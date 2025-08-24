قوالب عروض التصميم الجرافيكي المجانية لكسب المزيد من العملاء

هل لديك فكرة ممتازة، ولكن لا تعرف كيف تحولها إلى عرض ناجح؟

لديك بضع ثوانٍ فقط لجذب انتباه العميل، لذا يجب أن يكون عرضك واضحًا ومنظمًا ومقنعًا منذ البداية. يجب أن يغطي نطاق المشروع والجدول الزمني والنتائج المتوقعة والسعر. اعتبر عرضك أداة تسويقية، فهو فرصتك لإظهار قيمتك وإقناع العميل باختيارك بدلاً من المنافسين.

دعنا نستكشف أفضل قوالب عروض التصميم الجرافيكي لمساعدتك في عرض خدماتك بوضوح وثقة.

ما هي قوالب عروض التصميم الجرافيكي؟

قوالب عروض التصميم الجرافيكي هي مستندات معدة مسبقًا تساعدك على تقديم خدماتك وفهمك للمشروع والأسعار والجداول الزمنية للعملاء المحتملين بطريقة واضحة ومهنية.

فيما يلي العناصر القياسية لنموذج عرض مشروع:

صفحة الغلاف: عنوان المشروع واسم العميل والمصمم والشعار وتاريخ التقديم

مقدمة: وصف موجز لوكالتك ورؤيتك

نظرة عامة على المشروع: ملخص تنفيذي لمتطلبات العميل والهدف من المشروع

نطاق العمل: تفاصيل خدماتك ومقاييس النجاح لقياس النتائج

الجدول الزمني: مراحل المشروع، وتواريخ التسليم، والمدة التقديرية للمشروع

هيكل الأسعار: تفصيل واضح لهيكل التكاليف وهيكل الدفع

عينات من الأعمال: أعمال سابقة تتوافق مع احتياجات العميل

الشروط والأحكام: حدد حدود المراجعة وتفاصيل الملكية وسياسات الإلغاء والشروط الأساسية الأخرى

CTA: الخطوات التالية التي يجب اتباعها ومعلومات الاتصال

التوقيع: مساحة لك وللعميل للتوقيع والموافقة على العرض

ما الذي يجعل قالب عرض التصميم الجرافيكي جيدًا؟

يُعد نموذج عرض التصميم الجرافيكي الجيد دليلاً لتقديم الأفكار وعرض الخبرات وتحديد التوقعات بوضوح. لذا، عند اختيار أحد النماذج، تأكد من البحث عن الجوانب التالية:

الهيكل والوضوح: استخدم أقسامًا وتخطيطات محددة بوضوح لمساعدة العملاء على تصفح عرضك بسهولة

جاذبية بصرية: اختر قالبًا يتميز بخطوط طباعة ومسافات متناسقة لضمان إضفاء طابع احترافي على العرض

قابلة للتخصيص: اختر القوالب التي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجات علامتك التجارية ومشروعك، مما يعزز المصداقية ويقوي هوية علامتك التجارية

العناصر التفاعلية: يجب أن يحتوي نموذج عرض التصميم الجرافيكي على عناصر تفاعلية، مثل القوائم المنسدلة، لجعل عرضك مميزًا

هيكل شامل: اختر قالبًا يحتوي على عناصر شاملة، بما في ذلك مقدمة وشهادات ومتطلبات المشروع وجدول زمني والمزيد. يساعد ذلك في نقل المعلومات الكاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة

نظرة عامة على قوالب عروض التصميم الجرافيكي

قوالب مجانية لعروض التصميم الجرافيكي لتقديم عروضك كالمحترفين

هل أنت مستعد لجعل عملية إنشاء عروض التصميم الجرافيكي سلسة؟ فيما يلي قائمة بأفضل قوالب عروض التصميم الجرافيكي لمساعدتك في إنشاء عروض جذابة واحترافية:

1. قالب عرض مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم الأفكار، وأنشئ قائمة مرجعية، وتعاون مع أصحاب المصلحة باستخدام قالب عرض مشروع ClickUp

تعد العروض الشاملة والمهنية مفتاح الحصول على الموافقة على أي مشروع. يساعدك قالب عرض مشروع ClickUp على تنظيم الأفكار والتفاصيل الأساسية.

تتيح لك القالب إبراز أهداف المشروع وإنجازاته وتصور العلاقة بين مهام المشروع وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، مما يحسن التعاون.

سواء كنت تستعد للحصول على موافقة الإدارة التنفيذية أو تحاول الحفاظ على شمولية عرض المشروع، يوفر النموذج لوحة بيضاء تعاونية لتنظيم المعلومات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتحرير المعلومات أو تمييزها أو إضافتها باستخدام الأشكال والملاحظات اللاصقة

بسّط عملية التصميم باستخدام ميزة تتبع المهام المدمجة والمراحل المنظمة والتعاون السهل

عزز التأثير بإدراج صور لدعم المحتوى

اربط المصادر ذات الصلة وأضف معلومات إضافية باستخدام بطاقات المواقع الإلكترونية ومربعات النص

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع والمصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى إلى نقل معلومات العروض وتأمين المشاريع.

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من عدم تنظيم العمل؟ استخدم ClickUp Docs لربط المستندات بالمهام والحفاظ على التعاون والإنتاجية. إليك كيف يساعدك ذلك: أنشئ أي مستندات أو مواقع ويكي تفي بمتطلبات عروض التصميم الجرافيكي

قم بتعيين التعليقات والإجراءات المطلوبة، وأنشئ مهام قابلة للتتبع لتسهيل التعاون

حافظ على تنظيم جميع الموارد

احمِ مستنداتك باستخدام روابط قابلة للمشاركة وقم بإدارة أذونات الوصول

2. قالب عرض وكالة إبداعية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ قاعدة بيانات للمشاريع، ونظم الفرق، وحدد المواعيد النهائية باستخدام قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية

هل تدير عدة عروض بدون خطة؟ هذا مجرد تعدد مهام فوضوي يزيد من التوتر. يساعدك قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية على فرز العروض وإدارتها بدون فوضى إضافية.

لكل مشروع، تحصل على نظرة عامة سريعة على حالة الموافقة والمراجعات وفرق التسليم وأهداف المشروع وتكلفة الفرصة البديلة. يساعدك ذلك على تحسين عملية إدارة العروض والاستجابة لطلبات العملاء بسرعة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أرفق رابط عرض تقديمي حتى يتمكن أصحاب المصلحة من عرض العرض بسهولة

ضع علامات على التبعيات لتحديد ما يجب القيام به قبل البدء في خطوة جديدة، حتى يظل الفريق متزامنًا

صنف أنواع المراجعات حسب الأولوية وخطط بكفاءة

وضح أفكارك باستخدام العناصر المرئية والرسوم البيانية والصور

🔑 مثالي لـ: المتخصصون في التسويق ووكالات التصميم والمصممون المستقلون الذين يسعون إلى إدارة وتنظيم عروض متعددة للعملاء.

3. قالب طلب عرض أسعار من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع تواريخ طلبات تقديم العروض والمواعيد النهائية، ونظم المعلومات، وبسّط التواصل باستخدام قالب طلب تقديم العروض من ClickUp

يساعدك نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp على البقاء منظمًا ومتابعًا وسريع الاستجابة. يتيح لك إدراج الموعد النهائي وتاريخ منح العقد، بحيث يتم الانتهاء من مراحل العملية في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، مع مراحل المشروع المخصصة مثل التخطيط والصياغة والتوزيع والمراجعة ومنح العقود، ستكون دائمًا على دراية بمرحلة عملية طلب تقديم العروض. علاوة على ذلك، تتيح لك التصورات المدمجة تتبع المشاريع وإعداد التقارير عنها للبقاء على اطلاع دائم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ قوائم مراجعة لكل مرحلة من مراحل عملية طلب تقديم العروض، حتى لا تفوتك أي خطوة أو تفاصيل مهمة

راقب الميزانية المخصصة لكل خطوة والعملية بأكملها

أرفق الملفات ذات الصلة واحفظها في مكان واحد لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها والتعاون

أدرج عملية طلب تقديم العروض وقم بتمييز التبعيات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية اختيار أفضل عرض

🔑 مثالي لـ: فرق المشتريات والشركات الصغيرة التي تسعى إلى تنظيم عملية طلب تقديم العروض للمشاريع القادمة.

4. نموذج عرض تجاري من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ عروضًا جذابة، ونظم العناصر، وقدم نظرة عامة واضحة باستخدام قالب العروض التجارية من ClickUp

هل تريد الحصول على وظيفة أحلامك؟ ابدأ أولاً بعرض مقترح مقنع. يساعدك قالب العرض التجاري من ClickUp على تحقيق ذلك. فهو يوفر تنسيقًا منظمًا لتقديم معلومات عن الشركة وإدراج قائمة بالعملاء الذين عملت معهم.

علاوة على ذلك، تتيح لك القالب تضمين التفاصيل الأساسية مثل نطاق المشروع والجدول الزمني وتفاصيل الميزانية والنتائج المتوقعة لتزويد العميل بنظرة عامة أفضل. توفر الوقت، فلا داعي للبدء من الصفر في كل مرة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اعرض المشكلات والبيانات لإثارة الشعور بالاستعجال والأسباب الجذرية

دعم التفاصيل وتعزيز العرض باستخدام الصور والرسوم البيانية

قدم معلومات كاملة عن خدماتك، مدعومة بتوقعات الأرباح والنتائج المتوقعة

حافظ على الوضوح من خلال توضيح جميع الشروط والأحكام وطرق الدفع ومعلومات السرية في قسم الاتفاقية

🔑مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى للوصول إلى عملاء محتملين بطريقة جذابة.

5. قالب سرد مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد الأهداف، ونظم الموارد، وأنشئ سردًا قويًا باستخدام قالب سرد مشروع ClickUp

تعد السردية المقنعة والشاملة أساسًا لنجاح عرض المشروع. تساعدك قالب السردية للمشروع من ClickUp على الحفاظ على تماسك فريقك وتركيز رؤيتك.

يوفر تنسيقًا منظمًا لتوضيح كيفية تنفيذ المشروع وأسبابه، مع مخططات ورسوم بيانية ومرئيات لجعل السرد أكثر جاذبية وشمولية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك القالب على تنظيم جميع المعلومات في مكان واحد، سواء كان ذلك لإطلاق منتج جديد أو تحسين المنتجات الحالية، مما يضمن التعاون الفعال.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتوصيل الأهداف والنتائج بوصف واضح ومبررات دقيقة

أنشئ جدولًا زمنيًا للمشروع للحفاظ على سير العمل بشكل سلس

قدم نظرة عامة على النفقات لكل مخرجات

أضف صورًا لتقديم فريقك وتضمين مجال خبرتهم

🔑 مثالي لـ: فرق المشاريع والمصممين المستقلين ووكالات التصميم والشركات الصغيرة التي تسعى إلى توثيق أهداف المشاريع والحلول.

إليك رأي مات برانت، مصمم جرافيك في Creative Element، حول استخدام ClickUp:

على وجه التحديد، كانت ميزة المهام الفرعية والقدرة على تحديد تبعيات المشروع بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنا، حيث أننا نعمل بشكل متكرر على مشاريع تتكون من مكونات متعددة، وغالبًا ما يشارك فيها أعضاء مختلفون من فرقنا (أو فرق عملائنا). بالإضافة إلى ذلك، كانت علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، التي توفر نظرة شاملة على المشروع، مفيدة للغاية في تجنب التأخيرات غير الضرورية في الاتصال أو الإنتاج.

🎨 هل تريد أن ترى كيف تستخدم فرق التصميم ClickUp في الحياة الواقعية؟ يوضح هذا الفيديو القصير كيفية تنظيم سير العمل الإبداعي وإنشاء مكتبة للأصول وتبسيط كل مرحلة من مراحل مشروع التصميم من البداية إلى النهاية.

6. نموذج إدارة العقود من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع كل مرحلة من مراحل عقودك وقم بإدارة المستندات المهمة باستخدام قالب إدارة العقود من ClickUp

إدارة العقود لا تعني التعامل مع الفوضى والمعلومات المتناثرة. يوفر قالب إدارة العقود من ClickUp مركزًا منظمًا به مساحات لتخزين المستندات وإدارة سير العمل وتتبع الجداول الزمنية.

يعرض النموذج الجداول الزمنية التقديرية ونسب التقدم المحرز، مما يسهل تتبع كل مرحلة في لمحة. لتتبع مرحلة كل مسودة بسهولة، يمكنك تعيين حالات مثل "قيد التقدم" و"المسودة الأولى" و"المراجعة" و"المسودة النهائية".

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

احصل على نظرة عامة على جميع المواعيد النهائية خلال فترة مخصصة لتتبعها وتعديلها بسرعة

تتبع التقدم باستخدام عداد مدمج يتم تحديثه تلقائيًا عند إكمال المهام

نظم جميع المستندات وأديرها في عرض المستندات

ناقش وتعاون مع فريقك في قسم المناقشة

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع والمصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى إلى إدارة المستندات ذات الصلة بمختلف العقود.

💡 نصيحة احترافية: تساعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain على تبسيط عملية إنشاء العروض وإدارة مشاريع العملاء. إليك كيف يساعدك ذلك: احصل على إجابات من المستندات والمهام والمشاريع دون الحاجة إلى البحث يدويًا

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية

حافظ على اتساق عرض التصميم الجرافيكي بفضل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسّط عملية إنشاء العروض وإدارة مشاريع العملاء باستخدام ClickUp Brain

7. قالب تصميم جرافيكي من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم الملفات وتقديرات الوقت واعرض المهام بصريًا باستخدام قالب ClickUp للتصميم الجرافيكي

كم عدد الملفات الفوضوية التي لديك والتي تحمل أسماء مثل "المشروع الأول"، "الملف النهائي"، "المشروع الأول الملف النهائي الثاني"، وهكذا؟ تؤدي شبكة المجلدات والملفات لكل عميل إلى عمليات غير فعالة وفوضى. يضفي قالب ClickUp للتصميم الجرافيكي تنظيمًا على الفوضى، مع جميع الأدوات والميزات التي تساعدك على تنظيم إبداعك.

هذا النموذج مثالي للمصممين المستقلين أو الفرق الصغيرة التي تريد إعدادًا بسيطًا وخاليًا من التعقيدات لإدارة مشاريع التصميم. قسّم المهام حسب حالة المراجعة (داخلية/عميل/معلقة)، وركز الملخصات والروابط، وتتبع المراجعات عبر تدفق تصميم منظم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

نظم رابط الملخص ورابط التصميم ورابط النسخ في مكان واحد

قسّم المهام إلى مراحل واضحة للحفاظ على تنظيم العملية وإمكانية إدارتها

راقب المراجعات حسب مرحلة المشروع لضمان تنفيذ التعليقات بسلاسة

أدرج جميع التبعيات للمهمة، حتى تعرف ما الذي يجب إكماله أولاً

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى إلى تنظيم عملية التصميم الجرافيكي والوثائق.

8. قالب ClickUp المتقدم للتصميم الجرافيكي

احصل على قالب مجاني بسّط سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام قالب ClickUp المتقدم للتصميم الجرافيكي

بالنسبة لسير عمل الوكالات أو التعاون بين عدة مصممين، تُستخدم طبقات قالب ClickUp Graphic Design Advanced في الأتمتة وفرز أنواع الملفات (PNG، PSD، إلخ) وعرض معاينات الأصول في عرض اللوحة. وهو مثالي عندما تتعامل مع مخرجات علامة تجارية معقدة وتدير تنسيقات متعددة وتعمل بشكل متعدد الوظائف.

يتيح لك قالب التصميم الجرافيكي هذا إرفاق المواد الإبداعية والصور بحيث تظهر في عرض اللوحة لتبسيط عملية التتبع. يمكنك سرد المهام ذات الصلة في قوائم المراجعة حتى لا يفوتك أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تحميل الملفات ذات الصلة لحفظ جميع المعلومات الخاصة بكل مهمة في مكان واحد.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تصور العملية من الفكرة إلى التصميم النهائي باستخدام المخططات الانسيابية والموصلات

صنف المهام حسب أنواع الملفات PNG و PSD و RG و JPEG و GIF

أضف تعليقات للرجوع إليها بجانب المهام

أدرج جميع المعلومات المتعلقة بألوان العلامة التجارية وأسلوبها للحفاظ على الاتساق

🔑 مثالي لـ: مصممي الجرافيك المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى إلى تنظيم تفاصيل المشاريع للحصول على رسومات متسقة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التعاون بشكل أفضل والتصميم بكفاءة؟ استخدم ClickUp Designs لإدارة عملية التصميم. إليك كيف يساعدك ذلك: استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات تصميمية ومكونات ورحلات المستخدمين وموجزات إبداعية والمزيد

نظم التصميم وحدد الأولويات حتى لا تفوتك أي شيء

تصور حجم عمل الفريق لتخطيط بسيط

عزز التعاون وبسط عملية تقديم الملاحظات

9. قالب ClickUp لتصميم الأفكار

احصل على قالب مجاني قم بتبادل الأفكار وتنظيمها وترتيبها حسب الأولوية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp لتصميم الأفكار

يوفر قالب ClickUp Design Ideation Template الإطار المناسب لتحويل أفكارك إلى واقع. فهو يوفر نهجًا منظمًا لعقد جلسات العصف الذهني مع فريقك واتخاذ قرار بشأن الخطة المستقبلية، على غرار الطريقة التي تساعد بها لوحة الأفكار في تسجيل الأفكار وتنظيمها في مكان واحد قبل تحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

بفضل الأتمتة، يمكنك ضمان بقاء الفريق على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تسهل طريقة عرض السبورة البيضاء تحديد العقبات وإيجاد الحلول. تساعدك القالب على تصنيف الأفكار حسب مالكها، مما يسهل تتبعها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اعرض المشروع على فريق العمل مع الصور

استخدم الملاحظات اللاصقة لإدراج الأفكار الموجهة نحو العمليات والمنتجات والأشخاص

حافظ على سير العمل في الفريق من خلال الأتمتة

قم بتوضيح الأفكار والعمليات بكفاءة باستخدام الخرائط الذهنية والوصلات والأشكال

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين وفرق التصميم الجرافيكي ووكالات التصميم التي تبحث عن طرق لتصور الأفكار وتنظيمها.

10. قالب موجز التصميم من ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور المشروع وحدد نطاقه ونهجه باستخدام نموذج موجز التصميم من ClickUp

أهداف متفرقة، أهداف غير واضحة، ومواعيد نهائية لم يتم الالتزام بها؟ هذا ما يؤدي إليه بدء مشروع فوضوي.

يعد نموذ ج ClickUp Design Brief Template مثاليًا للتوافق مع عميلك، حيث يساعد في تحديد أهداف العلامة التجارية ورؤيتها والجمهور المستهدف في شكل مستند. حدد الجداول الزمنية وقم بتعيين المهام وإرفاق المراجع لتبسيط التخطيط المبكر.

يتيح لك هذا النموذج أيضًا التحقق مما إذا كانت المهمة تخص الفريق الداخلي فقط أم العميل فقط أم كليهما. يمكنك أيضًا تعيين أهداف قابلة للقياس، مما يسهل عملية التتبع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدرج رؤية العميل وتفاصيل العلامة التجارية وأهدافه من أجل تخطيط فعال

حدد خارطة طريق المشروع والتوجه الإبداعي لتوجيه سير المشروع

أضف المعلومات ذات الصلة مثل الجمهور المستهدف والمراجع والملاحظات للرجوع إليها في مكان واحد

قسّم المهام إلى مراحل مختلفة، مثل التركيز والرؤية، والجمهور المستهدف، وتحديد الأهداف، والعلامة التجارية، والتوجه الإبداعي، من أجل تخطيط فعال

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تسعى إلى إدارة عملية التصميم والأفكار.

11. قالب ClickUp Design Brief Whiteboard

احصل على قالب مجاني حدد الأهداف، وتصور عملية التصميم، وحدد فرص التحسين باستخدام قالب ClickUp Design Brief Whiteboard

يعد قالب ClickUp Design Brief Whiteboard Template مثاليًا للتواصل مع عميلك، حيث يوفر لوحة بيضاء تعاونية ويساعد في تحديد أهداف العلامة التجارية ورؤيتها والجمهور المستهدف في شكل مستند. ومثل أفضل أدوات البرامج الخاصة باللوحات البيضاء ، يدعم التعاون المرئي من خلال السماح للفرق بتحديد الجداول الزمنية وتعيين المهام وإرفاق المراجع لتبسيط التخطيط المبكر. باستخدام الملاحظات اللاصقة والأشكال، يمكنك تنظيم المعلومات في أقسام مختلفة للرجوع إليها بسرعة. يمكنك أيضًا إضافة أيقونات وصور لدعم العناصر الرئيسية وتنظيمها.

تساعد القالب أيضًا في تحديد فرص التحسين لتحسين سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، مع عرض السبورة البيضاء، يمكنك التعاون مع فريقك ومشاركة الأفكار لإدارة فعالة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قدم نظرة عامة على المشروع وإرشادات للحفاظ على الوضوح

أدرج طلبات العملاء وأبرز ميزات العلامة التجارية والسوق المستهدف لتكوين أفكار مستنيرة

أضف التوجيهات والأهداف التسويقية من أجل التنفيذ والتتبع الفعالين

أضف مراجع لتأكيد المعلومات وضمان المصداقية

🔑 مثالي لـ: مصممي الجرافيك ووكالات التصميم التي تسعى إلى تنظيم تفاصيل مشاريع كل عميل في تدفق منظم.

💡نصيحة احترافية: هل تريد تحويل الأفكار إلى إجراءات تعاونية؟ استخدم ClickUp Whiteboards لتنفيذ الأفكار بشكل أكثر كفاءة. إليك كيفية تبسيط عملية عرض التصميم: اربط المستندات والمهام والمحادثات للحفاظ على تنظيم الأفكار

نسق مع فريقك وحوّل الأفكار إلى أفعال

استخدم الدردشات والأشكال لبناء رؤيتك

12. قالب محفظة تصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم المشاريع، وأضف التفاصيل الأساسية، وشارك تحديثات التقدم مع قالب محفظة التصميم من ClickUp

تعد المحفظة هي تذكرتك الذهبية لجذب انتباه العملاء، ويوفر قالب محفظة التصميم من ClickUp الإطار المثالي لإنشاء واحدة. يتيح لك مراقبة التصميمات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي تحتاج إلى مراجعة لإدارة المشاريع المختلفة بكفاءة.

يبسط هذا النموذج إدارة المشاريع والعملاء المتعددين من خلال الاحتفاظ بتفاصيل التصميم والمهام ومواعيد الاستحقاق والأولويات والفئات في مكان واحد. كما يجعل مشاركة التحديثات مع العملاء أمرًا بسيطًا، مما يضمن توافق الجميع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ فئات مثل هوية العلامة التجارية وتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية والمزيد لتنظيم سهل

حدد الخطوط العريضة لعملية التصميم من خلال مراحل التصميم مثل المعلقة والمفهوم والتصميم والنموذج الأولي والتسليم

قم بتحميل الملفات للناتج النهائي جنبًا إلى جنب مع مهمة المشروع لسهولة الرجوع إليها

حافظ على مستندات المشروع الخاصة بالموجزات والأهداف والاستراتيجية ومقاييس النجاح لتجنب الالتباس

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم الجرافيكي التي تسعى إلى تنظيم وإدارة مشاريعها.

📮 ClickUp Insight: 74% من الموظفين يستخدمون أداتين أو أكثر للعثور على المعلومات اللازمة أثناء التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع والوثائق. هذا التبديل المستمر للسياق يضيع الوقت ويبطئ الإنتاجية. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوحد ClickUp جميع أعمالك — البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات والمهام والملاحظات — في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث، بحيث يكون كل شيء في مكانه المحدد تمامًا.

13. قالب لوحة تصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم عملية التصميم، واعرض الأفكار، وأنشئ مساحات عمل تعاونية باستخدام قالب لوحة التصميم من ClickUp

لا ينبغي أن يكون مراقبة عملية التصميم عن كثب أمرًا صعبًا. تساعدك قالب لوحة التصميم من ClickUp على تنظيمها بحيث يمكنك مراقبة كل عنصر بدقة، من التخطيط إلى الإطلاق.

يوفر الجدول الزمني للتصميم نظرة عامة على المهام التي يجب عليك إكمالها في إطار زمني مخصص. كما يتيح لك إجراء تعديلات سريعة للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اكتب تعليقات وملاحظات مراجعة للرجوع إليها بسرعة عند الحاجة

أنشئ مراحل التصميم بناءً على سير عمل التصميم وصنف المهام لتسهيل التخطيط والتتبع

قم بتمييز جميع التبعيات مع كل مهمة لتقدير الموعد النهائي وتخطيط سير العمل

أضف رابط التصميم مع المهمة لتجنب تشتت الملفات

🔑 مثالي لـ: مصممي الجرافيك المستقلين ووكالات التصميم التي تبحث عن إدارة وتنظيم ومراقبة مشاريع التصميم.

14. قالب ClickUp Wireframing Whiteboard

احصل على قالب مجاني تصور التخطيطات وتعاون مع الفريق باستخدام قالب ClickUp Wireframing Whiteboard

باستخدام قالب ClickUp Wireframing Whiteboard، سيصبح تصميم المخطط المرئي لموقع الويب أمرًا بسيطًا وبديهيًا. تساعدك طريقة عرض السبورة البيضاء في القالب على تحديد كل خطوة لتبسيط عملية التصميم.

يتيح تصميم السبورة البيضاء الواضح لفريقك تبادل الأفكار والتعاون، بحيث لا تفوتك أي تفاصيل أو أفكار مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك القوالب، بفضل الأشكال المختلفة، إنشاء سير عمل منظم وجذاب بصريًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تصور العملية باستخدام الموصلات لرسم خريطة لكل خطوة بوضوح

دعم عملية اتخاذ القرار بمراجع أو نقاط إضافية باستخدام الملاحظات اللاصقة

قم بتوضيح الخطوات والإجراءات باستخدام أيقونات مختلفة

أدخل الصور لإضافتها كمرجع أو لدعم سير العمل

🔑مثالي لـ: فرق التصميم والمصممين المستقلين الذين يبحثون عن أداة تعاونية لتبادل الأفكار حول المشاريع.

15. قالب مراجعة التصميم من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم الأفكار وشارك التعليقات وتعاون مع قالب مراجعة التصميم من ClickUp

يجب عليك اختبار النموذج الأولي قبل إطلاق المنتج النهائي لتحديد الثغرات. يساعد نموذج مراجعة التصميم من ClickUp في توثيق المشكلات وإيجاد الحلول وتحسين عملية التصميم.

يوفر القالب عملية متسقة لتقييم التصميمات والموافقة عليها والحفاظ على التوثيق المناسب لكل منتج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين جميع المعلومات ذات الصلة والمساهمين والمالكين والمسودات وروابط المهام وغيرها للحصول على نظرة عامة كاملة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتوثيق المشكلات مع مقاييس القياس لتتبعها

ضع خطة اختبار تصميم كاملة، بما في ذلك النموذج الأولي والسيناريو والحقائق المعروفة والنقاط التي يجب تحديدها

حدد متطلبات التصميم المحددة والأفكار اللازمة لتلبيتها

قم بوضع خطة نشر تتضمن التفاصيل الأساسية مثل التاريخ ونوع الخطة والسوق المستهدف والملاحظات والإجراءات المطلوبة

🔑 مثالي لـ: فرق التصميم الجرافيكي التي ترغب في اختبار نموذج المنتج وتحسينه قبل الإطلاق النهائي.

16. نموذج عرض تصميم جرافيكي مستقل من PandaDoc

عبر PandaDoc

تقدم عرض التصميم الجرافيكي الذي ترسله للعميل نظرة عامة على جودة الخدمات، لذا يجب أن يكون مثاليًا. يوفر قالب عرض التصميم الجرافيكي المستقل من PandaDoc تنسيقًا منظمًا يسلط الضوء على جميع التفاصيل الأساسية.

بفضل قسم مخصص، تساعدك القالب على تقديم نظرة عامة كاملة على المشاريع السابقة والأسباب التي تجعلك مناسبًا لمشروع العميل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قدم فريقك وقدم نظرة عامة واضحة على العرض

بناء المصداقية من خلال إبراز المؤهلات والشهادات والأعمال المختارة

قسّم كيفية تنفيذ المشروع وهيكل التسعير

قم بتوجيه العميل خلال الخطوات التالية باستخدام دعوة قوية لاتخاذ إجراء

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم الجرافيكي الصغيرة التي تسعى إلى جذب العملاء وكسبهم.

17. نموذج عرض تصميم جرافيكي من Proposify

عبر Proposify

سيصبح عرض العروض على العملاء أكثر تنظيماً مع نموذج عرض التصميم الجرافيكي من Proposify.

تتضمن القالب مساحات مخصصة لتقديم نظرة عامة شاملة على خدماتك وكيفية تلبية متطلبات العميل. تساعدك القالب في الحفاظ على أسلوب احترافي وجذاب في عروض مشاريعك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف صورة غلاف ورسالة واضحة ومهنية لعرض قدراتك في التصميم

أدرج الأهداف والنتائج المستقبلية والعملية والجدول الزمني وتكلفة المشروع

عزز الثقة من خلال أقسام "لماذا نحن" و"شهادات العملاء" و"محفظة الأعمال"

حدد كيفية المضي قدمًا وأضف توقيعًا إلكترونيًا لتسريع العملية

🔑 مثالي لـ: مصممي الجرافيك وشركات التصميم والوكالات التي ترغب في عرض خدماتها

🔍 هل تعلم؟ حوالي 64٪ من الموظفين أفادوا أن عدم كفاءة التعاون يكلفهم ما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا من الإنتاجية.

18. نموذج عرض تصميم شعار من Get Cone

عبر احصل على Cone

الشعار هو ما يميز هوية العلامة التجارية، والعملاء يهتمون به بشكل خاص. يجب أن توضح عرضك الترويجي لماذا أنت الأنسب لمتطلبات العميل.

يساعدك نموذج عرض تصميم الشعار من Get Cone على عرض التفاصيل الأساسية عن خدماتك بشكل احترافي. بفضل هيكله الشامل، يتيح لك نموذج عرض التصميم المستقل تخصيص كل جانب، من المحفظة إلى شروط الدفع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قدم لمحة موجزة عن وكالتك، إلى جانب شركائك وشهاداتك

أضف قسمًا عن الخدمات التي ستقدمها وهيكل الأسعار

أدرج الشروط والأحكام والجدول الزمني للمشروع لضمان الوضوح

عبر عن امتنانك وقدم تفاصيل الاتصال لأي استفسارات

🔑 مثالي لـ: مصممي الشعارات ووكالات التصميم التي تسعى إلى عرض خدماتها على العملاء المحتملين.

🧠 حقيقة ممتعة: أول شعار تم تصميمه كان شعار النبالة، والذي استخدم لاحقًا لتمثيل الأقاليم.

19. قالب عرض تقديمي من Pitch

عبر Pitch

يتطلب إنشاء عرض تقديمي للعميل تضمين جميع العناصر التي تقنع العميل بأسباب اختياره لك.

يوفر النموذج إطارًا لتحديد المشكلة وعرض الحل وتقديم خدماتك وتوفير خلفية عن العلامة التجارية. وهذا يضمن أن العميل يعرف كيف تتوافق مع أهداف المشروع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف عناصر بصرية إبداعية تعكس علامتك التجارية في القسم الأول

أضف دراسات حالة وأمثلة على أعمال التصميم لتوضيح كيف ساعدت عملاء آخرين

أدرج تفاصيل الاتصال والعنوان لتسهيل التواصل

أنشئ جدولًا زمنيًا مفصلاً وأدرج تفاصيل الميزانية لضمان الوضوح

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم التي تبحث عن تنسيق شامل لعرض خدماتها.

20. نموذج عرض تصميم مواقع الويب من Proposable

عبر Proposable

هل تريد أن تبرز عرضك؟ يمكن أن يساعدك قالب عرض تصميم المواقع الإلكترونية من Proposable.

يساعدك التنسيق القابل للتخصيص على تعديل عروضك لمختلف العملاء ببضع نقرات فقط. ضع التوقيعات وعناصر حقول النص لتوجيه العميل خلال الخطوات التالية. حافظ على تنسيق أنيق وسهل الفهم بفضل العناصر الاختيارية والكميات والمزيد.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف مقاطع فيديو ووسائط غنية لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية

نظم المنتجات والخدمات في كتالوج للرجوع إليها بسرعة

أشر إلى أعضاء الفريق أو أعد تخصيص الملكية لتعاون أكثر كفاءة

احصل على تحليلات مفصلة لتتبع اتجاه التفاعل لكل مستلم

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم والشركات التي تسعى إلى إنشاء عروض فريدة ومبتكرة

21. نموذج عرض تصميم جرافيكي من Qwilr

عبر QWilr

سيكون جذب انتباه العملاء أمرًا سهلاً مع قالب عرض التصميم الجرافيكي من Qwilr.

من خلال دمج أسلوب سرد القصص، تساعدك القالب على إنشاء عروض مؤثرة ومبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل من حيث المشروع والتصميم. كما تتيح لك إبراز ميزاتك الفريدة ورؤيتك الفنية لكسب العملاء وتحقيق النجاح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف عناصر تفاعلية لجعل عرضك يبدو احترافيًا ومميزًا

خصص العرض التقديمي وفقًا للتحديات والأهداف والأولويات والتقييم الحالي

اتصل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لإنشاء عروض تقديمية وعروض أسعار في دقائق معدودة

اعرض النتائج التي حققتها لشركائك السابقين في مجال التصميم، وقدم دعوة أخيرة لقبول العرض

🔑 مثالي لـ: المصممين المستقلين ووكالات التصميم والشركات التي تبحث عن تنسيق احترافي وتفاعلي لعرض خدماتها.

عزز نجاح عروض التصميم الجرافيكي باستخدام ClickUp

قد يبدو صياغة عروض جذابة تجذب العملاء أمرًا مربكًا ومعقدًا، ولكن باستخدام القالب المناسب، يمكنك إنشاء عروض مميزة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل من السهل إنشاء عروض تعكس هوية علامتك التجارية ومدى توافقها مع متطلبات العملاء. سواء كنت تعمل بمفردك كمتعاقد مستقل أو ضمن فريق في وكالة تصميم، سيساعدك ClickUp في إنشاء عروض جذابة وتتبع نجاح المشاريع وإدارة محفظتك، كل ذلك في مكان واحد.

توقف عن إفساد الصفقات بسبب العروض غير المكتملة. اشترك مجانًا لتقديم عرض واضح ومتميز ولا يمكن تجاهله مع ClickUp اليوم! 🚀