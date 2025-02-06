أفضل بدائل ChatGPT للحلول المؤسسية

هل تمنيت يومًا أن تجد مساعدًا يساعدك في مهامك، مثل تلخيص رسائلك الإلكترونية، أو كتابة المسودة الأولى لمنشور مدونة، أو تبسيط عملك؟

إن الذكاء الاصطناعي (AI) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT تجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه على تغيير طريقة عملنا، بدءاً من أتمتة المهام العادية إلى إنشاء المحتوى، وتحسين التفاعلات مع العملاء، كل ذلك مع تعزيز الإنتاجية.

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، سيزيد الاقتصاد العالمي بنسبة 14% في عام 2030 بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي والصناعة التي تساهم بشكل مذهل في 15.7 تريليون دولار .

ومع ذلك، مع توسع الشركات وزيادة تعقيد عملياتها، تظهر العديد من أوجه القصور في نموذج الذكاء الاصطناعي. لمثل هذه المتطلبات المعقدة، قد لا يكون ChatGPT الخيار المثالي.

وهنا يأتي دور بدائل ChatGPT. ومع ذلك، مع إغراق السوق بمساعدات الذكاء الاصطناعي، يبدو العثور على بديل ChatGPT مثل العثور على إبرة في كومة قش.

اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع بديل الدردشة #1 ChatGPT

لمساعدتك، قمنا بإدراج أفضل 10 بدائل ChatGPT التي تم تنسيقها خصيصًا لمتطلبات المؤسسات. 🌱

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك قائمة بأفضل بدائل ChatGPT للمؤسسات:

✅ ClickUp (الأفضل للعصف الذهني للذكاء الاصطناعي والأتمتة وتوليد المحتوى)

ClickUp (الأفضل للعصف الذهني للذكاء الاصطناعي والأتمتة وتوليد المحتوى) ✅ كلود كلود إنتربرايز من أنثروبيك (الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي على مستوى المؤسسات)

(الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي على مستوى المؤسسات) ✅ جوجل جيميني (الأفضل لمعالجة البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي)

(الأفضل لمعالجة البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي) ✅ Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة مايكروسوفت البيئية)

(الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة مايكروسوفت البيئية) Amazon Q (الأفضل لأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة في بيئات AWS)

Amazon Q (الأفضل لأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة في بيئات AWS) ✅ مساعد آي بي إم واتسونكس المساعد (الأفضل لدعم العملاء بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات)

(الأفضل لدعم العملاء بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات) ✅ جاسبر للذكاء الاصطناعي (الأفضل لإنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي)

جاسبر للذكاء الاصطناعي (الأفضل لإنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي) ✅ الذكاء الاصطناعي (الأفضل للبحث واكتشاف المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

(الأفضل للبحث واكتشاف المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي) ✅ ميتا لاما (الأفضل لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص)

(الأفضل لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص) ✅ Cohere (الأفضل لفهم اللغة الطبيعية على نطاق واسع)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ChatGPT لحلول المؤسسات؟

عند اختيار بديل ChatGPT ، ركز بشكل أساسي على كيفية استخدام الأداة داخل المؤسسة.

بينما تتفوق ChatGPT في الذكاء الاصطناعي للمحادثة، غالباً ما تحتاج الشركات إلى أدوات تلبي وظائف محددة مثل إدارة المشاريع، أو الأتمتة، أو إنشاء المحتوى، أو تكامل الذكاء الاصطناعي الخاص بمهام محددة. هذا يجعل من المهم مراعاة عوامل مثل:

التخصيص : اختر بديل ChatGPT الذي يقوم بضبط نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال إمكانات التدريب المخصص للمؤسسات لتكييفها مع سير العمل لديها ✅

: اختر بديل ChatGPT الذي يقوم بضبط نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال إمكانات التدريب المخصص للمؤسسات لتكييفها مع سير العمل لديها ✅ القابلية للتطوير : اختر أدوات ChatGPT البديلة التي تتوسع مع نموك، وتوفر ميزات متقدمة مثل إمكانات توليد الصور، والقدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، واقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، والمزيد. هذا يضمن لك أنه حتى عندما تنمو متطلباتك، فإنك لا تزال تحقيق أقصى استفادة من ذكائك الاصطناعي أداة ✅

: اختر أدوات ChatGPT البديلة التي تتوسع مع نموك، وتوفر ميزات متقدمة مثل إمكانات توليد الصور، والقدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، واقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، والمزيد. هذا يضمن لك أنه حتى عندما تنمو متطلباتك، فإنك لا تزال تحقيق أقصى استفادة من ذكائك الاصطناعي أداة ✅ قدرات التكامل : ابحث عن بدائل ChatGPT التي تضمن تكامل الأداة بسلاسة مع تدفقات العمل والأدوات والأنظمة البرمجية الحالية وتحسين الإنتاجية ✅

: ابحث عن بدائل ChatGPT التي تضمن تكامل الأداة بسلاسة مع تدفقات العمل والأدوات والأنظمة البرمجية الحالية وتحسين الإنتاجية ✅ الأمان والامتثال: اختر أدوات ChatGPT البديلة على مستوى المؤسسات مع تدابير قوية لخصوصية البيانات والأمان والامتثال ✅

اختر أدوات ChatGPT البديلة على مستوى المؤسسات مع تدابير قوية لخصوصية البيانات والأمان والامتثال ✅ الدعم متعدد اللغات والدعم العالمي: ابحث عن بدائل ChatGPT التي توفر إمكانات متعددة اللغات مع ترجمة دقيقة وتمييز الفروق الثقافية. هذا لأن المؤسسات العالمية تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يفهم ويدعم لغات متعددة لقواعد العملاء المتنوعة ✅

ابحث عن بدائل ChatGPT التي توفر إمكانات متعددة اللغات مع ترجمة دقيقة وتمييز الفروق الثقافية. هذا لأن المؤسسات العالمية تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يفهم ويدعم لغات متعددة لقواعد العملاء المتنوعة ✅ تحليلات وإعداد تقارير متقدمة: اختر بدائل ChatGPT المزودة بلوحات معلومات مدمجة وميزات إعداد التقارير والرؤى حول سلوك المستخدم واتجاهات المشاركة التي تقيس عائد الاستثمار على أداء الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العمليات ✅

➡️ اقرأ المزيد: 25 حيلة من حيل الدردشة لتحويل طريقة عملك

## أفضل 10 بدائل ChatGPT لحلول المؤسسات

قد يكون ChatGPT هو روبوت الدردشة الآلي المفضل لديك لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولكن هناك بدائل أخرى حالات استخدام الذكاء الاصطناعي حيث يزدهر بديل ChatGPT ويعطي نتائج لا تشوبها شائبة.

تقدم هذه النماذج الأخرى للذكاء الاصطناعي وظائف فريدة من نوعها، بما في ذلك أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والواجهات سهلة الاستخدام، والوثائق الفنية، وقدرات توليد المحتوى العميق التي تعزز الإنتاجية وتبسط العمليات وتعزز الكفاءة.

فيما يلي نظرة مُفصّلة على أفضل 10 بدائل لـ ChatGPT مثالية لمتطلبات المؤسسات:

1. ClickUp (الأفضل للعصف الذهني بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتوليد المحتوى)

ClickUp هو أكثر من مجرد منصة لإدارة المشاريع؛ إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي القوية مع ميزات الإنتاجية المتقدمة.

بينما يركز تطبيق ChatGPT في المقام الأول على الذكاء الاصطناعي التخاطبي، تعمل ميزات ClickUp المتقدمة على تعزيز الإنتاجية في مختلف مجالات العمل، بدءاً من العصف الذهني وإدارة المهام إلى إنشاء المحتوى وأتمتة سير العمل. من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً في بيئة العمل، يُمكِّن بديل ChatGPT هذا فرق العمل من العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر.

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كليك أب برين

يقع في صميم وظائف الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain هو مساعد ذكي يتكامل بسلاسة عبر منصة ClickUp، وهو مساعد ذكي يتكامل بسلاسة عبر المستندات والمشاريع والمهام

توفر هذه الميزة اقتراحات في الوقت الحقيقي، ورؤى قابلة للتنفيذ، وحلولاً تلقائية مصممة خصيصاً لسير عملك، مما يعزز الإنتاجية والتنظيم بشكل كبير. 🤖

تخيّل العصف الذهني لحملات تسويقية جديدة باستخدام خرائط ذهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تعيين المهام تلقائيًا بناءً على تحديثات المشروع، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. مع روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كل ذلك ممكن، حتى مع الإصدار المجاني!

علاوةً على ذلك، يعمل بديل ChatGPT هذا في سياق مهام فريقك ومستنداته، مما يؤدي إلى تحسين العمليات من خلال توليد الأفكار وتلخيص المحتوى وتحديد الاختناقات المحتملة.

يمكنك حتى استخدامه مع أتمتة ClickUp وهي ميزة تتيح لك إنشاء مهام سير عمل قوية بناءً على المشغلات أو الأحداث.

سيسمح لك هذا الإعداد لمرة واحدة بتعيين التذكيرات وإنشاء المهام تلقائيًا، وحتى اتخاذ الخطوة المنطقية التالية بمجرد اكتمال المهمة السابقة. مثل هذا النهج الذكي والمدرك للسياق يجعل من ClickUp أداة لا تقدر بثمن للشركات التي تسعى إلى الجمع بين العصف الذهني وإدارة المهام والأتمتة في نظام واحد متماسك.

وبالتالي، فإن ClickUp Brain ليس مجرد أحد بدائل ChatGPT البسيطة لإنشاء المحتوى أو المهام الأساسية. بل هو نموذج لغوي عصبي متقدم يمكنك تعديله وتخصيصه وجعله خاصاً بك.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

✅ تصور مشاريعك بالكامل باستخدام ClickUp Brain في لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس الرئيسية

✅ تعاون مع أعضاء فريقك في المهام أو المستندات أو مهام سير العمل الأخرى باستخدام مستندات ClickUp للتحرير في الوقت الحقيقي والتواصل المتكامل

✅ وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس مع Brain أهداف ClickUp مع القدرة على تتبع الأهداف الفردية وتحديد العوائق واستخدام تذكيرات الذكاء الاصطناعي

✅ أتمتة مهام سير العمل والعمليات المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp Automations، مع المشغلات المخصصة والأحداث المستندة إلى الإجراءات

✅ يمكنك دمج ClickUp Brain مع أكثر من 1000 أداة ومنصة مثل Slack وتقويم Google وMicrosoft Teams والمزيد لاستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي المتصل

قيود النقر فوق

❌ منحنى تعليمي طفيف للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة ميزاته الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

أصبح ClickUp المفضل لدى فرق العمل بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي القوية وإدارة المستندات المتقدمة، مع مستخدم يقول ,

_كنت أستخدمه منذ عام 2017. إنه رائع. الذكاء الاصطناعي جيد جدًا. أستخدم المستندات لعقلي الثاني في العمل. لا شكاوى سوى أنه قد يكون من الصعب معرفة كيفية البدء. القوالب تساعد في ذلك. لقد جربت معظم الأدوات الأخرى الموجودة هناك ولا يزال ClickUp يتفوق عليها جميعًا كمنصة شاملة لإدارة المشاريع/المنتجات (حتى Jira)

➡️ اقرأ المزيد: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

2. كلود إنتربرايز من أنثروبيك (الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي على مستوى المؤسسات)

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٪ / href/ https://www.anthropic.com/enterprise مؤسسة كلود كلود انتربرايز /%href/ كلود كلود إنتربرايز الأنثروبيك هي واحدة من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنجز الكثير من المهام. صُمم روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي هذا خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات ويقدم مزيجًا قويًا من القدرات المتقدمة والميزات التنظيمية.

وكبديل لـ ChatGPT Enterprise، يوفر كلود إنتربرايز للشركات منصة قابلة للتطوير وآمنة للتعامل مع تدفقات العمل المعقدة وتقديم رؤى مدركة للسياق. كما أن قدرتها على معالجة مدخلات البيانات المكثفة وتوليد استجابات دقيقة ومفصّلة للغاية تجعلها أداة لا تُقدّر بثمن للعمليات واسعة النطاق، بما في ذلك إنشاء المحتوى والتخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات التقنية.

تؤكد كلود إنتربرايز على تحكم المستخدم وقدرته على التكيف. يساعد دعم تفاعلات السياق الموسعة المؤسسات على إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتها، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة.

ميزات كلود إنتربرايز من كلود إنتربرايز

✅ احصل على مخرجات مسؤولة وأخلاقية بسبب التزام كلود بالذكاء الاصطناعي الدستوري

✅ إنتاج نص موثوق به وغني بالمعلومات مع ردود محدثة مع ميزات الكتابة الفنية والإبداعية

✅ تمكين تحليل المستندات الشاملة أو قواعد الرموز الكاملة أو مجموعات البيانات بسبب تعامل كلود إنتربرايز مع ما يصل إلى 500,000 رمز

✅ ضمان الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الأذونات المستندة إلى الأدوار وسجلات التدقيق

قيود كلود إنتربرايز الخاصة بكلود إنتربرايز

❌ ❌ الميزات المتقدمة تتطلب خبرة فنية لضبطها ونشرها

❌ ❌ قد تكون أوقات الاستجابة أبطأ للاستعلامات الكبيرة جدًا أو الاستعلامات ذات الموارد الثقيلة

تسعير كلود كلود إنتربرايز من أنثروبيك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كلود كلود إنتربرايز من أنثروبيك

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

يشتهر بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمحادثات الشبيهة بالبشر، ويقدر معظم المستخدمين نهجه المدروس في نمذجة اللغة، مع تقول إحدى المراجعات ,

لا بد لي من الإشادة بفريق العمل في Anthropic لابتكارهم منتجًا جيدًا جدًا يبدو أنه حل بعض المشكلات التي أواجهها مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى. يبدو أن كلود ذكي للغاية، ويعطي استجابات طبيعية وبديهية. تبدو الردود مثل ما تتوقعه من شخص ما.

3. Google Gemini (الأفضل لمعالجة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي)

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_/مرجع/ _https://gemini.google.com/app جوجل جيميني /%href/ جوجل الجوزاء المعروف سابقًا باسم Bard، هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا لتعزيز إنتاجية المؤسسات والتعاون فيما بينها.

وخلافًا لأدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، يجمع Google Gemini بين إمكانات متعددة الوسائط، مما يسمح للمؤسسات بالتفاعل مع النصوص والصور والصوت بسلاسة. كما أن تكامله العميق مع نظام Google البيئي يجعله مناسبًا بشكل طبيعي للمؤسسات التي تستخدم خدمات Google بالفعل. وتساعد قدرة Gemini على إنشاء المحتوى وتحريره وتحليله داخل الأنظمة الأساسية المألوفة على تحسين سير العمل وتقليل الحاجة إلى أدوات متعددة.

وعلاوة على ذلك، يحتوي Google Gemini على اقتراحات وميزات أتمتة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يتيح له المساعدة في كل شيء بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى إجراء التحليلات المستندة إلى البيانات. وبفضل تركيزه على قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسات، تم تصميم Gemini للشركات التي تبحث عن حل ذكاء اصطناعي ذكي وآمن.

ميزات Google Gemini

✅ معالجة وإنشاء النصوص والصور والصوت وترجمة اللغات، مما يتيح إنشاء محتوى أكثر تفاعلية

✅ ضمان الحصول على مخرجات ملائمة ومُحدَّثة على Google Gemini بفضل إمكانات معالجة البيانات في الوقت الفعلي

✅ الوصول إلى أحدث المعلومات من بيانات محرك بحث Google والرسم البياني المعرفي الواسع ومعالجتها

✅ التكامل مع أدوات Google Workspace للعمل بسلاسة داخل Gmail ومحرّر مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية من أجل سير العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

قيود Google Gemini

❌ قدرات أتمتة متقدمة محدودة مقارنة بأدوات مثل ClickUp وClaude

❌ ❌ ❌ ❌ 𥯘 تم تحسينها بشكل أساسي لمستخدمي Google Workspace، مما يحد من المرونة خارج النظام البيئي

تسعير Google Gemini

Gemini Business : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم جيميني إنتربرايز: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جوجل الجوزاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

قراءة المزيد: Google Gemini مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

4. Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة Microsoft البيئية)

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_/مرجع/ _https://copilot.microsoft.com/onboarding Microsoft Copilot /%href/ مايكروسوفت كوبيلوت وهي أداة ذكاء اصطناعي مبنية على نفس النماذج اللغوية الكبيرة المستخدمة في ChatGPT، وهي مدمجة بعمق في نظام Microsoft البيئي. يعمل هذا التكامل على تحسين تجربة المستخدم من خلال أتمتة المهام وتقديم المساعدة الذكية عبر تطبيقات مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams وحتى محرك البحث Bing.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لبرنامج Microsoft Copilot في قدرته على فهم الأوامر المعقدة ومعالجتها في سياق عمل المستخدم. على سبيل المثال، في Word، يساعد Copilot في صياغة المستندات من خلال اقتراح محتوى يستند إلى البيانات الموجودة، بينما يساعد في Excel في تحليل الاتجاهات وإنشاء تصورات دون الحاجة إلى صيغ معقدة.

هذا الوعي السياقي، بالإضافة إلى ميزات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات المتأصلة في Microsoft 365، يجعل Copilot بديلاً مقنعاً للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز الإنتاجية من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي.

ميزات Microsoft Copilot

✅ توليد مقتطفات التعليمات البرمجية، واقتراح وظائف كاملة، وحتى المساعدة في تصحيح التعليمات البرمجية بلغات برمجة متعددة

✅ أتمتة المهام الروتينية، وإنشاء المحتوى، وتحليل البيانات، وتشجيع التعاون، وبالتالي تعزيز الإنتاجية الإجمالية

✅ إدارة رسائل البريد الإلكتروني من خلال تلخيص المواضيع واقتراح الردود، إلى جانب ترتيب الأعمال التحضيرية للاجتماعات من خلال إنشاء جداول الأعمال وتلخيص المناقشات

✅ التكامل بسلاسة مع بيئات التطوير الشائعة مثل Visual Studio Code و GitHub

قيود مايكروسوفت كوبيلوت

❌ ❌ يعمل بشكل أفضل للمستخدمين داخل نظام Microsoft 365 البيئي، مما يحد من المستخدمين عبر الأنظمة الأساسية

❌ ❌ التخصيص وقدرات الأتمتة المتقدمة لها منحنى تعليمي حاد

أسعار مايكروسوفت كوبايلوت

Microsoft 365 Copilot للأعمال : 31.50$/شهرياً لكل مستخدم

: 31.50$/شهرياً لكل مستخدم برنامج Microsoft 365 Copilot Copilot للمؤسسات: 31.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت كوبيلوت مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 65 مراجعة)

4.3/5 (أكثر من 65 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

إن تكامل Microsoft Copilot العميق مع حزمة Office Suite يجعله الخيار المفضل للمؤسسات. وقد أكسبته قدرته على أتمتة المهام المتكررة وتعزيز الإنتاجية ثناءً مثل هذا :

أكثر ما يعجبني في هذه الخدمة هو سهولة استخدامها لأنها سهلة الاستخدام للغاية. يتيح لي التطبيق الفرصة للقيام بعملي بشكل أسرع وأكثر تفاعلية. أستخدمه كل يوم تقريباً. أحصل على تجربة جيدة نظرًا لأن كمية الميزات مذهلة جدًا.

5. أمازون Q (الأفضل لأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة في بيئات AWS)

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Amazon Q_ أمازون س هي خدمة ذكاء اصطناعي توليدية تركز على الأعمال التجارية مصممة للتكامل مع مختلف خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS). وهذا يجعلها منافسًا قويًا للمؤسسات التي تعمل بالفعل داخل نظام AWS البيئي.

على عكس بدائل ChatGPT المستقلة، تقدم Amazon Q أدوات وواجهات برمجة تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يسهل تضمينها في التطبيقات ومواقع الويب وسير العمل. تسمح هذه المرونة بمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءاً من إنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين إلى تحليل البيانات وإنشاء التقارير.

يمكن ل Amazon Q أيضاً إنشاء تطبيقات Amazon Q Apps وإدارتها - وهي تطبيقات خفيفة الوزن ومولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام المتكررة وتعزيز إنتاجية الفريق. يقوم المستخدمون بتطوير هذه التطبيقات من خلال وصف متطلباتهم بلغة طبيعية، مما يجعل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متاحة دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة.

ميزات Amazon Q

✅ استخدام المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية (NLP) لمعالجة وفهم كميات هائلة من البيانات غير المنظمة

✅ احصل على تكامل سهل مع خدمات AWS، بما في ذلك SageMaker وBedrock، مما يتيح تحليلات بيانات قابلة للتطوير

✅ الحفاظ على الأمان على مستوى المؤسسات من خلال احترام الهويات والأدوار والأذونات الحالية، مما يضمن توافق الوصول إلى البيانات واستخدامها مع السياسات التنظيمية

✅ تبسيط أسلوب استكشاف البيانات وترميزها لمستخدمي الأعمال من خلال إمكانات ذكاء الأعمال التوليدية، مما يوفر استجابات متعددة المرئيات مع معاينات البيانات

قيود أمازون كيو

❌ التكلفة العالية لخدمات AWS، خاصةً بالنسبة لتخزين البيانات ومعالجتها على نطاق واسع

❌ ❌ التعقيد في إعداد نماذج الذكاء الاصطناعي وصيانتها يتطلب خبرة تقنية متقدمة

أسعار أمازون كيو

أمازون Q للأعمال لايت : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم أمازون كيو بيزنس برو : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار التجريبي المجاني من Amazon Q Developer : $0

: $0 أمازون كيو للمطورين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أمازون كيو: دولار أمريكي

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

تُستخدم AmazonQ على نطاق واسع في حالات أعمال محددة، حيث تحظى إمكانيات البيانات في الوقت الفعلي والفهم السياقي بتقدير كبير. A يذكر استعراض المستخدم :

نحن نستخدم Amazon Q Code Whisperer كأداة عامة لإكمال وتوليد التعليمات البرمجية. إنه سهل الاستخدام للغاية سواء بشكل مستقل أو كمكون إضافي لـ VSCode. ميزة إكمال التعليمات البرمجية رائعة ولديها فهم جيد لمشروع البرنامج الكامل الذي نعمل عليه، بالإضافة إلى رؤى جيدة حول العناصر الخاصة بـ AWS.

6. IBM watsonx Assistant (الأفضل لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات)

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/مرجع/ _https://www.ibm.com/products/watsonx-assistant IBM Watson X Assistant /%href/ IBM Watsonx هي واحدة من أكثر مساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشاملة ومنصات البيانات المصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة للمؤسسات الحديثة. وهي توفر أدوات متكاملة تُمكِّن الشركات من إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها لتلبية متطلبات محددة.

وتتألف المنصة من ثلاثة مكونات رئيسية: watsonx.ai لخوارزمية الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج، و watsonx.data لإدارة البيانات القابلة للتطوير، و watsonx.governance لضمان سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول. يتيح ذلك للمؤسسات الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في عمليات البيانات والامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، توفر Watsonx مجموعة من النماذج والأدوات الأساسية المدربة مسبقًا لبناء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة، مما يمكّن الشركات من مواجهة التحديات الفريدة في مختلف القطاعات.

ميزات مساعد واتسونx من آي بي إم

✅ التوسع مع البنى التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات ومصادر البيانات المختلفة من خلال بنية IBM Watsonx المفتوحة والمختلطة

✅ مراقبة الدقة واكتشاف التحيز والحفاظ على الشفافية طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي المخصصة

✅ تحليل تفاعلات العملاء لاكتساب الرؤى وتحسين أداء روبوت الدردشة الآلية

✅ نشر روبوتات الدردشة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ومنصات المراسلة

قيود مساعد واتسونx المساعد من آي بي إم واتسون

❌ ❌ يتطلب خبرة عميقة في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي لشركة IBM، مما يحد من إمكانية الوصول إلى المستخدمين غير التقنيين

❌ ❌ ارتفاع تكلفة الترخيص والتكامل المؤسسي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

تسعير مخصص بمستويات تسعير مختلفة

تقييمات ومراجعات مساعد واتسونكس من آي بي إم

G2 : 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم قواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتركيز المعلومات وأتمتة الردود وتوفير إجابات فورية ودقيقة للاستفسارات الشائعة.

7. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي)

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_ / href/ _https://www.jasper.ai/ Jasper AI /%href/ جاسبر AI هي أداة قوية للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء محتوى تسويقي على نطاق واسع في بيئات المؤسسات.

يعمل Jasper بالتزامن مع مختلف أدوات ومنصات التسويق، ويتيح لك Jasper اتباع نهج متماسك في إنشاء المحتوى، مما يجعله أحد الأصول القيّمة للمؤسسات التي تهدف إلى تبسيط عمليات التسويق الخاصة بها. هذا التخصص يجعله خياراً قوياً للمؤسسات التي تحتاج إلى محتوى كبير الحجم وتحتاج إلى مساعد قوي للكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتها في المحتوى الطويل والنسخ القصيرة.

ينشئ Jasper محتوى بأكثر من 30 لغة، مما يلبي استراتيجيات التسويق العالمية والجماهير المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر تحكماً متقدماً في العلامة التجارية، مما يضمن توافق كل المحتوى الذي تم إنشاؤه مع إرشادات الصوت والأسلوب المعمول به في الشركة.

ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

✅ أنشئ أنواعًا مختلفة من المحتوى التسويقي، بما في ذلك منشورات المدونة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ونسخ الموقع الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام هذا الكاتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

✅ تحسين المحتوى لمحركات البحث باستخدام أدوات وميزات تحسين محركات البحث المدمجة

✅ استخدم الكتابة الإبداعية المطالبات لإنشاء محتوى طويل وكتابة منشور مدونة أو نسخة تسويقية مفصلة

✅ الحصول على المساعدة للتركيز على اتساق العلامة التجارية والحفاظ على هوية موحدة للعلامة التجارية عبر مختلف القنوات والأسواق

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

❌ ❌ ✅ يركز في المقام الأول كأداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي، مما يحد من إمكانية استخدامه في حالات الاستخدام الأخرى للمؤسسات

❌ قد يواجه صعوبات في عملية إنشاء المحتوى التقني أو المتخصص للغاية

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المُنشئ : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra 4.8/5 (1800+مراجعة)

يتميز Jasper AI بوضوح عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى واستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى احترافي للعلامة التجارية. ولكن المستخدمين يحبون أيضًا تعدد استخداماته وتوافر القوالب لكل حالة استخدام محددة، مع لاحظ أحد المستخدمين :

أفضل ما يميز Jasper هو الكم الكبير من القوالب التي تجعل إنشاء المحتوى سهلاً للغاية. يمكنك اختيار قالب، أي مدونة أو منشور على لينكد إن، ويأتي Japer بإعدادات مهيأة مسبقًا للاحتياجات المحددة. وهذا يجعل جاسبر أسهل من نماذج اللغات الكبيرة المعتادة مثل Chat GPT.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 15 كاتب مدونة للذكاء الاصطناعي لتجربتها

8. Perplexity AI (الأفضل للبحث واكتشاف المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

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_ / href/ _https://www.perplexity.ai/pro Perplexity AI /%href/ تعقيد الذكاء الاصطناعي يميز نفسه عن غيره من محركات البحث وأدوات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على تقديم إجابات مع الاستشهادات والمصادر. تم تصميمه كأداة بحث، مما يجعله محرك بحث وبديل ChatGPT في نفس الوقت.

عندما تطرح سؤالاً على Perplexity، فإنه يقدم إجابة وروابط لنتائج البحث على الويب والمستندات التي استخدمها لصياغة تلك الإجابة. وهذا يجعلها أداة قوية الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة للمؤسسات التي تحتاج إلى إجراء الأبحاث والتحقق من المعلومات وجمع البيانات من مصادر موثوقة.

من السمات البارزة في Perplexity AI هو عرض Enterprise Pro، المصمم خصيصًا للاستخدام المؤسسي. يشدد Enterprise Pro على الأمان والتحكم، حيث يوفر تشفيرًا شاملاً للبيانات لحماية المعلومات الحساسة. كما يوفر أيضًا إمكانات التكامل مع أدوات المؤسسة الحالية، مما يسهل الدمج السلس في تدفقات العمل الحالية.

ميزات الذكاء الاصطناعي المعقّد

✅ تحسين عملية جمع المعلومات وتعزيز الإنتاجية بفضل واجهة Perplexity AI سهلة الاستخدام وأوقات الاستجابة السريعة

✅ البحث في مختلف الموضوعات وجمع المعلومات من مصادر موثوقة

✅ تلخيص المعلومات من مصادر متعددة وتقديم لمحات عامة موجزة

✅ استكشاف الأسئلة والمواضيع ذات الصلة لتعميق فهمك

قيود تعقيدات الذكاء الاصطناعي

❌ ❌ مصمم بشكل أساسي للبحث واسترجاع المعلومات، وليس لإنشاء محتوى عام

❌ ❌ ينصب تركيزه على تقديم إجابات تعتمد على محتوى الويب الموجود، لذلك قد لا يكون مناسبًا للمهام التي تتطلب فكرًا أصليًا أو حلًا إبداعيًا للمشاكل

❌ تسعير الذكاء الاصطناعي المعقد

مجاني للأبد

إنتربرايز برو: 40 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 مراجعة)

4.6/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

يعد Perplexity AI خيارًا متميزًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إجراء تدقيق الحقائق والبحث الأعمق. وقد أكسبت عمليات البحث القائمة على الاقتباس ومخرجاته الموثوقة ردود فعل مثل هذه :

_ أحب أنه يستخدم مصادر متعددة ويستشهد بها. يوفر نتائج رائعة عند محاولة إجراء بحث أو تعلم أو إنشاء محتوى. سهل الاستخدام للغاية

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9. Meta's Llama (الأفضل لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص)

عبر ميتا لاما ميتا لاما لاما (نموذج اللغة الكبير Meta AI)، هو نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر (LLM) مصمم لتوفير قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك حلول المؤسسات.

على النقيض من نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة مثل ChatGPT، تسمح طبيعة Llama مفتوحة المصدر للشركات بتخصيص النموذج وضبطه بدقة لتلبية احتياجاتها، مما يوفر مرونة وتحكم أكبر. هذه القدرة على التكيف تجعل من Llama خياراً مقنعاً للمؤسسات التي تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها دون التقيد بقيود المنصات المغلقة المصدر.

يعمل أحدث إصدار من بديل ChatGPT، وهو Llama 3.3، على تحسين الأداء بشكل كبير مع تقليل المتطلبات الحسابية، مما يجعله متاحًا للنشر في بيئات المؤسسات المختلفة.

ميزات ميتا لاما

✅ تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة من خلال تعاون Meta مع شركاء مثل Databricks لدمج Llama بسهولة في البنى التحتية للبيانات الحالية

✅ تشجيع التعاون والنمو والتجريب في مجالات تتراوح بين تطوير الذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من خلال إطار عمل مفتوح المصدر

✅ استخدام الذكاء الاصطناعي الفوقي للعديد من حالات الاستخدام، من إنشاء المحتوى إلى الترميز بلغات برمجة متعددة

✅ تمكين الباحثين من دراسة وفهم سلوك النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

قيود ميتا لاما ميتا

❌ ❌ تتطلب جهودًا إضافية لضمان الامتثال لمعايير الأمن والحوكمة المؤسسية

❌ ❌ قد يؤدي التطوير الذي يحركه المجتمع إلى بطء التحديثات أو تحسينات الميزات

تسعير ميتا لاما

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات ميتا لاما

G2 : 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

10. Cohere (الأفضل لفهم اللغة الطبيعية على نطاق واسع)

via

_ / href/ _https://cohere.com/ Cohere /%href/ كوهير هي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي متخصصة في حلول معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المصممة خصيصًا لتطبيقات المؤسسات. وهي واحدة من نماذج الذكاء الاصطناعي القليلة ذات النماذج اللغوية القابلة للتخصيص التي تقوم الشركات بضبطها بدقة لتلبية احتياجات محددة ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تدفقات العمل الحالية.

إحدى ميزات Cohere البارزة هي واجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام. وتسمح واجهة برمجة التطبيقات هذه للمطورين بدمج وظائف البرمجة اللغوية العصبية في التطبيقات دون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي. تعمل سهولة التكامل هذه على تسريع نشر الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام المنصة بالأمان على مستوى المؤسسات يضمن أن تكون حلول الذكاء الاصطناعي قابلة للتطوير وآمنة على حد سواء، مما يلبي المتطلبات الصارمة للشركات الحديثة.

ميزات Cohere

✅ استخدام لغات متعددة للتطبيقات التي تتطلب ترجمة لغوية أو اتصالات متعددة اللغات

✅ التحكم في مخرجات النماذج وفهمها باستخدام أدوات وميزات متنوعة

✅ توليد النصوص، وتلخيص المستندات، وتلخيص المستندات، وتصنيف النصوص، وأداء مهام معالجة اللغات الطبيعية الأخرى

✅ الوصول إلى وثائق واضحة ودعم للمطورين

تجميع القيود

❌ ✅ تركيز أقل على مهام الذكاء الاصطناعي غير التخاطبية مثل تحليل البيانات أو الأتمتة

❌ ❌ الاعتماد على عمليات التكامل مع طرف ثالث لحلول مؤسسية أوسع نطاقًا

تسعير التوافق مع الأسعار

تسعير مخصص بمستويات تسعير مختلفة

تقييمات ومراجعات كوهير

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

تكتسب Cohere جاذبية بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ولكن ما يعجب المستخدمين هو سهولة استخدامها. يذكر أحد المستخدمين ,

أنا أستمتع حقًا بكيفية منع إضافة منحنى تعليمي آخر إلى عمليات تأهيل عملائنا. فبدلاً من تعليمهم كيفية إعداد مكالمة Zoom أو Meet وتدريبهم خلال ذلك، يمكنني التركيز بالكامل على إرشادهم من خلال برنامجنا

## اختر أفضل بديل ChatGPT لاحتياجات مؤسستك

مع تدفق الخيارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، سوف تتساءل الشركات عن أي من هذه الخيارات يجب أن يكون روبوت الدردشة الآلي المفضل لديها.

في حين أن ChatGPT قد جلبت قوة النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الواجهة، إلا أنها ليست أفضل تطبيق ذكاء اصطناعي لكل حالة استخدام. صُممت كل أداة ذكاء اصطناعي لحل مشكلة معينة وتقدم قدرات فريدة تتماشى مع هذا المطلب.

ومع ذلك، وسط هذه الحلول المتقدمة انقر فوق منصة شاملة تجمع بين الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة السلسة والإدارة التعاونية للمشروعات. وهي تكمل مهام سير العمل الحالية وتعززها من خلال القضاء على الاختناقات وتحسين التعاون واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً - كل ذلك من مساحة عمل واحدة موحدة. اشترك في ClickUp اليوم لاكتشاف كيف يعزز نموذج اللغة الكبيرة المتقدم من إنتاجية فريقك. ✨