كيف يعمل مديرو المنتجات والمهندسون معاً: نصائح لتحقيق التناغم بين مديري المنتجات والمهندسين

غالباً ما تكون العلاقة بين مديري المنتجات (PMs) والمهندسين علاقة صعبة. فكلاهما لديه خلافات مستمرة - لكنهما يعرفان أنه لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر.

لذا، ولمعالجة المشكلة الأساسية - نعم، هذان الدوران لديهما نصيب من الخلاف حول مجالات مثل مواصفات الميزات والمواعيد النهائية. ويرجع ذلك أساساً إلى أن مبادئ إدارة المنتج لا تستوعب دائماً المنظور التقني للهندسة. وبالمثل، لا يحصل المديرون الهندسيون دائماً على الصورة الكبيرة أو منظور الموارد قبل إطلاق المنتج.

ومع ذلك، عندما يكونان متزامنين، يبقى كلا المهنيين على دراية بأهدافهما المشتركة و مواءمة أولوياتهم والجهود المبذولة لنجاح المنتج.

إذن، كيف يجب أن يعمل مديرو المنتجات والمهندسون معًا لتحقيق أفضل النتائج؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك!

سنناقش أيضًا بعض الاستراتيجيات لمعالجة التحديات في مكان العمل وضمان تآزر العمل المثمر بالإضافة إلى فضح بعض خرافات التعاون من أجل الخير. 🤝

ما هي مسؤولية مدراء المنتجات والمهندسين؟

إليك موجز مقارن للمسؤوليات اليومية لهذين الدورين:

مسؤوليات مدير المنتج

مدير المنتج أو مدير المنتج هو قائد منتجهم. من من منظور أوسع، فهم يطورون أفكار المنتجات، ويقدمون المواصفات، ويقودون فريقهم لتحويلها إلى واقع ملموس.

وهم مسؤولون عن البحث في السوق الحالية و إنشاء حل يلقى صدى لدى جمهورهم. من هنا فصاعدًا، فإنها تغطي في المقام الأول أربع مهام إضافية قبل إطلاق المنتج:

تصميم خارطة طريق المنتج إنشاء نموذج أولي (بالتعاون مع المهندس) الحصول على ملاحظات من المستخدمين وأصحاب المصلحة في وقت مبكر دمج الملاحظات في مرحلة البناء النهائي (أيضاً من خلال التعاون مع الفريق الهندسي)

مسؤوليات المهندس أو المدير الهندسي

يقوم المهندسون بإدخال المنظور التقني في المعركة، والقيام بأعمال الترميز أو الأعمال الهندسية ذات الصلة لتشكيل المنتج.

تمكنهم خلفيتهم الفنية من التحقق من جدوى متطلبات المنتج، وتخطيط الوثائق الفنية وأعمال التطوير، وإنشاء منتج يلبي أهداف العمل وتلبية احتياجات العميل. بصرف النظر عن ذلك، يشارك المهندسون أيضًا في وضع النماذج الأولية وتصحيح الأخطاء من أجل إنشاء تقارير الأخطاء .

أثناء بناء المنتج، يقوم المهندسون الرئيسيون أو المديرون الهندسيون أيضًا بمهمة الاتصال - فهم يتعاونون مع المصممين لضمان أن يلبي الناتج النهائي التوقعات المرئية وتجربة المستخدم لمدير المنتج.

أثناء تخطيط المنتج، يشاركون في جانب إدارة المخاطر في التطوير، ويعبرون عن المخاوف الهندسية، مثل الديون التقنية والمفاضلات التقنية، لفرق المنتج.

ديناميكيات العمل بين مدير المنتج والفريق الهندسي

مرحلة بناء المنتج هي المرحلة التي يحتاج فيها مدير المنتج وفريقه الهندسي إلى العمل معًا. تتمثل مهمة مدير المنتج في تحديد الحل بناءً على ما يعاني منه الناس والتأكد من أن المنتج النهائي يمكن أن يخفف من نقاط الألم.

وفي حين أن مديري المنتجات يعرفون ما يريده العميل، تكمن المشكلة في إيصال فهمهم للمنتج المثالي إلى المهندسين.

فبمجرد انتقال الفكرة إلى مرحلة البناء، يكون مديرو المشاريع مسؤولين عن تزويد المهندسين بموجزات موجزة ومفصلة في الوقت نفسه لمساعدتهم على إنشاء منتج يرقى إلى المستوى المطلوب. ويشمل ذلك مشاركة رؤية المنتج بشكل متماسك مع المهندس الرئيسي والمصمم.

وبمجرد أن يتم توصيل كل شيء، يجب على مدير المنتج الحفاظ على استقلالية كافية والسماح للمهندسين بالقيام بعملهم. يجب أن يضع كلا الفريقين حدوداً في وقت مبكر لتوحيد مستوى التواصل والتدخل المقبول في المستقبل. وتشمل المواقف غير المرغوب فيها ما يلي:

شعور الفريق الهندسي بالاختناق وعدم الاستماع إليه بسبب المطالب غير المعقولة

شعور فريق إدارة المنتج بالانسداد بسبب المتطلبات غير المحققة

نصيحة: قوالب التواصل وسير العمل المنظمة بشكل جيد هي سر التعاون السلس بين الوظائف قبل إطلاق المنتج. على سبيل المثال، تحب العديد من فرق المنتجات استخدام قالب متطلبات المنتج ClickUp لمواءمة أصحاب المصلحة بشأن عرض البيع الفريد (USP) وخطط الإصدار.

يجعل قالب متطلبات المنتج ClickUp من السهل تتبع ماذا ولماذا لكل قرار تطوير يتخذه فريقك أثناء بناء منتج أو ميزة جديدة

وفيما يتعلق بتصميم سير العمل، جرّب نموذج قالب إدارة مهام ClickUp لبناء خطط التطوير والإصدار على أي نطاق ومتابعة مقاييس التقدم بسلاسة.

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التعاون المثمر بين مديري المنتجات والمهندسين: مثال على ذلك

في حين أن العمل بشكل متزامن أمر مهم، فإن القليل من التوتر في مساحة العمل بين مديري المنتجات والمهندسين ليس سيئًا دائمًا. لديك مهنيون خبراء في مجالاتهم - فهم ملزمون بتقديم رؤى جديدة حول ما يعتقدون أنه أفضل خطوة تالية.

دعنا نفهم ذلك من خلال مثال: لنفترض أن مدير المنتج يريد تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول لتقديم خصومات ومكافآت لتوليد عمليات اشتراك سريعة. ستكون أهم أولوياته هي

المرئيات الميزات الجديدة الأداء النشر السريع

ومع ذلك، فإن ما يطلبونه حقًا من الفريق الهندسي هو تصميم التطبيق وبنائه وإجراء اختبارات ضمان الجودة وجعل التطبيق جاهزًا للنشر في غضون موعد نهائي ضيق .

لسوء الحظ، فإن مهندسي الشركة مشغولون حاليًا بمنتجات أخرى. العمل المقترح غير ممكن من حيث المدخلات الهندسية - إلا إذا كان المديرون على استعداد لتقليص العمل في مشاريع أخرى لإعادة توجيه التركيز على التطبيق الجديد.

هذا هو المكان الذي تتصادم فيه فرق الهندسة والمنتج:

يستمر مدير المنتج في الضغط لضمان أن يكون منتجه جاهزًا بحلول الموعد النهائي

ويدافع الفريق الهندسي عن عدم الالتزام بالموعد النهائي من خلال الإشارة إلى أنه ستكون هناك مقايضات تقنية لإعطاء الأولوية للتسليم وتجاهل الجوانب الخلفية للتطبيق مثل أمن البيانات أو عمليات التكامل

يؤدي هذا التوتر الصحي إلى مزيد من المناقشات البناءة حول ما يجب على كلا الفريقين تحديد أولوياته. في هذه الحالة، قد تكون الإيرادات من الاشتراكات السريعة أو جوانب الأمان والأداء.

والفكرة هنا ليست فرض هيمنة أحد الفريقين على الآخر ولكن تعزيز الثقة المتبادلة لاتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الشركة الفضلى. 🧡

مشاكل التعاون الأساسية بين المهندسين ومديري المنتجات

حتى بعد وجود قدر صحي من التوتر، هناك أوقات لا يستطيع فيها المهندسون ومدراء المنتجات إنجاح العلاقة بينهم. يمكن أن تكون هناك بعض مناطق الاحتكاك الرئيسية التي يجب الانتباه إليها - إليك بعض الأمثلة:

مشاكل الثقة: قد لا يثق مديرو المنتجات تماماً في فهم مهندسيهم لرؤيتهم. وهذا يؤدي إلى إلى الإدارة التفصيلية أو إنشاء خرائط طريق مفرطة في تحديد خرائط طريق الإصدار، وهو ما ينفر العديد من المهندسين

قد لا يثق مديرو المنتجات تماماً في فهم مهندسيهم لرؤيتهم. وهذا يؤدي إلى إلى الإدارة التفصيلية أو إنشاء خرائط طريق مفرطة في تحديد خرائط طريق الإصدار، وهو ما ينفر العديد من المهندسين تضارب التوقعات: لدى المهندسين ومديري المشاريع أولويات مختلفة وغالباً ما يتوقعون من الطرف الآخر تقديم تنازلات. وبما أنه غالباً ما يكون مدير المشروع هو من يتخذ القرار النهائي، فإن معاملة المهندسين باحترام واحترام حدودهم أمر مهم

لدى المهندسين ومديري المشاريع أولويات مختلفة وغالباً ما يتوقعون من الطرف الآخر تقديم تنازلات. وبما أنه غالباً ما يكون مدير المشروع هو من يتخذ القرار النهائي، فإن معاملة المهندسين باحترام واحترام حدودهم أمر مهم مسؤوليات غير محددة: تعاني بعض الفرق الهندسية من عدم تحديد المسؤوليات بشكل جيد الأدوار والمسؤوليات وعدم وجود هيكلية عمل، مما يزيد من خطر المهام غير المنجزة والمزيد من البنود المتراكمة

تعاني بعض الفرق الهندسية من عدم تحديد المسؤوليات بشكل جيد الأدوار والمسؤوليات وعدم وجود هيكلية عمل، مما يزيد من خطر المهام غير المنجزة والمزيد من البنود المتراكمة ضعف إدارة الموارد الهندسية: يتم تقسيم الموارد الهندسية للشركة على مختلف المشاريع والأعمال الفنية. إذا فشل مدير المشروع في تحديد المدخلات الهندسية لكل مشروع، فسيؤدي ذلك إلى تداخلات في الفريق وتضارب في الجداول الزمنية

يتم تقسيم الموارد الهندسية للشركة على مختلف المشاريع والأعمال الفنية. إذا فشل مدير المشروع في تحديد المدخلات الهندسية لكل مشروع، فسيؤدي ذلك إلى تداخلات في الفريق وتضارب في الجداول الزمنية عدم وضوح المتطلبات: عندما تكون معايير القبول أو متطلبات الميزات غامضة، لا يستطيع المهندسون مواءمة عملهم لتحقيق الهدف النهائي

_إذن، ما الحل هنا؟

إحدى أسهل الطرق التي يمكن للفرق حل هذه المشكلات في آن واحد هي تنفيذ منصة شاملة لإدارة المشاريع والمنتجات -مثل انقر فوق . يحتوي الحل على مجموعة متعددة الاستخدامات من الميزات لمساعدة المهندسين ومديري المنتج:

إنشاء وثائق منتج متماسكة لمواءمة مديري المنتجات والهندسة

التواصل بمزيد من المرونة والشفافية

تصميم سير العمل وضبطه ومراقبته دون تدخل مفرط من أي من الفريقين

اجعله إبحارًا سلسًا: 6 نصائح لإنشاء منتج ناجح في كل مرة باستخدام ClickUp

في حين أن المهندسين ومديري المنتجات لديهم أولويات مختلفة، إلا أن لديهم هدفًا مشتركًا - إنشاء منتج يهتم به الناس بالفعل. 🥰

فيما يلي، سنستكشف بعض إدارة المنتجات الميزات والوظائف داخل ClickUp التي يمكن أن تساعد فرقك متعددة الوظائف على إنشاء وإصدار أفضل المنتجات بأقل قدر من الاحتكاك.

1. ClickUp للذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء لوضع أفكار المنتجات

لا يتوفر لمعظم الفرق الوقت الكافي لتبادل الأفكار حول المنتج وجوانب التواصل، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التعاون في نهاية المطاف.

ولكن لا يوجد الكثير مما يمكن لمدير المنتج التفكير فيه في يوم واحد! إذا كنت أنت أو مدير منتجك بحاجة إلى شريك موثوق به في العصف الذهني، فثق في ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم بشكل شامل للمنصة.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك استخدام المطالبات لوضع فكرة حل لمشكلة قائمة، أو وضع قائمة بالإيجابيات والسلبيات المحتملة لمنتج معين قبل التعمق، أو إنشاء خطط اختبار مفصلة ووثائق متطلبات المنتج والدراسات البحثية.

استخدم المطالبات باستخدام ClickUp AI لإنشاء مستندات متطلبات المنتج (PDRs) بسرعة وإنشاء أفكار للاختبار

هل لديك بالفعل فكرة جاهزة لمزيد من العصف الذهني؟ ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية ستكون أكثر مما تحتاج إليه! فهي توفر مساحة قماشية غير محدودة لمدير المنتج إلى عصف ذهني سريع وربط الأفكار بالعمل، تخصيص الموارد الهندسية, إنشاء مخططات سير العمل المشتركة بين الفرق مثل مخططات مسار السباحة، وتعديل كل شيء في الوقت الفعلي مع فريقهم.

حوِّل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard

2. إنشاء خرائط طريق المنتج وسير العمل والتعاون فيها

يوفر ClickUp موارد وافرة لإنشاء خرائط طريق للمنتج وجداول التسليم. على سبيل المثال، بدلاً من قضاء الوقت في تصميم خارطة طريق للمنتج من الصفر، استخدم قالب خارطة طريق المنتج ClickUp لتصور دورة حياة تطوير المنتج في مكان واحد. استفد من بيانات القالب لتعيين عبء العمل الأسبوعي لفريقك الهندسي بطريقة متوازنة

قسّم المهام، وخصص الموارد، وتتبع التقدم المحرز بفعالية باستخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

استخدم قالب ClickUp التقويم الأصلي و ميزات إدارة المهام مثل إعداد تقديرات الوقت , التواريخ والأوقات و التعليقات المعينة أثناء قيامك بإعداد المهام للمهندسين. يساعدك هذا في تقديم تعليمات واضحة وتحديد الوقت الذي تتوقع فيه إكمال المهمة.

هل تبحث عن طريقة أسرع للتواصل مع رئيس المنتج أو الفرق الهندسية؟ إن عرض ClickUp Chat يتيح لك إنشاء مجموعات دردشة مخصصة وإنشاء قنوات اتصال أكثر شفافية.

إضافة أعضاء الفريق إلى المناقشات والتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

يمكنك أيضًا إضافة مرفقات إلى رسائلك و تضمين أعضاء الفريق داخل المجموعة لتوفير الوقت في الأعمال الإدارية والتواصل عبر البريد الإلكتروني.

المكافأة: يحتوي ClickUp على أكثر من 1000 قالب لفرق تطوير المنتجات والبرمجيات- تحقق منها هنا .

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3. اجعل معلومات المنتج مركزية مع ClickUp Docs

يمكن أن يؤدي عدم وجود وثائق مركزية للمنتج والمتطلبات الفنية إلى ترك فرقك الهندسية بلا توجيه، مما يؤدي إلى منتج فاشل أو باهت. هناك طريقة ممتازة لتجنب ذلك وهي استخدام مستندات ClickUp للتخزين والإدارة وثائق المشروع بتنسيق يسهل البحث فيه.

أحضر مهندسيك إلى المنصة للتعامل مع الأعمال الورقية الفنية مثل وثائق واجهة برمجة التطبيقات. وفي الوقت نفسه، يمكن لمديري المشاريع استخدام مستندات ClickUp Docs للعقود وإجراءات التشغيل الموحدة والأدلة الداخلية وقصص المستخدمين.

إذا كنت تعمل على منتجات أخرى في نفس الوقت، قم بإنشاء مجلدات لتخزين أدلة المنتجات الفردية, ملاحظات الإصدار أو خطط رحلة المستخدم . استخدم العلامات والتسميات لتسهيل الوصول إلى المستند من خلال البحث الشامل الخاص بـ ClickUp الوظيفة.

ابدأ بكتابة أي مستند وتحريره ومشاركته مع فريقك (أو أعضاء خارجيين باستخدام روابط آمنة). علاوةً على ذلك، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي واستخدام خاصية اكتشاف التعاون ميزة لتحديد من يقوم بالتغيير.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

وماذا عن تتبع التغييرات التي تم إجراؤها في غيابك؟ ما عليك سوى النقر على سجل الإصدار لأي مستند للعثور على الوقت المحدد والشخص ونوع التعديل الذي تم إجراؤه. تسمح المستندات للفرق بالحفاظ على الشفافية والحصول على كل الخلفية والسياق الذي يحتاجونه لبناء المنتج.

4. إنشاء أهداف لإبقاء الفرق على نفس الصفحة أهداف ClickUp تدور حول الحفاظ على توافق الفرق في مواجهة وجهات النظر المتضاربة. تتيح لك هذه الميزة وضع أهداف قابلة للقياس لفرق المنتج والهندسة لديك.

يمكن أن تتراوح أهدافك في أي مكان بدءًا من ضمان أن النموذج الأولي النهائي يستوفي جميع المربعات المذكورة في دليل المنتج إلى إضافة جميع الألوان ذات الصلة في مرحلة التصميم. حافظ على الأهداف قصيرة المدى لكل يوم أو أسبوع ببضع نقرات، أو أنشئ أهدافًا طويلة الأجل باستخدام المفتاح نقاط مرجعية رئيسية لتتبع التقدم المحرز بسهولة.

تتبع أهداف التدريب وتصورها من خلال لوحة معلومات أهداف ClickUp

بالإضافة إلى تحديد الأهداف، تساعدك ClickUp على تتبع خطة الإصدار الخاصة بك باستخدام العديد من الأدوات المرئية. على سبيل المثال، يمكنك

استخدام 15+ طرق عرض ClickUp (مثل الجداول ومخططات جانت) لمراجعة مهام الفريق من وجهات نظر مختلفة

تخطيط وتتبع سباقات السرعة

تنظيم جميع أهداف الفريق في مكان واحد أو فصلها للمنتجات الفردية

استخدم لوحات معلومات ClickUp للوصول إلى المقاييس والتقارير في الوقت الفعلي لجميع سباقات السرعة والمهام

تقديم رؤى شاملة في عرض واحد ومشاركتها بسهولة داخل مساحة العمل الخاصة بك أو تصديرها إلى ملف PDF باستخدام ClickUp Dashboards

5. امنح المزيد من الاستقلالية للفرق الهندسية مع مجموعة برامج ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا تفويض إدارة المهام لفريق التطوير لديك. تحتوي المنصة على مخصص فريق البرمجيات Suite مع ميزات لأتمتة سير العمل، وإنشاء خرائط طريق مع التبعيات والعوائق، وتنظيم الأعمال المتراكمة، والتكامل مع أدوات التطوير الأخرى مثل Git.

وبصفتك مدير منتج، يمكنك التخطيط بشكل عام لمراحل المنتج، مثل وضع الأفكار والنماذج الأولية والاختبار، والسماح لمدير الهندسة بتصميم ترتيب المهام داخل كل مرحلة.

يحب العديد من المديرين استخدام أولويات مهام ClickUp لتعيين تسميات - مثل منخفضة و عادية و متوسطة و عالية لأي مهمة. يسمح ذلك لأصحاب المصلحة من كلا الفريقين بإجراء مناقشات مسبقة حول ما يجب التعامل معه أولاً وتجنب سوء الفهم أو عدم التواصل مع التوقعات في المستقبل.

حدد مستويات الأولوية لعملك باستخدام ClickUp Task Priorities (أولويات المهام)

مكافأة: هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد أولويات المهام قبل إطلاق المنتج؟ استخدم الكتل المرمزة بالألوان داخل قالب مصفوفة أولويات ClickUp لتجميع المهام بناءً على أهميتها ومستويات الجهد المبذول فيها وتجنب القرارات ذات الديون الفنية الثقيلة.

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6. جمع ملاحظات شفافة باستخدام النماذج

غالبًا ما تكون نقطة الضغط الرئيسية لمدير المنتج قبل الإصدار النهائي مباشرة. فهم يمنحون إمكانية الوصول المبكر إلى عدد قليل من العملاء، ويمكن أن تغمرهم كمية الملاحظات التي يتلقونها، مما يترجم إلى مزيد من العمل الفوضوي للمهندسين.

ما الحل؟ جمع ملاحظات العملاء وتنظيمها باستخدام عرض نموذج ClickUp . قم بإنشاء نماذج الملاحظات على الفور بأسئلة مخصصة تجعل تقييم منتجك أمرًا سهلاً. أضف شروطًا إلى أي أسئلة وحوّل الإجابات إلى مهام يمكن لمصممي ومهندسي تجربة المستخدم العمل عليها بسرعة أثناء مراجعة تراكم المنتج .

يمكن أن تنطبق الملاحظات على الفرق الداخلية أيضًا. يمكنك استخدام هذه النماذج لفهم مدى الرضا عن مساحة العمل وطلب اقتراحات التحسين من الفرق الهندسية. ابحث عن أسئلة مثل

_ هل تشعر أن مهاراتك التقنية مستخدمة بشكل كافٍ في العمل؟

_على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى شعورك بالتوتر في نهاية كل يوم؟

_هل كنت سعيداً بنتائج إطلاق المنتج الأخير - لماذا أو لماذا لا؟

مدراء المنتجات الذين يعملون مع المهندسين: الخرافات الشائعة

حان الوقت لكشف بعض الخرافات الشائعة حول ديناميكيات التعاون بين مدير المنتج والفريق الهندسي.

الخرافة رقم 1: إشراك المهندسين في وقت مبكر أثناء تطوير المنتج يؤدي إلى مزيد من النزاعات

يعد إشراك المهندسين في وقت مبكر أثناء وضع فكرة المنتج والتخطيط له فكرة جيدة في الواقع لأن هذا يستدعي المنظور التقني الدقيق في هذا المزيج. وغالبًا ما يكون المهندسون في وضع أفضل للتنبؤ بما يمكن تنفيذه، مما قد يساعد في تشكيل خرائط طريق أكثر دقة.

خرافة رقم 2: مديرو المنتجات لديهم السلطة الكاملة على عملية الإصدار

هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر هو أن مدير المنتج يتحكم في كل شيء. من المهندسين إلى التسويق، فهم من يتخذون القرارات، وهذا ليس صحيحاً 100%. فمدراء المنتجات مسؤولون أمام العديد من أصحاب المصلحة، ولكن هدفهم الرئيسي هو ضمان تلبية المنتج لأهداف العمل والأهداف الحالية احتياجات العملاء .

لا يمكن لمدير المنتج اتخاذ قرارات بشأن كيفية الإعلان عن الأشياء أو رسائل العلامة التجارية التي يجب أن يتم اختيارها. ومع ذلك، يمكنهم جمع الآراء من الفرق الهندسية وتقديمها خلال الاجتماعات - وغالبًا ما يعود الأمر إلى مالكي المنتج لاتخاذ القرار النهائي.

خرافة رقم 3: بمجرد إصدار المنتج، ينتهي الفريقان من العمل

بدلاً من الانتهاء من العمل، تأتي الواجبات الأكثر إلحاحاً لمديري المنتجات والفرق الهندسية بعد إطلاق المنتج. يجب على مدير المنتج أن يبقى على اطلاع دائم بـ مراجعات العملاء وتحديد المشكلات التي تؤثر على الربحية أو القبول. مع هذا حلقة التغذية الراجعة فهي تنقل الإضافات أو الإزالة أو التغييرات في الميزات إلى المهندسين.

إلى جانب تقييم إمكانية إعادة العمل على المنتجات، يقوم مدير المنتج أيضًا بتسجيل كيفية إنتاجية جميع الفرق خلال السباق الأخير. وهذا يساعدهم في الكشف عن أوجه القصور الكامنة مثل نقص التواصل وطرح الحلول التي من شأنها أن تساعدهم على تحسين العمليات الحالية .

قم بهندسة نجاح فريقك مع ClickUp

سواء كان الأمر يتعلق بالمهندسين أو مديري المنتجات، فإن مساهمة الجميع ضرورية لإنشاء منتج ناجح يلقى صدى لدى المستخدمين المستهدفين.

لحسن الحظ، مع برنامج إدارة المشاريع المتكامل مثل ClickUp، يمكن لكلا الفريقين إنشاء ديناميكيات تعاون سلسة وتسريع مهامهم اليومية. يمكنك بسهولة تحديد الأهداف وتصميم خرائط طريق المنتج وتتبع سباقات السرعة والتواصل في الوقت الفعلي لتجنب سوء الإدارة و تبسيط سير عمل الفريق . اشترك في ClickUp اليوم واجمع بين فريقي المنتج والهندسة معًا لتحقيق النجاح! ✌️