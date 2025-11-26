أكثر من 15 مثالًا لحملات إعلانية ناجحة

في بعض الأحيان، تقوم بحملة "مثالية"، أو هكذا تعتقد. فهي تحتوي على روح الدعابة، وعبارة جذابة، والكمية المناسبة من المعلومات عن المبيعات. تحصل على بعض النقرات، ولكن لا تحقق أي تحويلات. وكمسوقين، نحن نعلم أن المساهمة في الإيرادات هي ما يهم في نهاية المطاف.

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة، وهي محبطة. لا يكفي التصميم الجيد والنص الذكي إذا لم تكن الفكرة الأساسية مقنعة.

لإثارة شيء يعلق في الأذهان، تحتاج إلى أمثلة جذبت الانتباه. لهذا السبب، نقدم في هذا المنشور أكثر من 15 مثالاً لحملات إعلانية. وبعد أن تستلهم منها، سنوضح لك كيف تبدأ حملتك المتميزة باستخدام ClickUp. فلنبدأ! 💁

ما الذي يجعل الحملة الإعلانية ناجحة؟

استنادًا إلى أبحاث الصناعة والحملات الناجحة، إليك المكونات الرئيسية التي تحقق باستمرار إعلانات متميزة:

أهداف واضحة تمامًا: حدد حدد أهدافك التسويقية، سواء كانت زيادة عدد النقرات أو التسجيلات أو المشتريات، وقم بقياس التقدم المحرز باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المركزة.

رؤية عميقة للجمهور: تعرف على دوافع المشترين ونقاط ضعفهم وسلوكهم لتصميم اتصالات تلقى صدى حقيقيًا.

رسائل إبداعية لا تُنسى: كن جريئًا ومبتكرًا وجذابًا عاطفيًا لضمان إبداع عالي الجودة وتأثير أقصى.

صور ملائمة للغرض وشكل مناسب: طابق الصور مع منصتك (على سبيل المثال، Reel، OOH، story) لجعل المحتوى الخاص بك لا يُفوت.

دعوة قوية للعمل وعرض: استخدم دعوة واضحة للعمل وإلحاح مثل "لفترة محدودة" لدفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراء.

القياس والتحسين المستمران: تتبع الأداء في الوقت الفعلي، وقم بإجراء اختبارات A/B، وكرر ذلك بسرعة داخل تتبع الأداء في الوقت الفعلي، وقم بإجراء اختبارات A/B، وكرر ذلك بسرعة داخل برنامج تخطيط التسويق الخاص بك.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة " إعلان " موجودة منذ عام 1426 على الأقل، ولها جذور في اللغتين الفرنسية (advertissement) والإيطالية (avvertimento). كانت تعني في الأصل تحذيرًا أو إشعارًا، قبل أن تصبح لوحات إعلانية ومنافذ منبثقة براقة.

أكثر من 15 مثالًا بارزًا لحملات إعلانية

دعنا نلقي نظرة على أكثر من 15 حملة إعلانية بارزة لمساعدتك في تحديد استراتيجيتك لإدارة الحملات التسويقية.

1. ClickUp | حملة العودة إلى العمل

عندما تلجأ العلامات التجارية B2B إلى اللعب الآمن، يبدأ كل شيء في الظهور بشكل متشابه: الكلمات الطنانة، وتنسيقات المدونات، والصور الجامدة للمكاتب. قررت ClickUp تغيير النص مع حملتها "العودة إلى العمل"، مما جعل برامج المؤسسات تبدو أكثر إنسانية.

أُطلقت هذه الحملة متعددة الفيديوهات في أغسطس 2021، ولم تركز على ميزات المنتج. بل روت قصصًا مضحكة ومألوفة عن مكان العمل: لقاءات محرجة، مصطلحات مستهلكة، وارتباك ما بعد الجائحة. حصدت الحملة ملايين المشاهدات، وأثارت النقاش، ودفعت المسوقين إلى إعادة التفكير في شكل محتوى B2B.

2. حملة "Is He CeraVe?" لمايكل سيرا و CeraVe

عبر Yellow Chili

هل يمكنك أن تتخيل مايكل سيرا يتجول في شوارع نيويورك حاملاً مرطب CeraVe؟ نعم، كانت مصادفة غريبة أن العلامة التجارية والشخصية الشهيرة يحملان نفس الاسم.

استفادت CeraVe من حالة الارتباك هذه بإطلاق إعلان على غرار أسلوب التسعينيات الفاخر وموقع إلكتروني مصغر بعنوان " I am CeraVe " (أنا CeraVe). أثارت هذه الحيلة المرحة اهتمام الجمهور بإعلانها الأول في Super Bowl، حيث مزجت بين سلطة أطباء الجلدية وسحر الثقافة الشعبية. وأحدثت ضجة كبيرة بشكل طبيعي وجعلت العناية بالبشرة تبدو مبتكرة وقريبة من القلب بالنسبة لعلامة تجارية عادة ما تكون طبية.

3. Liquid Death x e. l. f. | تعاون في مجال طلاء الجثث

عبر e.l.f. Cosmetics

تعاونت Liquid Death (شركة مياه معبأة) مع e. l. f. Cosmetics لإنتاج خط منتجات تجميل فائق الجودة، حيث أضافت لمسات من الفن القوطي المعدني إلى منتجات التجميل.

أدى هذا المزج غير المعتاد بين موسيقى الهيفي ميتال والعناية بالبشرة إلى أكثر من 250 مليون انطباع على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد لا يحصى من مقاطع الفيديو التفاعلية، مما أدى إلى انتشار العلامتين التجاريتين على نطاق واسع. ويتميز هذا المزج لأنه خرق قواعد الفئة، مما عزز جرأة العلامة التجارية دون الحاجة إلى الإنفاق على الإعلانات التقليدية.

🔍 هل تعلم؟ يمكن لمبدأ الإثبات الاجتماعي، مثل عرض التقييمات أو إحصاءات الشعبية، أن يعزز ثقة المستهلك ويزيد معدلات التحويل، لا سيما في الأسواق التنافسية.

4. لعبة Chili’s Big Smasher BurgerTime

عبر X

أثارت Chili's حنينًا شديدًا إلى الماضي من خلال حملتها "Big Smasher BurgerTime"، وهي نسخة مرحة من لعبة BurgerTime الكلاسيكية التي كانت شائعة في الثمانينيات. في هذه النسخة التي تحمل علامة تجارية، أصبح اللاعبون Joe Chili Head لمحاربة شخصيات الوجبات السريعة المزعجة أثناء صنعهم لبرغر Big Smasher العملاق عبر ستة مستويات مليئة بالإثارة.

لكن الأمر لم يكن مجرد مرح ولعب. سلطت الحملة الضوء بذكاء على عرض Chili's "3 For Me" بقيمة 10.99 دولارًا كحل مناسب للميزانية لمواجهة ارتفاع أسعار الوجبات السريعة. مع أكثر من 8000 ساعة من اللعب المسجلة في 20 يومًا فقط، حققت الحملة جميع أهدافها التسويقية وجعلت الوجبات السريعة تبدو وكأنها تجربة أركيد كاملة.

5. Grab Philippines | حملة No Sweat Summer

عبر Grab

في مواجهة الحرارة الشديدة في الفلبين، أطلقت Grab حملتها "No Sweat Summer" (صيف بلا عرق). عرضت الحملة شخصية تتعرق يتم إنقاذها بفضل سيارات GrabCar المكيفة وتوصيلاتها.

لاقت الرسائل المرحة صدىً كبيرًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا في معاملات GrabCar Saver في المناطق الرئيسية. وأظهرت كيف يمكن أن تؤدي الصلة بالموضوع والفكاهة والرؤية المحلية إلى تحقيق جوائز ونمو حقيقي.

🔍 هل تعلم؟ عقلية القطيع هي أحد أقوى المحركات في مجال الإعلان. يميل الناس إلى المشاركة عندما يرون الآخرين يفعلون الشيء نفسه.

6. القناة 4 | ما الذي يجب أخذه في الاعتبار؟

عبر قناة 4 على YouTube

أعادت حملة "Considering What?" التي أطلقتها قناة Channel 4 للألعاب البارالمبية في باريس 2024 صياغة الطريقة التي ينظر بها الجمهور إلى الرياضيين البارالمبيين. فقد روجت لهم على أنهم منافسون من النخبة يواجهون نفس التحديات التي يواجهها جميع الرياضيين.

وهي تنتقد المديح المتعالي مثل "إنها سريعة... بالنظر إلى...". يساعد الرياضيون آرون فيبس، ودايم سارة ستوري، وإيمانويل أوينبو-كوكير في تفكيك مثل هذه التصورات المتحيزة من خلال أدائهم. مع طرحها على منصات متعددة، حظيت الحملة بإشادة واسعة النطاق وارتفاع ملحوظ في عدد المشاهدين.

7. LEGO | قصة ملحمية كتبها الأطفال

عبر BricksFanz

دعت LEGO الأطفال إلى كتابة قصص تدور أحداثها في LEGO City. تم تحويل أفضل القصص إلى فيديوهات رسمية، لتعرض خيال الأطفال كأداة لسرد قصص العلامة التجارية.

شجع الآباء أطفالهم على إعطاء الأولوية للإبداع، وعززت الحملة المشاركة من خلال تحويل المحتوى الذي أنشأه المستخدمون إلى تسويق متقن.

نصيحة مفيدة: يمكنك استخدام ClickUp Brain كأداة شخصية لكتابة الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء العديد من العناوين الإعلانية أو الشعارات أو أوصاف المنتجات بشكل فوري. ما عليك سوى كتابة هدف حملتك كمسودة مثل "اكتب عناوين جذابة لمنتجات التنظيف الصديقة للبيئة" وسترى الأفكار تتدفق. ابدأ فكرتك الإعلانية الكبيرة الجديدة باستخدام اقتراحات نصوص ذكية ومخصصة باستخدام ClickUp Brain

8. Old Spice | الرجل الذي يمكن أن يشبه رائحته رائحة رجلك

عبر LinkedIn

حملة Old Spice "The Man Your Man Could Smell Like" غيرت صورة Old Spice من منتج قديم في الصيدليات إلى علامة تجارية جريئة ومرحة وذكية اجتماعيًا. بطولة Isaiah Mustafa في دور "Old Spice Man" ذو الكلام المعسول والمتشمّل بالمناشف، استهدفت الإعلانات بذكاء النساء، اللواتي غالبًا ما يشترين منتجات العناية الشخصية للرجال.

كسرت حواراته السريعة وروح الدعابة السخيفة والانتقالات السريالية بين اللقطات قوالب الإعلانات التقليدية الموجهة للرجال. ومع ذلك، كان الأكثر تميزًا هو رد مصطفى المباشر على أسئلة المعجبين في الوقت الفعلي عبر مقاطع فيديو مخصصة على YouTube. أدى ذلك إلى إحياء صورة العلامة التجارية بعبارة لا تُنسى: انظر إلى رجلك، والآن انظر إليّ.

9. Uber Eats | احصل على أي شيء تقريبًا

عبر Uber Eats على YouTube

اعتمدت Uber Eats على الفكاهة والشفافية في حملتها "احصل على أي شيء تقريبًا"، حيث أظهرت ما سيحدث إذا قامت بالفعل بتوصيل "كل شيء". في مقاطع الفيديو الخاصة بهم على YouTube، تستدعي الممثلة نيكولا كوغلان عن طريق الخطأ عاشقًا من القرن التاسع عشر. بينما يطلب الممثل توم فيلتون "سحرًا". وهذا يسلط الضوء على سبب كفاية كلمة "تقريبًا" في كثير من الأحيان. عرضت الإعلانات بذكاء النطاق المتزايد لـ Uber Eats (البقالة والتجزئة والكحول والمزيد) بينما تسخر من الفوضى التي تسببها توصيل أي شيء.

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما يتم تقييم الإبداع الإعلاني باستخدام خمسة معايير رئيسية: الرمزية والبساطة والدقة والتفرد والفن. تساعد هذه المعايير في تحديد مدى فعالية وأصالة الفكرة الإبداعية.

10. الخطوط الجوية البريطانية | لوحات إعلانية على النوافذ

عبر LBB

أطلقت شركة British Airways حملة إعلانية خارجية بعنوان "Windows" تضمنت صورًا مقربة لركاب ينظرون من نوافذ الطائرة. لم يكن هناك أي شعار أو شعار دعائي أو دعوة لاتخاذ إجراء. قلبت الإعلانات الرواية المعتادة عن السفر، وركزت على المشاعر داخل الطائرة بدلاً من المناظر الخارجية. ونظرًا لأن BA تعتبر شركة أيقونية، فقد تعرف الناس على العلامة التجارية على الفور.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

11. Telstra | أفضل على شبكة أفضل

عبر Telstra على YouTube

تُظهر حملة Telstra "Better on a Better Network" (أفضل على شبكة أفضل) شبكة الهاتف المحمول الأكثر انتشارًا في أستراليا في سلسلة غريبة من 26 فيلمًا بتقنية التوقف والتحريك. يسلط كل إعلان فيديو الضوء على منطقة مختلفة وسكانها الغريبين. من شياطين تسمانيا إلى الببغاوات القوطية المراهقة وأزهار الوتل البلوكية، تحتضن الحملة الزوايا الغنية بالشخصيات في البلاد. يقدم كل إعلان مدته 15 ثانية قصة قصيرة تعزز تغطية Telstra، وتضعها في مكانة تربط بين الأستراليين.

🧠 حقيقة ممتعة: الإعلانات المشحونة عاطفياً تنشط المزيد من مناطق الدماغ، مما يؤدي إلى ترميز أقوى للذاكرة وتذكر أعلى للإعلان.

12. فولكس فاجن | فكر صغيرًا (1959)

عبر فولكس فاجن

قدمت حملة "Think Small" عام 1959 سيارة VW Beetle إلى السوق الأمريكية المهووسة بالسيارات الكبيرة والفاخرة. ولكن بدلاً من إخفاء حجم سيارة Beetle، أظهرت الإعلانات سيارة صغيرة محاطة بمساحة بيضاء، مما يسلط الضوء على كفاءتها في استهلاك الوقود، وسعرها المعقول، وموثوقيتها.

استفاد المبدعان هيلموت كرون وجوليان كوينج من نقاط الضعف الملحوظة في السيارة (الحجم والشكل) وحولوها إلى نقاط قوة. استخدموا عبارات واقعية مثل "ليمون" أو "إنها قبيحة، لكنها توصلك إلى وجهتك".

🔍 هل تعلم؟ تحقق الشركات أرباحًا متوسطة تبلغ 8 دولارات لكل دولار تنفقه على إعلانات Google. وهذا يدل على فعالية التكلفة للإعلانات الرقمية.

13. رسومات الجمال الحقيقي من Dove

عبر Dove

أطلقت Dove حملة "Real Beauty Sketches" العاطفية في عام 2013 كفيلم قصير. عرضت الحملة رسامًا شرعيًا رسم نساءً بناءً على وصفهن لأنفسهن أولاً ثم على الأوصاف التي قدمها غرباء. كشفت النتائج أن النساء يميلن إلى الحكم على أنفسهن بشكل أكثر قسوة من الآخرين.

أدى هذا التباين إلى تقديم تمثيل بصري قوي للرسالة الأساسية للحملة: غالبًا ما يتم تعريف الجمال من خلال التصور الذاتي، وليس الواقع. فاز الفيديو بجائزة Cannes Lions Grand Prix، مما أدى إلى زيادة مبيعات Dove بنسبة 6٪.

🧠 حقيقة ممتعة: في العصور القديمة والوسطى، كانت الإعلانات تتم عن طريق الكلام الشفهي. كانت الخطوة الأولى نحو الإعلانات الحديثة مع تطور الطباعة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

14. Heineken | هاتف ممل / وضع ممل

عبر Creativepool

شجعت حملة Heineken الناس على الانفصال عن هواتفهم الذكية وإعادة الاتصال بالحياة الواقعية، خاصة في الأحداث الموسيقية الحية. في نشاط بارز، استخدمت العلامة التجارية تقنية الأشعة تحت الحمراء بذكاء لتقديم رسائل مخفية لا يمكن رؤيتها إلا من خلال كاميرات الهواتف.

عندما رفع حاضرو الحفل هواتفهم لتسجيل الحدث، ظهرت هذه الرسائل غير المرئية للعين على شاشاتهم. كجزء من منصة Boring Phone الأوسع نطاقًا، والتي تتميز بتبادل الهواتف وملصقات الكاميرا والبحث عن الكنوز دون اتصال بالإنترنت، فإنها تشجع على التخلص من الإدمان الرقمي.

🧠 حقيقة ممتعة: أحد أشهر الملصقات الإعلانية من الحرب العالمية الأولى يظهر المارشال لورد كيتشنر وهو يطلب من الناس الانضمام إلى الجيش البريطاني. كان الملصق يحمل عبارة "أيها البريطانيون: لورد كيتشنر يريدكم" وكان جزءًا من حملة إعلانية في إحدى المجلات. وقد لفتت جاذبيته البصرية انتباه فنانين آخرين في الولايات المتحدة، حيث تم استبدال صورة كيتشنر بصورة العم سام!

15. Starburst | مختلفة في كل مرة

عبر Muse by Clios

بعد 12 عامًا من الصمت، عادت Starburst بحملة "Different Every Time" (مختلفة في كل مرة). كانت حملة نابضة بالحياة ومدعومة بالتكنولوجيا احتفلت بالإمكانيات اللانهائية للحلوى. مع أكثر من 479 مليون تركيبة نكهة في عبوة مكونة من 12 قطعة، استفادت العلامة التجارية من هذا التنوع لصالحها.

تستخدم الحملة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء إعلانات متغيرة باستمرار. من عدسات Snapchat AR إلى قوائم التشغيل "chews-your-own-adventure" من Spotify، يتم دعوة المعجبين لتجربة Starburst من خلال رحلات مخصصة.

16. كوكا كولا | شارك كوكا كولا

عبر Coca-Cola

تعد حملة "شارك كوكا كولا" التي أطلقتها شركة كوكا كولا واحدة من أكثر الحملات التسويقية شهرة في التاريخ الحديث. بدأ كل شيء بفكرة جريئة: استبدال شعار كوكا كولا الكلاسيكي بأسماء الأشخاص الأولى. من أستراليا إلى بقية العالم، ظهرت الأسماء والألقاب على الزجاجات والعلب. أحب الناس الإثارة التي يشعرون بها عند رؤية أسمائهم على الرفوف، أو عند شراء زجاجة لشخص عزيز عليهم.

استفادت الشركة من هذه اللحظة من خلال تقديم تجارب تفاعلية. تتيح رموز QR الموجودة على العبوات والأدوات الرقمية للأشخاص تخصيص زجاجاتهم وإنشاء مقاطع فيديو وميمات، وحتى مشاركة ذكرياتهم المتعلقة بكوكاكولا عبر الإنترنت.

أنواع الحملات الشائعة (وأين تستخدمها)

تختلف أنواع الحملات الإعلانية باختلاف الهدف والجمهور والمنصة. كل حملة تخدم غرضًا فريدًا، مما يساعدك على التواصل مع جمهورك بشكل فعال.

فيما يلي بعض أنواع الحملات التسويقية الأكثر شيوعًا وأماكن فعاليتها. 👇

حملات التوعية بالعلامة التجارية: تهدف إلى تقديم أو تعزيز هوية العلامة التجارية. وهي مثالية للمنصات واسعة النطاق مثل التلفزيون ويوتيوب واللوحات الإعلانية.

📌 مثال: تُظهر حملة Shot on iPhone من Apple جودة الكاميرا مع تعزيز مكانة العلامة التجارية بشكل غير مباشر من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

حملات إطلاق المنتجات: تقدم منتجًا أو خدمة جديدة عبر وسائل الإعلام المتكاملة لإثارة الحماس بسرعة

📌 مثال: استخدمت Nike في إطلاق حذاءها الذاتي الربط وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات مع المؤثرين والحملات الدعائية لتوليد ضجة إعلامية.

حملات التسويق القائمة على الأداء: تحفز إجراءات محددة مثل النقرات أو التسجيلات أو عمليات الشراء، وتزدهر على المنصات الرقمية مثل Google Ads أو Meta أو البريد الإلكتروني.

📌 مثال: حملة Chili’s Big Smasher BurgerTime روجت لوجبة بقيمة 10.99 دولارًا. مع أكثر من 8000 ساعة من اللعب في 20 يومًا فقط، حولت الحملة المتعة إلى حركة مرور، مما أدى إلى زيادة المبيعات في العالم الحقيقي مع الحفاظ على الطابع الترفيهي.

حملات التوعية الاجتماعية: تخلق الوعي حول القضايا الاجتماعية أو البيئية، وغالبًا ما يتم نشرها عبر العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والشراكات غير الربحية.

📌 مثال: تحدي دلو الثلج ALS، الذي انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي وجمع الأموال لمرض ALS من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المشاهير.

الحملات التجريبية: تقدم تفاعلات غامرة وواقعية، غالبًا ما يتم تضخيمها من خلال المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

📌 مثال: حملة Pride in the Park من Lululemon ، حيث أنشأوا معرضًا فنيًا غامرًا في Hudson River Park واستضافوا جلسات يوغا مجتمعية، وشجعوا الناس على مشاركة تجربتهم على Instagram باستخدام #ProudAndPresent.

كيفية تخطيط الحملات الإعلانية الناجحة وتتبعها

تبدو أفضل الحملات الإعلانية سهلة - نصوص بارعة، صور مذهلة، توقيت مثالي. ولكن وراء كل إعلان لا يُنسى يوجد فريق يتلاعب بالموجزات والمراجعات والموافقات وجداول وسائل الإعلام والتغييرات في اللحظة الأخيرة.

لذلك، فأنت لا تفقد الكفاءة فحسب، بل تخاطر أيضًا بتأخير الإطلاق وسوء الفهم الذي يمكن أن يقضي حتى على أقوى المفاهيم.

ClickUp يربط بين النقاط باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. وهو بمثابة مساحة عمل مركزية للتخطيط والتعيين والكتابة والمراجعة وتتبع كل تفاصيل استراتيجية حملتك الإعلانية، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما يزيل برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق مشكلة توسع العمل من خلال جمع تنفيذ الحملة من البداية إلى النهاية في مساحة عمل واحدة. يرى فريقك السياق بنسبة 100٪ في كل مرحلة — من الملخص الأولي إلى التقارير النهائية والتتبع. يمكن للفرق الإبداعية التعاون في الأصول بينما يتتبع مديرو الحسابات الموافقات وتقوم فرق الوسائط بجدولة المواضع.

دعنا نستعرض خطوات تخطيط حملة تسويقية.

الخطوة رقم 1: تبادل الأفكار حول الحملة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تبدأ كل حملة إعلانية ناجحة بشرارة: فكرة أو رسالة أو مفهوم بصري. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الحملات هذه.

أضف عناصر متنوعة في ClickUp Whiteboards لتحسين العصف الذهني

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لرسم خريطة لبناء خطة التسويق الخاصة بك:

أنشئ لوحة بيضاء جديدة من الشريط الجانبي → انقر على + لوحة بيضاء جديدة

استخدم الملاحظات اللاصقة والأسهم والأشكال لتوضيح أهداف الحملة ونقاط ضعف الجمهور والتنسيقات الخاصة بالمنصة (مثل Instagram Reels مقابل YouTube Shorts) وعناصر جذب الإعلانات.

تعاون في الوقت الفعلي واسمح لفريقك بأكمله بالمشاركة وترك التعليقات أو نقل العناصر

🚀 نصيحة مفيدة: داخل Whiteboards، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء أفكار لموضوع الحملة بناءً على موجه بسيط (على سبيل المثال، أعطني خمسة زوايا لحملة العناية بالبشرة في الصيف) أو حتى اقتراح مفاهيم بصرية أو صور بارزة لتوجيه فريق التصميم الخاص بك. أنشئ صورًا داخل اللوحات البيضاء باستخدام ClickUp Brain

اكتب وتعاون باستخدام مستندات متعددة الاستخدامات

بمجرد أن يصبح اتجاه حملتك واضحًا، انتقل إلى ClickUp Docs + ClickUp Brain لتحويل الأفكار إلى محتوى وخطط حقيقية:

قم بصياغة موجزات إبداعية، وكتابة نصوص إعلانية، ووضع مخطط لقصتك المصورة بالفيديو، أو قائمة بالنتائج الرئيسية المطلوبة.

قم بتمييز أعضاء الفريق للحصول على مدخلات أو قم بتعيين أقسام مثل CTAs أو رسائل العلامة التجارية

أضف تعليقات للتعليق أو التوضيح، بحيث يبقى كل شيء في مكان واحد.

إذا كان لديك بند عمل في مستندك، فما عليك سوى تمييز القسم وتعيينه إلى كاتب النصوص أو المصمم باستخدام ClickUp Assign Comments.

لنفترض أن فريقك قد أنهى جلسة استراتيجية على Whiteboards لحملتك الموسمية القادمة. افتح مستندًا وابدأ في إنشاء الملخص الإبداعي فيه مباشرةً. يضيف مدير العلامة التجارية النبرة والموقع، ويقوم كاتب النصوص بصياغة العناوين والنصوص، ويقوم المصمم بإدراج النتائج الرئيسية.

استخدم ClickUp Brain مع ClickUp Docs لصقل وتحسين أفكارك ومحتواك.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain داخل Docs من أجل:

أنشئ العديد من العناوين الرئيسية المتنوعة، أو سطور موضوع البريد الإلكتروني، أو التعليقات الاجتماعية المخصصة لتناسب أسلوبك.

لخص الملخصات الطويلة للحملات في نقاط رئيسية لمراجعتها من قبل الإدارة التنفيذية.

حسّن رسائلك عن طريق مطالبة ClickUp Brain بجعل نصوصك أكثر إقناعًا وإيجازًا أو أكثر توافقًا مع شخصية معينة.

استخدم نماذج LLM متعددة، بما في ذلك ChatGPT وGemini وClaude وغيرها ضمن Brain لاستخدامها في البحث والتحرير وغير ذلك.

يمكنك الوصول إلى أفضل نماذج LLM في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain، منصة الذكاء الاصطناعي من ClickUp.

الخطوة رقم 2: حدد الجدول الزمني لحملتك

الحملة التي لا تحتوي على جدول زمني هي مجرد قائمة أمنيات. استخدم ClickUp Gantt View لتخطيط التبعيات بصريًا. يساعد ذلك في منع الاختناقات ويحافظ على واقعية مواعيدك النهائية.

اعرض المهام والجداول الزمنية والتبعيات عبر المشاريع باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp.

على سبيل المثال، إذا كنت تضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني لحملة "العودة إلى المدرسة" الترويجية، يمكنك استخدام مخطط جانت لجدولة المهام وتعيين التبعيات وتصور المسار الحرج.

وإذا كنت تفضل القوائم، يمكنك استخدام ClickUp List View لإدارة مهام الحملة بأولويات واضحة ومسؤولين ومواعيد نهائية، وهو مثالي لتقويمات المحتوى أو تنويعات الإعلانات أو المهام الخاصة بالقنوات.

يعمل ClickUp Brain كمساعد استراتيجي لك

جرب ClickUp Brain لتصميم حملتك الإعلانية بالكامل.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان عند تخطيط الجداول الزمنية:

أدرج النتائج المتوقعة لإطلاق منتج جديد أو حملة موسمية (على سبيل المثال، ما الذي يجب أن نبتكره لحملة الجمعة السوداء؟)

قم بصياغة نماذج جداول زمنية لتبدأ في تخطيط المشروع مبكرًا.

قسّم الأفكار المعقدة إلى مهام صغيرة

استخدم ClickUp Brain لمراقبة التقدم وتوزيع المهام على أعضاء الفريق

تشاركنا تشيلسي بينيت، مديرة التفاعل مع العلامة التجارية في Lulu Press، تجربتها: منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة. منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

الخطوة رقم 3: إعادة استخدام سير عمل الحملات باستخدام القوالب

احصل على نموذج مجاني اجمع كل تخطيط الحملات تحت سقف واحد باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp.

هل تدير حملات مماثلة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائط المدفوعة؟ وفر الوقت باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp. يأتي النموذج مع سبع حالات مخصصة، بما في ذلك محظور وملغى ومكتمل ومنجز وقيد التقدم، لمساعدة الفرق على مراقبة المرحلة الدقيقة لكل مهمة من مهام الحملة.

يتضمن نموذج خطة التسويق هذا أيضًا 11 حقلًا مخصصًا مثل المحتوى النهائي والمسودة والمرجع والموافقة والفريق المكلف. تتيح لك هذه الحقول تسجيل المعلومات المهمة عن كل مهمة وتصور تقدم الحملة بوضوح عبر مراحل المراجعة.

⚡ أرشيف القوالب: قالب الإعلانات من ClickUp هو الطريقة المثالية لتبادل الأفكار والاستراتيجيات، وتحديد أولويات المهام، ومراقبة مقاييس الأداء. يعمل قالب الإعلانات على تسريع عملية التخطيط ويضمن وصولك إلى جمهورك المستهدف في الوقت المناسب.

الخطوة رقم 5: أتمتة سير عملك

إذا سئمت من ملاحقة الأشخاص للحصول على التحديثات، فقم بإعداد ClickUp Automations + AI Agents للتعامل مع التذكيرات، وتعيين المهام تلقائيًا عند تغيير الحالات، وإخطار أصحاب المصلحة عندما تكون موافقتهم مطلوبة.

أنشئ أتمتة مخصصة في ClickUp لتتناسب مع سير عمل التسويق لديك

إليك كيفية إعداد أتمتة مخصصة في ClickUp:

انقر على زر ⚙️ أتمتة (أعلى اليمين)

اختر أو قم بإعداد أتمتة: عندما يكون الحالة تحتاج إلى مراجعة ، قم بتعيينها إلى المدير الإبداعي عندما تتأخر المهمة، أرسل تذكيرًا إلى الشخص المعين عندما يتم وضع علامة مكتمل على المهمة، انقلها إلى المرحلة التالية

عندما يكون الحالة تحتاج إلى مراجعة ، قم بتعيينها إلى المدير الإبداعي

عندما يتأخر إنجاز المهمة، أرسل تذكيرًا إلى الشخص المكلف بها.

عندما يتم وضع علامة مكتمل على مهمة ما، انقلها إلى المرحلة التالية.

عندما يكون الحالة تحتاج إلى مراجعة ، قم بتعيينها إلى المدير الإبداعي

عندما يتأخر إنجاز المهمة، أرسل تذكيرًا إلى الشخص المكلف بها.

عندما يتم وضع علامة مكتمل على مهمة ما، انقلها إلى المرحلة التالية.

بالإضافة إلى الأتمتة التقليدية القائمة على القواعد، يضيف وكلاء ClickUp AI طبقة أكثر تكيفًا وذكاءً إلى سير عملك.

بدلاً من انتظار محفزات بسيطة، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتفسير سياق المهمة وفهم النية واتخاذ إجراءات استباقية بناءً على ما يجدونه - سواء كان ذلك الإبلاغ عن تفاصيل الإحاطة المفقودة أو إنشاء قوائم مراجعة أو إعادة كتابة أوصاف المهام باستخدام معاييرك الداخلية أو تنسيق سير العمل متعدد الخطوات تلقائيًا.

يمكنهم مراقبة الأنماط، والتنبؤ بالتأخيرات، وإعادة توزيع المهام، وتعديل الجداول الزمنية، والتواصل بلغة طبيعية مع ملخصات أو تحديثات تنقل لمسة إنسانية. باختصار، بينما تتعامل الأتمتة مع الأمور المتوقعة، يتعامل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الأمور الغامضة، مما يرفع مستوى مساحة العمل الخاصة بك من المحفزات التفاعلية إلى إدارة سير العمل الذكية حقًا.

الخطوة رقم 6: راقب نتائج الحملة باستخدام لوحات المعلومات

تساعد رؤية أداء الحملة الفرق على البقاء متناسقة والاستجابة بشكل أسرع للأمور الأكثر أهمية.

أنشئ لوحة معلومات ClickUp لحملتك الإعلانية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك عدد مرات الظهور والتحويلات وحالة الإبداع وميزانية التسويق والمزيد. أضف بطاقات مثل أشرطة التقدم لإنشاء الأصول وتتبع الأهداف لإنجازات الفريق والرسوم البيانية للأداء الخاص بالمنصة.

تتبع مقاييس التسويق وعائد الاستثمار باستخدام لوحات معلومات ClickUp

لإنشاء لوحة معلومات مخصصة للحملة:

من الشريط الجانبي → انقر على لوحات المعلومات → + لوحة معلومات جديدة

مخطط إنجاز المهام: تتبع تقدم الأصول متتبع الأهداف: مراقبة المعالم الإبداعية مخططات دائرية أو شريطية: مقارنة أداء الإعلانات أضف هذه البطاقات:تتبع تقدم الأصولمراقبة المعالم الإبداعيةمقارنة أداء الإعلانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

مخطط إنجاز المهام: تتبع تقدم الأصول

متتبع الأهداف: راقب الإنجازات الإبداعية

الرسوم البيانية الدائرية أو الشريطية: قارن أداء الإعلانات قارن أداء الإعلانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

اربط القوائم أو المجلدات ذات الصلة لاستخراج البيانات في الوقت الفعلي

مخطط إنجاز المهام: تتبع تقدم الأصول

متتبع الأهداف: راقب الإنجازات الإبداعية

الرسوم البيانية الدائرية أو الشريطية: قارن أداء الإعلانات قارن أداء الإعلانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

🚀 نصيحة سريعة: إدارة حملة يعني التوفيق بين الأصول والتعليقات والأبحاث والأفكار الإبداعية في آن واحد. ClickUp Brain MAX يجمع كل ذلك في مكان واحد. قم بتوصيل أدوات الطرف الثالث الخاصة بك للحصول على مساحة عمل محسّنة مع ClickUp Brain MAX إليك كيفية القيام بذلك: ابحث على الفور عن ملخصات الحملات والإبداعات والخطط الإعلامية وتعليقات العملاء عبر ClickUp وGoogle Drive وDropbox وجميع تطبيقاتك المتصلة — لا داعي للبحث في المجلدات عندما يطلب العميل نسخة "الإصدار 3" من الإعلان.

استخدم Talk to Text لتحديث حالات الحملات الإعلانية، وتعيين المهام الإبداعية، أو طرح الأفكار عن طريق الصوت — دون استخدام اليدين أثناء مراجعة النماذج أو التحضير لمكالمات العملاء.

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد سياقي يفهم سياق حملتك بالفعل — وليس مجرد نصائح تسويقية عامة. جرب ClickUp Brain MAX — الذكاء الاصطناعي الذي يعرف إرشادات علامتك التجارية وحملاتك السابقة وسير عمل فريقك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم.

دروس مستفادة من أفضل أمثلة الحملات التسويقية

هل تريد أن تحقق حملتك الإعلانية القادمة نجاحًا؟ إليك ما تعلمنا إياه بعض الاستراتيجيات الترويجية الرائعة:

استفد من المفاجأة: التعاونات غير المتوقعة (مثل طلاء الجثث + العناية بالبشرة) تجذب الانتباه بسرعة

أخبر قصة: سواء كانت قصة أطفال LEGO أو رجل المناشف من Old Spice، فإن القصص تعلق في الأذهان

اجعلها تفاعلية: من الألعاب إلى الردود المباشرة، دع جمهورك يشارك في اللعب

استفد من الثقافة: استفد من الاتجاهات السائدة أو الحنين إلى الماضي أو الفكاهة المحلية لتكوين علاقة فورية مع الجمهور.

حافظ على الطابع الإنساني: الفكاهة والعاطفة والخصائص الغريبة في الحياة الواقعية تتفوق على مواصفات المنتج في أي يوم.

اقلب السيناريو: اقلب الرسالة المعتادة أو سلط الضوء على وجهة نظر جديدة لتتميز

لا تبالغ في الترويج: في بعض الأحيان، تكون الدقة (مثل لوحات الإعلانات في نوافذ BA) هي كل ما تحتاجه.

دع المستخدمين يقودون: المحتوى الذي ينشئه المستخدمون = تفاعل حقيقي وولاء للعلامة التجارية

