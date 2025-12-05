3 Phần mềm Quản lý Dự án Tốt Nhất Trích Xuất Quyết Định Từ Ghi Chú Cuộc Họp Trong [năm]

Cuộc họp có thể rất nhàm chán.

Những ghi chú không dứt, những suy nghĩ lan man, có thể cả một vài nét vẽ nguệch ngoạc.

Nhưng nếu các cuộc họp của bạn thực sự làm được điều gì đó cho bạn thì sao?

Công cụ quản lý dự án phù hợp có thể ghi chép ghi chú, trích xuất các quyết định quan trọng và tóm tắt cuộc thảo luận tự động — giúp bạn tập trung vào cuộc hội thoại thay vì việc dọn dẹp sau đó.

Điều tuyệt vời nhất? Nó thậm chí có thể tạo công việc, giao công việc cho người chịu trách nhiệm và đảm bảo mọi người đều chịu trách nhiệm.

Sẵn sàng biến các cuộc họp thành động lực? Hãy bắt đầu ngay.

Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý dự án (PM) có khả năng trích xuất quyết định từ ghi chú của cuộc họp?

Cuộc họp nhóm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự đồng thuận, nhưng thường lại có tác dụng ngược lại. Các chi tiết quan trọng bị bỏ qua, công việc không được phân công và thời hạn bị trì hoãn. Mọi người ra về với hàng trang ghi chép thô mà họ sẽ không bao giờ xem lại.

Phần mềm quản lý dự án hiện đại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho ghi chú cuộc họp giải quyết vấn đề này.

Dưới đây là lý do tại sao chúng đáng giá thời gian và tiền bạc của bạn…

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành hành động ngay lập tức. Trí tuệ nhân tạo (AI) trích xuất quyết định từ ghi chú cuộc họp , chuyển đổi chúng thành công việc, phân công chủ sở hữu và thêm ngày đáo hạn — để mọi kết quả trở thành hành động ngay khi cuộc họp kết thúc.

Tăng cường trách nhiệm trong nhóm của bạn. Khi các quyết định được liên kết với các công việc trong công cụ quản lý dự án, không có sự mơ hồ về ai là người chịu trách nhiệm. Mọi người đều có thể xem những gì đã được thỏa thuận, ai là người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành—giúp việc quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn.

Bằng cách tự động hóa việc ghi chép và thu thập quyết định, các nhóm tránh được việc gửi email theo dõi, yêu cầu làm rõ hoặc tìm kiếm trong các bản ghi âm cuộc họp. Thời gian tiết kiệm được có thể được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ghi chú cuộc họp, bản ghi chép và quyết định được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Nhân viên mới hoặc các bên liên quan có thể cập nhật thông tin về các cuộc họp trước đó mà không cần yêu cầu nhóm cung cấp thông tin cập nhật về dự án.

⚡ Kho mẫu: Mẫu ghi chú miễn phí để tổ chức tốt hơn

👀 Bạn có biết? Theo khảo sát của ClickUp, ‘Tình hình giao tiếp tại nơi làm việc vào năm 2025’, hơn 40% chuyên gia cảm thấy cần phải theo dõi các mục hành động ngay sau mỗi cuộc họp. Tuy nhiên, do các kênh giao tiếp được chia thành email (42%) và tin nhắn tức thì (41%), các mục hành động thường bị phân tán khắp nơi làm việc. Một cuộc khảo sát khác của HBR cho biết các nhóm mất hơn 60% thời gian để tìm kiếm bối cảnh, thông tin và các mục cần thực hiện.

Cách chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp để trích xuất quyết định

Khi lựa chọn phần mềm quản lý dự án có thể tự động trích xuất quyết định (và các nhiệm vụ hành động) từ ghi chú cuộc họp, hãy xem xét các tính năng sau:

Độ chính xác trong việc trích xuất: Công cụ AI có thể nhận diện các quyết định, không chỉ các mục cần làm, từ cuộc thảo luận không? Ví dụ: “Chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp X” so với “Hãy xem xét nhà cung cấp X.” Nó cũng nên ghi nhận thông tin người nói, dấu thời gian và bất kỳ sự mơ hồ nào.

Được hỗ trợ bởi AI: Nó nên ghi lại toàn bộ cuộc họp, tóm tắt các điểm thảo luận chính, làm nổi bật các quyết định và đưa ra các bước tiếp theo rõ ràng.

Chuyển đổi quyết định trực tiếp thành công việc: Công cụ nên chuyển đổi các quyết định và công việc được trích xuất từ ghi chú cuộc họp thành các công việc có chủ sở hữu, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên.

Tích hợp với hệ thống công nghệ của bạn: Công cụ giao tiếp AI nên đồng bộ với Zoom, Google Meets, Teams và lịch của bạn để người ghi chép có thể tự động tham gia cuộc họp và lưu trữ quyết định tập trung.

Tuân thủ và bảo mật dữ liệu: Phần mềm ghi chú AI của bạn nên tuân thủ SOC 2 và HIPAA, đồng thời cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp. Mã hóa đầu cuối giúp bảo vệ bản ghi cuộc họp và quyết định, đặc biệt khi cuộc gọi của bạn bao gồm khách hàng hoặc các chủ đề nhạy cảm.

Nói cách khác, đây là so sánh nhanh giữa các ứng cử viên hàng đầu.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và biến ghi chú cuộc họp thành hành động. AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, hơn 1.000 tích hợp. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Fathom Tóm tắt thời gian thực đa ngôn ngữ Ghi âm cuộc gọi tự động, gắn thẻ quyết định, tích hợp CRM Kế hoạch miễn phí có sẵn. Kế hoạch Pro bắt đầu từ $20/người dùng/tháng. Fireflies. ai Bản ghi chép có thể tìm kiếm Chuyển đổi văn bản từ hơn 40 ứng dụng, tìm kiếm từ khóa, đánh dấu công việc quan trọng. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $18/người dùng/tháng

🔴 Mất mát năng suất: Chi phí của các phản hồi nhanh là điều khó có thể bỏ qua. Nhân viên trí thức mất tới 23 phút thời gian tập trung sau mỗi lần bị gián đoạn. Sau chỉ 20 phút làm việc bị gián đoạn, mức độ căng thẳng tăng vọt. Người lao động báo cáo mức độ thất vọng, khối lượng công việc, nỗ lực và áp lực cao hơn.

📮 ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục cần thực hiện, nhưng 36% vẫn phụ thuộc vào các phương pháp rời rạc khác. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại quyết định, những thông tin quan trọng bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành các công việc có thể thực hiện được trên tất cả các công việc, trò chuyện và tài liệu của bạn — đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

Phần mềm Quản lý Dự án Tốt Nhất Trích Xuất Quyết Định Từ Ghi Chú Cuộc Họp Để Sử Dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Phần mềm ghi chú cuộc họp AI tốt nhất bao gồm:

1. ClickUp (Phần mềm quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành hành động)

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, tích hợp quản lý dự án và ghi chú bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nó loại bỏ nhu cầu sử dụng các công cụ riêng biệt cho cuộc họp, công việc, tài liệu và theo dõi.

Hãy xem cách ClickUp tập trung các quy trình làm việc, bối cảnh và quyết định trong cuộc họp của bạn.

Chuyển đổi các cuộc hội thoại rời rạc thành công việc có cấu trúc với AI Notetaker

ClickUp’s AI Notetaker tham gia cuộc họp của bạn, ghi lại cuộc hội thoại và tạo ra bản ghi chép chính xác với nhãn người nói.

Nó cũng có thể tự động tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet và Teams trực tiếp từ lịch của bạn — không cần thiết lập thủ công hoặc mời tham gia. Nhờ đó, mọi cuộc thảo luận quan trọng đều được ghi lại, ngay cả khi bạn đang bận rộn hoặc chuyển đổi giữa các cuộc gọi.

Nhưng nó còn vượt xa việc chuyển đổi văn bản.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh, phần mềm này nhấn mạnh các quyết định, liệt kê các mục cần thực hiện, xác định người chịu trách nhiệm và tóm tắt các điểm chính.

Khi sử dụng AI cho ghi chú cuộc họp, tất cả thông tin hữu ích sẽ được tự động đồng bộ hóa vào không gian làm việc của bạn. Video này sẽ hướng dẫn bạn về việc cần làm để thực hiện:

Dưới đây là cách ClickUp’s AI Notetaker mang lại giá trị thêm cho công việc của bạn:

Dễ dàng phân biệt giữa các thành viên tham gia cuộc họp và nhận diện các diễn giả khác nhau, giúp xác định rõ nguồn gốc của các ý tưởng.

Phân tích khoảng trống kiến thức và phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện để giảm thiểu việc nói quá nhiều hoặc lặp lại.

Nhận bản tóm tắt cuộc họp chi tiết, dấu thời gian và những điểm chính trong ClickUp Tài liệu để chia sẻ ngay lập tức.

Tự động tạo công việc dựa trên các mục hành động được phát hiện và đề xuất các mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên trong thời gian thực.

Tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm để không mất đi ngữ cảnh.

Theo dõi từng phút của cuộc họp và tạo ra các bản tóm tắt có thể thực hiện được với ClickUp AI Notetaker.

Nhận thông tin chi tiết dựa trên ngữ cảnh bằng ClickUp Brain

Trợ lý AI tích hợp của ClickUp, ClickUp Brain, chuyển đổi cuộc hội thoại và nội dung thành những thông tin có thể thực hiện được ngay trong không gian làm việc của bạn.

Các tính năng của ClickUp Brain bao gồm:

Tạo nội dung thông minh: Soạn thảo lịch trình cuộc họp, tóm tắt, email và cập nhật dự án được tùy chỉnh theo quy trình làm việc của bạn.

Trích xuất thông tin: Tóm tắt ghi chú cuộc họp, tài liệu và chủ đề bình luận.

Dịch: Chuyển đổi ghi chú cuộc họp sang nhiều ngôn ngữ

Gợi ý theo ngữ cảnh: Đề xuất các bước tiếp theo, hạn chót và tự động hóa.

Yêu cầu ClickUp Brain đề xuất thời hạn tối ưu cho các công việc và ưu tiên công việc của bạn một cách hiệu quả hơn.

⭐ Bonus: Vượt qua ghi chú cuộc họp với ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX tích hợp mọi nguồn dữ liệu vào quy trình làm việc của cuộc họp, giúp việc trích xuất quyết định trở nên phong phú và chính xác hơn. Dưới đây là cách nó giúp cuộc họp của bạn đạt hiệu quả cao hơn: Tạo công việc giàu ngữ cảnh: Chuyển đổi thông tin từ cuộc họp thành các công việc đã được tích hợp sẵn các tệp liên quan, lịch sử và tài liệu hỗ trợ — mà không cần phải tìm kiếm trong các cuộc họp hoặc ổ đĩa trước đó. Tìm kiếm thống nhất trên tất cả các ứng dụng : Trích xuất dữ liệu ngay lập tức từ Google Drive, Google Trang tính, Slack, Confluence, GitHub và nhiều ứng dụng khác để làm giàu quyết định với bối cảnh. Ghi âm thành văn bản : Ghi lại các giả định, rủi ro hoặc các công việc cần làm và chuyển chúng thành ghi chú có cấu trúc hoặc công việc mà không cần gõ tay. Loại bỏ sự phân tán của AI : Thay thế các công cụ AI riêng lẻ, người ghi chép và các gói đăng ký năng suất bằng một nền tảng thống nhất. Nhận thức ngữ cảnh đa ứng dụng: Khi một quyết định trong cuộc họp được đưa ra, Brain MAX tự động hiển thị các tài liệu liên quan, cuộc thảo luận trước đó hoặc các phụ thuộc từ các công cụ khác. Brain MAX là ứng dụng duy nhất kết nối tất cả công việc của bạn.

Biến ghi chú cuộc họp thành tài liệu sống động, có thể thực hiện được với ClickUp Docs

ClickUp Tài liệu cho phép bạn lưu trữ tất cả ghi chú cuộc họp, tóm tắt, quyết định và các mục hành động trong một trung tâm kiến thức tích hợp hoàn toàn.

Vì Docs là phần mềm gốc của ClickUp, mỗi trang có thể tham chiếu các công việc trực tiếp, nhúng các chế độ xem, gắn thẻ chủ sở hữu và liên kết với dòng thời gian thực của dự án.

Bạn có thể chỉnh sửa chung ghi chú, để lại bình luận và chuyển đổi văn bản hoặc các mục thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Tóm tắt cuộc họp có thể được lưu trực tiếp vào tài liệu Doc, đảm bảo các cuộc thảo luận của bạn được kết nối, có thể tìm kiếm và trở thành một phần vĩnh viễn của Không gian Làm việc. Không còn phải vất vả nhớ ai đã viết gì hay lưu ở đâu.

Các trợ lý AI sẽ thực hiện các việc cần làm nặng nhọc cho bạn

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa công việc, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều công việc hơn.

Các trợ lý AI của ClickUp hoạt động như những đồng nghiệp thông minh. Chúng lắng nghe các cuộc họp của bạn, hiểu những gì cần làm tiếp theo và thực hiện các công việc theo dõi cho bạn.

Thay vì chỉ đưa ra đề xuất, các công cụ này có thể lập kế hoạch, thực hiện hành động và phối hợp các công việc trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Giảm bớt nỗ lực thủ công trong việc chuyển đổi các cuộc thảo luận từ các cuộc họp Zoom hoặc các nền tảng họp khác thành tiến độ có thể thực hiện được.

Ví dụ: Sau cuộc gọi với khách hàng, một Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent) sẽ xem xét tóm tắt của Notetaker, trích xuất các quyết định quan trọng và ngay lập tức tạo ra các công việc với người chịu trách nhiệm, mức độ ưu tiên và tài liệu liên quan. Nếu việc theo dõi phụ thuộc vào một tệp trong Google Drive hoặc bảng tính ngân sách trong Google Trang tính, hệ thống sẽ tự động đưa thông tin đó vào. Nếu có vấn đề phát sinh sau này, hệ thống có thể nâng cấp vấn đề, nhắc nhở người chịu trách nhiệm hoặc điều chỉnh dòng thời gian dựa trên sự thay đổi của dự án.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo cuộc họp ngay lập tức: Sử dụng Sử dụng SyncUps để tham gia các cuộc gọi âm thanh và video nhanh chóng và chia sẻ màn hình trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nhận tóm tắt cuộc họp và các mục hành động sau cuộc họp.

Thay thế các cuộc họp giải thích bằng video ghi màn hình: Ghi lại video màn hình nhanh để làm rõ quyết định, chia sẻ phản hồi hoặc hướng dẫn các bước tiếp theo bằng Ghi lại video màn hình nhanh để làm rõ quyết định, chia sẻ phản hồi hoặc hướng dẫn các bước tiếp theo bằng Clips

Giúp nhóm tập trung vào những điều quan trọng nhất: Ưu tiên công việc hiển thị ngay lập tức những công việc cần ưu tiên từ cuộc họp, giúp nhóm sắp xếp công việc một cách có trật tự mà không gây nhầm lẫn hay phải theo dõi lại.

Ngăn chặn các rào cản và tránh làm lại: Xác định các công việc phụ thuộc vào nhau, giúp các nhóm biết thứ tự thực hiện chính xác bằng cách sử dụng Xác định các công việc phụ thuộc vào nhau, giúp các nhóm biết thứ tự thực hiện chính xác bằng cách sử dụng ClickUp Dependencies.

Tích hợp mượt mà: Kết nối ClickUp với Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma và nhiều nền tảng khác, để ghi chú cuộc họp, quyết định và công việc được đồng bộ hóa xuyên suốt hệ thống công cụ của bạn thông qua Kết nối ClickUp với Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma và nhiều nền tảng khác, để ghi chú cuộc họp, quyết định và công việc được đồng bộ hóa xuyên suốt hệ thống công cụ của bạn thông qua ClickUp Integrations

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng của ClickUp có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về việc sử dụng AI Notetaker của ClickUp:

Trợ lý ghi chú AI tích hợp sẵn của ClickUp thực sự hữu ích, đặc biệt trong việc tóm tắt cuộc họp và tiết kiệm thời gian cho các bước theo dõi. Chúng tôi cũng rất thích khả năng đăng tải các ghi chú phát hành rõ ràng, có cấu trúc trực tiếp trên nền tảng, giúp các bên liên quan nội bộ và bên ngoài đồng bộ thông tin.

Trợ lý ghi chú AI tích hợp sẵn của ClickUp thực sự hữu ích, đặc biệt trong việc tóm tắt cuộc họp và tiết kiệm thời gian cho các bước theo dõi. Chúng tôi cũng rất thích khả năng đăng tải các ghi chú phát hành rõ ràng, có cấu trúc trực tiếp trên nền tảng, giúp các bên liên quan nội bộ và bên ngoài đồng bộ thông tin.

📚 Đọc thêm: Cách quản lý cuộc họp trong ClickUp

2. Fathom (Tốt nhất cho các điểm nhấn thời gian thực đa ngôn ngữ)

qua Fathom

Trợ lý cuộc họp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Fathom AI giúp bạn ghi lại cuộc họp mà không cần dựa vào việc ghi chú thủ công.

Công cụ này tự động ghi âm cuộc gọi, tạo bản ghi chép và cho phép bạn đánh dấu các điểm thảo luận quan trọng (nhiệm vụ cần thực hiện hoặc các vấn đề cần theo dõi) trong cuộc họp.

Bạn có thể hỏi Fathom bất kỳ câu hỏi nào về các cuộc họp của nhóm bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời ngay lập tức. Fathom cũng cho phép bạn tìm kiếm thông tin trên toàn bộ thư viện cuộc họp của tổ chức. Điều này bao gồm các quyết định trước đây, phản hồi của khách hàng và các cuộc thảo luận chiến lược.

Phần mềm ghi chép cuộc họp có thể xử lý thuật ngữ kỹ thuật sau khi bạn đào tạo nó bằng các thuật ngữ chuyên ngành của ngành.

Nó có thể chia sẻ ghi chú cuộc họp với các thành viên cụ thể trong nhóm dựa trên những người tham gia và các chủ đề được thảo luận.

Khám phá các tính năng nổi bật

Ghi chú các điểm quan trọng trong cuộc gọi, thêm bối cảnh, đặt câu hỏi và gắn thẻ thành viên nhóm để hợp tác thời gian thực.

Tạo mẫu tóm tắt cuộc họp tùy chỉnh dựa trên quy trình làm việc của nhóm.

Đồng bộ với các công cụ như Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana và nhiều công cụ khác — giúp tự động hóa quy trình làm việc từ cuộc họp đến công việc hoặc điểm tiếp xúc với khách hàng.

Hiểu rõ giới hạn

Không hỗ trợ các tính năng quản lý dự án như theo dõi tiến độ, phân công công việc và nhiều tính năng khác.

Hiểu rõ về giá cả

Kế hoạch miễn phí có sẵn

Pro: $20 mỗi người dùng/tháng

Nhóm: $18 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $28 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét của Fathom

G2: 5/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: 5/5 (5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fathom?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fathom:

Tôi thích các bản tóm tắt gọn gàng, dễ điều hướng với các điểm nhấn có dấu thời gian, cho phép tôi nhảy trực tiếp đến các khoảnh khắc quan trọng trong cuộc gọi. Độ chính xác của bản ghi âm thường ổn định, nhưng đôi khi phụ thuộc vào chất lượng âm thanh hoặc giọng nói.

Tôi thích các bản tóm tắt gọn gàng, dễ điều hướng với các điểm nhấn có dấu thời gian, cho phép tôi nhảy trực tiếp đến các khoảnh khắc quan trọng trong cuộc gọi. Độ chính xác của bản ghi âm thường ổn định, nhưng đôi khi phụ thuộc vào chất lượng âm thanh hoặc giọng nói.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Fathom AI trong việc ghi chú bằng AI

📮 ClickUp Insight: Hầu hết các cuộc họp kết thúc mà không có trách nhiệm rõ ràng, và các nhà quản lý dự án phải mất hàng giờ để theo dõi các mục sau đó. Với ClickUp AI Notetaker và ClickUp Brain, các quyết định sẽ được tự động ghi lại, tóm tắt và chuyển đổi thành công việc. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn để xem lại bản ghi chép và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy dự án tiến triển. 💫 Kết quả thực tế: Khách hàng của ClickUp đã báo cáo tiết kiệm chi phí lên đến 86% và lấy lại 1,1 ngày mỗi tuần bằng cách tự động hóa ghi chú cuộc họp, tạo tóm tắt thông minh và chuyển đổi chúng thành công việc. Các công ty như Talent Plus đã tăng khối lượng công việc lên 10%+, trong khi Atrato giảm 20% áp lực công việc của nhà phát triển sau khi hợp nhất vào ClickUp.

3. Fireflies. ai (Tốt nhất cho bản ghi chép có thể tìm kiếm)

qua Fireflies ai

Fireflies là trợ lý AI giúp ghi chép, tóm tắt và phân tích các cuộc họp của bạn.

Trợ lý ghi chú AI hoạt động cho bạn ngay cả trước khi cuộc họp bắt đầu. Bạn sẽ nhận được bản tóm tắt trước cuộc họp với những thông tin quan trọng, bối cảnh và hành động từ các cuộc hội thoại và cuộc họp trước đó.

Trong cuộc họp, Fireflies cung cấp bản ghi chép trực tiếp bằng hơn 100 ngôn ngữ. Nó cũng xác định các diễn giả khác nhau trong cuộc họp và tệp âm thanh.

Sau cuộc họp, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt AI tức thì, chi tiết với các mục chính, nhiệm vụ cần thực hiện và ghi chú tùy chỉnh.

Live Assist cung cấp thông tin thời gian thực trong các cuộc hội thoại. Ví dụ, nhóm bán hàng có thể truy cập ngay lập tức các cuộc thảo luận về giá từ các cuộc gọi trước đó mà không làm gián đoạn cuộc hội thoại hiện tại.

Với các mẫu tóm tắt cuộc họp có sẵn, các cuộc hội thoại được ghi chép lại, kết quả là các hành động thực tế.

Fireflies. ai - Tính năng nổi bật

Chuyển đổi cuộc gọi từ Aircall, RingCentral và các trình quay số khác hoặc sử dụng API Fireflies để xử lý tệp âm thanh.

Tự động tạo email, viết báo cáo, phân tích cuộc hội thoại và tạo bảng điểm.

Phát hiện các thông tin như thời gian phát biểu của người nói, theo dõi chủ đề và phân tích cảm xúc.

Ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc hội thoại thành các đoạn âm thanh có thể chia sẻ.

Giới hạn của Fireflies. ai

Tóm tắt đôi khi cần chỉnh sửa thủ công, điều này làm giảm hiệu quả.

Giá cả của Fireflies. ai

Kế hoạch miễn phí có sẵn

Pro: $18/người dùng/tháng

Kinh doanh: $29/người dùng/tháng

Enterprise: $39/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fireflies. ai?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fireflies. ai:

Fireflies rất hữu ích trong việc hỗ trợ ghi chú, tôi cho rằng nó chính xác khoảng 80% so với nội dung được thảo luận, tuy nhiên không nhận diện giọng nói tốt. Tôi không thích việc nó hết không gian quá nhanh và chúng ta phải xóa các cuộc gọi trong lịch sử để giải phóng không gian. Đôi khi Fireflies không tham gia cuộc gọi nhanh chóng và chúng ta phải mời nó vào. Độ tin cậy ở mức trung bình.

Fireflies rất hữu ích trong việc hỗ trợ ghi chú, tôi cho rằng nó chính xác khoảng 80% so với nội dung được thảo luận, tuy nhiên không nhận diện giọng nói tốt. Tôi không thích việc nó hết không gian quá nhanh và chúng ta phải xóa các cuộc gọi trong lịch sử để giải phóng không gian. Đôi khi Fireflies không tham gia cuộc gọi nhanh chóng và chúng ta phải mời nó vào. Độ tin cậy ở mức trung bình.

🔴 Vấn đề ngày càng nghiêm trọng về sự lan rộng của bối cảnh: Hơn 56% nhân viên làm việc với kiến thức cho biết sự mệt mỏi do sử dụng công cụ, như chuyển đổi giữa các công cụ, thông báo và các nền tảng trùng lặp, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ mỗi tuần. Đó chính là hiện tượng "context sprawl" đang diễn ra. Nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm tệp tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng, lặp lại các cập nhật và tìm kiếm thông tin cần thiết để hoàn thành việc cần làm. Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa điều này, nhưng phần lớn các công cụ hiện nay chỉ làm tăng thêm sự phức tạp. ClickUp là giải pháp: Tất cả những gì nhóm của bạn cần—công việc, tài liệu, quyết định, cập nhật—đều được tập trung tại một nơi, hoàn toàn kết nối và có thể tìm kiếm với trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh.

Dưới đây là ba công cụ bổ sung tiếp cận việc ghi chú cuộc họp và thu thập quyết định theo những cách riêng biệt.

Tactiq : Tactiq là một phần mở rộng Chrome nhẹ, tương thích với Zoom, Google Meet và Microsoft Teams để thực hiện chuyển đổi văn bản thời gian thực. Với bản ghi chép theo từng người nói, bạn có thể xác định các mục và quyết định cụ thể. Đối với các nhóm không muốn thay đổi công cụ quản lý dự án hiện tại nhưng muốn có một công cụ ghi chép AI độc lập, Tactiq là một công cụ hữu ích.

Sembly AI : Tạo các tài liệu AI như báo cáo sửa lỗi, đề xuất bán hàng hoặc thông cáo báo chí trực tiếp từ các cuộc thảo luận trong cuộc họp, giúp các nhà quản lý dự án có được tài liệu nhanh chóng. Sembly AI có thể tự động hóa kế hoạch dự án, danh sách công việc sprint, tóm tắt đánh giá lại và đang theo dõi quyết định và rào cản trực tiếp từ kết quả cuộc họp — mà không cần chuyển đổi công cụ.

Notion: Notion kết hợp tài liệu cuộc họp, quản lý công việc và chia sẻ kiến thức trong một không gian làm việc duy nhất. Đây là lựa chọn hữu ích khi bạn muốn ghi chú cuộc họp được nhúng trực tiếp vào quy trình làm việc của mình. Sau khi chuyển đổi văn bản cuộc họp, bạn có thể liên kết ghi chú cuộc họp với trang dự án, công việc, lộ trình hoặc quy trình tiêu chuẩn (SOP). Lưu trữ toàn bộ lịch sử cuộc họp trong một trung tâm kiến thức có thể tìm kiếm.

👀 Bạn có biết? Số lượng cuộc họp bắt đầu sau 8 giờ tối đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu nữa cho thấy ngày làm việc truyền thống đang dần biến mất.

⭐ Bonus: Ghi lại bất kỳ ý tưởng nào chỉ với một cú nhấp chuột bằng phần mở rộng Chrome của ClickUp. Tạo công việc từ bất kỳ trang web hoặc tab nào. Lưu trữ hình ảnh (lỗi, phản hồi giao diện người dùng, bản chứng minh khái niệm), thêm chú thích và đính kèm trực tiếp vào công việc hoặc bình luận để tăng tốc độ hiểu rõ và đồng bộ hóa.

Tạo ra các cuộc họp rõ ràng và có trách nhiệm với ClickUp

Xem xét vấn đề quá tải cuộc họp, một điểm khởi đầu tốt là giảm số cuộc họp ngay từ đầu.

Một điều chỉnh nhỏ có thể giúp bạn làm điều này.

Văn hóa "viết trước" (tóm tắt, rủi ro, đề xuất, chương trình nghị sự) giúp giảm số lượng cuộc họp vì mọi người phản hồi dựa trên tài liệu thay vì phải sắp xếp thời gian.

Tuy nhiên, thường thì các cuộc họp là không thể tránh khỏi.

Phần mềm Quản lý Sản phẩm có khả năng trích xuất quyết định từ ghi chú cuộc họp mang lại sự rõ ràng cho quy trình.

ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng.

Với AI Notetaker và trí tuệ nhân tạo bối cảnh, các quyết định, công việc và bối cảnh của cuộc họp sẽ được tự động chuyển đổi thành các công việc, tài liệu, dòng thời gian và bảng điều khiển.

Để biến các cuộc họp của bạn thành hành động, hãy đăng ký miễn phí trên ClickUp.

Câu hỏi thường gặp

ClickUp’s AI Notetaker có thể tự động tạo công việc từ các nhiệm vụ hành động được phát hiện trong ghi chú cuộc họp. Nó hỗ trợ tạo/lập công việc gốc. Fathom, mặt khác, trích xuất các nhiệm vụ hành động từ các cuộc họp trực tuyến và đồng bộ chúng vào các công cụ của bạn.

Theo dõi quyết định hiệu quả bao gồm việc ghi lại kết quả cuộc họp và tự động hóa tóm tắt cuộc họp. Sau đó, giao quyết định cho người chịu trách nhiệm và liên kết nó với các công việc hoặc quy trình làm việc. Ngoài ra, lưu trữ quyết định trong hệ thống trung tâm có thể tìm kiếm để bạn có thể xem lại những gì đã được quyết định, khi nào và bởi ai.

Đúng vậy. Các trợ lý cuộc họp AI hiện đại có thể lắng nghe cuộc gọi, tạo tóm tắt và làm nổi bật các chi tiết hoặc công việc quan trọng. Ví dụ, ClickUp Brain không chỉ tóm tắt cuộc họp mà còn cung cấp tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI. Nó trả lời các câu hỏi bối cảnh như ‘Chúng ta đã đưa ra những quyết định nào tuần trước?’ và cung cấp các công việc hành động do AI tạo ra từ các cuộc họp trực tuyến.

Các nhóm làm việc từ xa cần một nền tảng nơi các công việc, quyết định và giao tiếp được quản lý thống nhất. ClickUp là lựa chọn hàng đầu vì kết hợp ghi chú thông minh bằng AI với quản lý công việc, tài liệu, trí tuệ bối cảnh và tích hợp với các nền tảng như Slack và Zoom. Các quyết định và điểm chính được ghi lại trong cuộc gọi, chuyển đổi thành các công việc cụ thể và theo dõi minh bạch trên các nhóm làm việc phân tán.

Có. Tất cả ba công cụ trong danh sách này—ClickUp, Fathom AI và Fireflies AI—đều cung cấp kế hoạch miễn phí hỗ trợ chuyển đổi văn bản cuộc họp, tóm tắt và trích xuất quyết định/mục hành động.