملاء.

على سبيل المثال, يستخدم Zoom بيانات المستخدم لتحديد الميزات التي تحفز المشاركة والاستبقاء. من خلال تحليل الميزات الأكثر شيوعًا، يمكنهم تحديد أولويات التحسينات وتخصيص جهود التسويق لتسليط الضوء على تلك الجوانب.

من خلال هذه المبادئ - المشاركة التي يقودها المنتج، والتجربة التي تركز على العميل، ورؤى البيانات - تعيد شركة PLS تعريف عملية المبيعات من أجل قابلية التوسع والتوافق مع تفضيلات المشتري الحديثة.

كيف تعمل المبيعات التي يقودها المنتج

إن قمع المبيعات في المبيعات التي يقودها المنتج يختلف عن النماذج التقليدية. فبدلاً من المسار الخطي الذي يبدأ بعملاء محتملين مؤهلين للتسويق يدخلون في نهاية المطاف في مسار المبيعات، فإنه يعمل كرحلة ديناميكية يحركها المنتج.

حيث يتقدم المستخدمون من خلال تجارب المنتج الأولية، مثل التجارب المجانية أو خطط البيع المجانية، ويتفاعلون مع المنتج بالسرعة التي تناسبهم.

يؤدي هذا التقدم الطبيعي إلى توليد بيانات حول المشاركة، مما يساعد على تأهيل المستخدمين بناءً على تفاعلات المنتج بدلاً من الاعتماد فقط على معايير تسويقية أو ديموغرافية.

تشمل المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها في هذا النهج ما يلي:

العملاء المحتملون المؤهلون للمنتج (PQLs) : تحديد المستخدمين الذين يظهرون تفاعلًا عاليًا ومن المرجح أن يقوموا بالتحويل بناءً على استخدام المنتج

: تحديد المستخدمين الذين يظهرون تفاعلًا عاليًا ومن المرجح أن يقوموا بالتحويل بناءً على استخدام المنتج معدلات تبني الميزات : قياس مدى فعالية استخدام المستخدمين للميزات الرئيسية لقياس مدى تحقيق قيمة المنتج

: قياس مدى فعالية استخدام المستخدمين للميزات الرئيسية لقياس مدى تحقيق قيمة المنتج وقت تحقيق القيمة (TTV) : تتبع مدى سرعة تحقيق المستخدمين لأول نتيجة ذات مغزى مع منتجك

: تتبع مدى سرعة تحقيق المستخدمين لأول نتيجة ذات مغزى مع منتجك القيمة الدائمة للعميل (CLTV): تقييم الإيرادات المحتملة على المدى الطويل للمستخدمين لتحديد أولويات الفرص ذات القيمة العالية

كل ذلك يساعد فرق المبيعات على تحديد وقت وكيفية المشاركة.

دراسة حالة: نهج المبيعات القائم على منتجات ClickUp

توضح رحلة نمو ClickUp قوة المبيعات التي يقودها المنتج في مشهد تنافسي. تأسست في عام 2017 كمنصة للإنتاجية وإدارة المشاريع, كليك أب بسرعة والاستفادة من ملاءمة المنتج الطبيعي للسوق في مجال إدارة المشاريع، محققةً بذلك نجاحًا باهرًا في 20 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في غضون عامين .

وكان العامل الأساسي في هذا النمو هو استراتيجية ClickUp المتمثلة في السماح للمستخدمين بتجربة المنتج مباشرةً من خلال نموذج مجاني قبل الانتقال إلى الخطط المدفوعة. زادت هذه الاستراتيجية بشكل فعال من معدلات التحويل حيث أصبح المستخدمون "مدمنين" على قدرات المنصة. وقد ساعد هذا النهج ClickUp على جذب أكثر من 4 ملايين مستخدم و85,000 عميل مدفوع، مما عزز من حضورها على الرغم من المنافسة القوية. تشجع ClickUp أيضًا المستخدمين على مشاركة الأفكار والاقتراحات بشكل مباشر، مما يسمح للفريق بجمع التعليقات القابلة للتنفيذ بسلاسة.

ومن خلال معالجة المخاوف التي يقدمها المستخدمون وتنقيح الميزات بناءً على المدخلات الحقيقية، تعمل ClickUp باستمرار على تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز عملية التأهيل، وتكييف عروضها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

استراتيجيات لتنفيذ المبيعات القائمة على المنتج

يتطلب تنفيذ المبيعات التي يقودها المنتج مواءمة الجهود متعددة الوظائف حول فهم واضح للعملاء ذوي الإمكانات العالية، والرؤى المستندة إلى البيانات، وسير العمل التعاوني.

إليك كيفية تحقيق هذه المواءمة بفعالية:

تحديد ملفات تعريف العملاء عالية القيمة

عند إنشاء خطة المبيعات الخاصة بك، تجاوز الاستهداف الديموغرافي العام من خلال التركيز على مقاييس مشاركة المنتج، مثل تكرار استخدام الميزات وتعاون الفريق، لتحديد ملفات تعريف العملاء المثاليين (ICPs).

على سبيل المثال، يشير العميل الذي يستخدم الميزات المتقدمة باستمرار إلى استعداده للخيارات المتميزة، مما يجعله عميلاً رائداً في المبيعات. يمكن أن يؤدي هذا الاستهداف الذي يركز على العميل إلى زيادة معدلات التحويل مقارنةً بالطرق التقليدية.

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استخدم بيانات المنتج لزيادة المبيعات المستهدفة

الاستفادة من الوقت الحقيقي تحليلات المنتج وبيانات المشاركة لإنشاء عملاء محتملين مؤهلين للمنتج (PQLs) وتحفيز التواصل المخصص في الوقت المناسب.

يضمن هذا النهج أن تقوم فرق المبيعات بإشراك المستخدمين بالضبط عندما يكون من المرجح أن يقوموا بالتحويل. يمكن للشركات التي تستخدم نماذج PQLs المستندة إلى البيانات زيادة إنتاجية المبيعات من خلال التركيز فقط على المستخدمين الأكثر ملاءمة.

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تمكين التعاون متعدد الوظائف

أنشئ فريقًا متعدد الوظائف مع أدوار المنتج والمبيعات والتسويق ونجاح العملاء. يضمن هذا الهيكل مساهمة كل عضو من أعضاء الفريق في رحلة المستخدم، ومواءمة رؤى المنتج مع جهود التسويق والمبيعات للحصول على تجربة عملاء موحدة.

يمكن للفرق متعددة الوظائف زيادة رضا العملاء من خلال تكييف الاستراتيجيات بسرعة بناءً على الرؤى المشتركة.

تعزيز التأهيل من خلال التعليم المستهدف

استخدم التدفقات التلقائية للتهيئة التلقائية والبرامج التعليمية والمطالبات داخل المنتج لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية في وقت مبكر. تتبع المستخدمين بسرعة إلى " لحظة ذهول " تقلل من معدلات التسرب وتهيئهم لفرص زيادة المبيعات.

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الأدوات والتقنيات الخاصة بالمبيعات التي يقودها المنتج

تعمل الأدوات المختلفة على تعزيز استراتيجيات المبيعات الفعالة التي يقودها المنتج، مما يمكّن الشركات من الوصول إلى المستخدمين بدقة عندما يكون المستخدمون مستعدين للمشاركة. وتعد منصات التحليلات مثل Pendo وAmplitude وMixpanel من أساسيات هذا النهج. فهي تتعقب تفاعل المستخدم مع ميزات منتج معين وتسلط الضوء على الأنماط التي تشير إلى الاستعداد لتجربة متميزة.

تساعد هذه الأدوات فرق المبيعات في تحديد أولويات المستخدمين الذين يستفيدون من المنتج بشكل فعال من خلال تحديد العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج في خط أنابيب المبيعات بناءً على بيانات النشاط. وهذا يقلل من الجهد المهدر ويزيد من معدلات التحويل بشكل كبير.

على سبيل المثال، فإن برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات يدمج مسار المبيعات بالكامل في مساحة عمل واحدة.

استخدم برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات لإدارة فريق المبيعات الخاص بك، وتتبع العملاء المحتملين، وعدم تفويت أي فرصة مبيعات

إمكانيات إدارة علاقات العملاء المدمجة تجعله البرنامج المثالي برنامج النمو القائم على المنتج مما يسمح للفرق بإدارة العملاء المحتملين وتخصيص سير العمل ومراقبة مقاييس المبيعات الرئيسية، كل ذلك ضمن لوحة تحكم مرنة.

إدارة المستندات المتقدمة مستندات ClickUp دعم المبيعات التي يقودها المنتج من خلال تمكين الفرق من إنشاء ومشاركة والتعاون في المحتوى الذي يحفز تعليم المستخدم ومشاركته. من خلال ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، وتكامل المهام، والتنسيق الغني، يمكنك صياغة أدلة المستخدم، والمواد التأهيلية، وقواعد المعرفة التي تمكّن المستخدمين من العثور على القيمة بشكل مستقل.

استخدم مستندات ClickUp Docs للتعاون مع زملائك في ضمانات المبيعات التي يقودها المنتج

يمكن لفرق المبيعات أيضًا استخدام مستندات المبيعات لإنشاء مقترحات وإجراءات التشغيل الموحدة والعقود مع تحرير نص غني وتعاون مباشر.

يمكن مشاركة المستندات بسهولة مع الفرق الداخلية والمستخدمين الخارجيين، مما يضمن التوافق بين جهود المبيعات والدعم والتسويق. تعمل هذه المشاركة السلسة للمعرفة على تعزيز تنشيط المستخدمين، وتقليل معدل التراجع، وتسريع اعتماد المنتج.

يمكن للفرق تخزين هذه المستندات والتعليق عليها وربطها بمهام أو حسابات محددة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وتنظيمها بشكل جيد.

التكامل مع الأدوات الأخرى وواجهة برمجة التطبيقات لتدفق البيانات تكامل ClickUp للفرق بربط أكثر من 1,000 أداة، مما يؤدي إلى تدفق سلس للمعلومات عبر المنصات. يمكن لفرق المبيعات دمج ClickUp مع التطبيقات الشائعة وأتمتة التحديثات مع أدوات مثل Outlook وGmail وZoom. وهذا يجعل الجدولة، وإنشاء المهام، والمتابعة أمراً سهلاً ويجمع كل المعلومات المهمة في مساحة عمل واحدة يسهل الوصول إليها.

ادعم المبيعات التي يقودها منتجك من خلال ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة لتبسيط تدفق البيانات وتعزيز الكفاءة

تضمن عمليات التكامل إمكانية الوصول إلى رؤى سلوك المستخدم الرئيسية ومقاييس استخدام المنتج وتعليقات العملاء عبر منصات مثل إدارة علاقات العملاء والتحليلات وأدوات التسويق. يساعد هذا النظام البيئي المتصل فرق المبيعات على تحسين أوقات الاستجابة، والحفاظ على تقدم طلبات الاستعلام عن حالة العميل من خلال خط الإنتاج، وضمان إمكانية الوصول إلى كل التفاصيل من أجل نهج مبيعات محسّن بقيادة المنتج.

لتخصيص أعمق، تتيح واجهة برمجة التطبيقات العامة ل ClickUp للمستخدمين إنشاء عمليات تكامل فريدة تتوافق مع سير عملهم، مما يتيح الأتمتة المتقدمة والإشعارات المخصصة

الأتمتة لتسهيل سير العمل أتمتة ClickUp تلعب دورًا أساسيًا في تحويل تفاعل المستخدم إلى رؤى مبيعات قابلة للتنفيذ. من خلال الوصول إلى أكثر من 100 قالب أتمتة، تتيح ClickUp للفرق تشغيل إجراءات في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات مستخدمين محددين.

استخدم أكثر من 100 قالب مُعد مسبقًا لأتمتة أعمالك مع أتمتة ClickUp Automations

على سبيل المثال، إذا قام أحد المستخدمين بدعوة أعضاء الفريق أو كان يستخدم الميزات المتقدمة باستمرار، يمكن لأتمتة ClickUp أن تقوم على الفور بتعيين الحساب من CRM إلى مندوب المبيعات، وتنبيهه إلى أن هذا المستخدم قد يكون جاهزًا للترقية أو الميزات المميزة.

لوحات معلومات مخصصة لمقاييس المبيعات لوحات معلومات ClickUp تقدم رؤى قوية وغنية بالبيانات الضرورية لاستراتيجيات المبيعات التي يقودها المنتج. فهي تسمح للفرق بتتبع مقاييس المبيعات الرئيسية والتصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي.

تصور بيانات المبيعات وتتبع التقدم المحرز وتحديد الاتجاهات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إليك الطريقة

مع طرق العرض القابلة للتخصيص بالكامل، هذه أداة تمكين المبيعات تسمح لفرق المبيعات بإنشاء لوحات معلومات مصممة خصيصًا لأهدافهم المحددة، مثل مراقبة إنجاز المهام، وتقدم المبيعات، ومشاركة العملاء

تهدف لوحات المعلومات هذه إلى عرض البيانات بتنسيقات مختلفة - البطاقات والمخططات الخطية والرسوم البيانية الدائرية والشريطية - مما يسمح للفرق بتقييم أداء المبيعات عبر الفترات بصريًا، والاطلاع على الاتجاهات في تأهيل العملاء المحتملين، وتحديد مجالات التحسين

مقترنة ب ClickUp Brain ، يمكن أن تساعدك لوحات معلومات ClickUp Dashboards في الحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل الأنماط عبر مساحة العمل الخاصة بك. يمكن أن تساعد هذه الرؤى في الكشف عن فرص زيادة المبيعات أو اكتشاف مخاطر الاضطراب المحتملة داخل شرائح العملاء

التغلب على التحديات في المبيعات التي يقودها المنتج

قد يكون تنفيذ المبيعات التي يقودها المنتج أمراً صعباً، خاصةً أنه يتقاطع مع نماذج المبيعات التقليدية واحتياجات العملاء المعقدة. إليك كيفية التغلب على بعض العقبات الشائعة:

سد الفجوة مع فرق المبيعات التقليدية

يتمثل أحد التحديات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية المبيعات التي يقودها المنتج في المواءمة مع فرق المبيعات التقليدية. فقد يجد ممثلو المبيعات الذين اعتادوا على الأساليب التقليدية صعوبة في التكيف مع نموذج يقود فيه المنتج المشاركة.

لسد هذه الفجوة، قم بإنشاء حلقات منتظمة للتحقق والتغذية الراجعة بين المنتج والمبيعات. يمكنك جدولة اجتماعات شهرية حيث يمكن لكلا الفريقين مشاركة الرؤى ومناقشة ملاحظات العملاء والمواءمة بين ميزات المنتج التي تحفز المبيعات.

تحديد توقعات العملاء وإدارتها

في النموذج الذي يقوده المنتج، تعد إدارة توقعات العملاء أمرًا حيويًا. فغالباً ما يتوقع المستخدمون قيمة فورية من المنتج وقد يتخلون عنه إذا لم يلبي احتياجاتهم بسرعة.

قم بتوفير موارد واضحة للتأهيل والدعم لإدارة توقعات العملاء بفعالية. أنشئ قائمة مرجعية بسيطة للتأهيل ترشد المستخدمين الجدد إلى الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات، مما يساعدهم على رؤية القيمة بسرعة وتقليل معدلات ترك الخدمة.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لموارد الخدمة الذاتية، مثل الأسئلة الشائعة والبرامج التعليمية داخل المنتج، أن تقلل من عبء الدعم على فرق المبيعات وتسمح للعملاء بحل الأسئلة الشائعة بشكل مستقل.

حماية خصوصية البيانات وأمانها

تعد خصوصية البيانات أمرًا بالغ الأهمية، حيث تعتمد استراتيجيات النمو التي يقودها المنتج مثل نماذج PLS بشكل كبير على بيانات الاستخدام لدفع جهود المبيعات. يشعر العملاء بقلق متزايد بشأن كيفية تعامل الشركات مع معلوماتهم، لذلك يجب عليك إعطاء الأولوية للشفافية وتنفيذ تدابير أمنية قوية.

يساعد تنفيذ سياسات واضحة بشأن التعامل مع البيانات، وعمليات التدقيق المنتظمة، واعتماد معايير امتثال عالية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات) على ضمان أمن البيانات. على سبيل المثال، إخفاء هوية بيانات المستخدم في لوحات معلومات إدارة المنتج أو التقارير التي تتم مشاركتها عبر فرق العمل يمكن أن تخفف من مخاطر الخصوصية مع توفير رؤى قيمة حول المشاركة. تعمل الشفافية في التعامل مع البيانات على بناء ثقة العملاء، وغالباً ما تشهد الشركات التي تركز على الخصوصية ارتفاعاً في معدل الاحتفاظ بالعملاء.

توسيع نطاق المشاركة من الناحية التكتيكية

مع تزايد أعداد المستخدمين، يصبح الحفاظ على المشاركة المخصصة أمرًا صعبًا. تساعد عمليات سير العمل الآلية التي تتضمن مطالبات مخصصة داخل التطبيق، والتوصيات القائمة على الاستخدام، والتنبيهات في الوقت المناسب مندوبي المبيعات على التفاعل مع المستخدمين عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

إن أتمتة نقاط التفاعل هذه تحافظ على كفاءة التفاعل مع ضمان شعور كل مستخدم بالدعم أثناء استكشافه للميزات المتميزة، حتى على نطاق واسع.

أفضل الممارسات في المبيعات التي يقودها المنتج

دعنا نلقي نظرة على الخطوات الرئيسية للحفاظ على ديناميكية واستجابة نهجك الذي يقوده المنتج بحيث يظل فريقك ومنتجك متوافقين مع توقعات العملاء.

تحسين تجربة المستخدم باستمرار

سهّل على المستخدمين رؤية القيمة بسرعة. قم بتنفيذ تلميحات الأدوات داخل التطبيق التي ترشد المستخدمين الجدد من خلال الميزات عالية القيمة. تتبع الأماكن التي يتوقف فيها المستخدمون في مرحلة الإعداد وصقل تلك الأقسام لتحسين المشاركة. على سبيل المثال، إذا كان المستخدمون لا يصلون إلى ميزة معينة، ففكر في جعلها أكثر بروزًا أو توفير تنبيهات سياقية.

مراقبة المقاييس الرئيسية وتحليلها

ركز على المقاييس التي تعكس مشاركة المنتج وفرص زيادة المبيعات المحتملة. تتبع العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج (PQLs) من خلال تحديد عتبات (على سبيل المثال، تكرار الاستخدام، وتفاعلات محددة للميزة) وإنشاء تنبيهات عندما يستوفي المستخدمون هذه المعايير. قم بإعداد لوحات معلومات للتتبع السهل والفوري حتى تتمكن فرق المبيعات من التصرف فورًا على العملاء المحتملين ذوي الأهداف العالية.

التفاعل مع العملاء للحصول على تعليقاتهم

تحويل الملاحظات إلى تحسينات قابلة للتنفيذ. جدولة جلسات "مائدة مستديرة للعملاء" ربع سنوية، ودعوة كبار المستخدمين لمناقشة ما ينجح وما لا ينجح. استخدم أدوات ملاحظات العملاء (مثل استطلاعات رأي العملاء) لاكتشاف الاتجاهات وإضافة رؤى إلى خارطة طريق منتجك.

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توسع أكثر ذكاءً مع المبيعات التي يقودها المنتج

استراتيجية المبيعات التي يقودها المنتج هي أكثر من مجرد تحول استراتيجي، إنها طريقة فعالة لمواءمة الفرق، وإعطاء الأولوية للمستخدمين ذوي الأهداف العالية، وإنشاء نموذج مبيعات يتوسع بشكل طبيعي مع مشاركة المستخدم.

من خلال رؤى البيانات، والتوقيت الذي يعتمد على العملاء، والانتقال السلس من الخدمة الذاتية إلى التواصل الاستراتيجي، تضع استراتيجية المبيعات التي يقودها العملاء الشركات في موضع يتيح لها التواصل مع المستخدمين بشكل أصيل وفعال. يعمل هذا النهج على تحسين معدلات التحويل وبناء أساس لعلاقات دائمة مع العملاء.

فكّر في اعتماد نظام PLS إذا:

يحتوي منتجك على نموذج خدمة ذاتية: يمكن للمستخدمين التسجيل بسهولة والانضمام والعثور على القيمة بشكل مستقل

يمكن للمستخدمين التسجيل بسهولة والانضمام والعثور على القيمة بشكل مستقل تقوم بتتبع بيانات سلوك المستخدم: رؤى مثل استخدام الميزة أو الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق لتوجيه محادثات المبيعات

رؤى مثل استخدام الميزة أو الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق لتوجيه محادثات المبيعات أنت تعطي الأولوية لتجربة العملاء: تركز على حل المشاكل قبل الدفع باتجاه البيع

تركز على حل المشاكل قبل الدفع باتجاه البيع يظهر منتجك عائد استثمار واضح: يمكن للمستخدمين تجربة القيمة قبل الالتزام

يمكن للمستخدمين تجربة القيمة قبل الالتزام لديك نموذج مبيعات هجين: تعمل خدمة PLS بشكل أفضل عندما تقترن بالتواصل المستهدف للمستخدمين ذوي الأهداف العالية

بالنسبة للشركات التي تقودها المنتجات والمستعدة لاعتماد هذه الاستراتيجية، يمكن أن يساعد استخدام أدوات مثل ClickUp، التي تدمج رؤى المنتج ولوحات المعلومات المخصصة والأتمتة، فرق المبيعات في الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة مع تقليل تكاليف اكتساب العملاء. اشترك في ClickUp اليوم واتخذ الخطوة الأولى في تطوير استراتيجية المبيعات الخاصة بك.