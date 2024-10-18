10 أدوات لإنستغرام لتنمية حضورك على الإنترنت في 2025

هل سبق لك أن تساءلت يوماً كيف يتمكن بعض محترفي الإنستجرام من اختراق خوارزمية الإنستجرام دون عناء؟ إنهم يجذبون الإعجابات والمتابعين كالمغناطيس.

وفي الوقت نفسه، يستمر آخرون في بذل جهد متواصل وينتظرون تحقيق إنجازاتهم. ومع ذلك، يظل وجودهم على الإنترنت عالقاً، ولا تتحرك تلك الأرقام.

أمر محبط، أليس كذلك؟ كيف تحاكي نجاح المحترفين على إنستجرام؟

إذا كنت تريد مارد إنستاجرام الذي سيرفع من مستوى علامتك التجارية، ويساعدك على إنشاء حضور دائم على الإنترنت، وتحقيق النجاح على إنستاجرام أهداف التسويق فأنت في المكان الصحيح

إليك أفضل 10 أدوات على إنستجرام ستغير لعبتك التسويقية على إنستجرام في عام 2024 وما بعده.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنستجرام؟

الجدولة والأتمتة: ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بجدولة منشورات إنستجرام مسبقًا وأتمتة مهام محددة للحفاظ على جدول نشر متسق

ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بجدولة منشورات إنستجرام مسبقًا وأتمتة مهام محددة للحفاظ على جدول نشر متسق التحليلات وإعداد التقارير: اختر أدوات إنستجرام التي توفر رؤى مفصلة حول حسابك على إنستجرام وأدائك، بما في ذلك مقاييس المشاركة ونمو المتابعين وفعالية المحتوى

اختر أدوات إنستجرام التي توفر رؤى مفصلة حول حسابك على إنستجرام وأدائك، بما في ذلك مقاييس المشاركة ونمو المتابعين وفعالية المحتوى سهولة الاستخدام: تأكد من أن أدواتك على إنستاجرام تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام. سواء كنت مستخدمًا مبتدئًا أو مستخدمًا متمرسًا، يجب أن تكون الأداة سهلة التنقل والتشغيل مع تطبيق إنستجرام

تأكد من أن أدواتك على إنستاجرام تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام. سواء كنت مستخدمًا مبتدئًا أو مستخدمًا متمرسًا، يجب أن تكون الأداة سهلة التنقل والتشغيل مع تطبيق إنستجرام خيارات تجريبية أو تجريبية: اختر الأدوات التي تقدم نسخة تجريبية مجانية أو فترة تجريبية. يسمح لك ذلك باختبار ميزات الأداة وتحديد ما إذا كانت تلبي متطلباتك قبل الالتزام بها

اختر الأدوات التي تقدم نسخة تجريبية مجانية أو فترة تجريبية. يسمح لك ذلك باختبار ميزات الأداة وتحديد ما إذا كانت تلبي متطلباتك قبل الالتزام بها القدرة على تحمل التكاليف وقابلية التوسع: قم بتقييم هيكلية تسعير أداة إنستجرام وتأكد من أنها تناسب ميزانيتك. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة ستتوسع مع الاحتياجات المتزايدة لنشاطك التجاري على Instagram

## أفضل 10 أدوات لإنستاجرام لاستخدامها في عام 2024

1. أجورابولس

عبر أجورابولس Agorapulse هي أداة مصممة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام، وتوفر أدوات لإدارة البريد الوارد، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، والتعاون السلس بين أعضاء الفريق.

تقدم هذه الأداة التسويقية على إنستغرام ميزات مثل صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد الذي يدمج جميع رسائل الوسائط والتعليقات والمراجعات في مكان واحد. يمكنك تخطيط المحتوى وجدولته مسبقًا واكتشاف الاتجاهات والرؤى والتحليلات ومراقبة بسهولة مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل معدلات التحويل.

أجورابولس أفضل الميزات

صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد: قم بتحسين صندوق الوارد الخاص بك باستخدام مساعد صندوق الوارد لتنظيم المحادثات والتعاون بكفاءة من خلال تعيين المحادثات لفريقك. إدارة تعليقات إنستغرام وفيسبوك

قم بتحسين صندوق الوارد الخاص بك باستخدام مساعد صندوق الوارد لتنظيم المحادثات والتعاون بكفاءة من خلال تعيين المحادثات لفريقك. إدارة تعليقات إنستغرام وفيسبوك عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي: تحديد المنشورات والمحادثات التي تولد المبيعات والعملاء المحتملين وحركة المرور. التكامل مع Google Analytics لجمع البيانات ودمجها لإنشاء تقارير حول حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وأعمالك على Instagram

تحديد المنشورات والمحادثات التي تولد المبيعات والعملاء المحتملين وحركة المرور. التكامل مع Google Analytics لجمع البيانات ودمجها لإنشاء تقارير حول حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وأعمالك على Instagram النشر الاجتماعي: جدولة منشوراتك على Instagram ونشرها وتنظيمها بصريًا باستخدام تقويم النشر والتفاعل مع جمهورك عبر منصات متعددة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وTickTok وTwitter وLinkedIn والمزيد

قيود Agorapulse

الأسعار مرتفعة

تسجيل الخروج التلقائي المتكرر

تسعير أجورابلس

التجربة المجانية: متاحة

متاحة قياسي: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا احترافي: 79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا متقدم: 119 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Agorapulse: #### تقييمات ومراجعات Agorapulse

G2: 4.5/5 (أكثر من 910 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 910 تقييمات) Capterra: تقييمات غير كافية

2. أيكونوسكوير

عبر أيكونوسكوير Iconosquare عبارة عن منصة إدارة وتحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي مصممة لإنستغرام وفيسبوك وتويتر ولينكد إن وتيك توك. توفر أدوات تسويق على Instagram لجدولة المنشورات، وتحليل مقاييس الأداء، وإدارة التفاعلات، واكتساب رؤى حول أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة وتحسين الاستراتيجيات.

تعمل ميزة المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي في Iconosquare على تبسيط إدارة التعليقات، مما يتيح لك وضع علامة على التعليقات كمقروءة أو غير مقروءة على سطح المكتب. تحديد إشارات Instagram في التعليقات والتعليقات التوضيحية والعلامات لزيادة تفاعل مجتمعك.

أفضل ميزات Iconosquare

إدارة الملفات الشخصية المتعددة: يتيح لك إدارة ملفات شخصية اجتماعية متعددة وحسابات إنستجرام داخل لوحة تحكم موحدة وإنشاء لوحات تحكم مخصصة للحصول على نظرة عامة شاملة للمقاييس القيمة

يتيح لك إدارة ملفات شخصية اجتماعية متعددة وحسابات إنستجرام داخل لوحة تحكم موحدة وإنشاء لوحات تحكم مخصصة للحصول على نظرة عامة شاملة للمقاييس القيمة المنافسون وتتبع الصناعة: مراقبة المنافسين المختارين وتقييم أدائك مقارنة بمعايير الصناعة

مراقبة المنافسين المختارين وتقييم أدائك مقارنة بمعايير الصناعة إعداد تقارير سهلة وتحليلات متعمقة: إنشاء تقارير وأتمتتها وتنزيلها بتنسيقات PDF أو CSV للعروض التقديمية للفريق أو المدير أو العميل. يوفر Iconosquare أيضًا رؤى تفصيلية حول حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Iconosquare

ينقطع النشر التلقائي من حين لآخر، مما يؤدي إلى عدم نشر المنشورات دون إشعار

تفتقر خاصية المحادثات إلى دعم شبكات التواصل الاجتماعي الإضافية مثل تويتر

تسعير Iconosquare

تجربة مجانية: متاح

متاح فردي: 10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) الفرق: 16 دولارًا لكل 10 مستخدمين شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Iconosquare

G2: 4.5/5 (أكثر من 115 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 115 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite عبارة عن منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على ميزات مثل جدولة المحتوى، وإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يستحق النقر. ميزة الاستماع الاجتماعي الفريدة التي تتيح لك مراقبة ما يقوله الناس عن علامتك التجارية.

تعمل Hootsuite أيضاً على توسيع نطاق وصولك الاجتماعي من خلال جذب جماهير جديدة وعملاء محتملين من خلال ميزة مناصرة الموظفين التي تبسط مشاركة المحتوى للموظفين.

أفضل ميزات Hootsuite

OwlyWriter AI: إنشاء تسميات توضيحية وإنشاء محتوى جذاب على إنستجرام وأفكار منشورات على إنستجرام بناءً على مطالبات بسيطة لجمهورك المستهدف باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء تسميات توضيحية وإنشاء محتوى جذاب على إنستجرام وأفكار منشورات على إنستجرام بناءً على مطالبات بسيطة لجمهورك المستهدف باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي منشئ الهاشتاجات: زيادة ظهور منشورات إنستجرام لجمهورك المستهدف باستخدام الهاشتاجات والكلمات الرئيسية ذات الصلة على إنستجرام

زيادة ظهور منشورات إنستجرام لجمهورك المستهدف باستخدام الهاشتاجات والكلمات الرئيسية ذات الصلة على إنستجرام قوالب كانفا: الوصول إلى قوالب وسائل التواصل الاجتماعي من نافذة الملحن أو المخطط لإنشاء تصميمات جذابة باستخدام Canva وتبسيط عملية إنشاء المحتوى

قيود Hootsuite

الأسعار باهظة الثمن

يفتقر إلى ميزات نشر قصص فيسبوك وإنستغرام

تسعير Hootsuite

إصدار تجريبي مجاني: متاح

متاح المحترف: 23 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد و10 حسابات اجتماعية)

23 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد و10 حسابات اجتماعية) فريق: 90 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين و20 حسابًا اجتماعيًا)

90 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين و20 حسابًا اجتماعيًا) المؤسسات: أسعار مخصصة (تبدأ من خمسة مستخدمين و50 حسابًا اجتماعيًا)

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4.1/5 (أكثر من 4100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3600 تقييم)

4. سكيد

عبر سكيد Sked هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التخطيط والجدولة والنشر التلقائي عبر المنصات الرئيسية مثل Instagram وFacebook وTwitter. من السهل التعاون بسلاسة مع عدد غير محدود من المستخدمين واستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على أفكار محتوى إبداعية.

تفاعل مع جمهورك من خلال الردود السريعة باستخدام Sked Inbox وتحويل المتابعين إلى عملاء باستخدام Sked Link. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التحليلات المتقدمة للحصول على نهج قائم على البيانات. سكيد هو مفتاحك للحصول على حضور مبسط ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Sked

النشر متعدد المنصات: انشر محتوى Instagram بسلاسة على Instagram وعبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى مثل Facebook وTwitter وLinkedIn وTikTok وPinterest لتعزيز التفاعل مع جمهورك وزيادة تواجدك على الإنترنت

انشر محتوى Instagram بسلاسة على Instagram وعبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى مثل Facebook وTwitter وLinkedIn وTikTok وPinterest لتعزيز التفاعل مع جمهورك وزيادة تواجدك على الإنترنت التخطيط بمساعدة الذكاء الاصطناعي: الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني للمحتوى وموضوعات الحملة، وإنشاء تسميات توضيحية عالية التحويل، والحصول على أفكار منشورات إبداعية

الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني للمحتوى وموضوعات الحملة، وإنشاء تسميات توضيحية عالية التحويل، والحصول على أفكار منشورات إبداعية أدوات شاملة: استبدل أدوات متعددة مع Sked، حيث إنه يدمج بين الروابط في السيرة الذاتية والتحليلات الاجتماعية والتعاون في المحتوى وصندوق الوارد الاجتماعي، مما يلغي الحاجة إلى اشتراكات منفصلة

قيود Sked

تفتقر خيارات ما بعد الإنشاء إلى التخصيص

لا يمكنه تنفيذ وضع علامات على المنتجات وعلامات الملف الشخصي في نفس الوقت

تسعير #### سكيد

تجربة مجانية: متاح

متاح الأساسي: 30 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

30 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) الأساسي: 89 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

89 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين) المحترفون: 159 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

159 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين) المؤسسات: أسعار مخصصة (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات سكيد

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

5. لاحقًا

عبر لاحقًا أصبح من السهل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع Later. تساعد أداة Instagram هذه أصحاب الأعمال ومنشئي المحتوى والوكالات وفرق وسائل التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم على الإنترنت.

من السهل إنشاء روابط قابلة للتخصيص لتوجيه حركة المرور من إنستغرام إلى صفحات الويب الخاصة بأعمالهم باستخدام ميزة Linkin.bio من Later.

يقدم تطبيق Later مجموعة من الميزات، حيث يعمل على تبسيط عملية التسويق، ويوفر أدوات إدارة Instagram لجدولة المنشورات، وإنشاء اقتراحات الهاشتاج، وتحديد أوقات النشر المثلى، وإنشاء منشورات جذابة على Instagram.

أفضل الميزات في وقت لاحق

النشر التلقائي: جدولة المنشورات وتنظيمها بسهولة لمختلف منشورات Instagram ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مما يسمح بنشر محتوى متسق وفي الوقت المناسب

جدولة المنشورات وتنظيمها بسهولة لمختلف منشورات Instagram ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مما يسمح بنشر محتوى متسق وفي الوقت المناسب أدوات إنشاء المحتوى: استكشف الأدوات الإبداعية لتنظيم الوسائط وتحريرها، وإيجاد محتوى فريد للعلامة التجارية، ودمج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على العلامة التجارية

استكشف الأدوات الإبداعية لتنظيم الوسائط وتحريرها، وإيجاد محتوى فريد للعلامة التجارية، ودمج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على العلامة التجارية تحليلات لاحقة: قم بزيادة التفاعل وجذب المتابعين المناسبين وزيادة عدد الزيارات باستخدام أدوات تحليلات Instagram سهلة الاستخدام على Instagram. ارفع من مستوى استراتيجيتك وحوّل المتابعين إلى عملاء بدقة

قيود لاحقة

قدرة محدودة على إلغاء جدولة المنشورات بمجرد جدولتها

الحاجة المتكررة لإعادة ربط الحسابات

التسعير اللاحق

إصدار تجريبي مجاني: متاح

متاح البداية: 16.67 دولارًا شهريًا

16.67 دولارًا شهريًا النمو: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا متقدم: 53.33 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات لاحقة

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (375+ تقييم)

6. تينت

عبر الصبغة TINT عبارة عن منصة تسويق قوية مدعومة من المجتمع تستفيد من المحتوى الحقيقي للمستخدمين وأصوات العملاء لتعزيز التسويق الخاص بك. فهي تساعد على تعزيز مناصرة العلامة التجارية وبناء الولاء وزيادة التحويلات.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديد عملائك وإشراكهم وحشدهم لإنشاء محتوى دائم من المحتوى الذي يُحتوى على شبكة الإنترنت ومراجعات وولاء ومبيعات من خلال المجتمع.

تساعد TINT على زيادة الوعي والمشاركة والتفاعل والتحويلات والولاء من خلال المؤثرين والنشر والتجارة الاجتماعية والتقييمات والمراجعات والمسابقات والحملات. يتكامل TINT بسلاسة مع مجموعة التسويق الخاصة بك، مما يوفر رؤى وتحليلات وتقارير لتحسين عائد الاستثمار.

أفضل ميزات TINT

مشاركة المجتمع: أنشئ مجتمعًا للعلامة التجارية عبر الإنترنت مع تفاعلات وحملات مخصصة. احصل على حلول للمشاركة المستمرة، ودمج البيانات والرؤى لتعزيز جدران وسائل التواصل الاجتماعي وجمع التعليقات من خلال الاستطلاعات واستطلاعات الرأي

أنشئ مجتمعًا للعلامة التجارية عبر الإنترنت مع تفاعلات وحملات مخصصة. احصل على حلول للمشاركة المستمرة، ودمج البيانات والرؤى لتعزيز جدران وسائل التواصل الاجتماعي وجمع التعليقات من خلال الاستطلاعات واستطلاعات الرأي تكامل الذكاء الاصطناعي: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط العملية للعثور على المحتوى الأصيل الذي أنشأه المعجبون والعملاء وتنظيمه وتعظيم تأثيره

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط العملية للعثور على المحتوى الأصيل الذي أنشأه المعجبون والعملاء وتنظيمه وتعظيم تأثيره منصة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون: جمع وتنظيم المحتوى الجذاب الذي ينشئه المستخدمون (UGC) من مختلف القنوات الاجتماعية باستخدام TINT والاستفادة من مقاييس المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لنشر المحتوى ذي الصلة عبر قنوات التسويق، سواء عبر الإنترنت أو خارجها

قيود TINT

القليل من منحنى التعلم مع واجهة المستخدم

مواطن الخلل العرضية وتعطل المنصة

تسعير TINT

تسعير مخصص

TINT التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

7. SocialInsider

عبر سوشال إنسايدر يسهّل Socialinsider تحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من خلال الاستفادة من ميزات مثل تحليل المنافسين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي ورؤى الاستماع الشاملة.

استخدم رؤى الاستماع المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل رؤى المحتوى والتفاعل والتركيبة السكانية لتنظيم استراتيجية مدعومة بالبيانات على Instagram.

تكمن قوة SocialInsider في تزويدك بمؤشرات الأداء الرئيسية والرؤى عبر Instagram للارتقاء بنهجك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات SocialInsider

تحليلات متعمقة: من السهل تحليل المنافسين لاكتشاف استراتيجياتهم ومعاييرهم. تصنيف وتحليل محتوى الوسائط الاجتماعية بناءً على الكلمات الرئيسية أو المواضيع، وتحديد الثغرات في استراتيجيتك، وفهم العناصر التي تساهم في نجاح منشوراتك على Instagram

من السهل تحليل المنافسين لاكتشاف استراتيجياتهم ومعاييرهم. تصنيف وتحليل محتوى الوسائط الاجتماعية بناءً على الكلمات الرئيسية أو المواضيع، وتحديد الثغرات في استراتيجيتك، وفهم العناصر التي تساهم في نجاح منشوراتك على Instagram تحديد المؤثرين: حدد المؤثرين في مجال عملك واستخدم التحليل المرئي لمعرفة أدائهم الرئيسي، بما في ذلك عدد المتابعين ومعدل المشاركة

حدد المؤثرين في مجال عملك واستخدم التحليل المرئي لمعرفة أدائهم الرئيسي، بما في ذلك عدد المتابعين ومعدل المشاركة تحليل شامل لإنستجرام، بما في ذلك مقاطع الفيديو على إنستجرام: احصل على تحليلات شاملة لمقاطع الفيديو الخاصة بك، وقيّم أداء أفضل محتوى لديك، واكتشف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى الانتشار الواسع

قيود SocialInsider

قد تحتاج صادرات PowerPoint إلى بعض التعديلات

تستغرق عملية إعادة تعيين الملفات الشخصية بعد التبديل بعض الوقت

تسعير SocialInsider

التجربة المجانية: متاحة

متاحة التكيف: 82 دولارًا شهريًا (10 ملفات شخصية)

82 دولارًا شهريًا (10 ملفات شخصية) تحسين: 124 دولارًا شهريًا (15 ملفًا شخصيًا)

124 دولارًا شهريًا (15 ملفًا شخصيًا) التنبؤ: 199 دولارًا شهريًا (20 ملفًا شخصيًا)

199 دولارًا شهريًا (20 ملفًا شخصيًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SocialInsider

G2: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

8. شورتستاك

عبر شورتستاك يوفر شورتستاك إنستغرام أدوات التسويق لإنشاء وتسويق حملات مختلفة على Instagram وغيرها من حملات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المسابقات والهدايا الترويجية في دقائق.

تقدم الأداة أكثر من 80 قالباً بالسحب والإفلات يمكنك الاختيار من بينها وتخصيصها حسب تفضيلاتك. إن بدء الحملات التي تعزز المشاركة وتولد عملاء محتملين أمر سهل.

تعمل هذه الأداة على تبسيط عملية مشاركة المستخدمين من خلال مسابقات تفاعلية سريعة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لإنشاء صفحات مقصودة تفاعلية وقيادة حملات فعالة لتوليد العملاء المحتملين.

أفضل ميزات #### شورتستاك

توليد العملاء المحتملين: عزز التفاعل مع جمهورك من خلال الهبات التفاعلية وإعلانات الفائزين. تنشئ المنصة أيضًا محتوى من إنشاء المستخدمين، مما يتيح لك إنشاء مسابقات ديناميكية لمتابعيك

عزز التفاعل مع جمهورك من خلال الهبات التفاعلية وإعلانات الفائزين. تنشئ المنصة أيضًا محتوى من إنشاء المستخدمين، مما يتيح لك إنشاء مسابقات ديناميكية لمتابعيك التخصيص: تبسيط تصميم الحملات من خلال أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام وتخصيص التصميمات بدون HTML، باستخدام الألوان والخطوط وتأثيرات التحويم. تعمل إجراءات If/Then (IFTT) على تحسين تجربة المستخدم وتوليد المزيد من المتابعين

تبسيط تصميم الحملات من خلال أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام وتخصيص التصميمات بدون HTML، باستخدام الألوان والخطوط وتأثيرات التحويم. تعمل إجراءات If/Then (IFTT) على تحسين تجربة المستخدم وتوليد المزيد من المتابعين إطلاق مسابقات تفاعلية: ابدأ مسابقات تفاعلية بسرعة باستخدام قوالب مثل الفوز الفوري، والخدش والفوز، وتدوير العجلة، والاختبارات، والألغاز لجمع آلاف المشاركات. اجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال الهاشتاج أو مسابقات التعليق للدخول

قيود شورت ستاك

غير متوافق مع بعض أدوات إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني، مما يتطلب استرجاع البيانات يدوياً

قد يكون هناك القليل من منحنى التعلم

تسعير Shortstack

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا المحترفين: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات شورتستاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 135 تقييم)

9. سينديبل

عبر قابل للإرسال قم بإدارة وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع Sendible، وهي منصة لإدارة إنستجرام مصممة للوكالات التي تسعى إلى إدارة فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي لعملائها.

وهي بمثابة مركز مركزي، مما يجعل من السهل تنفيذ استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة لعلامات تجارية متعددة على نطاق واسع. مع التركيز على الإنتاجية، توفر Sendlible وقت فريقك الثمين من خلال جمع كل شبكات التواصل الاجتماعي في مكان واحد.

أفضل ميزات Sendible

الجدولة المباشرة والتخصيص: جدولة المحتوى الشهري مع الاستيراد الجماعي وتخصيص قصتك ومنشوراتك على Instagram بالعلامات والمواقع والهاشتاجات بسرعة وسهولة. استخدم محرر الصور المدمج لتحسين المنشورات باستخدام صور من GIPHY أو Pexels أو Canva وتخصيصها سواء كنت تنشر قصصًا أو منشورات أو منشورات على Instagram

جدولة المحتوى الشهري مع الاستيراد الجماعي وتخصيص قصتك ومنشوراتك على Instagram بالعلامات والمواقع والهاشتاجات بسرعة وسهولة. استخدم محرر الصور المدمج لتحسين المنشورات باستخدام صور من GIPHY أو Pexels أو Canva وتخصيصها سواء كنت تنشر قصصًا أو منشورات أو منشورات على Instagram أفكار للنشر: يمكنك الوصول إلى وفرة من المحتوى الجذاب من خلال تقويم العطلات في لوحة التحكم، وموجزات RSS التلقائية، وتنبيهات Google

يمكنك الوصول إلى وفرة من المحتوى الجذاب من خلال تقويم العطلات في لوحة التحكم، وموجزات RSS التلقائية، وتنبيهات Google مشاركة الجمهور: الرد بسرعة على تعليقات الجمهور ورسائله وإشاراته في صندوق وارد مركزي للبقاء على اتصال

قيود Sendible

لا تسمح هذه الأداة بالتحرير للمشاركات المجدولة في تطبيق الجوال تفتقر إلى ميزات ربط منشورات Instagram بصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مباشرةً



تسعير Sendible

تجربة مجانية: متاح

متاح المنشئ: 29 دولارًا شهريًا (1 مستخدم)

29 دولارًا شهريًا (1 مستخدم) التعقب: 89 دولارًا شهريًا (4 مستخدمين)

89 دولارًا شهريًا (4 مستخدمين) التسمية البيضاء: 180 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين)

180 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين) العلامة البيضاء+: 750 دولارًا شهريًا (100 مستخدم)

تقييمات ومراجعات Sendible

G2: 4.5/5 (أكثر من 860 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 860 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 125 تقييم)

10. لوملي

عبر لوملي باستخدام Loomly، يمكنك الحصول على أفكار منشورات تغذيها موجزات RSS واتجاهات تويتر والأحداث والعطلات والاحتفالات المتعلقة بالتاريخ. إنه يبسّط إدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون فيه وتعزيزه.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام، يعمل Loomly على تبسيط سير عملك، مما يوفر الوقت و تحسين المحتوى للحصول على نتائج أفضل.

لوملي أفضل الميزات

المساعدة في النشر: أنشئ منشورات رائعة مع إرشادات لوملي خطوة بخطوة. تتيح لك عمليات التكامل مع Unsplash وGiphy وGoogle Drive، وميزات مثل Hashtag Manager ومُنشئ معلمات UTM صياغة المنشورات والقصص مثل الخبراء

أنشئ منشورات رائعة مع إرشادات لوملي خطوة بخطوة. تتيح لك عمليات التكامل مع Unsplash وGiphy وGoogle Drive، وميزات مثل Hashtag Manager ومُنشئ معلمات UTM صياغة المنشورات والقصص مثل الخبراء إدارة الأصول: تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات والروابط وقوالب المنشورات واستخدامها في مكتبة مركزية سهلة الاستخدام

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات والروابط وقوالب المنشورات واستخدامها في مكتبة مركزية سهلة الاستخدام استهداف الجمهور: يمكنك الوصول إلى جمهورك المستهدف من خلال استهداف الجمهور على فيسبوك ولينكد إن للمنشورات العضوية. استجب للرسائل والتعليقات وردود الفعل عبر مختلف المنصات باستخدام نظام إدارة المجتمع القوي والتفاعل

قيود لوملي

يفتقر إلى المراجعة أو إشعار التعاون

مواطن الخلل العرضية في رؤية التحليلات

تسعير #### تسعير لوملي

الأساس: 32 دولارًا شهريًا (2 مستخدمين)

32 دولارًا شهريًا (2 مستخدمين) المعيار: 64 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين)

64 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين) متقدم: 131 دولارًا شهريًا (14 مستخدمًا)

131 دولارًا شهريًا (14 مستخدمًا) القسط: 277 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا)

277 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا) المؤسسات: أسعار مخصصة (أكثر من 31 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات لوملي

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 480 تقييم)

أدوات التواصل الاجتماعي الأخرى

هل لدينا المزيد لك؟ نعم! دعنا نلقي نظرة على ClickUp، وهي أداة متعددة الاستخدامات ستساعدك على تشغيل أفضل إعلاناتك على Instagram وتساعدك في جوانب العمل الأخرى.

ClickUp

ClickUp محترف في إدارة المهام ولكنه يفعل أكثر من ذلك بكثير - إنه أيضًا سلاحك السري لتعزيز وجودك على الإنترنت. من تخطيط المحتوى إلى التعاون، يجعل هذا التطبيق متعدد الاستخدامات كل منشور خطوة استراتيجية لجذب المزيد من الجمهور.

إن إدارة مشاريع التسويق ClickUp أداة تدير حملاتك بكفاءة، وتوفر مساحة عمل مرنة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لفرق التسويق.

استخدم أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الحملات الإعلانية وإنشاء المحتوى بسرعة البرق

دعنا نرى كيفية الاستفادة من ClickUp للارتقاء بعلامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون عناء.

أفضل ميزات ClickUp:

إدارة المهام: تخصيص مسؤوليات محددة لأعضاء الفريق باستخدام مهام ClickUp والتأكد من أن الجميع يعرف دوره في الحملة. الحفاظ على تقويم متماسك للمحتوى، والوفاء بالمواعيد النهائية، وتعزيز التعاون مع المهام الموكلة

إنشاء قوائم تدقيق بمهام فرعية متداخلة لتحديد الأولويات وإلغاء تحديد الأولويات في ClickUp

إدارة المنشورات باستخدام القوالب: خطط لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp. يمكنك إنشاء منشوراتك وقصصك على Instagram ووضع استراتيجيات وجدولة منشوراتك وقصصك على Instagram. يساعدك هذا القالب في تنظيم تقويم المحتوى الخاص بك، وإدارة أعباء العمل من أجل اتساق حسابك على Instagram، وتحليل مقاييس الأداء وتتبع الحملات

خطط لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp. يمكنك إنشاء منشوراتك وقصصك على Instagram ووضع استراتيجيات وجدولة منشوراتك وقصصك على Instagram. يساعدك هذا القالب في تنظيم تقويم المحتوى الخاص بك، وإدارة أعباء العمل من أجل اتساق حسابك على Instagram، وتحليل مقاييس الأداء وتتبع الحملات تنظيم المحتوى: ابدأ مع تقويم محتوى ClickUp ونظّم محتواك بدقة في تقويم أو قائمة أو جدول بيانات. يتيح لك التخطيط والبقاء منظمًا و تتبُّع لمحتواك الرائع طوال العام

شاهد في لمحة سريعة كيف يبدو جدولك الزمني القادم للمحتوى مع قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp

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مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي: استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لتسريع حملتك على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى، وإنشاء الأفكار والموجزات والمدونات ودراسات الحالة ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة من قِبل الخبراء بنقرات قليلة. أنشئ تعليقات جذابة على Instagram ونصوص فيديو جذابة بناءً على جمهورك المستهدف واستراتيجيتك

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لتسريع حملتك على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى، وإنشاء الأفكار والموجزات والمدونات ودراسات الحالة ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة من قِبل الخبراء بنقرات قليلة. أنشئ تعليقات جذابة على Instagram ونصوص فيديو جذابة بناءً على جمهورك المستهدف واستراتيجيتك تعاون مع فريقك: استفد من ClickUp Whiteboards للعصف الذهني المرئي لإطلاق المنتجات والحملات القادمة، مما يسهل تنفيذ الأفكار بسرعة مع أعضاء فريقك

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

مساحة عمل مركزية: حافظ على مزامنة التسويق بأكمله من العصف الذهني إلى الإطلاق وتعاون بسلاسة عبر مسارات عمل التسويق باستخدام مستندات ClickUp قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي طفيف في البداية بسبب الميزات التفصيلية وخيارات التخصيص

تسعير #### ClickUp

الإصدار المجاني: متاح

متاح غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم للشركات : 12 دولار شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

: 12 دولار شهرياً لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## حسِّن وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات Instagram

من المهم أن تتعرف على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام لتعزيز حضور علامتك التجارية على الإنترنت. نأمل أن تساعدك هذه القائمة من الأدوات على اختيار أفضل ما يناسب احتياجاتك التسويقية على إنستغرام.

ومع ذلك، نحثك على تجربة ClickUp. إدارة المشاريع التسويقية مع ClickUp يساعدك على التفوق على البقية من خلال ميزات إدارة المشاريع المتنوعة التي تسهل إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp AI، وتحقق ثورة في التعاون من خلال مهام سير العمل القابلة للتخصيص والتقويمات المشتركة.

استفد من واجهة ClickUp سهلة الاستخدام والإمكانيات المتعددة الأوجه التي يوفرها ClickUp لتعزيز تواجدك على إنستجرام وزيادة المشاركة!

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