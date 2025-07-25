أفضل 15 أداة لإعداد تقارير المشاريع للحصول على رؤى أكثر ذكاءً في عام 2025

65% من المشاريع تفشل بسبب سوء التقدير وإدارة المخاطر، و35% بسبب سوء التخطيط وتوثيق المستخدمين.

يمكنك تجنب الانضمام إلى هذا العدد وتنفيذ المشاريع بشكل صحيح من خلال الاستثمار في أداة موثوقة لإعداد تقارير المشاريع. فهي تبقي الجميع على اطلاع، وتظهر لك ما ينجح، وتمنحك تحذيرات كافية قبل حدوث أي مشكلة كبيرة.

لقد جمعنا أفضل برامج إعداد تقارير إدارة المشاريع لمساعدتك على التخطيط بشكل أفضل والعمل معًا بشكل أكثر سلاسة والبقاء على اطلاع على تقدم مشروعك.

أدوات إعداد تقارير المشاريع هي تطبيقات برمجية تساعد مديري المشاريع وفرق العمل على جمع وتنظيم وعرض البيانات المتعلقة بتقدم المشروع والجداول الزمنية واستخدام الموارد والميزانيات والمخاطر المحتملة.

وهي أساسية لأي برنامج لإدارة المشاريع، حيث تحول البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال لوحات المعلومات والرسوم البيانية وتقارير الحالة.

ستساعدك أداة إدارة المشاريع الجيدة المزودة بميزات إعداد التقارير على الإجابة عن أسئلة مهمة مثل:

هل نسير على الطريق الصحيح للوفاء بمواعيدنا النهائية؟

ما هي المهام المتأخرة؟

هل نبقى في حدود الميزانية؟

كيف نستخدم وقت وموارد فريقنا؟

باختصار، فهي تدعم كل شيء بدءًا من إدارة الفريق إلى تتبع المخاطر. توفر هذه الأدوات رؤية دقيقة لحالة المشروع، وتساعد في تحديد المشكلات مبكرًا، وتعديل الخطط حسب الحاجة، وتبسيط إدارة العملاء.

وهذا في النهاية يزيد من فرصك في تسليم مشروع ناجح في الوقت المحدد وضمن النطاق المحدد.

هل تعلم: 55% من الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع في الوقت الفعلي. في الواقع، أفاد 50% منهم بأنهم يقضون يومًا أو أكثر في فحص بيانات المشاريع يدويًا وتجميع التقارير.

فيما يلي مقارنة بين برامج إعداد تقارير المشاريع بناءً على الميزات والخصائص الفريدة والأسعار:

الأدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp قوالب التقارير وتكامل Google Analytics و BigQuery تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة لإنشاء التقارير تلقائيًا، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتتبع الوقت، ومراقبة الأهداف تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Jira الفرق الفنية في الشركات المتوسطة والكبيرة تتبع الأعمال المتأخرة، السباقات السريعة، لوحات المعلومات القابلة للتخصيص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Power BI الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة من البيانات تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، صيغ DAX، التكامل مع Microsoft 360 يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tableau الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى قدرات متقدمة في إعداد التقارير تقارير البيانات الرسومية، وكلاء الذكاء الاصطناعي، تكامل كود ML لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Looker Studio الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات التي تنشئ تقارير للآخرين الشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى إعداد التقارير إلى جانب إدارة المهام يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Wrike الشركات الصغيرة ووكالات التسويق التي تحتاج إلى تقارير أساسية التعاون في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Microsoft Project شركات تكنولوجيا المعلومات والبناء الكبيرة التي تتعقب مشاريع متعددة إدارة المحافظ، تقارير أصحاب المصلحة، لقطات سريعة للمشاريع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Celoxis الشركات الكبيرة التي تنشئ تقارير ومؤشرات أداء متقدمة للمشاريع إدارة المخاطر، التقارير المخصصة، تحليل أداء الفريق لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp الشركات الصغيرة ووكالات التسويق التي تحتاج إلى تقارير أساسية تحليل مزاج القوى العاملة، تقارير المهام تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Trello المستقلون والوكالات الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع مشاريع خفيفة الوزن لوحات كانبان، تتبع التقدم، مخططات قابلة للتخصيص تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Zoho Projects الشركات التي تسعى إلى تتبع الميزانيات والمراحل المهمة لمشاريع متعددة معالم المشروع، التقارير المخصصة، تتبع الميزانية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Rippling Analytics الشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات التي تركز على تحليل القوى العاملة تحليلات القوى العاملة، مراقبة OKR، تتبع الميزانية أسعار مخصصة التنبؤ. التطبيق شركات تكنولوجيا المعلومات والمنظمات غير الربحية وفرق البحث التي تسعى إلى تتبع أعباء العمل والوقت بطاقات التسعير، وأتمتة الفوترة، وجداول العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات تتبع المخاطر أسعار مخصصة TeamGantt الوكالات وفرق المنتجات والتخطيط والشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي تبحث عن أدوات لتصور البيانات مخططات جانت، تتبع حجم العمل، ترابط المهام لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا Asana الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إدارة المهام وإعداد التقارير عنها أجهزة كشف العوائق، وتتبع الاتجاهات وحالة المشروع، وذكاء اصطناعي مدمج يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أفضل 15 برنامجًا لإعداد تقارير إدارة المشاريع

فيما يلي بعض من أفضل أدوات إعداد تقارير المشاريع لمساعدتك على متابعة تقدم المشاريع والحفاظ على سير كل مهمة على المسار الصحيح. سنناقش ميزاتها وقيودها وأسعارها والمزيد لمساعدتك في اختيار الأفضل لعملك.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة وإعداد التقارير الديناميكية)

جرب ClickUp الآن تتبع جميع مشاريعك وراقب تقدمها باستخدام ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، المصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من المهام اليومية والتخطيط الشامل وحتى إعداد تقارير المشاريع. بفضل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخططات عبء العمل وتتبع الأهداف، ستظل دائمًا على اطلاع على مشاريعك.

تصور ومراقبة تقارير المشاريع في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

توفر لك لوحات معلومات ClickUp رؤى حول المشاريع في الوقت الفعلي من زوايا متعددة.

تصور التقدم المحرز: تتبع حالة المهام والوقت المستغرق وحجم عمل الفريق والمزيد، كل ذلك في الوقت الفعلي

قم بتخصيصها لتناسب أي سير عمل : اختر المقاييس التي تريد تتبعها، وأضف الأدوات المفضلة لديك، وستقوم ClickUp Dashboards بتحويل البيانات المعقدة إلى صور واضحة وشاملة

تبسيط تحليل البيانات: تساعد لوحات المعلومات المرئية هذه أصحاب المصلحة على فهم المقاييس المهمة

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير حملة تسويقية. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إعداد أدوات مصغرة لعرض المهام حسب الحالة وتتبع الوقت المستغرق في كل نشاط ومراقبة حجم العمل الذي يقوم به فريقك.

اطرح أسئلة على ClickUp Brain واحصل على إجابة فورية

ثم لديك ClickUp Brain، المساعد الذكي المتكامل الذي يمكنه إنشاء ملخصات للمشاريع، ورؤى حول أداء الفريق، والمزيد في بضع ثوانٍ فقط. فهو يجمع البيانات ذات الصلة من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة ويحولها إلى تقارير حالة شاملة.

على سبيل المثال، بعد الانتهاء من سباق مشروع، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain "تلخيص تقدم السباق ونتائجه". سيقوم بتوليد تقرير موجز يغطي الإنجازات والعوائق والخطوات التالية وتفاصيل إكمال المهام - على وجه التحديد، من فعل ماذا ومتى.

بينما يبسط ClickUp Brain عملية إنشاء التقارير والملخصات، يساعدك ClickUp Goals على التركيز بشكل دقيق على أهداف مشروعك الرئيسية.

سواء كنت تعمل مع أهداف OKR للفريق أو أهداف سريعة أو مؤشرات أداء رئيسية أسبوعية، فإن ClickUp Goals تجعل من السهل تتبع التقدم المحرز والحفاظ على تماسك الفريق.

احصل على نموذج مجاني قم بتقديم تقارير المشاريع بسهولة مع جداول زمنية دقيقة باستخدام نموذج تقرير مشروع ClickUp

لا تعرف من أين تبدأ؟ احصل على أحد قوالب إعداد تقارير المشاريع المجانية من ClickUp لتبدأ على الفور.

على سبيل المثال، سيساعدك نموذج تقرير مشروع ClickUp على تتبع تقدم المشروع والمصروفات والإجراءات المعلقة. يمكنك تصور حالة المشروع مقارنة بالجداول الزمنية، وتحديد مستويات الأولوية، وتتبع معدل الإنجاز في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

اكتشف الحمولات الزائدة والتأخيرات والتعديلات اللازمة باستخدام مخططات عبء العمل وعروض سبرينت بيرندون

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والإنجازات والخطوات التالية في تقرير QBR واحد قابل للمشاركة باستخدام قوالب QBR جاهزة للاستخدام

أتمتة إعداد تقارير المشاريع باستخدام أكثر من 100 محفز للعمل

أنشئ لوحات معلومات للعملاء للحصول على رؤية في الوقت الفعلي للجداول الزمنية والنتائج المتوقعة والميزانيات

راقب قدرة الفريق باستخدام عرض حجم العمل لإعادة توزيع المهام قبل حدوث الإرهاق

قيود ClickUp

منحنى تعلم بسيط للمستخدمين الجدد (يمكن التغلب عليه بسهولة مع ClickUp University !)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,400+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4200 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يميز ClickUp هو مرونته. فهو يتكيف مع طرق العمل المختلفة، سواء كانت قوائم مهام بسيطة أو إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا. هذه المرونة تعني أنه يتناسب مع طريقة عملي، بدلاً من إجباري على تغيير سير عملي.

أكثر ما يميز ClickUp هو مرونته. فهو يتكيف مع طرق العمل المختلفة، سواء كانت قوائم مهام بسيطة أو إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا. هذه المرونة تعني أنه يتناسب مع طريقة عملي، بدلاً من إجباري على تغيير سير عملي.

2. Jira (الأفضل لتبسيط إدارة المتطلبات)

عبر Jira

تعد إدارة المتطلبات السيئة سببًا شائعًا لفشل المشاريع في تحقيق أهدافها. تساعد Jira قادة تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير على معالجة هذه المشكلة من خلال توفير رؤية واضحة للمهام والجداول الزمنية ومتطلبات المشروع.

يمكن للفرق مراقبة تقدم السباق، وتحديد العوائق وحلها، وإنشاء تقارير توضح ما يسير على ما يرام وما يحتاج إلى اهتمام.

تقلل ميزات الأتمتة أيضًا من الحاجة إلى التحديثات اليدوية، مما يتيح للفرق التركيز أكثر على التنفيذ وأقل على إعداد التقارير.

أفضل ميزات Jira

تصور العمل بمرور الوقت من خلال عرض التقويم وحدد المواعيد النهائية وفقًا لذلك

اعرض وقم بتحديث الوقت والمدة ومالكي المهام في مشروع واحد أو عدة مشاريع باستخدام جداول زمنية

استخدم قوائم المهام المتأخرة لإعداد سباقات السرعة وتحديد أولويات المشاريع العاجلة

تتبع المهام وتقدم المشروع لكل عضو في الفريق في كل مرحلة من مراحل سير العمل باستخدام لوحات معلومات المشروع

حدد العقبات وأزلها من خلال إدارة التبعيات

قيود Jira

قد يجد المستخدمون غير التقنيين أن Jira معقدة بعض الشيء

قد يستغرق تخصيص Jira وقتًا طويلاً

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (6,400+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني هو مدى قابلية تخصيص Jira وتنظيمه لإدارة المشاريع والتذاكر. فهو يدعم تتبع المهام التفصيلية، ويسمح لنا بإنشاء سير عمل مخصص، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز باستخدام لوحات Kanban أو Scrum.

أكثر ما يعجبني هو مدى قابلية تخصيص Jira وتنظيمه لإدارة المشاريع والتذاكر. فهو يدعم تتبع المهام التفصيلية، ويسمح لنا بإنشاء سير عمل مخصص، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز باستخدام لوحات Kanban أو Scrum.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة

🧠 حقيقة ممتعة: مصطلح "معلم" مشتق من المعالم التي كان يستخدمها الرومان القدماء على طول طرقهم.

3. Power BI (الأفضل لتحليل بيانات المشاريع المعقدة)

عبر Power BI

Power BI هو برنامج ذكاء أعمال مصمم للتعامل مع إدارة المشاريع المعقدة. يتكامل مع مئات مصادر البيانات لتزويدك بأحدث الرؤى.

تتيح لك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف الاتجاهات والانحرافات تلقائيًا من خلال تصورات بيانات غنية. يمكنك متابعة المشاريع من أي مكان من خلال الوصول عبر الأجهزة المحمولة والتحديثات التلقائية للتقارير.

كما تتيح لك المزامنة مع أدوات Microsoft مثل Excel وTeams وAzure لإنشاء نظام بيئي مركزي لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات Power BI

أنشئ تقارير بيانات رسومية باستخدام أدوات مرئية تعمل بالسحب والإفلات لفحص الاتجاهات والأداء

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي

راقب تدفقات البيانات في الوقت الفعلي وقم بإنشاء تقارير متقدمة باستخدام عوامل تصفية تفاعلية وأدوات تقطيع وتفصيل

اكتشف الرؤى باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

شارك الأفكار بأمان عبر الفرق باستخدام الوصول القائم على الأدوار ودمج تقارير إدارة المشاريع لعملائك

قيود Power BI

يشكو بعض المستخدمين من انخفاض الأداء بمجرد توسيع نطاق تحميل البيانات

صيغ DAX المعقدة صعبة الفهم

أسعار Power BI

مجاني

Power BI Pro: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Power BI Premium لكل مستخدم: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Power BI Embedded: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Power BI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Power BI؟

تقول مراجعة G2:

إنه سهل الاستخدام للغاية. يحتوي البرنامج على الكثير من التطبيقات التي تتيح لي رؤية اتجاهاتي، والطلاب النشطين، والعناصر المفقودة، وتساعدك على البقاء على اطلاع على عملك.

إنه سهل الاستخدام للغاية. يحتوي البرنامج على الكثير من التطبيقات التي تتيح لي رؤية اتجاهاتي، والطلاب النشطين، والعناصر المفقودة، وتساعدك على البقاء على اطلاع على عملك.

4. Tableau (الأفضل لقادة تكنولوجيا المعلومات وفرق المطورين)

عبر Tableau

تم تصميم Tableau لمساعدة الفرق على تتبع مشاريعهم، وتوقع الثغرات في الاستراتيجية، وتحديد العقبات التي تعوق سير المهام. تتيح واجهة السحب والإفلات البديهية سهولة تصور البيانات المعقدة، بينما تضمن التحديثات في الوقت الفعلي بقاء الجميع على اطلاع بأحدث الرؤى.

يمكنك تصور المقاييس الرئيسية لإدارة المشاريع، مثل الجداول الزمنية والميزانيات وتخصيص الموارد، والوصول إلى لوحات المعلومات على الهاتف المحمول لمراقبة المهام والبيانات من أي مكان.

أفضل ميزات Tableau

أنشئ تقارير بيانات رسومية لتصور الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية وأداء الفريق

حلل بيانات التسويق عبر القنوات المختلفة لتحسين أداء الحملات

تتبع مهام المشروع والمواعيد النهائية باستخدام لوحات معلومات تفاعلية في الوقت الفعلي

قم بإدارة سير عمل المشاريع من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة

استخدم كود التعلم الآلي وحزم مثل Python و R وخوارزميات التنبؤ لتحسين رؤى Tableau AI

استخدم الوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات (API) لأتمتة التحليلات وإنشاء تقارير المشاريع للعملاء وتضمينها

قيود Tableau

بعض الميزات الإضافية في Salesforce تجعل البرنامج معقدًا بعض الشيء بالنسبة لإعداد تقارير المشاريع

قد تكون الخطط مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة

أسعار Tableau

Tableau Creator: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Tableau Explorer: 42 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Tableau Viewer: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Enterprise Creator: 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Enterprise Explorer: 70 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Enterprise Viewer: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Tableau+: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tableau

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tableau؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

لقد استخدمت Tableau لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الفرق داخل الشركة. كانت معظم مصادر البيانات المستخدمة في Tableau هي قواعد بيانات SQL Server وملفات Excel المحلية وملفات Box. تم نقل ما كان يستخدمه الأشخاص لإنشاء ملفات Excel محلية معقدة للغاية إلى Tableau، وتشكيلها في لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، وتصورات للاتجاهات، وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن مشاركة نفس لوحة المعلومات مع المزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لكل منهم استكشاف البيانات وفقًا للفلاتر المتوفرة.

لقد استخدمت Tableau لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الفرق داخل الشركة. كانت معظم مصادر البيانات المستخدمة في Tableau هي قواعد بيانات SQL Server وملفات Excel المحلية وملفات Box. تم نقل ما كان يستخدمه الأشخاص لإنشاء ملفات Excel محلية معقدة للغاية إلى Tableau، وتشكيلها في لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، وتصورات للاتجاهات، وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن مشاركة نفس لوحة المعلومات مع المزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لكل منهم استكشاف البيانات وفقًا للفلاتر المتوفرة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج التحليل التنبئي لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

5. Looker Studio (الأفضل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية في الوقت الفعلي)

عبر Looker Studio

Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio——يساعد الفرق على تتبع بيانات المشروع وتحليلها وعرضها من خلال لوحات معلومات تفاعلية.

بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع أدوات Google مثل Google Analytics و BigQuery و Sheets، تحول البيانات الأولية إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

أفضل ميزات Looker Studio

استخدم قوالب تقارير المشاريع والمبيعات لإعداد تقارير سريعة ومخصصة

اربط البيانات من مصادر Google ومنصات الجهات الخارجية

قم بتخصيص لوحات المعلومات باستخدام تخطيطات ومرئيات تحمل علامتك التجارية

دمج مجموعات البيانات لإنشاء عروض موحدة ومتعمقة

شارك التقارير وتعاون عليها في الوقت الفعلي عبر الفرق المختلفة

قيود Looker Studio

لا توجد خيارات مباشرة لدعم العملاء

غالبًا ما تكون الأداة بطيئة أثناء معالجة مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار Looker Studio

مجاني

Looker Studio Pro: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم ومشروع

تقييمات ومراجعات Looker Studio

G2: 4. 4/5 (440+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Looker Studio؟

قالت إحدى المراجعات على G2:

إنها سهلة الاستخدام والإعداد، وأعتقد أنها الحل المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يسهل تكييفها وتغييرها لتلائم احتياجات الشركة المتنامية.

إنها سهلة الاستخدام والإعداد، وأعتقد أنها الحل المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يسهل تكييفها وتغييرها لتلائم احتياجات الشركة المتنامية.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا، بحثًا عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات. 😱 لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة والبريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تمتلكها بالفعل:

6. Wrike (الأفضل للفرق متعددة الوظائف)

عبر Wrike

يعد الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون الاتصالات مجزأة وتتغير الأولويات.

يجمع Wrike بين إدارة المشاريع وإعداد التقارير التفصيلية لمنح الفرق رؤية واضحة، حتى في سير العمل المعقد. تساعد لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل وأدوات التعاون في الوقت الفعلي على تبسيط العمليات اليومية.

يمكن للفرق تعيين الملكية ومراقبة التقدم وتقليل التحديثات اليدوية. بفضل دعمه لأكثر من 400 تكامل وخيارات إعداد تقارير مرنة، يتكيف Wrike مع مختلف هياكل الفرق وحجمها مع متطلبات المشاريع المتطورة.

أفضل ميزات Wrike

تتبع وقت المهام لمراقبة الإنتاجية وتكاليف المشروع

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة والتعليقات

أتمتة سير العمل لتبسيط العمليات المتكررة وتقليل الجهد اليدوي

قم بتخصيص لوحات المعلومات لمراقبة المقاييس الرئيسية وحالة المشروع

قيود Wrike

يتم تقييد تخصيص لوحة المعلومات وإعداد التقارير ما لم تكن مشتركًا في خطط أعلى مستوى

قد تصبح الإشعارات المستمرة عبر البريد الإلكتروني مزعجة إذا لم يتم تكوينها بعناية

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 2/5 (4,400+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

تقول مراجعة G2:

أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين عدة مشاريع ومواعيد نهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. ومن المفيد أيضًا أننا نستطيع تتبع الوقت وإعداد سير العمل الذي يتناسب مع طريقة عمل فريقنا الفعلية – مما يقلل من التنقل بين الأدوات ويزيد من إنجاز المهام.

أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين عدة مشاريع ومواعيد نهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. ومن المفيد أيضًا أننا نستطيع تتبع الوقت وإعداد سير العمل الذي يتناسب مع طريقة عمل فريقنا الفعلية – مما يقلل من التنقل بين الأدوات ويزيد من إنجاز المهام.

📖 اقرأ أيضًا: قمنا باختبار أفضل بدائل ومنافسين لـ Wrike

7. Microsoft Project (الأفضل للشركات الكبيرة التي تتعامل مع مشاريع معقدة)

عبر Microsoft Project

تدير المؤسسات الكبيرة عشرات المبادرات المتداخلة، مما يجعل الرؤية والتحكم أمرًا صعبًا. يعالج Microsoft Project هذه المشكلة من خلال أدوات إدارة المحافظ التي تساعدك على تخطيط مشاريع متعددة وتحديد أولوياتها وتتبعها في مكان واحد.

يدعم التكامل الأصلي مع Microsoft 365 التعاون في الوقت الفعلي، بينما توفر أدوات إعداد تقارير المشاريع المدمجة مع إمكانية تصور البيانات للمسؤولين عن اتخاذ القرار رؤية واضحة للتقدم المحرز.

من تحديثات تكنولوجيا المعلومات إلى إطلاق المنتجات، يمكن للفرق مراقبة الجداول الزمنية للمشاريع والموارد والنتائج المطلوبة على جميع الأصعدة.

أفضل ميزات Microsoft Project

اضبط الجداول الزمنية والتبعيات من خلال الجدولة بالسحب والإفلات

تصور تقدم المشروع باستخدام مخططات جانت القابلة للتخصيص

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم حالة المشروع ومدى توافقه مع الأهداف

استخدم قوالب تقارير المشاريع والت قارير المرحلية للحصول على تحديثات متسقة

دمج البيانات عبر المشاريع للحصول على رؤى على مستوى الإدارة التنفيذية

قيود Microsoft Project

ليست مثالية للمستخدمين غير المعتادين على واجهة Microsoft ونظامها البيئي

قد تكون الأسعار والتراخيص معقدة أو مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أسعار Microsoft Project

Planner في Microsoft 365: مجاني

خطة التخطيط 1: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

المخطط وخطة المشروع 3: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المخطط وخطة المشروع 5: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Project

G2: 4/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Project؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

Microsoft Project هو برنامج ممتاز لإدارة المشاريع يمكن استخدامه لإنشاء تمثيلات مرئية لجداول زمنية للمشاريع بسرعة. البرنامج شامل ويعمل بشكل جيد مع منتجات Microsoft الأخرى التي أستخدمها بانتظام في عملي.

Microsoft Project هو برنامج ممتاز لإدارة المشاريع يمكن استخدامه لإنشاء تمثيلات مرئية لجداول زمنية للمشاريع بسرعة. البرنامج شامل ويعمل بشكل جيد مع منتجات Microsoft الأخرى التي أستخدمها بانتظام في عملي.

8. Celoxis (الأفضل لإدارة مخاطر المشاريع)

عبر Celoxis

أكثر من نصف الشركات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من مجالات عملياتها. إذا كان فريقك من بينها، فإن Celoxis تدمج الذكاء الاصطناعي في إعداد تقارير المشاريع من خلال ميزات عملية. تساعد أدوات التنبؤ الخاصة بها على تحديد المخاطر المحتملة وقيود الموارد في وقت مبكر، مما يدعم التخطيط واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

يوفر إنشاء تقارير المشاريع تلقائيًا تحديثات في الوقت المناسب دون الحاجة إلى إدخال يدوي، بينما تسهل أدوات تصور البيانات تفسير المقاييس المعقدة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات Celoxis

استيراد البيانات من مصادر متعددة لإعداد تقارير موحدة

أنشئ تقارير مخصصة حسب المشروع أو المورد أو الميزانية

حلل الاتجاهات والمخاطر والأداء باستخدام أدوات متقدمة

تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام مخططات جانت ولوحات المعلومات

تصور الأداء باستخدام لوحة معلومات المشروع القابلة للتخصيص

قيود Celoxis

الأتمتة محدودة مقارنة بالبدائل الأخرى

قد يكون تكامل QuickBooks به بعض الأخطاء، مما يجعل محاسبة المشاريع صعبة

أسعار Celoxis

أساسي: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Celoxis

G2: 4. 5/5 (300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Celoxis؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

برنامج رائع لإحداث تأثير كبير من حيث الإنتاجية وإدارة المهام في الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لقد تم تصميمه ليكون فعالًا للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا في تقديم تقارير البيانات الصحيحة وجدولتها أيضًا.

برنامج رائع لإحداث تأثير كبير من حيث الإنتاجية وإدارة المهام في الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لقد تم تصميمه ليكون فعالًا للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا في تقديم تقارير البيانات الصحيحة وجدولتها أيضًا.

🧠 حقيقة ممتعة: يعد بناء كاتدرائية كولونيا في ألمانيا أطول مشروع مسجل على الإطلاق، حيث استمر لأكثر من 1000 عام!

9. Basecamp (الأفضل لإدارة الأداء وتحليل مزاج الفريق)

عبر Basecamp

غالبًا ما ينشأ الإرهاق عن عدم وضوح الأولويات وتفاوت أعباء العمل، وهي مشكلات تظهر في وقت متأخر جدًا دون رؤية واضحة.

يساعدك Basecamp من خلال الجمع بين إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع، مما يمنحك صورة واضحة عن المهام الموكلة إلى كل فرد.

توفر أدوات لتتبع التقدم المحرز، ومراقبة حجم العمل، ومنع فريقك من الوصول إلى نقطة الانهيار.

أفضل ميزات Basecamp

تصور التقدم المحرز باستخدام Lineup و Mission Control و Hill Charts لدعم تخطيط المهام

قم بإنشاء تقارير عن المهام المتأخرة والمواعيد النهائية وأعباء عمل الفريق

بسّط توثيق المشاريع والإعدادات المتكررة باستخدام القوالب

قم بتعيين أذونات العملاء لإدارة الوصول والحفاظ على السرية

حدد المواعيد النهائية وأتمتة التذكيرات باستخدام التقويم المدمج

قيود Basecamp

قد تتعرض المشاريع الكبيرة للتباطؤ بسبب أحمال البيانات الثقيلة أو مصادر البيانات المتعددة

خيارات تخصيص محدودة ونقص في سير عمل الموافقة المتقدم على الرغم من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للمبتدئين

أسعار Basecamp

مجاني

Basecamp Pro: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Basecamp غير محدود: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,300+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (14,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

تقول مراجعة G2:

يقوم Basecamp بعمل رائع في تسهيل إنجاز المهام والتواصل بين الآخرين. فهو يقلل بشكل كبير من وقت الاجتماعات ويخلق شفافية في بيئة التصنيع والإنتاج التي غالبًا ما تعاني من انعزال الأقسام. التنفيذ بسيط ومباشر. خدمة دعم العملاء كانت دائمًا رائعة. نستخدم البرنامج يوميًا لأداء مهام كانت تُنفذ عادةً باستخدام القلم والورقة.

يقوم Basecamp بعمل رائع في تسهيل إنجاز المهام والتواصل بين الآخرين. فهو يقلل بشكل كبير من وقت الاجتماعات ويخلق شفافية في بيئة التصنيع والإنتاج التي غالبًا ما تعاني من انعزال الأقسام. التنفيذ بسيط ومباشر. خدمة دعم العملاء كانت دائمًا رائعة. نستخدم البرنامج يوميًا لأداء مهام كانت تُنفذ عادةً باستخدام القلم والورقة.

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10. Trello (الأفضل لإدارة المهام البسيطة)

عبر Trello

إذا لم تكن بحاجة إلى أدوات معقدة على مستوى المؤسسات، فإن Trello يوفر خيارًا أبسط يناسب الفرق الصغيرة والمشاريع البسيطة.

يستخدم هذا البرنامج المجاني لإدارة المشاريع لوحات Kanban قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي لمساعدة الفرق على تنظيم عملها وتتبع المهام بسهولة. كما يتكامل مع Slack، مما يتيح لك عرض حالة المشروع ومشاركتها مباشرةً داخل مساحة عمل فريقك.

أفضل ميزات Trello

تصور المهام باستخدام لوحات Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات

قم بتخصيص القوائم والبطاقات لتناسب سير عملك

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشعارات

تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات إعداد التقارير المدمجة والبسيطة

احصل على رؤى من خلال مخططات قابلة للتخصيص وسجلات الأنشطة

قيود Trello

ميزات إعداد التقارير أساسية ومناسبة بشكل مثالي للفرق الصغيرة غير التقنية

خيارات تخصيص سير العمل محدودة، مما يحد من الإعدادات الأكثر تعقيدًا

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

اشتراك مميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أستخدم Trello لتنظيم عملي، سواء بمفردي أو ضمن فريق، للتحكم في المواعيد النهائية عند الضرورة ومراقبة الأنشطة اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والشهرية. الأداة سهلة الاستخدام وأنا أرشحها بكل ثقة لأي شخص مهتم بالتحسين.

أستخدم Trello لتنظيم عملي، سواء بمفردي أو ضمن فريق، للتحكم في المواعيد النهائية عند الضرورة ومراقبة الأنشطة اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والشهرية. الأداة سهلة الاستخدام وأنا أرشحها بكل ثقة لأي شخص مهتم بالتحسين.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Trello

11. Zoho Projects (الأفضل للفرق سريعة التوسع التي تحتاج إلى تتبع مشكلات منظم دون تعقيدات على مستوى المؤسسة)

عبر Zoho Projects

بفضل ميزة تتبع المشكلات المدمجة، تتميز Zoho Projects بتحديد وحل المشكلات الشائعة في المشاريع، مثل تأخير إصلاح الأخطاء، وعدم وضوح مسؤولية المهام، ونقص الرؤية. وهذا يساعد الفرق على البقاء على اطلاع بالمشكلات قبل أن تصبح عوائق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مخططات جانت وميزات متقدمة لتتبع الوقت ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في دورة حياة مشروعك.

من خلال التكامل مع Zoho Analytics، يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 50 مخططًا وتقريرًا إضافيًا يمكن مشاركتها وتصديرها.

أفضل ميزات Zoho Projects

نظم المهام باستخدام المعالم وقوائم المهام والمهام الفرعية

تتبع المشكلات وإدارتها باستخدام سير عمل قابل للتخصيص

سجل الوقت وأنشئ الفواتير باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة

أتمتة سير العمل باستخدام المخططات وقواعد العمل

الوصول إلى أكثر من 50 تقريرًا جاهزًا ومخصصًا

قيود Zoho Projects

قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة

تفتقر التطبيقات المحمولة إلى بعض وظائف أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار Zoho Projects

مجاني

اشتراك مميز: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Projects Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (470+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Zoho Projects؟

قالت إحدى المراجعات على G2:

إنها أفضل منصة للأشخاص الذين لديهم احتياجات متنوعة في مشاريعهم ويرغبون في ربطها بنظام CRM بسعر منخفض وميسور، وقد كانت عاملاً حاسماً في اختيار Zoho على منتجات CRM الأخرى المتوفرة في السوق

إنها أفضل منصة للأشخاص الذين لديهم احتياجات متنوعة في مشاريعهم ويرغبون في ربطها بنظام CRM بسعر منخفض وميسور، وقد كانت عاملاً حاسماً في اختيار Zoho على منتجات CRM الأخرى المتوفرة في السوق

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد تنسيق مشروط لتمييز المهام المتأخرة عن الحد المحدد أو الموارد المستخدمة بنسبة تزيد عن 80٪. يوفر ذلك إشارة مرئية مباشرة للمخاطر الخفية، بحيث يمكنك اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، وليس فقط عندما تتفاقم.

12. Rippling Analytics (الأفضل لتحليل القوى العاملة)

عبر Rippling Analytics

قد ترغب الفرق التي تبحث عن برنامج لإنشاء تقارير تقدم المشاريع وإدارة قدرات الفريق في النظر في Rippling Analytics.

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على رؤية واضحة لقدرات فريقك، فإن أداة إعداد تقارير المشاريع هذه تتتبع نفقات القوى العاملة وتراقب النطاق الترددي وتساعد في تخطيط عدد الموظفين للمشاريع القادمة.

كما تعمل أيضًا كبرنامج OKR، مما يتيح للفرق تحديد الأهداف وتتبع الإنتاجية وتوقع احتياجات الموارد باستخدام لوحات معلومات وتقارير في الوقت الفعلي.

بفضل الأذونات القائمة على الأدوار والوصول المرن إلى التقارير، لن تقلق أبدًا بشأن أمن المعلومات.

أفضل ميزات Rippling Analytics

قم بتركيز بيانات القوى العاملة من أنظمة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية

أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتقارير في الوقت الفعلي

تتبع إنتاجية الموظفين وتخصيص الموارد

توقع احتياجات التوظيف بناءً على متطلبات المشروع

راقب ميزانيات المشاريع والجداول الزمنية وتكاليف القوى العاملة

قيود Rippling Analytics

قد تواجه الفرق الصغيرة منحنى تعلم حادًا

تشير بعض المراجعات إلى أن خدمة دعم العملاء ليست سريعة بما يكفي

أسعار Rippling Analytics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rippling Analytics

G2: 4. 8/5 (8,700+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rippling Analytics؟

كتب أحد المراجعين في G2:

أكبر ميزة هي توفير الوقت وزيادة الكفاءة. بفضل الإقرارات الضريبية الآلية وسير العمل التمهيدي وتتبع الامتثال، يمكنني التركيز أكثر على عملي بدلاً من المهام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات رؤى قيمة تساعد شركتي على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل من الناحية المالية.

أكبر ميزة هي توفير الوقت وزيادة الكفاءة. بفضل الإقرارات الضريبية الآلية وسير العمل التمهيدي وتتبع الامتثال، يمكنني التركيز أكثر على عملي بدلاً من المهام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات رؤى قيمة تساعد شركتي على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل من الناحية المالية.

13. تطبيق Forecast (الأفضل لشركات تكنولوجيا المعلومات والمنظمات غير الحكومية وفرق البحث)

يعمل Forecast على تبسيط تتبع المشاريع للمبتدئين والخبراء من خلال التخطيط المدروس للموارد، التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي.

يمكنك استخدامها لإدارة الميزانيات وتتبع الوقت وتخصيص الموارد ديناميكيًا وإنشاء تقارير ثاقبة تبقي أصحاب المصلحة على اطلاع في كل خطوة. حدد معالم المشروع وتتبعها على مخططات جانت، وقم بترتيب المهام بكفاءة، وحتى تحديد أفضل القنوات المدرة للدخل.

توقعات. أفضل ميزات التطبيق

تتبع الوقت بدقة باستخدام جداول العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حدد مراحل المشروع ومهامه بوضوح لتجنب توسع نطاق العمل

أتمتة الفوترة وإثبات الإيرادات باستخدام بطاقات أسعار قابلة للتخصيص

الوصول إلى تقارير في الوقت الفعلي حول الاستخدام والربحية

حسّن إنتاجية الفريق من خلال إدارة الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص بطاقات الأسعار للحصول على فواتير دقيقة للمشاريع

التنبؤ. قيود التطبيق

قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فترة تعلم

قد تتطلب بعض عمليات التكامل تكوينًا إضافيًا

التنبؤ. تسعير التطبيقات

أسعار مخصصة

التوقعات. تقييمات التطبيقات ومراجعاتها

G2: 4. 2/5 (130+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن تطبيق Forecast. App؟

قالت إحدى المراجعات على G2:

أحب الطريقة التي تجمع بها Forecast بين سهولة الاستخدام وتحليل البيانات. فهي توفر طريقة سريعة وسهلة للعثور على العمل وتسجيل الوقت لأي شخص يستخدم النظام، ولكنها تجمع أيضًا مجموعة من مقاييس البيانات المفيدة التي يمكن معالجتها لتقديم رؤى قوية في مجال ذكاء الأعمال

أحب الطريقة التي تجمع بها Forecast بين سهولة الاستخدام وتحليل البيانات. فهي توفر طريقة سريعة وسهلة للعثور على العمل وتسجيل الوقت لأي شخص يستخدم النظام، ولكنها تجمع أيضًا مجموعة من مقاييس البيانات المفيدة التي يمكن معالجتها لتقديم رؤى قوية في مجال ذكاء الأعمال

14. TeamGantt (الأفضل لتتبع مشاريع التصميم والوسائط المتعددة)

عبر TeamGantt

لا ينبغي أن تضيع الفرق وقتها في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع يدويًا، فمن الأفضل تخصيص هذا الوقت للعمل الفعلي. بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى أداة إعداد تقارير مبنية على سير العمل المرئي، يقدم TeamGantt حلاً عمليًا.

تدعم ميزات مثل ترابط المهام والتعليقات التعاونية ومشاركة الملفات وتتبع الوقت المبادرات الإبداعية ولوجستيات المشاريع. كما أن واجهتها البسيطة والبديهية تجعلها مناسبة تمامًا للمفكرين البصريين الذين يفضلون الوضوح على الفوضى.

يتيح تخصيص أدوار RACI للمهام الشفافية، بينما تضمن المعالم والتبعيات التي يتم تحديثها باستمرار تنسيق جهود أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات TeamGantt

خطط للمشاريع وتابعها بصريًا باستخدام مخططات جانت السهلة التي تعمل بالسحب والإفلات

قم بقياس الوقت المستغرق في المهام باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة

اربط المهام باستخدام التبعيات للحفاظ على تزامن سير العمل

وازن بين أعباء العمل بين أعضاء الفريق من خلال عرض واضح لإدارة الموارد

قم بتحديث تقدم المهام في الوقت الفعلي لمراقبة سير المشروع

قيود TeamGantt

ليست أفضل أداة لإدارة المشاريع المعقدة

غالبًا ما تتأخر تحديثات الهاتف المحمول

أسعار TeamGantt

المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

كل شيء غير محدود: أسعار مخصصة

إصدار الإنشاءات: أسعار مخصصة

تقييمات TeamGantt وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (890+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TeamGantt؟

تقول مراجعة G2:

السرعة التي أستطيع بها تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتعديل المواعيد النهائية هي نقطة تحول جذرية عندما يتعلق الأمر بتخطيط الأنشطة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق فهمها؛ وأود أيضًا أن أشير إلى أن الجداول المرئية تتيح لنا تحديد المهام على الفور حسب الفئة أو الحالة أو مدى إلحاحها، وبالتالي تحسين متابعتها.

السرعة التي أستطيع بها تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتعديل المواعيد النهائية هي نقطة تحول جذرية عندما يتعلق الأمر بتخطيط الأنشطة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق فهمها؛ وأود أيضًا أن أشير إلى أن الجداول الزمنية المرئية تتيح لنا تحديد المهام على الفور حسب الفئة أو الحالة أو مدى إلحاحها، وبالتالي تحسين متابعتها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ TeamGantt

15. Asana (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة)

عبر Asana

Asana هي أداة لإدارة المهام تربط تحديثات المشروع ببيانات المشروع في الوقت الفعلي. وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الاستخدام، ومع ذلك فهي تضم جميع ميزات إعداد تقارير المشروع الأساسية. يمكنك تحديد العوائق وتصور حجم عمل الفريق وتقدير ميزانيات المشروع وتتبع الجداول الزمنية للمشروع في مكان واحد.

تقدم Asana أيضًا إدارة المحافظ، مما يتيح لك تحديد أهداف العمل وعرض مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي للحفاظ على فريقك على المسار الصحيح.

يمكنك أيضًا استخدام Asana AI لأتمتة سير العمل وإنشاء ملخصات المشاريع وتقارير الحالة.

أفضل ميزات Asana

قم بإنشاء تحديثات منظمة مباشرةً داخل أي مشروع

استخرج البيانات في الوقت الفعلي من المهام والمعالم والجدول الزمني

سلط الضوء على أهم الإنجازات والعقبات والخطوات التالية في مكان واحد

تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات ورسوم بيانية مرمزة بالألوان

أشرك زملاء الفريق وأصحاب المصلحة في السياق ذي الصلة

قم بتخصيص التحديثات باستخدام قوالب أو أقسام خاصة بالفريق

تتبع الاتجاهات بمرور الوقت لمراقبة سير المشروع

قيود Asana

توفر أتمتة محدودة مقارنة بأدوات إعداد التقارير المخصصة

تفتقر إلى ميزات التحليل المتقدمة والتوقعات التفصيلية

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Asana؟

قالت إحدى المراجعات على G2:

Asana متعددة الاستخدامات للغاية! نحب أننا نستطيع استخدام إعدادات المشروع لإنشاء إعدادات في الوقت الفعلي يمكن لعدة أشخاص تتبعها والعمل عليها في نفس الوقت. نحب أيضًا أننا نستطيع استخدام Asana كأداة تتبع مهام شاملة للأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى القدرة على تتبع أداء الموظفين.

Asana متعددة الاستخدامات للغاية! نحب أننا نستطيع استخدام إعدادات المشروع لإنشاء إعدادات في الوقت الفعلي يمكن لعدة أشخاص تتبعها والعمل عليها في نفس الوقت. نحب أيضًا أننا نستطيع استخدام Asana كأداة تتبع شاملة للمهام للأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى القدرة على تتبع أداء الموظفين.

كيفية اختيار أداة إعداد تقارير المشاريع المناسبة

فيما يلي قائمة مرجعية سريعة بالقدرات التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة إعداد التقارير في إدارة المشاريع:

مزامنة البيانات في الوقت الفعلي : تضمن أن تعكس التقارير آخر التحديثات، مما يساعد على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتجنب المعلومات القديمة

لوحات معلومات قابلة للتخصيص : تتيح لك تخصيص العروض لمختلف أصحاب المصلحة (المديرين التنفيذيين وقادة الفرق والعملاء)، مما يحافظ على ملاءمة التقارير وتركيزها

التكامل مع أدوات المشروع : الاتصال السلس مع أدوات مثل Jira و Google Sheets و MS Project يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويضمن الدقة

جدولة التقارير تلقائيًا : توفر الوقت عن طريق إرسال تحديثات متكررة دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي، مما يبقي الجميع على اطلاع بانتظام

إمكانية التعمق : تتيح لك استكشاف البيانات بشكل أعمق — من المقاييس عالية المستوى إلى تفاصيل مستوى المهام — لتحليل أفضل للأسباب الجذرية

الوضوح البصري (الرسوم البيانية والمخططات والجداول الزمنية) : يجعل البيانات المعقدة سهلة التفسير، مما يحسن مشاركة أصحاب المصلحة وفهمهم

خيارات التعاون والمشاركة : سهولة التصدير ومشاركة الروابط أو دعم العروض المدمجة لتسهيل التنسيق بين الفرق والعملاء

التحكم في الوصول بناءً على الدور : يحافظ على أمان البيانات الحساسة مع السماح بالرؤية المناسبة لمختلف أدوار المستخدمين

الوصول عبر الأجهزة المحمولة : مفيد للفرق المتنقلة — يضمن رؤية مقاييس المشروع في أي وقت ومن أي مكان

قابلية التوسع: يدعم محافظ المشاريع أو الفرق المتنامية دون الحاجة إلى تغيير الأداة

📖 اقرأ أيضًا: أدوات إعداد تقارير الحالة لتحسين إدارة المشاريع

أفضل الممارسات في إعداد تقارير المشاريع

فيما يلي بعض أفضل الممارسات في إعداد تقارير المشاريع لمديري المشاريع:

تعرف على جمهورك: خصص عمق التقرير وشكله بناءً على ما إذا كان مخصصًا للمديرين التنفيذيين أو العملاء أو أعضاء الفريق

استخدم العناصر المرئية بشكل استراتيجي: أضف مخططات أو عروض جانت أو أشرطة التقدم لتسهيل اكتشاف الاتجاهات والمشكلات في لمحة واحدة

كن متسقًا مع التنسيق: استخدم نفس الهيكل والإيقاع (أسبوعيًا، كل أسبوعين، إلخ) حتى يعرف أصحاب المصلحة ما يمكنهم توقعه وأين يبحثون عنه

حدد المخاطر والعوائق بوضوح: أبلغ عن المشكلات في وقت مبكر مع اقتراح خطوات للتخفيف من حدتها لبناء الثقة وتجنب المفاجآت

احتفظ بالإيجاز: تجنب إغراق التقارير بالبيانات. لخص الأفكار وأبرز فقط ما هو ذو صلة باتخاذ القرار. أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الجدول الزمني والميزانية والمخاطر والتبعيات للحفاظ على تركيز التقارير وقابليتها للتنفيذ

أضف سياقًا سرديًا: استخدم تعليقات قصيرة لشرح سبب تغير المقاييس — فالأرقام وحدها لا تعبر عن الحقيقة كاملة

تتبع التقدم المحرز مقارنة بالخط الأساسي: قارن بين الأرقام الفعلية والخطط الأصلية لتقييم الواقع وإبراز الاختلافات في وقت مبكر

👀 هل تعلم؟ يؤثر عدم الوصول إلى المعلومات الضرورية سلبًا على معنويات 88% من الموظفين.

ابدأ في إنشاء تقارير مشاريع أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp

على الرغم من أن جميع أدوات برامج إعداد تقارير إدارة المشاريع التي ذكرناها توفر ميزات رائعة لتتبع المشاريع، إلا أن كل منها له حدوده. بعضها يوفر تحديثات متقدمة عن التقدم المحرز ولكنه يفتقر إلى الأتمتة. والبعض الآخر يوفر تقارير موثوقة ولكنه يتطلب وقتًا طويلاً لتعلمه. وقليل منها يوفر بيانات في الوقت الفعلي ولكنه يغفل خيارات الت

إذا كنت تريد أداة لإعداد تقارير المشاريع تجمع بين السرعة والبساطة والدقة في إعداد تقارير المشاريع، فاختر ClickUp. يوفر لك تحديثات تلقائية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص ورؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد.

قم بإنشاء تقارير مفصلة، وتتبع الأهداف، وتصور سير العمل باستخدام ClickUp Brain، ومراقبة الوقت المستغرق في المهام. علاوة على ذلك، فإن ميزات التعاون المدمجة تجعل العمل مع الفرق الموزعة وإنجاز مشاريعك في الوقت المحدد أسهل.

اشترك في ClickUp اليوم وتول زمام الأمور في إعداد تقارير مشاريعك!