كيفية تطبيق منهجية رشيقة على المشاريع غير البرمجية

ما هي أول فكرة تتبادر إلى ذهنك عند سماع كلمة "رشيق"؟

إذا كنت تتخيل فريقاً من أربعة مطوري برمجيات ومهندسين مجتمعين معاً في اجتماع استعداد أو لوحة بيضاء تشرح بالتفصيل خطة الإصدار، فأنت لست وحدك.

فمعظمنا يفهم "أجايل" على أنها منهجية تعمل على تحسين عملية تطوير البرمجيات.

وعلى الرغم من صحة ذلك، إلا أنها ليست الصورة الكاملة. فالمنهجية الرشيقة لا تنطبق فقط على الإعدادات التقنية.

يمكنك تتبع أصلها إلى دورة التخطيط-الممارسة-الدراسة-التصرف (PDSA) التي ابتكرها الفيزيائي والتر شيهارت في مختبرات بيل في ثلاثينيات القرن الماضي. وقد قام شيهارت بتوجيه دبليو إدواردز ديمنغ، الذي جلب هذه التقنيات إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمتها شركة تويوتا لتطوير نظام تويوتا للإنتاج.

حدث كل هذا قبل أن تصبح تقنية Agile عنصرًا أساسيًا في تكنولوجيا المعلومات.

لذا، إذا كنت تفكر في تطبيق تقنيات أجايل على المشاريع غير البرمجية، فأنت في المكان المناسب. كما سنطلعك على جميع الخطوات ونشاركك أمثلة من العالم الحقيقي. لكن أولاً، تمهيد.

ما هي المنهجية الرشيقة؟

المنهجية الرشيقة هي طريقة مرنة لإدارة المشاريع المؤسسية التي تقسم المشاريع إلى أجزاء صغيرة يمكن إدارتها وتسمح بالتعديلات المستمرة والتعاون للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة.

تتمحور إدارة المشاريع الرشيقة حول اتباع القواعد، وتعزيز العمل الجماعي المنظم، وضمان نجاح منتجك أو خدمتك، والانفتاح على التغييرات بناءً على ملاحظات العملاء.

على سبيل المثال، تخيل أنك تتعامل مع مشروع لا يمكن التنبؤ به. عميلك النهائي ليس متأكدًا مما يريده مقدمًا، أو أن النتائج المرجوة منه غامضة. في هذه الحالة التحول الرشيق يمكن أن يساعدك. يمكنك اعتماد منهجية رشيقة لتعديل الأمور أثناء تقدمك، مما يضمن بقاء مشروعك على المسار الصحيح ومطابقته لاحتياجات عملائك.

ومع ذلك، فهي ليست الحل السحري لجميع مشاكل إدارة مشروعك التقليدية.

إيجابيات وسلبيات استخدام أجايل في المشاريع غير البرمجية

يكتسب إطار العمل الرشيق شعبية بسبب فوائده العديدة للفرق غير التقنية.

وعلى الرغم من كفاءتها في المشاريع غير البرمجية، إلا أن منهجيات أجايل ليست دائماً خالية من العيوب. لذا، فإن تحديد ما إذا كانت هذه الطريقة تناسب شركتك يعتمد على الأهداف المحددة لشركتك وكيفية استخدامها.

فيما يلي أهم إيجابيات وسلبيات استخدام أجايل في المشاريع غير التقنية.

الإيجابيات

القدرة على التكيف: توفر الأساليب الرشيقة المرونة، مما يسمح للفرق بتعديل اتجاه المشروع مع تطور المتطلبات، مما يضمن توافق المنتج النهائي بشكل أفضل مع الاحتياجات المتغيرة

توفر الأساليب الرشيقة المرونة، مما يسمح للفرق بتعديل اتجاه المشروع مع تطور المتطلبات، مما يضمن توافق المنتج النهائي بشكل أفضل مع الاحتياجات المتغيرة تحسين التعاون: تشجع المنهجية على الملكية المشتركة والبيئة التعاونية، مما يؤدي غالبًا إلى تحسين نتائج المشروع

تشجع المنهجية على الملكية المشتركة والبيئة التعاونية، مما يؤدي غالبًا إلى تحسين نتائج المشروع دورات مراجعة أسرع: تفسح المجال للتسليم التدريجي، مما يضمن إكمال الفريق لأجزاء صغيرة من المشروع وتسليمه في أطر زمنية أقصر. وهذا يزود أصحاب المصلحة بتحديثات تقدم ملموسة

تفسح المجال للتسليم التدريجي، مما يضمن إكمال الفريق لأجزاء صغيرة من المشروع وتسليمه في أطر زمنية أقصر. وهذا يزود أصحاب المصلحة بتحديثات تقدم ملموسة تقديم الملاحظات والاختبارات المتزامنة: يركز على مشاركة العملاء وحلقات التغذية الراجعة واختبار المشروع في وقت واحد، وكل ذلك يزيد من احتمالية تلبية المشروع لتوقعات العملاء

سلبيات

منحنى التعلم: قد يتطلب الانتقال إلى منهجية رشيقة تغييرات كبيرة في العقلية والممارسات وسير العمل. ستحتاج فرق العمل إلى بذل الوقت والجهد للتكيف معها

قد يتطلب الانتقال إلى منهجية رشيقة تغييرات كبيرة في العقلية والممارسات وسير العمل. ستحتاج فرق العمل إلى بذل الوقت والجهد للتكيف معها صعوبات الانتقال: عندما ينتقل قسم ما من أسلوب إداري إلى آخر، يكون من الصعب التعود على المسؤوليات الجديدة وطريقة سير المشاريع

عندما ينتقل قسم ما من أسلوب إداري إلى آخر، يكون من الصعب التعود على المسؤوليات الجديدة وطريقة سير المشاريع تقليل التوثيق: في أسلوب الإدارة الرشيقة، تكون الاستجابات السريعة والتقدم أكثر أهمية من الكثير من الأعمال الورقية. وهذا يعني أن مهام مثل حفظ السجلات والحفاظ على الخطط قد تسير ببطء أكبر

كيفية تطبيق منهجية أجايل على المشاريع غير البرمجية

إذا كنت تقوم ببدء مشروع مؤسسة أو إنشاء إدارة التغيير، فمن الأفضل القيام بذلك على مراحل تكرارية باتباع هذه الممارسات الرشيقة:

الخطوة 1: فهم ما تحتاج إليه

احصل على فهم واضح لأهداف مشروعك ومتطلباته. افهم ما تحتاج إلى تقديمه. ثم حدد بوضوح الهدف النهائي ومعايير النجاح مقدمًا.

بعد ذلك، حدد العناصر الأساسية لإدارة المشروع وإنجازه بنجاح باستخدام الأدوات الرشيقة. تضع هذه الخطوة الأساس لاتجاه مشروعك ونطاقه. انقر فوق الكل في واحد إدارة المشاريع الرشيقة يمكن أن تجعلك تبدأ من خلال السماح لك بإنشاء مساحة عمل لفريقك. ClickUp Spaces سيساعدك في إعداد المحور المركزي لمشروعك أو مركز القيادة.

هنا، يمكنك تحديد الأهداف وتعيين المهام ومتابعة التقدم المحرز وتتبع المواعيد النهائية. يمكنك أيضًا دعوة أعضاء الفريق للانضمام والتعاون في المشاريع.

أنشئ مساحات في ClickUp لإدارة المشاريع بشكل مركزي.

الخطوة 2: تقسيم المشروع

قم بتقسيم مشروعك إلى مهام أصغر يمكن إدارتها من خلال العملية الرشيقة تخطيط الإصدار . يساعدك هذا التقسيم على تنظيم ومعالجة كل جزء من المشروع بشكل منهجي. يمكنك التأكد من أن كل جانب يحظى باهتمام مركز ويساهم في نجاح المشروع.

بمجرد تعيين مساحة العمل الخاصة بك، ابدأ في إنشاء المشاريع والمهام. استخدم هيكل قائمة ClickUp لتقسيم المشروع الكبير إلى سباقات سريعة متكررة ومهام قابلة للتنفيذ.

يمكنك بعد ذلك الاعتماد على ميزات إدارة المهام في ClickUp لإضافة مواعيد نهائية، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد الأولويات لكل مهمة. عرض عبء العمل في ClickUp هبة من السماء لضمان تخصيص موارد الفريق بكفاءة بناءً على التوافر والقدرات والسعة.

الوصول إلى مشاريع متعددة على لوحة تحكم واحدة

الخطوة 3: التحدث والعمل معاً

شجع التواصل المفتوح والتعاون بين أعضاء الفريق. اخلق بيئة عمل آمنة نفسياً حيث يسهل مشاركة الأفكار والرؤى. يضمن هذا الجهد التعاوني ظهور المشكلات مبكرًا وحلها بسرعة. ويمكّن الجميع من المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف المشروع.

يوفر ClickUp أدوات متكاملة للفرق للتواصل ومشاركة السياق والعمل معاً بشكل تكراري. شارك في كتابة رؤية مشروعك مع فريقك باستخدام مستندات ClickUp ، وهو التحكم في الإصدار والتحرير لإبقاء الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا تمامًا). مشاركة التحديثات من خلال انقر فوق الدردشة وابقَ على اطلاع على المهام القادمة من خلال صندوق الوارد الخاص بك ClickUp.

التعاون مع زملائك في الفريق داخل المستندات

الخطوة 4: إنشاء إيقاع من خلال دورات متكررة

قم بإعداد تواريخ استحقاق متكررة باستخدام ميزات ClickUp مثل قوائم المراجعة و سباقات السرعة لإنشاء إيقاعات العمل. عزز الحوار المفتوح من خلال اللقاءات اليومية، والمراجعات ونقاط الاتصال المنتظمة. اجعل المحادثات تتمحور حول التقدم والعوائق حتى تتمكن من تصحيحها بشكل تعاوني.

مراجعة التقدم المحرز بانتظام والتكيف حسب الضرورة. تتبع مشروع ClickUp هنا. فهي تحتفظ بعلامات تبويب على تطورات المشروع، مما يجعل من السهل تحديد ما يعمل بشكل جيد وأين تحتاج إلى إجراء تعديلات.

استخدم التحليلات القوية للمنصة وقم بإعداد لوحات المعلومات المخصصة في ClickUp لمراقبة التقدم والأداء.

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض للوحة التحكم

الخطوة 5: التحسين المستمر أثناء التقدم

اسعَ إلى التحسين المستمر من خلال إيجاد الثغرات من خلال تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) لتعزيز تنفيذ المشروع. سيمنحك ذلك أدوات لتقييم العمليات الحالية واتخاذ تدابير للتحسين. كما سيساعدك أيضًا على وضع أهداف استراتيجية.

استخدام تقنيات سكروم الرشيقة لتحليل الرؤى والبيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين أداء المشروع.

ثم استخدم قوالب تحليل SWOT الخاصة بـ ClickUp لالتقاط النتائج وتتبعها.

ويضمن هذا الالتزام بالتحسين تطوير المشروع تتطور العملية وتحقق نتائج أفضل بمرور الوقت.

استخدم قوالب تحليل SWOT القابلة للتخصيص

ارتقِ بنتائج مشروعك إلى مستوى أعلى باستخدام انقر فوق رشيق ، والذي سيساعدك على إدارة خرائط الطريق، ومسابقات السرعة، والأعمال المتراكمة، وغير ذلك. اجمع فريقك معًا، واستمتع بقدرات قوية في إعداد التقارير، وأنشئ سير عمل سلسًا - كل ذلك يسهل عليك المرونة التي تتجاوز مشاريع تطوير البرمجيات.

أمثلة على استخدام أجايل في الفرق غير البرمجية

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية اعتماد منهجية أجايل في مشاريعك. ستساعدك هذه الأمثلة أيضًا على فهم السبب الذي يجعل ClickUp، بميزاته الرشيقة و قوالب رشيقة هو أفضل صديق لك

1. تطوير الحملات التسويقية

في فريق التسويق، تعمل أجايل على سلاسة تطوير الحملات التسويقية. ما عليك سوى تقسيم حملتك إلى عدة سباقات سريعة، يركز كل منها على جانب معين مثل البحث وإنشاء المحتوى والتصميم والتنفيذ.

استخدم قوالب التسويق الخاصة ب ClickUp لمواءمة بياناتك الفصلية أو السنوية الواضحة أهدافك التسويقية مع تحديد الأولويات

استخدام قوالب مصممة خصيصًا لسير العمل السريع

إجراء عمليات الوقوف اليومية باستخدام نهج رشيق لـ سير العمل تُبقي فريقك على اطلاع دائم بالتقدم المحرز، بينما تضمن مراجعات العدو السريع قيام فريقك بإجراء التعديلات بسرعة. يتيح هذا النهج المرونة للتكيف مع تغيرات السوق مع ضمان إطلاق الحملة في الوقت المناسب.

2. عمليات توظيف الموارد البشرية

تطبيق المبادئ الرشيقة لـ إدارة مشروع سكرم في الموارد البشرية يمكن تجديد عمليات التوظيف. قد يبدو توظيف مرشح ما كجبل شاق يصعب تسلقه. ولكن من خلال تقسيمها إلى مهام أصغر مثل البحث عن المرشحين وفرزهم وإجراء المقابلات معهم، يمكن لفرق الموارد البشرية أن تجعل الطريق إلى القمة أقل رعباً.

تساعد المزامنة اليومية أيضاً في اتخاذ القرارات السريعة ومعالجة الاختناقات. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الاجتماعات بأثر رجعي لفريقك التفكير باستمرار في الاستراتيجيات وتحسين جهود التوظيف.

إذا كنت ترغب في تنظيم مسار إدارة المواهب لديك برؤية كاملة وعروض مخصصة، جرّب الحل المتكامل لإدارة الموارد البشرية من Clickup . يمكنك استخدامه لتتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم في مكان واحد.

تتبّع حالة المهام المختلفة باستخدام ميزات إدارة سير العمل في ClickUp

3. تخطيط الأحداث وإدارتها

بالنسبة لتخطيط الفعاليات، تتيح التقنيات الرشيقة تنسيقاً أفضل. يمكن أن تركز سباقات السرعة على اختيار المكان وإدارة البائعين ومشاركة الحضور والجوانب المماثلة.

يمكنك استخدام قالب إدارة الأحداث الخاص ب ClickUp لجعل التخطيط للفعالية أمرًا سهلاً:

خطط وشاهد كل شيء بدءًا من العثور على موقع إلى الحصول على عروض الأسعار

اجعل فريقك ومواردك تعمل معًا بسلاسة

تتبّع التقدم المحرز والأهداف للفعاليات في الوقت المحدد وبميزانية مناسبة

تخطيط الفعاليات المعقدة باستخدام نظام تتبع مبسط

احرص على إجراء عمليات مراجعة يومية لضمان إحراز تقدم وإجراء تعديلات سريعة إذا لزم الأمر. ولا تنسَ: لا تنسَ: توفر عمليات مراجعة ما بعد الفعاليات رؤى لتحسين عمليات التخطيط للفعاليات المستقبلية.

4. تطوير المنتجات في الصناعات غير التقنية

حتى في الصناعات غير التكنولوجية، يستفيد تطوير المنتجات من الأساليب الرشيقة.

إليك كيفية القيام بهذه العملية:

إنشاء هدف يحدد ميزات المنتج وشخصية العميل المستهدفة

تقسيم التطوير إلى سباقات سريعة لأشياء مثل التصميم والنماذج الأولية وتقدير التكاليف والاختبار وما إلى ذلك.

اجمع أعضاء الفريق من مختلف الوظائف - التصميم، والمصادر، والعمليات، والمبيعات - في كل سباق سريع

استخدام جلسات الاستعداد للتنسيق بين الفرق وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها

إنشاء نماذج أولية أساسية بسرعة وجمع ملاحظات العملاء من خلال الاستبيانات بعد كل سباق (قوالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp ستكون مفيدة)

عقد جلسات استرجاعية لتقييم ما نجح بشكل جيد وما يحتاج إلى تعديل

قم بتكرار النموذج الأولي في كل سبرنت، وقم بتنقيحه بناءً على الدروس المستفادة حتى يفي بمعايير جاهزية الإطلاق قالب تطوير المنتج الجديد من ClickUp سيكون حليفك خلال هذه العملية. استخدمه من أجل:

تنظيم تطوير المنتج من الفكرة إلى الإطلاق

مواءمة الفرق في المراحل الرئيسية والمهام

إدارة جميع المهام في مكان واحد للعمل الجماعي دون عناء

تبسيط سباقات تطوير المنتجات باستخدام قالب خطة مشروع مخصص

5. مشاريع البناء والبنية التحتية

عندما يتعلق الأمر بمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، فإن التركيز على مراحل مثل التخطيط والأعمال الأساسية واللمسات النهائية يضمن إنجاز المشروع في الوقت المناسب. يمكن للاجتماعات اليومية مع مديري المشاريع أن تكون سريعة في حل المشاكل وتساعدك على التكيف مع ظروف الموقع، مما يحسن كفاءة المشروع.

على سبيل المثال، يمكن إدارة بناء مبنى مطار جديد من خلال فصل أعمال البناء إلى مراحل سريعة لهيكل المبنى والعناصر الداخلية والأنظمة التقنية والتشطيبات الخارجية. يمكن للفرق متعددة الوظائف التعاون في ClickUp لإكمال المهام ذات الأولوية في كل مجال.

يمكنهم التعامل مع الموارد في قائمة، وجدولة المهام باستخدام التقويم، أو ضبط التواريخ باستخدام مخطط جانت. ( يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض لتخطيط سهل)

يمكن أن يعود التركيز الرشيق على التسليم التدريجي والتعاون بين أصحاب المصلحة والتحسين المستمر بالفائدة على مشاريع البناء من خلال حل المشاكل بشكل أسرع، وزيادة المساءلة الإيجابية لتطوير المشروع وتحسين الإشراف على الجودة.

إدارة المشاريع الإنشائية باستخدام قوالب إدارة المشاريع الجاهزة للاستخدام

مع ClickUp لفرق الإنشاءات يمكنك إدارة مشاريع الإنشاءات من مرحلة ما قبل البيع إلى التسليم دون عناء:

تخصيص سير عمل الإنشاءات

تسريع العمل الجماعي في الميدان والمكتب

مراقبة التقدم المحرز على الفور من خلال تقارير في الوقت الفعلي

توحيد فريقك وعملك وأدواتك في منصة واحدة انقر فوق إدارة المشاريع هو نظام عالمي أداة إدارة المشاريع التي يمكنك استخدامها وتخصيصها لتتبع أولوياتك، وجعل التعاون أسرع، والحصول على رؤية عالية المستوى لتقدم المشروع.

ستساعد هذه الميزة فريقك على الانتقال إلى أجايل بسهولة.

تخلص من عبء المعلومات الزائد مع تحليلات المشروع البديهية

كن رشيقًا وحقق نجاح المشروع

لا بد أنك أدركت مدى فائدة وملاءمة استخدام الأساليب الرشيقة في تطوير المشاريع غير البرمجية. يمكن للفرق غير المعنية بتكنولوجيا المعلومات الاعتماد عليها لتحقيق

وقت أسرع للوصول إلى السوق من خلال التكرار السريع

مخرجات ذات جودة أعلى من خلال التحسين المستمر

تحسين المساءلة من خلال وضوح الرؤية

مرونة أكبر في التعامل مع الأولويات المتغيرة

امضِ قدماً وقم بالتحول إلى نظام أجايل. وفي حال احتجت إلى نصائح سريعة لإدارة المشاريع الرشيقة أو يد العون للتكيف مع التغييرات، جرب البدء في استخدام أجايل باستخدام ClickUp. اشترك مجاناً واحصل على دعم مصمم خصيصاً لتنفيذ المشاريع الرشيقة لمشاريعك.