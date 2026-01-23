كيفية استخدام ملحقات ChatGPT: دليل خطوة بخطوة

هل ما زلت تعامل ChatGPT على أنه مجرد روبوت دردشة يعمل على مدار الساعة؟ أنت تضيع فرصة كسب المال!

إليك سبب تكلفة نهجك الحالي:

ضريبة تبديل السياق: تقوم بنسخ البيانات من أداة خارجية إلى ChatGPT لطرح سؤال، ثم تعود إلى الأداة لتطبيق الإجابة. في كل مرة تقوم فيها بتبديل علامات التبويب، تفقد التركيز والزخم والطاقة المعرفية.

سير العمل غير المتصل: يعمل ChatGPT في فراغ. فهو لا يعرف شيئًا عن جدول البيانات الذي قمت بتحديثه قبل 10 دقائق أو إرشادات العلامة التجارية لعميلك. نظرًا لأنه غير متزامن مع ملفاتك أو أدواتك المتخصصة أو محادثاتك، فإن الناتج يكون عامًا.

لديك ذكاء اصطناعي ولكن بدون أتمتة: بالطبع، يمكنك مطالبة GPT بإنشاء تقارير أو تصميمات بسرعة. ولكن هل يمكنه إنشاء هذا التقرير تلقائيًا دون تدخل منك؟

تعمل ملحقات ChatGPT على الارتقاء بالمنصة من واجهة دردشة بسيطة إلى مركز قيادة قوي. قم بالتمرير لأسفل للتعرف على أحدث الأخبار حول ملحقات ChatGPT وكيفية استخدامها.

مكافأة: سنوضح لك أيضًا كيفية استخدام تطبيق ClickUp Desktop App لاستبدال شبكة ملحقات ChatGPT الفوضوية. 🤩

ما هي ملحقات ChatGPT ولماذا تستخدمها

المكونات الإضافية لـ ChatGPT هي إضافات تمكّن المستخدمين من ربط محادثاتهم عبر الذكاء الاصطناعي بخدمات خارجية.

يمكن لـ ChatGPT بمفرده التفكير والشرح والاقتراح.

ولكن مع التكاملات الصحيحة، يمكنها الوصول إلى البيانات الحية من الأنظمة الخارجية والتفاعل معها، مثل مستندات PDF وقواعد البيانات وأدوات المشاريع أو الويب المباشر.

🚨 ملاحظة مهمة: على الرغم من إيقاف ميزة "المكونات الإضافية" الأصلية لـ ChatGPT في أبريل 2024، لا يزال بإمكانك إجراء أعمالك مباشرة داخل محادثاتك بطريقتين:

GPTs المخصصة: اعتبرها نسخًا مصغرة من ChatGPT مصممة لأداء مهمة محددة. على سبيل المثال، GPT لدعم العملاء تجيب على الاستفسارات من الوثائق الداخلية فقط.

تطبيقات ChatGPT: البديل الرسمي لمكونات ChatGPT الإضافية. هذه تطبيقات تابعة لجهات خارجية يمكنك تفعيلها داخل واجهة ChatGPT لتوسيع وظائفها. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء صور ومقاطع فيديو باستخدام تطبيق Canva دون مغادرة ChatGPT.

حالات الاستخدام الشائعة

تعمل كل من GPT المخصصة والتطبيقات الرسمية التابعة لجهات خارجية على تحسين قدرات ChatGPT بشكل كبير. فيما يلي بعض المجالات الشائعة التي يمكنك استخدامها فيها:

1. البحث وجمع المعلومات

هل تحتاج إلى دعم اقتراح ببيانات مؤكدة؟

اختر GPT مخصصًا للبحث (على سبيل المثال، ScholarGPT ). يتصل مباشرة بمكتبة ضخمة تضم أكثر من 200 مليون مورد، ويوفر إحصاءات دقيقة وملخصات تقارير وحقائق - كل ذلك مع اقتباسات رسمية.

أو، إذا كنت ترغب في تحليل ملفات Google Sheets الضخمة في غضون ثوانٍ، فاختر Data Analyst GPT. ما عليك سوى مشاركة ملفك، وإخبار الذكاء الاصطناعي بما تبحث عنه، وسيقوم بإنشاء ملخصات للتقارير ومخططات جاهزة للعرض على الفور.

2. المساعدة في البرمجة

لا يمكن لـ ChatGPT التقليدي أن يقدم للمطور سوى قدر محدود من المساعدة. غالبًا ما تضيع الوقت في إعادة شرح مجموعتك التقنية أو أسلوبك في البرمجة في بداية كل جلسة دردشة.

بدلاً من ذلك، استخدم GPTs مخصصة مثل Code Copilot و PythonGPT. فهي تفهم بالفعل معايير التطوير الحديثة والمكتبات المهملة التي يجب تجنبها وأفضل الممارسات.

ما عليك سوى إدخال الكود الخاص بك، وسوف تساعدك هذه المكونات الإضافية في إعادة هيكلة الكود وإنشاء اختبارات الوحدة وأتمتة الوثائق الخاصة بك.

✅ التحقق من صحة المعلومات: يستخدم حوالي 63٪ من مطوري البرامج ChatGPT خصيصًا للمهام المتعلقة بالعمل (ثالث أعلى نسبة بين جميع المهن التي شملها الاستطلاع). عبر جامعة شيكاغو

3. أتمتة سير العمل

إذا كنت تستخدم ChatGPT بكثرة في العمل، فأنت تعرف مدى صعوبة التبديل بين مساحة العمل (البريد الإلكتروني والتقويمات والدردشات وأدوات المراسلة الخاصة).

من خلال ربط ChatGPT بتطبيقاتك المفضلة، يمكنك الوصول إلى العمل وإدارته مباشرة من هذه الواجهة. يمكنك صياغة ردود البريد الإلكتروني، والعثور على مواعيد اجتماعات متاحة في الوقت الفعلي، وتحديث حالات المهام في أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك من خلال الدردشة.

🎥 شاهد هذا الفيديو لترى كيف يؤثر التبديل بين علامات التبويب بين ChatGPT وأدوات العمل على إنتاجية فريقك. 👇🏼

4. إدارة المحتوى

باستخدام ملحقات OpenAI، يمكنك سحب ملخصات المحتوى المخزنة في Google Drive إلى ChatGPT. بعد ذلك، اطلب من الذكاء الاصطناعي تحليل تلك الملفات وإنشاء مسودات أو نصوص منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو صور تتوافق مع متطلباتك.

وبالمثل، يمكنك استخدام تطبيقات إنشاء المحتوى الرسمية التابعة لجهات خارجية مثل Canva للانتقال من موجز أولي إلى تصميم نهائي دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

✅ التحقق من صحة المعلومات: وفقًا لمسح أجرته Exploding Topics، تمثل المهام المتعلقة بالكتابة 40٪ من إجمالي استخدامات ChatGPT. في الواقع، تركز معظم استفسارات الكتابة على تعديل أو تحرير النصوص الموجودة بدلاً من إنشاء محتوى جديد تمامًا من الصفر.

فوائد تثبيت ملحقات ChatGPT

تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تكون قوية إلا بقدر قدرتك على الاستفادة منها.

بالنسبة لمستخدمي ChatGPT، هذا يعني تثبيت المكونات الإضافية المناسبة لدمج المساعدة في الدردشة مع الإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يوفر هذا العديد من المزايا:

لا مزيد من التبديل بين علامات التبويب: تعمل المكونات الإضافية على إزالة عناء البحث عن البيانات عبر عشرات علامات التبويب في متصفح الويب. سواء كنت تستخرج عروض أسعار من ملف CSV، أو تقارن الأسعار على موقع ويب منافس، أو تنشئ رسمًا بيانيًا، يمكنك القيام بكل ذلك من واجهة الدردشة.

التنفيذ المباشر لإنتاجية أعلى: لا يمكن لـ ChatGPT التقليدي سوى تقديم الاقتراحات. من ناحية أخرى، تتيح لك المكونات الإضافية صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتحديث الصفوف في متتبعات المشاريع وإضافة أحداث التقويم دون مغادرة المحادثة.

تقليل الهلوسة في الذكاء الاصطناعي: عندما تمنح نماذج لغوية كبيرة مثل ChatGPT إمكانية الوصول إلى أدواتك الداخلية وبياناتك الحية، تصبح مخرجاتها أكثر دقة وسياقية وذات مغزى. وهذا يزيل الهلوسة في الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى هندسة موجهة مستمرة.

الخبرة المتخصصة حسب الطلب: تأتي GPTs المخصصة معدة مسبقًا مع تعليمات وأدوات محددة لازمة للمهام المتخصصة. تحصل على نتائج أفضل بشكل أسرع لأنك لا تحتاج إلى تعليم الذكاء الاصطناعي أساسيات مهمتك في كل مرة تبدأ فيها محادثة جديدة.

مساحة عمل متماسكة وذكية: تطورت ChatGPT لتصبح مساعدًا ذكيًا حقيقيًا يدير ملفاتك ويحدّث تقويمك وينقل المهام عبر أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك، بل وينشر المحتوى مباشرةً للنشر.

📮 ClickUp Insight: نصف المشاركين في الاستطلاع يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي؛ 23% لا يعرفون من أين يبدأون، بينما 27% يحتاجون إلى مزيد من التدريب للقيام بأي شيء متقدم. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال واجهة دردشة مألوفة تشبه الرسائل النصية. يمكن للفرق البدء مباشرةً بطرح أسئلة وطلبات بسيطة، ثم اكتشاف ميزات أتمتة وسير عمل أكثر قوة بشكل طبيعي أثناء العمل، دون الحاجة إلى التعلم الصعب الذي يثبط عزيمة الكثير من الناس.

كيفية إعداد ملحقات ChatGPT خطوة بخطوة

على الرغم من توقف ملحقات ChatGPT، لا يزال بإمكانك الاستفادة من وظائف مماثلة باستخدام GPTs المخصصة والتطبيقات الرسمية التابعة لجهات خارجية داخل ChatGPT.

إليك كيفية البدء في استخدام كليهما:

1. استخدام GPTs المخصصة

GPT المخصص هو إصدار متخصص من ChatGPT مصمم لمهمة أو حالة استخدام محددة. يتم إنشاؤها بواسطة مستخدمين فرديين أو فرق أو شركات دون استخدام كود.

بينما يمكن للمستخدمين المدفوعين فقط إنشاء GPT مخصص، يمكن لأي شخص استخدام GPT متاح للجمهور.

📌 أمثلة على GPTs المخصصة الشائعة: DesignerGPT : ينشئ ويستضيف مواقع ويب حقيقية من موجه واحد. يتضمن HTML/CSS وصور عالية الجودة ورابط مباشر إلى صفحة سريعة الاستجابة. ينشئ ويستضيف مواقع ويب حقيقية من موجه واحد. يتضمن HTML/CSS وصور عالية الجودة ورابط مباشر إلى صفحة سريعة الاستجابة.

Logo Creator : أداة متخصصة تصمم شعارات احترافية بناءً على هوية علامتك التجارية ولوحة الألوان الخاصة بك واحتياجاتك المحددة الأخرى. أداة متخصصة تصمم شعارات احترافية بناءً على هوية علامتك التجارية ولوحة الألوان الخاصة بك واحتياجاتك المحددة الأخرى.

الإجماع : مركز أبحاث قوي يربط محادثاتك بقاعدة بيانات تضم أكثر من 200 مليون ورقة أكاديمية تمت مراجعتها من قبل الأقران. مركز أبحاث قوي يربط محادثاتك بقاعدة بيانات تضم أكثر من 200 مليون ورقة أكاديمية تمت مراجعتها من قبل الأقران.

Video GPT من VEED : يحول المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يتولى هذا GPT كتابة السيناريو وتوفير لقطات الفيديو الجاهزة والموسيقى الخلفية والترجمة لإنتاج مقاطع فيديو كاملة. يحول المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يتولى هذا GPT كتابة السيناريو وتوفير لقطات الفيديو الجاهزة والموسيقى الخلفية والترجمة لإنتاج مقاطع فيديو كاملة.

التعديلات الرائجة : قم بتحميل أي صورة لتطبيق تحويلات فنية عالية المفهوم وتعديلات بصرية "جريئة" قم بتحميل أي صورة لتطبيق تحويلات فنية عالية المفهوم وتعديلات بصرية "جريئة"

للوصول إلى GPT مخصص واستخدامه:

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT الخاص بك

استكشف النظام البيئي: في الشريط الجانبي، ابحث عن قسم "GPTs" وانقر على " في الشريط الجانبي، ابحث عن قسم "GPTs" وانقر على " Explore GPTs " (استكشف GPTs).

استكشف GPTs المخصصة

هنا، يمكنك:

البحث: اكتب مهمة محددة في شريط البحث. على سبيل المثال، عند كتابة "Humanize content" (إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى)، ستظهر قائمة ببرامج GPT التي تم تدريبها خصيصًا لتحسين وصقل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أو تصفح: قم بالتمرير عبر قائمة GPTs المخصصة المتاحة للاستخدام في كل فئة — الكتابة، والإنتاجية، والبحث والتحليل، والتعليم، ونمط الحياة، و DALL-E، والبرمجة.

التقييم: انقر على GPT لرؤية وصفه ومطوره وإمكانياته وتقييمات المستخدمين. يساعدك هذا على التأكد من اختيار المكونات الإضافية بحكمة.

GPT المخصص من Canva

البدء: يمكنك إما تحديد "بداية المحادثة" لاستخدام موجه مكتوب مسبقًا أو النقر فوق "بدء الدردشة" لإدخال موجه مخصص خاص بك.

2. استخدام تطبيقات الطرف الثالث الرسمية

الطريقة الصحيحة لاستخدام ملحقات ChatGPT؟ عبر التطبيقات في ChatGPT.

وقد حلت هذه المكونات محل نظام المكونات الإضافية القديم، مما يوفر تجربة أكثر استقرارًا وقوة.

لتمكين المكونات الإضافية أو التطبيقات داخل ChatGPT (كما نسميها اليوم)، اتبع الخطوات التالية:

الوصول إلى متجر تطبيقات ChatGPT : سجّل الدخول إلى حسابك وانقر على زر "التطبيقات" في الشريط الجانبي. هذا هو السوق الرسمي لجميع تكاملات ChatGPT. سجّل الدخول إلى حسابك وانقر على زر "التطبيقات" في الشريط الجانبي. هذا هو السوق الرسمي لجميع تكاملات ChatGPT.

استكشف متجر تطبيقات ChatGPT

قم بتوصيل أدواتك: تصفح المجموعات أو ابحث عن أداة معينة. بمجرد العثور على التطبيق الذي تحتاجه، انقر فوق "توصيل" لبدء التكامل. راجع الأذونات وانقر فوق "السماح" لتفويض المزامنة.

تطبيق ChatGPT المخصص من Canva

قم بتشغيل التكامل: سيكون تطبيقك جاهزًا في غضون ثوانٍ. انقر على "بدء الدردشة" للبدء مباشرةً.

استخدم الإشارات للوصول الأسرع: استدعِ أي تطبيق متصل في محادثة نشطة عن طريق كتابة " @" متبوعًا باسم التطبيق. على سبيل المثال: "@Canva، أنشئ منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لخصومات الجمعة السوداء"

مكافأة: يمكنك أيضًا النقر على أيقونة "+" بجوار شريط الموجهات لاختيار تطبيق بسرعة من قائمة التطبيقات المتصلة دون مغادرة تفاعلك الحالي مع ChatGPT.

فيما يلي نظرة سريعة على الاختلافات بين GPTs المخصصة والتطبيقات الرسمية التابعة لجهات خارجية في ChatGPT: ⬇️

الجانب GPTs المخصصة تطبيقات الطرف الثالث الرسمية وهي إصدارات مسبقة التهيئة من ChatGPT مصممة لمهمة أو دور محدد التكامل المباشر بين ChatGPT والأدوات أو الخدمات الخارجية الغرض الأساسي التفكير المتخصص أو سير العمل أو الخبرة داخل ChatGPT اتخاذ إجراءات حقيقية داخل التطبيقات الخارجية من ChatGPT من الذي يصنعها الأفراد أو الفرق أو الشركات (لا يلزم وجود كود) شركاء رسميون معتمدون ومدعومون من قبل مزود الأداة جهد الإعداد جاهز للاستخدام فورًا إذا كان عامًا؛ يتطلب إنشاؤه ChatGPT Plus أو أعلى اتصال التطبيق لمرة واحدة مع الموافقات على الأذونات الوصول إلى البيانات الحية يقتصر على الأدوات التي أضافها المطور صراحةً وصول أصلي إلى البيانات في الوقت الفعلي من التطبيق المتصل القدرة على اتخاذ الإجراءات معظمها إجراءات استشارية أو منطقية يمكن إنشاء أو تحرير أو تحديث أو جلب البيانات مباشرة في الأدوات الخارجية الاحتفاظ بالسياق قوية في المهام أو مجموعة التعليمات المحددة قوة عبر بيانات مساحة العمل المتصلة الخاصة بك مستوى التخصيص تحكم عالٍ في التعليمات والنبرة والسلوك يقتصر على ما يدعمه تكامل التطبيق الأفضل لـ المهام المتكررة والقائمة على الأدوار مثل البحث أو البرمجة أو الكتابة تنفيذ سير العمل مثل التصميم أو الجدولة أو التحديث أو النشر أمثلة GPTs البحثية، ومساعدي الترميز، و GPTs الكتابة الخاصة بالعلامات التجارية Canva، أدوات البيانات، تطبيقات الإنتاجية، أدوات التصميم والفيديو المستخدم المثالي المستخدمون المتمرسون الذين يرغبون في سلوك AI مخصص الفرق التي تريد أن يقوم ChatGPT بالعمل، وليس مجرد تقديم الاقتراحات

🧠 حقيقة ممتعة: في دراسة رائدة، اجتاز GPT-4. 5 رسميًا اختبار تورينج، وهو إنجاز كان بمثابة "الكأس المقدسة" للذكاء الاصطناعي منذ عام 1950. في الاختبارات العمياء، لم يتمكن المشاركون من تمييز GPT-4 عن شخص حقيقي في 73٪ من الحالات.

أفضل ملحقات ChatGPT التي يجب تجربتها

إذا كان لديك بالفعل أداة معينة في ذهنك لتوصيلها بـ ChatGPT (مثل مدير مهام الذكاء الاصطناعي )، فهذا رائع.

ولكن إذا كنت جديدًا في هذا المجال ولا تعرف من أين تبدأ، فلا تقلق.

لقد اخترنا خمسة ملحقات شائعة في ChatGPT ستجعل عملك اليومي أسرع وأقل إجهادًا.

1. Figma

عبر ChatGPT

يستخدم معظم المبدعين ChatGPT لكتابة مسودات الأفكار الأولية أو تطوير المفاهيم الإبداعية. تسهل واجهة الذكاء الاصطناعي التخاطبية اقتراح التصحيحات أو التحسينات.

ولكن عند دمج تطبيق Figma، يستفيد ChatGPT من محرك تصميم Figma لتجسيد أفكارك على أرض الواقع. فهو يولد الصور والرسوم البيانية وشرائح العروض التقديمية وخرائط المواقع ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسوم التوضيحية وغيرها في غضون ثوانٍ.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك نقل الملف إلى Figma لإجراء التعديلات النهائية بدقة عالية.

2. Agentforce Sales

عبر ChatGPT

يستغرق البحث يدويًا في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقتًا طويلاً. خاصةً عندما يكون مندوب المبيعات الخاص بك في مكالمة ويحتاج إلى البيانات في غضون ثوانٍ.

يحل تكامل ChatGPT + Salesforce هذه المشكلة. يمكن لفريقك "الدردشة" مع CRM لسحب قوائم العملاء المحتملين الذين لم يتم الاتصال بهم أو تلخيص تاريخ حساب معين قبل اجتماع مهم.

كما أنها مثالية لإغلاق الحلقات: يمكنك ببساطة كتابة "تحديث هذه الفرصة إلى مغلقة-فازت" مباشرة في الدردشة.

3. تحويل الصوت إلى نص

عبر ChatGPT

تم تكوين GPT Voice-to-Text المخصص لتلقي المدخلات الصوتية (التسجيلات الصوتية أو الكلام المباشر)، وتحويلها إلى نص، ثم معالجتها أو تلخيصها أو تحليلها أو اتخاذ إجراء بشأنها ضمن نفس تجربة الدردشة.

أفضل ما في الأمر هو أنه يحول الكلام إلى نص قابل للاستخدام مع مخرجات تراعي السياق.

بمعنى آخر، بعد مكالمة اجتماع مدتها 15 دقيقة، يقوم GPT بتحويل التسجيل إلى ملخص قصير للاجتماع ويقدم قائمة بالقرارات التي تم اتخاذها. يمكنك حتى مطالبته بإنشاء بنود عمل مع مالكي المهام وصياغة بريد إلكتروني للمتابعة.

4. HubSpot

عبر ChatGPT

هل ما زلت تنقر على علامات تبويب HubSpot للعثور على حالة العميل المحتمل؟ هذه طريقة عمل قديمة.

بدلاً من ذلك، ما عليك سوى أن تطلب من ChatGPT سحب التفاعلات الأخيرة مع العملاء، أو تلخيص تذاكر الدعم، أو تحديد الحملات التسويقية التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات.

يمكنك أيضًا تحديث مراحل الصفقات داخل HubSpot، وإنشاء تقارير استنادًا إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي، أو صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة مباشرةً باستخدام واجهة ChatGPT.

5. Replit

عبر ChatGPT

بالنسبة لمطوري الويب والتطبيقات، يعد ChatGPT شريكًا رائعًا في العصف الذهني. لكن تكامل Replit يحوله إلى مطور مشارك.

بفضل تكامل Replit x ChatGPT، يمكنك الآن إنشاء مواقع ويب وبرامج وتطبيقات كاملة داخل ChatGPT. إنه حل ممتاز للنماذج الأولية السريعة.

صف فكرتك (على سبيل المثال، "إنشاء لوحة تحكم لتتبع الأهداف الأسبوعية لفريقي") وسيقوم Replit Agent ببدء العمل على إنشاء المشروع وكتابة الكود وإعداد لوحة التحكم المباشرة لك.

يمكنك اختبار تطبيقك وتحسينه ونشره مباشرة من خلال المكون الإضافي.

👀 هل تعلم؟ في الأربعينيات من القرن الماضي، ابتكر رائد اسمه W. Grey Walter الروبوتات Tortoises. كانت هذه الروبوتات أول روبوتات إلكترونية مستقلة في العالم . كانت سلوكياتها شبيهة بالسلوكيات البيولوجية لدرجة أنها كانت "تتوق" إلى الكهرباء وتبحث عن قفص الشحن عندما تنخفض طاقتها.

كيفية استخدام ملحقات ChatGPT بفعالية

فيما يلي بعض النصائح البسيطة والعملية لاستخدام GPTs المخصصة وتطبيقات ChatGPT بفعالية:

تحقق جيدًا قبل اختيار GPTs المخصصة: قبل استخدام GPT عامة، خذ لحظة للتحقق من من طورها، وما الغرض من تصميمها، والمدخلات التي تتوقعها. تفشل العديد من GPTs ليس لأنها سيئة، ولكن لأنها تُستخدم في المهام الخاطئة.

اختر GPTs المصممة لمهمة واحدة: تجنب GPTs الشاملة التي تدعي أنها تقوم بكل شيء. ستتفوق GPT المخصصة حصريًا لتصحيح أخطاء Python أو تحليل كلمات SEO دائمًا على GPTs العامة.

قم بتبديل GPT بدلاً من الإفراط في المطالبة: إذا وجدت نفسك تعيد كتابة نفس المطالبة مرارًا وتكرارًا، فجرب GPT آخر. GPTs العامة معدة مسبقًا. محاولة تغيير سلوكها لن يؤدي إلا إلى إبطاء عملك.

قم بتشغيل الذاكرة والرجوع إلى المحادثات: عند توصيل أداة خارجية بـ ChatGPT، تأكد من السماح لها بالرجوع إلى الذكريات والمحادثات المحفوظة. بهذه الطريقة، يسترجع ChatGPT المدخلات السابقة (الملفات والقيود والقرارات) دون أن يطلب منك تكرارها.

اجمع بين القدرات: استخدم مكونًا إضافيًا لجمع المعلومات أو تحليلها، ثم استخدم مكونًا إضافيًا آخر لتنظيمها أو كتابتها. هذا التناوب أسرع من إجبار مكون إضافي واحد على تجاوز قدراته.

جرب prompt-perfect GPT : هل لديك فكرة رائعة، ولكن لا تعرف كيف تصوغها؟ اطلب من Prompt Perfect GPT صقلها أولاً حتى يتسنى للذكاء الاصطناعي فهم ما تحتاجه بسهولة. هل لديك فكرة رائعة، ولكن لا تعرف كيف تصوغها؟ اطلب من Prompt Perfect GPT صقلها أولاً حتى يتسنى للذكاء الاصطناعي فهم ما تحتاجه بسهولة.

جرب مبادرات المحادثة: فهي توضح الطريقة المثالية التي أرادها المبتكر لاستخدام GPT المخصص. إذا لم يكن لديك موجه في ذهنك، فما عليك سوى النقر عليها لبدء الدردشة والحصول على ناتج عالي الجودة.

نظف الشريط الجانبي: أزل GPTs والتطبيقات التي لا تستخدمها، واحتفظ فقط بتلك التي تقدم قيمة باستمرار. مجموعة أدوات أصغر ومقصودة تزيد من الوضوح.

👀 هل تعلم؟ في دراسة مضبوطة قارنت بين الفكاهة والنكات التي أنتجتها ChatGPT 3. 5، تم تصنيفها على أنها أكثر تسلية من النكات التي ابتكرها المشاركون البشريون في العديد من المهام الكوميدية—وتفوقت ChatGPT على معظم البشر في مدى تسلية ردودها.

قيود ملحقات ChatGPT

كانت ملحقات OG ChatGPT متاحة فقط لمشتركي Plus. لحسن الحظ، يمكن لأي شخص استخدام GPTs المخصصة وتطبيقات الطرف الثالث. (مرحى. )

لكن هذه المكونات الإضافية ليست مثالية أيضًا. تشمل القيود ما يلي 👇

1. تفاقم انتشار الأدوات للفرق والمهام المعقدة

تعمل ملحقات ChatGPT على توحيد العمل إلى حد ما، ولكنها لا تقلل من انتشار الأدوات أو عدد الأدوات التي تديرها.

لا تزال تدفع مقابل حساباتك الأصلية وتحتفظ بها. في الواقع، كلما زاد عدد GPTs المثبتة على الشريط الجانبي، زاد الوقت الذي تقضيه في محاولة إدارة ربط كل شيء معًا (المعروف أيضًا باسم توسع العمل ).

لكن العقبة الأكبر هي أن ChatGPT لا يمكنه تشغيل سوى إجراء واحد رئيسي في التطبيق في كل مرة.

📌 مثال: لا يمكنك أن تطلب من @Canva إنشاء تصميم ونقله إلى Google Drive دفعة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب عليك نسخ نص التصميم والصورة ولصقهما يدويًا في ChatGPT. ثم، اتصل بـ @GoogleDrive لإنشاء مستند وتخزين هذا الأصل.

كما أن معظم هذه التطبيقات توفر لك نسخة مبسطة من البرنامج الحقيقي فقط.

لذا، يمكنك التحقق من حالة العميل المحتمل في HubSpot من خلال ChatGPT. ولكن إذا كنت بحاجة إلى إنشاء أتمتة معقدة لسير العمل، فسيتعين عليك مغادرة ChatGPT وتسجيل الدخول إلى موقع HubSpot الكامل.

2. مخاوف تتعلق بسلامة البيانات والخصوصية

عندما تقوم بتوصيل تطبيق مثل HubSpot أو Canva، فإنك تمنح ChatGPT حق الوصول إلى بيانات ذلك التطبيق. على الرغم من أن OpenAI تطبق إجراءات أمنية، إلا أنها قد لا توفر الضوابط الأمنية الدقيقة التي تتطلبها لوائح أمن البيانات في مختلف القطاعات.

ونظرًا لأن GPTs المخصصة يتم تدريبها على مجموعات بيانات متنوعة، فهناك دائمًا احتمال أن يتم استخدام معلومات شركتك الداخلية كبيانات تدريب.

3. تختلف الجودة بشكل كبير عبر GPTs المخصصة

يتم إنشاء GPTs العامة المخصصة من قبل أشخاص مختلفين بمستويات متفاوتة من الخبرة. يمكن أن ينتج عن GPTs اثنين لهما وصفان متشابهان نتائج مختلفة تمامًا. لا يوجد ضمان للعمق أو الدقة أو الصرامة ما لم تختبرها بنفسك.

4. كل GPT مخصص هو صومعة منفصلة

لا تتبادل GPTs المخصصة المعرفة فيما بينها. إذا قضيت ساعة في تعليم "GPT استراتيجي التسويق" عن علامتك التجارية، فسيفقد هذا السياق عندما تنتقل إلى "GPT منشئ الشعار".

نظرًا لأن هذه الوكلاء معزولون، فغالبًا ما ستجد نفسك تكرر السياق أو تعيد تحميل نفس الملفات.

5. قد لا يتوفر التطبيق في متجر التطبيقات بعد

لا يزال متجر تطبيقات ChatGPT في مراحله الأولى (إنه ميزة تجريبية). على الرغم من وجود لاعبين رئيسيين مثل Salesforce، ستجد أن الأدوات الأصغر والبرامج المتخصصة لم تطلق تطبيقات رسمية بعد.

6. لا تزال حدود الاستخدام سارية

حتى في خطة Plus أو Team المدفوعة، فإن الوصول إلى النماذج الأكثر تقدمًا ليس غير محدود. إذا كنت تستخدم GPT مخصصًا يستهلك الكثير من الموارد لعدة ساعات، فستصل إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل.

بمجرد حدوث ذلك، يتم تخفيض مستوى الذكاء الاصطناعي إلى نموذج مصغر لا يتمتع بالذكاء الكافي لتشغيل أدوات معقدة أو اتباع التعليمات التي يتطلبها GPT المتخصص الخاص بك.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتشفت منصة الذكاء الاصطناعي الكندية BlueDot رسميًا تفشي فيروس COVID-19 قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). في 31 ديسمبر 2019، حددت منصة الذكاء الاصطناعي مجموعة من حالات "الالتهاب الرئوي غير المعتاد" في ووهان من خلال تحليل بيانات تذاكر الطيران والتقارير الإخبارية، وتوقع مسار الفيروس إلى طوكيو وبانكوك قبل أيام من إصدار التحذيرات الرسمية.

ClickUp كبديل للعديد من المكونات الإضافية للذكاء الاصطناعي

إذا كنت تستخدم خمسة تطبيقات مختلفة في عملك كل يوم، فإن إضافة ملحقات ChatGPT الخاصة بها لن يحل مشكلة الفوضى.

لماذا؟ لأن لا يوجد مكونان إضافيان لـ ChatGPT يتزامنان مع بعضهما البعض.

لا يزال عملك معطلاً. ولا تزال أتمتتك محدودة. ولا تزال تنقل المعلومات يدويًا بين الأدوات. كيف يمكنك حل كل ذلك دون أن تفقد البساطة والوظائف؟

ادخل إلى ClickUp — أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم.

فهي تجمع بين إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي والتواصل وتنفيذ المهام وإدارة المشاريع في مكان واحد. دعونا نرى كيف يحل الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج في ClickUp محل ملحقات ChatGPT الشائعة ويوحد العمل ⭐

ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة، يشكل طبقة الذكاء الأساسية لمساحة العمل بأكملها. وهو يدعم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، بحيث يمكنك القيام بكل شيء تقريبًا باستخدام ذكاء اصطناعي سياقي واحد فقط.

استبدل المكونات الإضافية المتعددة بـ ClickUp Brain

يفهم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا مهامك ووثائقك ومحادثاتك ومالكيها ومواعيدها النهائية وأولوياتها في الوقت الفعلي. لهذا السبب لا تحتاج إلى GPTs منفصلة للكتابة أو التلخيص أو التحليل. يعمل نفس الذكاء الاصطناعي في كل مكان.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك:

اطرح أسئلة مثل "ما الذي تم حظره هذا الأسبوع؟" أو "ما المهام التي تعتمد على هذا الإطلاق؟"

إنشاء ملخصات من المستندات أو التعليقات أو المشاريع بأكملها

أعد كتابة المحتوى باستخدام السياق الفعلي للعلامة التجارية والمشروع والجمهور

حوّل المناقشات إلى بنود عمل دون الحاجة إلى إعادة التذكير أو إعادة الشرح

البحث المؤسسي: إجابة واحدة لجميع أعمالك

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الفرق تعتمد على ملحقات ChatGPT هو البحث عن الأشياء. ClickUp يستبدل هذه الحاجة بـ Enterprise Search.

يساعدك ClickUp Enterprise Search في الحصول على كل سياق العمل في مكان واحد

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية، وسوف يقوم البرنامج بالبحث في التطبيقات الخارجية وأصول ClickUp (المهام والمستندات واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات والدردشة والمساحات والمجلدات والقوائم والمرفقات) وكائنات التكامل التابعة لجهات خارجية (المستندات وجداول البيانات والشرائح وملفات PDF) للعثور على المعلومات ذات الصلة.

تحدث إلى Text لتسجيل الأفكار دون مقاطعة تدفق الأفكار

تتجاوز ميزة Talk to Text في ClickUp، المدعومة من BrainGPT، التطبيق المستقل للكمبيوتر المكتبي، حدود المطالبات المكتوبة. انطق أفكارك أو ملاحظات الاجتماعات أو تحديثات المهام وحوّلها على الفور إلى نص منظم أو مهام أو مستندات. يمكن لـ BrainGPT بعد ذلك صقل تلك المدخلات أو تلخيصها أو تحويلها إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ.

حوّل صوتك إلى أفعال باستخدام Talk to Text

🎥: لمحة سريعة عن كيفية عمل ChatGPT ولماذا يعتبر ClickUp Brain خطوة إلى الأمام، شاهد هذا الفيديو.

الوصول إلى نماذج خارجية متعددة

يدعم ClickUp Brain عدة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي في بيئة عمل واحدة. يعمل Brain كطبقة تنسيق، حيث يوجه الطلبات إلى نماذج مختلفة مع تطبيق أذونات ClickUp وإعدادات الأمان وضوابط إدارة الذكاء الاصطناعي.

اكتشف كيف يدعم Brain نماذج متعددة في سياق مهامك ووثائقك وما إلى ذلك.

يتم تجريد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من خلال Brain، مما يعني أن المستخدمين يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي من المهام والمستندات والتعليقات وأسطح ClickUp الأخرى دون مغادرة المنصة أو إدارة اشتراكات منفصلة في الذكاء الاصطناعي. اعتمادًا على الميزة والسطح، قد يختار Brain نموذجًا تلقائيًا أو يسمح للمستخدمين باختيار نموذج، مع التحكم في محتوى مساحة العمل، إن وجد، الذي يتم تمريره إلى الموجه.

يتيح هذا التصميم للفرق الاستفادة من نقاط القوة المختلفة للنماذج دون تجزئة سير العمل أو تعريض بيانات مساحة العمل مباشرة لأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية، مع الحفاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي مركزيًا وقابلًا للتدقيق ومتسقًا مع حدود بيانات ClickUp.

📌 مثال: ChatGPT للأعمال التنفيذية اليومية. Claude للتحليل والتوليف الطويلين. Gemini للمهام التي تتطلب الكثير من المعلومات والمراجع المتقاطعة.

ملخصات اجتماعات تلقائية وبنود عمل باستخدام AI Notetaker

مع ClickUp AI Notetaker، لن تفقد نقاط حديثك في منتصف الاجتماع. يتم تسجيل المحادثة أثناء سيرها، وتحويل التحديثات الشفوية والقرارات والخطوات التالية إلى ملاحظات منظمة داخل ClickUp.

ClickUp Brain هو الخطوة التالية. فهو يقرأ الاجتماع في سياقه، ويفهم ما تم اتخاذه من قرارات، وما يجب القيام به، ومن هم المعنيون. لا تظل بنود العمل مخبأة في الفقرات. بل تظهر كعمل حقيقي.

من هناك، يبدأ التنفيذ على الفور. يتم إنشاء المهام، ويكون أصحابها واضحين، وتوجد مواعيد نهائية، وترتبط كل مهمة باللحظة التي تمت مناقشتها فيها بالضبط. إذا سأل أحدهم عن سبب اتخاذ قرار ما، فإن الدليل موجود بالفعل.

تصبح الاجتماعات بعد ذلك البوابة الأمامية للتنفيذ، حيث يقوم Brain بنقل السياق بهدوء حتى لا تضطر الفرق إلى القيام بذلك.

بطاقات AI للملخصات التنفيذية

تحول ClickUp بيانات لوحة المعلومات الثابتة إلى رؤى تفاعلية باستخدام بطاقات AI. على سبيل المثال، ضع بطاقة AI للملخص التنفيذي لتوفير رؤى مخصصة لأصحاب المصلحة من كبار المديرين التنفيذيين في لمحة سريعة.

أضف بطاقات AI إلى لوحات المعلومات الخاصة بك لمشاركة الرؤى المخصصة بسرعة

🚀 ميزة ClickUp: يوفر ClickUp أكثر من 1000 تكامل أصلي لدعم قوي عبر الأنظمة الأساسية. ما عليك سوى اختيار الأدوات التي تريدها للعمل، وتشغيلها، وربطها بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك في لمح البصر. لا داعي لتوظيف مطور أو تغيير الكود القديم في نظامك القديم. أنشئ مجموعة تقنيات ذكاء اصطناعي متكاملة باستخدام تكاملات ClickUp

أتمتة المهام والمشاريع: استبدل سير عمل المكونات الإضافية المتعددة

في أفضل الأحوال، توفر تكاملات ChatGPT خدمة واحدة وشاملة. أنت تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء مهمة، وهو يقوم بذلك. أنت تطلب منه نقل مهمة، وهو يمتثل لذلك.

هذه الأتمتة غير دقيقة وغير مكتملة ولا تزال يدوية.

مهام ClickUp ديناميكية بطبيعتها وتوفر نطاقًا واسعًا للأتمتة بدون كود.

ابدأ بتقسيم المشاريع إلى مهام — أضف الأوصاف وتواريخ الاستحقاق والمكلفين وقوائم مراجعة ضمان الجودة والحالات المخصصة والمهام الفرعية وما إلى ذلك. والأفضل من ذلك، اطلب من Brain إنشاءها وتعيينها نيابة عنك. فكر في أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول يدك.

للبقاء على اطلاع على كل شيء، قم بتصور هذه المهام باستخدام ClickUp Views، مثل القوائم ولوحات Kanban والتقويمات ومخططات Gantt والمزيد.

بعد ذلك، قم بإقرانها مع ClickUp Automations لتشغيل الإجراءات بناءً على التغييرات الفعلية، مثل تحديثات الحالة أو استكمال مواعيد الاستحقاق أو تغييرات المكلفين.

على سبيل المثال، عندما ينقل كاتب الإعلانات مهمة إلى "مكتمل"، قم بتحديث الحالة إلى "في انتظار الموافقة"، وأبلغ المحرر، وحدد موعدًا نهائيًا جديدًا للمراجعة.

استخدم AI Assign و AI Prioritize و AI Cards من ClickUp لأتمتة إدارة المهام والحصول على رؤى في الوقت الفعلي على الفور.

يمكنك ربط خطوات غير محدودة لأتمتة سير العمل بالكامل:

عندما تتغير حالة المهمة إلى "قيد المراجعة"، أضف حقلًا مخصصًا "ملاحظات المراجع"، وأضف المراجع وأخطره عبر البريد الإلكتروني، وانقل المهمة إلى قائمة المراجعة.

إذا كان الحقل المخصص "الميزانية المعتمدة" هو صحيح/نعم، فقم بإنشاء مهمة فاتورة، وقم بتحديث حقل تجميع المشروع، وانشره في دردشة الفريق.

🚀 ميزة ClickUp: بينما تستجيب الأتمتة بدون كود للمحفزات، يقوم ClickUp Super Agents بمراقبة مساحة العمل الخاصة بك بشكل استباقي واتخاذ الإجراءات بناءً على السياق والمنطق والنية. قم بتسريع سير عملك باستخدام Super Agents اعتبرها زملاء فريق AI دائمين يقومون بما يلي: مشاهدة المهام والقوائم والمساحات في الخلفية

تفسير الشروط مثل الأولوية أو حجم العمل أو المهارات أو المواعيد النهائية

اتخذ إجراءات متعددة الخطوات دون الحاجة إلى تشغيلها بشكل صريح في كل مرة 📌 مثال على عمل Super Agent: يقوم بمسح المهام الجديدة المضافة إلى قائمة "مدونات للتخصيص"، وتقييم متطلبات كل مهمة، والتحقق من توفر الكاتب وخبرته، وتخصيص العمل تلقائيًا — دون الحاجة إلى قواعد أو فرز يدوي.

لمعرفة كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي، شاهد هذا الفيديو:

التعاون في الوقت الفعلي – المستندات والدردشة ولوحات المعلومات في مكان واحد

لا شك أن ملحقات ChatGPT تسرع العمل. ولكن إذا كنت تعمل ضمن فريق، فأنت تعلم أنه من المستحيل تقريبًا التعاون في الوقت الفعلي داخل واجهة الدردشة.

لا يمكنك المشاركة في تحرير الأصول. لا يوجد مجال للتواصل الجماعي. على الرغم من أن التقارير يتم إنشاؤها من بيانات في الوقت الفعلي، إلا أنها ثابتة.

يستبدل ClickUp كل ذلك بالاتصال المشترك والتعاون والدعم التحليلي المدمج. وإليك كيفية القيام بذلك:

ClickUp Docs للتحرير المشترك المباشر: لا داعي للتنقل بين مستندات Google أو Word. أنشئ لا داعي للتنقل بين مستندات Google أو Word. أنشئ مستند ClickUp Doc، وادعُ عدة مستخدمين لتحريره في وقت واحد، وقم بتمييز زملائك في التعليقات، واستخدم Brain لإنشاء أو تحرير محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تمييز أي نص في مستند ClickUp Doc وتحويله على الفور إلى مهمة ClickUp قابلة للتتبع.

اعمل بشكل تعاوني في ClickUp Docs مع التحرير المباشر وتعليقات الفريق ودعم الذكاء الاصطناعي السياقي

ClickUp Chat للمزامنة الفورية للفريق: تحتوي كل قائمة مهام ClickUp على قسم دردشة مخصص لها حيث يمكن لأعضاء الفريق تبادل الأفكار ومشاركة الملاحظات وتقديم الاقتراحات وإرسال روابط الملفات داخل تحتوي كل قائمة مهام ClickUp على قسم دردشة مخصص لها حيث يمكن لأعضاء الفريق تبادل الأفكار ومشاركة الملاحظات وتقديم الاقتراحات وإرسال روابط الملفات داخل ClickUp Chat

تواصل مع فريقك وأنشئ مهام داخل نافذة الدردشة باستخدام ClickUp Chat

لوحات معلومات ClickUp للرؤية المشتركة: استخدم استخدم لوحات معلومات ClickUp المعدة مسبقًا أو قم بتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك في إعداد التقارير. يمكنها سحب البيانات مباشرة من مهامك وحقولك المخصصة وتتبع الوقت والأتمتة.

احصل على ملخصات وتحديثات فورية بالذكاء الاصطناعي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

استبدل ملحقات ChatGPT بقوة ClickUp الشاملة

لم تعد ملحقات ChatGPT متاحة. على الرغم من أن البدائل (GPT المخصصة وتكاملات التطبيقات الخارجية) تؤدي المهمة، إلا أنها لا تبسط حياتك العملية.

لا تزال تقضي جزءًا كبيرًا من وقتك في نقل البيانات يدويًا بين الأدوات وإدارة تطبيقات متعددة والتنقل بين علامات التبويب.

من خلال الانتقال إلى نظام بيئي مترابط للغاية مثل ClickUp، يمكنك بسهولة الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمهام وفريقك والأدوات الخارجية في مكان واحد. كل ذلك دون تكاليف إضافية أو تعقيدات في الإعداد.

هل أنت مستعد لرؤيتها في العمل؟ اشترك في ClickUp وشاهد مدى الهدوء الذي سيصبح عليه يوم عملك عندما يكون كل شيء في مكان واحد.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

عندما كانت ملحقات ChatGPT متاحة، كان متجر الملحقات بمثابة السوق المركزي لتصفحها وتثبيتها. بمرور الوقت، تطور المتجر ليصبح متجر تطبيقات ChatGPT، حيث يمكنك اليوم العثور على ملحقات وتطبيقات مدمجة من جهات خارجية.

يعتمد ذلك على المكون الإضافي الذي تريد استخدامه. يحصل مستخدمو ChatGPT Plus على وصول كامل إلى متجر التطبيقات بالإضافة إلى GPTs المخصصة. بينما يمكن للمستخدمين المجانيين التفاعل مع بعض GPTs والتطبيقات المخصصة، إلا أنهم يواجهون قيودًا صارمة على الاستخدام ويفقدون الوصول بمجرد الوصول إلى الحد اليومي للرسائل.

لا. لا يمكنك استخدام عدة ملحقات ChatGPT في وقت واحد. يمكنك التبديل بين مختلف GPTs أو التطبيقات المخصصة، ولكن لا يمكنك استخدام ملحقين أو أكثر في نفس الوقت.

تعامل مع المكونات الإضافية كأي برنامج آخر تابع لجهة خارجية. قم بتثبيت التطبيقات من مطورين معروفين وموثوقين فقط وتجنب مشاركة كلمات المرور الحساسة أو معلومات الدفع أو أسرار الشركة في الدردشة. للحصول على أقصى درجات الأمان، استخدم خطط Enterprise التي تستبعد البيانات من نماذج التدريب، وراجع دائمًا النافذة المنبثقة "الأذونات" قبل منح التطبيق حق الوصول إلى حساباتك الخارجية.

أفضل المكونات الإضافية للإنتاجية هي تلك التي تساعدك على أداء المهام بسرعة مضاعفة أو أعلى دون إضافة الكثير من الفوضى إلى مجموعتك التقنية الحالية. مثال: تجمع مساحة العمل الذكية المتقاربة من ClickUp بين العديد من أدوات الإنتاجية، مثل ClickUp Docs للكتابة والتحرير، وClickUp Brain للذكاء الاصطناعي السياقي، وClickUp Enterprise AI Search لاسترجاع المعلومات/الملفات بسرعة، وClickUp AI Notetaker، الذي يقوم بتدوين الاجتماعات وإنشاء بنود العمل الرئيسية.