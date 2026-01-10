كيفية إنشاء فيديو توضيحي فعال عن المنتج يحقق التحويل

أكثر من 84٪ من المشاركين في استطلاع Wyzowl قالوا إنهم اقتنعوا بشراء منتج أو خدمة بعد مشاهدة فيديو للعلامة التجارية.

سواء كان عرضًا توضيحيًا للمنتج أو فيديو توضيحيًا أو فيديو شرحًا للمنتج، فإن النتيجة النهائية هي أن الفيديو يساعد في دفع المشتري من "ربما" إلى "نعم". هذه هي القوة الهائلة للتسويق بالفيديو.

ومع ذلك، فإن مقاطع الفيديو الترويجية للمنتجات لا تحقق الهدف المنشود. فهي طويلة جدًا، أو تغوص مباشرة في التفاصيل الفنية، أو تفشل في جذب انتباه المشاهدين.

يستعرض هذا الدليل الخطوات وأفضل الممارسات والأدوات والأمثلة لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية للمنتج تجذب العملاء.

ما هو فيديو عرض المنتج؟

فيديو عرض المنتج هو فيديو قصير يشرح كيفية عمل منتجك أو خدمتك. يعرض ميزات المنتج في سيناريوهات واقعية وسبب حاجتك إليه.

تجذب هذه الفيديوهات انتباه المشاهدين عندما يتصفحون عرضك التسويقي أو يجربون تطبيقك أو يتصفحون موقعك الإلكتروني. ويستخدمها فريق المبيعات وتسويق المنتجات طوال دورة حياة المنتج.

تقدم مقاطع الفيديو التوضيحية الأكثر نجاحًا مزايا المنتج بطريقة جذابة. وتحتوي على شرح مصاحب وصور سهلة الفهم. إذا تم إعدادها بشكل جيد، فإن مقاطع الفيديو التوضيحية تعزز الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات.

لا بد أنك تتساءل الآن عن الفرق بين فيديو العرض التوضيحي والفيديو التفسيري والفيديو التعليمي. ألا تخدم جميعها نفس الغرض في التسويق بالفيديو؟

يوضح الجدول أدناه الاختلافات بينهما 👇

نوع الفيديو الهدف الأساسي أين يتم استخدامه مجال التركيز فيديو ترويجي أظهر كيف يحل المنتج مشكلة معينة صفحات المبيعات، صفحات المنتجات، التقييم المبكر سير العمل الفعلي والميزات الرئيسية المرتبطة بالنتائج فيديو توضيحي اشرح ماهية المنتج وسبب وجوده الصفحة الرئيسية، الإعلانات، قمة مسار التحويل المشكلة والفكرة وعرض القيمة فيديو تعليمي علم المستخدمين كيفية إكمال مهمة ما التأهيل، وثائق المساعدة، الدعم إرشادات خطوة بخطوة لإجراء معين

⭐ قالب مميز يساعدك نموذج إنتاج الفيديو من ClickUp على تبسيط عملية إنشاء الفيديو. احصل على قالب مجاني بسّط عملية إنشاء فيديو عرض توضيحي لمنتجك باستخدام نموذج إنتاج الفيديو من ClickUp. إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج: خطط للمرحلة ما قبل الإنتاج والتصوير والمرحلة ما بعد الإنتاج في سير عمل واحد منظم

تصور عملية إنتاج الفيديو الخاص بك من خلال أكثر من 14 عرضًا مخصصًا

أنشئ 9 حالات مخصصة مختلفة لتتبع تقدم كل خطوة في عملية إنتاج الفيديو

لماذا تعد مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج ضرورية للتحويلات

فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تجعل مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتجات فعالة في زيادة تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.

تجربة يقودها المشتري

يفضل أكثر من 75% من مشتري B2B تجربة بيع بدون ممثل مبيعات. وهذا يعني أن فريقك لديه وقت محدود للتفاعل بشكل فردي مع العملاء المحتملين.

تصبح مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج قناة مهمة لتثقيف العملاء هنا. لا يحتاج العملاء المحتملون إلى انتظار مكالمة من مندوب المبيعات. يمكنهم مشاهدة كيفية عمل المنتج واستكشاف ميزاته وفقًا لسرعتهم الخاصة.

عندما تمنح العملاء مزيدًا من السلطة على عملية البيع، فمن المرجح أن يشعروا بأنهم اختاروا شراء منتجك بدلاً من أن يتم بيعه لهم.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب قصة مصورة مجانية بتنسيقات Word و PDF و Excel

الملكية النفسية

يساعد فيديو المنتج الجيد العملاء على تخيل أنفسهم أثناء استخدام المنتج. فهو يرسم صورة للمنتج المثالي، الذي يحل مشاكلهم أو يمكّنهم من تحقيق هدفهم.

يوضح الفيديو كيف يؤثر المنتج على حياتهم ويمكّنهم من أداء عملهم بشكل أفضل. عندما يثق العميل المحتمل بالفعل في فعالية المنتج، سيكون من الأسهل على فريق المبيعات الخاص بك إبرام الصفقة.

👀 هل تعلم؟ تظهر الأبحاث أن الناس يطورون ارتباطًا أقوى عندما يتمكنون من تصور أنفسهم يتفاعلون مع منتج ما. وهذا ما يُسمى بالملكية النفسية. تحفز مقاطع الفيديو التوضيحية هذا التأثير من خلال منح العملاء المحتملين فرصة الاطلاع على سير العمل عن قرب، مما يجعلهم يشعرون وكأنهم مستخدمون قبل أن يقوموا بالتسجيل.

إشراك العديد من الأطراف المعنية

تعد مبيعات B2B عملية معقدة. يبلغ متوسط عدد الأطراف المعنية التي تساهم في قرار الشراء 11.4٪. وهذا يمثل زيادة بنسبة 68٪ مقارنة بعام 2016.

يمكن مشاركة مقاطع فيديو عرض المنتج بسهولة بين الفرق. يمكن لصانعي القرار والمؤثرين والمستخدمين النهائيين رؤية قيمة المنتج دون الحاجة إلى تكرار نفس العرض المباشر.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أمثلة وأفضل ممارسات في مجال فيديوهات التدريب

حسّن معدلات التحويل واختصر دورات الشراء

حتى قبل إجراء مكالمة المبيعات، يفهم المشتري كيف يتناسب منتجك مع سير عمله.

لم تعد بحاجة إلى شرح الخطوات الأساسية. بدلاً من ذلك، يمكنك تركيز النقاش على التحديات الفريدة التي يواجهها المشتري.

بحلول الوقت الذي يدخل فيه العملاء المحتملون في مسار المبيعات، يكونون قد رأوا بالفعل أن المنتج يمثل حلاً قوياً لاحتياجاتهم. وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات أسرع ومعدلات إغلاق أعلى.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لموجزات إبداعية للتسويق

📮 ClickUp Insight: 45٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم يبقون علامات التبويب الخاصة بالبحوث المتعلقة بالعمل مفتوحة لأسابيع. بالنسبة لـ 23٪ آخرين، تتضمن علامات التبويب المفضلة لديهم سلاسل محادثات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمليئة بالسياق. بشكل أساسي، الغالبية العظمى تعتمد على علامات تبويب المتصفح الهشة لتخزين الذاكرة والسياق. كرر وراءنا: علامات التبويب ليست قواعد معرفية. 👀 ClickUp Brain يغير قواعد اللعبة هنا. يتيح لك هذا التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي البحث في مساحة العمل الخاصة بك والتفاعل مع نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي واستخدام الأوامر الصوتية لاسترداد السياق من واجهة واحدة. نظرًا لأن MAX موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه لا يتنافس على مساحة علامات التبويب ويمكنه حفظ المحادثات حتى تقوم بحذفها!

خطوات إنشاء فيديو ترويجي للمنتج

كيف يمكنك إنشاء فيديو توضيحي عن المنتج يحقق التحويل؟ 👇

الخطوة 1. حدد هدفك وجمهورك

تبدأ عملية إنشاء فيديو عرض توضيحي لمنتجك بالإجابة على الأسئلة التالية:

لمن هذا الفيديو، وما الذي يجب أن يساعدهم على فعله بعد ذلك؟

يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات: العروض التوضيحية المخصصة للعملاء المحتملين والمستخدمين التجريبيين والعملاء الجدد. كل مجموعة في مرحلة مختلفة من النية وتحتاج إلى نوع مختلف من الوضوح. والعرض التوضيحي الجيد يجيب على سؤال يطرحه المشاهد بالفعل. يمكن أن يكون:

المشاهد السؤال الرئيسي يجب أن يجيب العرض التوضيحي على العملاء المحتملون هل يستحق هذا وقتي ومالي؟ هل يحل هذا المنتج مشكلتي بشكل أفضل من البدائل الأخرى؟ مستخدم تجريبي هل يمكنني الاستفادة من هذا بسرعة؟ هل يمكنني إنجاز مهمة مهمة دون عوائق؟ تأهيل العملاء كيف أستخدم هذا بشكل صحيح؟ ما هي الطريقة الصحيحة للعمل داخل هذا المنتج يوميًا؟

📌 أفضل الممارسات: أنشئ عدة عروض توضيحية قصيرة، كل منها يتوافق مع مرحلة معينة في رحلة المستخدم.

الخطوة 2: اكتب نص الفيديو

يبرز نص العرض التوضيحي القوي الجوانب الأكثر تميزًا وفائدة في منتجك ويحكي قصة جذابة.

إذا كنت تنشئ فيديو ترويجي لأول مرة، فضع ثلاثة أمور في اعتبارك: اجعله بسيطًا وحواريًا وموجهًا نحو الفوائد.

إليك إطار عمل قابل للتكرار يمكنك استخدامه في عملية إنشاء الفيديو:

الجاذبية → نقطة الضعف → الحل → شرح المنتج → الدعوة إلى اتخاذ إجراء

💥 مثال: لنكتب سيناريو لفيديو تمكين المبيعات. إنه مخصص لأداة أتمتة التسويق.

الجاذبية: لا ينبغي أن يعني إطلاق الحملات التلاعب بخمس أدوات وجداول بيانات لا نهاية لها ومتابعات يدوية.

المشكلة: تواجه الفرق صعوبة في تتبع العملاء المحتملين عبر القنوات، وتخصيص الحملات على نطاق واسع، وإثبات عائد الاستثمار. تتعطل عمليات التسليم إلى قسم المبيعات، وتضيع الفرص.

الحل: تجمع منصة أتمتة التسويق الخاصة بنا كل شيء معًا — الحملات وبيانات العملاء المحتملين ورؤى الأداء.

عرض تفصيلي للمنتج: يعرض الفيديو سير عمل واحد ذو تأثير كبير. قد يكون:

إنشاء حملة متعددة القنوات

تقسيم العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على سلوكهم

تشغيل المتابعات المخصصة

تتبع التفاعل والتحويلات في لوحة تحكم واحدة

دعوة للعمل: اكتشف كيف يمكنك أتمتة حملتك التالية في دقائق. ابدأ تجربة مجانية أو احجز عرضًا توضيحيًا.

يمكنك استخدام ClickUp Brain لكتابة نصوص فيديوهات عرض المنتج. الموجه: "اكتب سيناريو عرض توضيحي ومشكلة رئيسية لعرض توضيحي لمنتج أتمتة التسويق." يفهم Brain السياق ويمكنه إنتاج نصوص واضحة وموجهة نحو الفوائد بسرعة. بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى، اطلب من Brain تخصيص النص وفقًا لأسلوب علامتك التجارية. استخدم ClickUp Brain لكتابة نصوص عرض توضيحي للمنتج تراعي السياق إذا كانت لديك مواصفات المنتج أو تعليقات مخزنة في ClickUp Docs أو Tasks، فيمكن لـ BrainGPT الاستفادة من هذه المصادر. موجه: "استخدم أحدث خارطة طريق لمنتجاتنا ووثيقة ملاحظات العملاء لكتابة قسم الإرشادات التفصيلية لهذا النص التوضيحي." 📌 أفضل الممارسات: قم بتخزين النص النهائي في ClickUp Docs. يمكن للمراجعين التعليق أو اقتراح تعديلات أو ربط المهام بأقسام معينة من النص.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل كتاب السيناريو الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي من أجلك. 👇

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي التي يجب أن تجربها

👀 هل تعلم؟ على منصات التواصل الاجتماعي، يقرر المشاهدون ما إذا كانوا سيستمرون في مشاهدة محتوى ما في غضون 1-2 ثانية فقط. تُظهر الأبحاث حول الانتباه الرقمي ومعالجة الانطباع الأول أن الناس يصدرون أحكامًا لا شعورية بشكل شبه فوري، ولهذا السبب فإن اللحظات الأولى من الفيديو مهمة أكثر من أي وقت مضى.

الخطوة 3: اختر التنسيق المناسب

يُجعل التنسيق الصحيح لمقطع الفيديو التوضيحي منتجك أسهل في الفهم في أقصر وقت ممكن. ولكن كيف تفعل ذلك؟ 👇

نوع المنتج أفضل تنسيق للعرض التوضيحي لماذا ينجح هذا الأسلوب SaaS أو منتج برمجي تسجيل الشاشة يعرض سير العمل الفعلي ويبني الثقة من خلال إثبات أن المنتج يعمل بالفعل المنتج المادي فيديو مباشر دع المشاهدين يرون الإعداد والاستخدام والسياق الواقعي نظام مجرد أو معقد الرسوم المتحركة يشرح المنطق أو التدفقات أو المفاهيم التي يصعب عرضها على الشاشة المنتج يحتاج إلى سياق + دليل هجين (رسوم متحركة + شاشة أو تصوير حقيقي) حدد السياق أولاً، ثم اعرض المنتج أثناء العمل

إليك كيف يبدو هذا القرار عادةً في مقاطع الفيديو التوضيحية الواقعية.

💥 مثال: عرض توضيحي لشاشة SaaS مقابل عرض المنتج الفعلي.

عرض توضيحي لشاشة SaaS: إذا كنت تعرض منصة أتمتة التسويق، فإن العرض التوضيحي المسجل على الشاشة هو الأفضل.

يرغب المشاهدون في معرفة كيفية إنشاء الحملات، وكيفية تشغيل المحفزات، وكيفية تتبع النتائج، داخل الواجهة الفعلية.

عرض المنتج المادي: إذا كنت تعرض منتجًا ماديًا، مثل جهاز أو قطعة من الأجهزة، فإن الفيديو الحي أكثر فعالية.

يحتاج المشاهدون إلى رؤية كيفية التعامل مع المنتج وإعداده واستخدامه في بيئة حقيقية. فهذا يبني الثقة ويجيب على الأسئلة العملية التي قد لا تجيب عليها تسجيلات الشاشة.

⭐ مكافأة: دليلك لإنشاء تقويم محتوى YouTube

الخطوة 4: سجل العرض التوضيحي

بعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، حان الوقت الآن لتسجيل العرض التوضيحي.

يمكنك اختيار أداة مستقلة لإنشاء فيديو ترويجي للمنتج أو استخدام ClickUp Clips لهذا الغرض.

تتيح لك هذه الميزة تسجيل الشاشة وصوتك معًا لتقديم شروحات وتفسيرات. اختر بين التقاط الشاشة بالكامل أو نافذة معينة أو علامة تبويب المتصفح الحالية فقط. (المزيد عن هذا لاحقًا!)

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية استخدام Clips. 👇

⭐ نصائح إضافية يجب تذكرها عند تسجيل فيديو عرض توضيحي لمنتجك: تحدث بوضوح وبوتيرة ثابتة

استخدم بيئة هادئة وتجنب الضوضاء في الخلفية

حرك المؤشر ببطء وبشكل متعمد

توقف لفترة وجيزة بين الخطوات حتى يتمكن المشاهدون من استيعاب ما يحدث

الخطوة 5: قم بالتحرير لزيادة التفاعل

التسجيل يلتقط المحتوى. التحرير يحدد ما إذا كان الناس سيشاهدونه بالفعل.

هدفك هو تقليل الحمل المعرفي للمشاهد. ركز على العناصر الأساسية. بالنسبة للمبتدئين، أضف تسميات توضيحية للمشاهدين الذين قد يشاهدون الفيديو بدون صوت. سلط الضوء على الإجراءات الرئيسية لتوجيه انتباه المشاهد. استخدم التكبيرات الدقيقة لجذب الانتباه إلى اللحظات الرئيسية.

التحرير هو أيضًا المكان الذي تتحكم فيه في السرعة. قم بقص فترات التوقف، وإزالة الخطوات غير الضرورية، والتخلص من أي شيء لا يساهم في تقدم القصة.

تجعل أدوات تحرير الفيديو هذه العملية أسرع وأكثر قابلية للتكرار. فهي تساعدك على إضافة تعليقات توضيحية وشرح وتأثيرات تركيز.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة المشاريع لإنتاج الفيديو

👀 هل تعلم؟ مشاهدة مقاطع الفيديو بدون صوت يمكن أن تزيد من الحمل المعرفي. ذلك لأن المشاهدين يجب أن يعتمدوا بشكل أكبر على الترجمة والانتباه البصري لمتابعة المحتوى. وهذا يؤكد على أهمية التوقيت المناسب للتعليقات والتأكيد البصري (مثل الإبراز والتكبير) في تسهيل متابعة العرض التوضيحي.

الخطوة 6: أضف العلامة التجارية و CTA

تجعل معظم أدوات تحرير الفيديو الحديثة عملية وضع العلامة التجارية أمرًا سهلاً.

قم بتحميل أصول علامتك التجارية، بما في ذلك الشعارات والخطوط ولوحات الألوان. يمكن تطبيق هذه الأصول على التسميات التوضيحية والثلث السفلي والملامح البارزة وشاشات النهاية دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة من البداية.

توفر بعض الأدوات أيضًا قوالب لتثبيت الألوان والخطوط. وهذا يضمن أن كل فيديو عرض منتج يبدو متوافقًا مع العلامة التجارية، حتى عندما يقوم أعضاء الفريق المختلفون بتحرير أو إنشاء الفيديوهات.

بالنسبة إلى عبارات الحث على اتخاذ إجراء، يمكنك الحصول على شاشات أو شرائح نهائية مخصصة. يمكنك إضافة خلفية تحمل علامتك التجارية، وسطر قصير من النص، وزر أو نص واضح للحث على اتخاذ إجراء، ثم إعادة استخدام هذا النهاية في عدة مقاطع فيديو توضيحية.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة على مجموعات العلامات التجارية وكيفية إنشاء مجموعتك الخاصة

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن 55% من الانطباعات الأولى تعتمد على العناصر المرئية، بينما 38% تعتمد على ما يسمعه الناس، و7% فقط على الكلمات المستخدمة فعليًا. لهذا السبب، يمكن للعناصر المرئية القوية والعلامة التجارية الجيدة في مقاطع الفيديو أن تضاعف تأثيرها بشكل كبير.

الخطوة 7: وزع فيديو العرض التوضيحي الخاص بك

يجب أن يظهر العرض التوضيحي الخاص بك في المكان الذي تتخذ فيه القرارات.

يمكنك نشر فيديو عرض المنتج على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Instagram وYouTube وFacebook وTikTok.

اعرضها أيضًا على الصفحة الرئيسية لموقعك الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني والتطبيق الداخلي. يساعد التوزيع على تحقيق أقصى استفادة منه.

على سبيل المثال، يمكنك:

أضف عرضًا توضيحيًا قصيرًا في الجزء العلوي من صفحتك الرئيسية

شارك مقاطع مقتطفة على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المشاهدين إلى العرض التوضيحي الكامل.

أدرج العرض التوضيحي في رسائل البريد الإلكتروني المتابعة للتجربة المجانية للإجابة على الأسئلة الشائعة مسبقًا.

قم بتضمينه في تدفقات التهيئة لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى القيمة بشكل أسرع

أمثلة على مقاطع فيديو توضيحية فعالة للمنتجات

بعد تطبيق ما تعلمناه، دعونا نلقي نظرة على أمثلة فيديوهات عرض المنتج التي تحقق نجاحًا كبيرًا. سنشارك أيضًا أسباب تميزها.

1. ClickUp 4. 0

🥇 سبب نجاحه: يتبع العرض التوضيحي التدفق الطبيعي للعمل: التخطيط والتعاون والتنفيذ والمراجعة. وهذا يسهل على المشاهدين تصور كيفية استخدام المنتج.

يعرض عرض ClickUp 4.0 التوضيحي للمنتج 4.0 كمساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لجمع كل أجزاء العمل معًا. يبدأ العرض بمشكلة يعرفها الجميع: العمل موزع على العديد من الأدوات.

من هناك، يتبع الفيديو مسارًا بسيطًا. فهو يظهر الفوضى الناتجة عن عدم ترابط التطبيقات. ثم يقدم 4.0 كمساحة عمل متقاربة.

ستتمكن من رؤية كيف تعمل الميزات المتقدمة مثل Ambient Agents و Planner و Teams Hub على تقليل الاحتكاك عبر سير العمل.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج التعاون في إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

2. Duolingo

الأفعال أبلغ من الأقوال. وهذا ينطبق أيضًا على مقاطع الفيديو التوضيحية.

لا يحتوي هذا المثال لفيديو العرض التوضيحي من Duolingo على تعليق صوتي. ومع ذلك، فإن العناصر المرئية تجعلك ملتصقًا بالشاشة، فهي سهلة الفهم. ومدته 30 ثانية فقط.

🥇 لماذا ينجح: يُظهر فيديو العرض التوضيحي وظائف التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يجذب جمهورًا واسعًا من خلال عرضه بعدة لغات.

3. تقييم الذكاء الاصطناعي من Grammarly

يعرض فيديو عرض المنتج من Grammarly ميزات الكتابة الأكاديمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبما أنه مخصص للطلاب، فإن القصة تدور حول محاولة الطالب إنهاء مقال عن تاريخ الفن قبل رحلة على الطريق.

يتم عرض الميزات الرئيسية، بما في ذلك أداة التقييم بالذكاء الاصطناعي، وأداة البحث عن الاقتباسات، وأداة التحقق من الانتحال، ودعم التدقيق اللغوي، ضمن سير عمل الطالب.

🥇 سبب نجاحه: يعد نص الفيديو التوضيحي مثالًا رائعًا على سرد القصص من خلال السياق. يربط الفيديو كل شيء بسيناريو واقعي. هذا يجعل الأداة تبدو أقل شبهاً بالبرنامج وأكثر شبهاً برفقٍ يرافق الطلاب نحو النجاح.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في مقاطع فيديو عرض المنتج

قبل الضغط على زر الإرسال، يجب أن تعرف الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء إنشاء مقاطع فيديو توضيحية للمنتج.

1. تفصيل كل ميزة من ميزات البرنامج

لا تعامل عرض المنتج كجلسة تدريبية. يمكن أن يأتي ذلك لاحقًا، إذا أصبح العميل المحتمل عميلاً مدفوع الأجر.

حتى ذلك الحين، تأكد من أن عرض المنتج يغطي أهم النقاط التي تواجه الجمهور. تطرّق إليها، وركز عليها بقوة.

ولكن على الرغم من أن ذلك قد يكون مغريًا، لا داعي للخوض في كل خطوة من خطوات الإعداد أو التكامل، وما إلى ذلك.

✅ الحل: ركز على ما يمكن أن يفعله منتجك، والتحديات التي يحلها، والنتائج، والمخرجات، وما سيحققه المستخدمون من المنتج.

2. جعله حوارًا منفردًا

هل سبق لك أن شاهدت فيديو ترويجي يبدو وكأن شخصًا ما يقرأ الوثائق بصوت عالٍ؟ من المحتمل أن يجعلك تنام.

عندما تتحول العروض التوضيحية إلى أحاديث منفردة، يجد المشاهدون صعوبة في الحفاظ على انتباههم. لماذا؟ لأنها تفتقر إلى السياق والإيقاع والشعور بالتقدم.

✅ الحل: قم ببناء العرض التوضيحي الخاص بك على شكل محادثة. استخدم مقاطع قصيرة وإشارات بصرية وسردًا قائمًا على السيناريو. قم بتوجيه المشاهدين إلى سبب أهمية شيء ما بدلاً من مجرد ما يحدث.

3. البدء بالواجهة بدلاً من المشكلة

إن فتح العرض التوضيحي من خلال النقر على القوائم يفترض أن المشاهد مهتم بالفعل. لكن معظمهم ليسوا كذلك بعد.

بدون ربط العرض التوضيحي بمشكلة حقيقية، تبدو واجهة المستخدم مجردة وسهلة النسيان.

✅ الحل: ابدأ بنقطة الضعف. حدد السياق قبل بدء تسجيل الشاشة، ثم قدم المنتج كحل. أعط المشاهدين سببًا للاهتمام بكل تفاعل يلي ذلك.

4. إنهاء الفيديو دون تحديد الخطوة التالية بوضوح

تتلاشى العديد من العروض التوضيحية ببساطة بعد عرض الميزة الأخيرة. هذه فرصة ضائعة. إذا لم توجه المشاهدين إلى ما يجب عليهم فعله بعد ذلك، فغالبًا ما لا يفعلون شيئًا.

✅ الحل: اختتم الفيديو بدعوة واضحة ومحددة لاتخاذ إجراء. سواء كان ذلك بدء تجربة، أو استكشاف ميزة، أو حجز مكالمة مبيعات، اجعل الخطوة التالية واضحة وسهلة.

سواء كنت ترغب في إنشاء مقاطع فيديو توضيحية تقليدية أو مقاطع فيديو تفاعلية، إليك الأدوات التي ستساعدك على البدء.

1. ClickUp

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين الأدوات وسير العمل على منصة موحدة.

يجب أن تعلم أن هذه ليست أداة تقليدية لإنشاء مقاطع فيديو لعروض المنتجات. تم تصميم منصة إدارة مشاريع التسويق من ClickUp لتنظيم وتنسيق وتوسيع نطاق أعمال التسويق بالفيديو. وإليك كيفية القيام بذلك:

ClickUp Clips لتسجيل مقاطع فيديو توضيحية لمنتجك

اترك تعليقات مزودة بعلامة زمنية على مقطع فيديو بحيث تظل التعليقات مرتبطة باللحظة المحددة في الفيديو.

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو الشاشة وكاميرا الويب مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp باستخدام Clips.

سواء كنت تقوم بتصوير مقاطع فيديو توضيحية للمنتج أو شرح عملية معقدة أو طرح أفكار جديدة، استخدم Clips للتواصل مع فريقك.

يتم تخزين جميع مقاطعك - تسجيلات الشاشة أو مقتطفات الصوت - في مركز مقاطع مركزي واحد.

يمكنك تضمين المقاطع مباشرة في المهام أو المستندات أو التعليقات. وهذا يبقي مقاطع الفيديو التوضيحية قريبة من العناصر الأخرى لمحتوى الفيديو الخاص بك، مثل النصوص والتعليقات والموافقات.

عندما تقوم بتمكين الذكاء الاصطناعي، يتم نسخ كل مقطع تلقائيًا. وهذا يعني أنك تحصل على نسخة مكتوبة من الفيديو. وهذا يوفر الكثير من الوقت عندما تقوم بمراجعة المواد وتحتاج إلى الانتقال إلى أجزاء معينة من خلال النقر على النسخة المكتوبة. لا داعي لإعادة مشاهدة الفيديو.

اعمل مع ذكاء اصطناعي يفهم عملك

ClickUp BrainGPT يعمل كذكاء اصطناعي سياقي يفهم مساحة عملك، وليس فقط مطالباتك. فهو يستخرج المعلومات من المهام والمستندات والتعليقات والحالات والتبعيات لتقديم إجابات تعكس ما يحدث بالفعل.

بدلاً من التحقق يدويًا من التحديثات، اطرح أسئلة مباشرة على ClickUp BrainGPT واحصل على ملخصات واضحة مع ظهور العوائق تلقائيًا.

على سبيل المثال، قد يسأل مدير النمو: "ما الذي يبطئ التقدم في مساحة عمل حملة الربع الثالث؟"

يقوم ClickUp Brain بمسح مساحة العمل ويقدم تحليلاً واضحاً:

المهام غير المخصصة

الموافقات المفقودة

التأخير في مراجعة المحتوى

العمل متوقف بسبب طلبات الأصول المعلقة

وهنا يأتي الجزء الأفضل. يتيح لك Enterprise Search العثور على المعلومات عبر مساحة العمل والأدوات المتصلة باستخدام لغة بسيطة وطبيعية. بدلاً من التنقل بين المستندات والمهام والتعليقات والملفات والتكاملات، يمكنك البحث مرة واحدة والحصول على إجابات من جميع أنحاء مكان عملك.

📌 مثال: هل تحتاج إلى أحدث نسخة معتمدة من النص، أو النسخة النهائية من CTA، أو تعليقات من مراجعة سابقة؟ يظهر Enterprise Search السياق الصحيح على الفور. تقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في الشحن.

يتيح لك BrainGPT أيضًا التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.

جرب BrainGPT لإجراء بحث أعمق

على سبيل المثال:

ChatGPT لتشديد نصوص العروض التوضيحية وتبسيط التفسيرات أو تحسين نصوص CTA

Gemini للمهام التي تتطلب الكثير من البحث، مثل تلخيص سياق السوق أو استخلاص الأفكار من المستندات الطويلة

استخدم Claude للسرد المنظم والتفكير الطويل، مثل تحديد خطوط عريضة لعمليات التمهيد أو قصص العرض التوضيحي.

إذا كنت تتعامل بالفعل مع عدد كبير جدًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي — وهو ما يُعرف باسم انتشار الذكاء الاصطناعي — فسيساعدك هذا الفيديو على التعامل مع هذا الأمر قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

أفضل ميزات ClickUp

حوّل المحادثات المتفرقة إلى أفعال باستخدام ClickUp Chat : ناقش النصوص والتعليقات والموافقات مباشرةً إلى جانب المهام حتى لا تضيع القرارات في الأدوات الخارجية ناقش النصوص والتعليقات والموافقات مباشرةً إلى جانب المهام حتى لا تضيع القرارات في الأدوات الخارجية

حوّل الأفكار إلى نص على الفور باستخدام Talk to Text : أملي نصوص العروض التوضيحية أو الملاحظات أو التعليقات وحوّل الكلام إلى محتوى مكتوب دون مقاطعة تدفق إبداعك أملي نصوص العروض التوضيحية أو الملاحظات أو التعليقات وحوّل الكلام إلى محتوى مكتوب دون مقاطعة تدفق إبداعك

احصل على رؤية في الوقت الفعلي مع لوحات معلومات ClickUp : تتبع تقدم العرض التوضيحي والمواعيد النهائية وحالة المراجعة والعقبات في مكان واحد حتى لا يفوتك أي شيء. تتبع تقدم العرض التوضيحي والمواعيد النهائية وحالة المراجعة والعقبات في مكان واحد حتى لا يفوتك أي شيء.

أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام مهام الذكاء الاصطناعي : دع ClickUp AI يقوم بإنشاء أوصاف المهام، وتحديد أولويات العمل، ووضع الخطوات التالية بناءً على السياق داخل مساحة العمل الخاصة بك. دع ClickUp AI يقوم بإنشاء أوصاف المهام، وتحديد أولويات العمل، ووضع الخطوات التالية بناءً على السياق داخل مساحة العمل الخاصة بك.

خطط بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards : قم بتخطيط القصص المصورة وتدفقات العروض التوضيحية وأفكار الحملات بشكل تعاوني قبل بدء الإنتاج قم بتخطيط القصص المصورة وتدفقات العروض التوضيحية وأفكار الحملات بشكل تعاوني قبل بدء الإنتاج

حافظ على سير العمل باستخدام ClickUp Automations : قم بتعيين المراجعين تلقائيًا وتحديث الحالات وتشغيل المتابعات حتى يعمل مسار الفيديو الخاص بك دون الحاجة إلى عمليات التسليم اليدوية.

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الشاملة من الميزات مربكة للمستخدم الجديد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp AI؟

كما يشارك أحد مستخدمي ClickUp تجربته على G2:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

🚀 حيلة سريعة: بينما تتعامل الأتمتة مع الإجراءات المتوقعة والقائمة على القواعد، فإن ClickUp Super Agents تضفي ذكاءً تكيفيًا على سير عملك. فهي تفهم السياق وتكتشف الأنماط وتستجيب بشكل ديناميكي — دون الحاجة إلى تحديد كل قاعدة محتملة مسبقًا. على سبيل المثال، إذا فات المحرر موعد تسليم فيديو عرض توضيحي للمنتج، يمكن لـ Ambient Answers Agent إعادة ترتيب أولويات المهام التابعة تلقائيًا وإخطار مدير المشروع وتلخيص المهام التي لا تزال معلقة. قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp يمكنك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل: اكتشف العوائق المحتملة مبكرًا من خلال مراقبة تبعيات المهام والأعمال المتأخرة والمراجعات المتوقفة

قم بإنشاء ملخصات سريعة لجميع مقاطع الفيديو التوضيحية أو التدريبية قيد التنفيذ حاليًا، بما في ذلك الحالة والخطوات التالية

قم بتوزيع المهام ديناميكيًا بناءً على حجم العمل أو التوافر أو مجموعة المهارات، بحيث تصل المهام إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب.

2. Synthesia

عبر Synthesia

Synthesia هي منصة فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو عمليات تحرير معقدة.

مساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي الذي يحول النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي والتعليقات الصوتية والقوالب. وهو مفيد عند إنشاء عروض توضيحية للمنتجات ومواد تدريبية واتصالات داخلية.

استخدم منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمحتوى المكتوب ومسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي للتعليمات التفصيلية. يمكنك أيضًا دمجها مع شروحات بواسطة الصور الرمزية.

الميزات الرئيسية لـ Synthesia

قم بإدارة اتساق العلامة التجارية باستخدام مجموعات العلامة التجارية المشتركة والتحكم في الإصدارات والتعاون المباشر

قم بترجمة مقاطع الفيديو على نطاق واسع باستخدام الدبلجة والترجمة والتشغيل متعدد اللغات والترجمة المصاحبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

انشر وتتبع الأداء من خلال صفحات فيديو عامة أو محمية بـ SSO مع تحليلات مدمجة

قيود Synthesia

تتعثر مزامنة الشفاه والنطق عند التعامل مع الاختصارات والأسماء أو المصطلحات المتخصصة وتتطلب تدخلًا يدويًا.

أسعار Synthesia

مجاني

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا

المبدع : 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

وفقًا لمستخدم G2:

يعجبني أن المنصة سهلة الاستخدام – فهي توفر الكثير من الميزات التي تقدم نتائج عالية الجودة دون بذل الكثير من الجهد. من السهل فهمها دون الحاجة إلى مشاهدة فيديو تعليمي. يعجبني أنه يمكنني استيراد مقاطع فيديو مخصصة من مواقع أخرى مثل Canva ببضع نقرات فقط.

يعجبني أن المنصة سهلة الاستخدام – فهي توفر الكثير من الميزات التي تقدم نتائج عالية الجودة دون بذل الكثير من الجهد. من السهل فهمها دون الحاجة إلى مشاهدة فيديو تعليمي. يعجبني أنه يمكنني استيراد مقاطع فيديو مخصصة من مواقع أخرى مثل Canva ببضع نقرات فقط.

👀 هل تعلم؟ يشاهد معظم الناس مقاطع الفيديو مع إيقاف الصوت. تساعد الترجمة أيضًا في سهولة الوصول. يمكن للمشاهد قراءة التعليق الصوتي بدلاً من الاستماع إليه.

3. Loom

عبر Loom

يسهل Loom إنشاء مقاطع فيديو توضيحية سريعة وواضحة للمنتج دون الحاجة إلى إعدادات إنتاج معقدة. قم بتسجيل شاشتك وكاميرا الويب في نفس الوقت، مما يسهل على المستخدمين التعرف على منتجك مع إضافة لمسة إنسانية.

بفضل ميزة التسجيل بنقرة واحدة والمشاركة الفورية، يعد Loom خيارًا مثاليًا لعروض المبيعات التوضيحية وشرح الميزات والفيديوهات المخصصة.

تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي في Loom على العمل بسرعة أكبر بعد التسجيل من خلال إنشاء عناوين وملخصات وفصول لمقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا. امسح مقاطع فيديو عرض المنتج الخاصة بك وشاركها وأعد استخدامها دون قضاء وقت في التحرير اليدوي أو التوثيق.

الميزات الرئيسية لـ Loom

سجل العروض التوضيحية بدقة تصل إلى 4K للحصول على عروض توضيحية عالية الجودة

تسجيل بنقرة واحدة عبر Chrome أو سطح المكتب أو تطبيقات الهاتف المحمول

أضف تعليقات مزودة بعلامات زمنية للتعليق والتعاون على صفحة الفيديو

قيود Loom

تقصر خطة Starter المجانية المستخدمين على مقاطع قصيرة (عادةً ما يصل طول كل فيديو إلى 5 دقائق وعدد محدود من الفيديوهات المحفوظة)

أسعار Loom

المبتدئون: مجاني

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال + الذكاء الاصطناعي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Loom

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loom؟

وفقًا لمراجع G2:

Loom هو برنامج يساعدنا في تسجيل شاشة هاتفنا المحمول، وبعد تسجيل الشاشة، يقوم بإنشاء رابط تلقائي يمكن مشاركته عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp مع جميع موظفينا حتى يتمكنوا من الوصول إلى الفيديو دون الحاجة إلى تنزيله. هذا البرنامج يجعل عملية تفصيل الفيديو أسهل بكثير بالنسبة لنا.

Loom هو برنامج يساعدنا في تسجيل شاشة هاتفنا المحمول، وبعد تسجيل الشاشة، يقوم بإنشاء رابط تلقائي يمكن مشاركته عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp مع جميع موظفينا حتى يتمكنوا من الوصول إلى الفيديو دون الحاجة إلى تنزيله. هذا البرنامج يجعل عملية تفصيل الفيديو أسهل بكثير بالنسبة لنا.

4. Trupeer

عبر Trupeer

Trupeer هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحوّل التسجيلات الأولية للشاشة إلى مقاطع فيديو منتجة عن المنتج ووثائق تفصيلية.

ابدأ بلقطة شاشة بسيطة. ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص احترافية وتعليقات صوتية وتسميات توضيحية وتأثيرات بصرية. يمكنك إنتاج دروس تعليمية وعروض توضيحية وأدلة التوجيه ومحتوى قاعدة المعرفة دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو مهارات تحرير.

كما يقوم الذكاء الاصطناعي في Trupeer بإنشاء وثائق منظمة من نفس التسجيلات. فهو يحول الفيديو والنص إلى أدلة إجراءات تشغيلية قياسية للمنتج، مما يسرع من عملية مشاركة المعرفة.

الميزات الرئيسية لـ Trupeer

مجموعات العلامات التجارية المخصصة للحصول على شعارات وألوان وأسلوب بصري متسق عبر الفيديو

أضف صورًا رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص السرد والعرض التقديمي داخل مقاطع الفيديو

قم بترجمة المحتوى إلى أكثر من 30 لغة باستخدام الترجمة المتعددة اللغات والترجمة المصاحبة.

قيود Trupeer

لا يسمح محرر الفيديو المدمج للمستخدمين بإضافة موسيقى خلفية إلى العرض التوضيحي.

أسعار Trupeer

مجاني

المحترفون: 49 دولارًا شهريًا

السعر: 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Trupeer

G2: 4. 8/5 (43 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trupeer؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد كان Trupeer بمثابة المنقذ في إنشاء مقاطع فيديو توضيحية عالية الجودة في وقت قصير. أحب الطريقة التي يأخذ بها التسجيل الطبيعي ويحوله إلى شيء احترافي حقًا من خلال تنظيفه وتحريره بسلاسة وحتى إنشاء وثائق مصاحبة للفيديو.

لقد كان Trupeer بمثابة منقذ لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية عالية الجودة في وقت قصير. أحب الطريقة التي يأخذ بها التسجيل الطبيعي ويحوله إلى شيء احترافي حقًا من خلال تنظيفه وتحريره بسلاسة وحتى إنشاء وثائق إلى جانب الفيديو.

حوّل مقاطع فيديو عرض المنتج إلى محرك تحويل

تساعد مقاطع الفيديو التوضيحية الأكثر فعالية للمستخدمين على رؤية الميزات الفريدة للمنتج في اللحظة المناسبة.

عندما يتم إنشاء مقاطع فيديو توضيحية بهدف واضح ونص محكم وتنسيق مناسب وخطة توزيع، فإنها تقوم بالعمل الشاق نيابة عنك.

فهي تثقف العملاء المحتملين، وتحفز المستخدمين التجريبيين، وتقصر دورة المبيعات.

لكن التنفيذ لا يقل أهمية عن الاستراتيجية.

باستخدام ClickUp، يمكنك تخطيط نصوص العروض التوضيحية في Docs، وإدارة مراحل الإنتاج في Tasks، وتسجيل الإرشادات التفصيلية باستخدام Clips، والتعاون في السياق، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص التقدم المحرز، وكشف العوائق، ومواصلة العمل.

سجل في ClickUp مجانًا لبدء تسجيل مقاطع فيديو عرض المنتج.

الأسئلة المتداولة

يتضمن فيديو عرض المنتج الجيد ما يلي: – مشكلة واضحة أو نقطة ضعف يتعلق بها جمهورك المستهدف – شرح موجز لكيفية حل منتجك لهذه المشكلة – سير عمل حقيقي يظهر داخل المنتج – النتيجة أو المحصلة التي يمكن للمستخدمين توقعها – دعوة واضحة لاتخاذ إجراء

يعتمد الطول المثالي لمقطع الفيديو التوضيحي على الغرض منه. على سبيل المثال، تتراوح مدة مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بالمبيعات أو التوعية بين 1 و3 دقائق. أما مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بالميزات فتتراوح مدتها بين 2 و5 دقائق. أما مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بالتدريب أو التوجيه فهي أطول، حيث تتراوح مدتها بين 5 و10 دقائق. تعمل مقاطع الفيديو الأقصر بشكل أفضل في المراحل الأولى من مسار التحويل. أما مقاطع الفيديو التوضيحية الأطول فهي فعالة عندما يكون المستخدمون مهتمين بالفعل بالمنتج.

يركز فيديو الشرح على ماهية المنتج وسبب وجوده. ويقدم المشكلة والفكرة وراء الحل، غالبًا باستخدام الرسوم المتحركة أو سرد القصص. يُظهر فيديو عرض المنتج الجذاب كيفية عمل المنتج في سيناريو حقيقي. ويركز على سير العمل الفعلي والميزات والنتائج داخل المنتج.

يعتمد ذلك على ما تحاول تحقيقه. إذا كنت ترغب فقط في تسجيل شاشتك، فإن أداة إنشاء فيديو عرض توضيحي للمنتج مثل Look تفي بالغرض. ولكن إذا كنت ترغب في إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء اصطناعي سياقي، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. يمكنك كتابة نصوص العروض التوضيحية باستخدام ClickUp Brain وتسجيل الإرشادات التفصيلية باستخدام ClickUp Clips. يتيح لك ClickUp أيضًا المراجعة والتعليق والتعاون في مساحة عمل واحدة.

تشمل المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها ما يلي: – وقت المشاهدة ومعدل الإكمال – معدل النقر على الدعوة إلى اتخاذ إجراء – بدء التجربة أو طلبات العرض التوضيحي بعد المشاهدة – نقاط التوقف في الفيديو – انخفاض المبيعات أو أسئلة الدعم