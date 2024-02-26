أفضل 10 عمليات تكامل فيجما لتحسين سير عمل التصميم في 2025

هل ترغب في تبسيط عملياتك الإبداعية وتجنب التنقل بين أدوات التصميم المتعددة؟ لدينا ما تحتاج إليه. هناك مجموعة من تكاملات تطبيق Figma التي ستجعل المهمة أسهل. من أدوات تصميم الويب إلى تعاون الفريق فإن عمليات تكامل Figma هذه تستحق المراجعة.

لدينا أفضل عشر عمليات تكامل لتطبيق Figma التي ستحدث ثورة في سير عمل التصميم الخاص بك، مما يجعله أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

هل أنت مستعد لدمج فيجما مع أدوات أخرى في سير عملك لإطلاق العنان لإمكاناتك التصميمية الكاملة؟ لنبدأ! 📝

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات فيجما؟

فيجما هي واحدة من أكثر تطبيقات الويب للتصميم زيارة على الإنترنت، مع أكثر من 4 ملايين مستخدم عالمي و101 مليون مشاهدة شهرياً. ولكن الأمر كله يتعلق باختيار تكامل فيجما المناسب لفريقك.

ابحث عن التوافق مع أدواتك الحالية، وسهولة الاستخدام، والقدرة على تحسين سير عمل التصميم يجب أن يندمج التكامل المثالي مع تطبيق Figma دون عناء، مع إضافة وظائف دون تعطيل سير عملك الحالي

اختر الأدوات التي تحقق الكفاءة، وتعزز التعاون، وتوفر ميزات فريدة مصممة خصيصًا لحل تحديات التصميم المحددة التي يواجهها فريقك

مع ذلك، دعونا ننتقل إلى أفضل عمليات تكامل Figma المتوفرة لتضعها في الاعتبار. ▶️

## أفضل 10 تكاملات فيجما لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك بأكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة. تكامل Figma مع ClickUp يجمع بين أداتين قويتين معًا، مما يوفر لفرق التصميم وإدارة المشاريع تلك الأداة التي تشتد الحاجة إليها للتعاون. فهو يوفر لفرق التصميم بيئة شاملة لتتبع التقدم المحرز والملاحظات وإدارة المهام في مكان واحد!

تكامل ClickUp x Figma يزيل الفجوة بين المصممين وفريق إدارة المشروع. يتيح التكامل سهولة التصميم المشترك، والتواصل السريع، والعديد من الميزات المدمجة مثل القدرة على التكبير والتمرير خلال التغييرات.

أفضل ميزات *ClickUp:

العمل على ملفات Figma مباشرةً على Clickup باستخدام التعاون في الوقت الحقيقي مما يجعل التواصل سلسًا للمصممين

تحويل عناصر التصميم إلى مهام قابلة للتنفيذ بسهولة. (راجع مهام ClickUp لتبسيط مهام سير العمل الأخرى)

اعمل مباشرةً على أحدث إصدار تصميم لأن Clickup يحتفظ بسجل الإصدارات. قل وداعًا للملفات القديمة

قم بسد الفجوة بين التصميم وإدارة المشروع لأن تكامل Figma مع Clickup يلبي احتياجات الجوانب المختلفة للمشروع

استفد من برنامج إدارة المشاريع من ClickUp التكامل مع عدد كبير من التطبيقات الأخرى في عالم التصميم والإنتاجية

ClickUp هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

قيود ClickUp:

مجموعة من الميزات تعني أنه يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد

التكامل عبر الإنترنت لذا فإن التعاون دون اتصال بالإنترنت غير متاح بعد

تسعير *كليك آب:

الاستخدام الشخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد خطة غير محدودة للفرق الصغيرة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال للفرق المتوسطة الحجم: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات للفرق الكبيرة: اتصل بنا مبيعات كليك آب ClickUp Brain: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل

اتصل بنا مبيعات كليك آب

تقييمات ومراجعات*ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

نصيحة للمحترفين: تحقق من بعض من تكامل ClickUp التي ستجعل حياتك العملية في غاية السهولة.

2. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل فيجما جوجل دمج Figma مع Google Workspace لتبسيط عملية التصميم والتعاون. تدعم جميع تطبيقات Google عمليات التكامل.

يمكنك مشاركة التصاميم أثناء الاجتماعات باستخدام Google Meet أو إسقاط التعليقات على محرّر مستندات Google، وكذلك دمج ملفات التصميم في تقويم Google لمساعدة أعضاء الفريق في التحضير للاجتماع باستخدام الموارد المناسبة.

هذا المزيج القوي مفيد للتصميم, تطوير المنتجات أو عمليات تكنولوجيا المعلومات أو فرق التسويق.

أفضل الميزات:

التعاون بسهولة مع فريق التصميم الخاص بك بما أنك تعمل مع تصميمات Figma داخل Google Workspace

تضمين ملفات فيجما مباشرةً في جميع تطبيقات Google Workspace، بما في ذلك مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية

الاطلاع على جميع التحديثات في ملفات Figma في Google Workspace في الوقت الفعلي، دون تبديل الأنظمة الأساسية

القيود:

يقترح المستخدمون أنه لا يمكنك تحرير التصاميم من Google Workspace؛ يجب عليك التبديل إلى Figma

إدارة أذونات الوصول إلى الملفات أمر معقد إذا كان لديك فريق عمل كبير

تسعير Google Workspace:

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأعمال القياسية : 12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً خطة الأعمال الإضافية : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: ستحتاج إلى الاتصال بفريق المبيعات لمعرفة الأسعار

Google Workspace تقييمات ومراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

3. كونفلوينس وفيجما

عبر فيجما × التقاء يجمع فيجما ل Confluence بين التعاونية التصميم الجرافيكي إمكانيات فيجما مع ميزات التوثيق والعمل الجماعي لمنصة Confluence من Atlassian's Confluence.

تدعم ميزة الرابط الذكي طريقة عرض مدمجة بالكامل تبدو وكأنها صفحة مستمرة. لن تضطر أبدًا إلى مغادرة سير عملك لإجراء تغييرات.

يعد تكامل Confluence X Figma خيارًا ذكيًا لفرق التصميم الإبداعي التي تعمل مع قسم التسويق ولمنشئي المحتوى الذين يعملون داخل الشركة أو على أساس مستقل.

أفضل الميزات:

تضمين تصاميم Figma مباشرة في صفحات Confluence

العمل مع أعضاء فريق متعددين في مشروع تصميم في وقت واحد على صفحات Confluence

الاستفادة من نفس إمكانيات التحكم في الإصدار الخاصة ب Confluence مثل Figma، لذلك لا تحتاج إلى التبديل بين الأنظمة الأساسية لإجراء التعديلات

إدارة إعدادات أذونات Confluence التي تنطبق أيضًا على تصميمات Figma المضمنة بحيث لا يقوم سوى المستخدمين المصرح لهم بعرض ملفات التصميم وتحريرها

القيود:

يقترح بعض المستخدمين أن بعض ميزات فيجما غير متوفرة على صفحات Confluence حتى الآن

تتم فوترة كلتا الخدمتين بشكل منفصل، والتييمكن أن يرفع التكاليف للشركات الصغيرة اعتمادًا على الاستخدام، حيث يمكن أن تصل الرسوم الشهرية إلى أكثر من 100 دولار أمريكي

تسعير التأثير:

مجانًا: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

0 دولار لكل مستخدم شهريًا قياسي: 6.05 دولار لكل مستخدم شهريًا

6.05 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط: 11.55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

11.55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تُدفع سنوياً؛ اتصل بفريق مبيعات أطلسيان

التأثير التقييمات والمراجعات:

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

4. نوتيون وفيجما

عبر تكامل مفهوم فيجما دمج فيجما مع Notion، لتضمين تصميمات وإطارات ونماذج فيجما مباشرةً في صفحات Notion الخاصة بك. يمكّن هذا التكامل الفرق من دمج أصول التصميم و وثائق المشروع ضمن مساحة عمل متماسكة.

سواء كنت مصمم ويب أو مصمم جرافيك، أو مدير مشروع، أو مطور، فإن هذه البيئة الموحدة تبسط الوصول إلى أعمال التصميم المهمة.

أفضل الميزات:

تضمين ملفات فيجما والإطارات والنماذج الأولية مباشرةً في صفحات Notion

التعاون في الوقت الفعلي على Notion - مما يجعل الأمر في غاية السهولة للفرق المشغولة

العمل مباشرةً على أحدث التصاميم المضمّنة في Figma داخل Notion، بما أنه يحافظ على إصدار Figma

استمتع بالتعاون بين الفريق الواحد بين المصممين والمطورين وأعضاء الفريق الآخرين، مما يعزز المزيد من التماسك سير العمل عرض النماذج الأولية التفاعلية لفريقك التي تم إنشاؤها في Figma مباشرةً داخل Notion



القيود:

تكامل Figma مع Notion يوفر حاليًا إمكانية الوصول للقراءة فقط

أبلغ المستخدمون أن بعض ميزات النماذج الأولية المتقدمة لا يمكن الوصول إليها داخل التصميم المضمن في Notion

نوتيون التسعير:

مجانًا: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

0 دولار لكل مستخدم شهريًا بالإضافة إلى: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً شركة : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اطلب عرضًا توضيحيًا من فريق مبيعات نوتيون

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

نصيحة للمحترفين: إذا كنت مصمم ويب، فإن الحصول على التصميم الصحيح والبقاء على رأس عملية تطوير الموقع أمر بالغ الأهمية. نوصي بالاطلاع على نموذج تطوير الموقع الإلكتروني الخاص ب ClickUp لتتفوق في مهامك!

5. جيت لاب

عبر فيجما × جيتلاب تكامل فيجما مع GitLab هو حل للتعاون والتحكم في الإصدار يسمح للمصممين والمطورين بالعمل معًا على مشاريع التصميم داخل منصة GitLab بسلاسة.

ينشئ هذا التكامل اتصالاً بين خطوط أنابيب GitLab وأحداث CI / CD مع المهام لمراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي. ويضمن حصول مديري المشاريع على تحديثات فورية حول تعديلات التعليمات البرمجية وحالات الإنشاء الحالية والتقدم المحرز في عمليات النشر.

أفضل الميزات:

اعمل على نفس ملف التصميم في نفس الوقت الذي يعمل فيه أعضاء فريقك الآخرون لأن تكامل Figma مع GitLab يتيح التعاون في الوقت الفعلي

تتبّع التغييرات في ملفات التصميم، مما يعني أنك ستعرض تاريخ الإصدار وتجري التغييرات كما تريد

تخزينموارد التصميم مثل ملفات Figma ومكونات التصميم مباشرةً في مستودعات GitLab

توليد مواصفات وأصول التصميم مباشرة من Figma، والتي يمكن للمطورين الوصول إليها داخل GitLab

اربط مهام التصميم بمهام التطوير - بفضل نظام تتبع المشكلات في GitLab الذي تربطه بتصميمات Figma

القيود:

يقترح المستخدمون أن التكامل بين فيجما و GitLab يفتقد بعض ميزات التعاون المتقدمة في التصميم

سيواجه أولئك الجدد على فيجما أو جيت لاب منحنى تعليمي عند استخدام التكامل

GitLab التسعير:

مجانًا: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

0 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأقصى: 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

GitLab تقييمات ومراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

6. دروب بوكس وفيجما

عبر فيجما × دروب بوكس تم تصميم Figma for Dropbox لتسهيل سير عمل التصميم بشكل أكثر سلاسة للفرق الإبداعية. قم بتوصيل حساباتك في Figma مباشرةً ب Dropbox وإدارة جميع الملفات هناك.

يحتوي التكامل على التحكم في الإصدار والتعاون داخل بيئة Figma. يتم تحديث التصاميم تلقائياً، مثل اللوحة القماشية المباشرة، مما يجعل التواصل أكثر بساطة.

يمكنك الوصول بسهولة إلى ملفات التصميم المخزنة في دروب بوكس وتنظيمها من خلال هذا التكامل، وجعله مركزاً مركزياً لجميع أصول التصميم الخاصة بك.

أفضل الميزات:

قم بتحرير ملفات التصميم والتعليق عليها في وقت واحد مع فريقك باستخدام ميزات فيجما التعاونية في الوقت الحقيقي المدمجة مع دروب بوكس

الوصول إلى الإصدارات السابقة من الملفات المخزنة في دروب بوكس

تبسيط إدارة الأصول والمهام من خلال الربط مباشرة بمجلدات دروب بوكس، مما يقلل من الحاجة إلى تكرار الملفات أو استيراد الأصول يدويًا

استمتع بميزة Dropbox القوية ميزات الأمان مما يعني أن ملفات التصميم الخاصة بك آمنة

استخدام الوصول إلى الويب المستند إلى الويب باستخدام Figma و Dropbox، مما يجعل الوصول عبر الأنظمة الأساسية سهلاً من مختلف الأجهزة والمواقع

القيود:

لدى دروب بوكس قيود على حجم الملف على خططه المجانية والأساسية، لذاشراء اشتراك مميز يزيد من التكاليف

التكامل يعتمد على التخزين السحابي لدروب بوكس ، وأي مشاكل في خدمة Dropbox تعطل سير عمل التصميم الخاص بك

تسعير دروب بوكس:

الأساسيات: 22 دولارًا شهريًا

22 دولارًا شهريًا الأعمال : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال بلس: 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات صندوق الإسقاط:

G2: 4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

7. بيندو وفيجما

عبر بيندوفيجما لبندو عبارة عن تكامل يعزز تجربة المستخدم و عملية التصميم لأي مشروع. يتيح هذا التكامل تضمين الإطارات السلكية والنماذج الأولية مباشرةً في دليل Pendo.

يُمكّن تكامل Pendo مع Figma فرق تطوير المنتجات من ربط ملاحظات المستخدمين مباشرةً بالمهام، وتصور رحلات المستخدم، وتحديد أولويات الميزات بناءً على احتياجات المستخدم الحقيقية. يعمل هذا التعاون على تبسيط عملية التطوير، مما يؤدي إلى عملية تطوير منتج أسرع وأكثر تأثيراً.

أفضل الميزات:

ضع النماذج الأولية للتصميم في Pendo، حيث من المرجح أن يتفاعل المستخدمون معها ويعزز معدلات الاستجابة

الاستفادة من بيانات استخدام وسلوكيات Pendo، حيث يسمح هذا التكامل باستهداف أفضل للأدلة حيث تكون التعليقات ذات مغزى ومحددة

دمج أي نوع من ملفات التصميم أو النماذج الأولية في Figma، بغض النظر عن إعدادات مشاركة الروابط الخاصة بالملف في Pendo

القيود:

إنتكامل فيجما متاح للاستخدام فقط مع إرشادات Pendo Guidanceمما يعني أنه لا يمكن استخدامه مع جوانب أو وظائف أخرى من Pendo

يمكن إضافة تضمين فيجما واحد فقطلكل دليل من أدلة Pendo بندو التسعير :

خطة مجانية

خطة النمو لتطبيق ويب أو تطبيق جوال واحد: تسعير مخصص

خطة المحفظة لعدد غير محدود من تطبيقات الويب أو الجوال: تسعير مخصص

بندو تقييمات ومراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 212+ تقييم)

8. تكامل الصانع

عبر فيجما س صانع هل تريد سحب تصميمات Figma لإنشاء صفحات ويب ديناميكية؟ يتيح لك Maker القيام بذلك! هذه الأداة رائعة لإنشاء وتخصيص المحتوى للصفحات المقصودة أو صفحات المنتجات أو منشورات المدونة. قل مرحباً لمشاركة أفضل للمستخدمين ومعدلات تحويل أفضل!

من خلال إضافة رابط ملف Figma إلى محرر Maker، يقوم محرك Figma إلى الويب المدمج تلقائيًا بتحويل التصميمات إلى صفحات ويب متجاوبة بالكامل وقابلة للتحرير داخل منصة Maker.

أفضل الميزات:

قم بتحويل تصميمات فيجما إلى صفحات ويب قابلة للتحرير والاستجابة بشكل كامل في دقائق مع تكامل Maker

تحرير التخطيطات المستوردة في محرر السحب والإفلات في Maker

يحتفظ بالطبقات والمجموعات والعناصر بنفس البنية الموجودة في ملف Figma

القيود:

أبلغ المستخدمون أن عدم وجود ألوان عامة يجعل من الصعب تخصيص الملفات، مما يؤثر على المرونة في التصميم

الصانع التسعير:

اتصل بـ Maker لمعرفة الأسعار

صانع التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. أسانا وفيجما

عبر أسانا ادمج Figma مع Asana للسماح للفرق بوضع تصاميم أفضل وإنشاء واختبار وشحن تصاميم أفضل مع الحفاظ على المهام المنظمة في Asana.

تتيح لك أداة Asana في Figma و FigJam سحب Asana المشاريع والمهام في اللوحة القماشية للمناقشة وتحويل الملصقات إلى مهام أسانا. قم بتضمين تصميمات Figma في مشاريع Asana لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي وتقليل النفقات العامة لإدارة الملفات.

أفضل الميزات:

تضمين تصاميم فيجما في مشاريع أسانا والحصول على تحديثات في ملفات التصميم في الوقت الفعلي تنعكس داخل أسانا

تحرير مهام أسانا وعرض المعلومات التفصيلية داخل فيجما، وتبسيط إدارة المهام تحويل ملفات Stickies التي تم إنشاؤها في ملفات Figma أو FigJam دون عناء إلى مهام Asana، مما يساعد في ترجمة جلسات العصف الذهني إلى عناصر قابلة للتنفيذ



القيود:

منحنى التعلم حاد بالنسبة للأشخاص الجدد على أسانا أو فيجما

اقترح بعض المستخدمين أن التكامل قد لا يلبي متطلبات سير العمل المحددة أو الفريدة من نوعها لفرق معينة

أسانا التسعير:

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق مبيعات أسانا لمعرفة الأسعار

أسانا التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

10. أفوكود وفيجما

عبر فيجما × أفوكود تعمل Avocode، وهي منصة قوية لتحويل التصميم إلى كود، على تبسيط ترجمة تصاميم فيجما إلى كود، وتبسيط التعاون وضمان سير عمل أكثر كفاءة وفعالية.

إنها تمكّن الفرق من سد الفجوة بين التصميم والتطوير، مما يجعل حياتهم أسهل.

يساعد تكامل Avocode مع فيجما في وضع تصاميم جاهزة للتطوير تتيح للمصممين القيام بعملهم الخاص بينما يحصل المطورون على إمكانية الوصول إلى الملفات المحدثة. لم يبدو تحويل التصميم إلى كود بهذه السهولة من قبل!

أفضل الميزات:

تصدير تصاميم Figma مباشرةً إلى Avocode، حيث يمكن للمطورين الوصول إلى أصول التصميم وإنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية وفحص عناصر التصميم

استمتع بإمكانيات فحص تصميمات Avocode المثالية للمطورين مثل قياس المسافات، والحصول على رموز الألوان، وفحص أنماط وأحجام الخطوط

الوصول إلى أحدث تغييرات التصميم في Avocode باستخدام التحكم في إصدار Avocode - سيتم تحديث المصممين والمطورين في Figma

تصدير CSS و Swift و Android XML ومقتطفات التعليمات البرمجية الأخرى مباشرةً من Avocode

القيود:

إذا كان سير عمل التصميم الخاص بك يتضمن استخدام أدوات أخرى إلى جانب فيجما، فإن التكامل مع Avocode سيوفر وظائف محدودة

قد يكون ل Avocode منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد، خاصةً إذا لم يكونوا على دراية بأدوات تسليم التصميم وإنشاء التعليمات البرمجية

أفوكود التسعير:

اتصل ب Avocode لمعرفة الأسعار

أفوكود التقييمات والمراجعات:

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

هل أنت مستعد لاستخدام أفضل تكاملات Figma لتعزيز سير عمل التصميم الخاص بك؟

هذه قائمة بأفضل عمليات تكامل Figma لفريق التصميم الخاص بك للعمل بشكل متماسك!

المفتاح هو فهم احتياجاتك ودمج هذه الأدوات بسلاسة في سير عملك للحصول على رحلة تصميم أكثر كفاءة. عندما تفكر في هذه الخيارات، تذكر أن السحر الحقيقي يحدث عندما تجد حلاً موحداً يبسط بدلاً من التعقيد. وهنا يبرز دور كليك آب.

كليك آب ليس أكثر من مجرد تكامل، بل هو أداة شاملة تعمل على تبسيط رحلة التصميم من البداية إلى النهاية. من خلال التعاون في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والإدارة الشاملة للمشروع، تعيد كليك آب تعريف ما هو ممكن في سير عمل التصميم الخاص بك.

لذا، هل أنت مستعد للارتقاء بسير عمل التصميم الخاص بك مع انقر فوق ? لنجعل رحلتك في التصميم مثمرة واستثنائية.