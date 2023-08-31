أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء غير الربحية في 2025

لن يكون مجتمعنا شيئًا بدون المنظمات غير الربحية. فهذه المنظمات تصحح الأخطاء وتحمي الضعفاء. فالمنظمات غير الربحية هي بمثابة أبطال خارقين مدمجين. والسبب في قدرة هذه المنظمات على خوض معركة الخير هو أن الأبطال الخارقين يتبرعون كل يوم. 🦸

إن ناخبيك يجعلون مهمتك ممكنة، لذلك عليك أن تتأكد من أنهم يتذكرون لماذا آمنوا بمهمتك بما يكفي للتبرع - ولماذا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك مرة أخرى.

إن مفتاح الحصول على تبرعات متكررة هو بناء علاقات دائمة. ستحتاج إلى نظام إدارة العلاقات مع المؤسسات غير الربحية، المعروف أيضًا باسم إدارة علاقات العملاء غير الربحية، لإدارة هذه العلاقات.

لقد جمعنا لك أفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء للمنظمات غير الربحية حتى تتمكن من مقارنة الخيارات والعثور على النظام المناسب لمؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء غير الربحية؟

يعتمد أفضل برنامج CRM غير ربحي لمؤسستك على حجم مؤسستك وعدد المتبرعين الذين تريد تتبعهم وأنواع حملات جمع التبرعات التي تديرها. ولكن يجب على كل منظمة غير ربحية أن تأخذ هذه الميزات في الاعتبار قبل أن تستثمر في أداة إدارة علاقات العملاء:

أدوات إدارة المتبرعين للملفات الشخصية التفصيلية: كلما زادت المعلومات التي يمكنك تضمينها عن المتبرعين، كان من الأسهل إجراء التواصل مع المتبرعين أو إرسال حملات بريد إلكتروني مستهدفة وحملات بريدية مباشرة. ابحث عن البرامج التي تسمح لك بتخصيص الملفات الشخصية للمكونات الخاصة بك

كلما زادت المعلومات التي يمكنك تضمينها عن المتبرعين، كان من الأسهل إجراء التواصل مع المتبرعين أو إرسال حملات بريد إلكتروني مستهدفة وحملات بريدية مباشرة. ابحث عن البرامج التي تسمح لك بتخصيص الملفات الشخصية للمكونات الخاصة بك أدوات التسويق أو التكاملات : أحد الأغراض الرئيسية لنظام إدارة علاقات العملاء هو جعل جهودك التسويقية أكثر فعالية وزيادة التبرعات. يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بتقسيم الناخبين حسب التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو البيانات المنزلية. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على إرسال رسائل البريد الإلكتروني والبريد المباشر إما مباشرةً من خلال النظام الأساسي أو من خلال التكامل مع أدوات التسويق المفضلة لديك

التكاملات أحد الأغراض الرئيسية لنظام إدارة علاقات العملاء هو جعل جهودك التسويقية أكثر فعالية وزيادة التبرعات. يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بتقسيم الناخبين حسب التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو البيانات المنزلية. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على إرسال رسائل البريد الإلكتروني والبريد المباشر إما مباشرةً من خلال النظام الأساسي أو من خلال التكامل مع أدوات التسويق المفضلة لديك إعداد التقارير والتحليلات: ابحث عن الأدوات التي تحتوي على ميزات إعداد التقارير المخصصة حتى تتمكن من تحليل نجاح جهودك في جمع التبرعات والتركيبة السكانية للمتبرعين ومتوسط حجم التبرعات، إلخ.

ابحث عن الأدوات التي تحتوي على ميزات إعداد التقارير المخصصة حتى تتمكن من تحليل نجاح جهودك في جمع التبرعات والتركيبة السكانية للمتبرعين ومتوسط حجم التبرعات، إلخ. القيمة مقابل المال: كلما أنفقت المزيد من المال على إدارة علاقات العملاء، كلما قلّ المال الذي ستحصل عليه من أجل مهمتك. ولكن الوقت هو المال أيضاً، لذا فإن اختيار أداة رخيصة ولكن غير فعالة ليس هو الحل. ابحث عن أداة تقوم بكل ما تحتاجه، ويسهل على فريقك استخدامها، ولن تهدر ميزانية برنامجك

أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء غير الربحية لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي 10 برامج إدارة علاقات العملاء غير الربحية التي ستساعدك على إنقاذ العالم - وتساعدك على تذكير المتبرعين بأنك بحاجة إلى مساعدتهم للقيام بذلك. 💪

1. انقر فوق

قم بإدارة بيانات المتبرعين ومهام فريقك والتواصل في ClickUp من أي جهاز

ClickUp هو تهديد ثلاثي! فبدلاً من أن يكون قادرًا على الغناء والرقص والتمثيل (ربما في التكرار التالي!)، يمكنه القيام بما يلي إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ، و التعاون التسويقي كل ذلك في مكان واحد - مما يُبعد الدراما عن سير عملك. 🎭

إن ClickUp CRM قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك إعداده بمعلومات المتبرعين التي تحتاجها بالضبط. وإذا كنت لا تريد إنشاء تخطيطك الخاص، يمكنك البدء بسرعة باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء . بمجرد إعداد CRM الخاص بك، يمكن لميزات الأتمتة إنشاء أنشطة وتشغيل تحديثات الحالة بناءً على مكان وجود ناخبيك في عملية التبرع.

عندما تستخدم ClickUp للمنظمات غير الربحية ستحصل أيضًا على أدوات لتتبع حملات جمع التبرعات، وإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وجدولة المهام، وتخطيط الفعاليات، وزيادة وقت فريقك إلى أقصى حد. وأفضل ما في الأمر هو أنك ستدفع مقابل أداة واحدة فقط، مما يترك لك المزيد من المال لمهمتك. 💸

أفضل الميزات

ميزات التخصيص تجعل من السهل إضافة أعمدة أو إزالتها للحصول على بيانات إضافية للمانحين

طرق عرض متعددة - بما في ذلك طرق عرض القائمة واللوحة والجدول - تتيح لك فرز حسابات المتبرعين وتتبعها وإدارتها بسرعة

تساعدك أدوات إدارة البيانات على عرض معدلات الاحتفاظ بالمتبرعين ومتوسط حجم التبرعات والمزيد من خلال أكثر من 50 أداة مختلفة يمكنك إضافتها إلى لوحة التحكم

تكامل البريد الإلكتروني يجعل من السهل والسريع إرسال حملات البريد الإلكتروني لتعزيز مشاركة المتبرعين أو الإعلان عن جهود جمع التبرعات الجديدة

تتيح لك الأتمتة نقل الجهات المانحة خلال عملية المشاركة من خلال إنشاء المهام وتحديثات الحالة تلقائياً

تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Office وDropbox وZoom وCalendly وغيرها على تبسيط سير عملك

يضمن دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الإجابة على أسئلتك بسرعة

القيود

لا تتوفر جميع الميزات الموجودة في تطبيق الويب على تطبيق الهاتف المحمول

نظرًا لأن ClickUp غني جدًا بالميزات، أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي عند بدء استخدام البرنامج لأول مرة

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8550 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8550 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,760 تقييم)

2. بلوميرانج

عبر بلوميرانج يمكن لـ Bloomerang مساعدة حملات جمع التبرعات الخاصة بك على الازدهار. 🌻

تم تصميم هذه الأداة خصيصًا للمنظمات غير الربحية، لذا فإن استراتيجية إدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لجمع التبرعات. وهي تشمل إدارة الجهات المانحة وإدارة المتطوعين وتتبع المنح وأدوات تتبع العضوية.

في حين أن هذا الحل البرمجي لا يحتوي على أدوات تسويق CRM يتكامل مع العديد من الأدوات الأكثر شيوعًا للمنظمات غير الربحية، مثل QuickBooks و Mailchimp. لذا ستدير بلوميرانج بيانات المتبرعين (والمتطوعين! والمنح! وأعضاء مجلس الإدارة!)، ويمكنك استخدام عمليات التكامل لإدارة الخطوات التالية لحملتك. 👣

أفضل الميزات

لوحة معلومات تفاعلية تساعدك على رؤية معدل الاحتفاظ بالمتبرعين وأداء حملتك في لمحة سريعة

تساعدك بيانات فحص الثروات على تحديد وإشراك الناخبين الذين من المحتمل أن يصبحوا متبرعين رئيسيين بشكل أفضل

التكامل مع أدوات معالجة المدفوعات، مثل PayPal وSquare وStripe، مما يسهل عليك جمع التبرعات من جامعي التبرعات عبر الإنترنت

القيود

يمكن أن يكون من الصعب تخصيص وتعديل الميزة المدمجة قوالب جمع التبرعات أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات الاستجابة من فريق خدمة عملاء Bloomerang



التسعير

119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 سجل متبرع

239 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4,500 سجل متبرع

349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 14,500 سجل متبرع

459 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 24,500 سجل متبرع

579 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 39,500 سجل متبرع

699 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 59,500 سجل متبرع

أسعار مخصصة للحسابات التي تحتوي على 60,000 سجل أو أكثر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 745 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 745 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,265+ تقييم)

3. سحابة Salesforce غير الربحية

عبر سحابة Salesforce غير الربحية Salesforce هي واحدة من أكثر السحابة شيوعًا CRMs للشركات الخدمية والصناعة. لذا، إذا كنت ترغب دائمًا في التسكع مع الأطفال المشهورين في المدرسة، فقد يكون برنامج إدارة المتبرعين هذا هو ملكة حفل التخرج. 👑

إن السحابة غير الربحية هي في الأساس نظام Salesforce CRM الذي تم تحديثه بميزات جمع التبرعات وإدارة علاقات المتبرعين. يبدو واضحًا أحيانًا أن هذا البرنامج مصمم في الأصل للصناعة، وليس كبرنامج غير ربحي، ولكنه رائع لإدارة الحملات التسويقية وتوفير تجارب مخصصة للمتبرعين.

أفضل الميزات

تسمح لك التجارب المخصصة بإرسال تحديثات البرنامج الأكثر أهمية بالنسبة لهم إلى كل من ناخبيك

تساعدك أدوات التجزئة المدمجة في تحسين التواصل عبر البريد المباشر

تعمل الأتمتة على إزالة المهام الإدارية حتى يتمكن فريقك من قضاء المزيد من الوقت في بناء علاقات مع المتبرعين

القيود

يفتقر هذا البرنامج إلى بعض الميزات التي تأتي بشكل قياسي مع حلول إدارة علاقات المتبرعين غير الربحية الأخرى، مثل تسلسلات المتبرعين الجدد ومقاييس الاحتفاظ بالمتبرعين

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد، خاصةً بالنسبة لأعضاء الفريق الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا

التسعير

إصدار المؤسسات: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا إصدار غير محدود: 100 دولار لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 35 تقييم)

4. الضوء الأخضر الصغير

عبر الضوء الأخضر الصغير الضوء الأخضر الصغير هو الأداة الصغيرة القادرة على ذلك. 🚂

صُمم هذا البرنامج المتكامل لإدارة العلاقات مع الناخبين وإعداد التقارير وجمع التبرعات مع وضع المنظمات غير الربحية في الاعتبار. فهو يحتوي على أدوات لإدارة بياناتك وحملاتك التسويقية وعضوياتك وفعالياتك ومقترحات المنح.

يمكنك حتى استخدامه لقبول التبرعات عبر الإنترنت. باستخدام نموذج تبرع "ليتل جرين لايت"، ستتم مزامنة عملية جمع التبرعات عبر الإنترنت تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، وتحديث الملفات الشخصية لمكوناتك في الوقت الفعلي أثناء تقديمهم للتبرعات. يساعدك هذا البرنامج على التركيز على أموالك ومهمتك. 💰

أفضل الميزات

تتيح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص الاطلاع بسرعة على المعلومات التي تهمك أكثر من غيرها، مثل التنبيهات وإجمالي التبرعات

تتيح لك الإقرارات والإيصالات إرسال رسائل الشكر عند ورود التبرعات

تعمل ميزات إدارة البيانات تلقائيًا على إزالة الملفات الشخصية المكررة للمتبرعين وتتبع العضويات وتواريخ التجديد، وتتيح لك سهولة تقسيمها إلى شرائح من أجل البريد المباشر المخصص وحملات التسويق المستهدفة

القيود

يشتكي بعض المستخدمين من أنه في مقابل بساطة تطبيق Little Green Light، فإنك تضحي بخيارات التخصيص

يقول مستخدمون آخرون أن واجهة المستخدم تبدو قديمة وليست سهلة الاستخدام دائماً

التسعير

45 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 2,500 مستخدم

60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 5,000 مستخدم

75 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 10,000 ناخب

أضف 15 دولاراً إضافياً شهرياً لكل 10,000 ناخب إضافي

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 290+ تقييم)

5. سالسا CRM

عبر إدارة علاقات العملاء يجمع Salsa CRM قاعدة بيانات المتبرعين وأدوات التواصل وأدوات جمع التبرعات تحت سقف واحد. 🏠

يحتوي على بعض من أجمل الملفات الشخصية للمتبرعين من بين خيارات البرامج غير الربحية. يمكنك إضافة عدد غير محدود من الحقول المخصصة وتتبع أي معلومات مهمة لك وللمتبرعين. يمكنك أيضًا حفظ الملاحظات حول المتبرعين أثناء التعرف عليهم.

اجمع بين هذه البيانات المتعمقة عن المتبرعين وأدوات جمع التبرعات التي تساعدك على التواصل بطرق أكثر ملاءمة لكل فرد، ويمكن أن يساعدك Salsa CRM على التواصل مع المتبرعين بشكل لم يسبق له مثيل. الآن هذا يجعلنا نرغب في الرقص! 💃

أفضل الميزات

ملفات تعريف المتبرعين المتعمقة تخزن معلومات الاتصال الخاصة بالمتبرعين، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات، والاهتمامات، والتركيبة السكانية

ميزات الازدواجية تمنع ازدواجية الإدخالات لنفس المكون، مما يحافظ على نظافة وتنظيم نظام إدارة المتبرعين لديك

تسمح لك ميزات جمع التبرعات عبر البريد المباشر بكتابة الرسائل، ودمج البريد، وطباعة الملصقات، واستخدام مسح الباركود

القيود

تقدم أداة إدارة علاقات العملاء هذه تكاملات قليلة مع برامج أخرى

يشعر العديد من المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير صعبة التعلم والاستخدام

التسعير

مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 105 تقييمات)

3.9/5 (أكثر من 105 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 235 تقييم)

6. رايزر إيدج

عبر بلاك بود Raiser's Edge عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وجمع التبرعات من Blackbaud، وهي الشركة المصنعة للعديد من البرامج غير الربحية الأخرى.

تتضمن بعض برامج Blackbaud الأخرى برنامج Luminate Online لحملات جمع التبرعات عبر الإنترنت، وبرنامج Just Giving لحملات جمع التبرعات من نظير إلى نظير، وبرنامج Altru لإدارة التذاكر والعضوية. يعمل Raiser's Edge بشكل جيد مع جميع برامج Blackbaud الأخرى، ولكن عليك أن تدفع مقابل كل خدمة برمجية على حدة.

يقدم برنامج Raiser's Edge بمفرده أدوات لقبول التبرعات، وتحليل معلومات المتبرعين، وتقديم طلبات تبرع أكثر ملاءمة، وتتبع تفاعلات المتبرعين، وإرسال مواد تسويقية مستهدفة. تساعدك هذه الميزات الرئيسية على إطلاق العنان لإمكانات المتبرعين. 🗝️

أفضل الميزات

تسمح لك إدارة الهدايا بتلقي التبرعات عبر الإنترنت أو إدخال الهدايا الرئيسية

تتضمن رؤى التوقعات مبالغ الطلبات المقترحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات لتحديد المتبرعين الرئيسيين المحتملين

تحليلات مخصصة تسمح لك بتتبع البيانات الأكثر أهمية بالنسبة لك وتشغيل التقارير ذات الصلة بحملتك

القيود

لا تعرض طريقة عرض الويب المستندة إلى السحابة جميع حقول ووظائف البرنامج، لذلك قد يحتاج فريقك إلى قضاء معظم وقته في العمل في طريقة عرض قاعدة البيانات، والتي لا يمكن الوصول إليها من أي مكان على عكس تطبيق الويب

أبلغ العديد من المستخدمين عن بطء أوقات الاستجابة من فريق خدمة العملاء في Blackbaud

التسعير

مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (405+ تقييمات)

3.8/5 (405+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 410 تقييمات)

7. كيندفول

عبر كيندفول يتم تشغيل Kindful من قبل Bloomerang - وهي أداة أخرى لإدارة علاقات العملاء في هذه القائمة - وكلا البرنامجين محبوب من قبل المنظمات غير الربحية. فما الفرق إذن؟

يحتوي كلاهما على ميزات متشابهة لتتبع بيانات المتبرعين، وإنشاء تواصل مستهدف، وقياس نجاح الحملة. لكن Kindful يقدم أيضًا صفحات تبرع قابلة للتخصيص بشكل كبير. يمكنك تمييزها وتنظيمها بالمعلومات التي تحتاجها. ثم قم بتضمينها على موقعك الإلكتروني، ويمكن لناخبيك التبرع بنقرتين فقط. ✅

في حين أن كلاً من Bloomerang و Kindful يقدمان عمليات تكامل مع الأدوات الشائعة وأنظمة معالجة الدفع، فإن Kindful لديه أيضاً واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، مما يسمح لمطوّرك بإنشاء أي عمليات تكامل إضافية تحتاجها لسير عملك. لذا يمكنك الحفاظ على الهدوء والتخصيص. 💂‍♀️

أفضل الميزات

تتم إضافة تبرعات جمع التبرعات عبر الإنترنت وجمع التبرعات من نظير إلى نظير إلى إدارة علاقات العملاء تلقائيًا ومزامنتها مع أدواتك المتصلة

تسمح لك الملفات الشخصية للمانحين بالاطلاع على رؤى الثروة وتعيين مهام التواصل لفريقك

تساعدك الإيصالات التلقائية وإيصالات الشكر، بالإضافة إلى أدوات لتخطيط حملات البريد المباشر والبريد الإلكتروني، على الحفاظ على تفاعل المتبرعين

القيود

يشعر بعض المستخدمين أن ملفات تعريف المتبرعين وميزات إدارة علاقات العملاء ليست قوية مثل البرامج الأخرى

ذكر العديد من المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير المضمنة لا توفر رؤى كافية وقد يكون من الصعب إنشاء تقارير مخصصة

التسعير

119 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 سجل متبرع

239 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4,500 سجل متبرع

349 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 14,500 سجل متبرع

459 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 24,500 سجل متبرع

579 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 39,500 سجل متبرع

699 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 59,500 سجل متبرع

أسعار مخصصة للحسابات التي تحتوي على 60,000 سجل أو أكثر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 310 تقييم)

8. نيون CRM

عبر إدارة علاقات العملاء بالنيون سيساعدك نظام إدارة علاقات المتبرعين (Neon CRM) على تألق علاقاتك مع المتبرعين. 🔆

يمكنك استخدام هذه المنصة لإدارة المتبرعين والأعضاء والمتطوعين، بالإضافة إلى تتبع جمع التبرعات ورسائل البريد الإلكتروني والفعاليات والمنح. تسمح لك قاعدة بيانات المتبرعين بإضافة حقول مخصصة وتتبع الجدول الزمني لمشاركة المتبرعين حتى تتمكن من رؤية كيف تتطور علاقاتك بمرور الوقت.

بفضل الواجهة القابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام، سيعمل نظام Neon CRM مع فريقك بأكمله. يمكن لكل عضو تنظيمه بما يلبي احتياجاته ويناسب دوره، بحيث يكون لدى الجميع دائماً ما يحتاجون إليه بالضبط. انطلقوا أيها الفريق! 📣

أفضل الميزات

تسمح لك النماذج ورسائل البريد الإلكتروني غير المحدودة بتخصيص التواصل مع المتبرعين وقبول التبرعات من خلال طرق الدفع الشائعة مثل Apple Pay وGoogle Pay وPayPal

تقارير مخصصة ولوحة تحكم بديهية تجعل من السهل تصور مقاييس حملتك

تُزيح الأتمتة المهام الإدارية عن كاهل فريقك وتزيل الملفات الشخصية المكررة من قاعدة بيانات المتبرعين

القيود

اشتكى العديد من المستخدمين من عدم وجود خيارات تخصيص كافية في قسمي إدارة الفعاليات وإدارة المتطوعين

قد يكون من الصعب تعلم كيفية استخدام ميزات إعداد التقارير

التسعير

الأساسيات: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا التأثير: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الإمكانيات: 399 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 490 تقييم)

9. قضية واحدة

عبر سبب واحد قد يطلق عليه اسم OneCause، ولكن لديه العديد من الحلول البرمجية. 👯

يقدم هذا البرنامج لجمع التبرعات برامج مختلفة لجمع التبرعات عبر الإنترنت والرسائل النصية القائمة على الفعاليات، ومن نظير إلى نظير، وعبر الإنترنت.

إذا كنت تدير أنواعًا مختلفة من الحملات، فقد تحتاج إلى مجموعة من حلول OneCause. ولكن بمجرد تحديد الميزات التي تحتاجها، سيكون هذا البرنامج مفيدًا لإدارة حملات جمع التبرعات الخاصة بك. 🛠️

يقدم أدوات متخصصة لكل نوع من أنواع الحملات. هناك ميزات إصدار التذاكر للفعاليات وميزات الرد على الدعوات، وتكامل الوسائط الاجتماعية لجمع التبرعات من الأقران وبرامج المناصرة، وميزات التلعيب لجمع التبرعات الافتراضي. لم يكن من السهل على مؤيديك المشاركة بهذه السهولة من قبل!

أفضل الميزات

تسهِّل إدارة فعاليات جمع التبرعات من خلال إدارة التذاكر وإدارة الطاولات والتسجيل والدفع المدمجة إدارة فعاليات جمع التبرعات

تتيح التبرعات المفتوحة وخيارات التبرع حسب الحاجة للجهات المانحة اختيار كيفية التبرع

يتيح لك تطبيق Text2Give جمع التبرعات عبر الهاتف المحمول عبر الرسائل النصية

القيود

ذكر العديد من المستخدمين أن خيارات التخصيص محدودة

لا توجد ميزات مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، مما قد يجعل من الصعب أتمتة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتواصل مع المتبرعين

التسعير

مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (360+ تقييم)

4.7/5 (360+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 310 تقييم)

10. نت سويت

عبر نت سويت NetSuite من Oracle هي مجموعة برمجيات شائعة للمؤسسات، وهي تقدم حلولاً للمنظمات غير الربحية أيضًا، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء.

يتفق معظم المستخدمين على أن NetSuite لن يفوز بأي مسابقة جمال. ولكن نظرًا لأنه خيار الكل في واحد، فقد تتمكن من تغطية جميع احتياجات مؤسستك البرمجية بحل واحد. وهناك جمال في البساطة. ✨

تتضمن مجموعة البرمجيات هذه ميزات الإدارة المالية لتتبع جمع التبرعات والمنح، وميزات كفاءة البرنامج لتقييم تأثيرك باستخدام بطاقات الأداء الموصى بها من قبل Charity Navigator، و ميزات إدارة البائعين لتتبع قوائم البائعين و أوامر الشراء لفعاليات أو برامج جمع التبرعات

هذه الحلول المتعمقة تجعل من NetSuite خيارًا جيدًا للمنظمات غير الربحية واسعة النطاق.

أفضل الميزات

تتبع الأفراد والمنظمات والأسر والعلاقات في ملفات تعريف المتبرعين

إنشاء تدفقات عمل مخصصة حتى تتمكن من إدارة علاقات المتبرعين باستخدام عملية تناسب مؤسستك وتفضيلاتهم

تقسيم العملاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الاهتمامات الفريدة للمتبرعين

القيود

أفاد بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب تعلم جميع وظائف هذا البرنامج دون دورات تدريبية رسمية

هناك رسوم إضافية للوصول إلى العديد من الميزات المتقدمة، حتى إذا كان لديك اشتراك مميز

التسعير

مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (2,650+ تقييم)

4/5 (2,650+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,340+ تقييم)

علاقات أفضل، تبرعات أكثر

إنقاذ العالم هو ماراثون وليس سباقاً سريعاً. وعلاقاتك مع المانحين هي ما يحافظ على استمرار مهمتك. 🏃‍♂️

باستخدام برنامج إدارة علاقات المتبرعين المناسب للمنظمات غير الربحية، ستعمل جميع عمليات التواصل مع المتبرعين بسلاسة أكبر. سيضمن لك نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أن يتواصل معك المتبرعون في الوقت المناسب - مثل بعد أن يقدموا تبرعهم الأول أو بعد أن تحقق فوزًا في برنامج في المجال الذي يهمهم أكثر.

لربط المهام بالملفات الشخصية للمتبرعين وضمان عدم تفويت أي فرصة لبناء تلك العلاقة، جرّب ClickUp أداة إدارة المشاريع تساعدك على إدارة مهمتك بأكملها من مكان واحد.

نظرًا لأن ClickUp هو التطبيق الوحيد الذي يحل محلها جميعًا، ستتمكن من الدفع مقابل عدد أقل من الحلول البرمجية وتوفير المزيد من المال لمهمتك. جرّب المنصة مجاناً !