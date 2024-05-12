10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة في 2025 (مجانية ومدفوعة)

بصفتك مسوقاً بالعمولة، فأنت تروّج لخدمة أو منتج شخص آخر مقابل عمولة. إنه ترتيب رائع يسمح لك بالتركيز فقط على استراتيجية التسويق بدلاً من ابتكار المنتج أو دعم العملاء.

وإذا لعبت أوراقك بشكل صحيح، فستحصل على بعض مكافآت الإحالة الضخمة لربط المتسوقين المهتمين ببرنامج الإحالة الخاص بك. 💰

الجانب السلبي هو أنك تحتاج إلى إنشاء الكثير من المحتوى للقيام بالتسويق بالعمولة بشكل صحيح - وهذا يستغرق وقتًا طويلاً. من حملات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الصفحات المقصودة، تحتاج إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها لتعزيز المشاركة والتحويلات والعمولات.

فلماذا لا تجرب أداة الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟ تستخدم هذه الأدوات تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وتقسيم الجماهير والتعامل مع المهام الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً بنقرة واحدة على الفأرة. 🖱️

ولكن ليست كل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تستحق وقتك. في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل العديد من الميزات الرئيسية لأدوات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى للتسويق بالعمولة، وسنساعدك على تحديد خيار قوي، ونعرض لك 10 أمثلة لمساعدتك في اتخاذ

حملات التسويق بالعمولة

إلى المستوى التالي.

ما هي أداة الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟

أداة

أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي

تدمج خوارزميات التعلُّم الآلي مع معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لأتمتة المهام الصعبة ببضع نقرات فقط. بدلاً من استخدام الأتمتة المستندة إلى المشغّل، تتعلم هذه الأداة أثناء سيرها، وتتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا لفريقك أثناء تغذيتها بالبيانات. 💡

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

متقدم

أتمتة سير العمل

هي مجرد واحدة من الطرق العديدة التي نرى فيها أن الذكاء الاصطناعي يغيّر التسويق بالعمولة. بالإضافة إلى تبسيط جهودك التسويقية، يستخدم المسوقون بالعمولة الآن على وجه التحديد أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل

الإحالة التحليل : أدوات الذكاء الاصطناعي تحلل البيانات لمعرفة مصادر الإحالة التي من المرجح أن تقوم بالتحويل حتى تركز فقط على العملاء المحتملين الواعدين

: أدوات الذكاء الاصطناعي تحلل البيانات لمعرفة مصادر الإحالة التي من المرجح أن تقوم بالتحويل حتى تركز فقط على العملاء المحتملين الواعدين الحملات الإعلانية : : هل تحتاج إلى تحويلات في إعلانات فيسبوك؟ تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة على تحسين إعلاناتك في الوقت الفعلي لمراعاة تفضيلات جمهورك المستهدف

: هل تحتاج إلى تحويلات في إعلانات فيسبوك؟ تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة على تحسين إعلاناتك في الوقت الفعلي لمراعاة تفضيلات جمهورك المستهدف الصفحات المقصودة : : يحلل الذكاء الاصطناعي سلوك المستخدم ويقترح تعديلات على الصفحات المقصودة لزيادة التحويلات

: يحلل الذكاء الاصطناعي سلوك المستخدم ويقترح تعديلات على الصفحات المقصودة لزيادة التحويلات أوصاف منتجات التجارة الإلكترونية: الذكاء الاصطناعي مثالي لكتابة أوصاف المنتجات الجذابة والخالية من الأخطاء المطبعية

ليس لدى شركتك التابعة وقت لتضييعه. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة من أجل تحسين سير عملك وتخصيص (وتسريع) إنشاء المحتوى، وتوسيع نطاق حملاتك دون عناء. 🏋️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة؟

قد تحتاج إلى مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة لتنفيذ استراتيجية التسويق بالعمولة الناجحة الخاصة بك، ولكن مع ذلك، نوصي بالبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على هذه الميزات:

تحسين محركات البحث (SEO): محركات البحث هي مصدر رزق المسوقين بالعمولة. ابحث عن الأدوات التي تتعامل مع البحث عن الكلمات الرئيسية، وإنشاء المحتوى، وتحسين استراتيجية الربط الداخلي الذكية

محركات البحث هي مصدر رزق المسوقين بالعمولة. ابحث عن الأدوات التي تتعامل مع البحث عن الكلمات الرئيسية، وإنشاء المحتوى، وتحسين استراتيجية الربط الداخلي الذكية سهلة الاستخدام : : كلما كانت سهلة الاستخدام، كلما زادت سرعة استفادةك من أداة التسويق بالعمولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

: كلما كانت سهلة الاستخدام، كلما زادت سرعة استفادةك من أداة التسويق بالعمولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي القوالب : : بالتأكيد، يقوم الذكاء الاصطناعي بالكثير من العمل نيابةً عنك، لكن القوالب ستوفر لك المزيد من الوقت. ابحث عن الأدوات التي تأتي مليئة بالقوالب لجعل إنشاء المحتوى سهلاً مثل نقرة واحدة

: بالتأكيد، يقوم الذكاء الاصطناعي بالكثير من العمل نيابةً عنك، لكن القوالب ستوفر لك المزيد من الوقت. ابحث عن الأدوات التي تأتي مليئة بالقوالب لجعل إنشاء المحتوى سهلاً مثل نقرة واحدة أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي: المحتوى هو الملك في التسويق بالعمولة. ابحث عن أداة مزودة بميزات إنشاء المحتوى لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص الفيديو، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك. من الجيد أيضًا وجود أداة للتحقق من الانتحال

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة

مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة والمجانية للتسويق بالعمولة ستعزز جهودك في التسويق بالعمولة. إذا كان الوقت قد حان بالنسبة لك لتعزيز التحويلات وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، فهذه هي أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمهمة.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط المواد التسويقية مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك

هل تبدو مجموعة تقنيات التسويق لديك ضخمة جدًا؟ إن الطلب من فريقك التنقل بين عدد كبير من المنصات المختلفة هو وصفة لإضاعة الوقت والنتائج السيئة - خاصةً بالنسبة لأعمال التسويق بالعمولة سريعة الوتيرة.

أدخل ClickUp، المفضل لدى الجميع أداة إدارة المشاريع التي تجمع اللوحات البيضاء والمستندات والمهام والتقويمات والأهداف وأدوات الذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد. تعتمد فرق التسويق على ClickUp للتعاون على اللوحات البيضاء، وإثبات المحتوى في المستندات، وتصور تقدمهم في لوحات المعلومات المخصصة. حتى أن ClickUp لديها أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للتسويق بالعمولة.

وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي في أي مكان في المنصة لتوليد

أفكار الحملات

ملخصات المحتوى

المدونات

دراسات حالة

رسائل البريد الإلكتروني

تتيح أداة ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتها من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص المحتوى أو التحقق من حملات البريد الإلكتروني بحثًا عن الأخطاء المطبعية. تم ضبط هذا الذكاء الاصطناعي بدقة لتلبية احتياجات المسوِّقين بحيث تحصل على مساعدة فائقة التحديد لتبسيط عبء العمل.

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل جميع الإحالات والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين فيتسويق ClickUp CRM اختر من بين أكثر من 100 مشغل قائم على أتمتة ClickUp راقب تقدم فريقك وأهداف مؤسستك على مستوى المؤسسة في أهداف ClickUp الوصولقوالب النقر فوق القوالب لإنشاء خطط محتوى الذكاء الاصطناعي والتقويمات التحريرية وإرشادات العلامة التجارية وخرائط طريق التسويق قيود ClickUp

ClickUp AI ليست أداة ذكاء اصطناعي مجانية للتسويق بالعمولة - تحتاج إلى حساب مدفوع للوصول إلى هذه الميزة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يشعر المبتدئون بالارتباك في البداية

أسعار ClickUp ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. أي كلمة

عبر أي كلمة الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة مثل ChatGPT ستخرج لك بعض النصوص، ولكن هذا النص على الأرجح ليس مخصصًا للشركة التابعة لك أهداف التسويق أو إرشادات العلامة التجارية. يعمل Anyword على حل هذه المشكلة. ما عليك سوى إدخال إرشاداتك وقنواتك وأهدافك، وتستخدم المنصة التحليلات التنبؤية لمعرفة ما إذا كان النص الخاص بك يحقق الهدف. 🎯

يحتوي Anyword على نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للتسجيل يخصص مخرجاته بناءً على كيفية تدريبك له. كما يعرض لك أيضًا النص الأفضل أداءً، بحيث يمكنك ببساطة اختيار ما تفضله من بين النصوص الفائزة.

أفضل ميزات Anyword

هذاأداة سير العمل التسويقية ملحق تعزيز الأداء يسمح لها بالعمل على ChatGPT وNotion AI وCanva والمزيد

إعادة كتابة نسخة إعلانية ضعيفة الأداء

اختبار نسخة إعلان A/B تلقائياً بمجرد تدريب الذكاء الاصطناعي على نبرة علامتك التجارية

ابتكار أفكار محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، وعناوين المدونات، والمزيد

قيود أي كلمة

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى المنصة اتصال ووردبريس

يقول مستخدمون آخرون أن الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا وأحيانًا لا يفي بالغرض

تسعير #### تسعير Anyword

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا مدفوعة بالبيانات: 79 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا

79 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا الشركات: 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا

249 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (380+ تقييم)

3. فراس

عبر فراس تعتبر Frase نفسها أداة ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة تركز على تحسين محركات البحث. تقوم ميزة كاتب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بإنشاء المحتوى والبحث في جوجل للتحقق من كل شيء. أداة Frase's SEO Research مفيدة أيضًا في تحليل منافسيك وإنشاء مدونات تتفوق على المنافسين.

أفضل ميزات Frase

تصور مقاييس SERP في علامة تبويب البحث للحصول على عرض عالي المستوى لأهداف أدائك

إنشاء الخطوط العريضة بناءً على نتائج محرك البحث

كتابة خيارات عناوين جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحسين المحتوى الحالي باستخدام نموذج موضوعي بديهي من Frase

قيود Frase

النظام الأساسي ليس بديهيًا للغاية، لذا من الجيد مشاهدة الكثير من البرامج التعليمية قبل استخدامه

يحذر المستخدمون من الاعتماد على خاصية الحفظ التلقائي لأنها لا تعمل دائماً

تسعير #### Frase

منفرد: 12.66 دولار شهرياً لمستخدم واحد، تُدفع سنوياً

12.66 دولار شهرياً لمستخدم واحد، تُدفع سنوياً أساسي: 38.25 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

38.25 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا الفريق: 97.75 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 330 تقييم)

4. سبروت سوشيال

عبر Sprout Social وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية للتسويق بالعمولة. إنها تذكرتك الوحيدة للحصول على عمولات - طالما أنك تنشئ محتوى جذابًا.

Sprout Social عبارة عن منصة ذكية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفر تحليلات التسويق والتجارة الاجتماعية، وتتبع الروابط، والمزيد. يستخدم الذكاء الاصطناعي من Sprout 10 سنوات من البيانات التاريخية لإنشاء نسخة وتحسينها أيضًا.

أفضل ميزات Sprout Social

يتكامل مع جميع شبكات التواصل الاجتماعي السائدة

إجراء تحليل للمشاعر والنصوص من خلال تكامل OpenAI الخاص به

العمل بسرعة على ما يصل إلى 10 سنوات من بيانات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء إشعارات تنبيهات تنبيهات سبايك للبقاء على اطلاع على المحادثات الناشئة

قيود سبروت سوشيال

إنه مكلف

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب الحصول على دعم العملاء

تسعير سبروت سوشيال

قياسي: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا احترافي: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر متقدم: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع سبروت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 560 تقييم)

5. الدردشة المباشرة

عبر الدردشة المباشرة التسويق بالعمولة ليس عملاً سهلاً، خاصةً إذا كنت تروّج لمنتجات عالية القيمة. يمنحك LiveChat روبوت الدردشة المباشرة لتكوين علاقات مع العملاء، وبناء الثقة، و(نأمل) زيادة التحويلات. 🏆

إنها منصة لخدمة العملاء تجمع بين البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وموقعك الإلكتروني، ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. إذا كان جمهورك المستهدف لديه أسئلة متكررة حول المنتجات التي تروّج لها، فاستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في LiveChat لتحديث نبرة صوتك وتجنب الأخطاء المطبعية في جميع محادثات العملاء.

أفضل ميزات LiveChat

إنشاء ملخصات دردشة بنقرة واحدة

يربط LiveChat ممثلي خدمة العملاء البشريين بالموارد لتسريع محادثات العملاء

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي لتوسيع وإعادة صياغة محادثاتك

يقوم الذكاء الاصطناعي LiveChat LiveChat بتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية تلقائياً

قيود الدردشة المباشرة

يقول العديد من المستخدمين أن النظام به أخطاء

يقول آخرون إنه من الصعب الحصول على دعم العملاء

تسعير الدردشة المباشرة

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الفريق: 41 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

41 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 740 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

6. أدكريتيف

عبر إعلانات إبداعية الإعلانات باهظة الثمن، لكنها أفضل طريقة لتوليد عملاء محتملين للمسوقين بالعمولة بسرعة. لا يقتصر عمل AdCreative على إنشاء نسخ للحملات الإعلانية فحسب، بل إنه سيصنع أيضًا صورًا إعلانية بقوة الذكاء الاصطناعي. إذا لم يكن لدى مصمم الجرافيك الخاص بك الوقت الكافي لتخصيص الرسومات، فإن أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي هذه تعد إضافة رائعة إلى مجموعة MarTech الخاصة بك. ✨

AdCreative أفضل الميزات

اطلع على الإعلانات الأفضل أداءً لمنافسيك باستخدام الذكاء الاصطناعي لرؤى المنافسين

سيقوم AdCreative بإنشاء الصور والنصوص والمزيد لحملاتك التسويقية

إنشاء محتوى اجتماعي لفيسبوك وInstagram وPinterest وX

يقوم AdCreative بتحليل إعلاناتك الحالية لاقتراح التحسينات

قيود AdCreative

ما لم تكن محدداً جداً في مطالباتك، فإن الأداة ستنشئ صوراً متكررة

يجادل بعض المستخدمين بأن المنصة ليست ذكاءً اصطناعيًا حقيقيًا لأنها تعتمد بشكل كبير على القوالب

تسعير #### تسعير AdCreative

المبتدئ: 21 دولارًا شهريًا

21 دولارًا شهريًا القسط: 44 دولارًا في الشهر

44 دولارًا في الشهر الأقصى: 74 دولارًا في الشهر

74 دولارًا في الشهر توسيع النطاق: 111 دولارًا أمريكيًا في الشهر

AdCreative التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 510 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 510 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 120 تقييم)

7. جيت ريسبونس

عبر GetResponse وأكثر من ذلك. بدأت كمنصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكنها اليوم تنشئ مواقع إلكترونية وصفحات مقصودة وحملات رسائل نصية قصيرة وإعلانات مدفوعة وحتى مسارات التحويل.

استخدم مُنشئ البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل وسطور مواضيع محسّنة ببضع نقرات. حتى أن المنصة تتضمن توصيات منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر رائع للتجارة الإلكترونية.

أفضل ميزات GetResponse

تصور مسار التحويل من البداية إلى النهاية

إنشاء مخصصأتمتة التسويق باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات

يجعل GetResponse من السهل إنشاء محادثات مباشرة عبر الإنترنت مع العملاء

إنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية بدون تعليمات برمجية

قيود GetResponse

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى GetResponse عمليات تكامل أفضل

واجه آخرون مشاكل في دقة البيانات

تسعير GetResponse

التسويق عبر البريد الإلكتروني : 15.60 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

15.60 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا التسويق التسويق : 48.40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

48.40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا التجارة الإلكترونية التسويق : 97.6 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 97.6 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا GetResponse MAX: 999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات GetResponse

G2: 4.2/5 (620+ تقييمات)

4.2/5 (620+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 470 تقييم)

8. جاسبر

عبر جاسبر Jasper AI هي أداة ذكاء اصطناعي شائعة للتسويق بالعمولة لأنها تناسب العديد من حالات الاستخدام. استخدمه لنسخ التسويق الرقمي ونصوص العروض التقديمية وغير ذلك - بالصوت الذي يناسب هوية علامتك التجارية.

أدوات جاسبر للتسويق بالذكاء الاصطناعي هي المكان الذي يتألق فيه هذا البرنامج حقًا. فهو يتمتع بالقدرة على إنشاء أصول متنوعة لحملات التسويق بالعمولة، خاصة في عملية إنشاء المحتوى. كل ما عليك فعله هو إرسال موجز والبرنامج يتولى الأمر من هناك. ✍️

جاسبر أفضل الميزات

يقوم Jasper بتحليل نبرة صوتك وقواعد التنسيق

يتكامل مع Zapier وWebflow وجداول بيانات جوجل

التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي ووضع علامة على العناصر الجاهزة للمراجعة

إنشاء قوالب ديناميكية خاصة بك

قيود Jasper

أحيانًا يكرر Jasper المحتوى

يقول المستخدمون إن ميزة نغمة الصوت ليست متوفرة بعد

تسعير #### تسعير جاسبر

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد، تُدفع سنويًا الفرق: 99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا

99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر: تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

9. لومن5

عبر التجويف5 Lumen5 هي أداة ذكاء اصطناعي فريدة من نوعها للتسويق بالعمولة لأنها متخصصة في محتوى الفيديو. في حين أن الفيديو عادةً ما يستغرق الكثير من الوقت والموارد لإنشائه، فإن Lumen5 يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. كما أنك لست بحاجة إلى معرفة كيفية التحرير: ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك إلى المجد التسويقي. 🤩

أفضل ميزات Lumen5

تحويل مدوناتك الأكثر شعبية إلى مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

توليد مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق

استخدم قوالب Lumen5 والصور ولقطات الفيديو للحصول على مظهر احترافي في وقت أقل

تحدد الخوارزمية تلقائياً طول كل مقطع وموضع النص وتكوين المشهد

قيود Lumen5

يتخصص Lumen5 في إعادة استخدام المحتوى، لذلك لا يمكنه بالضرورة أن يقول أي شيء جديد

يفتقر إلى ميزات الاستراتيجية، وجدولة المحتوى، والتحليلات، لذلك ستظل بحاجة إلى مجموعة تقنيات تسويق منفصلة

تسعير Lumen5

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المبتدئ: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا احترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Lumen5 التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. براندواتش

عبر براندواتش مثل Sprout Social، Brandwatch هي أداة ذكاء اصطناعي للتسويق بالعمولة مصممة خصيصًا لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام هذه المنصة للبحث عن طلب المستهلكين، ومراقبة حسابات علامتك التجارية، وإنشاء المحتوى، والتفاعل مع جمهورك المستهدف. كما أنها تقدم أيضاً رؤى للمحادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعد لكتابة الإعلانات، ورؤى تسويق المحتوى.

أفضل ميزات #### Brandwatch

مصدر المؤثرين وإدارتهم في منصة واحدة

التعاون مع فريقك في تقويم تسويقي مشترك

قم بتخزين جميع الأصول الرقمية في مكتبة Brandwatch المشتركة

أنشئ بطاقات للملف الشخصي للجمهور حتى تفهم دائمًا من الذي تتحدث إليه

قيود براند ووتش

يقول بعض المستخدمين أن التحليلات وتصفية البيانات غير كافية على الإطلاق

ويتمنى آخرون أن يكون للمنصة المزيد من عمليات التكامل الأصلية

تسعير #### تسعير براندواتش

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات براندواتش

G2: 4.4/5 (أكثر من 560 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 560 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 220 تقييم)

احصل على مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بكل شيء

لا يجب أن يستغرق التسويق بالعمولة ساعات من الجهد اليدوي. فباستخدام أداة ذكاء اصطناعي مثل ClickUp، لم يكن من السهل أبدًا أن تجعل فريق التسويق الخاص بك على نفس الصفحة وتوفر الوقت وتعزز معدلات التحويل عبر حملاتك الإعلانية. 🙌

استفد من قوة أتمتة ClickUp والذكاء الاصطناعي والقوالب والمزيد في برنامجك الإعلاني التابع التالي: أنشئ مساحة عمل ClickUp الخاصة بك الآن مجانًا.