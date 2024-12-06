كيفية إنشاء لوحة معلومات العميل (+ أمثلة)

يفضل العديد من العملاء اليوم الخدمة الذاتية. 🤖✨

إنهم يتوقعون إجابات سريعة على استفساراتهم، ومعلومات مفصلة في متناول أيديهم، وأدوات لأداء المهام بشكل مستقل - مثل الطلب أو الجدولة أو التتبع أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تعرف معظم الشركات ذلك.

تحقق من الحقائق: 53% يعتقدون أن عملاءهم راضون للغاية عن عروض الخدمة الذاتية الخاصة بهم .

لكن خمن ماذا؟ إن متوسط معدل نجاح الخدمة الذاتية لاستفساراتهم.

هذا هو المكان الذي يمكن للوحة معلومات العميل المصممة جيدًا أن تغير اللعبة. في هذه المدونة، سنتناول في هذه المدونة كل ما تحتاج إلى معرفته حول إنشاء لوحات معلومات العميل التي تقدم قيمة حقيقية.

لنبدأ. ✅

ما هي لوحة معلومات العميل؟

لوحة تحكّم العميل هي مساحة عمل رقمية مخصصة تمكّن العملاء من التفاعل مع أعمالك في الوقت الفعلي. وهي توفر وصولاً مركزيًا إلى الموارد الأساسية، مثل قواعد المعرفة، والجداول الزمنية للمشروع، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والتقارير المخصصة، وتجمع البيانات من مصادر مختلفة. 📊

مدمج مع حزمة تقنية شاملة، بما في ذلك المدفوعة أو برنامج مجاني لإدارة المشاريع ومنصات ذكاء الأعمال، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التواصل، تسهّل لوحة تحكم العميل التعاون السلس عبر منظومة عملك.

تُبقي هذه الشفافية العملاء على اطلاع دائم بتقدم المشروع، مما يعزز العلاقات من خلال ضمان عدم إغفال أي تفاصيل مهمة. تعزز لوحة المعلومات أيضاً من كفاءة الموارد من خلال مركزية البيانات ذات الصلة وأتمتة التحديثات.

فوائد إنشاء لوحة معلومات العملاء

قد تفكر: "_كل هذا يبدو رائعًا، ولكن ألا يمكننا الاكتفاء بالبريد الإلكتروني والهاتف للتواصل مع العملاء؟ ولكن هذا لن ينجح إذا كنت تريد توسيع نطاق عملياتك بكفاءة. إنشاء لوحة تحكم للعملاء له مزاياه. يمكنك ذلك:

1. إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة المتعددين

ماذا لو كان على وكلاء نجاح العملاء لديك الإجابة عن أسئلة 10 أو أكثر من أصحاب المصلحة من كل حساب عميل؟

أليس هذا مرهقًا على المدى الطويل؟

عندما يكون لدى جميع الأطراف المهتمة إمكانية الوصول إلى نفس البوابة الإلكترونية المفيدة التي تحتوي على كل المعلومات المتاحة لهم, إدارة العميل تصبح أسهل بكثير وأكثر تأثيرًا.

2. مساعدة العملاء على تجنب الأخطاء المكلفة

إذا كان عملاؤك يعملون في قطاعات منظمة مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المصرفية أو التصنيع، فإن تقديم لوحة تحكم مزودة بميزات الامتثال المدمجة سيغير قواعد اللعبة. حيث يمكن أن يساعدهم ذلك على البقاء متوافقين مع معايير الصناعة، وتوفير الوقت والمال، وتجنب المشاكل القانونية.

3. اعرض القيمة التي تقدمها

لنفترض أنك وكالة تسويق.

يمكنك تضمين تصورات البيانات في لوحة تحكم عميلك، وعرض مقاييس محددة مثل معدل الارتداد عن الموقع الإلكتروني، وتصنيفات الكلمات الرئيسية، ونسبة النقر إلى الظهور العضوية. وبهذه الطريقة، يمكن للعملاء أن يروا على الفور كيف تؤثر جهودك على تحسين محركات البحث لديهم في كل مرة يسجلون فيها الدخول.

كلما زادت فائدة العمل معك، زادت احتمالية رغبتهم في البقاء. وبالنظر إلى أن مجرد 5٪ زيادة في تجديدات العملاء يمكن أن تولد أكثر من 25٪ زيادة في الأرباح بالنسبة لك (لا يزال ذلك صحيحًا في عام 2024)، فإن إنشاء لوحة تحكم للعملاء أمر لا يحتاج إلى تفكير.

4. تميز عن المنافسة

لا تقدم جميع الشركات لوحات تحكم العملاء. ولكن الشيء الرائع أنها مفيدة لأي صناعة.

على سبيل المثال، بصفتك مستشاراً مالياً، يمكنك إنشاء لوحة تحكم لعملائك لتتبع استثماراتهم. يمكنك تشجيعهم على دفع علاوة مقابل هذه الراحة الإضافية.

وبهذه الطريقة، لن يبقى عملاؤك الحاليون معك فحسب، بل ستجذب أيضاً عملاء جدد يرغبون في التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الجديدة والتاريخية.

5. اكتشف فرص الابتكار

مع مرور الوقت، فإن تحليلات المشاركة المضمنة في برنامج بوابة العميل سيمنحك رؤى مذهلة حول ما تحتاج إلى تقديمه أو تحسينه أو إزالته من عروضك.

📌 على سبيل المثال، قد يرغب عملاء SaaS لديك في الحصول على أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو خيارات مخصصة للعلامة التجارية (مثل إضافة شعارهم) في منتجك. وبالتالي، يمكنك الابتكار بسرعة بناءً على ملاحظاتهم وإطلاق الحلول قبل أن يفكر أي شخص في مجال عملك في ذلك.

ما الذي يجب تضمينه في لوحة تحكم العميل؟

إن الهدف الأساسي من تصميم لوحة تحكم لعملائك هو تزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجونها دون طلبها.

إليك مجموعة من جميع الميزات التي يجب أن تقدمها عادةً:

تتبع العقود والاتفاقيات: سهولة الوصول لمراجعة العقود والاتفاقيات أو تعديلها أو توقيعها رقميًا

سهولة الوصول لمراجعة العقود والاتفاقيات أو تعديلها أو توقيعها رقميًا مركز التعاون في المستندات: مركز لصياغة ومشاركة وتحرير المقترحات أو التقارير المهنية أو ملفات التصميم

مركز لصياغة ومشاركة وتحرير المقترحات أو التقارير المهنية أو ملفات التصميم الأمان والتحكم في الوصول: حماية البيانات الحساسة من خلال المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، وتشفير البيانات

حماية البيانات الحساسة من خلال المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، وتشفير البيانات وظائف الاتصال: مراسلات مبسطة مع الدردشة ولوحات الرسائل وتكامل البريد الإلكتروني

مراسلات مبسطة مع الدردشة ولوحات الرسائل وتكامل البريد الإلكتروني أداة جدولة الأحداث أو الاجتماعات: أداة تقويم مدمجة لتحديد المواعيد والمواعيد النهائية والاجتماعات

أداة تقويم مدمجة لتحديد المواعيد والمواعيد النهائية والاجتماعات نظرة عامة على حالة المشروع: رؤية فورية لمراحل المهام الرئيسية وتواريخ الاستحقاق والتقدم المحرز في الإنجاز

رؤية فورية لمراحل المهام الرئيسية وتواريخ الاستحقاق والتقدم المحرز في الإنجاز واجهة سهلة الاستخدام: تصميم سهل الاستخدام مع تسميات واضحة وهياكل قائمة منظمة

تصميم سهل الاستخدام مع تسميات واضحة وهياكل قائمة منظمة تحليلات الأداء: لمحة سريعة عن المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تقدم رؤى حول الأداء العام للأعمال

لمحة سريعة عن المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تقدم رؤى حول الأداء العام للأعمال مكتبة التدريب: مستودع من الأدلة الإرشادية والأسئلة الشائعة ومقاطع الفيديو التعليمية لدعم تعليم العميل وإعداده

كيفية إنشاء لوحة معلومات العميل

قد يبدو إنشاء لوحة معلومات مربكًا، خاصةً إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك. أفضل طريقة هي التراجع والبدء من الأساسيات. دعنا نقسمها.

1. حدد أهدافك

قبل أن تفعل أي شيء، فكّر في سبب رغبتك في إنشاء لوحة تحكم لعملائك.

ما هي المشاكل التي تريد حلها لهم؟

هل يحتاجون إلى طريقة لتتبع المشاريع في الوقت الفعلي؟ هل مشكلتهم هي تنظيم جميع المستندات والفواتير التي يتلقونها؟

أم تريد فقط تقليل الضغط على فرقك عند إدارة العملاء؟

مهما كان الأمر، اسأل عملاءك أولاً.

اجتمع معهم، سواءً شخصياً أو افتراضياً، أو شارك استبياناً مفتوحاً باستخدام أدوات ملاحظات العملاء . استمع لأفكارهم واهتماماتهم وأفكارهم، وقم بتجميعها بدقة في مستندات ClickUp .

من خلال ميزات مثل الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم والقوالب، يمكنك إنشاء مستند مركزي يلتقط "لماذا" و "كيف" لمشروع لوحة المعلومات الخاصة بك.

ويمكنك التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي داخل هذه المستندات - وضع علامات عليها، وتعيين عناصر عمل محددة، وحتى تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع.

حافظ على جميع أهداف لوحة تحكم العميل في الأفق مع ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يسهّل ClickUp's ClickUp's Docs Hub إمكانية الوصول إلى جميع الموارد الخاصة بالعميل والتحقق منها وقابلية البحث فيها بحيث يمكن لأي عضو في الفريق تحديد موقع المعلومات المهمة للمشروع بسرعة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا إجراء مناقشات داخلية لفهم الاستفسارات الأكثر شيوعًا لدى العملاء الحاليين. ستشكل هذه المعلومات لوحة التحكم الخاصة بك وتجعلها أكثر فائدة من اليوم الأول.

2. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للعميل

ستساعدك البيانات التي تم جمعها في الخطوة الأولى على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة لتتبعها في لوحة المعلومات.

📌على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ مواقع إلكترونية للتجارة الإلكترونية لعملائك، على سبيل المثال، سيكونون مهتمين بقياس فعالية خدمتك وكيفية تأثيرها على نتائجهم، بدءًا من سرعة الموقع إلى إجراءات الأمان.

في هذه الحالة، ستكون مقاييسهم الرئيسية هي أوقات تحميل الصفحات، وموثوقية وقت التشغيل، وتحويلات الزيارات، ومعدلات التخلي عن عربة التسوق. تقديم أي شيء آخر لا يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية أعمالهم سيكون مضيعة للوقت. أهداف ClickUp ، على سبيل المثال، يمكن أن تكون إضافة قيّمة لعملية إنشاء لوحة التحكم الخاصة بك.

داخل المنصة، يمكنك إنشاء أهداف قابلة للقياس خاصة باحتياجات كل عميل وتقسيمها إلى أهداف، بما في ذلك الأعداد العددية أو القيم النقدية أو إكمال المهام أو الخيارات الثنائية (صواب/خطأ).

قم بقيادة عملائك إلى النجاح مع ClickUp Goals

يمكنك أيضًا إنشاء مجلدات داخل المنصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية حسب الفئات مثل دورات السباق، و OKRs، وبطاقات الأداء الأسبوعية، وأي أهداف أساسية في مكان واحد.

3. تصميم التخطيط وواجهة المستخدم

عند تصميم تجربة لوحة التحكم، أعط الأولوية لوجهة نظر العميل. يجب أن يكون هدفك الرئيسي هو الأداء الوظيفي وسهولة التنقل. أنت لا تريد أن يبحث عملاؤك عن المعلومات - فهم يريدون الوضوح والبساطة.

لذلك، فكر في سير عملهم واطرح على نفسك أسئلة مثل:

ما هو أول شيء يريدون رؤيته عند تسجيل الدخول؟

كيف يمكن ضمان أن تكون الواجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين الجدد؟

ما هو مدى التخصيص الذي يتوقعونه من حيث التخطيط أو الأدوات أو خيارات عرض البيانات؟

هل هناك أي ميزات لإمكانية الوصول (على سبيل المثال، التنقل باستخدام لوحة المفاتيح أو التوافق مع قارئ الشاشة الواحدة أو تحويل النص إلى كلام) التي يجب أخذها في الاعتبار؟

كمنصة لتمكين المبيعات، تخيل تزويد العملاء ببوابة تعرض المقاييس في مناطق بارزة - في الأعلى أو في قسم يحمل علامة "أولوية قصوى"

قم بتجميع المقاييس ذات الصلة بشكل منطقي لتحسين سهولة الاستخدام.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون البيانات المتعلقة بتفاعلات العملاء (على سبيل المثال، عدد عمليات المتابعة أو وقت الاستجابة) في قسم واحد. في الوقت نفسه، يمكن تجميع مقاييس أداء المبيعات (على سبيل المثال، الصفقات التي تم الفوز بها، ونمو الأعمال قيد التنفيذ، وتوقعات الإيرادات) بشكل منفصل.

مثل هذه المبيعات المنظمة تقارير إدارة علاقات العملاء تمكّن عملاءك من تفسير بياناتهم في لمحة سريعة دون تحميل معلومات زائدة. ClickUp Dashboards تقدم بشكل خاص تخطيطات قابلة للتخصيص تسمح لك بتصميم واجهة تركز على احتياجات العميل. باستخدام الأدوات ككتل بناء، يمكنك إضافة المخططات وقوائم المهام ومؤشرات الحالة لعرض المعلومات ذات الصلة بشكل بارز.

إنشاء مركز أوامر شخصي لسير العمل بكفاءة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

على سبيل المثال، لنفترض أن العملاء بحاجة إلى رؤية سريعة للجداول الزمنية للمشروع.

في هذه الحالة، يمكنك تضمين عناصر واجهة مستخدم للمواعيد النهائية للمهام، أو مخططات جانت، أو طرق عرض عبء العمل، مما يضمن سهولة العثور على المقاييس المهمة دائمًا. يدعم ClickUp أيضًا وظيفة السحب والإفلات للأدوات، بحيث يمكنك ضبط التخطيط وتحسينه ليناسب تفضيلات عملائك، مما يؤدي إلى إنشاء واجهة سهلة الاستخدام.

هل تريد أن تُظهر لعملائك كيف تقوم بتسريع تسليم البرمجيات من خلال آليات محددة لإعداد التقارير، مثل مخطط الاحتراق/الاحتراق السريع وسرعة السباق؟ قم ببناء لوحة تحكم Sprint Dashboard بكل سهولة على ClickUp. هناك قالب لكل مجال أو نطاق عمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف الأقسام بالألوان وخيارات التجميع لجعل البيانات أكثر سهولة وجاذبية بصرياً.

وأخيراً, انقر فوق الدماغ يرتقي بلوحات المعلومات إلى المستوى التالي من خلال توفير إجابات فورية على أسئلتك. اسأل الذكاء الاصطناعي عن أي شيء، وسيقوم بالبحث في جميع لوحات المعلومات في مساحة العمل الخاصة بك، مما يساعدك على إظهار الرؤى المهمة دون الحاجة إلى البحث عن البيانات يدوياً.

أتمتة عمليات الوقوف في لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: استخدم المخططات والرسوم البيانية والمؤشرات المرئية مثل أشرطة التقدم لعرض البيانات المعقدة. قم بدمج القوائم المنسدلة أو علامات التبويب لتقديم رؤى أعمق عند الطلب مع الحفاظ على نظافة الواجهة. أخيرًا، صمم تخطيطًا يتكيف بسلاسة مع أي حجم شاشة، سواء تم عرضه على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة المحمولة.

4. دمج الأدوات والخدمات الرئيسية

ترتبط قيمة لوحة معلومات العميل بشكل مباشر بدقة وحداثة البيانات التي تعرضها.

وهذا هو السبب في أنك ستحتاج إلى دمجها مع مجموعة التقنيات الموجودة لديهم، من إدارة المشاريع المرئية أدوات، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، بحيث يتم ملء لوحة المعلومات من مجموعة واسعة من مصادر البيانات.

على سبيل المثال، قد تعرض لوحة التحكم الخاصة بشركة عملاء قائمة على الخدمات بيانات الفواتير من QuickBooks، ومقاييس حركة مرور الويب من Google Search Console، ونتائج رضا العملاء من HubSpot. ClickUp CRM يوفر تكاملات مع العديد من الأدوات التي تعزز دقة البيانات والاتصال.

تقديم نظرة عامة سريعة على بيانات العميل باستخدام ClickUp CRM

على سبيل المثال، يمكنك دمجه مع Asana أو Jira لتركيز تحديثات المشروع ومعالمه في لوحة تحكم واحدة. لتتبع الإنتاجية، يمكنك اختيار Slack وGoogle Workspace وMicrosoft Teams لتبسيط التواصل دون تبديل التطبيقات.

💡 نصيحة احترافية: من خلال دمج واجهات برمجة التطبيقات والبيانات في الوقت الفعلي، يمكنك إضافة تنبيهات أو إشعارات يتم تشغيلها عند استيفاء عتبات معينة (على سبيل المثال، انخفاض استخدام الموارد عن رقم معين أو حدوث خطأ فادح في الجدولة).

5. إعطاء الأولوية للأمان

لقد أظهرت السنوات الأخيرة الآثار المدمرة التي يمكن أن تترتب على عدم كفاية التدابير الأمنية على الشركات.

على سبيل المثال، في عام 2024، في عام 2024، كانت هناك ثغرة أمنية كبيرة في نظام إدارة المحتوى الذي تستخدمه شركة Hathway، كشفت تفاصيل حساسة حول "اعرف عميلك مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ومعرفات البريد الإلكتروني لأكثر من 4 ملايين عميل، مما أدى إلى أضرار باهظة الثمن وأضرار بالغة بالسمعة.

هذا تذكير صارخ بأن لوحة تحكم العميل يمكن أن تكون أيضًا نقطة دخول للجهات الفاعلة الخبيثة إذا لم تكن محمية بشكل صحيح. حتى شيء بسيط مثل سياسة كلمات المرور الضعيفة يمكن أن يجعل نظامك عرضة للخطر.

لهذا السبب يجب أن تكون ميزات الأمان مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، وتشفير البيانات عنصراً غير قابل للتفاوض في لوحة تحكم العميل.

بالتأكيد، يمكنك دعوة أي عميل إلى ClickUp كضيف ومشاركة لوحة التحكم معه حتى يتمكن من عرض تحديثات المشروع والتعاون في مكان واحد. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأمان جزء مهم من هذه العملية.

يمكنك تنظيم حسابات العملاء الفردية من خلال تسلسل هرمي قابل للتطوير من المجلدات والقوائم وتعيين أذونات دقيقة للتحكم في من يرى ماذا - بما في ذلك الأشخاص من فريقك وأصحاب المصلحة الخارجيين.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحديث بروتوكولات الأمان الخاصة بك بانتظام حتى تظل أذونات المستخدم متوافقة مع أي أدوار أو مسؤوليات للفريق. دع عملاءك يعرفون بالضبط كيف تتم حماية بياناتهم. اجعل الأمن نقطة بيع وبناء الثقة.

أمثلة على لوحة تحكم العميل: أفضل قوالب ClickUp للاستخدام

لست مضطرًا دائمًا للبدء من الصفر أو إعادة اختراع العجلة عند إنشاء لوحة معلومات. العديد من قوالب إدارة العملاء يمكن أن توفر لك الوقت والجهد مع ضمان تخطيط احترافي. فيما يلي خمسة أمثلة ممتازة للوحة المعلومات من ClickUp يمكنك استخدامها.

1. متتبع صحة عملاء الوكالة

بصفتك وكالة، من المحتمل أن تكون مشغولاً بالعديد من العملاء. ستكون مراقبة مستويات رضاهم وصحة المشروع دائمًا على رأس قائمة مهامك، ولكن دعنا نواجه الأمر - هذا أمر مرهق.

إن متتبع صحة عميل الوكالة من ZenPilot المدمج مع ClickUp، يحل ذلك بالضبط.

فهو يركّز البيانات المهمة من رسائل البريد الإلكتروني إلى جداول البيانات ويمنحك صورة واضحة عن العملاء الذين يحتاجون إلى دعم فوري والحسابات التي تعمل بسلاسة.

يقدم القالب ميزات مثل:

متتبع نشاط مدمج لمراقبة مشاركة العملاء واستجابتهم

مقاطع فيديو تعليمية لمساعدتك في إعداد وتخصيص التخطيط لمتطلبات وكالتك

ثماني طرق عرض تم تكوينها مسبقاً لعرض كل شيء، بدءاً من الخدمات المقدمة والأهداف المحققة إلى درجات NPS

تنزيل هذا النموذج

متعقب صحة عملاء الوكالة من ZenPilot و ClickUp

تنزيل هذا القالب

2. قالب نجاح العميل الخاص بـ ClickUp

مثل أي عمل آخر، يجب أن يكون نجاح العميل هو محور اهتمامك. لتحليل مدى انخراط العملاء والتزامهم بالحفاظ على علاقتهم معك، استفد من نموذج ClickUp لنجاح العميل .

في الواقع، يكون الأمر أكثر منطقية إذا كنت شركة SaaS تريد ضمان حصول العملاء على أقصى قيمة من المنتج.

يقدم القالب نظرة شاملة لرحلة كل عميل، ويغطي المراحل بدءاً من التأهيل وحتى التجديد مع تتبع المخاطر المحتملة والأداء. كما يتيح لك تحديد أهداف واضحة لهم وقياس نجاح خدماتك مقابل تلك الأهداف.

نموذج نجاح العميل من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

استخدام طريقة عرض مخطط جانت لتصور الجداول الزمنية للمشروع

توزيع المهام داخلياً على أعضاء الفريق المناسبين

المتابعة مع العملاء للحصول على تعليقاتهم من خلال تكامل البريد الإلكتروني

3. قالب التعاون لنجاح العميل في ClickUp

هذا النموذج مخصص خصيصًا لمواءمة فرق المبيعات والإنتاج التي تحتاج إلى تنسيق الجهود لضمان سلاسة سير العمل وتسليم المشروع في الوقت المناسب.

إن قالب تعاون نجاح العميل ClickUp نجاح العميل يبقي كلا القسمين على نفس الصفحة مع وجهات النظر المشتركة، مما يقلل من سوء التواصل والأخطاء أثناء تسليم العميل، وهي استراتيجية جيدة.

نموذج التعاون في نجاح العميل الخاص ب ClickUp

يمكنك من خلاله

الوصول إلى الأدوات الرئيسية مثل المستندات للملاحظات الداخلية، والنماذج لجمع معلومات العميل، واللوحات لتخطيط تقدم المهام

تبسيط التتبع باستخدام حالات مثل مفتوح ومكتمل حتى يتمكن جميع أعضاء الفريق من فهم وضع الحساب بسرعة

تعيين المشغّلات التلقائية، مثل تحديث الحقول المخصصة عند إنشاء مهام جديدة

4. البداية السريعة لـ ClickUp قالب خدمات العملاء

من منا لا يرغب في إتمام الصفقات بسرعة وكفاءة أثناء إدارة حسابات العملاء، وتحديد نطاق الطلبات، وتحسين الموارد؟ سواء كنت مندوب مبيعات، أو مدير علاقات العملاء، أو رئيس مشروع، فأنت بحاجة إلى أدوات إدارة العملاء للوظيفة

و ClickUp البدء السريع: نموذج خدمات العملاء هو أحد هذه الأطر التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل كامل. على الرغم من أنه قد يبدو في البداية معقدًا في الاستخدام، إلا أنه مناسب للمبتدئين.

قالب ClickUp Quick Start لخدمات العملاء

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

إنشاء المهام وتعيين المكلفين وتواريخ الاستحقاق والحالات والمزيد

مراقبة صحة المشروع باستخدام الحقول المخصصة مثل تقديرات الوقت والأولويات والمراحل الرئيسية والتبعيات

تخزين العمليات والموارد والمعلومات الأساسية باستخدام ويكي الفريق

5. قالب لوحة صوت العميل من ClickUp

في بحر من قوالب إدارة علاقات العملاء ، كيف تجد شيئًا يساعدك على فهم احتياجات عملائك ورغباتهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل؟

إن ملاحظاتهم لا تقدر بثمن لتحسين عروضك. لكن جمعها وتنظيمها والتصرف بناءً عليها يمكن أن يكون تحديًا - ليس إذا كنت تستخدم نموذج لوحة صوت العميل من ClickUp .

من خلال تصميمها على غرار كانبان، يمكنك جمع رؤى العملاء بطريقة منظمة والتأكد على الفور من تحديد أولوياتها ومعالجتها من قبل الفرق المناسبة.

نموذج ClickUp صوت العميل

يتيح لك القالب

تضمين تتبع الوقت وتحذيرات التبعية والعلامات لحل المشكلات بشكل سريع

استخدام طرق عرض مخصصة مثل القائمة واللوحة وابدأ هنا لعرض الملاحظات في تكوينات مختلفة

هيكلة الملاحظات من حقول متخصصة مثل "حاجة العميل" و"مصدر صوت العميل" و"الحل"

أبقِ عملاءك سعداء وحقق نمو أعمالك باستخدام لوحات المعلومات

الآن بعد أن فهمت قيمة لوحات التحكم، فهي أكثر من مجرد أدوات لطيفة - إنها ضرورية لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات واثقة قائمة على البيانات.

عندما يكون العملاء راضين عن الرؤى التي يرونها في البوابة ويقدرون مساهماتك، فهذا مكسب لجميع المعنيين. 🎉

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء أفضل لوحات معلومات للعملاء لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ومن أهم مزاياه مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة للاستخدام، مما يجعل البدء في العمل بسيطًا وسريعًا. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم وابدأ في رفع مستوى رضا العملاء. 🚀