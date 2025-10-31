ما هو الاختبار الاستكشافي؟ دليل وتقنيات وأدوات

تتبع معظم الاختبارات نصوصًا مكتوبة. انقر هنا، وأدخل هذا، وتحقق من ذلك. الأمر يمكن التنبؤ به — إلى أن يظهر خطأ لم تكن متوقعًا.

الاختبار الاستكشافي يتخلص من النص المكتوب. أنت تختبر بينما تتعلم، وتتبع الخيوط التي تظهر أمامك. وجدت شيئًا غريبًا؟ تابعه. لاحظت نمطًا معينًا؟ ابحث أعمق.

يجمع هذا النهج بين التحقيق والحدس، ويكشف عن المشكلات التي تغفلها حالات الاختبار المحددة مسبقًا.

في هذه المدونة، سنشرح ما هو الاختبار الاستكشافي، ونستعرض التقنيات الرئيسية، ونسلط الضوء على الأدوات التي تجعل العملية أكثر سلاسة، بدءًا من ClickUp.

ما هو الاختبار الاستكشافي؟

الاختبار الاستكشافي هو نهج عملي وتكيفي حيث يتعلم المختبرون بشكل نشط عن المنتج أثناء اختباره.

لا يوجد نص محدد يجب اتباعه. أنت تعتمد على فهمك للنظام، وتتخذ قرارات سريعة، وتستجيب لما يظهره لك المنتج في الوقت الفعلي.

يعمل هذا النهج بشكل جيد عندما تتغير الأمور بسرعة أو عندما لا تكون المتطلبات محددة بالكامل. يمكنك التحقيق وطرح أسئلة أفضل والتركيز على كيفية عمل المنتج. تصبح كل جلسة مزيجًا من التفكير والملاحظة والاكتشاف.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إدخال مصطلح الاختبار الاستكشافي إلى الممارسة السائدة في الثمانينيات والتسعينيات من قبل مختبر البرمجيات والمؤلف Cem Kaner. ركز نهجه على التعلم والتحقيق والقدرة على التكيف أثناء جلسات الاختبار.

الاختبار الاستكشافي مقابل الاختبار النصي

يحل الاختبار الاستكشافي والاختبار النصي مشكلات مختلفة. أحدهما يوفر الهيكل، والآخر يوفر السرعة.

فيما يلي تحليل واضح لنوعي اختبار البرمجيات:

الجانب الاختبار الاستكشافي الاختبار النصي النهج استقصائي ومرن منظم وقابل للتكرار تصميم الاختبار تم إنشاؤه على الفور بناءً على التعلم محدد مسبقًا قبل بدء الاختبار دور المختبر يفكر ويقرر ويتكيف في الوقت الفعلي يتبع تسلسلًا ثابتًا من الخطوات الأفضل لـ العثور على الحالات الاستثنائية والمشكلات غير المعروفة تأكيد الوظائف المعروفة التوثيق الملاحظات والرؤى التي تم تسجيلها أثناء الاختبار حالات الاختبار موثقة بالكامل مسبقًا الاستثمار في الوقت أقل قدر من التحضير، والمزيد من الوقت المخصص للاختبار الفعلي جهد كبير مسبق لإنشاء حالات الاختبار وصيانتها

🔍 هل تعلم؟ كانت بعض أقدم تقارير الأخطاء في التاريخ استكشافية بطبيعتها. لم يتم اكتشاف الحالة الشهيرة التي حدثت عام 1947 عندما عُثر على فراشة حقيقية في كمبيوتر Harvard Mark II من خلال برنامج نصي. كان المشغلون يراقبون يدويًا السلوك غير المنتظم وفتحوا الجهاز للتحقيق في الأمر.

فوائد الاختبار الاستكشافي

يوفر الاختبار الاستكشافي للفرق المرونة اللازمة للتحرك بسرعة دون المساس بالجودة. فهو يوازن بين الحدس المتعلق بالمنتج والتحقيق في الوقت الفعلي، مما يساعد المختبرين على البقاء يقظين واكتشاف ما غالبًا ما يفوته الاختبار المكتوب.

إليك ما يقدمه هذا الاختبار:

يكشف الأخطاء الخفية التي لم يتم اكتشافها في الاختبارات المنظمة

يواكب دورات التطوير سريعة التغير

يسلط الضوء على قابلية الاستخدام والحالات الاستثنائية في سيناريوهات حقيقية

يشجع التفكير النقدي على التنفيذ الروتيني

يقلل من الوقت المستغرق في كتابة حالات الاختبار المحددة مسبقًا، على غرار الاختبار المخصص

يزيد التغطية دون الحاجة إلى مجموعات اختبار كبيرة

🧠 حقيقة ممتعة: لا تزال العديد من استوديوهات الألعاب تستخدم الاختبار الاستكشافي في المراحل المتأخرة من التطوير تحت اسم مختلف: اختبار اللعب. غالبًا ما يتم تزويد مختبري ضمان الجودة بنسخة شبه نهائية ويُطلب منهم تحديد أي مشكلات تنشأ عند تفاعلهم مع الأنظمة بطرق غير متوقعة.

🎥 في هذا الفيديو، ستتعلم كيفية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس جودة البرامج وأدائها بشكل حقيقي، وليس مجرد مقاييس زائفة. اكتشف كيف يمكن للبيانات الصحيحة أن تكشف عن أوجه القصور الخفية وتساعد الفرق على تعزيز عمليات الاختبار والتسليم.

تقنيات الاختبار الاستكشافي

فيما يلي أربع تقنيات تجعل الاختبار الاستكشافي أكثر فعالية وقابلية للتكرار. 🔁

1. الاختبار القائم على الجلسات

هذه هي عملية الاختبار الاستكشافي مع ضوابط أمان. قم بضبط المؤقت على 60-120 دقيقة واعطِ نفسك مهمة. شيء مثل "اختبر نظام تسجيل الدخول وانظر ما الذي يتعطل عندما يقوم المستخدمون بأشياء غريبة".

لجعله يعمل، عليك أن تظل مركزًا مع الاستمرار في اتباع حدسك. هل وجدت شيئًا مريبًا؟ اذهب للتحقيق. لكنك لن تقضي ثلاث ساعات في البحث عن أشياء غير مهمة لأن لديك هدفًا واضحًا وفترة زمنية محددة.

ما تفعله بالفعل: اكتب مهمتك قبل أن تبدأ

احتفظ بالملاحظات أثناء العمل (الأخطاء، الأسئلة، السلوكيات الغريبة)

توقف عندما ينتهي الوقت المحدد

راجع ما تعلمته

ستصبح ملاحظاتك ذهبية بالنسبة للشخص التالي الذي سيختبر هذا المجال. سيعرفون بالضبط ما قمت بتغطيته بالفعل وما بدا غير واضح.

✅ جربه مع ClickUp: يساعدك ClickUp Time Tracking على البقاء ضمن نافذة جلسة الاختبار من خلال السماح لك ببدء تشغيل المؤقت مباشرة على مهمتك. يمكنك تتبع المدة التي قضيتها في كل مهمة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. ابدأ في توقيت مهامك في ClickUp تتبع الوقت الذي تقضيه في الجلسات باستخدام ClickUp Time Tracking على سبيل المثال، إذا كنت تختبر نظام تسجيل الدخول لمدة 90 دقيقة، فابدأ تشغيل المؤقت في ClickUp، ودوّن ملاحظاتك في وصف المهمة أو في ClickUp Notepad، وتوقف عند انتهاء الجلسة. هذا يساعدك على الحفاظ على تركيزك وضمان استغلال وقتك بشكل فعال.

2. الاختبار الحر

هذا هو وضع الاستكشاف الخالص. بدون مؤقت، وبدون أهداف محددة. ما عليك سوى التعمق في البرنامج ومشاهدة ما سيحدث.

قد يبدو الأمر فوضوياً، لكن المختبرين الجيدين يطورون حساً سادساً للمشاكل. فهم ينجذبون بشكل طبيعي نحو الظروف الحدية وسيناريوهات الأخطاء وتلك اللحظات التي يتساءلون فيها "ماذا لو فعل المستخدم هذا؟".

متى يعمل بشكل أفضل: أنت تعرف المنتج جيدًا

لديك الوقت للاستكشاف دون ضغوط

تريد العثور على الحالات الشاذة التي لم يفكر فيها أحد

الجانب السلبي؟ قد تفوتك أشياء واضحة أثناء مطاردة المشكلات المثيرة للاهتمام.

✅ جربه مع ClickUp: يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك مع الصوت حتى تتمكن من التقاط الأخطاء والسلوك الغريب أثناء العمل. لنفترض أنك تجري اختبارًا استكشافيًا للوحة معلومات، وتختفي أداة التحليلات عند تغيير حجم الشاشة. اضغط على زر التسجيل، وعلق على ما تراه، وأرفق المقطع بمهمة الأخطاء في برنامج إدارة المشاريع Agile من ClickUp حتى لا يضطر مطورو البرامج إلى تخمين سبب العطل.

3. الاختبار الثنائي

شخصان، لوحة مفاتيح واحدة، قوة مضاعفة في اكتشاف الأخطاء. يقود أحدهما بينما يراقب الآخر ويطرح الأسئلة.

لماذا هو فعال للغاية: تساعدك وجهات النظر الجديدة على اكتشاف أشياء قد تفوتك لوحدك

المناقشات في الوقت الفعلي تؤدي إلى أفكار اختبار أفضل

مثالي لتدريب المختبرين الجدد

يمنع الرؤية الضيقة

يركز السائق على جعل الأمور تعمل. يكتشف المراقب مشكلات الاستخدام ويلاحظ التناقضات.

✅ جربه مع ClickUp: مع ClickUp Whiteboards، تحصل على مساحة مرئية مشتركة لتخطيط أفكار الاختبار ومخططات التدفق والحالات الاستثنائية قبل البدء في النقر. لنفترض أنكما تختبران معًا عملية تهيئة مستخدم جديد. تضع كل خطوة من خطوات التهيئة على السبورة البيضاء، ويضيف شريكك ملاحظات حول ما قد يحدث من أخطاء، ثم تقرران معًا من سيختبر ماذا. بعد ذلك، حوّل كل ملاحظة لاصقة إلى مهمة عند ظهور الأخطاء أو المتابعات.

4. الاختبار القائم على الجولات

فكر في هذه الطرق على أنها طرق مختلفة لتجربة برامجك، لكل منها تركيز محدد.

تشمل الجولات الشهيرة ما يلي: جولة المال: اكتشف جميع الميزات التي تدر المال

جولة إجرامية: حاول اختراق الأمن والقيام بأعمال سيئة

جولة تعريفية: احصل على نظرة عامة سريعة على الميزات الرئيسية

جولة قهرية: تحقق من كل التفاصيل والبيانات

تمنحك كل جولة منظورًا مختلفًا. تضمن جولة Money Tour أن ميزات الإيرادات تعمل بشكل جيد. جولة Criminal Tour تفكر مثل المخترق. جولة Landmark Tour مثالية لاختبار الدخان.

إليك الحيلة: يمكنك مزج الجولات ومطابقتها بناءً على ما يقلقك. نظام دفع جديد؟ قم بتشغيل جولة Money Tour و Criminal Tour. تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم؟ جرب جولة Landmark Tour أولاً.

✅ جربه مع ClickUp: تتيح لك قوائم مهام ClickUp تقسيم مهمة الاختبار إلى خطوات مركزة حتى تتمكن من تتبع الأجزاء التي أكملتها بالضبط من كل جولة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بجولة جنائية على تدفق الدفع الجديد، فقد تتضمن قائمة المراجعة الخاصة بك خطوات مثل "محاولة الدفع غير الصالح" و"تجاوز حقل القسيمة" و"التلاعب بعنوان URL". أثناء قيامك بكل خطوة، قم بوضع علامة عليها واترك ملاحظات أسفل عنصر قائمة المراجعة إذا بدا أن هناك أي شيء غير صحيح.

مثال على الاختبار الاستكشافي (مع سيناريو)

لنفترض أنك تختبر عملية الدفع في تطبيق لتوصيل الطعام.

جلستك الاستكشافية: 90 دقيقة من الاختبار "ترتيب المشكلات عند حدوثها"

الاختبار 1: انقطاع الاتصال أثناء الدفع

تقوم بتقديم طلب بقيمة 25 دولارًا. بمجرد الضغط على "ادفع الآن"، تقوم بإيقاف تشغيل شبكة WiFi لمحاكاة انقطاع الاتصال. عند إعادة الاتصال، تجد طلبين متطابقين في سلة التسوق. لم تقم التطبيق بمسح المحاولة الأولى.

🐞 تم العثور على خطأ: تكرار الطلبات عند فشل الشبكة أثناء الدفع

الاختبار 2: الطلبات في ساعات الذروة

تقوم بالطلب خلال وقت الذروة في العشاء (7 مساءً). يظهر التطبيق "وقت التسليم 25 دقيقة"، لكنك تلاحظ أن قائمة المطاعم تتغير باستمرار. تقوم بالتقاط صورة للشاشة - يبدو أنها غير صحيحة لاحقًا، ولا تزال ترى "25 دقيقة" بينما يحاول التطبيق بهدوء مطاعم مختلفة.

🐞 تم العثور على خطأ: تقديرات تسليم مضللة خلال فترات الطلب المرتفع

الاختبار 3: تغيير العنوان بعد الدفع

تدرك أنك أدخلت عنوانك القديم بعد الدفع. تحاول تحديثه في التطبيق وتظهر لك رسالة خطأ. يتعطل التطبيق، ولكن تم بالفعل خصم المبلغ من بطاقتك.

🐞 تم العثور على خطأ: تمت معالجة الدفع، ولكن الطلب فشل عند تغيير العنوان

📊 النتائج: تم اكتشاف ثلاثة أخطاء فنية خطيرة في غضون 90 دقيقة من شأنها أن تسبب إحباطًا حقيقيًا للعملاء وخسارة محتملة في الإيرادات. لم تغطي حالات الاختبار العادية هذه السيناريوهات أبدًا لأنها ركزت على المسار السعيد.

يتحرك الاختبار الاستكشافي بسرعة. تحتاج إلى تتبع أفكارك وتسجيل الأخطاء والمتابعة قبل أن يضيع السياق. تساعدك الأدوات المناسبة على التقاط ما يهم والحفاظ على ارتباط عمل الاختبار بعملية تطوير المنتج الأكبر.

إليك بعض الخيارات. 🗂️

1. ClickUp

يدعم ClickUp لفرق البرمجيات تنفيذ الاختبار الاستكشافي في كل خطوة، من تدوين الملاحظات وتتبع الأخطاء إلى المتابعة وإعداد التقارير.

التقط ملاحظات مفصلة أثناء الاختبار

قم بتحديث مستندات ClickUp أثناء العمل، باستخدام العناوين لتنظيم النتائج

يوفر لك ClickUp Docs مساحة نظيفة لتدوين ملاحظاتك أثناء جلسة الاختبار. استخدم العناوين والتعليقات التوضيحية وقوائم المراجعة لتنظيم ملاحظاتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تختبر تطبيق حجز فنادق، يمكنك تسجيل أن عوامل تصفية البحث تعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولكنها لا تعمل على الأجهزة المحمولة، وتدوين تأخير في شاشة الدفع، وتسليط الضوء على أن علامة التبويب "حجوزاتي" يتم تحميلها بشكل صحيح. يبقى المستند داخل مجلد الاختبار الخاص بك حتى يتمكن فريقك من العثور عليه بسهولة لاحقًا.

إنشاء مهام الأخطاء

أنشئ مهام ClickUp من جلسة الاختبار لتسجيل الأخطاء على الفور

تساعد مهام ClickUp في إصلاح الأخطاء. أضف جميع التفاصيل الأساسية — لقطات الشاشة، والخطوات اللازمة لإعادة إنتاج الخطأ، ومعلومات الجهاز — على الفور حتى لا يفوتك أي شيء.

لنفترض أنك عثرت على خطأ يتسبب في تعطل تقويم تسجيل الدخول على نظام iOS. قم بإنشاء مهمة مباشرة من مستند الاختبار، وقم بتعيينها إلى مطور الأجهزة المحمولة، وقم بتمييزها ضمن السباق الحالي.

⚙️ مكافأة: اكتشف كيف يغير ClickUp قواعد اللعبة لفرق البرمجيات حول العالم.

إعادة استخدام تنسيقات الإبلاغ عن الأخطاء المنظمة

استخدم قوالب مهام ClickUp لاتباع هيكل واضح لتسجيل الأخطاء

تسهل قوالب مهام ClickUp تسجيل الأخطاء بتنسيق متسق. يمكن أن تتضمن القوالب حقولًا مثل البيئة والخطورة ومنطقة الاختبار ولقطات الشاشة.

على سبيل المثال، إذا كنت تختبر تدفقات التسجيل بشكل متكرر، فاستخدم نموذجًا يتضمن حقولًا مثل "خطوات إعادة الإنتاج" و"النتائج المتوقعة مقابل النتائج الفعلية" و"معلومات المتصفح". هذا يوفر الوقت ويمنع فقدان التفاصيل الأساسية.

حافظ على ربط الأخطاء بالعمل الصحيح

تتيح لك علاقات المهام في ClickUp ربط الأخطاء بالميزات أو خطط الاختبار أو التقارير السابقة. وهذا يساعد فريقك على تحديد المهام ذات الصلة وتجنب تكرار العمل.

اربط الأخطاء والميزات باستخدام علاقات المهام في ClickUp لتحسين إمكانية التتبع

إذا كنت تختبر برنامج ولاء جديدًا ووجدت مشكلات في عدم مزامنة المكافآت، فقم بربط كل خطأ بمهمة ميزة الولاء الرئيسية. الآن، يمكن لمديري المشاريع والمطورين رؤية ما كشفه الاختبار.

📮ClickUp Insight: عندما تتراكم المهام غير المرئية، تكون العواقب حقيقية: 14٪ من الموظفين يقولون إن ذلك يجعل التركيز على عملهم الرئيسي "أصعب"، و 21٪ يشعرون بالتباطؤ والضغط الإضافي. هذا العبء الصامت ليس مجرد إزعاج، بل هو تهديد مباشر لأداء الفريق ورفاهيته. مع ClickUp Brain، لا تظل الأعمال المخفية مخفية لفترة طويلة. يمكنه الكشف تلقائيًا عن المهام المتأخرة أو غير المخصصة أو المتوقفة، مما يسمح للفرق باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم المشكلات. دع ClickUp AI يتولى المهام الصعبة، حتى يتمكن فريقك من أداء عمله على أفضل وجه.

شاهد الصورة الكاملة في مكان واحد

تتبع الأخطاء وحالة الاختبار وحجم عمل الفريق في لوحات معلومات ClickUp

تمنحك لوحات معلومات ClickUp نظرة سريعة على تقدم الاختبار والأخطاء المفتوحة والاتجاهات. يمكنك تتبع المقاييس مثل تغطية الاختبار وخطورة الأخطاء وحجم العمل.

إذا كان فريقك يختبر إعادة تصميم، فقم بإنشاء لوحة معلومات توضح الميزات التي تم الانتهاء منها، والأخطاء التي لا تزال مفتوحة، ومن يعمل على ماذا. هذا يحافظ على التنسيق بين ضمان الجودة ومديري المشاريع والمهندسين.

دع الذكاء الاصطناعي يتولى الأعمال الروتينية

وأخيرًا، يدعم ClickUp Brain جلسات الاختبار من خلال تلخيص ملاحظاتك وتحويل النتائج إلى مهام وتقسيم العمل إلى مهام فرعية.

لخص الاختبارات وقم بإنشاء متابعات تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، بعد جلسة حول نظام إحالة جديد، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص ما تم اختباره، واقتراح مواعيد نهائية بناءً على حجم العمل على الفريق، وإنشاء مهام فرعية مثل "إصلاح التحقق من صحة رمز الإحالة" أو "تحديث رسائل الخطأ".

كيف تعزز الذكاء الاصطناعي الاختبار الاستكشافي داخل ClickUp لا تعتمد ضمان الجودة الحديثة على الحدس فحسب، بل تعتمد أيضًا على رؤى الذكاء الاصطناعي. ClickUp Brain MAX يبحث في المستندات والمهام وتقارير الأخطاء لتحديد الأنماط أو المشكلات المتكررة يبحث في المستندات والمهام وتقارير الأخطاء لتحديد الأنماط أو المشكلات المتكررة

ClickUp AI Notetaker يلتقط ويلخص مناقشات الجلسات أو الاجتماعات القصيرة، ويُنشئ وثائق حية قابلة للبحث. يلتقط ويلخص مناقشات الجلسات أو الاجتماعات القصيرة، ويُنشئ وثائق حية قابلة للبحث.

ClickUp Answeres Agents يوفر سياقًا سريعًا: "اعرض لي جميع الأخطاء التي تم العثور عليها في تدفق الدفع الأسبوع الماضي"

يمكن لوكلاء ClickUp AI أتمتة المهام المتكررة، مثل وضع علامات على المشكلات حسب درجة خطورتها أو إخطار المطورين عند إعادة فتح خطأ ذي صلة. أتمتة المهام المتكررة، مثل وضع علامات على المشكلات حسب درجة خطورتها أو إخطار المطورين عند إعادة فتح خطأ ذي صلة. تساعد هذه الأدوات فرق ضمان الجودة على الانتقال من البحث عن الأخطاء بشكل تفاعلي إلى منع المشكلات بشكل استباقي.

قوالب تسرع العمل

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة الاختبار ClickUp لمراجعة جلسات الاختبار الاستكشافي.

يوفر نموذج إدارة الاختبار ClickUp لفريق ضمان الجودة لديك نقطة انطلاق قوية. يأتي مع حالات مسبقة الإنشاء، مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التقدم" و"جاهز للمراجعة"، إلى جانب حقول مخصصة لـنوع الاختبار والنتيجة المتوقعة.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة الأخطاء بسهولة باستخدام نموذج تتبع الأخطاء والمشكلات من ClickUp.

يحافظ قالب ClickUp لتتبع الأخطاء والمشكلات على تنظيم جميع تقارير الأخطاء وجعلها قابلة للتنفيذ.

يأتي مع قوائم جاهزة للاستخدام مثل الأخطاء المبلغ عنها والعيوب الرئيسية والقيود والحلول البديلة، بحيث يمكن لفريقك البدء مباشرة في تسجيل المشكلات وتصنيفها.

🧩 مجموعة قوالب ClickUp لضمان الجودة قالب الأفضل لـ يشمل نموذج تتبع الأخطاء والمشكلات تسجيل الأخطاء المركزي حقول معدة مسبقًا للخطورة والخطوات والمرفقات نموذج قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم تتبع UAT والتحقق من صحة البيانات معايير القبول، سجلات النجاح/الفشل، التعليقات نموذج اختبار مصفوفة التتبع مواءمة المتطلبات مع الاختبار حالات الاختبار المرتبطة، وتعيين العيوب، وتتبع التغطية نموذج تخطيط سبرينت رشيق تكامل Sprint عرض حجم العمل، تتبع تسليم المهام إلى المطورين

أفضل الميزات

تدوين الملاحظات بشكل فعال أثناء الاختبارات الاستكشافية: استخدم Docs مع العناوين وقوائم المراجعة والتعليقات التوضيحية لتسجيل الملاحظات في سياقها.

إنشاء المهام مباشرة من جلسات الاختبار: حوّل الملاحظات إلى مهام أخطاء (مع لقطات شاشة ومعلومات الجهاز وما إلى ذلك) على الفور

قوالب أخطاء منظمة: قوالب مهام قابلة لإعادة الاستخدام لحقول متسقة مثل البيئة والخطورة ومنطقة الاختبار

التتبع ولوحات المعلومات: ربط الأخطاء بالميزات/خطط الاختبار؛ تعرض لوحات المعلومات التغطية والأخطاء المفتوحة وحجم العمل

الملخص بمساعدة الذكاء الاصطناعي: يمكن لـ Brain تلخيص ملاحظات جلسة الاختبار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

القيود

مجموعة الميزات الواسعة تعني منحنى تعلم أكثر حدة للفرق الجديدة على الأداة

قد يتطلب التخصيص المتقدم وقتًا للإعداد أو إدارة للحفاظ على سهولة التعامل مع الأمور.

الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (10,607 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. TestRail

يعمل TestRail بشكل جيد مع الفرق التي تجمع بين التخطيط المنظم للاختبار والاختبار الاستكشافي.

يمكنك وضع علامات على الجلسات وتسجيل الملاحظات وإنشاء تقارير توضح التغطية بمرور الوقت. وهو يدعم أنماط الاختبار المكتوبة وغير المكتوبة، مما يجعله مناسبًا للفرق التي تمارس إدارة المشاريع الرشيقة.

أفضل الميزات

حالات اختبار قوية ومنظمة، وإدارة مجموعة الاختبارات وتشغيلها لكل من الاختبارات المكتوبة والاختبارات الاستكشافية

تقارير مفصلة وإمكانية التتبع: ربط المتطلبات وحالات الاختبار وعمليات التشغيل والعيوب

نشر مرن: خيارات السحابة + المحلية (الخادم)

القيود

قد يركز أكثر على إدارة حالات الاختبار المنظمة بدلاً من الأساليب الاستكشافية البحتة.

غالبًا ما تعتمد الأسعار وبعض تفاصيل الميزات على عدد المستخدمين/نوع الترخيص.

الأسعار

السحابة الاحترافية: 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Enterprise Cloud: 71 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خادم محلي: يبدأ من 2499 دولارًا

التقييمات والمراجعات

G2: ~4. 4/5 (593 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (173 تقييمًا)

3. Xray و Zephyr

Xray و Zephyr هما مكونان إضافيان لضمان الجودة مدمجان في Jira. يساعدان الفرق المرنة على إدارة حالات الاختبار، وتسجيل الأخطاء كأخطاء Jira، وربط الاختبارات مباشرة بقصص المستخدمين.

إذا كان فريقك يستخدم Jira بالفعل ك أداة نشر مستمر، فيمكن أن تتناسب هذه الأدوات بسلاسة مع تدفق الاختبار المرن الخاص بك.

أفضل الميزات

تكامل أصلي مع Jira للفرق التي تستخدم Jira بالفعل للتطوير والنشر

قم بإدارة حالات الاختبار، وتسجيل الأخطاء كأخطاء Jira، وربط الاختبارات بقصص المستخدمين.

يسهل تدفقات الاختبار السريع

القيود

يجب أن تستثمر في نظام Jira البيئي؛ فقد يضيف ذلك تكلفة/رسوم ترخيص إضافية.

قد تكون ميزات الاختبار الاستكشافي أقل تطورًا مقارنة بالأدوات المصممة لضمان الجودة فقط.

الأسعار

تختلف أسعار الإضافات لـ Jira

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. BugHerd

BugHerd هو برنامج مرئي لتتبع الأخطاء في أعمال ضمان الجودة للواجهة الأمامية. يتيح للمختبرين وغير المختبرين على حد سواء الإبلاغ عن الأخطاء مباشرة على واجهة الموقع الإلكتروني باستخدام ملحق متصفح بسيط.

تعمل هذه الأداة بشكل جيد مع تطبيقات اختبار ضمان الجودة الحديثة، خاصة خلال المراحل المبكرة من التحقق من صحة التصميم.

أفضل الميزات:

تتبع الأخطاء المرئية: يمكن للمختبرين أو غير المختبرين النقر مباشرة على صفحة الويب لتسجيل الأخطاء مع السياق

يلتقط تلقائيًا التفاصيل الفنية (المتصفح ونظام التشغيل وعنوان URL) لكل خطأ يتم الإبلاغ عنه.

مفيد للتصميم المبكر/التحقق من تجربة المستخدم وجمع التعليقات من أصحاب المصلحة

القيود:

يركز بشكل أساسي على تتبع أخطاء الويب/واجهة المستخدم بدلاً من سير عمل إدارة الاختبار/ضمان الجودة الكامل.

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود في ميزات التصحيح الأعمق (على سبيل المثال، إعادة تشغيل الجلسة، والتقاط سجل وحدة التحكم).

الأسعار:

القياسي: 50 دولارًا شهريًا

الاستوديو: 80 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 150 دولارًا شهريًا

تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات

التقييمات والمراجعات:

G2: 4. 8/5 (158 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (65 تقييمًا)

5. PractiTest

PractiTest هو حل لإدارة الاختبارات يتكامل مع أدوات مثل Jira و GitHub و CI/CD pipelines. وهو مصمم لمنح المختبرين رؤية أوسع لكيفية توافق الاختبارات مع أهداف المنتج.

تعد أداة الاختبار السريعة مفيدة عندما تحتاج فرق ضمان الجودة إلى تحقيق التوازن بين استراتيجيات الاختبار الاستكشافي والرسمي والآلي.

أفضل الميزات:

منصة إدارة الاختبار الشاملة: حالات الاختبار، وعمليات التشغيل، والمشكلات، والمتطلبات، كل ذلك في مكان واحد.

إمكانية تتبع وتقارير قوية؛ يدعم سير العمل المرن/الهجين

التكامل مع Jira وخطوط أنابيب CI/CD وأدوات التطوير/الاختبار الأخرى

القيود:

يذكر بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعلم للإعداد/التكوين، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة.

قد تكون الأسعار/التراخيص أعلى مقارنة بأدوات ضمان الجودة الأبسط

الأسعار:

تبدأ خطة الفريق من 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أسعار مخصصة للفرق الكبيرة/المؤسسات

التقييمات والمراجعات:

G2: 4. 3/5 (223 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

أفضل الممارسات للاختبار الاستكشافي

تحتاج طرق الاختبار الاستكشافي الجيدة إلى هيكلية لضمان فعاليتها. إليك ما يفلح بالفعل. 🛠️

ضع مواثيق وأهداف واضحة

كل جلسة تحتاج إلى بيان مهمة. اكتب جملة واحدة تحدد محور تركيزك: "اختبار تدفق الدفع عندما يكون رصيد حسابات المستخدمين منخفضًا" أو "استكشاف التحقق من صحة النماذج باستخدام تنسيقات العناوين الدولية".

يعمل ميثاقك كبوصلة. 🧭

عندما يكتشف فريق الاختبار شيئًا مثيرًا للاهتمام، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد إجراء مزيد من التحقيق أو تدوينه لجلسة مستقبلية. بدون هذا المرجع، سيقضي المختبرون المتمرسون وقتًا ثمينًا في مشكلات ثانوية بينما يغفلون عن وظائف مهمة.

أفضل المواثيق هي تلك التي تحقق التوازن بين الخصوصية والمرونة. فهي توجهك نحو المجالات عالية المخاطر، ولكنها تسمح لك باتباع حدسك عندما يبدو هناك شيء مريب.

جلسات الاختبار الاستكشافي المحددة زمنياً

يعمل دماغك في وضع التحري الأقصى لمدة 60-90 دقيقة تقريبًا. بعد ذلك، ينخفض مستوى التعرف على الأنماط، وتبدأ في تفويت المشكلات الدقيقة التي تلاحظها العيون الجديدة على الفور.

وضع الحدود يخلق الإلحاح.

ستعطي الأولوية بشكل طبيعي لاختبار المسارات الأكثر أهمية أولاً، ثم تستكشف حالات الاختبار في الوقت المتبقي. هذا يمنع الوقوع في الفخ الشائع المتمثل في قضاء فترة بعد الظهر بأكملها في تحسين تفاصيل سير العمل الثانوية بينما تظل الوظائف الأساسية دون اختبار.

خطط لفترات راحة بين الجلسات. يعالج عقلك الباطن ما تعلمته خلال فترات الراحة، وغالبًا ما يطرح أفكارًا جديدة للاختبار في الجولة التالية من اختبار برامج الكمبيوتر.

قم بتوثيق كل شيء

سجل اكتشافاتك، ولكن سجل أيضًا أسبابك. لاحظ المجالات التي شعرت أنها مستقرة، وما الذي أثار شكوكك، والمجالات التي كنت ستبحث فيها بشكل أعمق لو كان لديك المزيد من الوقت.

تصبح ملاحظات جلستك معرفة مؤسسية. عندما يختبر شخص آخر نفس الميزة بعد أشهر، سيفهم السيناريوهات التي استكشفتَها بالفعل.

وهذا يساعد المختبرين على تركيز طاقتهم على المجالات غير المكتشفة.

✅ جربه مع ClickUp: يوفر لك نموذج تقرير الاختبار من ClickUp طريقة واضحة لتسجيل ما قمت باختباره وما وجدته وما يحتاج إلى مراجعة ثانية. تم إعداد نموذج تقرير الأخطاء هذا بالفعل بأقسام مثل الأهداف والمنهجية والنتائج وإجراءات العمل، لذلك لن تضطر إلى بدء جهود الاختبار المستقبلية من الصفر.

حيث تلاقي الأخطاء منافسها: ClickUp لفرق ضمان الجودة الحديثة

ما الذي غالبًا ما تفتقده البرامج النصية المحددة مسبقًا. ولكن حتى أسرع الأفكار تفقد معناها إذا كانت ملاحظاتك مبعثرة، أو لم يتم تسجيل الأخطاء، أو فقدت المتابعات سياقها.

وهنا يأتي دور ClickUp.

فهي تحول الملاحظات إلى تقارير منظمة، وملاحظات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ، وسير العمل المتفرق إلى أنظمة موحدة. يمكنك تحديد مدة الجلسات، والتقاط لقطات الاختبار، والتعاون بصريًا، وربط كل خطأ بالعمل الذي يؤثر عليه — كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

قم ببناء جلستك التالية في ClickUp — المنصة التي تحافظ على الاختبار متصلاً وواضحاً وسريعاً.

اشترك مجانًا اليوم! 📝

الأسئلة المتداولة (FAQs)

متى يجب استخدام الاختبار الاستكشافي؟

يجب عليك إجراء اختبارات استكشافية عندما تكون المتطلبات غامضة أو تتغير باستمرار، خاصة في المشاريع سريعة الوتيرة مثل المشاريع الرشيقة. فهي تساعد في تحديد المشكلات غير المتوقعة، مثل الحالات الاستثنائية غير العادية أو مشكلات قابلية الاستخدام، التي قد تغفلها الاختبارات العادية. كما أنها مفيدة في اختبار الميزات عالية المخاطر أو التحقق من تجربة المستخدمين مع التطبيق.

هل الاختبار الاستكشافي جزء من منهجية Agile؟

نعم، يتوافق الاختبار الاستكشافي جيدًا مع المنهجيات الرشيقة لأنه مرن ويوفر ملاحظات سريعة خلال دورات التطوير القصيرة. وهو يدعم تركيز Agile على العمل الجماعي واحتياجات المستخدمين من خلال السماح للمختبرين بالاستكشاف بحرية والتعاون مع المطورين.

كيف يمكنني توثيق نتائج الاختبار الاستكشافي؟

لتوثيق الاختبار الاستكشافي، ابدأ بخطة بسيطة (تسمى ميثاق الاختبار) تحدد ما ستختبره ولماذا. اكتب التفاصيل الرئيسية مثل التاريخ واسمك والميزة التي اختبرتها وأي أخطاء أو مشكلات وجدتها. قم بتضمين خطوات لإعادة إنشاء المشكلات، مع لقطات شاشة أو مقاطع فيديو إن أمكن. استخدم أدوات مثل ClickUp للحفاظ على تنظيم كل شيء.

هل يمكن استخدام ClickUp كأداة لإدارة اختبارات ضمان الجودة؟

نعم، يعمل ClickUp بشكل جيد لاختبار ضمان الجودة، حيث يتيح لك إدارة المهام وتتبع حالات الاختبار وتسجيل الأخطاء. يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجات فريقك، خاصة للمشاريع السريعة.

كيف يقيس المختبرون الاستكشافيون النجاح؟

من خلال تتبع تغطية الجلسة، والأخطاء التي تم العثور عليها في الساعة، وجودة الرؤى. تساعد لوحات معلومات ClickUp على تصور هذه البيانات في الوقت الفعلي.

هل يمكن للاختبار الاستكشافي أن يحل محل الاختبار النصي؟

لا، بل إنه يكمله. يكتشف الاختبار الاستكشافي المشكلات غير المتوقعة في وقت مبكر، بينما يتحقق الاختبار النصي من المتطلبات المعروفة لاحقًا.