Cách hợp nhất các công cụ mà không làm mất dữ liệu

Một tổ chức trung bình vận hành khoảng 275 ứng dụng SaaS.

Còn đối với các doanh nghiệp lớn hơn? Số này tăng vọt lên mức trung bình là 660.

Mặc dù các công cụ này được thiết kế để giải quyết vấn đề, chúng lại tạo ra một “gánh nặng phân mảnh” — khiến các nhóm phải dành nhiều thời gian chuyển đổi giữa các tab hơn là hoàn thành công việc. Rào cản lớn nhất để dọn dẹp mớ hỗn độn này là gì? Đó chính là nỗi lo mất dữ liệu lịch sử và bối cảnh bị “kẹt” bên trong những ứng dụng cũ kỹ đó.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển các hoạt động của mình sang một không gian làm việc duy nhất, thống nhất mà không mất một dòng dữ liệu nào.

🧠 Thông tin thú vị: Từ “silo” ban đầu chỉ một hố hoặc cấu trúc dùng để lưu trữ ngũ cốc. Chỉ sau này, nó mới trở thành một phép ẩn dụ hoàn hảo để chỉ các nhóm và dữ liệu bị tách biệt khỏi phần còn lại của kinh doanh.

Tại sao việc di chuyển từ nhiều công cụ sang một nền tảng có thể gây mất dữ liệu

Việc hợp nhất công cụ chỉ thành công nếu mọi công việc, bình luận, tệp đính kèm và Trường Tùy chỉnh đều được chuyển sang. Nếu thiếu một mục nào đó, bạn sẽ mất dữ liệu và bối cảnh công việc ngay lập tức.

Vấn đề: mỗi công cụ lưu trữ dữ liệu theo cách riêng của mình và không có công cụ nào tương tác trực tiếp với nhau. Đó chính là tình trạng phân tán dữ liệu. Công việc của bạn bị phân tán trên quá nhiều hệ thống đến mức không có hệ thống nào nắm bắt được toàn bộ bức tranh. Nhóm của bạn cuối cùng phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm tệp tin và nhập lại cùng một cập nhật ở ba nơi chỉ để kiểm tra trạng thái của dự án.

Chính sự thiếu đồng bộ đó là nguyên nhân khiến dữ liệu biến mất trong quá trình di chuyển. Dưới đây là những thách thức bạn phải đối mặt:

Các mô hình dữ liệu không tương thích dẫn đến việc mất các trường dữ liệu : Một “dự án” trong một công cụ có thể không tồn tại trong công cụ khác. Các trường Tùy chỉnh, phân cấp và siêu dữ liệu sẽ không được giữ lại sau khi chuyển đổi

Tệp đính kèm và bình luận không được chuyển đổi cùng nhau : Tệp nằm trong các thư mục, bình luận nằm trong tài liệu, và các cuộc hội thoại bị kẹt trong phần trò chuyện. Chúng hiếm khi được chuyển đổi thành một gói duy nhất

Các bản ghi trùng lặp gây ra các phiên bản mâu thuẫn : Cùng một công việc tồn tại trên nhiều hệ thống với các trạng thái, chủ sở hữu hoặc ngày đáo hạn khác nhau. Bạn sẽ không biết bản nào là chính xác

Tự động hóa ngừng hoạt động mà không có cảnh báo : Các quy trình làm việc kết nối hai công cụ sẽ ngừng hoạt động mà không có thông báo ngay khi một trong hai công cụ đó biến mất

Không có nguồn dữ liệu chính xác đồng nghĩa với việc không có trách nhiệm giải trình: Khi dữ liệu nằm rải rác khắp nơi, không ai biết đâu là dữ liệu mới nhất và không thể tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào

Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách loại bỏ từng rủi ro này trước khi dữ liệu của bạn rời khỏi hệ thống nguồn.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi lại trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp hợp nhất toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý dự án qua email ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt những công việc hành chính và lấy lại thời gian năng suất của bạn. Thay thế hơn 20 công cụ bằng một không gian làm việc mạnh mẽ trong ClickUp 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Bạn cần có danh sách đầy đủ về mọi công cụ, loại dữ liệu và quy trình làm việc mà nhóm của bạn sử dụng trước khi xuất bất kỳ tệp nào. Bỏ qua bước này là lý do khiến các nhóm phát hiện ra giữa chừng quá trình chuyển đổi rằng toàn bộ ghi chú của khách hàng trong một quý đã được lưu trữ trong một công cụ mà không ai nhớ đưa vào danh sách.

Dưới đây là cách thực hiện kiểm tra:

Danh sách tất cả các công cụ đang được sử dụng , bao gồm cả các ứng dụng chính thức và các công cụ CNTT không chính thức như bảng tính cá nhân và bảng tính tạm thời. Hãy hỏi trực tiếp từng nhóm thay vì chỉ dựa vào danh sách giấy phép của bộ phận CNTT. Mọi người thường tạo ra các giải pháp thay thế mà không bao giờ được ghi chép lại

Liệt kê các loại dữ liệu mà mỗi công cụ lưu trữ : Công việc, dự án, tài liệu, bình luận, tệp đính kèm, nhật ký thời gian, Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và tích hợp. Nếu dữ liệu đó tồn tại trong công cụ, nó cần được đưa vào Danh sách công việc

Xác định nguồn dữ liệu chính xác cho từng loại dữ liệu : Nếu hai công cụ đang theo dõi trạng thái của dự án, hãy quyết định ngay bây giờ công cụ nào sẽ được ưu tiên. Sự mơ hồ ở đây sẽ dẫn đến việc tạo ra các bản ghi trùng lặp sau này

Phân loại từng công cụ thành nhóm "giữ lại", "hợp nhất" hoặc "ngừng sử dụng" : Không phải mọi thứ đều cần phải di chuyển. Một số dữ liệu đơn giản là đã lỗi thời, và việc di chuyển chúng chỉ khiến tình trạng lộn xộn tiếp diễn

Chỉ định người có quyền sở hữu cho từng công cụ: Bạn cần có một người có quyền sở hữu cho mỗi công cụ để xác minh rằng dữ liệu đã đầy đủ sau khi chuyển đổi. Nếu không có quyền sở hữu, các lỗ hổng sẽ không được phát hiện

Việc kiểm tra này cũng cho thấy tình trạng "phình to" của các công cụ — sự tích tụ của các ứng dụng trùng lặp khiến bối cảnh bị phân mảnh và làm chậm tiến độ của các nhóm. Bạn không thể hợp nhất những gì bạn chưa lập danh mục. 🛠️

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi di chuyển, hãy chạy báo cáo “lần hoạt động gần nhất” trong từng công cụ. Hầu hết các nền tảng đều hiển thị thời điểm bản ghi được chỉnh sửa lần cuối. Bất kỳ bản ghi nào không được chỉnh sửa trong hơn 6 tháng đều là ứng viên để lưu trữ, không phải di chuyển. Điều này giúp thu hẹp phạm vi di chuyển và giảm bớt những dữ liệu không cần thiết mà nhóm của bạn phải xử lý trong hệ thống mới.

Áp dụng mô hình dữ liệu và quy trình làm việc trên các nền tảng

Mỗi công cụ đều có ngôn ngữ riêng.

Cái mà một ứng dụng gọi là “Phần” có thể là “Nhóm” trong ứng dụng khác và là “Danh sách công việc” trong ứng dụng thứ ba. Ánh xạ trường là quá trình ghép nối từng thuộc tính trong các công cụ nguồn với thuộc tính tương ứng trong nền tảng đích.

Lập bản đồ mô hình dữ liệu

Đối chiếu trường dữ liệu: Ghép nối từng trường Tùy chỉnh, trạng thái, thẻ và thuộc tính với các trường tương ứng trên nền tảng đích bằng cách sử dụng bảng tính

Lập bản đồ cấu trúc phân cấp: Ghi chép cách các dự án, công việc và công việc con được chuyển đổi giữa các hệ thống (độ sâu lồng nhau thay đổi tùy theo công cụ)

Lập bản đồ mối quan hệ và sự phụ thuộc: Các công việc liên kết, các rào cản và kết nối cha-con cần được xử lý rõ ràng, nếu không chúng sẽ bị hỏng mà không có cảnh báo

Lập bản đồ quy trình làm việc và tự động hóa

Danh sách tất cả các quy trình tự động hóa đang hoạt động: Các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động cho từng công cụ

Xác định các tích hợp kết nối các công cụ: Kết nối trung gian, tích hợp gốc, đồng bộ hóa dựa trên API

Xác định các quy trình tự động hóa nào cần xây dựng lại và các quy trình nào cần loại bỏ: Một số quy trình chỉ tồn tại do giới hạn của công cụ và sẽ không còn cần thiết sau khi hợp nhất

💟 Lợi thế của ClickUp: Bạn muốn tái cấu trúc quy trình làm việc một cách có hệ thống? Hãy sử dụng ClickUp Automations. Tính năng này cung cấp cho bạn một bảng điều khiển duy nhất để xem tất cả các quy trình tự động hóa đang hoạt động và không hoạt động trong không gian làm việc của bạn, theo từng địa điểm. Và nếu bạn không muốn xây dựng từ đầu, ClickUp Brain, lớp AI bối cảnh nhất, cho phép bạn mô tả những gì bạn muốn tự động hóa bằng tiếng Anh thông thường. Sau đó, nó có thể tạo các trường AI tùy chỉnh cho bạn! Tùy chỉnh các chi tiết bạn muốn theo dõi trong các dự án của mình với các trường AI của ClickUp

Làm sạch và loại bỏ dữ liệu trùng lặp trước khi di chuyển

Việc di chuyển dữ liệu không chính xác chỉ chuyển rắc rối sang một địa chỉ mới, đó là lý do tại sao việc duy trì vệ sinh dữ liệu đúng cách là điều thiết yếu. Loại bỏ trùng lặp dữ liệu có nghĩa là tìm và hợp nhất các bản ghi xuất hiện ở nhiều nơi, để bạn chỉ chuyển một phiên bản duy nhất và chính xác.

Loại bỏ các mục nhập không còn cần thiết: Các dự án đã lưu trữ không còn giá trị tham khảo trong tương lai, các công việc thử nghiệm, các mục nhập tạm thời

Hợp nhất các bản ghi trùng lặp: Chọn phiên bản đầy đủ nhất khi cùng một công việc tồn tại trong nhiều công cụ

Tiêu chuẩn hóa quy ước đặt tên: Tên dự án và nhãn trạng thái không nhất quán gây ra lỗi ánh xạ trong quá trình nhập dữ liệu

Đồng nhất hóa giá trị trường: Ngày tháng nên sử dụng một định dạng duy nhất, và các tùy chọn trong menu thả xuống phải khớp với các tùy chọn của nền tảng đích

Kiểm tra tính toàn vẹn của tệp đính kèm: Xác nhận các tệp được liên kết vẫn tồn tại và có thể truy cập được — các liên kết bị hỏng sẽ không được chuyển đổi thành công

🛑 Phần đáng sợ nhất của việc kiểm tra công cụ Khi bạn hoàn tất danh sách các bảng tính không được quản lý và các bảng dự án bị cô lập, bạn có thể sẽ nhận ra rằng mình đang phải trả tiền cho hàng chục ứng dụng không kết nối với nhau. Nếu quá trình kiểm tra cho thấy hệ thống công nghệ của bạn rất phức tạp—và bạn biết rằng doanh nghiệp của mình đang phát triển—hãy bắt đầu với ClickUp Small Business Suite. Thay vì chỉ chuyển dữ liệu cũ sang các kho dữ liệu mới, bộ công cụ này cho phép bạn hợp nhất các hoạt động của mình vào một Không gian Làm việc AI hội tụ duy nhất. Tóm lại: Thay thế ngay lập tức hơn 6 ứng dụng: Các dự án, tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng, CRM và theo dõi thời gian đều được tích hợp sẵn tại một nơi duy nhất, mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy

Đừng trả tiền cho các công cụ AI độc lập nữa: Không cần phải kiểm tra hoặc quản lý các công cụ AI riêng lẻ với giá 20 USD/tháng. Bạn có thể truy cập ngay lập tức vào các mô hình cao cấp như Claude, Gemini và ChatGPT ngay trong Không gian Làm việc của mình

Nhận hỗ trợ di chuyển cấp doanh nghiệp: Bạn không cần phải tự mình quản lý quá trình chuyển đổi. Bộ giải pháp này bao gồm các giờ hỗ trợ chuyên dụng và hướng dẫn triển khai Xem cách doanh nghiệp nhỏ này đã hợp nhất hơn 6 ứng dụng:

Chọn chiến lược chuyển đổi giúp giới hạn gián đoạn

Kế hoạch di chuyển dữ liệu nêu rõ thời điểm và cách thức dữ liệu sẽ được chuyển từ các công cụ cũ sang nền tảng mới. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào kích thước nhóm, khối lượng dữ liệu và mức độ chấp nhận thời gian ngừng hoạt động của bạn:

Phương pháp Big Bang Chuyển toàn bộ dữ liệu cùng lúc trong khoảng thời gian chuyển đổi ngắn Các nhóm nhỏ với dữ liệu đơn giản Higher: nếu có sự cố xảy ra, mọi thứ đều bị ảnh hưởng Theo từng giai đoạn/từng bước Chuyển đổi từng công cụ hoặc từng nhóm một trong vòng vài tuần Các tổ chức quy mô lớn, nhiều công cụ nguồn Chi phí thấp hơn cho từng giai đoạn: yêu cầu sử dụng hệ thống song song tạm thời Chạy song song Chạy song song hệ thống cũ và mới, sau đó chuyển đổi Các quy trình làm việc quan trọng Rủi ro dữ liệu thấp nhất: chi phí vận hành cao nhất Kết hợp Kết hợp các phương pháp cho từng công cụ dựa trên mức độ phức tạp Hợp nhất nhiều công cụ với mức độ phức tạp khác nhau Mức độ trung bình: yêu cầu lập kế hoạch rõ ràng cho từng công cụ

Dù bạn chọn phương án nào, hãy ghi nhớ các nguyên tắc tốt nhất về di chuyển dữ liệu sau đây:

Luôn thử nghiệm trước: Chọn một nhóm hoặc một công cụ, thực hiện chuyển đổi, kiểm tra và áp dụng kinh nghiệm thu được để hoàn thiện quy trình

Lập kế hoạch khôi phục: Xác định cụ thể cách bạn sẽ khôi phục lại nếu quá trình chuyển đổi thất bại, bao gồm việc duy trì quyền truy cập vào công cụ nguồn.

Thông báo về dòng thời gian: Sử dụng Sử dụng mẫu quản lý thay đổi để mọi bên liên quan đều biết khi nào công cụ của họ sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc và khi nào nền tảng mới sẽ chính thức đi vào hoạt động

Nếu bạn cần một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hãy sử dụng Mẫu Kế hoạch Quản lý Thay đổi của ClickUp.

Nó được xây dựng dựa trên mô hình ADKAR, một trong những khung làm việc được sử dụng rộng rãi nhất để quản lý sự thay đổi tổ chức. Mỗi giai đoạn – Nhận thức, Mong muốn, Kiến thức, Khả năng và Củng cố – tương ứng trực tiếp với vị trí hiện tại của nhóm bạn trong quá trình chuyển đổi.

Mẫu này đã được tải sẵn các nhóm tác vụ cho Đánh giá & Lập kế hoạch, Thực thi thay đổi và Giám sát & Cải tiến thay đổi. Mỗi nhóm có các công việc, công việc con, người được giao và ngày đáo hạn riêng, do đó mỗi luồng công việc đều có người chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Bảo vệ dữ liệu của bạn trong quá trình xuất, chuyển và nhập

Quá trình di chuyển thực tế (xuất, chuyển, nhập) là lúc dữ liệu bị mất một cách thực tế. Các tệp bị cắt ngắn trong quá trình xuất, mã hóa bị lỗi trong quá trình chuyển, và sự không khớp trường dữ liệu khiến các bản ghi bị loại bỏ một cách âm thầm trong quá trình nhập.

Các biện pháp bảo vệ khi xuất dữ liệu:

Sao lưu hoàn thành mọi công cụ nguồn trước khi xuất dữ liệu — lưu trữ các bản sao lưu riêng biệt để bạn có một bản sao sạch nếu quá trình nhập dữ liệu làm hỏng dữ liệu

Xuất dữ liệu ở định dạng đầy đủ nhất có thể (xuất qua API giữ lại nhiều metadata hơn so với CSV)

Xác minh tính đầy đủ của dữ liệu xuất bằng cách so sánh số lượng bản ghi với tổng số của công cụ nguồn

Các biện pháp bảo vệ trong quá trình chuyển đổi:

Sử dụng các phương thức truyền tải được mã hóa cho dữ liệu nhạy cảm

Tránh sao chép và dán thủ công đối với bất kỳ bộ dữ liệu nào phức tạp hơn các bộ dữ liệu đơn giản, vì điều này có thể dẫn đến lỗi do con người gây ra trên quy mô lớn

Các biện pháp bảo vệ khi nhập dữ liệu:

Trước tiên, hãy thực hiện nhập thử nghiệm với một tập dữ liệu nhỏ để kiểm tra việc ánh xạ trường và liên kết tệp đính kèm

Hãy sử dụng các công cụ nhập liệu tích hợp sẵn của nền tảng đích nếu có sẵn, vì chúng xử lý các trường hợp đặc biệt tốt hơn so với việc tải lên thông thường

Ghi lại mọi lỗi nhập liệu thay vì bỏ qua chúng — các lỗi bị bỏ qua sẽ trở thành mất mát dữ liệu không thể phát hiện

👀 Bạn có biết? Trong Báo cáo Xu hướng CNTT của Auvik, 61% tổ chức cho biết họ phát hiện các ứng dụng SaaS không được phép ít nhất mỗi tháng một lần, và 23% cho biết họ làm việc này hàng tuần. Điều đó có nghĩa là quá trình kiểm tra trước khi chuyển đổi thường phát hiện ra các công cụ mà danh sách chính thức ban đầu chưa bao giờ liệt kê.

Việc di chuyển không hoàn thành khi quá trình nhập dữ liệu hoàn thành. Đối chiếu là quá trình xác nhận rằng mọi bản ghi, tệp đính kèm và mối quan hệ đã được chuyển sang nền tảng mới một cách nguyên vẹn, thường sử dụng danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ.

So sánh số lượng bản ghi: Tổng số công việc, dự án và tài liệu ở nguồn so với đích — sự không khớp cho thấy có bản ghi bị thiếu Kiểm tra ngẫu nhiên các bản ghi quan trọng: Mở thủ công các dự án có ưu tiên cao để xác minh rằng tất cả các trường, bình luận và công việc con đã được chuyển đổi chính xác Kiểm thử tự động hóa: Kích hoạt mọi quy trình tự động hóa đã được xây dựng lại và xác nhận rằng chúng hoạt động chính xác với dữ liệu thực tế Kiểm tra nhật ký ngoại lệ: Kiểm tra từng dòng để phát hiện các bản ghi bị bỏ qua, cảnh báo cắt ngắn trường dữ liệu và sự không khớp định dạng Nhận sự chấp thuận của các bên liên quan: Yêu cầu người phụ trách của từng công cụ xác nhận rằng dữ liệu của nhóm họ đã hoàn thành trước khi ngừng sử dụng nguồn dữ liệu.

Việc cần làm là thực hiện nó khi các công cụ nguồn vẫn còn truy cập được. Một khi bạn vô hiệu hóa các tài khoản cũ, việc khôi phục dữ liệu bị thiếu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra ngẫu nhiên hàng nghìn bản ghi đã di chuyển từng dòng một là cách chắc chắn sẽ bỏ sót thông tin. Thay vì tốn hàng giờ để tìm kiếm các trường trống hoặc quy trình làm việc bị lỗi, hãy triển khai ClickUp Super Agent để thực hiện việc cần làm này cho bạn. Vì các đại lý chuyên trách từng bộ phận (như Super Agents quản lý dự án ) có đầy đủ bối cảnh không gian làm việc, bạn có thể yêu cầu họ tìm ra các điểm bất thường trong dữ liệu đã nhập. Điều này biến quá trình kiểm tra thủ công tốn nhiều công sức và kéo dài nhiều ngày thành một cuộc hội thoại nhanh chóng, đảm bảo không gian làm việc mới của bạn hoàn hảo trước khi các thành viên còn lại trong nhóm tham gia.

Đồng bộ hóa nhóm và ngăn chặn tình trạng mở rộng công cụ trong tương lai

Một quá trình chuyển đổi kỹ thuật hoàn hảo vẫn có thể thất bại nếu bạn không có chiến lược quản lý thay đổi để hỗ trợ nhóm làm quen với nền tảng mới. Và tình trạng lộn xộn về công cụ sẽ quay trở lại trừ khi bạn thiết lập cơ chế quản trị dữ liệu ngay từ ngày đầu tiên.

Quá trình triển khai và quản lý thay đổi:

Thông báo lý do sớm: Chia sẻ những bất lợi do sự phân tán thông tin — mất thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng, công việc trùng lặp, bỏ lỡ các bản cập nhật — để việc chuyển đổi trở nên nhẹ nhàng hơn

Tổ chức khóa đào tạo thực hành: Hãy để mọi người tự xây dựng quy trình làm việc thực tế của mình trong không gian làm việc cộng tác, thay vì chỉ xem demo của người khác

Chỉ định người phụ trách chuyển đổi cho mỗi nhóm: Một người có thể giải đáp thắc mắc trong vài tuần đầu tiên

Quản trị để ngăn chặn sự mở rộng lại:

Thiết lập quy trình quản trị CNTT và phê duyệt công cụ: Các yêu cầu về ứng dụng mới phải trải qua quá trình xem xét để xác nhận rằng nhu cầu đó chưa được đáp ứng

Lên lịch đánh giá hệ thống định kỳ hàng quý: Kiểm tra xem các công cụ không chính thức có quay trở lại hay không để tránh các chi phí ẩn do sự mở rộng không kiểm soát của ứng dụng

Ngừng sử dụng các công cụ cũ với thời hạn cụ thể: Việc để các công cụ cũ vẫn hoạt động “phòng trường hợp cần thiết” sẽ đảm bảo rằng một số thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục sử dụng chúng

📮 ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại. Chuyển từ tình trạng công việc phân tán sang quy trình làm việc hội tụ với ClickUp

Việc chuyển đổi từ nhiều công cụ sang một nền tảng duy nhất mà không mất dữ liệu sẽ đơn giản hơn nếu nền tảng đích đã bao gồm tất cả các hàm mà các công cụ cũ của bạn từng xử lý riêng lẻ.

Tập trung toàn bộ công việc của bạn vào một nơi duy nhất với Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp. Nền tảng này kết hợp quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và báo cáo. Ngoài ra, nó còn tích hợp AI theo ngữ cảnh và các trợ lý ảo vào mọi quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là cách thức hoạt động của từng bước trong quy trình trên trong ClickUp:

1. Giữ nguyên cấu trúc phân cấp bằng các trình nhập dữ liệu tích hợp sẵn

ClickUp có tính năng nhập dữ liệu tích hợp sẵn cho Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike, Todoist và Basecamp.

So sánh chi tiết: Tự động đồng bộ hóa các bảng, trạng thái, người được giao nhiệm vụ, Trường Tùy chỉnh, bình luận và tệp đính kèm, giữ nguyên lịch sử của bạn

Tương thích toàn diện: Sử dụng Trình nhập bảng tính cho các tệp Excel, CSV hoặc JSON, với tính năng ánh xạ có hướng dẫn, để hỗ trợ các công cụ không có API trực tiếp

2. Sao chép dữ liệu phức tạp bằng các Trường Tùy chỉnh

Sao chép cấu trúc dữ liệu hiện tại của bạn một cách hoàn hảo. Trước khi nhập dữ liệu, hãy tạo lại các điểm dữ liệu riêng biệt của bạn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp.

Sao chép các cấu trúc dữ liệu độc đáo trước khi nhập bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Tính tương đồng dữ liệu: Tái tạo các menu thả xuống, công thức, ngày tháng và mối quan hệ để đảm bảo dữ liệu cũ của bạn được chuyển đổi hoàn hảo sang hệ thống mới

Tự động tạo/lập trường: Ví dụ, công cụ nhập dữ liệu Jira sẽ tự động phát hiện các trường hiện có trong Jira và lập các trường tương ứng trong ClickUp cho bạn trong quá trình chuyển đổi

3. Xây dựng lại quy trình làm việc với các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn

Loại bỏ sự phụ thuộc vào phần mềm trung gian của bên thứ ba và các bước chuyển giao thủ công. Sử dụng ClickUp tự động hóa để khai thác tối đa dữ liệu đã di chuyển.

Tự động hóa việc chuyển giao và kích hoạt các quy trình làm việc đã được di chuyển bằng ClickUp Automations

Logic kế thừa: Đặt các điều kiện kích hoạt ở cấp độ Không gian hoặc Thư mục để tự động áp dụng quy tắc cho mọi công việc được di chuyển, giúp tiết kiệm hàng giờ thiết lập thủ công

Chuyển giao liền mạch: Tự động thay đổi người được giao nhiệm vụ hoặc mức độ ưu tiên dựa trên các cập nhật trạng thái, mô phỏng hành vi của các công cụ chuyên dụng cũ của bạn

4. Tập trung kiến thức với ClickUp Tài liệu

Hãy chấm dứt tình trạng mệt mỏi do phải chuyển đổi giữa các tab. Thay vì sử dụng một ứng dụng tài liệu riêng biệt, hãy đưa nội dung của bạn trực tiếp vào ClickUp Docs.

Tập trung kiến thức của nhóm và giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các tab với ClickUp Tài liệu

Kiến thức bối cảnh: Nhúng tài liệu vào Wiki và liên kết chúng với các Nhúng tài liệu vào Wiki và liên kết chúng với các nhiệm vụ ClickUp mà chúng tham chiếu

Tích hợp nội dung đa phương tiện: Nhập nội dung từ Notion hoặc Tài liệu Google mà không làm mất định dạng, video nhúng, quyền truy cập hoặc bảng dữ liệu trực tiếp

5. Tăng tốc quá trình onboarding với ClickUp Brain

Giảm thiểu giai đoạn “tìm kiếm mọi thứ” sau khi di chuyển. ClickUp Brain, AI làm việc theo ngữ cảnh tích hợp sẵn của chúng tôi, kết nối con người, công việc và kiến thức trong không gian làm việc của bạn.

Tổng hợp và tìm kiếm thông minh: Sử dụng AI để tổng hợp các bình luận đã di chuyển trong nhiều tháng thành các bản tóm tắt tức thì và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm các quyết định bị ẩn trong các tài liệu nhập vào hoặc lịch sử trò chuyện

Tự động tạo: Tự động tạo mô tả công việc hoặc danh sách công việc con dựa trên các ghi chú không có cấu trúc mà bạn đã chuyển từ các công cụ cũ sang

6. Kiểm tra tính toàn vẹn bằng Bảng điều khiển ClickUp

Hãy tin tưởng, nhưng hãy kiểm tra. Xây dựng một Bảng điều khiển đối chiếu để theo dõi tiến độ quá trình chuyển đổi của bạn theo thời gian thực.

Kiểm soát chất lượng: Tạo thẻ trực quan trên Tạo thẻ trực quan trên Bảng điều khiển ClickUp để so sánh số lượng bản ghi dự kiến với số lượng nhập thực tế và đánh dấu các công việc thiếu metadata

Báo cáo cho các bên liên quan: Xuất báo cáo tiến độ chuyển đổi và báo cáo tình trạng dữ liệu dưới dạng PDF để cập nhật cho ban lãnh đạo về trạng thái quá trình chuyển đổi

Kiểm tra chất lượng quá trình chuyển đổi và báo cáo tiến độ bằng Bảng điều khiển ClickUp

Giá trị thực sự không chỉ nằm ở việc có một điểm đến cho dữ liệu của bạn—mà còn ở chỗ sự hội tụ phần mềm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của tình trạng phân tán công cụ.

Khi quản lý dự án, tài liệu, giao tiếp và trí tuệ nhân tạo (AI) được tập trung trên một nền tảng duy nhất, bạn sẽ không cần phải thực hiện loại chuyển đổi này nữa.

Câu hỏi thường gặp

Các nhóm nhỏ có dữ liệu sạch đang tiến hành hợp nhất SaaS có thể hoàn thành trong vài ngày, trong khi các tổ chức lớn hơn thực hiện di chuyển theo từng giai đoạn trên các bộ phận có thể cần vài tuần.

Phương pháp "Big Bang" chuyển toàn bộ dữ liệu cùng một lúc trong một khoảng thời gian chuyển đổi duy nhất: nhanh hơn nhưng rủi ro hơn. Chuyển đổi theo giai đoạn chuyển dữ liệu theo từng đợt, từng công cụ hoặc nhóm một, cho phép bạn phát hiện và khắc phục vấn đề giữa các đợt.

Các công cụ tự động hóa xử lý phần lớn việc chuyển đổi dữ liệu có cấu trúc một cách đáng tin cậy, nhưng việc kiểm tra thủ công vẫn là cần thiết đối với các trường hợp đặc biệt như ánh xạ trường phức tạp và xác minh tệp đính kèm.

Khôi phục từ bản sao lưu đầy đủ mà bạn đã tạo trước khi bắt đầu, xem lại nhật ký lỗi nhập liệu để xác định các bản ghi nào bị lỗi, khắc phục nguyên nhân gốc rễ và chạy lại quá trình nhập liệu chỉ cho tập dữ liệu bị ảnh hưởng.