قوالب مجانية لمذكرات Evernote من أجل الإنتاجية والتأمل

يقولون إن الوقت هو المال. ومع ذلك، في خضم انشغالات الحياة اليومية، غالبًا ما يكون الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا نعامله بالاهتمام الكافي.

تشير الدراسات إلى أن 68٪ من الناس يشعرون أنهم لا يتمتعون بتركيز كافٍ دون انقطاع خلال النهار. تشتت الانتباه في اتجاهات مختلفة، مما يجعل حتى المهام الصغيرة تستغرق وقتًا أطول مما ينبغي.

بالنسبة للكثيرين، يعد تدوين المذكرات هو الحل ليوم مليء بالإشعارات والمهام والمسؤوليات التي لا تنتهي. لكنك لست بحاجة إلى بدء مذكراتك من الصفر.

قالب دفتر يوميات Evernote هو قالب تم تنسيقه بالفعل مثل دفتر يومياتك الرقمي. وهو يوفر مساحة لتدوين أفكارك أو سجلاتك اليومية أو مهامك أو تأملاتك في الحياة. في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل قوالب دفتر يوميات Evernote لمن يرغبون في الكتابة بوضوح أكبر.

ما هي قوالب دفتر يوميات Evernote؟

قالب اليوميات في Evernote هو صفحة جاهزة تمنحك هيكل صفحة اليوميات قبل أن تبدأ الكتابة. بدلاً من قضاء الوقت في إنشاء نفس التنسيق في كل مرة تبدأ فيها صفحة جديدة أو يوميات جديدة، ما عليك سوى فتح ملاحظة جديدة وتطبيق القالب والبدء في ملئها.

عبر Evernote

يمكن أن يكون استخدام قالب Evernote طريقة سريعة للبدء، خاصة إذا كان لديك بالفعل حساب Evernote. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من التخطيطات التي يمكن أن تناسب الاحتياجات المختلفة — سواء كنت طالبًا في المدرسة أو مطورًا يدير مشاريع أو شخصًا يبحث عن الدافع في الفن أو الحياة اليومية.

ما يجعل قوالب دفتر يوميات Evernote مفيدة بشكل خاص هو مرونتها. يمكنك اختيار واحدة من معرض Evernote أو إنشاء واحدة خاصة بك عن طريق حفظ ملاحظة تستخدمها بالفعل كثيرًا.

كما قال أحد مستخدمي Evernote في مناقشة على Reddit،

لدي قالب لكل يوم يساعدني في تسجيل الأفكار وملاحظات الاجتماعات. " هذا الإحساس بالاتجاه هو ما يجعل القالب مفيدًا حقًا.

لدي قالب لكل يوم يساعدني في تسجيل الأفكار وملاحظات الاجتماعات. " هذا الإحساس بالتوجه هو ما يجعل القالب مفيدًا حقًا.

نظرة عامة على قوالب اليوميات

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب دفاتر يوميات Evernote و ClickUp:

ما الذي يجعل قالب يوميات Evernote جيدًا؟

قالب اليوميات الجيد في Evernote هو الذي يسهل عليك الجلوس والبدء في الكتابة والعثور على المدخلات السابقة بسرعة وبأقل قدر من التحضير.

عادةً ما تشترك القوالب الأكثر فعالية في بعض الخصائص. إليك ما يجب البحث عنه:

استخدم عناوين وأقسام واضحة، مثل السجل اليومي أو الأفكار أو المهام، بحيث يسهل فحص كل ملاحظة وكتابتها.

أضف تلميحات أو قوائم مرجعية لتوجيه كتاباتك ومساعدتك في ملء التفاصيل دون البدء من الصفر.

نظم الملاحظات باستخدام التواريخ في العناوين أو العلامات حتى تظل الإدخالات مرتبة حسب الأيام والأسابيع والأشهر.

اترك مساحة للمرونة حتى يمكن تعديل القالب مع تغير عاداتك أو أهدافك أو مشاريعك.

اجعل المراجعة أسهل من خلال تخصيص مساحة لتتبع التقدم المحرز، وترحيل المهام غير المكتملة، وتسجيل الأفكار.

يمكن أن يكون تدوين المذكرات أمرًا رائعًا للأشخاص الذين يقومون به بانتظام. تعد قوالب المذكرات طريقة رائعة للبدء. يمكنك أيضًا تجربة نصائح بسيطة مثل إضافة تعليقات وتخصيص أقسام وتجربة كل ميزة لمساعدتك على الشعور بمزيد من الإنتاجية.

أفضل 10 قوالب يوميات Evernote

لا تبدو كل المذكرات متشابهة، وهذه هي جمالية استخدام القوالب في Evernote.

فيما يلي عشرة خيارات يمكن أن تساعدك في تحويل الملاحظات المتفرقة إلى نظام ستستمتع بالفعل بصيانته.

1. قالب اليوميات اليومية

عبر Evernote

أظهرت مراجعة لعدة دراسات أن الأشخاص الذين يمارسون كتابة اليوميات بانتظام أظهروا تحسنًا بنسبة 5٪ في نتائج الصحة العقلية مقارنةً بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

يوفر قالب اليوميات اليومية في Evernote أقسامًا جاهزة للسجلات والتأملات وحتى تتبع العادات. بدلاً من الصراع في تحديد ما تكتب أولاً، يمكنك ببساطة البدء، وبمرور الوقت، تصبح تلك المدخلات الصغيرة والثابتة إيقاعًا طبيعيًا تستمر في اتباعه.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم كل إدخال باستخدام أقسام واضحة للأفكار والمهام والتأملات.

تتبع العادات والروتينات باستخدام مربعات الاختيار المدمجة

سجل أبرز أحداث اليوم دون القلق بشأن التصميم

راجع التقدم بسهولة من خلال التمرير عبر الإدخالات المؤرخة في دفتر ملاحظات جديد واحد.

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يبنون عادة الكتابة اليومية.

2. قالب التقويم السنوي لعام 2025

عبر Evernote

نحن جميعًا نحاول أن نرى العام بأكمله بوضوح — تلك الرحلة الكبيرة، وحفل زفاف صديق، وتلك الليالي الهادئة في المنزل. ولكن بدون رؤية منظمة لعامك، تتعارض الخطط. لهذا السبب يمكن أن يوفر قالب التقويم السنوي في Evernote منظورًا جديدًا.

توفر لك قوالب Evernote مثل هذه صفحة واحدة لتسجيل الأعياد والمناسبات والأحداث المهمة، حتى تكون دائمًا على علم بما هو قادم.

عندما يكون كل شيء موضحًا بوضوح، يمكنك معرفة أين تقع أسابيعك المزدحمة وأين تمنحك الفجوات الأكثر هدوءًا مساحة للراحة. كما يساعدك ذلك على تجنب الاندفاع في اللحظة الأخيرة الذي ينجم عن نسيان عيد ميلاد أو حجز رحلة في اللحظة الأخيرة.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

ضع علامة على العطلات والمواعيد النهائية والأحداث في مكان واحد

خطط للرحلات والتجمعات العائلية دون أن تفوتك أي تفاصيل

تتبع أهدافك السنوية بتقسيمها إلى شهور أو أرباع سنوية.

راجع العام بسرعة لتبقى على اطلاع على التقدم المحرز

✨ مثالي لـ: المخططين الطموحين، الذين يحبون تنظيم عامهم في لمحة.

3. قالب متتبع تخطيط الوجبات

عبر Evernote

غالبًا ما يبدو أن نصف الأسبوع يمر في اتخاذ قرار بشأن ما نأكله. قد يؤدي طلب الطعام في اللحظة الأخيرة أو نسيان شراء البقالة أو تكرار الوجبات إلى إرهاق الناس وإسرافهم في الإنفاق. يوفر لك قالب متتبع تخطيط الوجبات في Evernote مساحة لتخطيط الوجبات اليومية وتتبع احتياجات البقالة وتسجيل ملاحظات التحضير.

ستلاحظ أن وجبات الطعام بدأت تبدو أقل تشويشًا وأكثر متعة. حتى في أكثر الأمسيات ازدحامًا، فإن وجود خطة جاهزة يزيل ضغوط اتخاذ قرار بشأن ما ستطبخه عندما تكون مرهقًا بالفعل.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ قوائم التسوق حسب الفئة لتسهيل عملية التسوق

سجل ملاحظات التحضير مثل الطهي المسبق أو تذويب الأطعمة مسبقًا.

تتبع أهداف التغذية وافكر في العادات لتحسينها

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يرغبون في تنظيم وجباتهم ومشترياتهم من البقالة.

👀 نصيحة مفيدة: أحد أكبر العقبات في كتابة اليوميات هو البدء — عندما تكون لديك أفكار، ولكن الكتابة تبدو بطيئة. تتيح لك ميزة Talk to Text (عبر Brain MAX ) من ClickUp التحدث بصوت عالٍ عن أفكارك، ثم تحويلها إلى نص منسق. سجل الأفكار والأفكار اليومية باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

4. قالب متتبع التمارين الرياضية

عبر Evernote

نحن ما نفعله مرارًا وتكرارًا. لذا، فإن التميز ليس فعلًا بل عادة.

نحن ما نفعله مرارًا وتكرارًا. لذا، فإن التميز ليس فعلًا بل عادة.

يتناسب هذا التذكير تمامًا مع اللياقة البدنية، حيث لا يأتي التقدم الحقيقي من تمرين واحد مكثف، بل من الممارسة المستمرة على مدار الوقت.

يساعدك قالب متتبع التمارين في Evernote على بناء هذا الاتساق. يوفر لك مساحة لتسجيل كل تمرين، وتدوين مجموعات التمارين وعدد مرات تكرارها، وتسجيل ما شعرت به أثناء الجلسة. يمكنك مراجعة أهدافك الأسبوعية، والاحتفال بأفضل إنجازاتك الشخصية، والتفكير في ما يمكن تحسينه.

عندما ترى كيف تتراكم التحسينات الصغيرة وتذكرك بأن التقدم لا يضيع أبدًا. في الأيام التي تشعر فيها بانخفاض الحافز، يمكن أن يكون النظر إلى سجل جهودك هو الدافع الذي يجعلك تستمر في المضي قدمًا.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

سجل التمارين مع المجموعات والتكرارات والأوزان وأوقات الراحة

تتبع التقدم المحرز من حيث المدة والسعرات الحرارية وأفضل النتائج الشخصية

حدد أهداف التمرين الأسبوعية وراجع الإنجازات

فكر في مزاجك وطاقتك والمجالات التي تحتاج إلى تحسين بعد كل جلسة.

✨ مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يرغبون في تتبع التقدم اليومي والأسبوعي والشهري.

5. قالب قائمة رغبات السفر

عبر Evernote

بالنسبة لكثير من الناس، تعتبر الإجازات أهم أحداث العام. ففكرة مشاهدة أزهار الكرز في اليابان أو التنزه في باتاغونيا تبعث على الإثارة قبل وقت طويل من حجز التذاكر. ولكن بدون خطة، قد تظل رحلات الأحلام مجرد أحلام.

يساعد قالب قائمة رغبات السفر في Evernote على تحويل الإلهام إلى شيء أكثر واقعية. فهو يوفر مساحة لوجهات الأحلام والملاحظات الموسمية وروابط الأدلة وحتى قوائم المراجعة السريعة للتخطيط.

أثناء ملئه، ينظم القالب أفكارك إلى فئات، مما يتيح لك رؤية ما هو واقعي في المستقبل القريب وما ينتمي إلى قائمتك طويلة المدى. لا مزيد من علامات التبويب المفتوحة في المتصفح، فكل شيء موجود في مكان واحد حيث يمكنك بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

أدرج قائمة بأماكن أحلامك مع ملاحظات وروابط وأفضل المواسم لزيارتها

اجمع الإلهام للمغامرات والثقافة والطعام والاسترخاء

تتبع المهام المخطط لها مثل تنبيهات الرحلات الجوية والتحقق من التأشيرات والميزانيات

قم بتخزين أدوات السفر والروابط السريعة في صفحة واحدة يسهل الوصول إليها

✨ مثالي لـ: المسافرين الذين يحبون وضع وجهات أحلامهم في قائمة، والتخطيط بعناية.

6. قالب قائمة القراءة

عبر Evernote

معظم الناس لديهم كومة متزايدة من الكتب التي "يخططون لقراءتها يوماً ما". حتى أن جيل Z لديه مصطلح مثير للاهتمام لذلك: TBR [to-be-read] (الكتب التي سيتم قراءتها). ✨ لسوء الحظ، تظل الكتب التي لم تكتمل قراءتها على طاولات السرير.

لكن قالب قائمة القراءة في Evernote ينظم كتبك في أقسام واضحة: ما تريد قراءته، وما تقرأه الآن، وما انتهيت من قراءته. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا القالب مساحة للمراجعات والاقتباسات المفضلة وحتى صور أغلفة الكتب.

يمكنك أيضًا العودة إلى القراءات السابقة مع الملاحظات والمقاطع المحددة، كما لو كان لديك مكتبة شخصية تتذكر ما يهمك.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

اجمع توصيات الأصدقاء والعائلة في مكان واحد

تتبع تقدمك الحالي في القراءة من خلال عدد الصفحات والملاحظات

راجع الكتب التي انتهيت من قراءتها، وأضف تقييمات، واحفظ الاقتباسات أو الأفكار المهمة.

✨ مثالي لـ: مستخدمي Bookstagram، ومحبي القراءة، وأي شخص يرغب في الاحتفاظ بقائمة بما يقرأه وما يرغب في قراءته.

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في الاستطلاع يجدون صعوبة في الحفاظ على دافعهم لتحقيق أهدافهم طويلة المدى. هذا ليس بسبب نقص الدافع، بل بسبب طريقة عمل أدمغتنا! نحن بحاجة إلى رؤية النجاحات للحفاظ على دافعنا. 💪وهذا بالضبط ما يقدمه ClickUp. تتبع إنجازاتك باستخدام ClickUp Milestones، واحصل على نظرة عامة فورية على التقدم المحرز باستخدام التلخيصات، وحافظ على تركيزك باستخدام ClickUp Reminders؛ فالتصور البصري لهذه الانتصارات الصغيرة يخلق زخمًا على المدى الطويل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp أنهم يستطيعون إنجاز حوالي 10% من العمل الإضافي دون الشعور بالإرهاق.

7. قالب قائمة مهام المنزل

عبر Evernote

تم تصميم قالب قائمة مهام المنزل في Evernote لجعل الحياة المنزلية أقل إرهاقًا. فهو يجمع أفكار التنظيف والتنظيم وحتى المشاريع الصغيرة في ملاحظة واحدة بسيطة. مع التناوب الأسبوعي والمسؤوليات المشتركة، تصبح المهام المنزلية أسهل في الإدارة.

تقوم قائمة المراجعة بتجميع كل شيء حسب الغرفة، لذا بدلاً من التجول والتساؤل عما يجب القيام به أولاً، يكون لديك خطة جاهزة لتتبعها.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم كل غرفة بقوائم مهام واضحة

تقاسم مسؤوليات التنظيف بين أفراد الأسرة كل أسبوع

اجمع أفكار المشاريع والإلهام في مكان واحد

✨ مثالي لـ: العائلات أو الأسر التي تدير المهام المنزلية وتخطط جدولها الزمني معًا.

8. قالب مخطط أسبوعي

عبر Evernote

يمكن أن تمر الأسابيع بسرعة. في لحظة ما يكون يوم الاثنين صباحًا، وقبل أن تدرك ذلك، يصل يوم الجمعة مساءً مع قائمة طويلة من المهام التي لم تنجزها بعد. يجمع قالب المخطط الأسبوعي في Evernote أولوياتك وتفاصيل يومك وعاداتك الصغيرة في عرض واحد بسيط.

يساعدك هذا القالب على رؤية الأسبوع في لمحة، وتحقيق التوازن بين الالتزامات، وتتبع النفقات دون الحاجة إلى التلاعب بقطع الورق. بحلول نهاية الأسبوع، سيكون لديك حتى مساحة للتوقف والتفكير وإعادة الضبط لما سيأتي بعد ذلك.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

اكتب الأولويات القصوى حتى لا تغفل عن الأمور المهمة أبدًا.

خطط لكل يوم باستخدام قوائم المهام للعمل والصحة والحياة الشخصية

تتبع النفقات الأسبوعية لتبقى على دراية بإنفاقك

كوّن عادات وتأمل في التقدم المحرز باستخدام أداة تتبع بسيطة

✨ مثالي لـ: المهنيين والطلاب الذين يرغبون في تنظيم كل يوم في هيكل واضح لتنظيم الأهداف الأسبوعية، بحيث لا يكون هناك تحول بين الملاحظات اللاصقة أو القوائم نصف المكتوبة.

📮 نصيحة مفيدة: يوفر ClickUp Notepad مساحة مخصصة حيث يمكنك تدوين الأفكار ومدخلات اليوميات والمهام على الفور — كل ذلك في مكان واحد، يمكن الوصول إليه من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك: استخدم تنسيق النص المنسق وقوائم المراجعة والنقاط في Notepad لتنظيم إدخالات دفتر يومياتك أو تأملاتك اليومية أو جلسات العصف الذهني.

نظم ملاحظاتك باستخدام وظيفة السحب والإفلات والتظليل بالألوان، مما يسهل تحديد الأولويات وإعادة النظر في الأفكار المهمة.

حوّل أي ملاحظة على الفور إلى مهمة أو تذكير في ClickUp بنقرة واحدة، وحوّل أفكارك وتأملاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ. صب أفكارك ومشاعرك في ClickUp Notepad

9. قالب متتبع النفقات

عبر Evernote

غالبًا ما تكون المشتريات الصغيرة هي التي تخل بالتوازن المالي. بضع أكواب من القهوة هنا، واشتراك في خدمة بث هناك، وبحلول نهاية الشهر، لا تتطابق الأرقام. قالب Expenses Tracker في Evernote يجعل من السهل عليك أن تظل منتبهًا.

يوفر لك مساحة لتسجيل يومياتك، وفئات لتصنيف نفقاتك، وملخصات تعرض أنماط الإنفاق أسبوعيًا أو شهريًا. من خلال تسجيل النفقات الأساسية وغير المتوقعة، يمكنك تحديد الاتجاهات، وتقليل النفقات عند الحاجة، ووضع أهداف واقعية للمستقبل.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

سجل النفقات اليومية مع تفاصيل مثل الفئة وطريقة الدفع والملاحظات

لخص نفقاتك الأسبوعية أو الشهرية لترى أين تذهب أموالك.

راجع الأفكار والأنماط لتعديل العادات وتقليل الهدر

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في الحفاظ على ميزانياتهم الشخصية ومراقبتها عن كثب.

🧠 هل تعلم: في الولايات المتحدة، يقضي الشخص العادي أقل من دقيقتين يوميًا في إدارة شؤونه المالية بشكل فعال. ومع ذلك، يقضي العديد من الأمريكيين ما يقرب من 4 ساعات يوميًا في التفكير في الأموال. وفي الوقت نفسه، يقول 54% فقط إنهم يشعرون بأنهم على دراية كافية بشؤونهم المالية الشخصية. غالبًا ما ترتبط الثقة المالية الأقوى بثروة أكثر استقرارًا ونتائج أفضل على المدى الطويل.

10. قالب خطة السفر

عبر Evernote

من السهل جدًا أن ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالتوتر بدلاً من الحماس عند التخطيط لرحلة. ففي النهاية، بين حجز الرحلات الجوية والبحث عن أماكن لتناول الطعام وتتبع التكاليف، من السهل أن تفوتك بعض التفاصيل. يوفر لك قالب خطة السفر في Evernote طريقة بسيطة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

يغطي الميزانية والرحلات الجوية والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية التي يجب زيارتها. هناك أيضًا مساحة لخطط الرحلات اليومية وتتبع النفقات. عندما تكون مسافرًا بالفعل، يسهل هذا عليك البقاء حاضرًا لأن الخطة موجودة بالفعل لتوجيهك خلال كل يوم.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

نظم تفاصيل رحلتك من الرحلات الجوية إلى الفنادق في مذكرة واحدة

خطط لرحلاتك اليومية باستخدام قوائم مراجعة لمشاهدة المعالم السياحية

تتبع التكاليف التقديرية والفعلية للبقاء في حدود الميزانية

احفظ أفكار المطاعم والإلهام والملاحظات لرحلاتك المستقبلية

✨ مثالي لـ: المسافرين الذين يحبون تخطيط مسارات رحلاتهم بالتفصيل.

قيود استخدام Evernote لقوالب اليوميات

لخص أحد مستخدمي حساب Evernote القدامى على Reddit إحباطه بقوله:

استخدمت Evernote لمدة 10 سنوات وأقنعت عشرات الأصدقاء باستخدامه أيضًا. كان رائعًا لبضع سنوات حتى فقد سبب وجوده الأساسي وأصبح متضخمًا وبطيئًا ومليئًا بالأخطاء ومرهقًا وفوضويًا.

استخدمت Evernote لمدة 10 سنوات وأقنعت عشرات الأصدقاء باستخدامه أيضًا. كان رائعًا لبضع سنوات حتى فقد سبب وجوده الأساسي وأصبح متضخمًا وبطيئًا ومليئًا بالأخطاء ومرهقًا وفوضويًا.

يعكس هذا الشعور قلقًا متزايدًا بين مستخدمي اليوميات: على الرغم من أن Evernote يتمتع بأساس قوي، إلا أن مشكلات الأداء وسهولة الاستخدام تحد أحيانًا من الاتساق. بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في كتابة اليوميات بسلاسة وسهولة، قد تكون هذه العقبات مثبطة للهمم:

غالبًا ما يتطلب تحرير القالب خطوات إضافية، حيث يجب حفظ التغييرات كقالب جديد بدلاً من تطبيقها مباشرةً.

التخصيص محدود، حيث لا يتم نقل بعض العناصر مثل العلامات أو المهام بسلاسة دائمًا.

قد تبدو معرض القوالب مشتتة، مما يجعل من الصعب تنظيم واسترجاع تخطيطات محددة للمفكرة.

تجعل قيود الخطة المجانية، مثل حدود مزامنة الأجهزة وسقف التحميل المنخفض، استخدامها أقل عملية لتدوين المذكرات التي تحتوي على الكثير من الوسائط.

قد تؤدي مشكلات الأداء مثل بطء التحميل أو تأخير المزامنة أو الأخطاء غير المتوقعة إلى مقاطعة تدفق الكتابة اليومية.

قوالب دفاتر يوميات بديلة

لا تتناسب كل الروتينات مع قالب دفتر يوميات Evernote واحد. إذا كنت ترغب في بداية جديدة، فإن قوالب دفتر اليوميات البديلة هذه من ClickUp يمكن أن تتناسب مع أنماط واحتياجات مختلفة.

أفضل جزء؟ مع ClickUp، لن تحتاج إلى الانتقال من تطبيق الملاحظات إلى "تطبيق العمل". يمكنك الاحتفاظ بكل شيء، من ملاحظات اليومية وملاحظات العمل، في نفس المكان.

وذلك لأن ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل. توجد قوالب اليوميات بجانب مهامك ومشاريعك، مما يسهل عليك تسجيل أفكارك وتتبع أنماطك والتفكير في التقدم المحرز دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

لا تنتشر الأعمال، ولا تنسى الإدخالات. وبذلك يصبح تدوين المذكرات أكثر متعة وتفاعلية. لمدوني الملاحظات ومحبي الإنتاجية الذين يرغبون في تدوين مذكرات فعليًا، إليكم بعض قوالب ClickUp المجانية:

1. قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني خصص مساحة لكل يوم يمكنك الرجوع إليها بالفعل، باستخدام قالب الملاحظات اليومية من ClickUp.

هل سبق لك أن قضيت أيامًا كنت فيها تنقل بين المهام بسرعة، وبحلول المساء لم تكن تتذكر حتى نصف ما قمت به؟ هنا يمكن لنظام الملاحظات اليومية أن يغير الوضع.

بدلاً من الملاحظات اللاصقة المتناثرة أو اليوميات نصف المملوءة، يوفر لك قالب الملاحظات اليومية من ClickUp صفحة واحدة واضحة لتدوين أفكارك وتتبع ما أنجزته والتفكير قبل نهاية اليوم. يمكنك أيضًا تحويل ملاحظاتك إلى عناصر عمل مع المكلفين بها ومواعيدها النهائية.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

سجل الملاحظات السريعة والأفكار والتذكيرات فور ظهورها

قسّم أهدافك اليومية إلى مهام أصغر وقم بتسجيل التقدم الذي تحرزه أثناء العمل.

فكر في الانتصارات والدروس المستفادة في نهاية كل يوم

قم بالتبديل بين عرض القائمة أو اللوحة أو الدليل للحفاظ على ملاحظاتك منظمة وسهلة الرجوع إليها.

✨ مثالي لـ: المهنيين أو الأفراد الذين يرغبون في مكان واحد لتدوين أفكارهم ومهامهم وتأملاتهم اليومية.

🎥 شاهد: يمكن أن يكون تدوين المذكرات جزءًا أساسيًا من روتين منتج للغاية. إليك مقطع فيديو قصير لمساعدتك على تعلم كيفية تحديد أولويات المهام حتى تتمكن من إدارة عملك بشكل أفضل.

2. قالب خطة الحياة من ClickUp

احصل على قالب مجاني فكر بانتظام وقم بتعديل خططك مع تغير الأولويات باستخدام قالب خطة الحياة من ClickUp.

يعتقد معظم الناس أن الأسئلة الوجودية لا تطرأ إلا عند بلوغ سن الأربعين، ولكن هذا ليس صحيحًا. يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت (غالبًا في العشرينات من العمر). فجأة، تجد نفسك تتساءل: إلى أين تتجه حياتي؟

تم تصميم قالب خطة الحياة ClickUp لتلك اللحظات. توفر خطة الحياة المنظمة هذه مساحة لتسجيل الأهداف طويلة المدى وتقسيمها إلى مراحل أصغر وتتبعها بطريقة تجعلك تمضي قدمًا.

يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة لإضافة سياق، مثل مجال الحياة الذي ينتمي إليه أو حتى شريك المساءلة الذي يبقيك على المسار الصحيح.

🌻لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا ذات مغزى وقسمها إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ

استخدم المعالم لقياس التقدم المحرز والحفاظ على الحماس طوال الطريق.

نظم أهدافك في مجالات الحياة مثل الصحة أو المهنة أو العلاقات

حالات مخصصة مثل "مهام"، "قيد التنفيذ" و"مكتمل"، لتعرف دائمًا مكان كل هدف بالضبط.

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يرغبون في تحويل أحلامهم طويلة المدى إلى أهداف منظمة مع معالم واضحة.

💡 نصيحة احترافية: لست متأكدًا من أين وكيف تبدأ ممارسة كتابة اليوميات؟ احصل على المساعدة من ClickUp Brain ، مساعدك الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنه إنشاء أسئلة مدروسة ومخصصة لكتابة اليوميات بناءً على أنشطتك أو أهدافك أو تحدياتك الأخيرة، مما يساعدك على التفكير بشكل أعمق وأكثر اتساقًا. ويمكنه القيام بالكثير غير ذلك، مثل: حدد الأفكار القابلة للتنفيذ من إدخالات دفتر يومياتك واقترح أو أنشئ المهام والتذكيرات تلقائيًا.

نظم إدخالات دفتر يومياتك وملاحظاتك داخل ClickUp لسهولة الاسترجاع والنمو المستمر.

حلل أنماط تدوينك وإنتاجيتك لتقديم نصائح مخصصة واقتراحات للعادات

لخص ملاحظاتك وشارك التقارير حول مهامك وأهدافك والمزيد

3. قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أولويات الأمور الأكثر أهمية وضعها على رأس قائمة مهامك اليومية باستخدام قالب خطة العمل اليومية من ClickUp.

من الشائع أن تبدأ اليوم بنوايا إيجابية، لتفقد التركيز بعد ذلك مع تراكم المهام. يتيح لك قالب خطة العمل اليومية من ClickUp تحديد أولوياتك وتقسيمها إلى خطوات أصغر ومعرفة ما يمكنك تحقيقه بشكل واقعي في يوم واحد. مع هذا القالب، يبدو التقدم ثابتًا وليس مربكًا.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

حوّل هدفًا يوميًا واحدًا إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ

نظم المهام حسب الأولوية حتى لا تضطر أبدًا إلى التخمين بشأن الخطوة التالية التي يجب القيام بها.

شارك المسؤوليات مع زملائك في الفريق دون فقدان الرؤية

راجع يومك لترى ما نجح وما يجب تعديله غدًا.

أربعة حقول مخصصة — بما في ذلك تعقيد المهمة وتقدم الهدف — تضيف طبقة إضافية من الوضوح حتى تتمكن من تتبع مدى صعوبة كل مهمة.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في تنظيم يومه من خلال التركيز على الأولويات أولاً.

4. قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل طموحاتك الغامضة إلى تقدم حقيقي باستخدام قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp.

أظهرت دراسة أن الموظفين الذين لديهم خطط تطوير فردية أبلغوا عن رضا وظيفي بنسبة 86٪، مقارنة بـ 44٪ فقط في أماكن العمل التي لا توجد بها مثل هذه الخطط. وهذا تذكير قوي بأن النمو منظم ومقصود.

لأي شخص جاد في تحقيق أهدافه، يساعد قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp في تحقيق هذا الوضوح. بدلاً من ترك طموحاتك غامضة، يمكنك تقسيمها إلى أهداف محددة وتتبع نجاحاتك والتفكير في ما ينجح. إنه يجعل نموك مرئيًا وسهل الإدارة حتى لا تفقد الزخم عندما تصبح الحياة اليومية مزدحمة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

حدد مجالات النمو وحدد أهدافًا واقعية وذات مغزى

تتبع المعالم وقم بقياس التقدم بمرور الوقت

نظم الموارد والمهام والجداول الزمنية في مكان واحد

فكر في إنجازاتك وعدّل خطتك بسهولة.

✨ مثالي لـ: المهنيين الذين يسعون إلى تحديد أهداف النمو الشخصي وتتبع التقدم المطرد بمرور الوقت.

🧠 هل تعلم: الشركات التي تقدم برامج تطوير قوية تزيد احتمالية تفوقها ماليًا على نظيراتها بمقدار 2.4 مرة، وتشهد زيادة بنسبة 17% في الإنتاجية بعد طرح خطط تطوير مخصصة.

5. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على قالب مجاني خصص مساحة للطقوس الصغيرة التي تحافظ على استقرار عقلك وجسمك باستخدام قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp.

يساعدك قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp على تخصيص وقت للطقوس الصغيرة التي تحافظ على استقرار عقلك وجسمك.

يمكنك تتبع كل عادة باستخدام ستة حالات مدمجة مثل تم تحقيقها أو خارج المسار أو معلقة، مما يوضح ما إذا كنت تواكب أو تتخلف عن الركب. علاوة على ذلك، مع عرض تقويم ClickUp، يمكنك رؤية روتينك اليومي مخططًا في أسبوعك، مما يجعل العناية بالنفس حقيقية ومرئية مثل أي اجتماع أو موعد نهائي.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع صحتك العقلية والبدنية والعاطفية في مكان واحد

استخدم عروض القوائم والتقويم لجدولة الرعاية الذاتية اليومية أو الأسبوعية.

أضف حقول مخصصة مثل نوع العافية والملاحظات للتخصيص

راقب التقدم المحرز باستخدام حالات مثل "تم تحقيقه" أو "خارج المسار" أو "معلق".

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في إنشاء روتينات تعزز صحتهم العقلية والبدنية والعاطفية.

6. قالب الأهداف اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا يومية قابلة للقياس تتوافق مع أهدافك الأكبر عبر قالب الأهداف اليومية من ClickUp.

يمنحك قالب الأهداف اليومية من ClickUp الهيكل اللازم لتحديد الأولويات وتقسيمها إلى إجراءات أصغر ومتابعة التقدم المحرز على مدار اليوم. بفضل عروض اللوحة والقائمة والتقويم المدمجة، أصبح من السهل عليك تحمل مسؤولياتك.

يمكنك حتى استخدام عرض اللوحة لسحب المهام وإفلاتها حسب الأولوية أو التبديل إلى عرض التقويم للتأكد من عدم تفويت المواعيد النهائية. لتدوين الملاحظات بسرعة، يوفر لك عرض الملاحظات اليومية سجلاً مستمراً لما قررت القيام به ومقدار ما تمكنت من إنجازه.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم عرض اللوحة والتقويم لتحديد الأولويات وجدولة المواعيد النهائية.

تتبع التقدم المحرز باستخدام حالات واضحة مثل "مكتمل" أو "تمت المراجعة" أو "مهام مطلوبة".

حافظ على حماسك من خلال إنجازاتك الصغيرة التي تحتفل بها

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يرغبون في تحديد أهداف يومية صغيرة تؤدي إلى إنجازات أكبر.

7. قالب مخطط يومي ClickUp

احصل على قالب مجاني تأمل في نهاية اليوم وانقل الدروس إلى الغد باستخدام قالب مخطط ClickUp اليومي.

غالبًا ما يقلل الناس من شأن مقدار الطاقة العقلية التي يهدرونها عند اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. يُعد قالب ClickUp Daily Planner بمثابة دليل بسيط يساعدك على تنظيم يومك ليصبح ثابتًا وسهل الإدارة، بدلاً من أن يكون مشتتًا ومربكًا.

وهنا يأتي دور ClickUp Docs ليجعل الأمور أسهل. يمكنك استخدام المستند كملحق لمخططك، لتدوين ملاحظات الاجتماعات أو الأفكار السريعة أو حتى أولويات الغد. يربط ClickUp Docs أفكارك مباشرة بالعمل الذي ستنجزه بالفعل. 💯

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

احتفظ بالمهام الشخصية والمتعلقة بالعمل والأهداف في مكان واحد

حدد ما يهم حقًا عن طريق تحديد الأولويات

استخدم عرض القوائم أو الجداول أو التقويمات لترى يومك بالطريقة التي تفضلها.

قم بوضع علامة على المهام باستخدام حالات بسيطة مثل "مفتوح" و"مكتمل".

✨ مثالي لـ: المهنيين المشغولين الذين يرغبون في رؤية جميع أولوياتهم وملاحظاتهم اليومية في مكان واحد.

8. قالب مخطط شهري ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع التقدم وقم بتعديل الخطط عندما تتغير الأمور باستخدام قالب المخطط الشهري من ClickUp.

يمنحك المخطط الشهري نظرة شاملة حتى تتمكن من رؤية ما يحتاج إلى اهتمام حقيقي وما يمكن تأجيله. يساعدك قالب المخطط الشهري من ClickUp على تخطيط شهرك بوضوح، مع الاحتفاظ بالعمل والأهداف الشخصية والمعالم المهمة في مكان واحد.

يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة، مثل نوع المهمة أو القسم، بحيث لا تكون طريقة العرض الشهرية مجرد قائمة طويلة، بل خريطة منظمة لما ينتمي إلى كل مكان.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

اجمع المهام والمواعيد النهائية والأحداث في عرض شهري واحد

حدد الأولويات حسب الأهمية حتى لا تضيع الأهداف الكبيرة في التفاصيل الصغيرة.

قم بالتبديل بين عروض القوائم واللوحات والتقويمات لتسهيل التخطيط.

✨ مثالي لـ: الفرق والأفراد الذين يرغبون في تخطيط المشاريع والأحداث والمواعيد النهائية للشهر المقبل.

9. قالب ClickUp للأعمال اليومية

احصل على قالب مجاني ركز على الإنجاز بدلاً من التذكر باستخدام قالب ClickUp Daily Things To Do Template

تم تصميم قالب ClickUp Daily Things To Do لإضفاء إحساس بالنظام والراحة على روتينك اليومي. بدلاً من التلاعب بالملاحظات اللاصقة أو التذكيرات الذهنية، يجمع هذا القالب جميع مهامك في مكان واحد منظم.

يتيح تنسيق قائمة المراجعة المدمج رؤية كل عنصر تم إكماله، مما يوفر إحساسًا خفيًا بالتقدم الذي يغذي الزخم طوال اليوم. في نهاية اليوم، يكون لديك سجل واضح لما تم إنجازه بدلاً من ذاكرة غامضة لجهود متفرقة.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

أدرج كل ما تحتاج إلى القيام به في عرض واضح ومنظم.

استخدم قوائم المراجعة المدمجة لتقسيم المهام إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ.

أضف حقول مخصصة لتسجيل التفاصيل مثل الأولوية أو تاريخ الاستحقاق.

قم بوضع علامة على العناصر التي تنجزها واستمتع بزخم التقدم المرئي.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في إدارة يومه باستخدام قوائم مراجعة بسيطة ومُرضية.

10. قالب تحدي الصحة ClickUp 75 Hard

احصل على قالب مجاني تتبع تمارينك اليومية ووجباتك وعاداتك الصحية في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

ربما شاهدت تحدي 75 Hard Challenge على TikTok أو Instagram. يشارك الناس صور تقدمهم وأباريق المياه وسلسلة التمارين الرياضية مع تعليقات مثل "اليوم 42، ما زلت قويًا".

ما يجعله ناجحًا ليس فقط التمارين أو القراءة، ولكن الانضباط في الحضور كل يوم. يوفر قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge نهجًا منظمًا للتحدي الشهير على الإنترنت. يمكنك تسجيل تقدمك باستخدام حالات مثل "To Do" (مهام مطلوبة) و"In Progress" (قيد التقدم) و"I Did It" (لقد فعلتها)، مما يجعل كل انتصار صغير مرئيًا على طول الطريق.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم الحقول المخصصة لتسجيل التفاصيل مثل الأهداف والتأملات والمعالم

قم بالتبديل بين العرض الموجز والعرض التفصيلي لرؤية الصورة الكبيرة والتقدم اليومي.

احتفل بإنجازاتك باستخدام حالات مثل "لقد فعلتها" أو "قيد التقدم" أو "مهام مطلوبة".

تتيح لك خمسة عروض مدمجة، بما في ذلك ملخص التحديات ومخطط جانت للتحديات، تتبع الإجراءات اليومية مع رؤية الصورة الأكبر لمدى التقدم الذي أحرزته.

✨ مثالي لـ: الأشخاص المستعدون للالتزام بتحدي منظم مدته 75 يومًا لبناء عادات صحية.

11. قالب سجل التمارين الرياضية من ClickUp

احصل على قالب مجاني راجع سجلك بمرور الوقت لتتبع التقدم المحرز والاحتفال بالإنجازات باستخدام قالب سجل التمارين من ClickUp.

غالبًا ما يظهر التقدم الحقيقي في اللياقة البدنية في التفاصيل الصغيرة. ربما يكون ذلك برفع أوزان أثقل قليلاً من الأسبوع الماضي، أو الجري لبضع دقائق أطول، أو ببساطة الحضور في الأيام التي لم تكن تشعر فيها بالرغبة في ذلك. يساعدك قالب سجل التمارين من ClickUp على تسجيل كل تمرين بوضوح، مما يتيح لك تتبع تقدمك ومعرفة المدى الذي وصلت إليه بمرور الوقت.

يمكنك أيضًا التبديل بين طرق العرض مثل جدول التمارين الرياضية للتخطيط المسبق أو سجل التمارين الرياضية للاطلاع على الماضي، مما يسهل عليك ملاحظة التقدم المحرز وتعديل روتينك عند الحاجة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

سجل المجموعات والتكرارات والأوزان ومدة كل تمرين

سجل أنواع التمارين المختلفة، من التمارين الهوائية إلى تمارين القوة والمرونة.

أضف ملاحظات حول الشكل ومستويات الطاقة أو التعديلات اللازمة

✨ مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يرغبون في تتبع التدريبات والمجموعات والتكرارات وأفضل النتائج الشخصية بمرور الوقت.

12. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على قالب مجاني فكر في العادات التي أنجزتها وحسّن روتينك لتحقيق النجاح على المدى الطويل باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية.

أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك؛ بل تنحدر إلى مستوى أنظمتك

أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك؛ بل تنخفض إلى مستوى أنظمتك

وهنا يأتي دور قالب ClickUp Personal Habit Tracker Template. فهو يوفر هيكلًا بسيطًا ولكنه قوي، حيث يبقي سلاسلك مرئية وتقدمك قابلًا للقياس. بدلاً من محاولة تذكر كل شيء في رأسك أو تدوين الملاحظات في ثلاثة أماكن مختلفة، يمكنك أن ترى مدى اتساقك، وما الذي ينجح، وأين تحتاج إلى تعديل.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا واضحة وحوّلها إلى عادات يومية يمكن تتبعها

راقب التقدم المحرز باستخدام الحقول المخصصة مثل الخطوات المتخذة أو الصفحات المقروءة أو كمية المياه التي تشربها.

استخدم طرق عرض الجداول والقوائم للحصول على لمحة سهلة عن الاتساق.

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في البقاء على المسار الصحيح من خلال تتبع العادات اليومية والروتين طويل الأمد.

13. قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

احصل على قالب مجاني استمتع بالوجبات التي تتناولها مع قالب تخطيط الوجبات من ClickUp.

معظمنا وقف أمام الثلاجة في الساعة 7 مساءً، جائعًا ومتعبًا، ونسأل أنفسنا السؤال المرعب: ماذا سنأكل على العشاء؟

يوفر لك قالب ClickUp لتخطيط الوجبات طريقة واضحة لتنظيم الوصفات وتخطيط قوائم الطعام الأسبوعية وتسجيل محتويات خزانة المطبخ. يمكنك أيضًا التبديل بين لوحة أنواع الوجبات لتجميع الأطباق، وعرض التقويم لجدولة وجبات الأسبوع، أو الملخص الأسبوعي للاطلاع على كل شيء في لمحة.

تحديث الحالات من "مفتوح" إلى "مكتمل" يعني أنك تعرف بالضبط أي الوجبات جاهزة وأيها لا تزال بحاجة إلى التحضير. إنه مثل وجود مساعد مطبخ يتذكر قائمة مشترياتك ويساعدك على الحفاظ على اتساق أهدافك الغذائية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

خطط وجباتك الأسبوعية باستخدام قوائم سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

نظم الوصفات في مجلدات يسهل العثور عليها

تتبع المكونات وقم بإنشاء قوائم التسوق تلقائيًا

راقب السعرات الحرارية أو الماكرو أو الاحتياجات الغذائية باستخدام الحقول المخصصة.

✨ مثالي لـ: الطهاة المنزليين والطهاة المحترفين والعائلات التي ترغب في تخطيط وجبات الطعام وتنظيم الوصفات وتبسيط عملية شراء البقالة.

14. قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

احصل على قالب مجاني أنشئ تدفقًا يبقيك ثابتًا بدلاً من أن يجعلك مرهقًا باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp.

يمنحك قالب ClickUp Personal Productivity نظامًا واضحًا لتنظيم يومك وتحديد أولوياته وتتبعه، حتى تشعر بالسيطرة بدلاً من الإرباك. مع ما يصل إلى خمسة عشر حالة مخصصة مثل الوجبات المخطط لها أو الوصفات أو المكتملة، يمكنك تقسيم المهام إلى مراحل دقيقة بدلاً من تركها في قائمة طويلة واحدة.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم المهام وحدد أولوياتها حتى تعرف ما يجب عليك القيام به أولاً

تتبع التقدم المحرز من خلال حالات وعروض واضحة تساعدك على الحفاظ على تركيزك.

أنشئ جداول زمنية توازن بين المواعيد النهائية ووقت الراحة

استخدم تتبع الوقت لمعرفة أين تذهب طاقتك فعليًا كل يوم

✨ مثالي لـ: المهنيين الذين يرغبون في إدارة المهام والأولويات بمزيد من الوضوح وبأقل قدر من التوتر.

💡 نصيحة احترافية: أضف حقول مخصصة لتسجيل تفاصيل إضافية واستخدم تتبع الوقت لمعرفة أين تذهب ساعاتك بالفعل، وتحويل التخمينات إلى رؤية حقيقية.

15. قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp

احصل على قالب مجاني اضبط الجداول الزمنية والمهام مع تطور رحلتك في اللياقة البدنية باستخدام قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp.

في شهر يناير من كل عام، تبدأ الصالات الرياضية في الظهور وكأنها مشهد من فيلم Rocky: أشخاص مليئون بالطاقة والتصميم وأهداف لياقة بدنية عالية. ولكن كما هو الحال في الأفلام، يمكن أن يتلاشى الزخم إذا لم يكن هناك خطة واضحة للحفاظ عليه.

يساعدك قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp على تحويل شعار "عام جديد، أنا جديد" إلى أكثر من مجرد شعار. يوفر لك نظامًا عمليًا لوضع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك وتتبعها وتعديلها على مدار اثني عشر شهرًا حتى تتمكن من رؤية تقدم حقيقي ومطرد بدلاً من تقدم قصير الأمد.

يمكنك تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر، وتتبعها باستخدام حالات مثل "قيد التقدم" أو "مكتمل"، وإضافة حقول مخصصة لتسجيل التفاصيل مثل نوع التدريب أو تواريخ الإنجازات. تتيح لك ClickUp Views تخطيط التدريبات على مدار العام، بينما تمنحك ClickUp Dashboards لمحة سريعة عما إذا كنت تسير على الطريق الصحيح.

🌻 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس للقوة والقدرة على التحمل أو الصحة العامة

قسّمها إلى مراحل أصغر يمكنك تتبعها بالفعل

استخدم طرق العرض ولوحات المعلومات لمتابعة تقدمك بمرور الوقت.

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في تحديد أهداف لياقة بدنية سنوية ومتابعة التقدم المحرز شهريًا.

ClickUp: التغيير المفاجئ الذي تحتاجه في دفتر يومياتك

في نهاية المطاف، فإن كتابة اليوميات هي بمثابة خلق مساحة للتعبير عن نفسك. سواء كان ذلك لتصفية ذهنك المزدحم، أو تتبع الإنجازات الصغيرة، أو ببساطة لتسجيل اللحظات التي لا تريد أن تنساها.

هناك الكثير من الأدوات التي تعد بتوفير التنظيم، ولكن ClickUp تفوز بهدوء لأنها لا تقتصر على تدوين الملاحظات فقط.

يمنحك هذا القالب حرية مزج الأفكار مع المهام والأهداف والخطط، بحيث تصبح دفتر يومياتك جزءًا من روتينك اليومي.

لذا، إذا كنت تنتظر اللحظة المناسبة للبدء، فاعتبر هذا إشارة لك. 🥳 جربه، واجعله ملكك، واشترك في ClickUp مجانًا الآن!