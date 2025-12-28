كيفية استخدام تطبيق ClickUp لسطح المكتب لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

العمل الحديث مجزأ. فأنت تنتقل بين الدردشة والاجتماعات والمستندات والبريد الإلكتروني وأدوات المشاريع لمجرد إكمال سير العمل الأساسي، وهذا التجزؤ يبطئ التنفيذ.

إنه أمر مرهق. ولست وحدك من يشعر بذلك. 😮‍💨

تشير الأبحاث إلى أن الفرق تقضي 61٪ من وقتها في البحث عن المعلومات أو تحديث الأدوات، بينما يتنقل الموظفون بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم، مما يؤدي إلى خسارة ما يقرب من 4 ساعات كل أسبوع لمجرد استعادة التركيز.

ولكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟

يجمع تطبيق ClickUp لسطح المكتب مهامك واتصالاتك ووثائقك ولوحات المعلومات في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل من استخدام الأدوات المتعددة.

في هذا الدليل، ستتعلم كيفية الاستفادة الكاملة منه حتى تتمكن من التحرك بشكل أسرع، والحفاظ على تركيزك، وأخيرًا جعل العمل يسير على ما يرام مرة أخرى.

تثبيت تطبيق ClickUp لسطح المكتب

اتبع هذه الخطوات السريعة لتنزيل تطبيق سطح المكتب وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

متطلبات النظام

قبل تثبيت تطبيق ClickUp لسطح المكتب، تأكد من أن جهازك يلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام:

Windows: يلزم وجود Windows 10 أو إصدار أحدث

macOS: يلزم وجود macOS X 10. 16 أو إصدار أحدث

Linux: التطبيق متاح أيضًا لنظام Linux (تنسيق AppImage)

❗ملاحظة: تطبيق ClickUp لسطح المكتب متاح لجميع خطط ClickUp ويمكن استخدامه من قبل جميع المستخدمين، بما في ذلك الضيوف.

يشارك أحد المستخدمين على Reddit رأيه حول تطبيق ClickUp لسطح المكتب:

ميزة تطبيق سطح المكتب هي أنه أقرب، فلا تحتاج إلى البحث عن علامة تبويب متصفح ClickUp ويمكنك فقط النقر لفتح التطبيق. كما أنه يبدو أسرع، لأنه إذا كان مفتوحًا، فلن يضطر ClickUp إلى التحميل. كما يوفر لك اختصارًا لفتح البحث (CMD J) أو إنشاء مهمة (CMD E) بغض النظر عن التطبيق المفتوح، وهو أمر ممتع للغاية ولا يمكنك القيام به باستخدام المتصفح. جزء البحث رائع للمستخدمين الكثيفين لـ ClickUp. أستخدم تطبيق سطح المكتب في الغالب، لكنني أجد نفسي أستخدم المتصفح من وقت لآخر أيضًا.

خطوات التنزيل والتثبيت

يمكنك تثبيت تطبيق ClickUp لسطح المكتب مباشرة من موقع ClickUp أو، بالنسبة لبعض الأنظمة الأساسية، من متاجر التطبيقات.

📌 لنظام التشغيل Windows:

1. انتقل إلى صفحة تنزيل ClickUp

انتقل إلى صفحة تنزيل ClickUp وانقر على "تنزيل لنظام Windows".

قم بزيارة موقع ClickUp وانقر على زر "تنزيل لنظام Windows" لبدء العملية.

2. قم بتنزيل برنامج التثبيت لنظام التشغيل Microsoft Windows

سيتم إعادة توجيهك إلى متجر Microsoft Store. انقر فوق "تنزيل" للحصول على تطبيق ClickUp.

سيتم إعادة توجيهك إلى متجر Microsoft Store. انقر فوق الزر "تنزيل" للحصول على تطبيق ClickUp عبر المصدر.

3. قم بتشغيل المثبت

افتح ملف ClickUp Installer (.exe) الذي تم تنزيله. إذا طُلب منك ذلك، انقر فوق "تثبيت" في النافذة المنبثقة لمتجر Microsoft Store.

انقر على ملف ClickUp Installer.exe لفتحه عبر المصدر.

في النافذة المنبثقة لمتجر Microsoft Store، انقر فوق "تثبيت" لبدء تثبيت ClickUp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر المصدر.

4. انتظر حتى يتم التثبيت

سيتم تنزيل التطبيق وتثبيته تلقائيًا. بمجرد الانتهاء، يمكنك تشغيل ClickUp من قائمة "ابدأ".

انتظر حتى يكتمل التنزيل. سترى شريط التقدم أثناء تنزيل ClickUp عبر المصدر.

📌 لنظام التشغيل Mac:

قم بتنزيل مثبت macOS

انتقل إلى صفحة تنزيل ClickUp وحدد "تنزيل لنظام Mac".

قم بزيارة موقع ClickUp وانقر على زر "تنزيل لنظام Windows" لبدء العملية.

2. افتح الملف الذي تم تنزيله

انقر نقرًا مزدوجًا على ملف zip الذي تم تنزيله لاستخراجه.

انقر نقرًا مزدوجًا على ملف . exe لبدء التثبيت

3. تثبيت ClickUp

انقر نقرًا مزدوجًا على تطبيق "تثبيت ClickUp" واتبع التعليمات لإكمال التثبيت.

انقر فوق "فتح" للمتابعة في تثبيت ClickUp على macOS.

بعد بدء التنزيل، سترى شريط تقدم يشير إلى أن ClickUp يتم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمجرد اكتمال التنزيل، يمكنك متابعة التثبيت.

يتم تنزيل مثبت ClickUp — يرجى الانتظار أثناء جلب أحدث إصدار

📌 لأجهزة Apple Mac M1 و M2:

1. قم بتنزيل المثبت المخصص لـ M1/M2 من نفس الصفحة

2. انقر نقرًا مزدوجًا على ملف . dmg واسحب تطبيق ClickUp إلى مجلد التطبيقات.

3. من التطبيقات، انقر نقرًا مزدوجًا على صورة قرص ClickUp لإنهاء التثبيت.

الإعداد الأولي وتسجيل الدخول

بعد تنزيل التطبيق، فإن الخطوة التالية هي إعداد مساحة العمل الخاصة بك للبدء.

تشغيل التطبيق: افتح تطبيق ClickUp لسطح المكتب من التطبيقات (Mac/Linux) أو قائمة البدء (Windows)

أدخل بيانات اعتماد ClickUp لتسجيل الدخول

حدد مساحة العمل: إذا كنت تنتمي إلى عدة مساحات عمل، فسيُطلب منك تحديد مساحة العمل التي تريد الوصول إليها. تعيين الأذونات: قد يطلب التطبيق أذونات للإشعارات وتكاملات النظام. وافق على هذه الأذونات للحصول على أفضل تجربة تخصيص الإعدادات: يمكنك الوصول إلى الإعدادات الخاصة بسطح المكتب من خلال النقر على صورتك الرمزية في الزاوية العلوية اليمنى واختيار إعدادات سطح المكتب. هنا، يمكنك:

تمكين/تعطيل التشغيل عند بدء التشغيل

تخصيص الإشعارات

تعيين اختصارات لوحة المفاتيح

تعتمد رؤية مساحة العمل والإعدادات المتاحة على دور المستخدم وأذوناته:

انقر على أيقونة "الإعدادات" أو "الأشخاص" لإدارة إعدادات مساحة العمل وصفحة الأشخاص

يمكن للضيوف والأعضاء المحدودين الوصول إلى سلة مهملات مساحة العمل ومركز التطبيقات والقوالب.

الأعضاء والمسؤولون والمالكون يمكنهم رؤية قسم إدارة الذي يحتوي على التطبيقات والحقول المخصصة والأتمتة والمزيد.

قم بتعيين دور مخصص عن طريق تحديد القائمة المنسدلة للدور بجوار المستخدم في عمود الدور

أنت الآن جاهز لاستخدام جميع وظائف ClickUp في بيئة سطح مكتب مخصصة!

🧠 حقيقة ممتعة: أول "تطبيق سطح مكتب" لم يكن موجودًا في الواقع على جهاز كمبيوتر مكتبي. في عام 1964، أطلقت IBM آلة الكتابة Magnetic Tape Selectric Typewriter، وهي آلة كتابة يمكنها تخزين النصوص على شريط مغناطيسي حتى يتمكن المستخدمون من تحرير المستندات وإعادة طباعتها دون الحاجة إلى إعادة كتابة الصفحات بالكامل.

التنقل في واجهة سطح المكتب

بعد تثبيت تطبيق سطح المكتب، حان الوقت لفهم مكان كل شيء حتى تتمكن من العمل بشكل أكثر ذكاءً منذ البداية.

شريط التنقل العام

شريط التنقل العام هو القائمة العمودية الموجودة في أقصى يسار تطبيق سطح المكتب. وهو بمثابة مركز يتيح لك الوصول إلى مساحاتك وأدواتك ومناطق التعاون دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب أو النوافذ.

📌 إليك ما يمكنك الوصول إليه هنا:

الشريط الجانبي الرئيسي

الشريط الجانبي للمساحات

ميزات أخرى، مثل الدردشة والمستندات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء وغيرها

ثبت أو قم بإلغاء تثبيت الميزات لتخصيص ما يظهر في شريطك

⭐ مكافأة: كل فريق يعمل بطريقة مختلفة، و ClickApps يساعد تطبيقك على التكيف. هذه هي ميزات التبديل التي تسمح لمالكي مساحة العمل بتنشيط وظائف محددة لتتناسب مع سير عملهم. بعض الميزات المفضلة عبر الفرق تشمل: مستويات الأولوية

تعليقات مترابطة

تكامل Zoom

حدود العمل قيد التنفيذ (WIP)

معرفات المهام المخصصة

نظرة عامة على الشريط الجانبي للصفحة الرئيسية والمساحات

في شريط التنقل العام، ستجد شريطين جانبيين رئيسيين يوجهان سير عملك. فيما يلي شرح موجز لكيفية عملهما ومتى تستخدم كل منهما.

الشريط الجانبي الرئيسي

افصل المهام الشخصية عن سير عمل الفريق باستخدام الشريط الجانبي المخصص للصفحة الرئيسية

تحتفظ الشريط الجانبي الرئيسي بكل ما يهمك شخصيًا في مكان واحد. ويشمل:

البريد الوارد : الوصول إلى الإشعارات والإشارات والتعليقات المخصصة

مهامي : عرض جميع المهام المخصصة لك

الردود : شاهد الردود على سلاسل المحادثات التي تتابعها

المساحات : تصفح التسلسل الهرمي بالكامل

القنوات والرسائل المباشرة: تواصل مع فريقك

شريط الجانب Spaces

قم بتوسيع/طي العناصر لفتح/إغلاق التفاصيل والحفاظ على تنظيم عملك

تمنحك شريط الجانب Spaces عرضًا منظمًا لكل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك. وقد تم تصميمه بناءً على هرمية ClickUp، وهي الإطار الأساسي الذي ينظم كل أعمالك.

نظم وهيكل سير عملك بالكامل باستخدام ClickUp Hierarchy

هنا، ستجد:

جميع المهام: المكان الذي يضم كل ما تعمل عليه شركتك

المساحات: مجموعات للأقسام والفرق

المجلدات: طبقات اختيارية لتنظيم القوائم ذات الصلة داخل المساحات

القوائم: مجموعات من المهام ذات هدف أو سير عمل مشترك

عرض المهام

أضف مهام جديدة باستخدام الزر + Add Task أو استخدم اختصارات لوحة المفاتيح مثل Cmd + E (على Mac) وCtrl + E (على Windows)

لوحة إدارة المهام هي منطقة مساحة العمل الرئيسية حيث تتفاعل مع مهام ClickUp بعد تحديد مساحة أو مجلد أو قائمة من الشريط الجانبي.

المهام هي اللبنات الأساسية لعملك التي تتيح لك تسجيل الإجراءات وإضافة التفاصيل والتعاون وإنجاز العمل.

قم بتفويض المسؤوليات وتحديد أولويات عبء العمل مباشرة من ClickUp Task

يمكنك تعيين المهام لشخص واحد أو أكثر، أو حتى لفرق أو ضيوف بأكملها عندما تسمح الأذونات بذلك. يمكنك أيضًا إضافة متابعين لا يمتلكون المهمة ولكنهم بحاجة إلى البقاء على اطلاع. ولمساعدة الجميع على التركيز على العمل المناسب في الوقت المناسب، تتضمن أولويات مهام ClickUp أربعة مستويات (عاجل، عالي، عادي، ومنخفض)، مما يسهل نقل الأهمية في لمحة.

قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك لزيادة الوضوح باستخدام الحالات والحقول المخصصة في ClickUp

إلى جانب الأولوية، تدعم كل مهمة سمات غنية وقابلة للتكوين يمكن تخصيصها بالكامل لتتناسب مع طريقة عمل فريقك.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حالات مخصصة في ClickUp مثل الكتابة والتصوير والتحرير والمراجعة والنشر لخط إنتاج الفيديو، بدلاً من فرض نهج قياسي "مهام مطلوبة، قيد التنفيذ، منجزة".

في نفس المهمة، تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تتبع تفاصيل مثل المواهب المحجوزة والمنصة (YouTube وInstagram وTikTok) والوقت المقدر للتنفيذ وحالة الموافقة على الميزانية.

🚀 ميزة ClickUp: قم بتبديل وجهات النظر دون تغيير أو فقدان أي بيانات باستخدام ClickUp Views. على سبيل المثال، يمكنك تنظيم العمل في عرض قائمة ClickUp، وإدارة التدفق على لوحة Kanban، وتخطيط الجداول الزمنية باستخدام Gantt أو Timeline، وجدولة المواعيد النهائية من التقويم، ومراجعة البيانات في تخطيط الجدول، أو تخطيط الأفكار من خلال خريطة ذهنية. استخدم ClickUp Views لرؤية عملك بالشكل الأكثر منطقية

المستندات والمفكرة

يوفر برنامج إدارة المشاريع أداتين مدمجتين لتدوين الملاحظات، كل منهما مصممة لأنواع مختلفة من المحتوى.

ClickUp Docs

تساعدك المستندات في ClickUp على إنشاء قاعدة معرفية موحدة حيث تدعم الوثائق بشكل مباشر سير العمل وتنفيذ المشاريع.

يوفر التعاون في الوقت الفعلي مع زملاء الفريق من خلال تنسيقات غنية مثل الرؤوس وقوائم المراجعة والجداول والتضمينات واللافتات والمزيد.

أرفق مستندات ClickUp بالمهام أو القوائم أو المجلدات أو المساحات لاكتشافها بشكل أسرع

📌 إليك كيفية الوصول إلى المستندات:

من شريط التنقل العام > المستندات

من أي مساحة أو مجلد أو قائمة تحتوي على عرض مستند

قم بإنشاء مستندات داخل المهام كمحتوى مرفق

ClickUp Notepad

أنشئ مساحة شخصية لك في ClickUp Notepad. إنه مثالي لتدوين الأفكار والملاحظات السريعة والتخطيط اليومي.

حوّل الأفكار السريعة إلى عمل قابل للتنفيذ في أي وقت عن طريق تدوينها في ClickUp Notepad

إليك ما يمكنك القيام به في Notepad:

اكتب ملاحظات سريعة بنص منسق

أنشئ قوائم مهام شخصية

إرفاق الملفات والأصول الداعمة

حوّل الملاحظة إلى مهمة أو مستند عندما تكون جاهزًا للمشاركة

❗️ ملاحظة: يظل المفكرة خاصًا ما لم تشارك المحتوى صراحةً عن طريق تحويله.

الدردشة والتعاون

يجمع ClickUp Chat الرسائل والملاحظات والتعاون القائم على المستندات في مكان واحد حتى يتمكن فريقك من العمل معًا دون الاعتماد على أدوات اتصال خارجية.

شارك الإعلانات المنسقة والتحديثات المنظمة باستخدام المنشورات في ClickUp Chat

يتيح لك التطبيق ما يلي:

نظم المحادثات حسب المشروع أو الموضوع أو الفريق باستخدام القنوات

تحدث بشكل خاص أو في مجموعات صغيرة باستخدام الرسائل المباشرة

حافظ على تركيز المناقشات باستخدام المواضيع و الردود المترابطة.

قم بإخطار الأشخاص أو الفرق بأكملها باستخدام @mentions

أنشئ المهام على الفور من أي رسالة دردشة

استضف اجتماعات صوتية/مرئية غير متزامنة مباشرة من الدردشة باستخدام ClickUp SyncUps

💡 نصيحة احترافية: التعاون الجيد لا يجب أن يقتصر على الملاحظات اللاصقة. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكن لفريقك رسم المخططات والتواصل وتبادل الأفكار معًا. لإنشاء لوحة بيضاء في تطبيق سطح المكتب: اكتب /Whiteboard في مهمة أو مستند لتضمين واحد

استخدم Whiteboards Hub لتنظيم لوحات الكتابة البيضاء والبحث فيها وإنشاء لوحات جديدة.

أنشئ من مساحة أو مجلد أو قائمة باستخدام رمز +

أضف كـ عرض إلى أي مكان باستخدام + إضافة في شريط العروض حوّل الأفكار وقم بتنظيمها في مهام باستخدام ClickUp Whiteboards

الإشعارات والتذكيرات

تحكم في تركيزك باستخدام إعدادات الإشعارات في ClickUp

لا ينبغي أن يكون البقاء على اطلاع على آخر المستجدات على حساب تركيزك. تتيح لك إشعارات ClickUp البقاء على اطلاع على تغييرات المهام والتعليقات والمهام والإشارات وأنشطة الدردشة وتغييرات مواعيد الاستحقاق والمزيد.

📌 ستراها في:

صندوق الوارد (مركز التحكم في الإشعارات)

نوافذ منبثقة على سطح المكتب/المتصفح

البريد الإلكتروني

إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول

🔔 اضبط التنبيهات وفقًا لأسلوب عملك باستخدام:

إعدادات الإشعارات المسبقة: افتراضي، مركّز، الإشارات فقط، أو مخصص بالكامل

قواعد كل مساحة عمل: أنماط تركيز مختلفة لفرق مختلفة

التحكم في الدردشة لكل قناة: كتم صوت الدردشة الجماعية، والبقاء في حالة تأهب للطلبات المباشرة

الإشعارات الذكية: قم بتأخير الإشعارات أثناء نشاطك في ClickUp

تأجيل، مسح، إلغاء متابعة المواضيع: حافظ على نظافة صندوق الوارد وتركيزه

تعد تذكيرات ClickUp مثالية للقيام بمهام سريعة مثل إرسال متابعة أو الحصول على ملف أو التواصل مع زميل في الفريق، دون إنشاء مهمة كاملة.

بسّط سير عملك عن طريق تحديد تذكيرات ClickUp المكتملة

📌 إليك ما يمكنك القيام به:

إنشاء تذكيرات من أي مكان (اختصار: R )

أضف المكلفين والمواعيد النهائية والملاحظات والمرفقات

حوّل التذكيرات إلى مهام عندما يتسع نطاق العمل

عندما يحين موعد التذكيرات، تظهر تلقائيًا في علامة التبويب "البريد الوارد الأساسي".

🧠 حقيقة ممتعة: يظهر انتشار الذكاء الاصطناعي بوضوح في حقيقة أن 7.2٪ فقط من الفرق تقول إن إعدادات الذكاء الاصطناعي لديها فعالة، وهذا بالضبط ما يجعل ClickUp مناسبًا.

بدلاً من التوفيق بين مهام متفرقة، تريد الفرق مكانًا واحدًا يجمع بين عملهم والذكاء الاصطناعي. يقلل نهج ClickUp الموحد من التبديل المستمر بين السياقات الذي يتسبب في معظم هذا الجهد الضائع.

استخدام ميزات ClickUp على سطح المكتب

الآن بعد أن تعرفت على واجهة التطبيق، حان الوقت لبدء استخدام ClickUp.

يشرح لك هذا القسم الميزات الرئيسية لمساعدتك في استخدام ClickUp للمهام الشخصية دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. 📝

ClickUp Brain و BrainGPT

ClickUp Brain هو الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp. يمكنه تلخيص المهام والمواضيع، ومساعدتك في صياغة المحتوى وإعادة كتابته، والإجابة على الأسئلة باستخدام السياق الموجود بالفعل داخل مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك الوصول إلى ClickUp Brain عبر شريط أوامر الذكاء الاصطناعي والشريط الجانبي للذكاء الاصطناعي وشريط الأدوات وعناوين المواقع وفي المستندات والمهام وصندوق الوارد والتعليقات

📌 إليك كيفية استخدام ClickUp AI:

لخص المهام والمستندات ومواضيع الدردشة والإشعارات الطويلة

أنشئ محتوى جديدًا وتحديثات للمشاريع وملخصات للأنشطة اليومية وملخصات لأنشطة الفريق

ترجم المحتوى على الفور، في أي مكان في ClickUp

ابحث في الويب والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive أو GitHub

اذكر المهام والمستندات والأشخاص مباشرة في المطالبات للحصول على إجابات دقيقة

قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي في أي مكان عن طريق كتابة @brain للحصول على إجراءات سريعة أو ملخصات ذكية.

استخدم أوامر /AI Slash لإصلاح النص أو إعادة كتابة المحتوى أو إثارة أفكار جديدة بناءً على المكان الذي يوجد فيه المؤشر بالضبط.

حدد الأعمال المتوقفة ودمج عناصر العمل في المهام باستخدام ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

الآن، هنا حيث تصبح الأمور مثيرة. إذا كان ClickUp Brain هو الذكاء داخل التطبيق، فإن ClickUp BrainGPT هو رفيقك المكتبي الذي يعمل بالصوت أولاً، ويعمل عبر جهاز الكمبيوتر بأكمله.

اطرح أسئلة، وأنشئ محتوى، أو ابحث في عملك دون مقاطعة سير العمل باستخدام ClickUp BrainGPT

نظرًا لأنه يدعم نماذج AI متعددة، يمكنك اختيار العقل المناسب للمهمة، مثل ClickUp Brain للحصول على إجابات العمل في السياق، أو التبديل إلى ChatGPT أو Claude أو Gemini عندما تريد أسلوبًا مختلفًا من التفكير أو الإبداع.

الإنتاجية التي تركز على الصوت أولاً

أحد أكثر الأدوات المفيدة في الحياة اليومية؟ ClickUp Talk-to-Text، الذي يساعدك على العمل بسرعة تصل إلى 4 أضعاف.

تكشف إحصائيات إجهاد الكتابة أن 72٪ من العاملين يعانون من عدم الراحة المرتبطة بالكتابة. ولكن مع هذه الميزة، يمكنك إنهاء التقارير أو الاجتماعات أو النصوص أو تحديثات أصحاب المصلحة دون لمس لوحة المفاتيح. ما عليك سوى الضغط على fn والبدء في التحدث.

أملي تحديثات المهام وصيغ الرسائل بدون استخدام اليدين باستخدام ClickUp Talk-to-Text في BrainGPT

نظرًا لأن هذا التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي السياقي مرتبط بعملك، يمكنك أن تقول "@Jamie" أو تشير إلى مهمة أو مستند، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بربط كل شيء بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يكتب BrainGPT بطلاقة بأكثر من 50 لغة.

بسّط البحث وإدارة المهام باستخدام ClickUp BrainGPT

كما تم تحسين ميزة البحث بشكل كبير. بدلاً من البحث في التطبيقات واحدًا تلو الآخر، يوفر لك BrainGPT ميزة البحث الشامل عبر ClickUp والويب والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive أو GitHub.

📌 إليك كيفية تثبيت ClickUp BrainGPT

انقر على زر "تنزيل على سطح المكتب" للحصول على ClickUp BrainGPT على سطح المكتب الخاص بك

انتقل إلى صفحة ClickUp BrainGPT الرسمية وقم بتنزيل BrainGPT لنظام التشغيل macOS أو Windows قم بالتثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لنظام macOS:

قم بتنزيل المثبت .dmg

افتح الملف الذي تم تنزيله

اسحب تطبيق BrainGPT إلى مجلد التطبيقات الخاص بك

قم بتشغيل BrainGPT من التطبيقات

لنظام التشغيل Windows:

قم بتنزيل المثبت exe

انقر نقرًا مزدوجًا على المثبت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

استخدم بيانات اعتماد حساب ClickUp لتسجيل الدخول

📮 ClickUp Insight: 24٪ من الناس يحلمون بـ "علامة تبويب رئيسية" تتولى كل شيء في وقت واحد. المنطق بسيط: أدمغتنا ليست مصممة للتعامل مع عشرات علامات التبويب المفتوحة، وكل نافذة جديدة تضيف ضغطًا خفيًا وعبئًا معرفيًا، حتى لو لم تلاحظ ذلك. 🧠 مع ClickUp BrainGPT، يمكنك تجميع المعلومات في مكان واحد والبحث عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة واسترداد ما تحتاجه على الفور. يوفر لك هذا المساعد المكتبي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي نقطة وصول واحدة دون القلق من إبقاء كل شيء مفتوحًا. فوضى أقل، ضغط أقل، تحكم أكبر. ✨

وكلاء الذكاء الاصطناعي

وكلاء الطيار الآلي والوكلاء الخارقون يساعدون مساحة عملك على العمل بنفسها، بحيث لا تضيع التحديثات في الدردشة ولا تضيع بنود العمل في ملاحظات الاجتماعات.

وكلاء الطيار الآلي (مساعدون يعملون دائمًا ويستندون إلى القواعد)

يمكن لوكلاء Autopilot اتخاذ إجراءات في موقع معين، مثل مساحة أو مجلد أو قائمة أو قناة دردشة، بناءً على القواعد التي تحددها. على سبيل المثال، يمكنهم نشر تحديثات متكررة أو تلخيص الأنشطة أو الإجابة على الأسئلة المتكررة أو تحويل الرسائل إلى عمل منظم عند حدوث محفز.

عند إعداد أحدها، عادةً ما تحدد ما يلي:

المحفز: وقت محدد، رسالة جديدة، مهمة تم إنشاؤها/تحديثها، إلخ.

الشروط: قواعد اختيارية تحدد متى يجب على الوكيل التصرف (الكلمات الرئيسية والأولوية والحالة والمسؤول المكلف وغير ذلك)

الإجراء (الإجراءات): ما يجب القيام به (نشر ملخص، إنشاء أو تحديث مهمة، تعيين مالك، إضافة تعليق، والمزيد)

المعرفة: ما يمكن أن تشير إليه (المهام والمستندات والقنوات التي تسمح بها)

أضف شروط أتمتة ClickUp أسفل محفز الوكيل

إذا كنت ترغب في البدء بسرعة، يمكنك تمكين خيارات الوكيل المعدة مسبقًا (تختلف التوفر حسب مساحة العمل والخطة)، مثل:

وكيل التقرير الأسبوعي

وكيل التقرير اليومي

Team StandUp Agent

وكيل الردود التلقائية

أجب على استفسارات الفريق في لمح البصر باستخدام ClickUp Agents

الوكلاء الفائقون (وكلاء متخصصون يشبهون الأدوار لتنفيذ أعمق)

Super Agents هي الطبقة المتقدمة لإنشاء وكلاء متخصصين "يشبهون الأدوار"، مثل فرز الطلبات، وتنسيق المشاريع، أو معالجة التصعيد.

ما يميز Super Agents هو أنه يمكنك إعطائهم تعليمات أوضح ونطاق معرفي محدد، بحيث يتصرفون بشكل متسق ويمكنهم التعامل مع سير عمل أكثر تعقيدًا ومتعدد الخطوات. بدلاً من "الذكاء الاصطناعي الذي يلخص"، تم تصميم Super Agents ليكون "الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في تشغيل العملية".

مثال: في قناة الإطلاق، ينشر الأشخاص تحديثات مثل "التصميم معطل" أو "نحتاج إلى الموافقة بحلول يوم الجمعة". يمكن للوكيل الفائق اكتشاف الطلب وإنشاء المهمة المناسبة أو تحديثها وتعيين المالك وتحديد تاريخ الاستحقاق أو قاعدة التصعيد ومواصلة تنفيذ الخطة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات وشخصيات معدة مسبقًا باستخدام ClickUp Super Agents

كيفية تنشيط أو إدارة الوكلاء

انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة أو قناة الدردشة حيث يجب أن يعمل الوكيل. انقر على أيقونة Agents (رمز الروبوت/الذكاء الاصطناعي) اختر خيارًا مسبقًا أو حدد إنشاء وكيل مخصص قم بتكوين Trigger → Conditions → Actions → Knowledge، ثم قم بتشغيله

اكتشف أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنتاجية المبيعات وأتمتة CRM. 👇🏼

لوحات المعلومات والتقارير

تجمع لوحات معلومات ClickUp المقاييس والتحديثات والرؤى باستخدام البطاقات (اللبنات الأساسية لكل لوحة معلومات). تستخرج كل بطاقة بيانات حقيقية ومباشرة من مساحة العمل الخاصة بك وتحولها إلى شيء مرئي وقابل للتتبع ويمكن اتخاذ إجراءات بشأنه.

خصص طريقة مراقبة التقدم باستخدام لوحات معلومات ClickUp مع البطاقات

يتم تنظيم البطاقات في فئات حتى تتمكن من العثور بسرعة على البيانات التي تريد عرضها:

المميز: بطاقات شائعة وجديدة يمكنك إضافتها دون تفكير مطول

بطاقات AI : أضف ClickUp Brain إلى تقاريرك باستخدام بطاقات مثل: AI Brain: قم بتشغيل مطالبات مخصصة لاستخراج رؤى أو ملخصات AI StandUp: اعرض ما قمت بالعمل عليه خلال فترة زمنية محددة AI Team StandUp: ملخصات مجمعة حسب أعضاء الفريق المحددين أضف ClickUp Brain إلى تقاريرك باستخدام بطاقات مثل:قم بتشغيل مطالبات مخصصة لاستخراج رؤى أو ملخصاتاعرض ما قمت بالعمل عليه خلال فترة زمنية محددةملخصات مجمعة حسب أعضاء الفريق المحددين

AI Brain: قم بتشغيل مطالبات مخصصة لاستخراج رؤى أو ملخصات

احصل على فحص شامل لحالة التطبيق باستخدام بطاقة الملخص التنفيذي ClickUp AI

مخصص (الرسوم البيانية): أنشئ تقاريرك المرئية الخاصة. تتضمن بعض الخيارات الرسوم البيانية الشريطية والدائرية والخطية.

بطاقة السباقات: تتبع التقدم بطريقة مرنة، مثل مخططات Burndown ومخططات Velocity وعبء عمل Sprint

تتبع الوقت: مثالي لإدارة الفواتير والموارد. اعرض الساعات مجمعة حسب المكلف بالمهمة أو المهمة أو المشروع

بناءً على خطتك، يمكنك تصدير البطاقات الفردية بتنسيق PDF أو PNG أو JPEG أو SVG أو حتى CSV. هل تريد مشاركة العرض بالكامل؟ قم بتصدير لوحة التحكم بالكامل بتنسيق PDF للوصول السريع إليها دون اتصال بالإنترنت.

🔍 هل تعلم؟ وجدت دراسة Total Economic Impact™ (TEI) التي أجرتها Forrester أن مؤسسة مركبة تستخدم ClickUp حققت عائد استثمار بنسبة 384٪ ووفرت 92400 ساعة إنتاجية بحلول السنة الثالثة من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وهذا يعادل تقريبًا 44 عامًا من العمل بدوام كامل للموظفين (بافتراض 2080 ساعة عمل لكل عام بدوام كامل)، يتم الوصول إليه بحلول العام الثالث.

التكاملات

إذا كان عمل فريقك موزعًا على عشرات التطبيقات المختلفة، فإن تكاملات ClickUp تساعدك على تجميعها معًا دون عناء توسع SaaS.

يوفر ClickUp العشرات من عمليات الدمج الجاهزة للاستخدام مع أدوات مثل Slack وGoogle Calendar وGitHub وEmail وHubSpot وCalendly وOffice 365 وحتى Notion، مما يحل مشكلة توسع العمل داخل ClickUp.

استخدام تكامل ClickUp Slack:

حوّل رسائل Slack إلى مهام ClickUp دون مغادرة الدردشة

تلقي تحديثات المهام في الوقت الفعلي في القنوات التي تختارها

قم بتشغيل إشعارات Slack باستخدام الأتمتة (مثل تغييرات تاريخ الاستحقاق)

ما يمكنك القيام به باستخدام مختلف تكاملات ClickUp Google Workspace:

أرفق ملفات Google Drive وأنشئها وابحث عنها داخل ClickUp

مزامنة أحداث ومهام تقويم Google في كلا الاتجاهين

ابحث في صندوق بريد Gmail الخاص بك دون مغادرة ClickUp

العمل مع تكامل ClickUp GitHub:

قم بتوصيل المستودعات بـ Spaces للحصول على رؤية تلقائية للمشكلات وطلبات السحب

اربط الالتزامات والفروع وطلبات السحب بمهام ClickUp

ابحث في ملفات GitHub باستخدام البحث المتصل

نصائح لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

يوفر لك تطبيق ClickUp لسطح المكتب طرقًا أسرع لإنجاز المهام. استخدم هذه النصائح السريعة للحفاظ على تركيزك، والتنقل بين المهام بسلاسة، ومواصلة العمل على المسار الصحيح.

اعمل عبر سير عمل متعدد النوافذ

عندما تتعامل مع أولويات متعددة، قد يؤدي التبديل بين علامات التبويب إلى إبطاء عملك. يحل تطبيق ClickUp لسطح المكتب هذه المشكلة من خلال السماح لك بفتح المستندات والمهام ولوحات المعلومات جنبًا إلى جنب.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من إنتاجية النوافذ المتعددة في ClickUp:

الرجوع والتحديث في نفس الوقت: احتفظ بوثيقة المشروع مفتوحة أثناء تحديث المهام ذات الصلة في نافذة أخرى

المراقبة والتنفيذ بالتوازي: شاهد تحديث لوحات المعلومات كل 30 دقيقة وتتبع الوقت في مساحة العمل بأكملها

الرجوع المرجعي بسهولة: قارن المستندات، وراجع المهام المتعددة، أو تحقق من صحة التفاصيل عبر المصادر

حافظ على تنظيمك بطريقتك الخاصة: اجعل الأعمال ذات الأولوية مرئية حتى لا يفوتك أي شيء

حافظ على إنتاجيتك في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

لا يوجد اتصال Wi-Fi؟ لا مشكلة.

يحافظ وضع ClickUp غير المتصل بالإنترنت على استمرار عملك حتى عند انقطاع اتصالك بالإنترنت، مما يجعله أحد أساسيات العمل من المنزل التي لا تدرك أنك بحاجة إليها حتى تبدأ في استخدامه. وهو متاح في جميع الخطط ويعمل على الويب وتطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول.

عندما يكتشف ClickUp أنك غير متصل بالإنترنت، سيقوم بإعلامك حتى تتمكن من الاستمرار في العمل دون أن تفوتك أي شيء.

📌 إليك ما يمكنك القيام به دون اتصال بالإنترنت:

1️⃣ إنشاء المهام والتذكيرات

استمر في تسجيل الأفكار والعمل كما لو كنت متصلاً بالإنترنت

تتم مزامنة المهام والتذكيرات الجديدة تلقائيًا بمجرد عودة الاتصال

ملاحظة سريعة: لا يمكنك إنشاء مهام فرعية أثناء العمل دون اتصال بالإنترنت، ولكن يمكنك تحويل المهام إلى مهام فرعية لاحقًا.

2️⃣ عرض المهام والملاحظات التي فتحتها مؤخرًا

كل ما يتم تخزينه محليًا يظل متاحًا

تحقق من التفاصيل والملاحظات المرجعية وحافظ على تنظيمك من أي مكان

استخدم الاختصارات للتحرك بشكل أسرع

فيما يلي قائمة شاملة بمفاتيح الاختصار الأساسية في ClickUp للتنقل وتنفيذ الإجراءات بكفاءة في تطبيق ClickUp لسطح المكتب:

ملاحظة: تستخدم معظم اختصارات لوحة المفاتيح في ClickUp الإعدادات الافتراضية الشائعة ولا يمكن تخصيصها. ومع ذلك، يمكن تغيير بعض اختصارات تطبيق سطح المكتب (مثل "إنشاء مهمة جديدة" و"فتح مركز الأوامر") في إعدادات تطبيق سطح المكتب. للاطلاع على الاختصارات المتاحة أو تعديلها، تحقق من إعداداتك الشخصية أو إعدادات مساحة العمل.

اختصارات عالمية

الإجراء اختصار Mac اختصار Windows إنشاء مهمة جديدة Cmd + E Ctrl + E إنشاء تذكير R R افتح شريط أوامر AI (على مستوى سطح المكتب) Cmd + J Ctrl + J افتح شريط أوامر AI (داخل التطبيق) Cmd + K Ctrl + K افتح المفكرة N أو P N أو P إظهار/إخفاء الشريط الجانبي Cmd + \ Ctrl + \ التمرير إلى الموضع الحالي في الشريط الجانبي Cmd + I Ctrl + I

ملاحظة: يفتح Cmd/Ctrl + J شريط أوامر الذكاء الاصطناعي من أي مكان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كان تطبيق سطح المكتب قيد التشغيل. يفتح Cmd/Ctrl + K الشريط داخل نافذة التطبيق.

ملاحظة: يفتح Cmd/Ctrl + J شريط أوامر الذكاء الاصطناعي من أي مكان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كان تطبيق سطح المكتب قيد التشغيل. يفتح Cmd/Ctrl + K الشريط داخل نافذة التطبيق.

اختصارات المهام

الإجراء اختصار تغيير الحالة Shift + S إضافة تعليق Shift + M تحديد التاريخ Shift + D تعيين المكلف Shift + A تعيين مهمة لنفسك M أضف إلى الأولويات Option + A (Mac) / Alt + A (Win) المؤقت Shift +. العلامة Shift + L المهمة الفرعية Shift + T الأولوية Shift + P التنقل بين المهام في قائمة Ctrl + Shift + سهم لليسار/لليمين

اختصارات محرر النصوص

الإجراء اختصار Mac اختصار Windows أوامر Slash / / ذكر المستخدم @ @ ذكر المهمة @@ @@ ذكر المستند @@@ @@@ تحرير أحدث تعليق سهم لأعلى سهم لأعلى أضف رموز تعبيرية : : لصق النص/الصور Cmd + V Ctrl + V ارتباط تشعبي (نص مميز) Cmd + K Ctrl + K تكرار النص المحدد Cmd + D Ctrl + D محاذاة النص إلى اليسار Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L محاذاة النص إلى اليمين Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R محاذاة النص في المنتصف Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E تنسيق الكود المضمن Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C إنشاء قائمة نقطية Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 إنشاء قائمة مراجعة Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 إنشاء قائمة مرقمة Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 إنشاء عنوان Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

اختصارات الدردشة

الإجراء اختصار Mac اختصار Windows كتابة رسالة Cmd + G Ctrl + G البحث عن الرسائل Cmd + F Ctrl + F الانتقال إلى أول رسالة غير مقروءة Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

اختصارات ClickUp Brain

الإجراء اختصار Mac اختصار Windows افتح ClickUp Brain Option + K Alt + K افتح شريط أوامر AI (تطبيق سطح المكتب) Cmd + J Ctrl + J افتح شريط أوامر AI (المتصفح) Cmd + K Ctrl + K استخدم أمر /ai Slash /ai في أي حقل نصي /ai في أي حقل نصي

💡 نصيحة احترافية: قم بتمكين/تعطيل اختصارات لوحة المفاتيح واستكشف كل الأوامر المتاحة مباشرة من الإعدادات. انقر على صورتك الشخصية > اختصارات لوحة المفاتيح، ثم تصفح كل فئة على اليسار لرؤية جميع الاختصارات التي يمكنك استخدامها.

أتمتة الخطوات المتكررة

تتولى ClickUp Automations الإجراءات المتكررة، حتى لا يضطر فريقك إلى القيام بها. فهي تستجيب للتحديثات، وتطبق قواعد العملية، وتدفع العمل إلى الأمام تلقائيًا، مما يحافظ على تنظيم المشاريع وسيرها على المسار الصحيح دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة.

تتبع كل عملية أتمتة هيكلًا بسيطًا وقويًا:

المحفز: حدث يبدأ الأتمتة (على سبيل المثال، تغييرات الحالة، وصول تاريخ الاستحقاق)

الشروط: عوامل تصفية اختيارية (على سبيل المثال، الأولوية هي عاجلة، العلامة تحتوي على "مراجعة")

الإجراءات: ما يجب أن يقوم به النظام تلقائيًا (على سبيل المثال، تعيين مستخدم، نقل مهمة، إرسال بريد إلكتروني)

أنشئ أتمتة متعددة الطبقات تطلق إجراءات متسلسلة باستخدام ClickUp Automations

بمجرد تنشيطها، تعمل القاعدة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أي ترميز.

لرفع إنتاجيتك إلى المستوى التالي، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام باستخدام ClickUp Brain. يفتح هذا الباب أمام فئة جديدة كاملة من الإجراءات، بما في ذلك:

تعيين الذكاء الاصطناعي: اختر تلقائيًا أفضل شخص لمهمة ما بناءً على معاييرك المخصصة

تحديد الأولويات باستخدام الذكاء الاصطناعي: حدد الأولوية الصحيحة باستخدام معاييرك المخصصة (مثل "وضع علامة عاجلة إذا تضمنت "تصعيد العميل")

وكيل الذكاء الاصطناعي: اطلب من الوكيل إكمال عمل متعدد الخطوات

حقول الذكاء الاصطناعي: أنشئ حقول الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات وترجمات وعناصر إجراءات والمزيد بناءً على محتوى المهمة.

استخدم ClickUp Brain لضبط ملكية الأتمتة بسرعة

المشكلات الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إليك دليل سريع لحل المشكلات سيساعدك على تشخيص المشكلات الأكثر شيوعًا وإصلاحها بسرعة.

مشاكل تسجيل الدخول

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول (توقف التحميل، أو تكرار الفشل، أو ظهور شاشة فارغة)، فجرب الخطوات الأساسية أولاً: تحقق جيدًا من بيانات اعتمادك وتأكد من استقرار الشبكة.

في بعض الأحيان، تنشأ المشكلة من تلف البيانات المحلية. غالبًا ما يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق (أو حذف مجلد ClickUp من بيانات النظام) ثم إعادة تشغيل التطبيق إلى حل مشاكل تسجيل الدخول المستمرة. تأكد أيضًا من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق.

إذا لم تظهر مهامك أو تحديثاتك على الأجهزة، فتأكد أولاً من أنك متصل بالإنترنت وأن خوادم ClickUp تعمل (وليس هناك انقطاع عالمي).

بعد ذلك، تأكد من تحديث التطبيق. قد تحتوي الإصدارات القديمة على أخطاء في المزامنة. إذا استمرت المشكلة، فحاول إجراء تحديث يدوي أو أعد فتح تطبيق سطح المكتب. إذا قمت بإجراء تغييرات من الهاتف المحمول أو المتصفح، فقم بتسجيل الخروج وإعادة تسجيل الدخول على الأجهزة الأخرى، مما يؤدي غالبًا إلى إجراء مزامنة جديدة.

لا تظهر الإشعارات

غالبًا ما تكون الإشعارات المفقودة مجرد مشكلة في الإعدادات. أولاً، تأكد من تمكين إشعارات سطح المكتب.

ثم تحقق من أذونات الإشعارات في نظام التشغيل الخاص بك وتأكد من السماح لـ ClickUp بإرسال إشعارات فورية.

إذا استمرت المشكلة، فقم بتسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى، أو أعد تشغيل التطبيق.

تعطل التطبيق

إذا تعطل ClickUp أو تجمد أو فشل في التشغيل، فتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار عبر قائمة "حول ClickUp" أو قائمة التحديثات.

إذا لم يساعد التحديث، يمكن إعادة التثبيت بالكامل لمسح الملفات التالفة. في macOS، احذف مجلد بيانات المستخدم (~/Library/Application Support/ClickUp)، ثم أعد تشغيل التطبيق. في Windows، قم بإلغاء التثبيت، ومسح مجلد %AppData%\Roaming\ClickUp، ثم أعد التثبيت.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق من استخدام موارد النظام. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعاني من نقص في الذاكرة أو وحدة المعالجة المركزية، فإن إغلاق التطبيقات الثقيلة الأخرى قبل تشغيل ClickUp يمكن أن يحسن الاستقرار.

حقق أقصى قدر من الكفاءة مع تطبيق ClickUp لسطح المكتب

يأتي العمل عن بُعد والعمل المختلط مع تحديات فريدة: أدوات متفرقة، وفقدان السياق، والتبديل اللامتناهي بين التطبيقات.

يحل تطبيق ClickUp لسطح المكتب هذه المشكلة من خلال توحيد كل ما يحتاجه فريقك في مساحة عمل واحدة متماسكة. بفضل التحديثات في الوقت الفعلي والأتمتة والوصول دون اتصال بالإنترنت، يمكن لفريقك التعاون بسلاسة بغض النظر عن مكان وجودهم.

اشترك في ClickUp مجانًا وحوّل سير عملك المجزأ إلى مصدر واحد للإنتاجية.

الأسئلة المتداولة

نعم، يدعم ClickUp وضع عدم الاتصال بالإنترنت على سطح المكتب. يمكنك عرض المهام والملاحظات التي تم فتحها مؤخرًا، وحتى إنشاء مهام أو تذكيرات جديدة أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. بمجرد إعادة الاتصال، تتم مزامنة كل شيء تلقائيًا.

بشكل عام، نعم. تميل نسخة سطح المكتب إلى أن تكون أكثر استجابة وتجنب التأخير وزيادة استهلاك الموارد التي تحدث أحيانًا عند تشغيل ClickUp في المتصفح.

تعمل معظم الميزات الأساسية، مثل المهام والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي والإشعارات، في تطبيق سطح المكتب. ومع ذلك، قد تعمل بعض الميزات بشكل مختلف قليلاً مقارنةً بالإصدار على الويب (على سبيل المثال، بعض عمليات التكامل أو التضمين المستندة إلى المتصفح).

BrainGPT (المعروف سابقًا باسم Brain MAX) هو تجربة الذكاء الاصطناعي المصاحبة لـ ClickUp التي تدعم التقاط الصوت أولاً والوصول الأسرع لمساعدتك في العمل عبر المهام والمستندات والسياق المتصل.

نعم، يمكن للوكلاء التصرف بناءً على المحفزات والتعليمات التي تقوم بتكوينها داخل ClickUp. قد تستخدم الإعدادات المتقدمة Super Agents لعمليات سير عمل أكثر تخصصًا.