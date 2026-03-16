Các chiến lược tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ để thu hút nhiều đặt phòng hơn

Bạn đã đăng tin cho thuê căn hộ, tải lên một số hình ảnh, và giờ đây chỉ còn biết hy vọng khách đặt phòng sẽ ồ ạt đổ về. Thực tế mà nói, đây là công thức dẫn đến kiệt sức và bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Quản lý một căn hộ cho thuê mà không có khung làm việc sẽ dẫn đến một chu kỳ gửi tin nhắn phản ứng và cập nhật thủ công, điều này không thể mở rộng quy mô hiệu quả và gây áp lực cho bạn. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các chiến lược tiếp thị thiết yếu dành cho chủ sở hữu căn hộ cho thuê du lịch sẵn sàng vận hành tài sản của mình như một doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu cách bạn có thể xây dựng một trung tâm điều hành tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ hoàn chỉnh bằng ClickUp. Bởi vì có thể khẳng định rằng những chủ sở hữu lấp đầy lịch đặt phòng và áp dụng mức giá cao cấp chính là những người đã xây dựng được một hệ thống.

Chiến lược tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ là gì?

Các chiến lược tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ là kế hoạch tiếp thị chủ động nhằm thu hút khách, lấp đầy lịch đặt phòng và tối đa hóa doanh thu. Và chúng không chỉ đơn thuần là việc quản lý danh sách đăng tin; đó là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm mọi thứ, từ chụp ảnh và chiến dịch email đến chính trải nghiệm của khách.

Khi được triển khai đúng cách, những chiến lược này sẽ tạo ra hiệu ứng vòng quay. Khách hàng hài lòng sẽ trở thành những nhà tiếp thị tốt nhất của bạn thông qua những đánh giá tích cực và lời giới thiệu.

Một kế hoạch tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ bao gồm bốn phần chính:

Hiển thị: Đưa bất động sản của bạn đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm

Chuyển đổi: Biến những người xem thành khách đặt phòng

Giữ chân khách hàng: Biến các lần lưu trú một lần thành nguồn thu nhập ổn định và định kỳ

Đo lường: Hiểu rõ những gì đang hiệu quả để bạn có thể làm nhiều hơn

Ban đầu, việc quản lý tất cả các công việc phức tạp này qua các bảng tính, email và hàng chục công cụ phần mềm quản lý du lịch khác nhau có vẻ đơn giản hơn. Tuy nhiên, gánh nặng này dần tích tụ, dẫn đến hiện tượng "Work Sprawl" — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ không kết nối và không đồng bộ, khiến việc duy trì tính nhất quán trở nên bất khả thi. 👀 Gợi ý của chúng tôi: Bạn có thể dễ dàng chấm dứt tình trạng lộn xộn và tập trung toàn bộ kế hoạch tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ của mình vào một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp. Bạn có thể tập hợp các công việc, nội dung và thông tin đang theo dõi hiệu suất vào một nơi duy nhất.

Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tình hình xây dựng thương hiệu cho dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ của bạn hiện nay! ⬇️

Cách đánh giá chiến lược tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ hiện tại của bạn

Bạn không thể cải thiện những gì bạn không đo lường được. Nhiều chủ sở hữu lãng phí thời gian và tiền bạc vào các chiến lược tiếp thị mới mà không hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu trong quy trình hiện tại của họ.

Một cuộc kiểm tra nhanh sẽ giúp bạn xác định vấn đề của mình là do thiếu khả năng hiển thị (không đủ người xem danh sách của bạn), tỷ lệ chuyển đổi (người xem nhưng không đặt phòng) hay tỷ lệ giữ chân khách hàng (bạn chỉ có khách thuê một lần và họ không bao giờ quay lại).

Dưới đây là cách thực hiện:

Kiểm tra các kênh tiếp thị hiện có của bạn

Khi các nỗ lực tiếp thị của bạn được phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, sẽ rất khó để có cái nhìn tổng quan. Việc thiếu một chế độ xem tổng thể như vậy đồng nghĩa với việc bạn không biết kênh nào đang mang lại hiệu quả và kênh nào chỉ là sự lãng phí thời gian.

Giải quyết vấn đề này bằng cách rà soát có hệ thống mọi kênh để có được một cơ sở so sánh rõ ràng.

Sự hiện diện trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA): Kiểm tra các nền tảng mà bạn đang sử dụng (Airbnb, Vrbo, v.v.) và xem liệu các danh sách của bạn đã được hoàn thành 100% với hình ảnh, tiện nghi và mô tả hay chưa

Tính năng đặt phòng trực tiếp: Hãy kiểm tra trang web của bạn để đảm bảo nó thân thiện với thiết bị di động, giúp khách có thể đặt phòng dễ dàng

Mạng xã hội: Kiểm tra các nền tảng mà bạn đang hoạt động — tần suất đăng bài của bạn là bao nhiêu, và mức độ tương tác của bạn như thế nào

Tiếp thị qua email: Hãy cân nhắc việc thu thập địa chỉ email của khách và gửi các chiến dịch phù hợp để khuyến khích họ đặt phòng lại

Quản lý đánh giá: Kiểm tra tình trạng bằng chế độ xem số lượng đánh giá trên từng nền tảng, điểm đánh giá trung bình của bạn và xem bạn đã trả lời tất cả các đánh giá đó chưa

Xác định các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để vận hành dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ như một doanh nghiệp, hãy thử bỏ qua những “cảm tính” về tình hình kinh doanh trong mùa du lịch. Đang theo dõi mọi chỉ số KPI tiếp thị có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng “bế tắc phân tích”. Thay vào đó, hãy tập trung vào các chỉ số cốt lõi thực sự cung cấp thông tin cho các quyết định về giá cả và tiếp thị của bạn.

Việc thiết lập các chỉ số này làm cơ sở so sánh sẽ cho phép bạn thực hiện so sánh chính xác theo năm, từ đó bạn có thể đánh giá xem chiến lược mới của mình có hiệu quả hay không:

Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ phần trăm số đêm trống đã được đặt — đo lường nhu cầu đối với tài sản của bạn và xem liệu mức giá của bạn có đang ở mức tối ưu hay không

Giá phòng trung bình hàng ngày (ADR): Doanh thu trung bình bạn thu được cho mỗi đêm đặt phòng, giúp đánh giá khả năng định giá của bạn trên thị trường hiện tại

RevPAR (Doanh thu trên mỗi phòng trống): Chỉ số này kết hợp tỷ lệ lấp đầy và ADR để cung cấp cho bạn bức tranh chính xác nhất về hiệu quả tài chính của tài sản của bạn

Thời gian đặt phòng: Khoảng thời gian từ khi khách đặt phòng đến ngày nhận phòng — giúp bạn lập kế hoạch nhân sự theo mùa và điều chỉnh giá linh hoạt

Kết hợp kênh: Phân tích nguồn gốc của các đặt phòng sẽ cho thấy nguồn nào (các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA) so với kênh truyền thông riêng) mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao nhất.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tổng chi phí tiếp thị chia cho số lượng đặt phòng để thể hiện chi phí thực sự của các nỗ lực quảng cáo trả phí của bạn

Trước khi triển khai bất kỳ sáng kiến tiếp thị mới nào, hãy ghi chép lại các số liệu hiện tại của bạn. Bạn đang theo dõi các số liệu này hàng tháng, tuy nhiên bạn nên chuyển sang tần suất hàng tuần trong mùa cao điểm để nắm bắt những biến động đột ngột về ALOS (thời gian lưu trú trung bình) hoặc nhu cầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để giúp bạn vận hành dịch vụ cho thuê như một doanh nghiệp kinh doanh, bạn cần một cách để chuyển các chỉ số này từ trong đầu sang định dạng trực quan. Hãy cân nhắc sử dụng Mẫu theo dõi KPI quản lý bất động sản của ClickUp. Mẫu này được thiết kế đặc biệt để thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động hàng ngày và chiến lược cấp cao. Theo dõi và phân tích các chỉ số KPI của bạn bằng Mẫu theo dõi KPI quản lý bất động sản ClickUp để đưa ra quyết định sáng suốt Bạn có thể sử dụng nó để: Tự động hóa việc theo dõi chỉ số cơ bản: Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Giá trị mục tiêu và Giá trị thực tế để xem sự chênh lệch trong ADR hoặc RevPAR mà không cần mở bảng tính

Hiển thị xu hướng hiệu suất: Chuyển sang Chế độ xem Dòng thời gian để phân tích sự thay đổi theo mùa trong khoảng thời gian đặt phòng và xác định chính xác thời điểm tỷ lệ lấp đầy đạt đỉnh

Theo dõi mục tiêu theo thời gian thực: Phân loại các chỉ số của bạn thành năm trạng thái riêng biệt, chẳng hạn như "Đang trên đà" hoặc "Có nguy cơ", để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu

Xem tổng quan chung: Kiểm tra chế độ xem tóm tắt để xem tất cả các chỉ số hiệu suất chính của bạn tại một nơi, giúp bạn dễ dàng báo cáo lại cho các bên liên quan hoặc nhà đầu tư

Cách xác định khách thuê nhà nghỉ dưỡng lý tưởng của bạn

Bạn đang cố gắng thu hút mọi du khách? Bạn biết người ta thường nói thế nào rồi đấy. Khả năng cao là bạn sẽ không thu hút được ai cả. Địa điểm, kích thước và tiện nghi của bất động sản của bạn tự nhiên sẽ thu hút những loại khách cụ thể, và việc nhận ra những xu hướng này chính là nền tảng của việc xây dựng thương hiệu cho dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ.

Để xây dựng một hồ sơ chính xác, hãy nhìn xa hơn các yếu tố nhân khẩu học cơ bản như độ tuổi hay địa điểm. Phân tích các yếu tố tâm lý học, chẳng hạn như động cơ du lịch và hành vi đặt phòng, cùng với các đặc điểm chuyến đi như sức chứa và khoảng thời gian đặt phòng thông thường.

Ví dụ, đây là một số hồ sơ và các chỉ số giá trị của chúng:

Các gia đình và nhóm du khách

Các gia đình và những người tham gia các chuyến du lịch đa thế hệ ưu tiên không gian, sự an toàn và các tiện nghi phù hợp với trẻ em hoặc nhóm đông người. Họ tìm hiểu kỹ lưỡng và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các đánh giá đề cập đến sự sạch sẽ và tính chính xác.

Để thu hút khách hàng, chiến lược tiếp thị của bạn nên nhấn mạnh số lượng phòng ngủ và cách bố trí giường ngủ. Hãy đăng những bức ảnh có tính năng nổi bật về nhà bếp được trang bị đầy đủ thiết bị, phòng khách có các trò chơi bàn cờ, hoặc sân sau có khu vui chơi cho trẻ em.

Nói một cách đơn giản, bạn muốn mô tả của mình chủ động giải quyết các nhu cầu và lo ngại của khách để họ có một kỳ nghỉ suôn sẻ, không gặp rắc rối.

Khách du lịch kinh doanh và những người làm việc tự do

Sự gia tăng của xu hướng du lịch kết hợp công việc (bleisure) và làm việc từ xa (workations) đã tạo ra một phân khúc khách hàng có giá trị cao, ít nhạy cảm với giá cả nhưng rất chú trọng đến chất lượng. Họ đang tìm kiếm một nơi đáng tin cậy và thoải mái để làm việc từ xa. Đương nhiên, ưu tiên hàng đầu của họ là kết nối WiFi nhanh và ổn định, tiếp theo là không gian làm việc riêng biệt và thoải mái.

Để thu hút khách đặt phòng, hãy nêu rõ tốc độ WiFi trong danh sách đăng ký của bạn. Việc thêm ảnh chụp bàn làm việc riêng, ánh sáng tốt cho các cuộc gọi video và máy pha cà phê chất lượng cũng sẽ rất hữu ích. Hoặc thậm chí chỉ cần đề cập đến vị trí gần các quán cà phê địa phương hoặc khu thương mại. Những chiến thuật này sẽ giúp định vị chỗ ở của bạn một cách hiệu quả như một phần mở rộng hoàn hảo của văn phòng họ.

Các cặp đôi đang tìm kiếm kỳ nghỉ lãng mạn

Khi tiếp thị cho một kỳ nghỉ lãng mạn hoặc chuyến du lịch kỷ niệm, thông điệp cần chuyển từ tính tiện ích sang trải nghiệm. Các cặp đôi thường sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để có được bảo mật, chế độ xem độc đáo hoặc trải nghiệm boutique được thiết kế riêng cho dịp đặc biệt.

Sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để miêu tả không khí, tập trung vào những không gian “thân mật” hoặc “ấm cúng”. Và hãy bắt đầu bằng những tính năng nổi bật như bồn tắm nước nóng hoặc lò sưởi. Việc nhấn mạnh các địa điểm hẹn hò gần đó hoặc cung cấp các tiện ích bổ sung nhỏ, như trả phòng muộn, sẽ biến danh sách của bạn thành một ưu đãi không thể chối từ.

📮ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ lẻ như một phần trong danh mục đầu tư của họ, nhưng hiện tại chỉ có 7% thực sự làm điều đó. Nỗi lo phải tự mình làm tất cả mọi việc là một trong nhiều lý do thường cản trở mọi người. Nếu bạn là nhà sáng lập độc lập, ClickUp Brain MAX sẽ đóng vai trò là đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó sắp xếp thứ tự ưu tiên các khách hàng tiềm năng, soạn thảo email tiếp cận hoặc theo dõi hàng tồn kho — trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các việc cần làm. Mọi công việc, từ tiếp thị dịch vụ đến thực hiện đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI — giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ đơn thuần là điều hành nó.

Cách tối ưu hóa danh sách cho thuê kỳ nghỉ của bạn

Danh sách đăng tải trực tuyến của bạn chính là cửa hàng trực tuyến của bạn. Đó là lý do tại sao những danh sách có hình ảnh mờ nhạt, chất lượng kém và mô tả nhàm chán sẽ khiến khách hàng tiềm năng lướt qua mà không dừng lại. Những cải thiện nhỏ đối với danh sách đăng tải của bạn có thể giúp tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi và số lượng đặt phòng.

Thực hiện các bước sau để cải thiện SEO cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng của bạn:

Ảnh chuyên nghiệp giúp chuyển đổi người dùng trình duyệt thành khách đặt phòng

Khách đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên hình ảnh của bạn. Nếu hình ảnh của bạn tối, lộn xộn hoặc thiếu chuyên nghiệp, bạn đã mất cơ hội đặt phòng ngay cả trước khi họ đọc mô tả của bạn.

Hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp là khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện trong chiến lược quảng cáo cho thuê kỳ nghỉ của mình.

Hãy thực hiện một cuộc kiểm tra nhanh bằng danh sách công việc này:

Ấn tượng đầu tiên là về mặt hình ảnh: Hình ảnh chính, bức ảnh đầu tiên mà khách nhìn thấy, phải đủ thu hút để khiến họ dừng lại và không cuộn tiếp

Thể hiện trải nghiệm: Thay vì chỉ chụp những căn phòng trống, hãy thêm những bức ảnh thể hiện phong cách sống, như một tách cà phê trên ban công hoặc một cuốn sách bên lò sưởi, để giúp khách hình dung ra mình đang ở đó

Chụp ảnh đầy đủ mọi không gian: Việc thiếu ảnh của các khu vực quan trọng như phòng tắm hoặc nhà bếp có thể khiến khách nghi ngờ, vì vậy hãy chụp ảnh đầy đủ mọi thứ

Ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất: Chụp ảnh trong ánh sáng tự nhiên rực rỡ với rèm cửa mở để không gian trông ấm cúng và thân thiện

Trang trí thể hiện sự quan tâm: Dọn dẹp mọi bề mặt, thêm một vài vật trang trí tinh tế như hoa tươi, và đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ

Tiêu đề và mô tả giúp thu hút khách hàng

Nội dung mô tả danh sách là cơ hội để bạn bán giấc mơ. Trong trường hợp này, một mô tả chung chung, chỉ tập trung vào các tính năng sẽ không thể kết nối cảm xúc với khách. Hãy đảm bảo sử dụng ngôn từ để vẽ nên bức tranh về trải nghiệm mà họ sẽ có.

Hãy tuân theo khuôn mẫu này để tạo ra nội dung hấp dẫn:

Hãy bắt đầu bằng điểm khác biệt của bạn: Hãy suy nghĩ về điều gì làm cho tài sản của bạn trở nên độc đáo và đưa điều đó vào tiêu đề

Sử dụng ngôn ngữ gợi cảm: Thay thế các cụm từ như “ngôi nhà đẹp” bằng “căn nhà gỗ biệt lập với tầm nhìn toàn cảnh ra núi”.

Tập trung vào lợi ích, không chỉ là tính năng: Hãy hiểu rằng “bếp đầy đủ tiện nghi” là một tính năng, nhưng “những bữa ăn gia đình ấm cúng mà không tốn công chuẩn bị” mới là lợi ích

📌 Thêm một điều nữa: Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn là một chuyện. Việc duy trì sự nhất quán của nội dung đó trên Airbnb, Vrbo và trang web riêng của bạn lại là một thách thức hoàn toàn khác.

Thay vì phải xoay xở với nhiều tài liệu Word và các bản nháp rải rác, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs để tập trung tất cả các mô tả danh sách của mình tại một nơi duy nhất. Soạn thảo tiêu đề, cộng tác chỉnh sửa và kết nối nội dung của bạn trực tiếp với các công việc quản lý bất động sản trong ClickUp. Đây chính là cách cập nhật danh sách hoặc làm mới mô tả theo mùa trở thành một phần của quy trình làm việc của bạn.

Trang lồng nhau Lồng các trang trong ClickUp tài liệu để tạo ra một cơ sở kiến thức toàn diện và tập trung về cho thuê kỳ nghỉ

Bạn cũng có thể cài đặt mức độ ưu tiên cho các nhiệm vụ ClickUp được kết nối này để đảm bảo việc cập nhật trong mùa cao điểm được thực hiện trước tiên. Điều này giúp những ý tưởng hay nhất của bạn chuyển từ giai đoạn bản nháp sang danh sách đăng tải trực tuyến mà không cần thực hiện các công việc thủ công tốn thời gian.

Đánh giá của khách giúp xây dựng niềm tin và uy tín

Việc khuyến khích khách hàng để lại đánh giá có thể khiến bạn cảm thấy như một nhiệm vụ nặng nề. Hơn nữa, những đánh giá tiêu cực thường khiến bạn cảm thấy như bị tấn công cá nhân.

Dù thế nào đi nữa, bạn không thể bỏ qua các đánh giá vì chúng là tài sản tiếp thị mạnh mẽ nhất của bạn. Bằng chứng xã hội từ những khách đã từng lưu trú sẽ thuyết phục hơn bất kỳ điều gì bạn có thể nói về chính tài sản của mình.

Khóa là hệ thống hóa quy trình. Đừng chỉ trông chờ vào đánh giá — hãy xây dựng một quy trình để thu hút chúng như sau:

Mang đến trải nghiệm 5 sao: Điều này là không thể thương lượng vì chiến lược thu thập đánh giá tốt nhất chính là một kỳ nghỉ tuyệt vời

Hỏi vào thời điểm thích hợp: Gửi một yêu cầu lịch sự một hoặc hai ngày sau khi khách trả phòng, khi những kỷ niệm đẹp vẫn còn mới mẻ

Trả lời mọi đánh giá: Cảm ơn khách vì những phản hồi tích cực và trả lời một cách chuyên nghiệp và xây dựng đối với bất kỳ lời phê bình nào

📌 Bạn cũng có thể tự động hóa quy trình này bằng ClickUp Automations. Công cụ này cho phép bạn cài đặt các quy trình làm việc tùy chỉnh với trình tạo tự động hóa AI, để không có khách nào rời đi mà không nhận được email nhắc nhở chia sẻ trải nghiệm của họ.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, như gửi email nhắc nhở đánh giá hoặc tin nhắn cảm ơn

Với các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh, bạn có thể:

Kích hoạt gửi email theo dõi khách hàng: Sử dụng tự động hóa email để gửi lời cảm ơn thân thiện kèm theo liên kết đánh giá trực tiếp ngay khi trạng thái của khách hàng chuyển sang ‘Đã trả phòng’

Giao công việc trả lời đánh giá ngay lập tức: Cài đặt tự động hóa để thông báo cho người phụ trách quan hệ khách hàng ngay khi có công việc đánh giá mới, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ thời điểm thích hợp để phản hồi kịp thời

Phân tích cảm nhận của khách bằng AI: Thêm các trường AI vào công cụ theo dõi đánh giá để tự động tóm tắt phản hồi và đánh dấu các vấn đề lặp lại để xử lý ngay lập tức

Tối ưu hóa quy trình tiếp thị của bạn: Tạo danh sách nội dung mạng xã hội mỗi khi có đánh giá 5 sao được ghi nhận, đồng thời trích dẫn những nhận xét hay nhất trực tiếp vào lịch nội dung của bạn

Để công việc trở nên dễ dàng hơn, bạn cũng có thể bắt đầu với các mẫu ClickUp tự động hóa có sẵn để quản lý lịch trình và chuyển giao công việc. Điều này đảm bảo rằng trong khi bạn tập trung vào trải nghiệm của khách, ClickUp sẽ hoạt động ở chế độ nền, đảm bảo mọi yêu cầu được thực hiện đúng thời điểm.

🎥 Thêm: Khám phá cách AI có thể nâng cao hiệu quả các chiến lược tiếp thị cho dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ của bạn. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về việc sử dụng AI trong tiếp thị:

Các kênh tiếp thị kỹ thuật số cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng

Bạn có cảm thấy mình cần phải có mặt trên mọi nền tảng mạng xã hội, chạy quảng cáo và duy trì một blog không? Điều này phổ biến hơn bạn nghĩ. Và thành thật mà nói, điều đó thực sự quá tải.

Việc cần làm là làm một chút mọi thứ sẽ dẫn đến kết quả là không làm tốt được điều gì. Chìa khóa là chọn một vài kênh phù hợp với khách hàng lý tưởng của bạn và thực hiện chúng một cách nhất quán.

Chiến lược phân phối danh sách và OTA

Các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA) như Airbnb và Vrbo rất quan trọng vì chúng tiếp cận được lượng lớn du khách đang tích cực tìm kiếm chỗ ở. Tuy nhiên, chỉ đăng tin thôi là chưa đủ. Bạn cần tối ưu hóa sự hiện diện của mình để xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Mỗi nền tảng đều có thuật toán riêng, nhưng tất cả đều ưu tiên những chủ nhà tích cực và phản hồi nhanh chóng. Hoàn thành mọi phần trong hồ sơ của bạn, trả lời các yêu cầu một cách nhanh chóng và cập nhật lịch trình thường xuyên là những yếu tố cơ bản để đạt được hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, mặc dù việc đăng tin trên nhiều nền tảng OTA giúp tăng khả năng hiển thị, nhưng nó cũng tạo ra rủi ro đặt phòng trùng lặp trừ khi bạn sử dụng công cụ quản lý kênh để đồng bộ hóa lịch của mình.

Trang web đặt phòng trực tiếp và SEO cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng

Chỉ dựa vào các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA)? Bạn đang xây dựng kinh doanh trên nền tảng thuê mướn và phải trả hoa hồng cao cho mỗi lượt đặt phòng. Sở hữu một trang web đặt phòng trực tiếp giúp bạn kiểm soát thương hiệu và mối quan hệ với khách. Điều này cũng giúp bạn thu về nhiều doanh thu hơn.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo nội dung trả lời các câu hỏi mà khách hàng lý tưởng của bạn đang thắc mắc và thu hút họ trực tiếp từ Google.

Mục tiêu các từ khóa dựa trên địa điểm: Hãy suy nghĩ như một khách và tìm kiếm các cụm từ như ’cho thuê cabin gần [địa điểm]’ hoặc ’nhà nghỉ dưỡng ở [thành phố] có hồ bơi’

Tạo nội dung địa phương hữu ích: Viết các bài blog cung cấp thông tin về ‘10 con đường đi bộ đường dài tốt nhất gần khu nghỉ dưỡng của bạn’ hoặc ‘lịch trình 3 ngày dành cho các gia đình đến thăm thành phố của bạn’

Tối ưu hóa Hồ sơ Doanh nghiệp Google của bạn: Đây là một công cụ miễn phí và mạnh mẽ giúp doanh nghiệp của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm địa phương

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc tạo nội dung SEO một cách đều đặn có thể khiến bạn cảm thấy quá tải — đặc biệt là khi bạn phải nghiên cứu từ khóa, phác thảo bài viết và viết nội dung cùng một lúc. ClickUp Brain là trợ lý AI theo ngữ cảnh của ClickUp, có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn. Nó dựa trên các công việc, tài liệu và tin nhắn trò chuyện của bạn trong ClickUp để tạo ra các dàn ý blog phù hợp, đề xuất từ khóa dựa trên địa điểm và phác thảo ý tưởng nội dung cho trang web cho thuê của bạn. Sử dụng ClickUp Brain để biến những thông tin địa phương thành nội dung sẵn sàng đăng tải, thu hút đặt phòng trực tiếp

Tiếp thị trên mạng xã hội cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng

Đối với dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng, mạng xã hội chủ yếu tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và hiển thị. Ở đây, tính nhất quán trở nên quan trọng hơn sự hoàn hảo.

Chọn một hoặc hai nền tảng mà khách hàng lý tưởng của bạn thường xuyên truy cập:

Nền tảng Phù hợp nhất cho Chiến lược nội dung Instagram Các bất động sản có thiết kế ấn tượng và du khách trẻ tuổi Tập trung vào các video Reels chất lượng cao thể hiện không khí và trải nghiệm khi lưu trú, chứ không chỉ đơn thuần là các phòng Facebook Gia đình, nhóm khách hàng lớn tuổi và sự tham gia của cộng đồng địa phương Sử dụng nó để chia sẻ các hướng dẫn địa phương chi tiết và tương tác trực tiếp với các nhóm du lịch nơi các gia đình lập kế hoạch cho chuyến đi của họ Pinterest Lập kế hoạch du lịch dài hạn và bảng “ước mơ” Hãy coi nó như một công cụ tìm kiếm trực quan; ghim bất động sản của bạn lên các bảng du lịch để thu hút khách ngay từ giai đoạn khám phá ban đầu

📌 Lợi thế của ClickUp: Biến các bài đăng ngẫu nhiên của bạn thành lịch trình được tự động sắp xếp

Rào cản lớn nhất đối với thành công trên mạng xã hội là việc đăng bài không đều đặn. Khi bạn phải quản lý việc khách ra vào liên tục, lịch đăng nội dung thường bị bỏ quên. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp làm trung tâm điều hành mạng xã hội chuyên dụng của mình.

Sử dụng chế độ xem hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để xem chính xác những gì sẽ được đăng tải và thời gian cụ thể trong Chế độ xem Lịch của ClickUp

Dưới đây là cách thực hiện:

Tự động chặn thời gian tập trung để tạo/lập nội dung: Hãy để Hãy để ClickUp Calendar bảo vệ các khoảng thời gian làm việc chuyên sâu của bạn để bạn thực sự có thời gian chỉnh sửa Reels hoặc viết chú thích

Đồng bộ tất cả lịch của bạn tại một nơi: Kết hợp các ngày đặt phòng của bất động sản với các công việc tiếp thị để tránh quảng bá các ưu đãi phút chót vào những ngày đã được đặt trước

Biến ý tưởng thành công việc được phân công: Sử dụng chế độ xem để lập kế hoạch Sử dụng chế độ xem để lập kế hoạch lịch nội dung . Kéo và thả các ý tưởng bài đăng trực tiếp vào khung thời gian đã lên lịch, tự động phân công chúng cho nhóm của bạn hoặc chính bạn

Bạn cũng có thể hỏi ClickUp Brain để nhận các gợi ý nhằm tối ưu hóa lịch của mình.

Sử dụng ClickUp Brain để tìm ý tưởng nội dung và tìm câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh cho các truy vấn của bạn

Hãy thoải mái sử dụng các lệnh /Slash trong các công việc trên Lịch của bạn để nhúng trực tiếp các bản nháp Instagram hoặc hình ảnh Pinterest. Điều này giúp bạn tập trung tài nguyên và lịch trình tại một nơi duy nhất, nhờ đó bạn sẽ không bao giờ phải loay hoay tìm kiếm tệp tin chỉ vài phút trước khi bài đăng dự kiến được đăng tải.

Các chiến dịch tiếp thị qua email cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng

Những khách hàng cũ của bạn chính là tài sản tiếp thị quý giá nhất. Họ đã biết, yêu thích và tin tưởng bạn.

🔎 Bạn có biết? Các chiến dịch email hiệu quả là cách trực tiếp và tiết kiệm chi phí nhất để khuyến khích khách hàng quay lại, với các doanh nghiệp đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ $10 đến $36 cho mỗi đô la chi tiêu vào tiếp thị qua email.

Vấn đề là việc thu thập email và triển khai các chiến dịch có thể khiến bạn cảm thấy như đang phải làm thêm một công việc toàn thời gian. Tuy nhiên, bạn chỉ cần một vài chiến dịch tự động hóa đơn giản là đã có thể thấy được hiệu quả rõ rệt.

Theo dõi sau kỳ nghỉ: Một email tự động gửi sau khi khách rời đi để cảm ơn họ và tặng một khoản giảm giá nhỏ cho lần đặt phòng tiếp theo

Khuyến mãi theo mùa: Thông báo khi lịch đặt phòng mở cửa cho mùa cao điểm hoặc cung cấp các ưu đãi phút chót cho các kỳ vắng khách

Email kỷ niệm: Một tin nhắn đơn giản gửi sau một năm kể từ khi khách lưu trú có thể kích hoạt cảm xúc hoài niệm mạnh mẽ và thúc đẩy việc đặt phòng lại

📌 Lợi thế của ClickUp: Kế hoạch chiến dịch email, lên lịch gửi và theo dõi các chỉ số thành công tất cả tại một nơi

Hãy cân nhắc sử dụng Mẫu Tiếp thị qua Email của ClickUp làm trung tâm điều hành chiến dịch của bạn. Lập kế hoạch chiến dịch, phân loại khách hàng, theo dõi hoạt động tiếp cận và phối hợp việc phê duyệt trong toàn nhóm. Bằng cách tổ chức các quy trình email tại một nơi duy nhất, bạn có thể liên tục gửi đi thông điệp phù hợp vào đúng giai đoạn trong hành trình của khách hàng.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch email cho toàn bộ hành trình của khách, từ xác nhận đặt phòng và hướng dẫn trước khi đến cho đến các hoạt động theo dõi sau khi lưu trú và các chương trình khuyến mãi theo mùa bằng cách sử dụng Mẫu Tiếp thị qua Email của ClickUp

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi email từ Ý tưởng → Bản nháp → Đang xem xét → Đã lên lịch → Đã gửi

Sắp xếp các chiến dịch theo phân khúc đối tượng, bất động sản hoặc loại khuyến mãi bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Xem dạng danh sách để lập kế hoạch chiến dịch, Xem dạng Lịch để lên lịch gửi và Xem dạng Bảng để theo dõi quy trình Chọn từ nhiều chế độ xem ClickUp , chẳng hạn nhưvà

Quảng cáo PPC và quảng cáo trả phí cho dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng

Quảng cáo trả phí, hay Pay-Per-Click (PPC), có thể là một cách tuyệt vời để lấp đầy lịch đặt phòng nhanh chóng. Nhưng nó cũng có thể là cách nhanh chóng để lãng phí tiền nếu bạn không biết việc cần làm. Nó hiệu quả nhất khi được sử dụng một cách chiến lược, chứ không phải là biện pháp tuyệt vọng để có được các đặt phòng vào phút chót.

Quảng cáo trả phí là lựa chọn hợp lý nhất khi:

Bạn đã có một trang web đặt phòng trực tiếp có khả năng chuyển đổi khách truy cập thành đơn đặt phòng

Bạn đang hoạt động trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi việc đạt được sự hiển thị tự nhiên là rất khó khăn

Bạn cần lấp đầy những khoảng trống cụ thể trong lịch của mình, chẳng hạn như mùa thấp điểm

Trước khi chi một đồng nào cho quảng cáo, hãy đảm bảo các yếu tố cơ bản của danh sách đăng tin, như hình ảnh, nội dung mô tả và đánh giá, đã được tối ưu hóa. Đưa lưu lượng truy cập đến một danh sách đăng tin không chuyển đổi được giống như đổ nước vào một cái xô thủng.

Cách nâng cao trải nghiệm của khách để đạt kết quả tiếp thị tốt hơn

Chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất chính là sự hài lòng của khách. Một trải nghiệm tuyệt vời chính là yếu tố biến một khách du lịch ghé thăm lần đầu thành khách hàng quay lại và trở thành người ủng hộ nhiệt tình cho tài sản của bạn. Tuy nhiên, việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời một cách nhất quán là điều khó khăn khi bạn phải xoay xở với các tin nhắn, lịch dọn dẹp và hướng dẫn nhận phòng.

Hệ thống hóa việc giao tiếp với khách hàng để đảm bảo mọi khách đều cảm thấy được quan tâm.

Trước khi khách đến: Gửi thư xác nhận đặt phòng thân thiện, kèm theo hướng dẫn nhận phòng rõ ràng vài ngày trước khi khách đến

Trong thời gian lưu trú: Một tin nhắn đơn giản như “Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ” có thể mang lại hiệu quả lớn, đồng thời hãy phản hồi kịp thời mọi thắc mắc hoặc vấn đề.

Sau kỳ nghỉ: Cảm ơn họ vì đã lưu trú và lịch sự đề nghị họ viết đánh giá

Cách theo dõi và đo lường hiệu quả tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ

Bảng điều khiển ClickUp đóng vai trò là trung tâm điều hành tiếp thị của bạn để đo lường hiệu suất. Thay vì để báo cáo kiểm toán nằm im trong một tài liệu tĩnh, bạn có thể tạo một công cụ theo dõi trực tiếp giúp hiển thị toàn bộ hoạt động tiếp thị của bạn chỉ trong nháy mắt.

Dự đoán tỷ lệ khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ và chuẩn bị trước với Bảng điều khiển ClickUp

Xây dựng trung tâm điều hành cho thuê kỳ nghỉ của bạn

Sử dụng Bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số thực sự ảnh hưởng đến quyết định về giá cả và tiếp thị của bạn:

Theo dõi trạng thái danh sách: Sử dụng thẻ theo trạng thái để theo dõi những nền tảng nào đã được tối ưu hóa hoàn toàn và những nền tảng nào vẫn cần cập nhật ảnh hoặc mô tả tiện nghi

Hiển thị các chỉ số hiệu suất: Thêm Thêm thẻ Tính toán để tự động hiển thị điểm đánh giá trung bình của khách hoặc tổng số đặt phòng trên các kênh khác nhau

Theo dõi tốc độ đánh giá: Tạo Tạo thẻ Biểu đồ cột để xem tốc độ xuất hiện của các bằng chứng xã hội mới trên các trang cá nhân của bạn, đảm bảo bạn luôn giữ được vị thế cạnh tranh trong bảng xếp hạng tìm kiếm

Xác định xu hướng của khách: Áp dụng Áp dụng báo cáo CRM để xem những nhóm khách quen nào cần được triển khai chiến dịch tái đặt phòng, giúp bạn tăng tỷ lệ giữ chân khách mà không cần phải liên hệ thủ công

Hình dung cơ cấu kênh của bạn: Thêm Thêm Thẻ Biểu đồ tròn để xem tỷ lệ phần trăm đặt phòng đến từ từng nền tảng, giúp bạn xác định nguồn nào mang lại ROI cao nhất

Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức với ClickUp Brain

Khi dữ liệu của bạn đã được hiển thị trên Bảng điều khiển, bạn không còn phải mất hàng giờ để so sánh các biểu đồ thủ công nữa. ClickUp Brain hoạt động song song với các Bảng điều khiển của bạn để cung cấp một lớp thông tin bối cảnh, giúp bạn nhận được câu trả lời bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Vì Brain có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu không gian làm việc của bạn, bạn có thể đặt các câu hỏi như: ‘Kênh tiếp thị nào có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong tháng trước?’

Nhận các thông tin chi tiết dựa trên ngữ cảnh về hoạt động kinh doanh cho thuê kỳ nghỉ của bạn bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo thông minh của ClickUp Brain

Nó phân tích các chỉ số trên Bảng điều khiển và dữ liệu về công việc của bạn để cung cấp câu trả lời trực tiếp, hoạt động như một nhà phân tích tự động hóa. Điều này giúp bạn không còn phải lục lọi các bảng tính nữa mà có thể bắt đầu đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để tăng doanh thu.

Thomas Clifford, Giám đốc Sản phẩm tại TravelLocal, chia sẻ cách ClickUp giúp đơn giản hóa hoạt động kinh doanh của họ:

Chúng tôi sử dụng ClickUp cho tất cả các hoạt động quản lý dự án và công việc, cũng như làm cơ sở kiến thức. Công cụ này cũng được áp dụng để theo dõi và cập nhật khung OKR của chúng tôi cùng nhiều trường hợp sử dụng khác, bao gồm biểu đồ quy trình, biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép và luồng làm việc. Thật tuyệt vời khi có thể thực hiện tất cả những điều này trong một sản phẩm duy nhất, vì mọi thứ có thể được liên kết với nhau một cách rất dễ dàng.

Rào cản lớn nhất đối với hoạt động tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ hiệu quả chính là sự hỗn loạn trong vận hành. Việc chuyển đổi liên tục giữa các bảng điều khiển và nền tảng quản lý không liên kết với nhau dẫn đến tình trạng "SaaS Sprawl", cuối cùng ảnh hưởng đến năng suất và việc xử lý thông tin.

Làm việc trong một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp sẽ giúp đơn giản hóa phần công việc này của bạn. Bạn có thể quản lý toàn bộ hoạt động tiếp thị từ một nền tảng duy nhất và tiết kiệm gần 4 giờ mỗi tuần.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tiếp thị cho thuê ngắn hạn và tiếp thị cho thuê kỳ nghỉ thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng cho thuê ngắn hạn là một danh mục rộng hơn, bao gồm cả các căn hộ ở thành phố dành cho khách kinh doanh. Trong khi đó, cho thuê kỳ nghỉ thường ám chỉ các bất động sản tập trung vào mục đích giải trí tại các địa điểm du lịch.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị cho dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ từ đầu bằng cách đánh giá các danh sách niêm yết và chỉ số hiện tại của bạn. Sau đó, xác định đối tượng khách hàng lý tưởng, tối ưu hóa danh sách niêm yết cho đối tượng đó và chọn hai đến ba kênh tiếp thị để tập trung vào. Cuối cùng, thiết lập hệ thống để theo dõi kết quả.

Đối với đa số chủ sở hữu, tốt nhất là nên bắt đầu với những kiến thức cơ bản về SEO cho dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ, vì chúng mang lại giá trị lâu dài. Tiếp theo, họ có thể sử dụng quảng cáo trả phí một cách chiến lược để lấp đầy những khoảng trống cụ thể trong lịch đặt phòng hoặc quảng bá một bất động sản mới.

Các chuyên gia thường sử dụng một bộ công cụ, bao gồm hệ thống quản lý tài sản (PMS), công cụ quản lý kênh, phần mềm định giá động và nền tảng quản lý dự án như ClickUp để điều phối tất cả các hoạt động tiếp thị của họ.