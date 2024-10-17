أفضل 13 برنامج إدارة علاقات العملاء للمؤسسات لعام 2025

هل تساءلت يومًا عن عدد فرص المبيعات الضائعة بسبب سوء التواصل؟ لقد شاهدت ذلك عن كثب - عندما لا تكون العمليات متسقة، حتى أكثر الفرق موهبة تعاني من صعوبات.

يمكن أن تضيع الصفقات بسهولة في خلط الأوراق، وقد يتم تجاهل العملاء المحتملين، ويمكن أن يزداد الإحباط بسرعة.

ولكن إليك الخبر السار: باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب، يمكنك تغيير نهجك في إدارة المبيعات! هذه الأدوات توفر الوضوح وتبسط التواصل وتبقي الجميع على نفس الصفحة، مما يسهل إدارة علاقات العملاء.

ومع ذلك، مع العدد الهائل من الخيارات المتاحة، قد يكون اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المثالي لفريقك أمرًا شاقًا. في هذه المدونة، سأقدم لك في هذه المدونة 13 من أكثر حلول إدارة علاقات العملاء المؤسسية فعالية التي اختبرتها شخصيًا. دعنا نعثر على الأنسب لاحتياجاتك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة علاقات العملاء للمؤسسات؟

اختيار حل إدارة علاقات العملاء المناسب للمؤسسات أمر بالغ الأهمية، لأن اختيار الأداة الخاطئة يمكن أن يؤثر سلباً على فريقك. من خلال تجربتي، ركزت على الميزات الرئيسية التالية التي تعتبر حيوية لضمان الكفاءة والاتساق.

إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية:

التخصيص وقابلية التوسع: تأكد من أن الحل يمكن أن ينمو مع عملك. ابحث عن الحقول ولوحات المعلومات وسير العمل والتقارير القابلة للتخصيص لتخصيص إدارة علاقات العملاء حسب احتياجاتك الخاصة

تأكد من أن الحل يمكن أن ينمو مع عملك. ابحث عن الحقول ولوحات المعلومات وسير العمل والتقارير القابلة للتخصيص لتخصيص إدارة علاقات العملاء حسب احتياجاتك الخاصة التحليلات وإعداد التقارير: اختر الأدوات التي توفر رؤى متعمقة في بيانات العملاء. يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء تقارير مخصصة مسبقة الإنشاء ولوحات معلومات تفاعلية معززة برؤى الذكاء الاصطناعي

اختر الأدوات التي توفر رؤى متعمقة في بيانات العملاء. يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء تقارير مخصصة مسبقة الإنشاء ولوحات معلومات تفاعلية معززة برؤى الذكاء الاصطناعي التكامل: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، بما في ذلك أدوات التسويق وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأدوات ذكاء الأعمال. وهذا يضمن إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك من واجهة واحدة

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، بما في ذلك أدوات التسويق وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأدوات ذكاء الأعمال. وهذا يضمن إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك من واجهة واحدة الأمان: اختر إدارة علاقات العملاء مع ضوابط وصول قوية وإعدادات أذونات قوية، مما يسمح لك بإدارة من يمكنه عرض بيانات وتقارير محددة

اختر إدارة علاقات العملاء مع ضوابط وصول قوية وإعدادات أذونات قوية، مما يسمح لك بإدارة من يمكنه عرض بيانات وتقارير محددة سهولة الاستخدام: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء بدون تعليمات برمجية بحيث يمكن للموظفين البارعين في التكنولوجيا وغير البارعين في التكنولوجيا التنقل بسهولة. وهذا يعزز الاعتماد السريع على مستوى المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب مكثف

اختر برنامج إدارة علاقات العملاء بدون تعليمات برمجية بحيث يمكن للموظفين البارعين في التكنولوجيا وغير البارعين في التكنولوجيا التنقل بسهولة. وهذا يعزز الاعتماد السريع على مستوى المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب مكثف دعم العملاء: ابحث عن البائعين الذين يوفرون دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمساعدة الفورية في التدريب عند الحاجة

📌عند البحث عن إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة إعطاء الأولوية لما يلي:

تأكد من أن إدارة علاقات العملاء يمكن أن تنمو مع عملك مع زيادة احتياجات المستخدم والبيانات 🚀

ابحث عن حلول ذات أسعار مرنة للميزانيات المحدودة 💰

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر الميزات الضرورية بتكلفة معقولة 💸

أفضل 13 برنامج لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات للتحقق منها

بعد اختبار العديد من الخيارات بدقة، قمت أنا وفريقي بتنسيق قائمة من حلول إدارة علاقات العملاء للمؤسسات التي تعزز التواصل وتحقق رؤى مفيدة ونموًا هادفًا.

إليك أفضل اختياراتنا:

1. ClickUp (الأفضل لعلاقات العملاء وإدارة المشاريع)

بناء علاقاتك مع العملاء والمهام الشخصية والمزيد والحفاظ عليها باستخدام ClickUp CRM

ClickUp هو أداة إنتاجية شاملة تتضاعف بسهولة كبرنامج CRM متعدد الاستخدامات للمؤسسات. ClickUp CRM يجمع إدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء وظائف، مما يسمح لك بتبسيط علاقات العملاء ومهام المشروع من منصة واحدة.

باستخدام ClickUp، تمكنت أنا وفريقي من إنشاء قاعدة بيانات مخصصة للعملاء لتخزين وتحليل المعلومات حول العملاء والصفقات وجهات الاتصال. يسمح لنا بما يلي إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا مما يتيح لنا التحكم الكامل في التخصيص وتكييفه حسب احتياجاتنا

إحدى الميزات المفضلة لدي هي كيفية جعل ClickUp CRM مركزية التواصل مع العملاء. فهو يسمح بالتكامل السلس للبريد الإلكتروني ويشجع على التعاون بين أعضاء الفريق في الصفقات. يمكنني مشاركة تحديثات المشروع مع العملاء والتواصل مع العملاء في مركز بريد إلكتروني واحد، مما يجعل سير العمل أكثر كفاءة وتماسكاً.

_استخدم التنقل لأسفل في لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتحديث المهام وإدارة خط أنابيب المبيعات بفعالية لوحات معلومات ClickUp Dashboards ميزة بارزة تُبقي هذه الأداة على رأس قائمتي. فهي توفر رؤى دقيقة حول خط أنابيب المبيعات الخاص بك. يمكنك استخدام أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم للوحة المعلومات لعرض جميع بيانات عملائك في موقع مركزي واحد.

تقدم ClickUp أيضًا مكتبة غنية من قوالب إدارة علاقات العملاء ، حتى تتمكن من إدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات في مكان واحد دون الحاجة إلى القيام بكل شيء من الصفر.

قالب ClickUp CRM

ال قالب ClickUp CRM هو أداة رائعة لإدارة عملائك وعملائك المحتملين ومبيعاتك في مكان واحد مناسب.

سواء كنت تتتبع العملاء المحتملين، أو ترعى علاقات العملاء، أو تشرف على تقدم المبيعات، فإن هذا القالب يمكّنك من البقاء منظمًا وفعالًا طوال العملية بأكملها. مع خمس طرق عرض مختلفة وسبع حالات قابلة للتخصيص، يتكيف هذا القالب مع متطلبات عملك الفريدة.

بهذه الطريقة، يساعدك هذا القالب على

اكتساب رؤى قيمة من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

التعاون بسلاسة مع أعضاء الفريق بشأن الصفقات والمهام

تعزيز مشاركة العملاء من خلال الحفاظ على جميع الاتصالات في مكان واحد

مراقبة التقدم المحرز والأداء لدفع عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل

💈 مكافأة: قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp مثالي لأولئك الذين بدأوا للتو في استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء. يوفر هذا القالب سهل الاستخدام ميزات أساسية لتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء ومراقبة أنشطة المبيعات.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء قاعدة بيانات العملاء على غرار جدول بيانات العملاء باستخدام عرض جدول ClickUp الاستفادة من أتمتة ClickUp للتواصل والمتابعة

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتحليل الأداء وتتبع التقدم المحرز ومراجعة نظام إدارة علاقات العملاء لديك

إنشاء مهام سير عمل العملاء والمبيعات باستخدام ClickUp Whiteboards ومشاركتها مع فرقك وأصحاب المصلحة الآخرين

تبسيط عملية تلقي ملاحظات العملاء من خلال المهام الآلية و نماذج ClickUp صمم رسائل بريد إلكتروني مخصصة للحملة باستخدام ClickUp Brain قدرات كاتب الذكاء الاصطناعي

التعاون مع فرق العمل لمناقشة المبيعات وحسابات العملاء باستخدام مستندات ClickUp الوصول إلىقوالب إدارة علاقات العملاء مكتبة لإدارة حسابات عملائك



قيود ClickUp

قد يبدو تعلُّم ميزات ClickUp الشاملة أمرًا مربكًا في البداية

قد تصبح النوافذ المنبثقة لمساعد الذكاء الاصطناعي مشتتة للانتباه في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

قراءة المزيد: أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

2. سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud (الأفضل لتخصيصات وتكامل CRM)

via سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud تعمل سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud على مركزية توليد العملاء المحتملين وبيانات العملاء وفرص المبيعات، مما يعزز تدفق العملاء المحتملين ورضا العملاء. تعجبني طريقة تبسيطها لعملية التنقيب عن العملاء المحتملين من خلال دمج جميع العملاء المحتملين وتفاعلات الشركاء المحتملين في عرض واحد.

ميزة إعداد التقارير المخصصة مفيدة بشكل خاص لتتبع التقدم المحرز. بشكل عام، تُعد Salesforce منصة بديهية وقابلة للتطوير تعمل على تبسيط عمليات المبيعات، مما يتيح للفرق العمل بكفاءة لتحقيق أهدافها.

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

إدارة خط الأنابيب في طريقة عرض موحدة مع مخططات مدمجة

التقاط رسائل البريد الإلكتروني والأحداث وأنواع المشاركة تلقائياً

إنشاء توقعات دقيقة في الوقت الفعلي

تبسيط التواصل من خلال تسجيل التفاعلات المهمة مع العملاء تلقائياً

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزات التنبؤ وتسجيل الفرص قد تكون معطلة، مما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات سطح المكتب، مما يجعل من الصعب تحديث البيانات أثناء التنقل

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

المؤسسة: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (أكثر من 22000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 22000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18000 تقييم)

3. مركز مبيعات HubSpot (الأفضل لإدارة الصفقات)

via هبسبوت HubSpot Sales HubSpot Sales Hub هي أداة مبيعات شاملة مصممة لمساعدة الفرق على تبسيط عمليات المبيعات وتحسين الإنتاجية.

وعلى الرغم من ميزاتها الشاملة، إلا أنني أقدر مدى سهولة استخدامها. تجعل الأداة إدارة الصفقات سهلة ومباشرة وتسمح لي بتصور أين يقف كل شيء في خط أنابيب المبيعات.

توفر المنصة أيضًا مرونة كبيرة مع مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. فهي تساعد فريقي على تخصيص السجلات في قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء والخصائص لتناسب احتياجاتنا.

أفضل ميزات HubSpot Sales HubSpot Sales Hub

تصور عملية المبيعات الخاصة بك مع خط أنابيب قابل للتخصيص يساعدك على تتبع الصفقات في كل مرحلة

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة

مراقبة عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات لفهم مشاركة العملاء المحتملين بشكل أفضل

توليد رؤى حول أداء المبيعات باستخدام أدوات إعداد التقارير القوية التي تساعدك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود HubSpot Sales HubSpot Sales Hub

أبلغ المستخدمون أن تخصيص لوحة التحكم مرهق بعض الشيء، مما يعيق تجربة المستخدم

تسعير مركز مبيعات HubSpot HubSpot

المحترفين: 100 دولار شهريًا لكل مقعد

100 دولار شهريًا لكل مقعد المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales HubSpot Sales HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 11000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. Salesflare (الأفضل لأتمتة CRM والتعاون)

via إعلان المبيعات Salesflare's إدارة علاقات العملاء التعاونية بسيط ولكنه مليء بالميزات، ويوفر أتمتة قوية لإدارة عمليات المبيعات الخاصة بي بفعالية. تعجبني الطريقة التي تقوم بها الأداة بمزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات تلقائيًا ، مما يسهل عليَّ التفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام أتمتة تسلسل البريد الإلكتروني.

تتيح لك هذه الأداة أيضًا إنشاء قوالب مشتركة وإنشاء تقارير مخصصة وإعداد لوحات المعلومات. تتضمن Salesflare نظام أذونات، مما يسمح لك بالتحكم في الوصول إلى البيانات وخطوط الأنابيب لتعزيز الأمان والخصوصية.

Salesflare أفضل الميزات

أتمتة مزامنة البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات لمشاركة العملاء المحتملين دون عناء

إنشاء قوالب مشتركة لتعزيز تعاون الفريق وتبسيط الاتصالات

إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة للحصول على رؤى أعمق حول أداء المبيعات

الاستفادة من ذكاء العلاقات لتحديد اتصالات الفريق داخل المؤسسات

التحكم في الوصول إلى البيانات باستخدام نظام أذونات قوي لحماية المعلومات الحساسة

قيود برنامج Salesflare

أبلغ عدد قليل من المستخدمين أن سير عمل البريد الإلكتروني غير منظم، مما يجعل من الصعب تشغيل حملات مستهدفة

لا توفر المنصة خاصية تتبع وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى استخدام أدوات إضافية لمراقبة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

تسعير #### Salesflare

النمو : 29$/شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

: 29$/شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً) المحترفين : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesflare

G2: 4.8/5 (أكثر من 270 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 270 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. Zoho CRM (الأفضل لإعداد تقارير المبيعات والتحليلات)

via زوهو CRM يعد Zoho CRM منصة سهلة الاستخدام، على الرغم من أن ميزاته العديدة قد تكون مربكة بعض الشيء في البداية. تعجبني خيارات التخصيص المتاحة على مختلف المستويات، من الوحدات النمطية إلى العمليات و سير عمل CRM . يسمح لي بتتبع كل ما يتعلق بعملائي المحتملين وجهات الاتصال والعملاء والصفقات التي تم إبرامها وغير ذلك.

من واقع خبرتي، فإن إمكانيات إعداد التقارير في Zoho CRM مثيرة للإعجاب. فهو يقدم تقارير مدمجة قياسية بالإضافة إلى تقارير مخصصة لتزويدك بأي رؤى تحتاج إليها. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الرسوم البيانية المتنوعة - من الرسوم البيانية الشريطية والخطية والدائرية إلى الكعك والخرائط الحرارية والمسارات. كما أنه يوفر كاشفًا للشذوذ لمقارنة المبيعات الفعلية بالاتجاهات المتوقعة

أفضل ميزات Zoho CRM

توليد تقارير قياسية ومخصصة مع خيارات مخططات بيانية متنوعة

تحسين عمليات المبيعات من خلال ميزات الأتمتة القوية

الوصول إلى رؤى حول اتصالات الفريق والتفاعلات مع العملاء من أجل تعاون أفضل

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Zia وChatGPT للمساعدة الذكية في مهام مثل اكتشاف الشذوذ وصياغة البريد الإلكتروني

قيود Zoho CRM

يجد بعض المستخدمين أن النظام الأساسي يقدم الكثير من المعلومات عن العملاء المحتملين، مما يجعل من الصعب تصفية التفاصيل الأكثر صلة

يواجه البرنامج أحيانًا حالات تباطؤ، مما قد يكون محبطًا أثناء المهام الحاسمة

تسعير Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

🧠 تذكر: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء يمكن أن تعزز عمليات المبيعات الخاصة بك. ومع ذلك، تأكد من دقة البيانات التي يتم إدخالها في إدارة علاقات العملاء وتحديثها، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات لتقديم رؤى مفيدة.

استفد من خيارات التخصيص لتكييف إدارة علاقات العملاء مع احتياجات عملك وعملياتك الخاصة. قم أيضًا بالتقييم المستمر لأداء أداة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على عمليات المبيعات لديك لإجراء التعديلات اللازمة.

6. فريش سيلز (الأفضل لإدارة العملاء)

via المبيعات الطازجة يتخطى Freshsales النهج العام، مما يسمح لك بتخصيص إدارة علاقات العملاء لتلبية احتياجاتك في مجال الأعمال التجارية. يمكنك ضبط العملات، واللغات، ووحدات الأعمال لتناسب عملياتك، مما يساعدك على تعزيز استراتيجيات إدارة العملاء .

ما يثير إعجابي هو إمكانيات الحملة متعددة القنوات التي توفرها الأداة - سواء من خلال الرسائل النصية أو الواتساب أو البريد الإلكتروني - وواجهتها سهلة الاستخدام التي تنظم العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين بشكل فعال ضمن مراحل مبيعات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم العملاء المتجاوب الذي تقدمه Freshsales يجعلها خيارًا جيدًا للشركات التي تبحث عن المرونة والكفاءة في إدارة خطوط مبيعاتها.

أفضل ميزات Freshsales

تشغيل حملات مبيعات ذكية مع فريدي للذكاء الاصطناعي لالتقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم وتوجيههم وتتبعهم

احصل على رؤية شاملة للعملاء وتفاعلاتهم والقنوات المفضلة لديهم

استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على أفضل العملاء المحتملين والصفقات مع

حسِّن علاقاتك مع العملاء باستخدام الهاتف السحابي المدمج لإجراء مكالمات سلسة داخل التطبيق

قيود المبيعات الجديدة

تفتقر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة به إلى العمق والتخصيص، مما يوفر رؤى محدودة مقارنةً ببعض المنافسين

دعم العملاء عبر مركز المبيعات محدود إلى حد ما، مما قد يؤثر على المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعدة أكثر شمولاً

تسعير Freshsales

النمو: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 71 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. Pipedrive (الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات والصفقات)

via Pipedrive Pipedrive هو حل إدارة علاقات العملاء المؤسسية القابل للتخصيص والمصمم لتلبية احتياجات عملك الخاصة. يُمكِّنك من تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وتحسين العملاء المحتملين، وإدارة الصفقات، وأتمتة عمليات المبيعات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ما أقدره في Pipedrive هو قدرته على تبسيط سير العمل من خلال دمج جميع مهام المبيعات في مكان واحد، مما يجعله سهل الاستخدام حتى بالنسبة لأولئك الجدد على أنظمة إدارة علاقات العملاء. كما تقدم المنصة أيضًا نصائح مخصصة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتك.

بالإضافة إلى ذلك، توفر Pipedrive قوالب خط أنابيب المبيعات لمساعدتك على تتبع الصفقات والتنبؤ بالإيرادات بفعالية. من خلال التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكنك تحسين استراتيجية المبيعات باستمرار لتحقيق نتائج أفضل.

أفضل ميزات Pipedrive

أتمتة عمليات المبيعات لتوفير الوقت وتبسيط سير العمل، مما يسمح لفريقك بالتركيز على إتمام الصفقات

عرض خط سير المبيعات الخاص بك من خلال لوحات معلومات بديهية توفر نظرة عامة واضحة على صفقاتك والتقدم المحرز

تتبَّع الأداء باستخدام التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي لقياس النجاح وتحسين استراتيجية المبيعات الخاصة بك

استخدم لوحات كانبان لعرض مسار المبيعات وتحسين عمليات المبيعات

قيود Pipedrive

يتطلب تكامل هذا البرنامج مع أدوات أخرى معرفة تقنية كافية، مما قد يعيق اعتماده من قبل المستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية.

يفتقر إلى الكشف التلقائي عن الإدخال المكرر ويتطلب مشاركة يدوية للتقارير المجدولة مع أصحاب المصلحة

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) متقدم: 34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (يتم الدفع سنويًا)

34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (يتم الدفع سنويًا) احترافي: 49 دولارًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) القوة: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Pipedrive #### تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

8. Creatio (أفضل منصة بدون رمز لأتمتة سير عمل خدمة العملاء)

via كرياتيو Creatio عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية مصمم لأتمتة إدارة علاقات العملاء وسير عمل نجاح العملاء. يسمح تصميم التدفق البديهي الخاص به بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والموافقات والإشعارات بسهولة.

إحدى الميزات الرئيسية لمنصة إدارة علاقات العملاء هذه هي إمكانات إعداد التقارير والتحليلات. فهو يسمح لفريقي بإنشاء تقارير تفاعلية مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتتبع أنشطة العملاء. كما أنه يتكامل بسلاسة مع العمليات التجارية، مما يؤدي إلى إنشاء مصدر واحد للحقيقة.

Creatio أفضل الميزات

تعزيز مشاركة العملاء من خلال نظام تسويق متعدد القنوات يعمل على تبسيط رحلة العميل

إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة من خلال قنوات التسويق الشاملةأدوات أتمتة التسويق التكامل بسلاسة مع تطبيقات الجهات الخارجية لضمان رؤية موحدة لبيانات العملاء وتعزيز كفاءة الأعمال بشكل عام



قيود #### Creatio

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على وظائف محدودة، مما يجعل من الصعب الوصول إلى البيانات أثناء التنقل

التسعير غير مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير #### Creatio

النمو: 25 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 85 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Creatio التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Oracle CRM On Demand (الأفضل لأتمتة المبيعات)

via أوراكل CRM عند الطلب تقوم Oracle CRM On Demand بإدارة علاقات العملاء بفعالية من خلال توفير وصول شامل إلى بيانات العملاء وتعزيز استراتيجيات المشاركة، مما يعزز في النهاية من تقوية العلاقات.

تعمل المنصة على تبسيط المهام الروتينية و تقدم توصيات ذكية لإدارة العملاء المحتملين وتحسين الكفاءة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تُمكِّن المستخدمين من الاستفادة من التحليلات المتعمقة لاكتساب رؤى أفضل حول سلوك العملاء وتكييف استراتيجيات المشاركة وفقًا لذلك.

أفضل ميزات Oracle CRM On Demand

الحصول على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء لتحسين أتمتة المبيعات

تعزيز إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة من خلال تطبيقات متقدمة لنظامي iOS وAndroid، مما يضمن مزامنة البيانات في الوقت الفعلي

تخصيص تقارير المبيعات ولوحات المعلومات عن طريق إضافة محتوى وأبعاد مخصصة لتحسين التحليل التاريخي

قيود Oracle CRM عند الطلب

لاحظ بعض المستخدمين أن حل المشكلات يمكن أن يكون بطيئًا بسبب نقص الدعم المخصص

تفتقر الأداة إلى خيارات التخصيص، مما يجعل من الصعب تكييف الأداة مع احتياجات محددة

تسعير Oracle CRM On Demand

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Oracle CRM On Demand

G2: 3.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

3.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

10. Zendesk Sell (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين للشركات من جميع الأحجام)

عبر بيع زندسك Zendesk Sell هو برنامج إدارة العملاء المحتملين الذي يوفر رؤية شاملة لخط سير المبيعات الخاص بك. فهو يدمج معلومات العملاء الأساسية عبر المبيعات والخدمات على منصة واحدة، ويغطي توليد العملاء المحتملين وإدارة جهات الاتصال والصفقات وتتبع النشاط.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Zendesk Sell ميزات الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة، مما يعزز الكفاءة العامة في إدارة علاقات العملاء. ويساعد فريقي على الوصول إلى تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة، مما يحسن قدرتنا على الاستجابة السريعة وتخصيص الاتصالات. هذه النظرة الشاملة تعزز التعاون داخل الفريق وتؤدي إلى علاقات أفضل مع العملاء.

أفضل ميزات Zendesk Sell

تقسيم العملاء المتوقعين والصفقات أثناء التنقل عبر تطبيقات الهاتف المحمول

إنشاء تقارير ثاقبة لتتبع الأداء والاتجاهات

الوصول إلى تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة

قيود بيع Zendesk Zendesk

تفتقر ميزة البحث إلى الحقول المخصصة للاستعلام، مما يجعل من الصعب تحديد موقع بيانات محددة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات وأخطاء مستمرة تؤثر سلباً على التجربة بشكل عام

تسعير Zendesk Sell

فريق البيع: 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل نمو البيع: 69 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

69 دولارًا/شهرًا لكل وكيل البيع الاحترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

11. ActiveCampaign (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني)

via ActiveCampaign ActiveCampaign هو برنامج CRM للمؤسسات مصمم لتتبع العملاء المحتملين وجهات الاتصال وأتمتتها وإدارتها، مما يتيح لك التركيز على المبيعات.

وباعتباري شخصًا يعتمد بشكل كبير على التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإنني أقدّر أداة إنشاء الأتمتة المرئية التي تتيح لي إنشاء حملات ونماذج بريد إلكتروني دون الحاجة إلى أي ترميز. كما أنها تتولى المهام الشاقة من خلال أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى العملاء المحتملين، مما يجعل جهودي التسويقية أكثر كفاءة.

ActiveCampaign أفضل الميزات

أتمتة تسجيل العملاء المحتملين لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية بناءً على تفاعلاتهم وسلوكياتهم

تتبع فرص المبيعات وأتمتة المهام الروتينية لزيادة الكفاءة

التكامل بسلاسة مع أكثر من 900 تطبيق، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي موحد لإدارة بيانات العملاء وتفاعلاتهم

قيود ActiveCampaign

يمكن أن تبدو واجهة المستخدم غير متقنة، مما يؤثر سلباً على التجربة بشكل عام

يُعتبر السعر مرتفعاً مقارنةً بالميزات وجهات الاتصال المحدودة المتاحة، مما يجعل الأمر صعباً بالنسبة للفرق الصغيرة

تسعير ActiveCampaign

البداية: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا بالإضافة 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المحترف: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا المؤسسات: 145 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 13000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 13000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

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12. LeadSquared (الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق)

via ليد سكويرد يوفر LeadSquared حلاً قوياً لإدارة علاقات العملاء مصمم لمساعدة الشركات على تحسين إدارة علاقات العملاء. بعد اختبار إدارة علاقات العملاء المؤسسية من LeadSquared، وجدت أنه سهل الاستخدام، مع جدول زمني معقول للتثبيت يستغرق حوالي شهر، بالنظر إلى ميزاته الواسعة.

أقدّر بشكل خاص تسجيل العملاء المحتملين تلقائياً بنسبة 100%، مما يمكّنني من تأهيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم بكفاءة. تعمل ميزة الاتصال بنقرة واحدة على تحسين عملية المبيعات من خلال جعلها أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح قسم التصفية السريعة بإنشاء فلاتر مخصصة، كما أن التحديثات في الوقت الفعلي لأنشطة العملاء المحتملين تسهل الاستجابات السريعة.

أفضل ميزات LeadSquared

إجراء مكالمات العملاء المحتملين ومراقبة مقاييس المكالمات لتحسين عملية المبيعات بشكل عام

تتبُّع نشاط العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، مما يتيح المتابعة في الوقت المناسب وتعزيز مشاركة العملاء

تخصيص مهام سير العمل لتناسب احتياجات العمل المحددة

قيود LeadSquared

يواجه المستخدمون قيوداً فيما يتعلق بعدد مرشحات البيانات المتاحة ولا يمكنهم تطبيق مرشحات متعددة في وقت واحد، مما يجعل من الصعب البحث عن معلومات محددة

تتطلب الأداة أحياناً محاولات متعددة لتسجيل الدخول، مما قد يكون محبطاً خلال ساعات ذروة العمل

تسعير LeadSquared

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LeadSquared

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 160 تقييم)

13. سحابة مبيعات SAP Sales Cloud (الأفضل لتبسيط عمليات المبيعات)

عبر سحابة مبيعات SAP السحابية توفر سحابة مبيعات SAP Sales Cloud للشركات رؤية شاملة لتفاعلات العملاء، معززة بتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعمل برنامج إدارة علاقات العملاء هذا على تبسيط المبيعات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح زيادة الإيرادات وتحسين معدلات الفوز.

باستخدام سحابة مبيعات SAP Sales Cloud، يمكن لفريق المبيعات لديك التركيز بشكل أكبر على بناء العلاقات والتفاعل مع العملاء. يقوم الحل بتبسيط عمليات البيع الأساسية وأتمتتها مع تمكين ممثلي المبيعات برؤى ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات سحابة مبيعات SAP Sales Cloud

تحسين إدارة العملاء المحتملين باستخدام الأدوات التي تحدد أولويات العملاء المحتملين وتؤهلهم بفعالية لتحقيق معدل تحويل أعلى

الوصول إلى التحليلات والتقارير في الوقت الفعلي لتتبع الأداء وتحديد الاتجاهات التي تدفع نمو الأعمال

الحصول على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء لفهم احتياجات العميل بشكل أفضل وتحسين المشاركة

قيود سحابة مبيعات SAP Sales Cloud

يشير العديد من المستخدمين إلى أن تكوين سحابة مبيعات SAP Sales Cloud وتخصيصها يتطلب خبرة متخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة بشكل فعال

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن بطء تطبيق الهاتف المحمول، مما يحد من فعاليته بالنسبة للمهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء أثناء التنقل

تسعير سحابة مبيعات SAP Sales Cloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات SAP السحابية

G2: 4.1/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra 4/5 (19 مراجعة)

تحسين علاقات العملاء وزيادة نمو المبيعات باستخدام ClickUp

لن يؤدي تحقيق مبيعات عالية بدون حل فعال لإدارة علاقات العملاء المؤسسية إلى تحقيق النتائج المرجوة. يمكن لإدارة علاقات العملاء الصحيحة تبسيط عملياتك وإنشاء قاعدة بيانات قوية توفر رؤى لتحسين جهودك.

عند اختيار إدارة علاقات العملاء، من الضروري أن تجد الحل الذي يناسب احتياجاتك تمامًا. ClickUp هو حل الكل في واحد إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع نظام يوفر كل ما تحتاجه لإدارة وصيانة نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، بدءًا من طرق العرض والحقول القابلة للتخصيص إلى لوحات المعلومات الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp العديد من القوالب التي تبسط إدارة علاقات العملاء. وبهذه الطريقة، فإنه يعزز من إنتاجية فريقك ويعزز علاقات أقوى مع عملائك.

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