Tác động của sự hội tụ trong phần mềm là gì?

Hầu hết các nhóm cho rằng họ cần nhiều công cụ hơn để giải quyết các vấn đề về năng suất, nhưng nghiên cứu cho thấy điều ngược lại là đúng. 1 trong 20 nhân viên dành hơn một nửa thời gian làm việc của mình để tìm kiếm thông tin, thay vì hoàn thành công việc.

Sự hội tụ phần mềm đảo ngược tình thế bằng cách hợp nhất các ứng dụng, hệ thống dữ liệu và quy trình làm việc riêng biệt thành một nền tảng thống nhất duy nhất — loại bỏ việc chuyển đổi ứng dụng liên tục và các silo thông tin, những yếu tố âm thầm làm suy giảm sự tập trung và động lực của nhóm.

Bài viết này giải thích chi tiết về khái niệm hội tụ phần mềm, các loại hình hội tụ bạn sẽ gặp phải, cách nó cải thiện năng suất làm việc của nhóm, và những điều cần biết trước khi quyết định chuyển đổi.

Hội tụ công nghệ trong phần mềm là gì?

Hầu hết các nhóm phải sử dụng hơn 100 ứng dụng khác nhau chỉ để hoàn thành công việc. Đây là thực trạng của hầu hết các nhóm, dẫn đến tình trạng phân tán ngữ cảnh, công việc trùng lặp và khoảng cách giao tiếp, khiến mọi thứ trở nên chậm chạp. Sự hội tụ công nghệ trong phần mềm chính là giải pháp trực tiếp cho tình trạng hỗn loạn này.

Đây là quá trình hợp nhất các ứng dụng, hệ thống dữ liệu và chức năng trước đây tách biệt thành một nền tảng thống nhất. Điều này khác với tích hợp phần mềm đơn thuần, nơi các công cụ chỉ được kết nối qua API nhưng vẫn tách biệt về bản chất. Sự hội tụ thực sự có nghĩa là tất cả các tính năng của bạn—quản lý dự án, tài liệu và trò chuyện—chia sẻ cùng một kiến trúc nền tảng, cho phép luồng thông tin liền mạch.

Điều này tương tự như sự chuyển đổi từ việc mang theo một chiếc điện thoại, máy ảnh và máy nghe nhạc riêng biệt sang việc có tất cả trong một chiếc smartphone. Điều tương tự đang xảy ra trong phần mềm văn phòng. Phương pháp "best-of-breed" truyền thống, nơi bạn chọn một công cụ chuyên dụng cho mỗi hàm nhỏ, đang nhường chỗ cho các nền tảng all-in-one loại bỏ sự cản trở giữa các công việc của bạn.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì ngữ cảnh được kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Các loại hội tụ trong phần mềm

Sự hội tụ phần mềm không phải là một khái niệm duy nhất; nó thể hiện qua một số cách thức chính.

Tích hợp ứng dụng

Sự hội tụ ứng dụng xảy ra khi các ứng dụng độc lập như phần mềm quản lý dự án, trình chỉnh sửa tài liệu và ứng dụng nhắn tin nhóm được tích hợp vào một nền tảng duy nhất. Vấn đề mà nó giải quyết là nhu cầu liên tục, gây mất tập trung khi phải chuyển đổi giữa các cửa sổ và tab khác nhau. Việc chuyển đổi liên tục này tạo ra các "hộp đen thông tin" nơi các chi tiết quan trọng có thể bị mất.

Với các ứng dụng hội tụ, mọi thứ tự động chia sẻ ngữ cảnh. Khi bạn cập nhật một công việc trong một chế độ xem, thay đổi đó sẽ được phản ánh ngay lập tức ở mọi nơi khác, đảm bảo nhóm của bạn luôn làm việc với thông tin mới nhất.

ClickUp kết nối các công việc, tài liệu, trò chuyện và nhiều tính năng khác lại với nhau.

Tích hợp dữ liệu

Hội tụ dữ liệu là việc thống nhất tất cả thông tin của bạn—từ tệp dự án đến ghi chú khách hàng—vào một nơi duy nhất, có thể tìm kiếm. Khi dữ liệu của bạn bị phân tán trên các công cụ riêng biệt, nhóm của bạn sẽ lãng phí thời gian quý báu để tìm kiếm tệp, nhập lại cùng một thông tin ở nhiều nơi, hoặc tệ hơn nữa, thực hiện công việc với các phiên bản đã lỗi thời.

Môi trường dữ liệu hội tụ có nghĩa là một lần tìm kiếm có thể hiển thị tất cả những gì bạn cần. Cho dù đó là một công việc, một tài liệu, một tin nhắn hay một tệp từ ứng dụng kết nối, bạn có thể tìm thấy nó mà không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau.

Tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối của bạn với ClickUp Brain

Hội tụ nền tảng

Hội tụ nền tảng là một sự thay đổi kiến trúc, trong đó toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn hoạt động trên một cơ sở hạ tầng được chia sẻ và thống nhất. Điều này trái ngược với việc có nhiều tích hợp rời rạc, có thể chậm chạp, hỏng hóc hoặc trở thành cơn ác mộng trong việc duy trì.

Trong một nền tảng hội tụ thực sự, việc chuyển giao giữa các loại công việc khác nhau trở nên mượt mà. Bạn có thể bắt đầu một ý tưởng trong tài liệu, chuyển đổi nó thành công việc, giao cho thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả—tất cả mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

📮ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với ClickUp, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Lợi ích của sự hội tụ phần mềm đối với các nhóm và năng suất

Chuyển sang nền tảng hội tụ không chỉ đơn thuần là giảm số lượng ứng dụng cần quản lý. Giá trị thực sự thể hiện qua cách nhóm của bạn thực sự làm việc hàng ngày.

Giảm thiểu sự phân tán công cụ và chuyển đổi ngữ cảnh

Nghiên cứu cho thấy nhân viên văn phòng thường xuyên rời khỏi công việc chính của mình mỗi 3,5 phút, và mỗi lần chuyển đổi đều tiêu tốn năng lượng tinh thần và thời gian.

Điều này tạo ra " sự phân tán công việc " — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều nền tảng không kết nối với nhau, khiến các nhóm lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng và đối mặt với các "hàng rào thông tin" — nơi sự tập trung và thông tin của nhóm bị phân tán trên quá nhiều công cụ không kết nối.

Một nền tảng hội tụ loại bỏ điều này bằng cách giữ tất cả công việc, tài liệu, giao tiếp và dữ liệu của bạn trong một nơi duy nhất. Nhóm của bạn cuối cùng có thể ngừng tiêu tốn năng lượng tinh thần cho việc chuyển đổi ngữ cảnh và tập trung vào công việc thực tế.

Ra quyết định nhanh hơn với dữ liệu thống nhất

Dữ liệu phân tán dẫn đến việc ra quyết định chậm trễ. Các nhóm buộc phải chờ đợi ai đó tạo báo cáo, theo dõi cập nhật từ các bộ phận khác hoặc đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ. Điều này làm chậm quá trình ra quyết định và làm giảm hiệu suất của nhóm.

Các nền tảng hội tụ giải quyết vấn đề này bằng cách hiển thị dữ liệu thời gian thực từ tất cả các dự án của bạn. Điều này giúp việc:

Phát hiện các rào cản trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Tái phân bổ tài nguyên đến nơi chúng sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Điều chỉnh ưu tiên dựa trên thông tin mới nhất

Với các bảng điều khiển và báo cáo tích hợp sẵn, bạn có được chế độ xem trực tiếp và chính xác về công việc của mình, giúp đưa ra các quyết định thông minh và dựa trên dữ liệu.

Cải thiện hợp tác giữa các nhóm

Các công cụ bị phân mảnh không thể tránh khỏi việc tạo ra các nhóm làm việc bị phân mảnh, khiến việc hợp tác hiệu quả giữa các nhóm trở nên gần như bất khả thi. Bộ phận Marketing không thể theo dõi tiến độ của bộ phận Kỹ thuật, và bộ phận Bán hàng không biết được những gì đội ngũ hỗ trợ đang xử lý. Điều này buộc mọi người phải tham gia vào các cuộc họp cập nhật trạng thái kéo dài chỉ để chia sẻ những thông tin cơ bản.

Sự hội tụ tạo ra một không gian làm việc chung với tầm nhìn toàn diện. Công việc đa chức năng cuối cùng có thể diễn ra trong bối cảnh, vì mọi người đều làm việc dựa trên cùng một nguồn thông tin chính xác. Hợp tác trở nên dễ dàng hơn và thân thiện hơn với làm việc không đồng bộ, vì thông tin luôn sẵn có khi bạn cần.

Giảm chi phí vận hành

Sự hội tụ giúp giảm chi phí theo nhiều cách cụ thể.

Bạn sẽ thấy sự giảm thiểu chi phí từ:

Ít gói đăng ký hơn: Việc hợp nhất các công cụ của bạn có nghĩa là hóa đơn SaaS hàng tháng sẽ nhỏ hơn.

Giảm chi phí vận hành IT: Nhóm IT của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc quản lý, cập nhật và khắc phục sự cố trong mạng lưới các tích hợp phức tạp và dễ hỏng hóc.

Giảm thời gian quản trị viên: Nhóm của bạn sẽ lấy lại được những giờ làm việc trước đây bị mất do quản lý công cụ và chuyển đổi ngữ cảnh.

Quá trình onboarding cũng trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Nhân viên mới chỉ cần học một nền tảng thay vì hàng chục nền tảng, giúp họ trở thành thành viên năng suất của nhóm nhanh hơn nhiều.

Những thách thức phổ biến của sự hội tụ phần mềm

Chuyển sang nền tảng hội tụ đi kèm với những thách thức cần có kế hoạch kỹ lưỡng.

Độ phức tạp của việc tích hợp giữa các hệ thống cũ

Hầu hết các tổ chức không có điều kiện để bắt đầu từ con số 0. Bạn đã có các công cụ hiện có, quy trình làm việc được tùy chỉnh và dữ liệu cũ tích lũy qua nhiều năm mà các nhóm của bạn phụ thuộc vào hàng ngày. Việc di chuyển tất cả những điều đó có thể gây lo ngại, vì bạn không thể chấp nhận việc gián đoạn công việc đang diễn ra.

Yếu tố quan trọng là lựa chọn một nền tảng hội tụ cung cấp các công cụ nhập liệu mạnh mẽ và có thể duy trì tích hợp với các hệ thống cũ của bạn trong quá trình chuyển đổi. Hãy tìm các giải pháp cho phép bạn di chuyển các nhóm và quy trình làm việc một cách dần dần, thay vì buộc bạn phải thực hiện một lần chuyển đổi rủi ro, tất cả hoặc không.

ClickUp cung cấp quá trình di chuyển miễn phí các dự án, tài liệu và nhiều hơn nữa vào ClickUp.

Bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập

Việc tập trung tất cả công việc trên một nền tảng duy nhất tất nhiên sẽ gây lo ngại về bảo mật dữ liệu, tạo ra cảm giác như một điểm yếu duy nhất. Nếu xảy ra vi phạm bảo mật, tác động tiềm tàng có thể rất lớn, và đây là mối lo ngại chính đáng đối với bất kỳ nhà quản lý nhóm hay người ra quyết định về công nghệ thông tin nào.

Các nền tảng hội tụ đã phát triển bao gồm các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Quyền truy cập chi tiết: Kiểm soát chính xác ai có thể xem và chỉnh sửa gì, cho đến từng công việc hoặc tài liệu cụ thể.

Đăng nhập một lần (SSO): Tối ưu hóa quyền truy cập đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức.

Nhật ký kiểm tra: Duy trì bản ghi rõ ràng về tất cả hoạt động trong không gian làm việc.

Chứng nhận tuân thủ: Tìm kiếm các nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn như SOC 2 và GDPR.

Việc áp dụng của người dùng và quản lý thay đổi

Ngay cả một nền tảng mạnh mẽ cũng sẽ thất bại nếu không đạt được sự chấp nhận thành công từ người dùng. Sự hội tụ đòi hỏi sự thay đổi trong hành vi, vì mọi người cần từ bỏ thói quen mặc định sử dụng các công cụ quen thuộc mà họ đã sử dụng trong nhiều năm.

Việc triển khai thành công đòi hỏi một chiến lược quản lý thay đổi có chủ đích. Điều này yêu cầu một kế hoạch quản lý thay đổi được lập kế hoạch kỹ lưỡng, bao gồm việc triển khai theo giai đoạn, các phiên đào tạo chuyên sâu và xác định các nhà lãnh đạo nội bộ có thể hỗ trợ đồng nghiệp của họ.

Một nền tảng dễ học cũng sẽ giảm thiểu rào cản trong quá trình triển khai.

Ví dụ về sự hội tụ phần mềm trong môi trường làm việc

Một nền tảng thống nhất thay đổi cách các nhóm làm việc trong nhiều tình huống quan trọng. 👀

Quản lý chiến dịch tiếp thị: Thay vì có bản tóm tắt chiến dịch trong một tài liệu, tài nguyên trong một thư mục riêng, công việc trong công cụ quản lý dự án và quy trình phê duyệt diễn ra qua email, mọi thứ đều được tập trung trong một không gian làm việc duy nhất. Bản tóm tắt, tài nguyên sáng tạo, danh sách công việc, quy trình phê duyệt và báo cáo hiệu suất đều được kết nối và quản lý tại một nơi duy nhất.

Phát triển sản phẩm: Các bản đồ lộ trình, kế hoạch sprint, theo dõi lỗi và ghi chú phát hành không còn bị phân tán trên nhiều công cụ chuyên biệt. Các nhà quản lý sản phẩm, kỹ sư và nhà thiết kế đều chia sẻ cùng một bối cảnh, và mọi người đều đồng bộ từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt.

Dịch vụ khách hàng: Toàn bộ chu trình khách hàng, từ đề xuất ban đầu và hợp đồng đến triển khai dự án và thanh toán cuối cùng, có luồng hoạt động thông qua một nền tảng thống nhất duy nhất. Điều này loại bỏ các khoảng trống và sự hiểu lầm thường xảy ra trong quá trình chuyển giao giữa bộ phận bán hàng, quản lý dự án và tài chính.

Tổ chức nhóm làm việc từ xa: Đối với các nhóm phân tán, hội tụ giải quyết một vấn đề phối hợp quan trọng. Khi nhà thiết kế ở Berlin hoàn thành bản thiết kế demo vào lúc 6 giờ chiều theo giờ của cô ấy, nhà phát triển ở Austin có thể tiếp nhận nó vào lúc 11 giờ sáng theo giờ của anh ấy – với đầy đủ bối cảnh. Các cập nhật không đồng bộ, ghi chú cuộc họp, phân công công việc và theo dõi thời gian đều diễn ra trong một trung tâm duy nhất, giúp mọi người luôn đồng bộ dù ở múi giờ nào.

Cách hội tụ đang thay đổi phần mềm văn phòng

Thị trường phần mềm đang chuyển hướng sang các nền tảng kết hợp nhiều loại công việc — kế hoạch, tài liệu, giao tiếp và báo cáo — trong một môi trường duy nhất.

Điều này không chỉ liên quan đến việc các nhà cung cấp hợp nhất; nó phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách chúng ta làm việc. Công việc hiện đại ngày nay mang tính chất đa chức năng, phi đồng bộ và phụ thuộc vào dữ liệu hơn bao giờ hết. Do đó, người mua hiện nay đang đánh giá các nền tảng dựa trên độ rộng của chức năng gốc của chúng, chứ không chỉ dựa trên độ sâu trong một lĩnh vực cụ thể.

Một công cụ quản lý dự án không thể xử lý tài liệu, trò chuyện nhóm và báo cáo hiện nay là không hoàn chỉnh.

Vai trò của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Hội tụ Phần mềm

Trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng gia tăng lợi ích của việc tích hợp, nhưng có một vấn đề: AI chỉ tốt như dữ liệu mà nó có thể truy cập. Khi các công cụ của bạn bị phân mảnh, AI của bạn cũng bị phân mảnh. Mỗi ứng dụng AI chỉ có thể "nhìn thấy" một phần nhỏ thông tin của nhóm, khiến việc có được chế độ xem tổng quan trở nên bất khả thi.

Điều này đang dẫn đến một vấn đề mới và gây phiền toái: sự lan rộng của AI.

Sự bùng nổ không kiểm soát của AI là sự phát triển không kế hoạch của các công cụ và nền tảng AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí tiền bạc, nỗ lực trùng lặp và rủi ro bảo mật. Các tổ chức đang áp dụng nhiều công cụ AI không kết nối, không chia sẻ ngữ cảnh, tái tạo lại sự phân mảnh mà họ đang cố gắng thoát khỏi.

Giải pháp là một hệ thống AI hội tụ — một lớp thông minh duy nhất nằm trên nền tảng dữ liệu thống nhất và hiểu rõ toàn bộ công việc của bạn. Điều này cho phép AI cung cấp những thông tin sâu sắc, tự động hóa các quy trình phức tạp và trả lời các câu hỏi liên quan đến toàn bộ không gian làm việc của bạn.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề liên quan đến việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức trong toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề liên quan đến việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức trong toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Các thực hành tốt nhất khi áp dụng phần mềm hội tụ

Chuyển đổi nhóm của bạn sang nền tảng phần mềm hội tụ đòi hỏi kế hoạch cẩn thận.

Kiểm tra bộ công cụ hiện tại của bạn

Bắt đầu bằng việc lập danh sách đầy đủ các công cụ hiện có của bạn.

Nhóm của bạn đang sử dụng những ứng dụng nào?

Chi phí đăng ký cho từng dịch vụ là bao nhiêu?

Nơi nào có hàm trùng lặp?

Những khoảng trống quan trọng nào trong hệ thống hiện tại của bạn?

Cuộc kiểm toán này sẽ tiết lộ quy mô thực sự của sự phân tán công việc của bạn và cung cấp một trường hợp kinh doanh rõ ràng cho việc chuyển sang nền tảng hội tụ.

Ưu tiên khả năng tương tác giữa các nền tảng

Ngay cả nền tảng hội tụ toàn diện nhất cũng có thể cần kết nối với một số công cụ bên ngoài hiện có của bạn, ít nhất là trong giai đoạn chuyển đổi. Việc đánh giá khả năng tương tác của nền tảng trước khi cam kết là điều quan trọng.

Tìm kiếm các API mạnh mẽ, phạm vi tích hợp gốc đa dạng và các tùy chọn xuất dữ liệu linh hoạt. Bạn nên tránh các nền tảng buộc bạn phải phụ thuộc vào hệ sinh thái của họ mà không có cách thoát ra dễ dàng. Khả năng di chuyển dữ liệu là yếu tố quan trọng để đảm bảo hệ thống công nghệ của bạn có thể thích ứng với tương lai.

📚 Xem thêm: Cách một môi trường làm việc kỹ thuật số thống nhất nâng cao năng suất và hợp tác.

Đào tạo các nhóm về quy trình làm việc thống nhất

Một nền tảng mới chỉ thực sự hiệu quả nếu nhóm của bạn thực sự sử dụng nó hết tiềm năng. Một email thông báo đơn thuần sẽ không thúc đẩy việc áp dụng. Đào tạo đúng cách là yếu tố thiết yếu để thúc đẩy việc áp dụng.

Xây dựng chương trình đào tạo có cấu trúc, tạo tài liệu nội bộ rõ ràng cho các quy trình làm việc thống nhất mới của bạn và chỉ định các người dùng có kinh nghiệm có thể làm nguồn tài nguyên chính cho đồng nghiệp. Đảm bảo đo lường việc sử dụng và thu thập phản hồi để bạn có thể cải tiến và hoàn thiện chương trình đào tạo theo thời gian.

Cách ClickUp cung cấp sự hội tụ phần mềm

Bạn có các công việc trong một ứng dụng, tài liệu trong ứng dụng khác và cuộc hội thoại diễn ra trong ứng dụng thứ ba. ClickUp giải quyết chính xác vấn đề này. Đây là một không gian làm việc AI hội tụ — một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI được nhúng như lớp trí tuệ — mang mọi thứ lại với nhau, loại bỏ sự phân mảnh làm chậm tiến độ của các nhóm. ✨

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp mang mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Hãy chấm dứt tình trạng hỗn loạn với ClickUp:

Môi trường làm việc thống nhất cho công việc, tài liệu và giao tiếp: Ngừng chuyển đổi giữa các ứng dụng để tìm kiếm bối cảnh. Giữ kế hoạch dự án của bạn trong Ngừng chuyển đổi giữa các ứng dụng để tìm kiếm bối cảnh. Giữ kế hoạch dự án của bạn trong Nhiệm vụ ClickUp , kiến thức của nhóm trong Wikis ClickUp và Docs ClickUp , các phiên brainstorming trong Bảng trắng ClickUp , và cuộc hội thoại của nhóm trong Chat ClickUp — tất cả trong một nơi với ClickUp.

Tìm kiếm Kết nối do ClickUp Brain cung cấp: Tìm kiếm thông tin bạn cần ngay lập tức, dù nó nằm ở đâu. Hiển thị câu trả lời từ các công việc, tài liệu, bình luận và thậm chí các ứng dụng kết nối chỉ với một truy vấn duy nhất bằng Tìm kiếm thông tin bạn cần ngay lập tức, dù nó nằm ở đâu. Hiển thị câu trả lời từ các công việc, tài liệu, bình luận và thậm chí các ứng dụng kết nối chỉ với một truy vấn duy nhất bằng ClickUp Enterprise Search , được cung cấp bởi ClickUp Brain . Nó thay đổi cách bạn làm việc bằng cách phá vỡ các rào cản và biến dữ liệu phân tán thành các câu trả lời có thể hành động.

Bảng điều khiển thời gian thực: Ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn với dữ liệu thời gian thực. Kéo thông tin thời gian thực từ bất kỳ dự án, nhóm hoặc quy trình làm việc nào vào các báo cáo trực quan có thể tùy chỉnh với Ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn với dữ liệu thời gian thực. Kéo thông tin thời gian thực từ bất kỳ dự án, nhóm hoặc quy trình làm việc nào vào các báo cáo trực quan có thể tùy chỉnh với ClickUp Dashboards . Khi báo cáo của bạn được tích hợp sẵn và luôn cập nhật, bạn có thể phát hiện xu hướng và giải quyết vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

ClickUp Tự động hóa: Tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ công việc thủ công, lặp đi lặp lại. Xây dựng các quy trình làm việc mạnh mẽ, đa chức năng có thể kích hoạt các hành động trên các công việc, tài liệu và thông báo — mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ của bên thứ ba nào — bằng cách sử dụng Tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ công việc thủ công, lặp đi lặp lại. Xây dựng các quy trình làm việc mạnh mẽ, đa chức năng có thể kích hoạt các hành động trên các công việc, tài liệu và thông báo — mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ của bên thứ ba nào — bằng cách sử dụng ClickUp Tự động hóa . Đặt điều kiện kích hoạt và hành động, và để ClickUp xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

ClickUp Brain cho trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh: Nhận AI có khả năng hiểu toàn bộ công việc của bạn, không chỉ một phần nhỏ - ClickUp Brain là bộ sưu tập các tính năng AI trò chuyện, nhận thức ngữ cảnh có thể truy cập toàn bộ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi cho ClickUp Brain trực tiếp trong phần bình luận công việc hoặc trò chuyện, và nó sẽ trả lời dựa trên ngữ cảnh đầy đủ của các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn.

Tìm kiếm mọi thứ bạn cần chỉ với một lần tìm kiếm bằng ClickUp Enterprise Search

Bạn không cần phải thay thế mọi công cụ ngay lập tức — Phương pháp hội tụ của ClickUp tập trung vào việc cung cấp một nền tảng duy nhất, mạnh mẽ, nơi nhóm của bạn và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hợp tác với 100% bối cảnh cần thiết để thành công.

Tìm hiểu thêm về ClickUp 4.0, Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới 👇

Tương lai của các nền tảng phần mềm hội tụ

Xu hướng hội tụ sẽ chỉ càng gia tăng khi trí tuệ nhân tạo trở nên mạnh mẽ hơn.

Các nền tảng thống nhất dữ liệu ngày nay sẽ có vị trí tốt nhất để cung cấp các trợ lý AI trong tương lai. Gartner dự đoán 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp các trợ lý AI chuyên biệt cho từng công việc vào cuối năm nay. Các trợ lý có thể hoạt động độc lập trên toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Ranh giới giữa “quản lý công việc” và “thực thi công việc” đang dần mờ nhạt. Trong tương lai gần, các nền tảng hội tụ sẽ ngày càng xử lý cả kế hoạch và thực thi, vượt ra ngoài việc đang theo dõi công việc đơn thuần để đạt được việc hoàn thành công việc thực tế. Bằng cách áp dụng nền tảng hội tụ ngay từ bây giờ, bạn không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn xây dựng nền tảng cho những gì sẽ đến tiếp theo.

💟 Bonus: Giới thiệu ClickUp Brain MAX — trợ lý desktop thông minh được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để giúp công việc nhóm trở nên dễ dàng hơn. Hãy nghĩ đến nó như một công cụ hợp tác thông minh, tập hợp tất cả các cuộc hội thoại, tài liệu và công việc của nhóm vào một nơi duy nhất. Brain MAX sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tìm kiếm qua tất cả các ứng dụng kết nối của bạn và tóm tắt thông tin, giúp mọi người luôn cập nhật và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Không còn phải tìm kiếm qua các tệp tin, ghi chú cuộc họp và công việc chỉ để theo dõi các công việc cần làm. Nó thậm chí còn tự động hóa các công việc thường xuyên, như tạo báo cáo hoặc theo dõi tiến độ dự án, giúp nhóm của bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất. Với Talk to Text, bạn có thể đơn giản nói ra ý tưởng hoặc hướng dẫn của mình, và nó sẽ ngay lập tức chuyển đổi chúng thành ghi chú hoặc tin nhắn cho nhóm của bạn — không cần gõ phím.

Chọn không gian làm việc hội tụ với ClickUp

Sự hội tụ phần mềm đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong cách các nhóm hiện đại hoàn thành công việc. Bằng cách hợp nhất các công cụ, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn, bạn có thể loại bỏ sự phân tán gây giảm năng suất và làm chậm tiến độ của nhóm.

Mặc dù có những thách thức cần xem xét, nhưng lợi ích của việc giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, ra quyết định nhanh hơn và hợp tác tốt hơn là quá lớn để bỏ qua.

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ làm tăng thêm giá trị của sự hội tụ, cho phép bạn khai thác những thông tin và tự động hóa mà không thể thực hiện được với bộ công cụ phân mảnh. Việc áp dụng thành công đòi hỏi một cách tiếp cận có chiến lược, nhưng kết quả là một nhóm làm việc đồng bộ, hiệu quả và tập trung hơn. Sự hội tụ có nghĩa là lựa chọn một nền tảng phát triển cùng với nhóm của bạn và duy trì sự kết nối trong công việc khi nó phát triển.

Sẵn sàng khám phá những gì một không gian làm việc thực sự hội tụ có thể mang lại cho nhóm của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Tích hợp kết nối các công cụ riêng lẻ để chúng có thể trao đổi dữ liệu qua lại, trong khi hội tụ tích hợp tất cả các tính năng vào một nền tảng duy nhất với kiến trúc chia sẻ, loại bỏ độ trễ đồng bộ và kết nối bị gián đoạn.

Các công cụ chuyên biệt cung cấp chức năng sâu rộng trong một lĩnh vực cụ thể nhưng tạo ra các "hộp đen" thông tin, trong khi các không gian làm việc hội tụ cung cấp bối cảnh thống nhất và quy trình làm việc nhanh hơn, đổi lại là sự hy sinh một số chuyên môn hóa đặc thù.

Các nhóm đa chức năng như sản phẩm, tiếp thị và vận hành, cũng như các nhóm làm việc từ xa hoặc kết hợp, nhận được lợi ích lớn nhất vì sự hội tụ loại bỏ sự cản trở trong quá trình chuyển giao công việc và đảm bảo mọi người đều làm việc dựa trên cùng một thông tin.

Sự hội tụ có thể cải thiện bảo mật bằng cách giảm số lượng công cụ cần bảo mật và tập trung kiểm soát truy cập, miễn là nền tảng cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp như quyền truy cập chi tiết và SSO.