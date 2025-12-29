تقديم Super Agents™: أول وكلاء الذكاء الاصطناعي الشبيهين بالبشر في العالم

Super Agents هي زملاء فريق من الذكاء الاصطناعي يشبهون البشر ويعيشون داخل ClickUp.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة، فإنهم يرون ويفهمون بالضبط كيفية ارتباط عملك عبر المهام والمستندات والدردشة والاجتماعات والجداول الزمنية والأدوات المتصلة. تمامًا كما تفعل أنت وفريقك.

بفضل السياق الكامل، يمكن لـ Super Agents تشغيل سير العمل على مدار الساعة، والتعاون مع زملاء الفريق، والعمل ضمن نطاق معرفة شركتك وأذوناتها وإرشاداتها.

توضح هذه المشاركة كيفية عملهم، وأهمية البنية الأساسية، وما الذي يميزهم بشكل جوهري عن الوكلاء الآخرين الذين قد تكون رأيتهم من قبل.

لماذا لم تحقق وكالات الذكاء الاصطناعي التقليدية النتائج المرجوة حتى الآن

تتعثر معظم مبادرات الذكاء الاصطناعي لعدة أسباب بسيطة:

لا يوجد سياق حقيقي : لا تعرف روبوتات الدردشة والوكلاء العامون عملك بالفعل. فهم يرون موجهًا، وليس مشاريعك أو عملاءك أو قراراتك.

أدوات غير متصلة : توجد مهامك ووثائقك وتذاكرك ورسائلك الإلكترونية وتحليلاتك في تطبيقات مختلفة. إن جعل الذكاء الاصطناعي يعمل عبر جميع هذه التطبيقات أمر صعب للغاية.

أتمتة هشة : يمكنك كتابة سيناريوهات لسير عمل لمرة واحدة، ولكنها تتعطل في اللحظة التي تتغير فيها العمليات أو الأدوات.

لا يوجد تعاون على مستوى البشر: لا يمكنك تكليفهم بالعمل، أو الإشارة إليهم في محادثة، أو الوثوق في أنهم "يتذكرون" ما حدث الأسبوع الماضي.

النتيجة: الكثير من التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثير مستدام ضئيل للغاية.

ما هي Super Agents؟

الوكلاء الخارقون في ClickUp هم زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي ومدمجون في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. يظهرون تمامًا مثل زملاء الفريق، لأنهم مصممون على غرار المستخدمين الحقيقيين.

يمكنك:

قم بتعيين المهام لهم : امنحهم مسؤولية الأعمال المتكررة أو المشاريع أو سير العمل بأكمله

@mention them anywhere : اسحبهم إلى المستندات أو المهام أو الدردشات لإضافة سياق أو الإجابة على الأسئلة أو المضي قدمًا في العمل

راسلهم مباشرة : اطلب المساعدة، أو فوض المهام الروتينية، أو احصل على التحديثات تمامًا كما تفعل مع زملائك في الفريق.

ضعهم في جداول زمنية ومحفزات: اجعلهم يقومون بإعداد التقارير كل صباح، أو فرز الطلبات الجديدة فور وصولها، أو مراقبة سير العمل في الخلفية.

تم تصميم وكيل مدير المشروع خصيصًا للتعامل مع سير عمل مدير المشروع من البداية إلى النهاية

بدلاً من مجرد الاستجابة للمطالبات، يشارك Super Agents في سير عملك جنبًا إلى جنب مع البشر. ويقومون بذلك بشكل مستمر وفعال وبصورة واضحة تمامًا للعمل الذي يقومون به.

القوى الأساسية الثلاثة لـ Super Agents

تقوم Super Agents على ثلاثة ركائز أساسية: السياق والذكاء الاصطناعي المحيطي والأمان.

1. السياق: ذكاء دائم

تستمد Super Agents السياق مباشرة من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة في الوقت الفعلي لتقديم مساعدة مخصصة

Super Agents هي أول وكلاء يتمتعون بذاكرة وسياق حقيقيين على مستوى البشر. وهم:

اتصل بجميع ملفاتك وتطبيقاتك وبياناتك : يتم توصيل Super Agents بمساحة العمل والأدوات المتصلة، مما يؤدي إلى إنشاء طبقة واحدة من ذكاء الشركة بدلاً من جيوب المعرفة المتفرقة.

انظر إلى العمل كما يراه البشر : المهام والمستندات والمحادثات والاجتماعات والتحديثات ليست نصوصًا عشوائية. إنها سياق منظم وحيوي يمكن لوكيل Super Agent التنقل فيه والتصرف بناءً عليه.

تخزين واستخدام أنواع مختلفة من الذاكرة ، والتي تشمل: الذاكرة الحديثة: ما حدث للتو في مهمة أو محادثة أو سير عمل التفضيلات: كيف يحب فريقك أن يتم إنجاز العمل – النبرة، التنسيق، قواعد التوجيه، والمزيد الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العرضية: القرارات الرئيسية والأنماط وتاريخ المشروع المخزن في Docs والذي يمكن لأي متعاون فحصه وتحسينه

الذاكرة الحديثة: ما حدث للتو في مهمة أو محادثة أو سير عمل

التفضيلات: كيف يحب فريقك أن يتم إنجاز العمل – النبرة، التنسيق، قواعد التوجيه، والمزيد

الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العرضية: القرارات الرئيسية والأنماط وتاريخ المشروع المخزنة في Docs والتي يمكن لأي متعاون فحصها وتحسينها

تستوعب Super Agents باستمرار التحديثات عبر مساحة العمل الخاصة بك. وهكذا تظل دقيقة وموثوقة ومفيدة حقًا بمرور الوقت.

2. الذكاء الاصطناعي المحيطي: يعمل دائمًا

يمكن تخصيص Super Agents ويمكنها تولي سير عمل محدد للغاية نيابة عنك، مع الحد الأدنى من التكوين

معظم الذكاء الاصطناعي ينتظر حتى تطرح سؤالاً. أما Super Agents فيفعل العكس: فهو يعمل في الخلفية حتى لا تضطر إلى ذلك.

هذه الذكاء الاصطناعي:

يعمل على مدار الساعة : يقوم Super Agents بتنفيذ المهام وفقًا للجداول الزمنية التي تحددها ويستمع إلى المحفزات مثل الأسئلة التي يتم طرحها أو المهام الجديدة التي يتم إنشاؤها أو النماذج التي يتم إرسالها.

يستخدم مهارات عمل حقيقية : لا يقتصر دوره على استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) فحسب. بل يمكنه صياغة المستندات وتحديث المهام وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإدارة التذاكر وتلخيص الاجتماعات وغير ذلك الكثير باستخدام نفس الأدوات التي يستخدمها فريقك اليوم.

يتصرف كزميل في الفريق : يمكنك إرسال رسالة مباشرة إليهم للحصول على مساعدة لمرة واحدة، وحتى @الإشارة إليهم في مستند لتحويل العصف الذهني إلى خطة واضحة.

يتدخل بشكل استباقي: يمكن لـ Super Agents تصعيد المشكلات، وإبراز الرؤى، وتسليط الضوء على المخاطر قبل أن تلاحظها أنت.

أي عمل عادة ما تكلف به شخصًا ما وتنتظره لعدة أيام؟ يمكنك الآن تفويضه إلى وكيل Super Agent ومشاهدته وهو يعمل في الخلفية.

3. الأمان: آمن دائمًا

حدد بالضبط أين تريد أن يكون عملاء Super Agents وكيف، من خلال إعدادات أذونات دقيقة

الوكلاء الفائقون هم مستخدمون من الدرجة الأولى في مساحة العمل الخاصة بك. وهذا ما يجعل نموذج الأمان الخاص بهم مختلفًا.

وهم يرثون نفس أذونات المستخدم التي يتمتع بها فريقك، بحيث يمكنك:

حدد بالضبط ما يمكن لكل وكيل خارق رؤيته وما لا يمكنه رؤيته

تحكم في من يُسمح له برؤية أو تشغيل أو إدارة Super Agent

حافظ على حماية بيانات العملاء والمستندات الداخلية والمشاريع الحساسة بثقة

يتم تسجيل كل إجراء يقوم به Super Agent في سجلات تدقيق في الوقت الفعلي، بحيث تعرف دائمًا ما حدث ومتى ولماذا.

وبالنسبة للقرارات الحاسمة، يبقي Super Agents الإنسان على اطلاع، حيث يطلب الموافقة قبل اتخاذ إجراءات ذات تأثير كبير، مثل مطالبتك بمراجعة مسودة بريد إلكتروني قبل إرسالها. تظل أنت متحكمًا بينما يتولى هم المهام الصعبة.

كيف يعمل Super Agents بالفعل: سير عمل خطوة بخطوة

دعونا نحلل كيف سيكون الأمر عند إدخال وكيل سوبر إلى فريقك.

1. وصف الوظيفة

اكتب احتياجات سير العمل الخاصة بك باللغة الطبيعية للبدء

مع Super Agent Studio، لن تحتاج إلى تصميم سير العمل أو أن تكون خبيرًا في المساعدة أو كتابة الأكواد.

ما عليك سوى وصف:

المهمة التي تريد أن يقوم بها الوكيل

سير العمل الذي تريد أتمتته

الأعمال الروتينية التي تريد التخلص منها

من هناك، يقوم الاستوديو بتكوين المهارات والأدوات والحواجز المناسبة. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، يمكنك الاختيار من بين القوالب المجربة ووكلاء Super Agents الموصى بهم الذين تم ضبطهم بالفعل بواسطة ClickUp.

2. ربط السياق الصحيح

قم بتعيين وكيلك الفائق إلى مواقع التوثيق ومساحة العمل المناسبة بحيث يكون لديه دائمًا السياق الصحيح

بعد ذلك، يمكنك تحسين مصادر المعرفة التي يمكن لوكلائك الوصول إليها:

القوائم أو المجلدات أو المساحات في ClickUp

المستندات والويكي التي تهم عملهم

التطبيقات المتصلة مثل البريد الإلكتروني والتقويمات أو أدوات الدعم

نظرًا لأن Super Agents يشتركون في نفس نموذج المستخدم مثل البشر، فإنهم يحصلون على وصول ضمني إلى المعرفة العامة في مساحة العمل الخاصة بك، ووصول صريح إلى أي مكان تختار مشاركته. لا يتعين عليك إدارة مئات قواعد المعرفة المنفصلة.

3. حدد متى وكيف يجب أن يتصرف

حدد معايير سير العمل، حتى يعرف وكيلك الفائق بالضبط متى يتخذ الإجراء

يمكنك وضع كل وكيل على:

الجداول الزمنية ("كل يوم عمل في الساعة 8 صباحًا، قم بتلخيص عمل الأمس وأرسل تقريرًا").

المحفزات ("عندما يتم إنشاء خطأ ذي أولوية عالية، قم بفرزه وإخطار الفريق المناسب").

سير العمل حسب الطلب ("عندما أذكرك في مهمة ما، قم بتنظيف الوصف وإضافة خطة عمل واضحة").

من هناك، يعمل الوكيل كالساعة، ويتعاون مع فريقك في المهام والمستندات والدردشة، ويصعد الأمر في أي وقت يحتاج فيه الإنسان إلى التدخل.

ما يمكن أن يفعله Super Agents في فريقك

نظرًا لأنهم مبنيون على سير عملك الحقيقي، فإن Super Agents يتكيفون مع أي فريق تقريبًا.

فيما يلي بعض الأمثلة:

للقادة التنفيذيين وقادة المشاريع

أتمتة إعداد تقارير الحالة : كل صباح، يقوم وكيلك الفائق بسحب التحديثات عبر المشاريع الرئيسية، وإبراز المخاطر، وإرسال ملخص واضح إلى أصحاب المصلحة.

تطبيق قواعد العمل : عند ورود طلب جديد، يقوم بتمييز العمل وتوجيهه وتنظيمه بناءً على عمليتك.

حافظ على سير المشاريع: يراقب المواعيد النهائية والتبعيات والعوائق، ثم يرسل إشعارات إلى المالكين قبل أن تتأخر العناصر.

لفرق التسويق والدعم

فرز الطلبات الواردة : تصنيف التذاكر أو رسائل البريد الإلكتروني للعملاء أو نماذج الطلبات وترتيبها حسب الأولوية وتوجيهها تلقائيًا.

مسودة الردود المخصصة : استخدم قاعدة المعرفة والمحادثات السابقة لاقتراح ردود يمكن لفريقك مراجعتها وإرسالها بسرعة.

حافظ على تزامن CRM ومساحات العمل: سجل التحديثات والملاحظات والمتابعات المهمة أينما تعمل فرقك فعليًا

للمنتجات والهندسة

تلخيص الملاحظات في إجراءات : تجميع الملاحظات من المهام والمستندات والمحادثات في موضوعات واضحة وقوائم مهام مؤجلة مرتبة حسب الأولوية

مراقبة الإصدارات : راقب إشارات الأخطاء وتعليقات العملاء وبيانات التبني، ثم أبرز ما يحتاج إلى اهتمام.

التعامل مع الصيانة المتكررة: من تنظيم الأعمال المتراكمة إلى تحديث ملاحظات الإصدار، يمكن للوكلاء تولي الأعمال المتكررة.

للقادة

احصل على نبض مباشر للأعمال : اسأل وكيل Super Agent عن آخر المستجدات بشأن المبادرات الرئيسية، واحصل على إجابات تستند إلى مهامك الفعلية ووثائقك ومناقشاتك.

اكتشف الأنماط التي قد تفوتك: اكتشف أنواع العمل التي تبطئ أداء الفرق، والمشاريع التي تتأخر باستمرار، والمجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف فيها العبء عن كاهل الموظفين.

في كل حالة، يكون الهدف واحدًا: يركز البشر على الحكم والإبداع والعلاقات. ويتولى Super Agents كل شيء آخر.

سياسة الفوترة العادلة للغاية

عندما نقوم بالتحسين، فإنك توفر المال.

عندما توفر فرقنا تكاليف الذكاء الاصطناعي، فإننا نمررها إليك. عندما تحدث زيادات مفاجئة في تكاليف الذكاء الاصطناعي نتيجة لنماذج جديدة أو تغييرات أخرى، فإننا ندعم التكلفة حتى لا ترى أي زيادات مفاجئة في استخدام الائتمان.

عصر جديد للبشر، مع Super Agents

مع ClickUp Super Agents، يمكنك:

اقضِ وقتًا أقل في تحديثات الحالة والتوجيه والمهام المتكررة

امنح كل عضو في الفريق زملاء عمل خاصين به من الذكاء الاصطناعي يفهمون عمله بالفعل.

أنشئ نظامًا يتقدم فيه العمل حتى عندما لا يراقب أحد اللوحة

أنت تختار ما تركز عليه. وكلاء Super Agents يتولون الباقي.

ابدأ مع أول وكيل خارق لك

لا تحتاج إلى فريق علوم بيانات أو تنفيذ يستغرق ستة أشهر أو مجموعة كبيرة من البرامج النصية للبدء.

يمكن لأي شخص إنشاء Super Agents باستخدام أداة الإنشاء المجانية التي ترشدك خلال كل خطوة لتعظيم إنتاجيتك.

هل أنت مستعد لتجربة الحياة مع زملاء عمل من الذكاء الاصطناعي؟

تعرف على المزيد حول ClickUp Super Agents وأنشئ أول وكيل لك اليوم.