10 قوالب مجانية لسير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي

تعتمد العديد من الفرق اليوم على أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن بدون توحيد المطالبات، فإنها تبلغ عن مخرجات غير متسقة على الإطلاق تتطلب إعادة عمل مكثفة.

ويؤكد تقرير "حالة الذكاء الاصطناعي" الصادر عن شركة Deloitte ذلك: حيث لا تزال 37% من المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي على المستوى السطحي، مع تغيير طفيف أو معدوم في العمليات.

تشرح هذه المقالة ماهية قوالب سير عمل المطالبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالفعل، ولماذا تمثل هذه القوالب الحلقة المفقودة بين فريقك ونتائج الذكاء الاصطناعي الموثوقة. كما ترشدك إلى 10 خيارات جاهزة للاستخدام تشمل المحتوى وإدارة المشاريع والهندسة والموارد البشرية والمالية والمزيد.

ما هو نموذج سير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي؟

قالب سير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي هو مستند قابل لإعادة الاستخدام يربط بين بنية مطالبة تم اختبارها وخطوات سير العمل المرتبطة بها. ويتضمن العناصر النائبة لأشياء مثل الدور والسياق والقيود وتنسيق المخرجات — بحيث لا تضطر إلى كتابة المطالبات من الصفر في كل مرة تحتاج فيها إلى مخرجات الذكاء الاصطناعي.

بدون التوحيد، لاحظنا أن الفرق التي تتلقى نفس الطلب — "اكتب رسالة بريد إلكتروني لتحديث المشروع" — تنتج مخرجات تتراوح بين 50 و500 كلمة، مع اختلافات كبيرة في الأسلوب ومستويات التفاصيل. ولا أحد يعرف أي المطالبات تعمل بالفعل.

يجمع نموذج سير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي الجيد بين ثلاثة عناصر:

هيكل المطالبة: تنسيق منظم يحتوي على فراغات واضحة للمتغيرات مثل الجمهور والنبرة ونوع الناتج

سياق سير العمل: ما الذي يطلق الموجهة، ومن يراجع النتائج، وإلى أين تذهب النتائج بعد ذلك

ملاحظات التكرار: ما الذي تغير ولماذا، حتى يتحسن النموذج بمرور الوقت

🎥 قبل الخوض في قوالب سير العمل، من المفيد فهم أساسيات طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي بفعالية. يشرح هذا الفيديو التقنيات الأساسية للحصول على استجابات أفضل من أدوات الذكاء الاصطناعي:

لماذا توفر قوالب المطالبات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الوقت للفرق

تستخدم جميع الفرق الذكاء الاصطناعي في مكان العمل الآن. لكن معظمها يتخطى خطوة الاتفاق على كيفية استخدامه — فقد وجدت شركة ماكينزي أن أقل من ثلث المؤسسات تتبع الممارسات الصحيحة لتبني الذكاء الاصطناعي العام وتوسيع نطاقه.

يوفر استخدام قوالب المطالبات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي العديد من المزايا:

جودة مخرجات متسقة: عندما يستخدم الجميع نفس الهيكل الأساسي للموجه، ينتج الموظف الجديد مسودات بنفس جودة تلك التي ينتجها عضو الفريق الأكثر خبرة

تبديل أسرع: تتيح لك العناصر النائبة الواضحة تغيير الجمهور أو النبرة أو الناتج في ثوانٍ بدلاً من إعادة الكتابة من الصفر

المعرفة التي تبقى: المطالبات الجيدة ذات قيمة كبيرة. تعمل القوالب على تحويل الصيغة السرية لشخص واحد إلى أصل مشترك يبقى حتى بعد تغيير الموظفين

تقليل التنقل بين الأدوات: عندما تكون قوالب المطالبات موجودة داخل نفس مساحة العمل التي تدير فيها المشاريع والمهام، فإنك تقلل من صعوبة التنقل بين التطبيقات

📮رؤية ClickUp: يعاني نصف المشاركين في استطلاعنا من صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي؛ حيث لا يعرف 23% منهم من أين يبدأون، بينما يحتاج 27% إلى مزيد من التدريب للقيام بأي مهام متقدمة. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال واجهة دردشة مألوفة تشبه إلى حد كبير إرسال الرسائل النصية. يمكن للفرق البدء مباشرةً بأسئلة وطلبات بسيطة، ثم اكتشاف ميزات أتمتة وسير عمل أكثر قوة بشكل طبيعي أثناء العمل، دون الحاجة إلى التعلم المعقد الذي يثبط عزيمة الكثير من الناس.

أفضل 10 قوالب لسير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي

بعض هذه القوالب مصممة لـ ClickUp، وبعضها لـ ChatGPT أو Copilot، وهناك قالب واحد ينظم المطالبات باستخدام Microsoft Lists. اختر ما يناسب نظامك. 👀

1. تلميحات ودليل الذكاء الاصطناعي لمنشورات المدونة من ClickUp

قم بتوحيد مراحل كتابة المدونة باستخدام قالب "AI Prompt and Guide for Blog Posts" من ClickUp

يوفر قالب " توجيهات ودليل الذكاء الاصطناعي لمنشورات المدونة " من ClickUp لفرق المحتوى سير عمل قابل للتكرار للتوجيهات الخاصة بمخططات المدونة والمسودات والموجزات.

👀 مثال على الموجه: "أنت استراتيجي محتوى رفيع المستوى. اكتب مخططًا لمقال مدونة من 1200 كلمة حول [الموضوع] يستهدف [الجمهور]. استخدم أسلوبًا حواريًا. قم بتضمين عنوان H1 وخمسة أقسام H2 ودعوة للعمل ختامية لـ [الإجراء]. أعطِ الأولوية للنصائح العملية على النظرية."

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تقضي الحقول المعبأة مسبقًا للموضوع والجمهور والنبرة وكلمات SEO الرئيسية وCTA على التخمين في صياغة المطالبات

مرتبطة بمهام ClickUp ، بحيث يتم تتبع كل منشور أثناء مروره بمراحل الصياغة والمراجعة والنشر

تدمج أساسيات هندسة المطالبات مثل تخصيص الأدوار وقيود المخرجات، بحيث تكون المسودات الأولى قابلة للاستخدام وليست عامة

🚀 مثالي لـ: فرق تسويق المحتوى التي تعمل وفقًا لجدول نشر متكرر.

2. مطالبات ChatGPT لإدارة المشاريع

يساعدك قالب ChatGPT Prompts for Project Management على أن تصبح أكثر كفاءة وأن تدير المشاريع كالمحترفين

يوفر لك قالب "مطالبات ChatGPT لإدارة المشاريع" من ClickUp مطالبات ChatGPT معدة مسبقًا لكتابة موجزات المشاريع، وتلخيص تحديثات الحالة، وإنشاء سجلات المخاطر، وتقسيم المهام الكبرى إلى مهام فرعية. تتضمن كل مطالبة مساحات فارغة لإدخال اسم المشروع، والجدول الزمني، وحجم الفريق، والنتائج المتوقعة.

👀 مثال على المطالبة: "تصرف كمدير مشروع. لخص تحديث المشروع التالي في ثلاث نقاط رئيسية لجمهور من المديرين التنفيذيين. ركز على: (1) التقدم المحرز مقارنة بالمراحل الرئيسية، (2) المخاطر الرئيسية، (3) أولويات الأسبوع المقبل. تحديث المشروع: [الصق التحديث]. "

تجبرك الفراغات المنظمة على تزويد الذكاء الاصطناعي بالسياق الذي يحتاجه، مما يعني أن الناتج الأول قابل للاستخدام بدلاً من أن يكون عامًا وغامضًا. وإذا كنت ترغب في تخطي خطوة النسخ واللصق تمامًا، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء ملخصات وتفاصيل المهام مباشرةً من بيانات المهام الموجودة.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تغطي دورة حياة إدارة المشاريع بالكامل: الملخصات والتحديثات وسجلات المخاطر والتفاصيل التفصيلية للمهام الرئيسية

تقلل المساحات الفارغة المخصصة لتفاصيل المشروع من عدد مرات تعديل المطالبات

تم تصميم المطالبات لتقديم مخرجات جاهزة للعرض على الإدارة العليا، وليس فقرات مطولة

يتكامل بشكل طبيعي مع ClickUp Brain إذا كنت ترغب في سحب بيانات المهام تلقائيًا

🚀 مثالي لـ: مديري المشاريع وقادة الفرق الذين يستخدمون ChatGPT جنبًا إلى جنب مع أداة إدارة المشاريع الخاصة بهم

💡 نصيحة للمحترفين: تخطّ الفراغات تمامًا باستخدام ClickUp Brain. يحتوي كل نموذج في هذه القائمة على [مساحات فارغة] تملؤها يدويًا: اسم المشروع، والجمهور المستهدف، والجدول الزمني، والنتائج المطلوبة. هذا الأسلوب فعال، لكنه بطيء، كما أنك تقوم بجمع السياق بنفسك. يعرف ClickUp Brain بالفعل أسماء مهامك والمكلفين بها وتواريخ الاستحقاق والأوصاف والبيانات من التطبيقات المتصلة. بدلاً من لصق السياق في موجه، يستخرج Brain السياق مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك. يستغرق موجه تحديث الحالة الذي يستغرق خمس دقائق من النسخ واللصق في ChatGPT ثوانٍ معدودة في ClickUp لأن السياق موجود بالفعل. احصل على إجابات في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك في ثوانٍ مع الذكاء الاصطناعي السياقي من ClickUp Brain

3. مطالبات ChatGPT لإدارة المنتجات

استخدم نموذج "موجهات ChatGPT لإدارة المنتجات" لأتمتة المهام وإتقان كل جانب من جوانب عملك

يغطي نموذج ChatGPT Prompts for Product Management من ClickUp وثائق متطلبات المنتج (PRD) ومسودات قصص المستخدمين وموضوعات ملاحظات العملاء وملاحظات الإصدار. يتم تنظيم المطالبات حسب مرحلة دورة حياة المنتج، لذلك لن تضطر إلى التمرير عبر قائمة مسطحة للعثور على المطالبة المناسبة.

تتضمن كل موجهة سياق الدور، كما أن تنسيق قصة المستخدم "بصفتي... أريد... حتى..." أصبح بالفعل معيارًا لموجهات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات. يعني تضمينه في القالب أن النتائج تصل في هيكل يستخدمه فريقك بالفعل، دون الحاجة إلى إعادة التنسيق.

👀 مثال على المطالبة: "أنت مدير منتج. قم بصياغة خمس قصص مستخدمين بالصيغة التالية: 'بصفتي [نوع المستخدم]، أريد [الإجراء] حتى [النتيجة]' لميزة [وصف الميزة]. حدد الأولويات حسب التأثير المتوقع على المستخدم."

لماذا ستعجبك هذه القالب:

ترتبط المطالبات بمراحل المنتج الفعلية: الاكتشاف، والتعريف، والتطوير، والإطلاق

تتبع مخرجات قصص المستخدمين التنسيق القياسي في القطاع فورًا

تتضمن تلميحات لتجميع موضوعات ملاحظات العملاء، وليس فقط كتابة المستندات

يمنع سياق الدور في كل موجه الذكاء الاصطناعي من تقديم إجابات عامة وسطحية

🚀 مثالي لـ: مديري المنتجات وفرق عمليات المنتجات الذين يديرون الأعمال المتراكمة وخرائط الطريق.

🚀 تساعد هذه المطالبات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مديري المشاريع على التفكير بشكل أفضل، والتحرك بسرعة أكبر، وتجنب البدء من الصفر في كل مرة.

4. مطالبات ChatGPT للهندسة

استخدم قالب "موجهات ChatGPT للهندسة" للاستفادة من مزايا ChatGPT في عملك

يغطي قالب ChatGPT Prompts for Engineering من ClickUp قوائم مراجعة الكود والوثائق الفنية وقوالب تقارير الأخطاء وسجلات قرارات الهندسة المعمارية. تتضمن كل موجهة فراغات للغة والإطار والمستوى الفني للجمهور، بحيث تتوافق النتائج مع مجموعتك الفعلية.

يفرض قيد المخرجات المرقمة في المطالبات مثل تلك الموضحة أدناه تقديم تعليقات قابلة للمسح الضوئي وقابلة للتنفيذ بدلاً من جدار من النص. هذا هو الفرق بين مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها فعليًا ومخرجات الذكاء الاصطناعي التي تقرأها سريعًا ثم تغلقها.

👀 مثال على الموجه: “راجع مقتطف الشفرة التالي لـ [اللغة]. حدد: (1) الأخطاء المحتملة، (2) مشكلات الأداء، (3) تحسينات قابلية القراءة. اشرح كل نتيجة في جملة واحدة. الشفرة: [الصق الشفرة]. ”

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تغطي المطالبات سير العمل الهندسي بالكامل: مراجعة الكود، والوثائق، وتقارير الأخطاء، و ADRs

تضمن الفراغات الخاصة باللغة والإطار أن تظل النتائج ذات صلة بمجموعة أدواتك

تسهل قيود المخرجات المرقمة فحص ملاحظات الذكاء الاصطناعي واتخاذ الإجراءات بناءً عليها

تتيح لك الإعدادات على مستوى الجمهور إنشاء مستندات للمهندسين أو أصحاب المصلحة غير التقنيين

🚀 مثالي لـ: مهندسي البرمجيات ومديري الهندسة وفرق DevOps.

💡 نصيحة للمحترفين: أصدر الأوامر من أي مكان (حتى صوتيًا) باستخدام ClickUp Brain MAX . لا تكون قوالب المطالبات مفيدة إلا إذا كان بإمكانك الوصول إليها عندما تراودك الإلهام، وليس فقط عندما تكون علامة تبويب المتصفح المناسبة مفتوحة. Brain MAX هو رفيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب الذي يقيم في علبة النظام ويُشغَّل بمفتاح اختصار واحد. استخدمه لتشغيل المطالبات، والبحث عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive و GitHub و SharePoint، والحصول على إجابات دون الحاجة إلى تبديل النوافذ. وإذا كان كتابة موجه تفصيلي يبدو لك مهمة شاقة، فإن ميزة "Talk to Text" في Brain MAX تتيح لك إملاء الموجهات بشكل طبيعي. ما عليك سوى التحدث بالطريقة التي تشرح بها المهمة لزميل في العمل، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

5. مطالبات ChatGPT للموارد البشرية

قالب مطالبات ChatGPT للموارد البشرية من ClickUp

تتعامل قوالب ChatGPT Prompts for HR من ClickUp مع العمليات الأساسية للموارد البشرية مثل توصيفات الوظائف، وقوائم أسئلة المقابلات، وقوائم مراجعة التعيينات الجديدة، وملخصات استطلاعات الموظفين. وتشمل إرشادات مثل "استخدام لغة محايدة جنسانياً" و"تجنب المتطلبات التي ليست ضرورية بشكل صارم للوظيفة".

تساعد تعليمات "حاجز التحيز" في التغلب على التحديات الشائعة للذكاء الاصطناعي من خلال منع الذكاء الاصطناعي من اللجوء تلقائيًا إلى أنماط لغوية إقصائية — وهو أمر يحدث أكثر مما تتصور في غياب هذه التعليمات.

👀 مثال على الموجه: "اكتب وصفًا وظيفيًا لمنصب [مسمى الوظيفة] في شركة [حجم الشركة] [القطاع]. قم بتضمين: ملخص الوظيفة، وخمس مسؤوليات رئيسية، والمؤهلات المطلوبة، والمؤهلات المفضلة. استخدم لغة محايدة جنسيًا في النص بأكمله."

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تغطي دورة عمليات الموارد البشرية بالكامل: التوظيف، والتأهيل، والمشاركة، وإنهاء الخدمة

يتم تضمين إجراءات وقائية لمنع التحيز في المطالبات بشكل افتراضي

يتم تنظيم تلميحات أسئلة المقابلة حسب الكفاءة، وليس فقط حسب الدور

تساعدك المطالبات الخاصة بملخص الاستطلاع على تجميع ملاحظات الموظفين في موضوعات بسرعة

🚀 مثالي لـ: مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف وفرق عمليات الموارد البشرية.

6. مطالبات ChatGPT للقطاع المالي

موجهات ChatGPT للقطاع المالي

تتعامل قوالب ChatGPT Prompts for Finance من ClickUp مع تفسيرات التباينات في الميزانية، والملخصات التنفيذية، وقواعد تصنيف النفقات، ومصفوفات مقارنة الموردين. تتضمن كل منها فراغات لإدخال فترة التقرير والعملة ورتبة الجمهور.

تعكس تعليمات الإخراج فقرةً فقرةً في المطالبات مثل تلك الواردة أدناه تنسيق إدارة الشؤون المالية للمشروع الذي تقدمه الفرق بالفعل إلى الإدارة العليا. بدلاً من إعادة صياغة كتلة من النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتصبح صالحة للعرض، تحصل على سرد منظم يمكنك إدراجه مباشرةً في عرض تقديمي.

👀 مثال على الموجه: "لخص بيانات الميزانية الفصلية التالية في تقرير تنفيذي من ثلاث فقرات. الفقرة 1: الأداء العام مقارنة بالخطة. الفقرة 2: أهم ثلاثة عوامل تسبب التباين. الفقرة 3: الإجراءات الموصى بها. البيانات: [الصق البيانات]. "

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تم تصميم المطالبات خصيصًا للجمهور التنفيذي، وليس لمجموعات البيانات الأولية

تضمن الخانات الفارغة الخاصة بفترة التقرير والعملة والأقدمية أن تكون النتائج جاهزة للعرض

تولد مطالبات مقارنة الموردين مصفوفات جنبًا إلى جنب، وليس نصوصًا نثرية

تساعدك المطالبات الخاصة بشرح التباين على سرد "السبب" وراء الأرقام

🚀 مثالي لـ: محللي الشؤون المالية والمراقبين الماليين وفرق التخطيط والتحليل المالي.

💟 مكافأة: حوّل أفضل تلميح لديك إلى "وكيل خارق" يعمل على مدار الساعة! بمجرد العثور على موجه فعال، مثل ملخص الحالة الأسبوعي أو قائمة مراجعة تصنيف الأخطاء، توقف عن تشغيله يدويًا. قم بدلاً من ذلك بإنشاء " وكيل ClickUp الفائق " حوله. Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي ويعملون داخل ClickUp مع سياق مساحة العمل الكامل. يمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتم تشغيله بواسطة تغييرات حالة المهام أو الجداول الزمنية أو مجرد @mention بسيط. يمكنك التحكم في الأدوات ومصادر البيانات التي يمكنهم الوصول إليها، ومن يمكنه تشغيلها، والضوابط التي تعمل في إطارها. هذا هو الفرق بين موجه تتذكر استخدامه وعملية مستقلة لا تنسى أبدًا. تعرف على المزيد حول Super Agents هنا 👇

7. مطالبات ChatGPT للكتابة

نموذج تلميحات ClickUp ChatGPT للكتابة

يتجاوز قالب ChatGPT Prompts for Writing من ClickUp مجرد إنشاء المحتوى الأساسي ليشمل رسائل البريد الإلكتروني والنصوص الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والمذكرات الداخلية ونصوص العروض. ويتضمن نمط "تقليد الأسلوب" حيث يمكنك لصق عينة من أسلوب صوت علامتك التجارية وتطلب من الذكاء الاصطناعي مطابقته.

تقليد الأسلوب هو الحيلة الأقل استخدامًا لبناء الاعتراف بالعلامة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي. بدلاً من وصف صوتك بعبارات مجردة مثل "احترافي ولكن ودود"، يمكنك أن تظهر للذكاء الاصطناعي كيف يبدو ذلك. تكون النتيجة أقرب إلى العلامة التجارية منذ المسودة الأولى.

👀 مثال على المطالبة: “اكتب [التنسيق: بريد إلكتروني / منشور على LinkedIn / مذكرة داخلية] حول [الموضوع] لـ [الجمهور]. النبرة: [النبرة]. الطول: [عدد الكلمات]. اجعل أسلوب الكتابة مطابقًا لهذا النموذج: [الصق النموذج]. ”

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تغطي جميع تنسيقات العمل الشائعة: رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمذكرات، والمقترحات

تمنحك المطالبات التي تحاكي الأسلوب مخرجات تتماشى مع العلامة التجارية دون الحاجة إلى وصف طويل للنبرة

تساعد الخانات الفارغة الخاصة بالتنسيق والجمهور وعدد الكلمات في الحفاظ على دقة النتائج وتوجيهها نحو الهدف

مناسبة لأي فريق يعمل في مجال الكتابة، وليس فقط فريق التسويق

🚀 مثالي لـ: فرق التسويق ومحترفي الاتصالات وأي شخص يكتب في العمل.

8. تلميحات Gemini من ClickUp

استفد إلى أقصى حد من Gemini باستخدام Gemini Prompts من ClickUp

قالب Gemini Prompts من ClickUp هو مستند ClickUp جاهز للاستخدام يحتوي على 600 موجه مكتوبة مسبقًا لـ Google Gemini، مرتبة حسب الوظيفة التجارية.

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة النصوص التسويقية أو تحليل البيانات أو تخطيط المشاريع أو التواصل مع العملاء، فهناك موجه يمكنك استخدامه مباشرةً بدلاً من كتابة واحد من الصفر.

ونظرًا لوجودها في مستند ClickUp، يمكن لفريقك تعديلها بشكل تعاوني وإضافة ملاحظات إليها والبناء على المطالبات التي تناسب سير عملك بشكل أفضل.

👀 مثال على الموجه: "حلل بيانات ملاحظات العملاء التالية وحدد أهم خمسة مواضيع متكررة. لكل موضوع، قدم ملخصًا من جملة واحدة وصنف مشاعره على أنها إيجابية أو محايدة أو سلبية. البيانات: [الصق الملاحظات]. "

لماذا ستعجبك هذه القالب:

600 موجه عبر وظائف عمل متعددة، حتى لا تبدأ أبدًا من صفحة فارغة

يتم توفيرها في شكل مستند ClickUp، مما يسهل مشاركتها وتحريرها وتخصيصها مع فريقك

مطالبات سهلة الاستخدام للمبتدئين وجاهزة للاستخدام فورًا؛ ولا تحتاج إلى خبرة في هندسة المطالبات

تتكامل بشكل طبيعي مع ClickUp Brain، مما يتيح لك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك Gemini) في مساحة عمل واحدة

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تستخدم Google Gemini وترغب في الحصول على مكتبة كبيرة ومنظمة للمطالبات يمكنها تخصيصها بمرور الوقت.

9. أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب ClickUp

بسّط أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp

يجمع قالب أتمتة البريد الإلكتروني مع ClickUp بين سير عمل المطالبات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأتمتة ClickUp. تعتمد الأتمتة على المشغلات والشروط والإجراءات، ويوضح لك هذا القالب كيفية ربط أتمتة البريد الإلكتروني بسير عمل المهام الحالي لديك. ✨

عندما تتغير حالة المهمة إلى "مكتملة"، تقوم الأتمتة بتشغيل ClickUp Brain باستخدام اسم المهمة والمسؤول عنها ووصفها كسياق، ويتم إرسال مسودة البريد الإلكتروني إلى مستند ClickUp Doc مرتبط للمراجعة.

لن يضطر أحد إلى تذكر كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتحديث، لأنها تُكتب تلقائيًا عند تغير الحالة.

👀 مثال على الموجه: "باستخدام اسم المهمة والمسؤول عنها وتاريخ الإنجاز والوصف أدناه، قم بصياغة مسودة بريد إلكتروني احترافي لتحديث العميل. أكد على الإنجاز، ولخص ما تم تسليمه، وحدد المرحلة التالية. النبرة: دافئة ولكن احترافية."

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تتم صياغة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بمجرد اكتمال المهمة

تقوم بسحب بيانات المهمة الحقيقية (الاسم، المكلف، الوصف) إلى المطالبة تلقائيًا

تُحفظ المسودات في مستند مرتبط للمراجعة قبل الإرسال، بحيث لا يتم إرسال أي شيء دون مراجعة

تقضي على الخطوة الأكثر عرضة للنسيان في التواصل مع العملاء: كتابة التحديث فعليًا

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تتعامل مع العملاء ومديري الحسابات الذين يرسلون رسائل بريد إلكتروني متكررة للتحديث

10. معرض مطالبات Copilot من Microsoft

عبر Microsoft 365

تعد "معرض مطالبات Copilot" من Microsoft مكتبة قابلة للتصفح تحتوي على مطالبات جاهزة للاستخدام لـ Microsoft 365 Copilot، وهي منظمة حسب سير العمل: المتابعة، والإنشاء، والتحليل، والبرمجة، والتنفيذ، والجدولة، والمزيد. بدلاً من التحديق في مربع دردشة فارغ، يمكنك اختيار مطالبة قائمة على المهام، ويقوم Copilot بتشغيلها على رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات والمشاريع الخاصة بك.

تستخرج هذه المطالبات السياق تلقائيًا من بيانات Microsoft 365 الخاصة بك. تلخص مطالبة "الاطلاع على اجتماع" القرارات وبنود العمل من التقويم الفعلي الخاص بك. وتقوم مطالبة "الحصول على رسائل البريد الإلكتروني التي تنتظر الرد" بمسح صندوق الوارد الفعلي الخاص بك. تقوم المطالبات بجمع السياق نيابة عنك.

👀 مثال على المطالبة: "ساعدني في الاطلاع على ما فاتني في الاجتماعات الأخيرة، بما في ذلك القرارات الرئيسية، وبنود العمل، والخطوات التالية."

لماذا ستعجبك هذه القالب:

يتم تنظيم المطالبات حسب سير العمل (المتابعة، الإنشاء، التحليل، البرمجة، إلخ) حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بسرعة

تستمد كل موجهة السياق المباشر من بيانات Microsoft 365 الخاصة بك: رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات والمشاريع

تغطي مجموعة واسعة من المهام بدءًا من الملخصات الأسبوعية وفرز رسائل البريد الإلكتروني وصولًا إلى ترجمة الأكواد وتحليل المنافسين

لا حاجة إلى هندسة المطالبات لأن المعرض يتولى إدارة البنية، ما عليك سوى النقر والبدء

🚀 مثالي لـ: المؤسسات التي تستخدم SharePoint أو Microsoft 365 بالفعل.

📮رؤية ClickUp: يعتمد 62% من المشاركين في استطلاعنا على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة عبر مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل والسياق المرتبطة بذلك تتراكم بمرور الوقت. لكن الأمر يختلف مع ClickUp Brain. فهو موجود مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما الذي تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية العادية، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

أفضل الممارسات لسير عمل المطالبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي

لقد حصلت على القوالب. والآن إليك كيفية جعلها تُطبق فعليًا في فريقك. 👀

تحديد إصدارات المطالبات: قم بتعيين رقم إصدار وسجل تغييرات لكل قالب. داخل ClickUp Docs، يتم تتبع كل تعديل تلقائيًا من خلال سجل الإصدارات، بحيث يمكنك الرجوع إلى الإصدار السابق إذا كان أداء الإصدار الجديد أقل من المتوقع

تعيين مسؤول عن المطالبة: يجب أن يتولى شخص ما صيانة كل قالب. فبدون مسؤولية، تصبح المطالبات قديمة. أضف سطرًا واحدًا: "المسؤول: [الاسم]. آخر مراجعة: [التاريخ]"

اختبر عبر نماذج الذكاء الاصطناعي: قد تفشل المطالبة التي تبرز في GPT-4o في Claude أو Gemini. اختبر عبر النماذج التي يستخدمها فريقك ولاحظ أي التركيبات تعمل بشكل أفضل

صمم سير العمل أولاً: صمم صمم أتمتة سير العمل أولاً: حدد ما الذي يطلق المطالبة، ومن يراجع النتائج، وإلى أين تذهب بعد ذلك. قم بأتمتة خطوات التشغيل والتوجيه باستخدام أتمتة ClickUp بحيث يقتصر دور البشر على المراجعة فقط

التخطيط لحالات النتائج السيئة: يجب أن يوضح كل قالب للمستخدم ما يجب فعله عندما يفشل الذكاء الاصطناعي في تحقيق الهدف — سواء كان ذلك من خلال موجه بديل، أو مراجع بشري، أو خطوة إعادة إنشاء

قم بتخزين المطالبات في المكان الذي يتم فيه العمل: تؤدي مكتبة المطالبات الموجودة في تطبيق منفصل إلى تؤدي مكتبة المطالبات الموجودة في تطبيق منفصل إلى انتشار الأدوات ، مما يؤدي إلى تكرار الجهود وعدم وجود رؤية واضحة لأثر الذكاء الاصطناعي في مؤسستك. فأنت تجد المطالبة في أداة ما، وتشغلها في أداة أخرى، ثم تلصق الناتج في أداة ثالثة. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، حافظ على ارتباط المطالبات بعملك.

💡 نصيحة للمحترفين: تخلص من الحاجة إلى التبديل بين نافذة الدردشة ولوحة المشروع — قم بتخزين المطالبات داخل ClickUp Docs، واربطها بمهام ClickUp، وقم بتشغيلها باستخدام ClickUp Brain، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

توقف عن إصدار الأوامر. ابدأ في إنشاء سير العمل.

تعد قوالب المطالبات نقطة انطلاق رائعة، لكنها لا تزال تعتمد على العمل اليدوي. ويحدث التغيير الحقيقي عندما تتضمن مطالباتك سياقًا مدمجًا، وتُشغَّل بناءً على محفزات بدلاً من الذاكرة، وتتسلسل معًا دون الحاجة إلى مراقبة كل خطوة.

وهنا تكمن ميزة مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp.

يقوم ClickUp Brain بسحب سياق عملك تلقائيًا، بحيث تكون المطالبات أكثر ذكاءً منذ المخرجات الأولى. يتيح لك Brain MAX تشغيلها من أي مكان على سطح المكتب، باستخدام لوحة المفاتيح أو الصوت. وعندما تجد مطالبة تستحق التكرار، يقوم Super Agents بتحويلها إلى زميل فريق دائم التشغيل ينفذ سير العمل بالكامل بينما تركز أنت على العمل الذي يحتاج فعليًا إلى تدخل بشري.

الفرق التي تتغلب على تحديات اعتماد الذكاء الاصطناعي ليست تلك التي تمتلك النماذج الأكثر تطوراً. بل هي تلك التي قامت بتوحيد طريقة تواصلها مع الذكاء الاصطناعي، ودمجت ذلك في نفس المكان الذي يتم فيه إنجاز العمل.

ابدأ مجانًا مع ClickUp. 🙌

الأسئلة الشائعة حول قوالب سير عمل المطالبات بالذكاء الاصطناعي

ما الفرق بين قالب موجه الذكاء الاصطناعي ومكتبة الموجهات؟

تساعدك قوالب المطالبات على كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية واحدة قابلة لإعادة الاستخدام مع عناصر نائبة يمكنك ملؤها لمهمة محددة. مكتبة المطالبات هي مجموعة من العديد من القوالب، منظمة ومصنفة بحيث يمكن للفرق العثور على القالب المناسب لأي حالة استخدام — مثل خزانة الملفات مقابل المستند الفردي بداخلها.

نعم. معظم قوالب المطالبات لا تعتمد على أداة معينة وتعمل مع ChatGPT أو Copilot أو Gemini أو Claude أو ClickUp Brain. استخدم أتمتة إدخال البيانات للتخلص من النسخ واللصق اليدوي عند الرجوع إلى بيانات العمل — يعمل ClickUp Brain داخل مساحة العمل الخاصة بك مع وصول كامل إلى مهامك ووثائقك وسياق مشروعك.

كيف يمكنني مشاركة سير عمل المطالبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر عدة أقسام؟

قم ببناء عملية نقل معرفي قابلة للتطوير عن طريق تخزين القوالب في موقع مشترك ومركزي يمكن لكل قسم الوصول إليه — مثل ClickUp Doc أو قالب مكتبة المطالبات في Microsoft Lists. قم بتمييز كل قالب حسب القسم وحالة الاستخدام حتى يتمكن الأشخاص من تصفية النتائج للحصول على ما هو ذو صلة.

هل تختلف أداء قوالب المطالبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي باختلاف نموذج الذكاء الاصطناعي؟

تعد تقنيات المطالبة الفعالة بالذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من اختيار النموذج بالنسبة لمعظم المهام التجارية، ولكن بعض النماذج تتعامل مع تنسيقات مخرجات معينة مثل الجداول أو الكود أو السرد الطويل بشكل أفضل من غيرها. اختبر قوالبك عبر النماذج المختلفة وقم بتوثيق النتائج في القالب نفسه.