كلود مقابل جيميني مقابل ChatGPT للعمل في [السنة]

تضيع معظم الفرق ساعات في مناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يجب استخدامه، لتكتشف في النهاية أن اختيارها لا يمكنه التعامل مع نصف عملها الفعلي. أو الأسوأ من ذلك، ينتهي بهم الأمر بدفع ثمن ثلاثة اشتراكات مختلفة لأن لا توجد أداة واحدة يمكنها القيام بكل شيء.

يوضح هذا الدليل متى يجب استخدام كلود أو جيميني أو ChatGPT في مهام العمل الحقيقية مثل الكتابة والبرمجة والبحث.

نعرض لك أيضًا كيفية تجنب فوضى انتشار الذكاء الاصطناعي —الانتشار غير المخطط له لأدوات ونماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي دون رقابة.

ما هي كلود وجيميني و ChatGPT؟

لقد سمعت هذه الأسماء من قبل، ولكن معرفة أي منها تستخدمه في عملك الفعلي أصعب مما يبدو. تعلق الفرق في شلل التحليل، محاولة معرفة أي مساعد ذكاء اصطناعي هو "الأفضل"، فقط لاختيار واحد بناءً على عرض توضيحي رائع ثم تجده عديم الفائدة لعملها الفعلي.

يؤدي هذا إلى إضاعة الوقت وإحباط الزملاء وزيادة عدد الاشتراكات التي لا تستخدم.

فيما يلي العناصر الثلاثة الرئيسية:

ChatGPT: صُنع بواسطة OpenAI، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعرفه معظم الناس. إنه متعدد الاستخدامات ومتعدد المواهب، ويشتهر بسرعته ونظامه البيئي الضخم من المكونات الإضافية

كلود: تم تطوير هذا النموذج بواسطة Anthropic، وهو مصمم مع التركيز على السلامة والتفكير الشبيه بالبشر. يميل كلود إلى إنتاج ردود أكثر دقة وأطول، والتي يصفها العديد من المستخدمين بأنها أكثر "تفكيرًا" — على الرغم من أن هذا يختلف حسب المهمة.

جيميني: هذا هو الذكاء الاصطناعي من Google، المصمم للسرعة والتكامل العميق مع محرك البحث الخاص به ومنتجات Google الأخرى. إنه خيارك المفضل للحصول على معلومات في الوقت الفعلي والمهام متعددة الوسائط التي تتضمن صورًا أو صوتًا.

جميعها مبنية على نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، ولكن تم تدريبها بأهداف مختلفة. هذا يعني أن نفس الموجه يمكن أن يعطيك ثلاثة نتائج مختلفة تمامًا.

في اختباراتنا، أنتجت نفس النص التسويقي مخرجات مختلفة بشكل ملحوظ: أعطى ChatGPT الأولوية للسرعة والتنوع، وركز Claude على اتساق النبرة، بينما استخدم Gemini سياقًا أكثر واقعية.

لفهم أفضل لما يدعم هذه المساعدات الذكية، شاهد هذا الفيديو الذي يشرح التكنولوجيا وراء ChatGPT وكيف تعالج نماذج اللغة الكبيرة وتولد الاستجابات:

فهم هذه السمات الأساسية يساعدك على اختيار الأداة المناسبة لكل مهمة.

التالي: كيفية أدائها في العمل الذي تقوم به بالفعل.

كلود مقابل جيميني مقابل ChatGPT: نقاط القوة والضعف

لقد سئم فريقك من المقارنات العامة التي لا تنعكس على العمل الفعلي. أنت لا تحتاج إلى نتائج قياسية؛ ما تحتاج إليه هو معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيوفر لك الوقت أم سيخلق المزيد من العمل الإضافي. اختيار النموذج الخاطئ يعني أنك ستعاني من نقاط ضعفه، مثل الذكاء الاصطناعي البطيء جدًا في الرد على الأسئلة السريعة أو الذي يختلق المعلومات بثقة.

فيما يلي تحليل صادق لمواطن قوة كل نموذج ومواطن ضعفه.

البعد كلود ChatGPT جيميني الأفضل لـ التفكير المعقد، الوثائق الطويلة، الكتابة الدقيقة تعدد الاستخدامات، البرمجة، نظام المكونات الإضافية معلومات في الوقت الفعلي، سرعة، تكامل مع Google أسلوب الكتابة طبيعي، مدروس، أقل آلية كفؤ ولكن قد يبدو نمطيًا وظيفية، وأحيانًا مقتضبة البرمجة تصحيح أخطاء قوي وشرح واضح توليد وتكرار ممتازان قادر ولكن أقل اتساقًا نافذة السياق ما يصل إلى 1 مليون رمز (API)؛ 200 ألف قياسي ما يصل إلى 1 مليون توكن (GPT-4. 1 API)؛ 128 ألفًا لـ GPT-4o/GPT-5 Pro ما يصل إلى 2 مليون رمز (Gemini 1. 5 Pro)؛ الأكبر المتاح السرعة أبطأ وأكثر تروياً سريع الأسرع نقاط الضعف استجابات أبطأ، تكاملات محدودة يمكنه التخيل بثقة وبشكل مفصل جودة غير متسقة، ومنطق أضعف

خلاصة القول:

كلود يفوز في العمق والأعمال التي تتطلب الكثير من الوثائق. تشات جي بي تي يوفر نطاقًا أوسع وأدوات للمطورين. جيميني يمنحك أفضل سرعة وإمكانية الوصول إلى المعلومات الحية.

التكلفة الخفية لارتكاب هذا الخطأ هائلة. عندما تطلب من مطور استخدام ذكاء اصطناعي سيئ في البرمجة، أو من كاتب استخدام ذكاء اصطناعي ذي نبرة آلية، فإنك لا تحصل فقط على نتائج سيئة. بل إنك تقوض ثقتهم في الذكاء الاصطناعي كأداة مفيدة، مما يجعل من الصعب اعتماد أي مبادرة للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

👀 هل تعلم: تشير الدراسات إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة يمكن أن تقلل وقت الكتابة بنسبة 65٪.

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك. جرب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

أفضل نموذج ذكاء اصطناعي للمهام العملية الشائعة

حان الوقت للانتقال من نقاط القوة العامة إلى مهام العمل اليومية المحددة وإعلان الفائز في كل منها.

الكتابة وإنشاء المحتوى

يحتاج فريق التسويق لديك إلى نصوص تبدو إنسانية وليست آلية. يحتاج فريق الاتصالات لديك إلى صياغة إعلان داخلي بنبرة مناسبة. استخدام الذكاء الاصطناعي الخاطئ هنا يعني ساعات من إعادة الكتابة، والنتيجة غالبًا ما تكون محتوى عامًا ومملًا لا يحقق الهدف المرجو.

بالنسبة لمهام مثل الكتابة وإنشاء المحتوى،كلود هو الفائز.

تشير العديد من فرق المحتوى إلى أن أسلوب كتابة كلود يبدو أكثر طبيعية وأقل تكرارًا. في اختبارات المستخدمين، يميل إلى التفوق في الحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية عبر المستندات الطويلة.

دور ChatGPT: لا يزال قوة دافعة. استخدمه للعصف الذهني وإنشاء مخططات أو بناء مسودة أولية في ثوانٍ عندما تكون السرعة أكثر أهمية من الصقل.

دور جيميني: إنه الأفضل للمحتوى الذي يحتاج إلى استعراض الأحداث الجارية، مثل ملخص أخبار أسبوعي لفريقك. ومع ذلك، قد يكون أسلوبه في الكتابة مقتضبًا ويفتقر إلى البراعة الإبداعية التي يتمتع بها النموذجان الآخران.

بالنسبة لأي كتابة ذات أهمية كبيرة، مثل عرض تقديمي للعميل أو بريد إلكتروني تنفيذي، على سبيل المثال، ابدأ بمسودة كلود واطلب من شخص ما صقلها. غالبًا ما يكون ذلك أسرع من طلب نموذج آخر لتنقيح نفسه مرارًا وتكرارًا.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للفرق التي تستخدم ClickUp ببساطة تشغيل ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، لإنشاء نصوص بالطراز والأسلوب الذي تريده.

البرمجة والتطوير

فريق الهندسة لديك عالق. فهم إما يستخدمون ذكاءً اصطناعيًا يولد الكود بسرعة ولكنه لا يستطيع شرح منطقه الخاص، أو ذكاءً اصطناعيًا رائعًا في شرح المفاهيم ولكنه بطيء في توليد النصوص النمطية. هذا التضارب يبطئ دورات التطوير ويؤدي إلى الإحباط.

الفائز هنا هو قرار منقسم: كلود للفهم وتصحيح الأخطاء، و ChatGPT لتوليد الكود بسرعة.

ميزة كلود: إنه أفضل في التفكير المنطقي المعقد وشرح سبب تعطل جزء من الكود. زوده بقاعدة كود كبيرة، وستسمح له نافذة السياق الضخمة بفهم الصورة الأكبر، مما يجعله شريكًا قويًا في تصحيح الأخطاء.

ميزة ChatGPT: صُمم من أجل السرعة والتكرار. إنه سريع للغاية ومتسق في إنشاء وظائف قياسية أو كتابة اختبارات الوحدات أو الحصول على كود نموذجي على الصفحة. كما أن النماذج الأساسية لـ ChatGPT تدعم GitHub Copilot، مما يمنح المطورين المعتادين على أداة ما منحنى تعلم أسهل مع الأداة الأخرى.

Gemini هو خيار ثالث قوي ولكنه أقل موثوقية، وهو مفيد للبحث السريع أو كتابة البرامج النصية لخدمات Google. الواقع بالنسبة لمعظم فرق الهندسة هو أن الوصول إلى كل من Claude و ChatGPT هو الإعداد المثالي.

💡 نصيحة احترافية: وكيل Codegen AI في ClickUp هو مساعد الذكاء الاصطناعي المستقل الذي يساعدك في كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية، وفتح طلبات السحب، وتحديث الوثائق الفنية، وصياغة ملاحظات الإصدار وسجلات التغيير، وغير ذلك الكثير. كل ذلك دون مغادرة ClickUp! يمكن للمطورين @الإشارة إلى وكيل Codegen في مهمة أو محادثة لطرح الأسئلة. يبحث الوكيل في كل من قاعدة الكود ووثائق ClickUp لتقديم إجابة مؤكدة. تعرف على المزيد عن Codegen في الفيديو الخاص بنا

البحث وتحليل البيانات

عندما يتعلق الأمر بالبحث وتحليل البيانات، يحتاج فريقك إلى تجميع المعلومات، لكنهم يحصلون على نتائج متضاربة. يستخدم أحدهم ذكاءً اصطناعيًا يقدم حقائق قديمة، بينما يحاول آخر تحليل تقرير جديد باستخدام أداة لا تستطيع حتى معالجة المستند بأكمله.

يؤدي هذا إلى بيانات سيئة، وإضاعة الوقت في التحقق من الحقائق، واتخاذ قرارات بناءً على معلومات خاطئة.

تعتمد الأداة المناسبة على مادتك المصدرية. Gemini يفوز في البحث عن الأحداث الجارية، بينما Claude هو البطل في تحليل المستندات الموجودة.

قوة Gemini: يمنحه تكامله المباشر مع بحث Google إمكانية الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي. عندما تحتاج إلى معرفة ما حدث هذا الأسبوع أو جمع أحدث اتجاهات الصناعة، يوفر Gemini إجابات محدثة مع عدد أقل من الهلوسات

قوة كلود: عندما يكون لديك بالفعل مادة مصدرية - مثل نصوص مقابلات العملاء أو تقرير مالي ربع سنوي - فإن نافذة السياق الضخمة لكلود تغير قواعد اللعبة. يمكنك تحميل مستند كامل بطول كتاب وطرح أسئلة مفصلة، والحصول على توليف وتحليل موثوقين.

تقع ChatGPT في الوسط، حيث توفر توازنًا جيدًا ولكنها تتطلب مزيدًا من الإشراف.

سير عمل المستخدم المتمرس: استخدم جيميني لجمع المقالات والمصادر الحالية، ثم أدخل هذه المستندات إلى كلود للحصول على ملخص عميق ومفصل.

أسئلة سريعة ومهام يومية

أحيانًا تحتاج فقط إلى إجابة سريعة. أنت لا تكتب رواية أو تقوم بتصحيح أخطاء مكوك فضائي؛ أنت تعيد كتابة جملة غير ملائمة في رسالة بريد إلكتروني أو تطلب شرحًا بسيطًا لمصطلح سمعته للتو في اجتماع.

استخدام الذكاء الاصطناعي البطيء والمتأنّي لهذه المهام يشبه استخدام مطرقة ثقيلة لكسر جوزة، فهو مبالغة ويبطئك. بالنسبة للمساعدة اليومية، فإن زمن الاستجابة المنخفض والتوافر هما الأهم.

بالنسبة لهذه الطلبات المخصصة، ChatGPT هو الفائز بفضل سرعته وتعدد استخداماته التي لا مثيل لها.

عبر ChatGPT

إن وقت الاستجابة السريع والذاكرة التخاطبية القوية تجعله المساعد المثالي لمئات اللحظات التي تظهر خلال يوم العمل والتي تتطلب مساعدة سريعة.

Gemini سريع بنفس القدر وهو خيار أفضل إذا كان سؤالك يتعلق بحدث جاري أو بشيء ما داخل نظام Google. تميل إجابات Claude إلى أن تكون أكثر تفصيلاً، مما قد يجعلها تبدو أبطأ عندما تحتاج إلى إجابة سريعة. بالنسبة للأسئلة السريعة، غالبًا ما تبدو إجابات ChatGPT الافتراضية الأكثر إيجازًا أسرع.

هل تبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تجعلك أكثر إنتاجية؟ نغطي 7 منها في هذا الفيديو:

كيفية اختيار الذكاء الاصطناعي المناسب لفريقك

من السهل تحديد التفضيلات الفردية، ولكن من الصعب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لفريق عمل. إذا سمحت لكل فرد باختيار أداته الخاصة، فسوف تواجه قريبًا كابوسًا يتمثل في انتشار الذكاء الاصطناعي. ستواجه سير عمل مجزأ، ونتائج غير متسقة، وعشرات الاشتراكات المختلفة في الذكاء الاصطناعي على بطاقة الشركة دون أي رقابة. هذا الفوضى تهدر المال وتجعل التعاون مستحيلًا.

اختيار "أفضل" ذكاء اصطناعي أقل أهمية من بناء استراتيجية يتبعها فريقك بالفعل. قبل الالتزام، تحتاج إلى إطار عمل لاتخاذ القرار.

تدقيق المهام الأكثر حجمًا: لا تقم بالتحسين من أجل الحالات الاستخدامية النادرة والرائعة. ركز على ما يقوم به فريقك كل يوم: كتابة نصوص تسويقية، تصحيح أخطاء البرمجة، أو تلخيص مكالمات المبيعات.

ضع في اعتبارك احتياجات التكامل: هل يعمل فريقك في Google Workspace؟ يتمتع Gemini بميزة الميدان المحلي. هل هم مستخدمون كثيفون لأدوات المطورين؟ من الصعب التغلب على نظام ChatGPT البيئي.

تقييم متطلبات السياق: هل تعمل بانتظام مع مستندات طويلة أو أوراق بحثية أو قواعد برمجية ضخمة؟ نافذة السياق الفائقة في Claude هي ميزة أساسية وليست ميزة إضافية.

فكر في حوكمة الذكاء الاصطناعي: من يحق له الوصول إلى أي أدوات؟ ما هي بيانات الشركة التي يمكن مشاركتها بأمان مع ذكاء اصطناعي خارجي؟ كيف ستتتبع الاستخدام والتكاليف؟

التكلفة الخفية للسماح للجميع باستخدام النماذج الثلاثة تتراكم بسرعة. تتراكم اشتراكات المستوى الاحترافي المتعددة، كما أن التبديل بين التطبيقات لأداء مهام مختلفة يقلل من الإنتاجية.

الحل المثالي ليس اختيار نموذج واحد والتعايش مع عيوبه. بل هو الحصول على قوة كل هذه النماذج دون الفوضى.

📮ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومضمونًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

كيف يجمع ClickUp Brain بين كلود وجيميني و ChatGPT

اختيار نموذج واحد من نماذج الذكاء الاصطناعي يعني التعايش مع نقاط ضعفه. أنت تريد كتابة كلود وسرعة ChatGPT وبيانات جيميني في الوقت الفعلي، ولكن الحصول على الثلاثة يعني التوفيق بين علامات تبويب متعددة، ودفع اشتراكات زائدة عن الحاجة، ونسخ ولصق السياق باستمرار من نافذة دردشة إلى أخرى. هذا التوسع في الذكاء الاصطناعي يقتل الإنتاجية بشكل كبير.

لست مضطرًا لاختيار نموذج واحد فقط. يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من مساحة عمل واحدة باستخدام ClickUp Brain. استخدم قدرات كلود على التفكير المنطقي في المهام العامة، وتعدد استخدامات ChatGPT في الأعمال الإبداعية، وسرعة Gemini في تقديم إجابات سريعة، بينما يوفر ClickUp Brain نفسه إجابات تراعي السياق باستخدام بيانات مساحة العمل الفعلية.

إليك كيف يبسط ClickUp Brain الوصول إلى النماذج المتعددة:

وصول متعدد إلى LLM: احصل على أفضل ما في العالمين دون مغادرة ClickUp. استخدم قدرات كلود القوية في التحليل العميق، وتعدد استخدامات ChatGPT في المهام الإبداعية، وسرعة جيميني في الإجابات السريعة، كل ذلك من مكان واحد.

الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق: نظرًا لأن ClickUp Brain موجود في مكان عملك، فإنه يمتلك السياق بالفعل. إنه يفهم مشاريعك ومهامك ووثائقك، لذا لن تضطر أبدًا إلى إضاعة الوقت في مطالبات مثل "للتذكير، أنا مدير مشروع أعمل على..." مرة أخرى.

البحث الموحد: توقف عن البحث عن المعلومات. اطرح سؤالاً، وسيقوم ClickUp Connected Search على الفور بمسح كل شيء - المهام والتعليقات وملفات ClickUp Docs وحتى التطبيقات المتصلة - للعثور على الإجابة.

الذكاء الاصطناعي الذي يعمل: ClickUp Brain هو أكثر من مجرد روبوت دردشة. ما عليك سوى @mention Brain في تعليق على مهمة أو ClickUp Chat ليقوم بأداء إجراءات مثل إنشاء مهام فرعية أو تحديث حالات المشاريع أو صياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة. إنه يحول الذكاء الاصطناعي من مساعد سلبي إلى عضو نشط في الفريق.

تخطي التبديل بين السياقات الذي تتطلبه أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة باستخدام ClickUp Brain.

💡 نصيحة احترافية: ماذا لو كان بإمكانك الحصول على فريق من زملاء العمل الذكاء الاصطناعي المستقلين بدلاً من نموذج أو نموذجين للذكاء الاصطناعي؟ هذا ما تحصل عليه مع Super Agents في ClickUp! يمكن لـ ClickUp Super Agents تولي عدد لا يحصى من الأدوار والمهام التي تحددها أنت فكر في Super Agents كزملاء فريق دائمًا متواجدين داخل ClickUp — يمكنك @الإشارة إليهم وتعيين المهام لهم وإرسال رسائل إليهم تمامًا مثل أي شخص آخر. تم تصميم هذه الوكلاء ذوي الذاكرة اللانهائية على غرار البشر للتكيف مع سير عملك وأدواتك. فهي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتذكر السياق، وتعمل عبر المهام والجداول الزمنية لدفع المشاريع إلى الأمام. تستخدمها الفرق لتوفير يومين كل أسبوع من خلال أتمتة الأعمال الروتينية مع الحفاظ على الإشراف البشري.

هل تريد تجربة إنشاء أول وكيل خارق لك؟ الأمر سهل للغاية، وهذا الفيديو يوضح لك كيفية القيام بذلك:

لا يهم كثيرًا الجدل حول كلود مقابل جيميني مقابل ChatGPT عندما يمكنك الوصول إليهم جميعًا من خلال مساحة عمل ClickUp واحدة.

مع ClickUp، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي المناسب لأي مهمة بدلاً من أن تكون مقيدًا بحل نموذج واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي في ClickUp يعرف بالفعل عمل فريقك وأذوناته وأهدافه، على عكس المساعدين العامين.

هل أنت مستعد لإنهاء التلاعب بأدوات الذكاء الاصطناعي؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp واستخدم نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة.

الأسئلة المتداولة

يتفوق كلود في المهام التي تتطلب تفكيرًا عميقًا ودقة في التفاصيل، مثل تحليل المستندات الطويلة أو صياغة المحتوى بصوت علامة تجارية معينة.

للحصول على نصوص احترافية مصقولة تتطلب تحريرًا أقل، يعتبر Claude أفضل بشكل عام، بينما يعتبر ChatGPT أسرع في العصف الذهني وإنشاء المسودات الأولى.

نعم، توفر منصة متقاربة مثل ClickUp وصولاً متعدد LLM، مما يسمح للفرق بالاستفادة من نقاط القوة في النماذج المختلفة لمهام متنوعة ضمن سير عمل واحد.

تقدم المستويات المدفوعة مزايا كبيرة للمستخدمين الكثيفين، ولكن مساحة العمل المتقاربة مع وصول متعدد النماذج مدمج غالبًا ما تكون حلًا أكثر بساطة وكفاءة للفرق.