10 أنواع مختلفة من التسويق للترويج لعلامتك التجارية

هل تعلم أن رائد الأعمال في أواخر القرن الثامن عشر، جوشيا ويدجوود، يُعرف على نطاق واسع بأنه رائد التسويق الحديث؟ فقد استخدم في شركته لصناعة الفخار البريد المباشر، والتوصيل المجاني، وعرض اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً، وما إلى ذلك.

ولكن في القرون القليلة الماضية، تطور تعريف "الحديث" بشكل كبير. فالأشياء التي كانت فريدة من نوعها ومبتكرة في العقد الماضي أصبحت قديمة بالفعل. وما كان حديثاً بالأمس سيصبح على الأرجح تقليدياً أو حتى قديماً غداً.

لهذا السبب من المهم فهم أنواع التسويق المتاحة لك. اليوم، دعنا نستكشف الطيف.

التسويق التقليدي

يشير التسويق التقليدي إلى الاستراتيجيات والممارسات والتقنيات التي لطالما استخدمتها المؤسسات كجزء من أنشطتها الترويجية. وعادةً ما يُستخدم التسويق التقليدي كنقيض للتسويق الرقمي الذي يُعتبر حديثًا.

بعض استراتيجيات التسويق التقليدي الأكثر شيوعًا هي:

الإعلانات المطبوعة : وضع إعلانات ترويجية وإعلانات في الصحف والمجلات والمجلات وغيرها.

: وضع إعلانات ترويجية وإعلانات في الصحف والمجلات والمجلات وغيرها. الإعلانات التلفزيونية : إعلانات الفيديو والبرامج التعليمية الترفيهية على التلفزيون

: إعلانات الفيديو والبرامج التعليمية الترفيهية على التلفزيون الإعلان الخارجي : الإعلانات الخارجية: اللوحات الإعلانية والملصقات واللافتات وما إلى ذلك.

: الإعلانات الخارجية: اللوحات الإعلانية والملصقات واللافتات وما إلى ذلك. الفعاليات : الشراكات والرعايات والإعلانات المعروضة في الفعاليات الصناعية

: الشراكات والرعايات والإعلانات المعروضة في الفعاليات الصناعية التسويق المباشر: رسائل البريد الإلكتروني الترويجية والكتالوجات والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

التسويق الرقمي: التسويق الرقمي

يشير التسويق الرقمي إلى التكتيكات التي تستخدم قنوات الإنترنت القائمة على الإنترنت، مثل محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، وما إلى ذلك. وقد أتاح التسويق الرقمي مجموعة من الفرص للعلامات التجارية.

🎯 الوصول: أكثر من 90% من الأمريكيين يمتلكون هواتف ذكية حيث يستخدم 15% من البالغين الأمريكيين الإنترنت حصريًا من هذا الجهاز. في يوم عادي يقضي العملاء 6.5 ساعة على الإنترنت . إذا احتاجت العلامة التجارية إلى الوصول إلى عدد كافٍ من الأشخاص، فإن الإنترنت هو المكان المناسب.

🎯 حواجز منخفضة للدخول: يمكن لأي شخص إطلاق حملة تسويق رقمي بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار أمريكي. وهذا يساوي الملعب أمام رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.

🎯 الكفاءة: يخلق التسويق عبر الإنترنت كميات كبيرة من البيانات التي يمكن للعلامات التجارية استخدامها لإنشاء حملاتها ومراقبتها وتحسينها. وهذا يجعل التسويق أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يحقق عائدًا أعلى على الاستثمار.

🎯 التخصيص: على عكس المطبوعات أو التلفاز أو اللوحات الإعلانية، يمكن تخصيص الإعلانات عبر الإنترنت حسب اهتمامات المشاهد.

🎯 الاستهداف: مع التسويق الرقمي، يمكنك تقسيم الجماهير بشكل أكثر دقة. يمكن أن تكون إعادة الاستهداف سياقية وفي الوقت المناسب، مما يجعلها استراتيجية تسويق فعالة.

🎯 القدرة على التكيف: إذا لم تنجح الحملة، يمكنك تغيير المعلمات على الفور. إنها تستنزف الأموال؛ قم بإيقافها مؤقتًا بنقرة زر واحدة. حدث واقعي يجعلها غير ذات صلة؛ أوقف الحملة.

🎯 تأثير مركب: تخلق حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي دولابًا متحركًا، مما يوسع نطاق الوصول ويبني على الكلام الشفهي. ويخلق ذلك مصداقية بقدر ما يخلق مصداقية بقدر ما يخلق رؤية.

لذلك، لا عجب أنه منذ ظهور الإنترنت في أوائل التسعينيات، نما التسويق الرقمي بشكل كبير. ويتطور بسرعة أيضًا.

تجد العلامات التجارية طرقًا جديدة بشكل استثنائي لجذب انتباه العملاء المحتملين. التسويق اللحظي والتسويق اللحظي والتسويق عن قرب والتسوق عبر الفيديو المباشر ما هي إلا عدد قليل من الاتجاهات الناشئة. دعونا نلقي نظرة على المزيد منها بالتفصيل.

## أنواع التسويق الرقمي

استنادًا إلى القناة التي تستخدمها، والتكتيك الذي تحاول استخدامه، والرسالة التي تشاركها، هناك العشرات من أنواع التسويق الرقمي. دعنا نناقش هنا أكثرها فعالية وشعبية وإثارة للاهتمام.

1. تسويق المحتوى

يشير تسويق المحتوى إلى إنشاء المحتوى ونشره وتوزيعه عبر القنوات المملوكة والمدفوعة والمكتسبة. وهو أساس كل التسويق الرقمي. وهو أيضًا العملة في أنشطة التسويق الداخلي. لذا، يجب أن تجعله مهمًا.

أنشطة تسويق المحتوى

كجزء من جهودك التسويقية بالمحتوى، يجب عليك

نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء الوعي بالعلامة التجارية

استضافة الموارد على موقع الويب الخاص بك كمحتوى مخصص للأشخاص لتنزيله من خلال إعطائك معرف البريد الإلكتروني الخاص بهم (يتم تسجيلهم كعميل محتمل)

قم بإجراء ندوات عبر الإنترنت لتثقيف جمهورك وإشراكهم في مسار المبيعات

مثال على التسويق عبر المحتوى

سبوتيفاي المغلفة 2023 [المصدر: سبوتيفاي ]

في كل عام، تنشئ Spotify Wrapped محتوى استثنائيًا من البيانات التي لديها عن عادات الاستماع لدى العميل. فهو يلخص أفضل الفنانين والألبومات والأغاني والبودكاست التي يستمع إليها العميل لإعطائه لمحة عن العام الماضي. وهذا يدغدغ إحساسهم بالحنين إلى الماضي بالإضافة إلى كونه مقنعًا بما يكفي ليرغبوا في المشاركة.

أفضل ممارسات التسويق عبر المحتوى

اجعلها مثيرة للاهتمام: الإنترنت مليء بالمحتوى. للتميز، عليك أن تجعل المحتوى الخاص بك مثيرًا للاهتمام. ركز على اهتمامات عملائك وقدم لهم شيئًا مفيدًا.

إضفاء الطابع الشخصي عليه: المحتوى العام هو محتوى مكرر. خصص المحتوى الخاص بك لتلبية احتياجات العميل واهتماماته وتفضيلاته في الوقت المناسب.

المعرفة المركبة: قم بتثقيف العميل من خلال أشكال وأنواع مختلفة من المحتوى حول موضوع خبرتك. استخدم التكرار والتكرار بعناية.

عرض القيمة: لا تبيع مباشرة. قدم القيمة أولاً. ثقف القارئ. أعطهم الأدوات، وما إلى ذلك قبل أن تعرض منتجك.

2. تحسين محركات البحث (SEO)

تحسين محركات البحث (SEO) هو ممارسة إنشاء المحتوى وتحسينه للحصول على ترتيب أعلى في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

أنشطة تحسين محركات البحث

تتضمن ممارسة تحسين محركات البحث النموذجية ما يلي:

البحث : فهم الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها عملاؤك وأنماطهم واحتياجاتهم

: فهم الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها عملاؤك وأنماطهم واحتياجاتهم استراتيجية المحتوى : بناء تقويم للمواضيع والأفكار لنشرها باستمرار على المدى الطويل

: بناء تقويم للمواضيع والأفكار لنشرها باستمرار على المدى الطويل تحسين المحتوى : إنشاء محتوى يتوافق مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث حول استخدام الكلمات المفتاحية والبنية والربط الداخلي وما إلى ذلك.

: إنشاء محتوى يتوافق مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث حول استخدام الكلمات المفتاحية والبنية والربط الداخلي وما إلى ذلك. بناء الروابط : تبادل الروابط مع المواقع الإلكترونية ذات السمعة الطيبة لبناء المصداقية

: تبادل الروابط مع المواقع الإلكترونية ذات السمعة الطيبة لبناء المصداقية تحسين محركات البحث التقنية: إعداد موقع الويب لجعله جذابًا وسهل الفهرسة لروبوتات الزواحف

أمثلة على تحسين محركات البحث

تقوم كل مؤسسة بتحسين محركات البحث بمستويات متفاوتة من النجاح. هناك أمثلة مختلفة عبر الطيف. في عالم التسويق، من المعروف أن HubSpot هي واحدة من أفضلها.

في التسوق، تتصدر أمازون معظم القوائم. بالنسبة لمعظم المحتوى التعليمي، تحتل ويكيبيديا مرتبة متقدمة. وبالنسبة لجميع مصطلحات البحث المتعلقة بالعلامة التجارية، يتفوق موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية المقابل على الجميع.

أفضل ممارسات تحسين محركات البحث

إجراء بحث شامل عن الكلمات الرئيسية وتضييق نطاق البحث ليقتصر على تلك الأكثر صلة بعلامتك التجارية

أنشئ محتوى للقارئ وحسّنه لبرامج الزحف، وليس العكس

كن متناسقًا - حتى مقالاتك التي تحتل أعلى المراتب قد تتراجع في سيرب إذا لم تكن متناسقًا

ركز على الهيكل، والتسلسل الهرمي للمعلومات، والعناوين، والروابط، وما إلى ذلك أيضًا

3. التسويق عبر محركات البحث (SEM)

التسويق عبر محرك البحث هو عندما تدفع مقابل وضع إعلانات في أعلى سيرب (SERP). وهو تكتيك رئيسي للتسويق الخارجي.

أنشطة التسويق عبر محركات البحث

يُعرف أيضًا باسم الدفع لكل نقرة (PPC)، التسويق عبر محركات البحث (SEM) هو عملية المزايدة على الكلمات الرئيسية ذات الصلة حتى تتمكن العلامات التجارية من مقابلة العميل في اللحظة التي يبحث فيها عن شيء ما.

والسبب الرئيسي وراء نجاح التسويق عبر محركات البحث هو أن العلامات التجارية تربط بشكل مباشر بين النشاط التسويقي والمبيعات.

على سبيل المثال، إذا كنت تدفع دولارًا واحدًا لكل نقرة و1 من كل 100 نقرة تتحول إلى عميل يدفع، فإن تكلفة الاستحواذ هي 100 دولار. إذا كنت تبيع منتجًا بقيمة 1000 دولار، فهذا عائد استثمار كبير.

ومع ذلك، مع زيادة المنافسة وانخفاض الحواجز أمام الدخول، ترتفع تكلفة التسويق عبر محركات البحث. وبدون وجود متخصصين مؤهلين في التسويق عبر محركات البحث، قد ينتهي بك الأمر إلى دفع أموال أكثر مما كنت تنوي دفعه مع القليل من المكافأة.

مثال على التسويق عبر محركات البحث

نتائج البحث المدعوم لمصطلح "آيباد ميني" [المصدر:

/href/ _https://www.google.co.in/ Google /%%href/

]

تعتبر الدفع لكل نقرة فعالة بشكل خاص في التجارة الإلكترونية أو أدوات البرمجيات كخدمة. على سبيل المثال، إذا بحث أحد العملاء على Google عن "iPad Mini"، فسيجد إعلانات من بائعين مختلفين يتنافسون على الظهور في أعلى الصفحة.

وتتيح خدمة التسويق عبر محرك البحث SEM للعلامات التجارية الظهور بشكل غير عضوي في أعلى صفحة سيرب. من ناحية أخرى، تستخدم أدوات البرمجيات كخدمة "SaaS" SEM لصالحها من خلال تسجيل العملاء للحصول على تجارب مجانية أو عروض توضيحية في الوقت المناسب.

أفضل ممارسات التسويق عبر محركات البحث

اجمع بين جهود تحسين محركات البحث وتحسين محركات البحث للحصول على أداء أفضل

تحسين الصفحات المقصودة لزيادة التحويلات إلى أقصى حد

إضافة كلمات رئيسية سلبية لتجنب الهدر

استخدام عبارات الحث على اتخاذ إجراء جذابة

التحسين المنتظم، واستبعاد الحملات ذات الأداء الضعيف، ومضاعفة الحملات ذات الأداء الجيد

4. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يشمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جوهره جميع الأنشطة التي تقوم بها العلامات التجارية على منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات وتيكتوك وغيرها. ويشمل ذلك عادةً ما يلي.

أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

المحتوى العضوي : نشر محتوى منتظم على المنصة، وغالبًا ما يتم إعادة توظيفها من تنسيقات أخرى

: نشر محتوى منتظم على المنصة، وغالبًا ما يتم إعادة توظيفها من تنسيقات أخرى الإعلانات : استهداف جماهير محددة بناءً على التفضيلات وعادات الاستخدام على المنصة بإعلانات ديناميكية ومخصصة

: استهداف جماهير محددة بناءً على التفضيلات وعادات الاستخدام على المنصة بإعلانات ديناميكية ومخصصة الأحداث المباشرة : الأحداث المباشرة عبر الإنترنت، مثل إطلاق المنتجات، والندوات عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، و"اسألني أي شيء" (AMAs)

: الأحداث المباشرة عبر الإنترنت، مثل إطلاق المنتجات، والندوات عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، و"اسألني أي شيء" (AMAs) المسابقات والمسابقات : مسابقات ترويجية وهبات وجوائز ترويجية

: مسابقات ترويجية وهبات وجوائز ترويجية التسويق عبر المؤثرين: المزيد عن ذلك لاحقًا

مثال على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: مثال على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إعلانات دوولينجو على وسائل التواصل الاجتماعي [المصدر: إنستغرام ]

في السنوات الأخيرة، كان تطبيق تعليم اللغات Duolingo رائعًا في حملاته على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال مضاعفة جوانب المجتمع والتلعيب للعلامة التجارية، ينشر Duolingo محتوى مضحك بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أنشأوا هوية على الإنترنت تتسم بالجاذبية والقدرة على التذكر والفعالية.

أفضل ممارسات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تمييز: وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الذي يتصفح فيه الناس غالبًا بلا تفكير. قم بإنشاء محتوى متميز لجذب انتباه المستخدم.

اختصر: اجعل المحتوى الخاص بك بحجم اللقمة حتى يتمكن الناس من استهلاكه والمضي قدمًا.

إعادة التوجيه: عندما يرى العملاء المحتوى الخاص بك (بحجم اللقمة) لأول مرة، فمن المحتمل ألا يعيروا اهتمامًا كبيرًا. قم بإعادة توظيف رسالتك وكرر رسالتك حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراء في الوقت المناسب.

إشراك: أشرك عملاءك بنشاط. لا تكتفِ بنشر المحتوى ليشاهدوه فقط. ادعهم للإعجاب والمشاركة والتعليق وما إلى ذلك من أجل مشاركة أعمق.

5. التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر البريد الإلكتروني هو النسخة الرقمية من البريد المباشر. ببساطة، هو ببساطة عملية استخدام قناة البريد الإلكتروني كجزء من استراتيجية ترويجية . ومع ذلك، فقد أنشأ المسوقون المبتكرون ممارسة ديناميكية ومثيرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

أنشطة التسويق عبر البريد الإلكتروني

الرسائل الإخبارية: محتوى تعليمي منتظم يهدف إلى جذب القارئ وإشراكه في موضوع اهتمامه. ويشهد أي عدد من الرسائل الفرعية على نجاح هذا التكتيك.

حملات البريد الإلكتروني: سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المصممة لتحقيق هدف محدد. على سبيل المثال، ترسل المؤسسات حملات بريد إلكتروني تأهيلية عندما يقوم العميل بالتسجيل في منتج ما.

رسائل البريد الإلكتروني الترويجية: رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تفاصيل المبيعات والعروض الترويجية وعروض اللحظة الأخيرة وما إلى ذلك، والتي تهدف إلى حث العميل على اتخاذ إجراء فوري.

أمثلة على التسويق عبر البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني لـ Grammarly عند إلغاء الاشتراك [المصدر: جرامارلي ]

البريد الإلكتروني الأكثر أهمية هو البريد الإلكتروني الذي ترسله أثناء انفصال العميل عنك. هذا المثال من Grammarly عاطفي ولكنه ليس انتهازيًا. إنه مطمئن بشأن وصول المستخدم بينما يدعوه بمهارة للاشتراك مرة أخرى.

أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني

صقل سطور موضوعك : ابتكر وجرّب وركز على سطور الموضوع لتحسين معدلات فتح الرسالة

: ابتكر وجرّب وركز على سطور الموضوع لتحسين معدلات فتح الرسالة تضمين روابط متعددة : قم بإنشاء فرص للقارئ لمعرفة المزيد أو اتخاذ إجراء من البريد الإلكتروني

: قم بإنشاء فرص للقارئ لمعرفة المزيد أو اتخاذ إجراء من البريد الإلكتروني اجعلها سريعة الاستجابة : مكّن الأشخاص من قراءة رسائلك الإلكترونية على هواتفهم المحمولة دون تحديق

: مكّن الأشخاص من قراءة رسائلك الإلكترونية على هواتفهم المحمولة دون تحديق اجعلها قابلة للاشتراك: اجعل رابط إلغاء الاشتراك مرئيًا بشكل بارز - فأنت لا تريد التمسك بمستخدم غير مهتم على أي حال

6. التسويق المؤثر

جزء مهم من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو التعاون مع المؤثرين. حيث تختار العلامات التجارية المؤثرين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال عملهم لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم.

أنشطة التسويق عبر المؤثرين

الترويج : المؤثرون الذين يتحولون إلى سفراء للعلامة التجارية

: المؤثرون الذين يتحولون إلى سفراء للعلامة التجارية مراجعات : قيام المؤثرين بنشر مراجعات للمنتجات التي حصلوا عليها مجاناً من العلامة التجارية

: قيام المؤثرين بنشر مراجعات للمنتجات التي حصلوا عليها مجاناً من العلامة التجارية التعاونات : العلامات التجارية التي تبتكر منتجات مستفيدة من آراء وملاحظات المؤثرين

: العلامات التجارية التي تبتكر منتجات مستفيدة من آراء وملاحظات المؤثرين الرعايات : رعاية: العلامات التجارية التي ترعى أنواعًا محددة من مقاطع الفيديو/المحتوى من المؤثرين

: رعاية: العلامات التجارية التي ترعى أنواعًا محددة من مقاطع الفيديو/المحتوى من المؤثرين العروض التقديمية: تقوم العلامات التجارية للمكياج بذلك كثيراً، حيث تدعو المؤثرين لتجربة المنتج وشرح كيفية استخدامه

أمثلة على التسويق عبر الشخصيات المؤثرة

حملة دوف للتسويق عبر المؤثرين الحائزة على جوائز (المصدر: جوائز شورتي )

تستخدم دوف التسويق عبر المؤثرين بانتظام لنشر رسالتها حول الثقة بالجسم والشمولية. ومن خلال حملات مختلفة، تُشرك الشركة أكثر من 1000 شخصية مؤثرة لإحداث تأثير مستدام وقوي.

أفضل ممارسات التسويق عبر المؤثرين

اختر بعناية: ابحث بدقة عن جميع المؤثرين الذين ترغب في العمل معهم للتأكد من توافقهم مع قيم العلامة التجارية.

كن استراتيجيًا: لا تكتفِ بدعوة المؤثرين للنشر عن مشروعك. قم بتمكينهم ليصبحوا شركاء استراتيجيين من خلال التعاون المستمر.

التمكين: امنح المؤثرين جميع الموارد، مثل أصول المحتوى والرسائل والنصوص ونماذج المنتجات، إلخ.

القياس: يمكن أن يكون مدى وصول التسويق عبر المؤثرين جذابًا. ولكن قم بقياس العوائد التي تعود على أرباحك عن كثب.

7. التسويق بالعمولة

التسويق بالعمولة هو عندما تستخدم طرفًا ثالثًا أو وسيطًا للترويج لمنتجاتك مقابل عمولة. على سبيل المثال، يقوم العديد من المؤثرين بالعمل كمسوقين بالعمولة، خاصة للمنتجات الرقمية ومواقع التجارة الإلكترونية.

أنشطة التسويق بالعمولة

اشترك في النوع المناسب من الشركاء التابعين مع الجمهور المستهدف ذي الصلة

تصميم آلية العمولة

تمكينهم بالموارد التي يحتاجون إليها

إنشاء روابط مسوقين بالعمولة ليستخدمها شركاؤك

قم بإعداد الأتمتة والعمليات لتتبع نشاط المسوقين بالعمولة على نطاق واسع

أمثلة على التسويق بالعمولة

برنامج أمازون للتسويق بالعمولة (المصدر: أمازون )

تمتلك Amazon.com أحد أكبر برامج الإحالة في العالم. يكسب المؤثرون والأفراد والشركات الصغيرة ومستخدمو اليوتيوب على حد سواء عمولات من أمازون مقابل التوصية بالمنتجات.

أفضل ممارسات التسويق بالعمولة

بناء العلاقات: المسوقون بالعمولة هم نوع من سفراء العلامة التجارية أيضًا. فهم يوصون بمنتجاتك لجمهور يثق بهم. قم ببناء علاقات مع الشركات التابعة لك.

أنشئ برامج متعددة المستويات: يوصي المسوقون بالعمولة بالمنتجات مقابل عمولات. لذا، قم بتحفيز أولئك الذين يوصون بالمزيد. اعرض عمولات أعلى لمن يحققون نتائج أفضل.

نوّع: في حين أنه من الجيد أن تركز على مجال تخصصك، قم أيضًا بتنويع شراكاتك التابعة. قم ببناء مجموعة من الشركاء الذين يغطون السلسلة الكاملة لقاعدة عملائك.

8. التسويق عبر الهاتف المحمول

التسويق عبر الهاتف المحمول هو استخدام جهاز الهاتف المحمول كقناة للرسائل الترويجية. مع الهواتف الذكية، فإن الفرص لا حصر لها.

أنشطة التسويق عبر الهاتف المحمول

الرسائل القصيرة : الشكل الأساسي والأكثر شيوعًا للتسويق عبر الهاتف المحمول - قديم جدًا لدرجة أنه يكاد يعتبر تقليديًا

: الشكل الأساسي والأكثر شيوعًا للتسويق عبر الهاتف المحمول - قديم جدًا لدرجة أنه يكاد يعتبر تقليديًا إشعارات التطبيقات : يستخدم محترفو التسويق الحديث إشعارات التطبيقات بطرق مبتكرة لجذب المستخدمين وإشراكهم

: يستخدم محترفو التسويق الحديث إشعارات التطبيقات بطرق مبتكرة لجذب المستخدمين وإشراكهم إعلانات الهاتف المحمول : الإعلانات النصية أو الصور المدفوعة على الأجهزة المحمولة ومتاجر التطبيقات، إلخ.

: الإعلانات النصية أو الصور المدفوعة على الأجهزة المحمولة ومتاجر التطبيقات، إلخ. التسويق عن قرب: رسائل عندما يمر المستخدم بموقع معين، مثل مركز تجاري أو متجر

أمثلة على التسويق عبر الهاتف المحمول

دفع الإشعارات من Headspace [المصدر: هيدسبيس ]

يرسل موقع Headspace بعضًا من أكثر الإشعارات المدروسة وفي الوقت المناسب. وهي مصممة لدمج اليقظة الذهنية في الأنشطة اليومية.

أفضل ممارسات التسويق عبر الهاتف المحمول

لا ترسل رسائل إلا للعملاء الذين اشتركوا بنشاط في الخدمة

تحكم في عدد الرسائل التي ترسلها - فأنت لا تريد أن تكون مزعجًا

اجعل الرسائل قصيرة وبليغة وجذابة

قدِّم قيمة؛ سواء كانت معلوماتية أو تعليمية أو فكاهية أو حتى مجرد تذكير

اجعل من السهل إلغاء الاشتراك

9. التسويق اللحظي

كما يوحي الاسم، فإن التسويق اللحظي هو نهج اغتنام اللحظات في التسويق. تستخدم العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم العطلات أو الأحداث أو حتى حوادث وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء رسالة تسويقية.

يُعد تصميم كوب ستاربكس الخاص بالعطلات أحد أشهر الأمثلة على التسويق اللحظي. تُدير العديد من العلامات التجارية حملات تسويقية للرابع من يوليو، وعيد الشكر، وعيد الميلاد، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن التسويق اللحظي أكثر عفوية من ذلك بكثير.

لحظة إعلان أوريو التسويقي بعد انقطاع السوبر بول 2013 (المصدر: أوريو على تويتر )

في عام 2013، عندما حدث انقطاع للتيار الكهربائي في مباراة السوبر بول، استغلت العلامة التجارية الأمريكية Oreo للبسكويت هذه الفكرة. وقد انتشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وأثار ضحكات الملايين حول العالم.

مكافأة للقراءة: إليكم التاريخ الشفهي لكيفية ظهور منشور أوريو .

أفضل الممارسات التسويقية

اختر اللحظة المناسبة (لا تقفز على كل شيء)

حافظ على الرسالة على العلامة التجارية (قاوم إغراء التذاكي دون مراعاة صوت العلامة التجارية)

كن إيجابيًا (لا تنتقد علامة تجارية أخرى)

اجعلها مرئية لإحداث تأثير أكبر (ضع رسالتك البليغة على خلفية جميلة)

10. تسويق حرب العصابات

شاع التسويق بطريقة حرب العصابات على يد جاي كونراد ليفنسون في كتابه الذي يحمل نفس الاسم عام 1984، وهو استخدام أساليب غير تقليدية للترويج لعلامة تجارية. تسويق حرب العصابات الجيد هو تسويق صادم ومزعزع ومفزع.

حملة حرب العصابات التي تشنها سامسونج ضد آبل (المصدر: وكالة بوميرانج )

تدير سامسونج حملات دورية ضد شركة Apple ومنتجاتها. هذه المرة، اختاروا أن يسلكوا الطريق الملتوي. فقد منحت سامسونج سكان بلدة "أبيل" الهولندية هواتف Galaxy مجاناً وزعمت أن مجتمع أبيل قد تحول إلى سامسونج.

هذه الحملة، إن لم يكن هناك شيء آخر، فقد جعلت الناس يلتفتون وينتبهون إلى هذه الحملة، مما أحدث ضجة بين الموالين لشركة Apple و Samsung على حد سواء.

أفضل الممارسات التسويقية Guerilla أفضل ممارسات التسويق

كن أصليًا : يمكن أن يكون تسويق حرب العصابات المتكرر وغير الأصلي مزعجًا للمستهلك ويؤدي إلى نتائج عكسية

: يمكن أن يكون تسويق حرب العصابات المتكرر وغير الأصلي مزعجًا للمستهلك ويؤدي إلى نتائج عكسية كن نقدياً : شارك فكرة تسويق حرب العصابات مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المتنوعة من الناس واحصل على تعليقاتهم

: شارك فكرة تسويق حرب العصابات مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المتنوعة من الناس واحصل على تعليقاتهم كن متعدد القنوات: انشر نشاطك التسويقي بطريقة حرب العصابات على الإنترنت لمضاعفة الوصول إلى المستهلكين

في حين أن ما سبق هو عشرة من أكثر أنواع التسويق شيوعاً، إلا أنها ليست الوحيدة. فيما يلي بعض أنواع التسويق التي يمكن أن تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه أو تبرز بمفردها.

التسويق بالفيديو: استخدام الفيديو كصيغة أساسية والنشر على يوتيوب، فيميو، فيميو، إنستجرام ريلز، إلخ لتسويق المنتجات.

التسويق التخاطبي: إعداد الدردشة المباشرة أو روبوتات الدردشة كنقطة تفاعل مع المستخدم للتوصية بالمنتجات المناسبة، وتقديم الاقتراحات، والإجابة على الأسئلة، وما إلى ذلك.

التسويق عبر الفعاليات: التواجد في فعاليات الصناعة أو عقد مؤتمرات خاصة بك لإشراك العملاء المحتملين. هذه طريقة شائعة في صناعة B2B.

التسويق القائم على الحساب: هذا أسلوب تسويقي آخر بين الشركات يتضمن تحديد العملاء المحتملين الأفراد واستهداف الأنشطة تجاههم. على سبيل المثال، إذا حددت شركة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية أن سيتي بنك هو هدفها، فستقوم بحملات لجذب مختلف أصحاب المصلحة من البنك.

التسويق الخفي: وضع المنتجات وغيرها من تقنيات التسويق غير الواضحة.

كما ترى، العالم هو محارتك. هناك العشرات من تقنيات التسويق التي يمكنك استخدامها للترويج لعلامتك التجارية عبر الإنترنت. ومع ذلك، تجمع استراتيجيات التسويق الفعالة بين هذه التقنيات لإحداث تأثير أكبر. إليك الطريقة.

## الجمع بين استراتيجيات التسويق

إن مشهد الأعمال التجارية الحديثة معقد. يفضل العملاء اليوم الخدمة الذاتية. فهم يجرون أبحاثهم الخاصة في السوق ويتابعون العلامات التجارية على قنوات متعددة قبل أن يبادروا بالاتصال. عملاء الجيل Z هم عملاء من الجيل Z هم من مواطني الإنترنت . يتأثرون بشدة بالأدوات الرقمية. يسعون إلى خلق هوية فردية لأنفسهم. يأخذون قضاياهم على محمل الجد ويتوقعون أن يكون للعلامات التجارية ضمير.

يحتاج جذب هؤلاء العملاء وإشراكهم والبيع لهم إلى أكثر من نوع واحد من التسويق. ادخل: خطة التسويق المتكاملة.

ما هي خطة التسويق المتكاملة؟

تجمع الخطة التسويقية المتكاملة بين أفضل ما في قنوات وتقنيات ورسائل التسويق المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز للأهداف.

كيف تضع خطة تسويق متكاملة؟

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء خطة تسويقية متكاملة، فإليك إطار العمل المدعوم بأداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لفرق التسويق .

1. حدد أهدافك

كن واضحًا بشأن ما تريد تحقيقه من تسويقك المتكامل. هل هي التوعية أو توليد العملاء المحتملين أو المبيعات أو أي شيء آخر؟ قم بإعداد oKRs التسويقية لتكون مرئية وقابلة للتتبع في مكان مثل أهداف النقر .

تتبع الأهداف باستخدام ClickUp

حدد الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام. نظّمها في مجلدات للاطلاع على تجميعات التقدم. شاركها مع الفريق بأمان مع التحكم في الوصول الصحيح. قسّم أهداف التسويق إلى مهام لكل عضو في الفريق لإكمالها على مدار العام.

2. اختر قنواتك

هناك العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مع ظهور منصات جديدة كل بضعة أسابيع. ليست جميعها مناسبة لك.

إذا كنت تبيع منتجاً من شركة إلى شركة، فقد تجد اهتماماً أكبر على لينكد إن أكثر من تيك توك. أما إذا كان منتجك منتج تجميل، فقد تكون قنوات مثل Instagram أو YouTube أكثر ملاءمة لك. لذا، اختر المجموعة المناسبة من القنوات التي تناسب احتياجات عملك.

ثم قسّم أهداف عملك إلى أهداف خاصة بالقناة. على سبيل المثال، قد تستخدم التسويق المؤثر لخلق وعي بالعلامة التجارية حول إطلاق منتج جديد، بينما تنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات.

3. خطط أنشطتك

بمجرد تحديد ما تحتاج إلى تحقيقه، حان الوقت لتخطيط الكيفية. هنا، تعتبر أداة إدارة المشروع ضرورية. إذا كنت جديدًا في هذا المجال، راجع بعضًا من أمثلة على خطة التسويق مسبقًا للحصول على بعض الإلهام.

إعداد التسلسل الهرمي للمشروع: نظّم عملك باستخدام انقر فوق المهام إلى مشاريع، ومهام، ومهام فرعية، وقوائم تدقيق، وما إلى ذلك.

أفكار العصف الذهني: اجمع فريقك معًا لتبادل الأفكار حول الحملات التسويقية المتكاملة. على سبيل المثال، يمكن أن تتعاون فرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر المؤثرين وفرق التسويق عبر الفيديو لتصميم حملات لمشاركة/إعادة استخدام المحتوى.

لوحات بيضاء للنقر فوق السبورات البيضاء للعصف الذهني التعاوني

استخدام ClickUp Whiteboards لتخطيط أفكارك وربطها والحصول على الموافقات. عند الموافقة، يمكنك إنشاء المهام مباشرةً من السبورة البيضاء والبدء في العمل.

جدولة عملك: قم بتعيين تواريخ بدء وانتهاء لجميع مهامك لإنشاء خارطة طريق التسويق . تأكد من أن حملاتك المتكاملة تعمل بالتوازي لتحقيق أقصى قدر من التأثير. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالتسويق على أرض الواقع، فتأكد من أن فريقك على الإنترنت على علم بذلك أيضًا.

طريقة عرض مخطط جانت البياني بالنقر فوق Gantt لتتبع المهام المتزامنة

أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام عرض التقويم أو عرض مخطط جانت في ClickUp لتصور الأنشطة المتداخلة. إذا كنت تشارك الموارد الإبداعية مثل مؤلف الإعلانات أو المصمم، فقم بتمييزها على أنها مهام تبعية. اربط المهام المختلفة حتى يتم إعلامك عند وجود حركة في شيء ما.

⚡️أرشيف القوالب: يمكنك أيضًا استخدام أي من هذه قوالب تقويم التسويق للبدء

أتمتة سير العمل: وظيفة التسويق المتكاملة بطبيعتها معقدة. لنأخذ مثالاً بسيطاً. على مستوى أساسي للغاية، إذا كنت تنشر تحديثين في اليوم على ثلاث قنوات تواصل اجتماعي، فستحتاج إلى 42 نسخة من النسخ، و42 صورة (على الأقل تغيير حجمها)، وعشرات الروابط اعتمادًا على مقدار ما تعيد استخدامه، والموافقات.

ناهيك عن عمليات المتابعة غير المحدودة التي يحتاج مدير وسائل التواصل الاجتماعي إلى القيام بها لأي من هذه الأنشطة. تخلص من أوجه القصور هذه من خلال الأتمتة الفعالة.

قم بإعداد نماذج ClickUp التي تلتقط الملخصات الإبداعية وتنشئ المهام تلقائيًا بناءً عليها

إعادة تعيين المهمة تلقائياً إلى مدير الوسائط الاجتماعية عندما يكون التصميم جاهزاً

إنشاء مستودع للروابط، وأوصاف المنتجات، وقوالب التذييل، وما إلى ذلك لسهولة الوصول إليها

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل HubSpot وFigma وDropbox وGoogle Analytics وغيرها لإدارة الأصول والأداء من داخل ClickUp

لجعل هذه العملية أكثر سلاسة، جرِّب إدارة الحملات التسويقية في ClickUp قالب. استخدمه لدمج جميع أصول المحتوى الخاص بك، وإدارة النشر، وتتبع الأداء.

جعل ClickUp Brain يعمل على تسويقك المتكامل على الفور

ما هو أكثر من ذلك؟ قم بتبادل الأفكار والكتابة بشكل أسرع وإجراء عمليات التدقيق الإملائي وإنشاء القوالب والمزيد باستخدام ClickUp Brain. يمكنك أيضًا طرح أسئلة على ClickUp Brain حول مشاريعك التسويقية المتكاملة والحصول على إجابات فورية.

إذا كنت جديدًا على تخطيط المشاريع، جرّب نموذج خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp . يمنحك هذا القالب الملائم للمبتدئين كل ما تحتاجه، من تتبع الأهداف إلى إدارة المهام في عرض واحد منظم.

4. القياس والتحسين

لإكمال جهودك التسويقية المتكاملة، قم بإعداد المراقبة وتتبع الأداء.

أنشئ تقارير تستند إلى مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp . تجاوز مجرد مقاييس إدارة مشروعك. ادمج أدوات إدارة التسويق المختلفة وأنشئ تقارير موحدة لجميع جهودك. من أداء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي و مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى لمعدلات تحويل المبيعات، لديك سياق كامل داخل ClickUp مباشرةً.

لوحات معلومات التسويق الموحدة باستخدام ClickUp

استنادًا إلى هذه المقاييس، قم بإجراء عمليات مراجعة منتظمة مع فرقك. قم بإجراء التعديلات وتحسين الحملات حسب الحاجة. أضف القنوات/التكتيكات أو أزلها حسب الاقتضاء وحقق أقصى قدر من النتائج.

هل يبدو ذلك سهلاً؟ لا نعتقد ذلك.

## التغلب على تحديات التسويق

لم يقل أحد من قبل أن التسويق أمر سهل. في الواقع، التسويق الحديث أصعب، نظرًا لأجزائه المتحركة التي لا حصر لها. إذا كنت تشعر بأنك عالق، فإليك بعض التحديات الشائعة وطرق التغلب عليها.

التعقيد

التحدي التسويقي الأكبر اليوم هو التعقيد. A دراسة حديثة أن المسوقين يستخدمون ما يصل إلى عشر قنوات للترويج لمنتجاتهم. ما بين النصوص والصور والفيديو والفيديو القصير والبودكاست ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يتصارعون مع تنسيقات محتوى مختلفة أيضًا.

تتطلب إدارة هذا التعقيد على نطاق واسع أفضل برامج إدارة المشاريع التسويقية . اختر برنامجًا مرنًا بما يكفي لتلبية احتياجاتك. على سبيل المثال، تساعد الحقول المخصصة في ClickUp الفرق على تتبع أي مقياس يحتاجون إليه.

تساعد هذه المرونة في إدارة التعقيد بشكل مدروس ومستدام.

مكافأة للقراءة: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp

تجميد الدماغ

التسويق هو عمل يومي شاق. خاصةً إذا كنت تعمل في مجال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت بحاجة إلى إنشاء محتوى كل يوم، مع جعله فريدًا ومبدعًا وجذابًا للانتباه.

لا تفعل ذلك بمفردك. استخدم أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain لكسر الجليد. اطلب منه تقديم أفكار أو إجراء بحث أو مجرد مناقشة المشاكل معك.

التعاون

يضم فريق التسويق العادي كُتَّابًا ومصممين ومطوري ويب ومتخصصين في تحسين محركات البحث وخبراء في الدفع بالنقرة ومصممي فيديو ومحررين ومحللين وموظفي عمليات التسويق، إلخ. وغالبًا ما يشارك في كل نشاط ثلاثة أشخاص أو أكثر.

قم بإعداد أداة تعاون شاملة لهم للعمل معًا. والأفضل من ذلك إذا كان بإمكانك إدخال التعاون في مساحة عمل إدارة مشروعك كما تفعل ClickUp Chat.

نظّم المحادثات حسب المشاريع. ضع علامات على الأشخاص والمهام والمستندات والمحادثات لإبقاء كل شيء في سياقه. أنشئ المهام مباشرةً من رسالة الدردشة وابدأ العمل. اجعل التعاون أكثر بساطة مع ClickUp Chat.

إعداد التقارير

يستخدم كل فريق تسويق عدداً من أدوات التحليلات. كحد أدنى، سيكون لديك تحليلات الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومقاييس البريد الإلكتروني، والتسويق المؤثر، و أدوات إدارة الحملات . يكمن التحدي في أن هذه الأدوات متباينة ومتناثرة في كل مكان.

قم بتوحيدها من خلال ربط جميع أدوات إدارة التسويق المتكاملة الخاصة بك ب ClickUp. قم بإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص لرؤية الأرقام التي تهمك في الوقت الفعلي. قم بإعداد قوالب التحليلات للتكرار والكفاءة.

التخلف عن الركب

هناك شيء جديد يحدث في عالم التسويق كل يوم. لقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير التسويق بطرق عميقة. وقد يؤدي الموت الوشيك لملفات تعريف الارتباط إلى القضاء على إعادة الاستهداف معها.

المؤثرون النانو (أولئك الذين لديهم أقل من 100,000 متابع) يفتحون أسواقًا غير مستغلة. ينمو التسوق عبر الفيديو المباشر بشكل كبير في آسيا، ويحقق نجاحات في الأسواق الغربية أيضًا. قد تكون التجارب الغامرة والواقع الافتراضي هي الشيء الكبير التالي.

قد يمثل تتبع كل ذلك تحدياً للمسوقين. والخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى العمل على كل شيء على الفور.

💡 كن على اطلاع: اقرأ ما يحدث في هذا المجال. اشترك في النشرات الإخبارية أو المجلات في هذا المجال.

💡 كن يقظاً: لا يتمتع المحرك الأول بالأفضلية دائمًا. انتظر وراقب. تخيل لو أنك أمضيت أسابيع في وضع استراتيجية ماستودون عندما كانت مزدهرة!

💡كن مبدعًا: إذا أردت أن تراهن على منصة جديدة أو اتجاه جديد، فكن مبدعًا. قم بحملة تجريبية صغيرة. خصص لها ميزانية الابتكار الخاصة بك. انطلق بكامل قوتك فقط عندما تكون متأكدًا من النتائج.

قم ببناء أساس متين للتسويق المتكامل مع ClickUp

التسويق نشاط عالي القيمة وكبير الحجم. يُعد التسويق من بين أعلى خمس نفقات لمعظم المؤسسات اليوم. يمكن للحملة الجيدة أن تزيد من المبيعات، مثل نفاد كأس ستانلي من المخزون بعد انتشار TikTok.

ويمكن للحملة السيئة أن تثير ضجة كبيرة. تعتبر تغريدة برغر كينغ "النساء ينتمين إلى المطبخ" من عام 2021 مثالاً على مبادرة تسويقية مضللة. على الرغم من أنها كانت حملة استفزازية بمناسبة يوم المرأة بتغريدات تقدمية، إلا أنها لم تلقَ استحساناً. واضطرت العلامة التجارية إلى حذف الموضوع والاعتذار.

وللقيام بعملهم بشكل صحيح باستمرار، تحتاج العلامات التجارية إلى برنامج عمليات التسويق . تم تصميم ClickUp ليكون كذلك بالضبط.

من خلال إدارة المهام، والجدولة، والإبداع، وإدارة الأصول، والأتمتة، وإعداد التقارير، وميزات التكامل، فإن ClickUp هو أكثر أدوات إدارة التسويق المتكاملة مرونة التي ستجدها.

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