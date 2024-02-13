10 قوالب مجانية للمنظمات غير الربحية في Excel &؛ ClickUp

قد يبدو تحديد أهداف المنظمات غير الربحية ووضع استراتيجيات فعالة لتحقيقها أمراً مربكاً، خاصةً إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ. بل إن الاستمرار في التركيز يكون أصعب عندما تكون قلقاً باستمرار بشأن جمع الأموال، وجلب زوار الموقع، وتحسين مشاركة المتبرعين.

اكتشف الحل الأمثل للعمليات الداخلية: قوالب المنظمات غير الربحية! تتيح لك هذه الأدوات القيّمة وضع خطة عمل شاملة لمشروعك غير الربحي، مما يساعد فريقك والعاملين في المجتمع وأعضاء مجلس الإدارة والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين على فهم أهدافك بوضوح.

لقد جمعنا لك 10 قوالب مفضلة لدينا للمنظمات غير الربحية لتبدأ مؤسستك أو حملتك أو فعاليتك لجمع التبرعات في أسرع وقت. سنوضح لك ما الذي يجعل كل منها مميزًا وكيفية تعظيم إمكاناتها من خلال التطبيقات المناسبة. 🌻

ما هو القالب غير الربحي؟

القالب غير الربحي هو إطار عمل متعدد الأوجه يساعد المنظمات غير الربحية على صياغة عروض تقديمية احترافية أو تصميم مواقع إلكترونية أو مستندات لتحقيق أهدافها الأساسية في القضايا الخيرية المختلفة.

معظم المنظمات غير الربحية لديها قيود الميزانية ولا يمكنها تحمل تكاليف توظيف فرق عمل باهظة الثمن للحفاظ على عملياتها وتحسينها. لا يوجد دعم عندما يتعلق الأمر بالتخطيط الاستراتيجي أو الحفاظ على تدفق مستمر لاتصالات المانحين.

إن أفضل قوالب المواقع الإلكترونية للمنظمات غير الربحية تخلصك من متاعب مشاركة رسالة المنظمة وبيان رسالتها وتفاصيل سير العمل مع الداعمين والمتبرعين والمتطوعين. يمكنك استخدامها من أجل حملات جمع التبرعات والفعاليات والنشرات الإخبارية والمواد الترويجية وغيرها. 🤩

قالب المنظمات غير الربحية هو نسخة أكثر توجهاً نحو العمل من إطار خطة العمل العادية المستخدمة للمشاريع الربحية. وهو يحتوي على أقسام لتوضيح الجوانب الأساسية للمشروع غير الربحي، مثل مهمته الأساسية، وأهدافه الطويلة والقصيرة الأجل، وتفصيل الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

ما الذي يجعل قالب المنظمة غير الربحية جيداً؟

يجب أن يحتوي القالب الجيد للمنظمات غير الربحية على التفاصيل الأساسية التالية:

الوضوح والبساطة: يجب أن يكون من السهل التقاطه وتصميمه، مع ميزات القالب مثل تنسيق النمط

يجب أن يكون من السهل التقاطه وتصميمه، مع ميزات القالب مثل تنسيق النمط الاتساق: أن يحافظ على العلامة التجارية للمنظمة غير الربحية عبر المنصات والأجهزة المختلفة

أن يحافظ على العلامة التجارية للمنظمة غير الربحية عبر المنصات والأجهزة المختلفة التخصيص: يتماشى مع الاحتياجات والأهداف المميزة للمنظمات غير الربحية، ويلبي متطلبات التواصل والعرض الفريدة الخاصة بها من خلال خيارات التخصيص

يتماشى مع الاحتياجات والأهداف المميزة للمنظمات غير الربحية، ويلبي متطلبات التواصل والعرض الفريدة الخاصة بها من خلال خيارات التخصيص هيكل شامل: يحتوي القالب المنظم بشكل جيد على أقسام وعناصر أساسية ذات صلة بقضية المنظمة غير الربحية. ويشمل ذلك تحديد الأهداف وتتبع الإنجازات وتنظيم المتطوعين

يحتوي القالب المنظم بشكل جيد على أقسام وعناصر أساسية ذات صلة بقضية المنظمة غير الربحية. ويشمل ذلك تحديد الأهداف وتتبع الإنجازات وتنظيم المتطوعين العناصر المرئية الجذابة: يتضمن عناصر جذابة بصريًا، مثل الرسومات والصور والألوان، لجذب انتباه الجمهور ونقل رسالة المنظمة غير الربحية بفعالية

10 قوالب رائعة للمنظمات غير الربحية لاستخدامها في عام 2024

دعنا نستكشف أفضل 10 قوالب للمنظمات غير الربحية في Excel وClickUp التي اخترناها لك. سنشرح حالات استخدامها ونفحص عن كثب أكثر الميزات الجديرة بالملاحظة في كل منها. ✨

1. قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمات غير الربحية ClickUp

شارك نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموقع الإلكتروني غير الربحي مع المصممين في مستند ClickUp

غير الربحية إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) تهدف إلى إضفاء الطابع المركزي على الأنشطة اليومية لمؤسستك وتوحيدها وتخطيطها. يسمح لك نظام إجراءات التشغيل الموحدة الشاملة بتشغيل و الإشراف على العمليات اليومية مع الالتزام برسالة مؤسستك وأهدافها.

ومع ذلك، يتطلب إنشاء إجراءات تشغيل موحدة سليمة إجراء تقييم شامل لعملياتك الحالية حتى تتمكن من تحديد ما يمكن تحسينه. إنها ليست نزهة في الحديقة، ولكن يمكنك الاعتماد على قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمؤسسات غير الربحية للدعم من الألف إلى الياء

هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل قالب المستند يساعدك الخطوط العريضة للعمليات لمؤسستك بأكملها. يحتوي على الأقسام الضرورية لتحديد كيفية قيام فريقك بأنشطة محددة. يتكون الجزء التمهيدي من ثلاثة أقسام فرعية:

الغرض من إجراءات التشغيل الموحدة: لتحديد الخطوط العريضة الرئيسية الأهداف والغايات للوثيقة المستخدمون المستهدفون من إجراءات التشغيل الموحدة: للإشارة إلى المستفيدين أو الجهات التمكينية من الأنشطة المقترحة تطوير إجراءات التشغيل الموحدة: تقديم ملخص عن التقدم المحرز في إجراءات التشغيل الموحدة

بمجرد أن تضع الأساس لإجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك، انتقل إلى التحديد الأولي لتحديد خطوات دخول الإجراء حيز التنفيذ. تحدد الأقسام الأخيرة متى وكيف سيبدأ الإجراء، بالإضافة إلى الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه.

يفتح القالب عالمًا من فرص التعاون داخل مؤسستك غير الربحية. يمكنك تبادل الأفكار حول إجراءات التشغيل الموحدة مع فريقك، وتفويض المهام، ومتابعة التقدم المحرز - كل ذلك في الوقت الفعلي، داخل المستند مباشرةً! 📄

2. انقر فوق قالب مهام التخطيط للفعاليات غير الهادفة للربح

خطط لفعاليتك التالية لجمع التبرعات باستخدام قالب تخطيط الفعاليات غير الربحية من ClickUp

تنطوي الفعاليات غير الربحية النموذجية، مثل حفلات العشاء الخيرية وحفلات جمع التبرعات، على العديد من الأجزاء المتحركة وتتطلب تخطيطاً دقيقاً وعملاً جماعياً لجعلها تتألق. لحسن الحظ، مع قالب مهام التخطيط للفعاليات غير الهادفة للربح من ClickUp لديك منسق شخصي للفعاليات يساعدك في التعامل مع الخدمات اللوجستية على مدار الساعة. 🤖

إن قالب تخطيط الحدث هو في الأساس قائمة مرجعية للمهام، بحيث يكون الحدث منظمًا جيدًا ومنفذًا على أكمل وجه. يمكن تجميع كل مهمة في القائمة في أحد هذه الحقول السبعة المخصصة:

وصف الحدث تاريخ الحدث المستفيدون مدير الفعالية الرعاة قائمة الضيوف معدل التقدم (شريط تلقائي لتتبع إنجاز المهمة)

كونك قالب المهمة فهو مثالي لتبسيط العمليات المتكررة. يمكنك تطبيقه على الأحداث المماثلة في المستقبل وكذلك منح الإذن لأعضاء الفريق والضيوف، مما يسمح لهم بعرض و/أو تعديل المهام المضمنة في الوقت الفعلي.

3. انقر فوق قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية

قم بإنشاء تقارير للأعضاء الحاليين وكبار المانحين والمزيد باستخدام قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية من ClickUp

تعد التقارير السنوية عن التقدم الذي تحرزه مؤسستك غير الربحية ضرورية لأنها تُستخدم لتلخيص إنجازاتك ومشاركتها مع المتبرعين والمتطوعين والداعمين والجمهور. هذا هو بالضبط ما يمكنك القيام به من خلال قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية من ClickUp !

هذا قالب مستند آخر سهل الاستخدام وقابل للتعديل بسهولة، وهو مثالي ل:

عرض الإنجازات السنوية بطريقة احترافية ذات مظهر احترافي جذب متبرعين جدد وتعزيز العلاقات مع المتبرعين الحاليين مشاركة التفاصيل المالية والأهداف نقل الرسائل القائمة على القيمة إلى أصحاب المصلحة

ابدأ تقريرك السنوي برسالة من قائد المنظمة. بعد ذلك، اعرض رسالتك ورؤيتك لمساعدة القارئ على فهم ماهية منظمتك غير الربحية. هناك أيضًا قسم ل أنشطة البرنامج والإنجازات الرئيسية، حيث يمكنك تزويد أصحاب المصلحة بنظرة ثاقبة على مساعي العام الماضي، مع تمييزها بحالات قابلة للتخصيص مثل على المسار الصحيح، أو متأخر، أو حرج.

في قسم البيان المالي في القالب، استخدم الحقول المخصصة مثل العنصر والوصف والتكاليف لعرض وضعك المالي. وأخيراً، حدد خططك وأهدافك للعام القادم في قسم الأهداف المستقبلية.

4. قالب قائمة التخطيط للفعاليات غير الهادفة للربح من ClickUp

قم بتنظيم وتخطيط الحدث الكبير التالي بسهولة مع قالب قائمة تخطيط الأحداث غير الهادفة للربح من ClickUp

قم بتنظيم وإدارة فعاليتك القادمة بسهولة باستخدام قالب قائمة تخطيط الفعاليات غير الربحية قالب قائمة التخطيط للفعاليات غير الهادفة للربح من ClickUp ! تزودك هذه الأداة عبر الإنترنت بمجموعة مناسبة من الميزات حتى يتم الاهتمام بجميع المهام والأنشطة في عملية التخطيط للفعاليات.

يتيح لك القالب تنظيم الفعاليات باستخدام جداول زمنية وقوائم مراجعة لكل مرحلة، ومراقبة الإنفاق من خلال تتبع الميزانية، والعمل مع فريقك لضمان سير كل شيء بسلاسة.

تمكّنك طرق العرض المخصصة المتنوعة للقالب من التعامل مع عملية التخطيط للفعالية من وجهات نظر متعددة. بعض طرق العرض المتاحة هي:

مرحلة الحدث طريقة عرض القائمة المهام الفردية مرتبة حسب المواعيد النهائية، مما يُظهر بوضوح تقدم الفريق في التحضير للحدث

المهام الفردية مرتبة حسب المواعيد النهائية، مما يُظهر بوضوح تقدم الفريق في التحضير للحدث مهمة الحدث طريقة عرض القائمة : تسرد جميع المهام اللازمة لإنجاز النشاط وتجمعها حسب مدى التقدم المحرز في إنجازها. ويوفر تفاصيل حول كل مهمة، مثل من المسؤول عن ماذا وكيف يتم إنجازها

: تسرد جميع المهام اللازمة لإنجاز النشاط وتجمعها حسب مدى التقدم المحرز في إنجازها. ويوفر تفاصيل حول كل مهمة، مثل من المسؤول عن ماذا وكيف يتم إنجازها لوحة المكونات عرض: تعرض جميع الفعاليات مرتبة حسب مكوناتها، مثل المكان والميزانية والمتحدثين والموردين، مرتبة على شكل بطاقات. إذا كنت تريد نقل مهمة إلى مكون حدث آخر، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها إلى المكان المطلوب على اللوحة

تعرض جميع الفعاليات مرتبة حسب مكوناتها، مثل المكان والميزانية والمتحدثين والموردين، مرتبة على شكل بطاقات. إذا كنت تريد نقل مهمة إلى مكون حدث آخر، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها إلى المكان المطلوب على اللوحة عرض مخطط جانت البياني: على غرار الجدول الزمني، فهو يعرض الجدول الزمني والعلاقات بين المهام الفردية بالترتيب الصحيح

هذا القالب مثالي لمنظمي الفعاليات ذوي الخبرة الذين يتعاملون مع المشاريع الكبيرة، حيث يوفر العديد من العناصر القابلة للتخصيص وخيارات المراقبة.

5. قالب إنقاذ الحيوانات الأليفة غير الهادفة للربح من ClickUp

قم بإدارة عملية إنقاذ الحيوانات الأليفة بسلاسة مع قالب ClickUp لإنقاذ الحيوانات الأليفة غير الهادفة للربح

تتطلب إدارة منظمة إنقاذ الحيوانات الأليفة التزامًا ثابتًا وتنسيقًا أثناء التنقل و التخطيط الدقيق للطوارئ . إن قالب إنقاذ الحيوانات الأليفة غير الربحية ClickUp مصمم خصيصًا لمساعدتك على أن تكون قائدًا موثوقًا في مجال الإنقاذ وتأمين منازل أفضل للحيوانات المحتاجة إلى الأبد. 🏠

استخدم هذا القالب الشامل لـ بناء قاعدة بيانات معقدة ونظام جدولة. احتفظ بعلامات تبويب على كل شيء بدءًا من المتطوعين والتبرعات إلى مآخذ الحيوانات ومواعيد الأطباء البيطريين والجداول الزمنية للتبني.

يأتي مع مجلدات مخصصة للتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات وعملية التبني وصيانة المرافق. يحتوي كل مجلد على قوائم مهام مرمزة بالألوان. ما عليك سوى النقر على زر زائد لإضافة وإنشاء قائمة ومستند ولوحة بيضاء قابلة للتخصيص بالكامل.

تتبّع حملات التبني على وسائل التواصل الاجتماعي لكل منصة على حدة من خلال إنشاء قوائم لتتبع التقدم المحرز وإدارة الأولويات واختيار المكلفين والمزيد. تأكد من أن الخدمات البيطرية والتبرعات والتعاونات منظمة بدقة داخل مجلد الشراكات.

قم بتبسيط عملية تبني أصدقائك ذوي الفراء من خلال إنشاء قوائم منفصلة للكلاب القابلة للتبني والطلبات المستلمة. يأتي مجلد مجلد التبني مع إرشادات التبني، والتي يمكنك مشاركتها مع المتقدمين للتبني للتأكد من أن الحيوانات الأليفة تتلقى الرعاية والاهتمام الذي تستحقه. 🐶

6. قالب إدارة المتطوعين في ClickUp

قالب إدارة المتطوعين من ClickUp يساعد في التعامل مع مجموعات كبيرة من المتطوعين بدون ضغوطات

إن إدارة أي فريق عمل أمر صعب، ولكن التعامل مع مجموعات من عشرات أو حتى مئات الأشخاص يتطلب مهارة وجهداً حقيقيين. مع نموذج ClickUp لإدارة المتطوعين ، ستكون قادرًا على تنسيق مجموعات كبيرة من المتطوعين وتحقيق أهدافك دون عناء.

يشغل هذا القالب مساحة كاملة وهو مصمم للمستخدمين المتقدمين. فهو يساعدك على تجنيد متطوعين جدد، وتبسيط عملية تأهيلهم، وتتبع الوقت والعمل.

انقر على قائمة نشط أو طلبات جديدة، وستحصل على قائمة بجميع المتطوعين المحتملين. اختر المرشحين الأنسب، وقم بتعيين المهام، وتتبع تقدمهم من خلال الحقول والحالات المخصصة.

تتيح لك قائمة الطلبات الجديدة تعيين الأولويات باستخدام أعمدة مخصصة. بمجرد تعيين مهمة لمقدم طلب معين، سيتم نقلها تلقائيًا إلى قائمة التطبيقات النشطة، مما يساعدك على توفير الوقت والعمل بكفاءة. ⏰

يساعد استخدام القالب تعزيز التواصل داخل المنظمة غير الربحية من خلال السماح لك بمشاركة مساحة إدارة المتطوعين مع الفريق. وبهذه الطريقة، يبقى الجميع على اطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالأعمال ذات الأولوية ووحدات التدريب والأحداث القادمة.

7. قالب جدول التطوع ClickUp التطوعي

أرفق صورك وملفاتك الخاصة بقائمة ClickUp لسهولة الوصول إليها

إذا كانت مؤسستك غير الربحية تعتمد بشكل كبير على مجموعات كبيرة من المتطوعين، فمن الضروري الحفاظ على جدول زمني منظم بشكل جيد وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. وهنا يأتي دور قالب الجدول الزمني للمتطوعين يأتي في. تتيح لك هذه الأداة القوية مراقبة مدى توفر المتطوعين، وتعيين المهام بدقة، وإبقاء الجميع على اطلاع دائم في جميع الأوقات. 📅

ابدأ بإعداد استمارة التطوع الخاصة بك، والتي يمكنك تعديلها لتناسب فعاليتك، قبل إرسالها إلى المتقدمين المهتمين.

ستظهر المعلومات الأساسية التي يقدمها المستجيبون لديك في عرض قائمة المتطوعين الراغبين في التطوع، والتي يتم تجميعها وفقًا لعملية التطوع وتتضمن مرشحات للمستجيبين الجدد ومعالجة المستجيبين.

بعد ذلك، هناك طريقة عرض قائمة المتطوعين، وهي مصنفة أيضًا حسب عملية التطوع. يسمح لك بمشاهدة المتطوعين تحت حالات مخصصة مثل مستجيب جديد، ومعالجة، وغير مناسب، ومقبول. قم بسحب وإسقاط البطاقات لنقل المتطوعين من مرحلة إلى أخرى.

أخيرًا، استفد من عرض قائمة المتطوعين الجدد لإلحاق المتقدمين الذين وافقت عليهم. يتم تجميعهم حسب أدوار المتطوعين التي قمت بتعيينها لهم، مثل الأعضاء وقادة الفرق والمنسقين.

8. قالب العمل التطوعي ClickUp

إنشاء جدول زمني لمؤسسة مجتمعية من قائمة ClickUp واحدة

يمكن أن يصبح تنسيق العديد من المتطوعين عبر الحملات أمرًا معقدًا بدون أهداف ملموسة ومنظمة إدارة المهام النظام. تجنب الارتباك والاضطراب مع قالب العمل التطوعي ClickUp وتبسيط عملية تشغيل المهام التطوعية.

يشبه هذا القالب على مستوى المجلدات القالبين السابقين في قائمتنا ولكنه يركز أكثر على الأنشطة التطوعية الفردية. يسمح لك بالتعامل مع موارد المتطوعين وتخصيصها عبر مختلف المشاريع ويوفر نظرة عامة مرئية للمهام الفردية والجداول الزمنية.

يقدم القالب حقولاً مخصصة مثل المتطوع وتاريخ الاستحقاق والأولوية والموقع لتتبع معلومات كل مشروع. كما أنه يأتي مع طرق عرض مخصصة متعددة للحفاظ على التحكم في أعباء عمل المتطوعين. تتضمن طرق العرض ما يلي:

طريقة عرض المنظمات : يوفر التصميم قائمة بجميع الفعاليات غير الربحية الخاصة بك مع مهام وحقول مختلفة مثل المتطوعين والأولوية

: يوفر التصميم قائمة بجميع الفعاليات غير الربحية الخاصة بك مع مهام وحقول مختلفة مثل المتطوعين والأولوية عرض التقويم : يعرض المهام غير المجدولة والمتأخرة على الجانب الأيمن من القالب، إلى جانب علامات مرمزة بالألوان توضح أولوياتها

: يعرض المهام غير المجدولة والمتأخرة على الجانب الأيمن من القالب، إلى جانب علامات مرمزة بالألوان توضح أولوياتها عرض المستندات: استخدمه لإنشاء قاعدة بيانات سهلة التنقل للمتطوعين ومواقع المتطوعين والمنسقين. انقر على اسم المتطوع في القائمة للوصول إلى معلوماته الشخصية مثل العنوان ورقم الهاتف والأحداث التي عمل عليها من قبل

9. قالب ورقة Excel غير الهادفة للربح من Template.net

لإدارة ميزانية خالية من الضغوط، استفد من قالب ورقة إكسل للمنظمات غير الربحية من Template.net

لا مجال للأخطاء عند تتبع وحساب ميزانية مؤسستك غير الربحية. هذا هو السبب في أن قالب ورقة Excel للمنظمات غير الربحية من Template.net هو خيار ممتاز لوضع ميزانية آمنة وخالية من الإجهاد.

يتيح لك قالب Excel هذا للمؤسسات غير الربحية سرد وحساب الإيرادات من المساهمات والفعاليات والعضويات والمنح وغيرها من المصادر. بالنسبة إلى المصروفات، يمكنك حساب التأمين والاستشارات وتطوير الموظفين ورسوم السفر واللوازم والرواتب وأي تكاليف أخرى قد تتكبدها.

ابدأ بملء حقول الجدول بأوصاف مصادر الإيرادات أو النفقات التي تريد حسابها. بعد ذلك، أدخل حقلي الميزانية الحالية و الحقائق الفعلية الحالية حتى تاريخه. سيتم احتساب القيمة الإجمالية تلقائياً وعرضها في أسفل الجدول.

يعد استخدام القوالب أسهل ما يمكن - استبدل نص العنصر النائب والأرقام بالنصوص والأرقام الخاصة بك، وستكون جاهزًا! يمكنك أيضًا تغيير لون النص وحجمه وخطه في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى ضبط حجم الصف والعمود في الجدول في علامة التبويب تخطيط.

هذا هو النموذج الوحيد في القائمة الذي يتطلب اشتراكًا شهريًا مدفوعًا، ولكن إذا لم يكن لديك قيود مالية أداة مفيدة لتتبع الشؤون المالية لمؤسستك أو مشروعك. 💰

10. قالب تسجيل المتطوعين في Excel بواسطة Spreadsheet.com

تتبع اشتراكات المتطوعين والفعاليات التطوعية دون عناء مع قالب تسجيل المتطوعين في برنامج Excel للتطوع من Spreadsheet.com

لا يجب أن يكون جمع الاشتراكات وتنظيم الفعاليات التطوعية تجربة مرهقة للأعصاب. فباستخدام قالب تسجيل المتطوعين في Excel من Spreadsheet.com، يمكنك إنشاء قوائم فعاليات تطوعية وتدوين تفاصيل الفعاليات وتتبع أعداد الحضور دون عناء.

باستخدام طريقة عرض النموذج في القالب، يمكنك مشاركة نموذج التسجيل بسرعة مع المتطوعين المحتملين، مما يسمح لهم بالاختيار من قائمة الأحداث المتاحة. ويتكون النموذج من حقول مثل الاسم، وخانة التطوع، والبريد الإلكتروني، والهاتف التي يجب على المتقدمين ملؤها. 👨🏽‍💻

بمجرد الانتهاء من تجميع قائمتك، يوفر لك القالب نظرة عامة واضحة على معلومات كل متطوع، بالإضافة إلى الفعالية التي اختاروا المشاركة فيها وتاريخ ووقت التوافر.

وأخيراً، تحتوي منطقة فعاليات المتطوعين على قسم مخصص للأنشطة المرتبطة بها، والفتحات الشاغرة، والفتحات المشغولة، وتقويمات الفعاليات.

رفع مستوى الحملات والفعاليات باستخدام قوالب المؤسسات غير الربحية في ClickUp

سواء كنت تستعد لحملة لجمع التبرعات أو الغوص في مهمة إنقاذ حيوان أليف، اجعل فعاليتك غير الربحية التالية ناجحة تمامًا باستخدام هذه القوالب الأعلى تقييمًا. استخدمها لإدارة فرق المتطوعين المتنوعة، وإنشاء تقارير سنوية، و تخطيط وجدولة الفعاليات بتوتر أقل!

إذا كانت الموارد ضئيلة، استكشف برنامج مكتبة قوالب ClickUp للعثور على أي قالب تحتاجه للمحاسبة والتصميم وكل ما بينهما. قم بتخصيصها حسب رغبتك، وشاهد فعاليتك غير الربحية القادمة تتحول إلى نجاح باهر! 🏆

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