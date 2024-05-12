10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة في 2025 (مجانية ومدفوعة)

بصفتك مسوقاً بالعمولة، فأنت تروّج لخدمة أو منتج شخص آخر مقابل عمولة. إنه ترتيب رائع يسمح لك بالتركيز فقط على استراتيجية التسويق بدلاً من ابتكار المنتج أو دعم العملاء.
وإذا لعبت أوراقك بشكل صحيح، فستحصل على بعض مكافآت الإحالة الضخمة لربط المتسوقين المهتمين ببرنامج الإحالة الخاص بك. 💰
الجانب السلبي هو أنك تحتاج إلى إنشاء الكثير من المحتوى للقيام بالتسويق بالعمولة بشكل صحيح - وهذا يستغرق وقتًا طويلاً. من حملات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الصفحات المقصودة، تحتاج إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها لتعزيز المشاركة والتحويلات والعمولات.
فلماذا لا تجرب أداة الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟ تستخدم هذه الأدوات تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وتقسيم الجماهير والتعامل مع المهام الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً بنقرة واحدة على الفأرة. 🖱️
ولكن ليست كل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تستحق وقتك. في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل العديد من الميزات الرئيسية لأدوات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى للتسويق بالعمولة، وسنساعدك على تحديد خيار قوي، ونعرض لك 10 أمثلة لمساعدتك في اتخاذ
إلى المستوى التالي.
ما هي أداة الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟
أداة
تدمج خوارزميات التعلُّم الآلي مع معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لأتمتة المهام الصعبة ببضع نقرات فقط. بدلاً من استخدام الأتمتة المستندة إلى المشغّل، تتعلم هذه الأداة أثناء سيرها، وتتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا لفريقك أثناء تغذيتها بالبيانات. 💡
استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد
متقدم
هي مجرد واحدة من الطرق العديدة التي نرى فيها أن الذكاء الاصطناعي يغيّر التسويق بالعمولة. بالإضافة إلى تبسيط جهودك التسويقية، يستخدم المسوقون بالعمولة الآن على وجه التحديد أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل
- الإحالة التحليل: أدوات الذكاء الاصطناعي تحلل البيانات لمعرفة مصادر الإحالة التي من المرجح أن تقوم بالتحويل حتى تركز فقط على العملاء المحتملين الواعدين
- الحملات الإعلانية:: هل تحتاج إلى تحويلات في إعلانات فيسبوك؟ تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة على تحسين إعلاناتك في الوقت الفعلي لمراعاة تفضيلات جمهورك المستهدف
- الصفحات المقصودة:: يحلل الذكاء الاصطناعي سلوك المستخدم ويقترح تعديلات على الصفحات المقصودة لزيادة التحويلات
- أوصاف منتجات التجارة الإلكترونية: الذكاء الاصطناعي مثالي لكتابة أوصاف المنتجات الجذابة والخالية من الأخطاء المطبعية
ليس لدى شركتك التابعة وقت لتضييعه. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة من أجل تحسين سير عملك وتخصيص (وتسريع) إنشاء المحتوى، وتوسيع نطاق حملاتك دون عناء. 🏋️
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟
قد تحتاج إلى مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة لتنفيذ استراتيجية التسويق بالعمولة الناجحة الخاصة بك، ولكن مع ذلك، نوصي بالبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على هذه الميزات:
- تحسين محركات البحث (SEO): محركات البحث هي مصدر رزق المسوقين بالعمولة. ابحث عن الأدوات التي تتعامل مع البحث عن الكلمات الرئيسية، وإنشاء المحتوى، وتحسين استراتيجية الربط الداخلي الذكية
- سهلة الاستخدام:: كلما كانت سهلة الاستخدام، كلما زادت سرعة استفادةك من أداة التسويق بالعمولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- القوالب:: بالتأكيد، يقوم الذكاء الاصطناعي بالكثير من العمل نيابةً عنك، لكن القوالب ستوفر لك المزيد من الوقت. ابحث عن الأدوات التي تأتي مليئة بالقوالب لجعل إنشاء المحتوى سهلاً مثل نقرة واحدة
- أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي: المحتوى هو الملك في التسويق بالعمولة. ابحث عن أداة مزودة بميزات إنشاء المحتوى لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص الفيديو، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك. من الجيد أيضًا وجود أداة للتحقق من الانتحال
## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة
مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة والمجانية للتسويق بالعمولة ستعزز جهودك في التسويق بالعمولة. إذا كان الوقت قد حان بالنسبة لك لتعزيز التحويلات وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، فهذه هي أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمهمة.
1. انقر فوق
استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط المواد التسويقية مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك
هل تبدو مجموعة تقنيات التسويق لديك ضخمة جدًا؟ إن الطلب من فريقك التنقل بين عدد كبير من المنصات المختلفة هو وصفة لإضاعة الوقت والنتائج السيئة - خاصةً بالنسبة لأعمال التسويق بالعمولة سريعة الوتيرة.
أدخل ClickUp، المفضل لدى الجميع أداة إدارة المشاريع التي تجمع اللوحات البيضاء والمستندات والمهام والتقويمات والأهداف وأدوات الذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد. تعتمد فرق التسويق على ClickUp للتعاون على اللوحات البيضاء، وإثبات المحتوى في المستندات، وتصور تقدمهم في لوحات المعلومات المخصصة. حتى أن ClickUp لديها أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للتسويق بالعمولة.
وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة
استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي في أي مكان في المنصة لتوليد
- أفكار الحملات
- ملخصات المحتوى
- المدونات
- دراسات حالة
- رسائل البريد الإلكتروني
تتيح أداة ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتها من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني
يمكنك أيضًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص المحتوى أو التحقق من حملات البريد الإلكتروني بحثًا عن الأخطاء المطبعية. تم ضبط هذا الذكاء الاصطناعي بدقة لتلبية احتياجات المسوِّقين بحيث تحصل على مساعدة فائقة التحديد لتبسيط عبء العمل.
ClickUp أفضل الميزات
تسجيل جميع الإحالات والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين فيتسويق ClickUp CRM
- اختر من بين أكثر من 100 مشغل قائم علىأتمتة ClickUp
- راقب تقدم فريقك وأهداف مؤسستك على مستوى المؤسسة فيأهداف ClickUp
- الوصولقوالب النقر فوق القوالب لإنشاء خطط محتوى الذكاء الاصطناعي والتقويمات التحريرية وإرشادات العلامة التجارية وخرائط طريق التسويق
- راقب تقدم فريقك وأهداف مؤسستك على مستوى المؤسسة فيأهداف ClickUp
قيود ClickUp
- اختر من بين أكثر من 100 مشغل قائم علىأتمتة ClickUp
- ClickUp AI ليست أداة ذكاء اصطناعي مجانية للتسويق بالعمولة - تحتاج إلى حساب مدفوع للوصول إلى هذه الميزة
- يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يشعر المبتدئون بالارتباك في البداية
أسعار ClickUp ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. أي كلمة
عبر أي كلمة الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة مثل ChatGPT ستخرج لك بعض النصوص، ولكن هذا النص على الأرجح ليس مخصصًا للشركة التابعة لك أهداف التسويق أو إرشادات العلامة التجارية. يعمل Anyword على حل هذه المشكلة. ما عليك سوى إدخال إرشاداتك وقنواتك وأهدافك، وتستخدم المنصة التحليلات التنبؤية لمعرفة ما إذا كان النص الخاص بك يحقق الهدف. 🎯
يحتوي Anyword على نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للتسجيل يخصص مخرجاته بناءً على كيفية تدريبك له. كما يعرض لك أيضًا النص الأفضل أداءً، بحيث يمكنك ببساطة اختيار ما تفضله من بين النصوص الفائزة.
أفضل ميزات Anyword
- هذاأداة سير العمل التسويقية ملحق تعزيز الأداء يسمح لها بالعمل على ChatGPT وNotion AI وCanva والمزيد
- إعادة كتابة نسخة إعلانية ضعيفة الأداء
- اختبار نسخة إعلان A/B تلقائياً بمجرد تدريب الذكاء الاصطناعي على نبرة علامتك التجارية
- ابتكار أفكار محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، وعناوين المدونات، والمزيد
قيود أي كلمة
- يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى المنصة اتصال ووردبريس
- يقول مستخدمون آخرون أن الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا وأحيانًا لا يفي بالغرض
تسعير #### تسعير Anyword
- المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا
- مدفوعة بالبيانات: 79 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا
- الشركات: 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أي كلمة
- G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (380+ تقييم)
3. فراس
عبر فراس تعتبر Frase نفسها أداة ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة تركز على تحسين محركات البحث. تقوم ميزة كاتب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بإنشاء المحتوى والبحث في جوجل للتحقق من كل شيء. أداة Frase's SEO Research مفيدة أيضًا في تحليل منافسيك وإنشاء مدونات تتفوق على المنافسين.
أفضل ميزات Frase
- تصور مقاييس SERP في علامة تبويب البحث للحصول على عرض عالي المستوى لأهداف أدائك
- إنشاء الخطوط العريضة بناءً على نتائج محرك البحث
- كتابة خيارات عناوين جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي
- تحسين المحتوى الحالي باستخدام نموذج موضوعي بديهي من Frase
قيود Frase
- النظام الأساسي ليس بديهيًا للغاية، لذا من الجيد مشاهدة الكثير من البرامج التعليمية قبل استخدامه
- يحذر المستخدمون من الاعتماد على خاصية الحفظ التلقائي لأنها لا تعمل دائماً
تسعير #### Frase
- منفرد: 12.66 دولار شهرياً لمستخدم واحد، تُدفع سنوياً
- أساسي: 38.25 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا
- الفريق: 97.75 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.9/5 (أكثر من 290 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 330 تقييم)
4. سبروت سوشيال
عبر Sprout Social وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية للتسويق بالعمولة. إنها تذكرتك الوحيدة للحصول على عمولات - طالما أنك تنشئ محتوى جذابًا.
Sprout Social عبارة عن منصة ذكية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفر تحليلات التسويق والتجارة الاجتماعية، وتتبع الروابط، والمزيد. يستخدم الذكاء الاصطناعي من Sprout 10 سنوات من البيانات التاريخية لإنشاء نسخة وتحسينها أيضًا.
أفضل ميزات Sprout Social
- يتكامل مع جميع شبكات التواصل الاجتماعي السائدة
- إجراء تحليل للمشاعر والنصوص من خلال تكامل OpenAI الخاص به
- العمل بسرعة على ما يصل إلى 10 سنوات من بيانات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي
- إنشاء إشعارات تنبيهات تنبيهات سبايك للبقاء على اطلاع على المحادثات الناشئة
قيود سبروت سوشيال
- إنه مكلف
- يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب الحصول على دعم العملاء
تسعير سبروت سوشيال
- قياسي: 249 دولارًا شهريًا
- احترافي: 399 دولارًا في الشهر
- متقدم: 499 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات موقع سبروت سوشيال
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 560 تقييم)
5. الدردشة المباشرة
عبر الدردشة المباشرة التسويق بالعمولة ليس عملاً سهلاً، خاصةً إذا كنت تروّج لمنتجات عالية القيمة. يمنحك LiveChat روبوت الدردشة المباشرة لتكوين علاقات مع العملاء، وبناء الثقة، و(نأمل) زيادة التحويلات. 🏆
إنها منصة لخدمة العملاء تجمع بين البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وموقعك الإلكتروني، ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. إذا كان جمهورك المستهدف لديه أسئلة متكررة حول المنتجات التي تروّج لها، فاستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في LiveChat لتحديث نبرة صوتك وتجنب الأخطاء المطبعية في جميع محادثات العملاء.
أفضل ميزات LiveChat
- إنشاء ملخصات دردشة بنقرة واحدة
- يربط LiveChat ممثلي خدمة العملاء البشريين بالموارد لتسريع محادثات العملاء
- استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي لتوسيع وإعادة صياغة محادثاتك
- يقوم الذكاء الاصطناعي LiveChat LiveChat بتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية تلقائياً
قيود الدردشة المباشرة
- يقول العديد من المستخدمين أن النظام به أخطاء
- يقول آخرون إنه من الصعب الحصول على دعم العملاء
تسعير الدردشة المباشرة
- المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الفريق: 41 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الشركات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)
6. أدكريتيف
عبر إعلانات إبداعية الإعلانات باهظة الثمن، لكنها أفضل طريقة لتوليد عملاء محتملين للمسوقين بالعمولة بسرعة. لا يقتصر عمل AdCreative على إنشاء نسخ للحملات الإعلانية فحسب، بل إنه سيصنع أيضًا صورًا إعلانية بقوة الذكاء الاصطناعي. إذا لم يكن لدى مصمم الجرافيك الخاص بك الوقت الكافي لتخصيص الرسومات، فإن أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي هذه تعد إضافة رائعة إلى مجموعة MarTech الخاصة بك. ✨
AdCreative أفضل الميزات
- اطلع على الإعلانات الأفضل أداءً لمنافسيك باستخدام الذكاء الاصطناعي لرؤى المنافسين
- سيقوم AdCreative بإنشاء الصور والنصوص والمزيد لحملاتك التسويقية
- إنشاء محتوى اجتماعي لفيسبوك وInstagram وPinterest وX
- يقوم AdCreative بتحليل إعلاناتك الحالية لاقتراح التحسينات
قيود AdCreative
- ما لم تكن محدداً جداً في مطالباتك، فإن الأداة ستنشئ صوراً متكررة
- يجادل بعض المستخدمين بأن المنصة ليست ذكاءً اصطناعيًا حقيقيًا لأنها تعتمد بشكل كبير على القوالب
تسعير #### تسعير AdCreative
- المبتدئ: 21 دولارًا شهريًا
- القسط: 44 دولارًا في الشهر
- الأقصى: 74 دولارًا في الشهر
- توسيع النطاق: 111 دولارًا أمريكيًا في الشهر
AdCreative التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 510 تقييمات)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 120 تقييم)
7. جيت ريسبونس
عبر GetResponse وأكثر من ذلك. بدأت كمنصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكنها اليوم تنشئ مواقع إلكترونية وصفحات مقصودة وحملات رسائل نصية قصيرة وإعلانات مدفوعة وحتى مسارات التحويل.
استخدم مُنشئ البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل وسطور مواضيع محسّنة ببضع نقرات. حتى أن المنصة تتضمن توصيات منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر رائع للتجارة الإلكترونية.
أفضل ميزات GetResponse
- تصور مسار التحويل من البداية إلى النهاية
- إنشاء مخصصأتمتة التسويق باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات
- يجعل GetResponse من السهل إنشاء محادثات مباشرة عبر الإنترنت مع العملاء
- إنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية بدون تعليمات برمجية
قيود GetResponse
- يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى GetResponse عمليات تكامل أفضل
- واجه آخرون مشاكل في دقة البيانات
تسعير GetResponse
- التسويق عبر البريد الإلكتروني : 15.60 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا
- التسويق التسويق : 48.40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
- التجارة الإلكترونية التسويق: 97.6 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
- GetResponse MAX: 999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات GetResponse
- G2: 4.2/5 (620+ تقييمات)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 470 تقييم)
8. جاسبر
عبر جاسبر Jasper AI هي أداة ذكاء اصطناعي شائعة للتسويق بالعمولة لأنها تناسب العديد من حالات الاستخدام. استخدمه لنسخ التسويق الرقمي ونصوص العروض التقديمية وغير ذلك - بالصوت الذي يناسب هوية علامتك التجارية.
أدوات جاسبر للتسويق بالذكاء الاصطناعي هي المكان الذي يتألق فيه هذا البرنامج حقًا. فهو يتمتع بالقدرة على إنشاء أصول متنوعة لحملات التسويق بالعمولة، خاصة في عملية إنشاء المحتوى. كل ما عليك فعله هو إرسال موجز والبرنامج يتولى الأمر من هناك. ✍️
جاسبر أفضل الميزات
- يقوم Jasper بتحليل نبرة صوتك وقواعد التنسيق
- يتكامل مع Zapier وWebflow وجداول بيانات جوجل
- التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي ووضع علامة على العناصر الجاهزة للمراجعة
- إنشاء قوالب ديناميكية خاصة بك
قيود Jasper
- أحيانًا يكرر Jasper المحتوى
- يقول المستخدمون إن ميزة نغمة الصوت ليست متوفرة بعد
تسعير #### تسعير جاسبر
- المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا
- الفرق: 99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جاسبر: تقييمات ومراجعات جاسبر
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)
9. لومن5
عبر التجويف5 Lumen5 هي أداة ذكاء اصطناعي فريدة من نوعها للتسويق بالعمولة لأنها متخصصة في محتوى الفيديو. في حين أن الفيديو عادةً ما يستغرق الكثير من الوقت والموارد لإنشائه، فإن Lumen5 يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. كما أنك لست بحاجة إلى معرفة كيفية التحرير: ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك إلى المجد التسويقي. 🤩
أفضل ميزات Lumen5
- تحويل مدوناتك الأكثر شعبية إلى مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
- توليد مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق
- استخدم قوالب Lumen5 والصور ولقطات الفيديو للحصول على مظهر احترافي في وقت أقل
- تحدد الخوارزمية تلقائياً طول كل مقطع وموضع النص وتكوين المشهد
قيود Lumen5
- يتخصص Lumen5 في إعادة استخدام المحتوى، لذلك لا يمكنه بالضرورة أن يقول أي شيء جديد
- يفتقر إلى ميزات الاستراتيجية، وجدولة المحتوى، والتحليلات، لذلك ستظل بحاجة إلى مجموعة تقنيات تسويق منفصلة
تسعير Lumen5
- الأساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المبتدئ: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- احترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
Lumen5 التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)
10. براندواتش
عبر براندواتش مثل Sprout Social، Brandwatch هي أداة ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة مصممة خصيصًا لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام هذه المنصة للبحث عن طلب المستهلكين، ومراقبة حسابات علامتك التجارية، وإنشاء المحتوى، والتفاعل مع جمهورك المستهدف. كما أنها تقدم أيضاً رؤى للمحادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعد لكتابة الإعلانات، ورؤى تسويق المحتوى.
أفضل ميزات #### Brandwatch
- مصدر المؤثرين وإدارتهم في منصة واحدة
- التعاون مع فريقك في تقويم تسويقي مشترك
- قم بتخزين جميع الأصول الرقمية في مكتبة Brandwatch المشتركة
- أنشئ بطاقات للملف الشخصي للجمهور حتى تفهم دائمًا من الذي تتحدث إليه
قيود براند ووتش
- يقول بعض المستخدمين أن التحليلات وتصفية البيانات غير كافية على الإطلاق
- ويتمنى آخرون أن يكون للمنصة المزيد من عمليات التكامل الأصلية
تسعير #### تسعير براندواتش
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات براندواتش
- G2: 4.4/5 (أكثر من 560 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 220 تقييم)
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لا يجب أن يستغرق التسويق بالعمولة ساعات من الجهد اليدوي. فباستخدام أداة ذكاء اصطناعي مثل ClickUp، لم يكن من السهل أبدًا أن تجعل فريق التسويق الخاص بك على نفس الصفحة وتوفر الوقت وتعزز معدلات التحويل عبر حملاتك الإعلانية. 🙌
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