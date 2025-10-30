ChatGPT مقابل وضع Google AI: أيهما أفضل للإنتاجية والبحث؟

في بعض الأيام، تشعر وكأن عقلك يجري ماراثونًا. تقفز من صياغة تقرير إلى البحث عن الحقائق، كل ذلك بينما تحاول ألا تغفل عن العمل الحقيقي.

هنا يمكن أن يمنحك الذكاء الاصطناعي فرصة للتنفس. ولكن هل تلجأ إلى ChatGPT، الرفيق الذكي الاصطناعي التوليدي الذي يتذكر السياق ويساعد في تشكيل أفكارك، أم إلى Google AI Mode، المساعد في البحث عن المعلومات الذي يقدم إجابات لحظية؟

في هذا المنشور على المدونة، سنقارن بين ChatGPT ووضع Google AI لنرى كيف يتناسبان مع سير عملك، وتأثيرهما على الإنتاجية والبحث، وكيف يجمع ClickUp بين قوة كليهما، وأكثر من ذلك، تحت سقف واحد. 💪

نظرة عامة على ChatGPT ووضع Google AI

فيما يلي جدول يقارن بين محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

القدرة ChatGPT وضع Google AI (Gemini في Workspace) الوظيفة الأساسية الذكاء الاصطناعي التخاطبي للكتابة والعصف الذهني والبرمجة والأسئلة والأجوبة مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات Google إدارة المهام لا يوجد مدير مهام مدمج، ولكن يمكن إنشاء قوائم مهام/قوائم مراجعة يمكنه إنشاء عناصر إجراءات تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني/المستندات، ولكنه لا يحتوي على مدير مهام كامل. الجدولة يقترح جداول زمنية ولكنه لا يتصل مباشرة بالتقويمات يتكامل مع تقويم Google لاقتراح أوقات الاجتماعات وتعيين التذكيرات وجدولة الأحداث تلقائيًا التعاون محادثات ووثائق قابلة للمشاركة، ولكن بدون ميزات التحرير المشترك في الوقت الفعلي أو ميزات العمل الجماعي الأصلية تعاون عميق داخل مساحة العمل؛ تحرير في الوقت الفعلي، ردود مقترحة، ملاحظات الفريق التكاملات المكونات الإضافية وواجهات برمجة التطبيقات للأدوات الخارجية؛ تتطلب الإعداد متصل أصلاً بـ Gmail و Calendar و Drive و Meet و Docs؛ تكاملات خارجية محدودة قدرات الذكاء الاصطناعي قوي في التوليد الإبداعي (المحتوى، الكود، العصف الذهني) مع نماذج AI متعددة المساعدة السياقية داخل Google Workspace (التلخيص، الصياغة، ملاحظات الاجتماعات، الردود الذكية) الأسعار* الإصدار المجاني، الإصدار المدفوع يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نسخة مجانية، النسخة المدفوعة تبدأ من 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT هو ذكاء اصطناعي متقدم للمحادثة طورته OpenAI، وتم تدريبه على فهم وإنشاء نصوص تشبه النصوص البشرية باستخدام التعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

عبر ChatGPT

يمكنه الرد على الأسئلة، والمساعدة في صياغة المحتوى، وطرح الأفكار، وتبسيط الموضوعات المعقدة، وحتى كتابة الأكواد البرمجية أو الترجمة بين اللغات، مما يجعله مساعدًا متعدد الاستخدامات للإنتاجية والإبداع.

مدعوم بنماذج مثل GPT-4o و GPT-5، يتكيف مع السياق والنبرة لتقديم ردود تبدو طبيعية وذكية بشكل مدهش.

ميزات ChatGPT

دعنا نستكشف ثلاثًا من أكثر ميزاته تميزًا وبروزًا.

الميزة رقم 1: الإدخال والإخراج متعدد الوسائط

حلل الملفات وفسر العناصر المرئية باستخدام ChatGPT

يتيح ChatGPT للمستخدمين الكتابة وتحميل الصور والملفات مثل PDF و CSV أو التحدث مباشرة مع الواجهة. وهو يفسر المخططات البيانية ويستخرج المعلومات من المستندات ويحلل جداول البيانات ويُنشئ أو يشرح المحتوى المرئي.

تثبت هذه القدرة متعددة الوسائط فائدتها بشكل خاص في تطبيقات مثل تقديم تقارير شاملة، وتبسيط العروض التقديمية التي تحتوي على الكثير من البيانات، والمساعدة في جلسات تحليل البيانات الديناميكية.

الميزة رقم 2: الذاكرة و GPTs المخصصة والأصوات المخصصة

استخدم ذاكرة ChatGPT في محادثاتك

يتكيف ChatGPT مع أسلوب عملك. يمكن لذاكرته تتبع تفضيلاتك وتذكر الأسماء والاحتفاظ بتفاصيل المشاريع الجارية حتى تتناسب الردود مع سياقك.

يمكنك أيضًا إعداد GPTs مخصصة تعمل كمساعدات مركزة لمهام محددة، مثل إرشادات الكتابة أو دعم الترميز. إذا كنت تستخدم التطبيق المحمول، فإن الإدخال والإخراج الصوتي يجعل المحادثات تبدو أكثر طبيعية ويمنحك طريقة للتفاعل بدون استخدام اليدين.

الميزة رقم 3: تصفح الويب والتفكير المنطقي وتكامل الأدوات

حدد أوضاع بحث مختلفة لتحسين الإجابات داخل ChatGPT

استخدم ChatGPT للبحث عن طريق سحب المعلومات المحدثة وطلب المصادر والمراجع. يمكنك أيضًا الاعتماد عليه في مهام مثل التفكير المنطقي والتلخيص وترجمة اللغات.

علاوة على ذلك، تتيح لك الميزات المتقدمة مثل تنفيذ الأكواد والقدرة على العمل باستخدام أدوات مختلفة التعامل مع سير عمل أكثر تعقيدًا.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة واسعة النطاق أن الباحثين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي نشروا 67٪ أكثر من الأوراق البحثية، وحصلوا على 3 أضعاف عدد الاقتباسات، وأصبحوا قادة فرق قبل حوالي 4 سنوات من زملائهم الذين لم يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي.

أسعار ChatGPT

خطة مجانية

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

ما هو وضع Google AI؟

Google AI Mode هو محرك بحث ذكي مدمج في Google، مصمم للتعامل مع الاستفسارات المتعددة الطبقات والغنية بالسياق بسهولة محادثة.

عبر Google

مدعومًا بالإصدارات المتقدمة من Gemini، يقوم بتحليل الأسئلة المعقدة، ويستقي المعلومات من مصادر متعددة، ويقدم إجابات مركبة ودقيقة مباشرة في واجهة البحث، دون الحاجة إلى النقر على الصفحات.

متوفر عبر Search Labs في مناطق مختلفة، وهو يدعم إدخال الصوت والصور والنصوص لجعل البحث أكثر سلاسة وذكاء واستجابة.

ميزات وضع Google AI

فيما يلي أفضل ميزاته.

الميزة رقم 1: الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والتفكير التكيفي

اعرض مصادر المراجع مباشرةً مع نتائج البحث

تحدث أو اكتب أو وجه الكاميرا، وسيقوم وضع AI Mode بمعالجة كل ذلك. سواء كنت تسأل عبر النص أو الصوت أو الصورة (أو تحميل ملفات PDF)، فإنه يفهم ويجمع المعلومات عبر التنسيقات المختلفة.

باستخدام إمكانات Google Gemini المتعددة الوسائط واستراتيجية "توزيع الاستعلامات"، يقسم البرنامج المطالبات المعقدة إلى أسئلة فرعية، ويبحث عنها بالتوازي، ويوحد النتائج في ملخص.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أطر زمنية محددة للحفاظ على صلة الإجابات بالموضوع. اسأل عما تغير بين عامي 2019 و 2023 أو حدد التطورات التي حدثت بعد الجائحة. فهذا يمنع النموذج من خلط المعلومات القديمة والجديدة دون تمييز.

الميزة رقم 2: Canvas ومساحة العمل الدائمة

أرفق الملفات للحصول على إمكانيات بحث أكثر تحديدًا

يعمل اللوحة الجانبية "Canvas" في AI Mode كمساحة عمل حية، مما يجعلها مثالية للتخطيط والمهام متعددة المراحل أو أبحاث السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بصياغة الخطط وتحميل المستندات وصقل الأفكار من خلال أسئلة المتابعة، ثم عد لاحقًا لمواصلة العمل من حيث توقفت.

فهو يحول بحث Google بشكل فعال من بحث لمرة واحدة إلى جلسة تعاونية تتطور بمرور الوقت.

الميزة رقم 3: البحث المباشر والتكامل مع Chrome

أرسل استفسارات البحث من خلال Google Lens المدمج

هل تحتاج إلى مساعدة في تفسير ما أمامك؟ يدمج وضع الذكاء الاصطناعي Google Lens مع الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي عبر "Search Live". ما عليك سوى توجيه كاميرا هاتفك المحمول نحو كائن أو رسم بياني لتسأل عنه.

على سطح المكتب، تتيح لك خيار Chrome الجديد "اسأل Google عن هذه الصفحة" استكشاف محتوى الصفحة في شريط جانبي حساس للسياق.

أسعار وضع Google AI

خطة مجانية

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

🔍 هل تعلم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة حوالي 57٪ من مهام توليد الأفكار. يستفيد كبار الباحثين من ذلك للتركيز على فحص الاقتراحات وصقلها، مما يؤدي إلى زيادة الاكتشافات بنسبة 44٪، وزيادة براءات الاختراع بنسبة 39٪، وزيادة المنتجات الجديدة بنسبة 17٪.

💡 نصيحة احترافية: في كل مرة تسأل فيها سؤالاً، أضف جملة مثل "واشرح لماذا هذا مهم للأعمال" أو "وما هي الآثار المترتبة على ذلك في العالم الواقعي". هذا يدفع محرك البحث LLM إلى ما وراء المعرفة السطحية.

ChatGPT مقابل وضع Google AI: مقارنة الميزات

يثير ChatGPT الإعجاب بفضل إمكانية الإدخال/الإخراج متعدد الوسائط الحقيقية، وميزات الذاكرة، والوكلاء المستقلين، وأدوات الإنتاجية الغنية.

وفي الوقت نفسه، يتميز Google AI Mode و AI Overviews بالقدرة على التكيف، والتكامل السلس بين Chrome/Search، وأدوات التخطيط المتقدمة مثل Canvas، والتكامل العميق مع النظام البيئي.

دعنا نقارن بينهما وجهاً لوجه:

الميزة رقم 1: التخصيص والمرونة

يتيح كل من Google AI Mode و ChatGPT للمستخدمين تخصيص تجاربهم، ولكنهما يتعاملان مع ذلك بطريقة مختلفة.

ChatGPT

يمنحك ChatGPT مساحة أكبر لتخصيص بحثك. يمكنك إنشاء GPTs مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة، وضبط النماذج باستخدام بياناتك الخاصة، والدمج مع أدوات خارجية مثل Canva وNotion وHubSpot.

بالنسبة للمطورين، يوفر ChatGPT واجهات برمجة تطبيقات وموصلات، مما يتيح أتمتة أعمق وحلول مخصصة لقطاعات معينة.

وضع Google AI

من ناحية أخرى، يركز Google AI Mode على التخصيص من خلال AI Studio، حيث يمكن للمطورين إنشاء نماذج أولية باستخدام نماذج Gemini وتصدير أعمالهم إلى التطبيقات. على الرغم من أن هذا مفيد للفرق الفنية، إلا أن المستخدمين العاديين لا يحصلون على نفس المرونة في التوصيل والتشغيل التي توفرها GPTs المخصصة من ChatGPT.

🏆 الفائز: ChatGPT، لتمكين الأفراد والشركات من التخصيص.

الميزة رقم 2: أدوات وكالة وأتمتة

الأتمتة هي المجال الذي يختلف فيه الاثنان بشكل واضح.

ChatGPT

أطلقت ChatGPT وكلاء يمكنهم أداء مهام معقدة بشكل مستقل، مثل البحث وكتابة الأكواد وإنشاء العروض التقديمية أو التنقل بين واجهات المستخدم على الويب.

تتجاوز ميزات مثل ChatGPT Agent وأداة Deep Research مجرد الإجابة على الأسئلة لتنفيذ المهام، مما يوفر الوقت للفرق التي تحتاج إلى مساعدة استباقية.

وضع Google AI

يميل Google AI Mode إلى دعم البحث والتنظيم بدلاً من الأتمتة.

Canvas يساعدك على إنشاء خطط دراسية منظمة، وتنظيم الملاحظات، أو تلخيص ملفات PDF. إنه مساعد قوي في التخطيط، ولكنه لا يضاهي قدرة ChatGPT على العمل وأتمتة سير العمل بشكل مستقل.

🏆 الفائز: ChatGPT، بفضل قدراته التلقائية المخصصة التي لا تتطلب أي تدخل يدوي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم حلقات المطالبات: اسأل، وحسّن، واعترض، واستخلص. بحلول الدورة الرابعة أو الخامسة، ستحصل على ردود تبدو أقرب إلى التوليف على مستوى الخبراء من النتائج السطحية.

الميزة رقم 3: الخصوصية والتحكم في الذاكرة

تعمل المنصات على تحسين التخصيص مع معالجة مخاوف البيانات، ولكن بفلسفات مختلفة.

ChatGPT

يتيح لك ChatGPT تمكين أو تعطيل الذاكرة وإضافة تعليمات مخصصة والتحكم في كيفية تخزين بياناتك. على الرغم من أنه يوفر الشفافية، إلا أن ميزات الذاكرة الخاصة به لا تزال قيد التطوير وتتطلب أحيانًا إدارة يدوية.

وضع Google AI

يأخذ محرك البحث هذا على الإنترانت موقفًا أقوى فيما يتعلق بالخصوصية سهلة الاستخدام.

يوفر الدردشات المؤقتة التي يتم حذفها تلقائيًا بعد 72 ساعة، وذاكرة سياق شخصية اختيارية، وضوابط نشاط أكثر وضوحًا. تضمن هذه الميزات التخصيص دون مخاوف طويلة الأمد بشأن البيانات وتمنح المستخدمين إعدادات خصوصية أكثر بساطة.

🏆 الفائز: وضع Google AI، لتوفير خيارات ذاكرة أكثر سهولة وتركيزًا على الخصوصية.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدين الصوتيين (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في كلا العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات استخدام ChatGPT. من ناحية أخرى، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة، وتصنيف المشكلات، أو حتى التعامل مع مهام محددة!

💡 نصيحة احترافية: إذا استخدم النموذج مصطلحًا لا تعرفه، فقم بتحديه. اسأل عن مصدره، وما إذا كان مقبولًا على نطاق واسع، أو إذا كان هناك أي جدل حوله. ستبقى يقظًا وتتجنب بناء حجج على أساس غير صحيح.

ChatGPT مقابل وضع Google AI على Reddit

لقد قمنا بفحص الميزات ومقارنة القدرات، ولكن ما رأي المستخدمين الحقيقيين في ChatGPT مقابل Google AI Mode؟

للحصول على رؤية غير مفلترة، لجأنا إلى Reddit، حيث يشارك المستخدمون الأوائل تجاربهم العملية مع كلا الأداتين.

إليك ما قاله مستخدمو Reddit عن ChatGPT:

بالنسبة لي، ChatGPT يفوز في كل شيء. لقد جربت استخدام نماذج لغة كبيرة أخرى عدة مرات، لكن ChatGPT دائمًا ما يتفوق. لديه أكبر قاعدة مستخدمين، ونماذج لغة كبيرة تحتاج إلى ذلك لمواصلة التعلم. أشعر أن ChatGPT يوفر لك الحزمة الكاملة. كلما حاولت البحث عن شيء ما أو احتجت إلى المساعدة، يقدم لي ChatGPT أفضل إجابة، مع تفسيرات واضحة وتسلسل منطقي للأفكار. جربت Gemini 2. 5 Pro (الأفضل حتى الآن) ولكن طريقة حديثه وشرحه للأشياء غريبة.

بالنسبة لي، ChatGPT يفوز في كل شيء. لقد جربت استخدام نماذج لغة كبيرة أخرى عدة مرات، لكن ChatGPT دائمًا ما يتفوق. لديه أكبر قاعدة مستخدمين، ونماذج لغة كبيرة تحتاج إلى ذلك لمواصلة التعلم. أشعر أن ChatGPT يوفر لك الحزمة الكاملة. كلما حاولت البحث عن شيء ما أو احتجت إلى المساعدة، يقدم لي ChatGPT أفضل إجابة، مع تفسيرات واضحة وتسلسل منطقي للأفكار. جربت Gemini 2. 5 Pro (الأفضل في الوقت الحالي) ولكن طريقة حديثه وشرحه للأشياء غريبة.

وما لاحظه المستخدمون عن وضع الذكاء الاصطناعي من Google:

يبدو وضع الذكاء الاصطناعي الجديد أشبه بـ ChatGPT أو Gemini أكثر من SERPs التقليدي. لا توجد صفحات مصنفة حسب SEO، فقط روابط للمصادر التي استمدها LLM من... يبلغ متوسط نسبة النقر إلى الظهور في البحث التقليدي لـ Google حوالي 8-9٪، بينما تبلغ النسبة في محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 3٪-7٪. يبدو أن المستخدمين أقل ميلًا للنقر على الروابط في نتائج البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يبدو وضع الذكاء الاصطناعي الجديد أشبه بـ ChatGPT أو Gemini أكثر من SERPs التقليدي. لا توجد صفحات مصنفة حسب SEO، فقط روابط للمصادر التي استمدها LLM من... يبلغ متوسط نسبة النقر إلى الظهور في البحث التقليدي لـ Google حوالي 8-9٪، بينما تبلغ النسبة في محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 3٪-7٪. يبدو أن المستخدمين أقل ميلًا للنقر على الروابط في نتائج البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يضيف بعض المتخصصين أن كلا الأداتين لا تزالان في مرحلة مبكرة من رحلة الذكاء الاصطناعي والبحث:

الذكاء الاصطناعي والبحث مجال جديد وواعد... OpenAI هو المكافئ لـ AskJeeves في الوقت الحالي. Google في طريقها إلى IBMification.

الذكاء الاصطناعي والبحث مجال جديد وواعد... OpenAI هو المكافئ لـ AskJeeves في الوقت الحالي. Google في طريقها إلى IBMification.

💡 نصيحة احترافية: جرب أن تطرح أسئلة مع وضع التناقض في الاعتبار. على سبيل المثال، بعد الحصول على تعريف، اسأل: "أين يمكن أن ينهار هذا التعريف في الممارسة العملية؟" هذا يجبر النموذج على التفكير بما يتجاوز ما هو موجود في الكتب الدراسية.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ ChatGPT مقابل وضع Google AI

يعد ChatGPT مناسبًا تمامًا لإنشاء محتوى متعدد الوسائط، بينما يعد Google AI Mode مفيدًا للتفكير التكيفي وتكامله مع Chrome.

ومع ذلك، تشترك كلتا الأداتين في قيد مهم: فهما تعملان كمساعدين مستقلين. لا تديران المشاريع بشكل مباشر، ولا تركزان المعرفة، ولا تترجمان الرؤى إلى سير عمل. وهذا يؤدي إلى توسع العمل، حيث يحتاج المستخدمون إلى الانتقال من أداة أو تطبيق أو صفحة ويب إلى أخرى، لمجرد إنجاز عملهم.

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. إنه الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً في العالم.

اطلب من ClickUp Brain تحديثات التقدم من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

مع ClickUp Brain، يمكنك الجمع بين إنشاء المحتوى والبحث المؤسسي وإدارة المعرفة والأتمتة في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين أدوات منفصلة، لديك مساعد ذكاء اصطناعي يتصل بمهامك ووثائقك ومشاريعك، بحيث يتناسب بشكل طبيعي مع سير عملك.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو ClickUp Brain على إمكانية الوصول إلى نماذج AI خارجية متميزة مثل ChatGPT و Gemini و Claude، مباشرة من مساحة العمل الخاصة بهم، بحيث تكون الاستجابات دائمًا سياقية وآمنة تمامًا.

إليك نظرة فاحصة على ما يميز برنامج البحث المؤسسي.

ميزة ClickUp رقم 1: الذكاء الاصطناعي والأتمتة

يفهم ClickUp Brain سياق مساحة عملك، مما يعني أن المحتوى الذي ينتجه يرتبط مباشرة بالمشاريع الجارية بالفعل.

اطلب من ClickUp Brain تخطيط حملات الترويج

عندما تطلب منه إنشاء موجز لإطلاق حملة، فإنه يستخرج النتائج المتوقعة من المهام، وإرشادات النبرة من ClickUp Docs، والمواعيد النهائية من خارطة الطريق. تظهر المسودة داخل مساحة العمل حيث يتعاون الفريق بالفعل، مما يحافظ على دقة المعلومات وقابليتها للتنفيذ.

لنأخذ على سبيل المثال مدير تسويق يعمل على إطلاق منتج. بدلاً من البدء من الصفر، يقوم الذكاء الاصطناعي المتصل بإنشاء بيان صحفي يعكس بالفعل ملاحظات المنتج واللغة المعتمدة من قاعدة المعرفة والمواعيد النهائية التي التزم بها الفريق. يقضي المدير وقته في صقل السرد بدلاً من تجميع المعلومات.

الحفاظ على سير العمل أثناء المشاريع المعقدة

قم بالتبديل بين ClickUp Brain و Gemini و ChatGPT في Brain MAX لإكمال المهام

يعمل ClickUp Brain MAX على توسيع هذه القدرات لتشمل رفيقًا كاملًا على سطح المكتب. فهو يوحد بيانات ClickUp والتطبيقات المتصلة ونتائج الويب في مساحة AI واحدة.

ينصب التركيز على تقديم دعم أعمق للمشاريع المعقدة، مما يجعله أكثر من مجرد أداة كتابة حسب الطلب.

يتمثل الاختلاف الرئيسي في المرونة: يمكن للمستخدمين التبديل بين ClickUp Brain و ChatGPT و Gemini و Claude وغيرها من نماذج اللغة الكبيرة المعتمدة دون مغادرة التطبيق. هذا يعني أنك لست مقيدًا بنموذج واحد من نماذج الذكاء الاصطناعي؛ بل يمكنك اختيار أفضل محرك للمهمة التي تقوم بها.

لنتخيل مدير مشروع يقوم بإعداد تقييم للمخاطر من أجل القيادة. يقوم Brain MAX بتحليل الجداول الزمنية للمهام، وتدوين التبعيات، وكشف العوائق التي تم الإبلاغ عنها في التحديثات الأخيرة. ثم يقوم بإنشاء تقرير منظم كامل مع الملفات الداعمة. يعكس هذا التقرير الحالة الحية للمشروع، وليس ملخصًا ثابتًا.

والأفضل من ذلك؟ يقبل Brain MAX الإدخال الصوتي من خلال ميزة Talk to Text، لذا فهو يناسب سير العمل الذي يتطلب التفاعل بدون استخدام اليدين. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن سحر Brain MAX:

الحفاظ على سير المشاريع دون تأخير

اختر من بين أكثر من 100 نموذج ClickUp Automation لتبسيط سير عملك

تقضي ClickUp Automation على الخطوات المتكررة التي غالبًا ما تبطئ عمل الفرق. تعمل الأتمتة على تشغيل الإجراءات بناءً على شروط مثل تغييرات الحالة أو تواريخ الاستحقاق أو الحقول المخصصة، مما يضمن تقدم المشاريع دون تدخل يدوي.

على سبيل المثال، عندما ينتهي قسم التطوير من إحدى الميزات وينقل المهمة إلى "جاهز لضمان الجودة"، يمكن للأتمتة تعيينها إلى مسؤول ضمان الجودة، وتحديد موعد نهائي للاختبار، وإخطار المختبر. إذا اكتشف قسم ضمان الجودة عائقًا، يمكن لنفس الأتمتة إعادة فتح المهمة ووضع علامة على المطور وتنبيه مدير المنتج. يستمر سير العمل بسلاسة، مما يقلل من احتمال فقدان عمليات التسليم أو تعطل المهام داخل برنامج إدارة المعرفة.

ميزة ClickUp رقم 2: البحث المؤسسي

اعثر على الإجابات بشكل أسرع باستخدام ClickUp Enterprise Search

يوفر ClickUp Enterprise Search وظيفة بحث موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء نظامك البيئي، بما في ذلك Drive وNotion وSlack وGmail والمستندات والمهام الداخلية.

فيما يلي بعض الميزات المحددة لبحث قاعدة المعرفة هذه:

البحث المتصل: استخرج المعلومات من ما وراء أسماء الملفات لتقديم إجابات كاملة وعناصر قابلة للتنفيذ وملخصات مفصلة

البحث العميق: استكشف المحتوى الذي يصعب العثور عليه داخل ClickUp — المهام والمستندات والمحادثات — حتى تلك التي تم إخفاؤها أو التي تعود إلى سنوات مضت.

الأسئلة والأجوبة السياقية والتلخيص: راجع السياق الكامل لتلخيص الاجتماعات واستخلاص الأفكار من المهام والتعليقات وعرضها على الفور.

البحث على الويب يوسع نطاق الاستعلامات إلى الإنترنت، بحيث تظهر الأبحاث والرؤى التنافسية في نفس العرض الذي تظهر فيه معرفتك الداخلية.

📣 صوت العميل: تشارك فيكتوريا بيريمان من Seequent: إن توثيق عمليات فريقنا وإدارة المهام في مكان واحد يساعدنا على توفير الوقت في البحث عن الأشياء. كما يوفر لنا مصدرًا واحدًا موثوقًا للمعلومات إن توثيق عمليات فريقنا وإدارة المهام في مكان واحد يساعدنا على توفير الوقت في البحث عن الأشياء. كما يوفر لنا مصدرًا واحدًا موثوقًا للمعلومات

ميزة ClickUp رقم 3: إدارة المعرفة

حوّل المستندات المتناثرة إلى إجابات فورية باستخدام ClickUp AI Knowledge Management

تتيح إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp للفرق إنشاء مواقع ويكي وبناء قواعد معرفية وربطها مباشرة بالمهام. وهذا يعني أن النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستمد من موارد معتمدة من الشركة بدلاً من معلومات غير مترابطة.

على سبيل المثال، يمكن لفريق نجاح العملاء الذي يحتفظ بدليل إرشادي في Docs ربطه بتذاكر الدعم. عندما يولد ClickUp Brain ردًا للعميل، فإنه يشير تلقائيًا إلى الدليل الإرشادي. تظل الردود متسقة مع معايير الشركة، وتؤدي تحديثات الدليل الإرشادي إلى تحسين النتائج المستقبلية.

تحافظ تكاملات ClickUp على اتصال المنصات الخارجية وتسهل إدخال المعرفة التاريخية إلى مساحة العمل.

استفد من معرفة الفريق عن طريق الاستيراد من أدوات أخرى باستخدام تكاملات ClickUp

تتيح أدوات الاستيراد الجاهزة للفرق استيراد جداول البيانات والمستندات من أدوات أخرى بأمان. يتم نقل كل شيء بنفس التنسيق، بحيث لا تضيع المعرفة القيمة أثناء عملية النقل.

لنفترض أن فريقًا ما يدير متطلبات المنتج في Google Sheets ويخزن السياسات في Confluence. باستخدام أدوات الاستيراد في ClickUp، يمكنهم نقل كليهما إلى ClickUp وإبقائهما مرتبطين بالمهام النشطة. وبهذه الطريقة، عندما تعمل ميزات الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي، فإنها تعتمد على نفس المعرفة التي كانت موجودة سابقًا في أدوات متفرقة. وبالاقتران مع تكاملات مثل Slack أو Figma، يضمن ذلك وجود كل من الأعمال الجديدة والمعرفة القديمة في مساحة واحدة متصلة.

⚙️ مكافأة: لمساعدة الفرق على البدء بسرعة، يقدم ClickUp قوالب قاعدة المعرفة التي توفر هياكل جاهزة للاستخدامات الشائعة.

تخلص من عزل البحث باستخدام ClickUp

يتميز ChatGPT بإجابات واضحة ومنظمة جيدًا، بينما يحدث Google AI Mode ثورة في البحث من خلال الملخصات، ولكنه لم يحقق التفاعل المطلوب بعد.

كلاهما مفيدان، لكنهما لا يزالان يبدوان كـ"أدوات إضافية" وليس كجزء من عملك اليومي.

ClickUp، من ناحية أخرى، هو التطبيق الشامل للعمل، حيث يجمع المهام والمستندات والأهداف والتعاون في مكان واحد.

ومع ClickUp Brain و Brain Max، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل هذا، حيث يبحث عبر أدواتك، ويجيب في السياق، ويقوم بالأتمتة دون عزل.

اشترك في ClickUp واكتشف كيف يكون العمل عندما يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا حقيقيًا من مساحة عملك.