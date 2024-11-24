تخيّل أنك انضممت إلى شركة جديدة كمهندس برمجيات، ويطلب منك قائد الفريق تصحيح قاعدة برمجيات قديمة. والمشكلة؟ أنت لا تعرف التبعيات أو حالات الاختبار أو السياقات التي تقف وراءها لأنه لا يوجد مستند مكتوب لمساعدتك. 😓

🎯 التحقق من الحقائق: وفقًا لأبحاث بانوبتو, 60% من الموظفين عن صعوبة الحصول على معلومات العمل من الزملاء. ويزداد هذا الوضع سوءًا في مجال هندسة البرمجيات، حيث يمكن أن تشكل الفجوة المعرفية تحديًا كبيرًا.

ولذلك، فإن إلزامية توثيق هندسة البرمجيات على كل المستويات هي إحدى أفضل الطرق لسد هذه الفجوات وإثراء قواعد المعرفة وتحسين التعاون.

لذا، دعونا نستعرض كيفية كتابة وثائق هندسة البرمجيات وبعض أفضل الممارسات. ✍️

فهم وثائق البرمجيات

وثائق هندسة البرمجيات هي عملية تنظيم وتخزين المعلومات التقنية للرجوع إليها والتعاون في المستقبل. من التقارير المرحلية والأوراق البحثية إلى إجراءات التشغيل الموحدة، وواجهات برمجة التطبيقات، وأدلة المستخدم، وإرشادات المستخدم، وإرشادات التعليمات البرمجية - هذه مجموعة شاملة من الوثائق الداخلية ووثائق المستخدم النهائي تضمن سهولة وصول جميع أصحاب المصلحة، من المطورين إلى العملاء، إلى المعلومات الأساسية حول البرنامج المعني.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التوثيق التقني الشامل التواصل الفعال ويجعل الفرق متناسقة أثناء عملية تطوير البرمجيات. 🤝

أهمية توثيق البرمجيات والغرض منه

مع ازدياد تعقيد حزم البرمجيات التقنية، يصبح التوثيق التقني ضرورياً لسلاسة العمل الجماعي واتخاذ القرارات الذكية. يعتبر العديد من المطورين أن توثيق البرمجيات مهم لتسهيل عملية تأهيل أعضاء الفريق الجدد، مما يضمن قدرتهم على الوصول إلى معلومات المشروع بشكل مستقل والتعرف على سرعة العمل بشكل أسرع.

📌على سبيل المثال، تخيل شركة برمجيات متوسطة الحجم تعاني في عملية تأهيل الموظفين الجدد بسبب محدودية التوثيق. من خلال إنشاء قاعدة معرفية شاملة، يمكن للشركة أن تقلل من وقت التأهيل، مما يسمح للمطورين الجدد بالوصول إلى معلومات المشروع الأساسية بشكل مستقل وزيادة سرعة العمل بشكل أسرع.

هذا هو السبب في أن فرق العمل تجد وثائق البرامج مهمة لتبسيط التواصل والتعاون. فهي تضمن كفاءة سير العمل وتعزز الإنتاجية. تساعد وثائق العمليات الواضحة فرق العمل على التنقل في المشاريع المعقدة دون ارتباك غير ضروري.

بالنسبة للمهندسين، أصبحت المساهمة في توثيق هندسة البرمجيات جزءًا أساسيًا من مسؤولياتهم. تعتمد الشركات على هذه الوثائق من أجل:

إنشاء قاعدة معرفية: تعمل كمستودع مركزي لجميع البيانات والعمليات داخل الشركة، والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة لأصحاب المصلحة. توفر قاعدة المعرفة التي تتم صيانتها جيدًا الوقت والموارد

تعمل كمستودع مركزي لجميع البيانات والعمليات داخل الشركة، والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة لأصحاب المصلحة. توفر قاعدة المعرفة التي تتم صيانتها جيدًا الوقت والموارد تحسين التعاون: يتيح المشاركة الحرة للأفكار والمناقشات، مما يعزز بيئة تعاونية تزدهر دون انغلاق أو تجزئة

يتيح المشاركة الحرة للأفكار والمناقشات، مما يعزز بيئة تعاونية تزدهر دون انغلاق أو تجزئة تأهيل أسرع: يُسرّع عملية التأهيل من خلال السماح للموظفين الجدد بالتأقلم بشكل أسرع والمساهمة بفعالية في وقت أسرع

يُسرّع عملية التأهيل من خلال السماح للموظفين الجدد بالتأقلم بشكل أسرع والمساهمة بفعالية في وقت أسرع اتخاذ قرارات مستنيرة: يوفر وثائق عملية حول دورات تطوير البرمجيات والموارد والاختناقات، بحيث يسهل اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن توسيع أو تنفيذ نظام جديد

يوفر وثائق عملية حول دورات تطوير البرمجيات والموارد والاختناقات، بحيث يسهل اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن توسيع أو تنفيذ نظام جديد معايير امتثال أفضل: يبسّط عمليات التدقيق ويضمن الامتثال لمختلف المعايير واللوائح التنظيمية في المجال من خلال الحفاظ على التوثيق التقني بدقة

بالطبع، يعد إنشاء هذه الوثائق والحفاظ عليها أحد أهم الاعتبارات في أي شركة برمجيات. والأدوات، مثل ClickUp يمكن أن يساعدك في ذلك. إذا كنت ترغب في كتابة الوثائق بكفاءة، فإن الاستفادة من الأدوات المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الجودة والسرعة. 🛠️

تقدم منصة ClickUp، وهي منصة إنتاجية، ميزات رائعة لتوثيق هندسة البرمجيات ومخزن هائل من القوالب لجعل توثيق هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع أمراً سهلاً للغاية.

أنواع وأمثلة على توثيق البرمجيات

كما تعلم على الأرجح، تأتي الوثائق التقنية بأشكال عديدة. يمكنك تصنيف أنواع وثائق هندسة البرمجيات حسب مستويات الوصول والمعرفة التقنية للقراء المستهدفين والأهداف.

فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الوثائق الفنية يجب على مهندسي البرمجيات إنشاؤها ومراقبتها:

1. وثائق تطوير البرمجيات

يُتوقع من مهندسي البرمجيات توثيق جميع التفاصيل الفنية للمشروع. ويستخدم مديرو المشاريع هذه البيانات لتعديل وإنشاء خطوط الأنابيب، مما يسمح لجميع الفرق بأن تكون على نفس الصفحة. بينما يختار معظم المهندسين أن يكونوا مفصّلين قدر الإمكان، قد يختار البعض منهجيات مختلفة لتطوير البرمجيات، مثل التوثيق الرشيق فلسفة إنشاء ملفات موجزة.

تتضمن هذه الفئة وثائق الهندسة المعمارية وحالات الاختبار وخطط الاختبار وملاحظات الاجتماعات والوثائق الإرشادية وخطط الاستجابة للحوادث.

2. وثائق التعليمات البرمجية المصدرية

تعد وثائق التعليمات البرمجية المصدرية أحد أشهر أنواع وثائق البرمجيات التي تلبي احتياجات زملاء العمل ومطوري البرمجيات الجدد الذين قد يتولون المشروع. وثائق التعليمات البرمجية المصدرية تشرح الغرض من الرموز وعلاقاتها وسلوكياتها المثالية وأنماط التصميم التي قد توجد داخل وحدات التعليمات البرمجية.

يمكنك توسيع شرح التعليمات البرمجية المصدرية بإرشادات إرشادية لوصف كيفية عمل مراجعات التعليمات البرمجية.

3. توثيق المعايير والمتطلبات

إن تطبيق معايير تطوير متسقة هي الطريقة التي تحافظ بها على الالتزام بالمواعيد النهائية وتمنع فقدان الإنتاجية. من خلال المواصفات الوظيفية مثل المعايير ووثائق المتطلبات، يمكن لمهندسي البرمجيات وضع خطط مسبقة للحفاظ على تكامل النظام طوال فترة المشروع. إن مستندات المتطلبات الفنية يجب أن تشرح نطاق المشروع وتبعياته في وقت مبكر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع سباقات السرعة المنعزلة.

نظرًا لأن هذه المستندات تعمل كمخطط لعملية تطوير البرمجيات بأكملها، يمكنك تجربة قوالب المواصفات الوظيفية لتوفير الوقت في التنسيق.

على سبيل المثال، فإن قالب متطلبات نظام ClickUp يساعدك على تدوين جميع متطلبات النظام لكي يسير المشروع بسلاسة. وهو صغير الحجم وسهل الاستخدام ويساعد الفرق على البقاء متزامناً.

قالب متطلبات نظام ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

إضافة صفحة ابدأ هنا لإطلاع القراء على آخر المستجدات

تحرير العناصر والحالات والملاحظات المتعلقة بالمشروع لمنع زحف النطاق

إضافة جداول لتضمين المتطلبات الجديدة وإرفاق الملفات

إنشاء موجز للمتطلبات في الأعلى لربط كل شيء بدورة حياة تطوير البرمجيات

4. وثائق واجهة برمجة التطبيقات

على عكس الأنواع السابقة من وثائق البرمجيات المخصصة لفريق تطوير البرمجيات، فإن هذا النوع مخصص للأطراف الخارجية مثل البائعين والعملاء. وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) معلومات حول كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات مع أنظمتهم. تعد الأدلة المرجعية لواجهة برمجة التطبيقات التي تسرد أساليب واجهة برمجة التطبيقات، والمعلمات ونماذج الطلبات وأدلة المصادقة جزءًا من ذلك.

5. وثائق الإصدار

أخيرًا، تتتبع وثائق الإصدار الميزات وإصلاحات الأخطاء بمرور الوقت. عندما يقوم مهندسو البرمجيات كتابة ملاحظات الإصدار التفصيلية فهي تساعد العملاء على فهم التغييرات مع مرور الوقت وتساعدهم على إعداد إصدارات جديدة.

كيفية كتابة وثائق هندسة البرمجيات الفعالة ## كيفية كتابة وثائق هندسة البرمجيات الفعالة

قد يبدو توثيق العمليات التقنية أمرًا شاقًا، لكن تقسيمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها يجعل من السهل كتابة وثائق شاملة وسهلة المتابعة. ويساعد التوثيق الفعال للعمليات على إبقاء الجميع على المسار الصحيح ومواءمته مع أهداف المشروع، مما يضمن أن عملية توثيق البرمجيات تدعم النجاح على المدى الطويل.

1. البحث والتخطيط

قبل الصياغة، قم بإجراء بعض الأبحاث الأولية. هذه هي فرصتك لجمع المعلومات ذات الصلة ووضع الخطوط العريضة لوثائق هندسة البرمجيات.

ابدأ بالتحقق من الموارد الموجودة المتعلقة بمشروعك - راجع المستندات السابقة، وحلل البيانات المتاحة، وخطط لكيفية المضي قدمًا. إليك قائمة مرجعية لمساعدتك:

الإنجازات والمواعيد النهائية: اعرف أنواع الوثائق البرمجية التي تستهدفها وموعد تقديمها، وقدّر جدولاً زمنياً واقعياً للكتابة

اعرف أنواع الوثائق البرمجية التي تستهدفها وموعد تقديمها، وقدّر جدولاً زمنياً واقعياً للكتابة المواد: قم بتدوين الموارد التي لديك بالفعل. ستساعدك هذه الخطوة على تحديد المواد المرجعية وتسليط الضوء على المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من المعلومات

قم بتدوين الموارد التي لديك بالفعل. ستساعدك هذه الخطوة على تحديد المواد المرجعية وتسليط الضوء على المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من المعلومات الأهداف: حدد أهدافك. ما الذي تريد تحقيقه من هذه الوثيقة؟ من هو قارئك؟ كيف ستساعدهم هذه الوثائق؟ احرص على توضيح هذه الأسئلة لجعل المحتوى مفيدًا للمستخدمين النهائيين

حدد أهدافك. ما الذي تريد تحقيقه من هذه الوثيقة؟ من هو قارئك؟ كيف ستساعدهم هذه الوثائق؟ احرص على توضيح هذه الأسئلة لجعل المحتوى مفيدًا للمستخدمين النهائيين الأدوات: حدد أي أدوات توثيق برمجية قد تحتاجها. يمكن أن تكون هذه بعض الموارد المفيدة التي وجدتها على الإنترنت، أو نموذجًا تريد اتباعه، أو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي ترغب في استخدامها. قم بإعداد قائمة بها حتى تتمكن من الوصول إليها بسرعة لاحقًا

2. حدد البنية

الخطوة التالية هي إنشاء هيكل المستند وتخطيطه. قم بتكييف نهجك بناءً على مجال عملك والجمهور المستهدف، وراجع أي معايير تنظيمية ذات صلة قد تؤثر على الشكل الذي يجب أن تعتمده. يجب أن تكون سهولة الاستخدام هي محور تركيزك الرئيسي - تأكد من سهولة تصفح المستند التقني للمهندسين الآخرين.

فكر جيدًا في كيفية تنقل القراء عبر المحتوى والتسلسل الهرمي المنطقي للمعلومات. نظّم الأقسام لتوجيههم بسلاسة من نقطة إلى أخرى، مع الحفاظ على تماسك الأفكار.

3. اكتب المحتوى

بعد وضع الهيكل، حان الوقت لكتابة المحتوى. ولسهولة الاستخدام، اختر محرر مستندات يستند إلى السحابة بدلاً من القلم والورقة أو تطبيقات تدوين الملاحظات البسيطة. ClickUp Docs يمكن أن يكون حلاً رائعاً هنا. قد تعرف ClickUp كمنصة لإدارة المشاريع الهندسية، ولكنها أيضًا أداة قوية لإنشاء وثائق البرمجيات وتحرير المستندات والحفاظ على قاعدة معرفية.

إنشاء المستندات والتعاون فيها وتتبعها كلها في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

سواء كان ذلك خارطة طريق للمنتج، أو ويكي، أو تقرير بحثي، أو وصفاً تقنياً، إليك نظرة موجزة على كيفية الاستفادة من مستندات ClickUp Docs لإنشاء وثائق من الدرجة الأولى:

تضمين الإشارات المرجعية، وربط الصفحات المتداخلة، وإضافة جداول إلى مستندك لجعله شاملاً

تخصيص تنسيق مستنداتك - استخدم خيارات تنسيق النص المنسق لإنشاء رؤوس ونقاط ومجموعات التعليمات البرمجية

اربط مستنداتك بالمهام ذات الصلة في سير عملك

البحث في الأصول وفرزها وتصفيتها على مركز المستندات والعثور بسرعة على المورد الذي تبحث عنه

حسِّن الكتابة باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت ترغب في تسريع العملية، فكر في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق . وهنا حيث انقر فوق الدماغ لإنقاذك. يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتعديل مستندك الحالي، أو إنشاء جدول محتويات، أو شرح المصطلحات التقنية المعقدة بكلمات بسيطة، أو صياغة الوثائق بناءً على مطالباتك.

تسريع إنشاء المحتوى والعثور على نقاط البيانات بسرعة باستخدام ClickUp Brain

إن أفضل ما في ClickUp Brain هو أنه ليس أداة منفصلة تضيفها إلى مهام سير عملك. فهي موجودة بالفعل داخل نظام ClickUp البيئي الخاص بك ويمكنها تصفح المستندات والمهام والوسائط والمشاريع والقوالب لتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة.

يصبح ClickUp Brain مساعدك في الكتابة - لا حاجة بعد الآن لكتابة كل كلمة بنفسك. 📝

مع ClickUp Brain، يمكنك

إنشاء الخطوط العريضة والهياكل للمستندات المعقدة

تحرير الأقسام أو توسيعها أو تلخيصها أو إعادة كتابتها بسرعة

الحصول على معلومات عن تقدم المشروع وموقع الملف والمواعيد النهائية بمجرد السؤال

التعجيل بالمهام المعقدة مثل إنشاء مجموعات الكلمات الرئيسية، وإنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية، والعثور على المغالطات والثغرات المنطقية في المستندات

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن إنشاء نمط أو تنسيق موحد لمستنداتك الهندسية؟ تصفح من خلال قوالب الوثائق الفنية واختر تلك ذات الصلة بمشروعك.

على سبيل المثال قالب مستند موجز منتج ClickUp يساعدك على تحديد أهداف المشروع وتنظيم المواصفات والملاحظات لتحقيق الاتساق.

قالب وثيقة موجز المنتج ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

ملء تفاصيل المنتج وفقًا لقائمة المراجعة المعدة مسبقًا

التبديل بين أربع طرق عرض للصفحات صفحتين، وخطة الإصدار، والمواصفات الوظيفية، والملاحق لإبقاء الأمور موجزة

إضافة صفحات جديدة واستخدام أدوات تنسيق غنية لجعلها خاصة بك

4. مراجعة المستند

بمجرد الانتهاء من المسودة الخاصة بك، شارك الوثائق مع زملائك المهندسين لجمع الملاحظات وتحديد مجالات التحسين. إذا أمكن، اطلب من خبير في الموضوع (SME) مراجعتها للتأكد من أن التفاصيل الفنية في محلها.

إذا كنت تستخدم مستندات ClickUp Docs، يمكنك التعاون مع أعضاء فريقك أو مع الخبراء في نفس المستند في الوقت الفعلي. يمكن للمتعاونين مشاركة مدخلاتهم من خلال التعليقات على المستند أو الإشارة إليك مباشرةً للفت انتباهك إلى شيء محدد.

6. الصيانة والتحديث

أخيرًا، تذكر أن مستندك الهندسي يجب أن يكون غالبًا مستندًا حيًا. ومع تطور التكنولوجيا والعمليات، يجب عليك تحديث الوثائق بشكل استباقي لتعكس تلك التغييرات.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تحتفظ بدليل تقني لأحد التطبيقات، وهناك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بأتمتة إعداد التقارير. والآن، يجب عليك إضافة قسم حول كيفية استخدام هذه الميزة، بما في ذلك الإرشادات خطوة بخطوة ولقطات الشاشة ونصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ضع تقييمات منتظمة (على سبيل المثال، كل ثلاثة أشهر أو كل سنتين) لتحديث الوثائق من حين لآخر.

تأمين وثائق البرامج الخاصة بك

عندما تبذل الكثير من الجهد في إنشاء الوثائق، فإن حماية تلك البيانات من التهديدات أمر ضروري. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها بث الأمان أثناء إنشاء وثائق البرمجيات:

1. التحكم في الوصول

قم بتنفيذ التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للسماح للمستخدمين المصرح لهم فقط بالوصول إلى البيانات. يمكنك تعديل من يمكنه عرض البيانات أو تعديلها بناءً على الدور والخبرة. على سبيل المثال، يمكن لمطوري البرمجيات الوصول إلى تحليل التعليمات البرمجية المصدرية، ولكن يمكن لقسم المبيعات فقط التحقق من ملاحظات الإصدار وتعليمات النشر. بالنسبة للمستندات الحساسة، ضع في اعتبارك استخدام المصادقة متعددة العوامل.

2. التحكم في الإصدار

إحدى أفضل الطرق لتتبع التغييرات هي استخدام أنظمة التحكم في الإصدار. تمنع هذه الأنظمة الحذف أو التعديل العرضي للبيانات وتتيح لك تسجيل الأنشطة. وبفضل ميزات سجل الصفحات وعرض النشاط، من السهل جداً التدقيق وتسجيل الوصول في ClickUp Docs.

3. أداة تعاون آمنة

عندما تستخدم أداة تعاون آمنة أداة توثيق البرامج فإنك تقلل من سطح الهجوم واحتمالية تسرب البيانات. صُممت منصات مثل ClickUp لمساعدتك على العمل بذكاء أكبر مع حماية البيانات الخاصة من الجهات الفاعلة في مجال التهديدات. يجب عليك أيضًا مراجعة دورية لمن لديه حق الوصول إلى قواعد البيانات وتحديث ضوابط الوصول.

4. تدريب الموظفين

الموظفون هم خط الدفاع الأخير للشركة، ويمكنهم من خلال التدريب المناسب أن يكونوا بمثابة خنادق ضد مجرمي الإنترنت. يجب تدريب أعضاء الفريق على أفضل الممارسات الأمنية لتأمين الوثائق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويشمل ذلك:

استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وعدم مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مع أي شخص

استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة وبرامج مكافحة الفيروسات لإخفاء هوية حركة المرور

الكشف المبكر عن التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية الأخرى

البقاء على اطلاع دائم بالأساليب الجديدة للجرائم الإلكترونية لتجنب الوقوع على حين غرة

5. خطط النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

عند العمل مع البيانات الحساسة أو بناء قاعدة معرفية للشركة، لا يكفي مجرد إنشاء المستندات وتخزينها، بل عليك الاستعداد للأسوأ. يمكنك الحفاظ على سلامة البيانات وتوافر المستندات من خلال النسخ الاحتياطي للمستندات وتخزينها بشكل آمن وتنفيذ خطة التعافي من الكوارث بشكل منتظم.

أفضل الممارسات والنصائح لتنفيذ الوثائق بنجاح

أنت تعرف كيفية إنشاء مستندات برمجية مفيدة والحفاظ عليها آمنة. ولكن هذا لا يكفي. انظر إلى نصائح وحيل الكتابة التقنية لتحسين المستندات وجعلها أكثر سهولة لفريق تطوير البرمجيات.

1. استخدم تنسيقاً متناسقاً

حافظ على تنسيق موحد في جميع وثائقك لضمان توحيد المظهر والهيكل. هذه إحدى طرق تعزيز هوية الشركة.

يجب عليك اختيار نوع وحجم خط متناسق للعناوين والنص الأساسي. حدد الأقسام بوضوح مثل المقدمة والمنهجية والنتائج والاستنتاجات. عندما يتعلق الأمر بالعناوين الفرعية، استخدم الأرقام أو الحروف الهجائية بشكل متسق لجعل التنقل سلسًا للقراء.

📌مثال: تخيل فريق مشروع يعمل مع مجموعتين من الوثائق التي تتبع أنماط تنسيق مختلفة. تستخدم إحداهما رؤوسًا عريضة وأقسامًا مرقمة، بينما تستخدم الأخرى الخطوط المائلة والنقاط النقطية. قد يؤدي هذا التضارب إلى إرباك أعضاء الفريق وإبطاء قدرتهم على العثور على المعلومات. توحيد التنسيق يسهل على الجميع اتباعه وفهمه.

2. استخدام الوسائل البصرية

تجعل الوسائل البصرية مستندك الهندسي سهل التصفح. إلى جانب النص، قم بدمج الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية حيثما أمكن. تعمل هذه الأدوات على تبسيط الأفكار المعقدة وتوضيح العلاقات واتجاهات البيانات بشكل فعال.

قم دائمًا بتسمية العناصر المرئية الخاصة بك وقم بتضمينها عند الضرورة لتوفير السياق. يمكنك أيضًا تنظيم البيانات في جداول لعرض المقارنات بإيجاز.

📌📌مثال: فكر في فريق يقوم بتوثيق بنية نظام جديد. بدون مخطط انسيابي، سيتعين على المطورين قراءة فقرات من النص لفهم سير العمل. من خلال إضافة مخطط انسيابي واضح، يمكن لأعضاء الفريق فهم تخطيط النظام بأكمله في لمحة، مما يقلل من وقت المراجعة بشكل كبير.

3. تبسيط اللغة

يجب أن تكون الوثائق في متناول جميع أعضاء الفريق، من المبتدئين إلى الخبراء.

أثناء إنشاء وثائق البرمجيات، ركز دائمًا على مساعدة القراء على استيعاب المعلومات بأقل قدر من الاحتكاك. تجنب المصطلحات ما لم تكن ضرورية، وحدد أي مصطلحات تقنية تقوم بتضمينها. اجعل لغتك بسيطة وجُملك قصيرة لتعزيز سهولة القراءة. استخدم صوتًا نشطًا لجعل كتابتك أكثر جاذبية.

📌📌مثال: تخيل مهندسًا كبيرًا يكتب مستندًا تقنيًا مليئًا بالمصطلحات الصناعية أو حتى الشخصية والمختزلة. يجد الموظفون الجدد صعوبة في متابعتها، مما يؤدي إلى تكرار الأسئلة والارتباك. إن تبسيط اللغة يجعل المستند أكثر وضوحًا للجميع، مما يقلل من الحاجة إلى التوضيح ويسرّع عملية التأهيل.

4. إنشاء عملية مراجعة

مع المستندات التقنية، لا يمكنك تحمل الأخطاء أو مشاكل الجودة، لذا فإن عملية المراجعة الشاملة ضرورية.

قم بإشراك الزملاء في مراجعات الأقران لجمع ملاحظات قيّمة حول محتوى وثائقك الهندسية وتصحيح الأخطاء/المناطق التي تعاني من مشاكل، إن وجدت. استخدم قائمة مراجعة للتأكد من وجود جميع البيانات الهامة والمرئيات والتنسيق المتسق قبل وضع اللمسات الأخيرة على المستند.

📌مثال: تخيل أن فريق تطوير البرمجيات أطلق ذات مرة ميزة جديدة بدليل تقني غير مكتمل. كان يمكن لمراجعة الأقران أن تكتشف الأقسام المفقودة والتناقضات، مما يمنع حدوث ارتباك أثناء الطرح. يضمن تنفيذ عملية المراجعة تحديد هذه الثغرات وإصلاحها قبل الانتهاء من الوثيقة.

5. إنشاء مستودع مركزي

أنت بحاجة إلى مستودع مركزي لمستنداتك حتى يتمكن أعضاء الفريق من الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

📌مثال: تخيل فريقًا هندسيًا لديه وثائق مبعثرة عبر منصات مختلفة. عندما يحتاج المطورون إلى مستند معين، فإنهم يضيعون الوقت في البحث في مصادر متعددة. يمكن للفريق الوصول بسرعة إلى الموارد التي يحتاجونها من خلال إنشاء مستودع مركزي، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التأخير.

يمكن أن تكون ClickUp Docs مفيدة هنا. يمكنك إنشاء ويكي داخل مستند بمثابة القاعدة المعرفية لفريقك. يمكنك تخزين جميع المعلومات ذات الصلة في موقع موحّد، بدءاً من الوثائق الحالية وحتى الإرشادات الخاصة بإنشاء وثائق جديدة.

يجب عليك أيضًا تنفيذ ضوابط الوصول لحماية المعلومات الحساسة، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم تحرير المستندات. إذا كنت تستخدم ClickUp، يمكنك الحفاظ على خصوصية مواقع الويكي الخاصة بك أو تعيين أذونات دقيقة، حسب تفضيلاتك.

قم ببناء وثائق هندسة البرمجيات الخاصة بك باستخدام ClickUp

تدرك المؤسسات اليوم الحاجة إلى مستندات مفصلة يمكن الرجوع إليها ويسهل الوصول إليها وتحسن الإنتاجية في مكان العمل وتبسط عملية اتخاذ القرار. 📄✨

ومع ذلك، كمهندس برمجيات، من الصعب العمل على الأكواد وتوثيق كل خطوة في نفس الوقت. تم وضع تصور ClickUp كمنصة عمل شاملة لدعم العمل بكثافة عالية. يمكنك إنشاء المستندات، ومراجعتها من قبل الأقران، ومراقبة التعديلات والأنشطة - كل ذلك دون مغادرة النظام البيئي. أصبح إنشاء وثائق البرمجيات أسهل بكثير مع ClickUp Brain داخل مساحة العمل الخاصة بك، وجاهزاً لتقديم الإجابات ذات الصلة.

هل أنت مستعد لإنشاء وثائق برمجية وقاعدة معرفية لشركتك؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🚀