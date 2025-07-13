كيفية استخدام CRM للمنظمات غير الربحية؟

المانحون والمتطوعون والمجتمعات المحلية عناصر حيوية لاستدامة المنظمات غير الربحية. ومع ذلك، قد تكون إدارة هذه العلاقات معقدة.

يمكن لأداة إدارة علاقات العملاء (CRM) أن تبسط ذلك لك. ففي النهاية، يمكن للأدوات الرقمية أن تزيد تأثير المنظمات غير الربحية بأربعة أضعاف!

في هذا الدليل، سنرشدك إلى كيفية استخدام برامج CRM بفعالية، بما في ذلك المزايا الرئيسية وحالات الاستخدام والميزات التي يجب البحث عنها، ولماذا تعد منصات مثل ClickUp الخيار الأفضل للمنظمات غير الربحية الحديثة. 🤝

ما هو نظام CRM للمنظمات غير الربحية؟

نظام CRM للمنظمات غير الربحية هو أداة لإدارة العلاقات مع المانحين والمتطوعين وأصحاب المصلحة الآخرين. فهو يركز قاعدة بيانات المنظمة غير الربحية، مما يسهل تخزين بيانات الداعمين وتنظيمها، وتتبع التفاعلات، واكتساب السياق، وأتمتة المهام.

يلعب هذا دورًا بالغ الأهمية في عمليات مؤسستك غير الربحية، مثل جهود جمع التبرعات، ومشاركة المانحين، وتخطيط الأحداث، وتنسيق المتطوعين.

⭐️ نموذج مميز يساعد نموذج ClickUp Nonprofit CRM الفرق غير الربحية على تنظيم معلومات المانحين وإدارة جهود التوعية وتتبع المشاركة، كل ذلك في مكان واحد. من خلال رؤية أفضل للعلاقات مع المانحين وتبسيط الاتصالات، يمكن للمنظمات غير الربحية زيادة كفاءة جمع التبرعات وتعزيز ولاء الداعمين ودفع تأثير مهمتها. احصل على نموذج مجاني قم بإدارة علاقات المانحين بسهولة باستخدام نموذج ClickUp Nonprofit CRM

➡️ اقرأ المزيد: قوالب CRM مجانية في Excel و Google Spreadsheets و ClickUp

مزايا استخدام CRM للمنظمات غير الربحية

تتيح أنظمة CRM للمنظمات غير الربحية الوصول السهل إلى المعلومات، مما يتيح للفرق التركيز على تحقيق الأثر بدلاً من المهام الإدارية.

تشمل المزايا ما يلي:

وفر الوقت في الأعمال الإدارية: تخلص من جداول البيانات اليدوية والمهام المتكررة بفضل الأتمتة

تعزيز مشاركة المانحين: أتمتة رسائل الشكر والمتابعة والتحديثات التي تبني ولاءً طويل الأمد

إضفاء الطابع الشخصي على الاتصالات على نطاق واسع: قم بتقسيم جهات الاتصال وإرسال رسائل موجهة بناءً على بيانات المتبرعين أو

اتخذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً: استخدم لوحات المعلومات والبيانات في الوقت الفعلي لتعديل الحملات واستراتيجيات جمع التبرعات

حسّن التعاون بين الفرق: شارك المستندات والمهام وقنوات الاتصال في منصة مركزية واحدة

بناء الشفافية والثقة: إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق توضح التأثير القابل للقياس لمنظمتك غير الربحية

🧐 هل تعلم؟ تبرع وارن بافيت بمبلغ 5.3 مليار دولار من أسهم شركة بيركشاير للأعمال الخيرية، وهي واحدة من أكبر التبرعات الفردية المسجلة على الإطلاق!

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج CRM لشركات الخدمات

كيفية استخدام CRM بفعالية للمنظمات غير الربحية

للاستفادة من الإمكانات الكاملة لنظام CRM للمنظمات غير الربحية، من الضروري تجاوز إدارة جهات الاتصال الأساسية — وإليك كيفية استخدامه لتحقيق الفوائد المذكورة أعلاه:

1. تنظيم بيانات المانحين والمتطوعين

بالنسبة للمنظمات غير الربحية، يتولى حل CRM إدارة بيانات المتطوعين والمتبرعين.

يضمن تنظيم البيانات بهذه الطريقة إمكانية تقسيم جهات الاتصال بشكل فعال وإرسال رسائل موجهة إليها.

على سبيل المثال، يتلقى كبار المانحين تحديثات في الوقت المناسب حول تقارير الأثر، بينما يتلقى المتطوعون الجدد رسائل ترحيب وموارد للتأهيل.

2. أتمتة جمع التبرعات وتتبع التبرعات

يعمل نظام CRM للمنظمات غير الربحية على تبسيط العمليات من خلال تولي مسؤولية مختلف أنشطة جمع التبرعات وتتبع التبرعات. ويشمل ذلك:

أتمتة معالجة التبرعات

إصدار إيصالات التبرعات على الفور

إعداد خيارات التبرعات المتكررة

تتبع دورة حياة المانحين

توقع اتجاهات التبرعات المستقبلية

إرسال رسائل شكر وتقدير تلقائية

توفر لك لوحة معلومات جمع التبرعات في CRM رؤية واضحة في الوقت الفعلي لأنشطة التبرعات وأداء الحملات ومشاركة المتبرعين، مما يسهل تتبع كل شيء وإدارته دون الحاجة إلى التعامل مع جداول البيانات أو التقارير اليدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الوصول إلى هذه البيانات إمكانية توقع سلوك المانحين وتحديد أصحاب المصلحة ذوي القيمة العالية ووضع استراتيجيات محددة لجمع التبرعات من أجل تحقيق معدلات احتفاظ أعلى.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Automations لتتبع مراحل دورة حياة المتبرعين، مثل الترحيب بالمتبرعين الجدد، أو متابعة التبرعات الثانية، أو تحديد المتبرعين ذوي القيمة العالية للتواصل معهم بشكل شخصي.

🧐 هل تعلم؟ في المتوسط، يتبرع المتبرعون الدائمون بنسبة 42% أكثر سنويًا من المتبرعين لمرة واحدة.

3. تحسين إدارة المتطوعين

قد يكون التعامل مع المتطوعين في مختلف البرامج وفعاليات جمع التبرعات والمبادرات المجتمعية أمرًا صعبًا. تساعد أداة CRM في إدارة المتطوعين من خلال:

تمكين المتطوعين من التسجيل بأنفسهم في الفعاليات

السماح للمتطوعين باختيار نوبات العمل المفضلة لديهم

تعيين المهام بناءً على المهارات والتوافر

إرسال تذكيرات تلقائية حول المناوبات القادمة

تتبع ساعات عمل المتطوعين ونتائجهم من أجل المشاركات المستقبلية

تتيح إدارة المتطوعين العملية هذه الوصول إلى الموارد عند الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المزج بين الراحة والاستفادة من نقاط القوة يعزز الاحتفاظ بالمتطوعين ويزيد من مشاركتهم ويحفزهم على العمل.

يمكن للمنظمات غير الربحية أيضًا استخدام هذه البيانات للتعرف على المتطوعين ذوي الأداء العالي ومكافأتهم، مما يشجعهم على الاستمرار في العمل مع منظمتك غير الحكومية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp للسماح للمتطوعين بالتسجيل في الأحداث أو المناوبات، وتعيين المهام تلقائيًا بناءً على ردود النماذج باستخدام الأتمتة.

4. تحسين حملات البريد الإلكتروني والتوعية

يتيح برنامج التسويق CRM للمنظمات غير الربحية إنشاء حملات بريد إلكتروني وتشغيلها تستهدف المانحين والمتطوعين والجهات الراعية المحتملة. باستخدام حل CRM للمنظمات غير الربحية، يمكنهم:

أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على سجل المتبرعين ومستويات تفاعلهم

أتمتة دعوات الأحداث ونداءات المانحين وتحديثات التأثير

تتبع معدلات فتح البريد الإلكتروني ومقاييس التفاعل الأخرى لتحسين الحملات

قم بتقسيم قوائم البريد الإلكتروني لتنفيذ حملات موجهة وشخصية للغاية

توفر هذه الأدوات أيضًا إمكانات أتمتة التسويق التي تضفي اتساقًا على الاتصالات. وبالاقتران مع التخصيص، يساعد ذلك في تعزيز العلاقات مع المانحين وجعل جهود التواصل أكثر فعالية.

💡 نصيحة احترافية: قم بصياغة محتوى البريد الإلكتروني مباشرةً داخل ClickUp Docs ، ثم اربطه بمهام التواصل الخاصة بك. يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لتخصيص اقتراحات التواصل بناءً على أنواع المانحين.

🎉 حقيقة ممتعة: أول حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت أقيمت في عام 1994! جمعت الحملة مبلغًا ضخمًا قدره 50,000 دولار لمريض بالسرطان.

5. تتبع الأهداف وإنشاء التقارير

يعد تحديد الأهداف وقياس التقدم المحرز وإثبات التأثير أمورًا أساسية في قياس نجاح المنظمات غير الربحية. باستخدام نظام CRM، يمكنك:

حدد أهداف جمع التبرعات وتجنيد المتطوعين

تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات مرئية

قم بإنشاء تقارير مفصلة عن الاحتفاظ بالمانحين والمشاركة في الأحداث وأداء الحملات

حدد الاتجاهات واتخذ قرارات تستند إلى البيانات لضبط الاستراتيجيات المستقبلية

على سبيل المثال، قد تقوم المنظمة غير الربحية بتحليل بيانات تحليلات CRM لقياس نجاح حملة جمع التبرعات الأخيرة. كما قد تحدد شرائح المانحين ذوي القيمة العالية والمانحين الرئيسيين لإرسال رسائل أكثر تخصيصًا إليهم في الحملات المستقبلية.

💡 نصيحة احترافية: تصور تقدمك باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي تركز على التأثير — وهي رائعة لمشاركة النتائج مع مجلس الإدارة أو المانحين أو الجهات المانحة.

6. تعزيز استراتيجيات الاحتفاظ بالمانحين

يعد اكتساب متبرعين جدد أمرًا ضروريًا. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالمتبرعين الحاليين أمر لا يقل أهمية. يساعد برنامج CRM للمنظمات غير الربحية على تحسين الاحتفاظ بالمتبرعين من خلال:

أتمتة المتابعة الشخصية ورسائل الشكر

إرسال تذكيرات بالفعاليات القادمة لجمع التبرعات وحملات التبرعات السنوية

تقديم تحديثات وتقارير حصرية للمانحين الرئيسيين

تتبع مشاركة المانحين وتحديد شرائح المانحين المعرضين لخطر التوقف عن التبرع

إن إدارة المانحين من خلال المشاركة الاستباقية تجعلهم يشعرون بالتقدير والتقدير. سيؤدي ذلك إلى زيادة القيمة الدائمة للمانحين وتعزيز استراتيجيات إدارة العلاقات.

💡 نصيحة احترافية: دع ClickUp Brain يقترح أفكارًا ومحتوى متابعة مخصصًا لمختلف شرائح المانحين بناءً على التفاعلات السابقة.

قبل استخدام حل CRM للمنظمات غير الربحية، دعنا نتعرف على كيفية اختيار CRM. لمساعدتك في ذلك، إليك ملخص لأهم ميزات CRM للمنظمات غير الربحية التي يجب أن تبحث عنها:

إدارة المانحين : يجب أن يركز نظام CRM للمنظمات غير الربحية على قاعدة بيانات المانحين، التي تحتوي على بيانات المانحين مثل تفاصيل الاتصال بهم وسجل تبرعاتهم ومستويات مشاركتهم وما إلى ذلك. تساعد ميزات إدارة المانحين، مثل التجزئة، على تعزيز العلاقات مع المانحين من خلال توفير مشاركة مخصصة

إدارة المتطوعين : مثل بيانات المانحين، يجب أن يقوم CRM للمنظمات غير الربحية أيضًا بتجميع بيانات المتطوعين بشكل فعال عبر معايير مثل التوافر والمهارات وتاريخ المشاركة. وهذا يساعد في الجدولة والتذكير وبرامج التقدير للاحتفاظ بالمتطوعين

جمع التبرعات : تساعد ميزات CRM للمنظمات غير الربحية في الحفاظ على حملات جمع التبرعات، بما في ذلك مناشدة المتبرعين وجمع التبرعات من نظير إلى نظير وخيارات التبرع المتكرر لتعظيم المساهمات ومشاركة المتبرعين

تتبع التبرعات : احتفظ بسجلات دقيقة عن طريق تسجيل التبرعات تلقائيًا وإصدار الإيصالات والالتزام باللوائح المالية. يجب أن يتجاوز نظام CRM للمنظمات غير الربحية مجرد تتبع المتبرعين بشكل رد الفعل، وأن يساعد أيضًا في توقع النتائج المستقبلية

إدارة الحملات: قم بتخطيط حملات التوعية والتواصل أو جمع التبرعات وتنفيذها ومراقبتها باستخدام أدوات التتبع المدمجة. يجب أن يتيح برنامج CRM للمنظمات غير الربحية إمكانية تقسيم الجمهور إلى شرائح، وإجراء اختبارات A/B، وتحليل الأداء لتعظيم المشاركة

💡 نصيحة احترافية: تعمل الإقرارات التلقائية، مثل إرسال رسائل الشكر وإيصالات الضرائب، على تحسين ثقة المانحين وتشجيع التبرعات المتكررة.

إدارة الفعاليات : تبسيط تخطيط وتنفيذ الفعاليات مثل حفلات جمع التبرعات وحملات التطوع والفعاليات المجتمعية. يجب أن يدعم نظام CRM للمنظمات غير الربحية كل شيء، بدءًا من نماذج التسجيل في الفعاليات وحتى إصدار التذاكر وإدارة الدعوات والردود على الدعوات وتتبع التبرعات

التسويق عبر البريد الإلكتروني : يجب أن يكون مزودًا بأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني لتخصيص برنامج التواصل مع المانحين. تعمل ميزات CRM للمنظمات غير الربحية، مثل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية والقوالب وتتبع الأداء، على تعزيز المشاركة وتحقيق أقصى قدر من النتائج بأقل جهد مم

أتمتة الاتصالات : أتمتة المتابعة ورسائل الشكر والتذكير لتسهيل التواصل في الوقت المناسب مع المانحين والمتطوعين. وهذا يقلل من المهام اليدوية ويساعد في الحفاظ على علاقات متسقة وذات مغزى

أتمتة سير العمل : خارج نطاق الاتصالات، قم بتبسيط المهام الإدارية من خلال سير العمل الآلي. تضمن أتمتة سير العمل المخصص إنجاز مهام مثل التواصل مع المانحين وجمع التبرعات وتنسيق الفعاليات في الموعد المحدد دون تحميل إداري إضافي

تتبع الرعاية : قم بإدارة الشراكات المؤسسية واتفاقيات الرعاية من خلال تتبع مساهماتها وتواريخ تجديدها ومقاييس المشاركة. يساعد ذلك في قياس تأثير الرعاة من أجل التقدير المناسب

تتبع المنح : تتبع طلبات المنح والمواعيد النهائية ومتطلبات التمويل لتقديمها في الوقت المحدد والامتثال لها. يجب أن يشارك حل CRM للمنظمات غير الربحية التذكيرات في الوقت المناسب وإنشاء تقارير مفصلة لتبسيط إدارة المنح وإعداد التقارير

إنشاء تقارير التأثير: احصل على تقارير مفصلة تعرض اتجاهات التبرعات ومساهمات المتطوعين والتأثير العام للمنظمات غير الربحية. تساعد هذه التقارير المانحين على رؤية النتائج القابلة للقياس نتيجة لتبرعاتهم

💡 نصيحة احترافية: تتبع المتبرعين الذين توقفوا عن التبرع وأرسل حملات إعادة تفاعل موجهة مع قصص مؤثرة أو تحديثات حصرية.

تحليل البيانات : احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المانحين وأداء الحملات واتجاهات جمع التبرعات باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتقارير بديهية. تساعد هذه الرؤى، إلى جانب التحليلات التنبؤية، المنظمات غير الربحية على تحسين استراتيجيات المشاركة لتحقيق نتائج أفضل

تكامل الدفع: قم بمعالجة التبرعات بسلاسة من خلال دمج برنامج CRM للمنظمات غير الربحية مع بوابات دفع متعددة، بما في ذلك بطاقات الائتمان و PayPal و Stripe و Venmo والتحويلات المصرفية المباشرة وطرق أخرى

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لجمع التبرعات للأحداث والجمعيات الخيرية

الآن بعد أن تعرفت على ميزات CRM للمنظمات غير الربحية، حان الوقت للتعرف على الأدوات نفسها. فيما يلي بعض من أفضل برامج CRM وإدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية:

ClickUp (أفضل نظام CRM للمنظمات غير الربحية لبناء علاقات شاملة)

من خلال دمج جميع العمليات في منصة واحدة، تساعد ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، المنظمات غير الربحية على توفير الوقت وتحسين الكفاءة والتركيز على مهمتها.

سواء كنت تخطط لاستخدامه كنظام لإدارة المانحين أو لإدارة الأحداث، فإن ClickUp للمنظمات غير الربحية هو حل متعدد الاستخدامات يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك.

على عكس أنظمة CRM التقليدية، يوفر ClickUp CRM ميزات قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتلائم متطلباتك.

➡️ اقرأ المزيد: استخدام ClickUp لإدارة منظمة غير ربحية مؤثرة

تتضمن ميزات CRM للمنظمات غير الربحية ما يلي:

قاعدة بيانات المانحين

أنشئ قواعد بيانات باستخدام عرض الجدول في ClickUp

استخدم ClickUp Docs والحقول المخصصة لتخزين وإدارة معلومات المانحين، مثل الاسم وتفاصيل الاتصال وتاريخ التبرعات وسجلات المشاركة. يمكنك حتى تخزين هذه التفاصيل في طريقة عرض الجدول.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للمنظمات غير الربحية لإدارة الأحداث | ClickUp

إدارة المهام والحملات

استخدم ClickUp Automations لأتمتة المهام المتكررة ببضع نقرات فقط

تتيح لك ClickUp Tasks تحويل الأنشطة المتعلقة بأحداث جمع التبرعات أو حملات التسويق إلى مهام قابلة للتتبع لتعيين المواعيد النهائية والأولويات والتبعيات.

متابعة وتذكير تلقائي

تساعد تذكيرات ClickUp على إبقاء المتبرعين والمتطوعين على تواصل من خلال التحديثات التلقائية والتذكيرات بكل ما يحدث.

إليك ما قاله مات كريتمان، رئيس الاستجابة الإنسانية في Help Ukraine 22، عن ClickUp:

باختصار، يكمّل ClickUp قدراتي المهنية حتى أتمكن من التركيز على ما يهم حقًا — الأشخاص. علاوة على ذلك، يساعدنا على العمل بهامش ربح يبلغ 10٪، وهو الأدنى في هذا المجال. وهذا ليس لأننا بارعون بشكل خاص، بل لأننا ببساطة فعالون ومبتكرون بلا هوادة في مهمتنا لدعم أوكرانيا.

باختصار، يكمّل ClickUp قدراتي المهنية حتى أتمكن من التركيز على ما يهم حقًا — الأشخاص. علاوة على ذلك، يساعدنا على العمل بهامش ربح يبلغ 10٪، وهو الأدنى في هذا المجال. وهذا ليس لأننا بارعون بشكل خاص، بل لأننا كفؤون ومبتكرون بلا كلل في مهمتنا لدعم أوكرانيا.

التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق

عزز التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق من خلال توفير خدمة المراسلة الفورية باستخدام ClickUp Chat

مع ClickUp Chat، لم تعد بحاجة إلى أدوات اتصال خارجية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة الفورية؛ فهو يتيح لك الاحتفاظ بجميع محادثاتك في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قنوات دردشة محددة لمختلف الفرق أو المشاريع (على سبيل المثال، التواصل مع المانحين، تخطيط الأحداث)، مما يحسن التركيز ويقلل من عوامل التشتيت.

📮ClickUp Insight: يتعين على الموظف المعرفي العادي التواصل مع ستة أشخاص في المتوسط لإنجاز عمله. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يوميًا لجمع المعلومات الأساسية، ومواءمة الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. إن الصراع حقيقي — فالمتابعة المستمرة والارتباك بين الإصدارات والثغرات في الرؤية تقوض إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، المزودة بخاصية البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

تتبع الأهداف

تصور أهدافك والتقدم المحرز نحو تحقيقها باستخدام ClickUp Goals

تتبع أهداف جمع التبرعات أو مهامك باستخدام ClickUp Goals، وهي طريقة مرئية لتوضيح ما ترغب في تحقيقه ومدى تقدمك في تحقيقه.

تقارير متقدمة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول أداء فريقك باستخدام لوحات معلومات ClickUp

راقب جميع الأنشطة في الوقت الفعلي وقم بإنشاء تقارير مفصلة باستخدام لوحات معلومات ClickUp — وجهتك الشاملة لجميع الأمور، سواء كانت إدارة المانحين أو تحليل البيانات المالية.

🌟 نصيحة مفيدة: يساعد ClickUp أيضًا المنظمات غير الربحية على مواكبة العصر من خلال ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. من تقديم اقتراحات ذكية إلى تخصيص رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، يمكن لـ ClickUp Brain القيام بكل ذلك!

Salesforce (أفضل نظام CRM للمنظمات غير الربحية لإدارة جمع التبرعات القابلة للتطوير)

عبر Salesforce

تقدم Salesforce حلاً CRM لمساعدة المنظمات غير الربحية على تبسيط إدارة المانحين وجمع التبرعات والمشاركة المجتمعية.

يمكن للمنظمات غير الربحية الاستفادة من الرؤى القيمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك المانحين وتخصيص جهود التواصل. كما يساعد ذلك المنظمات على تتبع التبرعات وأتمتة جمع التبرعات وإدارة المنح بسهولة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب قائمة الموردين المجانية لإدارة جهات الاتصال

Bloomerang (أفضل نظام CRM للمنظمات غير الربحية لتكامل سلس)

عبر Bloomerang

Bloomerang هو نظام CRM يتكامل مع أدوات جمع التبرعات عبر الإنترنت وبرامج المحاسبة وحلول التسويق. من الضروري تجميع بيانات المانحين في مكان واحد وتتبع سجل الاتصالات وأتمتة التواصل مع المانحين لزيادة مستويات المشاركة.

تتيح ميزات جمع التبرعات وإدارة الحملات لفريق التسويق تنفيذ حملات متعددة القنوات بسهولة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب أوامر شراء مجانية في Excel وWord وClickUp

Neon CRM (أفضل برنامج CRM للمنظمات غير الربحية من جميع الأحجام)

عبر Neon CRM

Neon CRM هو برنامج CRM ميسور التكلفة يستهدف المنظمات غير الربحية الصغيرة. يوفر أدوات متنوعة لإدارة المانحين وجمع التبرعات لتتبع التبرعات وإدارة نوبات المتطوعين وتبسيط تخطيط الفعاليات.

بفضل التقارير القابلة للتخصيص والأتمتة المدمجة، يتيح Neon CRM للمنظمات غير الربحية الحصول على رؤى أعمق حول سلوك المانحين وأداء الحملات.

بناء علاقات مربحة للمنظمات غير الربحية باستخدام ClickUp

يؤدي تطبيق نظام CRM بشكل جيد للمنظمات غير الربحية إلى تغيير طريقة إدارة المنظمات لعلاقاتها مع المانحين وجهود جمع التبرعات وتنسيق المتطوعين. ومع ذلك، فإن اختيار أفضل نظام CRM وتطبيقه أمر بالغ الأهمية.

لحسن الحظ، يبرز ClickUp حقًا كأفضل برنامج بفضل ميزاته التي تتيح لك إعداد نظام CRM الأكثر فعالية لمنظمتك غير الربحية. تحصل على قواعد بيانات قابلة للتخصيص للمتبرعين، وتعاون سلس، وأتمتة المهام، وتقارير قوية، كل ذلك في برنامج واحد.

هل أنت مستعد للارتقاء بمؤسستك غير الربحية إلى مستوى أعلى من الكفاءة؟ اشترك في ClickUp الآن! ✅