10 قوالب مجانية لأوامر الشراء في Excel و ClickUp و Word

في عالم تصبح فيه المعاملات التجارية أكثر رقمية يومًا بعد يوم، يمكن أن يكون نموذج طلب الشراء المنظم جيدًا هو المنقذ الذي يحافظ على عمليات الشراء تتدفق بسلاسة

لا يهم ما إذا كنت شركة صغيرة تشق طريقها نحو الصعود أو بائعًا راسخًا يسعى إلى تعزيز الكفاءة. يمكن لقالب نموذج طلب الشراء الصحيح أن يقلل من الأخطاء ويوفر ساعات العمل حتى تتمكن من أن تكون أكثر إنتاجية .

ما هو قالب طلب الشراء؟

نموذج طلب الشراء هو مستند موحد تستخدمه الشركات عند شراء السلع أو الخدمات. وهو يحدد التفاصيل الهامة مثل الكمية والسعر وتعليمات التسليم. وهو يوفر مسارًا واضحًا لما تم طلبه.

هذه القوالب ضرورية لإدارة المشتريات، وتتبع النفقات، والحفاظ على تواصل واضح بين المشتري والمورد.

ما الذي يجعل قالب طلب الشراء جيدًا؟

نموذج طلب الشراء الجيد يكون فعالاً وسهل الاستخدام وشاملاً.

عند اختيار أفضل قالب طلب شراء يناسب احتياجاتك ضع هذه الميزات في الاعتبار:

البساطة: يجب أن يكون القالب سهل الفهم والاستخدام. قد يؤدي وجود الكثير من الميزات المعقدة إلى صعوبة ملئه وقد يؤدي إلى حدوث أخطاء.

يجب أن يكون القالب سهل الفهم والاستخدام. قد يؤدي وجود الكثير من الميزات المعقدة إلى صعوبة ملئه وقد يؤدي إلى حدوث أخطاء. إمكانية التخصيص: لكل عمل احتياجات فريدة من نوعها، لذا يجب أن يسمح القالب بإجراء تعديلات تناسب متطلباتك الخاصة.

لكل عمل احتياجات فريدة من نوعها، لذا يجب أن يسمح القالب بإجراء تعديلات تناسب متطلباتك الخاصة. الحقول المضمنة: يتضمن القالب الجيد جميع الحقول الضرورية مثل اسم المورد وتاريخ التسليم وشروط الدفع ووصف السلعة والكمية وسعر الوحدة والتكلفة الإجمالية. وقد يتضمن أيضًا مساحة للمعلومات الإضافية مثل تعليمات الشحن أو رقم طلب الشراء.

يتضمن القالب الجيد جميع الحقول الضرورية مثل اسم المورد وتاريخ التسليم وشروط الدفع ووصف السلعة والكمية وسعر الوحدة والتكلفة الإجمالية. وقد يتضمن أيضًا مساحة للمعلومات الإضافية مثل تعليمات الشحن أو رقم طلب الشراء. الصيغة: يجب أن تكون الصيغة مناسبة لشركتك. قد تفضل بعض الشركات تنسيق Excel نظرًا لإمكانياته الحسابية، بينما قد تفضل شركات أخرى تنسيق Word أو PDF لبساطته.

يجب أن تكون الصيغة مناسبة لشركتك. قد تفضل بعض الشركات تنسيق Excel نظرًا لإمكانياته الحسابية، بينما قد تفضل شركات أخرى تنسيق Word أو PDF لبساطته. الامتثال القانوني: يجب أن يفي النموذج بالمتطلبات القانونية لأوامر الشراء في موقعك. وقد يتضمن ذلك لغة أو بنوداً محددة.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و

أوامر الشرطة المائلة

للعمل بكفاءة أكبر

10 قوالب لأوامر الشراء لاستخدامها في عام 2024

دعنا نبدأ العمل! إليك 10 قوالب أوامر شراء مجانية من الدرجة الأولى يجب أن تفكر في إضافتها إلى مجموعة أدوات عملك في عام 2024.

1. قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp

تحميل القالب

ال قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp هو هبة من السماء لأولئك الذين يريدون البقاء منظمين. يسجل هذا القالب المجاني لأوامر الشراء طلبات الشراء الخاصة بك ويتزامن بسلاسة مع مخزونك.

أولاً، قم بإنشاء بطاقات بمعلومات الاتصال بالبائع، وعنوان التسليم، وشروط الشحن، وشروط الشراء. ثم يمكنك بعد ذلك الحصول على نظرة عامة على طلبات الشراء الخاصة بك في عرض القائمة أو التبديل إلى عرض اللوحة لمشاهدة سير عمل على غرار كانبان للطلبات المعلقة والجاهزة للمراجعة والطلبات.

بالإضافة إلى برنامج إدارة القوى العاملة ونظام نقاط البيع، يمكن لقالب أمر الشراء المجاني هذا وأداة إدارة المخزون أن يكمل ثلاثية أنظمة العمل الخاصة بك. تنزيل هذا القالب

2. نموذج اتفاقية البيع والشراء من ClickUp

تحميل القالب

إذا كنت تبحث عن قالب يجمع بين عمليات الشراء والمبيعات الخاصة بك، فإن نموذج اتفاقية الشراء والمبيعات من ClickUp هو ما تبحث عنه. فهو يلتقط جميع التفاصيل الضرورية للمعاملة ويضمن أن جميع الأطراف على نفس الصفحة.

لا مزيد من البحث عن الأوراق المفقودة أو سوء التواصل حول تفاصيل الطلب! هذا الشراء قالب نموذج الطلب يتضمن جميع المعلومات التي تحتاجها عن البائع والمشتري، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وغيرها.

إذا كان لدى أي من طرفي المعاملة أي مخاوف، يمكنكما تعديل القالب معاً في نفس الوقت للحصول على جميع التفاصيل واللغة المناسبة لجميع الأطراف. وينطبق الأمر نفسه على أي من عشرات النماذج التي نقدمها من قوالب اتفاقيات العمل . تنزيل هذا القالب

3. قالب اتفاقية البيع والشراء ClickUp

استخدم اتفاقية البيع والشراء من ClickUp من أجل إنشاء عقدك الخاص من الصفر

تمامًا مثل ابن عمه أعلاه، فإن نموذج اتفاقية البيع والشراء من ClickUp يتعامل مع طرفي معاملاتك.

إنه متعدد الاستخدامات ومباشر ويزيل الضغط عن إدارة اتفاقيات الشراء والمبيعات أو المعاملات بين الشركات. فوز حقيقي لأي مؤسسة!

قم بالتنزيل، واملأ المناطق المميزة بالمعلومات الخاصة بك، وستكون جاهزًا. يحتوي نموذج طلب الشراء هذا بالفعل على ما يكفي من العبارات القانونية الموجهة لشركات المنتجات لإرضاء أي محام، ولكن كن مطمئنًا أنه، مثل أي مستند ClickUp، يمكنك إرساله بأمان إلى صندوق الوارد الخاص بهم للتحقق مرة أخرى.

بمجرد إتمام عملية البيع، يحتاج عملك إلى طريقة فعالة لتوثيق الأخبار السارة. لذلك، نوصي بالاطلاع على قوالب تقارير المبيعات ! تنزيل هذا القالب

4. قالب فاتورة ClickUp

احصل على أموالك بسرعة بمساعدة قالب فاتورة ClickUp هذا

هل تدفع أم تتقاضى أجراً؟ إن قالب فاتورة ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه. إنه يوفر طريقة بسيطة واحترافية للدفع وإدارة المعاملات ويمكن تصميمه ليناسب أي عمل أو شروط دفع.

يتضمن نموذج الطلب هذا معلومات الفوترة، ومعلومات الشحن، وملخصاً للمنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها عبر خطوط أو مشاريع متعددة، وأوامر التغيير، وشروط الدفع. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك بسهولة ربط هذا النموذج بسير العمل المحاسبي الخاص بك بحيث يتم تحديث الميزانية العمومية لشركتك تلقائيًا عند الدفع.

كل ما عليك فعله هو استبدال بياناتك وإضافة شعارك وبدء التعامل! يمنحك هذا القالب عملية فوترة منظمة وشفافة وخالية من المتاعب.

مكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/65037/undefined/ قوالب تخطيط الحساب* *%/href/_

! تنزيل هذا القالب

5. قالب فاتورة المقاول ClickUp المقاول

تتبع تكاليف الخدمات والعمالة والمواد بسهولة في مهمتك التالية باستخدام قالب فاتورة المقاول ClickUp للمقاول

ال قالب فاتورة المقاول ClickUp المقاول هو المنقذ المطلق ل المقاولون الذين يعملون مع الشركات .

يتضمن نموذج الطلب هذا أقساماً لإدراج رسوم الاستشارات والعمالة والمواد. يوفر طريقة سهلة لتفاصيل الخدمات المقدمة وحساب إجمالي الرسوم وتتبع المدفوعات. استخدم قدرة ClickUp Docs على إضافة جداول وصور وروابط لمستندات أخرى حتى تتمكن من تتبع كل شيء من هذا النموذج الواحد فقط.

بعد ذلك، قم بدمج هذا القالب في نظام إدارة المشروع الخاص بك لجعل إدارة ميزانيات المشاريع نسيم تنزيل هذا القالب

6. قالب فاتورة العمل المستقل ClickUp

يوفر قالب الفاتورة المستقلة ClickUp Freelance Invoice Template أداة سلسة لطلب الدفع كموظف مستقل

مناسب بشكل مثالي للبدو الرحل الرقميين في العالم والشركات التي توظفهم، فإن قالب فاتورة العمل المستقل ClickUp هي أداة تعمل على تبسيط عمليات الدفع.

هذا القالب لا يجعل الفواتير أكثر انتظامًا فحسب، بل يساعد أيضًا على ضمان الدفع في الوقت المناسب لجميع الأعمال المستقلة التي يتم تنفيذها. يتميز نموذج الطلب بإمكانية التخصيص الكامل مما يجعله أداة موثوقة لتوصيف المشروع التفصيلي، وأسعار الساعة، والتكاليف الإجمالية للمشروع.

ابدأ في استخدام هذا القالب اليوم لتعزيز الشفافية المالية في المعاملات المستقلة! تنزيل هذا القالب

7. قالب نموذج طلب توريد ClickUp

لا تنفد مواردك الحيوية مرة أخرى مع قالب نموذج طلب التوريد ClickUp Supply Order Form

تدرك كل شركة أهمية وجود مخزون جيد التجهيز. إن قالب نموذج طلب توريد ClickUp يقدم نهجًا استراتيجيًا لـ إدارة الموارد .

استخدم الحقول المخصصة لتتبع وقت الطلب الرئيسي ومن طلب الطلب ووافق عليه واستلمه.

تسمح هذه التفاصيل للشركات بتوثيق احتياجاتها من التوريد بدقة، وتتبع معلومات الموردين وتواريخ الطلبات وتفاصيل التسليم والتسعير بطريقة منظمة.

نموذج طلب الشراء هذا هو الحل المتكامل للتأكد من أن مستويات مخزونك سليمة دائماً وأن مخزونك من المستلزمات الأساسية لن ينفد أبداً. تنزيل هذا القالب

8. قالب استيفاء طلبات الشراء من ClickUp

توقعات العملاء عالية جدًا، ولكن يمكن أن يساعدك قالب استيفاء الطلبات ClickUp Fulfillment في تقديم التجربة التي يبحثون عنها

تعرف الشركات التي تتعامل مع المنتجات أن تنفيذ الطلبات أمر بالغ الأهمية لتجربة العميل. إن قالب استيفاء الطلبات ClickUp يوفر منصة شاملة لتتبع كل مرحلة من مراحل عملية الطلب.

من استلام الطلب ومعالجته وشحنه إلى التسليم النهائي، يضمن لك نموذج طلب الشراء هذا البقاء على اطلاع دائم على خط سير الطلبات الخاصة بك للحصول على كل طلبية بشكل صحيح وشحنها في الوقت المحدد. يمكنك القيام بكل ذلك من مكان واحد بدلاً من التنقل بين التطبيقات.

نظرًا لأن ClickUp Docs يشجع على التعاون، يمكنك استخدام هذه الأداة للتأكد من أن جميع أقسامك تعمل بنفس المعلومات.

هذا القالب يشبه وجود أداة تخطيط العملية للحفاظ على كفاءة عملك وإسعاد عملائك. تنزيل هذا القالب

9. قالب طلب شراء مايكروسوفت إكسل من Vertex42

سيحب عشاق مايكروسوفت قالب طلب الشراء من إكسل هذا

إذا كنت مرتاحًا في العمل مع Excel وتريد جدول بيانات بسيط وفعال في نفس الوقت لطلبات الشراء، فإن قالب طلب الشراء من Excel رائع.

يتيح لك جدول بيانات طلب الشراء هذا الاحتفاظ بسجل تفصيلي لمشترياتك، ومعلومات المورد، وتفاصيل المنتج المفصلة، والتسعير، وتعليمات التسليم.

هذا هو أحد أفضل قوالب Excel لإنشاء أوامر الشراء لتبسيط عملية الشراء والاحتفاظ بسجلات أعمال واضحة ومنظمة. تحميل هذا القالب

10. قالب طلب شراء مايكروسوفت وورد من مايكروسوفت وورد بواسطة قوالب أوفيس أونلاين

حافظ على بساطة عملية الشراء مع قالب طلب الشراء Microsoft Word هذا

أخيرًا وليس آخرًا، قالب طلب الشراء Microsoft Word من Microsoft Word من Office Templates Online هو أداة ممتازة للشركات التي تفضل حلًا يعتمد على Word.

يضمن هذا القالب أن تكون أوامر الشراء الخاصة بك مفصلة وموثقة بشكل جيد، مع أقسام واضحة ل

إدارة البائعين

وتفاصيل الشحن وكميات المنتجات والتسعير.

إنه يوفر توازنًا بين البساطة والوظائف، مما يساعدك على تبسيط أوامر الشراء الخاصة بك مثل المحترفين. تنزيل هذا القالب

تحقيق الاستفادة القصوى من قوالب طلبات الشراء

ها قد حصلت عليها-10 قوالب نماذج طلبات شراء ممتازة للمساعدة في تبسيط عملياتك التجارية في 2024.

تذكّر أن نظام طلبات الشراء المنظم جيداً لا يتعلق فقط بأموالك وحفظ السجلات. يمكن أن يحسن كفاءتك بشكل كبير، مما يسمح لك بالتركيز على ما يهم حقًا - تنمية أعمالك.

هل أنت مستعد للبدء؟ اختر نموذجاً يناسب احتياجاتك وقم بدمجه في سير عملك. للحصول على حل شامل، فكر في تطبيق أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp الذي يقدم مجموعة من النماذج والأدوات لجعل عملياتك التجارية سلسة وفعالة.

ثق بنا - سوف تتساءل كيف تدبرت أمورك بدونه!