مقاطع الفيديو التوضيحية 101: صياغة قصص مقنعة تجذب الانتباه والتثقيف والتحويل

لم يعد التسويق يتعلق بالأشياء التي تصنعها بل بالقصص التي ترويها

سيث غودين

يتردد صدى هذه الكلمات بعمق اليوم عندما تتقلص فترات الانتباه ويتنافس المحتوى اللامتناهي على النقرات. ومع وجود الكثير من الأصوات التي تطالب بأن تُسمع، يصبح التميز أكثر صعوبة. ليس لديك سوى لحظات قليلة لجذب انتباه جمهورك قبل أن يفقدوا اهتمامهم.

لذا، فإن السؤال الكبير هو: كيف تجعل تلك الثواني الثمينة ذات قيمة؟

وهنا يأتي دور مقاطع الفيديو التوضيحية. لقد أصبحت هذه القصص المرئية القصيرة والجذابة أداة مفضلة لالتقاط وترك انطباع دائم. 45% من المسوقين العالميين اليوم يعتمدون بالفعل على مقاطع الفيديو التوضيحية لتوجيه استراتيجيتهم التسويقية. والأفضل من ذلك 73% من المستهلكين اشتروا منتجًا أو خدمة بعد مشاهدة أحدها.

ولكن ما هي مقاطع الفيديو التوضيحية، وما الذي يجعلها فعالة جدًا؟ والأهم من ذلك، كيف يمكنك إنشاء فيديو توضيحي يترك تأثيرًا حقيقيًا؟

دعنا نكتشف ذلك!

ما هو الفيديو التوضيحي؟

مقاطع الفيديو التوضيحية هي مقاطع فيديو قصيرة وديناميكية من المحتوى مصممة لتقسيم الأفكار المعقدة إلى قصص سهلة الهضم. وبفضل قوة سرد القصص المرئية، فإنها تنقل المعلومات الأساسية بتنسيق جذاب.

لكن جذب الانتباه هو مجرد البداية، فهذه الفيديوهات تجذب الانتباه - هذه الفيديوهات تحقق نتائج مهمة. وإليك الطريقة:

1. جذب الانتباه بسهولة

لا تدع التعقيد يمنعك من التواصل مع جمهورك. تحوّل مقاطع الفيديو التوضيحية الأفكار المجردة إلى سرديات جذابة تلقى صدى على الفور.

علاوة على ذلك، مع 96% من الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو هذه للتعرف على المنتجات، يمكنك التأكد من وصول رسالتك بوضوح ودون عناء. هذا التكتيك يبسط عملية اتخاذ القرار ويساعد علامتك التجارية على التميز في السوق المزدحم.

2. تعزيز تحسين محركات البحث والظهور

هل تريد أن تحتل مرتبة أعلى في محركات البحث؟ تحافظ مقاطع الفيديو التوضيحية على بقاء الزوار على موقعك لفترة أطول، وتزيد من التفاعل، وتشير إلى محركات البحث بأن المحتوى الخاص بك ذو قيمة.

تجذب مقاطع الفيديو هذه أيضًا الروابط الخلفية والمشاركات الاجتماعية، مما يعزز سلطة نطاق موقعك. قم بتحسينها باستخدام الكلمات المفتاحية والبيانات الوصفية الصحيحة لتحسين ظهورك وزيادة عدد الزيارات العضوية إلى موقعك.

3. زيادة التحويلات

تقوم مقاطع الفيديو التوضيحية بأكثر من مجرد التثقيف - فهي تحول الفضول إلى أفعال. يوضح المحتوى المرتبط كيف يتناسب منتجك أو خدمتك بسلاسة مع حياة عملائك.

يحتفظ المشاهدون 95% من الرسالة في شكل فيديو، مقارنة بـ 10% فقط من القراءة.

لهذا السبب تلتصق رسالتك بهم - مما يدفعهم إلى اتخاذ الخطوة التالية، سواءً الشراء أو التسجيل أو حجز عرض توضيحي.

4. بناء الثقة وتضخيم التعرف على العلامة التجارية

الرؤية تصديق. تجعل مقاطع الفيديو التوضيحية منتجك ينبض بالحياة، وتبني الثقة من خلال الشفافية. عرض عروضك بصريًا أثناء العمل يبني اتصالاً حقيقيًا مع جمهورك.

تجعل المرئيات المتسقة والرسائل الواضحة علامتك التجارية معروفة على الفور. يؤدي هذا النهج إلى زيادة المشاركة والمصداقية.

5. احصل على أقصى تأثير بأقل إنفاق

هل تريد تحقيق تأثير عالي الجودة دون تكلفة باهظة؟ يقدم لك الفيديو التوضيحي بالشاشة أو اللوحة البيضاء أو الفيديو التوضيحي المتحرك بديلاً مناسبًا للميزانية مع توفير تأثير مرئي قوي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو هذه بسهولة! سواء تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها في رسائل البريد الإلكتروني أو استخدامها في الصفحات المقصودة، فإن الفيديو التوضيحي يوسع نطاق وصولك، مما يوفر لك عائد استثمار طويل الأجل.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل الفيديو التوضيحي أكثر تأثيرًا؟ استفد من التسويق عبر البريد الإلكتروني للمشاركة المباشرة. اطلع على هذا الدليل على كيفية إرسال مقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني للحصول على بعض النصائح السهلة والقابلة للتنفيذ!

الآن بعد أن غطينا "لماذا" وراء مقاطع الفيديو التوضيحية دعنا نرى "كيف" هل أنت مستعد لاستكشاف الميزات الرئيسية التي تجعل مقاطع الفيديو هذه قوية جدًا؟ دعنا نفصلها!

## خصائص مقاطع الفيديو التوضيحية الجيدة

مقاطع الفيديو التوضيحية متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. فسواء كنت شركة ناشئة تشرح نموذج عملك، أو منظمة غير ربحية تعمل على زيادة الوعي، أو مؤسسة تطرح منتجًا جديدًا، فإن مقاطع الفيديو التوضيحية هذه تتكيف مع أي حاجة.

ولكن ليست كل الفيديوهات التوضيحية تفي بالغرض. تشترك أكثرها تأثيرًا في الخصائص الأساسية التالية:

الوضوح والإيجاز: اختصر الطريق من خلال نص فيديو واضح ومباشر. أجب عن الأسئلة الرئيسية - ما هي المشكلة؟ كيف يحلها منتجك؟ لماذا يجب أن يهتم المشاهدون؟ اجعلها في غضون 60-90 ثانية لمزيد من المشاركة

اختصر الطريق من خلال نص فيديو واضح ومباشر. أجب عن الأسئلة الرئيسية - ما هي المشكلة؟ كيف يحلها منتجك؟ لماذا يجب أن يهتم المشاهدون؟ اجعلها في غضون 60-90 ثانية لمزيد من المشاركة الرسائل المستهدفة: تحدث مباشرة إلى جمهورك. قم بتخصيص الرسالة لتعكس احتياجاتهم وتحدياتهم. سواء أكنت تخاطب صانعي القرار أو المستخدمين النهائيين، فإن الرسالة المصممة خصيصًا تبني الثقة والتواصل على الفور

تحدث مباشرة إلى جمهورك. قم بتخصيص الرسالة لتعكس احتياجاتهم وتحدياتهم. سواء أكنت تخاطب صانعي القرار أو المستخدمين النهائيين، فإن الرسالة المصممة خصيصًا تبني الثقة والتواصل على الفور جذابة بصريًا : استخدم العناصر المرئية الديناميكية لإبقاء المشاهدين متعلقين بالرسالة. سواء كانت رسومًا متحركة لافتة للنظر أو رسومات سريعة أو لقطات حية، يجب أن ترتقي العناصر المرئية بالقصة، لا أن تشتت انتباههم عنها

: استخدم العناصر المرئية الديناميكية لإبقاء المشاهدين متعلقين بالرسالة. سواء كانت رسومًا متحركة لافتة للنظر أو رسومات سريعة أو لقطات حية، يجب أن ترتقي العناصر المرئية بالقصة، لا أن تشتت انتباههم عنها سرد قصة قوية : اجذب جمهورك عاطفيًا من خلال نسج قصص ذات صلة في الفيديو الخاص بك. يتواصل الناس أكثر مع مواقف العالم الحقيقي، لذا قم بإنشاء سرد يلامس مشاعرهم وتجاربهم

: اجذب جمهورك عاطفيًا من خلال نسج قصص ذات صلة في الفيديو الخاص بك. يتواصل الناس أكثر مع مواقف العالم الحقيقي، لذا قم بإنشاء سرد يلامس مشاعرهم وتجاربهم النبرة والصوت المناسبين : طابق شخصية علامتك التجارية مع النبرة والصوت المناسبين. سواء كانت مرحة وغريبة أو رسمية واحترافية، فإن الاتساق يحافظ على مصداقية رسالتك وتركيزها على رسالتك

: طابق شخصية علامتك التجارية مع النبرة والصوت المناسبين. سواء كانت مرحة وغريبة أو رسمية واحترافية، فإن الاتساق يحافظ على مصداقية رسالتك وتركيزها على رسالتك الموسيقى والمؤثرات الصوتية: أضف الموسيقى لتهيئة الأجواء وتعزيز التأثير العاطفي. تحافظ الموسيقى التصويرية الملائمة على تفاعل الجمهور، بينما تؤكد المؤثرات الصوتية على الإجراءات. ويمنحان معًا الفيديو الخاص بك إحساسًا ديناميكيًا مصقولًا وديناميكيًا

أضف الموسيقى لتهيئة الأجواء وتعزيز التأثير العاطفي. تحافظ الموسيقى التصويرية الملائمة على تفاعل الجمهور، بينما تؤكد المؤثرات الصوتية على الإجراءات. ويمنحان معًا الفيديو الخاص بك إحساسًا ديناميكيًا مصقولًا وديناميكيًا عبارات واضحة للحث على اتخاذ إجراء : لا تترك جمهورك يفكر "ماذا بعد". بعد توصيل رسالتك، قم بتوجيههم نحو الخطوة التالية. استخدم عبارات قابلة للتنفيذ مثل "ابدأ" أو "اشترك الآن" للحث على المشاركة الفورية

: لا تترك جمهورك يفكر "ماذا بعد". بعد توصيل رسالتك، قم بتوجيههم نحو الخطوة التالية. استخدم عبارات قابلة للتنفيذ مثل "ابدأ" أو "اشترك الآن" للحث على المشاركة الفورية قابل للمشاركة بسهولة: قم بزيادة تأثير الفيديو الخاص بك إلى أقصى حد من خلال تصميمه لمشاركته دون عناء. أضف أزرار المشاركة الاجتماعية لتحسينه لقنوات متعددة. عندما يتم تنفيذ الفيديو التوضيحي بشكل صحيح، فإن الفيديو التوضيحي الجيد سينشر علامتك التجارية بأقل جهد ممكن

💡 نصيحة احترافية: تذكر أن التوازن ضروري. فأفضل مقاطع الفيديو التوضيحية هي التي "تشرح" دون إلقاء محاضرات، و"تشرك" دون أن تغمرها بالمعلومات و"تسحر" دون أن تكون انتهازيًا. ركز على تقديم القيمة، وسيقوم الفيديو الخاص بك بالباقي!

هيكل فيديو توضيحي فعال (+ أمثلة)

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجعل الفيديو التوضيحي رائعًا، حان الوقت لوضع هذه الأفكار في العمل. يكمن السحر في بنية واضحة المعالم ومقنعة للحفاظ على رسالتك واضحة وجذابة.

هل أنت مستعد لصياغة الفيديو التوضيحي الخاص بك؟ اتبع هذا الشكل المجرب لضمان نجاح الفيديو الخاص بك:

1. مقدمة (خطاف): ابدأ بضجة كبيرة

هل تعلم أن 74% من قيمة الفيديو خلال الثواني العشر الأولى؟ لهذا السبب تعتبر تلك اللحظات الافتتاحية حاسمة.

ابدأ بشيء يجذب الانتباه - سؤال مثير للاهتمام، أو عبارة ملفتة للنظر، أو سيناريو قابل للتطبيق. هذه المشاركة الأولية هي فرصتك لجعل المشاهدين يفكرون: "واو، هذا ما كنت بحاجة إليه!"

على سبيل المثال، افترض أنك تروج لتطبيق جديد لإدارة الشؤون المالية الشخصية.

ابدأ بـ: "هل سبق لك أن نظرت إلى حسابك المصرفي وتساءلت أين ذهبت كل أموالك؟ لقد مررت بذلك - دعنا نصلح ذلك!"

2. بيان المشكلة: حدد المشكلة

الآن بعد أن جذبت انتباههم، حان الوقت للتركيز على المشكلة. حدد نقاط الألم التي يواجهها جمهورك. ارسم صورة حية للتحديات حتى يفكر المشاهدون، "نعم، هذا ما أمر به!

على سبيل المثال: "يمكن أن يؤدي التوفيق بين الفواتير والإيصالات والإنفاق عبر تطبيقات مختلفة إلى تحويل حياتك إلى سيرك مالي. إن تفويت المدفوعات وفقدان مسار النفقات هو وصفة للتوتر والمصاريف الإضافية

3. الحل (عرضك): تقديم الإجابة

الآن، قدم منتج شركتك أو خدمتك كبطل يحل المشكلة. وضح كيف يعالج المشكلة التي ناقشتها للتو، محولاً الفوضى إلى وضوح.

على سبيل المثال، "تعرّف على XYZ، التطبيق النهائي الذي يحول إدارتك المالية. تتبع جميع نفقاتك، وحدد أهداف ميزانيتك، واحصل على تذكيرات من خلال لوحة تحكم واحدة أنيقة حتى لا تفوتك أي دفعة. إنه بمثابة وجود خبير مالي شخصي في جيبك

4. كيف تعمل: قسّمها

الآن بعد أن قدمت عرضك، حان الوقت لإظهار كيفية عمله. قم بتبسيط العملية أو الميزات بطريقة سهلة المتابعة وجذابة بصريًا. استخدم خطوات واضحة وموجزة أو سلط الضوء على الميزات الرئيسية التي تجعل استخدام منتجك أمرًا سهلاً.

على سبيل المثال: "مع XYZ، بدء الاستخدام سهل للغاية. اربط حساباتك، وسيقوم تطبيقنا بالباقي. على الفور، سترى على الفور عرضًا موحدًا لأموالك، وستتلقى رؤى حول عادات الإنفاق الخاصة بك، وستحصل على نصائح مخصصة لتوفير المزيد

5. الخاتمة ختم الصفقة

أخيرًا، اختتم بعبارة قوية ومباشرة تحث على اتخاذ إجراء (CTA). عزز قيمة الحل الخاص بك مرة أخيرة ووجههم نحو اتخاذ قرار.

على سبيل المثال: "لا تدع الفوضى المالية تعيقك - قم بتحويل ميزانيتك اليوم! انقر على "ابدأ" وشاهد كيف يمكن أن تكون الإدارة المالية سهلة"

دعنا نشاهد مثالاً لفيديو توضيحي واقعي لنرى كيف يمكن لفيديو جيد الإعداد أن يجذب المشاهدين ويكسبهم. استلهم من حملة Apple الأخيرة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.

يعمل هذا الفيديو التوضيحي المتحرك على الإعلام والإلهام. وبفضل الرسومات اللافتة للنظر، والقصة المقنعة، ونص الفيديو الرائع، فإنه يجذب الانتباه من خلال معالجة الحاجة الملحة للاستدامة.

ويبدأ بخطاف قوي حول سبب أهمية العمل البيئي، ثم يشرح بسلاسة كيف تساهم ابتكارات Apple في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني. وأخيراً، تعرض Apple استراتيجياتها الفريدة والتزامها الثابت، وتوضح سبب تميز حلها.

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## أنواع مقاطع الفيديو التوضيحية (+ أفكار لإثارة إبداعك)

الآن بعد أن انتهيت من تحديد هيكل الفيديو التوضيحي الخاص بك، حان الوقت للتفكير في الأنماط المرئية المختلفة التي يمكن أن تجعل قصتك تنبض بالحياة.

تتمتع جميع أنواع مقاطع الفيديو التوضيحية بذوق وقوة فريدة من نوعها. دعنا نستكشفها وأفضل استخداماتها وبعض الأمثلة البارزة:

1. مقاطع الفيديو التوضيحية المتحركة

الأفضل ل: إزالة الغموض عن المفاهيم المعقدة وجذب جمهور عريض. 📊

تُعد الرسوم المتحركة أداة قوية لتحويل الأفكار التقنية أو المجردة إلى قصص نابضة بالحياة وسهلة الفهم. الحرية الإبداعية هنا لا حصر لها، مما يعني أنه يمكنك شرح أصعب المفاهيم بطريقة جذابة وممتعة.

فيما يلي بعض الأساليب الشائعة لصنع مقاطع فيديو توضيحية متحركة:

الرسوم المتحركة البيانية: استخدم المخططات والرسوم البيانية والأيقونات لإبراز البيانات والإحصاءات. وهي مثالية لتوضيح الاتجاهات والمقارنات والرؤى الهامة

استخدم المخططات والرسوم البيانية والأيقونات لإبراز البيانات والإحصاءات. وهي مثالية لتوضيح الاتجاهات والمقارنات والرؤى الهامة الرسوم المتحركة التي تعتمد على الشخصيات: اجعل رسالتك تنبض بالحياة من خلال شخصيات متحركة ذات صلة تحل المشاكل وتشارك التجارب. فهي تضيف لمسة شخصية تعلق في أذهان المشاهدين

على سبيل المثال، قد تستخدم شركة مالية ناشئة فيديو رسوم متحركة لتبسيط استراتيجيات الاستثمار وجعلها في متناول الجميع. في المقابل، يمكن أن يعرض تطبيق تعليمي شخصية متحركة تستكشف وحدات تعليمية مختلفة لتسليط الضوء على ميزاته.

2. مقاطع الفيديو التوضيحية المباشرة

الأفضل من أجل: بناء الثقة وتسليط الضوء على تطبيقات الحياة الواقعية. 🤩

يتميز الفيديو التوضيحي المباشر بأشخاص حقيقيين وسيناريوهات حقيقية، مما يوفر لمسة أصيلة. هذا النوع مثالي لإنشاء اتصال شخصي. يمكن أن يتضمن شهادات العملاء لمنح المشاهدين الدليل الاجتماعي الذي يحتاجونه للإيمان بعروضك.

استخدم لقطات حية لإظهار كيفية عمل منتجك. على سبيل المثال، يمكن لعلامة تجارية للعناية بالبشرة تصوير شخص ما وهو يطبق منتجه الجديد وإبراز النتائج، مما يضفي مصداقية على الرسالة.

3. مقاطع الفيديو التوضيحية على السبورة البيضاء

الأفضل ل: تبسيط المحتوى التعليمي والعمليات خطوة بخطوة. 👩‍🏫

تستخدم مقاطع فيديو السبورة البيضاء رسوماً توضيحية مرسومة باليد لتوضيح المعلومات المعقدة. يحافظ تأثير الرسم على مشاركة المشاهدين ويساعد على تبسيط التفسيرات التفصيلية.

على سبيل المثال، يمكن للجامعات استخدام فيديو السبورة البيضاء لشرح عملية القبول للطلاب المحتملين. أو يمكن لشركة استشارية أن توضح نهجها في إدارة المشاريع، مع توضيح كل مرحلة بالتفصيل باستخدام الرسوم البيانية المرئية والشروح التوضيحية.

4. مقاطع الفيديو المرئية

الأفضل من أجل: توضيح المنتجات التقنية ووظائفها في الوقت الفعلي. 📱

إذا كنت تستعرض برنامجك، فإن فيديو سكرينكاست هو الخيار الأفضل لك. يلتقط هذا التنسيق شاشتك أثناء العمل، ويوجه المستخدمين خلال المنتج خطوة بخطوة.

على سبيل المثال، فكّر في منصة تعليمية عبر الإنترنت حيث يمكن لفيديو توضيحي على الشاشة أن يرشد المستخدمين خلال إعداد حساب، والتنقل في الدورات التدريبية، واستخدام الميزات الرئيسية. يتعلق الأمر كله بتقديم عرض توضيحي عملي في الوقت الفعلي يبسط منحنى التعلم.

5. الحركة المباشرة مع الرسوم المتحركة

الأفضل لـ: الجمع بين الجاذبية العاطفية للحركة الحية وإبداع الرسوم المتحركة. 👀

يمزج هذا النوع الهجين من مقاطع الفيديو التوضيحية بين أفضل ما في العالمين. يمكنك استخدام مقاطع فيديو الحركة المباشرة للتواصل مع المشاهدين بشكل شخصي ثم وضع طبقة من الرسوم المتحركة للتأكيد على الميزات المهمة.

على سبيل المثال، يمكن أن تجمع شركة الصحة والعافية بين قصص العملاء الواقعية والرسومات المتحركة. تخلق مقاطع فيديو الحركة المباشرة جاذبية عاطفية، بينما تساعد عناصر الرسوم المتحركة في تصوير فوائد وتأثير خدماتهم.

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كيفية إنشاء فيديو توضيحي: دليل خطوة بخطوة

يتطلّب إنشاء فيديو توضيحي جديد أكثر من مجرد صور جيدة، فهو يتطلب نهجًا منظمًا يحوّل مفهومك إلى رسالة مقنعة. وهنا يأتي دور ClickUp، حيث تتدخل ClickUp بصفتها برنامج تسويق الفيديو الكل في واحد .

صُمم برنامج ClickUp لتعزيز الإنتاجية وتبسيط كل خطوة، فهو يساعدك على إدارة كل شيء بدءًا من التخطيط وحتى الإنتاج النهائي. اتبع هذا الدليل لتبسيط عملية إنشاء الفيديو وتقديم النتائج بسهولة.

الخطوة 1: حدد أهدافك والجمهور المستهدف

ضع أهدافاً واضحة وقابلة للقياس للفيديو التوضيحي الخاص بك باستخدام ClickUp Goals

قبل البدء في إنتاج الفيديو، وضح أهدافك. هل أنت تبسط مفهومًا معقدًا أو تطلق منتجًا أو تحل مشكلة معينة؟ حدد هذه الأهداف مقدمًا لإنشاء فيديو يحقق الهدف المنشود.

استخدم أهداف النقر لترجمة رؤيتك إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. تساعدك هذه الميزة على تتبع التقدم المحرز و تضمن توافق المحتوى الخاص بك مع استراتيجيات العمل أو التسويق الأوسع نطاقاً.

الخطوة 2: العصف الذهني والبحث عن الأفكار

بعد ذلك، اجعل أفكارك الإبداعية تتدفق. مع ClickUp Brain يمكنك تجميع الرؤى وأبحاث المنافسين والمراجع المرئية في مركز مركزي واحد. تساعدك هذه الأداة على جمع البيانات وتنظيم الأفكار وإنشاء أساس لسرد الفيديو الخاص بك.

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول الفيديو التوضيحي الخاص بك والتعاون في كتابته من الصفر

إليك كيفية استخدامه لتعزيز عملية العصف الذهني لديك:

استكشف المواضيع : ما هي المواضيع الشائعة في مجال عملك؟ هل هناك أي أسئلة شائعة يواجهها جمهورك بشكل متكرر؟ ما هي الفوائد الفريدة لمنتجك/خدمتك؟

: ما هي المواضيع الشائعة في مجال عملك؟ هل هناك أي أسئلة شائعة يواجهها جمهورك بشكل متكرر؟ ما هي الفوائد الفريدة لمنتجك/خدمتك؟ ابحث عن المنافسين : انظر إلى ما يفعله منافسوك. ما الموضوعات التي يتناولونها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم؟ كيف يمكنك تمييز المحتوى الخاص بك؟

: انظر إلى ما يفعله منافسوك. ما الموضوعات التي يتناولونها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم؟ كيف يمكنك تمييز المحتوى الخاص بك؟ اجمع رؤى مهمة: قم بتحليل ملاحظات العملاء، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الرأي لتحديد ما يريد جمهورك رؤيته.

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الخطوة 3: قم بصياغة نص فيديو مقنع

_استخدم ClickUp Docs لإضافة ملاحظات للإشارات المرئية، أو التركيز على التعليق الصوتي، أو تغييرات المشهد أثناء تشكيل السيناريو الخاص بك

يبدأ كل فيديو توضيحي ناجح بنص مُحكم الصياغة. استخدم مستندات ClickUp لصياغة السيناريو الخاص بك وتنقيحه والتعاون بشأنه في الوقت الفعلي.

يتيح هذا المستند الحي لفريقك تقديم مدخلات والتحكم في الإصدارات وتحديث المحتوى، مما يضمن بقاء رسالتك مؤثرة.

اجعل لغتك بسيطة ومباشرة وخالية من المصطلحات لضمان وصول رسالتك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بنسج سرد القصص. اجعل السيناريو الخاص بك جذابًا من خلال دمج سيناريوهات واقعية أو دراسات حالة ذات صلة لإضافة لمسة شخصية. بمجرد أن يصبح السيناريو الخاص بك جاهزًا، تصور تدفق الفيديو الخاص بك.

قالب ClickUp Storyboard قالب

استخدم قالب ClickUp Storyboard لتنظيم هيكل الفيديو التوضيحي الخاص بك. فهو يضمن تدفق كل مشهد بسلاسة بينما تظل صورك ورسائلك متناسقة، مما يجعل الإنتاج أكثر انسيابية.

إليك سبب إعجابك بها:

تصور وتفاصيل كل مشهد في الفيديو الخاص بك، مما يضمن سلاسة الانتقالات والتدفق المنطقي

تأكد من أن كل عنصر مرئي يدعم ويعزز رسائلك الأساسية

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون بفعالية مع فريق الإنتاج للحفاظ على الاتساق

الخطوة 5: أنشئ مقاطع فيديو تجذب الانتباه وتأسر القلوب

مشاركة تسجيلات الشاشة لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي باستخدام Clip by ClickUp

مع كليك أب كليب أصبح إنشاء مقاطع فيديو إرشادية جذابة أو عروض توضيحية للمنتجات أو دروس تعليمية أمرًا سهلاً - كل ذلك داخل نفس المنصة التي تدير فيها مهامك. هذا أداة قص ديناميكية تتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها بسلاسة مع فريقك.

هذه الأداة أكثر فاعلية لأنها تتكامل مع أداة ClickUp Brain ملخص الفيديو بالذكاء الاصطناعي ميزة. أثناء التسجيل، يقوم بتحويل الصوت إلى نسخ نصية دقيقة على الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات.

هل تريد رؤية ClickUp Clips أثناء العمل؟ شاهد هذا مثال فيديو توضيحي لمعرفة كيفية تبسيط إنشاء الفيديو ببضع نقرات فقط.

تبسيط إنتاج الفيديو ببضع نقرات مع ClickUp Clips

الخطوة 6: المراجعة والتحرير ووضع اللمسات الأخيرة

قالب إنتاج الفيديو الخاص بـ ClickUp

ينطوي إنشاء مقاطع فيديو تسويقية احترافية على العديد من الأجزاء المتحركة، بدءًا من العصف الذهني والتسجيل إلى الصقل والتعديلات النهائية. استخدم أدوات ClickUp المدمجة لتعيين مهام التحرير وجمع الملاحظات في الوقت الفعلي وتتبع المراجعات.

على سبيل المثال، استخدم قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp لتنظيم كل جزء من عملية الإنشاء والتحرير والمراجعة. إنه مصمم للجميع، من استوديوهات الإنتاج الكبيرة إلى صانعي المحتوى الداخلي، ويضمن لك سير عملك بسلاسة من البداية إلى النهاية.

إليك لمحة سريعة عن كيفية مساعدتك:

الانتقال من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال عملية منظمة تبقي مشروع الفيديو الخاص بك على المسار الصحيح

إدارة المهام والمواعيد النهائية والمراجعات - كل ذلك في نظام أساسي واحد

إضفاء الطابع المركزي على كل جانب من جوانب إنتاج الفيديو لتجنب الاختناقات وسوء التواصل

تأكد من الاتساق والوضوح والاحترافية في كل إطار

الخطوة 7: النشر والمشاركة

بعد أن أصبح الفيديو التوضيحي الخاص بك مصقولًا وجاهزًا، حان وقت الإطلاق! قم بتصدير المقطع النهائي مباشرةً من ClickUp وشاركه عبر منصاتك - وسائل التواصل الاجتماعي أو الصفحة المقصودة لموقعك الإلكتروني أو العروض التقديمية الداخلية.

تتبع التفاعل واجمع الملاحظات واستخدم تلك الأفكار لتحسين مقاطع الفيديو المستقبلية والحفاظ على تفاعل جمهورك.

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أنشئ فيديو توضيحي باستخدام ClickUp وابقَ في المقدمة

يتمحور إنشاء مقاطع الفيديو التوضيحية حول التواصل مع جمهورك وزيادة المشاركة وتحقيق النتائج. سواء كنت تطلق منتجًا أو تشرح خدمات أو تبسط أفكارًا معقدة، فإن مقاطع الفيديو هذه تترك تأثيرًا دائمًا عند القيام بها بشكل صحيح.

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط العملية بأكملها - العصف الذهني وكتابة السيناريو والإنتاج النهائي - في سير عمل واحد سلس. تعاون في الوقت الفعلي، وحافظ على التنظيم، وأنشئ محتوى فيديو يأسر الألباب من البداية إلى النهاية.

هل أنت مستعد لتحقيق أهداف تسويق الفيديو الخاصة بك؟ ابدأ مع ClickUp اليوم واجعل مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بك تنبض بالحياة!