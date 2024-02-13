10 نماذج رائعة لجمع التبرعات للفعاليات والجمعيات الخيرية في 2025

إن جمع التبرعات هو أكثر بكثير من مجرد مطالبة الناس بفتح محافظهم. فهو عادةً ما ينطوي على جميع أنواع الفعاليات والأنشطة الترويجية لتعريف الداعمين المحتملين بقضيتك. ويتطلب الأمر بعض التخطيط الجاد - إذا تسرعت في ذلك، فقد تظهر بمظهر المتحمس للغاية أو تسيء تمثيل دوافعك.

لهذا السبب تحتاج إلى وضع قبعة التفكير الخاصة بك وإنشاء مواد واستراتيجيات من الدرجة الأولى تجعل الناس يقولون: "احسبني معك." 💳

لحسن الحظ، لست مضطرًا للقيام بذلك بمفردك، ليس عندما يكون لديك قوالب جمع الأموال تحت تصرفك! فهي تتيح لك تخطيط كل خطوة من خطوات حملتك لنشر الخبر بفعالية وجذب المتبرعين ذوي القلوب الكبيرة.

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 قوالب لجمع التبرعات لتعزيز حملتك وتحقيق أهدافها.

ما هو قالب جمع التبرعات؟

جمع التبرعات هو عملية البحث عن الدعم المالي لقضية خيرية أو مشروع تجاري من خلال الفعاليات وحفلات العشاء والحفلات الموسيقية والحملات. وإلى جانب جمع الأموال، عادةً ما يتضمن جمع التبرعات زيادة الوعي بقضية أو فكرة معينة.

يوفر قالب جمع التبرعات الأساس لتنظيم الأنشطة لجعل الناس يتحدثون عن قضيتك والمساهمة فيها في نهاية المطاف. كما أن هيكله المُعد مسبقًا يمهد الطريق لإنشاء منشورات وملصقات وعروض تقديمية وخطط فعاليات وحملات تسويقية غنية بالمعلومات وسهلة الفهم.

ما الذي يجعل قالب جمع التبرعات جيدًا؟

يجب أن يتسم قالب جمع التبرعات الجيد بالخصائص التالية:

سهولة الاستخدام : يجب أن يحتوي القالب على أقسام جيدة التنظيم يمكن لجميع المشاركين في المشروع فهمها ومتابعتها بسهولة

: يجب أن يحتوي القالب على أقسام جيدة التنظيم يمكن لجميع المشاركين في المشروع فهمها ومتابعتها بسهولة قابلية التخصيص: يجب أن يتيح لك تعديل أقسامه وعناصره لإنشاء مواد مخصصة تنقل الرسالة المطلوبة إلى الرسالة ✉️

يقوم أعضاء الفريق المتعددون بتحرير مستند في وقت واحد في مستندات ClickUp Docs

ميزات تعاونية : يجب أن يحتوي على خيارات مثل التحرير في الوقت الفعلي، والمشاركة السهلة، وإدارة المهام. يجب أن تكون قادرًا على العمل عليه مع زملائك في العمل أو أشخاص آخرين مشاركين في جمع التبرعات

: يجب أن يحتوي على خيارات مثل التحرير في الوقت الفعلي، والمشاركة السهلة، وإدارة المهام. يجب أن تكون قادرًا على العمل عليه مع زملائك في العمل أو أشخاص آخرين مشاركين في جمع التبرعات تعدد الاستخدامات: يجب أن يكون القالب قادرًا على التكيف مع أغراض جمع التبرعات المختلفة

10 قوالب لجمع التبرعات لاستخدامها في عام 2024

لقد بحثنا في المئات من قوالب جمع التبرعات وقمنا بتضييق نطاق اختيارنا إلى أفضل 10 قوالب من ClickUp و Template.net و Adobe و Slidesgo. فهي تحقق التوازن المثالي بين الطابع العملي والجاذبية الجمالية، مما يجعل التخطيط والعمل الجماعي في غاية السهولة.

دعنا نبدأ ونضع حملتك على طريق النجاح! 💪

1. نموذج تخطيط فعالية جمع التبرعات ClickUp لجمع التبرعات

قالب تخطيط حدث جمع التبرعات ClickUp لجمع التبرعات

هل أنت تخطط لحدث لزيادة الوعي وجمع الأموال لقضية معينة؟ سواء كنت تنظم حفلًا موسيقيًا كبيرًا أو مزادًا علنيًا أو حفل شواء في الحي، فإن قالب التخطيط لفعاليات جمع التبرعات من ClickUp يمكن أن يكون مساعدك الشخصي في التخطيط! ✅

هذا النموذج هو في الأساس قائمة مهام لكل مهمة ونشاط يجب عليك إكمالها لضمان نجاح فعالية جمع التبرعات الخاصة بك. قبل القائمة، سترى قبل القائمة ملخصًا لفعالية جمع التبرعات، بما في ذلك الغرض منها والأرباح المستهدفة والتاريخ والتقدم المحرز.

بشكل افتراضي، يتضمن القالب قائمة بـ 15 مهمة فرعية تتناول كل جانب من جوانب التخطيط للفعالية، بدءًا من جمع القوات التي ستساعدك إلى إنشاء تقرير ما بعد الحدث . هذه مجرد إرشادات - يمكنك تخصيص وتوسيع وحذف وإضافة مهام فرعية جديدة لتخصيص قائمة مهام مخصصة تتماشى مع أهدافك.

يكمن سحر القالب في إضافة علاقات المهام. يمكنك إنشاء علاقات تبعية للمهام والتأكد من أن عملية التخطيط والتنظيم تسير بسلاسة ولا يفلت أي شيء من بين يديك.

يمكنك أيضًا إضافة مرفقات إلى القالب أو ربط مهام فرعية محددة بـ ClickUp Docs لتركيز المعلومات. تفويض المسؤوليات و خطط التواصل من خلال تعيين المهام لأعضاء فريقك. سواء كان ذلك لمنظمة غير ربحية أو مزاد خيري، يمكنك البقاء على اتصال مع فريقك.

2. قالب خطة عمل ClickUp لجمع التبرعات

نموذج خطة عمل جمع التبرعات ClickUp لجمع التبرعات

بدون خطة واضحة وتنظيم دقيق فإن عملية جمع التبرعات يمكن أن تتحول بسرعة إلى فوضى. لحسن الحظ، يمكنك منع مثل هذه السيناريوهات من خلال قالب خطة عمل ClickUp لجمع التبرعات !

هذا القالب بمثابة المنارة التي توجه سفينة جمع التبرعات الخاصة بك في الاتجاه الصحيح. فهو يساعدك على تحديد أهداف جمع التبرعات وتحديد الجمهور المستهدف والميزانية ووضع خطط التنفيذ.

إن استخدام قالب كهذا يُحدث فرقًا كبيرًا عند محاولة مواءمة جهود جمع التبرعات بين أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء المجتمع الذين يرغبون في المشاركة.

لبدء استخدام القالب، انتقل إلى عرض خطوات التنفيذ وأدخل مهامك وأنشطتك. يمكنك تعيين الأولويات والحالة، وإضافة المكلفين بالمهام، وتحديد تواريخ البدء والاستحقاق، وتحديد الأقسام، وقياس مدى تعقيد المهام، وترك التعليقات. سيقوم ClickUp بفرز المهام تلقائيًا وفقًا لتاريخ الاستحقاق، مما يمنحك نظرة عامة واضحة لما يجب عليك معالجته أولاً.

طريقة عرض المهام هي لوحة كانبان التي تعرض مهامك كبطاقات وتجمعها حسب القسم المسؤول عنها.

إن عرض الجدول الزمني هو مخطط جانت يُظهر الأنشطة والمهام المجدولة في تقويم، مما يسمح لك بمراجعة وتحسين أعباء العمل وضمان عدم وجود تداخلات. هذا العرض ممتاز أيضًا لإنشاء ومراجعة تبعيات المهام.

القالب يأتي مع مثال لتنظيم برنامج تقديم الهدايا. استخدمه كتوضيح لكيفية إطلاق الإمكانات الكاملة للقالب وتصميم خطة عمل مثالية لجمع التبرعات. 🎁

3. قالب خطة مشروع ClickUp لجمع التبرعات

قالب خطة مشروع جمع التبرعات ClickUp لجمع التبرعات

بغض النظر عن حجمها، غالبًا ما تنطوي مشاريع جمع التبرعات على الكثير من التوتر. يمكن لخطة محكمة أن تخفف من حدة التوتر وتساعدك على إبقاء عينيك على الهدف - مما يضمن سير حملتك بسلاسة.

وهنا يأتي دور قالب خطة مشروع ClickUp لجمع التبرعات يأتي في. فهو يسمح لك بـ

وضع أهداف واضحة لجمع التبرعات

تصوّر الجدول الزمني للمشروع إنشاء المهام حسب الموارد المتاحة و فهم القيود معرفة كيف تساهم كل مهمة في تحقيق أهدافك و إدارة مراحل البرنامج يحتوي القالب على عدة طرق عرض تتيح لك النظر إلى مشروعك لجمع التبرعات من زوايا مختلفة. نقطة البداية هي طريقة عرض قالب خطة المشروع . هذا هو المكان الذي ستضيف فيه وصف مشروع جمع التبرعات الخاص بك وإنشاء المهام والأنشطة التي تحتاج إلى إكمالها للوصول إلى خط النهاية. 🏁



إلى جانب إدخال أسماء المهام، يمكنك (وينبغي عليك) تقديم تفاصيل حولها، بما في ذلك تاريخ استحقاقها وحالتها وقسمها وقسمها ومستوى تأثيرها وملحقها. إذا كنت تعمل على مشروع مع فريق، يمكنك تعيين مهام محددة لهم، حيث سيقوم ClickUp بتجميعها بناءً على القسم المخصص لها (إذا قمت بتوفيره).

تحدد هذه الأقسام الأنشطة التي يجب عليك أنت وفريقك إكمالها لكل جزء من المشروع.

إن طريقة عرض تقدم التخطيط هي لوحة كانبان حيث يتم تجميع جميع المهام من العرض السابق وفقًا لحالتها. يمكنك النقر على بطاقة للحصول على مزيد من المعلومات حول مهمة معينة وتحريك البطاقات باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي.

4. قالب خطة مشروع ClickUp الخيري

قالب خطة مشروع ClickUp الخيري

انتظر، هل هذا خطأ؟ هذا القالب هو نفس القالب السابق! صحيح، ولكن يمكن أن يكون للقالب الواحد أكثر من غرض واحد. في هذه الحالة، يمكنك استخدامه لتخطيط وتنظيم وتنفيذ مشروع خيري.

القالب قالب خطة مشروع ClickUp الخيري يمكن أن يجعل العملية أسهل من خلال تقسيم مشروعك إلى أجزاء أصغر يسهل إدارتها. فهو يتيح لك تحديد أهداف المشروع الخيري وإبقاء أعضاء فريقك في نفس الاتجاه.

يوفر القالب طريقتا عرض مصممتان بعناية كل ما تحتاجه لإدارة المشاريع الخيرية من جميع الأنواع والأحجام.

خطوتك الأولى هي تقسيم المشروع إلى أنشطة وإضافتها إلى طريقة عرض قالب خطة المشروع. تأتي طريقة عرض القائمة هذه مزودة بالعديد من الحقول المحددة مسبقًا مثل الحالة وتاريخ الاستحقاق والمُعيّن، مما لا يترك مجالًا للشكوك أو الاحتمالات.

تقوم طريقة عرض التقدم في التخطيط بتحويل المهام من طريقة عرض قالب خطة المشروع إلى بطاقات وتصنيفها حسب حالتها. لديك ثلاث حالات افتراضية - قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، ومكتملة. ومع ذلك، يمكنك تخصيصها لتناسب تفاصيل مشروعك الخيري.

5. قالب تسويق حدث ClickUp

قالب تسويق الحدث ClickUp

عند تنظيم حدث لجمع التبرعات، هناك تفاصيل لا حصر لها تحتاج إلى التركيز عليها، بدءًا من العثور على المكان المثالي إلى دعوة الضيوف وترتيب خدمات تقديم الطعام. ويصبح الوضع أكثر تعقيدًا إذا كنت تنظم عدة فعاليات، وقد يزداد الأمر سوءًا إذا كانت جميعها تقام في وقت واحد.

لحسن الحظ، لديك سلاح سري وهو قالب تسويق الحدث ClickUp . يمكنك من خلاله

مراقبة كل مهمة ونشاط متعلق بالحدث توحيد فريقك والعمل كفريق واحد توفير الوقت التحكم في أعباء العمل

يحتوي القالب على قسمين: تسويق الأحداث وتتبع الأحداث. ابدأ بتقديم معلومات حول الأحداث الخاصة بك في عرض الحدث في قسم تسويق الحدث. هنا، ستحدد أسماء الأحداث والتواريخ المهمة والمكلفين وأنواعها ومراحلها ومواقعها. تساعدك طريقة عرض تقويم الحدث على تخطيط وقتك ومنع التداخل، بينما تعرض طريقة عرض اللوحة أحداثك كبطاقات مجمعة وفقًا لحالتها (مفتوحة، قيد التنفيذ، ومغلقة).

يتيح لك الجزء تتبع الحدث من هذا القالب الغوص في التفاصيل الدقيقة لكل حدث. استخدمه لتتبع التقدم المحرز في الحدث، وتحديد أهداف العملاء المحتملين ومراقبتها، وتخطيط الميزانية. يمكنك أيضًا إرفاق الفواتير والإيصالات وإنشاء مركز مركزي حيث يمكنك أنت وأعضاء فريقك العثور على كل المعلومات المتعلقة بالفعالية.

6. قالب تخطيط أحداث ClickUp

قالب تخطيط فعاليات ClickUp

سواءً كان عشاءً صغيرًا مع عدد قليل من الضيوف أو حفلة حصرية رفيعة المستوى، فإن التخطيط لحدث ما قد يتطلب جهدًا كبيرًا. 🏘️

إن قالب تخطيط فعاليات ClickUp هو فقط ما تحتاجه للحفاظ على إبحار سفينتك بسلاسة نحو وجهتك - لضمان سعادة الضيوف ونجاح الحدث. 🚢

ينقسم القالب إلى أربعة أقسام:

معلومات عامة تفاصيل الإعداد قائمة المدعوين قائمة البائعين يركز الجزء معلومات عامة على تاريخ الفعالية ووقتها وموقعها. إذا كنت تريد، يمكنك أيضًا تضمين الاتجاهات حول كيفية الوصول إلى المكان.

يحتوي قسم تفاصيل الإعداد على ثلاثة أقسام فرعية - إعداد التسجيل، وإعداد ساعة الكوكتيل، وإعداد ساعة الكوكتيل، وإعداد الاستقبال، ويتضمن كل منها قائمة بما تحتاج إلى الاهتمام به. وبالطبع، يمكنك تخصيص الأقسام الفرعية والقوائم بما يخدم غرضك.

على سبيل المثال، إذا كنت تنظّم مزاداً لجمع التبرعات، يجب عليك تحديد عدد الأشخاص الذين سيحضرون المزاد، وعدد العناصر التي سيتم بيعها بالمزاد، وتوظيف بائع مزاد، وإعداد المواد المكتوبة. يمكنك تقسيم هذه الأنشطة إلى مهام فرعية لتسهيل تتبعها وإدارتها.

يحتوي قسم قائمة الدعوات على جدول بجميع ضيوفك وعناوينهم البريدية. في قسم "الرد على الدعوة"، يمكنك وضع علامة اختيار بجوار الأشخاص الذين أكدوا حضورهم.

الجزء قائمة البائعين هو الجزء الذي ستضع فيه قائمة بالشركات التي استأجرتها لخدمات تقديم الطعام والديكور والترفيه.

7. قالب تخطيط الفعاليات غير الهادفة للربح من ClickUp

قالب تخطيط الفعاليات غير الهادفة للربح ClickUp غير الربحية

غير ربحي لا يمكن أن تكون الفعالية غير الربحية ناجحة ما لم تخطط لكل جانب من جوانبها بأدق التفاصيل. سهو واحد وقد تتحول فعاليتك بسرعة إلى فشل ذريع. ❌

إن قالب تخطيط الفعاليات غير الربحية ClickUp يساعدك على تقسيم المهام والأنشطة المتعلقة بالحدث، ومراقبة تواريخ الاستحقاق، والتأكد من أن كل شيء يسير وفقًا للخطة.

الميزة الرئيسية لهذا القالب هي بساطته. للوهلة الأولى، لا يعدو كونه وصفًا موجزًا للفعالية وقائمة مهام. ومع ذلك، إذا تعمقت أكثر، ستجد سحر القالب الحقيقي.

فهو يتيح لك إضافة المكلفين وتواريخ الاستحقاق إلى كل مهمة في قائمة مهامك، مما يجعل التعاون والعمل الجماعي أسهل بكثير. كما يمكنك تحديد أولويات المهام العاجلة أو المهمة وتتبع التقدم المحرز فيها لتقليل المشاكل والعقبات على طول الطريق.

ميزة أخرى رائعة يقدمها هذا القالب هي إنشاء علاقات المهام. يمكنك الربط بين مهمتين أو أكثر وإنشاء جدول زمني يجعل تنفيذ الأنشطة أكثر انسيابية ويبقي فريقك على المسار الصحيح.

يتيح لك القالب إضافة مرفقات، مما يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالحدث، مثل الفواتير والإيصالات و عقود البائعين في مكان واحد

8. قالب مهرجان محرر مستندات جوجل لجمع التبرعات من Template.net

استخدم قالب مهرجان محرر مستندات جوجل لجمع التبرعات من Template.net لإنشاء دعوات مذهلة لفعاليتك

أنت لست بحاجة إلى أن تكون مصممًا لإنشاء دعوات جذابة لفعاليتك لجمع التبرعات! إن قالب Google Docs Fundraising Fest من Template.net هو كل ما تحتاجه لتقديم فعاليتك بأفضل صورة وإبهار الضيوف من البداية وتشجيعهم على الحضور.

دعنا نوضح أمرًا واحدًا على الفور - على الرغم من أن القالب يحمل اسم محرر مستندات Google، يمكنك حفظه بتنسيقات أخرى، بما في ذلك Word وIllustrator وPSD. يمكنك أيضًا تحرير القالب عبر الإنترنت في محرر Template.net.

لا تدع جزء "مهرجان جمع التبرعات" من الاسم يربكك. نعم، المثال هو دعوة إلى مهرجان لجمع التبرعات. ومع ذلك، يمكنك تعديله ليعكس مناسبتك، سواء كان ذلك مزادًا صامتًا أو عشاءً أو كرنفالاً. 🎎

أفضل ما في هذا القالب هو قابليته للتخصيص. يمكن تغيير حجم كل عنصر تراه أو حذفه أو تعديله. يمكنك تغيير الألوان وإضافة خلفيات وإدراج جداول وتحميل فيديوهات وملفات وإنشاء رسوم متحركة (إذا كنت تصنع دعوة رقمية). هذا المثال موجود فقط ليوضح لك ما يمكن أن يفعله القالب - لا تتردد في إطلاق العنان لجانبك الإبداعي ورسم تحفة دعوة.

9. قالب ملصق حملة جمع التبرعات من أدوبي

أنشئ ملصقات رائعة لفعاليات جمع التبرعات باستخدام قالب ملصق جمع التبرعات من Adobe

إن إنشاء ملصقات جمع التبرعات ليس علمًا صاروخيًا تمامًا. 🔬

ولكنه يتطلب الاهتمام بالتفاصيل والجهد. يجب أن تكون حريصًا على عدم إغراق الناس بمجموعة من المعلومات. أو القيام بالعكس وإغفال التفاصيل المهمة (مثل الوقت والمكان). يمكن أن يساعدك قالب ملصق جمع التبرعات من Adobe في كلا الأمرين.

هذا القالب سهل الاستخدام هو في الواقع مثال على ملصق لحفل خيري. فهو يوضح لك كيفية الموازنة بين النص والرسوم التوضيحية ويقدم إرشادات حول المعلومات التي يجب تضمينها في الملصق الخاص بك. ومع ذلك، لا يوجد عنصر ثابت - فكر في القالب على أنه لوحة فنية يمكنك من خلالها توجيه الفنان الذي بداخلك وتصميم ملصقات فريدة من نوعها.

عند فتح القالب، ستنتقل تلقائيًا إلى محرر Adobe عبر الإنترنت، والذي يوفر مئات الخيارات لتخصيص ملصقك. يمكنك إضافة نصوص وصور وإدراج أشكال وتغيير الخلفيات واختيار أنظمة الألوان وإنشاء رسوم متحركة وتخصيص ترتيب الطبقات.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك مشاركة الملصق مباشرةً من المحرر أو حفظه كملف PNG أو PNG بخلفية شفافة أو JPG أو PDF.

10. قالب العرض التقديمي لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Slidesgo

استخدم قالب العرض التقديمي لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Slidesgo لتوضيح كل تفاصيل حملتك لجمع التبرعات

جمع الأموال عبر الإنترنت ( وسائل التواصل الاجتماعي ) تزداد شعبيتها يوماً بعد يوم. ولكن كيف تقنع الناس بالتبرع بالمال لقضيتك وسط هذا العدد الكبير من حملات التبرع عبر الإنترنت؟ تحتاج إلى ابتكار طريقة مقنعة وجذابة لتقديم نواياك.

بدلاً من إنشاء عرض تقديمي من الصفر، جرب نموذج العرض التقديمي لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Slidesgo.

يحتوي هذا القالب المجاني لجمع التبرعات على 56 شريحة يمكنك حفظها وتحريرها بتنسيقات العروض التقديمية من جوجل أو باوربوينت. تحتوي كل شريحة على تعليمات مفصلة حول المعلومات التي يجب عليك تضمينها فيها. على سبيل المثال، تركز الشريحة الثالثة على جدول المحتويات وتقترح أقساماً محتملة مثل نبذة عنّا، والأهداف والاستراتيجية، والميزانية.

بناءً على هدفك، يمكنك تحديث الأقسام، وحذف الشرائح، وإضافة شرائح جديدة، وإدراج عناصر مرئية مثل الصور والرسوم البيانية والمخططات.

لنفترض أنك تجمع المال لملجأ حيوانات محلي. يمكنك تضمين صور لسكان الملجأ ووصف سلوكياتهم ومراوغاتهم، مما سيؤثر على القراء. يمكنك أيضاً أن تحدد كيف ستخصص الأموال التي ستجمعها وتوضح للناس أن التبرع لقضيتك هو قرار جيد.

قوالب جمع التبرعات: حقق أهدافك بكل سهولة

سواء أكنت مسؤولاً عن إنشاء دعوات لحدث ما، أو تقديم حملة لجمع التبرعات، أو تخطيط وتنسيق المشروع بأكمله، قوالب جمع التبرعات يمكنك تقديم يد العون. 🤝

فهي توفر لك الدعم الذي تحتاجه لتحويل أحلامك في جمع التبرعات إلى حقيقة واقعة خطوة بخطوة!