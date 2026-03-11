10 công cụ thay thế Hedy AI tốt nhất cho ghi chú cuộc họp thời gian thực

Với trí tuệ cuộc hội thoại thời gian thực và chuyển đổi văn bản trực tiếp sang hơn 30 ngôn ngữ, Hedy là lựa chọn phổ biến trong cộng đồng sinh viên và các nhóm đa ngôn ngữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn điều chỉnh cuộc họp của mình theo một luồng làm việc AI cụ thể. Hedy chỉ hoạt động hiệu quả nếu luồng dựa trên phiên làm việc của nó phù hợp với cách bạn làm việc. Mặc dù nó cung cấp hỗ trợ AI trực tiếp, nhưng nó thiếu các tính năng để kết nối với quá trình thực thi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống quản lý công việc có tích hợp trí tuệ cuộc họp, danh sách công việc này sẽ giúp bạn.

Hãy cùng xem qua các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Hedy AI. 📲

Các lựa chọn thay thế cho Hedy AI trong nháy mắt

Để có cái nhìn tổng quan nhanh, bảng dưới đây so sánh các tính năng chính để giúp bạn hiểu rõ công cụ nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Công cụ Tính năng Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tóm tắt cuộc họp và chuyển đổi văn bản được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa quy trình làm việc cuộc họp với các trợ lý ảo. Các nhóm có kích thước khác nhau muốn quản lý cuộc họp, công việc, tài liệu và quy trình làm việc trên một nền tảng duy nhất. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Granola Ghi chép tự động với ghi chú được tăng cường bởi AI, trò chuyện AI Các nhóm lãnh đạo nhỏ muốn có một sổ ghi chép cuộc họp AI riêng tư. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14 mỗi người dùng/tháng. Siêu mạnh mẽ Ghi chép và tóm tắt cuộc họp bằng AI, tích hợp lịch Các freelancer và nhóm nhỏ muốn có ghi chú cuộc họp AI đơn giản mà không cần bot cuộc họp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $36 mỗi người dùng/tháng. Otter. ai Ghi chép cuộc họp theo thời gian thực, nhận diện người nói, thư viện cuộc họp có thể tìm kiếm. Các nhóm quy mô trung bình và doanh nghiệp cần dịch vụ ghi chép cuộc họp thời gian thực và ghi chú hợp tác. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16.99 mỗi người dùng/tháng. Fireflies. ai Ghi âm và chuyển đổi văn bản cuộc họp tự động, tìm kiếm thông minh, tích hợp CRM. Các nhóm quy mô trung bình và doanh nghiệp muốn có bản ghi cuộc họp có thể tìm kiếm được trên các bộ phận. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18 mỗi người dùng/tháng. MeetGeek Tóm tắt và điểm nhấn cuộc họp bằng AI, phân tích cuộc họp, phát hiện và theo dõi các mục cần thực hiện. Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình muốn ghi âm cuộc họp tự động hóa và tóm tắt bằng AI. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15.99 mỗi người dùng/tháng. tl;dv Tóm tắt cuộc họp bằng AI với dấu thời gian, điểm nhấn và các đoạn video cuộc họp có thể chia sẻ. Các nhóm bán hàng và tiếp xúc khách hàng có kích thước nhỏ đến trung bình cần tóm tắt cuộc họp và thông tin hướng dẫn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 mỗi người dùng/tháng. Fathom Tóm tắt AI tức thì sau cuộc họp, tích hợp CRM cho nhóm bán hàng Các freelancer và đội nhóm nhỏ đang tìm kiếm một công cụ ghi âm cuộc họp AI miễn phí với tóm tắt tức thì. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19 mỗi người dùng/tháng. Fellow Ghi chú cuộc họp AI, mẫu cuộc họp, lịch trình cuộc họp hợp tác, thông tin về hiệu suất. Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình muốn quản lý cuộc họp có cấu trúc với lịch trình và đang theo dõi hành động. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11 mỗi người dùng/tháng. Avoma Thông tin doanh thu cho cuộc gọi bán hàng, phân tích cuộc hội thoại, tích hợp CRM để đang theo dõi quy trình bán hàng. Các nhóm quy mô trung bình và doanh nghiệp cần thông tin cuộc họp cho nhóm bán hàng và doanh thu. Có phiên bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 mỗi người dùng/tháng.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế cho Hedy AI?

Mặc dù Hedy giỏi trong việc cung cấp hỗ trợ cho cuộc hội thoại thời gian thực, nhưng nó không phải là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần tích hợp sâu hơn vào quy trình làm việc.

Khi tìm kiếm một giải pháp thay thế, hãy đảm bảo rằng công cụ đó cung cấp:

Trợ lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI : Cung cấp các thông tin hữu ích trong quá trình cuộc họp diễn ra dưới dạng các câu hỏi gợi ý hoặc các mục cần thực hiện.

Tóm tắt và chất lượng đầu ra : Tạo ra : Tạo ra các ghi chú và tóm tắt cuộc họp chính xác mà bạn có thể chia sẻ với đồng nghiệp hoặc các bên liên quan mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Tích hợp quy trình làm việc : Tích hợp với lịch, phần mềm giao tiếp và quản lý dự án của bạn để loại bỏ : Tích hợp với lịch, phần mềm giao tiếp và quản lý dự án của bạn để loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ

Tùy chỉnh : Cho phép bạn điều chỉnh phản hồi để phù hợp với phong cách làm việc và bối cảnh công việc của bạn.

Quản lý kiến thức : Giúp xây dựng một kho lưu trữ tập trung nơi bạn có thể tìm kiếm qua các bản ghi chép trước đây. : Giúp xây dựng một kho lưu trữ tập trung nơi bạn có thể tìm kiếm qua các bản ghi chép trước đây.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Hedy AI

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các công cụ AI hàng đầu không chỉ ghi chú mà còn biến các cuộc họp trực tuyến thành công việc có thể thực hiện được.

1. ClickUp (Tốt nhất để chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc và tự động hóa quy trình làm việc)

Thử ClickUp AI Notetaker Ghi lại bản ghi chép chính xác với nhãn người nói, tóm tắt, bản ghi âm và danh sách công việc được liệt kê gọn gàng trong một tài liệu duy nhất, sử dụng ClickUp AI Notetaker.

Nhiều công cụ AI cho cuộc họp rất giỏi trong việc tạo bản ghi chép. Nhưng đó không phải là kết thúc của cuộc họp, đúng không? Bạn cần một giải pháp để loại bỏ gánh nặng hệ thống khi quản lý công việc trên các nền tảng không kết nối.

ClickUp cung cấp cho các nhóm một Không gian Làm việc AI tích hợp để lập kế hoạch và tự động hóa quy trình làm việc của cuộc họp từ đầu đến cuối.

Ngoài việc ghi chép và tóm tắt cuộc họp bằng trí tuệ nhân tạo, bạn còn có một nền tảng tập trung cho việc quản lý tài liệu, hợp tác và thực thi.

Hãy xem cách ClickUp thay thế nhiều công cụ riêng lẻ bằng một hệ thống vận hành duy nhất.

Nhận tóm tắt và bản ghi chép cuộc họp được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp’s AI Notetaker tự động ghi lại các cuộc hội thoại của bạn và tích hợp chúng vào quy trình làm việc của dự án.

Sau mỗi cuộc họp, bạn sẽ nhận được một tài liệu riêng tư bao gồm tiêu đề và ngày họp, danh sách người tham dự, bản ghi âm video hoặc âm thanh, tóm tắt ngắn gọn về phiên họp, những điểm chính, các bước tiếp theo, các chủ đề chính và bản ghi chép đầy đủ của cuộc hội thoại kèm theo nhãn người nói.

Bạn có thể sau đó hỏi các câu hỏi AI bối cảnh tích hợp sẵn của ClickUp về bất kỳ cuộc họp nào của mình và nhận câu trả lời dựa trên các ghi chú.

Video này hướng dẫn cách tự động hóa ghi chú cuộc họp và công việc trong ClickUp 📹

Tạo các kho lưu trữ có thể tìm kiếm và được cấu trúc của các thông tin từ cuộc họp.

Khi các nhóm sử dụng các công cụ quản lý tài liệu bên ngoài, kiến thức trở nên tách biệt với việc thực thi. Ghi chú cuộc họp trên một nền tảng phải được tham chiếu riêng biệt khi tạo công việc trên một nền tảng khác.

ClickUp Tài liệu giải quyết vấn đề đó một cách triệt để. Chúng trở thành không gian duy nhất để lưu trữ mọi thông tin được thảo luận trong cuộc họp.

Khi bạn soạn thảo lịch trình trong một tài liệu trước cuộc họp, mọi người có thể xem, chỉnh sửa và bình luận trên đó theo thời gian thực, giúp cuộc thảo luận bắt đầu với một cấu trúc chung. Sau cuộc họp, ghi chú từ AI Notetaker cũng được lưu trữ trong tài liệu đó. Từ đó, các nhiệm vụ có thể được chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp với ngày đáo hạn và người được giao. Điều này loại bỏ khoảng trễ hành chính giữa thảo luận và thực hiện.

Tất cả những điều này được lưu trữ trong Docs Hub. Bạn có thể lọc và truy xuất ghi chú cuộc họp trước đây một cách dễ dàng, điều này rất quan trọng khi bạn đang theo dõi cam kết trong vài tuần hoặc quý.

Trích xuất thông tin bối cảnh từ khắp không gian làm việc của bạn

Với ClickUp Brain, bạn sẽ có một trợ lý cá nhân được hỗ trợ bởi AI có thể truy xuất thông tin từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và các cập nhật trước đó. Trong các cuộc họp, nó có thể cung cấp cái nhìn rõ ràng về những gì đã được thảo luận hoặc hoàn thành để tránh các cuộc thảo luận lặp lại.

Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm hỏi về trạng thái của một tính năng trong cuộc họp, ClickUp Brain có thể tóm tắt ngay lập tức tiến độ của các công việc liên quan, nhấn mạnh các cập nhật gần đây và hiển thị bất kỳ rào cản nào đã được ghi lại trước đó.

Nhận các bản tóm tắt chi tiết và thông tin chi tiết từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Sau cuộc họp, AI tự động tạo công việc, phân công người chịu trách nhiệm, liên kết chúng với dự án hoặc tài liệu phù hợp, và ghi lại thời hạn trực tiếp từ cuộc hội thoại. Nhờ vậy, kết quả cuộc họp được tích hợp ngay lập tức vào quy trình làm việc, giúp dễ dàng theo dõi trách nhiệm và thực hiện các quyết định.

Tự động hóa quy trình cuộc họp với trí tuệ nhân tạo tiên tiến

Các Trợ lý AI Siêu việt trong ClickUp có thể tự động xử lý các công việc vận hành lặp lại liên quan đến cuộc họp.

Hãy xem chúng như những đồng nghiệp AI của bạn, hoạt động với kiến thức bối cảnh đầy đủ về không gian làm việc của bạn. Chúng có thể phân tích hoạt động mới nhất trên các công việc để tạo ra một bản tóm tắt tiến độ ngắn gọn. Ngoài ra, khi các quyết định mới hoặc trách nhiệm được thảo luận trong cuộc họp, một đại lý chuyên dụng có thể tạo công việc, giao chủ sở hữu, đính kèm tệp đính kèm liên quan và đặt hạn chót để các công việc hành động được phản ánh ngay lập tức trong không gian làm việc.

Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối với các ClickUp Super Agents tùy chỉnh.

ClickUp Super Agents có kiến thức vô hạn và liên tục cập nhật, có nghĩa là chúng phát hiện các thay đổi đối với công việc, tài liệu và chủ đề trò chuyện trong Không gian Làm việc và cập nhật ngữ cảnh của mình theo thời gian thực. Chúng cũng có trí nhớ vô hạn, vì vậy chúng sẽ nhớ cách bạn muốn tóm tắt cuộc họp, ví dụ như bạn muốn các mục hành động của cuộc họp được đánh dấu trong ghi chú dưới dạng danh sách gạch đầu dòng hoặc số thứ tự, v.v.

Bạn có thể tự động hóa bất kỳ quy trình cuộc họp nào với chúng—từ chuẩn bị cho cuộc gọi với khách hàng đến theo dõi và báo cáo tiến độ của các mục đã được quyết định.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tham chiếu công việc, liên kết tài liệu, giao công việc cho chủ sở hữu trong thời gian thực và chuyển đổi tin nhắn trò chuyện ClickUp thành công việc có thể thực hiện để loại bỏ gánh nặng thường gặp khi sao chép quyết định từ trò chuyện vào công cụ dự án.

Tăng cường sự rõ ràng sau cuộc họp bằng cách ghi lại các đoạn video ClickUp Clips về các cập nhật, hướng dẫn hoặc giải thích và tạo tệp đính kèm trực tiếp vào các công việc hoặc tài liệu.

Sử dụng Tự động hóa trong ClickUp để tự động hóa các quy trình sau cuộc họp, như giao công việc cho đúng người, áp dụng mức độ ưu tiên, cài đặt ngày đáo hạn, di chuyển công việc giữa các trạng thái hoặc thông báo cho các bên liên quan.

Hiển thị kết quả cuộc họp với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn — Chế độ xem Biểu đồ Gantt để theo dõi mối quan hệ và dòng thời gian, Chế độ xem Bảng Kanban để quản lý khối lượng công việc một cách trực quan, Xem dạng danh sách lọc theo các công việc có ưu tiên cao và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng đa dạng có thể khiến người dùng mới cảm thấy hơi choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 báo cáo:

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án của mình, tôi có thể khẳng định rằng ClickUp đã trở thành lựa chọn yêu thích của tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với tính năng AI Notetaker: đối với một Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng mười". Tôi có thể tập trung vào phiên mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các cuộc họp ngắn lẫn các cuộc họp dài nơi việc theo dõi toàn bộ chủ đề trở nên khó khăn.

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án của mình, tôi có thể khẳng định rằng ClickUp đã trở thành lựa chọn yêu thích của tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với tính năng AI Notetaker: đối với một Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng mười". Tôi có thể tập trung vào cuộc họp mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các cuộc họp ngắn lẫn các cuộc họp dài nơi việc theo dõi toàn bộ chủ đề trở nên khó khăn.

📮 ClickUp Insight: 62% số người được hỏi cho biết các trợ lý AI hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng, mô tả chúng ở giai đoạn sơ khai hoặc thậm chí tạo ra nhiều công việc hơn là giải quyết. Sự bực bội thường xuất hiện trong quá trình chuyển giao. Một nhân viên tóm tắt cuộc họp, đề xuất các bước tiếp theo hoặc đánh dấu vấn đề, sau đó dừng lại. Bạn vẫn phải tạo công việc từ các mục hành động, phân công chủ sở hữu, cập nhật trạng thái và theo dõi thủ công. Các Super Agents được thiết kế để xử lý tất cả các bước đó. Chúng có thể sử dụng chuỗi hành động để chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc, cập nhật trạng thái dự án, phân công công việc cho người chịu trách nhiệm phù hợp và duy trì luồng công việc trong cùng hệ thống nơi thực thi diễn ra. Khi một trợ lý AI có thể chuyển công việc từ “đây là những gì cần làm” sang “đã được thực hiện”, giá trị thực sự mới được thể hiện.

2. Granola (Tốt nhất để cải thiện ghi chú cuộc họp với sự hỗ trợ của AI)

qua Granola

Trợ lý cuộc họp AI của Granola tập trung vào việc nâng cao chất lượng ghi chú của bạn thay vì thay thế hoàn toàn bằng đầu ra AI. Sau các cuộc họp cá nhân hoặc kinh doanh, nó tinh chỉnh những gì bạn đã viết và bổ sung bối cảnh từ bản ghi chép do AI tạo ra để sản xuất các tóm tắt có cấu trúc và có thể thực hiện được.

Vì công cụ này chạy trên thiết bị của bạn và ghi âm cục bộ, ghi chú của bạn sẽ hoàn toàn riêng tư. Khi bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn có thể gửi chúng trực tiếp đến các công cụ như Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio và Zapier thông qua các tích hợp sẵn có.

Để định dạng tốt hơn, bạn có thể sử dụng markdown cơ bản để cấu trúc ghi chú với tiêu đề và danh sách gạch đầu dòng. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và ảnh chụp màn hình vào ghi chú để cung cấp thêm bối cảnh.

Các tính năng nổi bật của Granola

Đồng bộ ứng dụng với Lịch Google hoặc Outlook để xem các cuộc họp sắp tới.

Sử dụng thông tin bối cảnh từ các sự kiện lịch của bạn, như tiêu đề cuộc họp, thời gian và danh sách người tham dự, để giúp tạo ra các ghi chú cuộc họp và lời nhắc nhở hữu ích hơn.

Tạo hoặc chọn mẫu ghi chú cho các loại cuộc họp phổ biến, như cuộc họp 1:1, phỏng vấn hoặc thuyết trình bán hàng.

Giới hạn của Granola

Việc xuất ghi chú sang các hệ thống khác hoặc đồng bộ hóa với các quy trình làm việc rộng hơn không mượt mà như các đối thủ cạnh tranh có công nghệ AI tiên tiến.

Giá cả của Granola

Cơ bản : Miễn phí

Kinh doanh : $14 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $35 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Granola

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Granola?

Trích từ đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất ở Granola là cách nó xử lý ghi chú cuộc họp một cách dễ dàng mà không làm gián đoạn luồng của cuộc hội thoại. Nó lắng nghe trực tiếp từ âm thanh thiết bị của tôi (không có bot tham gia cuộc gọi) và tạo ra các bản tóm tắt sạch sẽ, có cấu trúc với các quyết định, nhiệm vụ hành động và điểm chính.

Điều tôi thích nhất ở Granola là cách nó xử lý ghi chú cuộc họp một cách dễ dàng mà không làm gián đoạn luồng của cuộc hội thoại. Nó lắng nghe trực tiếp từ âm thanh thiết bị của tôi (không có bot tham gia cuộc gọi) và tạo ra các bản tóm tắt sạch sẽ, có cấu trúc với các quyết định, mục hành động và điểm chính.

3. Superpowered (Tốt nhất cho ghi chú cuộc họp tự động hóa và chất lượng cao)

qua Superpowered

Superpowered giúp bạn tập trung vào cuộc thảo luận trong khi nó tự động ghi chú.

Tính năng tự động tham gia giúp bạn tham gia cuộc họp đúng giờ, và tính năng đếm ngược sẽ thông báo cho bạn trước 10 phút trước mỗi sự kiện. Nếu bạn đến muộn, bạn có thể thông báo cho các thành viên khác chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ này không ghi âm hoặc lưu trữ âm thanh hoặc video, và bản ghi chép sẽ bị xóa sau 7 ngày kể từ khi ghi chú được tạo. Nó cũng tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ SOC-2 Type-2 và GDPR.

Các tính năng tốt nhất được nâng cấp

Nhận các mẫu AI tùy chỉnh cho ghi chú có cấu trúc dựa trên loại cuộc họp.

Tích hợp với Google Drive, Slack, Zapier và Notion để kết nối quy trình làm việc.

Tạo bản chép lời bằng hơn 50 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Ý và nhiều ngôn ngữ khác.

Giới hạn của Superpowered

Công cụ này thiếu các tính năng thông minh cho cuộc họp nâng cao mà các nền tảng lớn hơn, toàn diện hơn cung cấp.

Giá cả cạnh tranh

Miễn phí

Cơ bản : $36/tháng

Pro: $108/tháng

Đánh giá và nhận xét được nâng cấp

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Superpowered?

Một người dùng trên Product Hunt cho biết:

Trước đây, tôi phải ghi chép cẩn thận cho các cuộc họp và sau đó dành thời gian để định dạng lại ghi chú/các mục hành động, nhưng bây giờ tôi không còn phải lo lắng về điều đó nữa. Tôi cũng rất thích cách nó không làm gián đoạn cuộc họp!

Trước đây, tôi phải ghi chép cẩn thận cho các cuộc họp và sau đó dành thời gian để định dạng lại ghi chú/các mục hành động, nhưng bây giờ tôi không còn phải lo lắng về điều đó nữa. Tôi cũng rất thích cách nó không làm gián đoạn cuộc họp!

👀 Bạn có biết? Các nghiên cứu cho thấy nhân viên dành 15% thời gian làm việc cho các cuộc họp, nhưng chỉ 37% cuộc họp thực sự dẫn đến quyết định. Thậm chí tệ hơn, 64% cuộc họp định kỳ và 60% cuộc họp một lần không có chương trình nghị sự, điều này khiến các nhóm khó tập trung hoặc theo dõi kết quả. Các trợ lý cuộc họp AI giải quyết vấn đề này bằng cách tự động tạo lịch trình, ghi lại cuộc thảo luận và tổ chức các bước theo dõi, đảm bảo cuộc họp thực sự dẫn đến hành động.

4. Otter.ai (Tốt nhất cho việc ghi chép trực tiếp và lưu trữ cuộc họp có thể tìm kiếm)

Otter có thể ghi chép các cuộc họp trực tuyến và trực tiếp trong thời gian thực, cho phép bạn theo dõi cuộc hội thoại khi nó diễn ra và xem lại ngay lập tức. Trong quá trình cuộc họp, công cụ AI này tự động thêm ảnh chụp màn hình của các slide hoặc màn hình được chia sẻ vào bản ghi chép của bạn. Với các tham chiếu hình ảnh kèm theo văn bản, bạn sẽ có được bối cảnh đầy đủ về những gì đã được thảo luận.

Bạn có thể tương tác với chatbot AI của công cụ để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về bản ghi chép và nhận được câu trả lời hữu ích. Nó cũng có thể soạn thảo email theo dõi hoặc tin nhắn bước tiếp theo trực tiếp từ nội dung của cuộc họp và tạo ra các tóm tắt có ngữ cảnh về các chủ đề cụ thể được đề cập trong cuộc hội thoại.

Để kiểm soát tốt hơn, bạn có thể chuyển đổi lịch đồng bộ sang trạng thái bật hoặc tắt để chỉ hiển thị các cuộc họp liên quan trong ứng dụng. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt tính năng đặt người ghi chú tự động cho các lịch hoặc cuộc họp cụ thể.

Các tính năng nổi bật của Otter. ai

Gán nhãn cho người nói trong bản ghi chép của bạn, và công cụ sẽ tự động nhận diện họ trong các cuộc gọi sau mà không cần gán thẻ thủ công lặp lại.

Sử dụng AI để xác định các ưu tiên chính và bước tiếp theo từ cuộc hội thoại, và tự động giao công việc cho các thành viên liên quan.

Tạo kênh để cung cấp cho nhóm một không gian chia sẻ nơi họ có thể hợp tác trong các cuộc hội thoại và bản ghi chép.

Giới hạn của Otter.ai

Một số người dùng đã báo cáo rằng độ chính xác của công cụ với các giọng nói khác nhau và khả năng xác định người đang nói không đáng tin cậy.

Giá cả của Otter. ai

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $16.99 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $24 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2 : 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Otter. ai?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên G2:

Otter luôn tham gia cuộc họp đúng giờ và đáng tin cậy, khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho nhóm của chúng tôi. Khả năng ghi lại tóm tắt rõ ràng và chính xác của nó cho phép chúng tôi xem lại các điểm quan trọng mà không cần phải xem lại toàn bộ bản ghi âm.

Otter luôn tham gia cuộc họp đúng giờ và đáng tin cậy, khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho nhóm của chúng tôi. Khả năng ghi lại tóm tắt rõ ràng và chính xác của nó cho phép chúng tôi xem lại các điểm quan trọng mà không cần phải xem lại toàn bộ bản ghi âm.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI siêu tiện ích trên desktop của bạn, mở rộng khả năng AI cho toàn bộ quy trình làm việc xung quanh các cuộc họp. Nó kết nối tất cả các công cụ trong hệ thống công nghệ của bạn, giúp bạn liên kết thông tin mới với các dự án hoặc tài liệu phù hợp ngay khi cuộc thảo luận diễn ra, mà không cần chuyển đổi thông tin thủ công giữa các công cụ. Brain MAX hỗ trợ quy trình làm việc ưu tiên giọng nói thông qua Talk To Text, cho phép bạn ghi lại ý tưởng, tạo công việc, soạn thảo văn bản hoặc cập nhật chi tiết dự án trực tiếp qua lệnh giọng nói. Sau cuộc họp, nó tóm tắt các cập nhật trên các dự án và trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc họp. Chuyển đổi các cuộc họp từ các cuộc hội thoại riêng lẻ thành các quy trình làm việc kết nối với ClickUp Brain MAX

5. Fireflies. ai (Tốt nhất cho việc tạo biên bản cuộc họp tự động hóa kèm phân tích cuộc họp)

Với tính năng ghi chép cuộc họp tự động và chính xác, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, Fireflies. ai là ứng dụng ghi chép đáng tin cậy. Bạn sẽ có kho lưu trữ cuộc họp có thể tìm kiếm và trợ lý AI AskFred, người sẽ trả lời các câu hỏi của bạn về các cuộc họp trước đó.

Một nguồn cấp dữ liệu được hỗ trợ bởi AI cung cấp các tóm tắt có dấu đầu dòng về các cuộc họp gần đây, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các điểm chính và ưu tiên mà không cần đọc toàn bộ bản ghi chép. Trước khi tham gia cuộc họp, bạn có thể xem các điểm thảo luận và các mục chưa hoàn thành từ các cuộc gọi trước đó, giúp bạn có được bối cảnh đầy đủ ngay cả trước khi tham gia.

Để hợp tác dễ dàng hơn, bạn có thể tạo và chia sẻ các đoạn âm thanh từ cuộc họp đã ghi âm, gắn thẻ thành viên nhóm để theo dõi, và sắp xếp cuộc họp theo chủ đề hoặc khách hàng. Các nhóm cũng có thể xem các chỉ số cuộc hội thoại trên bảng điều khiển, như phân tích thời gian nói, phân tích cảm xúc, theo dõi chủ đề, bộ lọc AI và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của Fireflies. ai

Truy cập tóm tắt do AI tạo ra, bản ghi chép đầy đủ, video, phân tích và các mục hành động cho mỗi cuộc họp trong Fireflies Notepad.

Ghi lại các cuộc hội thoại ngoại tuyến, cuộc họp trực tiếp, ghi chú giọng nói và cuộc gọi điện thoại được chuyển qua máy tính bằng Fireflies Web Recorder.

Cài đặt lệnh giọng nói để tự động tạo công việc trong các công cụ quản lý dự án tích hợp trong các cuộc họp.

Giới hạn của Fireflies. ai

Các bản tóm tắt do AI tạo ra không phải lúc nào cũng ghi lại các điểm chính một cách chính xác, do đó người dùng phải chỉnh sửa hoặc hoàn thiện chúng thủ công.

Giá cả của Fireflies. ai

Miễn phí

Pro : $18 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh : $29 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: $39 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Fireflies. ai?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi sử dụng Fireflies. ai để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc họp của mình một cách tự động. Tôi thích nhất các bản tóm tắt cuộc họp do AI tạo ra vì chúng giúp tôi theo dõi chi tiết cuộc thảo luận ngay cả khi không thể tham gia trực tiếp.

Tôi sử dụng Fireflies. ai để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc họp của mình một cách tự động. Tôi thích nhất các bản tóm tắt cuộc họp do AI tạo ra vì chúng giúp tôi theo dõi chi tiết cuộc thảo luận ngay cả khi không thể tham gia trực tiếp.

🧠 Thú vị: Nếu lịch của bạn cảm thấy quá tải vào thứ Ba, bạn không phải đang tưởng tượng. Một nghiên cứu của Microsoft cho thấy thứ Ba là ngày có nhiều cuộc họp nhất, chiếm 23% tổng số cuộc họp trong tuần.

6. MeetGeek (Phù hợp nhất cho tài liệu cuộc họp có cấu trúc và có thể tìm kiếm)

qua MeetGeek

MeetGeek tự động tạo biên bản cuộc họp bằng AI và gửi email tóm tắt có cấu trúc cho các thành viên ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Email bao gồm tóm tắt một đoạn văn, khung chương trình cuộc họp, các bước tiếp theo, các điểm chính với các mục hành động và liên kết đến bản ghi chép đầy đủ.

Bạn có thể kiểm soát ai sẽ nhận được nó, chỉnh sửa bản tóm tắt đã tạo trước khi gửi, tùy chỉnh nội dung và sử dụng các công cụ như lưu, sao chép, đặt lại hoặc tạo lại để tinh chỉnh kết quả đầu ra.

Các quy trình làm việc tự động hóa cho phép bạn kết nối các cuộc họp với các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của bạn, chẳng hạn như RingCentral, Notion, Trello, v.v. Bạn có thể tạo các quy tắc quy trình làm việc đơn giản để kích hoạt cho tất cả các cuộc họp hoặc chỉ những cuộc họp đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Trợ lý cuộc họp sau đó sẽ gửi tóm tắt đầy đủ hoặc các điểm nổi bật được lựa chọn, như các quyết định quan trọng hoặc các nhiệm vụ cần thực hiện, đến ứng dụng bạn đã chọn.

Các tính năng nổi bật của MeetGeek

Ghi lại các cuộc họp không được lên lịch trên lịch của bạn bằng cách dán liên kết vào biểu mẫu nhập liệu của công cụ hoặc gửi lời mời lịch đến bot cuộc họp.

Kiểm soát quyền truy cập bằng cách thiết lập cuộc họp riêng tư hoặc công khai, chia sẻ chỉ các điểm nổi bật cụ thể, hoặc định nghĩa quy tắc chia sẻ của nhóm để nội dung cuộc họp có thể truy cập được cho các thành viên trong nhóm.

Hỏi các câu hỏi về quyết định, việc theo dõi hoặc các điểm cụ thể từ các cuộc họp trước đó, và nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần lướt qua bản ghi chép với AI Trò Chuyện.

Giới hạn của MeetGeek

Đối với các cuộc họp đột xuất quan trọng chưa được lên lịch hoặc đồng bộ hóa trước, việc bắt đầu ghi chép giữa cuộc họp có thể gặp khó khăn.

Giá cả của MeetGeek

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $15.99 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $27 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MeetGeek

G2 : 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về MeetGeek?

Một ghi chú của người dùng ghi:

Với tư cách là một huấn luyện viên ngôn ngữ, tôi thấy MeetGeek rất hữu ích để theo dõi các phiên của mình và theo dõi tiến độ của khách hàng. Nó rất dễ sử dụng; nó tự động tìm các cuộc họp của tôi và tham gia vào chúng mà không cần nhiều sự can thiệp từ phía tôi. Các bản tóm tắt mà nó cung cấp rất tốt và giúp tôi tập trung vào các điểm chính cho các phiên tiếp theo.

Với tư cách là một huấn luyện viên ngôn ngữ, tôi thấy MeetGeek rất hữu ích để theo dõi các phiên của mình và theo dõi tiến độ của khách hàng. Nó rất dễ sử dụng; nó tự động tìm các cuộc họp của tôi và tham gia vào chúng mà không cần nhiều sự can thiệp từ phía tôi. Các bản tóm tắt mà nó cung cấp rất tốt và giúp tôi tập trung vào các điểm chính cho các phiên tiếp theo.

Thay vì một khối văn bản dài dòng, khả năng AI của tl;dv tổ chức biên bản theo chủ đề, giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm các quyết định, thách thức, việc cần theo dõi và các chủ đề lặp lại. Mỗi chủ đề bao gồm một tóm tắt ngắn gọn và liên kết đến thời điểm trong bản ghi âm nơi nó được thảo luận.

Công cụ này cũng hỗ trợ ghi chú bán tự động bằng cách cho phép bạn đánh dấu các khoảnh khắc quan trọng trong cuộc họp. Khi bạn đánh dấu một điều gì đó, AI sẽ tạo ra một tóm tắt tập trung về khoảnh khắc cụ thể đó và sử dụng thẻ được AI gán để tích hợp nó vào tóm tắt tổng thể.

Với Mẫu Cuộc Họp, bạn có thể tạo và áp dụng các cấu trúc tùy chỉnh cho cuộc họp của mình để các bản tóm tắt do AI tạo ra tuân theo một định dạng đã được xác định trước. Điều này giúp dễ dàng chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp định kỳ thành tài liệu quy trình có cấu trúc và tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc theo thời gian.

tl;dv tính năng nổi bật

Truy cập vào thư viện lớn các ví dụ về lời nhắc theo vai trò để nhận được những thông tin chi tiết hơn, có cấu trúc hơn từ bản ghi âm cuộc họp của bạn.

Sử dụng trí tuệ hội thoại để xác định các chủ đề chính, xu hướng, quyết định và các chủ đề lặp lại trong các cuộc họp cá nhân và nhiều cuộc họp.

Sử dụng các trợ lý AI để ghi chép, tóm tắt, phân tích và tích hợp nội dung cuộc họp vào các công cụ và quy trình hiện có của bạn để quản lý quy trình làm việc cuộc họp từ đầu đến cuối.

tl;dv giới hạn

Một số người dùng đã đề cập đến việc thiếu các tính năng như tóm tắt nhiều cuộc họp cùng lúc hoặc nhóm các cuộc họp lại để phân tích tổng thể.

tl;dv giá cả

Miễn phí

Pro : $29 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $98 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

tl;dv đánh giá và nhận xét

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về tl;dv?

Trích dẫn từ một đánh giá trên G2:

tl;dv là một công cụ vô cùng hữu ích để chuẩn bị tóm tắt cuộc họp và ghi lại tất cả các điểm thảo luận quan trọng. Khả năng lựa chọn từ các mẫu tóm tắt khác nhau giúp tối ưu hóa quy trình và đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm.

tl;dv là một công cụ vô cùng hữu ích để chuẩn bị tóm tắt cuộc họp và ghi lại tất cả các điểm thảo luận quan trọng. Khả năng lựa chọn từ các mẫu tóm tắt khác nhau giúp tối ưu hóa quy trình và đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm.

8. Fathom (Tốt nhất cho tóm tắt cuộc họp tức thì với trò chuyện AI và danh sách phát nổi bật)

qua Fathom

Trợ lý ghi chú AI của Fathom biến toàn bộ cuộc họp của bạn thành một bản tóm tắt 1–2 phút với các điểm nhấn, quyết định và công việc được trình bày rõ ràng. Nó còn có giao diện AI dạng trò chuyện, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về cuộc họp hoặc yêu cầu bản nháp và phân tích sau cuộc gọi.

Công cụ này tích hợp với Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, v.v., giúp dữ liệu cuộc họp được đồng bộ hóa với luồng công việc tổng thể của bạn. Đối với các nhóm, công cụ cung cấp các tính năng như thư mục chia sẻ, kiểm soát truy cập, danh sách phát ghi âm, chia sẻ điểm nhấn, v.v., giúp mọi người luôn đồng bộ ngay cả khi không tham gia cuộc gọi.

Bạn có thể nhận được bản ghi chép bằng nhiều ngôn ngữ, với tùy chọn tạo từ điển hoặc danh sách từ vựng tùy chỉnh cho các từ viết tắt và thuật ngữ chuyên ngành của công ty. Điều này giúp cải thiện độ chính xác của bản ghi chép và hiệu quả tổng thể của cuộc họp, đặc biệt trong các cuộc thảo luận liên quan đến thuật ngữ phức tạp hoặc kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của Fathom

Tổ chức các cuộc họp hiệu quả bằng cách tạo danh sách phát các khoảnh khắc quan trọng cho quá trình onboarding, đào tạo hoặc đánh giá lại.

Cho phép công cụ theo dõi nhịp độ và động lực của cuộc họp trong nền trong khi bạn vẫn đang tham gia cuộc hội thoại với các tính năng hướng dẫn AI thời gian thực.

Xem lại bản ghi chép, tóm tắt và điểm nhấn bất cứ lúc nào trên Bảng điều khiển Fathom của bạn, nơi lưu trữ tất cả các bản ghi âm của bạn.

Hiểu rõ giới hạn

Không có ứng dụng di động chuyên dụng, vì vậy bạn chỉ có thể sử dụng nó cho các cuộc họp mà bạn tham gia từ máy tính để bàn hoặc laptop.

Giá cả của Fathom

Miễn phí

Nhóm : $19 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $29 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fathom

G2 : 5/5 (hơn 6.500 đánh giá)

Capterra: 5/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fathom?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Fathom là cách nó xử lý các cuộc họp một cách mượt mà mà không cần bất kỳ nỗ lực thêm nào từ phía tôi. Nó tự động ghi âm, lưu trữ mọi thứ lên đám mây và cung cấp bản ghi chép đầy đủ. Nếu tôi quên một chi tiết hoặc cần xem lại một cuộc thảo luận, tôi có thể nhanh chóng quay lại và xem lại nó.

Điều tôi thích nhất ở Fathom là cách nó xử lý các cuộc họp một cách mượt mà mà không cần bất kỳ nỗ lực thêm nào từ phía tôi. Nó tự động ghi âm, lưu trữ mọi thứ lên đám mây và cung cấp bản ghi chép đầy đủ. Nếu tôi quên một chi tiết hoặc cần xem lại một cuộc thảo luận, tôi có thể nhanh chóng quay lại và xem lại nó.

📮ClickUp Insight: 27% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho rằng các bản cập nhật hàng tuần có thể được thay thế bằng các giải pháp không đồng bộ, trong khi 25% cho biết điều tương tự đối với các cuộc họp hàng ngày. Tuy nhiên, điều này có thể đòi hỏi việc sử dụng nhiều công cụ chuyên biệt, gây ra thông tin phân tán và phát sinh chi phí thêm. ClickUp cách mạng hóa hợp tác nhóm bằng cách tập trung các cuộc thảo luận qua chủ đề bình luận, cho phép cập nhật nhanh chóng thông qua ClickUp Clips và nhiều tính năng khác—tất cả trong một nền tảng duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như Trinetrix đã giảm 50% số cuộc họp không cần thiết nhờ ClickUp!

9. Fellow (Phù hợp nhất cho biên bản và lịch trình cuộc họp có cấu trúc, được hỗ trợ bởi AI)

qua Fellow

Fellow là phần mềm quản lý cuộc họp tích hợp khả năng AI vào quy trình làm việc của cuộc họp.

Nó tích hợp với các nền tảng như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams và Slack để ghi lại cuộc họp, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, phát hiện quyết định và trích xuất các mục hành động.

Trợ lý AI 'Ask Fellow' hoạt động trên tất cả các cuộc họp trước đây của bạn để lấy các cập nhật bạn đã bỏ lỡ và trích xuất các đoạn văn bản và tóm tắt liên quan mà không cần phải phát lại toàn bộ cuộc gọi.

AI cũng giúp chuẩn bị cho cuộc họp một cách dễ dàng. Công cụ ‘AI Agenda Builder’ tạo ra các tiêu đề lớn và điểm thảo luận có cấu trúc từ tiêu đề cuộc họp và mô tả lịch. Và công cụ ‘AI Suggested Topics’ đề xuất các chủ đề mà bạn có thể thêm vào lịch trình cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Fellow

Lưu trữ các cuộc họp đã ghi âm và bản ghi chép trong một kho lưu trữ tập trung, nơi bạn có thể tổ chức chúng theo các kênh và xem lại các quyết định bất cứ khi nào cần thiết.

Nhận các mẫu ghi chú AI có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho các cuộc họp hàng ngày, cuộc họp toàn công ty, ưu tiên hàng tuần, cuộc gọi khởi động với khách hàng và nhiều hơn nữa.

Bảo vệ dữ liệu cuộc họp an toàn với các quyền truy cập chi tiết, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ SOC 2, HIPAA và GDPR.

Giới hạn của Fellow

Một số người dùng cho rằng các bản tóm tắt chung chung không luôn phù hợp với các loại cuộc họp cụ thể nếu không được tùy chỉnh.

Giá cả của Fellow

Miễn phí

Nhóm: $11 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $23 mỗi người dùng/tháng

Enterprise: $25 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét từ người dùng

G2 : 4.7/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fellow?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Điều tôi thích nhất ở Fellow là sự trực quan và thân thiện với người dùng. Nó giúp quản lý cuộc họp, ghi chú và theo dõi sau cuộc họp một cách trơn tru, giúp tôi duy trì sự tổ chức và hợp tác hiệu quả với nhóm của mình.

Điều tôi thích nhất ở Fellow là sự trực quan và thân thiện với người dùng. Nó giúp quản lý cuộc họp, ghi chú và theo dõi sau cuộc họp một cách trơn tru, giúp tôi duy trì sự tổ chức và hợp tác hiệu quả với nhóm của mình.

🧠 Thực tế thú vị: 58% nhân viên thừa nhận họ dành thời gian trên lịch để bảo vệ thời gian tập trung khỏi các cuộc họp khác.

10. Avoma (Phù hợp nhất cho phân tích cuộc họp tập trung vào bán hàng và huấn luyện thời gian thực)

qua Avoma

Avoma là một trợ lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI, có khả năng phát hiện các yếu tố quan trọng trong cuộc hội thoại như phản đối của khách hàng, đề cập đến đối thủ cạnh tranh, điểm yếu và ưu tiên, và đánh dấu chúng để xem xét. Nó cũng đánh giá các cuộc gọi dựa trên phương pháp bán hàng của riêng bạn hoặc tiêu chí tùy chỉnh, giúp xác định nơi nhân viên cần được huấn luyện hoặc nơi các giao dịch có thể gặp rủi ro.

Các tính năng như ‘Trợ lý Trả lời Trực tiếp’ cung cấp gợi ý theo ngữ cảnh trong các cuộc gọi trực tiếp, và ‘Công cụ Theo dõi Thông minh’ theo dõi các cụm từ quan trọng để cảnh báo bạn về rủi ro và cơ hội.

Với tính năng 'Bookmarks', bạn có thể đánh dấu thời gian cho các khoảnh khắc quan trọng, ghi lại cuộc hội thoại xung quanh, tóm tắt thành một ghi chú ngắn gọn và tổ chức chúng dưới một danh mục phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Tổ chức tóm tắt thành các chương và danh mục thông minh, giúp ghi chú dễ dàng xem lại và hiểu rõ hơn sau này.

Sử dụng các trợ lý AI có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc họp và hỗ trợ ra quyết định xuyên suốt các bộ phận.

Theo dõi các mẫu như tỷ lệ nói/nghe và xu hướng chủ đề để hiểu những gì các nhân viên xuất sắc làm khác biệt và nhân rộng những hành vi đó trong nhóm của bạn.

Giới hạn của Avoma

Người dùng báo cáo rằng tính năng chuyển đổi văn bản và tóm tắt AI của nó đôi khi không chính xác, đặc biệt trong điều kiện khó khăn như chất lượng âm thanh kém, giọng nói nặng hoặc các cuộc thảo luận chứa nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

Giá cả của Avoma

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Startup : $29 mỗi người dùng được cấp phép ghi âm/tháng

Tổ chức : $39 mỗi người dùng được cấp phép ghi âm/tháng

Enterprise: $39 mỗi người dùng được cấp phép ghi âm/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2 : 4.6/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Avoma?

Một ghi chú của người dùng ghi:

Tôi sử dụng Avoma để ghi âm và xem lại các cuộc gọi bán hàng, và nó hoạt động rất mượt mà với độ tin cậy cao; tôi không gặp phải lỗi chuyển đổi văn bản hoặc sai sót nào. Tôi thực sự đánh giá cao tính năng Ask Avoma vì nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách kiểm tra các chi tiết cụ thể từ các cuộc hội thoại.

Tôi sử dụng Avoma để ghi âm và xem lại các cuộc gọi bán hàng, và nó hoạt động rất mượt mà với độ tin cậy cao; tôi không gặp phải lỗi chuyển đổi văn bản hoặc sai sót nào. Tôi thực sự đánh giá cao tính năng Ask Avoma vì nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách kiểm tra các chi tiết cụ thể từ các cuộc hội thoại.

Chuyển đổi biên bản cuộc họp thành các kế hoạch có cấu trúc và có thể thực hiện được với ClickUp

Đúng vậy, độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản là yếu tố quan trọng khi tìm kiếm công cụ ghi chú cuộc họp. Nhưng cách công cụ kết nối thông tin thời gian thực với việc thực thi cũng quan trọng không kém.

Với ClickUp, tóm tắt cuộc họp được liên kết trực tiếp với việc thực thi. Các công việc do AI tạo ra có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành các công việc có chủ sở hữu, ngày đáo hạn và ưu tiên, giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ các chi tiết quan trọng.

Thay vì quản lý bản ghi chép và danh sách công việc riêng biệt, mọi thứ được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất, nơi tiến độ được theo dõi tự động.

Vượt qua phương pháp ghi chú truyền thống và bắt đầu chuyển đổi cuộc hội thoại thành các kế hoạch thực thi rõ ràng.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp.