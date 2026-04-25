10 ví dụ về bảng điều khiển ClickUp dành cho các nhóm

Bảng điều khiển ClickUp chuyển đổi dữ liệu dự án thành các chế độ xem báo cáo thời gian thực dành cho lãnh đạo cấp cao, quản lý dự án, đội ngũ bán hàng, chuyên viên tiếp thị, các công ty đại diện, đội ngũ nhân sự, nhà phát triển và các thành viên trong nhóm.

Theo Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft, 48% nhân viên cho biết công việc của họ cảm thấy hỗn loạn và rời rạc. Khi trạng thái dự án được phân tán qua các công việc, bảng tính, trò chuyện và các bản cập nhật, các nhóm sẽ nhanh chóng mất tập trung.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 ví dụ về Bảng điều khiển ClickUp, các tiện ích (widget) được sử dụng và các nguyên tắc thiết kế giúp bảng điều khiển trở nên hữu ích.

Tổng quan về các ví dụ về Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp hoạt động hiệu quả nhất khi mỗi bảng điều khiển trả lời một câu hỏi kinh doanh cụ thể. Bảng dưới đây cho thấy bảng điều khiển nào phù hợp với từng nhóm, các tiện ích cần sử dụng và quyết định nào mà nó giúp bạn đưa ra.

Ví dụ về bảng điều khiển Phù hợp nhất cho Các tiện ích chính Quyết định mà nó hỗ trợ Bảng điều khiển dành cho lãnh đạo Các nhóm lãnh đạo Danh mục đầu tư, Biểu đồ tròn, Khối lượng công việc, Thẻ AI Những sáng kiến nào cần được chú ý? Bảng điều khiển quản lý dự án Quản lý dự án Danh sách công việc, Biểu đồ cột trạng thái, Dòng thời gian, Tính toán Những gì đang chậm trễ, bị đình trệ hoặc có nguy cơ? Bảng điều khiển bán hàng Quản lý bán hàng Giai đoạn ống dẫn, Thẻ doanh thu, Biểu đồ xu hướng Những giao dịch nào cần được theo dõi? Bảng điều khiển tiếp thị Các nhóm tiếp thị Biểu đồ cột, Danh sách công việc, Tiện ích nhúng Những chiến dịch nào đang bị trì hoãn hoặc hoạt động kém hiệu quả? Bảng điều khiển theo dõi thời gian Các công ty quảng cáo và nhóm dịch vụ Theo dõi thời gian, Báo cáo chi phí, Tính toán Những khách hàng hoặc dự án nào đang vượt ngân sách? Bảng điều khiển khối lượng công việc của nhóm Trưởng nhóm Khối lượng công việc, Số lượng công việc theo người được giao Ai đang bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng? Bảng điều khiển dành cho khách hàng Các công ty quảng cáo và nhóm khách hàng Danh sách công việc đã lọc, Biểu đồ trạng thái, Nhúng Khách hàng có thể xem được những gì mà không bị ảnh hưởng bởi các thông tin nội bộ? Bảng điều khiển nhân sự Các nhóm Quản lý Nhân sự Quy trình tuyển dụng, biểu mẫu, tính toán Việc tuyển dụng hoặc onboarding đang bị khối ở đâu? Bảng điều khiển sản phẩm Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật Biểu đồ tiến độ sprint, mức độ nghiêm trọng của lỗi, tốc độ Việc phát hành vẫn đang diễn ra đúng tiến độ chứ? Bảng điều khiển năng suất cá nhân Các thành viên đóng góp cá nhân Danh sách công việc động, Biểu đồ cột thời gian, Thông tin ưu tiên AI Tôi nên thực hiện công việc gì tiếp theo?

Bảng điều khiển ClickUp là gì?

Bảng điều khiển ClickUp là các trang báo cáo có thể tùy chỉnh, biến các nhiệm vụ ClickUp, mục tiêu, mục nhập thời gian, sprint và Trường Tùy chỉnh trong ClickUp thành các tiện ích trực quan động.

Khác với các bảng tính tĩnh hoặc công cụ báo cáo độc lập, Bảng điều khiển ClickUp luôn kết nối trực tiếp với công việc thực tế. Các nhóm có thể theo dõi công việc, mục tiêu, thời gian, khối lượng công việc, sprint, biểu mẫu và Trường Tùy chỉnh ngay từ Không gian Làm việc nơi công việc được thực hiện.

Các nhóm sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi trạng thái dự án, khối lượng công việc, tình hình kênh bán hàng, hiệu suất chiến dịch, theo dõi thời gian, tiến độ tuyển dụng, tốc độ sprint và năng suất cá nhân.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số và mục tiêu của bạn với ClickUp Dashboards

Bảng điều khiển cho phép bạn tổng hợp dữ liệu từ khắp Không gian Làm việc ClickUp của mình vào một giao diện duy nhất bằng cách sử dụng tiện ích—các khối xây dựng mô-đun hiển thị các loại thông tin khác nhau. Thay vì phải lục lọi từng công việc và danh sách riêng lẻ, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về những điều quan trọng nhất.

Bảng điều khiển ClickUp hỗ trợ bốn nhu cầu báo cáo chính:

Tùy chỉnh: Các nhóm có thể kéo, thay đổi kích thước và sắp xếp các tiện ích

Cập nhật trực tiếp: Các tiện ích được làm mới khi dữ liệu công việc thay đổi

Chia sẻ: Các nhóm có thể chia sẻ bảng điều khiển với khách mời, khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ

Báo cáo liên không gian: Bảng điều khiển có thể lấy dữ liệu từ nhiều Không gian, Thư mục và Danh sách công việc

Thông tin thú vị: Từ “bảng điều khiển” không bắt nguồn từ phần mềm hay ô tô. Ban đầu, nó có nghĩa là một tấm ván gỗ hoặc da trên xe ngựa, dùng để ngăn bùn bắn lên do móng ngựa gây ra.

Bạn nên xây dựng bảng điều khiển ClickUp nào trước tiên?

Hãy bắt đầu với bảng điều khiển liên quan đến quyết định cấp bách nhất của bạn. Một nhóm đang gặp khó khăn với việc trễ hạn cần một bảng điều khiển dự án. Một nhóm bán hàng thiếu khả năng hiển thị dự báo cần một bảng điều khiển quy trình bán hàng. Một công ty đang mất lợi nhuận cần một bảng điều khiển theo dõi thời gian.

Nếu nhóm của bạn cần… Hãy tạo bảng điều khiển này trước tiên Tại sao nó hữu ích Phát hiện công việc chậm trễ hoặc bị chặn Bảng điều khiển quản lý dự án Hiển thị các công việc quá hạn, trạng thái bị đình trệ và rủi ro về dòng thời gian Giảm số lượng yêu cầu cập nhật trạng thái từ lãnh đạo Bảng điều khiển dành cho lãnh đạo Tổng hợp tiến độ các sáng kiến, khối lượng công việc và tình hình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh Cải thiện việc theo dõi sau bán hàng Bảng điều khiển bán hàng Theo dõi các giai đoạn giao dịch, các hoạt động tiếp cận quá hạn và biến động doanh thu Bảo vệ biên lợi nhuận của công ty Bảng điều khiển theo dõi thời gian So sánh giờ làm việc tính phí, công việc không tính phí và ước tính Ngăn ngừa tình trạng kiệt sức Bảng điều khiển khối lượng công việc của nhóm Hiển thị các thành viên trong nhóm quá tải và sức chứa chưa được sử dụng Nâng cao khả năng hiển thị của khách hàng Bảng điều khiển dành cho khách hàng Chia sẻ các cột mốc quan trọng và sản phẩm đầu ra mà không tiết lộ công việc nội bộ Tăng tốc quá trình tuyển dụng Bảng điều khiển nhân sự Theo dõi các giai đoạn của ứng viên, thời gian tuyển dụng và các công việc onboarding Bảo vệ dòng thời gian phát hành Bảng điều khiển sản phẩm Hiển thị biểu đồ tiến độ sprint, mức độ nghiêm trọng của lỗi và xu hướng tốc độ

Ai nên sử dụng bảng điều khiển ClickUp?

Bảng điều khiển ClickUp rất hữu ích cho các nhóm cần hiển thị trực tiếp các dự án, nhân sự, dòng thời gian và các chỉ số hiệu suất.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp nếu bạn cần:

Theo dõi tiến độ dự án trên nhiều Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian

Theo dõi khối lượng công việc và sức chứa theo người được giao nhiệm vụ

Báo cáo tiến độ quy trình bán hàng, chiến dịch, sprint hoặc tuyển dụng

Chia sẻ các cập nhật dành cho khách hàng mà không tiết lộ công việc nội bộ

Chuyển đổi các Trường Tùy chỉnh thành biểu đồ, bảng và phép tính

10 ví dụ về bảng điều khiển ClickUp dành cho mọi nhóm

Bảng điều khiển ClickUp phù hợp nhất phụ thuộc vào quyết định mà nhóm của bạn cần đưa ra. Các nhà lãnh đạo cần tầm nhìn tổng quan về danh mục đầu tư. Các nhà quản lý dự án cần theo dõi rủi ro và thời hạn. Đội ngũ bán hàng cần đánh giá tình trạng kênh bán hàng. Đội ngũ tiếp thị cần dữ liệu về việc triển khai và hiệu quả chiến dịch. Đội ngũ nhân sự cần theo dõi quá trình tuyển dụng và onboarding. Mỗi ví dụ dưới đây đều có thể được xây dựng bằng các tiện ích gốc của ClickUp — và mỗi cái đều tập trung vào một mục tiêu cụ thể.

1. Bảng điều khiển dành cho lãnh đạo

Bảng điều khiển dành cho lãnh đạo cung cấp cho các nhà lãnh đạo chế độ xem trực tiếp về các sáng kiến, rủi ro, khối lượng công việc và tình hình hoạt động của kinh doanh. Bảng điều khiển này hoạt động như một “Trung tâm Điều hành” cấp cao, tổng hợp dữ liệu từ mọi bộ phận thành một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy.

Trong ClickUp, điều đó có thể bao gồm việc sử dụng:

Theo dõi tiến độ các sáng kiến và năng lực của nhóm với Bảng điều khiển ClickUp

Mẹo chuyên nghiệp: Tại sao phải mất thời gian đọc từng dòng trên bảng điều khiển khi AI có thể hiển thị ngay lập tức những thông tin quan trọng? Thêm Thẻ AI ClickUp để biến hoạt động dự án trực tiếp thành bản tóm tắt rõ ràng, ngay trong bảng điều khiển. Các nhà lãnh đạo sẽ nhanh chóng nắm bắt được tín hiệu: những chuyển biến quan trọng, rủi ro mới nổi và những vấn đề cần chú ý tiếp theo. Tổng hợp thông tin từ bảng điều khiển và các rủi ro tiềm ẩn với ClickUp AI Thẻ

2. Bảng điều khiển quản lý dự án

Các nhà quản lý dự án không cần thêm thông tin cập nhật. Điều họ cần là cái nhìn rõ ràng về tình hình hiện tại của dự án.

Trong ClickUp, một bảng điều khiển quản lý dự án có thể bao gồm:

Theo dõi công việc quá hạn, tiến độ dự án và các công việc bị đình trệ với Bảng điều khiển ClickUp

Cách thiết lập này hiệu quả vì mỗi phần trả lời một câu hỏi khác nhau. Điều gì đang chậm trễ? Điều gì đang bị tắc nghẽn? Dòng thời gian có được tuân thủ không? Thực sự chúng ta đã tiến triển đến đâu?

Ví dụ, nếu việc ra mắt sản phẩm bắt đầu bị chậm trễ, bảng điều khiển dự án sẽ nhanh chóng làm nổi bật vấn đề này. Các phê duyệt quá hạn sẽ được hiển thị nổi bật ngay từ đầu. Biểu đồ trạng thái cho thấy sự tích tụ trong quá trình xem xét, và dòng thời gian chỉ ra nơi mà sự chậm trễ bắt đầu ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo. Tổng quan này giúp người quản lý dự án can thiệp sớm, phân công lại công việc và đảm bảo thời hạn.

Bạn có thể tối ưu hóa thêm với các tính năng tự động hóa của ClickUp, giúp kích hoạt cảnh báo khi ngày đáo hạn bị trễ. Và nếu bạn không muốn xây dựng từ đầu, bạn có thể bắt đầu với các mẫu tự động hóa và tùy chỉnh từ đó.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành công việc trơn tru với ClickUp tự động hóa

Bạn muốn tạo bảng điều khiển quản lý dự án trong vòng chưa đầy 15 phút? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện:

Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa báo cáo trạng thái với ClickUp Super Agents Bảng điều khiển hiển thị những thay đổi đã xảy ra. Các Chuyên viên ClickUp có thể chuyển đổi những thay đổi đó thành các báo cáo trạng thái định kỳ cho nhóm của bạn. Ví dụ: một Nhân viên Cập nhật Hàng tuần có thể tổng hợp tiến độ sprint, công việc quá hạn, các rào cản và các công việc đã hoàn thành vào mỗi sáng thứ Hai, sau đó tự động gửi báo cáo đến kênh của nhóm phù hợp. Sử dụng ClickUp Super Agents để tự động tạo và gửi báo cáo bảng điều khiển hàng tuần

3. Bảng điều khiển bán hàng

Các quản lý bán hàng thường theo dõi các chỉ số như tỷ lệ chốt đơn, kích thước trung bình của giao dịch, tốc độ chốt đơn, tỷ lệ chuyển đổi theo giai đoạn, độ bao phủ của kênh bán hàng và độ chính xác của dự báo. Những số này cho thấy liệu kênh bán hàng có thực sự khỏe mạnh hay chỉ đơn thuần trông bận rộn trên bề mặt.

Bảng điều khiển bán hàng của ClickUp giúp các nhóm theo dõi các giai đoạn giao dịch, các hoạt động theo dõi quá hạn, mục tiêu doanh thu, diễn biến của kênh bán hàng và các rủi ro được AI xếp hạng theo mức độ ưu tiên.

Chế độ xem giai đoạn ống dẫn: Xem có bao nhiêu giao dịch đang ở từng giai đoạn

Danh sách công việc theo dõi quá hạn: Theo dõi các hoạt động tiếp cận bị đình trệ trước khi cơ hội bị bỏ lỡ

Thẻ doanh thu và số lượng giao dịch: Hiển thị tiến độ đạt mục tiêu mà không cần phải tìm kiếm

Biểu đồ xu hướng: Theo dõi sự thay đổi của quy trình bán hàng, tốc độ chốt đơn hoặc tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn theo thời gian

Thông tin chi tiết từ AI và tự động hóa: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain và Tự động hóa để phát hiện rủi ro, ưu tiên các giao dịch và duy trì tiến độ theo dõi

Sử dụng bảng điều khiển quy trình bán hàng của ClickUp để theo dõi các giai đoạn giao dịch và quy trình bán hàng

Ví dụ, bạn có thể mở bảng điều khiển và thấy khối lượng giao dịch lớn, nhưng một phần lớn các cơ hội vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Thêm vào đó, việc theo dõi liên tục bị trì hoãn và doanh thu dự báo bắt đầu giảm sút. Lúc đó, vấn đề sẽ dễ nhận ra hơn. Nhóm của bạn không cần thêm các cơ hội ở giai đoạn đầu. Bạn cần hỗ trợ các nhân viên bán hàng đẩy các giao dịch đang hoạt động qua các giai đoạn cuối cùng và chốt đơn.

Bạn có biết? Gartner dự đoán 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ có tính năng trợ lý AI chuyên dụng cho từng công việc vào cuối năm nay. Tại ClickUp, chúng tôi đã đang trải nghiệm thực tế đó. Chúng tôi sử dụng ClickUp Super Agents làm công cụ tự động để chuẩn bị các bản demo và xử lý các công việc theo dõi, nhờ đó chúng tôi có thể tập trung vào việc đạt được thành công. Xem các trợ lý AI của chúng tôi hoạt động dưới đây:

4. Bảng điều khiển tiếp thị

Các nhóm tiếp thị thường gặp phải tình trạng " Context Sprawl" khi các công việc chiến dịch, tệp tin, quy trình phê duyệt và dữ liệu hiệu suất được phân tán trên nhiều công cụ khác nhau. Bảng điều khiển tiếp thị ClickUp giúp tập trung việc triển khai chiến dịch và dữ liệu hiệu suất thời gian thực vào một chế độ xem báo cáo duy nhất.

Và trong ClickUp, bảng điều khiển đó có nghĩa là:

Biểu đồ cột: Nhóm các công việc theo chiến dịch để xem những sáng kiến nào sắp hoàn thành và những sáng kiến nào đang bị đình trệ

Danh sách công việc: Lọc theo “Loại nội dung” (ví dụ: Video, Blog, Nội dung quảng cáo) để đảm bảo quy trình sáng tạo được cân bằng trên tất cả các kênh

Tích hợp tiện ích: Nhúng trực tiếp một chế độ xem Google Analytics hoặc Looker Studio để dữ liệu hiệu suất hiển thị ngay bên cạnh công việc tạo ra nó

Xem dữ liệu hiệu suất thời gian thực cùng với công việc thông qua các tiện ích nhúng tùy chỉnh của Bảng điều khiển ClickUp

Thiết lập này đảm bảo rằng kênh, giai đoạn phễu và định dạng — được theo dõi thông qua Trường Tùy chỉnh — hỗ trợ mọi phân tích trực quan.

Giả sử một giám đốc tiếp thị nhận thấy lưu lượng truy cập giảm. Họ kiểm tra bảng điều khiển, thấy thanh trạng thái “Mạng xã hội” đang chậm lại và nhận thấy các số liệu phân tích nhúng cho thấy lượng truy cập từ các liên kết giới thiệu giảm. Họ nhanh chóng nhận ra rằng các tài sản sáng tạo vẫn đang trong giai đoạn “Xem xét pháp lý”, giúp họ có thể khởi chạy chiến dịch mà không cần tổ chức cuộc họp “kiểm tra trạng thái”.

Tác động thực tế: Finastra đã sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để tập trung hóa khả năng hiển thị hoạt động tiếp thị toàn cầu trên các khu vực. Nhóm đã giảm bớt việc báo cáo thủ công và cung cấp cho ban lãnh đạo quyền truy cập theo thời gian thực vào tình trạng các chiến dịch. Giải pháp: Họ đã chuyển sang sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để làm “nguồn thông tin duy nhất” trực tiếp. Bằng cách tập trung dữ liệu chiến dịch, họ đã loại bỏ nhu cầu báo cáo thủ công và chuỗi email. Kết quả: Giảm bớt “gánh nặng báo cáo”: Nhóm đã ngừng dành hàng giờ để tổng hợp dữ liệu khu vực theo cách thủ công và bắt đầu tập trung vào việc triển khai

Truy cập ngay lập tức: Ban lãnh đạo giờ đây có thể theo dõi tình trạng chiến dịch toàn cầu theo thời gian thực, loại bỏ việc phải chờ đợi quá trình đồng bộ hàng tuần Tư duy của chúng tôi là: “Nếu không có trong ClickUp, thì nó không tồn tại.” Vì vậy, ngày nay, việc nhập mọi hoạt động tiếp thị vào ClickUp là điều thiết yếu, nơi tất cả các bên liên quan đều được hiển thị. Tư duy của chúng tôi là: “Nếu không có trong ClickUp, thì nó không tồn tại.” Vì vậy, ngày nay, việc nhập mọi hoạt động tiếp thị vào ClickUp là điều thiết yếu, nơi tất cả các bên liên quan đều được hiển thị.

5. Bảng điều khiển theo dõi thời gian

Các công ty tính phí theo giờ cần dữ liệu chính xác để bảo vệ biên lợi nhuận của mình. Tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp cung cấp dữ liệu trực tiếp cho các tiện ích trên bảng điều khiển, giúp giảm thiểu độ trễ đồng bộ từ các công cụ của bên thứ ba.

Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp để có chế độ xem số giờ tính phí và không tính phí cũng như ước lượng thời gian

Theo dõi thời gian theo người được giao nhiệm vụ: Xem ai đã ghi lại gì trong biểu đồ cột

Theo dõi thời gian theo dự án: So sánh số giờ giữa các tài khoản khách hàng

Báo cáo công việc tính phí trên ClickUp: Phân biệt công việc tạo doanh thu với các công việc nội bộ

Tiện ích tính toán: So sánh số giờ dự kiến với số giờ thực tế để phát hiện So sánh số giờ dự kiến với số giờ thực tế để phát hiện sự mở rộng phạm vi công việc

Ví dụ: bạn mở bảng điều khiển và thấy rằng một tài khoản khách hàng đã sử dụng gần hết số giờ ước lượng trong khi thời gian tính phí đang tăng nhanh hơn dự kiến. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần xem xét lại phạm vi công việc, điều chỉnh kế hoạch hoặc có cuộc hội thoại với khách hàng trước khi tình trạng vượt quá ngân sách trở nên nghiêm trọng hơn.

Thêm vào đó: Các Super Agent của ClickUp có thể giúp cân bằng lại khối lượng công việc của khách hàng trước khi sức chứa bị quá tải. Ví dụ, Trợ lý AI Quản lý Phân bổ Nguồn lực có thể theo dõi các tín hiệu về khối lượng công việc, cảnh báo tình trạng quá tải và đề xuất chuyển giao công việc giữa các tài khoản. Các nhóm vẫn kiểm soát quyền truy cập, kiến thức và bộ nhớ của nhân viên. Khởi chạy Super Agent này Điều chỉnh lại khối lượng công việc của khách hàng trước khi sức chứa bị quá tải với Trợ lý AI Quản lý Phân bổ Tài nguyên

6. Bảng điều khiển khối lượng công việc của nhóm

Bảng điều khiển khối lượng công việc của nhóm cho thấy nhân viên nào đang quá tải, chưa được sử dụng hết sức chứa hoặc đang đảm nhận công việc khẩn cấp. Loại bỏ sự phỏng đoán với tiện ích Khối lượng công việc hiển thị sức chứa theo từng người. Đặt giới hạn sức chứa cho từng thành viên trong nhóm để bảng điều khiển đánh dấu bất kỳ ai đang quá tải hoặc còn dư sức chứa.

Sử dụng chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và chế độ xem Xem bản đồ để lập kế hoạch các công việc dựa trên địa điểm một cách thông minh hơn

Ví dụ, khi mở bảng điều khiển, bạn có thể nhận thấy một nhà thiết kế đang đảm nhận phần lớn công việc khẩn cấp trong khi một đồng nghiệp khác vẫn còn thời gian rảnh. Lúc đó, bạn có thể điều chỉnh lại khối lượng công việc ngay dựa trên dữ liệu.

7. Bảng điều khiển dành cho khách hàng

Sự minh bạch tạo dựng niềm tin, nhưng việc chia sẻ quá mức có thể dẫn đến sự nhầm lẫn. Bảng điều khiển ClickUp dành cho khách hàng hiển thị cho các bên liên quan quyền truy cập chỉ đọc vào các cột mốc quan trọng, sản phẩm đầu ra, các giai đoạn dự án và tài sản được nhúng.

Tạo các cổng thông tin khách hàng để hợp tác thực hiện các công việc và sản phẩm đầu ra với Bảng điều khiển Cổng thông tin Khách hàng ClickUp

Trong ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển của mình như sau:

Danh sách công việc đã lọc: Chỉ hiển thị các cột mốc quan trọng cấp cao và các sản phẩm đầu ra cuối cùng. Các công việc con nội bộ và các bước “Đang xem xét” vẫn được ẩn đi để tránh thông tin không cần thiết

Biểu đồ thanh trạng thái: Một hình ảnh trực quan chế độ xem tổng quan thể hiện mức độ hoàn thành của các giai đoạn chính trong dự án

Tích hợp tiện ích: Mẫu Figma trực tiếp hoặc hướng dẫn sử dụng Loom. Khách hàng có thể tương tác trực tiếp với các công việc mới nhất ngay trên bảng điều khiển

Ví dụ, một công ty phần mềm quản lý một dự án phát triển phức tạp sử dụng bảng điều khiển này để che giấu hơn 400 phiếu yêu cầu kỹ thuật khỏi khách hàng. Khách hàng chỉ thấy Biểu đồ tròn trạng thái hiển thị ba giai đoạn: “Phát triển”, “Kiểm thử chất lượng” và “Hoạt động”. Khi khách hàng nhận thấy phần “Kiểm thử chất lượng” đang tăng lên, họ sẽ xem phần Tiện ích Văn bản, nơi Quản lý dự án đã ghi chú rằng bản vá bảo mật đang được hoàn thiện.

Bạn muốn tạo một bảng điều khiển dành cho khách hàng? Hãy xem hướng dẫn từng bước này:

8. Bảng điều khiển nhân sự và hoạt động nhân sự

Các nhóm People Ops thường mất ứng viên khi các công việc tuyển dụng được phân tán qua email, bảng tính, biểu mẫu và ghi chú phỏng vấn. Bảng điều khiển HR trên ClickUp theo dõi các giai đoạn của ứng viên, số lượng đơn ứng tuyển, thời gian tuyển dụng và tiến độ onboarding trong một chế độ xem duy nhất.

Trong ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển của mình như sau:

Biểu đồ cột (quy trình tuyển dụng): Hiển thị số lượng ứng viên qua các Trường Tùy chỉnh như “Đã nộp đơn”, “Đã sàng lọc”, “Đã phỏng vấn” và “Đã nhận lời mời”

Dòng công việc từ biểu mẫu: Các đơn đăng ký từ Các đơn đăng ký từ ClickUp Forms được chuyển trực tiếp đến tiện ích “Ứng viên mới”

Tiện ích tính toán: Theo dõi “Thời gian tuyển dụng” hoặc “Vai trò còn trống so với vai trò đã tuyển dụng” để đo lường tốc độ tuyển dụng

Đo lường tốc độ tuyển dụng với tiện ích tính toán ClickUp

Ví dụ, bạn có thể nhận thấy có rất nhiều ứng viên ở đầu phễu tuyển dụng, nhưng rất ít người vượt qua vòng sàng lọc. Hoặc bạn có thể thấy các công việc onboarding bị đình trệ trong tuần đầu tiên. Điều này cho bạn một tín hiệu rõ ràng để khắc phục quy trình trước khi nó bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ tuyển dụng hoặc trải nghiệm của nhân viên mới.

9. Bảng điều khiển sản phẩm và phát triển

Để giao mã đúng hạn, cần phát hiện các trở ngại trước khi chúng làm gián đoạn quá trình phát hành. Bảng điều khiển sản phẩm ClickUp đang theo dõi tiến độ sprint, mức độ nghiêm trọng của lỗi, tốc độ, công việc bị chặn và rủi ro phát hành.

Bạn có thể tùy chỉnh Bảng điều khiển ClickUp của mình như sau:

Biểu đồ tiến độ sprint: Theo dõi điểm so với đường “lý tưởng” để phát hiện sớm nguy cơ “căng thẳng vào thứ Sáu” trước khi sprint kết thúc

Phân tích mức độ nghiêm trọng của lỗi: Biểu đồ tròn sử dụng Trường Tùy chỉnh để đảm bảo các lỗi “Nghiêm trọng” không bị bỏ qua để ưu tiên các bản sửa lỗi giao diện người dùng đơn giản hơn

Biểu đồ tốc độ sprint: Phân tích kết quả lịch sử qua các sprint gần đây để cung cấp cho các bên liên quan các ước tính lộ trình dựa trên dữ liệu

Theo dõi tình trạng sprint, mức độ nghiêm trọng của lỗi và tiến độ triển khai với Bảng điều khiển ClickUp

Giả sử xu hướng tốc độ vẫn ổn định, nhưng biểu đồ burndown bắt đầu phẳng dần ở giữa sprint. Sau đó, bạn nhận thấy một loạt lỗi nghiêm trọng và danh sách công việc bị chặn ngày càng tăng. Bảng điều khiển giúp bạn phát hiện sự thay đổi đó sớm, khi vẫn còn thời gian để bảo vệ bản phát hành.

10. Bảng điều khiển năng suất cá nhân

Bảng điều khiển năng suất cá nhân hiển thị các công việc được giao, ngày đáo hạn, cách sử dụng thời gian, công việc đã hoàn thành và các ưu tiên được AI đề xuất. “Trung tâm điều khiển” riêng tư này loại bỏ những thông tin không cần thiết trong tổ chức, chỉ hiển thị một chế độ xem được tùy chỉnh về những gì cần sự chú ý ngay lập tức của bạn.

Đây là cách bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển năng suất của mình:

Danh sách công việc động: Chỉ hiển thị các công việc được giao cho bạn, được sắp xếp theo ngày đáo hạn để giữ các ưu tiên “tiếp theo” ở trên cùng

Biểu đồ cột thời gian hàng tuần: Một bản kiểm tra cá nhân cho thấy thời gian của bạn được phân phối như thế nào giữa các dự án, giúp bạn nhận diện những hoạt động tiêu tốn thời gian của bản thân

Biểu đồ đường các công việc đã hoàn thành: Một công cụ theo dõi giúp trực quan hóa sản lượng hàng ngày của bạn, cung cấp cái nhìn rõ ràng về xu hướng sản xuất

Thông tin ưu tiên từ AI: Sử dụng ClickUp Brain để phân tích thời hạn và các phụ thuộc đã được giải quyết, đề xuất chính xác công việc nào cần thực hiện tiếp theo

Ví dụ, đến giữa tuần, danh sách công việc của bạn có thể trông đầy ắp nhưng vẫn không cho bạn biết nhiều về việc nỗ lực của bạn đang được dành cho đâu. Một bảng điều khiển cá nhân sẽ khắc phục điều đó. Xác định các hạn chót cần hành động, xem các yếu tố phụ thuộc đang cản trở công việc và kiểm tra xem tuần của bạn có thực sự có tiến độ hay chỉ là hoạt động bề ngoài. Sự hiển thị đó giúp bạn làm việc có chủ đích hơn, chứ không chỉ đơn thuần là gấp gáp.

ClickUp Insight: Bạn nghĩ những “yếu tố gây xao nhãng nhẹ” từ công việc vô hình không phải là vấn đề lớn? Thực ra, chúng rất quan trọng. Đối với 28% nhân viên, những gián đoạn nhỏ và việc liên tục phải xoay xở giữa các công việc làm giảm năng suất của công việc đòi hỏi sự tập trung sâu, từ đó làm giảm năng suất tổng thể và gia tăng gánh nặng tinh thần của họ. Với Bảng điều khiển và chế độ xem Trang chủ được cá nhân hóa của ClickUp, bạn có thể tạo một bảng điều khiển năng suất cá nhân, giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng và toàn diện về tất cả công việc của mình, bao gồm cả những công việc chưa được hiển thị. Xác định xem thời gian của bạn thực sự được sử dụng vào đâu và trang bị cho bản thân khả năng ưu tiên công việc một cách thông minh.

Các tiện ích phổ biến cho bảng điều khiển ClickUp

Các tiện ích bảng điều khiển ClickUp chuyển đổi dữ liệu Không gian Làm việc thành biểu đồ, danh sách công việc, bảng, nội dung nhúng và tóm tắt AI. Tiện ích tốt nhất phụ thuộc vào mục đích mà bảng điều khiển của bạn cần hỗ trợ.

Dưới đây là những ví dụ hữu ích nhất theo từng danh mục:

Các tiện ích theo dõi thời gian

Thời gian được theo dõi theo người được giao nhiệm vụ: Biểu đồ cột hiển thị số giờ làm việc của mỗi người

Theo dõi thời gian theo dự án: Xem chi tiết thời gian được sử dụng ở đâu

Báo cáo chi phí tính phí: Phân biệt các mục nhập tính phí và không tính phí

Bảng báo cáo thời gian ClickUp : Nhóm theo Không gian, Thư mục, Danh sách công việc hoặc người dùng Nhóm theo Không gian, Thư mục, Danh sách công việc hoặc người dùng

Các tiện ích trạng thái và tiến độ

Biểu đồ tròn trạng thái: Tỷ lệ phần trăm các công việc ở từng trạng thái

Biểu đồ cột trạng thái: Số lượng công việc theo trạng thái tại các địa điểm

Biểu đồ luồng tích lũy ClickUp: Hình dung công việc di chuyển qua các giai đoạn theo thời gian

Tiện ích khối lượng công việc và người được giao nhiệm vụ

Tiện ích Khối lượng công việc: Chế độ xem sức chứa hiển thị ai đang vượt quá hoặc chưa đạt giới hạn của mình

Số lượng công việc theo người được giao: Biểu đồ thanh hoặc biểu đồ tròn thể hiện phân phối công việc

Các công việc quá hạn trên ClickUp theo người được giao: Nhận diện nơi xảy ra sự chậm trễ

Tiện ích Sprint

Biểu đồ tiến độ sprint: Theo dõi công việc còn lại so với tiến độ lý tưởng trong một sprint

Biểu đồ tiến độ Sprint của ClickUp: Theo dõi các thay đổi về phạm vi và công việc đã hoàn thành trong một Sprint

Biểu đồ Tốc độ Sprint: So sánh công việc đã cam kết với công việc đã hoàn thành trong khoảng từ 3 đến 10 Sprint

Tiện ích tùy chỉnh và nhúng

Tích hợp tiện ích: Hiển thị Google Trang tính, Figma, Loom hoặc bất kỳ URL bên ngoài nào

Tiện ích Văn bản Định dạng: Thêm ghi chú, hướng dẫn hoặc nhãn phần để cung cấp bối cảnh

Biểu đồ Trường Tùy chỉnh ClickUp: Tạo biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đường từ bất kỳ dữ liệu Trường Tùy chỉnh nào

Sử dụng Thẻ AI để tóm tắt hoạt động trên bảng điều khiển

Thẻ AI của ClickUp giúp các nhóm chuyển đổi dữ liệu trên bảng điều khiển thành các bản tóm tắt bằng ngôn ngữ thông thường. Thay vì phải xem xét từng biểu đồ một cách thủ công, các nhóm có thể sử dụng Thẻ AI để tóm tắt các cập nhật dự án, tiến độ nhóm, các rào cản và các bước tiếp theo từ dữ liệu Không gian Làm việc thời gian thực.

Tổng hợp thông tin từ bảng điều khiển, cập nhật dự án và các rào cản bằng ClickUp AI Cards

Cách tạo bảng điều khiển trong ClickUp

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có quyền truy cập cần thiết trong Không gian Làm việc để tạo và chỉnh sửa. Sau đó, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào Bảng điều khiển ở thanh bên trái, hoặc sử dụng nút + từ bất kỳ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc nào

Nhấp vào Bảng điều khiển

2. Chọn Bắt đầu từ đầu hoặc lựa chọn một mẫu bảng điều khiển

Chọn một mẫu hoặc tạo Bảng điều khiển ClickUp của riêng bạn từ đầu

3. Nhấp vào + Thẻ để mở thư viện tiện ích

Nhấp vào + Thẻ để mở thư viện tiện ích trên Bảng điều khiển ClickUp

4. Chọn danh mục tiện ích và cấu hình nguồn dữ liệu — chọn các không gian, thư mục hoặc Danh sách công việc mà bạn muốn lấy dữ liệu từ đó

5. Kéo và thay đổi kích thước các tiện ích trên khung vẽ để sắp xếp bố cục của bạn

Kéo và thay đổi kích thước các tiện ích trên Bảng điều khiển ClickUp

6. Sử dụng bộ lọc trong từng tiện ích để lọc dữ liệu theo người được giao nhiệm vụ, trạng thái, phạm vi thời gian, thẻ hoặc Trường Tùy chỉnh

7. Đặt tên cho bảng điều khiển của bạn và cài đặt quyền truy cập (riêng tư, toàn nhóm hoặc liên kết công khai)

Nếu một tiện ích hiển thị “Không có dữ liệu”, hãy kiểm tra xem nguồn dữ liệu đã được lựa chọn đúng chưa và các công việc đã được điền đầy đủ các trường thông tin liên quan chưa. Theo mặc định, bảng điều khiển sẽ tự động làm mới sau mỗi 30 phút, hoặc bạn có thể làm mới thủ công bất cứ lúc nào.

Thông tin từ ClickUp: 45% nhân viên đã từng nghĩ đến việc sử dụng tự động hóa, nhưng vẫn chưa thực hiện. Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ tốt nhất và quá nhiều lựa chọn có thể cản trở mọi người thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. ⚒️ Với các trợ lý AI dễ dàng thiết lập và các lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, ClickUp giúp bạn dễ dàng bắt đầu với các quy trình tự động hóa. Từ việc tự động phân công công việc đến các bản tóm tắt dự án do AI tạo ra, bạn có thể khai thác các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và thậm chí xây dựng các trợ lý AI tùy chỉnh chỉ trong vài phút — mà không cần mất thời gian học hỏi. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm 40% thời gian lập báo cáo nhờ sử dụng các bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp, biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Một bảng điều khiển ClickUp được thiết kế chu đáo có thể thay đổi cách nhóm của bạn theo dõi tiến độ, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và duy trì sự đồng bộ. Dưới đây là cách thực hiện đúng 👇

Các phương pháp hay nhất để thiết kế bảng điều khiển ClickUp

Xác định đối tượng sử dụng bảng điều khiển và câu chuyện dữ liệu của bạn

Trước khi thêm bất kỳ tiện ích nào, hãy trả lời hai câu hỏi sau:

Ai sẽ xem bảng điều khiển này? (lãnh đạo cấp cao, trưởng nhóm, nhân viên, khách hàng)

Quyết định nào nó nên giúp họ đưa ra ? (tuyển dụng thêm nhân viên, phân công lại công việc, phê duyệt ngân sách)

Viết một câu tóm tắt mục đích như “Bảng điều khiển này giúp trưởng bộ phận tiếp thị xem các chiến dịch nào đang đi đúng hướng trong quý này.” Nếu bạn không thể viết được câu đó, bạn chưa sẵn sàng để xây dựng bảng điều khiển.

Chọn các chỉ số KPI và tiện ích phù hợp

Chọn loại tiện ích phù hợp với loại dữ liệu:

Tỷ lệ (% công việc theo trạng thái) Biểu đồ tròn So sánh (số giờ theo thành viên nhóm) Biểu đồ cột Xu hướng theo thời gian (số công việc hoàn thành mỗi tuần) Biểu đồ đường Các công việc cần thực hiện (các công việc quá hạn, công việc bị chặn) Danh sách công việc Các chỉ số đơn lẻ (tổng số giờ, số lượng công việc) Tiện ích tính toán

Nếu một chỉ số không ảnh hưởng đến quyết định, hãy loại bỏ nó.

Sắp xếp các tiện ích theo phân cấp trực quan

Đặt chỉ số quan trọng nhất của bạn ở góc trên bên trái để thiết lập một phân cấp trực quan rõ ràng — đó là nơi mắt người xem sẽ nhìn vào đầu tiên. Nhóm các tiện ích có liên quan lại với nhau và sử dụng Widget Văn bản làm dấu phân cách giữa các phần.

Dễ dàng tùy chỉnh bố cục bằng cách thay đổi kích thước các tiện ích — làm biểu đồ chính lớn hơn và các chi tiết hỗ trợ nhỏ hơn. ClickUp mang đến cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn vì kích thước thực sự phản ánh mức độ quan trọng.

Tạo bảng điều khiển ClickUp đầu tiên của bạn ngay hôm nay

Dữ liệu dự án phân tán làm chậm quá trình ra quyết định. Bảng điều khiển ClickUp biến các công việc, mục tiêu, mục nhập thời gian, khối lượng công việc, sprint và Trường Tùy chỉnh thành một chế độ xem báo cáo trực tiếp.

Các nhóm có thể sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các ưu tiên của lãnh đạo, rủi ro dự án, quy trình bán hàng, hiệu suất chiến dịch, giờ làm việc tính phí, tiến độ tuyển dụng, tình trạng sprint và năng suất cá nhân.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa chế độ xem ClickUp và bảng điều khiển ClickUp là gì?

Các chế độ xem của ClickUp (Xem dạng danh sách, Bảng, Gantt, Lịch) sắp xếp và hiển thị các công việc tại một địa điểm cụ thể — đây là nơi bạn thực hiện công việc. Bảng điều khiển ClickUp tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành các tiện ích trực quan để báo cáo và theo dõi — đây là nơi bạn có cái nhìn tổng quan.

Bạn có thể chia sẻ bảng điều khiển ClickUp với khách hàng không có tài khoản ClickUp không?

Đúng vậy — bạn có thể tạo liên kết công khai có thể chia sẻ cho bất kỳ bảng điều khiển nào, cho phép người xem bên ngoài truy cập chỉ đọc mà không cần tài khoản ClickUp.

Một nhóm nên tạo bao nhiêu bảng điều khiển trong ClickUp?

Mỗi đối tượng hoặc quyết định cụ thể nên có một bảng điều khiển là một điểm khởi đầu vững chắc. Hầu hết các nhóm bắt đầu với hai hoặc ba bảng điều khiển và mở rộng từ đó.

Đúng vậy — các tiện ích lấy dữ liệu trực tiếp từ Không gian Làm việc của bạn và bảng điều khiển tự động làm mới sau mỗi 30 phút. Bạn cũng có thể kích hoạt làm mới thủ công bất cứ lúc nào.