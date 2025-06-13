قوالب تقويم Figma مجانية لتخطيط أنيق ومنظم

هل تواجه صعوبة في تبسيط المهام والجداول الزمنية؟ أو تجد صعوبة في تنظيم قوائم المهام يدويًا؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت بحاجة إلى تخطيط منظم. 🗓️

🔍 هل تعلم؟ وفقًا للدراسات، 18% فقط من الموظفين لديهم أدوات فعالة لإدارة الوقت؛ بينما ينجز 82% الباقون أنشطتهم باستخدام قائمة أو صندوق البريد الإلكتروني الوارد.

يعد قالب تقويم Figma حلاً رائعًا لتبسيط المهام والتفوق في تخطيط المشاريع. لن تفوتك أي مواعيد نهائية، ولن يكون هناك توزيع سيئ للأعمال، بل ستتمتع بتخطيط فعال ومنظم.

في هذا المدونة، ستتعرف على 10 تقويمات Figma قابلة للتخصيص، وكيفية اختيار التقويم المناسب، وفهم قيودها، واستكشاف البدائل المناسبة لزيادة الكفاءة.

حان الوقت للتوقف عن التحديق في تلك التقويمات الفارغة المملة!

ما الذي يجعل قالب تقويم Figma جيدًا؟

تتوفر تصميمات التقويمات في Microsoft Word وGoogle Sheets وExcel وحتى في تنسيق PDF من صفحة واحدة، وهي مثالية لتنظيم عملك أو منزلك أو العام الدراسي أو خطط عملك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت من محبي التصميم، فإن Figma، أحد أكثر أدوات تصميم الويب شيوعًا، يوفر الكثير من القوالب الأنيقة والمجانية التي تنتظر تنزيلها! ولكن قبل اختيارها، ألقِ نظرة على المعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في قالب تقويم Figma "الجيد":

واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح: يجب أن تكون سهلة التصفح مع توفير خيارات متنوعة لإضافة المناسبات والمهام والتذكيرات وما إلى ذلك.

وظائف تعاونية: يجب أن يتيح التصميم الجيد لأعضاء الفريق الوصول إلى التقويمات المشتركة وجداول المجموعات والمساهمة فيها من أجل التزامن السليم

قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات مختلفة: يجب أن تتيح خيارات التخصيص فيما يتعلق بالعروض والحالات وما إلى ذلك. كما يجب أن تدعم الترميز اللوني لتصنيف المهام

مزامنة البيانات عبر الأجهزة: تأكد من مزامنة القالب للبيانات عبر الأجهزة، خاصة الهواتف المحمولة، للوصول الفوري

يتضمن تكامل Figma من جهة خارجية: اختر قالبًا يتصل بهذه التطبيقات بسلاسة لتجنب تفويت المواعيد النهائية أو الاجتماعات

قدرات الذكاء الاصطناعي: يجب أن يتمتع التقويم الجيد بوظائف الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة للروتينيات المعقدة، والتقارير والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

📚 اقرأ أيضًا: أفضل تكاملات Figma لتحسين سير عمل التصميم

قوالب تقويم Figma

إليك قائمتنا الشاملة التي تضم 10 قوالب تقويم مجانية رائعة من Figma لتبسيط روتين عملك، والاهتمام بمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة مهامك بكفاءة، وغير ذلك الكثير.

1. قالب مخطط تقويم Figma

عبر Figma

قالب مخطط التقويم Figma هو أحد أكثر الأطر الأساسية وسهلة الاستخدام للمبتدئين لتنظيم جداولك الزمنية في المنزل والعمل. يحتوي على عروض تقويم أسبوعية وشهرية حتى تتمكن من تخصيص خطتك وفقًا لذلك.

لا مزيد من القوائم المكتوبة بخط اليد أو جداول Google المعقدة أو مستندات Microsoft Word غير المنظمة أو جداول Microsoft Excel للحفاظ على الروتين اليومي! استمتع بتجربة إدارة وقت بسيطة وفعالة.

لماذا ستحبها

راقب اجتماعاتك وأحداثك وجلسات اليوغا الصباحية ووقتك مع العائلة وما إلى ذلك.

شارك ساعات عملك وتوافرك مع زملائك في الفريق

قم بنسخها وتعديلها وطباعتها بسهولة من أي جهاز تريده

قدم لمحة عامة عن أنماط الاجتماعات المعتادة لفريقك إلى الموظف الجديد

📌 مثالي لـ: أي شخص يحتاج إلى إدارة الوقت وتخطيط المهام بسهولة في المنزل والعمل

📚 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات التقويم العائلي

2. قالب قائمة المهام في تقويم Figma

عبر Figma

قوائم المهام تحدث فرقًا كبيرًا عند تنظيم المهام الروتينية. تتيح لك قالب قائمة المهام التفاعلي من Figma Calendar صياغة قائمة المهام المثالية ثم تحديد من سيقوم بماذا، مما يساعد على تحسين الإنتاجية.

سواء أسميتها جدول رحلات أو برنامجًا أو مخططًا لقائمة أو قائمة مراجعة، فهي تتيح لك الانتقال من المهام المطلوب إنجازها إلى إنجازها بطريقة منظمة وممتعة.

لماذا ستحبها

استخدم ميزة السحب والإفلات لترتيب جميع مهامك في قائمتك حسب أهميتها

قسّم المهام الكبيرة والمعقدة إلى أجزاء أصغر من خلال تحديد الخطوات لكل مهمة فرعية

قم بتفويض المهام إلى أعضاء الفريق وطباعتها لتسهيل الوصول إليها من أي مكان

استمتع بتخطيط المهام بطريقة جذابة من خلال أشكال وصور جاهزة للاستخدام

📌 مثالي لـ: أي شخص يرغب في تنظيم أوقات عمله ومواعيده النهائية وما إلى ذلك، بتنسيق جذاب بصريًا

3. قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي من Figma

عبر Figma

هل تبحث عن مخطط لوسائل التواصل الاجتماعي؟ سواء كنت تريد: وضع استراتيجية، وتحديد المنصات التي ستنشر عليها، وتبادل الأفكار حول موضوعات المحتوى، وترتيب منشوراتك، وغير ذلك الكثير، فإن هذا المخطط يمكن أن يساعدك!

قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي من Figma هو قالب تقويم شهري مثالي لمواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار على الشبكات الاجتماعية والحفاظ على اتساق المحتوى الخاص بك. فهو يحافظ على وجودك عبر الإنترنت على المسار الصحيح على منصات متعددة.

لماذا ستحبها

طور استراتيجيات محتوى خاصة بالمنصات مثل Instagram وFacebook وX وغيرها

نفذ أفكار منشورات جذابة للمناسبات الخاصة والأحداث والعروض الترويجية وغيرها.

استفد من التعليقات داخل المستندات واستطلاعات الرأي الجماعية والشارات والملاحظات المختصرة والمزيد

قل وداعًا لرسائل "ماذا سننشر اليوم؟" من خلال الجدولة المسبقة

📌 مثالي لـ: تطوير استراتيجية شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تخطيط المحتوى واختيار العناصر الإبداعية التي سيتم استخدامها وجدولة المنشورات حسب المنصة

📚 اقرأ أيضًا: الدليل الشامل لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي

4. قالب تقويم سنوي من Figma

عبر Figma

باستخدام قالب التقويم السنوي من Figma، يمكنك الحصول على رؤية كاملة للمهام الرئيسية التي يجب عليك إنجازها خلال الـ 365 يومًا القادمة.

تصميم التقويم السنوي القابل للتخصيص يجعل التخطيط أسهل من أي وقت مضى. بفضل مظهره الجذاب، يمكنك تخطيط أيامك وأسابيعك وشهورك المقبلة بدقة متناهية.

لماذا ستحبها

تصور التواريخ المهمة والتزامات العمل مثل المواعيد النهائية والأهداف الشهرية

حدد أولويات المهام وفقًا لأهميتها

قم بمزامنة جداول المناوبات لضمان توافق الجميع

استخدم الأدوات المدمجة مثل الجدول الزمني والمخطط التنظيمي لوضع خطة رئيسية للعام المقبل

📌 مثالي لـ: أي شخص يرغب في تنظيم خططه السنوية مسبقًا، وتحديد الإجازات، ووضع خطط الاستثمار السنوية

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى غير مترابطة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو جداول البيانات. مع ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ودردشاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم ضياع أي شيء.

5. قالب الجدول الأسبوعي لـ Figma

عبر Figma

سواء كنت تعمل من المنزل أو تتولى عدة مشاريع في وقت واحد، ستحتاج إلى تخطيط تقويم واضح ومفصل لإدارة روتينك. قالب الجدول الأسبوعي من Figma مفيد عند التخطيط لمهام الأسبوع.

لماذا ستحبها

اضبط تذكيرات لجلسات اليوغا الصباحية والوجبات في أوقاتها المحددة

قم بإعداد اجتماعات العمل لضمان عدم تفويت أي شيء

حدد ساعات محددة لقضاء وقت ممتع مع عائلتك

استخدم ألوانًا مختلفة لتصنيف الأنشطة

📌 مثالي لـ: أي شخص يحتاج إلى حلول لإدارة التقويم التنفيذي لتبسيط جداول أعماله المزدحمة

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض التقويم الأسبوعي لعرض المهام بتنسيق أسبوعي. إذا كنت تريد تعيين جداول زمنية مختلفة لأيام الأسبوع وأيام العطلات، فافتحها وقم بتعديلها في العرض اليومي.

6. قالب تقويم تحريري من Figma

عبر Figma

قالب تقويم Figma التحريري مثالي للإشراف على عملية إنتاج المحتوى بالكامل. يوفر تدفقًا منهجيًا من الفكرة إلى الكتابة والتحرير وتخطيط الوسائط والنشر.

إذا كنت تقود فريقًا للمحتوى، فهذه الأداة ضرورية للحفاظ على المحتوى وحملات التسويق والإعلانات على المسار الصحيح. فهي تساعد على مواءمة المحتوى مع أهداف التسويق وأهداف الشركة والاتجاهات الموسمية.

لماذا ستحبها

قم بتجميع قائمة شاملة بالمحتوى الذي تنوي إنشاؤه

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق في كل مرحلة من مراحل العملية

احصل على رؤية واضحة لتطور ومراقبة كل محتوى من خلال لوحات Kanban

أدرج عناصر مثل الكلمات المفتاحية المستهدفة والشخصية المستهدفة للمحتوى وما إلى ذلك.

📌 مثالي لـ: أي شخص يرغب في تنظيم فريقه ومواءمته مع خطة إدارة محتوى قوية

7. قالب تقويم إدارة الإجازات من Figma

عبر Figma

هل لديك فريق كبير وتواجه صعوبة في إدارة إجازات الموظفين وعطلاتهم؟ لم يعد ذلك مشكلة! قالب تقويم إدارة الإجازات من Figma يبسط الأمور.

يحتوي على لوحة تحكم منظمة تتيح لك التأكد من أن جميع أعضاء الفريق على علم بمن سيغيب عن المكتب في أي يوم من أيام الأسبوع وعدد الموارد المتاحة في يوم معين.

لماذا ستحبها

تنظيم وإدارة إجازات الموظفين وعطلاتهم

تتبع أيام العطل الرسمية (الوطنية والإقليمية)

اعتماد أو رفض طلبات الإجازة بسهولة

خطط للعمل باستخدام الموارد المتاحة

📌 مثالي لـ: المديرين الذين يحتاجون إلى وضوح بشأن الإجازات المدفوعة للموظفين لتخطيط جداول المناوبة والالتزام بالمواعيد النهائية المهمة مع القوى العاملة المتبقية

🧠 معلومة: وفقًا لتقرير أبحاث السوق الصادر عن Facts and Factors، من المتوقع أن ينمو سوق برامج إدارة الإجازات العالمية بنسبة 9.3% من عام 2020 إلى عام 2026، ليصل إلى 0.95 مليار دولار أمريكي!

8. قالب تقويم محتوى Figma

عبر Figma

لضمان ظهور صوت علامتك التجارية وسمعه، تحتاج إلى تزويد الناس باستمرار بمحتوى جذاب وغني بالمعلومات والترويجي. تساعدك قالب تقويم المحتوى من Figma على إتقان تخطيط المحتوى ونشره.

استمتع بتقويم شهري أنيق وجميل وقابل للتخصيص بالكامل، مصمم بتخطيط تلقائي لتسهيل التعديلات على صفحة واحدة.

لماذا ستحبها

اعرف ماذا (فيديو/منشور ثابت/كاروسيل) ومتى تنشر (بما في ذلك التاريخ والوقت)

كن واضحًا بشأن المنصة التي ستنشر عليها محتوى معين (Instagram، Facebook، LinkedIn، YouTube)

اجعل التسميات التوضيحية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTAs) في متناول يدك

📌 مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في تخطيط أهداف المحتوى الخاصة بهم مسبقًا بتنسيق منظم

🔍 هل تعلم؟ توصي قاعدة 50-30-20 بنشر 50% من المحتوى التفاعلي، و30% من المحتوى المنسق، و20% من المحتوى الترويجي للحفاظ على اهتمام جمهورك المستهدف مع الترويج لعلامتك التجارية بشكل فعال دون إرباك المتابعين برسائل المبيعات.

9. قالب جدول فريق Figma

عبر Figma

بصفتك مديرًا، سترغب في البقاء على اطلاع على العمل المخصص لمختلف الموظفين ومقدار ما يمكنهم إنجازه في الموعد المحدد. لذلك، تحتاج إلى قالب جدول فريق Figma.

يتيح لك مراقبة توفر أعضاء الفريق من مختلف الفرق، مثل التسويق والتصميم والمبيعات وغيرها، وبالتالي تخطيط المهام وفقًا لذلك. كما يعرض من يعمل من المكتب ومن يعمل عن بُعد.

لماذا ستحبها

بسّط جداول العمل لموظفيك

راقب إجمالي وقت عمل الفريق خلال الشهر

تتبع مقدار وقت العمل لكل موظف

📌 مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق لمراقبة وتنظيم أعباء العمل لعدة فرق متعددة الوظائف تعمل معًا

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تنظيم عملك باستخدام تقويم إدارة المشاريع

10. قالب خارطة طريق التسويق من Figma

عبر Figma

يتضمن التسويق عدة جوانب يجب عليك إدارتها. من الصعب تخطيط المهام التسويقية المطلوبة وتنفيذها دون وجود تنسيق واضح لتقويم التسويق. هنا يأتي دور قالب خارطة طريق التسويق من Figma.

لا مزيد من الالتباس حول حالة المهام! أصبح التخطيط التسويقي أسهل بفضل السجل المرئي للأنشطة التي قمت بها أو تقوم بها أو تخطط للقيام بها.

لماذا ستحبها

تتبع استراتيجيات المحتوى وتحليلها ومراقبة تحسين محركات البحث والإعلانات المدفوعة

إدارة شراكات المؤثرين

طور مسارات التسويق وقم ببناء ودعم دورات حياة العملاء لزيادة معدلات التحويل

حلل النتائج بناءً على البيانات لاتخاذ قرارات حكيمة

📌 مثالي لـ: مديري التسويق الذين يهدفون إلى تسهيل الترويج للمنتجات باستخدام واجهة مرئية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء خارطة طريق تسويقية ناجحة

قيود استخدام قوالب تقويم Figma

لقد رأيت كيف يمكن لـ Figma تحسين إدارة الوقت في بيئة تعاونية. ومع ذلك، فإن لها بعض العيوب. في هذا القسم، سوف نستكشفها:

وظائف تعتمد على الإنترنت: Figma هي أداة قائمة على السحابة تتطلب دائمًا اتصالاً مستقرًا بالإنترنت. وهذا يعيق عمل أعضاء الفريق الذين لا يتوفر لديهم اتصال إنترنت مناسب

باهظ الثمن: إذا كنت تدير شركة تضم العديد من المتعاونين، فقد يبدو Figma باهظ الثمن مقارنة بأسعار المنافسين

اضطرابات في التخطيط: قد يتأثر التنسيق حتى بأدنى التغييرات، مثل تغيير الحجم أو إضافة عناصر جديدة. وهذا يتطلب المزيد من العمل على التصميم

تفاعل معقد: يصعب على المبتدئين التعامل مع التفاعلات المعقدة (مثل حالات التمرير أو خيارات التواريخ المتعددة)

نظرًا لهذه القيود، يصبح العمل مرهقًا. لذلك، قمنا بتجميع بعض البدائل لـ Figma.

قوالب تقويم Figma البديلة المفيدة

يوفر ClickUp عدة قوالب تقويم تفاعلية مجانية مع حالات استخدام متعددة.

دعنا نلقي نظرة على 14 نموذجًا مجانيًا مفيدًا للغاية يمكنك تعديله وتنزيله وطباعته لتقليل الفوضى واتخاذ نهج منظم لإدارة الوقت.

1. قالب مخطط التقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على المهام والمواعيد النهائية - كل ذلك في مكان واحد باستخدام قالب مخطط التقويم من ClickUp

باستخدام قالب مخطط التقويم من ClickUp، يمكنك أنت وفريقك البقاء منظمين ومتقدمين على منافسيكم. تمنحك طريقة العرض الموجزة نظرة سريعة على المهام والأنشطة القادمة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها، والتعامل بسهولة مع الأحداث والمواعيد النهائية والمهام، وتعديل روتينك.

لماذا ستحبها

نظم المهام في حالات مختلفة: محجوبة، ملغاة، منجزة، قيد التقدم، معلقة، لتتبع التقدم المحرز

نظم شهرك مسبقًا باستخدام عرض المخطط الشهري

قم بتنزيلها وطباعتها لتعلقها على مكتبك أو ثلاجتك أو أي مكان آخر.

تصور البيانات بناءً على المعالم المهمة والمراجع والأماكن والتكاليف الفعلية والتقييمات

📌 مثالي لـ: أي شخص يولي أولوية لتنظيم سير العمل وإدارة الموارد والتعديلات المرنة على الخطط

📚 اقرأ أيضًا: أفضل التقويمات عبر الإنترنت

2. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني قسّم المهام والأحداث الكبيرة لتبقى منظمًا باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

تساعدك قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp على إنجاز المهام وتحقيق أهدافك بطريقة منظمة. كما أنه يبسط جدولة العمل لأعضاء الفريق ويتيح لك مراقبة التقدم المحرز بطريقة مبسطة.

يمنحك التصميم عرضًا لجميع مهامك في صفحة واحدة حتى تتمكن من تخطيط أنشطتك بسرعة وسهولة.

لماذا ستحبها

راقب الاجتماعات القادمة والمهام التي يجب إكمالها قبل الاجتماع

قم بفرز المهام حسب الفئة لتسهيل الوصول إليها وفهمها

افتح خمسة عروض مختلفة، مثل طلب الاجتماع، حسب الدور، حسب الفئة، الجداول الزمنية، ودليل البدء، لسهولة الوصول إلى المعلومات

استمتع بتتبع أفضل للوقت من خلال تنبيهات التبعية والعلامات

📌 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في تبسيط روتينهم اليومي

💡 نصيحة مفيدة: من السهل أن تلوم نفسك على عدم إكمال 15 مهمة بسبب عدم إحراز تقدم. لكن المشكلة الحقيقية هي أنك لا تركز على الأمور الأكثر أهمية اليوم. ابدأ بتحديد أهم ثلاث إلى خمس مهام لهذا اليوم. لا يمكنك أن تتجاهل هذه المهام، حتى لو اضطررت إلى التخلي عن كل شيء آخر. حدد أولوياتك وستلاحظ ارتفاع إنتاجيتك!

3. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة باستخدام قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

لنفترض أنك تدير عدة حسابات في مختلف القطاعات. في هذه الحالة، ستحتاج إلى قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp لتبقى منظمًا ومطلعًا على المحتوى الخاص بك ومتقدمًا على منافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي.

تساعدك هذه القالب على تخطيط حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها بسهولة من خلال مراقبة جميع أنشطتك على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنها تحسن التتبع باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعليقات ومراقبة الوقت.

لماذا ستحبها

خطط وراقب عملية إنشاء المحتوى لضمان الاتساق عبر المنصات

صنف المهام وأضف سمات لإدارتها، مثل الموضوع وتاريخ النشر والقناة والناتج النهائي والهاشتاغات

احصل على رؤية واضحة للحملات والأحداث القادمة

📌 مثالي لـ: مديرو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى تنظيم المحتوى عبر المنصات بشكل متسق، ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي، واستخدام تصور البيانات لقياس الأداء

➡️ اقرأ المزيد: خيارات قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي المجانية

4. قالب التقويم السنوي ClickUp

احصل على قالب مجاني استفد من قالب التقويم السنوي من ClickUp للتخطيط بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق أهدافك بسهولة

يمنحك قالب التقويم السنوي من ClickUp رؤية واضحة ومركزة للمراحل المهمة التي يجب تحقيقها في العام المقبل. كما يساعدك في تنظيم المهام والأنشطة وتخطيطها ومتابعتها على مدار العام.

لن تفوتك بعد الآن أي مهام أو أحداث أو مواعيد أو مواعيد نهائية مهمة! باستخدام هذا النموذج، يمكنك تخطيط جميع مهامك وتنظيمها دون عناء.

لماذا ستحبها

خطط للأهداف والمهام والأنشطة الشهرية، وحدد أولويات المهام للتركيز على أهمها أولاً

احصل على نظرة شاملة على عامك من خلال عرض كامل لجميع المهام والأنشطة

أنشئ مهام بخمس حالات مخصصة، مثل "مكتمل" و"مؤجل" و"قيد التنفيذ" و"على المسار الصحيح" و"للبدء"، لمراقبة تقدمها

📌 مثالي لـ: الحصول على رؤية واضحة للعام المقبل من أجل تخطيط وتنفيذ المهام بشكل أفضل

إليك ما قالته فيكتوريا بيريمان، مديرة عمليات التسويق في Seequent، عن استخدام ClickUp :

ساعدنا ClickUp في توحيد مواردنا واتصالاتنا وإدارة مشاريعنا، مما زاد كفاءتنا إلى الضعف، إن لم يكن ثلاثة أضعاف.

ساعدنا ClickUp في توحيد مواردنا واتصالاتنا وإدارة مشاريعنا، مما زاد كفاءتنا إلى الضعف، إن لم يكن ثلاثة أضعاف.

5. قالب التقويم الأسبوعي ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب التقويم الأسبوعي من ClickUp لتخطيط وتصور أسبوعك بالكامل في مكان واحد

يوفر قالب التقويم الأسبوعي من ClickUp لمحة سريعة عن أسبوعك وأحداثك الشخصية، مما يتيح لك تخطيط أسبوعك بشكل أفضل والحفاظ على تنظيمك. هذا القالب سهل الاستخدام للمبتدئين وهو رائع لتحديد التعارضات أو التداخلات وتعديلها.

لماذا ستحبها

راقب المهام المنجزة للتركيز على المهام المتبقية في الأسبوع

دوّن أي أحداث أو التزامات منتظمة، مثل الاجتماعات والدروس والمواعيد، للوصول إليها على الفور

استخدم ثلاث سمات مخصصة مختلفة، مثل "شعور جيد" و"نوع المهمة" و"ملاحظات مهمة"، لتصنيف المهام وإضافة ملاحظات موجزة إليها

📌 مثالي لـ: إدارة المهام والمواعيد النهائية، وتخطيط وتصور أسبوعك بالكامل، وترتيب الأنشطة مع التغييرات في الوقت الفعلي لزيادة الإنتاجية

6. قالب تقويم النشر ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب تقويم النشر من ClickUp لتوفير الوقت والبقاء على اطلاع على استراتيجية المحتوى الخاصة بك

يعد قالب تقويم النشر من ClickUp طريقة فعالة لتخطيط وإدارة منشوراتك في مكان واحد. فهو يساعدك على تنظيم ومراقبة وتحسين التقويم الشهري لعلامتك التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي وروتين نشر محتوى المدونة.

سواء كنت تدير مدونة صغيرة لشركة أو فريقًا من مسوقي وسائل التواصل الاجتماعي، يوفر لك هذا القالب الأدوات اللازمة للبقاء منظمًا وإنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

لماذا ستحبها

أنتج محتوى متسقًا يتوافق مع متطلبات العلامة التجارية المطلوبة

بسّط عملية إنشاء المنشورات وتحريرها والموافقة عليها

قم بإعداد المنشورات المستقبلية وتجنب أخطاء التخطيط وتفويت المواعيد النهائية

📌مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي للتعاون مع أعضاء الفريق فيما يتعلق بتخطيط المحتوى ونشره.

7. قالب التقويم التحريري من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على مهامك التحريرية باستخدام قائمة التقويم التحريري من ClickUp

قالب التقويم التحريري ClickUp سهل الاستخدام للمبتدئين ومثالي لمراقبة المهام التي تتطلب تعديلًا. ويشمل ذلك مدونات القيادة الفكرية وأخبار المنتجات والمنشورات المدعومة وما إلى ذلك.

يتيح لك هذا التصميم ذكر الجداول الزمنية للنشر، والقنوات التي ستنشر المحتوى من خلالها (البريد الإلكتروني، الإعلانات المدفوعة، العلاقات العامة، الموقع الإلكتروني، إلخ)، والمرحلة التسويقية التي يمر بها كل محتوى (مسودة جديدة، تصميم، موافقة العميل، تدقيق لغوي، إلخ).

لماذا ستحبها

قم بتعيين كتاب ومراجعين لكل عنصر من عناصر المحتوى

اذكر ما إذا كانت التغييرات المطلوبة طفيفة أم كبيرة لضمان النشر السلس

استخدم أربعة طرق عرض مختلفة، مثل المستند والقائمة والتقويم واللوحة، لترتيب المعلومات وعرضها وفقًا لاحتياجاتك

📌 مثالي لـ: تتبع وتوزيع متطلبات تحرير المحتوى المختلفة على الموارد قبل نشرها

🧠 حقيقة ممتعة: يكتب قراء مقالات مدونة WordPress أكثر من 77 مليون تعليق على المدونات شهريًا

8. قالب تقويم إجازات ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم وراقب وأدِر طلبات الإجازات لفريقك باستخدام قالب ClickUp PTO

يوفر قالب تقويم ClickUp PTO تنسيقًا مناسبًا لتنظيم الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

يقلل ذلك من تعارضات الجداول الزمنية ويعزز وضوح توفر الموظفين. كما يستفيد من إمكانات ClickUp لتحسين كفاءة العمل، بما في ذلك تكامل البريد الإلكتروني وتنبيهات التبعية وتتبع الوقت لإبقائك على اطلاع.

سواء كان ذلك لعدد قليل من الموظفين أو لشركة كبيرة، فإن هذا سيجعل إدارة أوقات راحة فريقك سريعة وسهلة!

لماذا ستحبها

استخدم أربعة حقول مخصصة مختلفة مثل "الموافق" و"أيام الإجازة المدفوعة" و"سبب الإجازة المدفوعة" و"نوع الإجازة المدفوعة" لحفظ المعلومات المهمة حول كل طلب

اعتماد الطلبات أو رفضها بسرعة

اسمح للموظفين بتقديم طلبات إجازة مدفوعة الأجر جديدة دون الحاجة إلى إرسال طلبات عبر البريد الإلكتروني والموافقة

📌 مثالي لـ: المديرين أو المتخصصين في الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى تصور إجازات الموظفين وإدارة إجازاتهم وتنسيق العطلات في متناول أيديهم

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين نظام إدارة الإجازات في فريقك

9. تقويم الأعمال ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم تقويم ClickUp للأعمال لتنظيم كل شيء بدءًا من عروض المبيعات وحتى المواعيد النهائية في مكان واحد

هل تحاول إيجاد استراتيجية فعالة لإدارة أعمالك والحفاظ على تنظيمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى الاطلاع على قالب تقويم الأعمال من ClickUp. إنه تخطيط مجاني مصمم لمساعدتك في تنظيم المهام والتخطيط وتصور ساعات عمل الموظفين بشكل تعاوني.

لا مزيد من الملاحظات اللاصقة المفقودة! باستخدام هذا الإطار، يمكنك إدارة كل شيء بسهولة من المكالمات المبيعات إلى المواعيد النهائية في مكان واحد.

لماذا ستحبها

قسّم العمل الذي يتعين على الموظفين القيام به إلى مهام يومية أو أسبوعية أو شهرية

خطط للالتزامات والأهداف طويلة الأجل

استخدم أربع سمات مخصصة مختلفة، مثل "كان هذا ممتعًا" ونوع النشاط والملفات والقسم، لحفظ معلومات المهام وتصورها

📌 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى تنظيم التقويم بمساعدة مراقبة الوقت والبريد الإلكتروني والإشعارات في الوقت المناسب

10. قالب تقويم المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط للمحتوى ونظمه وانشره وراقبته على مدار العام باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

قالب تقويم المحتوى من ClickUp هو الحل المثالي لتخطيط أنواع مختلفة من المحتوى.

يعد هذا الإطار أحد قوالب التقويم الأكثر ملاءمة للمبتدئين، حيث يتميز بمجلدات جاهزة للاستخدام. يتيح لك ذلك التركيز على مجالات الأعمال الأساسية الأخرى مع نشر المحتوى الخاص بك بانتظام.

لماذا ستحبها

استخدم أربعة عروض مختلفة، مثل التقويم واللوحة والقائمة والجدول الزمني، لتخصيص خطة المحتوى وفقًا لمتطلباتك

رتب ومراقبة مختلف المحتويات (المدونات، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)

قم بفرز المحتوى حسب الأصول والفئات والقنوات والروابط وتواريخ النشر

📌 مثالي لـ: مديري التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى تخطيط المحتوى الذي سيتم نشره في الأشهر المقبلة

11. قالب تقويم ما قبل الإنتاج من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط عملية ما قبل الإنتاج وتخلص من العقبات باستخدام قالب ClickUp لما قبل الإنتاج

هل تعمل في مجال إنتاج الفيديو أو الأفلام؟ أو هل تحتاج إلى إدارة عمليات التصوير للإعلانات الإبداعية وحملات التوعية بالعلامة التجارية والمزيد؟ إذاً، جرب قالب تقويم ما قبل الإنتاج من ClickUp.

إنه مثالي لتبسيط مراحل ما قبل الإنتاج وضمان عدم إغفال أي شيء. يستخدم هذا الحل علامات لتنظيم الأمور، ويوفر جدولًا زمنيًا مخصصًا، ويسهل دمجه مع أدوات مثل Dropbox و Google Drive.

لماذا ستحبها

استخدم خمسة سمات مخصصة مختلفة، مثل مستوى الجهد وتأثير التغيير ونوع النشاط ومرحلة الإنتاج والموارد لحفظ المهام المهمة

ضع علامة على حالة المهام مثل "محظورة" و"مطلوب" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" لتتبع المهام الحالية

خطط الإطار الزمني وراقب التقدم باستخدام عرض مشروع جانت

📌 مثالي لـ: إدارة عمليات التصوير المعقدة أو مقاطع الفيديو البسيطة من خلال الاستفادة من قوة التصور

➡️ اقرأ المزيد: قوالب جداول الإنتاج لتخطيط الإنتاج

12. قالب جدول فريق ClickUp

احصل على قالب مجاني استفد من قالب جدول فريق ClickUp لتوضيح المواعيد النهائية لفريقك، والتعاون بسهولة، وإنجاز العمل

إذا كنت تجد صعوبة في إدارة جداول مهام الفريق وضمان توزيع العمل بكفاءة بين أعضاء الفريق، ففكر في استخدام قالب جدول فريق ClickUp.

باستخدام هذا النموذج، ستحصل على الرؤية اللازمة لمساعدة فريقك على الالتزام بالمواعيد النهائية والتعاون بسلاسة وزيادة الإنتاجية — كل ذلك تحت سقف واحد! يتيح لك تصور وتحديد أعباء عمل الفرق بناءً على جداول زمنية واقعية.

لماذا ستحبها

راقب تقدم المهام الفردية بمساعدة الحالات المخصصة "مفتوح" و"مكتمل"

قلل من الالتباس وسوء الفهم بين أعضاء الفريق من خلال توزيع المهام بشكل صحيح

افتح طرق عرض مختلفة، مثل أنشطة المشروع وحجم العمل وما إلى ذلك، لتنظيم المعلومات والوصول إليها بسهولة

راقب وقيّم حجم العمل لكل عضو في الفريق

📌 مثالي لـ: تخطيط ومراقبة أعباء عمل الفريق لتحقيق الوضوح، وجعل أعضاء الفريق أكثر مسؤولية عن عملهم، وتقليل سوء الفهم

إليك ما قالته آن توماس، مديرة الموارد البشرية في Snowville Creamery LLC، عن استخدام ClickUp :

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. مما يجعل من السهل والمريح تلقي الإشعارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات والتسليمات لشركتنا. أنا شخصياً أستخدمه لتتبع طلبات الإجازات وجداول السائقين والعملاء الذين يحتاجون إلى استرداد أموالهم.

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. وهو يجعل من السهل والمريح تلقي الإشعارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات والتسليمات لشركتنا. أنا شخصياً أستخدمه لتتبع طلبات الإجازات وجداول السائقين والعملاء الذين يحتاجون إلى استرداد أموالهم.

13. قالب تقويم التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب ClickUp للتسويق لتسهيل تخطيط المحتوى والحملات التسويقية

إذا كنت متخصصًا في التسويق وتجد صعوبة في وضع خطة تسويق شاملة، فأنت بحاجة إلى قالب تقويم التسويق من ClickUp.

يتيح لك هذا البديل لقالب تقويم Figma إدارة المهام مثل أبحاث السوق وتحليل المنافسين وتطوير العملاء المحتملين والحملات والمهام باستخدام الأتمتة والتذكيرات والعروض المخصصة. يمكنك أيضًا تحديد أولويات الأنشطة عالية التأثير في قاعدة بيانات مبسطة لا تتطلب كتابة أي أكواد.

استفد من إمكاناته الكاملة لإنشاء استراتيجية تسويق ناجحة!

لماذا ستحبها

احصل على عرض موحد ومركزي لجميع الأنشطة التسويقية الحالية والقادمة

راقب تقدم الأنشطة من خلال الحالات المخصصة مثل "ملغى" و"مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة" و"يحتاج إلى متابعة"

راقب الميزانية وخصص الموارد بفعالية

📌 مثالي لـ: محترفي التسويق للحصول على وصول مركزي إلى أنشطة التسويق وتسهيل تخطيط الميزانية والموارد بكفاءة من خلال نهج تعاوني

📈 اكتشف كيف حققت Vida Health زيادة بنسبة 50% في إنتاجية عمليات التسويق باستخدام ClickUp.

14. قالب تقويم البودكاست من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط إنتاج البودكاست باستخدام قالب البودكاست من ClickUp

مع قالب تقويم البودكاست من ClickUp، أصبح إنشاء بودكاست ناجح أمرًا في غاية السهولة! يمكنك الحصول على نظرة عامة شاملة على الحلقات القادمة والضيوف والمواضيع التي سيتم تناولها.

علاوة على ذلك، تكشف 18 حقلًا مخصصًا معلومات مهمة عن الحلقات الفردية، بينما تساعدك الحالات المخصصة (مكتمل، قيد التقدم، مطلوب) على مراقبة عملية الإنتاج من البداية إلى النهاية.

استخدم هذا التصميم للتأكد من أن البودكاست الخاص بك يسير على الطريق الصحيح!

لماذا ستحبها:

استخدم عرض حالة النص لإنشاء ومراقبة النصوص الخاصة بكل حلقة

سجل بسهولة موضوعات البودكاست المستقبلية والجداول الزمنية

احفظ الملاحظات ورتبها لكل حلقة

استخدم عرض رعاة البودكاست لمراقبة الرعاة واحتياجاتهم

📌 مثالي لـ: مديري البودكاست والمنتجين التنفيذيين لتبسيط تخطيط البودكاست وتنفيذه

📚 اقرأ المزيد: قوالب بودكاست مجانية لاستخدامها في الحلقة القادمة

نظم المهام وحقق مواعيدك النهائية بأناقة مع ClickUp

يضمن لك استخدام قوالب التقويم الشهري من Figma عدم ازدحام جداولك الزمنية دون داعٍ. علاوة على ذلك، يساعدك على تنظيم روتينك اليومي، والاستمتاع بوقت مميز مع عائلتك، وإدارة فريقك بشكل جيد، وتجنب تفويت المواعيد النهائية المهمة.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض العيوب. قد لا تجد تخطيطات Figma مناسبة لمتطلباتك أو تجدها صعبة الاستخدام. ولكن لا تقلق.

يجعل ClickUp إدارة المهام سهلة بفضل تخطيطات سنوية وشهرية متنوعة ومنظمة وسهلة الاستخدام تناسب العديد من حالات الاستخدام. مهما كانت مهامك وروتينك معقدًا، مع ClickUp، ستبقى على اطلاع على مهامك المطلوب إنجازها وتوفر الوقت وتقلل التوتر.

انضم إلى ClickUp اليوم مجانًا لتنزيل هذه القوالب وإدارة خططك بسهولة.