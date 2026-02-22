Monday vs. Asana vs. ClickUp: Nền tảng nào giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm nhiều tiền nhất?

Bạn mở trang thanh toán và dừng lại một chút. Số tiền cao hơn dự kiến. Không có gì thay đổi lớn, nhưng somehow công cụ quản lý dự án của bạn lại đắt hơn so với vài tháng trước. Một số người dùng mới được thêm vào, tính năng bạn cần nằm trong kế hoạch cao hơn, và việc nâng cấp khác dường như dễ dàng hơn so với việc điều chỉnh quy trình làm việc.

Đó là cách mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ cuối cùng phải trả quá nhiều cho các công cụ. Điều bắt đầu từ việc “chỉ tổ chức công việc” lại biến thành nhiều gói đăng ký, hạn chế tính năng và phải trả tiền cho những thứ bạn không biết mình cần.

Bài viết này so sánh Monday, Asana và ClickUp để giúp bạn nhận được giá trị tối đa với chi phí thấp nhất. 🤩

So sánh giá của Monday, Asana và ClickUp trong nháy mắt

Mỗi nền tảng có mức giá và bộ tính năng khác nhau. Một nền tảng áp dụng giá theo người dùng được cấp phép, một nền tảng khác có yêu cầu số lượng người dùng tối thiểu, và nền tảng thứ ba giới hạn các tính năng quan trọng trong các gói dịch vụ đắt tiền.

Dưới đây là cái nhìn nhanh về cách chúng so sánh. 👇

Danh mục ClickUp Monday.com Asana Gói Miễn phí Gói Miễn phí vĩnh viễn với số lượng công việc và thành viên không giới hạn, cùng 60MB dung lượng lưu trữ. Miễn phí cho tối đa 2 người dùng được cấp phép với các tính năng giới hạn. Kế hoạch cá nhân miễn phí cho tối đa 2 người dùng được cấp phép. Kế hoạch trả phí cơ bản Gói Không giới hạn với lưu trữ không giới hạn, tích hợp và tin nhắn trò chuyện không giới hạn. Kế hoạch Starter không có giới hạn số lượng người dùng được cấp phép Kế hoạch Starter với chế độ xem dòng thời gian và công cụ xây dựng quy trình làm việc Giá AI ClickUp Brain có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung trên các kế hoạch trả phí. Asana AI được bao gồm trong các gói cao cấp. Tín dụng tính năng AI được bao gồm trong các kế hoạch trả phí. Kích thước nhóm Phù hợp từ cá nhân đến doanh nghiệp mà không yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu. Phù hợp cho mọi quy mô, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Phù hợp cho mọi quy mô, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Mô hình giá Giá theo người dùng hàng tháng/hàng năm; Gói Miễn phí vĩnh viễn có sẵn. Giá theo gói hàng tháng/hàng năm Giá theo gói cho mỗi người dùng hàng tháng/hàng năm

Tổng quan về ClickUp

Công việc của nhóm bạn nằm rải rác khắp nơi. Kế hoạch dự án ở một công cụ, tài liệu ở công cụ khác, và các cuộc hội thoại bị lạc trong một ứng dụng thứ ba. Đây là tình trạng phân tán công việc, và nó làm giảm năng suất bằng cách buộc bạn phải liên tục chuyển đổi ngữ cảnh chỉ để tìm kiếm thông tin.

Sự phân mảnh này khiến bạn tốn tiền do phải đăng ký nhiều công cụ không tương thích với nhau.

ClickUp, nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, là một nền tảng bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích của bạn được tích hợp cùng nhau, với AI bối cảnh được nhúng làm lớp trí tuệ hiểu công việc của bạn và giúp đẩy mạnh tiến độ.

Dưới đây là một số lợi ích của nó:

Mặc dù ClickUp rất mạnh mẽ, nhưng phạm vi rộng lớn của các tính năng có thể tạo ra một đường cong học tập cho các nhóm chỉ cần quản lý các công việc cơ bản.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng còn việc sử dụng một nền tảng duy nhất thì sao? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Bạn nhận được gì khi sử dụng ClickUp?

Dưới đây là phân tích giá trị nhanh chóng:

Miễn phí vĩnh viễn: Bắt đầu với số lượng công việc không giới hạn, số lượng thành viên không giới hạn, 60 MB dung lượng lưu trữ và truy cập vào tất cả các ứng dụng cần thiết. Gói Không giới hạn: Mở khóa dung lượng lưu trữ không giới hạn, tích hợp và bảng điều khiển, cùng với khả năng thêm khách có quyền truy cập và tạo Mở khóa dung lượng lưu trữ không giới hạn, tích hợp và bảng điều khiển, cùng với khả năng thêm khách có quyền truy cập và tạo biểu mẫu ClickUp. Gói Doanh nghiệp: Truy cập các tính năng tự động hóa nâng cao, quản lý khối lượng công việc và khả năng xuất dữ liệu tùy chỉnh. Enterprise: Nhận quyền truy cập nâng cao, tùy chỉnh thương hiệu, quản lý thành công chuyên dụng và SSO/SAML cho bảo mật và hỗ trợ quy mô lớn.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Khác với một số công cụ khác yêu cầu người dùng phải nâng cấp lên gói cao nhất để sử dụng AI hoặc coi AI là một sản phẩm riêng biệt, ClickUp Brain có thể được thêm vào bất kỳ gói trả phí nào. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ không cần phải nâng cấp lên Gói Enterprise chỉ để sử dụng AI ở những nơi cần thiết nhất.

Hiểu ngay bối cảnh không gian làm việc với ClickUp Brain

Ví dụ, một công ty marketing nhỏ với nhóm 5 người có thể sử dụng công cụ AI để giảm bớt công việc thường nhật bằng cách yêu cầu Brain thực hiện:

Chuyển đổi ghi chú sơ bộ, trò chuyện hoặc ý tưởng thành công việc, danh sách kiểm tra, dòng thời gian và tóm tắt.

Viết và cập nhật tài liệu công việc như bản tóm tắt dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản cập nhật cho khách hàng.

Tìm kiếm câu trả lời trong không gian làm việc và các công cụ kết nối của bạn.

Xử lý các tác vụ viết lặp đi lặp lại và tóm tắt.

Tổng quan về Monday

Khi một công cụ khó sử dụng, các nhóm thường từ bỏ và quay lại sử dụng bảng tính. Monday.com giải quyết vấn đề này với hệ thống ‘Work OS’ trực quan, tập trung vào tính dễ sử dụng thông qua các bảng kéo và thả trực quan.

Giao diện màu sắc, giống như bảng tính của nó được thiết kế để giúp các nhóm không chuyên về công nghệ xây dựng và điều chỉnh quy trình làm việc một cách trực quan. Dưới đây là một số lợi ích của nó:

Giao diện trực quan: Cung cấp bảng kéo và thả với trạng thái được mã hóa bằng màu sắc, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ dự án chỉ với một cái nhìn.

Hệ sinh thái đa sản phẩm: Cung cấp các sản phẩm riêng biệt cho các chức năng kinh doanh khác nhau, như CRM, phát triển và dịch vụ, cho phép tạo ra các quy trình làm việc chuyên biệt.

Thư viện mẫu mạnh mẽ: Cho phép bạn sử dụng một phạm vi rộng của mẫu có sẵn để加快 quá trình thiết lập cho các dự án và trường hợp sử dụng phổ biến.

Trình tạo tự động hóa đơn giản: Bao gồm trình tạo tự động hóa đơn giản ‘nếu điều này, thì điều kia’ để xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

❗Ghi chú: Mô hình giá của Monday.com yêu cầu tối thiểu ba người dùng được cấp phép trên tất cả các kế hoạch trả phí và sử dụng mô hình giá theo gói, buộc bạn phải mua người dùng theo gói 5, 10 hoặc 15. Điều này có nghĩa là một nhóm 6 người phải trả tiền cho 10 người dùng được cấp phép. Các tính năng quan trọng như chế độ xem dòng thời gian và tự động hóa nâng cao cũng bị khóa ở các kế hoạch đắt tiền hơn.

Bạn nhận được gì khi sử dụng Monday.com

Dưới đây là chi tiết về giá cả của Monday.com

Miễn phí: Giới hạn tối đa hai người dùng được cấp phép và ba bảng với các tính năng cơ bản. Basic: Sử dụng không giới hạn bảng và tính năng AI, nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập vào chế độ xem dòng thời gian hoặc các tính năng tự động hóa. Standard: Mở khóa chế độ xem dòng thời gian và Calendar, quyền truy cập cho khách và giới hạn 250 hành động tự động hóa mỗi tháng. Pro: Truy cập bảng riêng tư, theo dõi thời gian tích hợp, cột công thức và lên đến 25.000 hành động tự động hóa mỗi tháng. Enterprise: Bao gồm các tính năng bảo mật nâng cao, nhật ký kiểm tra và tích hợp cao cấp.

🧠 Thông tin thú vị: Hệ thống đường cao tốc liên bang của Mỹ là một trong những dự án quy mô lớn đầu tiên được quản lý dự án trên quy mô lớn. Dưới sự lãnh đạo của Dwight D. Eisenhower, dự án yêu cầu các dòng thời gian tiêu chuẩn, theo dõi chi phí và phối hợp giữa các bang.

Tổng quan về Asana

qua Asana

Asana định vị mình là nền tảng quản lý công việc cấp doanh nghiệp, cung cấp mô hình dữ liệu độc quyền ‘Work Graph’ giúp mapping mối quan hệ giữa các công việc, dự án và con người để cung cấp những thông tin chi tiết hơn.

Dưới đây là những gì nền tảng này cung cấp:

Mô hình dữ liệu Work Graph: Công nghệ độc quyền này giúp bạn hiểu cách công việc kết nối trong tổ chức của mình để có những thông tin chiến lược tốt hơn.

AI được bao gồm trong các kế hoạch trả phí: Asana AI, bao gồm các trường thông minh và cập nhật trạng thái do AI tạo ra, được tích hợp vào các kế hoạch trả phí mà không tính thêm phí.

Tính năng lập kế hoạch nâng cao: Bạn có thể truy cập các tính năng quản lý danh mục đầu tư và khối lượng công việc trên các gói cao cấp để Bạn có thể truy cập các tính năng quản lý danh mục đầu tư và khối lượng công việc trên các gói cao cấp để lập kế hoạch tài nguyên một cách chuyên sâu.

Sự công nhận mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn: Trạng thái dẫn đầu của nó với các công ty phân tích hàng đầu cho thấy độ tin cậy cho các tổ chức lớn và đơn giản hóa quy trình mua sắm.

❗Ghi chú: Mặt trái là Asana yêu cầu tối thiểu hai người dùng được cấp phép trên các gói trả phí, điều này có thể tốn kém đối với người dùng cá nhân. Các tính năng quan trọng như theo dõi thời gian tích hợp và danh mục đầu tư chỉ có sẵn trên các gói cao cấp hơn (Advanced và Enterprise).

Bạn nhận được gì khi sử dụng Asana?

Khám phá các tùy chọn giá của nó:

Cá nhân (Miễn phí): Dành cho tối đa hai thành viên trong nhóm với quản lý công việc cơ bản trong chế độ xem Xem dạng danh sách và Bảng.

Gói Starter: Bao gồm chế độ xem dòng thời gian, công cụ xây dựng quy trình làm việc, biểu mẫu và tự động hóa không giới hạn.

Nâng cao: Mở khóa các tính năng quản lý danh mục đầu tư, quản lý khối lượng công việc và báo cáo nâng cao.

Enterprise/Enterprise+: Cung cấp các tính năng quản trị viên nâng cao, tùy chọn xuất dữ liệu, SAML và tùy chỉnh thương hiệu.

🔍 Bạn có biết? Sau vụ hỏa hoạn Apollo 1 vào năm 1967, khiến các phi hành gia thiệt mạng, NASA nhận ra rằng quy trình quản lý và an toàn của mình là không đủ. Cuộc điều tra của Bảng Điều tra Apollo 204 đã phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến "go-fever" (ưu tiên tiến độ hơn an toàn), tài liệu kém và thiếu kiểm soát đối với các nhà thầu phụ. Kết quả, họ đã chính thức hóa các bản ghi rủi ro, theo dõi phụ thuộc và quy trình làm việc được tài liệu hóa.

So sánh giá cả giữa ClickUp, Monday và Asana

Giới hạn của kế hoạch miễn phí, số lượng người dùng được cấp phép và quyền truy cập AI đều ảnh hưởng đến tổng chi phí bạn sẽ phải trả theo thời gian.

Để so sánh này trở nên hữu ích, phần này phân tích giá cả thành ba lĩnh vực cụ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của doanh nghiệp kinh doanh nhỏ. 📊

Gói #1: Gói miễn phí

Giới hạn người dùng, tính năng thiếu sót hoặc các rào cản thanh toán đột ngột có thể buộc bạn phải nâng cấp sớm hoặc chuyển sang công cụ khác sau khi bắt đầu sử dụng kế hoạch miễn phí. Hãy so sánh:

ClickUp

Với Gói Miễn phí vĩnh viễn, bạn có thể tạo số lượng công việc không giới hạn và thêm số lượng thành viên không giới hạn, vì vậy không cần lo lắng về giới hạn số lượng người dùng được cấp phép. Gói này bao gồm 60MB dung lượng lưu trữ tổng, tất cả các chế độ xem chính như Danh sách công việc, Bảng và Gantt, ghi video trong ứng dụng và truy cập vào ClickUp Docs cho hợp tác cơ bản.

Kế hoạch miễn phí của Monday.com bị giới hạn tối đa 2 người dùng được cấp phép, 3 bảng và 200+ mẫu, khiến nó khó sử dụng cho các nhóm. Kế hoạch này chỉ cung cấp các chế độ xem cơ bản, không có dòng thời gian hoặc Calendar, và không bao gồm các tính năng tự động hóa hoặc tích hợp.

Asana

Gói Personal của Asana miễn phí cho tối đa hai thành viên và bao gồm số lượng công việc và dự án không giới hạn. Tuy nhiên, gói này chỉ cung cấp chế độ xem dạng danh sách và Bảng, không có quyền truy cập vào dòng thời gian, Trường Tùy chỉnh hoặc danh mục đầu tư.

🏆 Người chiến thắng: Đó là ClickUp! Kế hoạch miễn phí của nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ các nhóm đang phát triển mà không có các giới hạn nhân tạo.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Không cần trả thêm phí, bạn có thể truy cập vào ClickUp Super Agents, những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho họ trong không gian làm việc của mình, trên các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và quy trình làm việc.

Tạo riêng cho mình một ClickUp Super Agent tùy chỉnh để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Trong khi Asana và Monday chỉ cung cấp các quy tắc tự động hóa dựa trên quy tắc, ClickUp cung cấp các trợ lý AI có thể thực hiện hành động, tuân thủ quy tắc và hoạt động liên tục trong nền. Một Super Agent có thể:

Theo dõi hạn chót công việc trên các không gian khách hàng

Đánh dấu công việc quá hạn trước khi nó trở thành vấn đề của khách hàng.

Tự động tạo bản cập nhật trạng thái hàng tuần từ hoạt động thực tế của các công việc.

Hỏi thêm câu hỏi khi các công việc bị tắc nghẽn

Phát hiện rủi ro và chuẩn bị bản tóm tắt bàn giao khi công việc thay đổi chủ sở hữu.

Gói #2: Cấu trúc gói trả phí cho khả năng mở rộng

Khi bạn chuyển sang kế hoạch trả phí, quyết định về giá cả trở nên quan trọng hơn nhiều. Số lượng người dùng được cấp phép, gói giá và các tính năng bị giới hạn có thể nhanh chóng đẩy chi phí của bạn cao hơn dự kiến. Dưới đây là cách ba công cụ này so sánh với nhau khi bạn bắt đầu trả phí cho chúng:

ClickUp

Các kế hoạch của ClickUp được tính theo số lượng người dùng được cấp phép, vì vậy bạn chỉ phải trả tiền cho chính xác số lượng người dùng được cấp phép. Ngoài ra, Gói Doanh nghiệp cung cấp các tính năng nâng cao dành cho các nhóm đang phát triển.

Tất cả các kế hoạch trả phí đều yêu cầu tối thiểu ba người dùng được cấp phép. Sau đó, bạn sẽ phải chọn kế hoạch theo mức giá cố định với các mức tăng 5, 10 và 15 người dùng được cấp phép. Điều này thường có nghĩa là bạn đang trả tiền cho nhiều người dùng được cấp phép hơn so với số lượng thực tế bạn đang sử dụng.

Asana

Asana yêu cầu tối thiểu hai người dùng được cấp phép trên các kế hoạch trả phí. Sau đó, giá được tính theo từng người dùng được cấp phép, nhưng các tính năng nâng cao như quản lý danh mục đầu tư và quản lý Khối lượng công việc chỉ có sẵn trên gói Advanced.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp là lựa chọn hàng đầu! Hệ thống giá cả tuyến tính của ClickUp không yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu, giúp các nhóm có thể mở rộng quy mô một cách dự đoán được khi phát triển.

🧠 Thông tin thú vị: Frederick Winslow Taylor đã giới thiệu các nghiên cứu về thời gian và chuyển động vào cuối thế kỷ 19, chia công việc thành các thành phần có thể đo lường, tối ưu hóa và tính thời gian.

📘 Xem thêm: Cách chuyển đổi từ Monday sang ClickUp

Gói #3: Tiện ích bổ sung AI

Mọi công cụ đều khẳng định có tích hợp AI, nhưng bạn vẫn băn khoăn không biết chi phí thực tế sẽ là bao nhiêu. Với sự không chắc chắn này, bạn có thể kết thúc với một công cụ thiếu AI cần thiết hoặc phải đối mặt với hóa đơn bất ngờ, góp phần vào tình trạng "AI sprawl". Dưới đây là tổng quan nhanh:

ClickUp

Với ClickUp Brain, các tính năng AI được cung cấp dưới dạng tiện ích bổ sung cho các gói trả phí. Điều này cho phép bạn truy cập vào trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI, tạo/lập công việc từ ngôn ngữ tự nhiên và tra cứu kiến thức trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Đối với các nhu cầu nâng cao hơn, ClickUp Brain MAX cung cấp các tính năng như truy cập đa mô hình ngôn ngữ (LLM) và chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

Trợ lý AI của Monday chỉ được bao gồm trong các gói Pro và Enterprise, không có trong các kế hoạch Basic hoặc Standard. Nó có thể giúp tạo mô tả công việc và tóm tắt nội dung.

Asana

Asana AI được tích hợp sẵn trong tất cả các gói trả phí của Asana, từ gói Starter đến Gói Enterprise. Điều này có nghĩa là các tính năng như trường thông minh và cập nhật trạng thái do AI tạo ra đều có sẵn mà không cần tiện ích bổ sung.

🏆 Kết quả: Asana và ClickUp ngang tài ngang sức! Asana tích hợp các tính năng AI trực tiếp vào các kế hoạch trả phí, trong khi ClickUp cung cấp tích hợp AI sâu rộng trong quy trình làm việc của bạn dưới dạng tiện ích bổ sung.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc nhiều vào AI, ClickUp Brain MAX là lựa chọn dành cho bạn. Nó được thiết kế cho các nhóm muốn có nhiều quyền lực, linh hoạt và kiểm soát hơn trong việc tích hợp AI vào không gian làm việc của mình.

Tránh chi tiêu cho nhiều công cụ AI bằng cách sử dụng ClickUp Brain MAX

Bạn sẽ nhận được:

Truy cập nhiều mô hình AI (Multi-LLM) trong một nền tảng: Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau như GPT, Claude và Gemini tùy theo công việc

Lý luận nâng cao: Hiểu rõ dữ liệu của bạn hơn để lập kế hoạch, phân tích và thực hiện các công việc đòi hỏi nhiều quyết định

Chuyển giọng nói thành văn bản: Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành kịch bản, ghi chú và công việc ngay lập tức với ClickUp Talk-to-Text

Chi phí ẩn và các yếu tố cần xem xét về giá cả

Bạn đã tính toán chi phí trên mỗi người dùng, nhưng còn những chi phí không được liệt kê trên trang giá cả thì sao? Những thứ như quyền truy cập khách mời, giới hạn lưu trữ và đào tạo có thể nhanh chóng làm tăng tổng chi phí quyền sở hữu của bạn.

Hãy cẩn thận với những chi phí ẩn sau đây:

Chi phí cho khách mời và cộng tác viên bên ngoài: Cách tính phí cho cộng tác viên bên ngoài có thể khác nhau. Với ClickUp, khách mời có quyền truy cập cụ thể chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí. Tuy nhiên, Cách tính phí cho cộng tác viên bên ngoài có thể khác nhau. Với ClickUp, khách mời có quyền truy cập cụ thể chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí. Tuy nhiên, Monday.com tính 4 khách mời là 1 người dùng được cấp phép và sẽ tự động nâng cấp kế hoạch của bạn khi vượt quá giới hạn đó.

Giới hạn lưu trữ và tệp đính kèm: Các kế hoạch miễn phí thường có giới hạn lưu trữ chặt chẽ. ClickUp cung cấp 60MB trên kế hoạch miễn phí và lưu trữ không giới hạn trên tất cả các kế hoạch trả phí.

Đào tạo và triển khai: Cả ba nền tảng đều có đường cong học tập, điều này đồng nghĩa với việc phải dành thời gian cho quá trình onboarding. Để giảm chi phí ẩn này, bạn có thể sử dụng các tài nguyên miễn phí như ClickUp University và trang hỗ trợ của Asana và Monday, cung cấp các khóa học và chứng chỉ để giúp nhóm của bạn nhanh chóng làm quen.

🧠 Thú vị: Năm 1971, tại BBN, Ray Tomlinson đã sửa đổi hai chương trình hiện có: SNDMSG (cho tin nhắn nội bộ) và CPYNET (cho chuyển file) để cho phép trao đổi tin nhắn giữa các máy tính qua ARPANET. Ông đã lựa chọn ký hiệu “@” để tách tên người dùng khỏi máy chủ, tạo ra định dạng tiêu chuẩn “user@host” vẫn được sử dụng trên toàn cầu. Tin nhắn thử nghiệm đầu tiên, được gửi giữa hai máy tính đặt cạnh nhau, đã đánh dấu sự ra đời của email mạng.

Giá trị tốt nhất theo kích thước nhóm

Công cụ tốt nhất cho một công ty 500 người không phải là lựa chọn phù hợp cho một startup 5 người. Chọn công cụ không phù hợp với kích thước nhóm của bạn có nghĩa là bạn sẽ phải mua một hệ thống phức tạp hơn mức cần thiết hoặc chọn một công cụ đơn giản mà bạn sẽ nhanh chóng vượt qua trong vài tháng.

Để tránh điều này, đây là các đề xuất của chúng tôi được tùy chỉnh theo kích thước và nhu cầu cụ thể của nhóm của bạn. ⚓

Người dùng cá nhân và freelancer (một người): Sử dụng Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp để có đầy đủ tính năng cho người dùng cá nhân.

Nhóm nhỏ (từ 2 đến 10 người): Hãy chọn Gói Không giới hạn của ClickUp để có các tính năng mạnh mẽ cho nhóm đang phát triển hoặc gói Starter của Asana cho các tính năng cơ bản và quy trình onboarding dễ dàng.

Nhóm trung bình (11-50 người): Sử dụng Gói Doanh nghiệp của ClickUp để mở rộng quy mô hiệu quả và truy cập các tính năng nâng cao. Bạn cũng có thể sử dụng gói Pro của Monday và các gói Advanced của Asana tại đây.

Doanh nghiệp (50+ người): Cả ba nền tảng đều cung cấp gói doanh nghiệp với giá cả tùy chỉnh. ClickUp Enterprise bao gồm quyền truy cập nâng cao và SSO, gói Enterprise của Cả ba nền tảng đều cung cấp gói doanh nghiệp với giá cả tùy chỉnh. ClickUp Enterprise bao gồm quyền truy cập nâng cao và SSO, gói Enterprise của Monday.com bổ sung các tính năng bảo mật, và Asana Enterprise+ cung cấp các quyền quản trị viên cao cấp.

Dưới đây là chia sẻ của Brian McGary, Giám đốc CNTT tại 3A Composites, về ClickUp:

Trong khi Asana hoạt động tốt cho những người biết cách sử dụng, việc triển khai ban đầu thiếu đào tạo và cuối cùng dẫn đến việc người dùng không chấp nhận… ClickUp có mức giá rất cạnh tranh và thường hiệu quả về chi phí hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở mỗi cấp độ tính năng.

Trong khi Asana hoạt động tốt cho những người biết cách sử dụng, việc triển khai ban đầu thiếu đào tạo và cuối cùng dẫn đến việc người dùng không chấp nhận… ClickUp có mức giá rất cạnh tranh và thường hiệu quả về chi phí hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở mỗi cấp độ tính năng.

Công cụ Quản lý Dự án nào có mức giá tốt nhất cho nhóm của bạn?

Bạn đã xem qua tất cả chi tiết, nhưng vẫn đang bế tắc trong việc phân tích. Bạn cần một khung tham chiếu đơn giản để giúp lựa chọn công cụ quản lý dự án dựa trên những giá trị mà nhóm của bạn coi trọng nhất.

Khung này sẽ giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp nhất với các ưu tiên hàng đầu của mình.

Chọn ClickUp nếu:

Bạn muốn có các tính năng toàn diện trên tất cả các kế hoạch.

Kích thước nhóm không phù hợp với các gói ghế cố định.

Bạn cần loại bỏ tình trạng phân tán công cụ bằng cách tích hợp tài liệu, trò chuyện và quản lý dự án trên một nền tảng duy nhất.

Trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối trực tiếp với công việc của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chọn Monday.com nếu:

Sự đơn giản về mặt hình ảnh và tính dễ sử dụng là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Các sản phẩm riêng biệt cho CRM, phát triển hoặc dịch vụ là cần thiết.

Kích thước nhóm của bạn phù hợp với gói số lượng người dùng được cấp phép

Chọn Asana nếu:

Sự công nhận từ các doanh nghiệp lớn và sự xác nhận từ các nhà phân tích là yếu tố quan trọng trong quy trình mua sắm của bạn.

Các tính năng AI cần được tích hợp trực tiếp vào kế hoạch của bạn.

Các quy trình công việc của bạn có thể được hưởng lợi từ mô hình dữ liệu Work Graph.

So sánh cả ba công cụ để tìm ra lựa chọn hoàn hảo:

Công cụ Quản lý Dự án Nào Là Tốt Nhất?

Khi loại bỏ các trang giá cả, danh sách tính năng và tên kế hoạch, sự khác biệt thực sự giữa các công cụ này nằm ở tính dự đoán được.

Monday và Asana đều hoạt động tốt cho các trường hợp sử dụng cụ thể, nhưng mô hình giá của họ có thể buộc bạn phải nâng cấp sớm hơn dự kiến. Điều này có thể thể hiện dưới dạng gói số lượng người dùng được cấp phép, giới hạn tính năng hoặc yêu cầu nâng cấp lên gói cao hơn.

ClickUp nổi bật vì cho phép bạn hoạt động linh hoạt hơn trước khi chi phí trở thành vấn đề. Bạn có thể bắt đầu miễn phí mà không lo giới hạn người dùng được cấp phép, mở rộng quy mô mà không phải trả tiền cho các tài khoản không sử dụng, và truy cập các tính năng cơ bản mà không cần nâng cấp gói.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp so sánh như thế nào với các gói miễn phí của Monday và Asana?

Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp bao gồm số lượng công việc và thành viên không giới hạn cùng 60 MB dung lượng lưu trữ. Gói này vượt trội so với gói miễn phí của Monday (bao gồm 2 người dùng được cấp phép và 3 bảng) và gói Personal miễn phí của Asana (hỗ trợ tối đa 2 thành viên với chế độ xem dạng danh sách và bảng).

ClickUp và Asana so sánh như thế nào cho các nhóm có 10+ người dùng?

ClickUp phù hợp cho các nhóm từ mười thành viên trở lên vì không có yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu và cung cấp các tính năng mạnh mẽ trên tất cả các gói, cho phép nhóm truy cập những gì họ cần mà không bị ép buộc nâng cấp.

Công cụ nào phù hợp nhất cho các startup khi chuyển từ kế hoạch miễn phí sang kế hoạch trả phí?

ClickUp cung cấp một lộ trình mở rộng linh hoạt cho các startup. Gói Miễn phí vĩnh viễn không có giới hạn số lượng người dùng được cấp phép, và Gói Không giới hạn cung cấp đầy đủ tính năng, cho phép các nhóm phát triển mà không gặp phải các giới hạn bất ngờ.

ClickUp Brain so sánh với các tính năng AI của Asana như thế nào?

ClickUp Brain cung cấp tích hợp sâu vào không gian làm việc, kết nối AI với các công việc, tài liệu và tìm kiếm kiến thức trên toàn bộ nền tảng. Trong khi đó, Asana AI tập trung nhiều hơn vào các trường thông minh và cập nhật trạng thái.