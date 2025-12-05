كيفية كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي؟ نصائح وقوالب وأمثلة

هل سبق لك أن طلبت من أداة الذكاء الاصطناعي "كتابة منشور مدونة" فجاءتك بنتيجة مملة أو آلية؟

ذلك لأن موجهاتك كانت غامضة للغاية.

مطالبات الذكاء الاصطناعي الجيدة تشبه الملخصات الجيدة — فهي واضحة ومحددة وموجهة نحو الهدف. أما المطالبات السيئة فهي لا تؤدي إلا إلى المزيد من العمل.

مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من الكتابة والبرمجة والاستراتيجية، أصبحت كتابة المطالبات مهارة إبداعية لا غنى عنها.

يوضح لك هذا الدليل كيفية صياغة مطالبات تحقق نتائج أكثر ذكاءً وسرعة وفائدة، مع أمثلة وقوالب يمكنك تجربتها على الفور.

ما هي موجهات الذكاء الاصطناعي؟

موجه الذكاء الاصطناعي هو التعليمات التي تعطيها لأداة الذكاء الاصطناعي للحصول على استجابة. إنه نقطة البداية للتفاعل، ويعتمد أداء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مدى جودة كتابة تلك التعليمات.

إذا كنت تتعلم كيفية كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي، فابدأ من هنا: مطالبتك تحدد نبرة الناتج وهيكله وعمقه.

إذا كانت موجهاتك غامضة، فسيقوم الذكاء الاصطناعي بالتخمين، وعادة ما تكون النتائج غير دقيقة. الحدود الواضحة تحل هذه المشكلة.

✅ جيد: "حوّل هذه الفقرة إلى صيغة حقائق ممتعة مثل: "هل تعلم أن...؟" ❌ سيئ: "اجعل هذا أكثر إثارة للاهتمام."

👀 هل تعلم؟ يقدر محللو السوق أن سوق هندسة المطالبات نما من حوالي 0.85 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 1.13 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 32. 7٪. يأتي هذا النمو من الطلب المتزايد على تخصيص الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أهمية كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي الجيدة

تعلم صياغة مطالبات فعالة أمر ضروري للحصول على نتائج موثوقة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

إليك سبب كونها أكثر أهمية مما يدرك معظم الناس:

يقلل من الغموض في النتائج: يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يفهم بالضبط ما تريده. تساعد المطالبات المكتوبة جيدًا على التخلص من النتائج الغامضة أو غير ذات الصلة بالموضوع التي تحتاج إلى فرزها أثناء عملية الكتابة. وينطبق هذا سواء كنت تقوم بإنشاء منشورات مدونة أو تحاول كتابة مطالبات فنية للذكاء الاصطناعي لمشاريع بصرية.

تقضي وقتًا أقل في المراجعة وإعادة التشغيل: عندما تكون موجهاتك غير واضحة، فمن المحتمل أن تحصل على نتائج متواضعة ثم تضيع الوقت في التعديل. الموجهات الفعالة تجعلك تقترب من الهدف من المرة الأولى، خاصة مع المحتوى الأكثر تعقيدًا الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تتجنب المحتوى الوهمي أو غير ذي الصلة: غالبًا ما تؤدي المطالبات السيئة الصياغة إلى حقائق غير دقيقة أو نصوص حشو. كلما كانت مطالبتك أكثر دقة، قل احتياج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى "ملء الفراغات" بمعلومات محتملة مختلقة.

يساعد في الحفاظ على الاتساق في النبرة والبنية: إذا كنت تعمل على عدة مستندات أو موجزات أو مشاريع، فإن أسلوب المطالبات القابل للتكرار يساعد في الحفاظ على اتساق الصوت والشكل والعمق، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند توسيع نطاق إذا كنت تعمل على عدة مستندات أو موجزات أو مشاريع، فإن أسلوب المطالبات القابل للتكرار يساعد في الحفاظ على اتساق الصوت والشكل والعمق، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند توسيع نطاق مطالبات الكتابة عبر الفرق.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد أمثلة جاهزة للاستخدام يمكنك تعديلها وحفظها؟ تحقق من قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي هذه لبدء مكتبتك!

أنواع مطالبات الذكاء الاصطناعي (مع أمثلة)

دعنا نحلل الأنواع الرئيسية من مطالبات الذكاء الاصطناعي التي ستصادفها:

1. مطالبات تعليمية

توجه المطالبات التعليمية نموذج الذكاء الاصطناعي في أداء مهمة محددة أو إنتاج ناتج معين. توفر هذه المطالبات تعليمات مباشرة للذكاء الاصطناعي، مثل الكتابة أو التلخيص أو التخطيط أو الشرح.

✅ استخدم المطالبات التعليمية عندما تريد أن يحقق الذكاء الاصطناعي هدفًا محددًا.

📌 مثال: اكتب منشورًا مدونًا من 500 كلمة لشركة FinTech لتقديم تطبيقها الجديد للتمويل الشخصي المسمى "BudgetBuddy". اشرح كيف يتصل التطبيق بالحسابات المصرفية، ويصنف النفقات، ويرسل تذكيرات بالادخار، ويساعد المستخدمين على تحديد أهداف شهرية. استخدم أسلوبًا ودودًا يسهل على المستخدمين الجدد فهمه.

أنشئ مدونات ثاقبة وملائمة لمحركات البحث في دقائق باستخدام ClickUp Brain

2. مطالبات إعلامية

تساعدك المطالبات المعلوماتية على استرداد حقائق أو تعريفات أو ملخصات محددة من قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي. استخدمها لتعلم شيء ما أو للحصول على شرح واضح دون الكثير من الإسهاب.

✅ استخدم المطالبات المعلوماتية عندما تريد معلومات واقعية.

📌 مثال: ما هي الاختلافات الرئيسية بين البنى المتجانسة والبنى الصغيرة في تطوير البرمجيات؟ اشرح مزايا وعيوب كل منها، بما في ذلك حالات الاستخدام الشائعة، واجعل الشرح غير تقني بدرجة كافية بحيث يمكن لمدير المنتج الذي ليس لديه خلفية في البرمجة فهمه.

3. مطالبات إبداعية

المطالبات الإبداعية تعتمد على الخيال. وهي مصممة لمساعدة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى أصلي، مثل القصص والقصائد وكلمات الأغاني أو حتى الصور التخيلية، باستخدام مولد الفن بالذكاء الاصطناعي. تذكر أن تمنح الذكاء الاصطناعي مساحة كافية للتعبير والإبداع عند كتابة مطالبات الفن بالذكاء الاصطناعي.

✅ استخدم المطالبات الإبداعية عندما تريد أفكارًا جديدة أو خيالية أو فنية.

📌 مثال: اكتب قصة قصيرة تدور أحداثها في مستقبل يتواصل فيه البشر مع الأشجار من خلال اللمس. الشخصية الرئيسية هي مخطط مدن يكتشف أن شجرة بلوط عمرها قرون تحتفظ بذكريات الأرض قبل أن يتم تحويلها إلى مدينة. يجب أن يكون أسلوب القصة تأمليًا وميلانكوليًا بعض الشيء، وأن تنتهي بلمحة درامية تدفع المخطط إلى إعادة النظر في مشروعه التالي.

4. مطالبات تحليلية

تطلب المطالبات التحليلية من الذكاء الاصطناعي التفكير في مشكلة ما، وتحديد الأنماط، أو استخلاص النتائج. تتطلب هذه المطالبات تفكيرًا نقديًا من نموذج الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد استرجاع البيانات. وغالبًا ما تستخدم في الأبحاث أو الاستراتيجيات أو التنبؤات.

✅ استخدم المطالبات التحليلية عندما تريد تحليلات أو رؤى مدروسة تستند إلى متغيرات متعددة.

📌 مثال: حلل أسباب انخفاض استخدام الدراجات الكهربائية في المناطق الحضرية على الرغم من ارتفاع معدل استخدامها في البداية. قدم تحليلاً منظمًا يتضمن ثلاثة أسباب أساسية على الأقل، واقترح طريقتين يمكن للشركات اتباعهما للاستجابة.

اطلب من ClickUp Brain نقاط البيانات واتجاهات الصناعة للأبحاث والتقارير

5. مطالبات التوضيح

تساعدك مطالبات التوضيح على التعمق في جزء معين من استجابة أو فكرة سابقة. يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي شرح شيء ما بشكل أفضل أو تفصيله بشكل أكبر، خاصة عند كتابة أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعقدة.

✅ استخدم مطالبات التوضيح عندما يكون هناك شيء غامض أو يحتاج إلى توضيح.

📌 مثال: ذكرت أن إجهاد الاشتراك يمثل تحديًا متزايدًا في الأعمال التجارية المباشرة للمستهلك. هل يمكنك شرح أسباب هذا الإجهاد من منظور علم نفس المستهلك وكيف يمكن للعلامات التجارية مواجهته دون الاعتماد على الخصومات؟

6. مطالبات افتراضية

تسمح المطالبات الافتراضية لنموذج الذكاء الاصطناعي باستكشاف مواقف خيالية أو افتراضية. وهي مطالبات فعالة لتخطيط السيناريوهات المستقبلية. يمكنك حتى استخدامها لاختبار الأفكار الإبداعية أو بناء عوالم خيالية بأسلوب فن البوب لرواية القصص المرئية.

📌 مثال: تخيل عالماً لا يتوفر فيه الإنترنت سوى ساعتين في اليوم. كيف سيؤثر ذلك على التعليم والعمل عن بُعد والتسوق عبر الإنترنت والسلوك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قسّم إجابتك إلى أربعة أقسام واذكر العواقب الإيجابية والسلبية.

7. مطالبات سلسلة الأفكار (CoT)

تطلب مطالبات سلسلة الأفكار من الذكاء الاصطناعي أن يشرح تفكيره خطوة بخطوة قبل إعطاء الإجابة النهائية. وهذا مفيد بشكل خاص عند كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي للمهام التي تتطلب منطقًا أو تفكيرًا منظمًا.

✅ استخدم مطالبات سلسلة الأفكار عندما تهتم بالمنطق بقدر اهتمامك بالإجابة.

📌 مثال: تبيع إحدى الشركات اشتراكًا بقيمة 150 دولارًا في السنة. في يناير، سجلت 100 عميل. كل شهر، تنمو بنسبة 10٪ في عدد الاشتراكات الجديدة، ولكن معدل التسرب يبلغ 5٪. احسب الإيرادات المتوقعة في نهاية 6 أشهر. اعرض خطوات عملك خطوة بخطوة، بما في ذلك كيفية تأثير التسرب والنمو على الإجماليات الشهرية.

احسب الإيرادات، وحدد الأنماط، وحسّن استراتيجياتك باستخدام ClickUp Brain.

يساعدك ClickUp Brain MAX على تحويل الأفكار إلى أفعال على الفور. باستخدام Talk-to-Text على سطح المكتب، يمكنك نطق مطالبات المسودة أو أفكار المحتوى أو ملاحظات البحث ومشاهدتها تتحول إلى نص واضح ومنظم داخل المستند أو المهمة. هذا يحافظ على تدفق إبداعك سليمًا ويزيل عناء التبديل بين علامات التبويب أو فقدان الأفكار في منتصف التفكير. يوفر لك Brain MAX أسرع طريقة لتجربة المطالبات وصقل المسودات وتخزين كل شيء في مساحة عمل واحدة متقاربة للذكاء الاصطناعي تفهم بالفعل سياقك. جرب ClickUp Brain MAX لإجراء بحث أعمق والحصول على سياق أوسع في مساحة عملك.

8. تسلسل المطالبات

تسلسل المطالبات يستخدم ناتج مطالبة واحدة كنقطة انطلاق للمطالبة التالية. وهذا مفيد بشكل خاص عند إنشاء مهام متعددة الطبقات، مثل تطوير العلامة التجارية أو سرد القصص المرئية.

✅ استخدم تسلسل المطالبات عند إنشاء مهام متعددة الخطوات أو تحسين النتائج على عدة مراحل.

📌 مثال: الخطوة 1: قم بإنشاء ثلاثة أسماء تجارية فريدة لمنظف غسيل صديق للبيئة

الخطوة 2: خذ الاسم الثاني واكتب قصة العلامة التجارية في فقرة واحدة تجذب جيل الألفية الحضري الذي يقدر الاستدامة والتصميم.

الخطوة 3: بناءً على قصة العلامة التجارية، اكتب نص إعلان YouTube مدته 30 ثانية يقدم العلامة التجارية بأسلوب جديد ومبهج.

كيفية كتابة مطالبات فعالة للذكاء الاصطناعي: خطوة بخطوة

الآن بعد أن عرفت أهمية المطالبات الجيدة، دعنا نحلل كيفية كتابتها خطوة بخطوة 👇

الخطوة 1: كن واضحًا ومحددًا

تبدأ معظم حالات فشل الذكاء الاصطناعي بموجهات غامضة. إذا كانت مدخلاتك عامة، فستكون المخرجات عامة أيضًا. بدلاً من القول:

"اكتب عن القيادة على LinkedIn."

جرب شيئًا مثل:

"اكتب منشورًا على LinkedIn حول سبب تأثير القيادة المتعاطفة في تحسين أداء الفريق. لا تكن متعاليًا. استخدم نبرة واثقة ولكن ودودة."

هذا التغيير البسيط يحدث فرقًا كبيرًا.

إليك ما يساعدك في ذلك:

كن صريحًا بشأن ما تريده: لا تدور حول الموضوع. قل "اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى عميل SaaS زار صفحة الأسعار مرتين"، لا "ساعدني في بيع البرنامج".

تجنب الكلمات الملء: تجنب استخدام كلمات مثل ربما أو هل يمكنك أو إن أمكن. الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى الأدب. إنه يحتاج إلى الوضوح.

ثبّت نيتك في الأفعال: ابدأ موجهاتك بفعل: اكتب، لخص، اشرح، اذكر، طرح الأفكار، صف. هذه الأفعال تخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب عليه فعله مسبقًا.

💡 نصيحة احترافية: المطالبات الطويلة ليست أفضل تلقائيًا. الوضوح أفضل من الطول. جملة واحدة قوية يمكن أن تتفوق على فقرة طويلة ومتشعبة.

عندما تبدأ في كتابة المطالبات وصقلها، ستدرك بسرعة أنك بحاجة إلى مكان لتخزينها. أنت بحاجة إلى مكان للتجربة، وإعادة النظر في ما نجح، وتتبع كيفية تحسنك.

وهنا يأتي دور ClickUp Docs. أنشئ مستندًا مخصصًا لمطالبات الذكاء الاصطناعي وقم بتنظيمها حسب حالة الاستخدام أو القسم أو نوع المهمة.

قم بصياغة مطالبات الذكاء الاصطناعي وتنظيمها وصقلها في ClickUp Docs

على سبيل المثال:

قسم مخصص لمطالبات التسويق (الإعلانات، الصفحات المقصودة، نصوص البريد الإلكتروني)

آخر للدعم (ردود التذاكر، والمتابعات، ومعدلات النبرة)

بعض الأمثلة التي جربتها وحسّنتها، جنبًا إلى جنب

مطالبات الفنون البصرية لرسوماتك

يمكن أن يحتوي كل قسم على عناوين وقوائم قابلة للطي وحتى تعاون مباشر إذا كنت تقوم بتحسين المطالبات كفريق.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ جدول "مطالبات سيئة / مطالبات أفضل" داخل مستندك حتى يتمكن الجميع من التعلم من التكرارات الحقيقية. بمرور الوقت، ستلاحظ أنماطًا تجعلك كاتب مطالبات أكثر دقة.

الخطوة 2: توفير السياق (الدور، الجمهور، التنسيق)

يساعد السياق الذكاء الاصطناعي على فهم من يجب أن يكون، ومن يتحدث إليه، وكيف يجب صياغة الرسالة. إليك كيفية بناء هذا السياق في مطالباتك:

1. حدد الدور

يحدد هذا السطر دور الذكاء الاصطناعي ومنظوره حتى يتمكن من الاستجابة "بشكل متسق" مع المزيد من الاتساق والسياق.

أنت مسؤول دعم العملاء...

تصرف كمدير موارد بشرية كبير يكتب مذكرة داخلية...

تخيل أنك مصمم UI/UX تقوم بمراجعة صفحة رئيسية...

أنت قائد هندسة المطالبات الذي يقوم بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي

2. حدد الجمهور المستهدف

أخبر الذكاء الاصطناعي إلى من توجه الرسالة. فهذا يساعد في تخصيص اللغة والنبرة والعمق.

... الكتابة إلى مؤسس غير تقني...

...شرح ذلك للمستخدمين الجدد...

... موجهة للمطورين الكبار الذين يراجعون أدوات مفتوحة المصدر...

3. حدد التنسيق

إن إخبار الذكاء الاصطناعي بالهيكل الذي يجب اتباعه يساعدك على تجنب النصوص الطويلة. وهذا أمر مهم للغاية عندما يكون التنسيق ذا أهمية، مثل البريد الإلكتروني مقابل ملخص عرض تقديمي.

بعض الطرق للتحديد:

قم بتنسيقها في شكل قائمة نقطية بالمزايا والعيوب

اكتب مقدمة مدونة من 3 فقرات تتضمن عنصر جذب، رؤية ثاقبة، ودعوة لاتخاذ إجراء

استخدم جدولًا يقارن الميزات بين الأدوات

بمجرد إضافة دور وجمهور وتنسيق، يمكنك تحسين الموجه باستخدام ClickUp Brain. هذا مفيد بشكل خاص عندما لا تزال تتعلم كيفية كتابة موجهات فعالة. حتى المستخدمون المتمرسون يعتمدون على التحسين للحصول على مخرجات عالية الجودة.

لنفترض أنك قمت بصياغة منشور على LinkedIn، ولكنك غير متأكد مما إذا كان واضحًا بما يكفي. اطلب من ClickUp Brain تحسينه من حيث الوضوح أو النبرة أو الهيكل.

هنا يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا في عمليتك الإبداعية، حيث يساعدك في صياغة مطالبات أكثر دقة وتفكيرًا حتى تكون مخرجاتك قابلة للاستخدام من البداية.

📮 ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن التكلفة العقلية لهذا التبديل المستمر للسياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

🎥 شاهد أمثلة حقيقية على هندسة المطالبات وتعرف على الذكاء الاصطناعي الذي يفهم سير عملك دون الحاجة إلى مطالبات طويلة.

الخطوة 3: حدد تنسيق المخرجات أو طولها

تخيل أنك تعطي مصممك موجزًا يقول فقط: "اجعله يبدو جميلًا". لن تفعل ذلك أبدًا، وكتابة المطالبات لا تختلف عن ذلك.

كلما كنت أكثر دقة بشأن تنسيق وحجم الناتج، قل الوقت الذي تقضيه في إصلاح الردود غير المنظمة أو مطالبة الذكاء الاصطناعي بالمحاولة مرة أخرى.

لذا، اسأل نفسك:

هل تحاول تقديم المعلومات بسرعة ؟ → استخدم قوائم نقطية أو قوائم مرقمة

هل تريد بناء قضية أو سرد قصة ؟ → اطلب فقرات منظمة

هل تحتاج إلى مقارنة الخيارات ؟ → اطلب جدولًا مع عناوين

هل تريد فقط عنوانًا جذابًا؟ → اطلب سطرًا واحدًا لا يزيد عن 25 كلمة

أحيانًا تكمن المشكلة في عدم معرفة التنسيق الأنسب. في هذه الحالات، استخدم ClickUp Brain كمساعدك في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

قبل أن تكتب الموجه، اسأل نفسك:

"ما هي أفضل طريقة لتقديم مزايا المنتج في إعلان الإطلاق؟"

"هل يجب أن أستخدم فقرة أم قائمة أم جدول ميزات لهذه النشرة الإخبارية؟"

"أريد تسليط الضوء على قصة مؤسس على LinkedIn. ما هو الشكل الذي سيحظى بمزيد من التفاعل؟"

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول التنسيق وعدد الكلمات والمزيد.

بدلاً من التخمين، يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح الهيكل المثالي بناءً على هدفك، مثل المشاركة أو سهولة القراءة (بالإضافة إلى عدد الكلمات).

الخطوة 4: اختبر وحسّن وكرر

حتى الموجهات التفصيلية يمكن أن تعطي نتائج تبدو جامدة أو طويلة أو سطحية أو غير ملائمة من حيث النبرة. هذا لا يعني أن الموجهة فشلت، بل يعني أنك وصلت إلى بداية مسودة عمل.

إليك حلقة بسيطة 👇 جرب 2-3 نسخ سريعة في بعض الأحيان، تساعدك موجهتان مختلفتان على الاقتراب من الهدف أكثر من موجهة واحدة تم تعديلها بشكل كبير. ضعهما جنبًا إلى جنب واختر أفضل الأجزاء. قم بتشغيل الموجهة مرة واحدة لا تكن مهووسًا بالكمال مقدمًا. احصل على نسخة واختبر أداءها. راجع النتائج بعين ناقدة اسأل نفسك: هل يتطابق النبرة مع ما كان في ذهني؟ هل هناك أي شيء مهم مفقود أو مفرط في الشرح؟ هل من شأن بنية مختلفة (قائمة، قصة، جدول) أن تحسن الوضوح؟ حسّن متغيرًا واحدًا في كل مرةغيّر الجمهور أو التنسيق أو النبرة، ولكن لا تغير الثلاثة معًا في وقت واحد.

في هذه المرحلة، استخدم ClickUp Docs لإدارة اختبار المطالبات وتحسينها. يمكنك إنشاء مصدر واحد للمعلومات حيث تجمع مسودات المطالبات ومخرجات الذكاء الاصطناعي والتعليقات معًا.

قم بصياغة المطالبات وصقلها في ClickUp Doc مع تعليقات مباشرة وتنسيق واضح جنبًا إلى جنب.

أنشئ مستندًا لكل مشروع أو حالة استخدام. داخل المستند، يمكنك:

قم بتخزين مسودات المطالبات الأولى وقم بتمييز الغرض منها.

الصق ناتج الذكاء الاصطناعي مباشرة أدناه للمقارنة جنبًا إلى جنب

اكتب ملاحظة سريعة حول ما لم ينجح (النبرة؟ العمق؟ البنية؟)

أضف نسخة محسنة أدناه، حتى يتم توثيق تحسيناتك.

بمجرد اختبار بعض الاختلافات، ادعُ أحد زملائك في الفريق لمراجعة المطالبات. يمكنهم ترك تعليقات مضمنة على الصياغة والبنية أو حتى اقتراح كيفية إعادة كتابة المطالبة لتناسب قناة معينة، مثل تقصيرها لمنشور على Twitter أو تبسيطها لجمهور غير تقني.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء سجل إصدارات يمكنك التعلم منه. وإذا نجح شيء ما، يمكنك نسخ هذا الموجه النهائي إلى مكتبة الموجهات المشتركة لاستخدامه لاحقًا.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2018، بيعت لوحة بورتريه أنشأتها الذكاء الاصطناعي في مزاد كريستيز بمبلغ مذهل بلغ 432,500 دولار، أي ما يزيد عن 40 ضعف تقديرها، مما يجعلها واحدة من أوائل الأعمال الفنية المصنوعة آليًا التي تفوقت على الأعمال المعروضة جنبًا إلى جنب مع أيقونات مثل أندي وارهول وروي ليختنشتاين.

الخطوة 5: احفظ المطالبات الناجحة وأعد استخدامها

كل موجه رائع تكتبه هو اختصار للمرة القادمة. إذا كنت تخطط لجمع الموجهات التي تعمل بشكل جيد، تذكر ما يلي:

احفظ المطالبات مع السياق: لا تكتفِ بلصق المطالبة في مستند. أضف "السبب": ما الغرض من الناتج؟ ما الذي جعل المطالبة فعالة؟ ما نوع النبرة أو الهيكل الذي يناسبها بشكل أفضل؟ ما الغرض من الناتج المستخدم؟ ما الذي جعل الموجه فعالاً؟ ما نوع النبرة أو البنية الأكثر ملاءمة؟ احفظ إصدارات مختلفة من مطالباتك: في بعض الأحيان، يكون الإصدار V1 رائعًا للمحتوى القصير، بينما يكون الإصدار V2 أفضل للمحتوى الرسمي. احتفظ بكلا الإصدارين وأضف علامات قصيرة مثل: "نبرة غير رسمية" "جمهور تقني" "صديق للمجتمع" "نبرة غير رسمية" "الجمهور التقني" "صديق للمجتمع" أعد استخدامها بهدف محدد: يمكن في كثير من الأحيان تكييف الموجهات القوية لمقدمة المدونة لتصبح: جملة جذابة على LinkedIn جملة افتتاحية في البريد الإلكتروني متابعة مبيعات رابط LinkedIn مفتاح فتح البريد الإلكتروني متابعة المبيعات

ما الغرض من الناتج المستخدم؟

ما الذي جعل الموجه فعالاً؟

ما نوع النبرة أو البنية الأكثر ملاءمة؟

"نبرة غير رسمية"

"الجمهور التقني"

"صديق للمجتمع"

رابط LinkedIn

مفتاح فتح البريد الإلكتروني

متابعة المبيعات

كلما زادت إعادة الاستخدام عن قصد، زادت ثقتك في توسيع نطاق الإنتاج، دون الفوضى.

🔄 مقارنة المطالبات قبل/بعد

❌ قبل ✅ بعد (محفوظ وقابل لإعادة الاستخدام) اكتب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن ClickUp، أداة الإنتاجية وتخطيط المشاريع. اكتب منشورًا على LinkedIn لتقديم أداة تخطيط المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp. ابدأ بمشكلة شائعة تتعلق بالتوفيق بين المهام عبر المنصات. سلط الضوء على كيفية قيام هذه الميزة بتركيز الجداول الزمنية والمهام وتحديثات الفريق (وحتى الذكاء الاصطناعي). اختتم بسؤال يدعو المهنيين إلى مشاركة كيفية إدارتهم حاليًا لفوضى المشاريع. حافظ على أسلوب موجز ومدروس وموجه للقيادة. عدد الكلمات 200 كلمة، استخدم مزيجًا من أسلوب القائمة والفقرات.

انظر بنفسك:

❌ قبل (ممل!)

✅ بعد (أصبح أفضل!)

احصل على إجابات دقيقة ومباشرة في كل مرة على ClickUp Brain

أطر عمل كتابة المطالبات التي يمكن تجربتها

إذا كنت ترغب في تحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي، فابدأ بتحسين مدخلاتك. تأتي المطالبات الرائعة من تعليمات واضحة ومفصلة، خاصة عند استخدام أدوات مثل ClickUp Brain أو إنشاء سير عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فيما يلي ثمانية أطر عمل لكتابة المطالبات تساعدك في الحصول على نتائج أفضل وأكثر تحديدًا في مهام مثل الكتابة والاستراتيجية وحتى المطالبات الفنية.

1. الدور + المهمة + الهدف

الصيغة: "تصرف كـ [دور] وساعدني في [مهمة] حتى أتمكن من [هدف]."

📌 مثال على موجه: تصرف كباحث في تجربة المستخدم وساعدني في كتابة أسئلة الاستبيان حتى أتمكن من اكتشاف سبب انسحاب المستخدمين عند الدفع.

2. C. R. A. F. T. (السياق – الدور – الإجراء – التنسيق – النبرة)

تفصل بنية المطالبات التفصيلية هذه كل جانب من جوانب الطلب لضمان التوافق في الصوت والغرض والتسليم.

المكون ما الذي يطلبه مثال السياق ما هي الحالة؟ نحن بصدد إطلاق تطبيق جديد لزيادة الإنتاجية الدور من الذي يجب أن يتصرف الذكاء الاصطناعي نيابة عنه؟ مسوق منتجات الإجراء ماذا تريد أن يتم إنجازه؟ اكتب بريدًا إلكترونيًا لإطلاق منتج التنسيق ما هي البنية؟ بريد إلكتروني قصير مع عنوان، دعوة للعمل، ونص النبرة ما هو الصوت؟ نشط ومقنع

3. P. A. S. (المشكلة – التحفيز – الحل)

P. A. S. هو إطار عمل لسرد القصص يستخدم في التسويق وكتابة النصوص الإعلانية لتأطير مشكلة الجمهور وتقديم حلولك كإجابة لها. هذا إطار عمل رائع لكتابة النصوص الإعلانية تم تحسينه باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي.

📌 مثال على موجه: اكتب صفحة مقصودة لتطبيق تتبع الوقت باستخدام P. A. S. الجمهور المستهدف هو المصممون المستقلون.

4. الهدف – العائق – التوجيه

يساعد إطار عمل GOG الذكاء الاصطناعي على التفكير من خلال القيود واقتراح حلول أو أفكار مع مراعاة المفاضلات.

📌 مثال على موجه: أريد زيادة عدد المشتركين في نشرتي الإخبارية إلى 5 آلاف مشترك في غضون 3 أشهر، ولكن ليس لدي ميزانية للإعلانات. اقترح خطة نمو قائمة على المحتوى.

5. R. A. G. (الاسترجاع – التعزيز – التوليد)

غالبًا ما تُستخدم استراتيجية مطالبات R. A. G في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فهي تستخرج المعلومات ذات الصلة وتضيف السياق وتولد الاستجابة النهائية.

استرجاع : ما هو المحتوى الأساسي الذي تريد أخذه في الاعتبار؟

زيادة : ما هو السياق أو التعليمات الإضافية التي تساعد؟

إنشاء: ما هي النتيجة المرجوة؟

📌 مثال على موجه: "فيما يلي مقابلات أولية مع العملاء [الصق]. لخص أهم 3 مشاكل متكررة وقدم اقتراحًا لحل كل منها. قم بتنسيقها في جدول."

هناك نظام بيئي متنامٍ من الأدوات التي تساعدك على الحصول على الإلهام والتجربة بشكل أسرع وحتى إنشاء قوالب لما ينجح.

1. أسواق المطالبات

تقدم هذه المنصات أفكارًا مكتوبة مسبقًا للمطالبات مقدمة من المبدعين ومستخدمي المجتمع. وهذا أمر رائع لاستكشاف حالات استخدام مختلفة أو تعلم بنية المطالبات.

PromptBase : سوق يمكنك من خلاله شراء وبيع مطالبات عالية الأداء لنماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي.

FlowGPT : مكتبة مدعومة من المجتمع تحتوي على مطالبات مشتركة، يمكن البحث فيها حسب الفئة ونوع النموذج.

PromptHero : مجموعات موجهات مختارة بعناية لتوليد الصور والكتابة والترميز وغير ذلك، وهي قوية بشكل خاص للأدوات المرئية مثل Midjourney وغيرها من أدوات الفن القائمة على الذكاء الاصطناعي الرائدة.

2. مولدات مطالبات الذكاء الاصطناعي

تساعدك هذه النصائح على صياغة مطالبات أفضل من خلال تزويدك بمدخلات منظمة — مثل الهدف والجمهور والشكل — ثم إنشاء المطالبة الكاملة بناءً على ذلك.

AIPRM : امتداد Chrome لـ ChatGPT يضيف مكتبة من المطالبات المنظمة حسب التسويق و SEO والإنتاجية.

PromptPerfect : يحسن موجهاتك لتحقيق أفضل أداء عبر نماذج مثل GPT-4 أو Claude أو Bard

ClickUp Brain : يساعدك على إنشاء مطالبات أفضل من خلال اقتراح الهيكل والنبرة والشكل بناءً على هدفك. يمكنك تمييز مطالبة تقريبية وطلب من Brain تحسين الوضوح أو تكييفها لجمهور مختلف أو إعادة هيكلتها إلى قائمة أو فقرة أو بريد إلكتروني. : يساعدك على إنشاء مطالبات أفضل من خلال اقتراح الهيكل والنبرة والشكل بناءً على هدفك. يمكنك تمييز مطالبة تقريبية وطلب من Brain تحسين الوضوح أو تكييفها لجمهور مختلف أو إعادة هيكلتها إلى قائمة أو فقرة أو بريد إلكتروني.

3. قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي من ClickUp

لست بحاجة إلى إعادة ابتكار مطالباتك كل يوم اثنين صباحًا. باستخدام قوالب مطالبات ClickUp Brain، يمكنك حفظ المطالبات التي تعمل بشكل جيد ولن تضطر إلى الكتابة من الصفر مرة أخرى.

ما الذي يجعلها قوية؟ أنت لست مقيدًا بقوالب عامة مملوءة مسبقًا. يمكنك إنشاء قوالبك الخاصة، بناءً على ما تحتاجه أنت بالضبط.

هل تخطط لإطلاق منتج؟ 👉 احفظ موجهاتك المفضلة لكتابة إعلان قوي مع دعوة قوية لاتخاذ إجراء

تحتاج إلى دعم؟ 👉 أنشئ موجهًا يعيد كتابة ردود الاسترداد مع الحفاظ على التعاطف و صوت العلامة التجارية.

هل تقوم بكل ذلك بمفردك؟ 👉 قم بإنشاء موجه قابل لإعادة الاستخدام يحول الملاحظات المتفرقة إلى تحديثات أسبوعية واضحة.

بمجرد تحديد التنسيق المناسب، ما عليك سوى الضغط على "حفظ". في المرة القادمة، سيكون على بعد نقرة واحدة.

👀 هل تعلم؟ 62٪ من المؤسسات تقول إنها تجرب بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى التحول من المساعدة السلبية إلى التنفيذ النشط والمستقل.

الأخطاء الشائعة في المطالبات التي يجب تجنبها

حتى المستخدمون المتمرسون قد يخطئون أحيانًا. إليك ما يجب الانتباه إليه عند محاولة صياغة مطالبات تحقق النتائج المرجوة.

الكتابة بدون نقطة مرجعية: غالبًا ما يؤدي البدء في كتابة موجه بدون أساس إلى نتائج متفرقة. استخدم تنسيقًا واضحًا أو مثالًا أو ناتجًا سابقًا حتى يعرف الذكاء الاصطناعي الاتجاه الذي يجب اتباعه.

عدم تقديم سياق كافٍ: الذكاء الاصطناعي لا يقرأ أفكارك. كلما قدمت سياقًا أكثر، مثل النبرة أو الجمهور أو التنسيق، أصبح الناتج أكثر دقة وفعالية.

بافتراض أن الذكاء الاصطناعي سيستنتج النية: بدون مهمة محددة، قد يفشل النموذج في تحقيق هدفك تمامًا. يتحسن التعرف على النية عندما تحدد بوضوح ما تريد: ملخص، عنوان، نص، أو مسودة أولية.

استخدام حشو بدلاً من الوظيفة: المطالبات الغامضة مثل "هل يمكنك مساعدتي في هذا؟" لا تساعد كثيرًا. ركز على النتائج واستخدم أفعالًا عملية لتوجيه النموذج نحو الهيكل الصحيح.

أتقن كتابة المطالبات وقم بتوسيع نطاق سير عملك باستخدام ClickUp

قد يكون كتابة موجه واحد للذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا. لكن السؤال الأهم هو: هل يمكنك القيام بذلك بشكل جيد ومتكرر عبر الفرق المختلفة؟

بدون عملية أو هيكل موثق، تبدأ الأمور في الفوضى. أنت تهدف إلى الوضوح والنبرة والنتيجة والشكل والسياق، وكل هذا تحت الضغط.

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في سير العمل، تحتاج إلى نظام لإنشاء المطالبات واختبارها وإعادة استخدامها.

وهنا يأتي دور ClickUp. تساعدك المستندات على توثيق عملك وتحسينه. يعمل ClickUp Brain على تحسينه وتكييفه، ويتيح لك الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على مستوى المهام إنشاء محتوى في المكان الذي تعمل فيه بالفعل. تساعدك هذه الميزات مجتمعة على الانتقال من التجربة والخطأ إلى نتائج قابلة للتكرار وعالية الجودة.

🧠 ابدأ في إنشاء مكتبة المطالبات الخاصة بك في ClickUp مجانًا.