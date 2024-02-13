10 قوالب لإدارة العملاء في PowerPoint &؛ ClickUp

من الضروري أن يكون لديك تواصل فعّال مع عملائك، وفهم واضح لأهدافهم، وخطط عمل شفافة حتى ينخرطوا في عملية التأهيل وما بعدها.

مع نمو محفظة أعمالك، يزداد التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة المشروع وإدارة العلاقات مع العملاء. وبقدر ما يبدو ذلك صعبًا، هناك حل بسيط: قوالب إدارة العميل! ✨

سنقوم بتفريغ مجموعة شاملة من القوالب المصممة لوظائف مختلفة لتحسين عملية إدارة العميل لديك. هذه القوالب هي أدوات قوية ستساعدك على إنشاء خطة لتنفيذ المشروع بنجاح، وتتبع المعلومات الحيوية، وتحديث عملائك تلقائيًا ببضع نقرات فقط.

ما هو قالب إدارة العملاء؟

إدارة العميل هي عملية الإشراف على كيفية تفاعل الشركة مع العملاء الحاليين والمحتملين لبناء علاقات مفيدة للطرفين والحفاظ عليها. ويشمل العمل عن كثب مع فريقك لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب والحد الأدنى من دوران العملاء.

هذا هو المكان الذي إدارة العملاء يأتي دور القوالب. فهي توفر مخططًا تفصيليًا مُعدًا مسبقًا لمتابعة أهداف ومتطلبات العملاء الحاليين والمحتملين، مما يسمح لك بتحسين الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم ورضاهم. كما أنها تمكّنك من مراقبة التقدم المحرز في كل مشروع عميل من خلال الحالات القابلة للتخصيص، وحقول الأتمتة، وقوائم المراجعة المخصصة.

تشمل الفوائد الرئيسية لاستخدام قوالب إدارة العملاء ما يلي:

توفير الوقت: تأتي القوالب مع تخطيطات مصممة مسبقًا ولكن قابلة للتخصيص، مما يوفر لك الوقت مقارنةً بإنشاء المستندات أو الخطط من الصفر الاتساق: تضمن لك نهجًا موحدًا في التعامل مع العملاء، مما يتيح لك مشاركة لمحات عامة عن التقدم المحرز مع عملائك وفريق العمل من أجل إطلاعهم على كل مرحلة من مراحل المشروع الكفاءة: يؤدي استخدام القوالب إلى تبسيط المهام الروتينية، مما يتيح لك التركيز على الأنشطة التي تتطلب معرفة مكثفة مثل ابتكار أفكار لجذب عملاء جدد أو إيجاد حلول لمشاكل العملاء الحاليين

ما الذي يجعل قالب إدارة العملاء جيداً؟

يجب أن يحتوي قالب إدارة العملاء عالي الجودة على بعض الميزات الرئيسية، مثل:

البساطة : يجب أن يستخدم هيكلية واضحة ومباشرة بحيث يمكن لفريقك وعملائك فهم وتتبع الأهداف والأولويات والتقدم المحرز في كل مشروع بسهولة

: يجب أن يستخدم هيكلية واضحة ومباشرة بحيث يمكن لفريقك وعملائك فهم وتتبع الأهداف والأولويات والتقدم المحرز في كل مشروع بسهولة المرونة : المرونة: يسمح بالتخصيص لاستيعاب احتياجات العمل لمختلف العملاء ومشاريعهم. يجب أن يتكيف مع المراحل المختلفة للعلاقات مع العملاء، مثل الاتصال الأولي، والإعداد، والتجديد، والإدارة المستمرة

: المرونة: يسمح بالتخصيص لاستيعاب احتياجات العمل لمختلف العملاء ومشاريعهم. يجب أن يتكيف مع المراحل المختلفة للعلاقات مع العملاء، مثل الاتصال الأولي، والإعداد، والتجديد، والإدارة المستمرة القابلية للتوسع : يستوعب زيادة عدد العملاء و/أو مشاريعهم

: يستوعب زيادة عدد العملاء و/أو مشاريعهم إمكانيات التكامل :يسمح لك بدمج أدوات أخرى في القالب (البريد الإلكتروني، إدارة المشاريع، التقويم) لتبسيط التواصل وتتبع التقدم وجدولة المهام

:يسمح لك بدمج أدوات أخرى في القالب (البريد الإلكتروني، إدارة المشاريع، التقويم) لتبسيط التواصل وتتبع التقدم وجدولة المهام حماية البيانات:يعطي الأولوية للخصوصية من خلال الامتثال للوائح حماية البيانات، مما يضمن الحفاظ على بيانات عميلك السرية آمنة

## 10 قوالب لإدارة العملاء لتبسيط التفاصيل المهمة في 2024

دعنا نلقي نظرة فاحصة على مجموعة مختارة من أفضل 10 قوالب لإدارة العملاء في PowerPoint و انقر فوق التي سترتقي بعلاقاتك مع العملاء الحاليين والجدد إلى مستوى جديد تمامًا. ⚡

1. نموذج تعاون نجاح العميل ClickUp لنجاح العميل

تتبع التحديثات في خط أنابيب المبيعات الخاص بك باستخدام قالب استشارات ClickUp هذا

قالب قالب تعاون نجاح العميل ClickUp نجاح العميل يتمحور حول تيسير التعاون داخل فرق العمل وبينها في مؤسستك، بهدف تأمين تجربة عملاء لا تشوبها شائبة. تم تصميم قالب القائمة الملائم للمبتدئين هذا لمواءمة جهود فرقك في ضمان سلاسة رحلة العميل من المبيعات و تأهيل العميل إلى الإنتاج

يوفر قالب عرض لوحة خط أنابيب المصادقة الخاص بالقالب لقطة ملائمة لـ استحواذ العميل جهودك، وتصنيف العملاء وفقًا لموقعهم في مسار التحويل الخاص بك. راقب بسهولة مكان العميل في مسار عملك باستخدام حالات مخصصة مثل عميل جديد وجدولة واجتماع ومصادقة. قم بتحديث الحالة بمجرد سحب وإسقاط بطاقة العميل المعنية إلى مكان مناسب على اللوحة.

للحصول على تجربة سلسة للعميل، قم بتركيز جميع المعلومات ذات الصلة التي تم جمعها خلال مرحلتي المبيعات والإعداد في وثيقة المصادقة. ستفعل ذلك من خلال الإجابة عن أسئلة محددة مسبقًا ولكن قابلة للتخصيص مثل:

ما هي أهداف العمل الرئيسية للعميل؟

كيف يمكننا المساعدة في حل العقبات التي يواجهها العميل؟

كيف سيقرر العميل ما إذا كنا مفيدين أم لا؟

ما هي المقاييس التي يجب أن نستخدمها لتحديد ما إذا كان العميل راضياً؟

ما هو أسلوب التواصل المفضل لدى العميل؟

للاحتفاظ بسجل لعمليات الاستحواذ المحتملة، استخدم استمارة مصادقة العميل الجديد، حيث ستدرج المعلومات الأساسية مثل اسم الشركة وحجمها وقطاعها. بعد ذلك، انتقل إلى التفاصيل مثل تاريخ ومدة اتفاقية العمل اسم مدير نجاح العميل والمزيد.

2. قالب مستند اكتشاف الوكالة/العميل ClickUp

أصبح جمع معلومات العميل أمرًا سهلاً للغاية مع قالب مستند اكتشاف الوكالة/العميل هذا من ClickUp

إن قالب مستند اكتشاف الوكالة/العميل ClickUp يقدم حلًا ممتازًا لجمع أهداف العملاء ومتطلباتهم في مكان واحد بينما لا تزال العلاقة قيد التكوين.

ويتكون القالب من برنامج نصي للمكالمات يساعد فريق المبيعات على التعامل مع مكالمات العملاء بكفاءة أكبر. هذا المستند عبارة عن سيناريو مكتوب مسبقًا للسيناريو الأولي التواصل مع العميل ، مصممة لمساعدة المتصلين في إجراء محادثة قصيرة وطرح الأسئلة ذات الصلة لتحديد العملاء المحتملين المؤهلين وغير المؤهلين.

استخدم بنك الأسئلة لمعرفة المزيد عن أهداف العملاء المحتملين ودوافعهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لشركتك.

لتتبع جميع معلومات العميل المحتمل، املأ استمارة الاتصال الاستكشافي لكل عميل محتمل على حدة أثناء إنشاء الاتصال الأولي. ويتضمن ذلك اسم العميل وشركته ورقم هاتفه وتفاصيله الأساسية والقرار النهائي بشأن ما إذا كان العميل مناسباً أم لا.

3. قالب نجاح العميل ClickUp

إضافة أرقام هواتف وتفاصيل العميل المهمة الأخرى للوصول السريع

مع قالب نجاح العميل ClickUp ، يمكنك بسهولة مراقبة العملاء الأفراد والتعامل مع مدفوعاتهم ومهام مشاريعهم ونتائج علاقاتهم الصحية. 🌻

يعرض عرض المشاركة في القالب جميع عملائك وفقًا لـ "حالتهم الصحية" (جيد جدًا، متوسط، في خطر الانقطاع)، حتى تتمكن دائمًا من معرفة العلاقة التي يجب أن تعطيها الأولوية. يتم تنظيم عملائك في قوائم منفصلة بناءً على المستويات. يتم حجز المستويات الأعلى للعملاء ذوي الدرجات الصحية الأفضل، بينما تمثل المستويات الأدنى علاقات العملاء التي تحتاج إلى تحسين.

يمكنك استخدام عرض نقاط صافي نقاط المروّج (Net Promoter Score) لمعرفة كيفية تسجيل كل عميل على مقياس ولاء الشركة. يتم احتساب النتيجة بناءً على المدخلات التي يقدمها كل عميل في نموذج الملاحظات الخاص بالقالب.

هناك أيضًا طريقة عرض قائمة منفصلة للعملاء الذين هم على وشك التجديد وصفحة مستند دليل نجاح العميل حيث ستحدد الإجراءات الموصى بها خلال مراحل تأهيل العميل والبيع المتزايد ومنع حدوث زبد.

4. قالب إدارة العميل القانوني ClickUp

احتفظ بسجل لجميع قضايا العملاء دون عناء مع قالب إدارة العملاء القانونيين من ClickUp

سواءً كنت تدير شركة محاماة أو تعمل كمستشار داخلي، فإن نموذج ClickUp لإدارة العملاء القانونيين أداة رائعة للإشراف على تقدم قضايا عملائك. استخدم قوائم المراجعة واحتفظ بسهولة بعلامات التبويب الخاصة بالأحداث والمهام والمواعيد النهائية، مما يضمن تسليم النتائج في الوقت المحدد.

يحتوي قالب المجلد هذا على عرض القائمة الذي يعرض بوضوح عملك المتعلق بالعميل بناءً على حالات مخصصة. استخدمها لتحديد المهام الموجودة في مرحلة التوقيع أو المسودة أو قيد التقدم أو المرحلة النهائية بسهولة. يمكنك أيضًا إنشاء حقول مخصصة لكل مهمة لمراقبة المكلفين والأولويات والمواعيد النهائية.

يعرض عرض التقويم في القالب المهام غير المجدولة والمتأخرة. إن جدولة مهمة ما هي عملية سهلة مع وظيفة السحب والإفلات البديهية.

يمكنك أيضًا تتبع حالات الدفع وأنواعه في عرض قائمة الدفع عن طريق إضافة حالات مخصصة لكل عميل على حدة.

يأتي القالب مع عرض المستند لتخزين معلومات عملائك المهمة. قم بإنشاء مستند لكل عميل لتتبع حالته ومعلومات الاتصال والبريد الإلكتروني والمزيد. علاوةً على ذلك، هناك صفحة دردشة يمكن لزملائك في الفريق استخدامها لمناقشة وحل المشكلات ومشاركة الأفكار. 🤝

5. قالب خدمة عملاء ClickUp

قم بتنظيم كل عميل محتمل في قائمة ClickUp لتتبع جميع الأنشطة والاتصالات

قائمة قالب خدمات عملاء ClickUp هو إطار عمل شامل يبسّط إدارة المشاريع من خلال قوائم ومستندات منفصلة لمراقبة حسابات العملاء، والتقدم المحرز في كل مشروع في محفظتك، وغير ذلك الكثير.

على الرغم من أنه يشغل مساحة كاملة، إلا أن هذا قالب البدء السريع مصمم لمساعدتك في العثور على طريقك في ClickUp بشكل أسرع. استخدم مستند البدء ومهام التدريب للتعرف على ميزات المنصة. يحتوي المستند على قائمة تعلم ClickUp مع إرشادات مفصلة وأوصاف للحقول والحالات المخصصة، مما يتيح لك فهم كيفية استخدامها ومتى تستخدمها بالضبط.

القالب يأتي مع خمس قوائم، بما في ذلك ما يلي:

حسابات العملاء: يوفر نظرة عامة على جميع حسابات عملائك مع حالات مخصصة مثل نشط، عميل محتمل، عميل سابق، في خطر، إلخ. هناك أيضًا قائمة منفصلة لعرض حسابات في خطر لمساعدتك على منع تخبط العملاء

يوفر نظرة عامة على جميع حسابات عملائك مع حالات مخصصة مثل نشط، عميل محتمل، عميل سابق، في خطر، إلخ. هناك أيضًا قائمة منفصلة لعرض لمساعدتك على منع تخبط العملاء طلبات تحديد النطاق: تتيح لك التعامل مع جميع طلبات تحديد النطاق لمساعدة فريق المبيعات في إنهاء الصفقات. لإنشاء طلبات جديدة، قم بتعبئة نموذج طلب تحديد النطاق

تتيح لك التعامل مع جميع طلبات تحديد النطاق لمساعدة فريق المبيعات في إنهاء الصفقات. لإنشاء طلبات جديدة، قم بتعبئة محفظة المشاريع: راقب جميع مشاريعك وحالتها باستخدام حالات وحقول مخصصة

علاوةً على ذلك، يتضمن القالب مستند ويكي الفريق مع أقسام محددة حيث يمكنك أنت وفريقك تسجيل تفاصيل الفريق والموارد وإجراءات التشغيل الموحدة وغير ذلك، مما يضمن تعاونًا أفضل و التواصل بين أعضاء الفريق . 📞

6. انقر فوق قالب صوت العميل

جمع وتصنيف توقعات العملاء وردود أفعالهم على منتجك/خدمتك وتصنيفها لفهم ما يمكنك القيام به لتحسينها

صوت العميل (VoC) أو مصفوفة ترجمة صوت العميل هي تقنية تُستخدم من أجل فهم أفكار عميلك بشكل أفضل ومشاعرك فيما يتعلق بعملك ومنتجاتك. 🎙️

بالاعتماد على هذه التقنية، فإن انقر فوق قالب صوت العميل يساعدك في جمع ملاحظات العملاء وتحليلها وتنظيمها لتحسين المنتج على النحو الأمثل.

ابدأ بإنشاء قائمة بتعليقات العملاء التي جمعتها من خلال الاستبيانات، وتحليلات الموقع الإلكتروني، وشهادات المنتجات. تحتوي عرض القائمة أيضًا على أعمدة احتياجات العملاء و متطلبات العملاء. هنا، يمكنك معالجة مشاكل معينة واقتراح حلول محتملة.

يتضمن القالب أيضًا عرض اللوحة، والذي يوفر مخططًا تفصيليًا لتعليقات العملاء مجمعة حسب مصدر صوت العميل. يساعدك هذا على تصور أوجه التشابه والاختلاف في الملاحظات الواردة من مصادر مختلفة.

7. قالب ClickUp CRM

إدارة العملاء وخطوط المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp في عرض القائمة

يمكن أن تكون إدارة الحسابات ومراقبة فرص العمل والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء أمرًا يصعب التعامل معه دون وجود أدوات إدارة العملاء . ⚒️

بدلاً من إنشاء العديد من الأوراق والقوائم، استفد من قالب ClickUp CRM . سيساعدك هذا الحل المتكامل على إدارة المبيعات والعملاء المحتملين وعلاقات العملاء بأقل جهد ممكن.

إنه قالب مجلد يتيح لك الإشراف على علاقات العملاء من خلال خمس طرق عرض معدة مسبقًا:

طريقة عرض مستند دليل المبيعات : يساعدك في الحفاظ على التحكم في أهداف المبيعات، وإدارة الوقت، ووحدات الحساب، والتسعير والخصومات، والتواصل، والمزيد

: يساعدك في الحفاظ على التحكم في أهداف المبيعات، وإدارة الوقت، ووحدات الحساب، والتسعير والخصومات، والتواصل، والمزيد طريقة عرض قائمة تفاصيل الحساب : يعرض الحسابات مجمّعة حسب الحالات مثل العرض، والعرض التجريبي، والمحتمل المؤهل، والمغلق [Lost]

: يعرض الحسابات مجمّعة حسب الحالات مثل العرض، والعرض التجريبي، والمحتمل المؤهل، والمغلق [Lost] عرض اللوحة : يوفر نظرة عامة واضحة لجميع الحسابات على لوحة جذابة بصريًا على غرار لوحة كانبان، مجمعة حسب الحالات المخصصة

: يوفر نظرة عامة واضحة لجميع الحسابات على لوحة جذابة بصريًا على غرار لوحة كانبان، مجمعة حسب الحالات المخصصة عرض تقويم الجدول الزمني : تتبّع المهام غير المجدولة والمتأخرة على الجانب الأيمن من الشاشة

: تتبّع المهام غير المجدولة والمتأخرة على الجانب الأيمن من الشاشة عرض قائمة الصفقات المغلقة: يعرض جميع حساباتك المغلقة [وون] في مكان واحد

8. قالب إدارة علاقات العملاء في باور بوينت من SlideTeam

حدد أهداف إدارة علاقات العملاء وأنشئ خطة عمل ناجحة مع قالب إدارة علاقات العملاء في PowerPoint من SlideTeam

إن تحليل دورات حياة ولاء عملائك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على شراكات مثمرة ودائمة. يمكنك القيام بذلك وأكثر مع قالب إدارة علاقات العملاء في PowerPoint من SlideTeam.

هذا القالب قالب إدارة علاقات العملاء يحتوي على تخطيط احترافي و 50 شريحة جاهزة ولكن قابلة للتكيف بالكامل. يمكنك تغيير التصميم والألوان والخطوط لإبهار العملاء بمظهر مخصص. اجعل عرضك التقديمي سهل المتابعة من خلال تضمين شرائح تحتوي على عبارات واقتباسات رئيسية، أو تصور أفكارك باستخدام الرسوم البيانية والصور والأشكال.

على سبيل المثال، يمكنك إثراء الشرائح الخاصة بك برسوم بيانية ومخططات سهلة الفهم لعرض أهداف إدارة علاقات العملاء أو شرح إدارة علاقات العملاء التحليلية. يتوفر القالب بتنسيق قياسي وشاشة عريضة ومتوافق مع العروض التقديمية من Google Slides.

9. قالب العرض التقديمي لمجموعة أدوات الترحيب بالعميل من تصميم قالب Powertemplate

عرّف عملاءك الجدد بمهمتك ورؤيتك مع قالب العرض التقديمي لمجموعة أدوات الترحيب بالعميل من تصميم قالب Poweredtemplate

لكسب ثقة العميل مباشرةً، ستحتاج إلى تقديم عملك بأفضل صورة ممكنة. وهنا يأتي دور قالب العرض التقديمي لمجموعة أدوات الترحيب بالعميل من Poweredtemplate الذي يحتوي على 20 شريحة مسبقة الصنع ذات مظهر احترافي.

قم بتخصيص الشرائح عن طريق إضافة الصور وتغيير نظام الألوان واختيار الخط وحجم الحروف المفضل لديك لتناسب أسلوب علامتك التجارية. ساعد العملاء على التعرف على مساحة العمل الخاصة بك وتعريفهم بأعضاء الفريق من خلال إدراج الصور والأوصاف القصيرة.

يمكنك التعمق أكثر في التفاصيل من خلال تحرير الشرائح المتعلقة بخدماتك وأخلاقيات العمل وأدوات التعاون وغيرها. يتوفر القالب بتنسيق قياسي ومتوافق مع العروض التقديمية من Google Slides وApple Keynote وAdobe InDesign وAdobe Acrobat.

10. قالب عرض تقديمي لعميل باور بوينت بواسطة Slidesgo

قم بإقناع أي عميل باختيار خدماتك باستخدام قالب عرض تقديمي للعميل قابل للتخصيص بالكامل من PowerPoint من Slidesgo

إذا لم تكن لديك أي أفكار حول كيفية إقناع العملاء المحتملين، فإن قالب عرض تقديمي للعميل في PowerPoint من Slidesgo هو مكان رائع للبدء.

تم تصميم هذا القالب بعناية لإثارة اهتمام العميل من خلال دمج مجموعة كبيرة من الصور والتخطيطات والقوام. فهو يساعدك على جذب انتباه العميل المحتمل وجذب انتباهه أثناء استعراض الشرائح وعرض أفكارك.

تميّز عن الآخرين من خلال تخصيص أكثر من 30 شريحة من حيث الصور والأشكال والخط ونظام الألوان وغيرها. انقل العناصر كما يحلو لك، واحذف الشرائح التي لا تناسب سردك، وأضف شرائح جديدة باختيار التصميم الذي يناسب أفكارك. 💡

إحدى الميزات الفريدة في هذا القالب هي شريحة مجموعة القصة، حيث ستجد الرسوم التوضيحية التي يمكنك تخصيصها لتناسب رؤيتك. اختر النمط المفضل لديك، واضبط الألوان، واختر الخلفيات والطبقات للعرض، وقم بتحريكها دون عناء باستخدام لوحة الرسوم المتحركة.

_ارتقِ بعلاقاتك مع عملائك بـ

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رفع مستوى رضا العملاء من خلال قوالب إدارة العملاء

سواء كنت تحاول توسيع نطاق عملك من خلال جذب عملاء جدد أو تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين، فإن قوالب إدارة العملاء هي حل سهل الاستخدام سيساعدك في كل خطوة على الطريق.

قم بتحويل كل مشروع إلى انتصار وضمان الحد الأدنى من تخبط العملاء من خلال تسخير الإمكانات الكاملة لبعض قوالب متعددة الاستخدامات في قائمتنا. استخدم ميزاتها القابلة للتخصيص لضمان تنظيم لا تشوبه شائبة داخل شركتك وتعزيز علاقات أقوى مع عملائك. 💪

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