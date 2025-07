Cách nắm vững quy trình DMAIC để cải thiện chất lượng

Trong thập kỷ bắt đầu từ năm 1987, khi Motorola tạo ra và triển khai Six Sigma, họ đã đạt được tổng tiết kiệm lên đến $14 tỷ chỉ từ các biện pháp cải thiện chất lượng. Đó chính là sức mạnh của Six Sigma và các mô hình chất lượng liên quan, những mô hình này vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay!

Một trong những phương pháp cải tiến quy trình dựa trên Six Sigma phổ biến nhất và được áp dụng rộng rãi ngoài lĩnh vực sản xuất là DMAIC. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình DMAIC, tại sao nó vẫn còn relevance và cách triển khai nó trong tổ chức của bạn.

DMAIC (viết tắt của Define, Measure, Analyze, Improve và Control) là một phương pháp cải tiến quy trình dựa trên dữ liệu, được phát triển từ phương pháp Six Sigma.

DMAIC có các đặc điểm sau:

Mặc dù ban đầu được thiết kế là một trong những thành phần cốt lõi của Six Sigma, quy trình DMAIC đã được điều chỉnh và áp dụng vào các mô hình Lean, Kaizen, Agile và các mô hình lai khác như Lean Six Sigma, nơi ưu tiên cải tiến liên tục.

Bạn có biết? Six Sigma tập trung vào cải tiến quy trình, trong khi quản lý dự án Lean tập trung vào cắt giảm lãng phí. Để tìm hiểu chi tiết về sự khác biệt, hãy xem Lean vs. Six Sigma.