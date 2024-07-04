كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان (حالات الاستخدام والأدوات)

لعبة الإعلانات لا ترحم. إنه تحدي البقاء للأصلح حيث تهيمن العلامات التجارية الكبيرة ذات الميزانيات الكبيرة على السوق.

يجب عليك صياغة شعارات جذابة، واستهداف الجمهور المناسب، وإطلاق حملات إبداعية جديرة بالانتشار - كل ذلك بميزانيات محدودة ومواعيد نهائية أكثر صرامة.

ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات يغيّر السرد تدريجياً. ✨

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات على التخلص من الفوضى والوصول إلى جمهورها المستهدف من خلال الإعلانات المخصصة.

تخيل أن يكون لديك مساعد يساعدك في تلبية احتياجاتك التسويقية! يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ذلك الشريك. من كتابة نسخة إعلانية واضحة ومقنعة إلى تحليل السوق والمنافسين، فإن حالات الاستخدام كثيرة!

دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات وتحويل حملاتك الإعلانية من لطيفة إلى رائعة.

فهم الذكاء الاصطناعي في الإعلان

الذكاء الاصطناعي يعني محاكاة الذكاء البشري في الآلات. فهو يمكّن الآلات من اكتشاف الأنماط والتعلم من الأخطاء وتنفيذ الإجراءات بناءً على قواعد محددة مسبقًا. أدوات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات من مصادر مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك التصفح وسجل الشراء لإنشاء ملفات تعريفية مفصلة للمستهلكين. وهي تساعد في إنشاء حملات تسويقية مقنعة و موجهة تحقق عائد استثمار مرتفع، وأتمتة المهام المتكررة والمملة، وإيجاد فرص التحويل.

يمكنك استخدامه لـ تحديد جمهورك المستهدف بشكل أفضل، وفهم تحدياتهم وتفضيلاتهم، وتحليل اتجاهات السوق للإعلانات شديدة التخصيص وفي الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يبحث بشكل متكرر عن معدات اللياقة البدنية عبر الإنترنت، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي تحديده كعميل محتمل للعلامات التجارية الرياضية وعرض إعلانات أكثر ملاءمة له. من خلال دراسة البيانات التاريخية والأنماط الحالية، يمكن للذكاء الاصطناعي توقع كيفية تفاعل جمهورك المستهدف مع الحملات والرسائل المختلفة.

في نهاية المطاف، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات يتعلق بالانتقال من لعبة التخمين إلى نهج قائم على البيانات يحقق النتائج.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير قواعد اللعبة في تحسين الحملات الإعلانية. إليك بعض أفضل الأمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات:

استهداف الجمهور القائم على الذكاء الاصطناعي

من خلال فهم البيانات والأنماط التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الجمهور وتقسيمه لمحتوى الإعلان المخصص بدقة عالية، مما يضمن وصول الإعلانات إلى الأفراد الأكثر صلة.

تخيل نفسك بائع تجزئة عبر الإنترنت متخصص في أجهزة التتبع الصحية القابلة للارتداء. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء، يمكنك تحديد شرائح مختلفة من الجمهور مثل العدائين المتكررين وعشاق اليوغا ومرتادي الصالة الرياضية.

يمكن للذكاء الاصطناعي بعد ذلك تصميم حملات إعلانية مخصصة لكل شريحة على حدة، باستخدام رسائل مختلفة للعدائين وعشاق اليوغا. يؤدي هذا النهج المستهدف إلى زيادة معدلات المشاركة والتحويل.

كليك أب برين رسائل العدائين

كليك أب برين رسائل لممارسي اليوغا

عروض الأسعار الذكية وتحسين الميزانية

تقليديًا، غالبًا ما يكون تحديد ميزانيات الإعلانات أشبه برمي السهام معصوب العينين. يسلط الذكاء الاصطناعي الضوء على الموقف، مما يساعدك على تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات حملة الدفع بالنقرة (PPC) في الوقت الفعلي، بما في ذلك النقرات والتحويلات. يمكنك تحديد القنوات ذات الأداء العالي وتحديد المجالات التي قد تكون ميزانيتك غير مستغلة فيها بشكل كافٍ.

إذا كنت تدير حملة إعلانية لتطبيق لتعلم اللغة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قد يحدد الذكاء الاصطناعي أن إعلاناتك تولد عددًا كبيرًا من التنزيلات على فيسبوك ولكن أداءها ضعيف على تويتر.

وبناءً على هذه الرؤية، يمكنك تعديل تخصيص ميزانيتك، وتوجيه المزيد من الموارد نحو حملات فيسبوك مع احتمال تقليل الإنفاق على تويتر.

نصيحة احترافية: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain للحصول على خطط استراتيجية مفصلة لصياغة إعلانات ذات عائد مرتفع باستخدامها. ClickUp يطالب بإعلانات الدفع بالنقرة التخلص من التخمين وضمان توجيه ميزانيتك نحو السبل الأكثر ربحية، مما يزيد من عائد الاستثمار.

صياغة نسخة إعلانية مقنعة

هل تحدق في صفحة فارغة، في انتظار النسخة الصحيحة التي ستجذب انتباهك؟ يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي رفيقك في العصف الذهني الإبداعي.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل المواد التسويقية الحالية، وإعلانات المنافسين، وحتى محتوى الإعلانات الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي ل فهم ما الذي يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. وتستخدم الرؤى لتوليد العناوين الرئيسية وتنويعات نسخ الإعلانات وحتى أفكار المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تروّج لخط جديد من منتجات التنظيف الصديقة للبيئة. إذا لم تكن تشعر بالإلهام، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين مبتكرة.

مقترَح: _إنشاء عناوين ونسخ إعلانية مختلفة للترويج لمنتجات التنظيف الصديقة للبيئة

الناتج:

استخدم ClickUp Brain كرفيقك في العصف الذهني

يبدأ الذكاء الاصطناعي عملية الإبداع الخاصة بك بأفكار جديدة ويتيح لك اختبار خيارات الرسائل المختلفة لمعرفة ما هو الأفضل مع جمهورك.

التحليلات التنبؤية

ألن يكون من الرائع أن تتنبأ بأداء حملتك الإعلانية قبل إطلاقها؟ يقدم لك الذكاء الاصطناعي لمحة عن مستقبل جهودك التسويقية والإعلانية:

لننظر إلى أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يخطط لحملة ترويجية لتطبيق جديد للياقة البدنية. إنهم يستفيدون من أداة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البيانات التاريخية من حملات المؤثرين المماثلة و تتنبأ بمدى الوصول والتفاعل المحتمل الذي قد تحققه الحملة الجديدة.

واستناداً إلى هذه الرؤى، يمكن للمؤثر تحسين استراتيجية إنشاء المحتوى والجمهور المستهدف لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

بحث المنافسين

إن فهم منافسيك أمر بالغ الأهمية للبقاء في الصدارة. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي سلاحك السري للبحث عن المنافسين. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات من المنافسين بسرعة، مما يوفر رؤى حول استراتيجيات المنافسين ونقاط القوة والضعف والتمركز في السوق.

وهذا يساعدك على البقاء في المقدمة من خلال تكييف استراتيجياتهم بناءً على تحليل المنافسين في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، يمكنك تحليل الاستراتيجيات الإعلانية لأفضل منافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الستة الماضية وتحديد الاتجاهات الرئيسية.

مقتطفات: _ حلل استراتيجيات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي لأفضل ثلاثة برامج لإدارة الخدمة الميدانية على مدار الأشهر الستة الماضية وحدد الاتجاهات الرئيسية

المخرجات:

استجابة موجه_ إلى الموجه

تحليل المشاعر

وسائل التواصل الاجتماعي هي منجم ذهب لتعليقات العملاء. ومع ذلك، قد تستغرق تصفية التعليقات التي لا نهاية لها وقتًا طويلاً. ويساعدك الذكاء الاصطناعي على فهم المشاعر الكامنة وراء الثرثرة.

يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة وتحليل آراء المستهلكين ومشاعرهم التي يتم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات وغيرها من المنصات الإلكترونية. وهذا يساعدك على فهم انطباعات الجمهور وتعديل رسائلك وفقاً لذلك.

مقترح: _تحليل مشاعر المحادثات عبر الإنترنت المحيطة بإطلاق منتج SaaS الجديد على منصات التواصل الاجتماعي

المخرجات:

هذا مثال تم إنشاؤه بواسطة ClickUp Brain

تحسين المحتوى للجماهير/اللغات المختلفة

لن تلقى نفس النسخة الإعلانية صدى لدى الجميع. يساعدك الذكاء الاصطناعي على تخصيص المحتوى لجماهير ولغات مختلفة.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الخصائص الديموغرافية للجمهور واهتماماتهم ومشاركاتهم السابقة لفهم المحتوى الذي يلقى صدى أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة وتوطين المحتوى للغات والسياقات الثقافية المختلفة.

مقترح: _تحسين منشور مدونة حول الأكل الصحي لجمهورين مستهدفين مختلفين: جيل الألفية المهتمين بالوصفات السريعة والسهلة والآباء المشغولين الذين يبحثون عن أفكار لوجبات مناسبة للعائلة

الكشف عن الاحتيال

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال الإعلاني ومنعه من خلال تحليل الأنماط والسلوكيات التي تشير إلى أنشطة احتيالية، مثل النقرات الاحتيالية أو مرات الظهور المزيفة. وهذا يضمن إنفاق ميزانيات الإعلانات بفعالية ووصولها إلى جمهور حقيقي.

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل معدلات النقر إلى الظهور وعناوين IP ونقاط البيانات الأخرى لتحديد الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى نقرات احتيالية ناتجة عن نقرات احتيالية من قبل روبوتات.

التسويق عبر القنوات

يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة الحملات التسويقية وتحسينها عبر قنوات متعددة (وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ومحركات البحث) من خلال تحليل بيانات الأداء و إعادة تخصيص الموارد للقنوات الأفضل أداءً في الوقت الفعلي.

ويمكنه ربط البيانات من مختلف قنوات التسويق (على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني) لتوفير رؤية شاملة لسلوك العملاء وأداء الحملة.

مقترح:_تحليل جهودنا التسويقية الحالية عبر القنوات المتعددة واقتراح التحسينات

المخرجات:

مثال على اقتراحات عقل النقر فوق الدماغ للتسويق عبر القنوات

التسعير الديناميكي

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الطلب في السوق وتسعير المنافسين وسلوك العملاء لضبط الأسعار بشكل ديناميكي. وهذا يزيد من الربحية والقدرة التنافسية من خلال ضمان تحسين الأسعار دائمًا.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات التاريخية واستراتيجيات تسعير المنافسين واتجاهات السوق الحالية من أجل التنبؤ بنقطة السعر الأمثل لحملاتك الإعلانية في الوقت الفعلي.

مطلوب: تنفيذ استراتيجية تسعير ديناميكية لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا بناءً على اتجاهات السوق الحالية

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في الإعلان

كيف تترجم إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى إعلانات على أرض الواقع؟ هنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي. فهي توفر وظائف متعددة لتبسيط سير العمل الإعلاني وتعزيز فعالية حملتك الإعلانية.

تقديم ClickUp: مركزك الإعلاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

هل تشعر بالإرهاق من حملتك الإعلانية القادمة؟ ستدعمك ClickUp! تحافظ هذه المنصة المتكاملة على تنظيم كل شيء، بدءًا من العصف الذهني باستخدام قوالب الإعلانات المبنية مسبقًا إلى تتبع الأداء. ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يعمل بمثابة شريكك الإبداعي، حيث يقترح العناوين الرئيسية ويحلل نسخة الإعلان ويتنبأ بمدى وصول الحملة الإعلانية.

وباعتباره منصة شاملة لإدارة المشاريع، يمكن أن يساعدك ClickUp في استهداف الجمهور المناسب وإدارة الميزانيات وتوديع التخمين. بدءًا من إدارة الحملة وإنشاء المحتوى، يمكن أن يساعدك ClickUp AI على أتمتة المهام المتكررة مثل جدولة المنشورات وتتبع مقاييس الأداء والعثور على فرص البيع المتبادل، وذلك بفضل الرؤية الشاملة للعمليات.

من خلال الاندماج مع غيرها من أدوات التسويق والمنصات مثل Hubspot أو Twilio، تضمن ClickUp سير عمل متماسك وفعال، مما يعزز في النهاية فعالية الحملات الإعلانية وعائد الاستثمار

قم بكتابة أي نسخة إعلانية مقنعة دون عناء مع ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp Brain

أنشئ نسخة إعلانية جذابة وعناوين رئيسية ومنشورات مدونة ورسائل العلامة التجارية ومحتوى وسائط التواصل الاجتماعي المصممة خصيصًا لجمهورك المستهدف

حوّل كتابتك باستخدام مستندات ClickUp . قم بتمييز أي نص واستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الوضوح، أو ضبط الطول (التقصير أو التوسيع)، أو تبسيط اللغة لتحقيق أقصى قدر من التأثير

احصل على اقتراحات لضبط نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك لتتناسب بشكل أفضل مع صوت علامتك التجارية

احصل على تحليل سريع لبيانات الحملات السابقة لتقديم رؤى حول ما نجح وما لم ينجح، مما يساعدك على تحسين استراتيجياتك

اصنع قرارات مستنيرة وتحسين إنفاقك الإعلاني لأن ClickUp Brain يتنبأ بنتائج الحملة المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية

إجراء اختبار A / B من خلال تحليل الإصدارات المختلفة لإعلاناتك وتحديد أكثرها فعالية

توفير قوالب قابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من الحملات الإعلانية تحليل ملاحظات العملاء من مصادر مختلفة لتحديد مجالات التحسين وتعديل استراتيجياتك الإعلانية وفقًا لذلك



هذا ليس كل شيء! يضم ClickUp أيضًا مكتبة من قوالب معدة مسبقًا مصممة خصيصًا للحملات الإعلانية. تعمل قوالبها القابلة للتخصيص على تبسيط تخطيط الحملات الإعلانية وتنفيذها، مما يسهل تحقيق أهدافك التسويقية.

قوالب إعلانات #### قالب إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp يساعدك على إدارة حسابات متعددة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي وتتبع خط سير الإعلانات.

يساعد هذا القالب في طرح الأفكار وتتبع مقاييس المشاركة. كما يضمن أن تكون إعلاناتك متسقة مع الهوية العامة لعلامتك التجارية.

قم بتخطيط حملاتك الإعلانية وتتبعها وتحسينها باستخدام قالب إعلانات ClickUp

تنزيل هذا القالب يكمن جمال قوالب ClickUp في مرونتها. يمكنك بسهولة تكييف قالب الإعلانات هذا ليلائم الاحتياجات المحددة لحملتك، سواء كانت حملة إعلانية خاطفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو جهد تسويقي مستهدف عبر البريد الإلكتروني، أو حملة إعلانية متعددة القنوات.

إليك نموذج آخر غني بالميزات قالب إعلان ClickUp إذا كانت لديك خبرة قليلة في مجال الإعلانات. يمكنك تكييف هذا القالب بسهولة بناءً على احتياجاتك ومتطلبات حملتك. فهو يساعدك على تتبع تطوير واعتماد مبادرة تسويقية قادمة.

قم بإنشاء مهام تسويقية قابلة للتخصيص بالكامل دون عناء مع قالب إعلانات ClickUp

تنزيل هذا القالب يقدم قالب ClickUp الإعلاني حلاً شاملاً ومرناً لإدارة حملاتك الإعلانية من البداية إلى النهاية. فهو يساعد فريقك على التعاون بفعالية، والبقاء منظمًا، وتحقيق نتائج إعلانية ناجحة في نهاية المطاف.

قالب إعلانات البريد الإلكتروني

يساعدك الإعلان عبر البريد الإلكتروني على البقاء على اتصال مع عملائك وإبلاغهم بأحدث المنتجات والخدمات والعروض الترويجية. ومع ذلك، فإن البريد الإلكتروني كاستراتيجية تسويق بالذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا لأنه يجب عليك دائمًا اكتشاف طرق لجذب انتباه عملائك.

يمكن أن يستغرق إنشاء إعلانات بريد إلكتروني فعالة تجذب النقرات وقتاً طويلاً ومعقداً. وهنا يأتي دور قالب إعلانات البريد الإلكتروني من ClickUp يساعدك

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء المحتوى بسرعة وسهولة، وتبادل الأفكار لحملات البريد الإلكتروني المختلفة، والبقاء منظمًا وعلى رأس المواعيد النهائية لكل حملة.

أنشئ رسائل بريد إلكتروني مقنعة دون عناء مع قالب إعلانات البريد الإلكتروني من ClickUp

تنزيل هذا القالب يمكنك تحسين إعلان بريدك الإلكتروني بشكل أكبر باستخدام ClickUp Brain. .

نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Brain لإنشاء أشكال مختلفة لنسخة إعلانية مقنعة وعناوين جذابة أو تخصيص محتوى التسويق عبر البريد الإلكتروني داخل القالب

تحديات الذكاء الاصطناعي في الإعلان

بينما يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد في مجال الإعلان وتجربة العملاء، إلا أن هناك تحديات يجب أخذها في الاعتبار:

خصوصية البيانات وأمانها

يتطلب الذكاء الاصطناعي الوصول إلى كميات هائلة من بيانات المستهلكين، مما يثير المخاوف بشأن الخصوصية والأمان. تأكد من امتثالها للوائح وتنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات.

تكاليف عالية

يمكن أن يكون تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مكلفًا، خاصةً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة . الاستثمار الأولي في أدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية يمكن أن تكون عائقًا، على الرغم من أن الفوائد طويلة الأجل غالبًا ما تبرر التكلفة.

الاعتماد على جودة البيانات

تعتمد فعالية الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي يعالجها. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة إلى رؤى معيبة وحملات استهداف إعلانية غير فعالة. إن ضمان دقة البيانات وسلامتها أمر بالغ الأهمية.

لا تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي جيدة إلا بقدر جودة البيانات التي يتم تدريبها عليها. يمكن أن تؤدي البيانات المتحيزة أو غير المكتملة إلى ممارسات إعلانية تمييزية وسلوكيات تمييزية للعملاء.

مثال: تخيل أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل بيانات العملاء التي تربط لا شعوريًا بين مهن معينة وبين الجنسين. قد يؤدي ذلك إلى عرض إعلانات وظائف الهندسة على الرجال فقط أو إعلانات وظائف المساعدين الطبيين على النساء فقط.

الحل: تأكد من أن مصادر بياناتك نظيفة ومتنوعة وممثلة لجمهورك المستهدف. قم بمراجعة بياناتك بانتظام بحثًا عن التحيزات المحتملة وقم بتنفيذ إجراءات وقائية لمنعها من التأثير على عملية اتخاذ القرارات في الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإعلان

مع تطور تكنولوجيا التعلم الآلي، يمكننا أن نتوقع المزيد من التطورات المثيرة للذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل كيفية تواصل العلامات التجارية مع جمهورها. إليك نظرة خاطفة على مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإعلانات:

1. إعلانات الواقع المعزز (AR)

يمزج الواقع المعزز أو الواقع المعزز العناصر الرقمية في العالم الحقيقي من خلال الهاتف الذكي أو سماعة الرأس. تخيّل أنك تحمل هاتفك لترى قطعة أثاث افتراضية موضوعة بشكل مثالي في غرفة معيشتك أو تجربة ألوان مكياج مختلفة دون مغادرة حمامك. هذا هو سحر الواقع المعزز!

يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لـ إنشاء تجارب افتراضية أو إعلانات الواقع المعزز التي تشرك المستخدمين بطرق جديدة. ستخلق تجارب غامرة تطمس الخطوط الفاصلة بين العالمين المادي والرقمي.

مثال: أطلقت شركة IKEA، عملاق الأثاث السويدي، تطبيق IKEA Place، وهو تطبيق للواقع المعزز يتيح للمستخدمين وضع أثاث افتراضي في مساحات معيشتهم الحقيقية. يمكن للمستخدمين رؤية كيف سيبدو شكل قطع الأثاث المختلفة وملاءمتها في منازلهم قبل الشراء.

via ايكيا

2. أتمتة التسويق المؤثر

قد يكون تحديد المؤثرين المناسبين لعلامتك التجارية مهمة تستغرق وقتاً طويلاً. يستخدم الذكاء الاصطناعي خوارزميات للبحث في الملفات الشخصية والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لـ تحديد المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك وأهدافك والتواصل معهم.

يمكنك إعداد حملات بريد إلكتروني تلقائية أو حملات رسائل مباشرة للوصول إلى أفضل المؤثرين، مما يجعل الاتصال الأولي أكثر كفاءة. كما يتنبأ الذكاء الاصطناعي أيضاً بنتائج الحملات وأتمتة عمليات التعاون، مما يضمن شراكات أكثر فعالية وكفاءة مع المؤثرين.

مثال: دانيال ولينغتون، العلامة التجارية السويدية للساعات، استفادت بشكل فعال من أتمتة التسويق بالعمولة لتصبح اسمًا معروفًا عالميًا. استخدمت DW أدوات التسويق الآلي لتحديد المؤثرين الصغار والكبار عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الذين يتماشون مع صورة علامتهم التجارية.

via بينتيريست تم تزويد المؤثرين بإرشادات واستراتيجيات تسويقية وقوالب لإنشاء المحتوى، مما يضمن الاتساق في رسائل العلامة التجارية. استخدمت DW تحليلات في الوقت الفعلي لمراقبة أداء كل حملة من حملات المؤثرين، وتتبع المقاييس مثل مدى الوصول والمشاركة والتحويلات.

سمحت التقارير التفصيلية وتحليل البيانات لشركة DW بقياس عائد الاستثمار لجهود التسويق عبر المؤثرين وإجراء تعديلات على استراتيجيتها استنادًا إلى البيانات.

مع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، ستستمر الحدود بين الإبداع البشري والذكاء الآلي في التلاشي. يمكنك إنشاء تجارب إعلانية آسرة وجذابة حقًا لجمهورك المستهدف بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون عناء.

حسِّن استراتيجيتك الإعلانية باستخدام ClickUp Brain

لم يعد الإعلان لعبة تخمين. يوفر الذكاء الاصطناعي كنزًا دفينًا من رؤى البيانات والقدرة على صياغة تجارب فائقة التخصيص. فهو يساعدك على صياغة حملات إعلانية أكثر ذكاءً، والتي بدورها تزيد من عائد استثمارك.

يعمل ClickUp Brain، مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المدمج في منصة إدارة المشاريع في ClickUp، على جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا وسهل الاستخدام. فهو يعمل كشريك ذكي لك، حيث يساعدك على طرح الأفكار الإبداعية وتنقيح نسختك الإعلانية وأتمتة الجزء الأكبر من عملياتك التسويقية.

من خلال شريك الكتابة المدمج في حزمة إدارة مشروعك الإعلاني، يمكنك إدارة عملياتك دون عوائق، كسير عمل واحد متماسك.

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