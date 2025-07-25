أفضل 15 أداة لإعداد تقارير المشاريع للحصول على رؤى أكثر ذكاءً في عام 2025

65% من المشاريع تفشل بسبب سوء التقدير وإدارة المخاطر، و35% بسبب سوء التخطيط وتوثيق المستخدمين.
يمكنك تجنب الانضمام إلى هذا العدد وتنفيذ المشاريع بشكل صحيح من خلال الاستثمار في أداة موثوقة لإعداد تقارير المشاريع. فهي تبقي الجميع على اطلاع، وتظهر لك ما ينجح، وتمنحك تحذيرات كافية قبل حدوث أي مشكلة كبيرة.
لقد جمعنا أفضل برامج إعداد تقارير إدارة المشاريع لمساعدتك على التخطيط بشكل أفضل والعمل معًا بشكل أكثر سلاسة والبقاء على اطلاع على تقدم مشروعك.
ما هي أدوات إعداد تقارير المشاريع؟
أدوات إعداد تقارير المشاريع هي تطبيقات برمجية تساعد مديري المشاريع وفرق العمل على جمع وتنظيم وعرض البيانات المتعلقة بتقدم المشروع والجداول الزمنية واستخدام الموارد والميزانيات والمخاطر المحتملة.
وهي أساسية لأي برنامج لإدارة المشاريع، حيث تحول البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال لوحات المعلومات والرسوم البيانية وتقارير الحالة.
ستساعدك أداة إدارة المشاريع الجيدة المزودة بميزات إعداد التقارير على الإجابة عن أسئلة مهمة مثل:
- هل نسير على الطريق الصحيح للوفاء بمواعيدنا النهائية؟
- ما هي المهام المتأخرة؟
- هل نبقى في حدود الميزانية؟
- كيف نستخدم وقت وموارد فريقنا؟
باختصار، فهي تدعم كل شيء بدءًا من إدارة الفريق إلى تتبع المخاطر. توفر هذه الأدوات رؤية دقيقة لحالة المشروع، وتساعد في تحديد المشكلات مبكرًا، وتعديل الخطط حسب الحاجة، وتبسيط إدارة العملاء.
وهذا في النهاية يزيد من فرصك في تسليم مشروع ناجح في الوقت المحدد وضمن النطاق المحدد.
هل تعلم: 55% من الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع في الوقت الفعلي. في الواقع، أفاد 50% منهم بأنهم يقضون يومًا أو أكثر في فحص بيانات المشاريع يدويًا وتجميع التقارير.
أفضل أدوات إعداد تقارير المشاريع في لمحة سريعة
فيما يلي مقارنة بين برامج إعداد تقارير المشاريع بناءً على الميزات والخصائص الفريدة والأسعار:
|الأدوات
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|الأسعار*
|ClickUp
|قوالب التقارير وتكامل Google Analytics و BigQuery
|تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة لإنشاء التقارير تلقائيًا، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتتبع الوقت، ومراقبة الأهداف
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات
|Jira
|الفرق الفنية في الشركات المتوسطة والكبيرة
|تتبع الأعمال المتأخرة، السباقات السريعة، لوحات المعلومات القابلة للتخصيص
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
|Power BI
|الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة من البيانات
|تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، صيغ DAX، التكامل مع Microsoft 360
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
|Tableau
|الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى قدرات متقدمة في إعداد التقارير
|تقارير البيانات الرسومية، وكلاء الذكاء الاصطناعي، تكامل كود ML
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
|Looker Studio
|الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات التي تنشئ تقارير للآخرين
|الشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى إعداد التقارير إلى جانب إدارة المهام
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
|Wrike
|الشركات الصغيرة ووكالات التسويق التي تحتاج إلى تقارير أساسية
|التعاون في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
|Microsoft Project
|شركات تكنولوجيا المعلومات والبناء الكبيرة التي تتعقب مشاريع متعددة
|إدارة المحافظ، تقارير أصحاب المصلحة، لقطات سريعة للمشاريع
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
|Celoxis
|الشركات الكبيرة التي تنشئ تقارير ومؤشرات أداء متقدمة للمشاريع
|إدارة المخاطر، التقارير المخصصة، تحليل أداء الفريق
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
|Basecamp
|الشركات الصغيرة ووكالات التسويق التي تحتاج إلى تقارير أساسية
|تحليل مزاج القوى العاملة، تقارير المهام
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
|Trello
|المستقلون والوكالات الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع مشاريع خفيفة الوزن
|لوحات كانبان، تتبع التقدم، مخططات قابلة للتخصيص
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
|Zoho Projects
|الشركات التي تسعى إلى تتبع الميزانيات والمراحل المهمة لمشاريع متعددة
|معالم المشروع، التقارير المخصصة، تتبع الميزانية
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
|Rippling Analytics
|الشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات التي تركز على تحليل القوى العاملة
|تحليلات القوى العاملة، مراقبة OKR، تتبع الميزانية
|أسعار مخصصة
|التنبؤ. التطبيق
|شركات تكنولوجيا المعلومات والمنظمات غير الربحية وفرق البحث التي تسعى إلى تتبع أعباء العمل والوقت
|بطاقات التسعير، وأتمتة الفوترة، وجداول العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات تتبع المخاطر
|أسعار مخصصة
|TeamGantt
|الوكالات وفرق المنتجات والتخطيط والشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي تبحث عن أدوات لتصور البيانات
|مخططات جانت، تتبع حجم العمل، ترابط المهام
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا
|Asana
|الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إدارة المهام وإعداد التقارير عنها
|أجهزة كشف العوائق، وتتبع الاتجاهات وحالة المشروع، وذكاء اصطناعي مدمج
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
أفضل 15 برنامجًا لإعداد تقارير إدارة المشاريع
فيما يلي بعض من أفضل أدوات إعداد تقارير المشاريع لمساعدتك على متابعة تقدم المشاريع والحفاظ على سير كل مهمة على المسار الصحيح. سنناقش ميزاتها وقيودها وأسعارها والمزيد لمساعدتك في اختيار الأفضل لعملك.
كيف نراجع البرامج في ClickUp
يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج.
فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة وإعداد التقارير الديناميكية)
ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، المصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من المهام اليومية والتخطيط الشامل وحتى إعداد تقارير المشاريع. بفضل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخططات عبء العمل وتتبع الأهداف، ستظل دائمًا على اطلاع على مشاريعك.
توفر لك لوحات معلومات ClickUp رؤى حول المشاريع في الوقت الفعلي من زوايا متعددة.
- تصور التقدم المحرز: تتبع حالة المهام والوقت المستغرق وحجم عمل الفريق والمزيد، كل ذلك في الوقت الفعلي
- قم بتخصيصها لتناسب أي سير عمل: اختر المقاييس التي تريد تتبعها، وأضف الأدوات المفضلة لديك، وستقوم ClickUp Dashboards بتحويل البيانات المعقدة إلى صور واضحة وشاملة
- تبسيط تحليل البيانات: تساعد لوحات المعلومات المرئية هذه أصحاب المصلحة على فهم المقاييس المهمة
على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير حملة تسويقية. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إعداد أدوات مصغرة لعرض المهام حسب الحالة وتتبع الوقت المستغرق في كل نشاط ومراقبة حجم العمل الذي يقوم به فريقك.
ثم لديك ClickUp Brain، المساعد الذكي المتكامل الذي يمكنه إنشاء ملخصات للمشاريع، ورؤى حول أداء الفريق، والمزيد في بضع ثوانٍ فقط. فهو يجمع البيانات ذات الصلة من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة ويحولها إلى تقارير حالة شاملة.
على سبيل المثال، بعد الانتهاء من سباق مشروع، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain "تلخيص تقدم السباق ونتائجه". سيقوم بتوليد تقرير موجز يغطي الإنجازات والعوائق والخطوات التالية وتفاصيل إكمال المهام - على وجه التحديد، من فعل ماذا ومتى.
بينما يبسط ClickUp Brain عملية إنشاء التقارير والملخصات، يساعدك ClickUp Goals على التركيز بشكل دقيق على أهداف مشروعك الرئيسية.
سواء كنت تعمل مع أهداف OKR للفريق أو أهداف سريعة أو مؤشرات أداء رئيسية أسبوعية، فإن ClickUp Goals تجعل من السهل تتبع التقدم المحرز والحفاظ على تماسك الفريق.
لا تعرف من أين تبدأ؟ احصل على أحد قوالب إعداد تقارير المشاريع المجانية من ClickUp لتبدأ على الفور.
على سبيل المثال، سيساعدك نموذج تقرير مشروع ClickUp على تتبع تقدم المشروع والمصروفات والإجراءات المعلقة. يمكنك تصور حالة المشروع مقارنة بالجداول الزمنية، وتحديد مستويات الأولوية، وتتبع معدل الإنجاز في مكان واحد.
أفضل ميزات ClickUp
- اكتشف الحمولات الزائدة والتأخيرات والتعديلات اللازمة باستخدام مخططات عبء العمل وعروض سبرينت بيرندون
- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والإنجازات والخطوات التالية في تقرير QBR واحد قابل للمشاركة باستخدام قوالب QBR جاهزة للاستخدام
- أتمتة إعداد تقارير المشاريع باستخدام أكثر من 100 محفز للعمل
- أنشئ لوحات معلومات للعملاء للحصول على رؤية في الوقت الفعلي للجداول الزمنية والنتائج المتوقعة والميزانيات
- راقب قدرة الفريق باستخدام عرض حجم العمل لإعادة توزيع المهام قبل حدوث الإرهاق
قيود ClickUp
- منحنى تعلم بسيط للمستخدمين الجدد (يمكن التغلب عليه بسهولة مع ClickUp University!)
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4200 تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن ClickUp؟
يقول أحد المراجعين في G2:
أكثر ما يميز ClickUp هو مرونته. فهو يتكيف مع طرق العمل المختلفة، سواء كانت قوائم مهام بسيطة أو إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا. هذه المرونة تعني أنه يتناسب مع طريقة عملي، بدلاً من إجباري على تغيير سير عملي.
أكثر ما يميز ClickUp هو مرونته. فهو يتكيف مع طرق العمل المختلفة، سواء كانت قوائم مهام بسيطة أو إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا. هذه المرونة تعني أنه يتناسب مع طريقة عملي، بدلاً من إجباري على تغيير سير عملي.
2. Jira (الأفضل لتبسيط إدارة المتطلبات)
تعد إدارة المتطلبات السيئة سببًا شائعًا لفشل المشاريع في تحقيق أهدافها. تساعد Jira قادة تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير على معالجة هذه المشكلة من خلال توفير رؤية واضحة للمهام والجداول الزمنية ومتطلبات المشروع.
يمكن للفرق مراقبة تقدم السباق، وتحديد العوائق وحلها، وإنشاء تقارير توضح ما يسير على ما يرام وما يحتاج إلى اهتمام.
تقلل ميزات الأتمتة أيضًا من الحاجة إلى التحديثات اليدوية، مما يتيح للفرق التركيز أكثر على التنفيذ وأقل على إعداد التقارير.
أفضل ميزات Jira
- تصور العمل بمرور الوقت من خلال عرض التقويم وحدد المواعيد النهائية وفقًا لذلك
- اعرض وقم بتحديث الوقت والمدة ومالكي المهام في مشروع واحد أو عدة مشاريع باستخدام جداول زمنية
- استخدم قوائم المهام المتأخرة لإعداد سباقات السرعة وتحديد أولويات المشاريع العاجلة
- تتبع المهام وتقدم المشروع لكل عضو في الفريق في كل مرحلة من مراحل سير العمل باستخدام لوحات معلومات المشروع
- حدد العقبات وأزلها من خلال إدارة التبعيات
قيود Jira
- قد يجد المستخدمون غير التقنيين أن Jira معقدة بعض الشيء
- قد يستغرق تخصيص Jira وقتًا طويلاً
أسعار Jira
- مجاني
- قياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Premium: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Jira
- G2: 4. 3/5 (6,400+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (15,100+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟
تقول مراجعة G2:
أكثر ما يعجبني هو مدى قابلية تخصيص Jira وتنظيمه لإدارة المشاريع والتذاكر. فهو يدعم تتبع المهام التفصيلية، ويسمح لنا بإنشاء سير عمل مخصص، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز باستخدام لوحات Kanban أو Scrum.
أكثر ما يعجبني هو مدى قابلية تخصيص Jira وتنظيمه لإدارة المشاريع والتذاكر. فهو يدعم تتبع المهام التفصيلية، ويسمح لنا بإنشاء سير عمل مخصص، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز باستخدام لوحات Kanban أو Scrum.
📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة
🧠 حقيقة ممتعة: مصطلح "معلم" مشتق من المعالم التي كان يستخدمها الرومان القدماء على طول طرقهم.
3. Power BI (الأفضل لتحليل بيانات المشاريع المعقدة)
Power BI هو برنامج ذكاء أعمال مصمم للتعامل مع إدارة المشاريع المعقدة. يتكامل مع مئات مصادر البيانات لتزويدك بأحدث الرؤى.
تتيح لك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف الاتجاهات والانحرافات تلقائيًا من خلال تصورات بيانات غنية. يمكنك متابعة المشاريع من أي مكان من خلال الوصول عبر الأجهزة المحمولة والتحديثات التلقائية للتقارير.
كما تتيح لك المزامنة مع أدوات Microsoft مثل Excel وTeams وAzure لإنشاء نظام بيئي مركزي لإدارة المشاريع.
أفضل ميزات Power BI
- أنشئ تقارير بيانات رسومية باستخدام أدوات مرئية تعمل بالسحب والإفلات لفحص الاتجاهات والأداء
- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي
- راقب تدفقات البيانات في الوقت الفعلي وقم بإنشاء تقارير متقدمة باستخدام عوامل تصفية تفاعلية وأدوات تقطيع وتفصيل
- اكتشف الرؤى باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- شارك الأفكار بأمان عبر الفرق باستخدام الوصول القائم على الأدوار ودمج تقارير إدارة المشاريع لعملائك
قيود Power BI
- يشكو بعض المستخدمين من انخفاض الأداء بمجرد توسيع نطاق تحميل البيانات
- صيغ DAX المعقدة صعبة الفهم
أسعار Power BI
- مجاني
- Power BI Pro: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Power BI Premium لكل مستخدم: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Power BI Embedded: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Power BI
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Power BI؟
تقول مراجعة G2:
إنه سهل الاستخدام للغاية. يحتوي البرنامج على الكثير من التطبيقات التي تتيح لي رؤية اتجاهاتي، والطلاب النشطين، والعناصر المفقودة، وتساعدك على البقاء على اطلاع على عملك.
إنه سهل الاستخدام للغاية. يحتوي البرنامج على الكثير من التطبيقات التي تتيح لي رؤية اتجاهاتي، والطلاب النشطين، والعناصر المفقودة، وتساعدك على البقاء على اطلاع على عملك.
📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تتبع الأهداف (مجانية ومدفوعة)
4. Tableau (الأفضل لقادة تكنولوجيا المعلومات وفرق المطورين)
تم تصميم Tableau لمساعدة الفرق على تتبع مشاريعهم، وتوقع الثغرات في الاستراتيجية، وتحديد العقبات التي تعوق سير المهام. تتيح واجهة السحب والإفلات البديهية سهولة تصور البيانات المعقدة، بينما تضمن التحديثات في الوقت الفعلي بقاء الجميع على اطلاع بأحدث الرؤى.
يمكنك تصور المقاييس الرئيسية لإدارة المشاريع، مثل الجداول الزمنية والميزانيات وتخصيص الموارد، والوصول إلى لوحات المعلومات على الهاتف المحمول لمراقبة المهام والبيانات من أي مكان.
أفضل ميزات Tableau
- أنشئ تقارير بيانات رسومية لتصور الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية وأداء الفريق
- حلل بيانات التسويق عبر القنوات المختلفة لتحسين أداء الحملات
- تتبع مهام المشروع والمواعيد النهائية باستخدام لوحات معلومات تفاعلية في الوقت الفعلي
- قم بإدارة سير عمل المشاريع من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة
- استخدم كود التعلم الآلي وحزم مثل Python و R وخوارزميات التنبؤ لتحسين رؤى Tableau AI
- استخدم الوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات (API) لأتمتة التحليلات وإنشاء تقارير المشاريع للعملاء وتضمينها
قيود Tableau
- بعض الميزات الإضافية في Salesforce تجعل البرنامج معقدًا بعض الشيء بالنسبة لإعداد تقارير المشاريع
- قد تكون الخطط مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة
أسعار Tableau
- Tableau Creator: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)
- Tableau Explorer: 42 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Tableau Viewer:15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Enterprise Creator: 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Enterprise Explorer: 70 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Enterprise Viewer:35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Tableau+: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Tableau
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 2600 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2300 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tableau؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
لقد استخدمت Tableau لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الفرق داخل الشركة. كانت معظم مصادر البيانات المستخدمة في Tableau هي قواعد بيانات SQL Server وملفات Excel المحلية وملفات Box. تم نقل ما كان يستخدمه الأشخاص لإنشاء ملفات Excel محلية معقدة للغاية إلى Tableau، وتشكيلها في لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، وتصورات للاتجاهات، وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن مشاركة نفس لوحة المعلومات مع المزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لكل منهم استكشاف البيانات وفقًا للفلاتر المتوفرة.
لقد استخدمت Tableau لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الفرق داخل الشركة. كانت معظم مصادر البيانات المستخدمة في Tableau هي قواعد بيانات SQL Server وملفات Excel المحلية وملفات Box. تم نقل ما كان يستخدمه الأشخاص لإنشاء ملفات Excel محلية معقدة للغاية إلى Tableau، وتشكيلها في لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، وتصورات للاتجاهات، وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن مشاركة نفس لوحة المعلومات مع المزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لكل منهم استكشاف البيانات وفقًا للفلاتر المتوفرة.
5. Looker Studio (الأفضل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية في الوقت الفعلي)
Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio——يساعد الفرق على تتبع بيانات المشروع وتحليلها وعرضها من خلال لوحات معلومات تفاعلية.
بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع أدوات Google مثل Google Analytics و BigQuery و Sheets، تحول البيانات الأولية إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
أفضل ميزات Looker Studio
- استخدم قوالب تقارير المشاريع والمبيعات لإعداد تقارير سريعة ومخصصة
- اربط البيانات من مصادر Google ومنصات الجهات الخارجية
- قم بتخصيص لوحات المعلومات باستخدام تخطيطات ومرئيات تحمل علامتك التجارية
- دمج مجموعات البيانات لإنشاء عروض موحدة ومتعمقة
- شارك التقارير وتعاون عليها في الوقت الفعلي عبر الفرق المختلفة
قيود Looker Studio
- لا توجد خيارات مباشرة لدعم العملاء
- غالبًا ما تكون الأداة بطيئة أثناء معالجة مجموعات البيانات الكبيرة
أسعار Looker Studio
- مجاني
- Looker Studio Pro: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم ومشروع
تقييمات ومراجعات Looker Studio
- G2: 4. 4/5 (440+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (300+ تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Looker Studio؟
قالت إحدى المراجعات على G2:
إنها سهلة الاستخدام والإعداد، وأعتقد أنها الحل المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يسهل تكييفها وتغييرها لتلائم احتياجات الشركة المتنامية.
إنها سهلة الاستخدام والإعداد، وأعتقد أنها الحل المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يسهل تكييفها وتغييرها لتلائم احتياجات الشركة المتنامية.
📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا، بحثًا عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات.
😱 لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة والبريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تمتلكها بالفعل:
6. Wrike (الأفضل للفرق متعددة الوظائف)
يعد الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون الاتصالات مجزأة وتتغير الأولويات.
يجمع Wrike بين إدارة المشاريع وإعداد التقارير التفصيلية لمنح الفرق رؤية واضحة، حتى في سير العمل المعقد. تساعد لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل وأدوات التعاون في الوقت الفعلي على تبسيط العمليات اليومية.
يمكن للفرق تعيين الملكية ومراقبة التقدم وتقليل التحديثات اليدوية. بفضل دعمه لأكثر من 400 تكامل وخيارات إعداد تقارير مرنة، يتكيف Wrike مع مختلف هياكل الفرق وحجمها مع متطلبات المشاريع المتطورة.
أفضل ميزات Wrike
- تتبع وقت المهام لمراقبة الإنتاجية وتكاليف المشروع
- تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة والتعليقات
- أتمتة سير العمل لتبسيط العمليات المتكررة وتقليل الجهد اليدوي
- قم بتخصيص لوحات المعلومات لمراقبة المقاييس الرئيسية وحالة المشروع
قيود Wrike
- يتم تقييد تخصيص لوحة المعلومات وإعداد التقارير ما لم تكن مشتركًا في خطط أعلى مستوى
- قد تصبح الإشعارات المستمرة عبر البريد الإلكتروني مزعجة إذا لم يتم تكوينها بعناية
أسعار Wrike
- مجاني
- الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
- Pinnacle: أسعار مخصصة
تقييمات وريك ومراجعاته
- G2: 4. 2/5 (4,400+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2800 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟
تقول مراجعة G2:
أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين عدة مشاريع ومواعيد نهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. ومن المفيد أيضًا أننا نستطيع تتبع الوقت وإعداد سير العمل الذي يتناسب مع طريقة عمل فريقنا الفعلية – مما يقلل من التنقل بين الأدوات ويزيد من إنجاز المهام.
أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين عدة مشاريع ومواعيد نهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. ومن المفيد أيضًا أننا نستطيع تتبع الوقت وإعداد سير العمل الذي يتناسب مع طريقة عمل فريقنا الفعلية – مما يقلل من التنقل بين الأدوات ويزيد من إنجاز المهام.
📖 اقرأ أيضًا: قمنا باختبار أفضل بدائل ومنافسين لـ Wrike
7. Microsoft Project (الأفضل للشركات الكبيرة التي تتعامل مع مشاريع معقدة)
تدير المؤسسات الكبيرة عشرات المبادرات المتداخلة، مما يجعل الرؤية والتحكم أمرًا صعبًا. يعالج Microsoft Project هذه المشكلة من خلال أدوات إدارة المحافظ التي تساعدك على تخطيط مشاريع متعددة وتحديد أولوياتها وتتبعها في مكان واحد.
يدعم التكامل الأصلي مع Microsoft 365 التعاون في الوقت الفعلي، بينما توفر أدوات إعداد تقارير المشاريع المدمجة مع إمكانية تصور البيانات للمسؤولين عن اتخاذ القرار رؤية واضحة للتقدم المحرز.
من تحديثات تكنولوجيا المعلومات إلى إطلاق المنتجات، يمكن للفرق مراقبة الجداول الزمنية للمشاريع والموارد والنتائج المطلوبة على جميع الأصعدة.
أفضل ميزات Microsoft Project
- اضبط الجداول الزمنية والتبعيات من خلال الجدولة بالسحب والإفلات
- تصور تقدم المشروع باستخدام مخططات جانت القابلة للتخصيص
- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم حالة المشروع ومدى توافقه مع الأهداف
- استخدم قوالب تقارير المشاريع والت قارير المرحلية للحصول على تحديثات متسقة
- دمج البيانات عبر المشاريع للحصول على رؤى على مستوى الإدارة التنفيذية
قيود Microsoft Project
- ليست مثالية للمستخدمين غير المعتادين على واجهة Microsoft ونظامها البيئي
- قد تكون الأسعار والتراخيص معقدة أو مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
أسعار Microsoft Project
- Planner في Microsoft 365: مجاني
- خطة التخطيط 1: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
- المخطط وخطة المشروع 3: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المخطط وخطة المشروع 5: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات Microsoft Project
- G2: 4/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Project؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
Microsoft Project هو برنامج ممتاز لإدارة المشاريع يمكن استخدامه لإنشاء تمثيلات مرئية لجداول زمنية للمشاريع بسرعة. البرنامج شامل ويعمل بشكل جيد مع منتجات Microsoft الأخرى التي أستخدمها بانتظام في عملي.
Microsoft Project هو برنامج ممتاز لإدارة المشاريع يمكن استخدامه لإنشاء تمثيلات مرئية لجداول زمنية للمشاريع بسرعة. البرنامج شامل ويعمل بشكل جيد مع منتجات Microsoft الأخرى التي أستخدمها بانتظام في عملي.
📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Project (مجانية ومدفوعة)
8. Celoxis (الأفضل لإدارة مخاطر المشاريع)
أكثر من نصف الشركات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من مجالات عملياتها. إذا كان فريقك من بينها، فإن Celoxis تدمج الذكاء الاصطناعي في إعداد تقارير المشاريع من خلال ميزات عملية. تساعد أدوات التنبؤ الخاصة بها على تحديد المخاطر المحتملة وقيود الموارد في وقت مبكر، مما يدعم التخطيط واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
يوفر إنشاء تقارير المشاريع تلقائيًا تحديثات في الوقت المناسب دون الحاجة إلى إدخال يدوي، بينما تسهل أدوات تصور البيانات تفسير المقاييس المعقدة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة.
أفضل ميزات Celoxis
- استيراد البيانات من مصادر متعددة لإعداد تقارير موحدة
- أنشئ تقارير مخصصة حسب المشروع أو المورد أو الميزانية
- حلل الاتجاهات والمخاطر والأداء باستخدام أدوات متقدمة
- تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام مخططات جانت ولوحات المعلومات
- تصور الأداء باستخدام لوحة معلومات المشروع القابلة للتخصيص
قيود Celoxis
- الأتمتة محدودة مقارنة بالبدائل الأخرى
- قد يكون تكامل QuickBooks به بعض الأخطاء، مما يجعل محاسبة المشاريع صعبة
أسعار Celoxis
- أساسي: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تصنيفات وتقييمات Celoxis
- G2: 4. 5/5 (300+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (300+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Celoxis؟
كتب أحد المراجعين في Capterra:
برنامج رائع لإحداث تأثير كبير من حيث الإنتاجية وإدارة المهام في الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لقد تم تصميمه ليكون فعالًا للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا في تقديم تقارير البيانات الصحيحة وجدولتها أيضًا.
برنامج رائع لإحداث تأثير كبير من حيث الإنتاجية وإدارة المهام في الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لقد تم تصميمه ليكون فعالًا للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا في تقديم تقارير البيانات الصحيحة وجدولتها أيضًا.
🧠 حقيقة ممتعة: يعد بناء كاتدرائية كولونيا في ألمانيا أطول مشروع مسجل على الإطلاق، حيث استمر لأكثر من 1000 عام!
9. Basecamp (الأفضل لإدارة الأداء وتحليل مزاج الفريق)
غالبًا ما ينشأ الإرهاق عن عدم وضوح الأولويات وتفاوت أعباء العمل، وهي مشكلات تظهر في وقت متأخر جدًا دون رؤية واضحة.
يساعدك Basecamp من خلال الجمع بين إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع، مما يمنحك صورة واضحة عن المهام الموكلة إلى كل فرد.
توفر أدوات لتتبع التقدم المحرز، ومراقبة حجم العمل، ومنع فريقك من الوصول إلى نقطة الانهيار.
أفضل ميزات Basecamp
- تصور التقدم المحرز باستخدام Lineup و Mission Control و Hill Charts لدعم تخطيط المهام
- قم بإنشاء تقارير عن المهام المتأخرة والمواعيد النهائية وأعباء عمل الفريق
- بسّط توثيق المشاريع والإعدادات المتكررة باستخدام القوالب
- قم بتعيين أذونات العملاء لإدارة الوصول والحفاظ على السرية
- حدد المواعيد النهائية وأتمتة التذكيرات باستخدام التقويم المدمج
قيود Basecamp
- قد تتعرض المشاريع الكبيرة للتباطؤ بسبب أحمال البيانات الثقيلة أو مصادر البيانات المتعددة
- خيارات تخصيص محدودة ونقص في سير عمل الموافقة المتقدم على الرغم من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للمبتدئين
أسعار Basecamp
- مجاني
- Basecamp Pro: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Basecamp غير محدود: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,300+ تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (14,500+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟
تقول مراجعة G2:
يقوم Basecamp بعمل رائع في تسهيل إنجاز المهام والتواصل بين الآخرين. فهو يقلل بشكل كبير من وقت الاجتماعات ويخلق شفافية في بيئة التصنيع والإنتاج التي غالبًا ما تعاني من انعزال الأقسام. التنفيذ بسيط ومباشر. خدمة دعم العملاء كانت دائمًا رائعة. نستخدم البرنامج يوميًا لأداء مهام كانت تُنفذ عادةً باستخدام القلم والورقة.
يقوم Basecamp بعمل رائع في تسهيل إنجاز المهام والتواصل بين الآخرين. فهو يقلل بشكل كبير من وقت الاجتماعات ويخلق شفافية في بيئة التصنيع والإنتاج التي غالبًا ما تعاني من انعزال الأقسام. التنفيذ بسيط ومباشر. خدمة دعم العملاء كانت دائمًا رائعة. نستخدم البرنامج يوميًا لأداء مهام كانت تُنفذ عادةً باستخدام القلم والورقة.
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10. Trello (الأفضل لإدارة المهام البسيطة)
إذا لم تكن بحاجة إلى أدوات معقدة على مستوى المؤسسات، فإن Trello يوفر خيارًا أبسط يناسب الفرق الصغيرة والمشاريع البسيطة.
يستخدم هذا البرنامج المجاني لإدارة المشاريع لوحات Kanban قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي لمساعدة الفرق على تنظيم عملها وتتبع المهام بسهولة. كما يتكامل مع Slack، مما يتيح لك عرض حالة المشروع ومشاركتها مباشرةً داخل مساحة عمل فريقك.
أفضل ميزات Trello
- تصور المهام باستخدام لوحات Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات
- قم بتخصيص القوائم والبطاقات لتناسب سير عملك
- تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشعارات
- تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات إعداد التقارير المدمجة والبسيطة
- احصل على رؤى من خلال مخططات قابلة للتخصيص وسجلات الأنشطة
قيود Trello
- ميزات إعداد التقارير أساسية ومناسبة بشكل مثالي للفرق الصغيرة غير التقنية
- خيارات تخصيص سير العمل محدودة، مما يحد من الإعدادات الأكثر تعقيدًا
أسعار Trello
- مجاني
- قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- اشتراك مميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتقييمات Trello
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
أستخدم Trello لتنظيم عملي، سواء بمفردي أو ضمن فريق، للتحكم في المواعيد النهائية عند الضرورة ومراقبة الأنشطة اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والشهرية. الأداة سهلة الاستخدام وأنا أرشحها بكل ثقة لأي شخص مهتم بالتحسين.
أستخدم Trello لتنظيم عملي، سواء بمفردي أو ضمن فريق، للتحكم في المواعيد النهائية عند الضرورة ومراقبة الأنشطة اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والشهرية. الأداة سهلة الاستخدام وأنا أرشحها بكل ثقة لأي شخص مهتم بالتحسين.
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11. Zoho Projects (الأفضل للفرق سريعة التوسع التي تحتاج إلى تتبع مشكلات منظم دون تعقيدات على مستوى المؤسسة)
بفضل ميزة تتبع المشكلات المدمجة، تتميز Zoho Projects بتحديد وحل المشكلات الشائعة في المشاريع، مثل تأخير إصلاح الأخطاء، وعدم وضوح مسؤولية المهام، ونقص الرؤية. وهذا يساعد الفرق على البقاء على اطلاع بالمشكلات قبل أن تصبح عوائق.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مخططات جانت وميزات متقدمة لتتبع الوقت ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في دورة حياة مشروعك.
من خلال التكامل مع Zoho Analytics، يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 50 مخططًا وتقريرًا إضافيًا يمكن مشاركتها وتصديرها.
أفضل ميزات Zoho Projects
- نظم المهام باستخدام المعالم وقوائم المهام والمهام الفرعية
- تتبع المشكلات وإدارتها باستخدام سير عمل قابل للتخصيص
- سجل الوقت وأنشئ الفواتير باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة
- أتمتة سير العمل باستخدام المخططات وقواعد العمل
- الوصول إلى أكثر من 50 تقريرًا جاهزًا ومخصصًا
قيود Zoho Projects
- قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة
- تفتقر التطبيقات المحمولة إلى بعض وظائف أجهزة الكمبيوتر المكتبية
أسعار Zoho Projects
- مجاني
- اشتراك مميز: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- Projects Plus: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Zoho Projects
- G2: 4. 3/5 (470+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Zoho Projects؟
قالت إحدى المراجعات على G2:
إنها أفضل منصة للأشخاص الذين لديهم احتياجات متنوعة في مشاريعهم ويرغبون في ربطها بنظام CRM بسعر منخفض وميسور، وقد كانت عاملاً حاسماً في اختيار Zoho على منتجات CRM الأخرى المتوفرة في السوق
إنها أفضل منصة للأشخاص الذين لديهم احتياجات متنوعة في مشاريعهم ويرغبون في ربطها بنظام CRM بسعر منخفض وميسور، وقد كانت عاملاً حاسماً في اختيار Zoho على منتجات CRM الأخرى المتوفرة في السوق
💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد تنسيق مشروط لتمييز المهام المتأخرة عن الحد المحدد أو الموارد المستخدمة بنسبة تزيد عن 80٪. يوفر ذلك إشارة مرئية مباشرة للمخاطر الخفية، بحيث يمكنك اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، وليس فقط عندما تتفاقم.
12. Rippling Analytics (الأفضل لتحليل القوى العاملة)
قد ترغب الفرق التي تبحث عن برنامج لإنشاء تقارير تقدم المشاريع وإدارة قدرات الفريق في النظر في Rippling Analytics.
إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على رؤية واضحة لقدرات فريقك، فإن أداة إعداد تقارير المشاريع هذه تتتبع نفقات القوى العاملة وتراقب النطاق الترددي وتساعد في تخطيط عدد الموظفين للمشاريع القادمة.
كما تعمل أيضًا كبرنامج OKR، مما يتيح للفرق تحديد الأهداف وتتبع الإنتاجية وتوقع احتياجات الموارد باستخدام لوحات معلومات وتقارير في الوقت الفعلي.
بفضل الأذونات القائمة على الأدوار والوصول المرن إلى التقارير، لن تقلق أبدًا بشأن أمن المعلومات.
أفضل ميزات Rippling Analytics
- قم بتركيز بيانات القوى العاملة من أنظمة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية
- أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتقارير في الوقت الفعلي
- تتبع إنتاجية الموظفين وتخصيص الموارد
- توقع احتياجات التوظيف بناءً على متطلبات المشروع
- راقب ميزانيات المشاريع والجداول الزمنية وتكاليف القوى العاملة
قيود Rippling Analytics
- قد تواجه الفرق الصغيرة منحنى تعلم حادًا
- تشير بعض المراجعات إلى أن خدمة دعم العملاء ليست سريعة بما يكفي
أسعار Rippling Analytics
- أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Rippling Analytics
- G2: 4. 8/5 (8,700+ تقييم)
- Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 3000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rippling Analytics؟
أكبر ميزة هي توفير الوقت وزيادة الكفاءة. بفضل الإقرارات الضريبية الآلية وسير العمل التمهيدي وتتبع الامتثال، يمكنني التركيز أكثر على عملي بدلاً من المهام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات رؤى قيمة تساعد شركتي على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل من الناحية المالية.
أكبر ميزة هي توفير الوقت وزيادة الكفاءة. بفضل الإقرارات الضريبية الآلية وسير العمل التمهيدي وتتبع الامتثال، يمكنني التركيز أكثر على عملي بدلاً من المهام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات رؤى قيمة تساعد شركتي على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل من الناحية المالية.
13. تطبيق Forecast (الأفضل لشركات تكنولوجيا المعلومات والمنظمات غير الحكومية وفرق البحث)
يعمل Forecast على تبسيط تتبع المشاريع للمبتدئين والخبراء من خلال التخطيط المدروس للموارد، التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي.
يمكنك استخدامها لإدارة الميزانيات وتتبع الوقت وتخصيص الموارد ديناميكيًا وإنشاء تقارير ثاقبة تبقي أصحاب المصلحة على اطلاع في كل خطوة. حدد معالم المشروع وتتبعها على مخططات جانت، وقم بترتيب المهام بكفاءة، وحتى تحديد أفضل القنوات المدرة للدخل.
توقعات. أفضل ميزات التطبيق
- تتبع الوقت بدقة باستخدام جداول العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- حدد مراحل المشروع ومهامه بوضوح لتجنب توسع نطاق العمل
- أتمتة الفوترة وإثبات الإيرادات باستخدام بطاقات أسعار قابلة للتخصيص
- الوصول إلى تقارير في الوقت الفعلي حول الاستخدام والربحية
- حسّن إنتاجية الفريق من خلال إدارة الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- قم بتخصيص بطاقات الأسعار للحصول على فواتير دقيقة للمشاريع
التنبؤ. قيود التطبيق
- قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فترة تعلم
- قد تتطلب بعض عمليات التكامل تكوينًا إضافيًا
التنبؤ. تسعير التطبيقات
- أسعار مخصصة
التوقعات. تقييمات التطبيقات ومراجعاتها
- G2: 4. 2/5 (130+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن تطبيق Forecast. App؟
قالت إحدى المراجعات على G2:
أحب الطريقة التي تجمع بها Forecast بين سهولة الاستخدام وتحليل البيانات. فهي توفر طريقة سريعة وسهلة للعثور على العمل وتسجيل الوقت لأي شخص يستخدم النظام، ولكنها تجمع أيضًا مجموعة من مقاييس البيانات المفيدة التي يمكن معالجتها لتقديم رؤى قوية في مجال ذكاء الأعمال
أحب الطريقة التي تجمع بها Forecast بين سهولة الاستخدام وتحليل البيانات. فهي توفر طريقة سريعة وسهلة للعثور على العمل وتسجيل الوقت لأي شخص يستخدم النظام، ولكنها تجمع أيضًا مجموعة من مقاييس البيانات المفيدة التي يمكن معالجتها لتقديم رؤى قوية في مجال ذكاء الأعمال
14. TeamGantt (الأفضل لتتبع مشاريع التصميم والوسائط المتعددة)
لا ينبغي أن تضيع الفرق وقتها في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع يدويًا، فمن الأفضل تخصيص هذا الوقت للعمل الفعلي. بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى أداة إعداد تقارير مبنية على سير العمل المرئي، يقدم TeamGantt حلاً عمليًا.
تدعم ميزات مثل ترابط المهام والتعليقات التعاونية ومشاركة الملفات وتتبع الوقت المبادرات الإبداعية ولوجستيات المشاريع. كما أن واجهتها البسيطة والبديهية تجعلها مناسبة تمامًا للمفكرين البصريين الذين يفضلون الوضوح على الفوضى.
يتيح تخصيص أدوار RACI للمهام الشفافية، بينما تضمن المعالم والتبعيات التي يتم تحديثها باستمرار تنسيق جهود أصحاب المصلحة.
أفضل ميزات TeamGantt
- خطط للمشاريع وتابعها بصريًا باستخدام مخططات جانت السهلة التي تعمل بالسحب والإفلات
- قم بقياس الوقت المستغرق في المهام باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة
- اربط المهام باستخدام التبعيات للحفاظ على تزامن سير العمل
- وازن بين أعباء العمل بين أعضاء الفريق من خلال عرض واضح لإدارة الموارد
- قم بتحديث تقدم المهام في الوقت الفعلي لمراقبة سير المشروع
قيود TeamGantt
- ليست أفضل أداة لإدارة المشاريع المعقدة
- غالبًا ما تتأخر تحديثات الهاتف المحمول
أسعار TeamGantt
- المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- كل شيء غير محدود: أسعار مخصصة
- إصدار الإنشاءات: أسعار مخصصة
تقييمات TeamGantt وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 8/5 (890+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TeamGantt؟
تقول مراجعة G2:
السرعة التي أستطيع بها تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتعديل المواعيد النهائية هي نقطة تحول جذرية عندما يتعلق الأمر بتخطيط الأنشطة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق فهمها؛ وأود أيضًا أن أشير إلى أن الجداول المرئية تتيح لنا تحديد المهام على الفور حسب الفئة أو الحالة أو مدى إلحاحها، وبالتالي تحسين متابعتها.
السرعة التي أستطيع بها تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتعديل المواعيد النهائية هي نقطة تحول جذرية عندما يتعلق الأمر بتخطيط الأنشطة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق فهمها؛ وأود أيضًا أن أشير إلى أن الجداول الزمنية المرئية تتيح لنا تحديد المهام على الفور حسب الفئة أو الحالة أو مدى إلحاحها، وبالتالي تحسين متابعتها.
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15. Asana (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة)
Asana هي أداة لإدارة المهام تربط تحديثات المشروع ببيانات المشروع في الوقت الفعلي. وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الاستخدام، ومع ذلك فهي تضم جميع ميزات إعداد تقارير المشروع الأساسية. يمكنك تحديد العوائق وتصور حجم عمل الفريق وتقدير ميزانيات المشروع وتتبع الجداول الزمنية للمشروع في مكان واحد.
تقدم Asana أيضًا إدارة المحافظ، مما يتيح لك تحديد أهداف العمل وعرض مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي للحفاظ على فريقك على المسار الصحيح.
يمكنك أيضًا استخدام Asana AI لأتمتة سير العمل وإنشاء ملخصات المشاريع وتقارير الحالة.
أفضل ميزات Asana
- قم بإنشاء تحديثات منظمة مباشرةً داخل أي مشروع
- استخرج البيانات في الوقت الفعلي من المهام والمعالم والجدول الزمني
- سلط الضوء على أهم الإنجازات والعقبات والخطوات التالية في مكان واحد
- تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات ورسوم بيانية مرمزة بالألوان
- أشرك زملاء الفريق وأصحاب المصلحة في السياق ذي الصلة
- قم بتخصيص التحديثات باستخدام قوالب أو أقسام خاصة بالفريق
- تتبع الاتجاهات بمرور الوقت لمراقبة سير المشروع
قيود Asana
- توفر أتمتة محدودة مقارنة بأدوات إعداد التقارير المخصصة
- تفتقر إلى ميزات التحليل المتقدمة والتوقعات التفصيلية
أسعار Asana
- شخصي: مجاني
- المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
- Enterprise+: أسعار مخصصة
تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,400 تقييم)
ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Asana؟
قالت إحدى المراجعات على G2:
Asana متعددة الاستخدامات للغاية! نحب أننا نستطيع استخدام إعدادات المشروع لإنشاء إعدادات في الوقت الفعلي يمكن لعدة أشخاص تتبعها والعمل عليها في نفس الوقت. نحب أيضًا أننا نستطيع استخدام Asana كأداة تتبع مهام شاملة للأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى القدرة على تتبع أداء الموظفين.
Asana متعددة الاستخدامات للغاية! نحب أننا نستطيع استخدام إعدادات المشروع لإنشاء إعدادات في الوقت الفعلي يمكن لعدة أشخاص تتبعها والعمل عليها في نفس الوقت. نحب أيضًا أننا نستطيع استخدام Asana كأداة تتبع شاملة للمهام للأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى القدرة على تتبع أداء الموظفين.
كيفية اختيار أداة إعداد تقارير المشاريع المناسبة
فيما يلي قائمة مرجعية سريعة بالقدرات التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة إعداد التقارير في إدارة المشاريع:
- مزامنة البيانات في الوقت الفعلي: تضمن أن تعكس التقارير آخر التحديثات، مما يساعد على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتجنب المعلومات القديمة
- لوحات معلومات قابلة للتخصيص: تتيح لك تخصيص العروض لمختلف أصحاب المصلحة (المديرين التنفيذيين وقادة الفرق والعملاء)، مما يحافظ على ملاءمة التقارير وتركيزها
- التكامل مع أدوات المشروع: الاتصال السلس مع أدوات مثل Jira و Google Sheets و MS Project يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويضمن الدقة
- جدولة التقارير تلقائيًا: توفر الوقت عن طريق إرسال تحديثات متكررة دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي، مما يبقي الجميع على اطلاع بانتظام
- إمكانية التعمق: تتيح لك استكشاف البيانات بشكل أعمق — من المقاييس عالية المستوى إلى تفاصيل مستوى المهام — لتحليل أفضل للأسباب الجذرية
- الوضوح البصري (الرسوم البيانية والمخططات والجداول الزمنية): يجعل البيانات المعقدة سهلة التفسير، مما يحسن مشاركة أصحاب المصلحة وفهمهم
- خيارات التعاون والمشاركة: سهولة التصدير ومشاركة الروابط أو دعم العروض المدمجة لتسهيل التنسيق بين الفرق والعملاء
- التحكم في الوصول بناءً على الدور: يحافظ على أمان البيانات الحساسة مع السماح بالرؤية المناسبة لمختلف أدوار المستخدمين
- الوصول عبر الأجهزة المحمولة: مفيد للفرق المتنقلة — يضمن رؤية مقاييس المشروع في أي وقت ومن أي مكان
- قابلية التوسع: يدعم محافظ المشاريع أو الفرق المتنامية دون الحاجة إلى تغيير الأداة
📖 اقرأ أيضًا: أدوات إعداد تقارير الحالة لتحسين إدارة المشاريع
أفضل الممارسات في إعداد تقارير المشاريع
فيما يلي بعض أفضل الممارسات في إعداد تقارير المشاريع لمديري المشاريع:
- تعرف على جمهورك: خصص عمق التقرير وشكله بناءً على ما إذا كان مخصصًا للمديرين التنفيذيين أو العملاء أو أعضاء الفريق
- استخدم العناصر المرئية بشكل استراتيجي: أضف مخططات أو عروض جانت أو أشرطة التقدم لتسهيل اكتشاف الاتجاهات والمشكلات في لمحة واحدة
- كن متسقًا مع التنسيق: استخدم نفس الهيكل والإيقاع (أسبوعيًا، كل أسبوعين، إلخ) حتى يعرف أصحاب المصلحة ما يمكنهم توقعه وأين يبحثون عنه
- حدد المخاطر والعوائق بوضوح: أبلغ عن المشكلات في وقت مبكر مع اقتراح خطوات للتخفيف من حدتها لبناء الثقة وتجنب المفاجآت
- احتفظ بالإيجاز: تجنب إغراق التقارير بالبيانات. لخص الأفكار وأبرز فقط ما هو ذو صلة باتخاذ القرار. أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الجدول الزمني والميزانية والمخاطر والتبعيات للحفاظ على تركيز التقارير وقابليتها للتنفيذ
- أضف سياقًا سرديًا: استخدم تعليقات قصيرة لشرح سبب تغير المقاييس — فالأرقام وحدها لا تعبر عن الحقيقة كاملة
- تتبع التقدم المحرز مقارنة بالخط الأساسي: قارن بين الأرقام الفعلية والخطط الأصلية لتقييم الواقع وإبراز الاختلافات في وقت مبكر
👀 هل تعلم؟ يؤثر عدم الوصول إلى المعلومات الضرورية سلبًا على معنويات 88% من الموظفين.
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على الرغم من أن جميع أدوات برامج إعداد تقارير إدارة المشاريع التي ذكرناها توفر ميزات رائعة لتتبع المشاريع، إلا أن كل منها له حدوده. بعضها يوفر تحديثات متقدمة عن التقدم المحرز ولكنه يفتقر إلى الأتمتة. والبعض الآخر يوفر تقارير موثوقة ولكنه يتطلب وقتًا طويلاً لتعلمه. وقليل منها يوفر بيانات في الوقت الفعلي ولكنه يغفل خيارات الت
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