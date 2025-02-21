15 أداة للإبلاغ عن الحالة لتحسين إدارة المشروع

لا يجب أن تكون تحديثات المشروع شرًا لا بد منه. يمكن أن تكون مثيرة إذا لم تكن غارقًا في جداول البيانات وبدلاً من ذلك تشرف بوضوح على الصورة الكبيرة - الترابط بين كل مهمة، والتحولات الطفيفة في الزخم، والأنماط الناشئة التي يمكن أن تنجح مشروعك أو تدمّره.

وبصفتي مدير مشروع مرّ بهذه التجربة وفعلت ذلك - مصارعة سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها وفك رموز عدد لا يحصى من التقارير المربكة - أنا هنا لمشاركة الأدوات التي ساعدتني في تحقيق أهدافي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الإبلاغ عن الحالة؟

عندما تختار أداة لإعداد تقارير الحالة، هناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تضعها في الاعتبار:

التتبع في الوقت الحقيقي: ابحث عن أداة توفر تحديثات فورية على الجدول الزمني للمشروع حتى يكون جميع أعضاء فريقك على دراية بالتغييرات فور حدوثها

ابحث عن أداة توفر تحديثات فورية على الجدول الزمني للمشروع حتى يكون جميع أعضاء فريقك على دراية بالتغييرات فور حدوثها لوحات تحكم قابلة للتخصيص: لوحات معلومات المشروع التي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك للمساعدة في تسليط الضوء على أهم البيانات لتقدم فريقك

لوحات معلومات المشروع التي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك للمساعدة في تسليط الضوء على أهم البيانات لتقدم فريقك عمليات التكامل والأتمتة: الأدوات التي تتصل بسلاسة مع برامجك الحالية - مثل Slack أو Google Drive أو CRM - تجعل إدارة المشروع تجربة أكثر اتصالاً

الأدوات التي تتصل بسلاسة مع برامجك الحالية - مثل Slack أو Google Drive أو CRM - تجعل إدارة المشروع تجربة أكثر اتصالاً قابلية التوسّع: قد تنمو احتياجاتك في إعداد التقارير مع نمو فريقك، لذلك من الضروري اختيار حل يمكن أن يتطور معك

قد تنمو احتياجاتك في إعداد التقارير مع نمو فريقك، لذلك من الضروري اختيار حل يمكن أن يتطور معك سهولة الاستخدام والدعم: يجب أن تكون الأدوات بديهية وتوفر موارد مفيدة لدعم العملاء

أفضل 15 أداة لإعداد تقارير الحالة

يبدأ إنشاء صورة واضحة ودقيقة لتقدم مشروعك بإعداد تقارير فعالة عن الحالة. يساعد هذا التحليل على تحديد العوائق والتأخيرات المحتملة، مما يضمن لك معالجة المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام بشكل استباقي. هناك أداة لكل أسلوب إعداد تقارير - ما عليك سوى العثور على الأداة التي تناسب احتياجات فريقك.

سأقوم الآن بتغطية جميع منصات إعداد تقارير الحالة التي تقدم الأساسيات لإنشاء ومشاركة تحديثات ثاقبة للمشروع.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة وتتبع حالة المهام)

تتبع التقدم المحرز، وشارك التحديثات، وأبقِ الجميع على نفس الصفحة مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن أداة تتجاوز تقارير الحالة الأساسية، فسوف يسعدك اكتشاف ClickUp لإدارة المشاريع كما كنت

يقوم عامل المعرفة العادي بالتبديل بين التطبيقات المختلفة تقريبًا 1200 مرة في اليوم الواحد . هذا التبديل المستمر في السياق يكلف المؤسسات ما يصل إلى 9% من الوقت الإنتاجي لكل موظف سنويًا.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يقوم ClickUp بدمج مهامك وأهدافك وملاحظاتك ومحادثاتك في واجهة واحدة. وهذا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة، يجعل من السهل تصور جميع مشاريعك والإبلاغ عنها - دون التبديل بين عشرات التطبيقات المنعزلة.

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحّد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسّطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

جرّب ClickUp مجاناً

إضفاء طابع شخصي على تتبع المهام باستخدام ClickUp Custom Statuses

تتبع تقدم المشروع باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp والتي تُظهر بوضوح ما إذا كانت المهمة قيد التنفيذ أو قيد التنفيذ أو منجزة. لكن لا تقتصر على هذه الفئات. على سبيل المثال، يمكنك تعديل هذه التسميات إلى "تصميم" و "تطوير" و "اختبار" و "جاهز" لمشاريعك البرمجية أو "معلقة" و "معلق" و "مغلفة" و "مشحونة" و "تم شحنها" و "تم تسليمها" لطلبات التجارة الإلكترونية.

تصور إنتاجيتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قم بتوحيد هذه المعلومات عبر مهام ومشاريع متعددة (نعم، حتى تلك متعددة الوظائف!) باستخدام ClickUp Dashboards . تتميز هذه اللوحات بأكثر من 50 بطاقة مخصصة، بما في ذلك المخططات الدائرية والرسوم البيانية الشريطية ومخططات الاحتراق والتراجع والرسوم البيانية الخطية وغيرها، وهي ممتازة لمراقبة المشروع في الوقت الفعلي وأتمتة إعداد التقارير عن الحالة.

هل تريد معرفة كيفية إنشاء لوحة معلومات لإدارة المشروع؟ إليك شرحًا تفصيليًا خطوة بخطوة! ClickUp Brain أيضًا تحسين تقارير الحالة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة المعرفة لتبسيط التحديثات واتخاذ القرارات. يمكنك استخدامه من أجل:

تلخيص تحديثات المشروع أو ملاحظات الاجتماعات أو سلاسل المهام الطويلة تلقائيًا، مما يسهل إنشاء تقارير حالة واضحة وموجزة

لخص أي شيء - نشاط أي مهمة أو تحديثات المشروع أو ملاحظات الاجتماع أو المستندات باستخدام ClickUp Brain

قم بتحليل المهام وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الإنجاز لتوفير رؤى وعناصر إجراءات في الوقت الفعلي من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

استخدم ClickUp Brain لتلخيص عناصر الإجراءات بناءً على بيانات مساحة العمل الخاصة بك

قم بصياغة مسودات الاستعدادات اليومية أو تقارير حالة المشروع الأسبوعية أو الملخصات التنفيذية بناءً على البيانات في الوقت الفعلي

مسح المناقشات في انقر فوق الدردشة والتعليقات والمستندات لإظهار التفاصيل ذات الصلة للتقرير مثل المخاطر أو العوائق أو الموافقات المطلوبة

إذا كنت تفضل هيكلية OKRs الكلاسيكية في تحديد الأهداف، فستحب أيضًا أهداف ClickUp الميزة.

تتبع التقدم المحرز في أهداف OKRs السنوية والربع سنوية مع أهداف ClickUp Goals وأعد تقريرًا عنها

لقد استخدمت هذا لإعداد أهداف محددة زمنياً وإضافة المقاييس المستهدفة أو نسب الإنجاز. بناءً على تجربتي مع بدائل ClickUp ، أعتقد أن أهداف ClickUp Goals هي أسهل طريقة لقياس التقدم المحرز والحصول على وضوح بشأن ما هو مطلوب لتحقيق النجاح.

تعمل قوالب ClickUp المُنشأة مسبقًا على تبسيط تقارير الحالة من خلال تقديم تنسيقات منظمة لتتبع تقدم المشروع وأهدافه. قالب تقرير حالة المشروع الخاص ب ClickUp مثالي لتنظيم التحديثات وعناصر العمل وأبرز ملامح المشروع، مما يمنح أصحاب المصلحة رؤية شاملة لحالة المشروع في مكان واحد.

قالب تقرير حالة المشروع ClickUp

يمكنك تحديث القالب بانتظام بالمقاييس الرئيسية أو المعالم الرئيسية للحفاظ على لقطة واضحة لتقدم المشروع. قم بتخصيص أقسام القالب لتتوافق مع احتياجات فريقك الفريدة لإعداد التقارير، مثل إضافة قسم تقييم المخاطر إذا كان مشروعك يحتوي على تبعيات معقدة.

استخدم ميزة الأهداف و OKRs جنباً إلى جنب مع قالب تقرير حالة المشروع للحفاظ على أهداف الأداء وتحديثات المشروع مرتبطة ببعضها البعض لسهولة الرجوع إليها.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء طريقة عرض مخصصة في لوحة تحكم ClickUp Dashboard تقوم بتصفية المهام حسب:

⛳️ الحالة (على سبيل المثال، "قيد التنفيذ"، "محظور") ⌚️ الأولوية (على سبيل المثال، "أولوية عالية" فقط) 📆 تاريخ الاستحقاق (على سبيل المثال، "المهام المستحقة هذا الأسبوع")

احفظ طرق العرض المختلفة التي تمت تصفيتها للمديرين التنفيذيين أو قادة الفرق أو أقسام معينة لمنحهم فقط الرؤى التي يحتاجون إليها - بدون زغب.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء التبعيات للمهام ذات الأولوية القصوى أولاً لتصور مسارات المشاريع الهامة بشكل أفضل وضمان بقاء الأولويات العليا على المسار الصحيح

دمج التبعيات مع انقر فوق المعالم الرئيسية لتمييز المراحل الرئيسية في مشروعك، مما يمنح أصحاب المصلحة خريطة طريق واضحة للتقدم المحرز

استخدم خاصية @mention للإشارة إلى أعضاء الفريق، مما يضمن استجابات سريعة ومساءلة أفضل في تتبع المشروع

تصور تقدم المهام في أكثر من 15+ مخصص انقر فوق طرق العرض ، بما في ذلك مخططات جانت، ولوحات كانبان، والقوائم، والتقويمات

تخصيص الإشعارات والتنبيهات حتى لا يفوتك أي تحديث مهم للحالة

ضمان التعاون السلس مع تكامل ClickUp مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

سهّلت ميزات ClickUp المدمجة إعداد المشاريع وتتبع المواعيد النهائية وإنشاء التقارير. وكانت القدرة على تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز مفيدة للغاية، كما أنه يأتي مع الكثير من القوالب المصممة مسبقاً التي يمكن استخدامها. تمكنا من تفويض المسؤوليات إلى مختلف أعضاء الفريق، وتحديد الأولويات، ومراقبة حالة كل مهمة في الوقت الفعلي. وتبقى المشاريع في الموعد المحدد لأن هناك ارتباكاً أقل ومساءلة فردية أكثر. مراجعة G2 💡 نصيحة احترافية: قم بجدولة اجتماعات أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية لتقرير الحالة لمراجعة التقدم المحرز في الأهداف. استخدم أهداف ClickUp Goals خلال هذه الاجتماعات لإطلاع أعضاء الفريق على ما تم إنجازه وما لا يزال بحاجة إلى الاهتمام.

2. Trello (الأفضل لتصورات تقرير الحالة)

عبر تريلو ستجد Trello مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى تقارير مبسطة ومرئية عن الحالة يتيح لك نظام لوحة كانبان البديهي والتخطيط القائم على البطاقات تنظيم المهام وتتبعها بصريًا.

تمثل كل بطاقة مهمة. يمكنك سحب المهام وإسقاطها في مراحل مختلفة وتسميتها بناءً على الأولوية. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من السياق على المهمة داخل البطاقات، مما يضمن سهولة الوصول إلى معلومات مثل تواريخ استحقاق المهام والمكلفين بها. يعد Trello مناسبًا للفرق التي تبحث عن طريقة مباشرة وجذابة بصريًا لتتبع تحديثات الحالة.

أفضل ميزات Trello

إنشاء قوائم مراجعة ومهام فرعية داخل البطاقات لتقسيم المشاريع الكبيرة

تعيين وتتبع المواعيد النهائية لكل مهمة للحفاظ على دقة تقارير الحالة

إضافة ملفات وترك تعليقات للحفاظ على مركزية جميع تحديثات الحالة

التكامل بسهولة مع الأدوات الخارجية لتعزيز قدرات إعداد التقارير

قيود Trello

خيارات محدودة لإعداد التقارير دون استخدام أدوات Power-Ups المدفوعة

ليست ذات قيمة للمشاريع الكبيرة ذات التبعيات المعقدة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

المعيار: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا قسط: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: 17.5 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: Trello مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟ 🧠حقيقة ممتعة: يأتي اسم Trello من كلمة Trello، والتي كانت الاسم الرمزي للمشروع في مراحله الأولى.

3. أسانا (الأفضل لإعداد التقارير المستندة إلى المهام مع تعاون الفريق)

عبر أسانا تشتهر Asana ببساطتها وميزاتها المباشرة لإدارة المشاريع، والتي تشمل تعيينات المهام، وتتبع الحالة في الوقت الفعلي، وخيارات إعداد التقارير المفصلة.

يمكن أن تساعدك طريقة عرض الجدول الزمني في Asana على تتبع تقدم المشروع بسهولة، بينما توفر ميزة المحفظة نظرة عامة متزامنة على مشاريع متعددة. وقد وجدت أن هذا مفيد لمديري المشاريع الذين يتعاملون مع عدة فرق عمل.

أفضل ميزات Asana

تحديد النقاط الرئيسية في المشروع لتتبع تقدم الحالة العامة للمشروع

إنشاء حقول مخصصة لإعداد تقارير أكثر تحديداً بناءً على احتياجات مشروعك

إنشاء تقارير حالة مفصلة مع مرشحات مخصصة

قيود أسانا

أبلغ المستخدمون عن مواطن الخلل في لصق النص في المهام

يمكن تحسين ميزات إعداد التقارير، على سبيل المثال، من خلال تضمين طرق لرؤية إنتاجية الفريق بالساعات

تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد مبتدئ: 8.50 دولار/مستخدم شهريًا

8.50 دولار/مستخدم شهريًا متقدم: 19.21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19.21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

_ أحببت القدرة على فصل المهام بين أقسام متعددة ثم المهام الفرعية داخل القسم نفسه. لقد استخدمت كلاً من Asana و ClickUp، وشعرت أن Asana كان لديه واجهة مستخدم أضعف ولم يكن بديهيًا أو سهل التعلم مراجعة Capterra 4. Monday.com (الأفضل لتتبع حالة المشاريع التعاونية)

عبر Monday.com استخدمت Monday.com لإنشاء تدفقات العمل ولوحات المعلومات أثناء التعاون مع فرق متعددة. يجعل سير العمل القابل للتخصيص والواجهة المرئية منه مثاليًا للمشاريع التعاونية مع تقارير الحالة الديناميكية.

تتبع الحالة المرئية بديهي، وتتكامل الأداة بشكل جيد مع التطبيقات الأكثر استخدامًا، مثل Slack وGoogle Workspace.

Monday.com أفضل الميزات

تصور عبء عمل الفريق للتأكد من أن تقارير الحالة تعكس قدرة الفريق

مشاركة الملفات والتعليق ووضع علامات على أعضاء الفريق مباشرةً في المهام

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لاحتياجات تتبع الحالة المحددة

أتمتة تحديثات حالة المهام والإشعارات لتوفير الوقت

قيود يوم الاثنين

ميزات محدودة لإدارة البيانات مقارنة بأدوات مثل ClickUp

يمكن أن تصبح مكلفة للفرق الكبيرة

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا المعيار: 14 دولارًا/مقعد شهريًا

14 دولارًا/مقعد شهريًا المحترف : 24 دولار/مقعد شهرياً

: 24 دولار/مقعد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

5. Airtable (الأفضل لتصور بيانات المشروع وتقارير الحالة في واجهة منخفضة التعليمات البرمجية)

عبر الجدول الجوي يجمع Airtable بين وظائف جداول البيانات وقوة قاعدة البيانات العلائقية، مما يوفر طريقة فريدة لإدارة بيانات المشروع وتتبع حالة المهام.

لقد جربت هذه المنصة لتنفيذ حالة RAG تتبع وتخصيص العديد من تنسيقات تقارير الحالة. يتيح لك بسهولة إنشاء شبكة أو تقويم أو كانبان أو طريقة عرض كانبان أو معرض لتصور حالة المشروع.

Airtable أفضل الميزات

تخصيص الجداول لتتبع تفاصيل المشروع بطرق تناسب سير عملك، وهو مثالي للفرق التي تتعامل مع المشاريع الغنية بالبيانات

استخدم عمليات التكامل لربط Airtable بأدوات مثل Slack وDropbox وتقويم Google لإدارة المشروع بشكل متماسك وآلي

استخدم قوالب تتبع الحالة لتلائم أي نوع من المشاريع، مما يساعدك على العمل بشكل أسرع

استخدم الصيغ لحساب تحديثات الحالة تلقائياً عند تحديث البيانات

قيود #### قيود Airtable

يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين غير المعتادين على هياكل قواعد البيانات

تسعير Airtable

مجاناً

الفريق: 24 دولارًا/مقعد شهريًا

24 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 54 دولارًا/مقعد شهريًا

54 دولارًا/مقعد شهريًا مقياس الشركات: أسعار مخصصة

#

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. Basecamp (الأفضل للاتصالات البسيطة للمشروع وفريق العمل)

عبر Basecamp Basecamp هو أداة مباشرة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط تواصل الفريق.

وهي تتضمن ميزة "مخططات التل" المميزة التي تسمح للفرق بتحديث وتتبع تقدم المشروع بشكل بديهي. ويستخدمها أعضاء الفريق لسحب نطاقات المشروع إلى موضعها، مما يمثل حالة العمل بشكل مرئي.

وهذا يمنح المديرين عرضًا قويًا من الدرجة الثانية يُظهر الحالة الحالية لكل مهمة وكيفية تقدم العمل وتطوره على مدار مدة المشروع.

Basecamp أفضل الميزات

استخدام لوحات الرسائل المركزية للحفاظ على تنظيم المناقشات وإتاحتها للفريق بأكمله

مشاركة الملفات والمستندات في مساحة تعاونية واحدة لتتبع الحالة بسلاسة

الاستفادة من دردشة الفريق المدمجة لتوصيل تحديثات الحالة في الوقت الفعلي

قم بإعداد عمليات تسجيل الوصول التلقائية اليومية أو الأسبوعية لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بحالة المشروع

قيود Basecamp

يرى بعض المستخدمين أن العرض الافتراضي غير جذاب ويصعب تغييره

تسعير باسيكامب

تجربة مجانية

بازكامب بلس: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات برنامج Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

🧠حقيقة ممتعة: تم تطوير Basecamp في البداية كأداة داخلية ل 37 إشارة لإدارة المشاريع والعملاء.

7. Smartsheet (الأفضل لتتبع حالة المشروع القائم على جداول البيانات)

عبر ورقة ذكية 👀 هل تعلم؟ يؤثر عدم الوصول إلى المعلومات الضرورية سلبًا على معنويات 88% من الموظفين .

يجمع Smartsheet بين الإلمام بجدول البيانات وإمكانيات إدارة المشاريع.

وتتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تقارير حالة متطورة مع أعمدة متعددة لتتبع المبادرات والملكية والتقدم والملاحظات السياقية. يمكن للفرق الاستفادة من ربط الخلايا لسحب البيانات تلقائيًا من أوراق تتبع المشروع الحالية، مما يقلل من الجهد اليدوي لإعداد التقارير.

أفضل ميزات Smartsheet

إنشاء تقارير حالة المشروع استنادًا إلى بيانات المشروع للحصول على تحديثات دقيقة للحالة

تصور تقدم المهام وحالتها باستخدام مخططات بنمط Gantt

توصيل Smartsheet بأدوات مثل Microsoft Office وGoogle Workspace للتعاون السلس

قيود Smartsheet

خيارات تصميم محدودة للوحة المعلومات

منحنى تعليمي أعلى مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### سمارتشيت

المحترف: 12 دولار/عضو شهريًا

12 دولار/عضو شهريًا الشركات: 24 دولار/عضو شهريًا

24 دولار/عضو شهريًا المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إدارة العمل المتقدمة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سمارتسفت #### تقييمات ومراجعات سمارتسفت

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Smartsheet؟

Smartsheet يجعل من الممكن تخطيط العمل وتتبعه وأتمتته وتنفيذه وإعداد التقارير عنه في الوقت الفعلي. يعجبني أن Smartsheet يتمتع بإمكانية تكامل قوية مدعومة تساعد في الاتصال بمجموعة كبيرة من التطبيقات الخارجية مثل Okta و Tableau و Google Calendar وما إلى ذلك مراجعة Capterra اقرأ أيضًا: Smartsheet مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟ 8. Wrike (الأفضل لتخطيط المشاريع المعقدة وتتبعها)

عبر وريك برنامج متقدم لإدارة المشاريع، يأتي Wrike مزوداً بإمكانيات تتبع مدمجة وإعداد تقارير عالية الدقة عن الحالة. وهو مصمم لمساعدة الفرق في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية.

يوفر النظام الأساسي طرقاً متعددة لتصور البيانات، بما في ذلك المخططات الدائرية والرسوم البيانية وتدفقات الأنشطة الديناميكية التي تعرض المهام ومراحل المشروع بشكل زمني. يمكنك أيضًا تحليل الاتجاهات المستندة إلى الوقت حسب الشهر أو الربع أو السنة، مما يساعد الفرق على قياس مسار المشروع واكتشاف المشكلات المحتملة مبكرًا.

أفضل ميزات Wrike

تخصيص طرق العرض ومساحات العمل لتعكس احتياجات فرقك من خلال التصور بزاوية 360 درجة

أتمتة مهام سير العمل، بما في ذلك الموافقات ونماذج الطلبات والمخططات، بحيث يمكن للفرق التركيز على العمل الأكثر قيمة

يمكنك الوصول إلى الرؤى الفورية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي التي تدعم القرارات القائمة على البيانات والقيادة الرشيقة

قيود Wrike

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بالأدوات الأخرى في هذه القائمة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 24.80 دولار/مستخدم شهريًا

24.80 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

طبقت Wrike لوحة تحكم تسمح لنا بخلق شفافية أفضل. هذه الشفافية ليست فقط لفريق البرنامج ولكن أيضًا للأشخاص خارج برنامجنا. لقد قمنا بتطبيق قراءة أسبوعية تذهب إلى العديد من أصحاب المصلحة للمساعدة في إبقاء الجميع على اطلاع على التقدم الذي نحرزه في محفظة مشاريعنا مراجعة G2 9. Notion (الأفضل لإدارة المعرفة وتتبع الحالة على منصة واحدة)

عبر فكرة لقد وجدتُ أن Notion متعدد الاستخدامات وقيّم للغاية للفرق التي تتطلع إلى دمج تحديثات حالة المشروع مع وثائق الفريق في مكان واحد.

تتيح خاصية الحالة في Notion إمكانية التتبع الدقيق، مما يمنع المزالق الشائعة للإبلاغ غير المتسق عن الحالة. ويمنع النظام أعضاء الفريق من إنشاء فئات حالة غير محددة، مما يضمن التواصل الموحد.

يمكنك إضافة حقول مخصصة مثل معالم المشروع والتحديات والخطوات التالية، مما يؤدي إلى إنشاء تقارير حالة شاملة توفر رؤى عميقة حول تقدم المشروع.

أفضل الميزات #### Notion

تتبع المهام باستخدام قواعد البيانات التي يمكن تخصيصها لعرض البيانات في قوائم أو تقاويم أو لوحات

استخدم مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لأنواع مختلفة من المستندات، مثل المقالات وتقارير حالة المشروع والعروض التقديمية

ربط تقارير الحالة بمستندات المشروع لسهولة الرجوع إليها

قيود مفهوم

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى إصدار غير متصل بالإنترنت

لا يتناسب بشكل جيد مع المشاريع المعقدة متعددة الوظائف

تسعير برنامج Notion

مجاناً

بالإضافة: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الأساسي: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا مؤسسة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص نوتيشن AI: إضافة مقابل 10 دولارات/عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات نوتشن

G2: 4.7/5 (أكثر من 5500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

10. مشاريع زوهو (الأفضل لإدارة المشاريع المخصصة بأسعار معقولة مع تقارير متقدمة)

عبر مشاريع زوهو يوفر Zoho Projects لوحات معلومات قابلة للتخصيص تتيح لمديري المشاريع والفرق الحصول بسرعة على نظرة عامة على حالة المشروع وتقدم المهام ومؤشرات الأداء الرئيسية المختارة.

ويتضمن نظام إعداد التقارير في المنصة ميزات مبتكرة مثل مخططات جانت التسلسل الزمني والرسوم البيانية لاستخدام الموارد وتقارير التباين التي تساعد الفرق على فهم مسار المشروع والمخاطر المحتملة. يمكن للمستخدمين بسهولة تقسيم بيانات المشروع إلى شرائح ومكعبات، وإنشاء تصورات ثاقبة دون الحاجة إلى خبرة فنية.

أفضل ميزات Zoho Projects

التأكد من أن تقارير الحالة تعكس أحدث المعلومات مع تحديثات في الوقت الفعلي

تتبّع حالة المهام الفردية والمراحل الرئيسية والتبعيات بسهولة، مما يوضح حالة المشروع في أي وقت

إنشاء تقارير مفصلة عن حالة المشروع تسلط الضوء على التقدم المحرز في المشروع إلى جانب رؤى حول تخصيص الموارد والوقت المستغرق واستخدام الميزانية

إنشاء تقارير الحالة وإرسالها تلقائيًا بناءً على فترات زمنية محددة مسبقًا (على سبيل المثال، يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا)

قيود Zoho Projects

تغيب العديد من الميزات الأساسية في هذه الأداة، مثل فرز أعمدة عرض الجدول، والتصفية على أعمدة متعددة، وتعبئة حقول المهام تلقائيًا

تسعير Zoho Projects

مجانًا

الأقساط: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا المؤسسات: 10 دولارات شهرياً

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Projects؟

_ تحتاج الشركات الصغيرة إلى تتبع كل مشروع على حدة على المستوى الجزئي، ويوفر Zoho Projects طريقة سهلة الاستخدام للقيام بذلك. واجهة المستخدم والإعدادات معقدة للغاية، وكان من الجيد أن يكون هناك دروس واضحة على اليوتيوب أو ذكاء اصطناعي يمكنه إعداد المهام لك مراجعة Capterra 11. جيرا (الأفضل للفرق الرشيقة وتتبع المشكلات)

عبر جيرا تحظى Jira من Atlassian's Jira بشعبية كبيرة بين فرق Agile، خاصةً لمشاريع تطوير البرمجيات. وهو يوفر تتبعًا تفصيليًا لحالة المهام، وسباقات السرعة، والمشكلات.

على الرغم من أن ClickUp يقوم بعمل أفضل هنا، إلا أنني ما زلت أحب مجموعة متنوعة من التقارير المضمنة التي يقدمها، بما في ذلك مخططات الإنهاء، ومخططات السرعة، وتقارير العدو السريع التي ستجدها فرق أجايل مفيدة للغاية.

جيرا أفضل الميزات

إنشاء تقارير مخصصة يمكن حفظها أو مشاركتها أو إضافتها إلى لوحات المعلومات

تتبّع الأخطاء والمهام والتحسينات مع خيارات تقارير مفصّلة عن المشروع من أجل الرؤية

استخدم نظام التصفية القوي لإنشاء استعلامات مخصصة باستخدام JQL، والتي يمكنها سحب بيانات محددة لتقارير الحالة

قيود Jira

يمكن أن يكون إعداده واستخدامه معقدًا بالنسبة للفرق التي لا تستخدم البرمجيات

أبلغ بعض المستخدمين عن انخفاض السرعة خلال ساعات ذروة العمل

تسعير جيرا

مجاني

عادية 7.53 دولار/مستخدم شهريًا

7.53 دولار/مستخدم شهريًا قسط 13.53 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

13.53 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15000 تقييم)

12. إدارة محفظة مشاريع مايكروسوفت (الأفضل لتتبع حالة محفظة المشاريع على نطاق واسع)

عبر إدارة محفظة مشاريع مايكروسوفتمدخل تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لبرنامج Microsoft Project PPM في قدرته على مساعدتك في إدارة محافظ كاملة من المشاريع. حيث يمكن لمديري المحافظ عرض حالة جميع المشاريع داخل المحفظة، وتحديد أولوياتها بناءً على الأهداف الاستراتيجية، وتعديل الموارد والجداول الزمنية لضمان تحقيق نتائج ناجحة.

وهذا مفيد بشكل خاص للقيادة العليا وأصحاب المصلحة الذين يجب عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد أولويات المشاريع.

أفضل ميزات إدارة محفظة مشاريع Microsoft Project Portfolio Management

تتبع الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات باستخدام مخططات جانت القابلة للتخصيص

تخصيص الموارد عبر المشاريع وتتبع الاستخدام من أجل تخطيط أفضل للفريق

استخدام Power BI لإعداد التقارير والتحليلات الديناميكية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

قيود إدارة محفظة مشاريع Microsoft Project Portfolio Management

وجد بعض المستخدمين أنها ثقيلة جداً من حيث الميزات (وبالتالي معقدة) بالنسبة للمشاريع الأصغر حجماً وسير العمل الأبسط

أكثر تكلفة من غيرها أدوات إدارة المشاريع تسعير إدارة محفظة مشاريع مايكروسوفت

خطة المخطط 1: 10 دولارات شهريًا 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا 10 دولارات شهريًا المُخطِّط وخطة المشروع 3: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر المُخطِّط وخطة المشروع 5: 55 دولاراً شهرياً

55 دولاراً شهرياً مشروع قياسي: 679.99 دولارًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة)

679.99 دولارًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة) المشروع الاحترافي: 1,129.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة)

1,129.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة) خادم المشروع: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إدارة محفظة مايكروسوفت بروجكت بورتفوليوشنل مانجمنت

G2: 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل مايكروسوفت بروجكت والمنافسين (مجاني ومدفوع!)

13. Hive (الأفضل للتحديثات في الوقت الفعلي والتعاون الجماعي)

عبر خلية النحل على الرغم من أن Hive أداة إدارة مشاريع متعددة الاستخدامات تقدم خيارات تخصيص متنوعة وميزات تعاون، إلا أنني أحببت أكثر ما أعجبني في إعداد التقارير التلقائية.

يمكن أن تتضمن التقارير التلقائية تقدم المهام، وصحة المشروع، وأداء الفريق، والمواعيد النهائية القادمة. يمكنك أيضًا جدولة تحديثات منتظمة لإرسالها إلى أصحاب المصلحة، مما يوفر الوقت في تتبع الحالة.

Hive أفضل الميزات

اختر من بين طرق عرض كانبان وجانت والتقويم والجدول لتنظيم المشاريع بناءً على احتياجات الفريق

تعاون مباشرةً داخل المهام والمشاريع للحفاظ على مركزية التواصل

استخدم ميزة تتبع الوقت لإنشاء تقارير الحالة التي توفر رؤى حول تخصيص الموارد، والوقت المستغرق في المهام، وكفاءة المشروع بشكل عام

الاستفادة من تعليقات المهام وحلقات التعليقات لتقديم تحديثات ومشاركة الرؤى مباشرةً داخل المشروع

حدود #### Hive

يمكن أن يكون التبديل بين طرق عرض الجدول الزمني أمرًا صعبًا

تسعير #### Hive

مجانًا: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد البداية: 1.50 دولار/مستخدم شهريًا

1.50 دولار/مستخدم شهريًا الفرق: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hive؟

من السهل الوصول إليه لأنه متوافق مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل. عندما أبدأ مشاريع جديدة، يمكنني تتبع المشاريع الجارية. أما الجوانب المفضلة لديّ فهي تقسيم المشاريع حسب المراحل، والجدول الزمني القابل للتخصيص، والقدرة على وضع الميزانية/الجدولة الزمنية، ووضع إطار عمل محدد. وتساعدني التسميات والألوان على تخصيص مراحل المشروع وإبرازها للحصول على نظرة عامة وتحكم أفضل. مراجعة Capterra 14. Plecto (الأفضل لتصور البيانات في الوقت الحقيقي لتتبع الحالة)

عبر يرجى الاستفسارقيراطo بالنسبة للفرق التي تسعى إلى تعزيز المشاركة والتحفيز من خلال شفافية البيانات، تتخصص Plecto في إنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي تعرض حالة المشروع.

بالإضافة إلى التقارير التقليدية، تدمج Plecto عناصر التلعيب مثل إشعارات الأداء المباشر، وميزات التتبع التنافسي، والتقدير في الوقت الفعلي. يحول هذا النهج إعداد التقارير من مهمة عادية إلى أداة تفاعلية تحفيزية تحفز الأداء التنظيمي.

أفضل ميزات Plecto

تصوّر بيانات أداء الفريق في الوقت الفعلي، مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات إعداد التقارير

إنشاء عناصر واجهة مستخدم لتتبع حالات مشاريع محددة

الاتصال بأدوات أخرى مثل Salesforce و HubSpot وجداول بيانات Google لتحقيق تكامل سلس للبيانات

قيود Plecto

قد لا يكون مثاليًا لمهام إدارة المشاريع التقليدية

تسعير #### تسعير Plecto

متوسط: 230 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

230 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) كبير : 360 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 360 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Plecto

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

15. Geckoboard (الأفضل لتصور حالة المشروع بلوحات معلومات قابلة للتخصيص)

عبر جيكوبورد تم تصميم Geckoboard لإعداد التقارير في الوقت الفعلي وتصور البيانات. فهو يحول تتبع البيانات من خلال توفير السياق من خلال الأهداف ومؤشرات الحالة والتحديثات في الوقت الفعلي.

إنه مثالي للمديرين الذين يحتاجون إلى لقطات سريعة للمقاييس الرئيسية ويعمل بشكل جيد للفرق التي تركز على دعم العملاء والمبيعات والوظائف الأخرى التي تعتمد على الأداء.

Geckoboard أفضل الميزات

عرض البيانات في الوقت الفعلي من مصادر متعددة، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع دائم على المقاييس المهمة

إنشاء مخططات ولوحات تحكم مخصصة لتناسب احتياجات فريقك الخاصة بتتبع البيانات

التكامل بسهولة مع أدوات أخرى مثل Slack وGoogle Analytics وZendesk لإعداد تقارير مركزية

قيود Geckoboard

لديه قدرات محدودة في إدارة المشاريع

تسعير #### تسعير جيكو بورد

أساسي: 55 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

55 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المحترف: 219 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

219 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Geckoboard

G2: 4.3/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Geckoboard؟

هذه طريقة رائعة لمشاركة مؤشرات الأداء الرئيسية مع فريقك بطريقة مرئية مبهجة. أسهل طريقة لإنشاء لوحات معلومات ذات مغزى وفعالة في نفس الوقت مراجعة G2 اختيار أفضل أداة لإعداد تقارير الحالة

أهم أولويات عملي هي مراقبة تقدم المشروع بالنسبة لعملياتنا التحريرية وضمان التواصل السلس بين فريق العمل. بعد تقييم كل هذه الأدوات، تظل أداة ClickUp هي أفضل ما أوصي به.

تتيح لك ClickUp لوحات المعلومات إنشاء تقارير مخصصة مع بطاقات مخصصة لتقدم المهام وعبء العمل وتتبع الوقت وغير ذلك، بينما تتيح الأهداف للفرق تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية والتقدم المحرز بطريقة منظمة، مما يجعل الجميع متوافقين مع أولويات الشركة. ما الذي يجعل ClickUp مختلفًا هو قدراته الشاملة لإدارة المشاريع. يمكن أن يتكيف مع أنواع متعددة من المشاريع، ويتناسب مع جميع أحجام المشاريع والمؤسسات، ولا يحتاج منك تعديل سير العمل الحالي.

كما أن قدرته على دمج ميزات إدارة المشاريع المختلفة في نظام أساسي واحد يجعله لا يقدر بثمن لأي شخص يتطلع إلى تحسين شفافية المشروع وإعداد التقارير.

إذاً، لماذا الانتظار؟ جرّب ClickUp مجانًا واستبدل أدواتك المبعثرة بحل واحد وفعال لإدارة المشاريع.