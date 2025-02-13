25+ أفضل موجهات الجوزاء للذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية

أجرى إريك برينجولفسون وزملاؤه من جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تجربة رائعة مع وكلاء دعم العملاء في إحدى الشركات الكبرى البالغ عددهم 5,000 وكيل دعم عملاء. وقارنوا الوكلاء الذين يعملون بدون ذكاء اصطناعي بالوكلاء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كانت الإنتاجية تختلف. وخمنوا ماذا؟

الوكلاء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي تعاملوا مع _13.8% أكثر من الاستفسارات في الساعة_

في الساعة_ تحسنت جودة العمل _بشكل طفيف بنسبة 1.3% من حيث حل المشكلات بنجاح

_بشكل طفيف بنسبة 1.3% من حيث حل المشكلات بنجاح وحتى أكثر إثارة للاهتمام لم يتمكن العملاء من معرفة ما إذا كان الوكلاء يستخدمون الذكاء الاصطناعي أم لا!

كما عمل الذكاء الاصطناعي أيضًا كمعادل، حيث ساعد الوكلاء الأقل خبرة على الأداء بشكل أفضل وسرّع منحنى التعلم للموظفين الجدد. من الواضح أن إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن الكفاءة ويبسط المهام المعقدة.

لذا اعتبر هذا الدليل دورتك التدريبية المكثفة في استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية -يغطي كل شيء بدءًا من أفضل مطالبات الجوزاء إلى الأدوات البديلة القوية. سنقترح أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي أكثر قوة يمكنك تجربتها - أدوات لا تحتاج إلى مطالبات طويلة وشاقة لأنها تحتوي بالفعل على السياق الذي تحتاج إليه! 🧠

## ⏰ 60 ثانية-ملخص

يعد Google Gemini للذكاء الاصطناعي من Google Gemini نموذجًا لغويًا كبيرًا متقدمًا متعدد الوسائط يتكامل مع قدرات التفكير ويتيح حلولاً قابلة للتكيف عبر تطبيقات مختلفة

يحتاج المرء إلى كتابة مطالبات مفصّلة وسياقية لجعل Gemini لـ Google يجيب على استفسارات المستخدم

الموجهات عبارة عن مدخلات منظمة تُعطى لنموذج الذكاء الاصطناعي لتوجيه استجاباته

تشمل قيود Gemini AI عدم الدقة العرضية، والهلوسة المحتملة، والتخصيص المحدود، والتحديات في التعامل مع المهام المعقدة بكفاءة

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ، وتقديم حلول مصممة خصيصًا لإدارة المشاريع والتعاون

فهم Gemini AI

عبر الجوزاء Gemini هي عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من Google، مع تطورات كبيرة عبر إصدارين رئيسيين. الإصدار الأول جيميني 1.0 (ديسمبر 2023) أنشأ الأساس، بينما الجوزاء 2.0 (ديسمبر 2024) يمثل تحولاً نحو المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي العميل.

التطور الأساسي لـ Gemini

تطور Gemini بشكل كبير من فهمه الأولي متعدد الوسائط إلى قدرات أكثر تقدمًا. فبينما ركز Gemini 1.0 على معالجة الطرائق المختلفة - النص والرمز والصوت والصورة والفيديو - ركز Gemini 2.0 على العمل المستقل واتخاذ القرارات، مما عزز ذكاءه العام.

على الرغم من هذه التطورات، يحتفظ Gemini بهيكله النموذجي ثلاثي المستويات - ألترا للأداء الأقوى، محترف لنهج متوازن، و نانو لتحسين الأجهزة المحمولة.

👀 هل تعلم؟ هل تعلم؟ كان مصطلح "الذكاء الاصطناعي صيغت عام 1956 في مؤتمر دارتموث.

الميزات الجديدة البارزة في Gemini لـ Google

يتيح لك البحث العميق في Gemini استكشاف الموضوعات المعقدة وإعداد تقارير مفصلة. قام مساعد الذكاء الاصطناعي بتحسين الحوار واستخدام الأدوات والذاكرة مع مشروع أسترا.

ثم هناك مشروع مارينر، الذي يتيح لك التفاعل مع محتوى الويب بسلاسة من خلال وكيل ذكاء اصطناعي قائم على المتصفح. أما بالنسبة للمطورين، جولز هو مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكامل مع GitHub لتبسيط سير العمل.

تكامل Gemini تكامل الألعاب يرتقي باللعب إلى المستوى التالي من خلال توفير وكلاء ذكاء اصطناعي لتحليل التفاعلات في الوقت الفعلي وفهمها والمساعدة في التفاعلات في الوقت الفعلي.

تطبيقات عملية للمستخدمين

صُمم Gemini للتعامل مع طلبات المستخدمين بسلاسة عبر مختلف الأدوات والتطبيقات والخدمات، سواء كنت على الهاتف المحمول أو الويب.

يمكنك الوصول إليه من خلال تطبيق Gemini (المعروف سابقًا باسم Bard)، والذي يحتوي على ميزات محسنة للدردشة. وهو يتكامل بسلاسة مع Google Workspace، بما في ذلك "بحث Google" و"الخرائط" و"عدسة"، للحصول على تجربة أكثر اتصالاً.

يمكنك استخدام إمكانيات Gemini على الهاتف المحمول من خلال أجهزة Pixel. وللحصول على وصول أكثر تقدمًا، يمكن للمطورين الاستفادة من Gemini لـ Google عبر Google AI Studio و Vertex AI. وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الاستفادة من حلول المؤسسات المصممة خصيصًا مع خيارات التخصيص لتناسب الاحتياجات الخاصة.

لماذا يُعد إتقان الموجهات أمرًا بالغ الأهمية؟

أنت بحاجة إلى فهم فن كتابة المطالبات لتتعلم كيفية استخدام Google Gemini AI . فهي تؤثر على جودة الاستجابة التي تحصل عليها من نموذج الذكاء الاصطناعي.

المطلب هو المدخلات أو التعليمات التي تقدمها لنموذج اللغة لتوليد استجابة محددة. وهو يعمل بمثابة استعلام أو نقطة بداية ويوجه الذكاء الاصطناعي إلى نوع المخرجات المتوقعة. يمكنك طرح مطالبة في شكل سؤال أو عبارة أو مثال. بالإضافة إلى ذلك، تشكل جودتها ووضوحها استجابة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

A مستخدم ريديت يشرح سبب أهمية التصميم الفوري لتفاعلك مع نموذج الذكاء الاصطناعي:

_الذكاء الاصطناعي جيد جدًا في اتباع التعليمات وتكرار الأمثلة. لذلك كلما كانت مطالباتك وأمثلتك أكثر تحديدًا وشمولاً، كلما كانت النتيجة أقرب إلى أهدافك، على سبيل المثال "اكتب قصة" مقابل "اكتب رواية خيالية ملحمية عالية بأسلوب JRR Tolkien ولكن مع الأنواع التالية بدلاً من الجان والأقزام والبشر والهوبيت

الخصائص الرئيسية للمطالبة

فيما يلي الخصائص الأساسية لمطالبة جيدة التنظيم:

استعلام الإدخال : أدخل المعلومات أو الأمر الخاص بـ Gemini مثال: "اكتب أفضل خمس ممارسات أساسية لاستخدام الجوزاء."

: أدخل المعلومات أو الأمر الخاص بـ Gemini مثال: "اكتب أفضل خمس ممارسات أساسية لاستخدام الجوزاء." تقديم السياق : تقديم معلومات أساسية أو تفاصيل محددة لتوجيه النموذج مثال: "لخص هذه الفقرة في 100 كلمة."

: تقديم معلومات أساسية أو تفاصيل محددة لتوجيه النموذج مثال: "لخص هذه الفقرة في 100 كلمة." كن محددًا : اشرح الشكل أو الأسلوب أو النبرة المطلوبة للإجابة مثال: "اكتب مدونة جذابة ومحادثة عن تعدد المهام."

: اشرح الشكل أو الأسلوب أو النبرة المطلوبة للإجابة مثال: "اكتب مدونة جذابة ومحادثة عن تعدد المهام." خصص: تخصيص المطالبات لتحقيق نتائج معينة وجعلها متعددة الاستخدامات لحالات استخدام مختلفة مثال: "قم بضبط النص المرفق أدناه لطالب جامعي وقدم ملاحظات إيجابية وسلبية على النسخة الحالية"

شاهد هذا الشرح السريع لإتقان فن المطالبة!

فوائد استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

استخدام قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي أو صياغة القوالب الخاصة بك يمكن أن يعزز تجربتك مع Gemini بشكل كبير. إليك الطريقة:

صياغة مطالبات فعالة لتوليد نتائج ذات صلة وعالية الجودة

لتوليد نتائج ذات صلة وعالية الجودة وفر الوقت باستخدام مطالبات Gemini للذكاء الاصطناعي المنظمة جيدًا والتعليمات الواضحة

باستخدام مطالبات Gemini للذكاء الاصطناعي المنظمة جيدًا والتعليمات الواضحة تحفيز الإبداع باستخدام المطالبات لإلهام الأفكار والحبكات والمفاهيم الجديدة

باستخدام المطالبات لإلهام الأفكار والحبكات والمفاهيم الجديدة تعامل مع مهام متنوعة مع مطالبات غنية بالمعلومات وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة

مع مطالبات غنية بالمعلومات وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة تحسين مهارات الكتابة السريعة أثناء استكشاف موضوعات ووجهات نظر مختلفة

أثناء استكشاف موضوعات ووجهات نظر مختلفة التغلب على عقبة الكاتب من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بتوليد الأفكار واستكشاف الاحتمالات

لنرى كيف يمكننا أن نجعل الجوزاء يعمل لصالحنا مع هذه المطالبات الآن!

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أفضل موجهات الذكاء الاصطناعي من Gemini لحالات الاستخدام المختلفة

للحصول على أكثر الاستجابات دقة من Gemini، كن واضحًا ومفصلاً في مطالباتك. إذا كنت تقوم بإنشاء رمز أو محتوى، فتأكد من أن تعليماتك تحتوي على كلمات رئيسية محددة وذات صلة وسياق كافٍ.

لتجنب الأخطاء أو الهلوسة، قم بتقسيم التعليمات الأطول إلى مطالبات منفصلة.

إليك أكثر من 25 مطالبة من الجوزاء لتبدأ العمل!

1. العصف الذهني لأفكار منشورات المدونة

تغلّب على عقبة الكاتب من خلال توليد أفكار المحتوى.

المقترح: _"أعطني 10 أفكار لمشاركات المدونة المتعلقة بـ [الموضوع] التي تكون مثيرة للاهتمام وجذابة لـ [الجمهور المستهدف]."

عبر الجوزاء

2. كتابة أوصاف المنتج

قم بإنشاء أوصاف مقنعة للمنتج لأغراض التسويق والمبيعات.

مطلب: _"اكتب ثلاثة أوصاف موجزة ومقنعة للمنتج ل[اسم المنتج] مع تسليط الضوء على [الميزة الرئيسية 1] و[الميزة الرئيسية 2]

عبر الجوزاء

3. صياغة تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي

اكتب تعليقات غريبة وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين حضورك الرقمي.

مقترحة: _"قم بصياغة خمسة تعليقات مبتكرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق [منتج/خدمة]، مع التركيز على [الفائدة الرئيسية] واستخدام الوسوم ذات الصلة

عبر الجوزاء

4. إعادة كتابة المحتوى الموجود

تحسين المحتوى الحالي بناءً على الملاحظات واقتراحات الفريق.

مقترحة: _"أعد كتابة هذا المقال/النص [رابط] بنبرة أكثر إيجازًا وإقناعًا لـ [منصة محددة] (على سبيل المثال، لينكد إن، تويتر)

عبر الجوزاء

5. كتابة محتوى طويل

أعط Gemini تعليمات مفصلة واحصل على منشور مدونة في غضون دقائق.

الطلب: _"اكتب منشور مدونة آسر عن [الموضوع] في أقل من 500 كلمة، مستهدفًا [الجمهور]

عبر الجوزاء

6. إنشاء العناوين الرئيسية

حدد احتياجات المحتوى الخاص بك وابحث عن عناوين جذابة وجذابة للانتباه.

مقترحة: "أنشئ 10 خيارات عناوين فريدة وجذابة للانتباه لمقال عن [موضوع]."

عبر الجوزاء

7. اكتب سطور موضوع البريد الإلكتروني

قم بإنشاء سطور موضوع البريد الإلكتروني التي من المحتمل أن يتم فتحها.

مطلب: "أنشئ خمسة سطور موضوع مقنعة للبريد الإلكتروني لحملة تسويقية تروج لـ [منتج/خدمة]."

عبر جmإنّي

8. إنشاء محتوى Q/A

أنشئ أقسام أسئلة وأجوبة مفيدة لموقعك الإلكتروني أو مواد دعم العملاء.

مقتطف: "أنشئ خمسة أسئلة شائعة قد تكون لدى العملاء حول [المنتج/الخدمة] وقدم إجابات موجزة وغنية بالمعلومات."

عبر الجوزاء

9. أكمل موقع الويب الخاص بك

أنشئ نسخة مقنعة للموقع الإلكتروني تنقل رسالة علامتك التجارية بفعالية.

مقتطف: _"اكتب صفحة موجزة وغنية بالمعلومات عنّا" لـ [العمل] تسلط الضوء على [القيم والرسالة الرئيسية]

عبر الجوزاء

10. اشرك جمهورك

كن مبدعًا مع Google Gemini واكتب عبارات دعوة للحث على اتخاذ إجراء فريدة من نوعها.

مطلب: "أنشئ ثلاث عبارات قوية للحث على اتخاذ إجراء لـ [نوع المحتوى] حول [الموضوع] تستهدف [الجمهور المستهدف]."

عبر الجوزاء

11. تخطيط الجداول الزمنية للمشروع

التزم بالمواعيد النهائية وتجنب الجداول الزمنية الفوضوية باستخدام Google Gemini.

موجز: _"إنشاء جدول زمني للمشروع لـ [اسم المشروع] مع [رقم] المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية."

عبر الجوزاء

12. التواصل والتعاون

عد فريقك باجتماعات مثمرة ولا تتأخر عن أي اجتماع مرة أخرى!

مقتطف: _"اكتب مجموعة موجزة من التعليمات لـ [المهمة] مع الموظفين الجدد

عبر الجوزاء

13. القضاء على الإحراج

عزز الترابط بين أعضاء الفريق وحسِّن ديناميكيات الاجتماعات من خلال أفكار مبتكرة من Gemini لـ Google.

مقترح: "اكتب 10 أنشطة إبداعية لـ [مهمة] لفريق [اسم القسم]."

عبر الجوزاء

14. العصف الذهني للأفكار التجارية

تمهيد الطريق للتفكير الريادي وتحديد فرص جديدة للنجاح.

مقترحة: _"ضع قائمة بـ 10 أفكار تجارية محتملة تتعلق بـ [الصناعة/المصلحة"

عبر الجوزاء

15. تحسين التواصل مع العملاء

قم بتحسين تفاعلات خدمة العملاء وبناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال استجابات مصقولة ومتعاطفة في الوقت نفسه.

مقتطف: "قم بصياغة رد خدمة العملاء إلى [اسم العميل] بخصوص [رقم الطلب]. اعتذر عن [المشكلة] وأبلغه بأننا [وصف ما تقوم به لحل المشكلة]. حافظ على [تعليمات الدرجة اللونية"

عبر الجوزاء

16. حل مشاكل مكان العمل

قم بإشراك فريقك في حل المشاكل بشكل تعاوني.

مطلب: _"ضع قائمة بخمسة حلول محتملة لـ [مشكلة] في [فريقنا/قسمنا"

عبر الجوزاء

17. بناء علاقة بين الفرق

القضاء على الملل في العمل وتحسين معنويات الفريق مع حلول مبتكرة من Gemini.

مقتطف: _"قم بعصف ذهني لخمسة حلول إبداعية لتحسين [المشكلة] داخل [القسم/الفريق]."

عبر الجوزاء

18. تحسين إجراءات العمل

حدد الاختناقات، وحافظ على التنظيم، وقم بتوحيد الممارسات اليومية وكذلك إجراءات العمل على المدى الطويل.

مقتطف: _"وضع قائمة مرجعية لـ [المهمة] لضمان الاتساق وتقليل الأخطاء."

عبر الجوزاء

19. تعزيز تطوير الموظفين

تحديد موارد التعلم القيمة والوصول إليها. اطلب من Gemini جلب قائمة محدثة بالمواد المناسبة في مجالك أو مجال اهتمامك.

مطلب: "_ قم بإنشاء قائمة بخمسة موارد (كتب، مقالات، مدونات صوتية) يمكن أن تساعدني في تحسين [مهارتي]."

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20. كتابة البرامج النصية

تطوير أفكار قصص إبداعية وتجربة أنواع مختلفة من الأفلام.

مطلب: _"قم بتأليف سيناريو قصير لـ [نوع المشهد] لـ [نوع الفيلم]."\

عبر الجوزاء

21. بناء الأحرف

أنشئ شخصيات ثرية ومقنعة لعوالمك الخيالية. يمكنك التعمق بقدر ما تريد، ومنحهم شخصيات قوية، وسمات جسدية فريدة، وقصص أو مراوغات مثيرة للاهتمام.

مطلب: "أنشئ خمسة أسماء شخصيات فريدة من نوعها وقصص خلفية لـ [نوع الرواية/وصفها]."

عبر الجوزاء

22. اكتب كلمات الأغنية

احصل على المساعدة في كتابة الأغاني واستكشف الأنماط الموسيقية المختلفة.

🧠حقيقة ممتعة: بالإضافة إلى Gemini for Google، هناك أدوات مثل AIVA و Boomy التي تتيح لأي شخص إنشاء الأغاني بسرعة. بينما تشتهر AIVA بالتأليف الموسيقي، يمكنها أيضًا اقتراح كلمات الأغاني المناسبة. أما Boomy فيُنشئ كلاً من الموسيقى وكلمات الأغاني بالنوع والأسلوب المفضلين للمستخدمين.

مقترح: "اكتب أغنية غنائية بأسلوب [فنان] عن [موضوع]."

عبر الجوزاء

23. إنشاء لوحة مزاجية

تصوَّر مفاهيم التصميم الخاصة بك وحسِّنها بمساعدة ذوق الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على مليارات نقاط البيانات.

مطلب: _"قم بإنشاء لوحة مزاجية لـ [مشروع تصميم] مع التركيز على [لوحة الألوان/الأسلوب]."

عبر الجوزاء

24. نظم الشعر

من قال إن الشعر يقتصر على التعبير البشري؟ يمكنك استكشاف الأساليب الشعرية المختلفة والتعبير الإبداعي مع الذكاء الاصطناعي (على الرغم من أن جودة المخرجات قد لا تقارن بالشعر البشري وقد يتخلف الذكاء الاصطناعي أكثر عن نظام قافية معين).

الطلب: "قم بتأليف قصيدة قصيرة عن [الموضوع] بأسلوب [الشاعر]."

عبر الجوزاء

25. كتابة القصص القصيرة

تغلّب على عقدة الكاتب وابدأ في كتابة القصص القصيرة.

المقترح: _"توليد خمس أفكار قصصية فريدة لقصة قصيرة عن [موضوع]

عبر الجوزاء

26. إنشاء نسخة إعلانية

اكتب نصًا إعلانيًا جذابًا يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. تذكر أنك قد تحتاج إلى تعديلها وتنقيحها للتخلص من عبارات الذكاء الاصطناعي المبتذلة والجمل المسهبة.

مقتطف: "اكتب [عدد] خيارات نسخة إعلانية مقنعة لـ [المنتج/الخدمة] تستهدف [الجمهور المستهدف]. ركز على [المنفعة الرئيسية/عرض البيع الفريد]."

عبر الجوزاء اقرأ أيضًا: أفضل أدوات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي للمصممين

27. ترجمة المعلومات

الوصول إلى المعلومات والموارد دون عائق لغوي. يمكن أن يكون من المفيد للأعمال التجارية الدولية، والسفر، والتعليم، والنمو الشخصي، وتنمية المجتمع استخدام Gemini للترجمة.

مقتطف: "ترجم هذا النص [نص] إلى [لغة]."

عبر الجوزاء

28. طرح سؤال

إذا كنت مستخدمًا يتساءل كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي ضعه في مطالبة مثل المثال.

المطالبة: """"ضع إطارًا لسؤال محدد للحصول على إجابة مباشرة

مثال: "" كيف تكون مهندسًا سريعًا ?"_

عبر الجوزاء

29. اكتب الرمز

يستطيع Gemini AI إنشاء مقتطفات أكواد أو دوال أو برامج أو حتى تطبيقات بناءً على تعليماتك.

مقتطف: _"اكتب كود [لغة] لـ [موضوع]."

عبر الجوزاء

30. توليد المقالات

أدخل تفاصيل محددة حول نوع المقالات التي تحتاجها من Gemini AI وشاهده وهو يكتبها. طلبنا منه إنشاء واحدة لـ سلسلة مطالبات فكرية المفهوم

المطلب: "اكتب مقالاً عن [موضوع] في حدود [عدد الكلمات المحددة]. احرص على تضمين [كلمات رئيسية محددة وذات صلة بالموضوع]."

مثال: "اكتب مقالاً عن [موضوع] سلسلة الأفكار في حدود 700 كلمة. احرص على تضمين الكلمات المفتاحية ذات الصلة مثل نموذج اللغة الكبيرة وسلسلة تحفيز التفكير."

عبر الجوزاء 🧠 حقيقة ممتعة: أطلقت Google على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بها اسم "Gemini" للدلالة على ازدواجية قدراته: الجمع بين معالجة اللغة والاستدلال. ويعكس ذلك الأهداف الأوسع لنظام Gemini للذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في توفير رؤى موثوقة وفعالة للغاية مع الحفاظ على المرونة في التطبيقات. إن الاسم مستمد أيضًا من فكرة الازدواجية في كوكبة الجوزاء، والتي تمثل القدرة على التكيف ودمج التقنيات المختلفة لتحسين تجربة المستخدم.

حدود استخدام الجوزاء

الجوزاء أداة مفيدة لتنفيذ وظائف متعددة. ومع ذلك، قبل أن تثق به ثقة عمياء، انتبه إلى أوجه القصور هذه في نموذج الذكاء الاصطناعي:

بينما يعد Gemini Advanced (الإصدار المدفوع) بأمان البيانات، فإن نسخته المجانية تفتقر إلى التشفير من طرف إلى طرف

يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي أن يهلوس المعلومات ويولد استجابات قد تحتاج إلى التحقق منها

ما لم تكن تكتب مطالبات تخبر Gemini بما يجب أن يفعله بوضوح شديد، فإن الردود لن تفي بالغرض

تحتاج إلى تقسيم المهام المعقدة إلى عدة مطالبات منفصلة لجمع استجابات دقيقة من Gemini؛ وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً

قدرات التخصيص المحدودة للأداة لا تسمح للمستخدمين بتخصيصها لتلبية احتياجاتهم الخاصة

عمليات تكامل Gemini تقتصر على مساحة عمل Google

ذكاء جوجل الجوزاء الاصطناعي مستخدم على G2 يقول

قد يكون منطق Gemini وراء المخرجات غير واضح، مما يجعل من الصعب التحقق من الدقة والتخفيف من التحيزات المحتملة. قد يكون هذا الغموض مقلقًا، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يتعاملون مع معلومات حساسة

عمر ك.، مؤسس ومدير التسويق الرقمي

بدائل الجوزاء للاستكشاف

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📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

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إليك كيف يعالج ClickUp Brain بعض قيود Gemini:

تدابير أمن البيانات

بينما يفتقر الإصدار المجاني من Gemini إلى التشفير من طرف إلى طرف، فإن ClickUp Brain يضمن خصوصية البيانات من خلال الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة للأعمال داخل الحدود الآمنة لمساحة العمل الخاصة بك. وهذا يضمن بقاء بيانات العمل الحساسة آمنة.

مخرجات خالية من الأخطاء

بينما قد يهلوس الذكاء الاصطناعي من Google Gemini بالبيانات أو ينتج معلومات غير دقيقة، فإن مدير معرفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain يسترجع بيانات دقيقة من مساحة العمل الخاصة بك. ومن خلال تأريض الاستجابات في معلومات داخلية تم التحقق منها، فإنه يقلل من احتمالية توليد نتائج مضللة.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

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💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام ClickUp Brain للبحث عن أي شيء على الإنترنت. ابحث عن الفنادق، وحدد موقع المطاعم، وخطط للعطلات، وغير ذلك الكثير في متناول يدك.

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البحث عن أي شيء على الإنترنت باستخدام ClickUp Brain

سهولة المطالبة

على عكس Gemini، الذي يتطلب مطالبات مفصلة ودقيقة للغاية للحصول على إجابات فعالة، يتميز ClickUp Brain بواجهة بديهية وذكاء اصطناعي للمحادثة يفهم الاستفسارات العامة في سياق مشاريعك. وهذا يلغي الحاجة إلى هندسة المطالبات المعقدة للغاية.

تخلص من المطالبات المعقدة للغاية مع ClickUp Brain

معالجة المهام المعقدة

مع Gemini، قد يستغرق تقسيم المهام المعقدة إلى مطالبات متعددة وقتاً طويلاً. يعمل ClickUp Brain على دمج مهام سير العمل هذه من خلال تقديم حلول متكاملة داخل مساحة عمل موحدة، مما يتيح للمستخدمين معالجة العمليات متعددة الخطوات دون الحاجة إلى التعامل مع عدة مطالبات منفصلة.

أنجز العمل بشكل أسرع في مطالبة واحدة مع ClickUp Brain

التخصيص والمرونة

تحدّ خيارات التخصيص المحدودة في Gemini من قدرته على التكيف مع حالات استخدام محددة. على النقيض من ذلك، تتيح قابلية التوسع في ClickUp Brain وقدرات التكامل الواسعة للمستخدمين تخصيص أدوات الذكاء الاصطناعي لأدوارهم وصناعاتهم المحددة، مما يجعلها حلاً إنتاجيًا أكثر تنوعًا.

تم دمج ClickUp Brain مع Docs للتحرير التعاوني

💡 نصيحة احترافية: قم بتخصيص سير العمل ليناسب احتياجات فريقك من خلال إعداد قوالب لمختلف المشاريع أو المهام أو المبادرات. على عكس Gemini، الذي يتميز بمحدودية التخصيص، يتيح لك ClickUp Brain تشكيل المنصة لتناسب متطلباتك بالضبط، مما يحسن إنتاجيتك.

بصرف النظر عن حل المشكلات التي قد تواجهها مع Gemini، يثبت ClickUp Brain أيضًا أنه مفيد للعديد من المهام الأخرى، وذلك بفضل قدرته على التكامل مع مساحة العمل الخاصة بك واستيعاب جميع المعلومات.

إليك ما يمكن أن يقدمه لك:

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي : يقوم بأتمتة المهام الروتينية مثل التقارير المرحلية وتحديثات الفريق، مما يتيح لك التركيز على المبادرات الاستراتيجية

: يقوم بأتمتة المهام الروتينية مثل التقارير المرحلية وتحديثات الفريق، مما يتيح لك التركيز على المبادرات الاستراتيجية كاتب ذكاء اصطناعي: يساعدك في إنشاء محتوى عالي الجودة مصمم خصيصًا لدورك المحدد، وتحسين التواصل والتوثيق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

تعاون أفضل : يسهل التوافق بين الفرق من خلال توفير مصدر مركزي للمعلومات

: يسهل التوافق بين الفرق من خلال توفير مصدر مركزي للمعلومات قابلية التوسع : تدعم أكثر من 100 أداة لأنواع مختلفة من العمل، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الاحتياجات المهنية المتنوعة وقابلة للتطوير مع نمو مؤسستك

: تدعم أكثر من 100 أداة لأنواع مختلفة من العمل، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الاحتياجات المهنية المتنوعة وقابلة للتطوير مع نمو مؤسستك التلخيص: يلخص اجتماعًا أو موضوعًا معينًا لتلخيص المعلومات وإبراز النقاط الرئيسية حسب احتياجاتك

استخدم ClickUp Brain لتلخيص المعلومات وإبراز النقاط المهمة في غضون دقائق

_ لقد سهّل ذلك بالتأكيد إنتاجيتنا، ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى جميع عمليات التكامل المختلفة وتطبيقات ClickUp التي يقدمها ClickUp. فالأتمتة التي يمكن أن تجعل حياتنا أسهل وتتيح لنا التركيز على المشاريع الفعلية التي بين أيدينا مفيدة حقًا لنا وللشركة بأكملها دانيال زاكس ، مدير عمليات التسويق في شركة Kryon

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الاستفادة من الإنتاجية باستخدام ClickUp

في حين أن أدوات مثل Google Gemini تقدم ميزات قيّمة، فإن ClickUp Brain يتميز بمعالجة القيود الشائعة والتخصيص الذي لا مثيل له.

قد يتكامل Gemini بسلاسة مع Google Workspace للطلبات الخاصة بالمهام، ولكن ClickUp Brain لا يتصل بـ Google فحسب، بل بمجموعة كبيرة من الأدوات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp Brain تحليل المعلومات بشكل مستقل وتقديم الردود دون مطالبات معقدة.

هل أنت جاهز لتجربة تدفقات عمل أكثر ذكاءً وفعالية بالذكاء الاصطناعي؟ اشترك في ClickUp مجانًا !