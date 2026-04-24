Nhóm nghiên cứu của bạn đã mất hàng ngày (hay thậm chí hàng tuần?) để thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng phần lớn trong số đó. Mặc dù việc đổ lỗi cho chất lượng của các cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát là điều dễ hiểu, nhưng đó không phải là vấn đề.

Trung bình, một công ty sử dụng hơn 100 ứng dụng SaaS. Khi thông tin bị phân tán như vậy, việc đưa ra quyết định trở nên gần như bất khả thi. Điều bạn cần là một cách để tập hợp thông tin lại với nhau để từ đó có được những thông tin chi tiết thực sự hữu ích.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua 10 mẫu quy trình tổng hợp thông tin trong ClickUp. Chúng sẽ giúp bạn chuyển từ dữ liệu rời rạc sang các quy trình làm việc kết nối mà nhóm của bạn có thể sử dụng.

Tổng quan về các mẫu quy trình tổng hợp thông tin

🔎Bạn có biết? Một nhân viên trung bình dành 9% thời gian trong năm, tương đương gần 200 giờ, để chuyển đổi giữa các ứng dụng tại nơi làm việc. Điều này cho thấy việc chuẩn hóa quy trình làm việc là rất quan trọng!

Mẫu quy trình tổng hợp thông tin chi tiết là gì?

Mẫu quy trình tổng hợp thông tin chi tiết là một khung làm việc được thiết kế sẵn để hỗ trợ ra quyết định. Nó giúp bạn thu thập, sắp xếp và chắt lọc dữ liệu thô thành những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể áp dụng vào thực tế. Đây là quy trình có thể lặp lại của bạn để chuyển từ tình trạng hỗn loạn dữ liệu sang sự rõ ràng trong quyết định.

Điều này cũng giải quyết vấn đề phân tán thông tin — thời gian mà các nhóm lãng phí khi tìm kiếm thông tin và chuyển đổi giữa các ứng dụng.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — tức là mất hơn 120 giờ mỗi năm chỉ để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp sẵn trong không gian làm việc ClickUp của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu thực hiện công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

🎥 Các trợ lý AI giúp bạn thu được câu trả lời rõ ràng hơn từ dữ liệu của mình, nhanh hơn. Video này giới thiệu những trợ lý AI phù hợp nhất cho công việc này.

10 mẫu quy trình tổng hợp thông tin hay nhất

Các loại công việc tổng hợp khác nhau cần các định dạng cụ thể. Phân tích dữ liệu sâu cần cách xử lý khác với một buổi brainstorming nhanh. Một mẫu chung chung sẽ mang lại kết quả không nhất quán, và các báo cáo phân tích của bạn sẽ trở nên kém hiệu quả.

10 mẫu ClickUp này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tổng hợp. Mỗi mẫu đều có thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc riêng biệt của nhóm bạn.

1. Mẫu kết quả phân tích dữ liệu của ClickUp

Việc chia sẻ một bảng tính lớn với các bên liên quan hiếm khi hiệu quả. Nó khó đọc và còn khó thực hiện hơn. Với Mẫu Kết quả Phân tích Dữ liệu ClickUp, hãy trình bày kết quả của bạn theo cách phù hợp với tất cả mọi người. Nó giúp tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Thêm một bản tóm tắt ngắn gọn để cung cấp bối cảnh, sau đó bổ sung bằng dữ liệu chi tiết. Điều này giúp các phân tích của bạn dễ theo dõi và đáng tin cậy hơn. Nhờ vậy, bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi khi tạo báo cáo.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một tài liệu duy nhất, gọn gàng và có thể tìm kiếm. Điều này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào

Thêm chế độ xem bảng ClickUp để hiển thị các mẫu và xu hướng

Thẻ các thông tin quan trọng, chẳng hạn như những điểm khó khăn của người dùng, bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Liên kết các kết quả phân tích dữ liệu cụ thể với các công việc để mỗi quan sát đều có bước tiếp theo

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà phân tích dữ liệu và nhà nghiên cứu sản phẩm đang xây dựng báo cáo từ dữ liệu thô.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1890, người ta dự kiến sẽ mất 10 năm để xử lý dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là dữ liệu sẽ trở nên lỗi thời trước khi cuộc điều tra kết thúc. Máy lập bảng của Herman Hollerith đã giảm thời gian đó xuống chỉ còn 2,5 năm nhờ sử dụng thẻ đục lỗ.

2. Mẫu báo cáo phân tích của ClickUp

Việc tạo báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng từ đầu tốn nhiều thời gian. Và công việc này thường mang lại cảm giác lặp đi lặp lại. Mẫu báo cáo phân tích ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc báo cáo đơn giản.

Theo dõi các chỉ số chính và kết nối chúng với các công việc đằng sau. Điều này giúp bạn giải thích điều gì đang hiệu quả, điều gì không và cần cải thiện ở đâu. Theo thời gian, điều này cũng giúp xây dựng một bức tranh rõ ràng về sự phát triển của bạn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Giữ tất cả các chỉ số quan trọng trong một nguồn thông tin duy nhất để các bên liên quan không phải chuyển đổi giữa các công cụ

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực bằng cách thêm Bảng điều khiển ClickUp , với các thẻ KPI trực quan

Ghi lại các xu hướng và những thay đổi bất thường để các báo cáo trong tương lai có bối cảnh phù hợp

Cài đặt Nhiệm vụ định kỳ trong ClickUp để duy trì tính nhất quán trong việc báo cáo và chia sẻ cập nhật

ℹ️ Phù hợp với ai? Các quản lý vận hành và trưởng bộ phận cần chia sẻ các bản cập nhật hiệu suất thường xuyên và rõ ràng

🧠 Thông tin thú vị: Một thợ làm mũ ở London tên là John Graunt là người đầu tiên tổng hợp dữ liệu rời rạc — trong thời kỳ dịch hạch. Bằng cách phân tích hồ sơ tử vong, ông đã tạo ra hệ thống cảnh báo sớm đầu tiên. Đây là bảng điều khiển thông tin tự động hóa đầu tiên trên thế giới.

3. Mẫu đánh giá heuristic của ClickUp

Phát hiện sớm các vấn đề về trải nghiệm người dùng có thể giúp bạn tránh được một lượng lớn yêu cầu hỗ trợ sau này. Mẫu Đánh giá Heuristic của ClickUp giúp bạn thực hiện việc cần làm này một cách dễ dàng trước khi ra mắt.

Nó giúp bạn đánh giá sản phẩm của mình dựa trên các nguyên tắc về khả năng sử dụng như tính dễ sử dụng và khả năng kiểm soát của người dùng. Vẽ sơ đồ trên Bảng trắng để dễ dàng nhận ra những điểm người dùng gặp khó khăn và lý do tại sao.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Phát hiện vấn đề sớm để tránh phải làm lại tốn kém sau này

Vẽ bản đồ hành trình người dùng và xác định các điểm gây cản trở với ClickUp Bảng trắng

Sử dụng nhãn ưu tiên nhiệm vụ ClickUp để các vấn đề quan trọng được xử lý trước tiên

Giao công việc cho các nhà thiết kế hoặc nhà phát triển cụ thể để giải quyết nhanh chóng

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà thiết kế UX/UI và quản lý sản phẩm muốn có một phương pháp đơn giản, trực quan để cải thiện trải nghiệm người dùng

4. Mẫu Giai đoạn Khám phá của ClickUp

Các giai đoạn đầu của quá trình khám phá sản phẩm có thể trở nên lộn xộn rất nhanh. Ghi chú, ý tưởng và phản hồi thường bị phân tán khắp các công cụ. Điều này khiến việc nhìn nhận bức tranh toàn cảnh trở nên khó khăn. Mẫu Giai đoạn Khám phá của ClickUp giúp bạn tập hợp mọi thứ lại tại một nơi duy nhất.

Theo dõi quá trình nghiên cứu, xác định mục tiêu và phân công trách nhiệm với mẫu Công việc này. Với mọi thứ được kết nối, việc duy trì sự tập trung và tránh tình trạng mở rộng phạm vi công việc trở nên dễ dàng hơn. Nhóm của bạn có thể tiến lên với một hướng đi rõ ràng và chia sẻ hướng đi đó.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Lập dòng thời gian cho nghiên cứu, phỏng vấn và các cột mốc quan trọng với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

Theo dõi tiến độ công việc nghiên cứu, chẳng hạn như nhân vật người dùng và yêu cầu, bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Giao công việc cho các bên liên quan để mọi người đều biết việc cần làm

Lưu trữ ý tưởng, ghi chú và các hạn chế trong một tài liệu ClickUp được liên kết với dự án

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà quản lý dự án và chuyên gia tư vấn đang thực hiện giai đoạn khám phá cùng các nhóm lớn.

Một Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm được soạn thảo kỹ lưỡng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các bộ phận sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật. Tìm hiểu cách viết tài liệu này.

5. Mẫu "Jobs To Be Done" của ClickUp

Xây dựng dựa trên các yêu cầu tính năng có thể dẫn đến sự lộn xộn. Để tạo ra các sản phẩm tốt hơn, hãy xây dựng dựa trên mục tiêu của khách hàng. Mẫu "Jobs to Be Done " của ClickUp sử dụng khung JTBD để giúp bạn tập trung vào những gì người dùng đang cố gắng đạt được.

Nó ghi lại các lý do về mặt chức năng, cảm xúc và xã hội đằng sau các quyết định của người dùng. Điều này giúp nhóm của bạn có chế độ xem rõ ràng hơn về những gì thực sự quan trọng.

Nó cũng giúp bạn ghi chép các thông tin chi tiết một cách nhất quán. Khi các nhóm hiểu rõ nhu cầu của người dùng, họ có thể giải quyết các vấn đề thực tế hiệu quả hơn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Ghi lại động cơ của khách hàng trong một tài liệu ClickUp Doc, để nhóm của bạn luôn thống nhất về nhu cầu của người dùng

Danh sách các thách thức và rào cản của người dùng để hiểu điều gì khiến họ không chọn bạn

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để sắp xếp các nhân vật người dùng và mô tả công việc theo phân khúc hoặc cấp độ

Biến những thông tin sâu sắc thành hành động bằng cách chuyển đổi mô tả công việc thành nhiệm vụ ClickUp

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà quản lý sản phẩm và chuyên gia tiếp thị muốn tập trung vào kết quả mang lại cho khách hàng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đừng mất hàng giờ để lục lọi hàng trăm bản ghi chép phỏng vấn. Thay vào đó, hãy sử dụng ClickUp Brain để thực hiện phân tích cảm xúc cho các công việc nghiên cứu của bạn. Phân tích cảm xúc nhanh hơn với ClickUp Brain Yêu cầu AI tóm tắt tổng quan về phản hồi. Điều này giúp bạn xác định những vấn đề quan trọng nhất chỉ trong vài giây, thay vì mất nhiều ngày. Các ClickUp Super Agents còn có thể làm được nhiều hơn thế. Chúng là những đồng đội AI tự chủ của bạn, giúp kết nối thông tin chi tiết với hành động. Ví dụ: hãy đề cập đến một Data Analyst Agent để phân tích cảm xúc và tạo các công việc theo dõi. Chúng hoạt động với bộ nhớ vô hạn. Do đó, chúng ghi nhớ mọi phản hồi của khách hàng từng được ghi lại trong không gian làm việc của bạn. Xem cách thức hoạt động:

6. Mẫu tài liệu khung ra quyết định của ClickUp

Bạn đã bao giờ cố gắng xem lại một quyết định trong quá khứ mà không ai còn nhớ lý do tại sao nó được đưa ra chưa? Điều đó thường xảy ra khi bối cảnh bị mất đi. Mẫu tài liệu Khung Quyết định ClickUp đảm bảo bạn luôn có cái nhìn toàn diện.

Nó trình bày các lựa chọn của bạn, so sánh ưu và nhược điểm, đồng thời giúp đánh giá rủi ro tại một nơi duy nhất. Điều này mang lại cho nhóm của bạn một phương pháp lặp lại để đưa ra các quyết định hợp lý. Nó cũng lưu lại hồ sơ, giúp các nhóm trong tương lai hiểu được lý do đằng sau mỗi lựa chọn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Sử dụng quy trình nhất quán để đánh giá các quyết định giữa các nhóm

So sánh các tùy chọn song song với Chế độ xem bảng của ClickUp để có cái nhìn rõ ràng hơn

Chuyển đổi quyết định thành công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Thu thập phản hồi và phê duyệt tại một nơi duy nhất với Chủ đề bình luận của ClickUp

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà lãnh đạo kinh doanh và quản lý vận hành mong muốn có thêm cấu trúc và sự rõ ràng trong quá trình ra quyết định

7. Mẫu Đánh giá Thiết kế của ClickUp

Phản hồi về thiết kế thường là những ý kiến trái chiều rải rác trên Slack, email và phần bình luận trong Figma. Rất khó để theo dõi những gì đã hoàn thành và những gì vẫn đang chờ xử lý. Tuy nhiên, Mẫu Đánh giá Thiết kế của ClickUp sẽ tập hợp mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Quản lý toàn bộ quy trình đánh giá từ bản nháp đầu tiên đến khi được phê duyệt cuối cùng. Giữ cho phản hồi rõ ràng, đang theo dõi các thay đổi và tránh nhầm lẫn. Giờ đây, nhóm của bạn có thể làm việc nhanh hơn và thống nhất trong các quyết định về thiết kế.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Chuyển đổi phản hồi thành nhiệm vụ ClickUp để mỗi bình luận đều có người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành

Thêm bình luận vào thiết kế bằng các công cụ Kiểm tra và Ghi chú của ClickUp

Theo dõi tiến độ công việc với chế độ xem Bảng (Board View) của ClickUp

Liên kết các thay đổi thiết kế cuối cùng với các công việc phát triển để quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhà thiết kế sản phẩm và trưởng nhóm sáng tạo đang quản lý phản hồi và các vòng lặp cải tiến.

8. Mẫu Brainstorming của ClickUp

Sau một phiên brainstorming nhóm tuyệt vời, đừng chỉ để ý tưởng trên Bảng trắng. Điều đó khiến chúng không có hướng đi rõ ràng để thực hiện. Thay vào đó, hãy sử dụng Mẫu Brainstorming của ClickUp để xếp hạng các ý tưởng và tiến xa hơn.

Lập bản đồ ý tưởng, hoàn thiện chúng và duy trì động lực sau phiên họp. Mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng phát triển tiếp.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để vẽ bản đồ ý tưởng và xem cách chúng kết nối với nhau

Biến ý tưởng thành công việc với người phụ trách và Nhãn ưu tiên

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng để giữ cho các phiên làm việc tập trung

Theo dõi các ý tưởng từ giai đoạn ý tưởng đến thực thi bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhóm sáng tạo và quản lý sản phẩm muốn triển khai ý tưởng mà không làm mất đà.

9. Mẫu Brainstorming theo Nhóm của ClickUp

Để brainstorming nhóm đạt hiệu quả, cần có một không gian nơi ý tưởng gặp gỡ thực thi. Đó chính là Mẫu Brainstorming Đội Nhóm ClickUp.

Bắt đầu với một trang trống, sau đó xây dựng thành một kế hoạch rõ ràng. Bảng làm việc nhóm (Team Work Canvas) giúp bạn thấy được cách các ý tưởng kết nối với các mục tiêu lớn hơn. Điều này giúp mọi người luôn đồng lòng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để hợp tác thời gian thực và chia sẻ ý tưởng trực quan

Chỉ định người phụ trách công việc và dòng thời gian với tính năng Người được giao công việc và Ngày đáo hạn của ClickUp

Xác định mục tiêu và các ràng buộc trong một tài liệu ClickUp để duy trì sự tập trung

Biến những ý tưởng hàng đầu thành công việc và theo dõi chúng thông qua các cột mốc

ℹ️ Phù hợp với ai? Các nhóm làm việc theo phương pháp Agile và các đội ngũ đa chức năng muốn biến các ý tưởng từ buổi brainstorming thành kế hoạch hành động.

10. Mẫu DMAIC của ClickUp

Việc triển khai một dự án cải tiến quy trình có thể cảm thấy phức tạp. Đó là lý do tại sao chúng tôi có Mẫu DMAIC của ClickUp. Nó giúp bạn tuân thủ quy trình DMAIC một cách rõ ràng và có cấu trúc.

Thực hiện từng giai đoạn — Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện và Kiểm soát — tại một nơi duy nhất. Sử dụng dữ liệu để định hướng các quyết định. Phát hiện lỗ hổng, khắc phục vấn đề và đang theo dõi kết quả một cách tự tin.

Mẫu này giúp nhóm của bạn duy trì sự nhất quán. Nó đảm bảo rằng kết quả dễ đo lường và lặp lại hơn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Xem xét dữ liệu quy trình trong Chế độ xem Bảng của ClickUp để phát hiện xu hướng và vấn đề

Xác định mục tiêu và phạm vi trong ClickUp Docs để đảm bảo mọi người đều thống nhất

Chuyển đổi thông tin chi tiết thành các nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Sử dụng Tự động hóa ClickUp để cập nhật cho các bên liên quan khi bạn đạt được các cột mốc quan trọng

ℹ️ Phù hợp với ai? Các chuyên gia Six Sigma và quản lý vận hành muốn cải thiện quy trình.

Cách sử dụng các mẫu quy trình tổng hợp thông tin trong ClickUp

Mẫu cung cấp cho bạn cấu trúc, nhưng quy trình của bạn mới quyết định hiệu quả. Dưới đây là cách sử dụng các mẫu này một cách hiệu quả nhất để xây dựng chiến lược khả thi:

Dưới đây là cách chuyển từ dữ liệu thô sang một chiến lược có thể thực hiện được:

Hãy xác định mục tiêu nghiên cứu của bạn trước khi lựa chọn mẫu. Điều này đảm bảo bản tổng hợp của bạn luôn tập trung

Phân loại kết quả bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như ‘Hình mẫu người dùng’ hoặc ‘Mức độ tin cậy’. Điều này giúp các bên liên quan tìm kiếm và lọc dữ liệu nghiên cứu của bạn

Lưu trữ tất cả dữ liệu thô, như bản ghi âm phỏng vấn, kết quả khảo sát và ghi chú, tại một nơi duy nhất. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua ClickUp Docs hoặc tệp đính kèm công việc. Nhờ đó, bạn sẽ không bị mất thông tin khi chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau

Sử dụng AI để phân tích các tập dữ liệu lớn. Các công cụ như ClickUp Brain có thể tóm tắt bản ghi và xác định các chủ đề lặp lại

Sắp xếp dữ liệu định tính trên ClickUp Bảng trắng bằng cách nhóm các quan sát có liên quan lại với nhau. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi chúng thành các công việc dự án có thể thực hiện được

Kết nối các thông tin tổng hợp với các mục trong lộ trình hoặc danh sách công việc của sprint. Điều này đảm bảo công việc phát triển trong tương lai được xây dựng dựa trên nghiên cứu của bạn

Brandon Fitch, Giám đốc Phát triển Sản phẩm tại Flyin’ Miata, đã đánh giá ClickUp:

Chúng tôi sử dụng ClickUp như một danh sách việc cần làm nâng cao, nói chung là vậy. Nó đặc biệt hữu ích cho các quy trình nhiều bước mà chúng tôi thực hiện lặp đi lặp lại và liên quan đến nhiều người khác nhau. Chúng tôi tạo một mẫu cho quy trình đó, giúp đảm bảo chúng tôi không bỏ sót bất kỳ điều gì và nó dễ dàng truyền đạt (tự động) giữa các thành viên khi họ có thể thực hiện công việc của mình.

Biến nghiên cứu thành những quyết định bền vững

Điều khiến bất kỳ nhóm nghiên cứu nào cũng cảm thấy thất vọng nhất là thực hiện những công việc xuất sắc nhưng lại không mang lại kết quả gì. Điều này thường xảy ra khi các thông tin chi tiết được trình bày một cách rời rạc. Các bên liên quan có thể đồng ý với những thông tin đó, nhưng sự thiếu liên kết giữa nghiên cứu và lộ trình phát triển khiến những thay đổi thực sự không thể diễn ra.

Các mẫu này giúp cấu trúc hóa thông tin của bạn, nhưng điều đó chưa đủ. Bạn muốn liên kết trực tiếp các kết quả với kế hoạch hành động. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp giúp điều này trở nên khả thi.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa mẫu tổng hợp thông tin và kho lưu trữ nghiên cứu là gì?

Kho lưu trữ nghiên cứu chứa các tài liệu nghiên cứu thô, chẳng hạn như bản ghi chép và báo cáo. Mẫu tổng hợp thông tin chi tiết là cách bạn xử lý các tài liệu đó để biến chúng thành những thông tin chi tiết có thể áp dụng vào thực tế.

Các mẫu quy trình tổng hợp thông tin có thể xử lý cả dữ liệu định tính và định lượng không?

Đúng vậy, các mẫu tốt nhất được thiết kế để xử lý cả hai khía cạnh này. Hầu hết các mẫu tổng hợp hiện đại đều sử dụng phương pháp tam giác hóa. Điều này có nghĩa là chúng cung cấp các “khu vực” cụ thể để giúp bạn xem liệu số và câu chuyện của bạn có khớp nhau hay không.

AI giúp tăng tốc quy trình tổng hợp thông tin chi tiết trong ClickUp như thế nào?

ClickUp Brain đóng vai trò như một “mạng lưới kết nối” giữa dữ liệu thô và những thông tin chi tiết cuối cùng của bạn. Nó đọc, gắn thẻ và đối chiếu thông tin giữa các công việc và tài liệu khác nhau. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình tổng hợp thông tin chi tiết.